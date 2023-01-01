不空羂索神變真言經卷第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空羂索神變真言經卷第十五

大唐天竺三藏菩提流志譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐天竺三藏菩提流志譯

最上神變解脫壇品第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最上神變解脫壇品第二十四

爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！若有修是最上廣大解脫蓮華曼拏羅三昧耶者，當於閑靜泉沼河邊或於園林心所愛處，縱廣三十二肘或十六肘，可界方圓，穿深五尺，以本出土簡去一切惡土瓦石骨木蟲蟻，便却如法填築平治。其本出土若不欠賸，得名上地，謂諸如來稱讚此地，當知是地堪諸如來坐菩提場轉法輪地，堪作諸佛舍利制底。若本出土填有欠賸，是地下惡不堪作壇。若得上地，以瞿摩夷、黃土泥如法泥飾，又諸香泥周潔塗摩。畫大海水。內院中畫七寶蓮花，臺上寶殿。中毘盧遮那如來，右手作摩頂相，面西結加趺坐師子寶座。左阿彌陀佛，右手作摩頂相，面西結加趺坐師子寶座。右釋迦牟尼佛，右手作摩頂相，面西結加趺坐師子寶座。釋迦牟尼佛前，不空羂索觀世音菩薩，一面三目，熙怡微笑。身有四臂，左一手執蓮華、右一手把羂索，二手合掌。首戴寶冠，冠有化佛。種種莊嚴坐華座上，曲躬瞻仰。其阿彌陀佛前，不空奮怒王，三面四臂，面別三日。當中正面熙怡微笑，左右面目嚬眉瞋怒。左手執鉤、右手持索，二手捧寶華盤。首戴寶冠，冠有化佛。種種莊嚴坐華座上，曲躬瞻仰。次院東面，觀自在菩薩，手執蓮華結加趺坐。濕廢多菩薩，手執俱勿頭華，半加趺坐。蓮華遮那利菩薩，手把蓮華，半加趺坐。多羅菩薩，手執青優鉢羅華，半加趺坐。毘俱胝菩薩，半加趺坐。北面，白衣觀世音菩薩，手執蓮華，結加趺坐。德大勢至菩薩，手執蓮華，結加趺坐。僑理菩薩，手執蓮華，半加趺坐。弭路枳儞菩薩，手執蓮華，半加趺坐。吉祥菩薩，手執蓮花，半加趺坐。南面，大吉祥菩薩，手執蓮華，結加趺坐。大水吉祥菩薩，手執蓮華，結加趺坐。落訖瑟弭菩薩，手執蓮華，半加趺坐。窣覩波大吉祥菩薩，手執蓮華，半加趺坐。曝誐婆底菩薩，手執蓮華，半加趺坐。西面，白身觀世音母菩薩，手執蓮華，結加趺坐。無垢慧菩薩，手執蓮華，半加趺坐。始縛麼㰤明王，手執蓮華，半加趺坐。耶輸沫底菩薩，手執蓮華，半加趺坐。馬頭觀世音菩薩，手執蓮華，半加趺坐。東門，無能勝金剛，面目瞋怒，左手執杵，結加趺坐。南門，計理枳攞金剛，面目瞋怒，左手執杵，半加趺坐。西門，氷誐羅金剛，面目瞋怒，左手執杵，半加趺坐。北門，尼蘇𤙖皤金剛，面目瞋怒，左手持杵，半加趺坐。此諸菩薩，華冠瓔珞、耳璫鐶釧、天諸衣服種種莊嚴，坐蓮華座，身圓光焰。次院四面除門，置淨居天、伊首羅天、摩醯首羅天、那羅延天、大梵天、大自在天、焰摩王、水天、帝釋天、俱摩羅天、他化自在天、兜率陀天、阿迦尼吒天，乃 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！若有修是最上廣大解脫蓮華曼拏羅三昧耶者，當於閑靜泉沼河邊或於園林心所愛處，縱廣三十二肘或十六肘，可界方圓，穿深五尺，以本出土簡去一切惡土瓦石骨木蟲蟻，便却如法填築平治。其本出土若不欠賸，得名上地，謂諸如來稱讚此地，當知是地堪諸如來坐菩提場轉法輪地，堪作諸佛舍利制底。若本出土填有欠賸，是地下惡不堪作壇。若得上地，以瞿摩夷、黃土泥如法泥飾，又諸香泥周潔塗摩。畫大海水。內院中畫七寶蓮花，臺上寶殿。中毘盧遮那如來，右手作摩頂相，面西結加趺坐師子寶座。左阿彌陀佛，右手作摩頂相，面西結加趺坐師子寶座。右釋迦牟尼佛，右手作摩頂相，面西結加趺坐師子寶座。釋迦牟尼佛前，不空羂索觀世音菩薩，一面三目，熙怡微笑。身有四臂，左一手執蓮華、右一手把羂索，二手合掌。首戴寶冠，冠有化佛。種種莊嚴坐華座上，曲躬瞻仰。其阿彌陀佛前，不空奮怒王，三面四臂，面別三日。當中正面熙怡微笑，左右面目嚬眉瞋怒。左手執鉤、右手持索，二手捧寶華盤。首戴寶冠，冠有化佛。種種莊嚴坐華座上，曲躬瞻仰。次院東面，觀自在菩薩，手執蓮華結加趺坐。濕廢多菩薩，手執俱勿頭華，半加趺坐。蓮華遮那利菩薩，手把蓮華，半加趺坐。多羅菩薩，手執青優鉢羅華，半加趺坐。毘俱胝菩薩，半加趺坐。北面，白衣觀世音菩薩，手執蓮華，結加趺坐。德大勢至菩薩，手執蓮華，結加趺坐。僑理菩薩，手執蓮華，半加趺坐。弭路枳儞菩薩，手執蓮華，半加趺坐。吉祥菩薩，手執蓮花，半加趺坐。南面，大吉祥菩薩，手執蓮華，結加趺坐。大水吉祥菩薩，手執蓮華，結加趺坐。落訖瑟弭菩薩，手執蓮華，半加趺坐。窣覩波大吉祥菩薩，手執蓮華，半加趺坐。曝誐婆底菩薩，手執蓮華，半加趺坐。西面，白身觀世音母菩薩，手執蓮華，結加趺坐。無垢慧菩薩，手執蓮華，半加趺坐。始縛麼㰤明王，手執蓮華，半加趺坐。耶輸沫底菩薩，手執蓮華，半加趺坐。馬頭觀世音菩薩，手執蓮華，半加趺坐。東門，無能勝金剛，面目瞋怒，左手執杵，結加趺坐。南門，計理枳攞金剛，面目瞋怒，左手執杵，半加趺坐。西門，氷誐羅金剛，面目瞋怒，左手執杵，半加趺坐。北門，尼蘇𤙖皤金剛，面目瞋怒，左手持杵，半加趺坐。此諸菩薩，華冠瓔珞、耳璫鐶釧、天諸衣服種種莊嚴，坐蓮華座，身圓光焰。次院四面除門，置淨居天、伊首羅天、摩醯首羅天、那羅延天、大梵天、大自在天、焰摩王、水天、帝釋天、俱摩羅天、他化自在天、兜率陀天、阿迦尼吒天，乃

至諸天。是諸天等或但置印，所謂轉法輪印、金剛杵印、羂索印、鉞斧印、那羅延輪印、三叉戟印、鉢置娑印、鎚印、金剛鬘印、蓮華鬘印、輪印、螺印、棓印、槊印、寶瓶印、寶鏡印、優鉢羅華印、根本蓮華印、寶幢印、傘蓋印、如意珠幢印、摩尼金剛印、金剛鉞斧印、四股金剛杵印、難儞迦𮧬多印、錫杖印、君持印、苾陵誐羅瓶印、黑鹿皮印、絡膊寶瓔珞印、五色雲印、日天印、月天印、星天印，乃至諸印，繞火光焰。東門殑伽河，南門枲哆河，西門婆屈數河，北門戰捺囉皤伽河。四角，四天王神，執持器仗。東門右，摩尼跋陀羅神，執持寶珠；右夜摩天、無譬喻天，各持寶華。東門左，布喇拏跋陀羅神，執持寶珠；左，功德天，手持蓮華。南門右，皤攞禰皤力天神，持刀；右，地天神、苗稼天神、火天神，各執持華。南門左，半支迦藥叉大將神；左藥天神持華。西門右，難陀龍王，捧持寶華；右辯才天、毘摩夜天，持華。西門左，跋難陀龍王，持華；左一髻羅剎女、度底使者、金剛商迦利女、毘俱胝羅剎女，皆面目瞋怒，半加趺坐。北門左，無邊龍王，手持寶華；左，華齒神，持華。北門右，訶利帝神、商棄尼神。此等天神，華瓔衣服種種莊嚴，半加趺坐。內院界上，種種色摩尼寶珠。次院界上，蓮華鬘。外院界上，獨股金剛杵，頭頭相次。內外彩色物等，皆新好者。修是法時，常淨澡浴、著淨衣服、食三白食，不食熏辛酒肉殘食。如法圖飾，五色線索圍繞界畔。其壇院外作六肘院，淨治平填，瞿摩夷、黃土泥周遍塗摩，種種香泥重遍塗摩。五色彩粉模畫外界，當開四門。六十四金剛橛量長九寸釘壇外界，五色線索圍壇外界。赤銅蓮華八，金銅蓮華八，白銀蓮華八。金壜四，銀壜四，赤銅壜四，盛諸香水七寶，口插寶華果樹。銀寶壜四，盛諸香水七寶，淨帛蓋口。金香鑪四，銀香鑪四。龍腦香、沈水香、欝金香、白旃檀香。金疊四，銀疊四，盛斯香。獻種種色綵寶幢。四頭置寶冠。金器八，銀器八，盛沈水。香水八，水上汎華。金器八，銀器八，別盛諸香。金器八，銀器八，別盛諸華。金器八，銀器八，盛三白食，如法敷獻。白瓷壜六十四，盛諸香水，口插諸華枝葉。白瓷香鑪六十四，燒種種香。赤銅壜四，盛諸香水，五色繒綵繫其項上。三白飲食六十四分，種種飲食果蓏六十四分。雜色華鬘一百二十二，白色華鬘六十四，赤色華鬘三十二。蠟燭八，燈樹八，如法敷獻。外院四面燃酥燈油燈一百六十四盞。是供飲食，唯除五辛酒肉、蘆菔生菜、殘食穢食勿供養之，餘者盡通。外院四門四角敷置高座，以諸繒帛如法莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至諸天。是諸天等或但置印，所謂轉法輪印、金剛杵印、羂索印、鉞斧印、那羅延輪印、三叉戟印、鉢置娑印、鎚印、金剛鬘印、蓮華鬘印、輪印、螺印、棓印、槊印、寶瓶印、寶鏡印、優鉢羅華印、根本蓮華印、寶幢印、傘蓋印、如意珠幢印、摩尼金剛印、金剛鉞斧印、四股金剛杵印、難儞迦𮧬多印、錫杖印、君持印、苾陵誐羅瓶印、黑鹿皮印、絡膊寶瓔珞印、五色雲印、日天印、月天印、星天印，乃至諸印，繞火光焰。東門殑伽河，南門枲哆河，西門婆屈數河，北門戰捺囉皤伽河。四角，四天王神，執持器仗。東門右，摩尼跋陀羅神，執持寶珠；右夜摩天、無譬喻天，各持寶華。東門左，布喇拏跋陀羅神，執持寶珠；左，功德天，手持蓮華。南門右，皤攞禰皤力天神，持刀；右，地天神、苗稼天神、火天神，各執持華。南門左，半支迦藥叉大將神；左藥天神持華。西門右，難陀龍王，捧持寶華；右辯才天、毘摩夜天，持華。西門左，跋難陀龍王，持華；左一髻羅剎女、度底使者、金剛商迦利女、毘俱胝羅剎女，皆面目瞋怒，半加趺坐。北門左，無邊龍王，手持寶華；左，華齒神，持華。北門右，訶利帝神、商棄尼神。此等天神，華瓔衣服種種莊嚴，半加趺坐。內院界上，種種色摩尼寶珠。次院界上，蓮華鬘。外院界上，獨股金剛杵，頭頭相次。內外彩色物等，皆新好者。修是法時，常淨澡浴、著淨衣服、食三白食，不食熏辛酒肉殘食。如法圖飾，五色線索圍繞界畔。其壇院外作六肘院，淨治平填，瞿摩夷、黃土泥周遍塗摩，種種香泥重遍塗摩。五色彩粉模畫外界，當開四門。六十四金剛橛量長九寸釘壇外界，五色線索圍壇外界。赤銅蓮華八，金銅蓮華八，白銀蓮華八。金壜四，銀壜四，赤銅壜四，盛諸香水七寶，口插寶華果樹。銀寶壜四，盛諸香水七寶，淨帛蓋口。金香鑪四，銀香鑪四。龍腦香、沈水香、欝金香、白旃檀香。金疊四，銀疊四，盛斯香。獻種種色綵寶幢。四頭置寶冠。金器八，銀器八，盛沈水。香水八，水上汎華。金器八，銀器八，別盛諸香。金器八，銀器八，別盛諸華。金器八，銀器八，盛三白食，如法敷獻。白瓷壜六十四，盛諸香水，口插諸華枝葉。白瓷香鑪六十四，燒種種香。赤銅壜四，盛諸香水，五色繒綵繫其項上。三白飲食六十四分，種種飲食果蓏六十四分。雜色華鬘一百二十二，白色華鬘六十四，赤色華鬘三十二。蠟燭八，燈樹八，如法敷獻。外院四面燃酥燈油燈一百六十四盞。是供飲食，唯除五辛酒肉、蘆菔生菜、殘食穢食勿供養之，餘者盡通。外院四門四角敷置高座，以諸繒帛如法莊嚴。

四角座上轉讀此神變真言經，四門座上轉讀般若波羅蜜經，讀經之聲清朗美麗。是讀經人淨浴塗香、著淨衣服、食三白食，入壇陞座。種種幡華鈴帶珮帶，二百六十四道內外莊嚴。復於其外作十肘院，淨治塗地。當壇西門八肘圓壇，基高二肘，如法圖畫，唯開東門，種種幡華敷列莊飾。中置淨土阿彌陀佛變，面東，以諸華香飲食香水布獻供養。當壇北門八肘方壇，基高二肘，如法圖畫，唯開南門。種種幡華敷置莊嚴，中置毘盧遮那佛變、地藏菩薩變、彌勒菩薩變、不空奮怒王變，面南，以諸華香飲食香水布獻供養。當壇東門八肘方壇，基高二肘，如法圖畫，唯開西門，種種幡華敷列莊嚴。中置釋迦牟尼佛變、執金剛祕密主菩薩變、不空羂索悉地王變、不空大奮怒王變，面西，以諸華香飲食香水布獻供養。當壇南門八肘方壇，基高三肘，壇外四面作飾山形，如法圖畫，唯開北門，種種幡蓋敷置莊嚴。中置不空羂索觀世音菩薩變、世間王如來變、曼殊室利菩薩變、除一切障菩薩像，面北，以諸香華、飲食、香水、白栴檀香、沈水香、蘇合香、龍腦香、欝金香敷獻供養，燒焯香王供養一切。持真言者作此曼拏羅時，白月一日淨浴塗香、著淨衣服，依法請白起首修治。所給侍人，淨浴塗香、著淨衣服，每日受持八關齋戒、發菩提心，營造斯壇。時真言者至月八日盡斷諸語，一出一浴以香塗身、著淨衣服，食三白食，作法結界結印而真言索。當護同伴給侍人等、護請法者，衣服三對勿相掁觸。於諸有情起大悲心，大壇西門作法安坐，晝夜六時誦奮怒王真言三遍灌頂護身，廣大明王央俱捨真言三遍、母陀羅尼真言三遍、溥遍心印真言一百八遍、不思議觀陀羅尼真言七遍、悉地王真言三遍、一切菩薩敬禮解脫三昧耶真言三遍，日日三時，壇西門外光焰真言燒設火食，四門壇中誦奮怒王真言三遍、廣大明王央俱捨真言三遍、母陀羅尼真言三遍、溥遍心印真言一百八遍、不思議觀陀羅尼真言七遍、悉地王真言三遍、一切菩薩敬禮解脫三昧耶真言三遍。至十四日，以酥乳酪龍腦香相和食之。發大悲心，以諸有情為菩提種，誓度一切無餘有情。命受法者三歸懺罪、發菩提心，香熏變手，謂得如來大悲妙色。塗香掌中，謂得如來戒定慧香。授與香華獻諸聖尊，謂得如來三十二相。觀視燈明，謂得如來智慧光明。加持優曇鉢羅木、阿說他木，本末端直，授受法者面東面北嚼已擲之，嚼頭向方應是彼部，立者最祥。教慰云言：『觀念諸佛求勝境界。』引入西門加持散華，合掌禮拜長跪而坐，奮怒王真言持印灌頂，香水灌頂，禮拜供養，教引行道。外壇門側長跪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四角座上轉讀此神變真言經，四門座上轉讀般若波羅蜜經，讀經之聲清朗美麗。是讀經人淨浴塗香、著淨衣服、食三白食，入壇陞座。種種幡華鈴帶珮帶，二百六十四道內外莊嚴。復於其外作十肘院，淨治塗地。當壇西門八肘圓壇，基高二肘，如法圖畫，唯開東門，種種幡華敷列莊飾。中置淨土阿彌陀佛變，面東，以諸華香飲食香水布獻供養。當壇北門八肘方壇，基高二肘，如法圖畫，唯開南門。種種幡華敷置莊嚴，中置毘盧遮那佛變、地藏菩薩變、彌勒菩薩變、不空奮怒王變，面南，以諸華香飲食香水布獻供養。當壇東門八肘方壇，基高二肘，如法圖畫，唯開西門，種種幡華敷列莊嚴。中置釋迦牟尼佛變、執金剛祕密主菩薩變、不空羂索悉地王變、不空大奮怒王變，面西，以諸華香飲食香水布獻供養。當壇南門八肘方壇，基高三肘，壇外四面作飾山形，如法圖畫，唯開北門，種種幡蓋敷置莊嚴。中置不空羂索觀世音菩薩變、世間王如來變、曼殊室利菩薩變、除一切障菩薩像，面北，以諸香華、飲食、香水、白栴檀香、沈水香、蘇合香、龍腦香、欝金香敷獻供養，燒焯香王供養一切。持真言者作此曼拏羅時，白月一日淨浴塗香、著淨衣服，依法請白起首修治。所給侍人，淨浴塗香、著淨衣服，每日受持八關齋戒、發菩提心，營造斯壇。時真言者至月八日盡斷諸語，一出一浴以香塗身、著淨衣服，食三白食，作法結界結印而真言索。當護同伴給侍人等、護請法者，衣服三對勿相掁觸。於諸有情起大悲心，大壇西門作法安坐，晝夜六時誦奮怒王真言三遍灌頂護身，廣大明王央俱捨真言三遍、母陀羅尼真言三遍、溥遍心印真言一百八遍、不思議觀陀羅尼真言七遍、悉地王真言三遍、一切菩薩敬禮解脫三昧耶真言三遍，日日三時，壇西門外光焰真言燒設火食，四門壇中誦奮怒王真言三遍、廣大明王央俱捨真言三遍、母陀羅尼真言三遍、溥遍心印真言一百八遍、不思議觀陀羅尼真言七遍、悉地王真言三遍、一切菩薩敬禮解脫三昧耶真言三遍。至十四日，以酥乳酪龍腦香相和食之。發大悲心，以諸有情為菩提種，誓度一切無餘有情。命受法者三歸懺罪、發菩提心，香熏變手，謂得如來大悲妙色。塗香掌中，謂得如來戒定慧香。授與香華獻諸聖尊，謂得如來三十二相。觀視燈明，謂得如來智慧光明。加持優曇鉢羅木、阿說他木，本末端直，授受法者面東面北嚼已擲之，嚼頭向方應是彼部，立者最祥。教慰云言：『觀念諸佛求勝境界。』引入西門加持散華，合掌禮拜長跪而坐，奮怒王真言持印灌頂，香水灌頂，禮拜供養，教引行道。外壇門側長跪

而坐。四門四角座上讀經，日夜六時經聲莫絕。時真言者壇內誦溥遍心印真言行道燒香供養，誦奮怒王真言自灌其頂，誦廣大明王央俱捨真言、母陀羅尼真言、溥遍心印真言、不思議觀陀羅尼真言、悉地王真言、一切菩薩敬禮解脫三昧耶真言，各一千遍。四門壇內燒香行道，誦奮怒王真言廣大明王央俱捨真言、母陀羅尼真言溥遍心印真言、不思議觀陀羅尼真言悉地王真言、一切菩薩敬禮解脫三昧耶真言，各一千遍。內外變像一時皆放種種光明，於虛空中出種種聲，時真言者身出光焰。大壇內院觀世音菩薩，當出現身放大光明，踰百千日瞻覩十方，伸手摩頂高聲讚言：『善哉善哉！大真言者！汝今善能種種如法莊嚴不空最上神變解脫壇印三昧耶。』是壇乃是一切如來神通所加被處，又是一切菩薩摩訶薩所敬禮處，復是一切諸佛菩薩摩訶薩祕密壇印三昧耶，復是一切天、龍、藥叉、羅剎、阿修羅、乾闥婆、蘖嚕拏、緊那羅、摩呼羅伽集會壇印三昧耶，復是摧伏一切天魔毘那夜迦壇印三昧耶，復是一切苾芻苾芻尼、國王王子、后妃婇女、大臣僚佐、族姓男女拔脫煩惱稠林根栽解脫壇印三昧耶，復是一切傍生禽獸見聞轉業解脫壇印三昧耶，復是開閉一切地獄趣、餓鬼趣、畜生趣、阿修羅趣解脫壇印三昧耶，復是誅滅一切災怪解脫壇印三昧耶，復是入大涅槃城壇印三昧耶，是故說名不空羂索最上神變解脫蓮華壇印三昧耶，是真一切菩薩摩訶薩所敬禮處。若有有情暫得見聞此曼拏羅印三昧耶者，亦當得脫生死業海住不退地，得阿耨多羅三藐三菩提。何況依法作壇供養，不食不語受持讀誦，而豈不證阿耨多羅三藐三菩提？世尊！當知是人則同我身，我於此人最偏恩愛，荷負頂戴猶如如來，出世世間一切諸願為皆滿足，與證不空智嚴解脫曼拏羅印三昧耶，又當與證殑伽沙俱胝那庾多百千神通遊戲自在三昧耶。若此壇內授三昧耶，命終之後皆得安住阿鞞跋智，上品蓮生，授阿耨多羅三藐三菩提記，名後邊身，以大人相而自莊嚴，著天衣服得宿住智，證一切如來不空解脫轉法輪場大三昧耶。當見一切如來坐菩提座轉大法輪，得諸如來讚言：『善哉善哉！善男子！汝今得住阿耨多羅三藐三菩提不退轉地。』十方剎土一切如來，俱伸無量俱胝光手，一時摩頂為說一切甚深妙法，乃至阿耨多羅三藐三菩提地。若復有人以斯經典於四眾中讀誦解說，令諸聞者解除一切重罪災障，皆當得住不退轉地，名諸如來最勝之子。是人常得觀世音觀愛祐護，乃至阿耨多羅三藐三菩提而不捨離。若有眾生踐此壇地或復見者，亦得除滅一切罪障，為菩提種。若風吹此壇地，塵墜 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而坐。四門四角座上讀經，日夜六時經聲莫絕。時真言者壇內誦溥遍心印真言行道燒香供養，誦奮怒王真言自灌其頂，誦廣大明王央俱捨真言、母陀羅尼真言、溥遍心印真言、不思議觀陀羅尼真言、悉地王真言、一切菩薩敬禮解脫三昧耶真言，各一千遍。四門壇內燒香行道，誦奮怒王真言廣大明王央俱捨真言、母陀羅尼真言溥遍心印真言、不思議觀陀羅尼真言悉地王真言、一切菩薩敬禮解脫三昧耶真言，各一千遍。內外變像一時皆放種種光明，於虛空中出種種聲，時真言者身出光焰。大壇內院觀世音菩薩，當出現身放大光明，踰百千日瞻覩十方，伸手摩頂高聲讚言：『善哉善哉！大真言者！汝今善能種種如法莊嚴不空最上神變解脫壇印三昧耶。』是壇乃是一切如來神通所加被處，又是一切菩薩摩訶薩所敬禮處，復是一切諸佛菩薩摩訶薩祕密壇印三昧耶，復是一切天、龍、藥叉、羅剎、阿修羅、乾闥婆、蘖嚕拏、緊那羅、摩呼羅伽集會壇印三昧耶，復是摧伏一切天魔毘那夜迦壇印三昧耶，復是一切苾芻苾芻尼、國王王子、后妃婇女、大臣僚佐、族姓男女拔脫煩惱稠林根栽解脫壇印三昧耶，復是一切傍生禽獸見聞轉業解脫壇印三昧耶，復是開閉一切地獄趣、餓鬼趣、畜生趣、阿修羅趣解脫壇印三昧耶，復是誅滅一切災怪解脫壇印三昧耶，復是入大涅槃城壇印三昧耶，是故說名不空羂索最上神變解脫蓮華壇印三昧耶，是真一切菩薩摩訶薩所敬禮處。若有有情暫得見聞此曼拏羅印三昧耶者，亦當得脫生死業海住不退地，得阿耨多羅三藐三菩提。何況依法作壇供養，不食不語受持讀誦，而豈不證阿耨多羅三藐三菩提？世尊！當知是人則同我身，我於此人最偏恩愛，荷負頂戴猶如如來，出世世間一切諸願為皆滿足，與證不空智嚴解脫曼拏羅印三昧耶，又當與證殑伽沙俱胝那庾多百千神通遊戲自在三昧耶。若此壇內授三昧耶，命終之後皆得安住阿鞞跋智，上品蓮生，授阿耨多羅三藐三菩提記，名後邊身，以大人相而自莊嚴，著天衣服得宿住智，證一切如來不空解脫轉法輪場大三昧耶。當見一切如來坐菩提座轉大法輪，得諸如來讚言：『善哉善哉！善男子！汝今得住阿耨多羅三藐三菩提不退轉地。』十方剎土一切如來，俱伸無量俱胝光手，一時摩頂為說一切甚深妙法，乃至阿耨多羅三藐三菩提地。若復有人以斯經典於四眾中讀誦解說，令諸聞者解除一切重罪災障，皆當得住不退轉地，名諸如來最勝之子。是人常得觀世音觀愛祐護，乃至阿耨多羅三藐三菩提而不捨離。若有眾生踐此壇地或復見者，亦得除滅一切罪障，為菩提種。若風吹此壇地，塵墜

有情身者，亦得除滅一切罪障為菩提種。是真言經但轉讀者，觀世音菩薩一切諸佛菩薩摩訶薩諸天神等皆當擁護，獲得無量菩提功德福蘊善根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有情身者，亦得除滅一切罪障為菩提種。是真言經但轉讀者，觀世音菩薩一切諸佛菩薩摩訶薩諸天神等皆當擁護，獲得無量菩提功德福蘊善根。」

光焰真言品第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光焰真言品第二十五

「世尊！是出世解脫護摩曼拏羅三昧耶，能害一切障累災厄，踰生死海，住不退地，得諸如來現前安慰。出世道分淨居天、大梵天、帝釋天、那羅延天、大自在天、伊首羅天、摩醯首羅天、焰摩王、婆魯拏天、俱廢羅天、俱摩羅天，及諸天、龍、藥叉、羅剎、阿素洛、乾闥婆、蘖嚕拏、緊那羅、摩呼囉伽一切鬼神，悉皆來集周遍佐護，十大執金剛菩薩摩訶薩、四天王神瞻護遮止諸惡鬼神，一切災難不相惱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是出世解脫護摩曼拏羅三昧耶，能害一切障累災厄，踰生死海，住不退地，得諸如來現前安慰。出世道分淨居天、大梵天、帝釋天、那羅延天、大自在天、伊首羅天、摩醯首羅天、焰摩王、婆魯拏天、俱廢羅天、俱摩羅天，及諸天、龍、藥叉、羅剎、阿素洛、乾闥婆、蘖嚕拏、緊那羅、摩呼囉伽一切鬼神，悉皆來集周遍佐護，十大執金剛菩薩摩訶薩、四天王神瞻護遮止諸惡鬼神，一切災難不相惱害。

「壇西門北，縱廣三肘，基高四指，中圓一肘、深量一肘，穿火爐坑，坑上脣椽高闊四指。坑底泥捏開敷蓮華，瞿摩夷、黃土泥、香泥如法塗摩，繞脣椽外七寶蓮華葉鬚蘂，四面四角開敷蓮華，臺上置印。七寶界道開廓四門。四門四角金銅蓮華，四面四角閼伽香水，水上汎華。以諸香花、三白飲食、種種華鬘敷置供養。燒火食時，四門四角座上讀經聲聲不絕。真言加持楓香木、榓木、柏木、杜仲木，端直好者截長半肘，加持燃火。加持白栴檀香、沈水香、蘇合香、熏陸香、安悉香、欝金香、龍腦香、白芥子、稻穀華、白蜜石蜜牛酥護摩，其龍腦香隨所辦著。西門安坐，誦持光焰真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「壇西門北，縱廣三肘，基高四指，中圓一肘、深量一肘，穿火爐坑，坑上脣椽高闊四指。坑底泥捏開敷蓮華，瞿摩夷、黃土泥、香泥如法塗摩，繞脣椽外七寶蓮華葉鬚蘂，四面四角開敷蓮華，臺上置印。七寶界道開廓四門。四門四角金銅蓮華，四面四角閼伽香水，水上汎華。以諸香花、三白飲食、種種華鬘敷置供養。燒火食時，四門四角座上讀經聲聲不絕。真言加持楓香木、榓木、柏木、杜仲木，端直好者截長半肘，加持燃火。加持白栴檀香、沈水香、蘇合香、熏陸香、安悉香、欝金香、龍腦香、白芥子、稻穀華、白蜜石蜜牛酥護摩，其龍腦香隨所辦著。西門安坐，誦持光焰真言曰：

「娜謨囉怛(二合)娜怛(二合)囉耶(餘箇反)野(楊可反)(一句) 那莫㫊唎耶(二合)(二句) 縛(無可反)路枳諦濕(二合)縛囉野(三句) 菩地薩埵野(四句) 摩訶薩埵野(五句) 摩訶迦嚕抳迦野(六句) 怛𭔞他(七句) 唵(擡聲呼之)鉢頭(途邑反)麼振嚲麼抳(八句) 縛囉縛囉(九句) 鉢頭麼步臡(人曳反)(十句) 入縛攞入縛攞(十一句) 虎嚲捨禰(奴禮反)(十二句) 步嚕步嚕(十三句) 弭目乞灑(疎賈反)步臡(十四句) 馱㰤馱㰤(十五句) 薩縛麼囒(十六句) 㫊暮伽(上)播抳婆(無可反)囉第(十七句) 𤙖𤙖(十八句) 𡫸(寧吉反)娜㰤播般(北曼反)(十九句) 舍麼舍麼儞(二十句) 路句跢邏抳(二十一句) 三(去)漫多(上)囉濕弭婆(同上)囉禰(同上)(二十二句) 覩嚕覩嚕(二十三句) 跛(北沒反二合)囉縛囉㫊暮伽(上)悉地(二十四句) 唵(臺聲呼)步嚕步嚩(無各反)(二十五句) 那謨窣覩羝莎(二合)縛訶(二十六句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娜謨囉怛(二合)娜怛(二合)囉耶(餘箇反)野(楊可反)(一句) 那莫㫊唎耶(二合)(二句) 縛(無可反)路枳諦濕(二合)縛囉野(三句) 菩地薩埵野(四句) 摩訶薩埵野(五句) 摩訶迦嚕抳迦野(六句) 怛𭔞他(七句) 唵(擡聲呼之)鉢頭(途邑反)麼振嚲麼抳(八句) 縛囉縛囉(九句) 鉢頭麼步臡(人曳反)(十句) 入縛攞入縛攞(十一句) 虎嚲捨禰(奴禮反)(十二句) 步嚕步嚕(十三句) 弭目乞灑(疎賈反)步臡(十四句) 馱㰤馱㰤(十五句) 薩縛麼囒(十六句) 㫊暮伽(上)播抳婆(無可反)囉第(十七句) 𤙖𤙖(十八句) 𡫸(寧吉反)娜㰤播般(北曼反)(十九句) 舍麼舍麼儞(二十句) 路句跢邏抳(二十一句) 三(去)漫多(上)囉濕弭婆(同上)囉禰(同上)(二十二句) 覩嚕覩嚕(二十三句) 跛(北沒反二合)囉縛囉㫊暮伽(上)悉地(二十四句) 唵(臺聲呼)步嚕步嚩(無各反)(二十五句) 那謨窣覩羝莎(二合)縛訶(二十六句)」

「獻毘盧遮那如來、阿彌陀佛、釋迦牟尼佛、世間自在王如來，次獻不空羂索觀世音菩薩、不空奮怒王菩薩，次獻第二院一切菩薩，次獻外院一切天神真言明神壇神，次獻東門壇內佛菩薩，次獻北門壇內佛菩薩，次獻南門壇內佛菩薩，次獻西門壇內佛菩薩，次獻一切天龍八部。一一如法護摩供養，一切罪障災厄變怪、王難賊難、蛇虎等難悉皆除滅，國土安寧。時世人民、傍生有情聞香氣者，皆得解除一切罪障，命終之後蓮華化生，住不退地。冬夜護摩、春晝護摩，日別三時。持真言者身出光明，十方剎土一切如來一時現身，伸手摩頂同聲讚言：『善哉善哉！持真言者！汝今已得一切如來祕密出世解脫護摩壇三昧耶，降伏一切毘那夜迦諸魔鬼神。』此護摩三昧耶，亦能進趣菩提道場轉法輪會。觀世音菩薩身持大梵天相，一手執蓮花、一手執戟、一手持索、一手彈指，當現身來，讚言：『善哉善哉！持真言者！汝今已得不空羂索心解脫護摩曼拏羅成就三昧耶。汝欲何願？我令滿足。』是時心願皆悉乞之，觀世音菩薩伸手摩頂。摩頂之時身證神通，游往十方一切剎土頂禮諸佛，得諸如來為授阿耨多羅三藐三菩提記，住於西方極樂國土，為阿彌陀佛菩薩眾數，乃至無上正等菩提，聽聞深法。此護摩灰塗身洗浴，亦得除滅一切罪障。若患一切鬼神病者，持灰點額則得除差。若點心臍，解除災厄。若毒蟲螫，和水塗附則得除差。若𥜒蠱呪詛，塗身洗浴亦得除差。若惡瘡疥，和酥塗附亦得除差。若惡風雷雹數數起者，逆風雨散則得除散。若誦念處，散則成界。若遶園林田疆遍遺散者，不為一切蝗蟲災食華果苗稼。若城四門散，人民踏者解除厄障，當捨命後上生天界或生淨土。若散屍陀林塚墓屍上，彼所亡者皆脫諸罪，上生天上或生淨土。若散聚落城邑、村坊宅舍、阿蘭若處，皆得安隱，除諸厄難。若散王宮，解諸災厄，獲得安隱。是護摩灰任意隨心，加持所用皆得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「獻毘盧遮那如來、阿彌陀佛、釋迦牟尼佛、世間自在王如來，次獻不空羂索觀世音菩薩、不空奮怒王菩薩，次獻第二院一切菩薩，次獻外院一切天神真言明神壇神，次獻東門壇內佛菩薩，次獻北門壇內佛菩薩，次獻南門壇內佛菩薩，次獻西門壇內佛菩薩，次獻一切天龍八部。一一如法護摩供養，一切罪障災厄變怪、王難賊難、蛇虎等難悉皆除滅，國土安寧。時世人民、傍生有情聞香氣者，皆得解除一切罪障，命終之後蓮華化生，住不退地。冬夜護摩、春晝護摩，日別三時。持真言者身出光明，十方剎土一切如來一時現身，伸手摩頂同聲讚言：『善哉善哉！持真言者！汝今已得一切如來祕密出世解脫護摩壇三昧耶，降伏一切毘那夜迦諸魔鬼神。』此護摩三昧耶，亦能進趣菩提道場轉法輪會。觀世音菩薩身持大梵天相，一手執蓮花、一手執戟、一手持索、一手彈指，當現身來，讚言：『善哉善哉！持真言者！汝今已得不空羂索心解脫護摩曼拏羅成就三昧耶。汝欲何願？我令滿足。』是時心願皆悉乞之，觀世音菩薩伸手摩頂。摩頂之時身證神通，游往十方一切剎土頂禮諸佛，得諸如來為授阿耨多羅三藐三菩提記，住於西方極樂國土，為阿彌陀佛菩薩眾數，乃至無上正等菩提，聽聞深法。此護摩灰塗身洗浴，亦得除滅一切罪障。若患一切鬼神病者，持灰點額則得除差。若點心臍，解除災厄。若毒蟲螫，和水塗附則得除差。若𥜒蠱呪詛，塗身洗浴亦得除差。若惡瘡疥，和酥塗附亦得除差。若惡風雷雹數數起者，逆風雨散則得除散。若誦念處，散則成界。若遶園林田疆遍遺散者，不為一切蝗蟲災食華果苗稼。若城四門散，人民踏者解除厄障，當捨命後上生天界或生淨土。若散屍陀林塚墓屍上，彼所亡者皆脫諸罪，上生天上或生淨土。若散聚落城邑、村坊宅舍、阿蘭若處，皆得安隱，除諸厄難。若散王宮，解諸災厄，獲得安隱。是護摩灰任意隨心，加持所用皆得成就。」

出世解脫壇像品第二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出世解脫壇像品第二十六

「世尊！是不思議觀陀羅尼真言出世解脫曼拏羅像，白㲲布絹縱廣四肘，或廣六肘八肘十二肘。白月十五日起首圖畫，彩色筆盞皆淨好者，龍腦香水銷融香膠調色圖畫。畫匠畫時潔浴香塗、著淨衣服、斷見妻室，不食五辛酒肉殘食，食三白食。每日晨朝受八戒齋，教發信心大悲之心。中畫補陀洛山，其山狀像須彌山王。山有九嘴，狀開蓮華，其當心嘴圓大平正。山上畫諸寶樹華樹藤枝花葉，山下大海種種魚獸。當心嘴上畫寶宮殿樓閣寶樹，殿中蓮華師子寶座，座上不空羂索觀世音菩薩，一面四臂，著天衣服鐶釧珠瓔，狀大梵天面有三目，首戴寶冠，冠有化佛，一手把蓮花、一手把三叉戟、一手把羂索、一手施無畏，結加趺坐。右多羅菩薩，手執優鉢羅花，半加趺坐。後毘俱胝菩薩，半加趺坐。左濕廢多菩薩，手執俱物頭花，半加趺坐。後蓮華遜那利菩薩，手執蓮花，半加趺坐。菩薩冠瓔耳璫鐶釧天諸衣服種種莊嚴，坐蓮花座。座下右不空羂索菩薩，長跪合掌，執持羂索。後布施波羅蜜菩薩、淨戒波羅蜜菩薩、安忍波羅蜜菩薩、精進波羅蜜菩薩、靜慮波羅蜜菩薩。座下左不空奮怒王菩薩，四臂，二手合掌，一把蓮花、一執羂索，長跪而坐。後般若波羅蜜菩薩、方便波羅蜜菩薩、願波羅蜜菩薩、力波羅蜜菩薩、智波羅蜜菩薩。十波羅蜜菩薩，花冠瓔珞耳璫鐶釧白色天衣種種莊嚴，各蹈蓮花。靜慮波羅蜜菩薩後，一髻羅剎女，身真青色，面目瞋怒狗牙上出，首戴髑髏而有六臂，左一手執三股金剛杵、一手持蓮華、一手持羂索，右一手執鉞斧、一手執如意杖、一手執三叉戟，蛇為瓔珞、腰搏虎皮，半加趺坐，身圓火焰。智波羅蜜菩薩後，度底使者，身真青色，面目瞋怒狗牙上出，首戴髑髏而有八臂，左一手執三股金剛杵、一手持青蓮花、一手執三叉戟、一手揚掌，右一手執劍、一手執鉞斧、一手執曲刀、一手執羂索，蛇為瓔珞、腰搏虎皮，半加趺坐，身圓火焰。不空羂索菩薩座下，五苦行仙眾、諸天子眾，持諸花果，半加趺坐。不空奮怒王座下，五苦行仙眾、諸天子眾，持諸華果，半加趺坐。觀世音頂上，橫行七佛，右手作摩頂相，結加趺坐。師子寶座放眾光明。第四佛前，執金剛祕密主，一手當胸執金剛杵、一手執白拂，瞻仰如來。七佛行上毘盧遮那佛，左阿彌陀佛，右世間自在王如來，結加趺坐師子寶座。觀世音左右竪行，三十二佛結加趺坐，師子寶座放眾光明。佛外周匝畫三股金剛杵花鬘。於花鬘外，周匝行畫三十二天神，執持器仗雜寶華果，半加趺坐。三十二天神外，周匝行畫大梵天、那羅延天、大自在天、伊首羅天、摩醯首羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是不思議觀陀羅尼真言出世解脫曼拏羅像，白㲲布絹縱廣四肘，或廣六肘八肘十二肘。白月十五日起首圖畫，彩色筆盞皆淨好者，龍腦香水銷融香膠調色圖畫。畫匠畫時潔浴香塗、著淨衣服、斷見妻室，不食五辛酒肉殘食，食三白食。每日晨朝受八戒齋，教發信心大悲之心。中畫補陀洛山，其山狀像須彌山王。山有九嘴，狀開蓮華，其當心嘴圓大平正。山上畫諸寶樹華樹藤枝花葉，山下大海種種魚獸。當心嘴上畫寶宮殿樓閣寶樹，殿中蓮華師子寶座，座上不空羂索觀世音菩薩，一面四臂，著天衣服鐶釧珠瓔，狀大梵天面有三目，首戴寶冠，冠有化佛，一手把蓮花、一手把三叉戟、一手把羂索、一手施無畏，結加趺坐。右多羅菩薩，手執優鉢羅花，半加趺坐。後毘俱胝菩薩，半加趺坐。左濕廢多菩薩，手執俱物頭花，半加趺坐。後蓮華遜那利菩薩，手執蓮花，半加趺坐。菩薩冠瓔耳璫鐶釧天諸衣服種種莊嚴，坐蓮花座。座下右不空羂索菩薩，長跪合掌，執持羂索。後布施波羅蜜菩薩、淨戒波羅蜜菩薩、安忍波羅蜜菩薩、精進波羅蜜菩薩、靜慮波羅蜜菩薩。座下左不空奮怒王菩薩，四臂，二手合掌，一把蓮花、一執羂索，長跪而坐。後般若波羅蜜菩薩、方便波羅蜜菩薩、願波羅蜜菩薩、力波羅蜜菩薩、智波羅蜜菩薩。十波羅蜜菩薩，花冠瓔珞耳璫鐶釧白色天衣種種莊嚴，各蹈蓮花。靜慮波羅蜜菩薩後，一髻羅剎女，身真青色，面目瞋怒狗牙上出，首戴髑髏而有六臂，左一手執三股金剛杵、一手持蓮華、一手持羂索，右一手執鉞斧、一手執如意杖、一手執三叉戟，蛇為瓔珞、腰搏虎皮，半加趺坐，身圓火焰。智波羅蜜菩薩後，度底使者，身真青色，面目瞋怒狗牙上出，首戴髑髏而有八臂，左一手執三股金剛杵、一手持青蓮花、一手執三叉戟、一手揚掌，右一手執劍、一手執鉞斧、一手執曲刀、一手執羂索，蛇為瓔珞、腰搏虎皮，半加趺坐，身圓火焰。不空羂索菩薩座下，五苦行仙眾、諸天子眾，持諸花果，半加趺坐。不空奮怒王座下，五苦行仙眾、諸天子眾，持諸華果，半加趺坐。觀世音頂上，橫行七佛，右手作摩頂相，結加趺坐。師子寶座放眾光明。第四佛前，執金剛祕密主，一手當胸執金剛杵、一手執白拂，瞻仰如來。七佛行上毘盧遮那佛，左阿彌陀佛，右世間自在王如來，結加趺坐師子寶座。觀世音左右竪行，三十二佛結加趺坐，師子寶座放眾光明。佛外周匝畫三股金剛杵花鬘。於花鬘外，周匝行畫三十二天神，執持器仗雜寶華果，半加趺坐。三十二天神外，周匝行畫大梵天、那羅延天、大自在天、伊首羅天、摩醯首羅

天、帝釋天、不驕樂天、廣果天、少光天、兜率陀天、色究竟天、樂變化天、淨居天、三十三天、他化自在天、日天子、月天子、四天王、焰摩王、水天、俱廢羅天、俱摩羅天、火天、風天、摩訶迦羅神、難禰計濕皤羅天、難陀龍王、優波難陀龍王、皤羅禰皤神、布刺拏跋陀羅神、摩尼跋陀羅神。諸天天神，花瓔衣服種種莊嚴，執持器仗雜寶花果，半加趺坐。諸天神外，周匝畫蓮花鬘、三股金剛杵花鬘。於花鬘外，周匝畫一百八七寶開敷蓮花，一一臺上或置一手或置二手，一一手中執持諸印遶火焰光。於其山間，畫難陀龍王、跋難陀龍王。宮殿中有一切龍女，執持寶華瞻獻菩薩。山下右，無譬喻天女、婆散底天女、地天女、毘摩夜天、苗稼天、藥天神。山下左，功德天女、辯才天女、商迦利天女、商棄尼天女、羅剎天女。是諸天女，花瓔衣服種種莊嚴，持諸寶花瞻獻菩薩。於寶宮殿會外上，橫行畫八舍利寶塔。其塔行右畫菩提樹，樹下釋迦牟尼佛，結加趺坐師子寶座，面向觀世音作說法相。右具壽慶喜；左執金剛祕密主菩薩，身狀青色，一手把白拂、一手掌金剛杵。遶佛左右諸大菩薩會下，苦行仙眾、諸天子眾，捧持寶花曲躬而立，面向觀世音菩薩供養。其塔行左又畫釋迦牟尼佛，結加趺坐師子寶座作說法相。右具壽慶喜；左執金剛祕密主菩薩，身狀青色，一手把白拂、一手執金剛杵。遶佛左右，諸大菩薩聲聞緣覺，面向觀世音。會下苦行仙眾、諸天子眾，執持寶花曲躬而立，面向觀世音菩薩供養。其塔行上，橫行及左右竪行五十四佛，結加趺坐師子寶座。觀世音座右，持真言者跪坐瞻仰菩薩，一手持數珠、一手執花香鑪。世尊！此不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶不思議觀陀羅尼真言出世解脫曼拏羅像，名一切菩薩摩訶薩所敬禮處，亦名一切如來目所觀察菩提道場大祕密像三昧耶。若有苾芻苾芻尼、國王王子、后妃婇女、大臣僚佐、婆羅門及諸人民，觀瞻斯像，歡喜信向種種供養，所有謗佛謗法謗諸菩薩聲聞緣覺無量重罪，應墮阿毘地獄住者，皆得消滅，獲清淨身攝受相應。即譡承事供養十方九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺，坐菩提場轉大法輪福聚功德；即當承事供養補陀洛山寶宮殿中一切諸佛菩薩大眾福聚功德。若有有情信心清淨，合掌觀覩讚歎禮拜，即得無量大福德蘊攝受相應，觀世音菩薩憶念加被，當得一切如來神通，攝持身意六根清淨，貪瞋嫉妬隨業重罪皆得消滅，常為世間人民愛敬，壽不夭疾離諸宿障，命壽終後往安樂國蓮臺化生。此出世解脫壇像，能進無上無等法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天、帝釋天、不驕樂天、廣果天、少光天、兜率陀天、色究竟天、樂變化天、淨居天、三十三天、他化自在天、日天子、月天子、四天王、焰摩王、水天、俱廢羅天、俱摩羅天、火天、風天、摩訶迦羅神、難禰計濕皤羅天、難陀龍王、優波難陀龍王、皤羅禰皤神、布刺拏跋陀羅神、摩尼跋陀羅神。諸天天神，花瓔衣服種種莊嚴，執持器仗雜寶花果，半加趺坐。諸天神外，周匝畫蓮花鬘、三股金剛杵花鬘。於花鬘外，周匝畫一百八七寶開敷蓮花，一一臺上或置一手或置二手，一一手中執持諸印遶火焰光。於其山間，畫難陀龍王、跋難陀龍王。宮殿中有一切龍女，執持寶華瞻獻菩薩。山下右，無譬喻天女、婆散底天女、地天女、毘摩夜天、苗稼天、藥天神。山下左，功德天女、辯才天女、商迦利天女、商棄尼天女、羅剎天女。是諸天女，花瓔衣服種種莊嚴，持諸寶花瞻獻菩薩。於寶宮殿會外上，橫行畫八舍利寶塔。其塔行右畫菩提樹，樹下釋迦牟尼佛，結加趺坐師子寶座，面向觀世音作說法相。右具壽慶喜；左執金剛祕密主菩薩，身狀青色，一手把白拂、一手掌金剛杵。遶佛左右諸大菩薩會下，苦行仙眾、諸天子眾，捧持寶花曲躬而立，面向觀世音菩薩供養。其塔行左又畫釋迦牟尼佛，結加趺坐師子寶座作說法相。右具壽慶喜；左執金剛祕密主菩薩，身狀青色，一手把白拂、一手執金剛杵。遶佛左右，諸大菩薩聲聞緣覺，面向觀世音。會下苦行仙眾、諸天子眾，執持寶花曲躬而立，面向觀世音菩薩供養。其塔行上，橫行及左右竪行五十四佛，結加趺坐師子寶座。觀世音座右，持真言者跪坐瞻仰菩薩，一手持數珠、一手執花香鑪。世尊！此不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶不思議觀陀羅尼真言出世解脫曼拏羅像，名一切菩薩摩訶薩所敬禮處，亦名一切如來目所觀察菩提道場大祕密像三昧耶。若有苾芻苾芻尼、國王王子、后妃婇女、大臣僚佐、婆羅門及諸人民，觀瞻斯像，歡喜信向種種供養，所有謗佛謗法謗諸菩薩聲聞緣覺無量重罪，應墮阿毘地獄住者，皆得消滅，獲清淨身攝受相應。即譡承事供養十方九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺，坐菩提場轉大法輪福聚功德；即當承事供養補陀洛山寶宮殿中一切諸佛菩薩大眾福聚功德。若有有情信心清淨，合掌觀覩讚歎禮拜，即得無量大福德蘊攝受相應，觀世音菩薩憶念加被，當得一切如來神通，攝持身意六根清淨，貪瞋嫉妬隨業重罪皆得消滅，常為世間人民愛敬，壽不夭疾離諸宿障，命壽終後往安樂國蓮臺化生。此出世解脫壇像，能進無上無等法故。」

一切菩薩敬禮解脫三昧耶真言品第二十七之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切菩薩敬禮解脫三昧耶真言品第二十七之一

「世尊！言一切菩薩摩訶薩敬禮解脫三昧耶真言者！以諸有情為大悲心，但讀誦持，即得十方一切佛土皆自門開，所有一切諸佛、菩薩摩訶薩、一切陀羅尼神、曼拏羅神、一切天神皆悉祐護，當得種種真言壇印之法。清淨出世無量無邊一切菩薩敬禮解脫三昧耶真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！言一切菩薩摩訶薩敬禮解脫三昧耶真言者！以諸有情為大悲心，但讀誦持，即得十方一切佛土皆自門開，所有一切諸佛、菩薩摩訶薩、一切陀羅尼神、曼拏羅神、一切天神皆悉祐護，當得種種真言壇印之法。清淨出世無量無邊一切菩薩敬禮解脫三昧耶真言：

「那莫塞(桑紇反，下同音)窒(都結反，下同音)㘑拽(餘結反)特(二合)婆(無何反，下同音)努誐(銀迦反，又音迦字斤攞反，下同)嚲(一句) 跛(二合)囉底瑟恥諦瓢(毘藥反，下同)(二句) 薩縛(無可反，下音同)嚲詫誐諦瓢(毘遙反)(三句) 摩訶菩地薩埵誐拏婆㘑瓢(四句) 那莫㫊唎耶跋馹囉陀(上)囉(五句) 薩縛縵拏攞穪(奴禮反)縛嚲苾𠆙(亭夜反)囉臡(人例反，下音同)瓢(六句) 唵(抬聲引呼之)㫊暮伽(上)婆路枳嚲(七句) 摩訶曼拏攞鉢(二合)頭(途邑反，下同音)米(八句) 薩縛菩地薩埵(二合)縛(九句) 那麼塞訖(二合)𭌆羝(十句) 皤(蒱餓反，下同音)囉皤囉(十一句) 三(去)曼嚲婆路枳諦(十二句) 㫊暮伽(上)摩訶沒(二合)囉㰤麼廢(無計反)灑(疎賈反下例同)陀囉(十三句) 陀(上)囉陀(上)囉(十四句) 摩訶迦(斤邏反，下音同)嚕抳迦(十五句) 菩馱野菩馱野(十六句) 摩訶菩地儞(十七句) 菩地菩地(十八句) 鉢(二合)頭麼菩地儞(十九句) 薩縛播般(北曼反)馱迦囉(二十句) 跛(北沒反)囉舍麼儞(二十一句) 薩縛訥蘖底縛囉迦(二十二句) 摩訶迦嚕抳迦(二十三句) 縛虎弭弭馱廢(無計反)灑陀(上)囉(二十四句) 薩縛嚲詑誐跢蘖皤(二十五句) 虎嚕虎嚕(二十六句) 㫊暮伽(上)孽陛(二十七句) 覩嚕覩嚕(二十八句) 㫊暮伽(上)播捨㰤塞羝(二十九句) 畝嚕畝嚕(三十句) 弭目訖灑步臡(三十一句) 乞使拏乞使拏(三十二句) 薩縛婆囉拏苾秫(輸律反)提(三十三句) 皤囉皤囉(三十四句) 薩縛嚲詑誐跢(三十五句) 播哩布哩羝(三十六句) 跢囉跢囉(三十七句) 嚲囉野𤚥(三十八句) 㫊縛路迦野(三十九句) 鉢(二合)頭麼步臡(四十句) 麼抳迦娜迦(四十一句) 弭步使跢縛虎(四十二句) 娜麼娜麼(四十三句) 訥但嚲南(四十四句) 摩訶菩地薩埵(二合)縛婆囉娜(四十五句) 摩訶迦嚕抳迦(四十六句) 薩縛禰(上同)縛嚲(四十七句) 那莫塞訖(二合)哩嚲(四十八句) 哩使誐拏塞嚲弭跢(四十九句) 舍嚲娑(去)㰤塞囉(五十句) 戰捺(二合)囉素哩耶底(都異反)㘑迦(五十一句) 囉濕(攥口呼之上下例同)弭囉縛皤枲嚲(五十二句) 摩訶播輸跛底廢(同上)灑陀(上)囉(五十三句) 播囉麼秫馱薩埵(五十四句) 㫊縛路枳諦濕(二合)縛囉(五十五句) 摩醯濕(二合)縛囉(五十六句) 播囉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那莫塞(桑紇反，下同音)窒(都結反，下同音)㘑拽(餘結反)特(二合)婆(無何反，下同音)努誐(銀迦反，又音迦字斤攞反，下同)嚲(一句) 跛(二合)囉底瑟恥諦瓢(毘藥反，下同)(二句) 薩縛(無可反，下音同)嚲詫誐諦瓢(毘遙反)(三句) 摩訶菩地薩埵誐拏婆㘑瓢(四句) 那莫㫊唎耶跋馹囉陀(上)囉(五句) 薩縛縵拏攞穪(奴禮反)縛嚲苾𠆙(亭夜反)囉臡(人例反，下音同)瓢(六句) 唵(抬聲引呼之)㫊暮伽(上)婆路枳嚲(七句) 摩訶曼拏攞鉢(二合)頭(途邑反，下同音)米(八句) 薩縛菩地薩埵(二合)縛(九句) 那麼塞訖(二合)𭌆羝(十句) 皤(蒱餓反，下同音)囉皤囉(十一句) 三(去)曼嚲婆路枳諦(十二句) 㫊暮伽(上)摩訶沒(二合)囉㰤麼廢(無計反)灑(疎賈反下例同)陀囉(十三句) 陀(上)囉陀(上)囉(十四句) 摩訶迦(斤邏反，下音同)嚕抳迦(十五句) 菩馱野菩馱野(十六句) 摩訶菩地儞(十七句) 菩地菩地(十八句) 鉢(二合)頭麼菩地儞(十九句) 薩縛播般(北曼反)馱迦囉(二十句) 跛(北沒反)囉舍麼儞(二十一句) 薩縛訥蘖底縛囉迦(二十二句) 摩訶迦嚕抳迦(二十三句) 縛虎弭弭馱廢(無計反)灑陀(上)囉(二十四句) 薩縛嚲詑誐跢蘖皤(二十五句) 虎嚕虎嚕(二十六句) 㫊暮伽(上)孽陛(二十七句) 覩嚕覩嚕(二十八句) 㫊暮伽(上)播捨㰤塞羝(二十九句) 畝嚕畝嚕(三十句) 弭目訖灑步臡(三十一句) 乞使拏乞使拏(三十二句) 薩縛婆囉拏苾秫(輸律反)提(三十三句) 皤囉皤囉(三十四句) 薩縛嚲詑誐跢(三十五句) 播哩布哩羝(三十六句) 跢囉跢囉(三十七句) 嚲囉野𤚥(三十八句) 㫊縛路迦野(三十九句) 鉢(二合)頭麼步臡(四十句) 麼抳迦娜迦(四十一句) 弭步使跢縛虎(四十二句) 娜麼娜麼(四十三句) 訥但嚲南(四十四句) 摩訶菩地薩埵(二合)縛婆囉娜(四十五句) 摩訶迦嚕抳迦(四十六句) 薩縛禰(上同)縛嚲(四十七句) 那莫塞訖(二合)哩嚲(四十八句) 哩使誐拏塞嚲弭跢(四十九句) 舍嚲娑(去)㰤塞囉(五十句) 戰捺(二合)囉素哩耶底(都異反)㘑迦(五十一句) 囉濕(攥口呼之上下例同)弭囉縛皤枲嚲(五十二句) 摩訶播輸跛底廢(同上)灑陀(上)囉(五十三句) 播囉麼秫馱薩埵(五十四句) 㫊縛路枳諦濕(二合)縛囉(五十五句) 摩醯濕(二合)縛囉(五十六句) 播囉

麼迦嚕抳迦(五十七句) 摩訶曼拏隸濕縛囉(五十八句) 素跛(同上二合)囉勃陀(上)(五十九句) 摩訶鉢(二合)頭麼步臡濕(二合)縛囉(六十句) 摩訶苾𠆙馱㘑濕(二合)縛囉(六十一句) 地唎地唎(六十二句) 摩訶地囉(六十三句) 摩訶迦嚕抳迦(六十四句) 摩訶弭目訖灑漫拏攞陀(上)囉(六十五句) 薩縛嚲詫誐跢俁呬(呼以反)野(六十六句) 沒捺(二合)囉娑(去)麼野陀(上)囉(六十七句) 摩訶縛攞弭哩野陀(上)囉(六十八句) 摩抳𢛡理陀(上)囉(六十九句) 㫊弭跢皤摩矩吒陀(上)囉(七十句) 度嚕度嚕(七十一句) 縒曼嚲婆路枳嚲(七十二句) 路計濕(二合)縛囉(七十三句) 播捨馱㘑濕(二合)縛囉(七十四句) 播囉播囉(七十五句) 摩訶梅窒(二合)𭌆弭路枳嚲(七十六句) 薩縛薩埵僧(去)嚲羅迦(七十七句) 悉𠆙悉𠆙舍(七十八句) 播哩布囉迦(七十九句) 摩訶縛囉囉跛(二合同上)囉娜(八十句) 那謨窣覩羝(八十一句) 莎(二合)縛訶(八十二句) 唵(抬聲引呼)地囉地囉(八十三句) 摩訶曼拏攞弭濕(二合)縛嚕跛(八十四句) 殺播囉蜜嚲播哩布囉迦(八十五句) 薩縛菩地薩埵(二合)縛(八十六句) 那麼塞訖(二合)𭌆嚲(八十七句) 播囉麼弭補攞弭目訖灑陀(上)羅(八十八句) 摩訶播捨弭路枳嚲(八十九句) 㫊暮伽(上)播捨入縛理跢(九十句) 摩訶入縛攞縛路枳嚲(九十一句) 摩訶麼抳儞跛(二合)嚲陀(上)囉(九十二句) 三(去)曼嚲麼皤枲跢(九十三句) 入縛攞入縛攞(九十四句) 摩訶嚴避囉弭目訖灑播捨陀(上)囉(九十五句) 縛攞暴杖(亭樣反)誐播迦哩灑迦(九十六句) 唵(抬聲引呼)沒(二合)囉㰤麼嚕播(九十七句) 摩訶暮伽(上)播捨(九十八句) 𤙖𤙖㤄㤄(九十九句) 薩縛薩埵(二合)縛弭路枳嚲(一百句) 婆(同上)囉跛(二合同上)囉娜(一百一句) 那謨窣覩羝(一百二句) 莎(二合)縛訶(一百三句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 麼迦嚕抳迦(五十七句) 摩訶曼拏隸濕縛囉(五十八句) 素跛(同上二合)囉勃陀(上)(五十九句) 摩訶鉢(二合)頭麼步臡濕(二合)縛囉(六十句) 摩訶苾𠆙馱㘑濕(二合)縛囉(六十一句) 地唎地唎(六十二句) 摩訶地囉(六十三句) 摩訶迦嚕抳迦(六十四句) 摩訶弭目訖灑漫拏攞陀(上)囉(六十五句) 薩縛嚲詫誐跢俁呬(呼以反)野(六十六句) 沒捺(二合)囉娑(去)麼野陀(上)囉(六十七句) 摩訶縛攞弭哩野陀(上)囉(六十八句) 摩抳𢛡理陀(上)囉(六十九句) 㫊弭跢皤摩矩吒陀(上)囉(七十句) 度嚕度嚕(七十一句) 縒曼嚲婆路枳嚲(七十二句) 路計濕(二合)縛囉(七十三句) 播捨馱㘑濕(二合)縛囉(七十四句) 播囉播囉(七十五句) 摩訶梅窒(二合)𭌆弭路枳嚲(七十六句) 薩縛薩埵僧(去)嚲羅迦(七十七句) 悉𠆙悉𠆙舍(七十八句) 播哩布囉迦(七十九句) 摩訶縛囉囉跛(二合同上)囉娜(八十句) 那謨窣覩羝(八十一句) 莎(二合)縛訶(八十二句) 唵(抬聲引呼)地囉地囉(八十三句) 摩訶曼拏攞弭濕(二合)縛嚕跛(八十四句) 殺播囉蜜嚲播哩布囉迦(八十五句) 薩縛菩地薩埵(二合)縛(八十六句) 那麼塞訖(二合)𭌆嚲(八十七句) 播囉麼弭補攞弭目訖灑陀(上)羅(八十八句) 摩訶播捨弭路枳嚲(八十九句) 㫊暮伽(上)播捨入縛理跢(九十句) 摩訶入縛攞縛路枳嚲(九十一句) 摩訶麼抳儞跛(二合)嚲陀(上)囉(九十二句) 三(去)曼嚲麼皤枲跢(九十三句) 入縛攞入縛攞(九十四句) 摩訶嚴避囉弭目訖灑播捨陀(上)囉(九十五句) 縛攞暴杖(亭樣反)誐播迦哩灑迦(九十六句) 唵(抬聲引呼)沒(二合)囉㰤麼嚕播(九十七句) 摩訶暮伽(上)播捨(九十八句) 𤙖𤙖㤄㤄(九十九句) 薩縛薩埵(二合)縛弭路枳嚲(一百句) 婆(同上)囉跛(二合同上)囉娜(一百一句) 那謨窣覩羝(一百二句) 莎(二合)縛訶(一百三句)」

「一切菩薩敬禮解脫三昧耶心真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切菩薩敬禮解脫三昧耶心真言：

「唵(抬聲引呼)勃𠆙弭勃𠆙(一句) 摩訶迦嚕抳迦(二句) 嚲囉嚲囉(三句) 跢囉野(四句) 摩訶喇拏縛播琳(盧金反)(五句) 摩訶步惹弭路迦野(六句) 𤙖㤄莎(二合)縛訶(七句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(抬聲引呼)勃𠆙弭勃𠆙(一句) 摩訶迦嚕抳迦(二句) 嚲囉嚲囉(三句) 跢囉野(四句) 摩訶喇拏縛播琳(盧金反)(五句) 摩訶步惹弭路迦野(六句) 𤙖㤄莎(二合)縛訶(七句)」

「世尊！如是真言，乃是一切菩薩摩訶薩所敬禮處，亦是一切如來祕密心中甚深之藏。復是觀世音最上祕密心真言，能除一切隨眠業障、能淨一切出世法道、能入一切不空如來種族之門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是真言，乃是一切菩薩摩訶薩所敬禮處，亦是一切如來祕密心中甚深之藏。復是觀世音最上祕密心真言，能除一切隨眠業障、能淨一切出世法道、能入一切不空如來種族之門。」

「布施波羅蜜多真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「布施波羅蜜多真言：

「那莫薩縛嚲詑誐跢南(一句) 那莫㫊唎耶(二句) 縛路枳諦濕縛囉野(三句) 菩地薩埵野(四句) 摩訶薩埵野(五句) 摩訶迦嚕抳迦野(六句) 唵(抬聲引呼，下同)㫊暮伽(上)(七句) 摩訶娜那(去)播囉弭哆(八句) 播哩布囉野(九句) 𤙖娜囉娜囉(十句) 弭弭馱弭質怛(登訖反二合)㘑(十一句) 薩縛薩怛(同上)𢋑播抱誐(十二句) 薩縛嚲詑誐跢(十三句) 摩訶娜那(去)布惹米偈(平)(十四句) 跛(二合同上)囉𮧬嚲野(十五句) 嚲囉嚲囉(十六句) 嚲囉耶(十七句) 摩訶鉢(二合)頭麼播抳(十八句) 𤙖㤄莎(二合)縛訶(十九句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那莫薩縛嚲詑誐跢南(一句) 那莫㫊唎耶(二句) 縛路枳諦濕縛囉野(三句) 菩地薩埵野(四句) 摩訶薩埵野(五句) 摩訶迦嚕抳迦野(六句) 唵(抬聲引呼，下同)㫊暮伽(上)(七句) 摩訶娜那(去)播囉弭哆(八句) 播哩布囉野(九句) 𤙖娜囉娜囉(十句) 弭弭馱弭質怛(登訖反二合)㘑(十一句) 薩縛薩怛(同上)𢋑播抱誐(十二句) 薩縛嚲詑誐跢(十三句) 摩訶娜那(去)布惹米偈(平)(十四句) 跛(二合同上)囉𮧬嚲野(十五句) 嚲囉嚲囉(十六句) 嚲囉耶(十七句) 摩訶鉢(二合)頭麼播抳(十八句) 𤙖㤄莎(二合)縛訶(十九句)」

「世尊！若有有情修治布施，以此一切如來不空所生布施波羅蜜多真言海雲三昧耶供養加持身心修治供施，當得十方一切如來一切布施波羅蜜多圓滿相應，直至無上正等菩提，福不退失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有有情修治布施，以此一切如來不空所生布施波羅蜜多真言海雲三昧耶供養加持身心修治供施，當得十方一切如來一切布施波羅蜜多圓滿相應，直至無上正等菩提，福不退失。」

「淨戒波羅蜜多真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「淨戒波羅蜜多真言：

「那莫薩嚩嚲詑誐跢南(一句) 那莫㫊唎耶(二句) 縛路枳諦濕縛囉野(三句) 菩地薩埵野(四句) 摩訶薩埵野(五句) 摩訶迦嚕抳迦野(六句) 唵㫊暮伽(上)始攞(七句) 三(去)皤囉三(去)皤囉(八句) 皤囉皤囉(九句) 秫陀(上)薩埵(二合)縛鉢(二合)頭麼(十句) 弭步使嚲步惹(十一句) 馱囉馱囉(十二句) 三(去)曼嚲婆(同上)路枳跢(十三句) 𤙖㤄莎(二合)縛訶(十四句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那莫薩嚩嚲詑誐跢南(一句) 那莫㫊唎耶(二句) 縛路枳諦濕縛囉野(三句) 菩地薩埵野(四句) 摩訶薩埵野(五句) 摩訶迦嚕抳迦野(六句) 唵㫊暮伽(上)始攞(七句) 三(去)皤囉三(去)皤囉(八句) 皤囉皤囉(九句) 秫陀(上)薩埵(二合)縛鉢(二合)頭麼(十句) 弭步使嚲步惹(十一句) 馱囉馱囉(十二句) 三(去)曼嚲婆(同上)路枳跢(十三句) 𤙖㤄莎(二合)縛訶(十四句)」

「世尊！若有有情修治淨戒，以此一切如來不空菩提所生淨戒波羅蜜多真言海雲三昧耶供養加持身心，當得十方一切如來一切淨戒波羅蜜多具足相應，戒香芬馥遍滿十方。若苾芻苾芻尼破淨戒者，每白月十五日一日不食，誦此三昧耶，當得清淨戒蘊相應，直至無上正等菩提而不退失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有有情修治淨戒，以此一切如來不空菩提所生淨戒波羅蜜多真言海雲三昧耶供養加持身心，當得十方一切如來一切淨戒波羅蜜多具足相應，戒香芬馥遍滿十方。若苾芻苾芻尼破淨戒者，每白月十五日一日不食，誦此三昧耶，當得清淨戒蘊相應，直至無上正等菩提而不退失。」

「安忍波羅蜜多真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「安忍波羅蜜多真言：

「那莫薩縛嚲詑誐跢南(一句) 那莫㫊唎耶(二句) 縛路枳諦濕縛囉野(三句) 菩地薩埵野(四句) 摩訶薩埵野(五句) 摩訶迦嚕抳迦野(六句) 唵㫊暮伽(上)乞訕底(七句) 薩嚩菩地薩埵(二合)縛(八句) 乞灑麼抳(九句) 乞灑拏乞灑拏(十句) 摩訶梅窒(二合)唎迦嚕拏(十一句) 薩埵𮧬婆(去)囉(十二) 摩訶迦嚕抳迦(十三句) 薩縛薩埵(二合)縛乞灑弭拏(十四句) 𤙖㤄莎(二合)縛訶(十五句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那莫薩縛嚲詑誐跢南(一句) 那莫㫊唎耶(二句) 縛路枳諦濕縛囉野(三句) 菩地薩埵野(四句) 摩訶薩埵野(五句) 摩訶迦嚕抳迦野(六句) 唵㫊暮伽(上)乞訕底(七句) 薩嚩菩地薩埵(二合)縛(八句) 乞灑麼抳(九句) 乞灑拏乞灑拏(十句) 摩訶梅窒(二合)唎迦嚕拏(十一句) 薩埵𮧬婆(去)囉(十二) 摩訶迦嚕抳迦(十三句) 薩縛薩埵(二合)縛乞灑弭拏(十四句) 𤙖㤄莎(二合)縛訶(十五句)」

「世尊！若有有情修治安忍，以此一切如來不空無上法覺安忍波羅蜜多真言海雲三昧耶供養加持身心，當得十方一切如來一切安忍波羅蜜多圓滿相應，直至無上正等菩提而不退失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有有情修治安忍，以此一切如來不空無上法覺安忍波羅蜜多真言海雲三昧耶供養加持身心，當得十方一切如來一切安忍波羅蜜多圓滿相應，直至無上正等菩提而不退失。」

「精進波羅蜜多真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「精進波羅蜜多真言：

「那莫薩縛嚲詑誐跢南(一句) 那莫㫊唎耶(二句) 嚩路枳諦濕縛囉野(三句) 菩地薩埵野(四句) 摩訶薩埵野(五句) 摩訶迦嚕抳迦野(六句) 唵摩訶弭唎耶(七句) 㫊暮伽(上)弭路枳嚲(八句) 者囉者囉(九句) 𡫸(寧吉反)哩拏(上)弭哩野(十句)(二合)摩訶嚩攞(十一句) 嚩攞嚩攞(十二句) 摩訶薩杖(亭樣反)誐縛攞菩馱儞(十三句) 𤙖㤄莎(二合)縛訶(十四句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那莫薩縛嚲詑誐跢南(一句) 那莫㫊唎耶(二句) 嚩路枳諦濕縛囉野(三句) 菩地薩埵野(四句) 摩訶薩埵野(五句) 摩訶迦嚕抳迦野(六句) 唵摩訶弭唎耶(七句) 㫊暮伽(上)弭路枳嚲(八句) 者囉者囉(九句) 𡫸(寧吉反)哩拏(上)弭哩野(十句)(二合)摩訶嚩攞(十一句) 嚩攞嚩攞(十二句) 摩訶薩杖(亭樣反)誐縛攞菩馱儞(十三句) 𤙖㤄莎(二合)縛訶(十四句)」

「世尊！若有有情修治精進，以此一切如來不空不捨生死精進波羅蜜多真言海雲三昧耶供養加持身心，當得十方一切如來一切精進波羅蜜多圓滿相應，直至無上正等菩提而不退失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有有情修治精進，以此一切如來不空不捨生死精進波羅蜜多真言海雲三昧耶供養加持身心，當得十方一切如來一切精進波羅蜜多圓滿相應，直至無上正等菩提而不退失。」

「靜慮波羅蜜真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「靜慮波羅蜜真言：

「那莫薩縛嚲詑誐跢南(一句) 那莫㫊唎耶(二句) 縛路枳諦濕嚩囉野(三句) 菩地薩埵野(四句) 摩訶薩埵野(五句) 摩訶迦嚕抳迦野(六句) 唵薩嚩嚲詑誐跢南(七句) 摩訶暮伽迦嚕拏(八句) 杖(亭樣反)㰤娜娑(去)麼地(九句) 弭目乞灑跛(二合同上)囉劍𬼩(并也反)(十句) 主嚕主嚕(十一句) 𤙖㤄莎(二合)縛訶(十二句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那莫薩縛嚲詑誐跢南(一句) 那莫㫊唎耶(二句) 縛路枳諦濕嚩囉野(三句) 菩地薩埵野(四句) 摩訶薩埵野(五句) 摩訶迦嚕抳迦野(六句) 唵薩嚩嚲詑誐跢南(七句) 摩訶暮伽迦嚕拏(八句) 杖(亭樣反)㰤娜娑(去)麼地(九句) 弭目乞灑跛(二合同上)囉劍𬼩(并也反)(十句) 主嚕主嚕(十一句) 𤙖㤄莎(二合)縛訶(十二句)」

「世尊！若有有情修治靜慮，以此一切如來不空無上靜慮波羅蜜多真言海雲三昧耶供養加持身心，如觀世音相頂戴觀世音者，當得十方一切如來一切靜慮波羅蜜多圓滿相應，當生無量壽佛剎土，得一切三昧耶現前通解，直至無上正等菩提更不退失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有有情修治靜慮，以此一切如來不空無上靜慮波羅蜜多真言海雲三昧耶供養加持身心，如觀世音相頂戴觀世音者，當得十方一切如來一切靜慮波羅蜜多圓滿相應，當生無量壽佛剎土，得一切三昧耶現前通解，直至無上正等菩提更不退失。」

「般若波羅蜜真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「般若波羅蜜真言：

「那莫薩縛嚲詑誐跢南(一句) 那莫㫊唎耶(二句) 嚩路枳諦濕嚩囉野(三句) 菩提薩埵野(四句) 摩訶薩埵野(五句) 摩訶迦嚕抳迦野(六句) 唵㫊暮伽(上)(七句) 摩訶跛(二合同上)囉腎惹嚩皤縒(八句) 三(去)曼嚲塞(同上)叵囉拏勃𠆙(九句) 跛(同上二合)囉娑(去)囉跛(二合同上)囉(十句) 三(去)曼嚲勃𠆙(十一句) 㫊縛路迦野(十二句) 薄伽(上)畔(引)(十三句) 跛(二合)囉腎惹(十四句) 縛路枳嚲(十五句) 斫屈數(䟽古反二合)灑(十六句) 摩訶跛(二合)囉腎惹(十七句) 婆(同上)囉娜播抳(十八句) 摩訶跛(二合)羅腎惹(十九句) 鉢(二合)頭麼馱哩抳步臡(二十句) 𤙖㤄莎縛訶(二十一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那莫薩縛嚲詑誐跢南(一句) 那莫㫊唎耶(二句) 嚩路枳諦濕嚩囉野(三句) 菩提薩埵野(四句) 摩訶薩埵野(五句) 摩訶迦嚕抳迦野(六句) 唵㫊暮伽(上)(七句) 摩訶跛(二合同上)囉腎惹嚩皤縒(八句) 三(去)曼嚲塞(同上)叵囉拏勃𠆙(九句) 跛(同上二合)囉娑(去)囉跛(二合同上)囉(十句) 三(去)曼嚲勃𠆙(十一句) 㫊縛路迦野(十二句) 薄伽(上)畔(引)(十三句) 跛(二合)囉腎惹(十四句) 縛路枳嚲(十五句) 斫屈數(䟽古反二合)灑(十六句) 摩訶跛(二合)囉腎惹(十七句) 婆(同上)囉娜播抳(十八句) 摩訶跛(二合)羅腎惹(十九句) 鉢(二合)頭麼馱哩抳步臡(二十句) 𤙖㤄莎縛訶(二十一句)」

「世尊！若有有情修治般若，以此一切如來不空無上般若波羅蜜多真言海雲三昧耶供養加持身心，當得十方一切如來一切般若波羅蜜多方便善巧圓滿相應，直至無上正等菩提而不退失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有有情修治般若，以此一切如來不空無上般若波羅蜜多真言海雲三昧耶供養加持身心，當得十方一切如來一切般若波羅蜜多方便善巧圓滿相應，直至無上正等菩提而不退失。」