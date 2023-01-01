不空羂索神變真言經卷第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空羂索神變真言經卷第十四

大唐天竺三藏菩提流志譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐天竺三藏菩提流志譯

不思議觀陀羅尼真言品第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思議觀陀羅尼真言品第二十二

爾時釋迦牟尼如來誥觀世音菩薩摩訶薩言：「汝當重說出世最上廣大解脫蓮花祕密心王曼拏羅印三昧耶，令受持者慧解開悟，一切無礙自在挺特，昇證最上一切勝解無上菩提，悉地滿足。」爾時觀世音菩薩摩訶薩歡喜踊躍，即從座起，偏袒右肩合掌恭敬，頂禮佛足，則於佛前以諸塗香末香燒香、寶幢幡蓋、眾寶妙花寶珠瓔珞、天妙衣服天諸樂具，廣設供養如來世尊、一切菩薩摩訶薩眾，住此㫊暮伽王廣大解脫蓮花壇印三昧耶一切天神壇神、真言明仙，諸天、龍神、藥叉、羅剎、阿素洛、乾闥婆、蘖魯茶、緊那羅、摩呼羅伽，及住補陀洛山一切苦行真言明仙，諸餘一切真言明神等前，皆以諸妙香花、衣服寶蓋幢幡、寶珠瓔珞、妙莊嚴具周𭢓供養。觀世音菩薩摩訶薩歡喜合掌，右遶如來數百千匝，則於佛前却住而坐，便白佛言：「世尊！是一切不空如來出世最上廣大解脫蓮花祕密心王神通壇印三昧耶中不思議觀陀羅尼真言三昧耶、是一切如來廣大真實神變解脫檀印三昧耶、是毘盧遮那如來廣大解脫壇印三昧耶、是不空觀最上心印三昧耶，但令讀誦，則得出世最上真實心三昧耶悉地成就。此三昧耶，復是一切如來神通加被授記別處。我今已得如來神通印持加被，欲對佛前為與一切持真言者獲得最勝悉地故說；為與哀愍一切有情，滅除三世一切罪障，度脫無明生死故說；摧滅遮止一切地獄、餓鬼、傍生諸趣故說；為與一切邪見傲誕匱法有情，解治謗佛謗法謗菩薩聲聞獨覺逆罪故說。世尊！若有有情怖諸罪業，能常晝夜具持儀式，讀誦受持不思議觀陀羅尼真言，懺悔諸罪持淨戒者，或有書畫見聞隨喜樂供養者，或有具見此經典者，世尊！如是等人皆得解除無明貪瞋愚癡嫉妬我慢邪慢重罪蓋障、諸鬼神病、種種業報差別等病、王難賊難、刀杖禁閉、水難火難、雷雹霹靂、虎豹狐狼蚖蛇蝮蠍諸獸象龍，一切災難不相災害，一切惡風雷雹霹靂壞苗稼者亦皆除滅。世尊！於此三昧耶志願成者、懺重罪者，不應於此真言教典生少疑心。」白言世尊：「所以者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼如來誥觀世音菩薩摩訶薩言：「汝當重說出世最上廣大解脫蓮花祕密心王曼拏羅印三昧耶，令受持者慧解開悟，一切無礙自在挺特，昇證最上一切勝解無上菩提，悉地滿足。」爾時觀世音菩薩摩訶薩歡喜踊躍，即從座起，偏袒右肩合掌恭敬，頂禮佛足，則於佛前以諸塗香末香燒香、寶幢幡蓋、眾寶妙花寶珠瓔珞、天妙衣服天諸樂具，廣設供養如來世尊、一切菩薩摩訶薩眾，住此㫊暮伽王廣大解脫蓮花壇印三昧耶一切天神壇神、真言明仙，諸天、龍神、藥叉、羅剎、阿素洛、乾闥婆、蘖魯茶、緊那羅、摩呼羅伽，及住補陀洛山一切苦行真言明仙，諸餘一切真言明神等前，皆以諸妙香花、衣服寶蓋幢幡、寶珠瓔珞、妙莊嚴具周𭢓供養。觀世音菩薩摩訶薩歡喜合掌，右遶如來數百千匝，則於佛前却住而坐，便白佛言：「世尊！是一切不空如來出世最上廣大解脫蓮花祕密心王神通壇印三昧耶中不思議觀陀羅尼真言三昧耶、是一切如來廣大真實神變解脫檀印三昧耶、是毘盧遮那如來廣大解脫壇印三昧耶、是不空觀最上心印三昧耶，但令讀誦，則得出世最上真實心三昧耶悉地成就。此三昧耶，復是一切如來神通加被授記別處。我今已得如來神通印持加被，欲對佛前為與一切持真言者獲得最勝悉地故說；為與哀愍一切有情，滅除三世一切罪障，度脫無明生死故說；摧滅遮止一切地獄、餓鬼、傍生諸趣故說；為與一切邪見傲誕匱法有情，解治謗佛謗法謗菩薩聲聞獨覺逆罪故說。世尊！若有有情怖諸罪業，能常晝夜具持儀式，讀誦受持不思議觀陀羅尼真言，懺悔諸罪持淨戒者，或有書畫見聞隨喜樂供養者，或有具見此經典者，世尊！如是等人皆得解除無明貪瞋愚癡嫉妬我慢邪慢重罪蓋障、諸鬼神病、種種業報差別等病、王難賊難、刀杖禁閉、水難火難、雷雹霹靂、虎豹狐狼蚖蛇蝮蠍諸獸象龍，一切災難不相災害，一切惡風雷雹霹靂壞苗稼者亦皆除滅。世尊！於此三昧耶志願成者、懺重罪者，不應於此真言教典生少疑心。」白言世尊：「所以者何？

「不善善法中， 疑為惡中惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不善善法中， 疑為惡中惡，

疑故不勤求， 二諦諸勝法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疑故不勤求， 二諦諸勝法。

諭愚商賈者， 海陸遇真寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諭愚商賈者， 海陸遇真寶，

疑惑無識解， 不採無價珍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疑惑無識解， 不採無價珍。

遇斯不空法， 疑惑亦復耳， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遇斯不空法， 疑惑亦復耳，

若斯生疑惑， 魔枷獄吏縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若斯生疑惑， 魔枷獄吏縛。

亦如師子王， 摑攥諸小獸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如師子王， 摑攥諸小獸，

不能得解脫， 疑惑亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能得解脫， 疑惑亦如是。

菩提與生死， 二定真有法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提與生死， 二定真有法，

二中若生疑， 聾瞽無慧眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二中若生疑， 聾瞽無慧眼。

若有智慧者， 應生清信心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有智慧者， 應生清信心，

唯然修誦持， 大悲解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯然修誦持， 大悲解脫門。

譬商智慧者， 財履於坦路， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬商智慧者， 財履於坦路，

純逐勝利道， 計獲多財果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 純逐勝利道， 計獲多財果。」

「世尊！以斯義故，持真言者應生淨信，如法書寫受持讀誦是一切不空如來出世最上廣大解脫蓮花祕密心王神通壇印三昧耶母陀羅尼真言、奮怒王真言、悉地王真言、溥遍心印真言、不思議觀陀羅尼真言，常淨思惟法瑜伽觀。當知是人則得證見一切如來大不思議廣大真實神變解脫壇印三昧耶、毘盧遮那如來神通加持廣大解脫壇印三昧耶、不空觀最上羂索心印三昧耶，出世間一切解脫大功德蘊具足相應，名不退住，一切如來憶念加持，為授阿耨多羅三藐三菩提記。世尊！若有有情為求無上正等菩提，守持淨戒，常能依法精進無退，晝夜六時發大悲心念諸有情，恭敬供養、合掌頂禮、受持讀誦思惟如是不思議觀陀羅尼真言者，我見斯人即名真實觀世音菩薩法蘊之身，亦名觀世音菩薩法所加持護念之身，亦名一切如來法所加持授記之身，亦名觀世音菩薩為當現與出世世願滿足之身。我常加以大悲精進堅固甲冑為摜被身，牢價影撫念護此人，何日令得坐菩提場轉大法輪齊類我等，以大悲心濟度三界一切有情，意樂之法皆得圓滿。」爾時釋迦牟尼如來讚觀世音菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！大悲者！汝申法願甚大希有。若得見聞信供養者，則得除脫無量劫來眾罪苦業。何況有人守持齋戒，依法受持讀誦思者，豈當不證阿耨多羅三藐三菩提耶？汝應演說不思議觀陀羅尼真言三昧耶，今正是時。」爾時觀世音菩薩摩訶薩歡喜奮迅，熙怡微笑瞻仰如來，即說不思議觀陀羅尼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！以斯義故，持真言者應生淨信，如法書寫受持讀誦是一切不空如來出世最上廣大解脫蓮花祕密心王神通壇印三昧耶母陀羅尼真言、奮怒王真言、悉地王真言、溥遍心印真言、不思議觀陀羅尼真言，常淨思惟法瑜伽觀。當知是人則得證見一切如來大不思議廣大真實神變解脫壇印三昧耶、毘盧遮那如來神通加持廣大解脫壇印三昧耶、不空觀最上羂索心印三昧耶，出世間一切解脫大功德蘊具足相應，名不退住，一切如來憶念加持，為授阿耨多羅三藐三菩提記。世尊！若有有情為求無上正等菩提，守持淨戒，常能依法精進無退，晝夜六時發大悲心念諸有情，恭敬供養、合掌頂禮、受持讀誦思惟如是不思議觀陀羅尼真言者，我見斯人即名真實觀世音菩薩法蘊之身，亦名觀世音菩薩法所加持護念之身，亦名一切如來法所加持授記之身，亦名觀世音菩薩為當現與出世世願滿足之身。我常加以大悲精進堅固甲冑為摜被身，牢價影撫念護此人，何日令得坐菩提場轉大法輪齊類我等，以大悲心濟度三界一切有情，意樂之法皆得圓滿。」爾時釋迦牟尼如來讚觀世音菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！大悲者！汝申法願甚大希有。若得見聞信供養者，則得除脫無量劫來眾罪苦業。何況有人守持齋戒，依法受持讀誦思者，豈當不證阿耨多羅三藐三菩提耶？汝應演說不思議觀陀羅尼真言三昧耶，今正是時。」爾時觀世音菩薩摩訶薩歡喜奮迅，熙怡微笑瞻仰如來，即說不思議觀陀羅尼真言曰：

「那莫塞(桑紇反，下同音)窒(都結反，下同音)㘑(移結反二合)特婆(無何反，下同)怒誐跢(多箇反，下同)(一句) 跛(北沒反二合，下例同)囉底瑟恥諦瓢(毘藥反，下同音)(二句) 薩縛(無可反，下同)嚲詑誐諦瓢(入聲)(三句) 那莫那莫薩縛跛(二合)囉底(二合)曳迦(斤邏反，下同)勃陀(上)𭌆野(楊可反，下同)(四句) 室邏縛迦僧(去)祇(暨曳反)瓢(入聲)(五句) 那謨梅窒(二合)㘑野跛(二合)囉畝契瓢(毘遙反)(六句) 摩訶菩地薩埵縛誐拏縛㘑瓢(入聲)(七句) 那莫㫊唎野跋馹囉陀(上)囉(八) 摩訶曼拏攞禰(奴禮反)縛諦瓢(入聲)(九句) 野莽婆嚕拏矩廢(無計反)囉(十句) 𭌆使誐拏縛㘑瓢(入聲)(十一句) 那謨囉怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(十二句) 娜莫㫊唎耶(十三句) 縛路枳諦濕(攥舌呼，下同)縛囉野(十四句) 菩地薩埵野(十五句) 摩訶薩埵野(十六句) 摩訶迦嚕抳迦野(十七句) 怛𠆙(亭也反引)他(十八句) 唵(喉中聲呼之)薩縛嚲詑誐跢(十九句) 婆路枳嚲(二十句) 播捨紇(二合)唎娜野(二十一句) 入(攥口舌呼，下例同)縛攞入縛攞(二十二句) 達麼馱覩蘖皤(二十三句) 柘攞枳攞(二十四句) 摩訶鉢頭(途邑反)麼步惹(二十五句) 陀(上)囉陀(上)囉(二十六句) 摩訶播捨陀(上)羅(二十七句) 縛囉縛囉(二十八句) 囉濕(二合)弭舍嚲娑(去)㰤塞囉(二十九句) 跛(同上)囉底曼抳嚲舍𭌆囉(三十句) 嚲囉嚲囉(三十一句) 弭補囉諦若陀囉(三十二句) 皤囉皤囉(三十三句) 殺播囉弭嚲(三十四句) 播𭌆布囉拏(三十五句) 迦攞迦攞(三十六句) 摩訶沒(二合)囉㰤(呼邑反)麼廢(同上)灑陀(上)囉(三十七句) 麼攞麼攞(三十八句) 薩縛播簸(北我反)婆囉拏麼攞(三十九句) 枳𭌆弭灑那(奴箇反)捨娜(四十句) 度嚕度嚕(四十一句) 菩地薩埵縛弭秫(輸律反)馱(四十二句) 步嚕步嚕(四十三句) 摩訶薩埵縛𮧬縒攞(四十四句) 野莽婆嚕拏矩廢(同上)囉(四十五句) 那麼塞訖(二合)𭌆嚲(四十六句) 虎嚕虎嚕(四十七句) 沒(二合)囉㰤摩弭瑟努(輕呼)摩醯濕(二合)縛囉(四十八句) 矩摩囉灘(奴爛反)儞計濕(二合)縛囉(四十九句) 縊(伊異反)濕(二合)縛囉囉摩醯濕(二合)縛囉(五十句) 禰(奴計反)縛補怛(都訖反二合)囉蔓(無繁反)儞嚲(五十一句) 那麼塞 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那莫塞(桑紇反，下同音)窒(都結反，下同音)㘑(移結反二合)特婆(無何反，下同)怒誐跢(多箇反，下同)(一句) 跛(北沒反二合，下例同)囉底瑟恥諦瓢(毘藥反，下同音)(二句) 薩縛(無可反，下同)嚲詑誐諦瓢(入聲)(三句) 那莫那莫薩縛跛(二合)囉底(二合)曳迦(斤邏反，下同)勃陀(上)𭌆野(楊可反，下同)(四句) 室邏縛迦僧(去)祇(暨曳反)瓢(入聲)(五句) 那謨梅窒(二合)㘑野跛(二合)囉畝契瓢(毘遙反)(六句) 摩訶菩地薩埵縛誐拏縛㘑瓢(入聲)(七句) 那莫㫊唎野跋馹囉陀(上)囉(八) 摩訶曼拏攞禰(奴禮反)縛諦瓢(入聲)(九句) 野莽婆嚕拏矩廢(無計反)囉(十句) 𭌆使誐拏縛㘑瓢(入聲)(十一句) 那謨囉怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(十二句) 娜莫㫊唎耶(十三句) 縛路枳諦濕(攥舌呼，下同)縛囉野(十四句) 菩地薩埵野(十五句) 摩訶薩埵野(十六句) 摩訶迦嚕抳迦野(十七句) 怛𠆙(亭也反引)他(十八句) 唵(喉中聲呼之)薩縛嚲詑誐跢(十九句) 婆路枳嚲(二十句) 播捨紇(二合)唎娜野(二十一句) 入(攥口舌呼，下例同)縛攞入縛攞(二十二句) 達麼馱覩蘖皤(二十三句) 柘攞枳攞(二十四句) 摩訶鉢頭(途邑反)麼步惹(二十五句) 陀(上)囉陀(上)囉(二十六句) 摩訶播捨陀(上)羅(二十七句) 縛囉縛囉(二十八句) 囉濕(二合)弭舍嚲娑(去)㰤塞囉(二十九句) 跛(同上)囉底曼抳嚲舍𭌆囉(三十句) 嚲囉嚲囉(三十一句) 弭補囉諦若陀囉(三十二句) 皤囉皤囉(三十三句) 殺播囉弭嚲(三十四句) 播𭌆布囉拏(三十五句) 迦攞迦攞(三十六句) 摩訶沒(二合)囉㰤(呼邑反)麼廢(同上)灑陀(上)囉(三十七句) 麼攞麼攞(三十八句) 薩縛播簸(北我反)婆囉拏麼攞(三十九句) 枳𭌆弭灑那(奴箇反)捨娜(四十句) 度嚕度嚕(四十一句) 菩地薩埵縛弭秫(輸律反)馱(四十二句) 步嚕步嚕(四十三句) 摩訶薩埵縛𮧬縒攞(四十四句) 野莽婆嚕拏矩廢(同上)囉(四十五句) 那麼塞訖(二合)𭌆嚲(四十六句) 虎嚕虎嚕(四十七句) 沒(二合)囉㰤摩弭瑟努(輕呼)摩醯濕(二合)縛囉(四十八句) 矩摩囉灘(奴爛反)儞計濕(二合)縛囉(四十九句) 縊(伊異反)濕(二合)縛囉囉摩醯濕(二合)縛囉(五十句) 禰(奴計反)縛補怛(都訖反二合)囉蔓(無繁反)儞嚲(五十一句) 那麼塞

訖𭌆嚲弭弭馱(五十二句) 麼抳怛理陀(上)囉(五十三句) 㫊弭嚲皤爾娜(五十四句) 摩矩吒(上)陀(上)囉𮄽(寧立反)𡅖(名養反)(五十五句) 麼抳迦娜迦(五十六句) 跋馹囉吠女(去)𭌆野(五十七句) 摩囉迦嚲鉢(二合)頭麼(五十八句) 邏倪(魚禮反)捺(奴乙反二合)囉儞攞(五十九句) 𮄽(同上)𡅖(同上)穆訖底迦(六十句) 楞(去聲)訖(二合)𭌆嚲舍𭌆囉(六十一句) 拽腎(諸振反)饒(去聲)播弭嚲陀(上)囉(六十二句) 惹吒(上)麼矩吒(上)(六十三句) 漫泥嚲(六十四句) 那縛戰捺(同上二合)囉(六十五句) 囉旨嚲(六十六句) 鉢(二合)頭麼陀(上)囉(六十七句) 鉢(二合)頭摩縒娜(六十八句) 鉢(二合)頭摩步惹(六十九句) 窒(二合)𭌆路(輕呼)者娜(七十句) 窒(二合)𭌆戍(去)攞(七十一句) 陀(上)囉播捨陀(上)囉(七十二句) 薩縛嚲詑誐跢(七十三句) 鼻使訖嚲(七十四句) 娑(去)嚩娑(去)囉(七十五句) 薩縛播簸(同上)(七十六句) 跛(二合)囉舍麼那迦囉(七十七句) 摩訶迦嚕抳迦(七十八句) 覩嚕覩嚕(七十九句) 薩縛薩埵婆囉那(同上)野迦(八十句) 菩地菩地(八十一句) 薩縛嚲詑誐跢(八十二句) 婆路枳嚲(八十三句) 菩地曼拏攞(八十四句) 婆路(輕呼)枳嚲(八十五句) 路(輕呼)計濕(二合)縛囉(八十六句) 摩醯濕(二合)縛囉(八十七句) 摩訶振跢麼抳陀(上)囉(八十八句) 弭濕(二合)縛嚕跛(八十九句) 摩訶譟𡅖(同上)(九十句) 婆馱娜(九十一句) 摩訶迦嚕抳迦(九十二句) 勃𠆙(亭夜反)勃𠆙(九十三句) 菩陀(上)野皤伽(上)畔(引)(九十四句) 薩縛嚲詑誐跢(九十五句) 婆路(輕呼)枳嚲蘖皤(九十六句) 摩訶奔(脯悶反)孃(上)(九十七句) 諦惹陀(上)囉(九十八句) 跛(同上)囉婆囉(九十九句) 悉地迦囉(一百句) 薩縛𡖺(名夜反)地㰤囉(一句) 薩縛薩埵縛那(去)耶播囉(二句) 薩縛耨(輕呼)佉(上)跛(二合)囉暮者迦(三句) 摩訶迦嚕抳迦(四句) 那謨窣覩羝莎(二合)縛訶(一百五句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 訖𭌆嚲弭弭馱(五十二句) 麼抳怛理陀(上)囉(五十三句) 㫊弭嚲皤爾娜(五十四句) 摩矩吒(上)陀(上)囉𮄽(寧立反)𡅖(名養反)(五十五句) 麼抳迦娜迦(五十六句) 跋馹囉吠女(去)𭌆野(五十七句) 摩囉迦嚲鉢(二合)頭麼(五十八句) 邏倪(魚禮反)捺(奴乙反二合)囉儞攞(五十九句) 𮄽(同上)𡅖(同上)穆訖底迦(六十句) 楞(去聲)訖(二合)𭌆嚲舍𭌆囉(六十一句) 拽腎(諸振反)饒(去聲)播弭嚲陀(上)囉(六十二句) 惹吒(上)麼矩吒(上)(六十三句) 漫泥嚲(六十四句) 那縛戰捺(同上二合)囉(六十五句) 囉旨嚲(六十六句) 鉢(二合)頭麼陀(上)囉(六十七句) 鉢(二合)頭摩縒娜(六十八句) 鉢(二合)頭摩步惹(六十九句) 窒(二合)𭌆路(輕呼)者娜(七十句) 窒(二合)𭌆戍(去)攞(七十一句) 陀(上)囉播捨陀(上)囉(七十二句) 薩縛嚲詑誐跢(七十三句) 鼻使訖嚲(七十四句) 娑(去)嚩娑(去)囉(七十五句) 薩縛播簸(同上)(七十六句) 跛(二合)囉舍麼那迦囉(七十七句) 摩訶迦嚕抳迦(七十八句) 覩嚕覩嚕(七十九句) 薩縛薩埵婆囉那(同上)野迦(八十句) 菩地菩地(八十一句) 薩縛嚲詑誐跢(八十二句) 婆路枳嚲(八十三句) 菩地曼拏攞(八十四句) 婆路(輕呼)枳嚲(八十五句) 路(輕呼)計濕(二合)縛囉(八十六句) 摩醯濕(二合)縛囉(八十七句) 摩訶振跢麼抳陀(上)囉(八十八句) 弭濕(二合)縛嚕跛(八十九句) 摩訶譟𡅖(同上)(九十句) 婆馱娜(九十一句) 摩訶迦嚕抳迦(九十二句) 勃𠆙(亭夜反)勃𠆙(九十三句) 菩陀(上)野皤伽(上)畔(引)(九十四句) 薩縛嚲詑誐跢(九十五句) 婆路(輕呼)枳嚲蘖皤(九十六句) 摩訶奔(脯悶反)孃(上)(九十七句) 諦惹陀(上)囉(九十八句) 跛(同上)囉婆囉(九十九句) 悉地迦囉(一百句) 薩縛𡖺(名夜反)地㰤囉(一句) 薩縛薩埵縛那(去)耶播囉(二句) 薩縛耨(輕呼)佉(上)跛(二合)囉暮者迦(三句) 摩訶迦嚕抳迦(四句) 那謨窣覩羝莎(二合)縛訶(一百五句)」

爾時觀世音菩薩摩訶薩說是陀羅尼時，其補陀洛山變成七寶，光瑩明徹，其諸花樹皆盡變成九十九億殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界七寶堂閣，光明間錯，皆以種種寶鐸金鈴、垂珠納縵、寶珠花拂、寶蓋幢幡對相交錯處處莊飾。一一堂閣中有九十九億百千高座，寶飾光現，則有十方一切如來皆來坐座。是諸如來伸金色手，摩觀世音菩薩摩訶薩頂，同聲讚言：「善哉善哉！觀世音！能善演斯出世最上大正道門，廣令給濟贍部有情，蠲治罪障脫生死海。若有有情一經於耳，當得入於最勝佛道；若有書寫讀誦受持見聞隨喜樂供養者，皆令當得廣作佛事。應知斯人現身得名一切如來一子之地。」其山一切藥草叢林皆盡變成眾寶蓮花，大如車輪、花齊儷人、光明煜爚，以青琉璃而為其幹，眾寶為葉，閻浮檀金以為其臺，赤珠為子、白珠鬚蘂，則有十方一切菩薩摩訶薩皆來此花如法而坐，各執種種真珠瓔珞價直億千，皆當供養觀世音菩薩摩訶薩，聽聞如是陀羅尼真言壇印三昧耶。是時三千大千世界，地六大動變成金色，於虛空中繽紛亂雨天諸寶花，供養一切諸佛如來、一切菩薩摩訶薩、是陀羅尼真言壇印三昧耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩摩訶薩說是陀羅尼時，其補陀洛山變成七寶，光瑩明徹，其諸花樹皆盡變成九十九億殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界七寶堂閣，光明間錯，皆以種種寶鐸金鈴、垂珠納縵、寶珠花拂、寶蓋幢幡對相交錯處處莊飾。一一堂閣中有九十九億百千高座，寶飾光現，則有十方一切如來皆來坐座。是諸如來伸金色手，摩觀世音菩薩摩訶薩頂，同聲讚言：「善哉善哉！觀世音！能善演斯出世最上大正道門，廣令給濟贍部有情，蠲治罪障脫生死海。若有有情一經於耳，當得入於最勝佛道；若有書寫讀誦受持見聞隨喜樂供養者，皆令當得廣作佛事。應知斯人現身得名一切如來一子之地。」其山一切藥草叢林皆盡變成眾寶蓮花，大如車輪、花齊儷人、光明煜爚，以青琉璃而為其幹，眾寶為葉，閻浮檀金以為其臺，赤珠為子、白珠鬚蘂，則有十方一切菩薩摩訶薩皆來此花如法而坐，各執種種真珠瓔珞價直億千，皆當供養觀世音菩薩摩訶薩，聽聞如是陀羅尼真言壇印三昧耶。是時三千大千世界，地六大動變成金色，於虛空中繽紛亂雨天諸寶花，供養一切諸佛如來、一切菩薩摩訶薩、是陀羅尼真言壇印三昧耶。

爾時執金剛祕密主菩薩奮迅微笑，即從座起，輪舞其杵，步如師子，往詣佛前頭面禮足，合掌恭敬而白佛言：「世尊！此出世間陀羅尼壇印三昧耶，甚奇希有，能現如是廣大神通變化三昧耶，具大威德，等如如來處贍部洲初出于世，轉大法輪興大佛事，最極希有。若有有情一經於耳，則得無量大功德聚稱歎相應。我見此陀羅尼，定與今當一切有情作大光明。世尊！贍部洲界橫大法舟運濟有情，唯觀世音菩薩摩訶薩故，餘無有能起以大悲救度有情。」爾時如來謂執金剛祕密主菩薩言：「如是如是，如汝所說。此陀羅尼與贍部洲一切有情作大父母。我常見是觀世音菩薩摩訶薩，為贍部洲出世世間一切有情橫大法船作大依止，皆等濟度圓滿安置陞入佛道。是觀世音菩薩摩訶薩，已於無量微塵阿僧祇劫住持勇猛大精進力，作大利益為度有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時執金剛祕密主菩薩奮迅微笑，即從座起，輪舞其杵，步如師子，往詣佛前頭面禮足，合掌恭敬而白佛言：「世尊！此出世間陀羅尼壇印三昧耶，甚奇希有，能現如是廣大神通變化三昧耶，具大威德，等如如來處贍部洲初出于世，轉大法輪興大佛事，最極希有。若有有情一經於耳，則得無量大功德聚稱歎相應。我見此陀羅尼，定與今當一切有情作大光明。世尊！贍部洲界橫大法舟運濟有情，唯觀世音菩薩摩訶薩故，餘無有能起以大悲救度有情。」爾時如來謂執金剛祕密主菩薩言：「如是如是，如汝所說。此陀羅尼與贍部洲一切有情作大父母。我常見是觀世音菩薩摩訶薩，為贍部洲出世世間一切有情橫大法船作大依止，皆等濟度圓滿安置陞入佛道。是觀世音菩薩摩訶薩，已於無量微塵阿僧祇劫住持勇猛大精進力，作大利益為度有情。」

爾時執金剛祕密主菩薩往觀世音菩薩摩訶薩前，合掌頂禮，持日光藏大摩尼寶供養觀世音菩薩摩訶薩，及以一切天諸妙花遍散供養，退座而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時執金剛祕密主菩薩往觀世音菩薩摩訶薩前，合掌頂禮，持日光藏大摩尼寶供養觀世音菩薩摩訶薩，及以一切天諸妙花遍散供養，退座而坐。

爾時釋迦牟尼如來應正等覺則入不空無垢清淨光三摩地，頂放種種色光焰輪變成傘蓋，其蓋復放種種色光遍滿虛空，於其光中圓現種種廣大神變。一一光中現殑伽沙俱胝那庾多百千微塵剎土一切如來應正等覺，是諸如來一時讚歎觀世音菩薩摩訶薩曰：「善哉善哉！摩訶薩！能善演斯最極難有陀羅尼曼拏羅印三昧耶。是法能示菩提道場，轉大法輪、燃大法炬、建大法幢、擊大法鼓、吹大法螺，摧伏四魔，等趣諸佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法、真如實際、圓滿十波羅蜜多一切智智、十地五眼六神通一切菩薩摩訶薩法，與失正道者安示正道、失正念者安示正念、行惡道者安示善道，作種菩提種子道場。」爾時釋迦牟尼如來復誥觀世音菩薩摩訶薩言：「大清淨者！汝復說此出世最上不思議觀陀羅尼真言廣大神通解脫壇印三昧耶。」爾時觀世音菩薩摩訶薩又白佛言：「世尊！此不思議觀陀羅尼真言解脫曼拏羅印三昧耶，是觀世音最上上心廣大神通，能現種種廣大神變，幻化千臂千手千印千眼千頭三昧耶，一時等入殑伽沙俱胝那庾多百千微塵剎土一切如來甚深祕密大曼拏羅印三昧耶，坐菩提座，轉大法輪、然大法炬、吹大法螺、建大法幢、演大法義，摧伏天魔、蘊魔、煩惱魔、死魔，關閉一切地獄趣、餓鬼趣、畜生趣、阿素洛趣，成就一切陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶、一切不空如來般若字觀三昧耶、不空無等自在三昧耶、不空遍知神變三昧耶、不空心攝受願海三昧耶、不空安立一切有情菩提命三昧耶、不空菩薩摩訶薩廣大神變三昧耶、不空辯才演說一切如來神通三昧耶、不空發起一切供養海雲三昧耶、不空供養承事一切如來三昧耶、不空住行迴向十地三昧耶、不空入大涅槃城三昧耶、不空圓滿六波羅蜜三昧耶、不空寶雨一切幢幡寶蓋天妙衣服塗香末香三昧耶、不空命終見一切如來種種勝妙莊嚴佛剎三昧耶、不空大福德蘊滿足三昧耶、不空殖種善根成熟三昧耶、一切不空如來神通三昧耶、不空自在成就三昧耶、不空陀羅尼真言解脫壇印變像三昧耶、不空廣大成就三昧耶、不空一切法藏伏藏三昧耶、不空壽命增長福殖三昧耶、不空名聞不壞三昧耶、不空度脫大生死海三昧耶、不空解脫無明老病愁歎苦憂惱三昧耶、不空圓滿有情願三昧耶、不空念具足三昧耶、不空受持善根圓滿三昧耶、不空大真言明仙輪王三昧耶、不空入三十三天宮殿三昧耶、不空入兜率陀天宮殿三昧耶、不空入色究竟天宮殿三昧耶、不空入帝釋天宮殿三昧耶、不空一手現大神力掌動須彌盧山三昧耶、不空密行真言明仙三昧耶、不空一切真言明仙輪王中大輪王三昧耶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼如來應正等覺則入不空無垢清淨光三摩地，頂放種種色光焰輪變成傘蓋，其蓋復放種種色光遍滿虛空，於其光中圓現種種廣大神變。一一光中現殑伽沙俱胝那庾多百千微塵剎土一切如來應正等覺，是諸如來一時讚歎觀世音菩薩摩訶薩曰：「善哉善哉！摩訶薩！能善演斯最極難有陀羅尼曼拏羅印三昧耶。是法能示菩提道場，轉大法輪、燃大法炬、建大法幢、擊大法鼓、吹大法螺，摧伏四魔，等趣諸佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法、真如實際、圓滿十波羅蜜多一切智智、十地五眼六神通一切菩薩摩訶薩法，與失正道者安示正道、失正念者安示正念、行惡道者安示善道，作種菩提種子道場。」爾時釋迦牟尼如來復誥觀世音菩薩摩訶薩言：「大清淨者！汝復說此出世最上不思議觀陀羅尼真言廣大神通解脫壇印三昧耶。」爾時觀世音菩薩摩訶薩又白佛言：「世尊！此不思議觀陀羅尼真言解脫曼拏羅印三昧耶，是觀世音最上上心廣大神通，能現種種廣大神變，幻化千臂千手千印千眼千頭三昧耶，一時等入殑伽沙俱胝那庾多百千微塵剎土一切如來甚深祕密大曼拏羅印三昧耶，坐菩提座，轉大法輪、然大法炬、吹大法螺、建大法幢、演大法義，摧伏天魔、蘊魔、煩惱魔、死魔，關閉一切地獄趣、餓鬼趣、畜生趣、阿素洛趣，成就一切陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶、一切不空如來般若字觀三昧耶、不空無等自在三昧耶、不空遍知神變三昧耶、不空心攝受願海三昧耶、不空安立一切有情菩提命三昧耶、不空菩薩摩訶薩廣大神變三昧耶、不空辯才演說一切如來神通三昧耶、不空發起一切供養海雲三昧耶、不空供養承事一切如來三昧耶、不空住行迴向十地三昧耶、不空入大涅槃城三昧耶、不空圓滿六波羅蜜三昧耶、不空寶雨一切幢幡寶蓋天妙衣服塗香末香三昧耶、不空命終見一切如來種種勝妙莊嚴佛剎三昧耶、不空大福德蘊滿足三昧耶、不空殖種善根成熟三昧耶、一切不空如來神通三昧耶、不空自在成就三昧耶、不空陀羅尼真言解脫壇印變像三昧耶、不空廣大成就三昧耶、不空一切法藏伏藏三昧耶、不空壽命增長福殖三昧耶、不空名聞不壞三昧耶、不空度脫大生死海三昧耶、不空解脫無明老病愁歎苦憂惱三昧耶、不空圓滿有情願三昧耶、不空念具足三昧耶、不空受持善根圓滿三昧耶、不空大真言明仙輪王三昧耶、不空入三十三天宮殿三昧耶、不空入兜率陀天宮殿三昧耶、不空入色究竟天宮殿三昧耶、不空入帝釋天宮殿三昧耶、不空一手現大神力掌動須彌盧山三昧耶、不空密行真言明仙三昧耶、不空一切真言明仙輪王中大輪王三昧耶

、不空一切如意法雨三昧耶、不空降大天雨三昧耶、不空雨種種釵璫環釧寶冠瓔珞妙莊嚴具三昧耶、不空雨天諸飲食三昧耶、不空種種究竟度脫有情願三昧耶；不空種種論偈諷頌理趣毘柰耶經、契經、倪耶經、授記經、伽陀經、烏陀那經、因緣經、譬喻經、本事經、本生經、方廣經、未曾有經、塢波提舍經、阿毘達磨一切論辯三昧耶；不空入一切大乘海三昧耶；不空治譴遮止一切藥叉、羅剎、餓鬼、毘舍遮鬼、宮盤茶鬼、陽顛鬼、種種障礙毘那夜迦諸惡鬼神三昧耶。世尊！此陀羅尼廣具如是無量無邊大功德聚，以是稱名不思議觀陀羅尼真言，能滅一切地獄趣、餓鬼趣、畜生趣、阿素洛趣，解除一切災厄怖懼，示現出世世間一切三昧耶、十善業道、不空阿鞞跋致、大涅槃道，成就無上正等菩提，安住一切如來祕密心藏。世尊！此不思議觀陀羅尼真言，是觀世音最上上心廣稱歎處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、不空一切如意法雨三昧耶、不空降大天雨三昧耶、不空雨種種釵璫環釧寶冠瓔珞妙莊嚴具三昧耶、不空雨天諸飲食三昧耶、不空種種究竟度脫有情願三昧耶；不空種種論偈諷頌理趣毘柰耶經、契經、倪耶經、授記經、伽陀經、烏陀那經、因緣經、譬喻經、本事經、本生經、方廣經、未曾有經、塢波提舍經、阿毘達磨一切論辯三昧耶；不空入一切大乘海三昧耶；不空治譴遮止一切藥叉、羅剎、餓鬼、毘舍遮鬼、宮盤茶鬼、陽顛鬼、種種障礙毘那夜迦諸惡鬼神三昧耶。世尊！此陀羅尼廣具如是無量無邊大功德聚，以是稱名不思議觀陀羅尼真言，能滅一切地獄趣、餓鬼趣、畜生趣、阿素洛趣，解除一切災厄怖懼，示現出世世間一切三昧耶、十善業道、不空阿鞞跋致、大涅槃道，成就無上正等菩提，安住一切如來祕密心藏。世尊！此不思議觀陀羅尼真言，是觀世音最上上心廣稱歎處。」

陀羅尼真言辯解脫品第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀羅尼真言辯解脫品第二十三

爾時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩曰：「善哉善哉！蓮花手！汝今說斯出世世間不思議觀陀羅尼真言神通功德，最極希有。我已知此最上祕密心觀陀羅尼真言，乃是一切如來一切菩薩摩訶薩等神通功德大遊戲處，又是一切有情旨趣現在未來最上無上無等等道無量無盡道處。此陀羅尼真言神通功德最極深邃甚希難有，能令三有一切有情度生死海。若有苾芻、苾芻尼、族姓男、族姓女受持讀誦，此人即已稱持一切如來廣大神變真實解脫壇印三昧耶、毘盧遮那如來真實神通加持廣大解脫壇印三昧耶，廣種無量福德善根相應攝受。若復有人已曾恭敬供養承事九十二殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界一切如來應正等覺，聽聞於法得受記者，比斯受持讀誦此陀羅尼真言所得功德，齊等無異。何以故？以是陀羅尼真言尊妙奇特最難見聞、具有無量神通功德。若有苾芻、苾芻尼、族姓男、族姓女守持淨戒，精進勇猛懇駕身心，於諸有情起大悲心，捨所身分珍寶穀帛，處處求覓是真言經、如法書寫，三十六月依法作壇，晝夜六時受持讀誦母陀羅尼真言、奮怒王真言、溥遍心印真言、不思議觀陀羅尼真言，結印灌頂如法觀置，斯人則名無量劫中種種難行苦行善根。何以故？我已知此陀羅尼真言乃是一切諸佛如來無量無邊無上無等三藐三佛陀神通功德。蓮花手！若受持者發菩提心，觀照五蘊眼界色界乃至識界十二因緣自性空寂，離我我相、離有情相、離受者相、離一切相。何以故？法自本來性自寂靜，無我無作無自無他，離諸蘊界。是蘊入界真實觀察，不可得故、無自識故不可執受，是所執受亦不可得。何以故？一切法本無色無形離諸染著，心不住內外不在兩間，內外兩間亦不可得，本自清淨平等無二，捨無我心主自在覺心本不生。何以故？心前中後際不可得故。如是知心超越世間，唯法無我根本警誡，淹留修行𢶕拔煩惱無明根杬，建淨法身湛然寂靜，中觀囉字光明如日，淨治三毒一切垢障，廣嚴道場。地中諸過如虛空相，金剛所持。下觀風輪黑光焰布，於風輪上觀其水輪，水色猶乳，中觀鑁字光明踰月。於水輪上觀金色壇，光焰明皎溥敷照曜，中觀白寶八葉蓮華，金剛為莖，眾寶鬚蘂，放無量光，無量百千雜寶蓮花前後圍繞。其蓮臺上觀師子座，眾寶莊嚴，周匝行列種種寶柱，上有種種寶蓋幢幡、珠瓔花拂、天諸衣服，光明曜爚。觀眾海雲，溥雨種種塗香末香、眾妙寶花，嚴潔場地。鼓奏種種天諸音樂。如意寶瓶、閼伽香水、寶樹花敷、摩尼光燈、佛波羅蜜菩提妙花，一切菩薩歌唄法音，具足莊嚴師子之座。於其座上觀㫊字門，現毘盧遮那如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩曰：「善哉善哉！蓮花手！汝今說斯出世世間不思議觀陀羅尼真言神通功德，最極希有。我已知此最上祕密心觀陀羅尼真言，乃是一切如來一切菩薩摩訶薩等神通功德大遊戲處，又是一切有情旨趣現在未來最上無上無等等道無量無盡道處。此陀羅尼真言神通功德最極深邃甚希難有，能令三有一切有情度生死海。若有苾芻、苾芻尼、族姓男、族姓女受持讀誦，此人即已稱持一切如來廣大神變真實解脫壇印三昧耶、毘盧遮那如來真實神通加持廣大解脫壇印三昧耶，廣種無量福德善根相應攝受。若復有人已曾恭敬供養承事九十二殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界一切如來應正等覺，聽聞於法得受記者，比斯受持讀誦此陀羅尼真言所得功德，齊等無異。何以故？以是陀羅尼真言尊妙奇特最難見聞、具有無量神通功德。若有苾芻、苾芻尼、族姓男、族姓女守持淨戒，精進勇猛懇駕身心，於諸有情起大悲心，捨所身分珍寶穀帛，處處求覓是真言經、如法書寫，三十六月依法作壇，晝夜六時受持讀誦母陀羅尼真言、奮怒王真言、溥遍心印真言、不思議觀陀羅尼真言，結印灌頂如法觀置，斯人則名無量劫中種種難行苦行善根。何以故？我已知此陀羅尼真言乃是一切諸佛如來無量無邊無上無等三藐三佛陀神通功德。蓮花手！若受持者發菩提心，觀照五蘊眼界色界乃至識界十二因緣自性空寂，離我我相、離有情相、離受者相、離一切相。何以故？法自本來性自寂靜，無我無作無自無他，離諸蘊界。是蘊入界真實觀察，不可得故、無自識故不可執受，是所執受亦不可得。何以故？一切法本無色無形離諸染著，心不住內外不在兩間，內外兩間亦不可得，本自清淨平等無二，捨無我心主自在覺心本不生。何以故？心前中後際不可得故。如是知心超越世間，唯法無我根本警誡，淹留修行𢶕拔煩惱無明根杬，建淨法身湛然寂靜，中觀囉字光明如日，淨治三毒一切垢障，廣嚴道場。地中諸過如虛空相，金剛所持。下觀風輪黑光焰布，於風輪上觀其水輪，水色猶乳，中觀鑁字光明踰月。於水輪上觀金色壇，光焰明皎溥敷照曜，中觀白寶八葉蓮華，金剛為莖，眾寶鬚蘂，放無量光，無量百千雜寶蓮花前後圍繞。其蓮臺上觀師子座，眾寶莊嚴，周匝行列種種寶柱，上有種種寶蓋幢幡、珠瓔花拂、天諸衣服，光明曜爚。觀眾海雲，溥雨種種塗香末香、眾妙寶花，嚴潔場地。鼓奏種種天諸音樂。如意寶瓶、閼伽香水、寶樹花敷、摩尼光燈、佛波羅蜜菩提妙花，一切菩薩歌唄法音，具足莊嚴師子之座。於其座上觀㫊字門，現毘盧遮那如來，

身檀金色或白銀色，結加趺坐。身上溥放金色光焰或白色光，其光明焰內見一切。於其光中復現無量剎土塵數一切諸佛，光遍無量諸有情界，隨性開悟。毘盧遮那如來心上觀大月輪，光明素徹，邊脣圓布一百㫊字，金色光焰字字旋行。觀是字字遍身出現無量佛身，相好光明神通自在，滿量十方一切世界。是無量佛還復右繞，入於身中合為一身。左觀縛(無可反)字門，現執金剛祕密主菩薩，身圓光焰，結加趺坐蓮上寶座。右觀縒字門，現觀世音菩薩，身圓光焰，結加趺坐蓮上寶座。前後圍遶觀照一切種族菩薩摩訶薩，身圓光焰，結加趺坐蓮上寶座。觀世音右觀真言者，自身如法而坐。以佛神力、以法界力溥觀供養，誦奮怒王真言、廣大明王央俱捨真言、母陀羅尼真言、溥遍心印真言、不可思議觀陀羅尼真言、悉地王真言、一切菩薩敬禮解脫三昧耶真言。一一字門聲相如觀世音相，輪舞其印。如是觀照修諸善法，殺不善業得善無畏。如是觀知得身無畏，捨自蘊集得我無畏，害蘊攀緣得法無畏，害法住緣得法無我無畏；害諸蘊界能執所執，自性無性平等無畏。作是修者，名住如來形相法身。與三昧俱，是真發心，以少功用獲大成就。如因月現照澄淨水中見月像，如天降雨種子芽生，如執火燼空中輪旋火輪像現。如是三喻，譬真言句觀置成就。所以者何？而自法性說種種道文詞章句，自願智力法界加持，隨有情性種類開示。蓮花手！三藐三佛陀大乘相者，謂諸文字陀羅尼真言門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身檀金色或白銀色，結加趺坐。身上溥放金色光焰或白色光，其光明焰內見一切。於其光中復現無量剎土塵數一切諸佛，光遍無量諸有情界，隨性開悟。毘盧遮那如來心上觀大月輪，光明素徹，邊脣圓布一百㫊字，金色光焰字字旋行。觀是字字遍身出現無量佛身，相好光明神通自在，滿量十方一切世界。是無量佛還復右繞，入於身中合為一身。左觀縛(無可反)字門，現執金剛祕密主菩薩，身圓光焰，結加趺坐蓮上寶座。右觀縒字門，現觀世音菩薩，身圓光焰，結加趺坐蓮上寶座。前後圍遶觀照一切種族菩薩摩訶薩，身圓光焰，結加趺坐蓮上寶座。觀世音右觀真言者，自身如法而坐。以佛神力、以法界力溥觀供養，誦奮怒王真言、廣大明王央俱捨真言、母陀羅尼真言、溥遍心印真言、不可思議觀陀羅尼真言、悉地王真言、一切菩薩敬禮解脫三昧耶真言。一一字門聲相如觀世音相，輪舞其印。如是觀照修諸善法，殺不善業得善無畏。如是觀知得身無畏，捨自蘊集得我無畏，害蘊攀緣得法無畏，害法住緣得法無我無畏；害諸蘊界能執所執，自性無性平等無畏。作是修者，名住如來形相法身。與三昧俱，是真發心，以少功用獲大成就。如因月現照澄淨水中見月像，如天降雨種子芽生，如執火燼空中輪旋火輪像現。如是三喻，譬真言句觀置成就。所以者何？而自法性說種種道文詞章句，自願智力法界加持，隨有情性種類開示。蓮花手！三藐三佛陀大乘相者，謂諸文字陀羅尼真言門。」

爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！云何文字陀羅尼真言門？」佛言：「蓮花手！字平等性、語平等性、言說理趣平等性入陀羅尼真言一切字門，以無所得而為方便。入㫊字門，解一切法本不生故。入迦(斤邏反)字門，解一切法離作業故。入佉字門，解一切法等虛空不可得故。入誐(銀迦反，又音迦字斤攞反)字門，解一切法一切行不可得故。入伽(上)字門，解一切法一合不可得故。入落字門，解一切法離塵垢故。入跛字門，解一切法第一義教不可得故。入者字門，解一切法無死生故。入娜字門，解一切法離名字相不可得故。入撦(蚩者反)字門，解一切法影像不可得故。入薄字門，解一切法出世間故，愛支因緣永不現故。入𤙖弱字門，解一切法生不可得故。入度字門，解一切法戰敵不可得故。入陀(上)字門，解一切法調伏寂靜真如平等無分別故。入婆(無何反)字門，解一切法一切有情離繫縛故。入茶字門，解一切法執持清淨不可得故。入瑟吒字門，解一切法制伏任持驅迫慢相性不可得故。入詫(魑賈反)字門，解一切法長養不可得故。入灑(疎賈反)字門，解一切法無罣礙故。入拏(尼賈反)字門，解一切法怨對不可得故。入縛(無可反)路字門，解一切法言音道斷故。入嚲(多可反)字門，解一切法真如住處不可得故。入野(藥可反)耶(餘何反)字門，解一切法一切乘如實不生不可得故。入怛𭔞(寧也反)他(去)字門，解一切法住處不可得故。入馱字門，解一切法法界不可得故。入瓢(毘藥反)字門，解一切法時平等性不可得故。入摩字門，解一切法我所性不可得故。入頗(披我反)字門，解一切法而不堅實如聚沫故。入麼字門，解一切法所縛不可得故。入惹字門，解一切法生起不可得故。入濕縛(同上二合)字門，解一切法安隱性不可得故。入囉字門，解一切法離一切塵染故。入攞字門，解一切法一切相不可得故。入建字門，解一切法界性不可得故。入捨字門，解一切法寂靜性不可得故。入佉(上)字門，解一切法如虛空性不可得故。入馹字門，解一切法窮盡性不可得故。入跢(多箇反)字門，解一切法任持處非處令不動轉性不可得故。入紇唎蘖皤字門，解一切法所了知性不可得故。入喇詑字門，解一切法執著義性不可得故。入㰤字門，解一切法因性不可得故。入皤字門，解一切法破壞性不可得故。入矩字門，解一切法欲樂覆性不可得故。入塞(桑紇反)麼字門，解一切法可憶念性不可得故。入埵(二合)縛(同上)字門，解一切法可呼召性不可得故。入縒字門，解一切法勇健性不可得故。入唵字門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！云何文字陀羅尼真言門？」佛言：「蓮花手！字平等性、語平等性、言說理趣平等性入陀羅尼真言一切字門，以無所得而為方便。入㫊字門，解一切法本不生故。入迦(斤邏反)字門，解一切法離作業故。入佉字門，解一切法等虛空不可得故。入誐(銀迦反，又音迦字斤攞反)字門，解一切法一切行不可得故。入伽(上)字門，解一切法一合不可得故。入落字門，解一切法離塵垢故。入跛字門，解一切法第一義教不可得故。入者字門，解一切法無死生故。入娜字門，解一切法離名字相不可得故。入撦(蚩者反)字門，解一切法影像不可得故。入薄字門，解一切法出世間故，愛支因緣永不現故。入𤙖弱字門，解一切法生不可得故。入度字門，解一切法戰敵不可得故。入陀(上)字門，解一切法調伏寂靜真如平等無分別故。入婆(無何反)字門，解一切法一切有情離繫縛故。入茶字門，解一切法執持清淨不可得故。入瑟吒字門，解一切法制伏任持驅迫慢相性不可得故。入詫(魑賈反)字門，解一切法長養不可得故。入灑(疎賈反)字門，解一切法無罣礙故。入拏(尼賈反)字門，解一切法怨對不可得故。入縛(無可反)路字門，解一切法言音道斷故。入嚲(多可反)字門，解一切法真如住處不可得故。入野(藥可反)耶(餘何反)字門，解一切法一切乘如實不生不可得故。入怛𭔞(寧也反)他(去)字門，解一切法住處不可得故。入馱字門，解一切法法界不可得故。入瓢(毘藥反)字門，解一切法時平等性不可得故。入摩字門，解一切法我所性不可得故。入頗(披我反)字門，解一切法而不堅實如聚沫故。入麼字門，解一切法所縛不可得故。入惹字門，解一切法生起不可得故。入濕縛(同上二合)字門，解一切法安隱性不可得故。入囉字門，解一切法離一切塵染故。入攞字門，解一切法一切相不可得故。入建字門，解一切法界性不可得故。入捨字門，解一切法寂靜性不可得故。入佉(上)字門，解一切法如虛空性不可得故。入馹字門，解一切法窮盡性不可得故。入跢(多箇反)字門，解一切法任持處非處令不動轉性不可得故。入紇唎蘖皤字門，解一切法所了知性不可得故。入喇詑字門，解一切法執著義性不可得故。入㰤字門，解一切法因性不可得故。入皤字門，解一切法破壞性不可得故。入矩字門，解一切法欲樂覆性不可得故。入塞(桑紇反)麼字門，解一切法可憶念性不可得故。入埵(二合)縛(同上)字門，解一切法可呼召性不可得故。入縒字門，解一切法勇健性不可得故。入唵字門

，解一切法厚平等性不可得故。入弟字門，解一切法積集性不可得故。入翳醯(去)曳呬(呼以反)字門，解一切法離諸諠諍無往來行住坐臥不可得故。入叵字門，解一切法遍滿果報不可得故。入塞(桑紇反)迦(同上)字門，解一切法聚積蘊性不可得故。入逸娑(去)字門，解一切法衰老性相不可得故。入柘字門，解一切法聚集足迹不可得故。入播字門，解一切法究竟所不可得故。入誐(同上)拏娜麼𤙖㧊莎縛訶字門，解一切三昧耶悉皆自在、速能成辦一切事三昧耶義利悉地。蓮花手！如是字門解入法中根本邊際。除如是字，表諸法中更不可得。何以故？蓮花手！如是字義，不可宣說、不可顯示、不可執取、不可書持、不可觀受，離諸相故。譬如虛空，是一切物所歸趣處。斯諸字門亦復如是，諸法義理皆入斯門方得顯現。蓮花手！入如是㫊字門等，名入諸字門。若修治者如是受持入諸字門，得善巧智，於諸言音能詮能表皆無罣礙，於一切法平等空性盡能證持，於眾言音咸得善巧。蓮花手！若受持者能聽如是入諸字門印相印句，聞已受持讀誦通利，為他解說不著名利，由茲因緣得二十種殊勝功德。何等二十？謂得強憶念、得勝慚愧、得堅固力、得法旨趣、得增上覺、得殊勝慧、得無礙辯、得總持門、得無疑惑、得違順語不生恚愛、得無高下平等中住、得於有情言音善巧，得蘊善巧處、得緣起善巧、因善巧、緣善巧，得根勝劣智善巧、他心智善巧，得觀瞻星曆善巧，得天耳智善巧、宿住隨念智善巧、神境智善巧、死生智善巧、得漏盡智善巧，得說處非處智善巧、得往來等威儀路善巧。蓮花手！是為二十種殊勝功德。若持真言者行陀羅尼真言時，以無所得而為方便，所得文字陀羅尼門當知是為一切菩薩摩訶薩恭敬頂禮出世廣大解脫陀羅尼真言最上神變解脫壇印三昧耶、出世廣大解脫蓮花曼拏羅像三昧耶、大乘相三昧耶、最上乘相三昧耶。蓮花手！是受持者住四念住。何等為四？一身念住、二受念住、三心念、住四法念住。修行陀羅尼真言，以無所得而為方便，雖於內身住循身觀、雖於外身住循身觀、雖於內外身住循身觀，雖於內受住循受觀、雖於外受住循受觀、雖於內外受住循受觀，雖於內心住循心觀、雖於外心住循心觀、雖於內外心住循心觀，雖於內法住循法觀、雖於外法住循法觀、雖於內外法住循法觀，而竟不起身俱受俱心俱法俱尋思，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故，是受持者四念住處。蓮花手！如是修者，當知是人又等於我發初因地作菩薩時修行種種苦行善根，成就阿耨多羅三藐三菩提地，坐金剛座、轉大法輪功德 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，解一切法厚平等性不可得故。入弟字門，解一切法積集性不可得故。入翳醯(去)曳呬(呼以反)字門，解一切法離諸諠諍無往來行住坐臥不可得故。入叵字門，解一切法遍滿果報不可得故。入塞(桑紇反)迦(同上)字門，解一切法聚積蘊性不可得故。入逸娑(去)字門，解一切法衰老性相不可得故。入柘字門，解一切法聚集足迹不可得故。入播字門，解一切法究竟所不可得故。入誐(同上)拏娜麼𤙖㧊莎縛訶字門，解一切三昧耶悉皆自在、速能成辦一切事三昧耶義利悉地。蓮花手！如是字門解入法中根本邊際。除如是字，表諸法中更不可得。何以故？蓮花手！如是字義，不可宣說、不可顯示、不可執取、不可書持、不可觀受，離諸相故。譬如虛空，是一切物所歸趣處。斯諸字門亦復如是，諸法義理皆入斯門方得顯現。蓮花手！入如是㫊字門等，名入諸字門。若修治者如是受持入諸字門，得善巧智，於諸言音能詮能表皆無罣礙，於一切法平等空性盡能證持，於眾言音咸得善巧。蓮花手！若受持者能聽如是入諸字門印相印句，聞已受持讀誦通利，為他解說不著名利，由茲因緣得二十種殊勝功德。何等二十？謂得強憶念、得勝慚愧、得堅固力、得法旨趣、得增上覺、得殊勝慧、得無礙辯、得總持門、得無疑惑、得違順語不生恚愛、得無高下平等中住、得於有情言音善巧，得蘊善巧處、得緣起善巧、因善巧、緣善巧，得根勝劣智善巧、他心智善巧，得觀瞻星曆善巧，得天耳智善巧、宿住隨念智善巧、神境智善巧、死生智善巧、得漏盡智善巧，得說處非處智善巧、得往來等威儀路善巧。蓮花手！是為二十種殊勝功德。若持真言者行陀羅尼真言時，以無所得而為方便，所得文字陀羅尼門當知是為一切菩薩摩訶薩恭敬頂禮出世廣大解脫陀羅尼真言最上神變解脫壇印三昧耶、出世廣大解脫蓮花曼拏羅像三昧耶、大乘相三昧耶、最上乘相三昧耶。蓮花手！是受持者住四念住。何等為四？一身念住、二受念住、三心念、住四法念住。修行陀羅尼真言，以無所得而為方便，雖於內身住循身觀、雖於外身住循身觀、雖於內外身住循身觀，雖於內受住循受觀、雖於外受住循受觀、雖於內外受住循受觀，雖於內心住循心觀、雖於外心住循心觀、雖於內外心住循心觀，雖於內法住循法觀、雖於外法住循法觀、雖於內外法住循法觀，而竟不起身俱受俱心俱法俱尋思，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故，是受持者四念住處。蓮花手！如是修者，當知是人又等於我發初因地作菩薩時修行種種苦行善根，成就阿耨多羅三藐三菩提地，坐金剛座、轉大法輪功德

無異。是人即名廣種無量大福德蘊善根相應，當得出世成就無上正等菩提。觀世音菩薩摩訶薩而常祐護，手摩其頭為現於前，與滿此不思議觀陀羅尼曼拏羅印三昧耶廣大功德，稱讚善根。如是陀羅尼三摩地若一經耳，亦當得生極樂剎土阿彌陀佛前，蓮花化生，以諸相好而自莊嚴。一切經法真言壇印三昧耶等，悉皆證現。六根清淨，具宿住智，得五神通。是故智者晝夜精勤受持讀誦，莫令懈怠祕吝於法。應起平等大悲愍心，為諸有情而廣敷演是陀羅尼壇印三昧耶，溥得見聞書寫修學讀誦受持令得出世。若有有情諂偽嫉妬讀誦受持，或有有情怕懼種種恐怖災厄讀誦受持，如是等人亦得無量大福聚蘊。何況有人以菩提心，書寫讀誦受持供養，而豈不證菩薩十地神通功德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無異。是人即名廣種無量大福德蘊善根相應，當得出世成就無上正等菩提。觀世音菩薩摩訶薩而常祐護，手摩其頭為現於前，與滿此不思議觀陀羅尼曼拏羅印三昧耶廣大功德，稱讚善根。如是陀羅尼三摩地若一經耳，亦當得生極樂剎土阿彌陀佛前，蓮花化生，以諸相好而自莊嚴。一切經法真言壇印三昧耶等，悉皆證現。六根清淨，具宿住智，得五神通。是故智者晝夜精勤受持讀誦，莫令懈怠祕吝於法。應起平等大悲愍心，為諸有情而廣敷演是陀羅尼壇印三昧耶，溥得見聞書寫修學讀誦受持令得出世。若有有情諂偽嫉妬讀誦受持，或有有情怕懼種種恐怖災厄讀誦受持，如是等人亦得無量大福聚蘊。何況有人以菩提心，書寫讀誦受持供養，而豈不證菩薩十地神通功德？」