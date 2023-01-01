不空羂索神變真言經卷第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空羂索神變真言經卷第十三

大唐天竺三藏菩提流志譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐天竺三藏菩提流志譯

溥遍心印真言出世間品第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溥遍心印真言出世間品第二十

爾時觀世音菩薩摩訶薩合掌恭敬歡喜踴躍，得未曾有，放殑伽沙俱胝那庾多百千光明，溥照三千大千世界而自莊嚴。又白佛言：「世尊！是不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶中溥遍心印真言三昧耶，而能示現不空千手千臂觀世音菩薩種種形好神變三昧耶，以此一相三昧耶入種種相三昧耶，所謂入伊首羅天相、摩醯首羅天相、大梵天相、那羅延天相、大自在天相、焰摩王相、俱廢羅天相、婆嚕拏天相、俱摩羅天相、水天相、火天相、風天相、日天相、月天相、星天相，乃至一切天相、苦行仙相、一切真言明仙相、大商人相皆示現之。世尊！以斯等相，則令修者證獲㫊暮伽王一切陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶、不空種種成就三昧耶、不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶。若以少功而受持者，我則賜與一切意樂勝願圓滿。」爾時觀世音菩薩摩訶薩便入溥遍心印三摩地，說普遍心印真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩摩訶薩合掌恭敬歡喜踴躍，得未曾有，放殑伽沙俱胝那庾多百千光明，溥照三千大千世界而自莊嚴。又白佛言：「世尊！是不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶中溥遍心印真言三昧耶，而能示現不空千手千臂觀世音菩薩種種形好神變三昧耶，以此一相三昧耶入種種相三昧耶，所謂入伊首羅天相、摩醯首羅天相、大梵天相、那羅延天相、大自在天相、焰摩王相、俱廢羅天相、婆嚕拏天相、俱摩羅天相、水天相、火天相、風天相、日天相、月天相、星天相，乃至一切天相、苦行仙相、一切真言明仙相、大商人相皆示現之。世尊！以斯等相，則令修者證獲㫊暮伽王一切陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶、不空種種成就三昧耶、不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶。若以少功而受持者，我則賜與一切意樂勝願圓滿。」爾時觀世音菩薩摩訶薩便入溥遍心印三摩地，說普遍心印真言曰：

「那莫塞(桑紇反)窒(都結反)㘑拽(移結反)(四合)(一) 特(能邑反)𭧥(肥以反)迦南(二) 嚲詑誐跢湳(奴紺反)(三) 唵(喉中擡聲引呼)㫊暮伽(上)(四) 鉢頭麼播捨(五) 俱嚕(二合)陀(上)迦(斤邏反)唎沙(上)野(六) 跛(二合)囉廢(無計反，下同)捨野(七) 摩訶(去)鉢輸(去)鉢底(八) 野摩婆(無何反)嚕拏(九) 矩廢囉(十) 沒(二合)羅㰤麼(十一) 廢沙(上)陀(上)囉(十二) 㫊暮伽紇(二合)唎娜野(十三) 鉢頭麼矩攞(十四) 縒麼耶野(十五) 𤙖(特牛合口聲呼之)𤙖𤙖(十六) 㤄㤄㤄(十七) 莎(二合)縛訶(十八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那莫塞(桑紇反)窒(都結反)㘑拽(移結反)(四合)(一) 特(能邑反)𭧥(肥以反)迦南(二) 嚲詑誐跢湳(奴紺反)(三) 唵(喉中擡聲引呼)㫊暮伽(上)(四) 鉢頭麼播捨(五) 俱嚕(二合)陀(上)迦(斤邏反)唎沙(上)野(六) 跛(二合)囉廢(無計反，下同)捨野(七) 摩訶(去)鉢輸(去)鉢底(八) 野摩婆(無何反)嚕拏(九) 矩廢囉(十) 沒(二合)羅㰤麼(十一) 廢沙(上)陀(上)囉(十二) 㫊暮伽紇(二合)唎娜野(十三) 鉢頭麼矩攞(十四) 縒麼耶野(十五) 𤙖(特牛合口聲呼之)𤙖𤙖(十六) 㤄㤄㤄(十七) 莎(二合)縛訶(十八)」

爾時觀世音菩薩摩訶薩說斯真言時，三千大千世界大地、補陀洛山六返震動，天雨眾花，在會一切天、龍、藥叉、羅剎、阿素洛、乾闥婆、蘖魯荼、緊那羅、摩呼羅伽，乃至一切真言諸仙，歡喜合掌種種讚歎。空居一切惡天、龍神、藥叉、羅剎、毘那夜迦，皆悉墮落為火所燒，慞惶馳走發大叫聲。一切菩薩摩訶薩，俱持種種華瓔衣服，一時供養觀世音菩薩摩訶薩溥遍心印真言三昧耶。一切天、龍、藥叉、羅剎、阿素洛、乾闥婆、蘖魯荼、緊那羅、摩呼羅伽，乃至一切真言諸仙住佛法者，俱從本宮持諸花鬘、塗香末香、寶幢幡蓋、衣服瓔珞，俱時往詣補陀洛山觀世音宮殿會中，住如來前、觀世音菩薩摩訶薩前，旋遶供養一時致敬，同聲白言：「大慈悲者！說此㫊暮伽王廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶溥遍心印真言法瑜伽觀廣明心焰三昧耶者！最極難有。」爾時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩言：「清淨者而復廣說溥遍心印真言法瑜伽觀三昧耶。」爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！若有有情每日晨朝日初出時，以大悲心如法清淨法瑜伽觀，誦念神變溥遍心印真言一千八遍者，此人則得攝入不空幻化種種色相三昧耶，示現一切幻化三昧耶。所言得者，謂得通會一切曼拏羅印三昧耶相應住，得一切最上神變計都幢三昧耶相應住，得一切如來祕密三昧耶相應住，得不空一切悉地三昧耶相應住，得不空廣大神變三昧耶相應住，得不空種種色相三昧耶相應住，得不空無量稱歎三昧耶相應住，得不空一切善根三昧耶相應住，得不空如來攝受記別三昧耶相應住，得不空如來種殖大福德蘊善根三昧耶相應住，得不空見一切如來現前加被三昧耶相應住，得不空如來種族攝受加被三昧耶相應住，得不空金剛種族攝受加被三昧耶相應住，得不空蓮花種族攝受加被三昧耶相應住，得不空摩尼寶種族攝受加被三昧耶相應住，得不空香象種族攝受加被三昧耶相應住，得不空一切大曼拏羅神變加被三昧耶相應住，得不空大轉輪王種族安住三昧耶相應住，得不空觀察大明觀印觀所灌頂三昧耶相應住，得一切不空如來觀印所灌頂三昧耶相應住，得不空廣大真言明印成就三昧耶相應住，得一切不空如來菩提座加被三昧耶相應住，得一切不空如來轉法輪擊法鼓吹法螺三昧耶相應住，得不空六波羅蜜圓滿三昧耶相應住，得一切不空如來藏三昧耶相應住，得不空廣大甚深文持藏三昧耶相應住，得一切不空如來出世解脫三昧耶相應住，得不空世間受持悉地三昧耶相應住，得不空世間妙吉祥三昧耶相應住，得不空一切有情最上遵敬三昧耶相應住。此人現在未來，得是廣大相應 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩摩訶薩說斯真言時，三千大千世界大地、補陀洛山六返震動，天雨眾花，在會一切天、龍、藥叉、羅剎、阿素洛、乾闥婆、蘖魯荼、緊那羅、摩呼羅伽，乃至一切真言諸仙，歡喜合掌種種讚歎。空居一切惡天、龍神、藥叉、羅剎、毘那夜迦，皆悉墮落為火所燒，慞惶馳走發大叫聲。一切菩薩摩訶薩，俱持種種華瓔衣服，一時供養觀世音菩薩摩訶薩溥遍心印真言三昧耶。一切天、龍、藥叉、羅剎、阿素洛、乾闥婆、蘖魯荼、緊那羅、摩呼羅伽，乃至一切真言諸仙住佛法者，俱從本宮持諸花鬘、塗香末香、寶幢幡蓋、衣服瓔珞，俱時往詣補陀洛山觀世音宮殿會中，住如來前、觀世音菩薩摩訶薩前，旋遶供養一時致敬，同聲白言：「大慈悲者！說此㫊暮伽王廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶溥遍心印真言法瑜伽觀廣明心焰三昧耶者！最極難有。」爾時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩言：「清淨者而復廣說溥遍心印真言法瑜伽觀三昧耶。」爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！若有有情每日晨朝日初出時，以大悲心如法清淨法瑜伽觀，誦念神變溥遍心印真言一千八遍者，此人則得攝入不空幻化種種色相三昧耶，示現一切幻化三昧耶。所言得者，謂得通會一切曼拏羅印三昧耶相應住，得一切最上神變計都幢三昧耶相應住，得一切如來祕密三昧耶相應住，得不空一切悉地三昧耶相應住，得不空廣大神變三昧耶相應住，得不空種種色相三昧耶相應住，得不空無量稱歎三昧耶相應住，得不空一切善根三昧耶相應住，得不空如來攝受記別三昧耶相應住，得不空如來種殖大福德蘊善根三昧耶相應住，得不空見一切如來現前加被三昧耶相應住，得不空如來種族攝受加被三昧耶相應住，得不空金剛種族攝受加被三昧耶相應住，得不空蓮花種族攝受加被三昧耶相應住，得不空摩尼寶種族攝受加被三昧耶相應住，得不空香象種族攝受加被三昧耶相應住，得不空一切大曼拏羅神變加被三昧耶相應住，得不空大轉輪王種族安住三昧耶相應住，得不空觀察大明觀印觀所灌頂三昧耶相應住，得一切不空如來觀印所灌頂三昧耶相應住，得不空廣大真言明印成就三昧耶相應住，得一切不空如來菩提座加被三昧耶相應住，得一切不空如來轉法輪擊法鼓吹法螺三昧耶相應住，得不空六波羅蜜圓滿三昧耶相應住，得一切不空如來藏三昧耶相應住，得不空廣大甚深文持藏三昧耶相應住，得一切不空如來出世解脫三昧耶相應住，得不空世間受持悉地三昧耶相應住，得不空世間妙吉祥三昧耶相應住，得不空一切有情最上遵敬三昧耶相應住。此人現在未來，得是廣大相應

稱歎功德三昧耶相應住。世尊！若常晝夜六時憶念諸佛，總翫聽聞受持讀誦，則得除脫生老病死一切罪障，超生死海住不退地。世尊！若有苾芻、苾芻尼、族姓男女，信心清淨，以大悲心常念諸佛求覓此經、若自書寫若使人書，皆發悲心以上衣服財寶飲食供給供養，亦勸一切人民書寫受持讀誦聽聞思惟恭敬供養，應亦當護不退轉地。如是有情從佛法生，則謂一切如來加被，為受阿耨多羅三藐三菩提記。是稱讚者所得功德，亦如諸佛世尊。若成就是溥遍心印真言三昧耶者，當畫不空王最上悉地三昧耶像，白㲲布絹方量四肘，增亦任意。中畫不空羂索十一面觀世音菩薩摩訶薩，身真金色，三十二臂。正面熙怡，眉間一目。左面大自在天面，右面那羅延天面；左焰摩王面，右水天面；左俱廢羅天面顰眉努目，右俱摩羅天面嚬眉努目；左摩醯首羅天面嚬眉努目狗牙上出，右伊首羅天面嚬眉努目狗牙上出；右日天面面狀赤黃，左月天面面狀白黃。各戴天冠，冠有化佛，作摩頂相。那羅延天頭、水天頭兩間，風天半身貫飾天服。大自在天頭、焰摩王頭兩間，火天半身貫飾天服。三十二手輪結諸印，執器仗印羂索印，寶珠瓔珞、耳璫鐶釧、天諸衣服而莊嚴之。身圓光焰，結加趺坐寶蓮花座。右奮怒王三面四臂，當中正面熙怡微笑，左右面目嚬眉瞋怒，一手執鉤、一手施無畏、一手執蓮花、一手持羂索，瞻仰菩薩，半加趺坐。後多羅菩薩，微似低頭，二手合掌半加趺坐。左苾𠆙明王，手捧寶花，瞻仰菩薩，半加趺坐。後濕廢多菩薩，微以低頭，二手合掌，半加趺坐。其座下右，不空曼拏羅神，面目瞋怒狗牙上出，身有四臂，一手執羂索、一手執蓮花、一手執鉞斧、一手執劍，半加趺坐。後真言者，長跪而坐，手執香爐。是諸菩薩，花冠瓔珞、耳璫鐶釧、天諸衣服種種莊嚴，坐蓮花座，身圓光焰。四面圍遶畫十方佛，作說法相，結加趺坐師子寶座，面向菩薩。頂上佛外畫苦行仙眾，形體枯瘦，畫一切天子持散寶花。座下佛外畫功德天、辯才天、毘摩夜天、大自在天、地天、火天、風天、水天。是諸天等，花鬘衣服而莊飾之。四角依方畫四大王，種種衣甲具莊飾之。其像飾已，於閑靜處淨治其地作曼拏羅，種種香泥精潔塗飾，模畫花印標郭界道。置十一面觀世音菩薩，種種幡花閼伽、香水香花、三白飲食、果蓏燈明、白栴檀香、沈水香、安悉香、酥合香、薰陸香敷飾供養。奮怒王真言護身結界，輪印匡敘，面西法坐。以大悲心觀置㫊字法本無生。圓為下體金剛輪座，觀置嚩字，言論道斷。全為上體觀霧日透，觀置囉字，離諸染著。全為心月如初日光 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稱歎功德三昧耶相應住。世尊！若常晝夜六時憶念諸佛，總翫聽聞受持讀誦，則得除脫生老病死一切罪障，超生死海住不退地。世尊！若有苾芻、苾芻尼、族姓男女，信心清淨，以大悲心常念諸佛求覓此經、若自書寫若使人書，皆發悲心以上衣服財寶飲食供給供養，亦勸一切人民書寫受持讀誦聽聞思惟恭敬供養，應亦當護不退轉地。如是有情從佛法生，則謂一切如來加被，為受阿耨多羅三藐三菩提記。是稱讚者所得功德，亦如諸佛世尊。若成就是溥遍心印真言三昧耶者，當畫不空王最上悉地三昧耶像，白㲲布絹方量四肘，增亦任意。中畫不空羂索十一面觀世音菩薩摩訶薩，身真金色，三十二臂。正面熙怡，眉間一目。左面大自在天面，右面那羅延天面；左焰摩王面，右水天面；左俱廢羅天面顰眉努目，右俱摩羅天面嚬眉努目；左摩醯首羅天面嚬眉努目狗牙上出，右伊首羅天面嚬眉努目狗牙上出；右日天面面狀赤黃，左月天面面狀白黃。各戴天冠，冠有化佛，作摩頂相。那羅延天頭、水天頭兩間，風天半身貫飾天服。大自在天頭、焰摩王頭兩間，火天半身貫飾天服。三十二手輪結諸印，執器仗印羂索印，寶珠瓔珞、耳璫鐶釧、天諸衣服而莊嚴之。身圓光焰，結加趺坐寶蓮花座。右奮怒王三面四臂，當中正面熙怡微笑，左右面目嚬眉瞋怒，一手執鉤、一手施無畏、一手執蓮花、一手持羂索，瞻仰菩薩，半加趺坐。後多羅菩薩，微似低頭，二手合掌半加趺坐。左苾𠆙明王，手捧寶花，瞻仰菩薩，半加趺坐。後濕廢多菩薩，微以低頭，二手合掌，半加趺坐。其座下右，不空曼拏羅神，面目瞋怒狗牙上出，身有四臂，一手執羂索、一手執蓮花、一手執鉞斧、一手執劍，半加趺坐。後真言者，長跪而坐，手執香爐。是諸菩薩，花冠瓔珞、耳璫鐶釧、天諸衣服種種莊嚴，坐蓮花座，身圓光焰。四面圍遶畫十方佛，作說法相，結加趺坐師子寶座，面向菩薩。頂上佛外畫苦行仙眾，形體枯瘦，畫一切天子持散寶花。座下佛外畫功德天、辯才天、毘摩夜天、大自在天、地天、火天、風天、水天。是諸天等，花鬘衣服而莊飾之。四角依方畫四大王，種種衣甲具莊飾之。其像飾已，於閑靜處淨治其地作曼拏羅，種種香泥精潔塗飾，模畫花印標郭界道。置十一面觀世音菩薩，種種幡花閼伽、香水香花、三白飲食、果蓏燈明、白栴檀香、沈水香、安悉香、酥合香、薰陸香敷飾供養。奮怒王真言護身結界，輪印匡敘，面西法坐。以大悲心觀置㫊字法本無生。圓為下體金剛輪座，觀置嚩字，言論道斷。全為上體觀霧日透，觀置囉字，離諸染著。全為心月如初日光

，觀置𤙖字，自性空寂。眉紺青色，觀置佉(上聲)字，等虛空故，全為頭頂。備一切色相三昧耶，等十一面觀世音。復觀㫊字全為頭光，復觀囉字全為眼目，光照無障。時別先誦奮怒王真言，召請供養誦溥遍心印真言，一一字聲色相光焰，若黃光焰、或赤光焰、或白光焰、或青光焰、或黑光焰照真言字。於心月上右旋行轉，皆放光明滿十千萬。當中夜時，十一面觀世音菩薩放種種光。至五更時，觀世音現身慰語：『汝求何事？我今為汝皆得滿足。』見菩薩時當乞二願：一乞不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶世間一切最勝悉地成就大願，亦如我身種種自在變用工巧法、自在祕密法、神通法、入阿素洛窟法、天宮龍宮緊那羅宮法、履水法入火法、入一切山林法作金銀法、乞雨法止雨法、降伏一切藥叉羅剎法、採伏藏法渡江海法、占象玄象歷數算法、一切真言法種種醫法、長年藥法移諸物法、化諸邪見傲誕人法，如是世間種種之法悉得自在；二乞出世間法。時觀世音伸手摩頂，解除一切業障重罪，身器清淨如蛇脫皮，證獲不空清淨神通三昧耶身，往詣淨土坐蓮花上，證百千俱胝生宿命智。阿彌陀佛為授阿耨多羅三藐三菩提記住不退地，證不空無量百千神變三摩地，十方剎土一切諸佛菩薩摩訶薩一切天神悉皆讚歎，憶念觀察當擁護持。應知如是溥遍心印真言有大神通，能成世間無量無邊一切諸法，所謂召譴一切鬼神占相一切壽命長短吉凶之相，療治一切癩病風病、瘡疥癬病、瘧病腹病、六根等病，滅除一切罪障災厄怨難、符書𥜒禱呪詛法，亦得成就出世間法。觀世音菩薩現身讚語：『善哉善哉！真言者！汝今已入不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇印法中溥遍心印真言悉地成就。』手持蓮花施真言者。當受花時，即證神通一切諸法，騰往十方一切佛剎自在無礙，得諸如來記別匡護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，觀置𤙖字，自性空寂。眉紺青色，觀置佉(上聲)字，等虛空故，全為頭頂。備一切色相三昧耶，等十一面觀世音。復觀㫊字全為頭光，復觀囉字全為眼目，光照無障。時別先誦奮怒王真言，召請供養誦溥遍心印真言，一一字聲色相光焰，若黃光焰、或赤光焰、或白光焰、或青光焰、或黑光焰照真言字。於心月上右旋行轉，皆放光明滿十千萬。當中夜時，十一面觀世音菩薩放種種光。至五更時，觀世音現身慰語：『汝求何事？我今為汝皆得滿足。』見菩薩時當乞二願：一乞不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶世間一切最勝悉地成就大願，亦如我身種種自在變用工巧法、自在祕密法、神通法、入阿素洛窟法、天宮龍宮緊那羅宮法、履水法入火法、入一切山林法作金銀法、乞雨法止雨法、降伏一切藥叉羅剎法、採伏藏法渡江海法、占象玄象歷數算法、一切真言法種種醫法、長年藥法移諸物法、化諸邪見傲誕人法，如是世間種種之法悉得自在；二乞出世間法。時觀世音伸手摩頂，解除一切業障重罪，身器清淨如蛇脫皮，證獲不空清淨神通三昧耶身，往詣淨土坐蓮花上，證百千俱胝生宿命智。阿彌陀佛為授阿耨多羅三藐三菩提記住不退地，證不空無量百千神變三摩地，十方剎土一切諸佛菩薩摩訶薩一切天神悉皆讚歎，憶念觀察當擁護持。應知如是溥遍心印真言有大神通，能成世間無量無邊一切諸法，所謂召譴一切鬼神占相一切壽命長短吉凶之相，療治一切癩病風病、瘡疥癬病、瘧病腹病、六根等病，滅除一切罪障災厄怨難、符書𥜒禱呪詛法，亦得成就出世間法。觀世音菩薩現身讚語：『善哉善哉！真言者！汝今已入不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇印法中溥遍心印真言悉地成就。』手持蓮花施真言者。當受花時，即證神通一切諸法，騰往十方一切佛剎自在無礙，得諸如來記別匡護。」

溥遍心印真言世間品第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溥遍心印真言世間品第二十一

「世尊！若蓮池沜作護摩壇，加持木榓木、杜仲木然火，加持蓮花并幹葉，截和酥蜜如法護摩，滿七日夜，得功德天現身而來，靜心勿怖供養閼伽。時功德天謂真言者：『今何所須？』答言：『施我無盡寶藏。』功德天言：『如真言者意。』說此語已則便不現。從此已後伏藏逐身供給費用，得寶藏者常僧供養觀世音、功德天、一切三寶，恒勿斷絕，特勿積貯，若積貯者即不復得。白月八日酥白芥子塗蓮華臺葉，像前護摩一千八遍，諸天世人遵敬讚歎。若琉璃瓶盛欝金香水赤色香花，摩尼跋陀羅神前每日三時讚歎供養，無名指按摩尼跋陀羅神，誦持溥遍心印真言，滿三七日，現身而來，日別給奉金錢一百文。盡用供養三寶勿貯，若貯聚者即不復得。若舍利塔前置像面西，截紫檀木上塗酥蜜，每日三時護摩一千八遍，滿三七日，夜得銀錢一十千文。此護摩法，通會餘諸真言明法，亦得成就。又法當以菩提樹葉方布壇上，上置雄黃、香花供養，依法加持令現三相，一相點額，所顧人民歡喜信仰讚樂供養。二相點額，騰身離地六尺而行，日行三千踰膳那，見聞三千踰膳那諸聲色法，壽命千歲，不為諸仙而相率伏，常見十方一切諸佛。三相點額，則得神通，攝持同伴去地三千踰膳那里，騰空自在，壽二十千歲，當證一切雄黃真言明仙三昧耶。復以蓮荷葉方布壇上，以赤黃牛酥洗治牛黃，置荷葉上香花供養，真言加持令現三相。一相點額，一切藥叉羅剎諸惡鬼神悉皆降伏，任為使者取諸財物。二相點額，則與一切祕密真言明仙蹈一風輪騰空自在，日行二十千踰膳那，壽六萬歲，見聞二十千踰膳那諸色聲法。三相點額，攝持同伴騰空自在，當證一切牛黃真言明仙三昧耶，壽一俱胝歲。溥遍心印真言阿伽陀藥頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若蓮池沜作護摩壇，加持木榓木、杜仲木然火，加持蓮花并幹葉，截和酥蜜如法護摩，滿七日夜，得功德天現身而來，靜心勿怖供養閼伽。時功德天謂真言者：『今何所須？』答言：『施我無盡寶藏。』功德天言：『如真言者意。』說此語已則便不現。從此已後伏藏逐身供給費用，得寶藏者常僧供養觀世音、功德天、一切三寶，恒勿斷絕，特勿積貯，若積貯者即不復得。白月八日酥白芥子塗蓮華臺葉，像前護摩一千八遍，諸天世人遵敬讚歎。若琉璃瓶盛欝金香水赤色香花，摩尼跋陀羅神前每日三時讚歎供養，無名指按摩尼跋陀羅神，誦持溥遍心印真言，滿三七日，現身而來，日別給奉金錢一百文。盡用供養三寶勿貯，若貯聚者即不復得。若舍利塔前置像面西，截紫檀木上塗酥蜜，每日三時護摩一千八遍，滿三七日，夜得銀錢一十千文。此護摩法，通會餘諸真言明法，亦得成就。又法當以菩提樹葉方布壇上，上置雄黃、香花供養，依法加持令現三相，一相點額，所顧人民歡喜信仰讚樂供養。二相點額，騰身離地六尺而行，日行三千踰膳那，見聞三千踰膳那諸聲色法，壽命千歲，不為諸仙而相率伏，常見十方一切諸佛。三相點額，則得神通，攝持同伴去地三千踰膳那里，騰空自在，壽二十千歲，當證一切雄黃真言明仙三昧耶。復以蓮荷葉方布壇上，以赤黃牛酥洗治牛黃，置荷葉上香花供養，真言加持令現三相。一相點額，一切藥叉羅剎諸惡鬼神悉皆降伏，任為使者取諸財物。二相點額，則與一切祕密真言明仙蹈一風輪騰空自在，日行二十千踰膳那，壽六萬歲，見聞二十千踰膳那諸色聲法。三相點額，攝持同伴騰空自在，當證一切牛黃真言明仙三昧耶，壽一俱胝歲。溥遍心印真言阿伽陀藥頌曰：

「應以雄黃密陀僧、緊俁瑟詫欝金香、㫊叔迦花上雌黃、杜仲樹汁上牛黃、惹暮娜那紫磨金、菩提樹汁赤牛乳、素𮧬囉拏訖使羅、半努(奴古反)捺羅弭耶藥、塞(僧乙反)努㰤乞使羅藥、毘瑟努羯摩使羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「應以雄黃密陀僧、緊俁瑟詫欝金香、㫊叔迦花上雌黃、杜仲樹汁上牛黃、惹暮娜那紫磨金、菩提樹汁赤牛乳、素𮧬囉拏訖使羅、半努(奴古反)捺羅弭耶藥、塞(僧乙反)努㰤乞使羅藥、毘瑟努羯摩使羅。」

「等數精治。白月十五日，淨治塗地嚴曼拏羅，置十一面觀世音像。置藥壇上，以諸香花香水飲食燈明隨力供養。廣大悲心憶念三寶、觀世音菩薩，惟求無上阿耨多羅三藐三菩提，燒香供養。溥遍心印真言加持其藥，當和合治。加持赤蜜石蜜和合，盛赤銅合。復置壇上，結印作法。奮怒王真言加持供物，悉地王真言溥遍心印真言加持藥，現煖相、煙相、光相。時真言者身出光焰，壇地震勤，應自歡喜證驗藥成。藥和沒囉㰤麼補怛囉迦油(唐云梵天兒油)，塗摩身上手足等上，身如金剛，一切刀杖水火毒藥皆不能害，攝持百人以為眷屬騰空自在。若藥一兩，點化赤銅百兩成金。若服餌者，和牛乳酥煎治為膏。三日先服黃牛酥乳，當服此藥和牛乳服，滿經六月，膚色鮮澤猶如蓮花，聲音清雅、髮如旋螺，壽十萬歲，一切刀杖水火毒藥、藥叉羅剎鬼神惡人皆不能害。服滿一年，得諸天人樂為伴侶，福壽如天。若藥和胡麻油塗頭，則髮香馥。若點眼額，則見一切藥叉羅剎鬼神宮殿門開，入中無礙，世人敬愛。若和牛乳石蜜服滿三年，證諸真言明仙王三昧耶，壽一大劫。劫中有佛，一一皆見菩提樹下成等正覺，得此諸佛為授記別。往梵天宮，應稱唵(擡聲呼)字，大梵天眾一時迎逆。乃至當往阿迦尼吒天宮，為後邊身。溥遍心蓮華阿伽陀藥頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「等數精治。白月十五日，淨治塗地嚴曼拏羅，置十一面觀世音像。置藥壇上，以諸香花香水飲食燈明隨力供養。廣大悲心憶念三寶、觀世音菩薩，惟求無上阿耨多羅三藐三菩提，燒香供養。溥遍心印真言加持其藥，當和合治。加持赤蜜石蜜和合，盛赤銅合。復置壇上，結印作法。奮怒王真言加持供物，悉地王真言溥遍心印真言加持藥，現煖相、煙相、光相。時真言者身出光焰，壇地震勤，應自歡喜證驗藥成。藥和沒囉㰤麼補怛囉迦油(唐云梵天兒油)，塗摩身上手足等上，身如金剛，一切刀杖水火毒藥皆不能害，攝持百人以為眷屬騰空自在。若藥一兩，點化赤銅百兩成金。若服餌者，和牛乳酥煎治為膏。三日先服黃牛酥乳，當服此藥和牛乳服，滿經六月，膚色鮮澤猶如蓮花，聲音清雅、髮如旋螺，壽十萬歲，一切刀杖水火毒藥、藥叉羅剎鬼神惡人皆不能害。服滿一年，得諸天人樂為伴侶，福壽如天。若藥和胡麻油塗頭，則髮香馥。若點眼額，則見一切藥叉羅剎鬼神宮殿門開，入中無礙，世人敬愛。若和牛乳石蜜服滿三年，證諸真言明仙王三昧耶，壽一大劫。劫中有佛，一一皆見菩提樹下成等正覺，得此諸佛為授記別。往梵天宮，應稱唵(擡聲呼)字，大梵天眾一時迎逆。乃至當往阿迦尼吒天宮，為後邊身。溥遍心蓮華阿伽陀藥頌曰：

「復以蓮花鬚、 素路旦惹娜、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以蓮花鬚、 素路旦惹娜、

牛黃龍花鬚、 銀礦沈水香、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牛黃龍花鬚、 銀礦沈水香、

嗢嚲麼迦囉、 石蜜青蓮花、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嗢嚲麼迦囉、 石蜜青蓮花、

瞻蔔迦花鬚、 計得枳花鬚、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞻蔔迦花鬚、 計得枳花鬚、

上白栴檀香、 上嚲誐羅香、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上白栴檀香、 上嚲誐羅香、

㫊皤野跛抳， 酥合香油和。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 㫊皤野跛抳， 酥合香油和。」

「白月十五日作曼拏羅，置十一面觀世音，等數淨治，置藥壇上，獻諸香花香水、飲食果蓏、燈明，合和其藥盛銀合中，以銀藥合盛白栴檀木合中，置於像前。奮怒王真言加持供物，廣大悲心舞印治護。坐茅草座，左手執杖按藥合上，悉地王真言溥遍心印真言光持藥合，動現三相，閼伽供養。至五曉時，頂禮十方一切諸佛，捧藥供養。持真言者及伴服藥，一時同證隱行真言明仙三昧耶，空行自在，壽一萬歲，口氣香潔如優鉢花香，膚色充娧，獲得一切隱行大仙三昧耶。溥遍心印真言加持白芥子灰，十方結界，一切藥叉羅剎不能為障。若紫橿木燃火，白芥子、安悉香、黑芥子、鹽、蔓菁油護摩，一切毘那夜迦并及種族一時馳走不能為障。若苦楝木燃火，毒藥、黑芥子、七種穀子、白芥子，面向他軍如法護摩，令彼兵眾且自退住。又重護摩，彼諸兵眾不復來敵。又重護摩，彼諸兵眾皆總退散。若以佉他羅木量長二肘，如法削治寶采寶杖，作曼拏羅，置十一面觀世音，當壇心上竪置寶杖，隨力辦諸香花香水、果蓏飲食、燈明供養。奮怒王真言加持供物，悉地王真言溥遍心印真言加持寶杖。上放光明，是時空中告聲謂言：『汝今已得不空成就如意寶杖。』是時燒香閼伽供養，右手持杖頂戴受持，誦溥遍心印真言加持寶杖一百八遍，頭上右旋一百八匝。持杖曠野平坦地處，方量一百丈地為界，可其界內心欲地下宮殿房舍、臥具衣服飲食湯藥、僕從人民、一切珍寶、妙莊嚴具一時現者，誦溥遍心印真言加持寶杖。可界東西南北四維中心，㧻地一千八下，即見地下七寶宮殿。見一天女捧持寶瓶當宮門立，白真言者：『願入宮中。』真言者答：『今此宮殿非是堅固真實之法。』天女白言：『願受寶瓶，得大富貴。』怒聲報言：『此非淨物，何令我受？』天女則便涕淚雙下，見時承取遍塗身上頭面等上，飲點眼耳，身如金色，氣馥香潔如牛頭栴檀香，口氣香潔如欝鉢花香，眼廣明利若青蓮花，髮如旋螺，聞聲見色圓九萬里，壽十千劫，憶知過去千劫生事，悟解內外一切典籍、真言壇印三昧耶、醫方幻術聲明等論三昧耶。天女重白：『願入宮住。』復當報言：『我自行入汝宮殿中。』天女持嬭示真言者，是時見嬭兩手持嬭便即飲服、塗身頭面眼耳手足，得是天女一千僕從為伴，騰空乘第一風輪，證八十四千大風輪真言明仙三昧耶，往於淨土恭敬供養阿彌陀佛一切菩薩，聽聞深法。若心願事，右手執杖一心觀杖，真言旋杖得如心願。又法板上赤土畫藥叉羅剎像，燒焯香王，祀三白食，觀杖誦溥遍心印真言，呼藥叉羅剎名，於藥叉羅剎像上右旋杖者，則來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「白月十五日作曼拏羅，置十一面觀世音，等數淨治，置藥壇上，獻諸香花香水、飲食果蓏、燈明，合和其藥盛銀合中，以銀藥合盛白栴檀木合中，置於像前。奮怒王真言加持供物，廣大悲心舞印治護。坐茅草座，左手執杖按藥合上，悉地王真言溥遍心印真言光持藥合，動現三相，閼伽供養。至五曉時，頂禮十方一切諸佛，捧藥供養。持真言者及伴服藥，一時同證隱行真言明仙三昧耶，空行自在，壽一萬歲，口氣香潔如優鉢花香，膚色充娧，獲得一切隱行大仙三昧耶。溥遍心印真言加持白芥子灰，十方結界，一切藥叉羅剎不能為障。若紫橿木燃火，白芥子、安悉香、黑芥子、鹽、蔓菁油護摩，一切毘那夜迦并及種族一時馳走不能為障。若苦楝木燃火，毒藥、黑芥子、七種穀子、白芥子，面向他軍如法護摩，令彼兵眾且自退住。又重護摩，彼諸兵眾不復來敵。又重護摩，彼諸兵眾皆總退散。若以佉他羅木量長二肘，如法削治寶采寶杖，作曼拏羅，置十一面觀世音，當壇心上竪置寶杖，隨力辦諸香花香水、果蓏飲食、燈明供養。奮怒王真言加持供物，悉地王真言溥遍心印真言加持寶杖。上放光明，是時空中告聲謂言：『汝今已得不空成就如意寶杖。』是時燒香閼伽供養，右手持杖頂戴受持，誦溥遍心印真言加持寶杖一百八遍，頭上右旋一百八匝。持杖曠野平坦地處，方量一百丈地為界，可其界內心欲地下宮殿房舍、臥具衣服飲食湯藥、僕從人民、一切珍寶、妙莊嚴具一時現者，誦溥遍心印真言加持寶杖。可界東西南北四維中心，㧻地一千八下，即見地下七寶宮殿。見一天女捧持寶瓶當宮門立，白真言者：『願入宮中。』真言者答：『今此宮殿非是堅固真實之法。』天女白言：『願受寶瓶，得大富貴。』怒聲報言：『此非淨物，何令我受？』天女則便涕淚雙下，見時承取遍塗身上頭面等上，飲點眼耳，身如金色，氣馥香潔如牛頭栴檀香，口氣香潔如欝鉢花香，眼廣明利若青蓮花，髮如旋螺，聞聲見色圓九萬里，壽十千劫，憶知過去千劫生事，悟解內外一切典籍、真言壇印三昧耶、醫方幻術聲明等論三昧耶。天女重白：『願入宮住。』復當報言：『我自行入汝宮殿中。』天女持嬭示真言者，是時見嬭兩手持嬭便即飲服、塗身頭面眼耳手足，得是天女一千僕從為伴，騰空乘第一風輪，證八十四千大風輪真言明仙三昧耶，往於淨土恭敬供養阿彌陀佛一切菩薩，聽聞深法。若心願事，右手執杖一心觀杖，真言旋杖得如心願。又法板上赤土畫藥叉羅剎像，燒焯香王，祀三白食，觀杖誦溥遍心印真言，呼藥叉羅剎名，於藥叉羅剎像上右旋杖者，則來

現身，任為命者，取諸財寶衣服飲食悉皆充足。若功德天像前，右手執杖誦溥遍心印真言，稱功德天，於功德天像頭上右旋杖者，得功德天現身而來，與諸財寶富饒之願。若毘沙門像前，右手執杖誦溥遍心印真言，稱毘沙門名，打毘沙門像脚者，得毘沙門現身而來，乞諸錢財盡皆如願。若人門前，右手執杖誦溥遍心印真言，稱彼人名旋杖打門，入見歡喜。若天寺像前，右手把杖，誦溥遍心印真言，稱天像名旋杖，則得天神現身而來，所乞諸願亦皆圓滿。若日出時觀日持杖，誦溥遍心印真言，稱日天名旋杖，即得日天歡喜觀察而擁護之。若白月十五日月初出時，觀月執杖誦溥遍心印真言，稱月天名旋杖，月天、星天歡喜觀察而擁護之。若舍利塔前誦溥遍心印真言，旋杖行道滿七日夜，塔內放光、出種種聲。得是相者，所求諸法悉皆圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現身，任為命者，取諸財寶衣服飲食悉皆充足。若功德天像前，右手執杖誦溥遍心印真言，稱功德天，於功德天像頭上右旋杖者，得功德天現身而來，與諸財寶富饒之願。若毘沙門像前，右手執杖誦溥遍心印真言，稱毘沙門名，打毘沙門像脚者，得毘沙門現身而來，乞諸錢財盡皆如願。若人門前，右手執杖誦溥遍心印真言，稱彼人名旋杖打門，入見歡喜。若天寺像前，右手把杖，誦溥遍心印真言，稱天像名旋杖，則得天神現身而來，所乞諸願亦皆圓滿。若日出時觀日持杖，誦溥遍心印真言，稱日天名旋杖，即得日天歡喜觀察而擁護之。若白月十五日月初出時，觀月執杖誦溥遍心印真言，稱月天名旋杖，月天、星天歡喜觀察而擁護之。若舍利塔前誦溥遍心印真言，旋杖行道滿七日夜，塔內放光、出種種聲。得是相者，所求諸法悉皆圓滿。

「若佛菩薩像道場處，執杖誦溥遍心印真言，旋杖行道滿七日夜，得諸如來神力安慰滿菩提願。觀世音於後夜中現身而來，與證不空如意寶杖王三昧耶。若天旱時有龍湫沜，執杖誦溥遍心印真言，稱龍旋杖，龍降大雨。若霖雨者，高山峯上仰天樓上，高大怒聲誦溥遍心印真言，旋杖擬之，其雨則止。若災風瀑雨雷雹霹靂數數起者，高峯逈處把杖慈觀風雨雷雹起處，發大慈聲誦溥遍心印真言，旋杖擬之，九方周圓十踰膳那則皆止之。若眾鬼神作病惱者，右手把杖拂病者身，鬼神怖走病得除差。若患瘧者，執杖拂身，瘧鬼惶走即得除差。若陣戰處，右手把杖怒聲誦溥遍心印真言，旋杖期剋，兩兵和解。若道曠野大海江河一切難處，執杖怒聲誦溥遍心印真言，旋杖期剋，則得諸難解馳退散。若人畜生患疫病者，於城四門執杖誦溥遍心印真言，旋杖期剋，治逐疫鬼悉皆出去，病者除差。若高逈處觀所人家，執杖誦溥遍心印真言，稱彼人名，當自歡喜讚歎供養。若黑月十四日不食不語，於晨朝時誦溥遍心印真言加持杖七遍，置杖摩尼跋陀囉神像北，摩尼跋陀囉神像前誦悉地王真言，至後夜時摩尼跋陀羅神現身而來，手持一千金錢奉真言者。得金錢時分為三分：一分盡用供養觀世音，及日日作諸香水供養摩尼跋陀囉神；一分盡用供養三寶；一分自用并施貧人，所得功德盡皆迴施摩尼跋陀羅神。特勿貯積，日常如是乃至命終，若有貯積即不復得。若道曠野遇無水處，右手執杖瞻地多有青草濕處，高聲誦溥遍心印真言，以杖㧻地一千八下，輪杖一千八匝，高聲稽請觀世音菩薩：『惟願大悲救我飢渴。』念滿千聲，其㧻地處湧出泉池，其水清美。誦悉地王真言以杖打水，水中涌出赤黃天神，合掌而言：『今何所求？』真言者答：『須諸飲食，願即與我。』時真言者便以種種善語呪願天神：『願天常安，長得一切諸佛菩薩、梵釋諸天常加擁護，與天種種諸大菩提福願圓滿。』說此語已沒水而去，於須臾間手持天諸甘膳美食奉真言者。便當受取，以此天食供百千人同共飽食。復持種種妙莊嚴具奉真言者。如此池泉，真言者心若不除者，則常住世，是水常為一切人民飲喫無盡。若結印護身右手持杖，默誦溥遍心印真言往大眾中，空中輪杖一百八匝，隨心所念種種諸物則皆如意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛菩薩像道場處，執杖誦溥遍心印真言，旋杖行道滿七日夜，得諸如來神力安慰滿菩提願。觀世音於後夜中現身而來，與證不空如意寶杖王三昧耶。若天旱時有龍湫沜，執杖誦溥遍心印真言，稱龍旋杖，龍降大雨。若霖雨者，高山峯上仰天樓上，高大怒聲誦溥遍心印真言，旋杖擬之，其雨則止。若災風瀑雨雷雹霹靂數數起者，高峯逈處把杖慈觀風雨雷雹起處，發大慈聲誦溥遍心印真言，旋杖擬之，九方周圓十踰膳那則皆止之。若眾鬼神作病惱者，右手把杖拂病者身，鬼神怖走病得除差。若患瘧者，執杖拂身，瘧鬼惶走即得除差。若陣戰處，右手把杖怒聲誦溥遍心印真言，旋杖期剋，兩兵和解。若道曠野大海江河一切難處，執杖怒聲誦溥遍心印真言，旋杖期剋，則得諸難解馳退散。若人畜生患疫病者，於城四門執杖誦溥遍心印真言，旋杖期剋，治逐疫鬼悉皆出去，病者除差。若高逈處觀所人家，執杖誦溥遍心印真言，稱彼人名，當自歡喜讚歎供養。若黑月十四日不食不語，於晨朝時誦溥遍心印真言加持杖七遍，置杖摩尼跋陀囉神像北，摩尼跋陀囉神像前誦悉地王真言，至後夜時摩尼跋陀羅神現身而來，手持一千金錢奉真言者。得金錢時分為三分：一分盡用供養觀世音，及日日作諸香水供養摩尼跋陀囉神；一分盡用供養三寶；一分自用并施貧人，所得功德盡皆迴施摩尼跋陀羅神。特勿貯積，日常如是乃至命終，若有貯積即不復得。若道曠野遇無水處，右手執杖瞻地多有青草濕處，高聲誦溥遍心印真言，以杖㧻地一千八下，輪杖一千八匝，高聲稽請觀世音菩薩：『惟願大悲救我飢渴。』念滿千聲，其㧻地處湧出泉池，其水清美。誦悉地王真言以杖打水，水中涌出赤黃天神，合掌而言：『今何所求？』真言者答：『須諸飲食，願即與我。』時真言者便以種種善語呪願天神：『願天常安，長得一切諸佛菩薩、梵釋諸天常加擁護，與天種種諸大菩提福願圓滿。』說此語已沒水而去，於須臾間手持天諸甘膳美食奉真言者。便當受取，以此天食供百千人同共飽食。復持種種妙莊嚴具奉真言者。如此池泉，真言者心若不除者，則常住世，是水常為一切人民飲喫無盡。若結印護身右手持杖，默誦溥遍心印真言往大眾中，空中輪杖一百八匝，隨心所念種種諸物則皆如意。

「若屍陀林中誦溥遍心印真言，輪杖七匝，則一踰膳那成結界護，作六肘壇淨治塗地，以牛糞黃土泥摩飾壇上，真言加持紫橿木橛釘壇四角，五色線索四面圍界。取族姓摩奴沙新捨未壞米哆羅，以牛五淨清淨洗浴，又以香水重淨洗浴，著白淨服臥置壇上，白衣蓋上。以三白食置壇四面，布設供養。散諸雜花遍於壇上。四角四面置香水椀。時真言者面西法坐，燒焯香王供養一切。常以右手執如意杖，誦溥遍心印真言，加持米哆羅一千八遍，誦悉地王真言亦加持之，聲聲莫絕。數以左手拂米哆羅身，以右手杖數數按米哆羅身上，令動起坐目觀四方。見觀方時，特勿怖懼。以杖定按米哆羅頭上，其米哆羅即語。見語之時亦勿怖懼，內心思惟過現未來一切事等，誦悉地王真言聲聲莫絕，米哆羅盡說心所思事。復以杖柱米哆羅心上，誦悉地王真言，則令米哆羅口吐鮮魯地羅。取是魯地羅點眼點額，見諸鬼神宮殿門開入皆無礙，鬼神見者悉皆歡喜。復以杖𧜁柱米哆羅心上，誦悉地王真言，令米哆羅吐紇唎娜耶，便取執持，即得騰空自在無礙，獲得一切大力鬼神三昧耶，如摩醯首羅得大自在，壽命萬歲。復一稱𤙖字一以杖𧜁拄米哆羅心上七下，又以杖𧜁打喉上七下，米哆羅自吐舌出，持刀割取便變成劍。當佩身者，獲得一切劍仙三昧耶，壽命萬歲，一十八千劍仙為伴。又以杖𧜁打米哆羅頭上七下，發遣米哆羅身中真言明神還宮而去，米哆羅變成閻浮檀金。此金一兩、赤銅百兩，和融銷鑄成上真金。世尊！說此世間成就法者，悲愍當來一切有情，令得證入菩提故說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若屍陀林中誦溥遍心印真言，輪杖七匝，則一踰膳那成結界護，作六肘壇淨治塗地，以牛糞黃土泥摩飾壇上，真言加持紫橿木橛釘壇四角，五色線索四面圍界。取族姓摩奴沙新捨未壞米哆羅，以牛五淨清淨洗浴，又以香水重淨洗浴，著白淨服臥置壇上，白衣蓋上。以三白食置壇四面，布設供養。散諸雜花遍於壇上。四角四面置香水椀。時真言者面西法坐，燒焯香王供養一切。常以右手執如意杖，誦溥遍心印真言，加持米哆羅一千八遍，誦悉地王真言亦加持之，聲聲莫絕。數以左手拂米哆羅身，以右手杖數數按米哆羅身上，令動起坐目觀四方。見觀方時，特勿怖懼。以杖定按米哆羅頭上，其米哆羅即語。見語之時亦勿怖懼，內心思惟過現未來一切事等，誦悉地王真言聲聲莫絕，米哆羅盡說心所思事。復以杖柱米哆羅心上，誦悉地王真言，則令米哆羅口吐鮮魯地羅。取是魯地羅點眼點額，見諸鬼神宮殿門開入皆無礙，鬼神見者悉皆歡喜。復以杖𧜁柱米哆羅心上，誦悉地王真言，令米哆羅吐紇唎娜耶，便取執持，即得騰空自在無礙，獲得一切大力鬼神三昧耶，如摩醯首羅得大自在，壽命萬歲。復一稱𤙖字一以杖𧜁拄米哆羅心上七下，又以杖𧜁打喉上七下，米哆羅自吐舌出，持刀割取便變成劍。當佩身者，獲得一切劍仙三昧耶，壽命萬歲，一十八千劍仙為伴。又以杖𧜁打米哆羅頭上七下，發遣米哆羅身中真言明神還宮而去，米哆羅變成閻浮檀金。此金一兩、赤銅百兩，和融銷鑄成上真金。世尊！說此世間成就法者，悲愍當來一切有情，令得證入菩提故說。」