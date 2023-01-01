不空羂索神變真言經卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空羂索神變真言經卷第八

大唐天竺三藏菩提流志譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐天竺三藏菩提流志譯

三三昧耶像品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三三昧耶像品第九

「世尊！若苾芻、苾芻尼、淨信男、淨信女，欲脫一切龍趣、藥叉趣、羅剎趣、阿素洛趣、地獄趣、餓鬼趣、傍生趣者，應當修治不空羂索心王母陀羅尼真言三昧耶、廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶、不空羂索觀世音像成就智嚴三三昧耶三摩地，清潔如法，純金造像，三面六臂。正面熙怡，左面顰眉努目張口狗牙上出，右面顰眉努目合口。首戴寶冠，冠有化佛。一手執蓮花，一手執羂索，一手把三叉戟，一手執瓶，一手施無畏，一手揚掌。結加趺坐，坐蓮花座。其座山上，天諸衣服寶瓔環釧種種莊嚴。像腹內空，以白栴檀香末、龍腦香末和佛舍利內像腹中。於像左邊作真言者長跪而坐，手執香鑪瞻仰於像。持斯法者，應於有情起大悲心發菩提心。作是不空羂索觀世音像者，得成無量菩提善根，何況廣大具修是法而不最上得大成就？世尊！是人當得覩見八十八殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺，恭敬供養種諸善根，除滅十惡五逆四重之罪。治潔身服食三白食，真言加持淨水灑身，如法作法，隨心作壇，純欝金香泥塗曼拏羅中，以朱砂圖畫二肘一百八葉開敷蓮花，又繞蓮花畫蓮花鬘，貫穿相繳標式界道。其蓮臺上黃綵高座，當其座上置像面西。黃閼伽瓶滿盛白栴檀香、欝金香水，置於座前，當以數珠蟠置瓶上。四角置香水瓶。四門置閼伽水，水上泛花。四門壇心各置香鑪，燒焯香王，以妙香花、三白飲食布設供養。四面然列蘇燈、油燈。持真言者以心置心，觀自心心，作於一切諸佛如來廣大出生殊勝尊妙五股金剛杵三摩地，出金色光照融一切。種種結護，誦奮怒王真言，觀置十方一切諸佛放金色光照沃身心，清淨無垢明見無障，一時禮拜又禮於我。結印啟召十方一切如來種種神通光明加被，亦憶念我種種神通光明加被。結加趺坐如我像相，心處月輪炳現百數金光縒字。結數珠印，以一切如來金剛法性大法音三摩地聲誦持母陀羅尼真言祕密心真言，一一字聲若金蓮鬘，光焰圍繞。功數滿時，壇地震動，十方諸佛一時現前。金像頂上放大光焰，於光明中出大梵聲唱言：『善哉善哉！善男子！』時真言者聞聲讚者，又誦母陀羅尼真言祕密心真言二三七遍。持真言者身上出現大光明焰，當見金像變身伸手摩頂，與證一切如來觀察三摩地，成就不空羂索真言明仙三昧耶。見於十方剎土一切如來，加持一切如來廣大善根具足圓滿。又誦母陀羅尼真言祕密心真言一百八遍，觀世音菩薩現真淨身，授與一切廣大成就清淨蓮華羂索三昧耶。阿彌陀佛現前讚言：『善哉善哉！持真言者！汝今供養不空羂索觀世音像者，乃當承事供養六十四千如來所植種善根 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若苾芻、苾芻尼、淨信男、淨信女，欲脫一切龍趣、藥叉趣、羅剎趣、阿素洛趣、地獄趣、餓鬼趣、傍生趣者，應當修治不空羂索心王母陀羅尼真言三昧耶、廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶、不空羂索觀世音像成就智嚴三三昧耶三摩地，清潔如法，純金造像，三面六臂。正面熙怡，左面顰眉努目張口狗牙上出，右面顰眉努目合口。首戴寶冠，冠有化佛。一手執蓮花，一手執羂索，一手把三叉戟，一手執瓶，一手施無畏，一手揚掌。結加趺坐，坐蓮花座。其座山上，天諸衣服寶瓔環釧種種莊嚴。像腹內空，以白栴檀香末、龍腦香末和佛舍利內像腹中。於像左邊作真言者長跪而坐，手執香鑪瞻仰於像。持斯法者，應於有情起大悲心發菩提心。作是不空羂索觀世音像者，得成無量菩提善根，何況廣大具修是法而不最上得大成就？世尊！是人當得覩見八十八殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺，恭敬供養種諸善根，除滅十惡五逆四重之罪。治潔身服食三白食，真言加持淨水灑身，如法作法，隨心作壇，純欝金香泥塗曼拏羅中，以朱砂圖畫二肘一百八葉開敷蓮花，又繞蓮花畫蓮花鬘，貫穿相繳標式界道。其蓮臺上黃綵高座，當其座上置像面西。黃閼伽瓶滿盛白栴檀香、欝金香水，置於座前，當以數珠蟠置瓶上。四角置香水瓶。四門置閼伽水，水上泛花。四門壇心各置香鑪，燒焯香王，以妙香花、三白飲食布設供養。四面然列蘇燈、油燈。持真言者以心置心，觀自心心，作於一切諸佛如來廣大出生殊勝尊妙五股金剛杵三摩地，出金色光照融一切。種種結護，誦奮怒王真言，觀置十方一切諸佛放金色光照沃身心，清淨無垢明見無障，一時禮拜又禮於我。結印啟召十方一切如來種種神通光明加被，亦憶念我種種神通光明加被。結加趺坐如我像相，心處月輪炳現百數金光縒字。結數珠印，以一切如來金剛法性大法音三摩地聲誦持母陀羅尼真言祕密心真言，一一字聲若金蓮鬘，光焰圍繞。功數滿時，壇地震動，十方諸佛一時現前。金像頂上放大光焰，於光明中出大梵聲唱言：『善哉善哉！善男子！』時真言者聞聲讚者，又誦母陀羅尼真言祕密心真言二三七遍。持真言者身上出現大光明焰，當見金像變身伸手摩頂，與證一切如來觀察三摩地，成就不空羂索真言明仙三昧耶。見於十方剎土一切如來，加持一切如來廣大善根具足圓滿。又誦母陀羅尼真言祕密心真言一百八遍，觀世音菩薩現真淨身，授與一切廣大成就清淨蓮華羂索三昧耶。阿彌陀佛現前讚言：『善哉善哉！持真言者！汝今供養不空羂索觀世音像者，乃當承事供養六十四千如來所植種善根

。』時真言者得滅一切貪瞋嫉妬蓋障諸病，一切勝願相應圓滿。淨居天子，伊首羅天子，摩醯首羅天子，大梵天子乃至諸天，常觀擁護。世尊！是不空羂索觀世音銀像成就三昧耶，形貌例前，純銀鑄造。隨心如法作曼拏羅，以白栴檀香泥摩潔壇地，中以白栴檀香泥、熏陸香泥圖畫二肘一百八葉開敷蓮花。又繞蓮花畫蓮花鬘，貫穿相繳標式界道。其蓮臺上嚴白綵座，座上置像像面面南，白閼伽瓶滿盛白栴檀香水置於座前，當以數珠盤置瓶上。四角四門置閼伽香水，水上汎華。以白香花、三白飲食、蘇油燈明敷獻供養，燒焯香王供養結界。持真言者每時如法當如像觀，種種結護，誦奮怒王真言，觀置十方一切如來放白光明照沃身心，清淨無垢明見無障，一時禮拜又禮於我。結印啟召十方一切如來種種神通光明加被，亦憶念我種種神通光明加被。如我像相結加趺坐，心處月輪炳現百數白光縒字。結誦念印，左手仰當心前，五指散伸微屈若開蓮花，右手掐珠。以一切如來無上靜慮三摩地聲誦持母陀羅尼真言祕密心真言，一一字聲若白蓮鬘，光焰圍繞。功數滿時，壇地震動，從於東方空中聲來讚言：『善哉善哉！清淨者！』持真言者聞聲之時，誦持母陀羅尼真言祕密心真言，證獲不空羂索心王母陀羅尼真言三昧耶，身心輕適人民恭敬，大梵天、帝釋天、那羅延天、大自在天、四天王天、水天、風天、火天、日天、月天，乃至諸天、焰摩王，娑伽羅龍王、難陀龍王、優婆難陀龍王，一切諸龍皆盡祐護，一切人民讚悆供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。』時真言者得滅一切貪瞋嫉妬蓋障諸病，一切勝願相應圓滿。淨居天子，伊首羅天子，摩醯首羅天子，大梵天子乃至諸天，常觀擁護。世尊！是不空羂索觀世音銀像成就三昧耶，形貌例前，純銀鑄造。隨心如法作曼拏羅，以白栴檀香泥摩潔壇地，中以白栴檀香泥、熏陸香泥圖畫二肘一百八葉開敷蓮花。又繞蓮花畫蓮花鬘，貫穿相繳標式界道。其蓮臺上嚴白綵座，座上置像像面面南，白閼伽瓶滿盛白栴檀香水置於座前，當以數珠盤置瓶上。四角四門置閼伽香水，水上汎華。以白香花、三白飲食、蘇油燈明敷獻供養，燒焯香王供養結界。持真言者每時如法當如像觀，種種結護，誦奮怒王真言，觀置十方一切如來放白光明照沃身心，清淨無垢明見無障，一時禮拜又禮於我。結印啟召十方一切如來種種神通光明加被，亦憶念我種種神通光明加被。如我像相結加趺坐，心處月輪炳現百數白光縒字。結誦念印，左手仰當心前，五指散伸微屈若開蓮花，右手掐珠。以一切如來無上靜慮三摩地聲誦持母陀羅尼真言祕密心真言，一一字聲若白蓮鬘，光焰圍繞。功數滿時，壇地震動，從於東方空中聲來讚言：『善哉善哉！清淨者！』持真言者聞聲之時，誦持母陀羅尼真言祕密心真言，證獲不空羂索心王母陀羅尼真言三昧耶，身心輕適人民恭敬，大梵天、帝釋天、那羅延天、大自在天、四天王天、水天、風天、火天、日天、月天，乃至諸天、焰摩王，娑伽羅龍王、難陀龍王、優婆難陀龍王，一切諸龍皆盡祐護，一切人民讚悆供養。

「世尊！是不空羂索觀世音鍮鉐像成就三昧耶，形相例前，純赤鍮鉐，鑄造莊嚴。作曼拏羅，白栴檀香泥摩潔壇地，中純紫檀香泥、白栴檀香泥圖畫二肘一百八葉開敷蓮花。又繞蓮華畫蓮花鬘，貫穿相繳標列界道。其蓮臺上嚴置寶座，置像面東，寶閼伽瓶滿盛香水置於座前。如上敷飾種種供養，燒焯香王供養結界，獻赤香花。當如像觀，如法結護，誦持奮怒王真言，觀置十方一切如來放大火光照沃身心，明見無礙，一時禮拜。結印請召十方一切如來種種神通光明加被，亦憶念我種種神通光明加被。作是思惟：『我今此身與一切觀世音菩薩身等同無異。又復觀察諸法實性體同無異，願諸有情以諸佛法嚴飾身心。我今所誦陀羅尼真言音聲光明，令諸有情悉皆得聞，滅諸罪垢。』起大悲心，緣念十方一切世界，所有一切地獄界、一切餓鬼界、一切傍生界、所有一切受苦有情，以一切如來無上清淨調伏煩惱三摩地聲誦母陀羅尼真言祕密心真言，一一字聲若日光鬘照融一切，朗徹十方一切世界一切苦趣。功數滿時，壇地震動，空中出聲讚言：『善哉善哉！清淨者！證不空王普遍出生光明三摩地。』是時十方一切世界，一切地獄趣、一切餓鬼趣、一切傍生趣一時震動，遇大光明出大吼聲，除滅彼諸一切有情種種罪苦，一時解脫。捨惡趣身則得生天，乃至菩提不墜惡趣。如是由是持真言者，所有罪咎應受地獄種種苦者自然消滅，得身口意內外清淨。復請十方一切諸佛菩薩金剛種種神通光明加被，又請我一切神通光明加被，廣發弘願起大悲心，誦持母陀羅尼真言祕密心真言，一一字聲光明照徹地下十方一切黑闇世界，滿一百八遍。以真言力，能令地下十方一切黑闇世界一切有情遇大光明，一時捨於無明業身，生觀世音七寶宮殿，同證普遍出生光明三摩地，壽命無量終至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是不空羂索觀世音鍮鉐像成就三昧耶，形相例前，純赤鍮鉐，鑄造莊嚴。作曼拏羅，白栴檀香泥摩潔壇地，中純紫檀香泥、白栴檀香泥圖畫二肘一百八葉開敷蓮花。又繞蓮華畫蓮花鬘，貫穿相繳標列界道。其蓮臺上嚴置寶座，置像面東，寶閼伽瓶滿盛香水置於座前。如上敷飾種種供養，燒焯香王供養結界，獻赤香花。當如像觀，如法結護，誦持奮怒王真言，觀置十方一切如來放大火光照沃身心，明見無礙，一時禮拜。結印請召十方一切如來種種神通光明加被，亦憶念我種種神通光明加被。作是思惟：『我今此身與一切觀世音菩薩身等同無異。又復觀察諸法實性體同無異，願諸有情以諸佛法嚴飾身心。我今所誦陀羅尼真言音聲光明，令諸有情悉皆得聞，滅諸罪垢。』起大悲心，緣念十方一切世界，所有一切地獄界、一切餓鬼界、一切傍生界、所有一切受苦有情，以一切如來無上清淨調伏煩惱三摩地聲誦母陀羅尼真言祕密心真言，一一字聲若日光鬘照融一切，朗徹十方一切世界一切苦趣。功數滿時，壇地震動，空中出聲讚言：『善哉善哉！清淨者！證不空王普遍出生光明三摩地。』是時十方一切世界，一切地獄趣、一切餓鬼趣、一切傍生趣一時震動，遇大光明出大吼聲，除滅彼諸一切有情種種罪苦，一時解脫。捨惡趣身則得生天，乃至菩提不墜惡趣。如是由是持真言者，所有罪咎應受地獄種種苦者自然消滅，得身口意內外清淨。復請十方一切諸佛菩薩金剛種種神通光明加被，又請我一切神通光明加被，廣發弘願起大悲心，誦持母陀羅尼真言祕密心真言，一一字聲光明照徹地下十方一切黑闇世界，滿一百八遍。以真言力，能令地下十方一切黑闇世界一切有情遇大光明，一時捨於無明業身，生觀世音七寶宮殿，同證普遍出生光明三摩地，壽命無量終至菩提。

「世尊！是不空羂索觀世音香像成就三昧耶，等數當以白栴檀香、沈水香、欝金香、甘松香、龍腦香、麝香一切諸香相和末治。等數當以薰陸香、白膠香、乾闥羅娑香和煎取汁和合香末。真言加持一百八遍，又重擣治。圖塐不空羂索觀世音菩薩，一面四臂，面目熙怡，首戴寶冠，冠有化佛。一手執蓮華，一手持羂索，一手執三叉戟，一手揚掌，結加趺坐，天諸衣服珠瓔鐶釧而莊嚴之，披鹿皮衣。右多羅菩薩熙怡瞻仰，左手執持青優鉢羅花，右手仰伸膝上，中指大拇指頭相捻半加趺坐。左無垢慧菩薩熙怡瞻仰，左手仰伸臍下，右手揚掌，半加趺坐。座下右邊不空奮怒王，一面四臂，面目瞋怒。首戴月冠，冠有化佛。一手持羂索，一手把劍，一手執三叉戟，一手執蓮花，半加趺坐。頂上阿彌陀佛，作說法相，結加趺坐，各以天諸七寶冠衣珠瓔鐶釧種種莊嚴，佩通身光，同坐金銅蓮花樹座，其樹枝葉蓮花如法莊嚴。作五肘曼拏羅。香泥摩飾，開廓院界。內院中心四方四維開敷蓮花。東面蓮臺置不空羂索神，執持羂索，合掌瞻仰，長跪而坐。餘蓮臺上當置諸印。外院東門置摩醯首羅天，南門置焰摩王，西門置水天，北門置伊首羅天，皆半加趺坐須彌寶座。四面四維置諸印相，標式界道置像面東，種種旛華而莊飾之。以五色線作五股羂索，長十六肘，合法同上。一頭繫金環，一頭繫真珠環，如法盤置不空羂索神前，以塗香末香塗散索上，淨帛蓋上。其院四門四維像前，置閼伽香水，燒焯香王，以諸香花、三白飲食如法奉獻。四面然獻蘇燈、油燈。東門作法結護一切，誦持奮怒王真言，觀置十方一切如來放眾色光照沃身心，明見無礙，一時禮拜，起大悲心，以一切如來無上菩提金剛諭三摩地聲誦持母陀羅尼真言祕密心真言，一一字聲若金光鬘，先持像索，或真言加持白芥子先打索上。功數滿時，其羂索上便放眾光，光中出聲讚言：『善哉善哉！持真言者！今得成就不空如意羂索三昧耶。是索能成出世世間一切三昧耶。』時真言者閼伽供養，發無上願。左手執索，右手掐珠，誦持母陀羅尼真言祕密心真言滿一百八遍，觀世音像上放大香雲，周徹一踰膳那，諸有有情聞香氣者皆滅過現種種障惱。持真言者身出火光，證㫊暮伽王身口意淨神通三昧耶。當捨身已，而為一切真言明仙最中之最，生安樂國，乃至無上正等菩提更不退轉。是像羂索，盛淨簏中置清淨處，每日以諸香花供養。若有有情觸斯人者，便得除滅一切垢障。若有有情覩斯像者，亦令除滅一切罪障。真言加持蘇曼那花，擲獻菩薩一百八遍，一切人民讚歎供養。若有國土刀兵競起驚亂不安 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是不空羂索觀世音香像成就三昧耶，等數當以白栴檀香、沈水香、欝金香、甘松香、龍腦香、麝香一切諸香相和末治。等數當以薰陸香、白膠香、乾闥羅娑香和煎取汁和合香末。真言加持一百八遍，又重擣治。圖塐不空羂索觀世音菩薩，一面四臂，面目熙怡，首戴寶冠，冠有化佛。一手執蓮華，一手持羂索，一手執三叉戟，一手揚掌，結加趺坐，天諸衣服珠瓔鐶釧而莊嚴之，披鹿皮衣。右多羅菩薩熙怡瞻仰，左手執持青優鉢羅花，右手仰伸膝上，中指大拇指頭相捻半加趺坐。左無垢慧菩薩熙怡瞻仰，左手仰伸臍下，右手揚掌，半加趺坐。座下右邊不空奮怒王，一面四臂，面目瞋怒。首戴月冠，冠有化佛。一手持羂索，一手把劍，一手執三叉戟，一手執蓮花，半加趺坐。頂上阿彌陀佛，作說法相，結加趺坐，各以天諸七寶冠衣珠瓔鐶釧種種莊嚴，佩通身光，同坐金銅蓮花樹座，其樹枝葉蓮花如法莊嚴。作五肘曼拏羅。香泥摩飾，開廓院界。內院中心四方四維開敷蓮花。東面蓮臺置不空羂索神，執持羂索，合掌瞻仰，長跪而坐。餘蓮臺上當置諸印。外院東門置摩醯首羅天，南門置焰摩王，西門置水天，北門置伊首羅天，皆半加趺坐須彌寶座。四面四維置諸印相，標式界道置像面東，種種旛華而莊飾之。以五色線作五股羂索，長十六肘，合法同上。一頭繫金環，一頭繫真珠環，如法盤置不空羂索神前，以塗香末香塗散索上，淨帛蓋上。其院四門四維像前，置閼伽香水，燒焯香王，以諸香花、三白飲食如法奉獻。四面然獻蘇燈、油燈。東門作法結護一切，誦持奮怒王真言，觀置十方一切如來放眾色光照沃身心，明見無礙，一時禮拜，起大悲心，以一切如來無上菩提金剛諭三摩地聲誦持母陀羅尼真言祕密心真言，一一字聲若金光鬘，先持像索，或真言加持白芥子先打索上。功數滿時，其羂索上便放眾光，光中出聲讚言：『善哉善哉！持真言者！今得成就不空如意羂索三昧耶。是索能成出世世間一切三昧耶。』時真言者閼伽供養，發無上願。左手執索，右手掐珠，誦持母陀羅尼真言祕密心真言滿一百八遍，觀世音像上放大香雲，周徹一踰膳那，諸有有情聞香氣者皆滅過現種種障惱。持真言者身出火光，證㫊暮伽王身口意淨神通三昧耶。當捨身已，而為一切真言明仙最中之最，生安樂國，乃至無上正等菩提更不退轉。是像羂索，盛淨簏中置清淨處，每日以諸香花供養。若有有情觸斯人者，便得除滅一切垢障。若有有情覩斯像者，亦令除滅一切罪障。真言加持蘇曼那花，擲獻菩薩一百八遍，一切人民讚歎供養。若有國土刀兵競起驚亂不安

，應當如法作曼拏羅，圖畫像印中置香像，以諸香水香花、三白飲食敷設供獻，燒焯香王供養，誦持奮怒王真言加持白芥子散為結界，結奮怒王印，面目瞋怒，誦持母陀羅尼真言祕密心真言，滿七日夜或三七日或五七日，國中刀兵自然散壞。是法亦能破壞阿素洛軍，何況世間兵賊謀叛而不散壞？若加持蓮花稱天帝釋名，供養菩薩一千八莖，杜仲木然火加持白芥子、安悉香，稱天帝釋名，燒焯供養一千八遍，其天帝釋將諸眷屬一時現身。若見之時，當如願乞，惟除自位。若加持安悉香稱那羅延天名，燒焯供養菩薩一千八遍，并加持白芥子水散那羅延天像頭上，則得現身。若見之時，當乞一切幻化法門。時那羅延天則與授諸幻化法門，即得變身如那羅延身。若加持香水香花供養大自在天像，側觀大自在天像面，於右耳邊真言加持，稱大自在天名一千八遍，像目動搖出聲唱言：『善哉善哉！』其大自在天將諸眷屬一時現身。時真言者當如願乞，皆得滿足。若摩訶迦羅像前加持安悉香，稱摩訶迦羅名燒一千八遍，并以嚕地羅置前供養，并加持白芥子散於像上，則得摩訶迦羅鬼子母、藥叉、羅剎一時現身而作使護。若十六日初夜中夜後夜，於諸天像前加持安悉香，稱羅窒𭌆禰縛多神名一千八遍，則得夜天神、藥叉、羅剎、乾闥婆、緊那羅、摩呼羅伽、一切非人一時現身，各持其物奉真言者，任為命事作一切法，夜常祐護。修此法者，常淨浴身著淨衣服，恒不謾談世間言論，但發悲心憐愍有情，每日如法誦念翫持，所作成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，應當如法作曼拏羅，圖畫像印中置香像，以諸香水香花、三白飲食敷設供獻，燒焯香王供養，誦持奮怒王真言加持白芥子散為結界，結奮怒王印，面目瞋怒，誦持母陀羅尼真言祕密心真言，滿七日夜或三七日或五七日，國中刀兵自然散壞。是法亦能破壞阿素洛軍，何況世間兵賊謀叛而不散壞？若加持蓮花稱天帝釋名，供養菩薩一千八莖，杜仲木然火加持白芥子、安悉香，稱天帝釋名，燒焯供養一千八遍，其天帝釋將諸眷屬一時現身。若見之時，當如願乞，惟除自位。若加持安悉香稱那羅延天名，燒焯供養菩薩一千八遍，并加持白芥子水散那羅延天像頭上，則得現身。若見之時，當乞一切幻化法門。時那羅延天則與授諸幻化法門，即得變身如那羅延身。若加持香水香花供養大自在天像，側觀大自在天像面，於右耳邊真言加持，稱大自在天名一千八遍，像目動搖出聲唱言：『善哉善哉！』其大自在天將諸眷屬一時現身。時真言者當如願乞，皆得滿足。若摩訶迦羅像前加持安悉香，稱摩訶迦羅名燒一千八遍，并以嚕地羅置前供養，并加持白芥子散於像上，則得摩訶迦羅鬼子母、藥叉、羅剎一時現身而作使護。若十六日初夜中夜後夜，於諸天像前加持安悉香，稱羅窒𭌆禰縛多神名一千八遍，則得夜天神、藥叉、羅剎、乾闥婆、緊那羅、摩呼羅伽、一切非人一時現身，各持其物奉真言者，任為命事作一切法，夜常祐護。修此法者，常淨浴身著淨衣服，恒不謾談世間言論，但發悲心憐愍有情，每日如法誦念翫持，所作成就。」

護摩安隱品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護摩安隱品第十

「世尊！是不空王護摩三昧耶，與於有情作大安隱降伏一切，擁護有情除諸災障。若護宅者，當以蓮花一千八莖，塗黑芥子油，誦持母陀羅尼真言、祕密心真言、奮怒王真言加持護摩，即除宅中一切災疾，一切天神、觀世音菩薩而擁護之。又加持白芥子、安悉香、牛酥，於七日中護摩之者，則得擁護城邑聚落一切人民。若白月十五日，加持白華、畢里陽愚藥、多誐羅藥、黑芥子油、護摩一百八遍、一切貴人敬而喜之。若加持牛膝草、白花、酥酪蜜，護摩一百八遍供養菩薩，見諸人民愛而敬之。若白月八日加持酥蜜塗蓮花上，護摩供養獻我之者，滿七日夜則得財寶。若以佉陀羅木然火，加持蓮花葉莖、拘物頭花、白芥子、酥、護摩一百八遍、不為一切姤裔魔障毘那夜迦而相嬈惱。若白月八日加持白栴檀香、畢履陽愚花子、稻穀花、白芥子、酥，護摩一千八遍供養菩薩，至十五日夜，其藥訖使尼捧持銀錢五百相惠。若黑月八日於河岸邊淨浴身服，於初夜時加持木苽木截治然火，加持木苽花、酥蜜護摩，稱藥訖使尼名，燒焯記滿一千八遍，至月盡日晝夜不食如法護摩，其藥訖使尼瓔珞嚴身現身而來，捧持寶箱而相奉施。若見之時，特勿受取，亦勿共語瞻視他好。當自正心瞻怒奮聲誦持真言，便棄寶箱合掌禮拜，白真言者：『願施歡喜。』持真言者是時奮聲誦持奮怒王真言二十一遍，便自不現。後若須者，當於半夜一誦真言一稱藥訖使尼名，滿一百八遍則自現前，任為使直。若黑月十四日，於伏藏處如法置像，以諸香花、三白飲食敷設供養。加持蘇曼那花、蓮花、荷葉、白芥子、酥，護摩一千八遍。又加持白芥子水，右手掬持，散伏藏地上滿一千八遍，伏藏寶物則便相現。真言者取，分為二分，一分給施一切三寶，一分自用。又加持稻穀糠、鹽，護摩一百八遍，見諸外道歡喜供養。若白月十五日一日一夜不食不語，以諸花香敷設獻我，加持白栴檀香、蓮花、酥蜜，護摩一千八遍，夜夜當得金錢百文，唯通供養一切三寶。若加持波羅奢木、木樒木、柏木，截治然火，加持沈水香、白栴檀香、稻穀花、酥蜜，護摩萬遍，得金萬兩。分為三分：一分供養一切三寶，一分寫經造像，一分自用布施貧窮孤老病人，特莫貯積，若貯積者則不復得。若白月十五日一日一夜不食不語，入東流河中水當至腰，面東瞋怒加持白芥子，打水中一百八遍，則於水中現一童女，拱持七寶而相奉惠。當即受取，分為三分：一分供養觀世音菩薩一切三寶，一分自用，一分布施貧下之人。又白月十五日，以諸香花飲食敷獻，供養觀世音菩薩。加持牛膝草、白膠香、酥蜜，自 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是不空王護摩三昧耶，與於有情作大安隱降伏一切，擁護有情除諸災障。若護宅者，當以蓮花一千八莖，塗黑芥子油，誦持母陀羅尼真言、祕密心真言、奮怒王真言加持護摩，即除宅中一切災疾，一切天神、觀世音菩薩而擁護之。又加持白芥子、安悉香、牛酥，於七日中護摩之者，則得擁護城邑聚落一切人民。若白月十五日，加持白華、畢里陽愚藥、多誐羅藥、黑芥子油、護摩一百八遍、一切貴人敬而喜之。若加持牛膝草、白花、酥酪蜜，護摩一百八遍供養菩薩，見諸人民愛而敬之。若白月八日加持酥蜜塗蓮花上，護摩供養獻我之者，滿七日夜則得財寶。若以佉陀羅木然火，加持蓮花葉莖、拘物頭花、白芥子、酥、護摩一百八遍、不為一切姤裔魔障毘那夜迦而相嬈惱。若白月八日加持白栴檀香、畢履陽愚花子、稻穀花、白芥子、酥，護摩一千八遍供養菩薩，至十五日夜，其藥訖使尼捧持銀錢五百相惠。若黑月八日於河岸邊淨浴身服，於初夜時加持木苽木截治然火，加持木苽花、酥蜜護摩，稱藥訖使尼名，燒焯記滿一千八遍，至月盡日晝夜不食如法護摩，其藥訖使尼瓔珞嚴身現身而來，捧持寶箱而相奉施。若見之時，特勿受取，亦勿共語瞻視他好。當自正心瞻怒奮聲誦持真言，便棄寶箱合掌禮拜，白真言者：『願施歡喜。』持真言者是時奮聲誦持奮怒王真言二十一遍，便自不現。後若須者，當於半夜一誦真言一稱藥訖使尼名，滿一百八遍則自現前，任為使直。若黑月十四日，於伏藏處如法置像，以諸香花、三白飲食敷設供養。加持蘇曼那花、蓮花、荷葉、白芥子、酥，護摩一千八遍。又加持白芥子水，右手掬持，散伏藏地上滿一千八遍，伏藏寶物則便相現。真言者取，分為二分，一分給施一切三寶，一分自用。又加持稻穀糠、鹽，護摩一百八遍，見諸外道歡喜供養。若白月十五日一日一夜不食不語，以諸花香敷設獻我，加持白栴檀香、蓮花、酥蜜，護摩一千八遍，夜夜當得金錢百文，唯通供養一切三寶。若加持波羅奢木、木樒木、柏木，截治然火，加持沈水香、白栴檀香、稻穀花、酥蜜，護摩萬遍，得金萬兩。分為三分：一分供養一切三寶，一分寫經造像，一分自用布施貧窮孤老病人，特莫貯積，若貯積者則不復得。若白月十五日一日一夜不食不語，入東流河中水當至腰，面東瞋怒加持白芥子，打水中一百八遍，則於水中現一童女，拱持七寶而相奉惠。當即受取，分為三分：一分供養觀世音菩薩一切三寶，一分自用，一分布施貧下之人。又白月十五日，以諸香花飲食敷獻，供養觀世音菩薩。加持牛膝草、白膠香、酥蜜，自

稱已名護摩一千八遍，則除一切病惱怨難。又杜仲木然火，加持白芥子、安悉香、酥，護摩一千八遍，則得消滅十惡五逆一切災障。又加持稻穀花、白栴檀香、白芥子、酥乳，護摩一千八遍，當得財寶而自豐饒。又黑月八日加持棘針木截治然火，加持擲躅花、薑根、黑芥子油，護摩一千八遍，則得阿毘柘嚕迦調伏成就。又加持蓮花、白栴檀香、白芥子、酥，護摩一千八遍，則得大雨普洽充足。若霖雨者，加持祈雨火食灰，遍散十方，雨則晴止。又加持祈雨灰，散於十方，則成結界。又加持祈雨灰，逆風散者，風則止息。又龍窟前、藥叉窟前，加持蘇枋木塗酥，護摩一千八遍，窟門自開，入無障礙。若深山中，加持拘勿頭花、多誐攞藥、白芥子、酥，護摩一千八遍，其諸藥精現身而來，任所採取。又加持木苽木截治然火，加持胡椒、酥，護摩一千八遍，其大梵天、帝釋天、那羅延天、大自在天現身護念。當見之時而乞諸願，悉皆滿足。又加持蘇曼那花、揭抳迦羅花、優鉢羅花、酥，護摩一千八遍，其日天月天一時現前，放大光明照祐加被，得大神通。又加持皂莢木截治然火，加持茴香子、天門冬、蘇枋木末、白栴檀香末、白芥子、大麥、牛酥，護摩七日，得剎帝利王族僕從，悉除障苦。又加持白芥子、粳米、薑根，護摩千遍，得諸藥叉、羅剎擁護順伏。如上等法所欲作者，皆結不空羂索印、奮怒王印，誦母陀羅尼真言、祕密心真言、奮怒王真言，齊互雙用則得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稱已名護摩一千八遍，則除一切病惱怨難。又杜仲木然火，加持白芥子、安悉香、酥，護摩一千八遍，則得消滅十惡五逆一切災障。又加持稻穀花、白栴檀香、白芥子、酥乳，護摩一千八遍，當得財寶而自豐饒。又黑月八日加持棘針木截治然火，加持擲躅花、薑根、黑芥子油，護摩一千八遍，則得阿毘柘嚕迦調伏成就。又加持蓮花、白栴檀香、白芥子、酥，護摩一千八遍，則得大雨普洽充足。若霖雨者，加持祈雨火食灰，遍散十方，雨則晴止。又加持祈雨灰，散於十方，則成結界。又加持祈雨灰，逆風散者，風則止息。又龍窟前、藥叉窟前，加持蘇枋木塗酥，護摩一千八遍，窟門自開，入無障礙。若深山中，加持拘勿頭花、多誐攞藥、白芥子、酥，護摩一千八遍，其諸藥精現身而來，任所採取。又加持木苽木截治然火，加持胡椒、酥，護摩一千八遍，其大梵天、帝釋天、那羅延天、大自在天現身護念。當見之時而乞諸願，悉皆滿足。又加持蘇曼那花、揭抳迦羅花、優鉢羅花、酥，護摩一千八遍，其日天月天一時現前，放大光明照祐加被，得大神通。又加持皂莢木截治然火，加持茴香子、天門冬、蘇枋木末、白栴檀香末、白芥子、大麥、牛酥，護摩七日，得剎帝利王族僕從，悉除障苦。又加持白芥子、粳米、薑根，護摩千遍，得諸藥叉、羅剎擁護順伏。如上等法所欲作者，皆結不空羂索印、奮怒王印，誦母陀羅尼真言、祕密心真言、奮怒王真言，齊互雙用則得成就。」

清淨無垢蓮華王品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨無垢蓮華王品第十一

「世尊！是不空王像三昧耶，當以白㲲或細布上或復絹上，方圓四肘或方八肘。畫匠畫時一出一浴，以香塗身著淨衣服，食三白食寂然斷語，受八齋戒。盞筆彩色皆令淨好，勿用皮膠調和彩色。當中畫七寶補陀洛山，其山腰像須彌山腰。山顛九嘴猶若蓮花，當中嘴狀如蓮華臺。山上畫諸寶樹花果一切藥草，山下大海水中魚獸水鳥之類。當中嘴上，七寶宮殿種種莊飾，其宮殿地眾寶所成。殿中置寶蓮花師子座，其上不空羂索觀世音菩薩，一面三目，一十八臂，身真金色，結加趺坐，面貌熙怡。首戴寶冠，冠有化佛。二手當胸合掌；二手當臍倒垂合掌，以二大拇指雙屈掌中；二手心下合腕，左手五指各散微屈像開蓮花，右手大拇指與中指頭相捻，其頭指無名指小指各散微屈；二手臍下結羂索印。一手把三叉戟，一手執寶幢，一手持開蓮花，一手執不空梵夾，一手把羂索，一手執金剛鉤，一手施無畏，一手執君持，一手持寶瓶，一手掌寶花盤。披鹿皮衣，七寶瓔珞天諸衣服寶珠鐶釧而莊飾之，佩身光焰。不空羂索觀世音右，多羅菩薩，左手仰掌臍下執青優鉢羅花，右手揚掌，微邪低頭半加趺坐。後毘俱胝觀世音菩薩，眉間一目，身有四臂，一手把開蓮花、一手執澡罐、一手臍下仰掌、一手把數珠，半加趺坐。後大白身觀世音菩薩，左手把開蓮花、右手臍下仰掌，半加趺坐。後度底使者，青身瞋怒，狗牙上出，首戴髑髏，半加，八臂。左一手執三股金剛杵，一持青蓮花，一執三叉戟，一手揚掌；右一手執劍，一執鉞斧，一執曲刀，一執羂索，瞻仰菩薩。不空羂索觀世音左，無垢慧菩薩，左手執蓮花、右手揚掌，半加趺坐。後真言者，䠒跪瞻仰，手執香鑪。後不空奮怒王，面目瞋怒，身有四臂，一手把羂索，一手執劍，一手拄三叉戟，一手執蓮花，半加趺坐，髮如旋螺。後白衣觀世音母菩薩，左手搏脇髀上，仰掌執不開蓮花，右手側揚掌，半加趺坐。後一髻羅剎女使者，青身瞋怒，蛇瓔牙出，首冠髑髏，半加，六臂，左一把三股金剛杵、一持蓮花、一持羂索，右一執鉞斧、一執金剛杖、一執三叉戟，瞻仰菩薩。不空羂索觀世音座下左，置大頂金剛，左手把三股金剛杵、右手胸側揚掌，結加趺坐。後阿窒理真言明仙、苾理俁真言明仙、儞羅縒真言明仙，各手執花，於荷葉上長跪而坐，瞻仰供養。不空羂索觀世音座下右，置執金剛祕密主菩薩，左手執獨股金剛杵、右手把白拂，結加趺坐。後窟縒真言明仙、瑟詫真言明仙、驕答摩真言明仙，各手執花，於荷葉上長跪而坐，瞻仰供養。其諸菩薩顏貌熙怡，座蓮花座，七寶花冠瓔珞鐶釧、天妙綺服種 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是不空王像三昧耶，當以白㲲或細布上或復絹上，方圓四肘或方八肘。畫匠畫時一出一浴，以香塗身著淨衣服，食三白食寂然斷語，受八齋戒。盞筆彩色皆令淨好，勿用皮膠調和彩色。當中畫七寶補陀洛山，其山腰像須彌山腰。山顛九嘴猶若蓮花，當中嘴狀如蓮華臺。山上畫諸寶樹花果一切藥草，山下大海水中魚獸水鳥之類。當中嘴上，七寶宮殿種種莊飾，其宮殿地眾寶所成。殿中置寶蓮花師子座，其上不空羂索觀世音菩薩，一面三目，一十八臂，身真金色，結加趺坐，面貌熙怡。首戴寶冠，冠有化佛。二手當胸合掌；二手當臍倒垂合掌，以二大拇指雙屈掌中；二手心下合腕，左手五指各散微屈像開蓮花，右手大拇指與中指頭相捻，其頭指無名指小指各散微屈；二手臍下結羂索印。一手把三叉戟，一手執寶幢，一手持開蓮花，一手執不空梵夾，一手把羂索，一手執金剛鉤，一手施無畏，一手執君持，一手持寶瓶，一手掌寶花盤。披鹿皮衣，七寶瓔珞天諸衣服寶珠鐶釧而莊飾之，佩身光焰。不空羂索觀世音右，多羅菩薩，左手仰掌臍下執青優鉢羅花，右手揚掌，微邪低頭半加趺坐。後毘俱胝觀世音菩薩，眉間一目，身有四臂，一手把開蓮花、一手執澡罐、一手臍下仰掌、一手把數珠，半加趺坐。後大白身觀世音菩薩，左手把開蓮花、右手臍下仰掌，半加趺坐。後度底使者，青身瞋怒，狗牙上出，首戴髑髏，半加，八臂。左一手執三股金剛杵，一持青蓮花，一執三叉戟，一手揚掌；右一手執劍，一執鉞斧，一執曲刀，一執羂索，瞻仰菩薩。不空羂索觀世音左，無垢慧菩薩，左手執蓮花、右手揚掌，半加趺坐。後真言者，䠒跪瞻仰，手執香鑪。後不空奮怒王，面目瞋怒，身有四臂，一手把羂索，一手執劍，一手拄三叉戟，一手執蓮花，半加趺坐，髮如旋螺。後白衣觀世音母菩薩，左手搏脇髀上，仰掌執不開蓮花，右手側揚掌，半加趺坐。後一髻羅剎女使者，青身瞋怒，蛇瓔牙出，首冠髑髏，半加，六臂，左一把三股金剛杵、一持蓮花、一持羂索，右一執鉞斧、一執金剛杖、一執三叉戟，瞻仰菩薩。不空羂索觀世音座下左，置大頂金剛，左手把三股金剛杵、右手胸側揚掌，結加趺坐。後阿窒理真言明仙、苾理俁真言明仙、儞羅縒真言明仙，各手執花，於荷葉上長跪而坐，瞻仰供養。不空羂索觀世音座下右，置執金剛祕密主菩薩，左手執獨股金剛杵、右手把白拂，結加趺坐。後窟縒真言明仙、瑟詫真言明仙、驕答摩真言明仙，各手執花，於荷葉上長跪而坐，瞻仰供養。其諸菩薩顏貌熙怡，座蓮花座，七寶花冠瓔珞鐶釧、天妙綺服種

種莊飾。其宮殿外山左嘴上，置帝釋天、俱廢囉天、婆娑麼天、毘摩夜天、地天神、苗稼天神，半加趺坐。其宮殿外山右嘴上，置大梵天、功德天、辯才天、水天、焰摩王，半加趺坐。其山半腰左右，置四天王，各執器仗，半加趺坐，以妙衣甲種種莊飾。宮殿外上左右，置苦行仙眾，形體枯瘦，作讚歎相。宮殿外右上，置日天子；後淨居天子、伊首羅天子，持花供養。宮殿外左上，置月天子；後摩醯首羅天子、諸天天子，持花供養。其諸天仙，花鬘衣服，寶珠瓔珞種種莊嚴。宮殿外直上，置阿彌陀佛、釋迦牟尼佛、世間王如來，作說法相，結加趺坐，坐寶師子座，乘種種色雲。其大海岸作七寶山，山上種種寶樹花果，其諸樹上有種種色藤枝華葉。山間亦有池沼河㵎，水中具有蓮花、拘物頭花、芬陀利花、優鉢羅花。山上亦有師子白象一切鳥獸，宮盤茶鬼、藥叉、羅剎等。繞其山脚有五空窟。山下海中左右，五小七寶山嘴。於五嘴上各置龍王，狀如天神，頭上出蛇龍頭，一一蛇頭、一三蛇頭、一五蛇頭、一七蛇頭、一九蛇頭，各捧寶花，半加趺坐，瞻仰供養。四面小山種種莊嚴。此像是斯補陀洛山寶宮殿會，不空羂索觀世音菩薩摩訶薩身。若有有情信心清淨暫瞻仰者，則如見我，得滅一切垢障重罪。何況宿殖清淨持戒有情，恒樂供養持我名字誦持真言，於此生身無不獲果。是真如法恭敬供養修此法者，則當承事六十四殑伽沙俱胝那庾多百千如來所殖種善根成熟相應，我則常為夢覺現身，與證不空王一切法願三昧耶，念念災滅億百千劫五無間業一切重罪。若有有情歡喜禮拜稱念我名，我亦憶念觀祐擁護。若有有情窮顇困篤，常當瞻仰但念我名，亦得消除生死業雲。若有鳥獸傍生有情見此像者，當捨是身生於天上。若寺王宮城邑聚落人民家宅，有諸災厄怖惱不安，則以幡花種種音藥迎請此像，於家清淨嚴飾道場，香泥塗地，懸諸幡花安置其像，以諸花香果子酥乳飲食獻設供養，誦持真言，作修治法并設護摩，則滅一切災星變怪，藥叉、羅剎、布單那鬼、塞健馱鬼、毘舍闍鬼悉皆散滅，宅人安樂苗稼豐稔，此中有情皆得六波羅蜜善根相應。若捨身後，西方淨土蓮花受生，見阿彌陀佛一切菩薩摩訶薩，識知過去七百千劫所受生事，得證清淨無垢蓮花光王菩薩摩訶薩三摩地、蓮花安住蓮花王真言明仙三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種莊飾。其宮殿外山左嘴上，置帝釋天、俱廢囉天、婆娑麼天、毘摩夜天、地天神、苗稼天神，半加趺坐。其宮殿外山右嘴上，置大梵天、功德天、辯才天、水天、焰摩王，半加趺坐。其山半腰左右，置四天王，各執器仗，半加趺坐，以妙衣甲種種莊飾。宮殿外上左右，置苦行仙眾，形體枯瘦，作讚歎相。宮殿外右上，置日天子；後淨居天子、伊首羅天子，持花供養。宮殿外左上，置月天子；後摩醯首羅天子、諸天天子，持花供養。其諸天仙，花鬘衣服，寶珠瓔珞種種莊嚴。宮殿外直上，置阿彌陀佛、釋迦牟尼佛、世間王如來，作說法相，結加趺坐，坐寶師子座，乘種種色雲。其大海岸作七寶山，山上種種寶樹花果，其諸樹上有種種色藤枝華葉。山間亦有池沼河㵎，水中具有蓮花、拘物頭花、芬陀利花、優鉢羅花。山上亦有師子白象一切鳥獸，宮盤茶鬼、藥叉、羅剎等。繞其山脚有五空窟。山下海中左右，五小七寶山嘴。於五嘴上各置龍王，狀如天神，頭上出蛇龍頭，一一蛇頭、一三蛇頭、一五蛇頭、一七蛇頭、一九蛇頭，各捧寶花，半加趺坐，瞻仰供養。四面小山種種莊嚴。此像是斯補陀洛山寶宮殿會，不空羂索觀世音菩薩摩訶薩身。若有有情信心清淨暫瞻仰者，則如見我，得滅一切垢障重罪。何況宿殖清淨持戒有情，恒樂供養持我名字誦持真言，於此生身無不獲果。是真如法恭敬供養修此法者，則當承事六十四殑伽沙俱胝那庾多百千如來所殖種善根成熟相應，我則常為夢覺現身，與證不空王一切法願三昧耶，念念災滅億百千劫五無間業一切重罪。若有有情歡喜禮拜稱念我名，我亦憶念觀祐擁護。若有有情窮顇困篤，常當瞻仰但念我名，亦得消除生死業雲。若有鳥獸傍生有情見此像者，當捨是身生於天上。若寺王宮城邑聚落人民家宅，有諸災厄怖惱不安，則以幡花種種音藥迎請此像，於家清淨嚴飾道場，香泥塗地，懸諸幡花安置其像，以諸花香果子酥乳飲食獻設供養，誦持真言，作修治法并設護摩，則滅一切災星變怪，藥叉、羅剎、布單那鬼、塞健馱鬼、毘舍闍鬼悉皆散滅，宅人安樂苗稼豐稔，此中有情皆得六波羅蜜善根相應。若捨身後，西方淨土蓮花受生，見阿彌陀佛一切菩薩摩訶薩，識知過去七百千劫所受生事，得證清淨無垢蓮花光王菩薩摩訶薩三摩地、蓮花安住蓮花王真言明仙三摩地。」