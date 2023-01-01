不空羂索神變真言經卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空羂索神變真言經卷第七

大唐天竺三藏菩提流志譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐天竺三藏菩提流志譯

護摩增益品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護摩增益品第七

「世尊！是不空王護摩三昧耶，能成一切功德善根，能滅過現一切罪障，能破一切設覩嚕等，能除一切惡毘那夜迦，能止一切惡訥瑟吒，能滅一切不吉祥相，能禳十六大地獄苦，能除八大怖畏之怖，能破一切怨諍酬難，能伏他軍一切兵仗，能除一切疫病饑饉，能證一切諸佛大智，能入一切諸佛菩提。若有有情如法修學，常使四天王天、一切天龍八部鬼神皆當護祐，一切如來、觀世音菩薩觀察加祐。世尊說扇底迦三昧耶，安樂有情滅諸災疫；說補瑟置迦三昧耶，增益有情福命財寶；說阿毘柘魯迦三昧耶，治滅一切惡性藥叉羅剎噉人精氣者皆自置伏，使諸稠林邪見有情入於正見。以斯義故說護摩法，成就出世世間解脫三昧耶。當如法作，請召一切諸佛菩薩、火天諸天、那伽龍神、真言明仙燒食供養，換潔身服，去道場處不遠不近觀見尊容，作護摩壇方圓四肘，治飾壇地開廓門道，基高側手。內院穿爐，廣一肘半、深一肘量。周匝重緣，內緣高闊二指之量，外緣高闊四指之量。爐底泥作八葉蓮花，於花臺上重捏泥輪，如法塗磨。外院一肘，東方置大梵天印、帝釋天印、日天印；東南方置火天印、諸仙印；南方置焰摩王印、一髻羅剎神印、度底使者印；西南方置泥利帝神印、諸羅剎印；西方置水天印、龍印、地天印、月天印；西北方置風天印、蘖路荼印；北方置毘沙門印、諸藥叉印；東北方置大自在天印、伊舍那天印。結印辟除護身結界而請召之。四角置閼伽瓶，四門置香爐燒種種香，敷諸花香飲食供養。加持淨茅灰，與同伴者點額護身。敷茅草座，酉戌之時面東而坐，以杜仲木木、榓木、柏木如大拇指長十二指截。爐內然火，扇挻勿吹。當以香水灑淨火上彈指三遍，當觀火焰金為囉字變為火天，一面三目、身白四臂，黃髮冠髻，左二手一持君持、一執寶杖，右二手一施無畏、一掐數珠，半加趺坐放大火焰。燒香請召，以稻穀花、白芥子、好酥，真言護摩請喚火天。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是不空王護摩三昧耶，能成一切功德善根，能滅過現一切罪障，能破一切設覩嚕等，能除一切惡毘那夜迦，能止一切惡訥瑟吒，能滅一切不吉祥相，能禳十六大地獄苦，能除八大怖畏之怖，能破一切怨諍酬難，能伏他軍一切兵仗，能除一切疫病饑饉，能證一切諸佛大智，能入一切諸佛菩提。若有有情如法修學，常使四天王天、一切天龍八部鬼神皆當護祐，一切如來、觀世音菩薩觀察加祐。世尊說扇底迦三昧耶，安樂有情滅諸災疫；說補瑟置迦三昧耶，增益有情福命財寶；說阿毘柘魯迦三昧耶，治滅一切惡性藥叉羅剎噉人精氣者皆自置伏，使諸稠林邪見有情入於正見。以斯義故說護摩法，成就出世世間解脫三昧耶。當如法作，請召一切諸佛菩薩、火天諸天、那伽龍神、真言明仙燒食供養，換潔身服，去道場處不遠不近觀見尊容，作護摩壇方圓四肘，治飾壇地開廓門道，基高側手。內院穿爐，廣一肘半、深一肘量。周匝重緣，內緣高闊二指之量，外緣高闊四指之量。爐底泥作八葉蓮花，於花臺上重捏泥輪，如法塗磨。外院一肘，東方置大梵天印、帝釋天印、日天印；東南方置火天印、諸仙印；南方置焰摩王印、一髻羅剎神印、度底使者印；西南方置泥利帝神印、諸羅剎印；西方置水天印、龍印、地天印、月天印；西北方置風天印、蘖路荼印；北方置毘沙門印、諸藥叉印；東北方置大自在天印、伊舍那天印。結印辟除護身結界而請召之。四角置閼伽瓶，四門置香爐燒種種香，敷諸花香飲食供養。加持淨茅灰，與同伴者點額護身。敷茅草座，酉戌之時面東而坐，以杜仲木木、榓木、柏木如大拇指長十二指截。爐內然火，扇挻勿吹。當以香水灑淨火上彈指三遍，當觀火焰金為囉字變為火天，一面三目、身白四臂，黃髮冠髻，左二手一持君持、一執寶杖，右二手一施無畏、一掐數珠，半加趺坐放大火焰。燒香請召，以稻穀花、白芥子、好酥，真言護摩請喚火天。真言曰：

「唵(一) 入(輕呼)縛(二合)攞入縛(二合)攞(二) 跛(二合)羅入縛(二合)攞(三) 底瑟詑縒麼焰(四) 虎嚕虎嚕(五) 𤙖㤄(六) 莎(二合)縛訶(七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 入(輕呼)縛(二合)攞入縛(二合)攞(二) 跛(二合)羅入縛(二合)攞(三) 底瑟詑縒麼焰(四) 虎嚕虎嚕(五) 𤙖㤄(六) 莎(二合)縛訶(七)」

「誦滿一七遍，召火天至。以酥、白芥子、安悉香，真言護摩七遍，種種末香甘味果子，真言護摩七遍。真言淨水㵶散火上彈指三遍。柏木、桑木、構木、蓮華莖、白栴檀木長十六指截，真言加持，爐內然火。此諸木等，隨得一木作法亦成。白栴檀香、熏陸香、甘松香、稻穀花、酥，誦祕密心真言奮怒王真言加持護摩一百八遍。蒸粳米飯、酥，團一千八團，加持護摩。如是護摩滿三七日或七七日，是時火天壇內現身，瞻視十方讚言：『善哉善哉！持真言者！今得成就此護摩法。所須何願？能為滿足。』是時當以閼伽供養，又當以酥粳米飯團一千八團加持護摩乞所求願，則得火天手捧銀器，滿中有藥奉真言者。受取餌之，則得仁悅，身出光焰壽延萬歲，證宿命智而得總持不空羂索心王母陀羅尼真言三昧耶。若當不受火天藥者，又復護摩一千八團，壇地震動，觀世音菩薩現身安慰，讚言：『善哉善哉！汝已成就此護摩法。汝須何願？我今為汝便得滿足。』時真言者閼伽供養，觀世音菩薩自執其藥與真言者。跪禮恭敬受藥服食，其狀變麗身出光焰，證獲不空大真言明仙神通三昧耶，得九十二殑伽沙真言明仙一時來現敬為伴侶。住觀世音所住九十二殑伽沙俱胝百千七寶宮殿，安樂游觀。是等宮殿有無量寶樹花果間雜莊嚴。其土園苑多有種種色類金花銀花寶樹花果，一切池沼八功德水氣香芬馥如栴檀香，於其水中多有眾色欝鉢羅花，鉢頭摩花，拘物頭花，芬陀利花。其諸泉沼金沙布底，雜寶為岸。此諸宮殿臺榭樓閣花果泉沼，互相間映周廣嚴淨，一切天男天女、緊那羅女、乾闥婆女常遍游戲。持真言者彼所受身，乃至無上正等菩提更不受生。恒往十方一切剎土，恭敬供養一切諸佛菩薩摩訶薩。持此不空羂索觀世音菩薩廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶，一切菩薩摩訶薩恭敬頂禮而讚歎之。俱胝百千一切諸天，乃至阿迦尼吒天，一切龍王、阿素洛王、緊那羅王、乾闥婆王、蘖魯荼王、摩呼羅伽王皆當供給一切資具，甘膳飲食自在豐饒。得此果者皆因是大㫊暮伽王護摩供獻三昧耶。若真言者多諸重罪福德尠薄，雖服是藥，但得富饒、壽命長遠，不得證見諸佛菩薩摩訶薩種種形相往來神通變化等相，唯令過現一切業障盡皆消滅，為人愛讚，所出言詞他皆信受。若命終時，身心寂定無諸怨怖，一切如來觀世音菩薩一時現身，迎真言者往於西方蓮花化生，得宿住智，億劫生事而皆識知。乃至菩提，更不重受一切胎卵濕化之身，從一佛土至一佛土，聽持諸法供養諸佛。若藥點額，遊行世間為人愛敬。若後所欲，憶念火天則為現身，當如願乞皆為圓滿。又三昧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦滿一七遍，召火天至。以酥、白芥子、安悉香，真言護摩七遍，種種末香甘味果子，真言護摩七遍。真言淨水㵶散火上彈指三遍。柏木、桑木、構木、蓮華莖、白栴檀木長十六指截，真言加持，爐內然火。此諸木等，隨得一木作法亦成。白栴檀香、熏陸香、甘松香、稻穀花、酥，誦祕密心真言奮怒王真言加持護摩一百八遍。蒸粳米飯、酥，團一千八團，加持護摩。如是護摩滿三七日或七七日，是時火天壇內現身，瞻視十方讚言：『善哉善哉！持真言者！今得成就此護摩法。所須何願？能為滿足。』是時當以閼伽供養，又當以酥粳米飯團一千八團加持護摩乞所求願，則得火天手捧銀器，滿中有藥奉真言者。受取餌之，則得仁悅，身出光焰壽延萬歲，證宿命智而得總持不空羂索心王母陀羅尼真言三昧耶。若當不受火天藥者，又復護摩一千八團，壇地震動，觀世音菩薩現身安慰，讚言：『善哉善哉！汝已成就此護摩法。汝須何願？我今為汝便得滿足。』時真言者閼伽供養，觀世音菩薩自執其藥與真言者。跪禮恭敬受藥服食，其狀變麗身出光焰，證獲不空大真言明仙神通三昧耶，得九十二殑伽沙真言明仙一時來現敬為伴侶。住觀世音所住九十二殑伽沙俱胝百千七寶宮殿，安樂游觀。是等宮殿有無量寶樹花果間雜莊嚴。其土園苑多有種種色類金花銀花寶樹花果，一切池沼八功德水氣香芬馥如栴檀香，於其水中多有眾色欝鉢羅花，鉢頭摩花，拘物頭花，芬陀利花。其諸泉沼金沙布底，雜寶為岸。此諸宮殿臺榭樓閣花果泉沼，互相間映周廣嚴淨，一切天男天女、緊那羅女、乾闥婆女常遍游戲。持真言者彼所受身，乃至無上正等菩提更不受生。恒往十方一切剎土，恭敬供養一切諸佛菩薩摩訶薩。持此不空羂索觀世音菩薩廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶，一切菩薩摩訶薩恭敬頂禮而讚歎之。俱胝百千一切諸天，乃至阿迦尼吒天，一切龍王、阿素洛王、緊那羅王、乾闥婆王、蘖魯荼王、摩呼羅伽王皆當供給一切資具，甘膳飲食自在豐饒。得此果者皆因是大㫊暮伽王護摩供獻三昧耶。若真言者多諸重罪福德尠薄，雖服是藥，但得富饒、壽命長遠，不得證見諸佛菩薩摩訶薩種種形相往來神通變化等相，唯令過現一切業障盡皆消滅，為人愛讚，所出言詞他皆信受。若命終時，身心寂定無諸怨怖，一切如來觀世音菩薩一時現身，迎真言者往於西方蓮花化生，得宿住智，億劫生事而皆識知。乃至菩提，更不重受一切胎卵濕化之身，從一佛土至一佛土，聽持諸法供養諸佛。若藥點額，遊行世間為人愛敬。若後所欲，憶念火天則為現身，當如願乞皆為圓滿。又三昧

耶，丁香木、石榴木截治然火，誦母陀羅尼真言奮怒王真言，加持粳米、菉豆蒸餅，乾蓮花末、白芥子、酥蜜石蜜，作歡喜團，於七日中加持護摩。鑪內復現火天半身，手執寶盤滿中團藥奉真言者，而告言曰：『此妙散藥是最後藥，唯垂受取。』時真言者即便恭敬受藥服餌，身便適懌，證不空王摩訶真言明仙神通三昧耶，一萬八千持真言仙，一切火天一時來現，敬侍為侶而護祐之。諸真言者服此藥者，便得證解是不空王心陀羅尼真言曼荼羅印三昧耶，日誦千言，為人愛敬。若命終已直生西方，蓮花化生識宿住智。若藥點額，入諸龍窟、阿素洛窟、鬼神窟，窟中鬼神皆自置伏，出入無礙。若有女人服此藥者，則得其子性大聰慧。若諸人民服此藥者，皆得除諸災厄罪障。又法淨處，以赤牛乳酥煮粳米粥，持石榴木，誦母陀羅尼真言㧌攪乳粥乃至至熟，誦奮怒王真言加持白芥子水㵶散粥上，以火天藥和乳粥中，盛三鉢中，一鉢供養一切諸佛、一鉢供養觀世音菩薩、一鉢供養文殊師利菩薩，便以乳粥施諸沙門、婆羅門、人民而服食者，即得除滅一切業病鬼病神病、一切罪障，膚體腴悅善根成熟。若山頂上、仰天樓上隨其大小治塗壇地，置乳粥鉢，燒香啟召十方一切諸佛菩薩摩訶薩，誦不空摩尼寶陀羅尼真言一百八遍，供養十方一切諸佛菩薩摩訶薩。是時十方一切諸佛菩薩摩訶薩前，皆現天諸香味飲食為大供養，一時讚歎得大福聚，無量諸天皆擁護之。若木榓木、楓香木、柏木截治然火，加持乳粥酥護摩一千八遍，火天種族一時來現，歡喜瞻敬。又護摩一千八遍，龍王及從，皆當自伏恭敬使護。又護摩一千八遍，一切天龍八部鬼神恭敬讚伏。又護摩一千八遍，諸真言仙皆相讚伏。又護摩一千八遍，憍尸迦三十三天皆相置護。又護摩一二萬遍，觀世音菩薩現身讚歎，為得圓滿是一切菩薩摩訶薩共所恭敬頂禮讚詠不空羂索心王母陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶、不空清淨觀三昧耶身。若木榓木、白栴檀木、柏木長十六指截，加持爐內然火，作歡喜團一千八團，加持護摩。爐中出現火天童子，手執寶盤滿歡喜團藥。是時真言白芥子，打是童子一二七下，童子白言：『今何所求？』則便報言：『我求一切菩提大願，為我滿足。』童子是時白真言者：『受此團藥。是藥乃是無上甘露妙藥中藥，能即成就最極大願。』時真言者受取捧持，告言童子：『即當共我常為伴侶。』童子白言：『依命為伴。隨處作法即應相見。』應當便以杜仲木截治然火，誦廣大明王央俱捨真言，加持白栴檀香、安悉香、白芥子、酥，護摩一百八遍供養童子，即常為伴不相捨離，一切 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耶，丁香木、石榴木截治然火，誦母陀羅尼真言奮怒王真言，加持粳米、菉豆蒸餅，乾蓮花末、白芥子、酥蜜石蜜，作歡喜團，於七日中加持護摩。鑪內復現火天半身，手執寶盤滿中團藥奉真言者，而告言曰：『此妙散藥是最後藥，唯垂受取。』時真言者即便恭敬受藥服餌，身便適懌，證不空王摩訶真言明仙神通三昧耶，一萬八千持真言仙，一切火天一時來現，敬侍為侶而護祐之。諸真言者服此藥者，便得證解是不空王心陀羅尼真言曼荼羅印三昧耶，日誦千言，為人愛敬。若命終已直生西方，蓮花化生識宿住智。若藥點額，入諸龍窟、阿素洛窟、鬼神窟，窟中鬼神皆自置伏，出入無礙。若有女人服此藥者，則得其子性大聰慧。若諸人民服此藥者，皆得除諸災厄罪障。又法淨處，以赤牛乳酥煮粳米粥，持石榴木，誦母陀羅尼真言㧌攪乳粥乃至至熟，誦奮怒王真言加持白芥子水㵶散粥上，以火天藥和乳粥中，盛三鉢中，一鉢供養一切諸佛、一鉢供養觀世音菩薩、一鉢供養文殊師利菩薩，便以乳粥施諸沙門、婆羅門、人民而服食者，即得除滅一切業病鬼病神病、一切罪障，膚體腴悅善根成熟。若山頂上、仰天樓上隨其大小治塗壇地，置乳粥鉢，燒香啟召十方一切諸佛菩薩摩訶薩，誦不空摩尼寶陀羅尼真言一百八遍，供養十方一切諸佛菩薩摩訶薩。是時十方一切諸佛菩薩摩訶薩前，皆現天諸香味飲食為大供養，一時讚歎得大福聚，無量諸天皆擁護之。若木榓木、楓香木、柏木截治然火，加持乳粥酥護摩一千八遍，火天種族一時來現，歡喜瞻敬。又護摩一千八遍，龍王及從，皆當自伏恭敬使護。又護摩一千八遍，一切天龍八部鬼神恭敬讚伏。又護摩一千八遍，諸真言仙皆相讚伏。又護摩一千八遍，憍尸迦三十三天皆相置護。又護摩一二萬遍，觀世音菩薩現身讚歎，為得圓滿是一切菩薩摩訶薩共所恭敬頂禮讚詠不空羂索心王母陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶、不空清淨觀三昧耶身。若木榓木、白栴檀木、柏木長十六指截，加持爐內然火，作歡喜團一千八團，加持護摩。爐中出現火天童子，手執寶盤滿歡喜團藥。是時真言白芥子，打是童子一二七下，童子白言：『今何所求？』則便報言：『我求一切菩提大願，為我滿足。』童子是時白真言者：『受此團藥。是藥乃是無上甘露妙藥中藥，能即成就最極大願。』時真言者受取捧持，告言童子：『即當共我常為伴侶。』童子白言：『依命為伴。隨處作法即應相見。』應當便以杜仲木截治然火，誦廣大明王央俱捨真言，加持白栴檀香、安悉香、白芥子、酥，護摩一百八遍供養童子，即常為伴不相捨離，一切

作法皆為成辦。又為遮止一切鬼神作障難者，當以是藥置獻觀世音菩薩，則服是藥，便證㫊暮伽王神通三昧耶，膚狀端嚴髮如旋螺，壽延六十千劫，十八俱胝真言明仙一時來現敬侍為伴。若以是藥施一切沙門婆羅門人民食之，皆得住年，消除過現諸罪病惱。若以是藥塗諸物者，皆即變為閻浮檀金。若以是藥擲湫中者，一切龍王皆現置伏，任為吏使，除遣一切風雨災旱。若以是藥打阿素洛窟門，其門即開，素洛眷屬一時皆現置伏為使。若山林中散是藥者，則得一切藥精出現，任取服餌。若於屍陀林中散是藥者，即得鬼神宮殿開現，鬼神現身置伏為使。若新未壞米嚲羅，香湯洗浴著淨白衣，當以是藥置二鉢中，加持白芥子用和是藥，散故人上。則加持問出世世間三世事法，占相醫方呪術工巧技藝神通等法，皆依問說。若如故者，持水灑面拂去其藥。若以是藥埋置門地，則得除滅人民災病。若以是藥置功德天像手中，誦奮怒王真言一百八遍，即功德天現身給賜種種財寶。若以是藥淨帛裹之，持行去處人目不錄。若於河沜大獨樹下埋置是藥，誦奮怒王真言七遍，一切諸鬼現身置伏，任為命事。若以是藥置摩訶迦羅像頭上，誦奮怒王真言加持白芥子水七遍，散摩訶迦羅像頭上，誦母陀羅尼真言七遍，一切荼枳尼鬼現身置伏樂為命事。若以是藥置摩訶迦羅像臍中者，則鬼子母現身置伏任為命使。若以是藥置文殊師利菩薩像手鉢中，誦奮怒王真言三遍，誦摩尼寶陀羅尼真言七遍，則於十方一切剎土一切諸佛菩薩聲聞前，皆有天諸甘露飲食而供養之，於時十方一切諸佛一切菩薩一時歌讚。又真言水㵶灑壇爐，爐內然火，當以是藥和白栴檀香、薰陸香、白膠香、沈水香、白芥子酥蜜，作歡喜團一百八團，加持護摩。其火天王爐中涌現，告真言者：『善哉善哉！我受此供甚大歡喜。今須何願？為相滿足。』是時則乞一切火法、入火坐臥之法、執火沒水不滅法，作壇法處請常現身，而相教詔得法滿願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作法皆為成辦。又為遮止一切鬼神作障難者，當以是藥置獻觀世音菩薩，則服是藥，便證㫊暮伽王神通三昧耶，膚狀端嚴髮如旋螺，壽延六十千劫，十八俱胝真言明仙一時來現敬侍為伴。若以是藥施一切沙門婆羅門人民食之，皆得住年，消除過現諸罪病惱。若以是藥塗諸物者，皆即變為閻浮檀金。若以是藥擲湫中者，一切龍王皆現置伏，任為吏使，除遣一切風雨災旱。若以是藥打阿素洛窟門，其門即開，素洛眷屬一時皆現置伏為使。若山林中散是藥者，則得一切藥精出現，任取服餌。若於屍陀林中散是藥者，即得鬼神宮殿開現，鬼神現身置伏為使。若新未壞米嚲羅，香湯洗浴著淨白衣，當以是藥置二鉢中，加持白芥子用和是藥，散故人上。則加持問出世世間三世事法，占相醫方呪術工巧技藝神通等法，皆依問說。若如故者，持水灑面拂去其藥。若以是藥埋置門地，則得除滅人民災病。若以是藥置功德天像手中，誦奮怒王真言一百八遍，即功德天現身給賜種種財寶。若以是藥淨帛裹之，持行去處人目不錄。若於河沜大獨樹下埋置是藥，誦奮怒王真言七遍，一切諸鬼現身置伏，任為命事。若以是藥置摩訶迦羅像頭上，誦奮怒王真言加持白芥子水七遍，散摩訶迦羅像頭上，誦母陀羅尼真言七遍，一切荼枳尼鬼現身置伏樂為命事。若以是藥置摩訶迦羅像臍中者，則鬼子母現身置伏任為命使。若以是藥置文殊師利菩薩像手鉢中，誦奮怒王真言三遍，誦摩尼寶陀羅尼真言七遍，則於十方一切剎土一切諸佛菩薩聲聞前，皆有天諸甘露飲食而供養之，於時十方一切諸佛一切菩薩一時歌讚。又真言水㵶灑壇爐，爐內然火，當以是藥和白栴檀香、薰陸香、白膠香、沈水香、白芥子酥蜜，作歡喜團一百八團，加持護摩。其火天王爐中涌現，告真言者：『善哉善哉！我受此供甚大歡喜。今須何願？為相滿足。』是時則乞一切火法、入火坐臥之法、執火沒水不滅法，作壇法處請常現身，而相教詔得法滿願。

「世尊！不空光焰摩尼鍋三昧耶，如如意寶，求諸妙藥皆得如意。淨治身服如法清潔，塗曼拏羅，上好赤銅造摩尼鍋，其鍋圓滿圓如珠形。黃丹、枳愚瑟詫、雄黃、雌黃、白栴檀香，曼拏羅內精潔如法等數治末光焰摩尼鍋藥。其鍋鑄已置於爐中，加持蘇枋木、迦囉弭囉木、閼伽木、捨弭木、青竹夜合木、羯囉抳迦囉木、菩提木、柏木、桑木、構木、跛洛訖灑木、蘇曼那木、乾馱嚩利師迦木、榓攞木、弭惹補囉迦木、新度縛囉木、瞻蔔迦木、苦練木、比主攞曼娜木，截治長十六指量，如法然火。加持俱物頭花莖葉、蓮花莖葉、漚鉢囉花莖葉、瞻蔔迦花、縛攞迦香草、白栴檀香、沈水香、旨得囉迦葉蘇，誦持母陀羅尼真言奮怒王真言，護摩一百八遍。加持白芥子、稻穀華、酥酪白蜜，護摩一百八遍。單加持白芥子，護摩一百八遍。并諸香花飲食供養，護摩牛乳七遍。滅爐內火，出鍋治鏇瑩麗莊飾，盛持於藥置其壇內，誦持母陀羅尼真言，一加持白芥子一先打鍋藥。誦持奮怒王真言，一加持白芥子一先打鍋藥。白月八日或十五日，初夜後夜五更明時，鍋上藥上出大火光，得大成就，奉持供養有大威德，如如意寶。若欲飲食，鍋置淨處繞鍋置器，燒焯香王，誦持真言，作法呼召，經須臾時則有百味甘膳飲食。若燒火食置鍋爐前，燒火作法速疾成驗。若有猛將欲陣敵者，淨治身服嚴持器仗，頭上戴鍋獨往他陣，彼諸兵眾皆見身上出大火光，一時臣伏忙怖馳走，勇猛無畏。若修羅窟門置鍋作法，誦持真言，其修羅眾一時出現，樂為命從。若龍湫沜置鍋作法，誦持真言，水盡枯涸，龍現置伏，又得國土五穀滋茂果實豐稔無諸災疾，能得無量福聚蘊門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不空光焰摩尼鍋三昧耶，如如意寶，求諸妙藥皆得如意。淨治身服如法清潔，塗曼拏羅，上好赤銅造摩尼鍋，其鍋圓滿圓如珠形。黃丹、枳愚瑟詫、雄黃、雌黃、白栴檀香，曼拏羅內精潔如法等數治末光焰摩尼鍋藥。其鍋鑄已置於爐中，加持蘇枋木、迦囉弭囉木、閼伽木、捨弭木、青竹夜合木、羯囉抳迦囉木、菩提木、柏木、桑木、構木、跛洛訖灑木、蘇曼那木、乾馱嚩利師迦木、榓攞木、弭惹補囉迦木、新度縛囉木、瞻蔔迦木、苦練木、比主攞曼娜木，截治長十六指量，如法然火。加持俱物頭花莖葉、蓮花莖葉、漚鉢囉花莖葉、瞻蔔迦花、縛攞迦香草、白栴檀香、沈水香、旨得囉迦葉蘇，誦持母陀羅尼真言奮怒王真言，護摩一百八遍。加持白芥子、稻穀華、酥酪白蜜，護摩一百八遍。單加持白芥子，護摩一百八遍。并諸香花飲食供養，護摩牛乳七遍。滅爐內火，出鍋治鏇瑩麗莊飾，盛持於藥置其壇內，誦持母陀羅尼真言，一加持白芥子一先打鍋藥。誦持奮怒王真言，一加持白芥子一先打鍋藥。白月八日或十五日，初夜後夜五更明時，鍋上藥上出大火光，得大成就，奉持供養有大威德，如如意寶。若欲飲食，鍋置淨處繞鍋置器，燒焯香王，誦持真言，作法呼召，經須臾時則有百味甘膳飲食。若燒火食置鍋爐前，燒火作法速疾成驗。若有猛將欲陣敵者，淨治身服嚴持器仗，頭上戴鍋獨往他陣，彼諸兵眾皆見身上出大火光，一時臣伏忙怖馳走，勇猛無畏。若修羅窟門置鍋作法，誦持真言，其修羅眾一時出現，樂為命從。若龍湫沜置鍋作法，誦持真言，水盡枯涸，龍現置伏，又得國土五穀滋茂果實豐稔無諸災疾，能得無量福聚蘊門。

「世尊！不空光明觀察藥三昧耶，譟弭羅、安膳那，真言加持，泥裹密固，置於爐內，杜仲木截治然火，夜合花、白芥子、白栴檀香、酥酪蜜，誦持母陀羅尼真言廣大明王央俱捨真言，護摩一千八遍，加持安悉香、白栴檀香、沈水香、白芥子、酥酪蜜，護摩千八遍，觀世音菩薩語言：『善哉善哉！善男子！汝今成就光焰藥法，滿所請願。』便候火寒乃出取藥，以譟弭羅、安膳那，和龍腦香、麝香研合眼藥，以雌黃、雄黃為點身藥，精治別盛置於壇內，誦持母陀羅尼真言廣大明王央俱捨真言，加持其藥令現煖煙光相，乃名成就光焰藥法。是時用藥點額點眼、點兩肩上二手掌上，便證不空光焰藥神通三昧耶，壽增千歲，不為一切毘那夜迦、欲界魔王而作障礙，一切人民恭敬供養。若入軍陣，則當得勝。為人恭敬，不畏世間鬪諍口舌、山中災難，不患頭痛眼痛耳痛鬼神等病。若點摩訶迦羅像眼，誦持奮怒王真言，其像啼泣，令真摩訶迦羅神及其眷屬置伏使祐。若點功德天像眼，瞬目瞻像，誦持母陀羅尼真言，令真功德天來相護祐財寶增滿。若睡臥時點眼中者，則得一切增上善夢，觀世音菩薩加祐擁護。若點不空羂索觀世音菩薩像眼中者，速得觀世音菩薩加被上願。若以藥和牛黃，點眼中瞼上，見於國王及王僕從，得大歡喜。若點大自在天像眼中，誦持奮怒王真言七遍，則得一切鬼神置伏使祐。若點摩訶迦羅像額上，誦持奮怒王真言者，則得一切藥叉歸伏。若沙門乞食去時，點藥眼中乞食去者，速得淨食。若點眼瞼，入於一切山林陂澤，則當不怖一切精魅虎狼等難。若點眼瞼入天祠中，努目看鬼子母，誦持奮怒王真言者，則得鬼子母及所眷屬置伏使祐。又法木榓木、迦囉惹木根枝葉花果、杜仲木、波攞訖灑木截治然火，粳米、稻穀花、烏油麻、白芥子、白穀稻穀、大麥、小麥、大豆、小豆、麻子、酥蜜酪，誦持母陀羅尼真言奮怒王真言護摩一千八遍，又以安悉香、黑芥子相和，誦持廣大明王央俱捨真言奮怒王真言，護摩一千八遍，便求財富隨意豐饒，乃至命盡無所乏少，摩尼跋陀神而守護之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不空光明觀察藥三昧耶，譟弭羅、安膳那，真言加持，泥裹密固，置於爐內，杜仲木截治然火，夜合花、白芥子、白栴檀香、酥酪蜜，誦持母陀羅尼真言廣大明王央俱捨真言，護摩一千八遍，加持安悉香、白栴檀香、沈水香、白芥子、酥酪蜜，護摩千八遍，觀世音菩薩語言：『善哉善哉！善男子！汝今成就光焰藥法，滿所請願。』便候火寒乃出取藥，以譟弭羅、安膳那，和龍腦香、麝香研合眼藥，以雌黃、雄黃為點身藥，精治別盛置於壇內，誦持母陀羅尼真言廣大明王央俱捨真言，加持其藥令現煖煙光相，乃名成就光焰藥法。是時用藥點額點眼、點兩肩上二手掌上，便證不空光焰藥神通三昧耶，壽增千歲，不為一切毘那夜迦、欲界魔王而作障礙，一切人民恭敬供養。若入軍陣，則當得勝。為人恭敬，不畏世間鬪諍口舌、山中災難，不患頭痛眼痛耳痛鬼神等病。若點摩訶迦羅像眼，誦持奮怒王真言，其像啼泣，令真摩訶迦羅神及其眷屬置伏使祐。若點功德天像眼，瞬目瞻像，誦持母陀羅尼真言，令真功德天來相護祐財寶增滿。若睡臥時點眼中者，則得一切增上善夢，觀世音菩薩加祐擁護。若點不空羂索觀世音菩薩像眼中者，速得觀世音菩薩加被上願。若以藥和牛黃，點眼中瞼上，見於國王及王僕從，得大歡喜。若點大自在天像眼中，誦持奮怒王真言七遍，則得一切鬼神置伏使祐。若點摩訶迦羅像額上，誦持奮怒王真言者，則得一切藥叉歸伏。若沙門乞食去時，點藥眼中乞食去者，速得淨食。若點眼瞼，入於一切山林陂澤，則當不怖一切精魅虎狼等難。若點眼瞼入天祠中，努目看鬼子母，誦持奮怒王真言者，則得鬼子母及所眷屬置伏使祐。又法木榓木、迦囉惹木根枝葉花果、杜仲木、波攞訖灑木截治然火，粳米、稻穀花、烏油麻、白芥子、白穀稻穀、大麥、小麥、大豆、小豆、麻子、酥蜜酪，誦持母陀羅尼真言奮怒王真言護摩一千八遍，又以安悉香、黑芥子相和，誦持廣大明王央俱捨真言奮怒王真言，護摩一千八遍，便求財富隨意豐饒，乃至命盡無所乏少，摩尼跋陀神而守護之。

「世尊！不空成就牛黃神通三昧耶，化伏世間而最第一，入於陂澤、入於山林、入修羅窟、入龍湫窟宮殿室宅、入海龍王宮殿室宅、入地，地下一切神變皆得成辦。諸有怖畏種種病苦、過現罪障、怨難軍陣、鬪諍厭蠱、符書呪咀、諸天鬼神一切瘧病、惡星變怪、牢獄禁閉枷鎖刑戮，皆得滅除。作法成就，財寶富饒，一切沙門婆羅門一切人民珍敬愛樂。觀世音菩薩、淨居天、伊首羅天、摩醯首羅天、大梵天、帝釋天、那羅延天、一切諸天龍神八部，皆當擁護。淨治身服，等數當以牛黃、紫檀香、欝金香淨治精研，以火食灰減藥三分中一分，別盛真言加持，盛赤銅合置於壇內觀世音菩薩像前，淨帛覆上或荷葉蓋上。其火食灰，用紫檀木、杜仲木、稻穀花、白粳米、白芥子、油麻、酥蜜酪，如法護摩，取細白灰，誦持母陀羅尼真言廣大明王央俱捨真言奮怒王真言，加持先藥令現三相：一者煖相、二者沸煙相、三者光相，證三相者名大成就。用藥點頂上額上、眼中、眉間眉上、二手掌上、心上，證不空牛黃仙神通三昧耶，眾相圓滿壽命逾遠，明見一切天龍八部鬼神宮殿皆無有礙，一切鬼神皆當畏伏所作成辦。若藥點眼，則見地下一切伏藏、鬼神宮殿無有障礙，夜見一切無有暗障。若入若渡江河大海，如居陸宅，不畏水中一切獸類而作傷害，又得水中種種珍寶。若淨澡浴以藥塗身，入陣鬪戰不為傷害，而當得勝。若含是藥往於王宮，國王后妃見皆歡喜。若藥點眼往於聚落，人民見者歡喜愛敬，飲食供養。若以藥塗右手頭指，誦奮怒王真言加持，竪擬十方怒目期剋，則得方圓一踰膳那無有非時惡風雹雨災損苗稼。若有霖雨，藥塗左手，誦奮怒王真言加持左手，遍擬十方，雨則晴止。若天亢旱，於龍湫沜藥塗右手掌指，加持藥手拍湫水上滿一七下，便降大雨。若不雨者，又復以藥重遍塗手，一真言手一拍湫水滿三七下，湫中龍等一時熱悶。若不雨者，又復以藥重遍塗手，一真言手一拍湫水一百八下，則降大雨。若不雨者，湫中龍王并所眷屬，總患熱惱走出外湫。若有患諸鬼病神病者，與藥點眼則得除差。若患一切鬼神瘧病，與藥點額即得除差。若病難治，以藥和湯，病者浴身則得除愈。若為蛇蝎螫者，以藥和水，與彼服塗則得除差。若患痃癖痼癥痔痢腹中病者，煖水和藥，與令飲服則得除愈。若塗脚掌，履火不燒。塗兩膊上臂上髀上，則得力等大野象力，與他捔力則得勝他。若以藥塗兩脚脛掌，渡於河海水不沒踝。若藥塗頂，入於陂澤山林，不畏蛇虎俱神等難，一切藥精俱時出現，任取上者。若於山林含藥，高聲誦持大可畏明王央俱捨真言七遍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不空成就牛黃神通三昧耶，化伏世間而最第一，入於陂澤、入於山林、入修羅窟、入龍湫窟宮殿室宅、入海龍王宮殿室宅、入地，地下一切神變皆得成辦。諸有怖畏種種病苦、過現罪障、怨難軍陣、鬪諍厭蠱、符書呪咀、諸天鬼神一切瘧病、惡星變怪、牢獄禁閉枷鎖刑戮，皆得滅除。作法成就，財寶富饒，一切沙門婆羅門一切人民珍敬愛樂。觀世音菩薩、淨居天、伊首羅天、摩醯首羅天、大梵天、帝釋天、那羅延天、一切諸天龍神八部，皆當擁護。淨治身服，等數當以牛黃、紫檀香、欝金香淨治精研，以火食灰減藥三分中一分，別盛真言加持，盛赤銅合置於壇內觀世音菩薩像前，淨帛覆上或荷葉蓋上。其火食灰，用紫檀木、杜仲木、稻穀花、白粳米、白芥子、油麻、酥蜜酪，如法護摩，取細白灰，誦持母陀羅尼真言廣大明王央俱捨真言奮怒王真言，加持先藥令現三相：一者煖相、二者沸煙相、三者光相，證三相者名大成就。用藥點頂上額上、眼中、眉間眉上、二手掌上、心上，證不空牛黃仙神通三昧耶，眾相圓滿壽命逾遠，明見一切天龍八部鬼神宮殿皆無有礙，一切鬼神皆當畏伏所作成辦。若藥點眼，則見地下一切伏藏、鬼神宮殿無有障礙，夜見一切無有暗障。若入若渡江河大海，如居陸宅，不畏水中一切獸類而作傷害，又得水中種種珍寶。若淨澡浴以藥塗身，入陣鬪戰不為傷害，而當得勝。若含是藥往於王宮，國王后妃見皆歡喜。若藥點眼往於聚落，人民見者歡喜愛敬，飲食供養。若以藥塗右手頭指，誦奮怒王真言加持，竪擬十方怒目期剋，則得方圓一踰膳那無有非時惡風雹雨災損苗稼。若有霖雨，藥塗左手，誦奮怒王真言加持左手，遍擬十方，雨則晴止。若天亢旱，於龍湫沜藥塗右手掌指，加持藥手拍湫水上滿一七下，便降大雨。若不雨者，又復以藥重遍塗手，一真言手一拍湫水滿三七下，湫中龍等一時熱悶。若不雨者，又復以藥重遍塗手，一真言手一拍湫水一百八下，則降大雨。若不雨者，湫中龍王并所眷屬，總患熱惱走出外湫。若有患諸鬼病神病者，與藥點眼則得除差。若患一切鬼神瘧病，與藥點額即得除差。若病難治，以藥和湯，病者浴身則得除愈。若為蛇蝎螫者，以藥和水，與彼服塗則得除差。若患痃癖痼癥痔痢腹中病者，煖水和藥，與令飲服則得除愈。若塗脚掌，履火不燒。塗兩膊上臂上髀上，則得力等大野象力，與他捔力則得勝他。若以藥塗兩脚脛掌，渡於河海水不沒踝。若藥塗頂，入於陂澤山林，不畏蛇虎俱神等難，一切藥精俱時出現，任取上者。若於山林含藥，高聲誦持大可畏明王央俱捨真言七遍

，一切藥神宮殿開現，藥神出現任為命事，取最上藥。見諸藥神不應怖懼，但當役使。若以藥塗心上，誦真言作法，速得成就。若以藥塗肚脇脊耳指腕上者，所往之處飲食衣服床敷珠璫鐶釧鞍乘而皆隨意。若以藥蜜丸丸如豆等，每日誦祕密心真言加持其藥。初日一丸、二日二丸、三日三丸乃至七日七丸為度，服滿百日，文詞智慧辯說無礙，聲相和雅如緊那羅、迦陵頻伽之聲，其聲深隱令眾樂聞。若半荼婦人藥和酥服，則得胎藏。若人牢獄枷鎖禁閉，藥塗獄門并塗枷鎖，誦持真言而加持之，則得解脫。若藥和香湯清淨洗浴，誦持真言作法，十惡五逆四重等罪則皆除滅。又得阿暮伽王祕密壇印三昧速當成就，一切怨難不吉祥相亦皆除滅。若以藥和生胡麻油，點額點眼，見諸貴人則相敬慕。若塗身者，不為刀箭矛槊之所損害。若藥繫兩臂，所去之處得勝眾敬。若高望處含藥遙望坊邑聚落，誦持廣大明王央俱捨真言，加持右手把白芥子向彼散之，當自敬伏。若以藥繫右手上，按拍一切金銀財寶庫藏之門、食厨庫門、藥鋪庫門，諸惡鬼神盡皆怖走，而不散耗一切財寶，亦不偷吸一切精味。若藥手拍大門七下，家內人民除諸災障。若藥埋於怨人門地，是怨人家則自和敬。若藥塗刀箭矛槊，自當損折。若怖惡賊或諸災事，以藥埋宅門地，是惡賊輩則無能為，災事除滅。若以藥塗螺中，高樓閣上大吹七聲，能令一切鬪諍言辭厭蠱呪詛世間災怪悉皆消滅。若酤乳家圈牛羊處吹七聲者，其牛羊乳皆具上味。若於大眾吹七聲者，人民所聞皆除災障。若藥塗鼓面上，於高樓上大打曲聲，則令一切非時雹雨而皆禁止，一切疫病皆當除滅。若以爐中燒火食灰和香水，真言七遍，散灑十方，即成結界。若灰和湯眾人浴者，災厄罪障皆得除滅。若患瘧者，點灰額上即當除差。若以灰塗杻械枷鎖，誦念真言而加持者，則得解脫。若蛇螫者，以灰塗上毒痛則除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，一切藥神宮殿開現，藥神出現任為命事，取最上藥。見諸藥神不應怖懼，但當役使。若以藥塗心上，誦真言作法，速得成就。若以藥塗肚脇脊耳指腕上者，所往之處飲食衣服床敷珠璫鐶釧鞍乘而皆隨意。若以藥蜜丸丸如豆等，每日誦祕密心真言加持其藥。初日一丸、二日二丸、三日三丸乃至七日七丸為度，服滿百日，文詞智慧辯說無礙，聲相和雅如緊那羅、迦陵頻伽之聲，其聲深隱令眾樂聞。若半荼婦人藥和酥服，則得胎藏。若人牢獄枷鎖禁閉，藥塗獄門并塗枷鎖，誦持真言而加持之，則得解脫。若藥和香湯清淨洗浴，誦持真言作法，十惡五逆四重等罪則皆除滅。又得阿暮伽王祕密壇印三昧速當成就，一切怨難不吉祥相亦皆除滅。若以藥和生胡麻油，點額點眼，見諸貴人則相敬慕。若塗身者，不為刀箭矛槊之所損害。若藥繫兩臂，所去之處得勝眾敬。若高望處含藥遙望坊邑聚落，誦持廣大明王央俱捨真言，加持右手把白芥子向彼散之，當自敬伏。若以藥繫右手上，按拍一切金銀財寶庫藏之門、食厨庫門、藥鋪庫門，諸惡鬼神盡皆怖走，而不散耗一切財寶，亦不偷吸一切精味。若藥手拍大門七下，家內人民除諸災障。若藥埋於怨人門地，是怨人家則自和敬。若藥塗刀箭矛槊，自當損折。若怖惡賊或諸災事，以藥埋宅門地，是惡賊輩則無能為，災事除滅。若以藥塗螺中，高樓閣上大吹七聲，能令一切鬪諍言辭厭蠱呪詛世間災怪悉皆消滅。若酤乳家圈牛羊處吹七聲者，其牛羊乳皆具上味。若於大眾吹七聲者，人民所聞皆除災障。若藥塗鼓面上，於高樓上大打曲聲，則令一切非時雹雨而皆禁止，一切疫病皆當除滅。若以爐中燒火食灰和香水，真言七遍，散灑十方，即成結界。若灰和湯眾人浴者，災厄罪障皆得除滅。若患瘧者，點灰額上即當除差。若以灰塗杻械枷鎖，誦念真言而加持者，則得解脫。若蛇螫者，以灰塗上毒痛則除。

「世尊！扇底迦三昧耶，杜仲木、木榓木、奢彌木、柏木、桑木、構木、夜合木，長十二指截，五淨浴治而加持之。依法數持加持然火，誦持奮怒王真言，淨水淨火輪印結界，爐南跪坐誦持母陀羅尼真言祕密心真言，加持稻穀花、白芥子、蓮華莖葉、酥蜜，護摩一千八遍，則得方圓百踰膳那除諸藥叉、羅剎、布單那鬼、塞健陀鬼、噉精氣鬼，復得除滅一切災疫、飢饉猛獸、他兵謀叛、大臣謀叛、一切鬪諍、諸惡鬼神，國土豐稔雨澤順時滋生一切苗稼花果，大小諸樹根莖枝葉藥草等類皆令茂盛滋味繁多，人民快樂多饒財寶，無諸殃咎而作侵惱，更相讚詠恩愛相向。當知國中不為諸惡天龍鬼神而作災害。其四天王天、伊首羅天、摩醯首羅天、大梵天、釋提桓天、那羅延天、大自在天，各將無量眷屬僕從，國中方圓百踰膳那常皆擁護，增加有情一切色力。十方一切諸佛菩薩、觀世音菩薩而當護念，國土有情如所愛子，皆得安隱。日天月天二十八宿主星天神，常於國中，不生災怪，加被擁護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！扇底迦三昧耶，杜仲木、木榓木、奢彌木、柏木、桑木、構木、夜合木，長十二指截，五淨浴治而加持之。依法數持加持然火，誦持奮怒王真言，淨水淨火輪印結界，爐南跪坐誦持母陀羅尼真言祕密心真言，加持稻穀花、白芥子、蓮華莖葉、酥蜜，護摩一千八遍，則得方圓百踰膳那除諸藥叉、羅剎、布單那鬼、塞健陀鬼、噉精氣鬼，復得除滅一切災疫、飢饉猛獸、他兵謀叛、大臣謀叛、一切鬪諍、諸惡鬼神，國土豐稔雨澤順時滋生一切苗稼花果，大小諸樹根莖枝葉藥草等類皆令茂盛滋味繁多，人民快樂多饒財寶，無諸殃咎而作侵惱，更相讚詠恩愛相向。當知國中不為諸惡天龍鬼神而作災害。其四天王天、伊首羅天、摩醯首羅天、大梵天、釋提桓天、那羅延天、大自在天，各將無量眷屬僕從，國中方圓百踰膳那常皆擁護，增加有情一切色力。十方一切諸佛菩薩、觀世音菩薩而當護念，國土有情如所愛子，皆得安隱。日天月天二十八宿主星天神，常於國中，不生災怪，加被擁護。」

祕密灌頂品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祕密灌頂品第八

「世尊！是不空王廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶，能廣成就百千悉地三昧耶，運動一切。當見殑伽沙俱胝百千諸佛積集功德修治佛事，觀世音菩薩無量幻化神通加祐。其有信解受持讀誦㫊暮伽王三昧耶者，應於有情起大悲心，憐愍一切，修治此法。白月八日或十五日，於閑淨處，清淨澡浴、著淨衣服、食三白食，如法作壇威儀無缺，盡斷言論。或復占察內外一切吉相，修習於法，則得成就。此大契經真言出世世間成就之法，若是俗人，每日受持八齋戒法，作四肘壇方圓淨治，以瞿摩夷、香水和黃土泥，塗摩拭治。開廓四門，以白螺末界壇標界。內圖一百八葉開敷蓮花，白栴檀香泥為葉，欝金香泥為臺。四面四角當圖香泥開敷蓮花，四布莊列黃綵旛花。東面置不空羂索觀世音畫像。四角置香水瓶，內著白芥子，口插一切枝柯葉花。四門置閼伽香水，水上汎花。燒焯香王。晝夜六時召請結界，觀置十方一切諸佛放種種光照沃身心，清淨明淨明見無障。一時禮拜禮觀世音，閼伽供養懺悔歸依，發菩提心啟請回向，作禮結印，觀置自身自性平等量同法界，無分莂量無無分莂量。觀一切諸佛如來一切菩薩圍遶住寂，觀置囉字具點嚴赫日光焰鬘。念字真義，一切諸法本性無染離諸塵垢，自淨心地，淨道場地除眾垢穢，如虛空相成金剛地。下觀風輪上有㰤字，放黑光焰。觀置風輪上有水輪，色猶雪乳，中有縛字若塞頗胝，皎月光淨。觀月輪上有大目陀羅金剛輪曼拏羅，放金光焰，上觀縒字變為八葉自開蓮花，眾寶鬚臺，金剛為莖，放無量光。無量百千諸寶蓮花周匝圍繞。臺上觀置寶師子座，繞座周列雜寶竿柱，上置種種綺蓋幢幡，垂珠瓔鬘眾妙寶衣，周布一切香花眾寶，起妙香雲雨諸雜花繽紜嚴地，鼓奏種種奇特音樂，溥敷種種如意賢瓶閼伽之水，摩尼寶樹枝葉光敷，周遍行列照以為燈，一一莊嚴佛波羅蜜光淨圓滿，讚諸菩薩甚深句義，梵音清暢遍無盡界。以我功力、佛加持力，以法界力觀供養住，諸法無生性自本寂。師子座上觀嚩皤字，為釋迦牟尼如來，身真金色，結跏趺坐，頭冠衣服貫飾莊嚴，放妙光明遍無邊界，無盡聖眾現光焰中。其光遍滿諸有情界，隨性開解流光焰輪。此佛如來身語無量，常住三世湛然不滅。從是身中現無量身，合無量身為一佛身。右觀觀世音菩薩，左觀執金剛祕密主菩薩，其諸種族大菩薩眾前後圍繞趺坐而坐。觀世音座右真言者坐，觀心不亂。若散亂者，一切諸佛菩薩、真言明神、觀世音菩薩悉不加持悉不觀護。是故智者相應法座，觀觀聖者結誦念印，以左手頭指大拇指相搏直伸，中指無名指小指向掌作拳，以印當 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是不空王廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶，能廣成就百千悉地三昧耶，運動一切。當見殑伽沙俱胝百千諸佛積集功德修治佛事，觀世音菩薩無量幻化神通加祐。其有信解受持讀誦㫊暮伽王三昧耶者，應於有情起大悲心，憐愍一切，修治此法。白月八日或十五日，於閑淨處，清淨澡浴、著淨衣服、食三白食，如法作壇威儀無缺，盡斷言論。或復占察內外一切吉相，修習於法，則得成就。此大契經真言出世世間成就之法，若是俗人，每日受持八齋戒法，作四肘壇方圓淨治，以瞿摩夷、香水和黃土泥，塗摩拭治。開廓四門，以白螺末界壇標界。內圖一百八葉開敷蓮花，白栴檀香泥為葉，欝金香泥為臺。四面四角當圖香泥開敷蓮花，四布莊列黃綵旛花。東面置不空羂索觀世音畫像。四角置香水瓶，內著白芥子，口插一切枝柯葉花。四門置閼伽香水，水上汎花。燒焯香王。晝夜六時召請結界，觀置十方一切諸佛放種種光照沃身心，清淨明淨明見無障。一時禮拜禮觀世音，閼伽供養懺悔歸依，發菩提心啟請回向，作禮結印，觀置自身自性平等量同法界，無分莂量無無分莂量。觀一切諸佛如來一切菩薩圍遶住寂，觀置囉字具點嚴赫日光焰鬘。念字真義，一切諸法本性無染離諸塵垢，自淨心地，淨道場地除眾垢穢，如虛空相成金剛地。下觀風輪上有㰤字，放黑光焰。觀置風輪上有水輪，色猶雪乳，中有縛字若塞頗胝，皎月光淨。觀月輪上有大目陀羅金剛輪曼拏羅，放金光焰，上觀縒字變為八葉自開蓮花，眾寶鬚臺，金剛為莖，放無量光。無量百千諸寶蓮花周匝圍繞。臺上觀置寶師子座，繞座周列雜寶竿柱，上置種種綺蓋幢幡，垂珠瓔鬘眾妙寶衣，周布一切香花眾寶，起妙香雲雨諸雜花繽紜嚴地，鼓奏種種奇特音樂，溥敷種種如意賢瓶閼伽之水，摩尼寶樹枝葉光敷，周遍行列照以為燈，一一莊嚴佛波羅蜜光淨圓滿，讚諸菩薩甚深句義，梵音清暢遍無盡界。以我功力、佛加持力，以法界力觀供養住，諸法無生性自本寂。師子座上觀嚩皤字，為釋迦牟尼如來，身真金色，結跏趺坐，頭冠衣服貫飾莊嚴，放妙光明遍無邊界，無盡聖眾現光焰中。其光遍滿諸有情界，隨性開解流光焰輪。此佛如來身語無量，常住三世湛然不滅。從是身中現無量身，合無量身為一佛身。右觀觀世音菩薩，左觀執金剛祕密主菩薩，其諸種族大菩薩眾前後圍繞趺坐而坐。觀世音座右真言者坐，觀心不亂。若散亂者，一切諸佛菩薩、真言明神、觀世音菩薩悉不加持悉不觀護。是故智者相應法座，觀觀聖者結誦念印，以左手頭指大拇指相搏直伸，中指無名指小指向掌作拳，以印當

胸，右手頭指中指大拇指掐珠，以一切如來金剛摩尼身灌頂三摩地聲誦持母陀羅尼真言祕密心真言奮怒王真言。觀置觀變陀羅尼真言，一一字聲如聖者形，光焰圍繞，其光明淨破無明宅。時所無間，當於中夜壇地震動，結印靜心正觀像足，誦奮怒王真言，令其壇地大踊震動，菩薩眉間放大光明照燭壇內。時真言者身悚毛竪，但當廣發大菩提心，仰觀像面。見其右面動轉眼目視真言者，出大梵聲讚真言者：『汝證斯相，三業清淨。復當承事殑伽沙俱胝那庾多百千如來，種殖善根。一切菩薩同共觀察，身心適悅。捨此身後當生生處，身狀端奕髮如旋螺，聲音美妙目廣端嚴，解心明潔見法清淨，永除無明生老病死一切苦本，證一切有情性清淨觀三摩地。』至五曉時，觀世音菩薩現身摩頂，加與所求，出世世間一切大願皆為滿足。時真言者乞神足通願、祕密仙願、天眼通願、見佛剎願、證陀羅尼大成就願、不空羂索願、悟解一切經典種種義願、一切真言三昧大成就願、文持總持願、一切辯才願、取伏藏願作金銀願、工巧法願、往天宮願、入阿修羅窟願、入龍宮願、增長苗稼果實豐饒願、降伏藥叉羅剎願、起故人願、入諸山谷採諸藥精願、成就劍仙騰空法願、大真言仙願、摧伏邪見諸惡人願、戲弄物願、入海水願、世間諸法成就願、滅四重五逆一切罪願。如是等願，任所乞之皆得滿足。若常六時誦持不間，又得觀察一切有情離障清淨三摩地、觀世音菩薩現身神通超越觀察三摩地、一切如來觀察加持密嚴光明神通三摩地。以此三摩地力，如大梵天壽命長遠見，於淨土一切諸佛菩薩摩訶薩眾，阿彌陀佛前，讚問深法，同坐清淨蓮花光明寶殿臺榭。若常白月八日十五日，晝夜不食、斷諸言論，誦持母陀羅尼真言祕密心真言者，則得無始一切罪障盡皆消滅。若命終後，當得往生安樂國土，恒見一切諸佛菩薩摩訶薩等。加持壇內閼伽瓶水，灌頂浴身結印印身修作法者，當得金剛無惱壞身。一切如來常樂觀察，一切天、龍、藥叉、羅剎、毘那夜迦降伏恭敬，成就世間悉地之法，任為使祐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 胸，右手頭指中指大拇指掐珠，以一切如來金剛摩尼身灌頂三摩地聲誦持母陀羅尼真言祕密心真言奮怒王真言。觀置觀變陀羅尼真言，一一字聲如聖者形，光焰圍繞，其光明淨破無明宅。時所無間，當於中夜壇地震動，結印靜心正觀像足，誦奮怒王真言，令其壇地大踊震動，菩薩眉間放大光明照燭壇內。時真言者身悚毛竪，但當廣發大菩提心，仰觀像面。見其右面動轉眼目視真言者，出大梵聲讚真言者：『汝證斯相，三業清淨。復當承事殑伽沙俱胝那庾多百千如來，種殖善根。一切菩薩同共觀察，身心適悅。捨此身後當生生處，身狀端奕髮如旋螺，聲音美妙目廣端嚴，解心明潔見法清淨，永除無明生老病死一切苦本，證一切有情性清淨觀三摩地。』至五曉時，觀世音菩薩現身摩頂，加與所求，出世世間一切大願皆為滿足。時真言者乞神足通願、祕密仙願、天眼通願、見佛剎願、證陀羅尼大成就願、不空羂索願、悟解一切經典種種義願、一切真言三昧大成就願、文持總持願、一切辯才願、取伏藏願作金銀願、工巧法願、往天宮願、入阿修羅窟願、入龍宮願、增長苗稼果實豐饒願、降伏藥叉羅剎願、起故人願、入諸山谷採諸藥精願、成就劍仙騰空法願、大真言仙願、摧伏邪見諸惡人願、戲弄物願、入海水願、世間諸法成就願、滅四重五逆一切罪願。如是等願，任所乞之皆得滿足。若常六時誦持不間，又得觀察一切有情離障清淨三摩地、觀世音菩薩現身神通超越觀察三摩地、一切如來觀察加持密嚴光明神通三摩地。以此三摩地力，如大梵天壽命長遠見，於淨土一切諸佛菩薩摩訶薩眾，阿彌陀佛前，讚問深法，同坐清淨蓮花光明寶殿臺榭。若常白月八日十五日，晝夜不食、斷諸言論，誦持母陀羅尼真言祕密心真言者，則得無始一切罪障盡皆消滅。若命終後，當得往生安樂國土，恒見一切諸佛菩薩摩訶薩等。加持壇內閼伽瓶水，灌頂浴身結印印身修作法者，當得金剛無惱壞身。一切如來常樂觀察，一切天、龍、藥叉、羅剎、毘那夜迦降伏恭敬，成就世間悉地之法，任為使祐。」