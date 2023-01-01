不空羂索神變真言經卷第四大唐天竺三藏菩提流志譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空羂索神變真言經卷第四大唐天竺三藏菩提流志譯

祕密印三昧耶品第四之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祕密印三昧耶品第四之二

「成就印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「成就印：

「二手合掌，大虛掌內，二頭指二無名指平屈頭相拄，二中指微曲竪合頭，出二頭指二無名指頭上一節，二大拇指相並微屈竪頭去二頭指側面一寸四分，二小指各竪搏無名指側相去二寸。印真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手合掌，大虛掌內，二頭指二無名指平屈頭相拄，二中指微曲竪合頭，出二頭指二無名指頭上一節，二大拇指相並微屈竪頭去二頭指側面一寸四分，二小指各竪搏無名指側相去二寸。印真言：

「唵(一) 覩嚕覩嚕(二) 鉢(二合)頭米(三) 㫊暮伽(上)悉地(四) 𤙖(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 覩嚕覩嚕(二) 鉢(二合)頭米(三) 㫊暮伽(上)悉地(四) 𤙖(五)」

「是印三昧，持結之者觀世音菩薩速疾加被，㫊暮伽王出世間法皆當成就，福德增盛為人欣讚，一切天神而祐護之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是印三昧，持結之者觀世音菩薩速疾加被，㫊暮伽王出世間法皆當成就，福德增盛為人欣讚，一切天神而祐護之。」

「金剛蓮花心印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛蓮花心印：

「覆右手掌、仰左手掌，其二手背相著，右小指叉左大拇指岐間，右大拇指叉左小指岐間，左右頭指各急屈掌中，左右中指無名指各相並伸著手背。置印當心，端身正坐，心如金剛淨念不動。印真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「覆右手掌、仰左手掌，其二手背相著，右小指叉左大拇指岐間，右大拇指叉左小指岐間，左右頭指各急屈掌中，左右中指無名指各相並伸著手背。置印當心，端身正坐，心如金剛淨念不動。印真言：

「唵(一) 㫊暮伽(上)紇(二合)唎娜野(二) 鉢(二合)頭米(三) 陀(上)囉陀(上)囉(四) 鉢(二合)頭麼陀(上)囉(五) 摩訶漫拏攞紇唎娜野(六) 𤙖(七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 㫊暮伽(上)紇(二合)唎娜野(二) 鉢(二合)頭米(三) 陀(上)囉陀(上)囉(四) 鉢(二合)頭麼陀(上)囉(五) 摩訶漫拏攞紇唎娜野(六) 𤙖(七)」

「此印三昧，彼結持者誦祕密心真言一七遍者，於諸作法資運成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印三昧，彼結持者誦祕密心真言一七遍者，於諸作法資運成就。」

「羂索印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「羂索印：

「覆左手掌當心下，大拇指屈向掌，頭去掌一寸，其頭指中指無名指小指各微屈頭，其四指間各相去一寸，象蓮華葉。右手仰掌當左手背上七寸，大拇指屈向掌，頭向掌一寸，中指屈頭當大拇指甲背相去一寸，頭指無名指小指向掌微屈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「覆左手掌當心下，大拇指屈向掌，頭去掌一寸，其頭指中指無名指小指各微屈頭，其四指間各相去一寸，象蓮華葉。右手仰掌當左手背上七寸，大拇指屈向掌，頭向掌一寸，中指屈頭當大拇指甲背相去一寸，頭指無名指小指向掌微屈。

「印真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印真言：

「唵(一) 播輸(去)播底播捨陀(上)囉(二) 捨跢娑(去)訶(去)塞囉(三) 囉濕弭(四) 跛(二合)囉底漫抳跢迦野(五) 㫊迦(二合)唎灑抳(六) 菩陀(上)儞三(去)菩陀(上)泥(七) 步嚕步嚕(八) 㫊暮伽(上)播捨悉悌(九) 𤙖(十)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 播輸(去)播底播捨陀(上)囉(二) 捨跢娑(去)訶(去)塞囉(三) 囉濕弭(四) 跛(二合)囉底漫抳跢迦野(五) 㫊迦(二合)唎灑抳(六) 菩陀(上)儞三(去)菩陀(上)泥(七) 步嚕步嚕(八) 㫊暮伽(上)播捨悉悌(九) 𤙖(十)」

「此印三昧，彼持結者一誦母陀羅尼真言加持印，一以右手向外擲之滿於三遍，左手定住，又誦祕密心真言七遍乃解散印。由是則攝阿耨菩提三昧種智住意識中，當所生處得大人相，一切天神愛護瞻眺，十方諸佛菩薩喜樂觀視，觀世音菩薩摩頂讚勸，於無始劫謗讟正法大邪見罪皆得除滅，所得福祚如見我身譬須彌山。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印三昧，彼持結者一誦母陀羅尼真言加持印，一以右手向外擲之滿於三遍，左手定住，又誦祕密心真言七遍乃解散印。由是則攝阿耨菩提三昧種智住意識中，當所生處得大人相，一切天神愛護瞻眺，十方諸佛菩薩喜樂觀視，觀世音菩薩摩頂讚勸，於無始劫謗讟正法大邪見罪皆得除滅，所得福祚如見我身譬須彌山。」

「大寶幢印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大寶幢印：

「合掌大虛掌內，二無名指二小指直竪相竝合頭，二中指各屈頭押二無名指側上第一文，令頭相去二分，二頭指屈頭相拄，二大拇指各搏頭指側，直伸臂上印當頂上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「合掌大虛掌內，二無名指二小指直竪相竝合頭，二中指各屈頭押二無名指側上第一文，令頭相去二分，二頭指屈頭相拄，二大拇指各搏頭指側，直伸臂上印當頂上。

「印真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印真言：

「唵(一) 窒(二合)𭌆野特(能邑反，下同音二合)婆(無何反，下同)努誐跢(二) 避詵者都(三) 薩縛窒(二合)𭌆野特(二合)婆(四) 避曬階(五) 鉢(二合)頭麼播抳(六) 素(蘇古反)鉢(二合)頭米(七) 㫊暮祇(虬曳反)薩縛嚲詑誐跢(八) 地瑟恥諦𤙖(九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 窒(二合)𭌆野特(能邑反，下同音二合)婆(無何反，下同)努誐跢(二) 避詵者都(三) 薩縛窒(二合)𭌆野特(二合)婆(四) 避曬階(五) 鉢(二合)頭麼播抳(六) 素(蘇古反)鉢(二合)頭米(七) 㫊暮祇(虬曳反)薩縛嚲詑誐跢(八) 地瑟恥諦𤙖(九)」

「此印三昧，持結之者則同十方一切如來手授灌頂，又問觀世音菩薩手授灌頂，當所生處證真言仙大轉輪王三昧耶，得此不空王三昧現前，煩惱蓋障摧滅除解，生處世間福壽無限。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印三昧，持結之者則同十方一切如來手授灌頂，又問觀世音菩薩手授灌頂，當所生處證真言仙大轉輪王三昧耶，得此不空王三昧現前，煩惱蓋障摧滅除解，生處世間福壽無限。」

「奮怒王印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奮怒王印：

「合腕相著竪開掌，二中指二無名指二小指頭各竝相著似屈相去半寸，二頭指各搏中指側中節上屈如鉤，二大拇指各竪申之相去半寸。置印頂上，頻眉努目作大瞋怒，左顧右視。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「合腕相著竪開掌，二中指二無名指二小指頭各竝相著似屈相去半寸，二頭指各搏中指側中節上屈如鉤，二大拇指各竪申之相去半寸。置印頂上，頻眉努目作大瞋怒，左顧右視。

「印真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印真言：

「唵(一) 矩嚕陀(上)囉惹(二) 摩訶(去)暮伽(上)(三) 歌那歌那(四) 薩縛訥瑟吒(上)𤙖(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 矩嚕陀(上)囉惹(二) 摩訶(去)暮伽(上)(三) 歌那歌那(四) 薩縛訥瑟吒(上)𤙖(五)」

「此印三昧能摧一切惡天龍神，一切惡人惡心迴伏，亦能摧壞須彌山王，諸惡毘那夜迦一切眷屬皆自允伏，一切諸天、沙門、婆羅門、毘舍、首陀歡喜致敬，成就諸法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印三昧能摧一切惡天龍神，一切惡人惡心迴伏，亦能摧壞須彌山王，諸惡毘那夜迦一切眷屬皆自允伏，一切諸天、沙門、婆羅門、毘舍、首陀歡喜致敬，成就諸法。」

「多羅菩薩印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多羅菩薩印：

「合掌虛掌內，二手十指微屈竪，合頭相著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「合掌虛掌內，二手十指微屈竪，合頭相著。

「印真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印真言：

「唵(一) 鉢頭(二合)麼跢㘑(二) 覩嚕覩嚕(三) 𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 鉢頭(二合)麼跢㘑(二) 覩嚕覩嚕(三) 𤙖(四)」

「此印三昧亦能成就一切事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印三昧亦能成就一切事業。」

「大白觀世音菩薩印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大白觀世音菩薩印：

「合掌，其掌下開一寸，二頭指二中指二無名指各竪相並合頭，二大拇指各竪搏頭指側上相去一寸，二小指各竪微屈，頭相去八分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「合掌，其掌下開一寸，二頭指二中指二無名指各竪相並合頭，二大拇指各竪搏頭指側上相去一寸，二小指各竪微屈，頭相去八分。

「印真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印真言：

「唵(一) 摩訶(去)鉢頭(二合)米(二) 濕廢譡倪(三) 虎嚕虎嚕(四) 莎縛訶(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 摩訶(去)鉢頭(二合)米(二) 濕廢譡倪(三) 虎嚕虎嚕(四) 莎縛訶(五)」

「此印三昧能集眾法，速證成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印三昧能集眾法，速證成就。」

「毘俱胝菩薩印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘俱胝菩薩印：

「合掌，二中指二無名指二小指各竪相竝合頭，二頭指各㧙在中指無名指岐間頭相拄，二大母指並申押二中指中節上。合口切齒，嚬眉努眼，瞋怒顧視。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「合掌，二中指二無名指二小指各竪相竝合頭，二頭指各㧙在中指無名指岐間頭相拄，二大母指並申押二中指中節上。合口切齒，嚬眉努眼，瞋怒顧視。

「印真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印真言：

「唵(一) 苾(二合)𭌆矩胝(上)鉢頭(二合)米(二) 跢囉跢囉(三) 𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 苾(二合)𭌆矩胝(上)鉢頭(二合)米(二) 跢囉跢囉(三) 𤙖(四)」

「此印三昧摧伏一切，能滿諸願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印三昧摧伏一切，能滿諸願。」

「白身觀世音母菩薩印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「白身觀世音母菩薩印：

「是白身母印同前大白觀世音印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是白身母印同前大白觀世音印。

「印真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印真言：

「唵(一) 鉢頭(二合)麼(二) 半拏囉縛枲儞(三) 矩努(知古反)矩努(同上)(四) 莎縛訶(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 鉢頭(二合)麼(二) 半拏囉縛枲儞(三) 矩努(知古反)矩努(同上)(四) 莎縛訶(五)」

「一切天神印 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切天神印

「合腕相著，二中指平屈頭相拄，其餘八指各散磔開，岐間相去一寸，總微屈頭，頭勿相著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「合腕相著，二中指平屈頭相拄，其餘八指各散磔開，岐間相去一寸，總微屈頭，頭勿相著。

「印真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印真言：

「唵(一) 㫊暮祇(虬曳反)鉢(二合)頭麼(二) 縛羅禰(三) 悉𠆙悉𠆙𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 㫊暮祇(虬曳反)鉢(二合)頭麼(二) 縛羅禰(三) 悉𠆙悉𠆙𤙖(四)」

「是印三昧，召諸天神住會壇內歡喜護持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是印三昧，召諸天神住會壇內歡喜護持。」

「一切使者印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切使者印：

「合掌虛掌內，如未開蓮花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「合掌虛掌內，如未開蓮花。

「印真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印真言：

「唵(一) 薩縛怛囉(二合)誐弭儞(二) 㫊皤歌野(三) 澇(盧告反)𡫸(寧吉反)唎(二合)抳𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩縛怛囉(二合)誐弭儞(二) 㫊皤歌野(三) 澇(盧告反)𡫸(寧吉反)唎(二合)抳𤙖(四)」

「是印三昧召諸天女、藥叉使者皆來會住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是印三昧召諸天女、藥叉使者皆來會住。」

「七多羅天女印 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「七多羅天女印

「合腕相著，二大拇指屈入掌中各正捻無名指根第一文，各以頭指無名指小指急握大拇指上，拳二中指各微屈頭，相去半寸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「合腕相著，二大拇指屈入掌中各正捻無名指根第一文，各以頭指無名指小指急握大拇指上，拳二中指各微屈頭，相去半寸。

「印真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印真言：

「唵(一) 㫊暮祇(虬曳反)儞(二) 跢嚟哆囉耶(三) 鉢頭(二合)麼步臡(如兮如)𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 㫊暮祇(虬曳反)儞(二) 跢嚟哆囉耶(三) 鉢頭(二合)麼步臡(如兮如)𤙖(四)」

「此印三昧能伏一切眾惡天神，祐護壇法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印三昧能伏一切眾惡天神，祐護壇法。」

「馬頭觀世音印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「馬頭觀世音印：

「合掌虛掌，二頭指屈入掌中令背相著，二大拇指並申押二頭指中節上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「合掌虛掌，二頭指屈入掌中令背相著，二大拇指並申押二頭指中節上。

「印真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印真言：

「唵(一) 度嚕(二) 跢嚕攞(三) 鉢頭(二合)米(四) 㫊暮祇(虬曳反)𤙖(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 度嚕(二) 跢嚕攞(三) 鉢頭(二合)米(四) 㫊暮祇(虬曳反)𤙖(五)」

「此印三昧於諸法中最為奇勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印三昧於諸法中最為奇勝。」

「皤拏縛目佉印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「皤拏縛目佉印：

「合掌虛掌，二中指各却㧙押頭指上第一節上，頭相拄，二頭指頭各拄二無名指側上，二大拇指相並邪申微竪向上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「合掌虛掌，二中指各却㧙押頭指上第一節上，頭相拄，二頭指頭各拄二無名指側上，二大拇指相並邪申微竪向上。

「印真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印真言：

「唵(一) 縛拏縛目谿(二) 儞訖(二合)藺跢野(三) 訥瑟吒(上)𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 縛拏縛目谿(二) 儞訖(二合)藺跢野(三) 訥瑟吒(上)𤙖(四)」

「是印三昧能契一切金剛明法，能祐一切三昧疾現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是印三昧能契一切金剛明法，能祐一切三昧疾現。」

「青頸觀世音印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「青頸觀世音印：

「合掌虛掌，二大拇指屈入掌中，二頭指各握大拇指上節，二中指二無名指二小指微屈頭相拄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「合掌虛掌，二大拇指屈入掌中，二頭指各握大拇指上節，二中指二無名指二小指微屈頭相拄。

「印真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印真言：

「唵(一) 鉢頭米(二合)儞攞建制(尼例反)(二) 濕(二合)縛(三) 囉步嚕步嚕𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 鉢頭米(二合)儞攞建制(尼例反)(二) 濕(二合)縛(三) 囉步嚕步嚕𤙖(四)」

「此印三昧能祐成就一切三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印三昧能祐成就一切三昧。」

「十一面觀世音印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十一面觀世音印：

「合腕相著，二大拇指各橫屈掌中，各以頭指中指無名指小指握大拇指作拳，拳面相合，面目熙怡發大悲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「合腕相著，二大拇指各橫屈掌中，各以頭指中指無名指小指握大拇指作拳，拳面相合，面目熙怡發大悲心。

「印真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印真言：

「唵(一) 譟𡅖(名養反)婆(無可反)娜泥(二) 跛(二合)囉枲娜(三) 舍縒野𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 譟𡅖(名養反)婆(無可反)娜泥(二) 跛(二合)囉枲娜(三) 舍縒野𤙖(四)」

「此印三昧能祐成就一切明法，無所障礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印三昧能祐成就一切明法，無所障礙。」

「伊首羅天印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「伊首羅天印：

「合掌虛掌，二中指二無名指二小指並竪合頭，二頭指各屈押中指側中節上如鉤，二大拇指相去四分，微邪竪頭去二頭指頭八分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「合掌虛掌，二中指二無名指二小指並竪合頭，二頭指各屈押中指側中節上如鉤，二大拇指相去四分，微邪竪頭去二頭指頭八分。

「印真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印真言：

「唵(一) 鉢(二合)頭米濕(二合)縛𭌆(二) 娑(去)陀(上)野𤙖(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 鉢(二合)頭米濕(二合)縛𭌆(二) 娑(去)陀(上)野𤙖(三)」

「此印三昧召集一切伊首羅天皆來會住而為祐護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印三昧召集一切伊首羅天皆來會住而為祐護。」

「摩醯首羅天印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「摩醯首羅天印：

「准前印，改左頭指竪微屈，改二中指頭相拄押二無名指側上第一文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前印，改左頭指竪微屈，改二中指頭相拄押二無名指側上第一文。

「印真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印真言：

「唵(一) 㫊暮祇(虬曳反)濕縛𭌆(二) 𤙖(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 㫊暮祇(虬曳反)濕縛𭌆(二) 𤙖(三)」

「此印三昧，治罰一切弊惡鬼神。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印三昧，治罰一切弊惡鬼神。」

「焰摩王印(舊云閻羅王，訛也)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「焰摩王印(舊云閻羅王，訛也)：

「二手八指右押左入掌相叉相鉤，指面相著，二大拇指各竪磔開，微屈相去半寸。當先急向頭上，後置心上，大拇指上下來去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手八指右押左入掌相叉相鉤，指面相著，二大拇指各竪磔開，微屈相去半寸。當先急向頭上，後置心上，大拇指上下來去。

「印真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印真言：

「唵(一) 縒麼𭌆(二) 跢唎跢唎(三) 吽(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 縒麼𭌆(二) 跢唎跢唎(三) 吽(四)」

「此印三昧召請焰摩王來赴會坐歡喜護祐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印三昧召請焰摩王來赴會坐歡喜護祐。」

「水天印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「水天印：

「左手仰掌當左嬭房下，五指微屈如蓮花葉，右手當心覆掌，大拇指小指各竪屈掌中，頭指中指無名指各散磔開頭相去一寸微屈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「左手仰掌當左嬭房下，五指微屈如蓮花葉，右手當心覆掌，大拇指小指各竪屈掌中，頭指中指無名指各散磔開頭相去一寸微屈。

「印真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印真言：

「唵(一) 娜誐(二) 鉢(二合)頭弭儞(三) 吽(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 娜誐(二) 鉢(二合)頭弭儞(三) 吽(四)」

「此印三昧呼召一切諸大龍王皆來壇會歡喜護佐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印三昧呼召一切諸大龍王皆來壇會歡喜護佐。」

「毘沙門王棓印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘沙門王棓印：

「二手反背相合，二頭指二中指二無名指二小指各反相鉤指面相著，直竪二大拇指向外磔開，先急右轉，後置當心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手反背相合，二頭指二中指二無名指二小指各反相鉤指面相著，直竪二大拇指向外磔開，先急右轉，後置當心。

「印真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印真言：

「唵(一) 藥䞘灑(二合)地鉢底(二) 素嚕素嚕(三) 𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 藥䞘灑(二合)地鉢底(二) 素嚕素嚕(三) 𤙖(四)」

「此印三昧摧破一切藥叉鬼神，惡心散壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印三昧摧破一切藥叉鬼神，惡心散壞。

「大梵天王印 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大梵天王印

「左手准前水天印。右手屈肘。當與髆齊。大拇指微屈向掌。頭指微屈。去大拇指頭一寸。中指無名指小指直竪相並。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「左手准前水天印。右手屈肘。當與髆齊。大拇指微屈向掌。頭指微屈。去大拇指頭一寸。中指無名指小指直竪相並。

「印真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印真言：

「唵(一) 㫊暮祇(虬曳反)(二) 沒(二合)囉㰤(二合)麼(三) 嚕底(丁禮反)吽(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 㫊暮祇(虬曳反)(二) 沒(二合)囉㰤(二合)麼(三) 嚕底(丁禮反)吽(四)」

「此印三昧能現梵天一切天法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印三昧能現梵天一切天法。」

「苦行仙人印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苦行仙人印：

「准梵天王印，改右手頭指大拇指搏中指竪申，小拇指屈如鉤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准梵天王印，改右手頭指大拇指搏中指竪申，小拇指屈如鉤。

「印真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印真言：

「唵(一) 𭌆使縛囉禰(二) 㫊暮伽(上)(三) 步臡(同上)𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 𭌆使縛囉禰(二) 㫊暮伽(上)(三) 步臡(同上)𤙖(四)」

「此印三昧召集一切苦行明仙，合掌致敬讚喜頂禮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印三昧召集一切苦行明仙，合掌致敬讚喜頂禮。」

「毘瑟怒天輪印(舊云那羅延天)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘瑟怒天輪印(舊云那羅延天)：

「合掌，右手五指各散磔開，左手頭指中指無名指小指叉入右手頭指中指無名指小指中節岐間，外出握右手四指，其左四指頭當右手五指岐間，左大拇指押右頭指節上，右大拇指直竪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「合掌，右手五指各散磔開，左手頭指中指無名指小指叉入右手頭指中指無名指小指中節岐間，外出握右手四指，其左四指頭當右手五指岐間，左大拇指押右頭指節上，右大拇指直竪。

「印真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印真言：

「唵(一) 㫊暮祇(虬曳反)(二) 弭瑟拏囉(三) 鉢(二合)頭麼那髀(四) 娑(去)囉縒漫嚲步臡(五) 莎縛訶(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 㫊暮祇(虬曳反)(二) 弭瑟拏囉(三) 鉢(二合)頭麼那髀(四) 娑(去)囉縒漫嚲步臡(五) 莎縛訶(六)」

「此印三昧能摧一切阿素洛眾敬伏馳散。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印三昧能摧一切阿素洛眾敬伏馳散。」

「大自在天印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大自在天印：

「左手屈肘仰掌向前，五指作把大果勢，右手屈肘當與髆齊，大拇指捻小指甲上，其頭指中指無名指各竪磔開。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「左手屈肘仰掌向前，五指作把大果勢，右手屈肘當與髆齊，大拇指捻小指甲上，其頭指中指無名指各竪磔開。

「印真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印真言：

「唵(一) 嚕捺(二合)囉覩徵(上)(二) 弭理莎縛訶(三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚕捺(二合)囉覩徵(上)(二) 弭理莎縛訶(三)

「此印三昧能摧一切瘧鬼、食精氣鬼皆怖馳散。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印三昧能摧一切瘧鬼、食精氣鬼皆怖馳散。」

「大自在天兒印 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大自在天兒印

「右手頭指直申，大拇指橫屈掌中，以中指無名指小指急握作拳，左手亦同右手。其右手拳側拄腰上，頭指向前。其左手拳側置心上，以頭指向外指之，怒目大瞋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「右手頭指直申，大拇指橫屈掌中，以中指無名指小指急握作拳，左手亦同右手。其右手拳側拄腰上，頭指向前。其左手拳側置心上，以頭指向外指之，怒目大瞋。

「印真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印真言：

「唵(一) 鑠訖底(二合)陀(上)嚟(二) 㫊暮伽(上)縛底(三) 莎縛訶(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 鑠訖底(二合)陀(上)嚟(二) 㫊暮伽(上)縛底(三) 莎縛訶(四)」

「此印三昧降伏一切作障鬼神。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印三昧降伏一切作障鬼神。」

「日天子印(梵云阿昵底耶)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「日天子印(梵云阿昵底耶)：

「二手仰掌側相著，二大拇指各橫掌中，各屈頭指押大拇指上節，二中指二無名指二小指各相並微屈向掌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手仰掌側相著，二大拇指各橫掌中，各屈頭指押大拇指上節，二中指二無名指二小指各相並微屈向掌。

「印真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印真言：

「唵(一) 娑(去)㰤塞(二合)囉計囉臡(二) 𤙖都理(三) 莎縛訶(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 娑(去)㰤塞(二合)囉計囉臡(二) 𤙖都理(三) 莎縛訶(四)」

「此印三昧能放百千光明，日天祐護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印三昧能放百千光明，日天祐護。」

「月天子印(梵云素摩)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「月天子印(梵云素摩)：

「准前仰掌，側並相著，二大拇指各竪申，二頭指各竪微屈，二中指二無名指二小指各屈作拳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前仰掌，側並相著，二大拇指各竪申，二頭指各竪微屈，二中指二無名指二小指各屈作拳。

「印真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印真言：

「唵(一) 素麼(二) 跛(二合)囉髀𤙖(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 素麼(二) 跛(二合)囉髀𤙖(三)」

「此印三昧為諸星天照曜護持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印三昧為諸星天照曜護持。」

「世尊！如是印三昧耶，一一能成一切事業，能滅一切災厄罪障，而廣莊嚴㫊暮伽王廣大解脫蓮花曼拏羅三昧耶。是修行者，身常淨浴、衣服香潔，應食淨食，於諸有情起大悲心，恭敬和上阿闍梨，心恒尊重恭敬供養觀世音菩薩摩訶薩。受持是法求佛菩提，亦勿參使不同業人，非自阿闍梨，及不明法人、不求菩提人，和雜作法呈說境界，常自密默精勤修學。末香塗香塗摩手上，燒香供養輪結於印，持勿露結違犯三昧。隨一一印三昧耶相觀照同現，誦之三遍，作法持誦懺悔發願行道禮讚，日日獲得百千俱胝數倍功德諸大福聚，當為十方一切如來諸大菩薩授職記莂，一切諸天歡喜祐護，得於世間最大供養，具足成就一切陀羅尼真言壇印三昧耶。當所生處命不災夭，獲得不空悉地大真言明仙輪王三昧耶，有大慧辯，而於一切天仙大眾演說此法，得大無畏為人尊重，當於觀世音菩薩會中生育。若命終時，身心寂靜如入禪定，遂得一切諸佛菩薩摩訶薩一時喚言：『真實佛子！來我土中。我土是汝生長住處。』從此生後乃至菩提，更不墮落三塗惡道，生生不受胎卵濕化，壽恒不退，從一佛剎至一佛剎蓮花化生具宿命智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是印三昧耶，一一能成一切事業，能滅一切災厄罪障，而廣莊嚴㫊暮伽王廣大解脫蓮花曼拏羅三昧耶。是修行者，身常淨浴、衣服香潔，應食淨食，於諸有情起大悲心，恭敬和上阿闍梨，心恒尊重恭敬供養觀世音菩薩摩訶薩。受持是法求佛菩提，亦勿參使不同業人，非自阿闍梨，及不明法人、不求菩提人，和雜作法呈說境界，常自密默精勤修學。末香塗香塗摩手上，燒香供養輪結於印，持勿露結違犯三昧。隨一一印三昧耶相觀照同現，誦之三遍，作法持誦懺悔發願行道禮讚，日日獲得百千俱胝數倍功德諸大福聚，當為十方一切如來諸大菩薩授職記莂，一切諸天歡喜祐護，得於世間最大供養，具足成就一切陀羅尼真言壇印三昧耶。當所生處命不災夭，獲得不空悉地大真言明仙輪王三昧耶，有大慧辯，而於一切天仙大眾演說此法，得大無畏為人尊重，當於觀世音菩薩會中生育。若命終時，身心寂靜如入禪定，遂得一切諸佛菩薩摩訶薩一時喚言：『真實佛子！來我土中。我土是汝生長住處。』從此生後乃至菩提，更不墮落三塗惡道，生生不受胎卵濕化，壽恒不退，從一佛剎至一佛剎蓮花化生具宿命智。」

法界密印莊嚴品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界密印莊嚴品第五

「世尊！此廣大解脫蓮華曼拏羅三昧耶種種手印、諸器仗印廣博無量，譬如大地，一切有情生育依住。譬如如來一切智智，一切有情依住滿足。若隨喜者，當知是人得滅眾罪，於斯三昧當得成就。若修治者住大悲心，具持真言淨戒律儀，受持讀誦不空羂索心王母陀羅尼真言三昧耶，求於無上正等菩提者，若能如法圖畫廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶，受持供養，隨觀一切三昧相，俱精進修學者，當知是人如大輪王，具足七寶、威德無量、導化四洲，隨所至處一切有情莫不敬伏而得尊仰，一切毘那夜迦、藥叉、羅剎、惡神鬼等便自臣伏發歡喜心，或則滅壞或復馳走，賊謀讎懟亦皆除解，無始重罪一切病惱亦皆壞滅。世尊！如是說此法者，為諸有情得安樂故說、為得成就一切三摩地故說、為除一切罪障故說、為降伏一切惡鬼神故說、為得一切菩提故說、為令一切持真言者發生種種三昧智觀相應慧解故說，令得遍依廣大解脫蓮華壇印一切三昧耶一切相狀，圖畫一切廣大解脫蓮華壇，開敷蓮華臺上圖畫一切手印諸器仗印一切寶花果印者，皆繞印上火光光焰。其諸蓮花，枝條莖葉分布色相，一切印相皆像生相，鮮麗妙好。所謂執一切寶果印、執一切金剛果印、執三股金剛杵印、執寶箭印、執曼拏唎印、執金剛蓮花印、執蓮花鬘印、執跋楞伽印、執跋折囉跛囉瑟恥多印、執濕縛娑印、施無畏印、彈指讚歎印、拳印、期剋印、未只臨皤印、合掌鉤印、獄印、執鎖印、思惟印、執寶手印、執善金剛杵印、執不空蓮花印、執金剛鈴印、執劍印、執三叉戟印、執杵印、執寶仗印、執花棓印、執索印、執大魚印、執寶輪印、執寶螺印、執無緣果印、執石榴果印、執月印、執日印、執鎚印、執楊枝印、捧寶花印、執數珠印、執五股金剛杵印、不空羂索手印、不空成就印。如是手印，皆指腕上畫七寶鐶釧，種種莊飾隨手。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此廣大解脫蓮華曼拏羅三昧耶種種手印、諸器仗印廣博無量，譬如大地，一切有情生育依住。譬如如來一切智智，一切有情依住滿足。若隨喜者，當知是人得滅眾罪，於斯三昧當得成就。若修治者住大悲心，具持真言淨戒律儀，受持讀誦不空羂索心王母陀羅尼真言三昧耶，求於無上正等菩提者，若能如法圖畫廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶，受持供養，隨觀一切三昧相，俱精進修學者，當知是人如大輪王，具足七寶、威德無量、導化四洲，隨所至處一切有情莫不敬伏而得尊仰，一切毘那夜迦、藥叉、羅剎、惡神鬼等便自臣伏發歡喜心，或則滅壞或復馳走，賊謀讎懟亦皆除解，無始重罪一切病惱亦皆壞滅。世尊！如是說此法者，為諸有情得安樂故說、為得成就一切三摩地故說、為除一切罪障故說、為降伏一切惡鬼神故說、為得一切菩提故說、為令一切持真言者發生種種三昧智觀相應慧解故說，令得遍依廣大解脫蓮華壇印一切三昧耶一切相狀，圖畫一切廣大解脫蓮華壇，開敷蓮華臺上圖畫一切手印諸器仗印一切寶花果印者，皆繞印上火光光焰。其諸蓮花，枝條莖葉分布色相，一切印相皆像生相，鮮麗妙好。所謂執一切寶果印、執一切金剛果印、執三股金剛杵印、執寶箭印、執曼拏唎印、執金剛蓮花印、執蓮花鬘印、執跋楞伽印、執跋折囉跛囉瑟恥多印、執濕縛娑印、施無畏印、彈指讚歎印、拳印、期剋印、未只臨皤印、合掌鉤印、獄印、執鎖印、思惟印、執寶手印、執善金剛杵印、執不空蓮花印、執金剛鈴印、執劍印、執三叉戟印、執杵印、執寶仗印、執花棓印、執索印、執大魚印、執寶輪印、執寶螺印、執無緣果印、執石榴果印、執月印、執日印、執鎚印、執楊枝印、捧寶花印、執數珠印、執五股金剛杵印、不空羂索手印、不空成就印。如是手印，皆指腕上畫七寶鐶釧，種種莊飾隨手。

「印真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印真言：

「唵(一) 㫊暮伽(上)(二) 漫惹唎(三) 弭利旨利(四) 𤙖(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 㫊暮伽(上)(二) 漫惹唎(三) 弭利旨利(四) 𤙖(五)」

「唵(一) 㫊濕(二合)縛縒野(二) 乞灑拏弭誐底(丁禮反)(三) 𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 㫊濕(二合)縛縒野(二) 乞灑拏弭誐底(丁禮反)(三) 𤙖(四)」

「唵(一) 皤野縛囉禰(二) 覩置(三) 𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 皤野縛囉禰(二) 覩置(三) 𤙖(四)」

「唵(一) 薩縛嚲詑誐跢(二) 地瑟(二合)恥羝(三) 避唎避唎(四) 𤙖(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩縛嚲詑誐跢(二) 地瑟(二合)恥羝(三) 避唎避唎(四) 𤙖(五)」

「唵(一) 鉢頭(二合)麼(二) 紇(二合)唎娜野(三) 母瑟徵(上)(四) 𤙖(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 鉢頭(二合)麼(二) 紇(二合)唎娜野(三) 母瑟徵(上)(四) 𤙖(五)」

「唵(一) 弭娑(去)羅弭娑(去)囉(二) 薩縛摩爛(彈舌呼之)怛惹野(三) 𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 弭娑(去)羅弭娑(去)囉(二) 薩縛摩爛(彈舌呼之)怛惹野(三) 𤙖(四)」

「唵(一) 弭馹(二合)臨(去音彈舌呼之)皤野(二) 虎嚕虎嚕(三) 𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 弭馹(二合)臨(去音彈舌呼之)皤野(二) 虎嚕虎嚕(三) 𤙖(四)」

「唵(一) 怏(於向反)矩舍(二) 㫊暮伽(上)迦唎灑野(三) 𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 怏(於向反)矩舍(二) 㫊暮伽(上)迦唎灑野(三) 𤙖(四)」

「唵(一) 迦縛者野(二) 覩嚕覩嚕(三) 𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 迦縛者野(二) 覩嚕覩嚕(三) 𤙖(四)」

「唵(一) 㫊暮伽(上)賞迦理(二) 弭𭌆弭𭌆(三) 𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 㫊暮伽(上)賞迦理(二) 弭𭌆弭𭌆(三) 𤙖(四)」

「唵(一) 㫊暮伽(上)振跢麼抳(二) 覩徵(上)覩嚕(三) 𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 㫊暮伽(上)振跢麼抳(二) 覩徵(上)覩嚕(三) 𤙖(四)」

「唵(一) 㫊暮伽(上)播抳(二) 旨理旨理(三) 𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 㫊暮伽(上)播抳(二) 旨理旨理(三) 𤙖(四)」

「唵(一) 跋馹囉(二) 覩旨旨㘑(三) 𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 跋馹囉(二) 覩旨旨㘑(三) 𤙖(四)」

「唵(一) 㫊暮伽(上)紇(二合)𭌆那野(二) 柘囉柘囉(三) 戍(輸律反，下音同)陀(上)薩埵(四) 𤙖(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 㫊暮伽(上)紇(二合)𭌆那野(二) 柘囉柘囉(三) 戍(輸律反，下音同)陀(上)薩埵(四) 𤙖(五)」

「唵(一) 㫊暮伽(上)縛底(二) 旨智旨智(三) 𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 㫊暮伽(上)縛底(二) 旨智旨智(三) 𤙖(四)」

「唵(一) 苾𠆙渴誐(二) 瞋娜野設咄𭋳(三) 𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 苾𠆙渴誐(二) 瞋娜野設咄𭋳(三) 𤙖(四)」

「唵(一) 窒(二合)𭌆曼拏攞(二) 播𭌆戍悌(三) 避智避智(四) 𤙖(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 窒(二合)𭌆曼拏攞(二) 播𭌆戍悌(三) 避智避智(四) 𤙖(五)」

「唵(一) 素嚕素嚕(二) 𤙖(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 素嚕素嚕(二) 𤙖(三)」

「唵(一) 麼抳麼抳(二) 𤙖(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 麼抳麼抳(二) 𤙖(三)」

「唵(一) 補澁波(二) 縛底惹野(三) 𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 補澁波(二) 縛底惹野(三) 𤙖(四)」

「唵(一) 步地只跢播捨(二) 陀(上)羅陀(上)羅(三) 𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 步地只跢播捨(二) 陀(上)羅陀(上)羅(三) 𤙖(四)」

「唵(一) 鉢頭(二合)麼播捨(二) 毘輸(去)悌(三) 𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 鉢頭(二合)麼播捨(二) 毘輸(去)悌(三) 𤙖(四)」

「唵(一) 跋馹囉播苫(二) 皤縛覩(三) 畝嚕畝嚕(四) 𤙖(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 跋馹囉播苫(二) 皤縛覩(三) 畝嚕畝嚕(四) 𤙖(五)」

「唵(一) 振跢麼抳播捨(二) 縛囉泥(三) 𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 振跢麼抳播捨(二) 縛囉泥(三) 𤙖(四)」

「唵(一) 斫羯(二合)囉播捨(二) 㫊素囉𡫸(寧吉反)伽(上)跢迦(三) 度嚕度嚕(四) 𤙖(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 斫羯(二合)囉播捨(二) 㫊素囉𡫸(寧吉反)伽(上)跢迦(三) 度嚕度嚕(四) 𤙖(五)」

「唵(一) 窒(二合)𭌆輸(去)理播捨(二) 弭路迦耶(三) 跢囉耶(四) 𤙖(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 窒(二合)𭌆輸(去)理播捨(二) 弭路迦耶(三) 跢囉耶(四) 𤙖(五)」

「唵(一) 那伽(上)播捨(二) 滿陀(上)耶(三) 羯侘野(四) 訥瑟吒那伽(上)南(五) 播捨播跢野(六) 𤙖(七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 那伽(上)播捨(二) 滿陀(上)耶(三) 羯侘野(四) 訥瑟吒那伽(上)南(五) 播捨播跢野(六) 𤙖(七)」

「唵(一) 惹路皤縛(二) 那(去)囉那(去)囉野(三) 𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 惹路皤縛(二) 那(去)囉那(去)囉野(三) 𤙖(四)」

「唵(一) 戰捺(二合)囉弭麼㘑(二) 弭輸(去)陀(去)耶(三) 陀(上)迦㘕囉濕弭縛嚟(四) 𤙖(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 戰捺(二合)囉弭麼㘑(二) 弭輸(去)陀(去)耶(三) 陀(上)迦㘕囉濕弭縛嚟(四) 𤙖(五)」

「唵(一) 菩陀(上)野(二) 𤙖(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 菩陀(上)野(二) 𤙖(三)」

「唵(一) 弭惹野(二) 補喇拏陀(上)㘑(三) 𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 弭惹野(二) 補喇拏陀(上)㘑(三) 𤙖(四)」

「唵(一) 破路特(二合)皤髀(二) 步唎𤙖(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 破路特(二合)皤髀(二) 步唎𤙖(三)」

「唵(一) 補(二合)喇拏漫拏㘑(二) 惹野𤙖(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 補(二合)喇拏漫拏㘑(二) 惹野𤙖(三)」

「唵(一) 娑(去)㰤(去)塞囉(二) 囉濕弭(三) 枳囉臡(四) 𤙖(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 娑(去)㰤(去)塞囉(二) 囉濕弭(三) 枳囉臡(四) 𤙖(五)」

「唵(一) 薩縛訥瑟吒(上)(二) 跛(二合)囉㰤囉(三) 舍縒野(四) 𤙖(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩縛訥瑟吒(上)(二) 跛(二合)囉㰤囉(三) 舍縒野(四) 𤙖(五)」

「唵(一) 摩怒弭輸(去)陀(上)野(二) 麼攞弭麼黎(三) 𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 摩怒弭輸(去)陀(上)野(二) 麼攞弭麼黎(三) 𤙖(四)」

「唵(一) 補澁波縛底(二) 素健陀(上)縛黎(三) 𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 補澁波縛底(二) 素健陀(上)縛黎(三) 𤙖(四)」

「唵(一) 捨跢娑(去)㰤(去)塞囉(二) 俁抳底(三) 乞灑拏乞灑拏(四) 𤙖(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 捨跢娑(去)㰤(去)塞囉(二) 俁抳底(三) 乞灑拏乞灑拏(四) 𤙖(五)」

「唵(一) 跋馹嚕乞使播(二) 蘇旨目佉(三) 旨智旨智(四) 𤙖(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 跋馹嚕乞使播(二) 蘇旨目佉(三) 旨智旨智(四) 𤙖(五)」

「唵(一) 㫊暮伽(上)(二) 跛(二合)囉底㰤(去)嚲(三) 播捨歌悉羝(四) 𤙖(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 㫊暮伽(上)(二) 跛(二合)囉底㰤(去)嚲(三) 播捨歌悉羝(四) 𤙖(五)」

「唵(一) 薩縛怛(二合)羅畝伽(上)(二) 悉𠆙(亭夜反，下同)悉𠆙(三) 娑(去)陀(去)野(四) 𤙖(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩縛怛(二合)羅畝伽(上)(二) 悉𠆙(亭夜反，下同)悉𠆙(三) 娑(去)陀(去)野(四) 𤙖(五)」

「如是蓮花手印三昧耶，若常一一依三昧耶字觀相應受持讀誦者，所有蓋障五逆重罪當自除滅不墜惡道，凡所施為則得成，見不空廣大解脫蓮華曼拏羅三昧耶。於當來世證趣阿耨多羅三藐三菩提處，為阿彌陀佛之真子，從法化生。奉覲供養殑伽沙俱胝那庾多百千善逝如來，積集無量福聚資糧，是諸如來無量稱歎諸福業事，為授一切菩提記別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是蓮花手印三昧耶，若常一一依三昧耶字觀相應受持讀誦者，所有蓋障五逆重罪當自除滅不墜惡道，凡所施為則得成，見不空廣大解脫蓮華曼拏羅三昧耶。於當來世證趣阿耨多羅三藐三菩提處，為阿彌陀佛之真子，從法化生。奉覲供養殑伽沙俱胝那庾多百千善逝如來，積集無量福聚資糧，是諸如來無量稱歎諸福業事，為授一切菩提記別。

「一切器仗地印，摩尼寶印、寶花印、寶蓮花印、寶珠花鬘印、數珠印、白螺印、五色螺印、寶金輪印、繚䋢棓印、鐵槊印、獨股金剛杵印、三戟叉印、鉢置娑印、橫金剛杵印、金剛鉞斧印、一底唎首唎印、金剛寶杵印、寶槊印、羯摩金剛杵印、如意珠印、大橫刀印、寶杖印、羅矩咤印、大自在天三叉戟印、刀索印、鐵鉤龍印、突嚕摩印、赤寶珠樹印、鉞斧輪印、鉞斧棓印、手出火焰印、寶珠光焰印、五色光印、姥娑羅杵印、努羅樹繩印、鉞斧印、耳璫印、吉祥瓶印、五色吉祥石印、山樹石印、須彌山印、蟠龍印、傘蓋印、大幢印、大魚印、小魚印、龜印、難儞迦縛跢左萬字相印、苾𠆙曼拏理印、苾𠆙印、圓頭三叉印、刀子印、曲刀印、大蓮花鬘印、窒𭌆輸羅棄耶印、暮巽抳鐵棓印、牝抳波攞印、不空牙印、折咄沒陀囉印、四牙印、遇攞迦印、螺輪印、三股金剛螺杵印、兩股金剛螺杵印、珠螺印、蓮花螺印、鄔刺頭縛鉢吒攞印、師子頭口印、命命鳥印、迦陵頻伽鳥印、共命鳥印、鳧雁鳥印、鴛鴦鳥印、娑羅娑鳥印、白鷺鳥印、白鶴鳥印、孔雀鳥印、焰摩王棓印、四面神印、四圍鏡印、三叉戟旛印、寶瓶印、半月輪印、日輪印、四蓮花印、三蓮花印、大海印、手捧花印、梵夾印、斑鹿皮印、五股金剛杵印、商迦梨金剛鎖印、妬囉拏金剛柱門印、寶鉢印、袈裟印、迦佉羅迦錫杖印、迷抳印、米禰迦基陛印、寶腰帶印、注拏頂印、絡膊寶索印、園林寶樹花印、三斜角印、普遍金剛杵印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切器仗地印，摩尼寶印、寶花印、寶蓮花印、寶珠花鬘印、數珠印、白螺印、五色螺印、寶金輪印、繚䋢棓印、鐵槊印、獨股金剛杵印、三戟叉印、鉢置娑印、橫金剛杵印、金剛鉞斧印、一底唎首唎印、金剛寶杵印、寶槊印、羯摩金剛杵印、如意珠印、大橫刀印、寶杖印、羅矩咤印、大自在天三叉戟印、刀索印、鐵鉤龍印、突嚕摩印、赤寶珠樹印、鉞斧輪印、鉞斧棓印、手出火焰印、寶珠光焰印、五色光印、姥娑羅杵印、努羅樹繩印、鉞斧印、耳璫印、吉祥瓶印、五色吉祥石印、山樹石印、須彌山印、蟠龍印、傘蓋印、大幢印、大魚印、小魚印、龜印、難儞迦縛跢左萬字相印、苾𠆙曼拏理印、苾𠆙印、圓頭三叉印、刀子印、曲刀印、大蓮花鬘印、窒𭌆輸羅棄耶印、暮巽抳鐵棓印、牝抳波攞印、不空牙印、折咄沒陀囉印、四牙印、遇攞迦印、螺輪印、三股金剛螺杵印、兩股金剛螺杵印、珠螺印、蓮花螺印、鄔刺頭縛鉢吒攞印、師子頭口印、命命鳥印、迦陵頻伽鳥印、共命鳥印、鳧雁鳥印、鴛鴦鳥印、娑羅娑鳥印、白鷺鳥印、白鶴鳥印、孔雀鳥印、焰摩王棓印、四面神印、四圍鏡印、三叉戟旛印、寶瓶印、半月輪印、日輪印、四蓮花印、三蓮花印、大海印、手捧花印、梵夾印、斑鹿皮印、五股金剛杵印、商迦梨金剛鎖印、妬囉拏金剛柱門印、寶鉢印、袈裟印、迦佉羅迦錫杖印、迷抳印、米禰迦基陛印、寶腰帶印、注拏頂印、絡膊寶索印、園林寶樹花印、三斜角印、普遍金剛杵印。

「世尊！此㫊暮伽王廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶，若圖畫者，皆須如法彩色鮮潔，勿和皮膠，當畫彩印，皆使妙好青白分明。其相像生，隨壇法則一一摸畫，或白㲲上、絹上、壁上、板上、紙上，隨其一一大小壇量三昧耶，隨心畫之皆得供養。若常如法圖畫是廣大解脫蓮華曼拏羅供養誦念者，自然除滅十惡五逆四重等罪，得觀世音菩薩摩頂，教詔是陀羅尼真言法曼拏羅法。印法或有見者，亦令滅除惡業罪障。又得十方一切諸佛、我釋迦牟尼佛，并諸菩薩摩訶薩，皆當護祐如所愛子。是故智者應常精勤，真實受持如法修學，當令正獲不空王廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此㫊暮伽王廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶，若圖畫者，皆須如法彩色鮮潔，勿和皮膠，當畫彩印，皆使妙好青白分明。其相像生，隨壇法則一一摸畫，或白㲲上、絹上、壁上、板上、紙上，隨其一一大小壇量三昧耶，隨心畫之皆得供養。若常如法圖畫是廣大解脫蓮華曼拏羅供養誦念者，自然除滅十惡五逆四重等罪，得觀世音菩薩摩頂，教詔是陀羅尼真言法曼拏羅法。印法或有見者，亦令滅除惡業罪障。又得十方一切諸佛、我釋迦牟尼佛，并諸菩薩摩訶薩，皆當護祐如所愛子。是故智者應常精勤，真實受持如法修學，當令正獲不空王廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶。」