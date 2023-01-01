七俱胝獨部法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七俱胝獨部法

三藏沙門無畏譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏沙門無畏譯

總攝二十五部大漫荼羅印。以二手無名指小指相叉於內，二中指直竪相拄，二頭指附二中指第一節，二大母指捻左右手無名指中節。若有召請，二頭指來去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總攝二十五部大漫荼羅印。以二手無名指小指相叉於內，二中指直竪相拄，二頭指附二中指第一節，二大母指捻左右手無名指中節。若有召請，二頭指來去。

佛言：「此呪及印能滅十惡五逆一切重罪，成就一切白法功德。作此法不簡在家出家。若在家人飲酒食肉、有妻子，不簡淨穢，但依我法無不成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此呪及印能滅十惡五逆一切重罪，成就一切白法功德。作此法不簡在家出家。若在家人飲酒食肉、有妻子，不簡淨穢，但依我法無不成就。」

第一壇法、第二念誦法、第三成驗法、第四廣明自在法、第五天得大神足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一壇法、第二念誦法、第三成驗法、第四廣明自在法、第五天得大神足。

第一壇法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一壇法

佛言：「若求成就，先作壇法，不同諸部廣修供養。掘地作壇，香泥塗之。所建立但以一新淨境未曾用者，於佛像前，月十五日夜隨力供養，燒安悉香及清淨水。先當靜心無所思惟，然後結印誦呪，呪鏡一百八遍，以囊匣盛鏡常持相隨。欲誦，但將此鏡置於面前結印誦呪，依鏡為壇即得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若求成就，先作壇法，不同諸部廣修供養。掘地作壇，香泥塗之。所建立但以一新淨境未曾用者，於佛像前，月十五日夜隨力供養，燒安悉香及清淨水。先當靜心無所思惟，然後結印誦呪，呪鏡一百八遍，以囊匣盛鏡常持相隨。欲誦，但將此鏡置於面前結印誦呪，依鏡為壇即得成就。」

第二念誦法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二念誦法

佛言：「欲持此法，於十五日夜清淨沐浴著新淨衣，面向東方半跏正坐，置鏡在前，隨力香華清淨水諸物。先當靜心絕思，然後結印印於心上，誦此呪一百八遍。持此呪時，能使短命者長命。加摩羅病尚得除差，何況餘病，若不消差無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「欲持此法，於十五日夜清淨沐浴著新淨衣，面向東方半跏正坐，置鏡在前，隨力香華清淨水諸物。先當靜心絕思，然後結印印於心上，誦此呪一百八遍。持此呪時，能使短命者長命。加摩羅病尚得除差，何況餘病，若不消差無有是處。

「每月一日、八日、十四日、十五日、十八日、二十三日、二十四日、二十八日、二十九日、三十日，如是十日，每於平明清水嗽口，面向東方，誦此呪一百八遍，然後飲食。縱有妻子、不斷辛肉亦當成驗。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「每月一日、八日、十四日、十五日、十八日、二十三日、二十四日、二十八日、二十九日、三十日，如是十日，每於平明清水嗽口，面向東方，誦此呪一百八遍，然後飲食。縱有妻子、不斷辛肉亦當成驗。」

第三成驗法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三成驗法

「每月十八日，以境及以結印念誦。除十齊日，不須對鏡及以結印。但於平朝未辛肉時，誦持此呪一百八遍已。是不絕四十九日，每有善惡吉祥災變，準提菩薩令二聖者隨其人。所有善惡心之事呪七遍，洗面灑身，心想作歡喜想，能令國王大臣長者生恭敬心。是即歡喜如臣敬君、如父愛子心，隨其所欲，乃至身命皆無所惜悉得成就。若有短命長病眾生，月十五日夜曉，燒安悉香，誦此真言一千遍，魔鬼失心狂走，狐𤢌惡鬼皆於鏡中見形，教殺即殺教放即放，更不再來，增壽無量。若復有人無福無相，求官無遷、貧苦所逼，每十齊日常誦此呪，能令現世得轉輪王位，所求官克當稱遂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「每月十八日，以境及以結印念誦。除十齊日，不須對鏡及以結印。但於平朝未辛肉時，誦持此呪一百八遍已。是不絕四十九日，每有善惡吉祥災變，準提菩薩令二聖者隨其人。所有善惡心之事呪七遍，洗面灑身，心想作歡喜想，能令國王大臣長者生恭敬心。是即歡喜如臣敬君、如父愛子心，隨其所欲，乃至身命皆無所惜悉得成就。若有短命長病眾生，月十五日夜曉，燒安悉香，誦此真言一千遍，魔鬼失心狂走，狐𤢌惡鬼皆於鏡中見形，教殺即殺教放即放，更不再來，增壽無量。若復有人無福無相，求官無遷、貧苦所逼，每十齊日常誦此呪，能令現世得轉輪王位，所求官克當稱遂。

「若人欲行及欲作事，先當思惟準提聖者，心念此呪具滿七遍。若可營為，端身少頃，其身自然搖動，即知克遂及以吉慶。若身剛強、向前向後，即知不遂，必有災難。若欲召四天王、梵王、帝釋、二十八部天、波旬等，對鏡結印，頭指來去，於清淨處高聲誦二十一遍，賢聖閻羅王鬼眾，隨情必至不敢前却，所有驅使隨情皆得。若欲知此法成與不成，具滿七遍依法誦呪，夢中見佛菩薩及以華菓，口吐黑物復吃白物，即知成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人欲行及欲作事，先當思惟準提聖者，心念此呪具滿七遍。若可營為，端身少頃，其身自然搖動，即知克遂及以吉慶。若身剛強、向前向後，即知不遂，必有災難。若欲召四天王、梵王、帝釋、二十八部天、波旬等，對鏡結印，頭指來去，於清淨處高聲誦二十一遍，賢聖閻羅王鬼眾，隨情必至不敢前却，所有驅使隨情皆得。若欲知此法成與不成，具滿七遍依法誦呪，夢中見佛菩薩及以華菓，口吐黑物復吃白物，即知成就。」

第四廣明自在法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四廣明自在法

佛言：「此陀羅尼有大勢力，移須彌山及大海水，呪乾枯木能生華菓。若常誦持，水不能溺火不能燒，毒藥力兵怨病皆不能害。若知地中有寶藏物，結印誦呪具滿七遍，地中伏藏自然涌出，隨意所欲皆得充足。軍陳賊難，結印印指之，隨所皆悉退散。若有卒為鬼神傷死，結印誦呪七遍，以印印心，卒死重病即令却活。宅舍不安鬼神作禍，呪土四塊鎮之即去。若又有人六親不和人不愛念，依法誦呪所向和合，聞名見身皆生歡喜欲不捨離。猛火之中，以印指，火即消滅。以印指水，波浪皆靜。凡所求願，無不稱遂。何況更能結印齊戒依法持誦，不轉肉身往四方淨土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此陀羅尼有大勢力，移須彌山及大海水，呪乾枯木能生華菓。若常誦持，水不能溺火不能燒，毒藥力兵怨病皆不能害。若知地中有寶藏物，結印誦呪具滿七遍，地中伏藏自然涌出，隨意所欲皆得充足。軍陳賊難，結印印指之，隨所皆悉退散。若有卒為鬼神傷死，結印誦呪七遍，以印印心，卒死重病即令却活。宅舍不安鬼神作禍，呪土四塊鎮之即去。若又有人六親不和人不愛念，依法誦呪所向和合，聞名見身皆生歡喜欲不捨離。猛火之中，以印指，火即消滅。以印指水，波浪皆靜。凡所求願，無不稱遂。何況更能結印齊戒依法持誦，不轉肉身往四方淨土。」

第五天得大神足 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五天得大神足

「若求長生及勅諸仙取其仙藥，於古塔前及深山中或淨房內，依鏡為壇，具滿七日或三七日，燒青蓮華和安悉香，於初夜分誦呪一百八遍即當睡眠，或於夢中食仙藥或攝方法。或於鏡前面有五色光，光中有藥，隨意食之即成仙道。諸餘功力百千萬億，說不能盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若求長生及勅諸仙取其仙藥，於古塔前及深山中或淨房內，依鏡為壇，具滿七日或三七日，燒青蓮華和安悉香，於初夜分誦呪一百八遍即當睡眠，或於夢中食仙藥或攝方法。或於鏡前面有五色光，光中有藥，隨意食之即成仙道。諸餘功力百千萬億，說不能盡。」

準提別法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 準提別法

先以左手頭指無名指小指三指在於掌中，以大母指捻頭指無名指小指甲上，右手亦然，相合二中指頭相拄誦呪。結界印，左右二手中指無名指向內相叉，二小指直竪，二頭指相拄，二手大指各捻頭指中節誦呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先以左手頭指無名指小指三指在於掌中，以大母指捻頭指無名指小指甲上，右手亦然，相合二中指頭相拄誦呪。結界印，左右二手中指無名指向內相叉，二小指直竪，二頭指相拄，二手大指各捻頭指中節誦呪。

護身印，二手合掌，二頭指向外相叉，大指並捻頭指中節上，中指已下三指直竪合。若逢盜賊，將印頂戴，先印左肩、次印右、印心前、印頭下、印眉問，此不敢侵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護身印，二手合掌，二頭指向外相叉，大指並捻頭指中節上，中指已下三指直竪合。若逢盜賊，將印頂戴，先印左肩、次印右、印心前、印頭下、印眉問，此不敢侵。

治病印，二頭指二中指四指向內相叉，二無名指二小指四指向外相拄合掌，二大指並捻頭指中節。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 治病印，二頭指二中指四指向內相叉，二無名指二小指四指向外相拄合掌，二大指並捻頭指中節。

總攝印，左右小指無名指叉入掌中，二中指直竪頭相合，開著二頭指少屈，二大母指壓無名指。召請時頭指來去。似華臺坐，誦呪呪七遍，用印處兩膊、咽喉下、眉間、髮際，復即此印當心誦呪一百八遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總攝印，左右小指無名指叉入掌中，二中指直竪頭相合，開著二頭指少屈，二大母指壓無名指。召請時頭指來去。似華臺坐，誦呪呪七遍，用印處兩膊、咽喉下、眉間、髮際，復即此印當心誦呪一百八遍。

破天魔印，左右手四指壓大母指內掌中，急把拳擬之即是。所有恐怖處，疑有鬼魅毒龍，即作此印，瞋聲誦呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破天魔印，左右手四指壓大母指內掌中，急把拳擬之即是。所有恐怖處，疑有鬼魅毒龍，即作此印，瞋聲誦呪。

請鬼神印，右手中指壓大母指按壇，以上餘指皆舒如牙似，微曲頭指小指來去。誦呪七遍。第三遍，一切鬼神即來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請鬼神印，右手中指壓大母指按壇，以上餘指皆舒如牙似，微曲頭指小指來去。誦呪七遍。第三遍，一切鬼神即來。

右七俱胝獨部軌。昔有律師，見略題之本，言不簡在家出家、飲酒食肉、有妻子，不簡淨穢。謬讀文，以為偽文。天明中，沙門亮雄者辨其謬，以具題之本為正本，其略題之本為草稿未治。沙門慧亮者，印施具題之本行世。以予視之，非矣。賴瑜薄草決、祕鈔問答等，引用此軌。今歲集洛北清和院、洛東智積院、河州延命寺等所藏眾本，當山愛染院大宣等挍合，予亦訂正，以兩本俱印版。于時享和改元辛酉年仲秋月 豐山妙音輪下總持院 快道 誌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右七俱胝獨部軌。昔有律師，見略題之本，言不簡在家出家、飲酒食肉、有妻子，不簡淨穢。謬讀文，以為偽文。天明中，沙門亮雄者辨其謬，以具題之本為正本，其略題之本為草稿未治。沙門慧亮者，印施具題之本行世。以予視之，非矣。賴瑜薄草決、祕鈔問答等，引用此軌。今歲集洛北清和院、洛東智積院、河州延命寺等所藏眾本，當山愛染院大宣等挍合，予亦訂正，以兩本俱印版。于時享和改元辛酉年仲秋月 豐山妙音輪下總持院 快道 誌