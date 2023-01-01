佛說七俱胝佛母准提大明陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說七俱胝佛母准提大明陀羅尼經

唐天竺三藏金剛智譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐天竺三藏金剛智譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時薄伽梵在名稱大城祇樹給孤獨園。爾時世尊思惟觀察，愍念未來諸眾生故，說過去七俱胝准提如來等佛母准提陀羅尼，乃至我今同說。即說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵在名稱大城祇樹給孤獨園。爾時世尊思惟觀察，愍念未來諸眾生故，說過去七俱胝准提如來等佛母准提陀羅尼，乃至我今同說。即說大明曰：

「娜麼颯哆南(去音，下同)(一) 三藐三勃陀(去音)俱(去音)胝(上音)南(二) 怛姪(停也反)他(三) 唵(四) 折隷(五) 主隷(六) 准提(七) 莎嚩(二合)訶(八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娜麼颯哆南(去音，下同)(一) 三藐三勃陀(去音)俱(去音)胝(上音)南(二) 怛姪(停也反)他(三) 唵(四) 折隷(五) 主隷(六) 准提(七) 莎嚩(二合)訶(八)」

「若有苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，受持讀誦此陀羅尼，滿九十萬遍，無量劫來五無間等一切諸罪悉滅無餘，所在生處皆得值遇諸佛菩薩，所有資具隨意充足，無量百生常得出家。若是在家菩薩，修持戒行堅固不退，速得成就無上菩提，恒生天上，常為諸天之所愛敬亦常守護。若下生人間，當為帝王家子或貴族家生，其家無有災橫病苦之所惱害，不墮三惡道趣，諸有所作無不諧偶，所出言教人皆信受。誦此陀羅尼滿十萬遍者，得見聲聞、緣覺、菩薩、諸佛。若有重罪不得見者，更誦滿十萬遍，即境界中吐出黑飯，或見昇於宮殿、或登白山及上樹，或見大池旋水，或騰空自在，或見天女與妙言辭，或見大集會中聽說妙法，或見拔髮自身剃頭，或喫酪飯飲白甘露，或渡大海或浮大河，或昇師子座或見菩提樹，或上船或見沙門，或著白衣黃衣以衣籠覆頭，或見日月或見童男女，或見自身上有乳樹或昇花果樹，或見黑丈夫口中吐出火焰怖走而去，或見惡馬水牛狀似相鬪退失而走，或見自食乳粥，或見有香氣白花。若見如上相者，即知罪滅。若有五逆罪業重不得見如上相者，應當更誦滿七十萬遍，決定得見如前相貌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，受持讀誦此陀羅尼，滿九十萬遍，無量劫來五無間等一切諸罪悉滅無餘，所在生處皆得值遇諸佛菩薩，所有資具隨意充足，無量百生常得出家。若是在家菩薩，修持戒行堅固不退，速得成就無上菩提，恒生天上，常為諸天之所愛敬亦常守護。若下生人間，當為帝王家子或貴族家生，其家無有災橫病苦之所惱害，不墮三惡道趣，諸有所作無不諧偶，所出言教人皆信受。誦此陀羅尼滿十萬遍者，得見聲聞、緣覺、菩薩、諸佛。若有重罪不得見者，更誦滿十萬遍，即境界中吐出黑飯，或見昇於宮殿、或登白山及上樹，或見大池旋水，或騰空自在，或見天女與妙言辭，或見大集會中聽說妙法，或見拔髮自身剃頭，或喫酪飯飲白甘露，或渡大海或浮大河，或昇師子座或見菩提樹，或上船或見沙門，或著白衣黃衣以衣籠覆頭，或見日月或見童男女，或見自身上有乳樹或昇花果樹，或見黑丈夫口中吐出火焰怖走而去，或見惡馬水牛狀似相鬪退失而走，或見自食乳粥，或見有香氣白花。若見如上相者，即知罪滅。若有五逆罪業重不得見如上相者，應當更誦滿七十萬遍，決定得見如前相貌。

「復次我今說此陀羅尼功德所作之事。若於佛像前、或於塔前、若清淨處，以瞿摩夷塗地而作四肘方曼茶羅。復以花香幡蓋、飲食燈明燭火，隨力所辦依法供養。若欲求願，先須念誦加持香水，散於八方上下結界。既結界已，於曼茶羅四角及其中央皆各置一香水之瓶。行者於西面向東方，胡跪念誦一千八十遍，其香水瓶即便自轉，隨意東西任以高下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次我今說此陀羅尼功德所作之事。若於佛像前、或於塔前、若清淨處，以瞿摩夷塗地而作四肘方曼茶羅。復以花香幡蓋、飲食燈明燭火，隨力所辦依法供養。若欲求願，先須念誦加持香水，散於八方上下結界。既結界已，於曼茶羅四角及其中央皆各置一香水之瓶。行者於西面向東方，胡跪念誦一千八十遍，其香水瓶即便自轉，隨意東西任以高下。

「或以淨瓦鉢燒香熏之，內外塗香，盛滿香水并好香花置曼茶羅中，依前瓶法而作念誦，其鉢則轉與瓶無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或以淨瓦鉢燒香熏之，內外塗香，盛滿香水并好香花置曼茶羅中，依前瓶法而作念誦，其鉢則轉與瓶無異。

「若欲得知一切成就不成就事，即燒香發願啟白聖者，願決疑心。若右轉即知成就，左即不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲得知一切成就不成就事，即燒香發願啟白聖者，願決疑心。若右轉即知成就，左即不成就。

「又取好花念誦一百八遍，遣一童子洗浴清淨著新淨衣，以香末塗手，捧花掩面。復以自手更取別花，念誦一遍一擲童子身上，童子即悶，善惡皆說，隨意舞笑、起坐來去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又取好花念誦一百八遍，遣一童子洗浴清淨著新淨衣，以香末塗手，捧花掩面。復以自手更取別花，念誦一遍一擲童子身上，童子即悶，善惡皆說，隨意舞笑、起坐來去。

「或於淨潔鏡面，以好花念誦一百八遍，散置鏡上，使者即現鏡中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或於淨潔鏡面，以好花念誦一百八遍，散置鏡上，使者即現鏡中。

「復以前法，更取好花散鏡面上，即有善惡相自現鏡中。或以朱砂或以香油塗大母指甲(其香油以穌摩那花浸胡麻油中是)，念誦一百八遍，即現天神及僧菩薩佛等形像。若心有所疑三世中事，一一請問，皆知善不善，即大母指上皆自現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以前法，更取好花散鏡面上，即有善惡相自現鏡中。或以朱砂或以香油塗大母指甲(其香油以穌摩那花浸胡麻油中是)，念誦一百八遍，即現天神及僧菩薩佛等形像。若心有所疑三世中事，一一請問，皆知善不善，即大母指上皆自現。

「若人卒得惡病，以石榴枝、白茅香草等，念誦鞭拂之即愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人卒得惡病，以石榴枝、白茅香草等，念誦鞭拂之即愈。

「或以茅草置酥中，念誦七遍擲著火中燒之，令烟熏病人，即除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或以茅草置酥中，念誦七遍擲著火中燒之，令烟熏病人，即除愈。

「或取童女所槎之線，念誦一遍作一結，如是滿二十一結，與病人小男女等項上繫著，惡魔鬼魅等病皆得除瘥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或取童女所槎之線，念誦一遍作一結，如是滿二十一結，與病人小男女等項上繫著，惡魔鬼魅等病皆得除瘥。

「或以白芥子置酥中，取芥子少許，念誦一遍一擲火中，如是二十一度，病即除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或以白芥子置酥中，取芥子少許，念誦一遍一擲火中，如是二十一度，病即除愈。

「又以瞿摩夷塗地作曼茶羅，以炭畫地作彼形，石榴等杖鞭之，彼鬼啼泣求自走去不敢更來。或以銅賓鐵木等作金剛杵，置病人邊念誦，以杖打，亦即奔走。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以瞿摩夷塗地作曼茶羅，以炭畫地作彼形，石榴等杖鞭之，彼鬼啼泣求自走去不敢更來。或以銅賓鐵木等作金剛杵，置病人邊念誦，以杖打，亦即奔走。

「復有一法。若有人被鬼所著，復身在遠處不能自來，或行者不能自去，應取楊枝念誦一百八遍，遣人將去，彼云：『汝住汝去，某乙遣將此杖鞭汝。汝若不去，損汝無疑。』若不去，鞭之即去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法。若有人被鬼所著，復身在遠處不能自來，或行者不能自去，應取楊枝念誦一百八遍，遣人將去，彼云：『汝住汝去，某乙遣將此杖鞭汝。汝若不去，損汝無疑。』若不去，鞭之即去。

「復有一法。若在路夜行，念誦不闕，無有賊盜及虎狼惡魅鬼等怖畏難處。持心念誦并作護身，彼等諸難即皆自滅，或發菩提心或生怖畏。或有言說心求免離，若被執縛，即自解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法。若在路夜行，念誦不闕，無有賊盜及虎狼惡魅鬼等怖畏難處。持心念誦并作護身，彼等諸難即皆自滅，或發菩提心或生怖畏。或有言說心求免離，若被執縛，即自解脫。

「若欲渡江河大海，水中所有龍黿等畏，念誦亦如前法，即得不怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲渡江河大海，水中所有龍黿等畏，念誦亦如前法，即得不怖。

「或被蛇咬，即遣彼人圍繞念誦人數匝，即愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或被蛇咬，即遣彼人圍繞念誦人數匝，即愈。

「或患丁瘡癰節癬漏，取熏陸香、淨土，水相和，念誦二十一遍，塗上即愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或患丁瘡癰節癬漏，取熏陸香、淨土，水相和，念誦二十一遍，塗上即愈。

「或復國土水旱不調、牛馬畜等疫毒流行，應以油麻、大麥、粳米、粟豆、酥蜜乳酪白乳木諸雜香等，皆置一邊燒香發願，為一切眾生除去災難。即作手契護身想念，取前諸物念誦加持，擲著火中燒之。如是七日，日別三時作法，時別一千八十遍，即得滿願，一切安樂、一切三寶悉皆護助，亦能成就一切大願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或復國土水旱不調、牛馬畜等疫毒流行，應以油麻、大麥、粳米、粟豆、酥蜜乳酪白乳木諸雜香等，皆置一邊燒香發願，為一切眾生除去災難。即作手契護身想念，取前諸物念誦加持，擲著火中燒之。如是七日，日別三時作法，時別一千八十遍，即得滿願，一切安樂、一切三寶悉皆護助，亦能成就一切大願。

「若欲降伏諸大鬼神見即心伏，取舍利骨七粒，於白琉璃椀中盛著，取醍醐半升亦盛著椀中。於白月十五日夜，香臺前及窣堵波塔前泥一二肘方曼茶羅，置椀於中，取好花供養。西面著一香鑪燒安悉香，馺馺念誦，其椀中舍利當放光或生出舍利。時行者持香爐發願禮拜，即出取舍利，盡飲取醍醐。其舍利盛一琉璃瓶中，以五色綵囊盛之頭戴，即無量俱胝佛常逐行者，諸鬼神等自然降伏。作法時一日一夜不食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲降伏諸大鬼神見即心伏，取舍利骨七粒，於白琉璃椀中盛著，取醍醐半升亦盛著椀中。於白月十五日夜，香臺前及窣堵波塔前泥一二肘方曼茶羅，置椀於中，取好花供養。西面著一香鑪燒安悉香，馺馺念誦，其椀中舍利當放光或生出舍利。時行者持香爐發願禮拜，即出取舍利，盡飲取醍醐。其舍利盛一琉璃瓶中，以五色綵囊盛之頭戴，即無量俱胝佛常逐行者，諸鬼神等自然降伏。作法時一日一夜不食。

「若求富饒，以粳米、油麻置酥酪中，手把少許發願念誦七遍，擲著火中燒之。隨力七日乃至七七日，即如其願。若求子，於樺皮葉上書此陀羅尼并畫童子，以紫綵裹之，念誦一千八十遍安著髻中即孕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若求富饒，以粳米、油麻置酥酪中，手把少許發願念誦七遍，擲著火中燒之。隨力七日乃至七七日，即如其願。若求子，於樺皮葉上書此陀羅尼并畫童子，以紫綵裹之，念誦一千八十遍安著髻中即孕。

「若欲他敬念者，稱彼前人名字，念誦本部一千八十遍，即得敬念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲他敬念者，稱彼前人名字，念誦本部一千八十遍，即得敬念。

「若夫不樂婦，取淨瓶盛滿香水，別置淨處，以瞿摩夷塗作曼茶羅，念誦一百八遍。如是七瓶皆作此法。於淨處以香花為道場，取瓶內香水洗浴，夫即愛樂亦得有孕。婦不樂夫亦如前法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若夫不樂婦，取淨瓶盛滿香水，別置淨處，以瞿摩夷塗作曼茶羅，念誦一百八遍。如是七瓶皆作此法。於淨處以香花為道場，取瓶內香水洗浴，夫即愛樂亦得有孕。婦不樂夫亦如前法。

「若欲降伏捨覩嚧，取一劫波羅，香湯淨洗浴。取黃丹和酥，塗著劫波羅上，使遍塗一小曼茶羅，置中然五盞酥燈，布於四角并中心。稱前那摩念誦，一稱一誦加持白芥子。曼茶羅上著一盞乳，供養此劫波羅一易云：『為我取彼質多來。』彼即質多褥佉欲母馱，彼捨覩嚧即伏。實莫令盡，盡即累劫障道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲降伏捨覩嚧，取一劫波羅，香湯淨洗浴。取黃丹和酥，塗著劫波羅上，使遍塗一小曼茶羅，置中然五盞酥燈，布於四角并中心。稱前那摩念誦，一稱一誦加持白芥子。曼茶羅上著一盞乳，供養此劫波羅一易云：『為我取彼質多來。』彼即質多褥佉欲母馱，彼捨覩嚧即伏。實莫令盡，盡即累劫障道。

「若欲求聰明，取石菖蒲、牛黃各半兩，擣作末，以酥和，於佛前作曼茶羅，念誦五千遍服之，即得聰明若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲求聰明，取石菖蒲、牛黃各半兩，擣作末，以酥和，於佛前作曼茶羅，念誦五千遍服之，即得聰明若。

「欲得見一切鬼神，取牛黃念誦，令煙火出，即塗目并服之即見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲得見一切鬼神，取牛黃念誦，令煙火出，即塗目并服之即見。

「復有一法。於大海邊或河渚間沙潬之上，以塔形像印印砂潬上，為塔形像念誦一遍印成一塔，如是數滿六十萬遍，即得覩見聖者觀自在菩薩之像，或見多羅菩薩、金剛藏菩薩，隨其心願皆得滿足，或見授與仙神妙藥，或見授與菩提之記，或現前問來，隨乞願皆得菩薩等位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法。於大海邊或河渚間沙潬之上，以塔形像印印砂潬上，為塔形像念誦一遍印成一塔，如是數滿六十萬遍，即得覩見聖者觀自在菩薩之像，或見多羅菩薩、金剛藏菩薩，隨其心願皆得滿足，或見授與仙神妙藥，或見授與菩提之記，或現前問來，隨乞願皆得菩薩等位。

「復有一法。右繞菩提樹像行道，念誦滿一百萬遍，即見佛菩薩羅漢為其說法。意欲隨菩薩即得隨從，所求如願。乃至現身成大呪仙，即得往詣十方淨土，歷事諸佛得聞妙法。復有一法。若乞食時常持此陀羅尼，不為惡人惡狗等類之所侵害，乞食易得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法。右繞菩提樹像行道，念誦滿一百萬遍，即見佛菩薩羅漢為其說法。意欲隨菩薩即得隨從，所求如願。乃至現身成大呪仙，即得往詣十方淨土，歷事諸佛得聞妙法。復有一法。若乞食時常持此陀羅尼，不為惡人惡狗等類之所侵害，乞食易得。

「復有一法。若在塔前或佛像前或舍利塔前，誦持此陀羅尼三十萬遍，復於白月一日至十五日設大供養，一日一夜不食，正念誦時得見金剛藏菩薩，即將是人往自宮中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法。若在塔前或佛像前或舍利塔前，誦持此陀羅尼三十萬遍，復於白月一日至十五日設大供養，一日一夜不食，正念誦時得見金剛藏菩薩，即將是人往自宮中。

「復有一法。若有王難被繫閉枷鎖禁其身者，誦此陀羅尼即得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法。若有王難被繫閉枷鎖禁其身者，誦此陀羅尼即得解脫。

「復有一法。若於轉法輪塔前，或佛生處塔前，或佛從忉利天下寶階塔前，或舍利塔前，於如是等諸塔之前，念誦右繞滿七七日，即見阿鉢羅是多菩薩及呵利底菩薩，隨其所願皆悉滿足。若須仙藥即便授與，復為說法示菩提道。若有誦此陀羅尼者，乃至未坐道場，一切菩薩為其勝友。又此准提大明陀羅尼，諸佛菩薩所說，為利益一切眾生無邊菩提道場故。若有薄福眾生，無有少善根者、無有根器之者、無有菩提分者，是人若得聞此准提大明陀羅尼，若讀一遍即得菩提分根器芽生，何況誦持常不懈廢，由此善根速成佛種，無量功德皆悉成就，無量眾生遠離塵垢，決定成就阿耨菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法。若於轉法輪塔前，或佛生處塔前，或佛從忉利天下寶階塔前，或舍利塔前，於如是等諸塔之前，念誦右繞滿七七日，即見阿鉢羅是多菩薩及呵利底菩薩，隨其所願皆悉滿足。若須仙藥即便授與，復為說法示菩提道。若有誦此陀羅尼者，乃至未坐道場，一切菩薩為其勝友。又此准提大明陀羅尼，諸佛菩薩所說，為利益一切眾生無邊菩提道場故。若有薄福眾生，無有少善根者、無有根器之者、無有菩提分者，是人若得聞此准提大明陀羅尼，若讀一遍即得菩提分根器芽生，何況誦持常不懈廢，由此善根速成佛種，無量功德皆悉成就，無量眾生遠離塵垢，決定成就阿耨菩提。」

說七俱胝佛母准提陀羅尼念誦法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說七俱胝佛母准提陀羅尼念誦法。

依梵經本，有十萬偈頌，我今略說念誦觀行供養次第。若有苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦發菩提心行菩薩行，求速出離生死者。先須 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依梵經本，有十萬偈頌，我今略說念誦觀行供養次第。若有苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦發菩提心行菩薩行，求速出離生死者。先須

入三摩耶灌頂道場，受持禁戒堅固不退，愛樂大乘菩薩戒行，於四威儀修四無量，發四弘願永離三途，於一切事業心不散亂，方可入此祕密法門。凡念誦供養法，於所在處皆須清淨澡浴著新淨衣，嚴飾道場隨力所辦。其道場法，先須選隱便勝地，東西南北各量取四肘，作方曼茶羅。掘深一肘，除去骨石塼瓦、惡土髮毛、灰炭糠棘、虫蟻之類，以好淨土填滿築平。取新瞿摩夷并好土，以香湯相和塗地。若在樓閣或居船上，依法泥塗。若在山中及好淨屋，不須掘地，依前塗飾。即張天蓋，四面懸幡。若有本尊七俱胝佛母形像，安置曼茶羅中，面向西。若無本尊，有諸佛像舍利及大乘經典供養亦得。磨白檀香塗作八角曼茶羅，猶如滿月或似八葉蓮華。即以新淨供具，金銀熟銅、商佉貝玉石、瓷木等器，盛諸飲食及好香花、燈明、遏伽香水，隨力所有布置供養。若苾芻、苾芻尼先持戒行，初入道場，復須懺悔，更自誓發願受戒。若在家菩薩初入，亦須自誓隨力發願，受三歸五戒或常持八戒。若常三時念誦，即於道場西南向東，至心合掌五體著地，敬禮十方諸佛菩薩，虔誠運想遍虛空界，便右膝著地合掌，至心懺悔：「自無始已來身口意罪，今對諸佛菩薩前，弟子某甲發露懺悔。乃至過去現在未來三世諸佛菩薩，福智圓滿種種功德，我今隨喜。」即結跏或半跏安心定坐，除一切妄想，觀六道眾生無始以來生死海中輪迴六趣，願皆發菩提心行菩薩行，速得出離。即以塗香摩手而結手契，結契時以衣覆手勿令人見。先結三部三麼耶契，次結諸契。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入三摩耶灌頂道場，受持禁戒堅固不退，愛樂大乘菩薩戒行，於四威儀修四無量，發四弘願永離三途，於一切事業心不散亂，方可入此祕密法門。凡念誦供養法，於所在處皆須清淨澡浴著新淨衣，嚴飾道場隨力所辦。其道場法，先須選隱便勝地，東西南北各量取四肘，作方曼茶羅。掘深一肘，除去骨石塼瓦、惡土髮毛、灰炭糠棘、虫蟻之類，以好淨土填滿築平。取新瞿摩夷并好土，以香湯相和塗地。若在樓閣或居船上，依法泥塗。若在山中及好淨屋，不須掘地，依前塗飾。即張天蓋，四面懸幡。若有本尊七俱胝佛母形像，安置曼茶羅中，面向西。若無本尊，有諸佛像舍利及大乘經典供養亦得。磨白檀香塗作八角曼茶羅，猶如滿月或似八葉蓮華。即以新淨供具，金銀熟銅、商佉貝玉石、瓷木等器，盛諸飲食及好香花、燈明、遏伽香水，隨力所有布置供養。若苾芻、苾芻尼先持戒行，初入道場，復須懺悔，更自誓發願受戒。若在家菩薩初入，亦須自誓隨力發願，受三歸五戒或常持八戒。若常三時念誦，即於道場西南向東，至心合掌五體著地，敬禮十方諸佛菩薩，虔誠運想遍虛空界，便右膝著地合掌，至心懺悔：「自無始已來身口意罪，今對諸佛菩薩前，弟子某甲發露懺悔。乃至過去現在未來三世諸佛菩薩，福智圓滿種種功德，我今隨喜。」即結跏或半跏安心定坐，除一切妄想，觀六道眾生無始以來生死海中輪迴六趣，願皆發菩提心行菩薩行，速得出離。即以塗香摩手而結手契，結契時以衣覆手勿令人見。先結三部三麼耶契，次結諸契。

佛部三麼耶契第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛部三麼耶契第一

其契相福智手並仰，檀戒忍辱般若方便願微屈相拄，進力押忍願上節，禪智附進力側即成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其契相福智手並仰，檀戒忍辱般若方便願微屈相拄，進力押忍願上節，禪智附進力側即成。

誦妙言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦妙言曰：

唵怛他孽覩嚩皤(去)耶莎嚩訶(誦三遍，以契頂上散之。蓮華部金剛部並准此) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵怛他孽覩嚩皤(去)耶莎嚩訶(誦三遍，以契頂上散之。蓮華部金剛部並准此)

蓮華部三麼耶契第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華部三麼耶契第二

二福智相合，戒忍進方便願力各各散開微屈，六波羅蜜開如蓮花，檀般若禪智頭相著亦微屈即成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二福智相合，戒忍進方便願力各各散開微屈，六波羅蜜開如蓮花，檀般若禪智頭相著亦微屈即成。

誦妙言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦妙言曰：

唵鉢頭牟嚩皤(去)耶莎嚩訶(誦三遍) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵鉢頭牟嚩皤(去)耶莎嚩訶(誦三遍)

金剛部三麼耶契第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛部三麼耶契第三

福覆智仰，禪般若檀智相交即成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福覆智仰，禪般若檀智相交即成。

即誦妙言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即誦妙言曰：

唵嚩折嚕婆皤(去)耶莎嚩訶(誦三遍) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵嚩折嚕婆皤(去)耶莎嚩訶(誦三遍)

准提佛母根本身契第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准提佛母根本身契第四

其契相先以二手小指二無名指相叉入掌，二中指直竪頭相著，二頭指頭附二中指上節側，二大指各附二頭指側即成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其契相先以二手小指二無名指相叉入掌，二中指直竪頭相著，二頭指頭附二中指上節側，二大指各附二頭指側即成。

妙言誦根本陀羅尼(誦七遍，以契頂上解散。以下諸契結成揮觸印了亦並須頂上散之)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙言誦根本陀羅尼(誦七遍，以契頂上解散。以下諸契結成揮觸印了亦並須頂上散之)。

辟除一切天魔惡鬼神等契第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辟除一切天魔惡鬼神等契第五

其契先以右手中指無名指小指及大指握左手中指以下三指，次以左大指握左中指以下三指甲上為合拳，以二頭指頭相著即成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其契先以右手中指無名指小指及大指握左手中指以下三指，次以左大指握左中指以下三指甲上為合拳，以二頭指頭相著即成。

妙言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙言曰：

唵俱(上)嚕憚那(引)吽惹(誦一遍，以契右旋繞身一匝，如此三度作即是) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵俱(上)嚕憚那(引)吽惹(誦一遍，以契右旋繞身一匝，如此三度作即是)

結地界橛契第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結地界橛契第六

其契相以左右二中指二無名指相叉入掌，右押左，左頭指屈如鉤，右頭指直竪，二大指二小指令面相著即成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其契相以左右二中指二無名指相叉入掌，右押左，左頭指屈如鉤，右頭指直竪，二大指二小指令面相著即成。

妙言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙言曰：

唵准儞泥枳邏耶莎嚩訶(誦一遍，以契大母指觸地一迴如卓𣐍勢，三度作即休) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵准儞泥枳邏耶莎嚩訶(誦一遍，以契大母指觸地一迴如卓𣐍勢，三度作即休)

結牆界契第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結牆界契第七

其契准前橛契，以右手頭指屈如鉤，左頭指直竪即成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其契准前橛契，以右手頭指屈如鉤，左頭指直竪即成。

妙言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙言曰：

唵准儞泥鉢囉迦邏耶莎嚩訶(誦三遍，以契右揮三匝即是) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵准儞泥鉢囉迦邏耶莎嚩訶(誦三遍，以契右揮三匝即是)

結網契第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結網契第八

其契准牆契，開仰著，右大指捻左頭指頭，左大指捻右頭指頭，小指依舊相拄即成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其契准牆契，開仰著，右大指捻左頭指頭，左大指捻右頭指頭，小指依舊相拄即成。

妙言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙言曰：

唵准儞半惹邏莎嚩訶(誦三遍，以契隨日揮三度即是) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵准儞半惹邏莎嚩訶(誦三遍，以契隨日揮三度即是)

結外火院大界契第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結外火院大界契第九

其契以左手密掩右手背相重，直竪二大指相去二寸許即成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其契以左手密掩右手背相重，直竪二大指相去二寸許即成。

妙言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙言曰：

唵阿三麼𭉸儞𤙖莎嚩訶(誦三遍，以契右旋三度即是) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵阿三麼𭉸儞𤙖莎嚩訶(誦三遍，以契右旋三度即是)

結車輅契第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結車輅契第十

其契相先以二手向內相叉，右押左，即仰開掌，二頭指直申頭相拄，以二大指撥二中指頭來去即成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其契相先以二手向內相叉，右押左，即仰開掌，二頭指直申頭相拄，以二大指撥二中指頭來去即成。

妙言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙言曰：

唵覩嚧覩嚧莎嚩訶(結此契，心想阿迦尼瑟吒天宮中毘盧遮那如來，十地菩薩圍繞集會中，請准提佛母聖者乘七寶莊嚴車輅。車輅上有白蓮花座，座上有如所畫像形，心中想念如在目前，即誦妙言三遍) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵覩嚧覩嚧莎嚩訶(結此契，心想阿迦尼瑟吒天宮中毘盧遮那如來，十地菩薩圍繞集會中，請准提佛母聖者乘七寶莊嚴車輅。車輅上有白蓮花座，座上有如所畫像形，心中想念如在目前，即誦妙言三遍)

結迎請聖者契第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結迎請聖者契第十一

准前第一根本契，以二大指來去，招之三度即成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准前第一根本契，以二大指來去，招之三度即成。

妙言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙言曰：

唵折隷主隷准提噎醯薄伽嚩底莎嚩訶(結此契，聖者從實車上下來道場中白蓮花座上，即誦妙言三遍) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵折隷主隷准提噎醯薄伽嚩底莎嚩訶(結此契，聖者從實車上下來道場中白蓮花座上，即誦妙言三遍)

結蓮花座契第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結蓮花座契第十二

准前根本契，並二大指向身開竪之即成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准前根本契，並二大指向身開竪之即成。

妙言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙言曰：

唵迦麼邏莎嚩訶(結此契，心想道場中種種寶鈿師子座上開白蓮花，安置聖者，即誦妙言三遍) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵迦麼邏莎嚩訶(結此契，心想道場中種種寶鈿師子座上開白蓮花，安置聖者，即誦妙言三遍)

結遏迦契第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結遏迦契第十三

准前根本契，以二大指各捻頭指根第一節側下即成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准前根本契，以二大指各捻頭指根第一節側下即成。

妙言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙言曰：

唵折隷主隷准提遏紺薄伽嚩帝鉢囉底搓莎嚩訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵折隷主隷准提遏紺薄伽嚩帝鉢囉底搓莎嚩訶

結洗浴契第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結洗浴契第十四

准前遏迦契，以二大指各並捻二中指中節側即成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准前遏迦契，以二大指各並捻二中指中節側即成。

妙言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙言曰：

唵折莎嚩訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵折莎嚩訶

結塗香契第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結塗香契第十五

准前根本契，以二大指博著右頭指下節即成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准前根本契，以二大指博著右頭指下節即成。

妙言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙言曰：

唵隷莎嚩訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵隷莎嚩訶

結花鬘契第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結花鬘契第十六

准前根本契，以二大指安著左頭指下節側即成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准前根本契，以二大指安著左頭指下節側即成。

妙言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙言曰：

唵主莎嚩訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵主莎嚩訶

結燒香契第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結燒香契第十七

准前根本契，屈右頭指捻二大指頭即成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准前根本契，屈右頭指捻二大指頭即成。

妙言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙言曰：

唵隷莎嚩訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵隷莎嚩訶

結供養飲食契第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結供養飲食契第十八

准前根本契，以左頭指捻二大指頭即成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准前根本契，以左頭指捻二大指頭即成。

妙言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙言曰：

唵准莎嚩訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵准莎嚩訶

結燈契第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結燈契第十九

准前根本契，以二頭指各捻二大指頭即成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准前根本契，以二頭指各捻二大指頭即成。

妙言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙言曰：

唵提莎嚩訶(已上塗香契等，各各以契觸當色物上供養) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵提莎嚩訶(已上塗香契等，各各以契觸當色物上供養)

結布字契第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結布字契第二十

其契相以二中指二無名指向內相叉，二大指二頭指二小指並直竪頭相著即成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其契相以二中指二無名指向內相叉，二大指二頭指二小指並直竪頭相著即成。

結此手契成，即想自身猶若釋迦如來，三十二相八十種，好紫磨金色圓滿身光。想已以手契觸頭上布唵字，觸眼中布折字，一一依字次第，乃至兩足皆以契觸布之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結此手契成，即想自身猶若釋迦如來，三十二相八十種，好紫磨金色圓滿身光。想已以手契觸頭上布唵字，觸眼中布折字，一一依字次第，乃至兩足皆以契觸布之。

說陀羅尼字想布於身法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說陀羅尼字想布於身法。

唵想安頭上， 其色白如月， 放於無量光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵想安頭上， 其色白如月， 放於無量光，

除滅一切障， 即同佛菩薩， 摩是人頂上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅一切障， 即同佛菩薩， 摩是人頂上。

折字安兩目， 其色如日月， 為照諸愚暗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 折字安兩目， 其色如日月， 為照諸愚暗，

能發深慧明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能發深慧明。

隷字安頸上， 色如紺琉璃， 能顯諸色相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隷字安頸上， 色如紺琉璃， 能顯諸色相，

漸具如來智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸具如來智。

主字想安心， 其色如皎素， 猶心清淨，故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 主字想安心， 其色如皎素， 猶心清淨，故

速達菩提路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速達菩提路。

隷字安兩肩， 色黃如金色， 猶觀是色相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隷字安兩肩， 色黃如金色， 猶觀是色相，

能被精進甲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能被精進甲。

准字想齊中， 其色妙黃白，速令登道場， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准字想齊中， 其色妙黃白，速令登道場，

不退菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不退菩提故。

提字安兩髀， 其色如淺黃， 速證菩提道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提字安兩髀， 其色如淺黃， 速證菩提道，

得坐金剛座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得坐金剛座。

莎嚩字兩脛， 其狀作赤黃， 常能想是字， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莎嚩字兩脛， 其狀作赤黃， 常能想是字，

速得轉法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速得轉法輪。

訶字置兩足， 其色猶滿月， 行者作是想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 訶字置兩足， 其色猶滿月， 行者作是想，

速得達圓寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速得達圓寂。

如是布字想念色， 便成准提勝法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是布字想念色， 便成准提勝法門，

亦名本尊真實相， 能滅諸罪得吉祥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦名本尊真實相， 能滅諸罪得吉祥，

猶如金剛堅固聚， 是名准提勝上法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如金剛堅固聚， 是名准提勝上法。

若常如是修行者， 當知是人速悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若常如是修行者， 當知是人速悉地。

第二根本契第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二根本契第二十一

其契相以二手向內相叉，二頭指二大母指並直竪即成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其契相以二手向內相叉，二頭指二大母指並直竪即成。

妙言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙言曰：

南無颯哆喃(去)(一) 三藐三勃陀(去)俱胝南(二) 怛姪(停也反)他(三) 唵(四) 折隷(去音，下同)(五) 主隷(六) 准提(七) 莎嚩(誦七遍，以契於頂上解散) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無颯哆喃(去)(一) 三藐三勃陀(去)俱胝南(二) 怛姪(停也反)他(三) 唵(四) 折隷(去音，下同)(五) 主隷(六) 准提(七) 莎嚩(誦七遍，以契於頂上解散)

結捧數珠契第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結捧數珠契第二十二

其契相先取數珠安二手掌中，即當心合掌，誦前根本陀羅尼三遍，以珠頂戴，便作把數珠契淨珠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其契相先取數珠安二手掌中，即當心合掌，誦前根本陀羅尼三遍，以珠頂戴，便作把數珠契淨珠。

把數珠契第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 把數珠契第二十三

其契相以二手二無名指二大指各捻珠上。二手相去一寸許，餘指散開微屈即成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其契相以二手二無名指二大指各捻珠上。二手相去一寸許，餘指散開微屈即成。

誦淨數珠妙言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦淨數珠妙言曰：

唵微嚧遮那阿麼羅莎嚩(二合)訶(誦三遍) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵微嚧遮那阿麼羅莎嚩(二合)訶(誦三遍)

淨數珠已，以自心想七俱胝佛母口中出七俱胝陀羅尼文字，一一字放五色光入行者口裏，安自心月中右旋布置，即誦本尊陀羅尼一遍，以右手無名指捻一顆珠過，周而復始不急不緩。不得高聲，須分明稱字而令自聞。所觀本尊及身上布字、念誦記數，於一念中並須一時觀見，不得有闕使心散亂。如觀念疲勞，隨力念誦，或一千二千乃至三千四千五千遍，常取一數為定。如有忙事，亦不得減數至一百八已下。此名聲念誦。若求解脫速出離生死，作此三摩地瑜伽觀行無記無數。念者即想自心如一滿月，湛然清淨內外分明，以唵字安月心中，以折隷主隷准提莎嚩訶字，從前右旋次第周布輪緣(去音)，諦觀一一字義與心相應不得差互。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨數珠已，以自心想七俱胝佛母口中出七俱胝陀羅尼文字，一一字放五色光入行者口裏，安自心月中右旋布置，即誦本尊陀羅尼一遍，以右手無名指捻一顆珠過，周而復始不急不緩。不得高聲，須分明稱字而令自聞。所觀本尊及身上布字、念誦記數，於一念中並須一時觀見，不得有闕使心散亂。如觀念疲勞，隨力念誦，或一千二千乃至三千四千五千遍，常取一數為定。如有忙事，亦不得減數至一百八已下。此名聲念誦。若求解脫速出離生死，作此三摩地瑜伽觀行無記無數。念者即想自心如一滿月，湛然清淨內外分明，以唵字安月心中，以折隷主隷准提莎嚩訶字，從前右旋次第周布輪緣(去音)，諦觀一一字義與心相應不得差互。

說三摩地觀念布字義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說三摩地觀念布字義。

唵字門者，是流注不生不滅義，復於一切法為最勝義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵字門者，是流注不生不滅義，復於一切法為最勝義。

折字門者，於一切法是無行義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 折字門者，於一切法是無行義。

隷字門者，於一切法是無相義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隷字門者，於一切法是無相義。

主字門者，於一切法是無起住義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 主字門者，於一切法是無起住義。

隷字門者，於一切法是無好義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隷字門者，於一切法是無好義。

准字門者，於一切法是無等覺義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准字門者，於一切法是無等覺義。

提字門者，於一切法是無取捨義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提字門者，於一切法是無取捨義。

莎嚩字門者，於一切法是平等無言說義。訶字門者，於一切法是無因寂靜無住涅槃義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莎嚩字門者，於一切法是平等無言說義。訶字門者，於一切法是無因寂靜無住涅槃義。

所說字義雖立文字，皆是無文字義。既無文字，須諦觀一一義相，周而復始無記無數不得斷絕。不斷絕者，為流注不生不滅最勝義。由不生不滅最勝義，是故無行。為無行義，是故無相。為無相義，是故無起住。為無起住義，是故無等覺。為無等覺義，是故無取捨。為無取捨義，是故平等無言說。為平等無言說義，是故無因寂靜無住涅槃。為寂靜無住涅槃義，是故不生不滅最勝無斷。周而復始，此名三摩地念誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說字義雖立文字，皆是無文字義。既無文字，須諦觀一一義相，周而復始無記無數不得斷絕。不斷絕者，為流注不生不滅最勝義。由不生不滅最勝義，是故無行。為無行義，是故無相。為無相義，是故無起住。為無起住義，是故無等覺。為無等覺義，是故無取捨。為無取捨義，是故平等無言說。為平等無言說義，是故無因寂靜無住涅槃。為寂靜無住涅槃義，是故不生不滅最勝無斷。周而復始，此名三摩地念誦。

說准提求願觀想法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說准提求願觀想法。

若求無分別者，當觀無分別無記念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若求無分別者，當觀無分別無記念。

若求無相無色，當觀文字無文字念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若求無相無色，當觀文字無文字念。

若求不二法門者，應觀兩臂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若求不二法門者，應觀兩臂。

若求四無量，當觀四臂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若求四無量，當觀四臂。

若求六通，當觀六臂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若求六通，當觀六臂。

若求八聖道，當觀八臂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若求八聖道，當觀八臂。

若求十波羅蜜圓滿十地者，應觀十臂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若求十波羅蜜圓滿十地者，應觀十臂。

若求如來普遍廣地者，應觀十二臂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若求如來普遍廣地者，應觀十二臂。

若求十八不共法者，應觀十八臂，即如畫像法觀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若求十八不共法者，應觀十八臂，即如畫像法觀也。

若求三十二相，當觀三十二臂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若求三十二相，當觀三十二臂。

若求八萬四千法門者，應觀八十四臂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若求八萬四千法門者，應觀八十四臂。

如上觀念，當入一切如來三摩地門甚深方廣不思議地，是正念處、是正真如、是正解脫。念誦觀行了欲出道場，復須依前次第，更結燒香、燈明、飲食等手契，供養、懺悔、隨意、發願。即結前第一根本契，誦根本陀羅尼七遍，頂上散之。復結前車輅契，以二大母指向外，三度撥中指頭。誦妙言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如上觀念，當入一切如來三摩地門甚深方廣不思議地，是正念處、是正真如、是正解脫。念誦觀行了欲出道場，復須依前次第，更結燒香、燈明、飲食等手契，供養、懺悔、隨意、發願。即結前第一根本契，誦根本陀羅尼七遍，頂上散之。復結前車輅契，以二大母指向外，三度撥中指頭。誦妙言曰：

唵覩嚧覩嚧莎嚩訶(誦三遍) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵覩嚧覩嚧莎嚩訶(誦三遍)

復結前迎請契，以二大母指向外三度開，即成送聖者還本宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復結前迎請契，以二大母指向外三度開，即成送聖者還本宮。

妙言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙言曰：

唵折隷主隷准提孽車孽車婆伽嚩底莎嚩皤喃布娜囉哦麼那耶莎嚩訶(誦三遍) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵折隷主隷准提孽車孽車婆伽嚩底莎嚩皤喃布娜囉哦麼那耶莎嚩訶(誦三遍)

復結前外火院大界契，誦阿三麼祁入儞妙言，左轉三遍即成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復結前外火院大界契，誦阿三麼祁入儞妙言，左轉三遍即成。

復更結三部三麼耶契，各誦妙言一遍即了。任出道場隨意經行，讀誦大般若或華嚴或無邊門，或法華、楞伽、涅槃、大乘經論等思惟誦說，或以七俱胝佛像塔印用印香泥、沙上、紙上，隨意印之多少。如念誦有功德，如經所說境界，一一分明了知次第。欲得作扇底迦等種種方法，或為自身或為他人，即任依法而作念誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復更結三部三麼耶契，各誦妙言一遍即了。任出道場隨意經行，讀誦大般若或華嚴或無邊門，或法華、楞伽、涅槃、大乘經論等思惟誦說，或以七俱胝佛像塔印用印香泥、沙上、紙上，隨意印之多少。如念誦有功德，如經所說境界，一一分明了知次第。欲得作扇底迦等種種方法，或為自身或為他人，即任依法而作念誦。

說扇底迦法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說扇底迦法。

若欲求息災、除一切鬼神，及聰明長命、求解脫者，即於道場中面向北，交脚竪膝而坐。衣服飲食、香花燈燭地等並用白色。從月一日至八日，日三時念誦及護摩等法。若念誦時，先誦根本陀羅尼三七遍已，然後但從唵字誦之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲求息災、除一切鬼神，及聰明長命、求解脫者，即於道場中面向北，交脚竪膝而坐。衣服飲食、香花燈燭地等並用白色。從月一日至八日，日三時念誦及護摩等法。若念誦時，先誦根本陀羅尼三七遍已，然後但從唵字誦之。

妙言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙言曰：

唵折隷主隷准提與彼某甲除災難莎嚩訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵折隷主隷准提與彼某甲除災難莎嚩訶

說布瑟置迦法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說布瑟置迦法。

若欲求增長五通、轉輪種種寶藏、布奢輪劍、賢瓶如意寶、安善那、虞里迦鏡及越斧羂索三叉等、一切財寶藥草等求成就法者，身著黃衣，面向東結加趺坐。所供養香花飲食果子、燈燭地等並用黃色。從月八日至十五日，日三時念誦護摩等事，念誦如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲求增長五通、轉輪種種寶藏、布奢輪劍、賢瓶如意寶、安善那、虞里迦鏡及越斧羂索三叉等、一切財寶藥草等求成就法者，身著黃衣，面向東結加趺坐。所供養香花飲食果子、燈燭地等並用黃色。從月八日至十五日，日三時念誦護摩等事，念誦如前。

妙言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙言曰：

唵折隷主隷准提與彼某甲所求如意莎嚩訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵折隷主隷准提與彼某甲所求如意莎嚩訶

說伐施迦羅拏法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說伐施迦羅拏法。

若欲呼召一切天龍鬼神、人非人等，應作此法者，身著赤衣，面向西結賢坐。香花飲食果子、燈燭地等並用赤色。從十六日至二十三日，日三時念誦，護摩等法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲呼召一切天龍鬼神、人非人等，應作此法者，身著赤衣，面向西結賢坐。香花飲食果子、燈燭地等並用赤色。從十六日至二十三日，日三時念誦，護摩等法。

妙言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙言曰：

唵折隷主隷准提為彼攝召某神成就我願莎嚩訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵折隷主隷准提為彼攝召某神成就我願莎嚩訶

說阿毘遮嚕迦法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說阿毘遮嚕迦法。

若欲降伏一切惡神鬼及損三寶人天者，有多罪業障重眾生調伏難者，能令發菩提心修諸善業者，應起慈悲心而作此法。身著青衣，面向南作蹲踞坐，左脚押右脚。用不香花，食果地等皆用青黑色。從二十三日至月盡日，日三時念誦護摩等法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲降伏一切惡神鬼及損三寶人天者，有多罪業障重眾生調伏難者，能令發菩提心修諸善業者，應起慈悲心而作此法。身著青衣，面向南作蹲踞坐，左脚押右脚。用不香花，食果地等皆用青黑色。從二十三日至月盡日，日三時念誦護摩等法。

妙言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙言曰：

吽折隷主隷准提吽發吒 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吽折隷主隷准提吽發吒

作法已，即如常念誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作法已，即如常念誦。

說七俱胝佛母准提畫像法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說七俱胝佛母准提畫像法。

取不截白㲲清淨者，擇去人髮。畫師受八戒齋，不用膠和色，用新椀成綵色而用畫之。其像作黃白色，種種莊嚴其身，腰下著白衣，衣上有花又。身著輕羅綽袖天衣，以綬帶繫腰，朝霞絡身。其手腕以白螺為釧，其臂上釧七寶莊嚴，一一手上著指環。都十八臂，面有三目。上二手作說法相，右第二手施無畏，第三手把劍，第四手把數珠，第五手把微若布羅迦果(漢言子滿果，此間無，西國有)，第六手把越斧，第七手把鉤，第八手把跋折羅，第九手把寶鬘。左第二手把如意寶幢，第三手把蓮花，第四手把澡灌，第五手把索，第六手把輪，第七手把螺，第八手把賢瓶，第九手把般若波羅蜜經夾。菩薩下作水池，池中安蓮花，難陀拔難陀二龍王共扶蓮花莖。於蓮花上安准提菩薩，其像周圓安明光焰。其像作憐愍眼，看行者在下坐，手執香鑪，面向上看菩薩。於菩薩上畫二淨居天。像法如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取不截白㲲清淨者，擇去人髮。畫師受八戒齋，不用膠和色，用新椀成綵色而用畫之。其像作黃白色，種種莊嚴其身，腰下著白衣，衣上有花又。身著輕羅綽袖天衣，以綬帶繫腰，朝霞絡身。其手腕以白螺為釧，其臂上釧七寶莊嚴，一一手上著指環。都十八臂，面有三目。上二手作說法相，右第二手施無畏，第三手把劍，第四手把數珠，第五手把微若布羅迦果(漢言子滿果，此間無，西國有)，第六手把越斧，第七手把鉤，第八手把跋折羅，第九手把寶鬘。左第二手把如意寶幢，第三手把蓮花，第四手把澡灌，第五手把索，第六手把輪，第七手把螺，第八手把賢瓶，第九手把般若波羅蜜經夾。菩薩下作水池，池中安蓮花，難陀拔難陀二龍王共扶蓮花莖。於蓮花上安准提菩薩，其像周圓安明光焰。其像作憐愍眼，看行者在下坐，手執香鑪，面向上看菩薩。於菩薩上畫二淨居天。像法如是。