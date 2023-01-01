千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經

唐天竺三藏菩提流志譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐天竺三藏菩提流志譯

爾時觀世音菩薩摩訶薩合掌恭敬白言：「世尊應正遍知！是我前身不可思議福德因緣，今蒙世尊與我受記，欲令我身起以大慈悲拔導心，當為利益一切眾生，斷諸結縛、滅八怖畏。今我欲說姥陀羅尼，末世眾生蒙是姥陀羅尼威神力故，皆離苦因、獲安樂果。世尊！後五百歲中，隨在國土城邑聚落山林樹下，有諸苾芻、苾芻尼、諸善男子善女人等，常能日夜六時依法讀誦受持姥陀羅尼最勝法門者，我以念報如來恩德，恒皆隨逐擁護是人而不放捨，不使一切妬憋鬼神競侵嬈害，復令一切宿重業障一時消滅，隨得一切陀羅尼神呪壇印種種法門速皆成就。」復白佛言：「世尊！後五百歲眾生垢重薄福者，多不能專念。設有持者，或被鬼神之所侵害。今我持以佛威神力自在通力，廣為饒益一切眾生，安樂諸天、阿修羅等，謂當說是姥陀羅尼三昧耶門。我於過去無量劫中，已曾親自供養受持如是陀羅尼法，復見過去未來現在諸佛世尊，亦等皆因此姥陀羅尼三昧耶門得成阿耨多羅三藐三菩提。有善男子善女人等，能常專念讀誦受持此姥陀羅尼最勝法門者，此人現世口說流利無所質礙、慧辯通達，於一切天人大眾之中最為第一，聞者歡喜悉皆稽首，在所生處常得恭侍瞻佛法僧，有所言說人皆信受。當知即是諸佛威神自在之力，非我自力。」爾時世尊讚觀世音菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！汝能如是利益安樂一切天、人、阿修羅等及淨業道，我今以智印印之，令汝永不退轉種種大慈大悲方便等心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩摩訶薩合掌恭敬白言：「世尊應正遍知！是我前身不可思議福德因緣，今蒙世尊與我受記，欲令我身起以大慈悲拔導心，當為利益一切眾生，斷諸結縛、滅八怖畏。今我欲說姥陀羅尼，末世眾生蒙是姥陀羅尼威神力故，皆離苦因、獲安樂果。世尊！後五百歲中，隨在國土城邑聚落山林樹下，有諸苾芻、苾芻尼、諸善男子善女人等，常能日夜六時依法讀誦受持姥陀羅尼最勝法門者，我以念報如來恩德，恒皆隨逐擁護是人而不放捨，不使一切妬憋鬼神競侵嬈害，復令一切宿重業障一時消滅，隨得一切陀羅尼神呪壇印種種法門速皆成就。」復白佛言：「世尊！後五百歲眾生垢重薄福者，多不能專念。設有持者，或被鬼神之所侵害。今我持以佛威神力自在通力，廣為饒益一切眾生，安樂諸天、阿修羅等，謂當說是姥陀羅尼三昧耶門。我於過去無量劫中，已曾親自供養受持如是陀羅尼法，復見過去未來現在諸佛世尊，亦等皆因此姥陀羅尼三昧耶門得成阿耨多羅三藐三菩提。有善男子善女人等，能常專念讀誦受持此姥陀羅尼最勝法門者，此人現世口說流利無所質礙、慧辯通達，於一切天人大眾之中最為第一，聞者歡喜悉皆稽首，在所生處常得恭侍瞻佛法僧，有所言說人皆信受。當知即是諸佛威神自在之力，非我自力。」爾時世尊讚觀世音菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！汝能如是利益安樂一切天、人、阿修羅等及淨業道，我今以智印印之，令汝永不退轉種種大慈大悲方便等心。」

是時觀世音菩薩摩訶薩重白佛言：「世尊！我念過去無量劫中，初持此姥陀羅尼法門在補陀落山中，乃逢魔王領諸魔眾惱亂我法，令使呪句不得成就。時我即以此姥陀羅尼降伏眾魔，悉皆退散。當知此陀羅尼力不可思議。」是時觀世音菩薩摩訶薩以大慈悲，為當利益安樂諸天時世人故，即於佛前變說千手千眼姥陀羅尼大身呪曰(用後總攝身印)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時觀世音菩薩摩訶薩重白佛言：「世尊！我念過去無量劫中，初持此姥陀羅尼法門在補陀落山中，乃逢魔王領諸魔眾惱亂我法，令使呪句不得成就。時我即以此姥陀羅尼降伏眾魔，悉皆退散。當知此陀羅尼力不可思議。」是時觀世音菩薩摩訶薩以大慈悲，為當利益安樂諸天時世人故，即於佛前變說千手千眼姥陀羅尼大身呪曰(用後總攝身印)：

「娜麼薩婆(二合)若(爾那反)耶(一) 那謨曷囉(二合)怛娜(二合)哆囉(二合)耶野(二) 娜莫阿弭陀婆(重平)耶怛他(上)揭哆耶(三) 阿囉訶羝三藐三悖陀耶(四) 娜莫阿(上)利(二合)耶嚩(無何反)路枳帝(五) 濕嚩(無可反，下同，二合)囉耶(六) 菩提薩埵耶(七) 摩訶薩埵耶(八) 摩訶迦(居那反，下皆同)嚕抳迦耶(九) 娜麼摩訶薩他(上)摩(二合)跛囉(二合)鉢哆(二合)耶(十) 菩提薩埵耶(十一) 摩訶薩埵耶(十二) 摩訶迦嚕抳迦耶(十三) 娜謨毘補羅毘麼那(十四) 素鉢喇(二合)底(丁枳反)瑟恥哆(去)(十五) 僧棄(長)耶(上)素(上引)唎耶(二合)舍哆婆呵薩囉(二合)阿(上)羝唎(引)迦(十六) 鉢囉(二合)婆(重平)阿(上)嚩婆(重引)悉哆(短)慕(引)㗚怛(二合重引短)曳(十七) 摩訶末尼(去)摩矩吒軍(去)茶囉(上)陀㗚泥(去)(十八) 薄迦筏底(丁里反)鉢頭(途邑反)摩(二合)波拏(上去)曳(十九) 薩婆(二合)路迦(上)阿(阿字是上，迦字上長，緣此句內有阿字，更不須迦字上引聲)播耶(二十)(去)奢摩那(去長)耶(二十一) 毘毘(去)陀素(長呼)佉三摩鞞(去引)舍吠瑟䋾(知價反)(二十二) 薩婆薩埵跛哩慕者那(去引)耶(二十三) 怛姪他(二十四) 唵(引)(二十五) 勃(重)部(長)嚩(伏訛反)(二十六) 摩訶路迦羯囉(上)𧹞(寧簡反)(二十七) 跢(丁舸反)麼(二十八) 悉底(丁里反二合)弭(短)囉(二十九) 鉢䋾(同上)囉(三十) 毘那舍娜(引)伽囉耶(三十一) 囉伽墜(二合引)廢(無計反)灑(疎價反，下同)摩訶暮(引)阿闍(引)囉(三十二) 奢麼(去)迦(三十三) 奢娑迦(三十四) 囉叉(楚價反二合)迦(三十五) 薩婆跛耶突利偈(二合)底(平)(三十六) 鉢囉(二合)舍麼迦那羯囉耶(三十七) 薩婆怛他揭哆(三十八) 三麼嚩馱(重引)那羯囉(短)(三十九) 醯醯(重努氣云)(四十) 摩訶菩提薩埵嚩囉馱(四十一) 鉢頭(同上)摩(二合)路(引)迦三步(重)陀(四十二) 摩訶迦盧抳迦(同上)(四十三) 折(殖列反)䋾麼矩䋾楞(近冷音呼)訖㗚(二合)多(四十四) 舍唎蘭摩尼羯那(上)迦囉闍多跋折囉(二合)伏住哩耶(二合)(四十五) 楞訖㗚(二合)多舍唎(引)囉(四十六) 阿弭多(引)婆(重)視那(短)(四十七) 迦麼囉楞訖㗚(二合)多(四十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娜麼薩婆(二合)若(爾那反)耶(一) 那謨曷囉(二合)怛娜(二合)哆囉(二合)耶野(二) 娜莫阿弭陀婆(重平)耶怛他(上)揭哆耶(三) 阿囉訶羝三藐三悖陀耶(四) 娜莫阿(上)利(二合)耶嚩(無何反)路枳帝(五) 濕嚩(無可反，下同，二合)囉耶(六) 菩提薩埵耶(七) 摩訶薩埵耶(八) 摩訶迦(居那反，下皆同)嚕抳迦耶(九) 娜麼摩訶薩他(上)摩(二合)跛囉(二合)鉢哆(二合)耶(十) 菩提薩埵耶(十一) 摩訶薩埵耶(十二) 摩訶迦嚕抳迦耶(十三) 娜謨毘補羅毘麼那(十四) 素鉢喇(二合)底(丁枳反)瑟恥哆(去)(十五) 僧棄(長)耶(上)素(上引)唎耶(二合)舍哆婆呵薩囉(二合)阿(上)羝唎(引)迦(十六) 鉢囉(二合)婆(重平)阿(上)嚩婆(重引)悉哆(短)慕(引)㗚怛(二合重引短)曳(十七) 摩訶末尼(去)摩矩吒軍(去)茶囉(上)陀㗚泥(去)(十八) 薄迦筏底(丁里反)鉢頭(途邑反)摩(二合)波拏(上去)曳(十九) 薩婆(二合)路迦(上)阿(阿字是上，迦字上長，緣此句內有阿字，更不須迦字上引聲)播耶(二十)(去)奢摩那(去長)耶(二十一) 毘毘(去)陀素(長呼)佉三摩鞞(去引)舍吠瑟䋾(知價反)(二十二) 薩婆薩埵跛哩慕者那(去引)耶(二十三) 怛姪他(二十四) 唵(引)(二十五) 勃(重)部(長)嚩(伏訛反)(二十六) 摩訶路迦羯囉(上)𧹞(寧簡反)(二十七) 跢(丁舸反)麼(二十八) 悉底(丁里反二合)弭(短)囉(二十九) 鉢䋾(同上)囉(三十) 毘那舍娜(引)伽囉耶(三十一) 囉伽墜(二合引)廢(無計反)灑(疎價反，下同)摩訶暮(引)阿闍(引)囉(三十二) 奢麼(去)迦(三十三) 奢娑迦(三十四) 囉叉(楚價反二合)迦(三十五) 薩婆跛耶突利偈(二合)底(平)(三十六) 鉢囉(二合)舍麼迦那羯囉耶(三十七) 薩婆怛他揭哆(三十八) 三麼嚩馱(重引)那羯囉(短)(三十九) 醯醯(重努氣云)(四十) 摩訶菩提薩埵嚩囉馱(四十一) 鉢頭(同上)摩(二合)路(引)迦三步(重)陀(四十二) 摩訶迦盧抳迦(同上)(四十三) 折(殖列反)䋾麼矩䋾楞(近冷音呼)訖㗚(二合)多(四十四) 舍唎蘭摩尼羯那(上)迦囉闍多跋折囉(二合)伏住哩耶(二合)(四十五) 楞訖㗚(二合)多舍唎(引)囉(四十六) 阿弭多(引)婆(重)視那(短)(四十七) 迦麼囉楞訖㗚(二合)多(四十八

) 鉢囉(二合上)皤(去引)囉那羅哩者那摩訶度那娜羅(短)那唎(四十九) 舍哆娑訶薩羅(二合)阿(上)毘(重平)攞使多迦耶(五十) 摩訶菩提薩埵(五十一) 毘馱摩毘馱摩(五十二) 毘那舍耶毘娜舍耶(五十三) 摩訶演(引)怛囉(二合)訖㘑(二合引)奢迦皤(去)吒皤(去)畔馱僧(蘇亘反)婆(引)羅遮囉迦(上)(五十四) 鉢囉(二合)摩他那(五十五) 布嚧灑鉢頭(同上)摩(五十六)(二合)布嚕灑那(上)伽(五十七) 布嚕灑娑伽囉(五十八) 毘(引)囉毘囉闍耶(五十九) 素誕(長)跢(得舸反)素誕哆(六十) 鉢哩筏哩(二合)哆(六十一) 馱摩馱摩(六十二) 縒摩縒摩(六十三) 度(重)嚕度嚕(六十四) 鉢囉(二合)奢(引)薩(短)耶(六十五) 鉢囉(二合)奢(引)薩耶(六十六) 祁(重去)𠻗祁𠻗(六十七) 毘囄毘囄(六十八) 只離只離(六十九) 姥(母音)嚕姥嚕(七十) 姥庾姥庾(七十一) 悶遮悶遮(七十二) 度那度那(七十三) 毘(近佛音)覩那毘覩那(七十四) 度嚕度嚕(七十五) 伽(去引)耶伽耶(七十六) 伽(引)馱耶伽馱耶(七十七) 𠿒娑𠿒娑(七十八) 鉢囉(二合)訶娑鉢囉(二合)訶娑(七十九) 毘(去)馱耶(上)馱(八十) 羯隷(二合)奢(去)(八十一) 嚩(去引)薩(短)那(八十二) 摩摩寫(八十三) 荷囉荷囉(八十四) 僧(司孕反)荷囉僧荷囉(上囉字皆近孕音呼，上四字皆同)(八十五) 覩(重)嚕徵覩嚕徵(八十六)(知里反)摩訶漫拏(去短)攞(八十七) 迦囉拏(八十八) 舍哆鉢囉(二合)細(引)迦(八十九) 皤婆(重)娑(九十) 毘灑(長)那舍麼迦(九十一) 摩訶菩提薩埵(九十二)(二合)皤(去)囉馳(九十三) 莎嚩(二合)呵(九十四句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ) 鉢囉(二合上)皤(去引)囉那羅哩者那摩訶度那娜羅(短)那唎(四十九) 舍哆娑訶薩羅(二合)阿(上)毘(重平)攞使多迦耶(五十) 摩訶菩提薩埵(五十一) 毘馱摩毘馱摩(五十二) 毘那舍耶毘娜舍耶(五十三) 摩訶演(引)怛囉(二合)訖㘑(二合引)奢迦皤(去)吒皤(去)畔馱僧(蘇亘反)婆(引)羅遮囉迦(上)(五十四) 鉢囉(二合)摩他那(五十五) 布嚧灑鉢頭(同上)摩(五十六)(二合)布嚕灑那(上)伽(五十七) 布嚕灑娑伽囉(五十八) 毘(引)囉毘囉闍耶(五十九) 素誕(長)跢(得舸反)素誕哆(六十) 鉢哩筏哩(二合)哆(六十一) 馱摩馱摩(六十二) 縒摩縒摩(六十三) 度(重)嚕度嚕(六十四) 鉢囉(二合)奢(引)薩(短)耶(六十五) 鉢囉(二合)奢(引)薩耶(六十六) 祁(重去)𠻗祁𠻗(六十七) 毘囄毘囄(六十八) 只離只離(六十九) 姥(母音)嚕姥嚕(七十) 姥庾姥庾(七十一) 悶遮悶遮(七十二) 度那度那(七十三) 毘(近佛音)覩那毘覩那(七十四) 度嚕度嚕(七十五) 伽(去引)耶伽耶(七十六) 伽(引)馱耶伽馱耶(七十七) 𠿒娑𠿒娑(七十八) 鉢囉(二合)訶娑鉢囉(二合)訶娑(七十九) 毘(去)馱耶(上)馱(八十) 羯隷(二合)奢(去)(八十一) 嚩(去引)薩(短)那(八十二) 摩摩寫(八十三) 荷囉荷囉(八十四) 僧(司孕反)荷囉僧荷囉(上囉字皆近孕音呼，上四字皆同)(八十五) 覩(重)嚕徵覩嚕徵(八十六)(知里反)摩訶漫拏(去短)攞(八十七) 迦囉拏(八十八) 舍哆鉢囉(二合)細(引)迦(八十九) 皤婆(重)娑(九十) 毘灑(長)那舍麼迦(九十一) 摩訶菩提薩埵(九十二)(二合)皤(去)囉馳(九十三) 莎嚩(二合)呵(九十四句)」

爾時觀世音菩薩摩訶薩說此薄伽梵大蓮花手嚴飾寶杖姥陀羅尼時，三千大千世界乃至非想非非想天皆六返震動，天雨寶花繽紛亂墜，色究竟天、摩醯首羅天戰掉不安皆大恐懼，一切諸惡藥叉、羅剎、妬憋鬼神受大痛惱叫呼求活，四維馳走莫知所趣。是時化身觀世音菩薩語於大眾及一切惡鬼神等：「若不隨順違我呪者，皆使支節熱惱疼痛身分碎裂。汝輩鬼神應知此呪，力能摧破一切諸山、乾竭大海，亦能摧壞阿修羅軍、護諸國邑，摧滅一切鬼病神病、藥毒蟲毒、邪惡人等，復能摧伏三十三天悉令順從。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩摩訶薩說此薄伽梵大蓮花手嚴飾寶杖姥陀羅尼時，三千大千世界乃至非想非非想天皆六返震動，天雨寶花繽紛亂墜，色究竟天、摩醯首羅天戰掉不安皆大恐懼，一切諸惡藥叉、羅剎、妬憋鬼神受大痛惱叫呼求活，四維馳走莫知所趣。是時化身觀世音菩薩語於大眾及一切惡鬼神等：「若不隨順違我呪者，皆使支節熱惱疼痛身分碎裂。汝輩鬼神應知此呪，力能摧破一切諸山、乾竭大海，亦能摧壞阿修羅軍、護諸國邑，摧滅一切鬼病神病、藥毒蟲毒、邪惡人等，復能摧伏三十三天悉令順從。」

爾時世尊在大金剛歡喜勝殿，及尊勝菩薩、無量天、龍、藥叉、羅剎、緊那羅眾住佛法者，一時種種歌詠讚歎觀世音菩薩摩訶薩故。於時菩薩重白佛言：「世尊！是呪亦能摧壞一切有情廣大蓋障黑暗山故。當有有情信聽讀誦依法受持覩見聞者，彼之人等所有一切煩惱黑障悉皆銷滅。若復有人每於晨朝生尊重心，若讀若誦此姥陀羅尼三七遍者，則常為於觀世音菩薩摩訶薩隨攝擁護。若人有所思念一切大願大三摩地門，而欲趣求速成就者，當唯獨坐清閑靜處，想念觀世音菩薩暫勿異緣，每誦此陀羅尼一百八遍者，無願不果。又得一切眾生之所愛樂，當生不墜一切惡穢趣界。若坐行住能常想佛如在頂者，此人已於無量百千俱胝所生積集諸惡罪業皆得銷滅，是人當得具足壽千轉輪王廣大福蘊，又於生生常與觀世音菩薩同時出生生貴族家。若恒持以滿掬香花先散觀世音菩薩像前，乃誦此陀羅尼三七遍者，即得大千功德大悲法性，彼人漸於世間速得大力成就。若每日三時瞻菩薩面誦此陀羅尼一千八遍者，速得觀世音菩薩示微笑相，見已即證離垢初地，念佛三昧光照世間；若命終時，如入禪定，於所生處得宿命智，所有罪障皆盡消除。若欲受持此陀羅尼者，每以正月五月九月一日至十五日，受持齋戒、著白淨衣、食三白食，於舍利塔前或舍利像前，以白檀香泥塗一四肘方壇，復取種種花香散於壇內，佛前燒香然燈，於佛菩薩所生恭敬心。每誦此陀羅尼一千八遍，至十五日夜，得觀世音菩薩而來入是壇內。是人見已，所有一切蓋障、五逆重罪隨盡消滅，身口意業皆得清淨。又得隨證佛三昧力、灌頂地力、波羅蜜地力、殊勝智力。世尊！若須雨時，詣高望處，當仰視天誦此陀羅尼一千八遍，甘雨應時普洽充足。若視地誦此陀羅尼滿一千八遍，能令百穀皆得成熟。若於枯池河泉邊誦此陀羅尼一千八遍，水即盈滿。若以此陀羅尼呪手七遍，摩捫一切病人身者，即得除差。若攝視失念人面身，誦此陀羅尼一百八遍，還得正念。若視飢渴人面，誦此陀羅尼一百八遍，所有飢渴惡相悉皆消除。若欲結界，入池水中，如法書寫此陀羅尼繫置幢頭，令百由旬無諸衰患，便成結界而擁護之。復有善男子善女人等，能常日日誦此陀羅尼百八遍者，其人福聚說不可盡，能加位漸豪貴自在，又為一切人民愛念恭敬，所求如願得滿足故。若欲降伏眾魔怨者，當以姥陀羅尼呪安悉香二十一遍，乃持一呪一燒，滿一百八遍，則得除滅。若欲一切人類不譏蔑者，每日呪楊枝二十一遍，口中嚼之，即得遵敬。欲令自身得大辯才智慧之者，以石菖蒲一十二兩擣為細末，溲和酥蜜，以姥陀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在大金剛歡喜勝殿，及尊勝菩薩、無量天、龍、藥叉、羅剎、緊那羅眾住佛法者，一時種種歌詠讚歎觀世音菩薩摩訶薩故。於時菩薩重白佛言：「世尊！是呪亦能摧壞一切有情廣大蓋障黑暗山故。當有有情信聽讀誦依法受持覩見聞者，彼之人等所有一切煩惱黑障悉皆銷滅。若復有人每於晨朝生尊重心，若讀若誦此姥陀羅尼三七遍者，則常為於觀世音菩薩摩訶薩隨攝擁護。若人有所思念一切大願大三摩地門，而欲趣求速成就者，當唯獨坐清閑靜處，想念觀世音菩薩暫勿異緣，每誦此陀羅尼一百八遍者，無願不果。又得一切眾生之所愛樂，當生不墜一切惡穢趣界。若坐行住能常想佛如在頂者，此人已於無量百千俱胝所生積集諸惡罪業皆得銷滅，是人當得具足壽千轉輪王廣大福蘊，又於生生常與觀世音菩薩同時出生生貴族家。若恒持以滿掬香花先散觀世音菩薩像前，乃誦此陀羅尼三七遍者，即得大千功德大悲法性，彼人漸於世間速得大力成就。若每日三時瞻菩薩面誦此陀羅尼一千八遍者，速得觀世音菩薩示微笑相，見已即證離垢初地，念佛三昧光照世間；若命終時，如入禪定，於所生處得宿命智，所有罪障皆盡消除。若欲受持此陀羅尼者，每以正月五月九月一日至十五日，受持齋戒、著白淨衣、食三白食，於舍利塔前或舍利像前，以白檀香泥塗一四肘方壇，復取種種花香散於壇內，佛前燒香然燈，於佛菩薩所生恭敬心。每誦此陀羅尼一千八遍，至十五日夜，得觀世音菩薩而來入是壇內。是人見已，所有一切蓋障、五逆重罪隨盡消滅，身口意業皆得清淨。又得隨證佛三昧力、灌頂地力、波羅蜜地力、殊勝智力。世尊！若須雨時，詣高望處，當仰視天誦此陀羅尼一千八遍，甘雨應時普洽充足。若視地誦此陀羅尼滿一千八遍，能令百穀皆得成熟。若於枯池河泉邊誦此陀羅尼一千八遍，水即盈滿。若以此陀羅尼呪手七遍，摩捫一切病人身者，即得除差。若攝視失念人面身，誦此陀羅尼一百八遍，還得正念。若視飢渴人面，誦此陀羅尼一百八遍，所有飢渴惡相悉皆消除。若欲結界，入池水中，如法書寫此陀羅尼繫置幢頭，令百由旬無諸衰患，便成結界而擁護之。復有善男子善女人等，能常日日誦此陀羅尼百八遍者，其人福聚說不可盡，能加位漸豪貴自在，又為一切人民愛念恭敬，所求如願得滿足故。若欲降伏眾魔怨者，當以姥陀羅尼呪安悉香二十一遍，乃持一呪一燒，滿一百八遍，則得除滅。若欲一切人類不譏蔑者，每日呪楊枝二十一遍，口中嚼之，即得遵敬。欲令自身得大辯才智慧之者，以石菖蒲一十二兩擣為細末，溲和酥蜜，以姥陀

羅尼呪令現三相，所為煖、煙、光等。得此相已，日服七丸丸如藥丸，并塗心上。服滿百日，即得解慧辯才無礙。并日日誦姥陀羅尼一百八遍，隨結一十二印，擁護身故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅尼呪令現三相，所為煖、煙、光等。得此相已，日服七丸丸如藥丸，并塗心上。服滿百日，即得解慧辯才無礙。并日日誦姥陀羅尼一百八遍，隨結一十二印，擁護身故。」

千手千眼觀世音菩薩總攝身印第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千手千眼觀世音菩薩總攝身印第一

「先起立端身，並脚齊立，右脚微曲少許。先以左手舒下，其無名指中指並屈掌中，小指食指大母指散舒，仰掌向上；次以右手亦然。當屈肘臂而與髆齊，掌面向外。若欲降伏魔怨、諸輩外道邪見稠林入正道者，當作此印誦姥陀羅尼二十一遍，必如所願。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先起立端身，並脚齊立，右脚微曲少許。先以左手舒下，其無名指中指並屈掌中，小指食指大母指散舒，仰掌向上；次以右手亦然。當屈肘臂而與髆齊，掌面向外。若欲降伏魔怨、諸輩外道邪見稠林入正道者，當作此印誦姥陀羅尼二十一遍，必如所願。呪曰：

「那(上)謨曷囉(二合)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一) 那謨阿利耶(二) 婆路枳帝攝伐(二合)囉耶(三) 菩提薩埵耶(四) 摩訶薩埵耶(五) 摩訶迦盧抳迦耶(六) 怛姪他(七) 阿跋陀阿跋陀(八) 跋唎跋帝(九) 𤧕醯夷醯莎訶(十一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那(上)謨曷囉(二合)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一) 那謨阿利耶(二) 婆路枳帝攝伐(二合)囉耶(三) 菩提薩埵耶(四) 摩訶薩埵耶(五) 摩訶迦盧抳迦耶(六) 怛姪他(七) 阿跋陀阿跋陀(八) 跋唎跋帝(九) 𤧕醯夷醯莎訶(十一)」

千手千眼觀世音菩薩總持陀羅尼印第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千手千眼觀世音菩薩總持陀羅尼印第二

「準前身印合掌當心，以中指無名指小指相叉左押右，以二頭指直竪頭相拄，其二大母指各竪押頭指第一文，令掌少開。若善男子善女人等作此印者，隨得滅除無量生死劫來惡業罪障一時消滅，當來往生十方淨土。今釋迦牟尼佛，往昔初坐菩提樹下，為諸魔王之所惱亂，亦作此印獲得安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「準前身印合掌當心，以中指無名指小指相叉左押右，以二頭指直竪頭相拄，其二大母指各竪押頭指第一文，令掌少開。若善男子善女人等作此印者，隨得滅除無量生死劫來惡業罪障一時消滅，當來往生十方淨土。今釋迦牟尼佛，往昔初坐菩提樹下，為諸魔王之所惱亂，亦作此印獲得安樂。」

千手千眼觀世音菩薩解脫禪定印第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千手千眼觀世音菩薩解脫禪定印第三

「先偏袒右肩，右膝著地，合掌頂上，屈二頭指以頭相拄，其二大指押頭指第二文上。此印所有過去諸佛，亦盡同修如是法門，皆得禪定解脫三摩地故。若常結此定印而供養者，速見十方一切諸佛禪定。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先偏袒右肩，右膝著地，合掌頂上，屈二頭指以頭相拄，其二大指押頭指第二文上。此印所有過去諸佛，亦盡同修如是法門，皆得禪定解脫三摩地故。若常結此定印而供養者，速見十方一切諸佛禪定。呪曰：

「哆姪他薩婆陀羅尼(一) 曼茶羅耶(二) 𤧕醯夷醯(三) 鉢囉(二合)麼輸馱(四) 薩跢跛耶(五) 莎嚩(二合)訶(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「哆姪他薩婆陀羅尼(一) 曼茶羅耶(二) 𤧕醯夷醯(三) 鉢囉(二合)麼輸馱(四) 薩跢跛耶(五) 莎嚩(二合)訶(六)」

千手千眼觀世音菩薩千眼印呪第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千手千眼觀世音菩薩千眼印呪第四

「起立並足，先以二中指無名指小指各以甲背相著，其二頭指竪頭相拄，其二大母指側搏押頭指第二文上側，開腕五寸許置於眉間。若常作此印呪法門者，漸得觀見百千萬億世界諸佛淨妙國土，一一佛土各得百萬四千菩薩與其行者同為伴侶。若未逕三曼拏攞法門者，必勿見此印法門故。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「起立並足，先以二中指無名指小指各以甲背相著，其二頭指竪頭相拄，其二大母指側搏押頭指第二文上側，開腕五寸許置於眉間。若常作此印呪法門者，漸得觀見百千萬億世界諸佛淨妙國土，一一佛土各得百萬四千菩薩與其行者同為伴侶。若未逕三曼拏攞法門者，必勿見此印法門故。呪曰：

「唵(一) 薩婆斫芻伽羅耶(二) 陀囉尼(三) 因(去)地(丁涅)唎耶(四) 莎訶(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩婆斫芻伽羅耶(二) 陀囉尼(三) 因(去)地(丁涅)唎耶(四) 莎訶(五)」

千手千眼觀世音菩薩千臂總攝印第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千手千眼觀世音菩薩千臂總攝印第五

「起立並足，先仰右手掌，五指各相附，後以左手掌仰押右掌上當心著。此印力能摧伏三千大千世界一切魔怨。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「起立並足，先仰右手掌，五指各相附，後以左手掌仰押右掌上當心著。此印力能摧伏三千大千世界一切魔怨。呪曰：

「怛姪他(一) 婆盧枳帝(二) 攝伐囉耶(三) 薩婆訥瑟吒(四) 烏訶耶彌(五) 莎訶(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他(一) 婆盧枳帝(二) 攝伐囉耶(三) 薩婆訥瑟吒(四) 烏訶耶彌(五) 莎訶(六)」

千手千眼觀世音菩薩通達三昧印第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千手千眼觀世音菩薩通達三昧印第六

「起立以脚跟相跓，先以左手竪五指相搏，屈肘向前拆，次以右手亦然，屈肘向內拆之。此印能令通達一切三昧智印，莊嚴八萬四千法門，是諸法門皆因此法明見三藐三菩提故。用大身呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「起立以脚跟相跓，先以左手竪五指相搏，屈肘向前拆，次以右手亦然，屈肘向內拆之。此印能令通達一切三昧智印，莊嚴八萬四千法門，是諸法門皆因此法明見三藐三菩提故。用大身呪。」

千手千眼觀世音菩薩呼召天龍八部神鬼集會印第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千手千眼觀世音菩薩呼召天龍八部神鬼集會印第七

「起立並足，合掌當心，各屈二大母指入掌中，次屈二無名指各捻二大指甲上，其二小指二中指直竪頭相跓，合腕相著，以頭指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「起立並足，合掌當心，各屈二大母指入掌中，次屈二無名指各捻二大指甲上，其二小指二中指直竪頭相跓，合腕相著，以頭指來去。呪曰：

「唵(一) 薩婆提婆那伽(二) 阿(上)那唎(三) 莎訶(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩婆提婆那伽(二) 阿(上)那唎(三) 莎訶(四)」

千手千眼觀世音菩薩呼召大梵天王及召憍尸迦來問法印第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千手千眼觀世音菩薩呼召大梵天王及召憍尸迦來問法印第八

「准前印，開腕，以指側相拄仰掌，以頭指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前印，開腕，以指側相拄仰掌，以頭指來去。呪曰：

「唵(一) 摩訶梵摩(去)耶(二) 𤧕醯夷醯(三) 莎訶(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 摩訶梵摩(去)耶(二) 𤧕醯夷醯(三) 莎訶(四)」

「此印呪法能攝無量無數陀羅尼印，諸有法門悉皆來集。若日月蝕時，呪酥一百八遍，以印印酥食者，令人障滅聰明，於當生身日誦萬偈。此印法門，日藏如來授與觀世音菩薩摩訶薩故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印呪法能攝無量無數陀羅尼印，諸有法門悉皆來集。若日月蝕時，呪酥一百八遍，以印印酥食者，令人障滅聰明，於當生身日誦萬偈。此印法門，日藏如來授與觀世音菩薩摩訶薩故。」

千手千眼觀世音菩薩歡喜摩尼隨意明珠印第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千手千眼觀世音菩薩歡喜摩尼隨意明珠印第九

「起立合掌當心，以二大母指雙屈入掌中，餘四指直竪合掌當心，誦前大身呪三七遍，決定當往諸天宮殿，遊歷十方諸佛國土，百千珍寶隨心皆得，供養諸佛菩薩金剛一切聖眾。若有欲作是法門者，當每晨朝清淨澡嗽作此印法，則令當得面見十方恒河沙數國土諸佛，亦得滅除無量劫來生死惡業重罪。是故讚歎如是功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「起立合掌當心，以二大母指雙屈入掌中，餘四指直竪合掌當心，誦前大身呪三七遍，決定當往諸天宮殿，遊歷十方諸佛國土，百千珍寶隨心皆得，供養諸佛菩薩金剛一切聖眾。若有欲作是法門者，當每晨朝清淨澡嗽作此印法，則令當得面見十方恒河沙數國土諸佛，亦得滅除無量劫來生死惡業重罪。是故讚歎如是功德。」

千手千眼觀世音菩薩乞願隨心印第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千手千眼觀世音菩薩乞願隨心印第十

「准前印，屈二頭指押二大母指甲上，其頭指甲背相著，用前身呪。若人隨所求諸願者皆悉滿足，必定不退菩提之道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前印，屈二頭指押二大母指甲上，其頭指甲背相著，用前身呪。若人隨所求諸願者皆悉滿足，必定不退菩提之道。」

千手千眼觀世音菩薩入滅盡定三昧印第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千手千眼觀世音菩薩入滅盡定三昧印第十一

「准前印，直竪散頭指大母指，開掌。此印我在因地之時，乃有恒河沙諸佛如來授我此印，令我得證阿耨多羅三藐三菩提之道。用大身呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前印，直竪散頭指大母指，開掌。此印我在因地之時，乃有恒河沙諸佛如來授我此印，令我得證阿耨多羅三藐三菩提之道。用大身呪。」

千手千眼觀世音菩薩請佛三昧印第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千手千眼觀世音菩薩請佛三昧印第十二

「准前印，合掌當心，頭指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前印，合掌當心，頭指來去。呪曰：

「唵(一) 薩婆勃陀三摩(去)耶(二) 𤧕醯夷醯(三) 鉢囉(二合)摩輸陀薩埵(四) 莎訶(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩婆勃陀三摩(去)耶(二) 𤧕醯夷醯(三) 鉢囉(二合)摩輸陀薩埵(四) 莎訶(五)」

千手千眼觀世音菩薩畫壇法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千手千眼觀世音菩薩畫壇法

復次白言：「世尊！是廣大神變姥曼拏攞呪印法門，能於後末世時與諸呪者速得明見一切如來種族呪壇，平等無等三昧耶故。其持法人常密祕口，誡諸誂論，片勿妄演是陀羅尼中種種神通三昧警相，淨心進止念無暫亂。眩惑於他貪利求說外示異相，滅斯惡作則得成就。若不以此真淨法心而修習者，唐捐其功、虛受眾苦，永無成辦。世尊！當知是人應常精進，守持淨戒齋法清淨，不食五辛酒肉殘食，亦不作離間語、諂誑語、嫉妬語，及盜諸部壇印呪法句故。若犯斯過，即為一切諸佛菩薩之所棄捨，我亦棄捨不樂觀攝。世尊！當知是人則已破於一切諸佛淨戒，毀滅一切三寶正法諸支善相。如此之人，常與一切天魔鬼神及諸外道、毘那夜迦，同一界攝、同一業住，永無依護、聖不救脫，恒為一切諸佛菩薩賢聖天仙共所毀訾。如斯污道匱法之人，雖於晝夜常念此之陀羅尼者，世尊！我見是人永無成就。如是不成，非我所咎，自是他過。以斯義故，不應以此陀羅尼法及諸陀羅尼法，當使是人見聞經卷讀誦受持。應與持淨梵行、心具慈悲、憐愍眾生、行儀無諂求菩提人，書寫讀誦如法受持，則得成就姥陀羅尼曼拏攞故。此法乃是觀世音菩薩摩訶薩最尊最上祕密心王，是故呪者應以真實大精進心，盡捨身分支節骨肉筋髓頭目悉施於他，求覓此法常勤修行，何況種種珍寶穀帛、衣服臥具湯藥外財，為此解脫姥陀羅尼曼拏攞印像等法而不捨乎？至常依師求修學耶。何以故？此解脫法能與末世四生有情作大佛事，成於正行、正業、正精進、正見趣分解脫道處。當有持者，於此身後，乃至無上正等菩提，更不退故。其曼拏攞當於寺內，或向山間或湫泉林邊，方圓八肘，穿去根木惡土瓦石骨等，然以好土堅築平治，起基一肘。復以瞿摩夷、香水和黃土泥，如法塗摩。分為四院，其內外院各開四門。當中一院方闊三肘，當於心上畫一方圓二肘一百八輻寶輪。又於寶輪心上，當畫一肘三十二葉大開敷七寶蓮花。又繞輪外四邊，遍畫火焰。於院四角，角別各畫一開敷蓮花。四花臺上皆畫一如意珠，於四珠上遍畫火焰。又於三十二葉大蓮華臺上，置一白栴檀觀世音菩薩摩訶薩像。次分第二院令闊一肘，四面共分八隔，四角隔各畫一開敷蓮華。又於一一蓮花臺上，各畫一三級寶須彌座。先於東北角座上畫坐大自在天王，次於東南角座上畫坐那羅延天王，次於西南角座上畫坐大梵天王，次於西北角座上畫坐帝釋天王。復於四面隔間共畫十六寶花花鬘。次分第三院當闊二肘，唯畫青色金繩交道金花莊嚴。次分第四院亦闊一肘，復於四面共分二十八隔，於一一隔皆畫開敷蓮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次白言：「世尊！是廣大神變姥曼拏攞呪印法門，能於後末世時與諸呪者速得明見一切如來種族呪壇，平等無等三昧耶故。其持法人常密祕口，誡諸誂論，片勿妄演是陀羅尼中種種神通三昧警相，淨心進止念無暫亂。眩惑於他貪利求說外示異相，滅斯惡作則得成就。若不以此真淨法心而修習者，唐捐其功、虛受眾苦，永無成辦。世尊！當知是人應常精進，守持淨戒齋法清淨，不食五辛酒肉殘食，亦不作離間語、諂誑語、嫉妬語，及盜諸部壇印呪法句故。若犯斯過，即為一切諸佛菩薩之所棄捨，我亦棄捨不樂觀攝。世尊！當知是人則已破於一切諸佛淨戒，毀滅一切三寶正法諸支善相。如此之人，常與一切天魔鬼神及諸外道、毘那夜迦，同一界攝、同一業住，永無依護、聖不救脫，恒為一切諸佛菩薩賢聖天仙共所毀訾。如斯污道匱法之人，雖於晝夜常念此之陀羅尼者，世尊！我見是人永無成就。如是不成，非我所咎，自是他過。以斯義故，不應以此陀羅尼法及諸陀羅尼法，當使是人見聞經卷讀誦受持。應與持淨梵行、心具慈悲、憐愍眾生、行儀無諂求菩提人，書寫讀誦如法受持，則得成就姥陀羅尼曼拏攞故。此法乃是觀世音菩薩摩訶薩最尊最上祕密心王，是故呪者應以真實大精進心，盡捨身分支節骨肉筋髓頭目悉施於他，求覓此法常勤修行，何況種種珍寶穀帛、衣服臥具湯藥外財，為此解脫姥陀羅尼曼拏攞印像等法而不捨乎？至常依師求修學耶。何以故？此解脫法能與末世四生有情作大佛事，成於正行、正業、正精進、正見趣分解脫道處。當有持者，於此身後，乃至無上正等菩提，更不退故。其曼拏攞當於寺內，或向山間或湫泉林邊，方圓八肘，穿去根木惡土瓦石骨等，然以好土堅築平治，起基一肘。復以瞿摩夷、香水和黃土泥，如法塗摩。分為四院，其內外院各開四門。當中一院方闊三肘，當於心上畫一方圓二肘一百八輻寶輪。又於寶輪心上，當畫一肘三十二葉大開敷七寶蓮花。又繞輪外四邊，遍畫火焰。於院四角，角別各畫一開敷蓮花。四花臺上皆畫一如意珠，於四珠上遍畫火焰。又於三十二葉大蓮華臺上，置一白栴檀觀世音菩薩摩訶薩像。次分第二院令闊一肘，四面共分八隔，四角隔各畫一開敷蓮華。又於一一蓮花臺上，各畫一三級寶須彌座。先於東北角座上畫坐大自在天王，次於東南角座上畫坐那羅延天王，次於西南角座上畫坐大梵天王，次於西北角座上畫坐帝釋天王。復於四面隔間共畫十六寶花花鬘。次分第三院當闊二肘，唯畫青色金繩交道金花莊嚴。次分第四院亦闊一肘，復於四面共分二十八隔，於一一隔皆畫開敷蓮

花。又次第於一一蓮花臺上，各各皆畫金剛杵印、三戟叉印、鉞斧印、刀印、劍印、螺印、伏突印、羂索印、棒印、槌印、傘蓋印、如意珠印、閻羅王棒印、毘那夜迦棒印、槊印、輪印及種種手印。是諸印上皆繞遍畫火焰。又當南門隔中畫焰摩王、次當西門隔中畫水天神、次當北門隔中畫俱廢羅天神、次當東門隔中畫俱摩羅天神。次於四角各依本位畫四天王神、皆令面目大瞋怒相、并畫神僕從。次分第五院亦闊一肘、於其四面共畫一百八箇種種果樹花樹寶樹。又於四角各畫一寶須彌山、於四門中亦各畫四大海水。其壇內外院地皆作青色、壇內外界等闊三寸。遍於界上皆竪頭畫金剛杵印，頭刃相次。復於西門南皆側擘開一門，呪者出入。復以千手千眼觀世音像，當壇中心面東懸置。復以千手千眼經置於三十二葉蓮花上白檀像前。以檀香水一十六椀，種種三白飲食果子共二十五盤，一㪷香水瓮二十五箇并於口插諸綵花樹，及種種花鬘共二十箇，蘇燈油燈共二十八盞，塗香末香及諸香等共布十疊，菩薩神幡五色繒幡都共二十五道。如是供養疊器瓮等，皆用金器銀器銅器故，如無真者，假者亦充。如是等物，都內外院四面如法羅列，懸諸幡花，復以稻穀花、白芥子并諸雜花散於壇上。是諸飲食，每日清潔造新好者持列供養。其呪法師每日出入澡浴清淨，以香塗身、著新衣服、食三白食，燒栴檀香、沈水香、蘇合香、龍腦等香，日日三時供養千手千眼觀世音菩薩像。又於內第三院像前，一時自誓受菩薩三律儀戒。於其晝時夜時，皆於外院西門結加趺坐，共誦姥陀羅尼一千八遍，日常不闕，於三七日盡意供養。復於六時從壇西側門入於壇內，第三院西門住立，結前第一第二第三乃至十二請佛三昧耶印，作前印遍各誦呪七遍，乃至十二印畢，當唯自誓發趣，不退堅固大菩提願。但常至誠作法，呼召一切皆來。應正端坐，以決定心想一切呪神如在眼前一無隔障，不得異境。誦前大身呪滿三七日夜，於其像上放大光明，又得觀世音菩薩必定現身。若見身來，當為化現阿難身相，面貌熙怡，來問行者所須何願。呪者詳候，乃仰白言聖者：『為求無上正等菩提姥陀羅尼三摩地法。復願一切壇印呪法皆悉成就，一切鬼神悉盡順伏。』得如願已但自知之，勿泄向人輒妄傳說。得是證已，斯人乃可起以大悲治救世間。此一壇法，於白㲲上或細布上畫之亦得。若欲求一切願者，當作四肘水曼拏攞，心畫蓮花，燒沈水香，誦前身呪一千八遍，作前第十乞願印，即得一切願滿稱心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 花。又次第於一一蓮花臺上，各各皆畫金剛杵印、三戟叉印、鉞斧印、刀印、劍印、螺印、伏突印、羂索印、棒印、槌印、傘蓋印、如意珠印、閻羅王棒印、毘那夜迦棒印、槊印、輪印及種種手印。是諸印上皆繞遍畫火焰。又當南門隔中畫焰摩王、次當西門隔中畫水天神、次當北門隔中畫俱廢羅天神、次當東門隔中畫俱摩羅天神。次於四角各依本位畫四天王神、皆令面目大瞋怒相、并畫神僕從。次分第五院亦闊一肘、於其四面共畫一百八箇種種果樹花樹寶樹。又於四角各畫一寶須彌山、於四門中亦各畫四大海水。其壇內外院地皆作青色、壇內外界等闊三寸。遍於界上皆竪頭畫金剛杵印，頭刃相次。復於西門南皆側擘開一門，呪者出入。復以千手千眼觀世音像，當壇中心面東懸置。復以千手千眼經置於三十二葉蓮花上白檀像前。以檀香水一十六椀，種種三白飲食果子共二十五盤，一㪷香水瓮二十五箇并於口插諸綵花樹，及種種花鬘共二十箇，蘇燈油燈共二十八盞，塗香末香及諸香等共布十疊，菩薩神幡五色繒幡都共二十五道。如是供養疊器瓮等，皆用金器銀器銅器故，如無真者，假者亦充。如是等物，都內外院四面如法羅列，懸諸幡花，復以稻穀花、白芥子并諸雜花散於壇上。是諸飲食，每日清潔造新好者持列供養。其呪法師每日出入澡浴清淨，以香塗身、著新衣服、食三白食，燒栴檀香、沈水香、蘇合香、龍腦等香，日日三時供養千手千眼觀世音菩薩像。又於內第三院像前，一時自誓受菩薩三律儀戒。於其晝時夜時，皆於外院西門結加趺坐，共誦姥陀羅尼一千八遍，日常不闕，於三七日盡意供養。復於六時從壇西側門入於壇內，第三院西門住立，結前第一第二第三乃至十二請佛三昧耶印，作前印遍各誦呪七遍，乃至十二印畢，當唯自誓發趣，不退堅固大菩提願。但常至誠作法，呼召一切皆來。應正端坐，以決定心想一切呪神如在眼前一無隔障，不得異境。誦前大身呪滿三七日夜，於其像上放大光明，又得觀世音菩薩必定現身。若見身來，當為化現阿難身相，面貌熙怡，來問行者所須何願。呪者詳候，乃仰白言聖者：『為求無上正等菩提姥陀羅尼三摩地法。復願一切壇印呪法皆悉成就，一切鬼神悉盡順伏。』得如願已但自知之，勿泄向人輒妄傳說。得是證已，斯人乃可起以大悲治救世間。此一壇法，於白㲲上或細布上畫之亦得。若欲求一切願者，當作四肘水曼拏攞，心畫蓮花，燒沈水香，誦前身呪一千八遍，作前第十乞願印，即得一切願滿稱心。

「若欲一切人歡喜者，作前第九歡喜摩尼隨意明珠印，誦大身呪呪烏麻二十一遍，又一呪一燒滿一千八遍，即得一切歡喜如願。若欲囉惹歡喜者，當取囉惹園內樹枝呪二十一遍擲置園中，即得歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲一切人歡喜者，作前第九歡喜摩尼隨意明珠印，誦大身呪呪烏麻二十一遍，又一呪一燒滿一千八遍，即得一切歡喜如願。若欲囉惹歡喜者，當取囉惹園內樹枝呪二十一遍擲置園中，即得歡喜。

「若欲降伏惡人怨家者，當呪苦練木二十一遍，乃持一呪一燒滿一百八遍，即得歸伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲降伏惡人怨家者，當呪苦練木二十一遍，乃持一呪一燒滿一百八遍，即得歸伏。

「若有神鬼難調伏者，取安悉香和白芥子呪二十一遍，又一呪一燒滿一百八遍者，能使一切鬼神自然臣伏。若有方邑疫病流行，當作四肘水曼拏攞，取好牛酥呪一百八遍，乃持一呪一燒滿一千八遍者，即得一切災疫悉皆消滅。又取酥少分與疫病人食之，隨即除愈。昔罽賓國乃疫病流行，人有得病不過一二日即以命終。有婆羅門真帝，起以大慈施此法門救療一國，疫病之者應時銷滅，其行病鬼應時出國，當知驗耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有神鬼難調伏者，取安悉香和白芥子呪二十一遍，又一呪一燒滿一百八遍者，能使一切鬼神自然臣伏。若有方邑疫病流行，當作四肘水曼拏攞，取好牛酥呪一百八遍，乃持一呪一燒滿一千八遍者，即得一切災疫悉皆消滅。又取酥少分與疫病人食之，隨即除愈。昔罽賓國乃疫病流行，人有得病不過一二日即以命終。有婆羅門真帝，起以大慈施此法門救療一國，疫病之者應時銷滅，其行病鬼應時出國，當知驗耳。

「若有他國侵擾、盜賊逆亂而起來者，作前第一總攝身印呪一百八遍，令諸盜賊自然殄滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有他國侵擾、盜賊逆亂而起來者，作前第一總攝身印呪一百八遍，令諸盜賊自然殄滅。

「若有男子女人一切業報命根盡者，作前滅盡定印，日日供養燒沈水香誦呪，一呪一稱所為人名字滿一千八遍，即得轉其業障。昔波羅柰國有一長者，唯有一子，壽年只合十六。至年十五，長者夫妻愁憂憔悴面無光澤。有婆羅門巡門乞食，遇見長者，問曰：『何謂不樂？』長者具上說其因緣。婆羅門答言：『長者不須愁憂。但取貧道處分法模，子得壽年長遠無夭。』于時婆羅門作此法門滿七日夜，得閻羅王報云：『長者其子命根只合十六，今已十五，惟有一年。今遇善緣，得年八十，故來相報。』爾時長者夫妻歡喜踊躍，罄捨家資施佛法僧。當知此法不可思議具大神驗。先已曾入都會三曼拏攞金剛大道場者，不須作大曼拏攞，唯作水壇結印誦呪，無願不果，速當成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有男子女人一切業報命根盡者，作前滅盡定印，日日供養燒沈水香誦呪，一呪一稱所為人名字滿一千八遍，即得轉其業障。昔波羅柰國有一長者，唯有一子，壽年只合十六。至年十五，長者夫妻愁憂憔悴面無光澤。有婆羅門巡門乞食，遇見長者，問曰：『何謂不樂？』長者具上說其因緣。婆羅門答言：『長者不須愁憂。但取貧道處分法模，子得壽年長遠無夭。』于時婆羅門作此法門滿七日夜，得閻羅王報云：『長者其子命根只合十六，今已十五，惟有一年。今遇善緣，得年八十，故來相報。』爾時長者夫妻歡喜踊躍，罄捨家資施佛法僧。當知此法不可思議具大神驗。先已曾入都會三曼拏攞金剛大道場者，不須作大曼拏攞，唯作水壇結印誦呪，無願不果，速當成佛。

「若有女人臨當產時受大苦惱，當呪蘇二十一遍令彼食之，必定保命安樂產生，所生男女具大相好眾善莊嚴，宿植德本眾人愛敬，常於人中受勝快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有女人臨當產時受大苦惱，當呪蘇二十一遍令彼食之，必定保命安樂產生，所生男女具大相好眾善莊嚴，宿植德本眾人愛敬，常於人中受勝快樂。

「若有眾生患眼病者，是呪法師結菩薩千眼印呪二十一遍，以印印眼，眼即痛愈。以此因緣，其人當獲無邊天眼，徹見諸天受天快樂。若畫千手千眼觀世音菩薩摩訶薩像變者，當用白㲲縱廣十肘或二十肘。是菩薩身作閻浮檀金色，面有三眼，臂有千手，於千手掌各有一眼。首戴寶冠，冠有化佛。其正大手有十八臂，先以二手當心合掌，一手把金剛杵、一手把三戟叉、一手把梵夾、一手執寶印、一手把錫杖、一手掌寶珠、一手把寶輪、一手把開敷蓮花、一手把羂索、一手把楊枝、一手把數珠、一手把澡罐、一手施出甘露、一手施出種種寶雨施之無畏，又以二手當臍右押左仰掌。其餘九百八十二手，皆於手中各執種種器仗等印，或單結手印，皆各不同，如心經說。手腕一一各著環釧，身服著以天妙寶衣，咽垂瓔珞。其綵色中勿銷皮膠，水以相和，當用香乳香膠調和。又一本云，此土無好白㲲者，但取一幅白㲲亦得。圖畫其菩薩身，當長五尺而有兩臂，依前第五千臂印法亦得供養，不要千手千眼。此依梵本，唯菩薩額上復安一眼。若欲受持此姥陀羅尼大法門者，先須畫像。若畫像時，必先如法淨飾室內方圓，以白檀香水摩塗其地作曼拏攞。畫匠畫時出入澡浴清淨潔身，著新淨衣，每日旦時受八戒齋。如畫像訖，若呪法師畫匠人等恐多污觸不如法者，又應如法作一四肘隨心曼拏攞，以種種幡、花、飲食、三白淨食、果子、香水、種種色花、周遍羅列廣設供養。是呪法師畫匠人等、應當日別三時像前懺悔過罪、滿三七日夜、其千手千眼像上乃放大光明、踰日月無量無邊、等照十方三千大千佛之世界皆悉大明。其呪法師畫匠人等及諸眾生遇斯光者、極大重罪一時消滅、咸得清淨。世尊！作此法者，除不至心。我亦曾見過去毘婆尸佛，現斯千手千眼大降魔身。世尊！我今復現是千手千眼大降魔身，於千臂中各現化出一轉輪王，為同賢劫千代轉輪聖王。於千手千眼中各現化出一佛，示同賢劫千佛等出現故。世尊，菩薩降魔身中，此身為最為上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生患眼病者，是呪法師結菩薩千眼印呪二十一遍，以印印眼，眼即痛愈。以此因緣，其人當獲無邊天眼，徹見諸天受天快樂。若畫千手千眼觀世音菩薩摩訶薩像變者，當用白㲲縱廣十肘或二十肘。是菩薩身作閻浮檀金色，面有三眼，臂有千手，於千手掌各有一眼。首戴寶冠，冠有化佛。其正大手有十八臂，先以二手當心合掌，一手把金剛杵、一手把三戟叉、一手把梵夾、一手執寶印、一手把錫杖、一手掌寶珠、一手把寶輪、一手把開敷蓮花、一手把羂索、一手把楊枝、一手把數珠、一手把澡罐、一手施出甘露、一手施出種種寶雨施之無畏，又以二手當臍右押左仰掌。其餘九百八十二手，皆於手中各執種種器仗等印，或單結手印，皆各不同，如心經說。手腕一一各著環釧，身服著以天妙寶衣，咽垂瓔珞。其綵色中勿銷皮膠，水以相和，當用香乳香膠調和。又一本云，此土無好白㲲者，但取一幅白㲲亦得。圖畫其菩薩身，當長五尺而有兩臂，依前第五千臂印法亦得供養，不要千手千眼。此依梵本，唯菩薩額上復安一眼。若欲受持此姥陀羅尼大法門者，先須畫像。若畫像時，必先如法淨飾室內方圓，以白檀香水摩塗其地作曼拏攞。畫匠畫時出入澡浴清淨潔身，著新淨衣，每日旦時受八戒齋。如畫像訖，若呪法師畫匠人等恐多污觸不如法者，又應如法作一四肘隨心曼拏攞，以種種幡、花、飲食、三白淨食、果子、香水、種種色花、周遍羅列廣設供養。是呪法師畫匠人等、應當日別三時像前懺悔過罪、滿三七日夜、其千手千眼像上乃放大光明、踰日月無量無邊、等照十方三千大千佛之世界皆悉大明。其呪法師畫匠人等及諸眾生遇斯光者、極大重罪一時消滅、咸得清淨。世尊！作此法者，除不至心。我亦曾見過去毘婆尸佛，現斯千手千眼大降魔身。世尊！我今復現是千手千眼大降魔身，於千臂中各現化出一轉輪王，為同賢劫千代轉輪聖王。於千手千眼中各現化出一佛，示同賢劫千佛等出現故。世尊，菩薩降魔身中，此身為最為上。」

爾時世尊誥觀世音菩薩摩訶薩曰：「善哉善哉！我以神力盡當來際加被汝之姥陀羅尼故。」爾時觀世音菩薩摩訶薩聞佛讚已，歡喜踊躍，合掌瞻佛，白言：「世尊！復有千手千眼姥陀羅尼成就印法，我復欲說。」於時世尊誥觀世音菩薩摩訶薩曰：「我已隨喜，汝當說之。」於時觀世音菩薩摩訶薩即說千手千眼觀世音菩薩成就法印故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊誥觀世音菩薩摩訶薩曰：「善哉善哉！我以神力盡當來際加被汝之姥陀羅尼故。」爾時觀世音菩薩摩訶薩聞佛讚已，歡喜踊躍，合掌瞻佛，白言：「世尊！復有千手千眼姥陀羅尼成就印法，我復欲說。」於時世尊誥觀世音菩薩摩訶薩曰：「我已隨喜，汝當說之。」於時觀世音菩薩摩訶薩即說千手千眼觀世音菩薩成就法印故。

千手千眼觀世音菩薩辯才印第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千手千眼觀世音菩薩辯才印第十三

「以兩手相背合掌，大母指向前舒。此印能自護護他，當須結界。隨所遊方，持以淨水或以淨灰各呪七遍，所在住處以水以灰先自灑身，然後向於四方四角如法散灑，即成結界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以兩手相背合掌，大母指向前舒。此印能自護護他，當須結界。隨所遊方，持以淨水或以淨灰各呪七遍，所在住處以水以灰先自灑身，然後向於四方四角如法散灑，即成結界。

「若有善男子善女人，被諸惡鬼眾邪魍魎所惑亂者，取石榴枝，柳枝等，陰誦此呪輕打病人，無病不差。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有善男子善女人，被諸惡鬼眾邪魍魎所惑亂者，取石榴枝，柳枝等，陰誦此呪輕打病人，無病不差。呪曰：

「南無薩婆勃陀達摩僧祇比(二合)耶(一) 南無阿利耶嘙盧枳低攝伐羅𡃂(二) 菩提薩多跛寫(三) 南無跋折囉跛尼寫(四) 菩提薩多跛寫(五) 怛地他(六) 徒比徙比迦耶徒比(七) 娑羅闍婆羅尼(八) 馺皤訶(九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無薩婆勃陀達摩僧祇比(二合)耶(一) 南無阿利耶嘙盧枳低攝伐羅𡃂(二) 菩提薩多跛寫(三) 南無跋折囉跛尼寫(四) 菩提薩多跛寫(五) 怛地他(六) 徒比徙比迦耶徒比(七) 娑羅闍婆羅尼(八) 馺皤訶(九)」

「此呪印力能降伏一切邪見外道。若有善男子善女人，能常日初出時、午時、日暮時各誦二十一遍者，即當種種珍寶花香飲食供養十億諸佛無有異也。若命終後，永離三塗不受女身，隨得往生阿彌陀佛國，如來授手摩頂告語：『汝莫怖懼，來生我國。』現身不被橫死，不為鬼神之所得便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此呪印力能降伏一切邪見外道。若有善男子善女人，能常日初出時、午時、日暮時各誦二十一遍者，即當種種珍寶花香飲食供養十億諸佛無有異也。若命終後，永離三塗不受女身，隨得往生阿彌陀佛國，如來授手摩頂告語：『汝莫怖懼，來生我國。』現身不被橫死，不為鬼神之所得便。」

千手千眼觀世音菩薩碎三千大千界滅罪印第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千手千眼觀世音菩薩碎三千大千界滅罪印第十四

「起立以左手屈肘，向前微磔開，五指直竪掌面外拆，次以右手大母指橫屈掌中，以四指把拳當右耳上，當誦身呪，頭指來去。有能日別三時結此印誦姥陀羅尼七遍者，能滅五逆四重等罪。又於一切眾生之上起慈悲心，即得焚燒一切罪根，此身滅後復得值佛，於彼佛土得作轉輪聖王，復證陀羅尼名曰無盡藏三昧智，復得身具二十八相。現身不患眼舌等痛，乃至身中一切疾病，先業等罪盡皆消滅。若天旱時，取烏麻子和稗麻子油作丸，呪一百八遍擲置湫水，即降大雨。若雨多者，當取稻穀炒之作花，以蔓菁油和作丸，呪一百八遍擲置湫水，其雨即止。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「起立以左手屈肘，向前微磔開，五指直竪掌面外拆，次以右手大母指橫屈掌中，以四指把拳當右耳上，當誦身呪，頭指來去。有能日別三時結此印誦姥陀羅尼七遍者，能滅五逆四重等罪。又於一切眾生之上起慈悲心，即得焚燒一切罪根，此身滅後復得值佛，於彼佛土得作轉輪聖王，復證陀羅尼名曰無盡藏三昧智，復得身具二十八相。現身不患眼舌等痛，乃至身中一切疾病，先業等罪盡皆消滅。若天旱時，取烏麻子和稗麻子油作丸，呪一百八遍擲置湫水，即降大雨。若雨多者，當取稻穀炒之作花，以蔓菁油和作丸，呪一百八遍擲置湫水，其雨即止。」

千手千眼觀世音菩薩降伏三千大千魔怨印第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千手千眼觀世音菩薩降伏三千大千魔怨印第十五

「以五指相叉右押左急把拳，當置頂上，誦大身呪，即得一切怨人而自降伏。若作此法，二十九日夜於舍利塔前，持以白檀香泥摩塗其地作二肘壇，於中散雜色花，澡浴清淨、著新淨衣，手把香爐燒沈水香，面東趺坐，想千手千眼觀世音菩薩如在頂上，誦大身呪滿一千八遍，此是最上趣證悉地初之功能。又取芥子、烏麻一處和擣為末、以三指撮取少許、一呪一擲火中、至滿七日、日別一千八遍、然後所作皆悉成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以五指相叉右押左急把拳，當置頂上，誦大身呪，即得一切怨人而自降伏。若作此法，二十九日夜於舍利塔前，持以白檀香泥摩塗其地作二肘壇，於中散雜色花，澡浴清淨、著新淨衣，手把香爐燒沈水香，面東趺坐，想千手千眼觀世音菩薩如在頂上，誦大身呪滿一千八遍，此是最上趣證悉地初之功能。又取芥子、烏麻一處和擣為末、以三指撮取少許、一呪一擲火中、至滿七日、日別一千八遍、然後所作皆悉成就。」

千手千眼觀世音菩薩廣大無畏印第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千手千眼觀世音菩薩廣大無畏印第十六

「起立並足，先以右手仰垂左肘頭，左手亦然。若常於舍利像前誦大身呪一千八遍者，速得無畏施利眾生三昧耶門。又取茴香、白芥子、菖蒲、捨多婆利(外國藥名)，以此等物應於佛前或在壇處，以大身呪一呪一燒滿一千八遍，復以香花供養呪經，所為之願皆悉剋果。若諸餘呪而無驗者，以此呪呪之亦皆成就。若欲乞夢，則誦此呪并結印印眼，令所念事隨夢見之。若人無福所向不諧者，日誦一百八遍，至滿七日，諸有所求一切皆得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「起立並足，先以右手仰垂左肘頭，左手亦然。若常於舍利像前誦大身呪一千八遍者，速得無畏施利眾生三昧耶門。又取茴香、白芥子、菖蒲、捨多婆利(外國藥名)，以此等物應於佛前或在壇處，以大身呪一呪一燒滿一千八遍，復以香花供養呪經，所為之願皆悉剋果。若諸餘呪而無驗者，以此呪呪之亦皆成就。若欲乞夢，則誦此呪并結印印眼，令所念事隨夢見之。若人無福所向不諧者，日誦一百八遍，至滿七日，諸有所求一切皆得。」

於時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！往在娑竭羅龍宮大海法會，見諸龍眾受大苦惱。念諸龍等及諸眾生欲說此法，令得離苦無諸怨害。時有龍女獻我一大如意寶珠，價直娑婆世界，為求此法，我亦為彼廣說是姥陀羅尼法離諸苦故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！往在娑竭羅龍宮大海法會，見諸龍眾受大苦惱。念諸龍等及諸眾生欲說此法，令得離苦無諸怨害。時有龍女獻我一大如意寶珠，價直娑婆世界，為求此法，我亦為彼廣說是姥陀羅尼法離諸苦故。」

爾時水精菩薩白言：「世尊！我亦當為利益護持此呪，當說護持千眼印呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時水精菩薩白言：「世尊！我亦當為利益護持此呪，當說護持千眼印呪。」

水精菩薩印呪第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水精菩薩印呪第十七

「毘摩隷(一) 摩訶毘摩隷(二) 郁呵隷(三) 摩訶郁呵隷(四) 休摩隷(五) 摩訶休摩隷(六) 薩訶隷止隷涕(七) 馺婆訶(八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘摩隷(一) 摩訶毘摩隷(二) 郁呵隷(三) 摩訶郁呵隷(四) 休摩隷(五) 摩訶休摩隷(六) 薩訶隷止隷涕(七) 馺婆訶(八)」

「世尊！若有善男子善女人，在所遊方受持此千手千眼菩薩法者，我當常隨衛護是人，不令諸魔眷屬而作惱亂。若人急難、他國相侵、盜賊逆亂，當取五色縷，以此呪一呪一結，滿二十一結繫於左臂。又以左手無名指中指頭指把拳，大母指押上，展小指指所賊坊，誦呪一百八遍者，悉皆退散不能為害。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有善男子善女人，在所遊方受持此千手千眼菩薩法者，我當常隨衛護是人，不令諸魔眷屬而作惱亂。若人急難、他國相侵、盜賊逆亂，當取五色縷，以此呪一呪一結，滿二十一結繫於左臂。又以左手無名指中指頭指把拳，大母指押上，展小指指所賊坊，誦呪一百八遍者，悉皆退散不能為害。」

「爾時觀世音菩薩在雪山中說法之時，乃遠觀見夜叉羅剎及國人民，唯食眾生血肉無有善心。菩薩為欲利益方便教化，以神通力尋至彼國，現千手千眼大降魔身，說成就姥陀羅尼印。是時羅剎國王來至我所求哀頂禮，我以成就印印之，即令得成無上道法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時觀世音菩薩在雪山中說法之時，乃遠觀見夜叉羅剎及國人民，唯食眾生血肉無有善心。菩薩為欲利益方便教化，以神通力尋至彼國，現千手千眼大降魔身，說成就姥陀羅尼印。是時羅剎國王來至我所求哀頂禮，我以成就印印之，即令得成無上道法。」

千手千眼觀世音菩薩成就印第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千手千眼觀世音菩薩成就印第十八

「起立並足，合掌當心，以小指相叉左押右，誦大身呪二十一遍，種種念法速得成就。若救六道苦難眾生，當用輪印。以十指頭各相拄，開腕開掌，其十指間各相去一寸許。是我常所循環六道，度諸眾生種種苦難，皆結此印輪迴諸趣，所遇眾生悉離苦故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「起立並足，合掌當心，以小指相叉左押右，誦大身呪二十一遍，種種念法速得成就。若救六道苦難眾生，當用輪印。以十指頭各相拄，開腕開掌，其十指間各相去一寸許。是我常所循環六道，度諸眾生種種苦難，皆結此印輪迴諸趣，所遇眾生悉離苦故。」

千手千眼觀世音菩薩成等正覺印第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千手千眼觀世音菩薩成等正覺印第十九

「結加趺坐，先以左手舒五指仰掌在左膝上，次以右手舒五指覆手捺右膝上。此印與滅盡印法法同。所有過去未來現在諸佛皆同修持、宗尊此印，得佛菩提。是印能除一切業障。若坐禪人修諸三昧不現前者，當七日七夜於阿練若處誦此陀羅尼并作此印，晝夜至心唯一想佛，六時懺悔，即得諸法現前，及得大福聚無量無邊不可稱計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「結加趺坐，先以左手舒五指仰掌在左膝上，次以右手舒五指覆手捺右膝上。此印與滅盡印法法同。所有過去未來現在諸佛皆同修持、宗尊此印，得佛菩提。是印能除一切業障。若坐禪人修諸三昧不現前者，當七日七夜於阿練若處誦此陀羅尼并作此印，晝夜至心唯一想佛，六時懺悔，即得諸法現前，及得大福聚無量無邊不可稱計。」

千手千眼觀世音菩薩呼召三十三天印第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千手千眼觀世音菩薩呼召三十三天印第二十

「先以左手四指把拳，次以右手握左手大母指亦如把拳，令左手大母指在右手虎口中出頭，以右手頭指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先以左手四指把拳，次以右手握左手大母指亦如把拳，令左手大母指在右手虎口中出頭，以右手頭指來去。呪曰：

「唵(一) 俱智俱智(二) 俱耶利(三) 遮利遮利(四) 遮犁隷(五) 蘇婆訶(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 俱智俱智(二) 俱耶利(三) 遮利遮利(四) 遮犁隷(五) 蘇婆訶(六)」

「此印呪，若善男子善女人臨欲眠時，當結此印誦以此呪，一呪一印心上，滿一百八遍者，心中所願於夢寐中悉得知見。若常日日結印誦者，速得除滅一切罪障，不失菩提之心。其人昏夜寐夢，漸漸增廣皆得吉祥，乃至夢見如來在菩提樹下授記成道，及得釋梵諸天常來侍衛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印呪，若善男子善女人臨欲眠時，當結此印誦以此呪，一呪一印心上，滿一百八遍者，心中所願於夢寐中悉得知見。若常日日結印誦者，速得除滅一切罪障，不失菩提之心。其人昏夜寐夢，漸漸增廣皆得吉祥，乃至夢見如來在菩提樹下授記成道，及得釋梵諸天常來侍衛。」

千手千眼觀世音菩薩呼召天龍八部鬼神印第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千手千眼觀世音菩薩呼召天龍八部鬼神印第二十一

「起立並足，先以左手大母指屈在掌中，四指握上作拳當心上著，次以右手亦如之竪，以右手在右耳邊，以頭指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「起立並足，先以左手大母指屈在掌中，四指握上作拳當心上著，次以右手亦如之竪，以右手在右耳邊，以頭指來去。呪曰：

「南無尼乾陀(一) 南無阿利闍波陀(二) 馺婆訶(三) 南無阿利闍羅馺婆訶(四) 堙醯夷醯(五) 馺婆訶(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無尼乾陀(一) 南無阿利闍波陀(二) 馺婆訶(三) 南無阿利闍羅馺婆訶(四) 堙醯夷醯(五) 馺婆訶(六)」

「此印呪若善男子善女人受持讀誦者，速知七世宿命之事，蛇毒藥毒不相災害，刀不能害、王不生瞋，永劫不受地獄之苦。若每日日誦此呪時，能令二十八部鬼神來詣誦呪人邊坐聽誦呪。若善男子善女人等為鬼魅著，當以白縷一呪一結，四十九結繫其咽下，即當除差。若有國內疫癘流行，國人死亡者多，當取王園池中蓮花一千八莖，復以蓮花一呪一擲火燒令盡，災疫即除。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印呪若善男子善女人受持讀誦者，速知七世宿命之事，蛇毒藥毒不相災害，刀不能害、王不生瞋，永劫不受地獄之苦。若每日日誦此呪時，能令二十八部鬼神來詣誦呪人邊坐聽誦呪。若善男子善女人等為鬼魅著，當以白縷一呪一結，四十九結繫其咽下，即當除差。若有國內疫癘流行，國人死亡者多，當取王園池中蓮花一千八莖，復以蓮花一呪一擲火燒令盡，災疫即除。」

千手千眼觀世音菩薩解脫印第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千手千眼觀世音菩薩解脫印第二十二

「結加趺坐，先以左手中指與大母指頭相捻，仰掌向上，餘三指散展置於左膝上，次以右手亦如之，覆手置於右膝上。當結此印誦大身呪二十一遍，所願漸令自悉滿足，諸有苦惱皆得解脫。若善男子善女人具造十惡五逆等罪，如以閻浮里地盡以為塵，一一微塵為一大劫，是人具造若干微塵等罪，應墮地獄歷劫受苦永無出期。是人能於白月十五日，一日一夜不語不食，舍利像前結印誦呪滿一千八遍者，如上劫苦悉皆消滅。若不滅者，無有是處。世尊！此印若受持者，具大功效，不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「結加趺坐，先以左手中指與大母指頭相捻，仰掌向上，餘三指散展置於左膝上，次以右手亦如之，覆手置於右膝上。當結此印誦大身呪二十一遍，所願漸令自悉滿足，諸有苦惱皆得解脫。若善男子善女人具造十惡五逆等罪，如以閻浮里地盡以為塵，一一微塵為一大劫，是人具造若干微塵等罪，應墮地獄歷劫受苦永無出期。是人能於白月十五日，一日一夜不語不食，舍利像前結印誦呪滿一千八遍者，如上劫苦悉皆消滅。若不滅者，無有是處。世尊！此印若受持者，具大功效，不可思議。」

千手千眼觀世音菩薩自在神足印第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千手千眼觀世音菩薩自在神足印第二十三

「起立，先以左手握右脚大母指如於把拳，次以右手握左手腕背上，誦大身呪呪印七遍，以印呪力當獲神通，住不退地乃至菩提。誦呪之時勿令聲出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「起立，先以左手握右脚大母指如於把拳，次以右手握左手腕背上，誦大身呪呪印七遍，以印呪力當獲神通，住不退地乃至菩提。誦呪之時勿令聲出。

千手千眼觀世音菩薩神變自在印第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千手千眼觀世音菩薩神變自在印第二十四

「先以左手大母指捻小指甲上，次以右手亦如之，餘三指各散磔竪，合腕相著置於頂上。誦大身呪一百八遍，則同隱行飛仙遊行自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先以左手大母指捻小指甲上，次以右手亦如之，餘三指各散磔竪，合腕相著置於頂上。誦大身呪一百八遍，則同隱行飛仙遊行自在。

「請千眼觀音王心印呪，此印是第一根本啟請印，兩手合掌虛於掌內，以二頭指來去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「請千眼觀音王心印呪，此印是第一根本啟請印，兩手合掌虛於掌內，以二頭指來去。

「唵阿嚕力帝囇路迦(去夜反)毘社(時賀反)耶薩婆鑠都嚧(二合)鉢囉麼馱那迦囉耶𤙖泮莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿嚕力帝囇路迦(去夜反)毘社(時賀反)耶薩婆鑠都嚧(二合)鉢囉麼馱那迦囉耶𤙖泮莎訶」