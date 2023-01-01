千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經卷下

唐總持寺三藏沙門智通譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐總持寺三藏沙門智通譯

爾時觀世音菩薩說是呪時，三千大千世界乃至非想非非想天六反震動，色究竟天摩醯首羅戰慄不安皆大恐懼，一切惡鬼皆大叫喚受大苦惱，東西散走莫知所趣。爾時化身語諸大眾及諸惡鬼神等：「若不隨順我呪者、違逆者，頭破粉碎。」此呪能摧碎諸山、乾竭大海，此呪能摧伏阿脩羅軍、護諸國土，此呪能摧伏一切諸惡鬼神、一切諸病、一切惡毒、一切惡人，此呪能摧破三十三天皆令降伏。若善男子有能誦持此呪者，其人威力說不可盡。此呪能令誦持之者豪貴自在，亦能令國王終身愛念，稱意所求悉皆滿足。若欲降伏魔怨者，當燒求羅香，誦我身呪二十一遍。若欲令一切人愛己者，呪楊枝二十一遍，口中嚼之，即得愛敬。若欲令自身辯才智慧者，呪菖蒲一千八遍，塗其心上，即得辯才無礙。作姥陀羅尼心印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩說是呪時，三千大千世界乃至非想非非想天六反震動，色究竟天摩醯首羅戰慄不安皆大恐懼，一切惡鬼皆大叫喚受大苦惱，東西散走莫知所趣。爾時化身語諸大眾及諸惡鬼神等：「若不隨順我呪者、違逆者，頭破粉碎。」此呪能摧碎諸山、乾竭大海，此呪能摧伏阿脩羅軍、護諸國土，此呪能摧伏一切諸惡鬼神、一切諸病、一切惡毒、一切惡人，此呪能摧破三十三天皆令降伏。若善男子有能誦持此呪者，其人威力說不可盡。此呪能令誦持之者豪貴自在，亦能令國王終身愛念，稱意所求悉皆滿足。若欲降伏魔怨者，當燒求羅香，誦我身呪二十一遍。若欲令一切人愛己者，呪楊枝二十一遍，口中嚼之，即得愛敬。若欲令自身辯才智慧者，呪菖蒲一千八遍，塗其心上，即得辯才無礙。作姥陀羅尼心印。

辯才無礙印呪第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯才無礙印呪第十三

以兩手相背合掌，大母指向前舒。此印能自護護他。當須結界，隨所遊方或呪淨水或呪淨灰，各呪七遍，所在住處以手掬水掬灰先灑自身，然後向於四方四角如法散灑。若有善男子善女人被諸惡鬼眾邪魍魎之所惑亂者，取石榴枝及柳枝陰誦此呪，輕打病人，無病不差。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以兩手相背合掌，大母指向前舒。此印能自護護他。當須結界，隨所遊方或呪淨水或呪淨灰，各呪七遍，所在住處以手掬水掬灰先灑自身，然後向於四方四角如法散灑。若有善男子善女人被諸惡鬼眾邪魍魎之所惑亂者，取石榴枝及柳枝陰誦此呪，輕打病人，無病不差。呪曰：

「南無薩婆佛陀達摩僧祇比耶 南無阿利耶婆盧吉低攝伐羅𡃂 菩提薩多跛寫南無跋折羅波尼寫菩提薩多波寫 跢姪他 徒比徒比迦耶 徒比婆羅闍婆羅尼馺皤訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無薩婆佛陀達摩僧祇比耶 南無阿利耶婆盧吉低攝伐羅𡃂 菩提薩多跛寫南無跋折羅波尼寫菩提薩多波寫 跢姪他 徒比徒比迦耶 徒比婆羅闍婆羅尼馺皤訶」

此呪印能降伏諸邪見外道。若有善男子善女人，於晨朝時日三時各誦一遍者，即與種種供養十億諸佛無有異也，永不受女身，命終之後永離三塗，即得往生阿彌陀佛國，如來授手摩頂：「汝莫怖懼，來生我國。」現身不被橫死，不為鬼神之所得便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此呪印能降伏諸邪見外道。若有善男子善女人，於晨朝時日三時各誦一遍者，即與種種供養十億諸佛無有異也，永不受女身，命終之後永離三塗，即得往生阿彌陀佛國，如來授手摩頂：「汝莫怖懼，來生我國。」現身不被橫死，不為鬼神之所得便。

破三千大三世界滅罪印第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破三千大三世界滅罪印第十四

起立以左手向前展臂，五指向前散托竪五指，次以右手大母指屈在掌中，以四指把拳當右耳上，當誦身呪頭指來去。此印日別須三時，一時誦七遍，能滅五逆、四重罪，於一切眾生生慈慈心，即能燒一切罪根，此身滅後即為值佛，於彼佛土得作轉輪聖王。復得陀羅尼名曰無盡藏，復得三昧名智等，復得身中二十八種相現，現身不患眼舌耳鼻等病，乃至身中一切疾病悉能消滅，若有先業罪者亦得消滅。若見天旱時，取烏麻子和毘麻子脂作丸，呪一百八遍，擲著湫水中，即得雨。若雨過多，取稻穀炒作華，取蔓菁子脂和作丸，呪之一百八遍，擲著湫水中，雨即止也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起立以左手向前展臂，五指向前散托竪五指，次以右手大母指屈在掌中，以四指把拳當右耳上，當誦身呪頭指來去。此印日別須三時，一時誦七遍，能滅五逆、四重罪，於一切眾生生慈慈心，即能燒一切罪根，此身滅後即為值佛，於彼佛土得作轉輪聖王。復得陀羅尼名曰無盡藏，復得三昧名智等，復得身中二十八種相現，現身不患眼舌耳鼻等病，乃至身中一切疾病悉能消滅，若有先業罪者亦得消滅。若見天旱時，取烏麻子和毘麻子脂作丸，呪一百八遍，擲著湫水中，即得雨。若雨過多，取稻穀炒作華，取蔓菁子脂和作丸，呪之一百八遍，擲著湫水中，雨即止也。

降伏三千大千世界魔怨印第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏三千大千世界魔怨印第十五

以五指相叉左壓右急把拳，當頂上著，誦身呪，即降伏。若作此法，向舍利塔前二十九日夜，取白檀香作末，塗地作曼荼羅，其中散種種華。澡浴清淨、著新淨衣，手把香鑪燒沈水香，面向東坐，呪一千八遍。此是最初功能。又取芥子、烏麻著一處擣為末，以三指撮取少許，呪之一遍擲著火中。如是七日，日別誦一百八遍，然後所作皆悉成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以五指相叉左壓右急把拳，當頂上著，誦身呪，即降伏。若作此法，向舍利塔前二十九日夜，取白檀香作末，塗地作曼荼羅，其中散種種華。澡浴清淨、著新淨衣，手把香鑪燒沈水香，面向東坐，呪一千八遍。此是最初功能。又取芥子、烏麻著一處擣為末，以三指撮取少許，呪之一遍擲著火中。如是七日，日別誦一百八遍，然後所作皆悉成就。

廣大無畏印第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大無畏印第十六

起立並足，先以右手仰垂左肘膝頭，左手亦如之。於舍利像前，誦身呪一百八遍，即得無畏施於眾生。又取槐香、白芥子、菖蒲、捨多婆利(外國藥名)，以此等物內火中燒之。燒火之時，應於佛前或在淨處，誦呪三十二遍，以香華供養，呪法悉皆成就，所為之者皆悉剋果。若餘呪無驗，以此呪呪之，亦皆成就。若欲乞夢，誦此呪并作印，眠即有夢，隨所欲見皆得見之。若人無福所向不諧者，日誦三遍呪滿七日，諸有所求一切皆得。爾時菩薩在娑竭羅龍宮海會說法，見諸龍眾受大苦惱，愍諸龍眾為度苦惱眾生，悉得離苦無諸怨害。爾時龍女獻一寶珠，價直娑婆世界，為求法故，吾為廣說離諸苦難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起立並足，先以右手仰垂左肘膝頭，左手亦如之。於舍利像前，誦身呪一百八遍，即得無畏施於眾生。又取槐香、白芥子、菖蒲、捨多婆利(外國藥名)，以此等物內火中燒之。燒火之時，應於佛前或在淨處，誦呪三十二遍，以香華供養，呪法悉皆成就，所為之者皆悉剋果。若餘呪無驗，以此呪呪之，亦皆成就。若欲乞夢，誦此呪并作印，眠即有夢，隨所欲見皆得見之。若人無福所向不諧者，日誦三遍呪滿七日，諸有所求一切皆得。爾時菩薩在娑竭羅龍宮海會說法，見諸龍眾受大苦惱，愍諸龍眾為度苦惱眾生，悉得離苦無諸怨害。爾時龍女獻一寶珠，價直娑婆世界，為求法故，吾為廣說離諸苦難。

水精菩薩護持千眼印呪第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水精菩薩護持千眼印呪第十七

爾時水精菩薩為欲利益護持此呪，而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時水精菩薩為欲利益護持此呪，而說呪曰：

「毘摩隸 摩訶毘摩隸 郁呵隸 摩訶郁呵隷 休摩隷 摩訶休摩隷 薩訶隷 止隷睇 馺婆訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘摩隸 摩訶毘摩隸 郁呵隸 摩訶郁呵隷 休摩隷 摩訶休摩隷 薩訶隷 止隷睇 馺婆訶」

若有善男子善女人在所遊方受持此千眼千臂菩薩法者，我當常隨衛護，乃至諸魔眷屬無惱亂者。若人急難、他國相侵、盜賊逆亂，當取五色縷結，誦呪二十一遍，一遍一結，繫於左臂。又以左手無名指中指頭指把拳，大母指壓上，展小母指，指所至賊方誦呪七遍，悉皆退散，不能為害。爾時觀世音菩薩在雪山中說法，觀見夜叉羅剎國中人民唯食眾生血肉，無有善心。菩薩為欲利益方便教化眾生，以神通力尋至彼國，現千眼千臂降魔身，說成就姥陀羅尼法。爾時羅剎國王來至我所，求哀頂禮。我以成就印印之，即得成無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有善男子善女人在所遊方受持此千眼千臂菩薩法者，我當常隨衛護，乃至諸魔眷屬無惱亂者。若人急難、他國相侵、盜賊逆亂，當取五色縷結，誦呪二十一遍，一遍一結，繫於左臂。又以左手無名指中指頭指把拳，大母指壓上，展小母指，指所至賊方誦呪七遍，悉皆退散，不能為害。爾時觀世音菩薩在雪山中說法，觀見夜叉羅剎國中人民唯食眾生血肉，無有善心。菩薩為欲利益方便教化眾生，以神通力尋至彼國，現千眼千臂降魔身，說成就姥陀羅尼法。爾時羅剎國王來至我所，求哀頂禮。我以成就印印之，即得成無上道。

成就印第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就印第十八

起立並足，合掌當心，以小指相叉左壓右，誦身呪二十一遍，種種皆得成就。若救六道苦難眾生，當用輪印。以十指頭各相拄，開腕掌中使開，其指間各相去一寸許即是。菩薩在六道循環度諸苦難，以此印輪迴，悉得離苦。此印法拔吒那羅延長年師，纔翻便即歸國，并將所翻之本。智通畢竟尋逐不得，遇於一僧邊得梵本譯出，在外無本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起立並足，合掌當心，以小指相叉左壓右，誦身呪二十一遍，種種皆得成就。若救六道苦難眾生，當用輪印。以十指頭各相拄，開腕掌中使開，其指間各相去一寸許即是。菩薩在六道循環度諸苦難，以此印輪迴，悉得離苦。此印法拔吒那羅延長年師，纔翻便即歸國，并將所翻之本。智通畢竟尋逐不得，遇於一僧邊得梵本譯出，在外無本。

成等正覺印第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成等正覺印第十九

結跏趺坐，先以左手舒五指，仰掌在左膝上，次以右手舒五指，覆手捺右膝上。此與滅盡印法同。過去未來現在諸佛，皆同此印得佛菩提。此印能除一切業障。若坐禪諸法不現前者，當七日七夜於阿練若處誦此陀羅尼并此印法，至心念佛，晝夜六時懺悔，即得諸法現前，及所得福無量無邊不可稱計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結跏趺坐，先以左手舒五指，仰掌在左膝上，次以右手舒五指，覆手捺右膝上。此與滅盡印法同。過去未來現在諸佛，皆同此印得佛菩提。此印能除一切業障。若坐禪諸法不現前者，當七日七夜於阿練若處誦此陀羅尼并此印法，至心念佛，晝夜六時懺悔，即得諸法現前，及所得福無量無邊不可稱計。

呼召三十三天印第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呼召三十三天印第二十

先以左手四指把拳，次以右手握左手大母指亦如把拳，令左手大母指在右手虎口中出頭，以右手頭指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先以左手四指把拳，次以右手握左手大母指亦如把拳，令左手大母指在右手虎口中出頭，以右手頭指來去。呪曰：

「唵(一) 俱智俱智(二) 俱耶利(三) 遮利遮利(四) 遮犁隷(五) 蘇婆訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 俱智俱智(二) 俱耶利(三) 遮利遮利(四) 遮犁隷(五) 蘇婆訶」

此陀羅尼印呪不可思議。若善男子善女人臨欲眠時，誦此呪一百八遍，心中所願於夢寐中悉得知見。若能日日誦此呪者，亦能滅一切罪，不失菩提心。其人昏夜寐夢漸漸增廣皆得吉祥，乃至夢見如來在菩提樹下授記成道，乃至釋梵諸天常來侍衛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼印呪不可思議。若善男子善女人臨欲眠時，誦此呪一百八遍，心中所願於夢寐中悉得知見。若能日日誦此呪者，亦能滅一切罪，不失菩提心。其人昏夜寐夢漸漸增廣皆得吉祥，乃至夢見如來在菩提樹下授記成道，乃至釋梵諸天常來侍衛。

呼召天龍八部鬼神印第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呼召天龍八部鬼神印第二十一

起立並足，先以左手大母指屈在掌中，四指把拳當心上著，次以右手亦如之，以右手在右耳邊，以頭指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起立並足，先以左手大母指屈在掌中，四指把拳當心上著，次以右手亦如之，以右手在右耳邊，以頭指來去。呪曰：

「南無尼健陀(上聲)(一) 南無阿利闍波陀(去聲)(二) 馺婆訶(三) 南無阿利闍羅馺婆訶(四) 堙醯夷醯(五) 馺婆訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無尼健陀(上聲)(一) 南無阿利闍波陀(去聲)(二) 馺婆訶(三) 南無阿利闍羅馺婆訶(四) 堙醯夷醯(五) 馺婆訶」

此呪印若善男子善女人受持讀誦者，知七世宿命，毒蛇不敢螫、毒藥自然除、刀不能害、王亦不能瞋，永劫不受地獄苦。若誦此呪時，二十八部鬼神來詣誦呪人邊，坐聽誦呪。若善男子善女人為鬼魅所著，以白縷為呪索，一遍一結，如是四十九結，繫其咽下，其病即除。若國內災疫流行國人死亡多者，當取國王園池中蓮華一百八莖，一華各呪一遍擲著火中，燒令蕩盡，災疫即除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此呪印若善男子善女人受持讀誦者，知七世宿命，毒蛇不敢螫、毒藥自然除、刀不能害、王亦不能瞋，永劫不受地獄苦。若誦此呪時，二十八部鬼神來詣誦呪人邊，坐聽誦呪。若善男子善女人為鬼魅所著，以白縷為呪索，一遍一結，如是四十九結，繫其咽下，其病即除。若國內災疫流行國人死亡多者，當取國王園池中蓮華一百八莖，一華各呪一遍擲著火中，燒令蕩盡，災疫即除。

解脫印第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫印第二十二

結跏趺坐，先以左手中指與大母指頭相捻，仰掌向上，餘三指散展置於左膝上，次以右手亦如之，覆手置於右膝上，誦身呪二十一遍，所願悉皆滿足，諸有苦惱悉皆解脫。若善男子善女人具造十惡、五逆等罪，如閻浮提履地變為微塵，一一微塵成於一劫。是人造若干等罪，應墮地獄歷劫受苦永無出期。是善男子善女人，能於舍利及佛像前，白月十五日一日一夜不食，結印誦呪滿一百八遍，如上諸罪苦惱悉皆消滅。若不滅者，無有是處。此印智通本上先無，智通於涼州逢一婆羅門僧有此梵本，遇會勘之，更有此印，自得受持，大有功効不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結跏趺坐，先以左手中指與大母指頭相捻，仰掌向上，餘三指散展置於左膝上，次以右手亦如之，覆手置於右膝上，誦身呪二十一遍，所願悉皆滿足，諸有苦惱悉皆解脫。若善男子善女人具造十惡、五逆等罪，如閻浮提履地變為微塵，一一微塵成於一劫。是人造若干等罪，應墮地獄歷劫受苦永無出期。是善男子善女人，能於舍利及佛像前，白月十五日一日一夜不食，結印誦呪滿一百八遍，如上諸罪苦惱悉皆消滅。若不滅者，無有是處。此印智通本上先無，智通於涼州逢一婆羅門僧有此梵本，遇會勘之，更有此印，自得受持，大有功効不可思議。

自在神足印第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在神足印第二十三

起立先以左手握右脚大母指如把拳，次以右手握左手腕背上，誦身呪七遍，欲進千里不以為難。誦呪之時，勿令聲出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起立先以左手握右脚大母指如把拳，次以右手握左手腕背上，誦身呪七遍，欲進千里不以為難。誦呪之時，勿令聲出。

神變自在印第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神變自在印第二十四

先以左手大母指捻小指甲上，次以右手亦如之，餘三指各散竪，合腕相著置於頂上，誦身呪二十一遍，皆得遊行自在。昔有罽賓國僧闍提，於北天竺求得此梵本，未曾翻譯，自得受持，威力廣大，不敢流傳。智通於此僧弟婆伽伽邊得本，依法受持功効不少。唯不流行於世，此本絕無，後同學得者願同功力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先以左手大母指捻小指甲上，次以右手亦如之，餘三指各散竪，合腕相著置於頂上，誦身呪二十一遍，皆得遊行自在。昔有罽賓國僧闍提，於北天竺求得此梵本，未曾翻譯，自得受持，威力廣大，不敢流傳。智通於此僧弟婆伽伽邊得本，依法受持功効不少。唯不流行於世，此本絕無，後同學得者願同功力。

王心印呪第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王心印呪第二十五

兩手合掌虛掌內合腕，二頭指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩手合掌虛掌內合腕，二頭指來去。呪曰：

「唵(一) 阿嚕力帝囇路迦夜(去聲)毘社(時賀切)耶(二) 薩婆鑠覩嚧(二合)鉢囉麼馱那(三) 迦囉耶𤙖泮莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 阿嚕力帝囇路迦夜(去聲)毘社(時賀切)耶(二) 薩婆鑠覩嚧(二合)鉢囉麼馱那(三) 迦囉耶𤙖泮莎訶」

爾時觀世音菩薩告諸大眾言：「若佛滅後，於末法時五百年中，閻浮提人忽眼見及耳聞我此法印陀羅尼法門者，當知此人過去已曾供養無量諸佛。今得值遇，得我此法印陀羅尼，抄寫受持讀誦、如法修行者，即得初地，速成佛果得阿耨多羅三藐三菩提。」爾時觀世音菩薩聞佛說已，歡喜信受，作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩告諸大眾言：「若佛滅後，於末法時五百年中，閻浮提人忽眼見及耳聞我此法印陀羅尼法門者，當知此人過去已曾供養無量諸佛。今得值遇，得我此法印陀羅尼，抄寫受持讀誦、如法修行者，即得初地，速成佛果得阿耨多羅三藐三菩提。」爾時觀世音菩薩聞佛說已，歡喜信受，作禮而去。