千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經卷上

唐總持寺三藏沙門智通譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐總持寺三藏沙門智通譯

爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！是我前身不可思議福德因緣，今蒙世尊與我授記，欲令利益一切眾生起大悲心，能斷一切繫縛、能滅一切怖畏。一切眾生蒙此威神，悉離苦因、獲安樂果。若有善男子善女人，於我滅後五百歲中，能於日夜六時依法受持此陀羅尼神呪法門者，一切業障悉皆消滅，一切陀羅尼法悉皆成就。今我念報世尊恩德，隨在何等乃至村城國邑聚落或在山野林間，我常隨逐擁護是人，不令一切神鬼之所嬈害。」爾時觀世音菩薩又白佛言：「世尊！後五百歲中，眾生垢重薄福者多，不能專念；設有受者，或被鬼神之所侵害。今我以佛威神之力，廣為饒益一切眾生，安樂天、人、阿脩羅等，為說陀羅尼法。我於過去無量劫中。已曾親近供養如是陀羅尼法，乃至過去未來現在諸佛皆因此陀羅尼法門得成阿耨多羅三藐三菩提。若有善男子善女人等，專念受持此陀羅尼法門者，此人現世口說流利無所質礙，慧辯通達，於一切天人大眾中最為第一，聞者歡喜悉皆稽首，在所生處常得見佛法僧，有所言說人皆信受。當知此是諸佛威神之力，非我自力。」爾時世尊讚歎觀世音菩薩言：「善哉善哉！汝能如是利益安樂天、人、阿脩羅等及淨業道。我今以智印印之，令汝永不退轉。」爾時觀世音菩薩又白佛言：「世尊！我念過去無量劫中，持此陀羅尼法門在布怛羅山中，乃逢魔王領諸魔眾惱亂我法，令使呪句不成。爾時我以此陀羅尼法降伏是魔，悉皆退散。當知此陀羅尼力不可思議。」爾時觀世音菩薩慈悲故、利益故、安樂天人故，即說姥陀羅尼法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！是我前身不可思議福德因緣，今蒙世尊與我授記，欲令利益一切眾生起大悲心，能斷一切繫縛、能滅一切怖畏。一切眾生蒙此威神，悉離苦因、獲安樂果。若有善男子善女人，於我滅後五百歲中，能於日夜六時依法受持此陀羅尼神呪法門者，一切業障悉皆消滅，一切陀羅尼法悉皆成就。今我念報世尊恩德，隨在何等乃至村城國邑聚落或在山野林間，我常隨逐擁護是人，不令一切神鬼之所嬈害。」爾時觀世音菩薩又白佛言：「世尊！後五百歲中，眾生垢重薄福者多，不能專念；設有受者，或被鬼神之所侵害。今我以佛威神之力，廣為饒益一切眾生，安樂天、人、阿脩羅等，為說陀羅尼法。我於過去無量劫中。已曾親近供養如是陀羅尼法，乃至過去未來現在諸佛皆因此陀羅尼法門得成阿耨多羅三藐三菩提。若有善男子善女人等，專念受持此陀羅尼法門者，此人現世口說流利無所質礙，慧辯通達，於一切天人大眾中最為第一，聞者歡喜悉皆稽首，在所生處常得見佛法僧，有所言說人皆信受。當知此是諸佛威神之力，非我自力。」爾時世尊讚歎觀世音菩薩言：「善哉善哉！汝能如是利益安樂天、人、阿脩羅等及淨業道。我今以智印印之，令汝永不退轉。」爾時觀世音菩薩又白佛言：「世尊！我念過去無量劫中，持此陀羅尼法門在布怛羅山中，乃逢魔王領諸魔眾惱亂我法，令使呪句不成。爾時我以此陀羅尼法降伏是魔，悉皆退散。當知此陀羅尼力不可思議。」爾時觀世音菩薩慈悲故、利益故、安樂天人故，即說姥陀羅尼法。

根本大身呪(用後總攝身印)「那麼薩囉婆(二合)若(爾那切)耶(一) 娜謨喝囉怛那(二合)多羅(二合)夜(引)也(二) 娜謨阿弭陀婆(重平)耶怛他揭多耶(三) 阿囉訶羝三藐三菩陀耶(四) 娜謨阿唎耶(二合)跋路枳帝(五) 濕嚩(二合)囉耶(六) 菩提薩埵耶(七) 摩訶薩埵耶(八) 摩訶迦嚕尼(去聲)迦耶(九) 娜謨摩訶薩他摩(二合)波羅(二合)鉢多(二合)耶(十) 菩提薩埵耶(十一) 摩訶薩埵耶(十二) 摩訶迦嚕尼迦耶(凡迦字皆鳩耶切)(十三) 娜謨毘補羅毘麼那(十四) 素(上聲)鉢喇(二合)底(丁枳切)瑟恥(二合)多(去聲)(十五) 僧棄(長)耶素(引)唎耶(二合)舍多娑訶薩囉(二合)阿羝唎(引)迦(十六) 鉢囉(二合)婆(重平聲)阿嚩(皆肥麼切)婆(重平聲)悉多(短)慕(引)㗚怛(重去聲短二合)曳(十七) 摩訶末尼(去聲)摩矩吒軍荼囉陀㗚泥(去聲)(十八) 薄伽伐底(丁里切)鉢頭摩(二合)波(引)拏(上聲)曳(十九) 薩囉婆(二合)路迦阿(阿字是上聲，迦字上聲長，緣此句內有阿字，更不須迦引聲)跛(長去聲)耶(二十) 奢(去聲)麼那(去聲長)耶(二十一) 毘毘(去聲)陀毒(長)佉三摩鞞(去聲引)舍吠瑟吒(二合)(二十二) 薩婆薩埵跛哩慕者那(去聲引)耶(二十三) 怛姪他(二十四) 唵(二十五) 勃(重)部(長)皤(伏訛切)(二十六) 摩訶路迦羯囉(短)𧹞(二十七) 那哆(丁舸切)麼(二十八) 悉底(丁里切二合)弭(短)囉(二十九) 鉢吒囉(三十) 毘那舍娜(引)迦囉耶(三十一) 囉伽墜(二合引)沙摩訶慕(引)訶闍(引)羅(三十二) 奢摩(去聲)迦(三十三) 奢婆迦(三十四) 囉訖叉迦(三十五) 薩婆波耶突唎揭(二合)底(平聲)(三十六) 鉢囉(二合)舍麼迦那揭囉耶(三十七) 薩婆怛他揭哆(三十八) 三摩嚩駄(重引) 那羯囉(短)(三十九) 醯醯(重努氣道)(四十) 摩訶菩提薩埵嚩囉駄(四十一) 鉢頭摩(二合)路(引)迦三步(重)陀(四十二) 摩訶迦嚧尼迦(四十三) 折(植列切引)吒(上聲)麼矩吒(長上聲)楞(近冷切)訖㗚哆(二合)(四十四) 舍唎蘭摩尼羯那(上聲)迦囉闍哆跋折囉(二合)吠住𠻗耶(二合)(四十五) 楞訖㗚(引)多舍利囉(四十六) 阿弭哆(引)婆視那(短)(四十七)(上聲) 迦摩囉楞訖㗚哆(四十八) 鉢囉(二合引)皤(去聲引)囉那囉哩者那(四十九) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本大身呪(用後總攝身印)「那麼薩囉婆(二合)若(爾那切)耶(一) 娜謨喝囉怛那(二合)多羅(二合)夜(引)也(二) 娜謨阿弭陀婆(重平)耶怛他揭多耶(三) 阿囉訶羝三藐三菩陀耶(四) 娜謨阿唎耶(二合)跋路枳帝(五) 濕嚩(二合)囉耶(六) 菩提薩埵耶(七) 摩訶薩埵耶(八) 摩訶迦嚕尼(去聲)迦耶(九) 娜謨摩訶薩他摩(二合)波羅(二合)鉢多(二合)耶(十) 菩提薩埵耶(十一) 摩訶薩埵耶(十二) 摩訶迦嚕尼迦耶(凡迦字皆鳩耶切)(十三) 娜謨毘補羅毘麼那(十四) 素(上聲)鉢喇(二合)底(丁枳切)瑟恥(二合)多(去聲)(十五) 僧棄(長)耶素(引)唎耶(二合)舍多娑訶薩囉(二合)阿羝唎(引)迦(十六) 鉢囉(二合)婆(重平聲)阿嚩(皆肥麼切)婆(重平聲)悉多(短)慕(引)㗚怛(重去聲短二合)曳(十七) 摩訶末尼(去聲)摩矩吒軍荼囉陀㗚泥(去聲)(十八) 薄伽伐底(丁里切)鉢頭摩(二合)波(引)拏(上聲)曳(十九) 薩囉婆(二合)路迦阿(阿字是上聲，迦字上聲長，緣此句內有阿字，更不須迦引聲)跛(長去聲)耶(二十) 奢(去聲)麼那(去聲長)耶(二十一) 毘毘(去聲)陀毒(長)佉三摩鞞(去聲引)舍吠瑟吒(二合)(二十二) 薩婆薩埵跛哩慕者那(去聲引)耶(二十三) 怛姪他(二十四) 唵(二十五) 勃(重)部(長)皤(伏訛切)(二十六) 摩訶路迦羯囉(短)𧹞(二十七) 那哆(丁舸切)麼(二十八) 悉底(丁里切二合)弭(短)囉(二十九) 鉢吒囉(三十) 毘那舍娜(引)迦囉耶(三十一) 囉伽墜(二合引)沙摩訶慕(引)訶闍(引)羅(三十二) 奢摩(去聲)迦(三十三) 奢婆迦(三十四) 囉訖叉迦(三十五) 薩婆波耶突唎揭(二合)底(平聲)(三十六) 鉢囉(二合)舍麼迦那揭囉耶(三十七) 薩婆怛他揭哆(三十八) 三摩嚩駄(重引) 那羯囉(短)(三十九) 醯醯(重努氣道)(四十) 摩訶菩提薩埵嚩囉駄(四十一) 鉢頭摩(二合)路(引)迦三步(重)陀(四十二) 摩訶迦嚧尼迦(四十三) 折(植列切引)吒(上聲)麼矩吒(長上聲)楞(近冷切)訖㗚哆(二合)(四十四) 舍唎蘭摩尼羯那(上聲)迦囉闍哆跋折囉(二合)吠住𠻗耶(二合)(四十五) 楞訖㗚(引)多舍利囉(四十六) 阿弭哆(引)婆視那(短)(四十七)(上聲) 迦摩囉楞訖㗚哆(四十八) 鉢囉(二合引)皤(去聲引)囉那囉哩者那(四十九)

摩訶社那娜囉(短)那(長)唎(五十) 舍哆娑訶薩囉(二合)阿毘(重平聲)囉使哆迦耶(五十一) 摩訶菩提薩埵(五十二) 毘馱摩毘馱摩(五十三) 毘那舍耶毘那舍耶(五十四) 摩訶(引)演覩魯(二合)訖隷(二合引)奢迦皤(去聲)吒皤(去聲)畔哆僧娑囉迦(上聲短)(五十五) 波羅迦囉(二合)摩他那(五十六) 布嚧沙鉢頭摩(二合)(五十七) 布嚕沙那伽(五十八) 布嚕沙婆伽囉(五十九) 毘囉毘羅闍耶(六十) 素誕多素誕跢(六十一) 鉢哩筏哩(二合重)多(六十二) 馱摩馱摩(六十三) 些摩些摩(六十四) 度(重)嚧度嚧(六十五) 鉢囉(二合)奢(引)薩(短)耶(六十六) 鉢羅(二合)奢(引)薩耶(六十七) 祁(重去聲)囄祁囄(六十八) 毘囄毘囄(六十九) 只囄只囄(七十) 姥(音母)嚧姥嚧(七十一) 姥庾姥庾(七十二) 悶遮悶遮(七十三) 度那度那(七十四) 毘(近佛音)度那毘度那(七十五) 度嚕度嚕(七十六) 伽(去聲引)耶伽耶(七十七) 伽馱耶伽馱耶(七十八) 喝娑喝娑(七十九) 鉢囉(二合)訶娑鉢囉訶娑(八十) 毘(去聲)毘(上聲)馱(八十一) 羯隷(二合)奢(去聲)(八十三) 嚩(去聲引)薩(短)那麼麼寫(某甲)(八十三) 荷囉(去聲)荷囉(八十四) 僧(司孕切)荷囉僧荷囉(八十五)(別入) 覩(重)嚕徵(八十六)(知智切) 覩嚕徵摩訶曼荼(去聲短)羅(八十七) 迦囉拏(八十八) 舍哆鉢囉(二合)細迦(八十九) 皤婆(重)娑(九十) 毘娑那(長)舍麼迦(九十一) 摩訶菩提薩埵(九十二) 皤囉馱(九十三) 莎訶(九十四句)」 此陀羅尼名薄伽梵蓮華手嚴飾寶仗。世尊於大金剛歡喜殿說，為尊勝菩薩及無量天、龍、緊那羅之所讚歎，為摧壞廣大業障山故。若有得聞者，若讀若誦若得覩視者，此人所有一切煩惱業障悉得消滅。若有人於晨朝時生尊重心誦此陀羅尼者，常為觀世音菩薩恒常隨逐擁護是人，所思念事皆得成就。若有求願使得成就者，當獨坐靜處，心念觀世音菩薩更勿餘緣，誦此陀羅尼七遍，無願不果，又得一切眾生之所愛樂，不墮一切惡趣之中。若坐若行若住，常念佛如對目前者，是人於無量百千俱胝生，所有積集諸惡罪業皆得消滅，是人當得具足千轉輪王之福，生生常得與觀世音菩薩同時出生生貴姓家。若以一掬香華散於觀世音菩薩前，誦此陀羅尼七遍者，得大千功德大悲法性，彼人於世間得大力成就。若至心看菩薩面誦此陀羅尼者，即得見觀世音 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶社那娜囉(短)那(長)唎(五十) 舍哆娑訶薩囉(二合)阿毘(重平聲)囉使哆迦耶(五十一) 摩訶菩提薩埵(五十二) 毘馱摩毘馱摩(五十三) 毘那舍耶毘那舍耶(五十四) 摩訶(引)演覩魯(二合)訖隷(二合引)奢迦皤(去聲)吒皤(去聲)畔哆僧娑囉迦(上聲短)(五十五) 波羅迦囉(二合)摩他那(五十六) 布嚧沙鉢頭摩(二合)(五十七) 布嚕沙那伽(五十八) 布嚕沙婆伽囉(五十九) 毘囉毘羅闍耶(六十) 素誕多素誕跢(六十一) 鉢哩筏哩(二合重)多(六十二) 馱摩馱摩(六十三) 些摩些摩(六十四) 度(重)嚧度嚧(六十五) 鉢囉(二合)奢(引)薩(短)耶(六十六) 鉢羅(二合)奢(引)薩耶(六十七) 祁(重去聲)囄祁囄(六十八) 毘囄毘囄(六十九) 只囄只囄(七十) 姥(音母)嚧姥嚧(七十一) 姥庾姥庾(七十二) 悶遮悶遮(七十三) 度那度那(七十四) 毘(近佛音)度那毘度那(七十五) 度嚕度嚕(七十六) 伽(去聲引)耶伽耶(七十七) 伽馱耶伽馱耶(七十八) 喝娑喝娑(七十九) 鉢囉(二合)訶娑鉢囉訶娑(八十) 毘(去聲)毘(上聲)馱(八十一) 羯隷(二合)奢(去聲)(八十三) 嚩(去聲引)薩(短)那麼麼寫(某甲)(八十三) 荷囉(去聲)荷囉(八十四) 僧(司孕切)荷囉僧荷囉(八十五)(別入) 覩(重)嚕徵(八十六)(知智切) 覩嚕徵摩訶曼荼(去聲短)羅(八十七) 迦囉拏(八十八) 舍哆鉢囉(二合)細迦(八十九) 皤婆(重)娑(九十) 毘娑那(長)舍麼迦(九十一) 摩訶菩提薩埵(九十二) 皤囉馱(九十三) 莎訶(九十四句)」 此陀羅尼名薄伽梵蓮華手嚴飾寶仗。世尊於大金剛歡喜殿說，為尊勝菩薩及無量天、龍、緊那羅之所讚歎，為摧壞廣大業障山故。若有得聞者，若讀若誦若得覩視者，此人所有一切煩惱業障悉得消滅。若有人於晨朝時生尊重心誦此陀羅尼者，常為觀世音菩薩恒常隨逐擁護是人，所思念事皆得成就。若有求願使得成就者，當獨坐靜處，心念觀世音菩薩更勿餘緣，誦此陀羅尼七遍，無願不果，又得一切眾生之所愛樂，不墮一切惡趣之中。若坐若行若住，常念佛如對目前者，是人於無量百千俱胝生，所有積集諸惡罪業皆得消滅，是人當得具足千轉輪王之福，生生常得與觀世音菩薩同時出生生貴姓家。若以一掬香華散於觀世音菩薩前，誦此陀羅尼七遍者，得大千功德大悲法性，彼人於世間得大力成就。若至心看菩薩面誦此陀羅尼者，即得見觀世音

菩薩微笑相，見已即得離垢地，能照耀世間，即於此生當得見佛，臨命終時如入禪定，生生之處得宿命智，所有罪障皆悉消滅。若欲受持此陀羅尼者，當於白月十五日受持八戒齋，著白淨衣，於有舍利塔前及有舍利處諸佛前並得，用白檀作壇(其白檀於石上磨，取末用塗地)，以種種華散彼壇內。佛前燒香然燈，於佛所生恭敬心，觀世音菩薩而來入是壇內，當誦此陀羅尼一百八遍，是人所有一切罪障、五逆重罪悉皆消滅，身口意業皆得清淨，得佛三昧力，灌頂力、波羅蜜地力、殊勝智力悉皆成就。若須雨時，當視天誦此陀羅尼，甘雨應時即下。若視地誦此陀羅尼者，能令百穀皆得成熟。若於枯池河泉邊誦此陀羅尼者，即得水還盈滿。若一切病患，當誦此陀羅尼，以手摩之，即得除差。於失念者邊誦此陀羅尼，還得正念。若於飢渴人邊，當視其面誦此陀羅尼，所有飢渴悉皆消滅。若欲結界，當入池水中，寫此陀羅尼繫著幢上，一百由旬內無諸衰患，即成就結界，擁護成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩微笑相，見已即得離垢地，能照耀世間，即於此生當得見佛，臨命終時如入禪定，生生之處得宿命智，所有罪障皆悉消滅。若欲受持此陀羅尼者，當於白月十五日受持八戒齋，著白淨衣，於有舍利塔前及有舍利處諸佛前並得，用白檀作壇(其白檀於石上磨，取末用塗地)，以種種華散彼壇內。佛前燒香然燈，於佛所生恭敬心，觀世音菩薩而來入是壇內，當誦此陀羅尼一百八遍，是人所有一切罪障、五逆重罪悉皆消滅，身口意業皆得清淨，得佛三昧力，灌頂力、波羅蜜地力、殊勝智力悉皆成就。若須雨時，當視天誦此陀羅尼，甘雨應時即下。若視地誦此陀羅尼者，能令百穀皆得成熟。若於枯池河泉邊誦此陀羅尼者，即得水還盈滿。若一切病患，當誦此陀羅尼，以手摩之，即得除差。於失念者邊誦此陀羅尼，還得正念。若於飢渴人邊，當視其面誦此陀羅尼，所有飢渴悉皆消滅。若欲結界，當入池水中，寫此陀羅尼繫著幢上，一百由旬內無諸衰患，即成就結界，擁護成就。

總攝身印第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總攝身印第一

先起立端身並脚齊立，右脚微曲少許。先以左手舒下，以中指無名指並屈著掌中，小指食指以大母指散舒，仰掌向上，次以右手亦然。屈肘與髆齊，掌向前。此是總攝身印。若欲降伏魔怨及諸外道邪見稠林，令入正道者，當作此印，誦陀羅尼二十一遍，必如所願。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先起立端身並脚齊立，右脚微曲少許。先以左手舒下，以中指無名指並屈著掌中，小指食指以大母指散舒，仰掌向上，次以右手亦然。屈肘與髆齊，掌向前。此是總攝身印。若欲降伏魔怨及諸外道邪見稠林，令入正道者，當作此印，誦陀羅尼二十一遍，必如所願。呪曰：

「那(上聲)謨曷囉(二合)怛囉夜耶(一) 那謨阿唎耶(二) 婆路咭帝攝伐(二合)囉耶(三) 菩提薩埵跛耶(四)(二合)摩訶薩埵跛耶(五) 摩訶迦嚕尼迦耶(六) 怛姪他(七) 阿(去聲)跋陀阿跋陀(八) 跋唎跋帝(九) 堙醯夷醯(十) 莎訶(十一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那(上聲)謨曷囉(二合)怛囉夜耶(一) 那謨阿唎耶(二) 婆路咭帝攝伐(二合)囉耶(三) 菩提薩埵跛耶(四)(二合)摩訶薩埵跛耶(五) 摩訶迦嚕尼迦耶(六) 怛姪他(七) 阿(去聲)跋陀阿跋陀(八) 跋唎跋帝(九) 堙醯夷醯(十) 莎訶(十一)」

總持陀羅尼印第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總持陀羅尼印第二

準前身印上，合掌當心，以五指相叉左壓右，以二頭指直竪頭相拄，以大母指附頭指壓第一文上，掌少開。此印名總持陀羅尼法。若人作此印者，誦呪二十一遍，能滅無量劫生死業障，當來往生十方淨土。往昔釋迦牟尼佛臨欲成道，為魔王所惱，作此總持陀羅尼印，獲得禪定。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 準前身印上，合掌當心，以五指相叉左壓右，以二頭指直竪頭相拄，以大母指附頭指壓第一文上，掌少開。此印名總持陀羅尼法。若人作此印者，誦呪二十一遍，能滅無量劫生死業障，當來往生十方淨土。往昔釋迦牟尼佛臨欲成道，為魔王所惱，作此總持陀羅尼印，獲得禪定。呪曰：

「哆姪他薩婆陀羅尼(一) 曼荼羅耶(二) 堙醯夷醯(三) 鉢羅麼輸馱(四) 薩跢跛耶(五) 莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「哆姪他薩婆陀羅尼(一) 曼荼羅耶(二) 堙醯夷醯(三) 鉢羅麼輸馱(四) 薩跢跛耶(五) 莎訶」

解脫禪定印第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫禪定印第三

先偏袒右肩，右膝著地，合掌頂上，屈二頭指以頭相拄，二大指附頭指第二文上。此法印名解脫禪定印。過去諸佛同修此法，得禪定解脫。同前呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先偏袒右肩，右膝著地，合掌頂上，屈二頭指以頭相拄，二大指附頭指第二文上。此法印名解脫禪定印。過去諸佛同修此法，得禪定解脫。同前呪。

千眼印呪第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千眼印呪第四

起立並足，先以二中指無名指小指各以甲背相著，其二頭指竪頭相拄，其二大母指側搏附頭指第二文上，側腕開五寸許置於眉間。此名千眼印。作此印呪法門者，即得觀見百千萬億世界諸佛剎淨妙國土，一一佛國各得百萬四千菩薩與行者為同伴侶。若未經三曼荼羅者，必不得見此印法門。通作此法印，親驗菩薩授法與智通，凡有所願悉皆滿足。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起立並足，先以二中指無名指小指各以甲背相著，其二頭指竪頭相拄，其二大母指側搏附頭指第二文上，側腕開五寸許置於眉間。此名千眼印。作此印呪法門者，即得觀見百千萬億世界諸佛剎淨妙國土，一一佛國各得百萬四千菩薩與行者為同伴侶。若未經三曼荼羅者，必不得見此印法門。通作此法印，親驗菩薩授法與智通，凡有所願悉皆滿足。呪曰：

「唵(一) 薩婆斫芻伽囉耶(二) 陀羅尼(三) 因(去聲)地(丁涅切)唎耶(四) 莎訶(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩婆斫芻伽囉耶(二) 陀羅尼(三) 因(去聲)地(丁涅切)唎耶(四) 莎訶(五)」

千臂總攝印第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千臂總攝印第五

起立並足，先仰右手掌，五指各相附，後以左手掌仰壓右掌上，當心著。此名總攝千臂印。此印能伏三千大千世界魔怨。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起立並足，先仰右手掌，五指各相附，後以左手掌仰壓右掌上，當心著。此名總攝千臂印。此印能伏三千大千世界魔怨。呪曰：

「怛姪他(一) 婆盧枳帝(二) 攝伐囉耶(三) 薩婆咄(徒訥切)瑟吒(四) 烏訶耶彌(五) 莎訶(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他(一) 婆盧枳帝(二) 攝伐囉耶(三) 薩婆咄(徒訥切)瑟吒(四) 烏訶耶彌(五) 莎訶(六)」

通達三昧印第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通達三昧印第六

起立以脚跟相拄，先以左手竪五指相搏，屈肘向前托，次以右手亦然，屈肘向內托。此名通達三昧印。此印能令通達一切三昧智印，莊嚴八萬四千法門，皆因此法得阿耨多羅三藐三菩提。用前大身呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起立以脚跟相拄，先以左手竪五指相搏，屈肘向前托，次以右手亦然，屈肘向內托。此名通達三昧印。此印能令通達一切三昧智印，莊嚴八萬四千法門，皆因此法得阿耨多羅三藐三菩提。用前大身呪。

呼召天龍八部神鬼集會印第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呼召天龍八部神鬼集會印第七

起立並足，先以左手無名指捻大母指甲上，次以右手亦如是作，二小指及中指直竪頭相拄，合腕，以頭指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起立並足，先以左手無名指捻大母指甲上，次以右手亦如是作，二小指及中指直竪頭相拄，合腕，以頭指來去。呪曰：

「唵(一) 薩婆提婆那伽(二) 阿(去聲)那唎(三) 莎訶(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩婆提婆那伽(二) 阿(去聲)那唎(三) 莎訶(四)」

呼召大梵天王及憍尸迦來問法印第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呼召大梵天王及憍尸迦來問法印第八

準前印上，開腕以手側相拄，仰掌以頭指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 準前印上，開腕以手側相拄，仰掌以頭指來去。呪曰：

「唵(一) 魔訶梵摩(去聲)耶(二) 堙醯夷醯(三) 莎訶(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 魔訶梵摩(去聲)耶(二) 堙醯夷醯(三) 莎訶(四)」

此印呪法，能攝無量無數陀羅尼印法門悉皆來集。若日月蝕時，呪酥二十一遍，以印印酥食者，令人聰明日誦萬偈。此印法門，日藏如來授與觀世音菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此印呪法，能攝無量無數陀羅尼印法門悉皆來集。若日月蝕時，呪酥二十一遍，以印印酥食者，令人聰明日誦萬偈。此印法門，日藏如來授與觀世音菩薩。

歡喜摩尼隨意明珠印第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡喜摩尼隨意明珠印第九

起立合掌當心，以二大母指雙屈入掌中，餘四指直竪合掌當心，誦前大身呪二十一遍，決定得入諸天宮殿，遊歷十方諸佛國土，百千珍寶隨心皆得，供養諸佛菩薩金剛一切聖眾。若有人能作此法門者，晨朝早起清淨澡漱作此印法，面見十方恒河沙國土諸佛，滅除無量劫來生死惡業重罪。是故讚歎如是功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起立合掌當心，以二大母指雙屈入掌中，餘四指直竪合掌當心，誦前大身呪二十一遍，決定得入諸天宮殿，遊歷十方諸佛國土，百千珍寶隨心皆得，供養諸佛菩薩金剛一切聖眾。若有人能作此法門者，晨朝早起清淨澡漱作此印法，面見十方恒河沙國土諸佛，滅除無量劫來生死惡業重罪。是故讚歎如是功德。

乞願隨心印第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乞願隨心印第十

準前印，屈二頭指壓二大母指甲上，其頭指甲背相著，用前身呪。若人隨所求願皆悉滿足，必定不退菩提之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 準前印，屈二頭指壓二大母指甲上，其頭指甲背相著，用前身呪。若人隨所求願皆悉滿足，必定不退菩提之道。

入滅盡定三昧印第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入滅盡定三昧印第十一

準前印，直竪散頭持大母指，開掌。此印我在因地時，恒河沙諸佛授我此法，令我得證菩提之道。誦前大身呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 準前印，直竪散頭持大母指，開掌。此印我在因地時，恒河沙諸佛授我此法，令我得證菩提之道。誦前大身呪。

請佛三昧印第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請佛三昧印第十二

準前印，合掌當心，頭指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 準前印，合掌當心，頭指來去。呪曰：

「唵(一) 薩婆勃陀三摩(去聲)耶(二) 堙醯夷醯(三) 鉢囉摩輸陀薩埵(四) 莎訶(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩婆勃陀三摩(去聲)耶(二) 堙醯夷醯(三) 鉢囉摩輸陀薩埵(四) 莎訶(五)」

千眼千臂觀世音菩薩十肘曼荼羅法門凡作一切曼荼羅法門時，謹按梵本云，此國土無有作曼荼羅地，如彼天竺皆取上勝福德之地以為壇場，婆羅門國別有擇地方法不能廣說。且論漢地，第一山居閑靜之處。在山頂上有形勢處，掘地去其石礫及瓦器惡物，然始平治。以瞿摩夷和香塗地，縱廣一丈六尺，起基十二指乃至十六指，一肘以為勝上。第一取白栴檀香於其石上磨，取末塗曼荼羅上。以五色粉謨界。其壇安四門，東門安提頭賴吒天王、南方門安毘樓勒叉天王、西門安毘樓博叉天王、北門安毘沙門天王。次安天王左右及眷屬，各居本位。其曼荼羅中心安千眼千臂觀世音菩薩像，像前置案，案上置呪法，燒種種香安、種種飲食、散種種華以為供養，唯除雜物葷辛酒肉。自外日別造香鮮者華香果子，於像前著三白食乳酪、酥、蜜，燒檀香、沈香、蘇合、龍腦等香。每日三時洗浴，受三律儀，至心誦呪供養千眼觀世音菩薩。晨朝、午時、日暮供養，日別不闕，如是乃至三七日盡意供養。其呪師面向東方誦呪，作前第一第二第三乃至十二請佛三昧印。作前印一遍，各誦呪七遍，乃至第十二印畢，當自發不退堅固意，但作法呼召一切皆來，令發菩提決定心。端坐想一切呪神在其眼前，一無障難不得異境，誦前大身呪滿一千八十遍，爾時觀世音菩薩現阿難身相貌，來間行者：「所須何法？求何願耶？」行者白言：「為求無上菩提陀羅尼法。」又願一切法壇皆悉成就，一切鬼神悉皆順伏。得如願已但自知之，不得向人傳說。又法若欲得求一切願者，當作四肘水曼荼羅法，燒沈水香，誦前身呪一百八遍，作前第十乞願印，即得一切如願滿足稱心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千眼千臂觀世音菩薩十肘曼荼羅法門凡作一切曼荼羅法門時，謹按梵本云，此國土無有作曼荼羅地，如彼天竺皆取上勝福德之地以為壇場，婆羅門國別有擇地方法不能廣說。且論漢地，第一山居閑靜之處。在山頂上有形勢處，掘地去其石礫及瓦器惡物，然始平治。以瞿摩夷和香塗地，縱廣一丈六尺，起基十二指乃至十六指，一肘以為勝上。第一取白栴檀香於其石上磨，取末塗曼荼羅上。以五色粉謨界。其壇安四門，東門安提頭賴吒天王、南方門安毘樓勒叉天王、西門安毘樓博叉天王、北門安毘沙門天王。次安天王左右及眷屬，各居本位。其曼荼羅中心安千眼千臂觀世音菩薩像，像前置案，案上置呪法，燒種種香安、種種飲食、散種種華以為供養，唯除雜物葷辛酒肉。自外日別造香鮮者華香果子，於像前著三白食乳酪、酥、蜜，燒檀香、沈香、蘇合、龍腦等香。每日三時洗浴，受三律儀，至心誦呪供養千眼觀世音菩薩。晨朝、午時、日暮供養，日別不闕，如是乃至三七日盡意供養。其呪師面向東方誦呪，作前第一第二第三乃至十二請佛三昧印。作前印一遍，各誦呪七遍，乃至第十二印畢，當自發不退堅固意，但作法呼召一切皆來，令發菩提決定心。端坐想一切呪神在其眼前，一無障難不得異境，誦前大身呪滿一千八十遍，爾時觀世音菩薩現阿難身相貌，來間行者：「所須何法？求何願耶？」行者白言：「為求無上菩提陀羅尼法。」又願一切法壇皆悉成就，一切鬼神悉皆順伏。得如願已但自知之，不得向人傳說。又法若欲得求一切願者，當作四肘水曼荼羅法，燒沈水香，誦前身呪一百八遍，作前第十乞願印，即得一切如願滿足稱心。

又法若欲得一切歡喜者，作前第九歡喜摩尼隨意明珠印，誦身呪呪烏麻二十一遍，火中燒之，即得如意，獲得歡喜如意稱心。又法若欲令曷囉(二合)闍歡喜者，當取曷囉(二合)闍園內樹枝呪二十一遍擲置園中，即得歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法若欲得一切歡喜者，作前第九歡喜摩尼隨意明珠印，誦身呪呪烏麻二十一遍，火中燒之，即得如意，獲得歡喜如意稱心。又法若欲令曷囉(二合)闍歡喜者，當取曷囉(二合)闍園內樹枝呪二十一遍擲置園中，即得歡喜。

又法若欲降伏惡人怨家者，當呪苦楝木，二十一遍一呪一燒，即得歸伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法若欲降伏惡人怨家者，當呪苦楝木，二十一遍一呪一燒，即得歸伏。

又法若有神鬼難調伏者，取安悉香及白芥子呪二十一遍擲火中燒，一切神鬼病者自然降伏。若有疫病流行，當作四肘水曼荼羅，取好牛酥呪一百八遍火中燒之，一切災疫悉皆消滅。又取酥少分，與疫病人食之，立即除愈。昔罽賓國有疫病流行，人得病者不過一二日並死。有婆羅門真諦起大慈悲心，施此法門救療一國，疫病應時消滅。時行病鬼王應時出離國境，故知有驗耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法若有神鬼難調伏者，取安悉香及白芥子呪二十一遍擲火中燒，一切神鬼病者自然降伏。若有疫病流行，當作四肘水曼荼羅，取好牛酥呪一百八遍火中燒之，一切災疫悉皆消滅。又取酥少分，與疫病人食之，立即除愈。昔罽賓國有疫病流行，人得病者不過一二日並死。有婆羅門真諦起大慈悲心，施此法門救療一國，疫病應時消滅。時行病鬼王應時出離國境，故知有驗耳。

又法他國侵撓、盜賊逆亂起來，作前第一總攝身印呪一百八遍，一切盜賊自然殄滅。又法若一切業報眾生命根盡者，作前滅盡定印日日供養，燒沈水香，誦呪滿一千八十遍，即得轉其業障。昔波羅柰國有一長者，唯有一子，壽年合得十六。至年十五，有一婆羅門巡門乞食，見其長者愁憂不樂，夫妻憔悴面無光澤。婆羅門問曰：「長者何為不樂？」長者說向因緣。婆羅門答曰：「長者不須愁憂。但取貧道處分，子得壽年長遠。」于時婆羅門作此法門一日一夜，得閻羅王報云：「長者其子壽年只合十六，今已十五，唯有一年。今遇善緣，得年八十，故來相報。」爾時長者夫妻歡喜踊躍，罄捨家資以施佛法眾僧。當知此法不可思議具大神驗。以曾入大都會三曼荼羅金剛大道場者，不須作曼荼羅，唯結印誦呪，無願不果，速當成佛。又法若有女人臨當產時受大苦惱，呪酥二十一遍令彼食之，必定安樂，所生男女具大相好，眾善莊嚴宿植德本令人愛敬，常於人中受勝快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法他國侵撓、盜賊逆亂起來，作前第一總攝身印呪一百八遍，一切盜賊自然殄滅。又法若一切業報眾生命根盡者，作前滅盡定印日日供養，燒沈水香，誦呪滿一千八十遍，即得轉其業障。昔波羅柰國有一長者，唯有一子，壽年合得十六。至年十五，有一婆羅門巡門乞食，見其長者愁憂不樂，夫妻憔悴面無光澤。婆羅門問曰：「長者何為不樂？」長者說向因緣。婆羅門答曰：「長者不須愁憂。但取貧道處分，子得壽年長遠。」于時婆羅門作此法門一日一夜，得閻羅王報云：「長者其子壽年只合十六，今已十五，唯有一年。今遇善緣，得年八十，故來相報。」爾時長者夫妻歡喜踊躍，罄捨家資以施佛法眾僧。當知此法不可思議具大神驗。以曾入大都會三曼荼羅金剛大道場者，不須作曼荼羅，唯結印誦呪，無願不果，速當成佛。又法若有女人臨當產時受大苦惱，呪酥二十一遍令彼食之，必定安樂，所生男女具大相好，眾善莊嚴宿植德本令人愛敬，常於人中受勝快樂。

又法若有眾生眼若痛者，以菩薩千眼印呪二十一遍，以印印眼，眼即除愈。以此大因緣，其人獲得天眼，光明徹見上界諸天受勝快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法若有眾生眼若痛者，以菩薩千眼印呪二十一遍，以印印眼，眼即除愈。以此大因緣，其人獲得天眼，光明徹見上界諸天受勝快樂。

又畫千眼千臂觀世音菩薩像法。謹按梵本，造像皆用白㲲，廣十肘，此土一丈六尺；二十肘，此土三丈二尺。菩薩身作檀金色，面有三眼，一千臂，一一掌中各有一眼。彩色中不得著膠，以香乳和彩色。菩薩頭著七寶天冠，身垂瓔珞。又一本云：此無好大白㲲，但取一幅白絹，菩薩身長五尺，作兩臂，依前第五千臂印法亦得供養，不要千眼千臂。此亦依梵本，唯菩薩額上更安一眼即得。若欲供養此法門者，先須畫像，其畫像法必須作曼荼羅如法，令匠者受八戒齋，出入一上廁一洗浴。其像作成，其畫匠及呪師恐多不如法，對像懺悔罪過，即安置曼荼羅中，即須作法廣設供養滿三七日。其千眼千臂觀世音菩薩像放大光明過於日月，無量無邊普照三千大千世界皆悉大明，一切眾生極大重罪一時消滅咸得清淨。作此法門者，除不至心。其千眼千臂觀世音菩薩像法，過去毘婆尸佛亦現作降魔身，千眼各出一佛，以為賢劫千佛也。千臂各各化出一輪王，為千代轉輪聖王。此菩薩降魔身中最為第一。爾時世尊告觀世音菩薩：「我以佛神力，窮劫廣說不能得盡。」爾時觀世音菩薩聞佛說已，歡喜信受，作禮而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又畫千眼千臂觀世音菩薩像法。謹按梵本，造像皆用白㲲，廣十肘，此土一丈六尺；二十肘，此土三丈二尺。菩薩身作檀金色，面有三眼，一千臂，一一掌中各有一眼。彩色中不得著膠，以香乳和彩色。菩薩頭著七寶天冠，身垂瓔珞。又一本云：此無好大白㲲，但取一幅白絹，菩薩身長五尺，作兩臂，依前第五千臂印法亦得供養，不要千眼千臂。此亦依梵本，唯菩薩額上更安一眼即得。若欲供養此法門者，先須畫像，其畫像法必須作曼荼羅如法，令匠者受八戒齋，出入一上廁一洗浴。其像作成，其畫匠及呪師恐多不如法，對像懺悔罪過，即安置曼荼羅中，即須作法廣設供養滿三七日。其千眼千臂觀世音菩薩像放大光明過於日月，無量無邊普照三千大千世界皆悉大明，一切眾生極大重罪一時消滅咸得清淨。作此法門者，除不至心。其千眼千臂觀世音菩薩像法，過去毘婆尸佛亦現作降魔身，千眼各出一佛，以為賢劫千佛也。千臂各各化出一輪王，為千代轉輪聖王。此菩薩降魔身中最為第一。爾時世尊告觀世音菩薩：「我以佛神力，窮劫廣說不能得盡。」爾時觀世音菩薩聞佛說已，歡喜信受，作禮而退。

灌頂印 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 灌頂印

先二大母指屈於掌中捻無名指，無名指中節相背，二小指頭相拄，二中指直竪頭相拄，二頭指屈各捻中指背上。即呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先二大母指屈於掌中捻無名指，無名指中節相背，二小指頭相拄，二中指直竪頭相拄，二頭指屈各捻中指背上。即呪曰：

「唵(一) 步三末囉(二) 蘇摩鹽莎訶(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 步三末囉(二) 蘇摩鹽莎訶(三)」

誦呪二十一遍，自灌其頂，還復如故。若欲續驗，每日平旦於盆上結印誦呪，持呪之人犯欲及五辛等穢，當誦此呪解之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪二十一遍，自灌其頂，還復如故。若欲續驗，每日平旦於盆上結印誦呪，持呪之人犯欲及五辛等穢，當誦此呪解之。