廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經

廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經卷下

大唐天竺三藏菩提流志奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐天竺三藏菩提流志奉 詔譯

印法品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 印法品第十

爾時，金剛藥叉主菩薩踊躍欣慶，身毛皆竪，於仙人會中持杵揮空，以種種香花衣服，與諸仙人往詣佛所，頂禮佛足，右繞三匝，以諸香花而散佛上，偏袒右肩，右膝著地，白佛言：「世尊！如來今於人間然大法炬，建立陀羅尼法。若有見聞此陀羅尼者，與佛無異。如此眾生，決定當得無上正覺，捨離一切諸惡業障。唯願世尊為諸眾生說陀羅尼印法。此之手印如何而作？如何安手如何安臂？復更云何以手按手？云何而作心印？云何舒臂？云何住念？云何安慰壇神？云何能得諸如來之所加護？云何請佛坐金剛座？云何請諸如來而為灌頂轉大法輪？云何得勝持印之法？云何作轉輪王印？云何作如意寶印？云何作四天王印？云何作吉祥天女印？云何作餉棄尼天女印？云何作金剛使者天女印？云何作安置諸天印？云何作呼召諸天印？云何作根本印？此諸印法，我先不解，世尊慈悲，為我解說。若解此印，速能成就諸功德故，若有見者獲福無量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藥叉主菩薩踊躍欣慶，身毛皆竪，於仙人會中持杵揮空，以種種香花衣服，與諸仙人往詣佛所，頂禮佛足，右繞三匝，以諸香花而散佛上，偏袒右肩，右膝著地，白佛言：「世尊！如來今於人間然大法炬，建立陀羅尼法。若有見聞此陀羅尼者，與佛無異。如此眾生，決定當得無上正覺，捨離一切諸惡業障。唯願世尊為諸眾生說陀羅尼印法。此之手印如何而作？如何安手如何安臂？復更云何以手按手？云何而作心印？云何舒臂？云何住念？云何安慰壇神？云何能得諸如來之所加護？云何請佛坐金剛座？云何請諸如來而為灌頂轉大法輪？云何得勝持印之法？云何作轉輪王印？云何作如意寶印？云何作四天王印？云何作吉祥天女印？云何作餉棄尼天女印？云何作金剛使者天女印？云何作安置諸天印？云何作呼召諸天印？云何作根本印？此諸印法，我先不解，世尊慈悲，為我解說。若解此印，速能成就諸功德故，若有見者獲福無量。」

爾時，世尊於大眾中，舒百千萬億俱胝莊嚴功德手，覆金剛菩薩頂上，安慰金剛密跡曰：「大藥叉主！汝今諦聽，我為汝說陀羅尼印法，付囑於汝，為諸未來一切眾生，汝應受持，為我流布。當加敬護，猶如諸佛同入如來道場之想，同見如來轉大法輪，亦如守護諸佛舍利。勿以此法於後世時，妄相付與下劣賤人、惡性眾生、破戒眾生、懈墮眾生、邪見眾生、小乘眾生、貪欲眾生、我慢眾生，如斯之類不須為說。此陀羅尼如來舍利，若有薄福眾生，聞我此法便令損壞。當知此等，如毀謗佛無有異也。是故，金剛主菩薩應！勤加護，勿妄傳授。此呪所在之處，如佛無異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊於大眾中，舒百千萬億俱胝莊嚴功德手，覆金剛菩薩頂上，安慰金剛密跡曰：「大藥叉主！汝今諦聽，我為汝說陀羅尼印法，付囑於汝，為諸未來一切眾生，汝應受持，為我流布。當加敬護，猶如諸佛同入如來道場之想，同見如來轉大法輪，亦如守護諸佛舍利。勿以此法於後世時，妄相付與下劣賤人、惡性眾生、破戒眾生、懈墮眾生、邪見眾生、小乘眾生、貪欲眾生、我慢眾生，如斯之類不須為說。此陀羅尼如來舍利，若有薄福眾生，聞我此法便令損壞。當知此等，如毀謗佛無有異也。是故，金剛主菩薩應！勤加護，勿妄傳授。此呪所在之處，如佛無異。」

爾時，金剛手菩薩頂禮佛足，白佛言：「世尊！如是，如是！世尊！我當專心恭敬供養，以報佛恩。唯願世尊為我演說悟作印之法，令諸學者得法成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手菩薩頂禮佛足，白佛言：「世尊！如是，如是！世尊！我當專心恭敬供養，以報佛恩。唯願世尊為我演說悟作印之法，令諸學者得法成就。」

爾時，世尊知眾渴仰作印之法，便為說言：「應於佛壇中作四佛心印呪，復作四聖金剛心印呪。以此二印啟請諸佛，勿用別印。若持印呪者，應淨洗浴，著鮮潔衣，以五種牛淨物用護其身，復以塗香遍拭其體，以白檀香塗其手掌，復以欝金香再塗其上，以五色呪索交結其身。復想自身為本聖尊，或於佛前、有舍利塔前，面向東坐，端意寂靜，發慈悲心，念根本呪；心呪、隨心呪亦復如是。常以香花供養諸佛，於執金剛、觀世音、曼殊室利、彌勒菩薩等前，亦應如是供養。禮十方諸佛賢聖，作如是啟請曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知眾渴仰作印之法，便為說言：「應於佛壇中作四佛心印呪，復作四聖金剛心印呪。以此二印啟請諸佛，勿用別印。若持印呪者，應淨洗浴，著鮮潔衣，以五種牛淨物用護其身，復以塗香遍拭其體，以白檀香塗其手掌，復以欝金香再塗其上，以五色呪索交結其身。復想自身為本聖尊，或於佛前、有舍利塔前，面向東坐，端意寂靜，發慈悲心，念根本呪；心呪、隨心呪亦復如是。常以香花供養諸佛，於執金剛、觀世音、曼殊室利、彌勒菩薩等前，亦應如是供養。禮十方諸佛賢聖，作如是啟請曰：

「『稽首十方過去未來現在一切諸佛及諸菩薩，我今盡皆禮足尊重供養！』作是言已，便結寶蓮花印呪，用請佛菩薩一切壇神諸天等坐之。即說寶蓮華呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『稽首十方過去未來現在一切諸佛及諸菩薩，我今盡皆禮足尊重供養！』作是言已，便結寶蓮花印呪，用請佛菩薩一切壇神諸天等坐之。即說寶蓮華呪曰：

「『唵 摩尼(一) 縛馹囉(二) 鉢囉縛離麌呬耶(三) 鉢豆摩摩尼(四) 鉢羅鞞(五) 莎訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 摩尼(一) 縛馹囉(二) 鉢囉縛離麌呬耶(三) 鉢豆摩摩尼(四) 鉢羅鞞(五) 莎訶』

「印相以二手虛中合掌，令如合蓮華相，即復開頭指、中指、無名指，二大小指頭相拄，如大開敷蓮華形。誦前呪次第布於壇中，請聖坐之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印相以二手虛中合掌，令如合蓮華相，即復開頭指、中指、無名指，二大小指頭相拄，如大開敷蓮華形。誦前呪次第布於壇中，請聖坐之。

「次說普光明寶清淨一切如來心印呪法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說普光明寶清淨一切如來心印呪法。」

佛言：「先以右手大拇指與頭指相拄，餘三指展之。次以左手展其頭指，屈其大拇指，餘三指壓之。二手聚於心上，在於佛前寂靜而住，威儀齊整。應以慈眼觀於眾生，身不動搖，安然禪定，誦印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「先以右手大拇指與頭指相拄，餘三指展之。次以左手展其頭指，屈其大拇指，餘三指壓之。二手聚於心上，在於佛前寂靜而住，威儀齊整。應以慈眼觀於眾生，身不動搖，安然禪定，誦印呪曰：

「『唵 薩婆怛他伽多 紇哩陀耶 摩尼涉縛邏尼 阿吠瑟吒耶 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩婆怛他伽多 紇哩陀耶 摩尼涉縛邏尼 阿吠瑟吒耶 吽』

「誦此呪兼作手印已，即得一切如來心印成就，獲福德身。若有善男子、善女人，以七寶滿三千大千世界，及以衣服、塗香、末香、雜花、瓔珞、幢幡、花蓋，供養無量百千萬億恒河沙微塵等數諸佛世尊，所得功德可思量不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此呪兼作手印已，即得一切如來心印成就，獲福德身。若有善男子、善女人，以七寶滿三千大千世界，及以衣服、塗香、末香、雜花、瓔珞、幢幡、花蓋，供養無量百千萬億恒河沙微塵等數諸佛世尊，所得功德可思量不？」

「甚多，世尊！不可思量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚多，世尊！不可思量。」

佛言：「若有善男子、善女人，誦此陀羅尼呪及作印法，滿一遍者，所獲福德百千萬倍多前功德，非諸如來以佛智力挍量能盡。若誦持一遍，猶得如是無量功德，況復如法作壇？若有心念地獄、餓鬼、傍生惡趣諸苦惱者，彼等眾生悉蒙解脫，得生極樂世界，親見一切諸佛如來。此印名曰普光明寶清淨如來心印，即為六十四恒河沙那庾多百千萬諸佛菩薩攝受。誦持之者，與諸菩薩得為眷屬，一切諸天常來擁護，四天大王之所侍衛，吉祥天女、辯才天女、餉棄尼天女，日夜利益。作此印時，諸有藥叉、羅剎欲來惱者，皆自馳散；如不去者，頭破作七分。若有刀仗傷者、病瘦困者、命業盡者，得見此印，壽命增長，無諸疾苦。持一切呪者，若見此印呪則得成就，所有壇法亦速成就。若有百千萬億手印之法，此印成已，彼印即成，諸佛如來悉為授記，決定當得無上菩提。若法成時，三十三天所有宮殿皆自震動，諸天歡喜，潛相扶衛，辯才、色力皆自增長，有大威德，眾人恭敬，所出言詞，聞者生信。具宿命智，一切世論自然明了。命終之後，生華臺中，相好端嚴，由印力故，速證菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若有善男子、善女人，誦此陀羅尼呪及作印法，滿一遍者，所獲福德百千萬倍多前功德，非諸如來以佛智力挍量能盡。若誦持一遍，猶得如是無量功德，況復如法作壇？若有心念地獄、餓鬼、傍生惡趣諸苦惱者，彼等眾生悉蒙解脫，得生極樂世界，親見一切諸佛如來。此印名曰普光明寶清淨如來心印，即為六十四恒河沙那庾多百千萬諸佛菩薩攝受。誦持之者，與諸菩薩得為眷屬，一切諸天常來擁護，四天大王之所侍衛，吉祥天女、辯才天女、餉棄尼天女，日夜利益。作此印時，諸有藥叉、羅剎欲來惱者，皆自馳散；如不去者，頭破作七分。若有刀仗傷者、病瘦困者、命業盡者，得見此印，壽命增長，無諸疾苦。持一切呪者，若見此印呪則得成就，所有壇法亦速成就。若有百千萬億手印之法，此印成已，彼印即成，諸佛如來悉為授記，決定當得無上菩提。若法成時，三十三天所有宮殿皆自震動，諸天歡喜，潛相扶衛，辯才、色力皆自增長，有大威德，眾人恭敬，所出言詞，聞者生信。具宿命智，一切世論自然明了。命終之後，生華臺中，相好端嚴，由印力故，速證菩提。

「次說一切如來心印呪，亦名安慰一切如來印呪法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說一切如來心印呪，亦名安慰一切如來印呪法。」

佛言：「先以左肘當𦜮，平展仰掌，即屈二無名指，二小指頭相拄，兩指端仰，側當於心，小低頭，微開其眼，少歛其眉，齒咬下脣，目視其身，繼心念佛，不令散動，誦持此呪二十一遍。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「先以左肘當𦜮，平展仰掌，即屈二無名指，二小指頭相拄，兩指端仰，側當於心，小低頭，微開其眼，少歛其眉，齒咬下脣，目視其身，繼心念佛，不令散動，誦持此呪二十一遍。」即說呪曰：

「唵 薩婆怛他伽多 鉢囉縛囉迦囉摩尼 吽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 薩婆怛他伽多 鉢囉縛囉迦囉摩尼 吽

「作此法時，即為得入十方一切諸佛法藏等無有異，亦為入於一切諸佛曼荼羅，即為攝入一切諸佛眷屬。如是人者，百千劫來重罪惡業蕩盡無餘，亦如已作十方諸佛壇印一等。若為十方所有一切作障礙者，若惡魔、惡龍、毘那夜迦等，如被呪師脚踏無異。其諸魔等，如被火燒。十方一切諸族種類所作障難，呪師但當以念佛心結此印者，是諸種族悉以胸膺著地，求哀歸命。當是之時，其諸族等，見印聞呪而更蒙益，其惡心者自來改悔，獲大福聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作此法時，即為得入十方一切諸佛法藏等無有異，亦為入於一切諸佛曼荼羅，即為攝入一切諸佛眷屬。如是人者，百千劫來重罪惡業蕩盡無餘，亦如已作十方諸佛壇印一等。若為十方所有一切作障礙者，若惡魔、惡龍、毘那夜迦等，如被呪師脚踏無異。其諸魔等，如被火燒。十方一切諸族種類所作障難，呪師但當以念佛心結此印者，是諸種族悉以胸膺著地，求哀歸命。當是之時，其諸族等，見印聞呪而更蒙益，其惡心者自來改悔，獲大福聚。

「次說一切如來普光大寶會祕密印呪，亦名一切如來加護心印呪法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說一切如來普光大寶會祕密印呪，亦名一切如來加護心印呪法。」

佛言：「應舒右臂，仰置右膝上，以大拇指捻中指甲上。以左手仰橫心上，以大拇指壓無名指、中指甲上，舒頭指及小指。發慈悲心，開目而住，專誠念佛，誦此呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「應舒右臂，仰置右膝上，以大拇指捻中指甲上。以左手仰橫心上，以大拇指壓無名指、中指甲上，舒頭指及小指。發慈悲心，開目而住，專誠念佛，誦此呪曰：

「『唵 薩婆怛他伽多毘 三菩檀娜跋闍梨 吽 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩婆怛他伽多毘 三菩檀娜跋闍梨 吽 吽』

「作此印呪法已，即得一切如來之所護念，唱言：『善哉！善哉！』舒手摩頂，猶如赤子。所有業障悉皆散滅，菩薩、諸天恭敬擁護，藥叉、惡鬼不能侵欺，見此印已，悉生慈悲心，自然調伏。誦此呪時，諸見聞者皆生佛想。若男子、女人得見受持、讀誦此印呪法者，彼人已為親見六十二那庾多百千萬俱胝諸佛如來等無異也，決定無疑。所有餘法如上所說，一切願者皆得圓滿。若念六趣眾生一遍，作此印呪法，彼諸眾生，無足、二足、四足、多足，皆得解脫，來生決定成等正覺，一切諸天常來擁護。若欲令一切壇場法成就者，亦速成就之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作此印呪法已，即得一切如來之所護念，唱言：『善哉！善哉！』舒手摩頂，猶如赤子。所有業障悉皆散滅，菩薩、諸天恭敬擁護，藥叉、惡鬼不能侵欺，見此印已，悉生慈悲心，自然調伏。誦此呪時，諸見聞者皆生佛想。若男子、女人得見受持、讀誦此印呪法者，彼人已為親見六十二那庾多百千萬俱胝諸佛如來等無異也，決定無疑。所有餘法如上所說，一切願者皆得圓滿。若念六趣眾生一遍，作此印呪法，彼諸眾生，無足、二足、四足、多足，皆得解脫，來生決定成等正覺，一切諸天常來擁護。若欲令一切壇場法成就者，亦速成就之。

「次說一切如來瓔珞印呪法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說一切如來瓔珞印呪法。」

佛言：「應以兩手相交，右腕壓左腕，令兩手背相著。以二手中指、無名指相鈎，各屈二手頭指、小指，以大拇指壓之。結加趺坐，以印當臍上，傾身向右，竪其兩眉，清目而視，心念諸佛，發慈悲心。欲結印時，先稱『唵』字。交腕相鈎時稱『吽』『吽』聲。結印竟，云『泮吒』。復誦印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「應以兩手相交，右腕壓左腕，令兩手背相著。以二手中指、無名指相鈎，各屈二手頭指、小指，以大拇指壓之。結加趺坐，以印當臍上，傾身向右，竪其兩眉，清目而視，心念諸佛，發慈悲心。欲結印時，先稱『唵』字。交腕相鈎時稱『吽』『吽』聲。結印竟，云『泮吒』。復誦印呪曰：

「『唵 薩婆怛他伽多 地瑟奼那 摩尼 摩尼 吽 吽 泮吒』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩婆怛他伽多 地瑟奼那 摩尼 摩尼 吽 吽 泮吒』

「作此印呪，能加護菩提道場，加護轉大法輪，加護佛菩提身，令不動搖如須彌山。一切如來護念此人，皆為授記。身心清淨，內外明徹，猶如日光寶珠，解脫煩惱，積聚功德。其作手印之處即是舍利之塔，此地當有諸佛成道，當有無量眾生蒙如來授記。若惡鬼神來此地者，皆自退走。若有得見此印呪者，滅無量罪，不入八大地獄，所有善願速即圓滿，成就一切壇場印法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作此印呪，能加護菩提道場，加護轉大法輪，加護佛菩提身，令不動搖如須彌山。一切如來護念此人，皆為授記。身心清淨，內外明徹，猶如日光寶珠，解脫煩惱，積聚功德。其作手印之處即是舍利之塔，此地當有諸佛成道，當有無量眾生蒙如來授記。若惡鬼神來此地者，皆自退走。若有得見此印呪者，滅無量罪，不入八大地獄，所有善願速即圓滿，成就一切壇場印法。

「次說一切如來師子座印呪法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說一切如來師子座印呪法。」

佛言：「應先結加趺坐，於心前作金剛合掌印已，即各屈左右手頭指，各與大拇指相捻拄。屈二中指，頭相拄，二小指相交入掌中，二無名指相拄，以帛覆印，曲躬向前，令印拄地，及拄兩膝上。印所觸地皆為金剛。此是一切如來金剛座印，一切天魔惡鬼神等不能惱害，自來降伏；天、龍、國王、大臣，咸來恭敬；諸佛如來加持護念，以佛神力嚴飾清淨。此金剛座印，若有人結此印呪者，則為施與無量恒河沙諸佛如來金剛座已。若為地獄、餓鬼、傍生、阿蘇羅作此印者，彼諸眾生皆速解脫，當得清淨金剛之身。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「應先結加趺坐，於心前作金剛合掌印已，即各屈左右手頭指，各與大拇指相捻拄。屈二中指，頭相拄，二小指相交入掌中，二無名指相拄，以帛覆印，曲躬向前，令印拄地，及拄兩膝上。印所觸地皆為金剛。此是一切如來金剛座印，一切天魔惡鬼神等不能惱害，自來降伏；天、龍、國王、大臣，咸來恭敬；諸佛如來加持護念，以佛神力嚴飾清淨。此金剛座印，若有人結此印呪者，則為施與無量恒河沙諸佛如來金剛座已。若為地獄、餓鬼、傍生、阿蘇羅作此印者，彼諸眾生皆速解脫，當得清淨金剛之身。」即說呪曰：

「唵 薩婆怛他伽多 鉢囉縛囉摩尼 戶嚧(二合)指黎 吽 吽 泮吒 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 薩婆怛他伽多 鉢囉縛囉摩尼 戶嚧(二合)指黎 吽 吽 泮吒

「次說一切如來成就大寶灌頂印呪法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說一切如來成就大寶灌頂印呪法。」

佛言：「應先合掌，然後開左右頭指。復以左右中指，各與無名指相拄。復屈二大拇指，壓二小指甲上。結加趺坐，頂戴手印。誦此呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「應先合掌，然後開左右頭指。復以左右中指，各與無名指相拄。復屈二大拇指，壓二小指甲上。結加趺坐，頂戴手印。誦此呪曰：

「『唵 薩婆怛他伽多毘 布羅三婆鞞 吽 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩婆怛他伽多毘 布羅三婆鞞 吽 吽』

「若有善男子、善女人，作此印呪法已，即得八十億恒河沙微塵數諸佛如來以佛神力而為灌頂、與其授記，成就一切曼荼羅印法，獲無量無邊不可思議功德。無量金剛菩薩及諸明仙亦來灌頂。一切天、龍、藥叉、乾闥婆、阿蘇羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽及四天王，皆來灌頂。於明仙中為最上轉輪王，於諸如來為灌頂最尊子，得入如來祕密會中。若欲隱其形質，一切怨家、不善知識，及諸龍、藥叉、諸鬼神等，皆不得見，如觀虛空。其持呪人能往十方一切世界，於諸如來前以大神變化作七寶供具，香花、衣服、雨寶冠蓋如天垂雲，而以供養。由呪力故，成就如是殊勝功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有善男子、善女人，作此印呪法已，即得八十億恒河沙微塵數諸佛如來以佛神力而為灌頂、與其授記，成就一切曼荼羅印法，獲無量無邊不可思議功德。無量金剛菩薩及諸明仙亦來灌頂。一切天、龍、藥叉、乾闥婆、阿蘇羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽及四天王，皆來灌頂。於明仙中為最上轉輪王，於諸如來為灌頂最尊子，得入如來祕密會中。若欲隱其形質，一切怨家、不善知識，及諸龍、藥叉、諸鬼神等，皆不得見，如觀虛空。其持呪人能往十方一切世界，於諸如來前以大神變化作七寶供具，香花、衣服、雨寶冠蓋如天垂雲，而以供養。由呪力故，成就如是殊勝功德。

「次說一切如來降伏熾然大魔軍智炬轉法輪神變加護印呪法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說一切如來降伏熾然大魔軍智炬轉法輪神變加護印呪法。」

佛言：「應先屈右手頭指，拄大拇指頭側節，舒三指而掩於心上。次屈左手大拇指於掌中，微拳四指，如蓮華葉。以左手大拇指拄右手大拇指。結加趺坐，興慈悲心，安住寂靜，然後乃作此印。作此印已，則能轉大法輪。當此之時三千大千世界決定六種震動，諸佛菩薩皆以慈眼觀持呪人。大力金剛神、虛空明仙常來隨從，四天神王在四面立而為擁護，晝夜侍衛。若轉法輪時，一切如來而為加護，摧滅魔軍，無諸障礙。其持呪人能現世轉法輪，坐菩提道場，眾所尊重。其有切德，亦如諸佛菩薩轉大法輪。身心清淨，憐愍一切眾生，然後作此呪印。作此法時，先顰兩眉，合其口，齊上下齒，觀如來實相，心念轉法輪。作此法已，能破一切魔王及諸障礙者，能然大法炬、建大法幢、擊大法鼓、鳴大法蠡，能師子大吼，增長功德𧂐。當與八十億恒河沙諸小呪力等無有異，一切諸佛讚言：『善哉！』并為授記。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「應先屈右手頭指，拄大拇指頭側節，舒三指而掩於心上。次屈左手大拇指於掌中，微拳四指，如蓮華葉。以左手大拇指拄右手大拇指。結加趺坐，興慈悲心，安住寂靜，然後乃作此印。作此印已，則能轉大法輪。當此之時三千大千世界決定六種震動，諸佛菩薩皆以慈眼觀持呪人。大力金剛神、虛空明仙常來隨從，四天神王在四面立而為擁護，晝夜侍衛。若轉法輪時，一切如來而為加護，摧滅魔軍，無諸障礙。其持呪人能現世轉法輪，坐菩提道場，眾所尊重。其有切德，亦如諸佛菩薩轉大法輪。身心清淨，憐愍一切眾生，然後作此呪印。作此法時，先顰兩眉，合其口，齊上下齒，觀如來實相，心念轉法輪。作此法已，能破一切魔王及諸障礙者，能然大法炬、建大法幢、擊大法鼓、鳴大法蠡，能師子大吼，增長功德𧂐。當與八十億恒河沙諸小呪力等無有異，一切諸佛讚言：『善哉！』并為授記。呪曰：

「『唵 薩婆怛他伽多 三摩耶摩尼跋社黎 吽 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩婆怛他伽多 三摩耶摩尼跋社黎 吽 吽』

「次說得勝符印呪法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說得勝符印呪法。」

佛言：「應以右手頭指拄大拇指頭，舒餘三指，左手亦然。復以覆左手重於右手上，當於臍上。面作嗔相，自觀己身。以右脚安左髀上，令右脚大拇指拄地，以眼斜顧，誦呪結印。作是法已，即能降伏一切魔軍而得強勝，摧諸毘那夜迦、毘那夜迦女。能隱其形，一切有情及諸藥叉、羅剎等不能得見，一切怨敵不能為害。能破一切地獄、餓鬼、傍生等苦，離諸惡業及貪、嗔、癡。其作法人獲福如是，於一切處常得尊勝，所作事業永無障難，離諸病苦，速得菩提，十方諸天皆為擁護。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「應以右手頭指拄大拇指頭，舒餘三指，左手亦然。復以覆左手重於右手上，當於臍上。面作嗔相，自觀己身。以右脚安左髀上，令右脚大拇指拄地，以眼斜顧，誦呪結印。作是法已，即能降伏一切魔軍而得強勝，摧諸毘那夜迦、毘那夜迦女。能隱其形，一切有情及諸藥叉、羅剎等不能得見，一切怨敵不能為害。能破一切地獄、餓鬼、傍生等苦，離諸惡業及貪、嗔、癡。其作法人獲福如是，於一切處常得尊勝，所作事業永無障難，離諸病苦，速得菩提，十方諸天皆為擁護。」即說呪曰：

「唵 薩婆怛他伽多 社耶微社耶 阿爾多跋社黎 吽 吽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 薩婆怛他伽多 社耶微社耶 阿爾多跋社黎 吽 吽

「次說如來轉法輪印呪法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說如來轉法輪印呪法。」

佛言：「應先拳右手四指，壓大拇指上，然後微拳左手，似握物相，覆重右手上，手面向下安之。是名如來轉法輪印，一切如來悉皆隨喜。作是印已，如是恒河沙百千萬俱胝如來咸皆歡喜，令受持者所有上願悉皆成就，恒見諸佛轉大法輪，得仙人圍繞，一切呪法及手印、壇法恒得現前，十方諸天晝夜擁護。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「應先拳右手四指，壓大拇指上，然後微拳左手，似握物相，覆重右手上，手面向下安之。是名如來轉法輪印，一切如來悉皆隨喜。作是印已，如是恒河沙百千萬俱胝如來咸皆歡喜，令受持者所有上願悉皆成就，恒見諸佛轉大法輪，得仙人圍繞，一切呪法及手印、壇法恒得現前，十方諸天晝夜擁護。」即說呪曰：

「唵 薩婆怛他伽多 達摩馱都 摩訶摩尼試佉黎 曷羅 曷羅 吽 吽 泮吒 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 薩婆怛他伽多 達摩馱都 摩訶摩尼試佉黎 曷羅 曷羅 吽 吽 泮吒

「次說一切如來虛空寶三昧耶金剛母印，呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說一切如來虛空寶三昧耶金剛母印，呪曰：

「『唵 薩婆怛他伽多 三末耶 末尼拔折囉 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩婆怛他伽多 三末耶 末尼拔折囉 吽』

「印相以二手相叉，右壓左，即以二中指合頭相拄，蹙其上節，猶如寶形。以印當心誦呪，舉印置頂上。作是法時，盡虛空際一切諸佛如來一時彈指，皆稱：『善哉！』若聞聲者，當知是人罪障滅盡，速得虛空寶三摩地，成就無障礙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印相以二手相叉，右壓左，即以二中指合頭相拄，蹙其上節，猶如寶形。以印當心誦呪，舉印置頂上。作是法時，盡虛空際一切諸佛如來一時彈指，皆稱：『善哉！』若聞聲者，當知是人罪障滅盡，速得虛空寶三摩地，成就無障礙智。

「次說聖者執金剛菩薩印呪法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說聖者執金剛菩薩印呪法。」

佛言：「應先以二手大拇指，各捻無名指。復以二中指相鈎，二頭指相拄，二小指磔開之。舉其右肘，垂其左肘，向下努目嗔相。口急銜下脣，眼視左肘。喉中出聲『吽』，心想執金剛菩薩，半跏而坐，以右脚壓左髀上，稍展左脚，誦此呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「應先以二手大拇指，各捻無名指。復以二中指相鈎，二頭指相拄，二小指磔開之。舉其右肘，垂其左肘，向下努目嗔相。口急銜下脣，眼視左肘。喉中出聲『吽』，心想執金剛菩薩，半跏而坐，以右脚壓左髀上，稍展左脚，誦此呪曰：

「『唵 薩婆怛他伽多 摩訶跋折囉(二合)嚩焰 馱囉 馱囉 吽 吽 泮吒』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩婆怛他伽多 摩訶跋折囉(二合)嚩焰 馱囉 馱囉 吽 吽 泮吒』

「作此法已，所有諸天皆悉戰懼，宮殿震動。藥叉、羅剎及鬼神、毒龍、毘那夜迦等，皆悉伏面於地，口稱救護，歿滅消散。執金剛菩薩常為喜悅，所願成就，獲福無量，便得為明仙主。其作法時，香湯沐浴，著鮮淨衣，以香塗身。一切如來共觀此作印，壇場之地所有諸神皆大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作此法已，所有諸天皆悉戰懼，宮殿震動。藥叉、羅剎及鬼神、毒龍、毘那夜迦等，皆悉伏面於地，口稱救護，歿滅消散。執金剛菩薩常為喜悅，所願成就，獲福無量，便得為明仙主。其作法時，香湯沐浴，著鮮淨衣，以香塗身。一切如來共觀此作印，壇場之地所有諸神皆大歡喜。

「次說思惟寶金剛菩薩印呪法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說思惟寶金剛菩薩印呪法。」

佛言：「應如前二手，唯磔開，二頭指不令相著，又改結加趺坐。以印當心，發大慈悲，淨目瞻視，一心誦呪。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「應如前二手，唯磔開，二頭指不令相著，又改結加趺坐。以印當心，發大慈悲，淨目瞻視，一心誦呪。」即說呪曰：

「唵 杜嚧杜嚧 摩尼摩尼 摩訶摩尼 密𭌙(丁庾反)多末尼 莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 杜嚧杜嚧 摩尼摩尼 摩訶摩尼 密𭌙(丁庾反)多末尼 莎訶

「作此印法者，口出善言，所願成就。思惟寶金剛菩薩甚大歡喜，護念呪者，如母念子，所求皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作此印法者，口出善言，所願成就。思惟寶金剛菩薩甚大歡喜，護念呪者，如母念子，所求皆得。

「次說四天王印呪法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說四天王印呪法。」

佛言：「應以右手叉腰，舉其頭指，以左手小指壓其大拇指，竪餘三指，安於臍上。其持呪人應以慈心而現嗔相，注睛而視，誦此呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「應以右手叉腰，舉其頭指，以左手小指壓其大拇指，竪餘三指，安於臍上。其持呪人應以慈心而現嗔相，注睛而視，誦此呪曰：

「『唵 嚧迦波唎低 社耶 社耶 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 嚧迦波唎低 社耶 社耶 吽』

「作此印呪用請四天王，即得速來，最勝擁護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作此印呪用請四天王，即得速來，最勝擁護。

「次說吉祥天女印呪法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說吉祥天女印呪法。」

佛言：「應先舒其兩臂，然後合其兩手掌相著，並二大拇指，相去一寸，詐微曲，二頭指如鉤。以餘三指兩兩相擬，如蓮華形。作已誦此呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「應先舒其兩臂，然後合其兩手掌相著，並二大拇指，相去一寸，詐微曲，二頭指如鉤。以餘三指兩兩相擬，如蓮華形。作已誦此呪曰：

「『唵 毘摩囉蘗囉伐底三婆囉 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 毘摩囉蘗囉伐底三婆囉 吽』

「作是法時，心所樂者皆得如意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作是法時，心所樂者皆得如意。」

「次說餉棄尼天女印呪法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說餉棄尼天女印呪法。」

佛言：「應舉右手近左乳邊，微為拳，展舒頭指，覆其左手置左膝上，曲身向前，努目而視。誦此呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「應舉右手近左乳邊，微為拳，展舒頭指，覆其左手置左膝上，曲身向前，努目而視。誦此呪曰：

「『唵 碭瑟㨖哩尼味薩囉 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 碭瑟㨖哩尼味薩囉 吽』

「作是法時，餉棄尼天女速來擁護。作法之者，隨意所作皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作是法時，餉棄尼天女速來擁護。作法之者，隨意所作皆得成就。

「次說金剛使者天女印呪法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說金剛使者天女印呪法。」

佛言：「應屈左手臂肘及肩，向上斜努，以手掌斜掩兩乳房間。復屈右手掩左手上，低肘向下，引頸向前，微曲其身。誦此呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「應屈左手臂肘及肩，向上斜努，以手掌斜掩兩乳房間。復屈右手掩左手上，低肘向下，引頸向前，微曲其身。誦此呪曰：

「『唵 阿竭儞(一) 怛他囉(二) 滿遮吒吒訶悉儞(三) 吽(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 阿竭儞(一) 怛他囉(二) 滿遮吒吒訶悉儞(三) 吽(四)』

「作此法請金剛使者天女，歡喜速來住呪者所，任意作法悉得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作此法請金剛使者天女，歡喜速來住呪者所，任意作法悉得成就。

「次說請住壇中諸神等印呪法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說請住壇中諸神等印呪法。」

佛言：「應以二手十指反相鈎掩於臍上，立地，以右脚直竪踏地，左脚橫向左斜踏地，如世『丁』字。誦此呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「應以二手十指反相鈎掩於臍上，立地，以右脚直竪踏地，左脚橫向左斜踏地，如世『丁』字。誦此呪曰：

「『唵(一) 三漫多迦囉(二) 鉢哩布囉尼(三) 馱迦馱迦(四) 吽泮(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 三漫多迦囉(二) 鉢哩布囉尼(三) 馱迦馱迦(四) 吽泮(五)』

「作此法時，其諸神等周遍雲集，滿所願求，堅固護念，作法之者速得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作此法時，其諸神等周遍雲集，滿所願求，堅固護念，作法之者速得成就。

「次說蓮華齒天女印呪法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說蓮華齒天女印呪法。」

佛言：「應以二手掌相著，微屈十指，如蓮華相。舉印置左肩上，然後漸漸以印向下，近於心左而住。誦此呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「應以二手掌相著，微屈十指，如蓮華相。舉印置左肩上，然後漸漸以印向下，近於心左而住。誦此呪曰：

「『唵 娑囉娑囉 毘婆囉 吽 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 娑囉娑囉 毘婆囉 吽 吽』

「誦此呪時，以大拇指向內招之，使者花齒速來擁護，令法疾成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此呪時，以大拇指向內招之，使者花齒速來擁護，令法疾成。

「次說根本印法心印法隨心印法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說根本印法心印法隨心印法。」

爾時，執金剛菩薩白佛言：「世尊！云何根本印？云何心印？云何隨心印？唯願世尊為我演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，執金剛菩薩白佛言：「世尊！云何根本印？云何心印？云何隨心印？唯願世尊為我演說。」

佛言：「根本印者，先以右手頭指與大拇指相拄，以頭指捻大拇指甲側，左手亦然。二手合掌當心，屈二中指相拄，猶如寶形。二無名指相著，如獨鈷杵形。直舒二小指相去少許。根誦本呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「根本印者，先以右手頭指與大拇指相拄，以頭指捻大拇指甲側，左手亦然。二手合掌當心，屈二中指相拄，猶如寶形。二無名指相著，如獨鈷杵形。直舒二小指相去少許。根誦本呪。」

佛言：「心印者，應以右手大拇指與無名指相拄，舒餘三指，掩於心上。復以左手大拇指與小指相拄，舒餘三指，覆左膝上，直展指頭，名為安慰手。誦上心呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「心印者，應以右手大拇指與無名指相拄，舒餘三指，掩於心上。復以左手大拇指與小指相拄，舒餘三指，覆左膝上，直展指頭，名為安慰手。誦上心呪。」

佛言：「隨心印者，應以右手大拇指與無名指相拄，餘三指展之，仰安右膝上。復以左手大拇指與小指相捻，餘三指展之，橫仰心上。誦前隨心呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「隨心印者，應以右手大拇指與無名指相拄，餘三指展之，仰安右膝上。復以左手大拇指與小指相捻，餘三指展之，橫仰心上。誦前隨心呪。

「作此印已，所有願者速得成就，一切惡業自然消滅。此印能成無上正覺。若復有人，隨所在處結是三印，當知此地如有佛塔全身舍利。持是法者，十方一切諸天，護世四天王等，供養恭敬此人，如供養如來舍利等塔無有異也。一一印法所有功德，說無窮盡。作一法印時，則得以諸香花、幡蓋、塗香、末香、衣服、瓔珞，雨諸七寶、百味飲食、湯藥臥具，供養無量無邊恒河沙諸佛，便與如來同一法會，得佛授記讚言：『善哉！』是諸如來皆來問訊，慈眼視之。執金剛菩薩、四天王等，與其眷屬晝夜衛護。當知此地則為是塔，若有眾生住此地者，決定得不退轉位。是故，執金剛菩薩！若有善男子、善女人、苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，應生尊重心，常當讀誦、受持、書寫、供養、禮讚，獲福無量，成就諸戒，成就大精進，咸就大忍辱，成就大禪定，成就大檀那，成就大智慧，成就洪流功德，成就六波羅蜜。若有得此陀羅尼呪印壇場法者，成就如是廣大功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作此印已，所有願者速得成就，一切惡業自然消滅。此印能成無上正覺。若復有人，隨所在處結是三印，當知此地如有佛塔全身舍利。持是法者，十方一切諸天，護世四天王等，供養恭敬此人，如供養如來舍利等塔無有異也。一一印法所有功德，說無窮盡。作一法印時，則得以諸香花、幡蓋、塗香、末香、衣服、瓔珞，雨諸七寶、百味飲食、湯藥臥具，供養無量無邊恒河沙諸佛，便與如來同一法會，得佛授記讚言：『善哉！』是諸如來皆來問訊，慈眼視之。執金剛菩薩、四天王等，與其眷屬晝夜衛護。當知此地則為是塔，若有眾生住此地者，決定得不退轉位。是故，執金剛菩薩！若有善男子、善女人、苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，應生尊重心，常當讀誦、受持、書寫、供養、禮讚，獲福無量，成就諸戒，成就大精進，咸就大忍辱，成就大禪定，成就大檀那，成就大智慧，成就洪流功德，成就六波羅蜜。若有得此陀羅尼呪印壇場法者，成就如是廣大功德。」

佛說是經已，一切大眾皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，一切大眾皆大歡喜，信受奉行。

廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經卷下

雜呪品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜呪品第六

「坐壇呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「坐壇呪曰：

「『唵 摩尼軍荼利 吽 吽 莎訶』(誦七遍然後作餘護持法)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 摩尼軍荼利 吽 吽 莎訶』(誦七遍然後作餘護持法)」

「結界呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「結界呪曰：

「『唵 摩尼微(微者殄)者曳 達囉 達囉(執義) 吽 吽 莎婆訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 摩尼微(微者殄)者曳 達囉 達囉(執義) 吽 吽 莎婆訶』

「此結界呪，用白芥子呪七遍以散壇中，便成結界法。結十方界呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此結界呪，用白芥子呪七遍以散壇中，便成結界法。結十方界呪曰：

「『唵(一) 膩(如夜切)縛(上聲)離多(二) 摩尼(三) 阿盧(二合)止囉(妙義)(四) 枳唎底(勝義)(五) 吽 吽鏺吒』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 膩(如夜切)縛(上聲)離多(二) 摩尼(三) 阿盧(二合)止囉(妙義)(四) 枳唎底(勝義)(五) 吽 吽鏺吒』

「此結十方界呪，以香水和白芥子，呪八百遍散灑十方。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此結十方界呪，以香水和白芥子，呪八百遍散灑十方。」

「縛毘那夜迦呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「縛毘那夜迦呪曰：

「『唵(一) 摩尼鉢囉(光義)婆皤儞(二) 賀羅賀羅 吽 吽𭠒莎婆訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 摩尼鉢囉(光義)婆皤儞(二) 賀羅賀羅 吽 吽𭠒莎婆訶』

「其呪用灰水誦呪二十一遍，散於十方，則令一切毘那夜迦悉皆被縛，無能作難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其呪用灰水誦呪二十一遍，散於十方，則令一切毘那夜迦悉皆被縛，無能作難。」

「結護身呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「結護身呪曰：

「『唵 跋質囉摩儞(一) 帝瑟吒帝瑟吒(二) 吽 吽𭠒』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 跋質囉摩儞(一) 帝瑟吒帝瑟吒(二) 吽 吽𭠒』

「誦此呪七遍，呪自身手，以自摩頭。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此呪七遍，呪自身手，以自摩頭。」

「結淨衣呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「結淨衣呪曰：

「『唵 摩尼微布梨(一) 地唎地唎(二) 吽𭠒吒(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 摩尼微布梨(一) 地唎地唎(二) 吽𭠒吒(三)』

「此呪香水灑衣上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此呪香水灑衣上。」

「洗手呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「洗手呪曰：

「『唵 微唯(丁庾切)筏底(一) 訶囉訶囉(二) 摩訶摩儞(三) 吽 吽𭠒』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 微唯(丁庾切)筏底(一) 訶囉訶囉(二) 摩訶摩儞(三) 吽 吽𭠒』

「若欲洗手時，呪水洗手，用灑身上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲洗手時，呪水洗手，用灑身上。」

「洗浴呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「洗浴呪曰：

「『唵 蘇𭉛(寧結切)(一) 摩羅伐底(二) 訶囉訶囉(三) 跛半 弭離 弭離 吽 莎訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 蘇𭉛(寧結切)(一) 摩羅伐底(二) 訶囉訶囉(三) 跛半 弭離 弭離 吽 莎訶』

「用白芥子和其淨水，呪八百遍以浴身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「用白芥子和其淨水，呪八百遍以浴身。」

「灑水及洗衣呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「灑水及洗衣呪曰：

「『唵 摩尼達哩 吽 吽𭠒吒』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 摩尼達哩 吽 吽𭠒吒』

「此是結護呪，一切香華果等及所用物，皆用呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是結護呪，一切香華果等及所用物，皆用呪。」

「索白㲲線呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「索白㲲線呪曰：

「『唵 地哩地哩 微麼羅(能義)迦哩(者義) 吽 吽𭠒吒』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 地哩地哩 微麼羅(能義)迦哩(者義) 吽 吽𭠒吒』」

「散華呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「散華呪曰：

「『唵 薩婆多他伽多(一) 布闍摩布闍摩(供義二) 儞 吽 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩婆多他伽多(一) 布闍摩布闍摩(供義二) 儞 吽 吽』

「此散華呪，呪華二十一遍，散華時亦誦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此散華呪，呪華二十一遍，散華時亦誦。」

「塗香泥壇呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「塗香泥壇呪曰：

「『唵 薩婆多他伽多(一) 乾陀摩儞(二) 娑頗囉拏(如夜叉六熾盛) 吽 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩婆多他伽多(一) 乾陀摩儞(二) 娑頗囉拏(如夜叉六熾盛) 吽 吽』

「誦此呪呪香塗壇」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此呪呪香塗壇」

「燒香呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「燒香呪曰：

「『唵 拾縛利多(一) 摩尼(二) 阿筏囉句吒(雲臺也)(三) 娑頗囉拏(四) 微伽低(五) 吽』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 拾縛利多(一) 摩尼(二) 阿筏囉句吒(雲臺也)(三) 娑頗囉拏(四) 微伽低(五) 吽』」

「然燈呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「然燈呪曰：

「『唵 拾(然攝切)縛利多(一) 始佉哩(二) 陀縛利(三) 吽 吽𭠒吒』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 拾(然攝切)縛利多(一) 始佉哩(二) 陀縛利(三) 吽 吽𭠒吒』」

「壇外施一切天神鬼等食祭祀食呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「壇外施一切天神鬼等食祭祀食呪曰：

「『唵 鉢囉縛囉(一) 竭囉縛底(二) 娑羅娑羅 吽 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 鉢囉縛囉(一) 竭囉縛底(二) 娑羅娑羅 吽 吽』

「散秔米華獻諸天，又用呪秔米，於神邊供養呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「散秔米華獻諸天，又用呪秔米，於神邊供養呪曰：

「『唵 摩訶摩儞(一) 布囉耶(二) 達囉達囉(三) 吽 吽』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 摩訶摩儞(一) 布囉耶(二) 達囉達囉(三) 吽 吽』」

「此供養遏迦壇內。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此供養遏迦壇內。」

「日別獻佛食呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「日別獻佛食呪曰：

「『唵 摩訶摩儞(一) 微布犁(二) 吽 吽(三) 婆囉婆囉(四) 吽 吽』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 摩訶摩儞(一) 微布犁(二) 吽 吽(三) 婆囉婆囉(四) 吽 吽』」

「獻火食呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「獻火食呪曰：

「『唵 拾(然攝切)縛囉(一) 薩普囉(二) 伽伽那(三) 鉢囉鉢囉(二合)多囉尼 吽 吽』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 拾(然攝切)縛囉(一) 薩普囉(二) 伽伽那(三) 鉢囉鉢囉(二合)多囉尼 吽 吽』」

「把數珠呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「把數珠呪曰：

「『唵 呵嚧止囉(一) 摩儞鉢囉縛多耶(二) 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 呵嚧止囉(一) 摩儞鉢囉縛多耶(二) 吽』

「以此呪誦七遍已，即成就一切如來無量百千呪法。若准模壇界，呪繩七遍，乃可施用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此呪誦七遍已，即成就一切如來無量百千呪法。若准模壇界，呪繩七遍，乃可施用。」

「次結跏趺坐呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結跏趺坐呪曰：

「『唵 拔折囉摩儞(一) 迦囉緊迦唎迦唎 吽 吽𭠒吒』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 拔折囉摩儞(一) 迦囉緊迦唎迦唎 吽 吽𭠒吒』」

「念誦呪時呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「念誦呪時呪曰：

「『唵 蘇鉢囉縛底多(一) 吠藝(二) 摩儞摩儞(三) 莎訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 蘇鉢囉縛底多(一) 吠藝(二) 摩儞摩儞(三) 莎訶』

「先誦此呪然後持餘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先誦此呪然後持餘。」

「啟告諸佛願知呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「啟告諸佛願知呪曰：

「『唵 薩婆多陀伽多南縛與社鞞(一) 多囉多囉 吽 吽(二) 摩儞迦那寧(三) 莎訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩婆多陀伽多南縛與社鞞(一) 多囉多囉 吽 吽(二) 摩儞迦那寧(三) 莎訶』

「此呪，初繫念時誦之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此呪，初繫念時誦之。」

「請一切諸佛呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「請一切諸佛呪曰：

「『唵 蘇微布羅(一) 鉢囉鉢囉(二) 縛梨(三) 杜嚧杜嚧(四) 吽 吽』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 蘇微布羅(一) 鉢囉鉢囉(二) 縛梨(三) 杜嚧杜嚧(四) 吽 吽』」

「求請一切菩薩願呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「求請一切菩薩願呪曰：

「『唵 薩婆多他伽多 地瑟吒質多僧伽(一) 拔社梨 吽 吽』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩婆多他伽多 地瑟吒質多僧伽(一) 拔社梨 吽 吽』」

「求請菩薩眷屬呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「求請菩薩眷屬呪曰：

「『唵 蘇微布囉(一) 縛多寧(二) 訶羅訶羅 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 蘇微布囉(一) 縛多寧(二) 訶羅訶羅 吽』

「此呪用請一切諸佛及菩薩等眷屬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此呪用請一切諸佛及菩薩等眷屬。」

「追一切諸天及龍呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「追一切諸天及龍呪曰：

「『唵 阿鼻娑(薩音)摩(咩音)耶(一) 拔質梨(二) 達囉達囉(三) 吽』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 阿鼻娑(薩音)摩(咩音)耶(一) 拔質梨(二) 達囉達囉(三) 吽』」

「請追一切諸天及四天王呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「請追一切諸天及四天王呪曰：

「『唵 摩儞微迦縛低 吽』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 摩儞微迦縛低 吽』」

「已上法，若請佛菩薩、請神及四天王安於座上，一一皆以其身本呪請安之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已上法，若請佛菩薩、請神及四天王安於座上，一一皆以其身本呪請安之。」

「侍者呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「侍者呪曰：

「『唵 署(莘羽切)婆摩儞(一) 呼嚧呼嚧(二) 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 署(莘羽切)婆摩儞(一) 呼嚧呼嚧(二) 吽』

「此呪用結護壇外供事人，欲入時誦之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此呪用結護壇外供事人，欲入時誦之。」

「入壇場呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「入壇場呪曰：

「『唵 娑婆多他伽多(一) 拔質唎儞(二) 達囉達囉 吽 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 娑婆多他伽多(一) 拔質唎儞(二) 達囉達囉 吽 吽』

「此呪臨入壇時，門前禮拜已，䠒跪合掌誦之，即入壇中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此呪臨入壇時，門前禮拜已，䠒跪合掌誦之，即入壇中。」

「一切祭祀呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切祭祀呪曰：

「『唵 微羅微羅制(一) 伽伽那縛希(音四)儞(二) 羅呼羅呼(三) 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 微羅微羅制(一) 伽伽那縛希(音四)儞(二) 羅呼羅呼(三) 吽』

「此呪，獻一切佛及一切菩薩、天神香華飲食時用。又是時訖已，送一切佛菩薩呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此呪，獻一切佛及一切菩薩、天神香華飲食時用。又是時訖已，送一切佛菩薩呪。」

「獲身呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「獲身呪曰：

「『唵 摩儞(一) 蘇婆儞(二) 蘇婆儞(三) 微伽縛低(四) 阿囉叉多(五) 摩尼 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 摩儞(一) 蘇婆儞(二) 蘇婆儞(三) 微伽縛低(四) 阿囉叉多(五) 摩尼 吽』

「誦此呪時，願一切佛菩薩一切天神加被。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此呪時，願一切佛菩薩一切天神加被。」

「發遣諸天呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「發遣諸天呪曰：

「『唵 薩婆多他伽多 俱廬儞低娑摩囉微伽低 什縛羅 什縛羅 吽 莎訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩婆多他伽多 俱廬儞低娑摩囉微伽低 什縛羅 什縛羅 吽 莎訶』

「此呪通一切處用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此呪通一切處用。」

「此中心呪有殊勝威力，若有用時先誦八百遍，然後作法。但念誦，成就一切善業，消滅一切惡業，一切苦惱皆悉解脫，諸佛如來為決定授記當得作佛。先世惡業，受持此呪，悉皆消散，速證菩提，獲無量恒河沙等無量功德。速成正覺，能轉法輪(已上雜呪並是心呪中作法用之餘准此)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此中心呪有殊勝威力，若有用時先誦八百遍，然後作法。但念誦，成就一切善業，消滅一切惡業，一切苦惱皆悉解脫，諸佛如來為決定授記當得作佛。先世惡業，受持此呪，悉皆消散，速證菩提，獲無量恒河沙等無量功德。速成正覺，能轉法輪(已上雜呪並是心呪中作法用之餘准此)。」

廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經卷上

廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經卷中

唐三藏法師菩提流志奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐三藏法師菩提流志奉 詔譯

結壇場法品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結壇場法品第七

爾時，世尊說壇場法：「先擇勝地，然後作壇。其壇場作四門，以五色彩畫，其彩於新器中和香，然後用之。其場中心作一小壇，方圓二肘，以白檀香、欝金香而塗飾之。其大壇四肘，以牛糞塗飾。其小壇中畫一佛像，其佛前作一蓮華，七寶莊嚴。於蓮華臺中畫作一輪，輪有千輻，有輞有臍，以金飾輪，輪外畫焰光。其蓮華莖如毘瑠璃色。右邊畫執金剛菩薩，而作瞋相，手執白拂；又可右手把杵，左手把鉞斧。左邊畫寶光金剛菩薩，種種瓔珞以為嚴飾，一手擎寶珠；亦可一手把數珠，一手執白拂。四角各畫四天大王，身著衣甲，手執器仗，種種瓔珞而嚴飾之，作瞋怒相。其小壇中畫七寶階道，於其壇上懸繒旛蓋。其壇大門向東而開，四角各置一金銀瓶——或無金瓶，瓦瓶金塗——中盛滿香水，及安妙華。銀瓶無者亦應如是，滿中盛乳。於小壇東門內南邊，畫吉祥天女，種種瓔珞而以莊嚴。北邊畫餉棄尼天女。壇中門應畫金剛使女神，其神形安八臂，種種瓔珞以為嚴飾，手執刀仗。於小壇懸種種幡蓋，然三十二燈，種種華果散其壇上。於佛像前置金香鑪，燒蘇合香；於小壇外置銀香爐，燒安息香；於摩尼藥叉前燒蘇合香；於四天王前燒薰陸香及薩闍羅娑香(白膠也)；於吉祥天女前燒白檀香；於餉棄尼天女前燒安息香；於金剛使女前燒薩羅計香(青膠也)。其諸天神各各別以飲食而供養之。其小壇四門外各立吉祥標：於其東門外畫作鬼子母神，有七鬼子圍遶；於南門外畫大自在天神；於西門外畫華齒落叉女；於北門外畫毘摩天女，有七婇女圍繞。於壇四邊上插三十二箭，其一一箭各以五色線纏之。壇四面懸五色旛，應作七種油餅。於大壇外置三十二淨水盆，盆中安種種華。三十二淨水瓶，瓶各各安漿。三十二香爐，然一百八燈，懸一百八流蘇(流蘇者華鬘也)，散種種粖香，然種種香，所謂：安息、薰陸、悉必栗迦(云苜蓿香)、栴檀、沈香、多伽羅、蘇合、薩羅計(青膠香也)、五味香、龍腦香、麝香、欝金、紫檀等香，以為塗香，塗天神上。復以乳酪、沙糖、石密水，各盛以八瓶。復以乳粥，乳粥者，秔米、菉豆、胡麻酥相和煮之。秔米飯、歡喜團(歡喜團者，炒秔米麨)和石榴漿各有八盆。復盛四瓦椀油、四瓦椀酥、四瓦椀沙糖、四瓦椀油麻、四瓦椀果子、四瓦椀七種穀子，作種種食，散於壇外，所謂：𩛩餅、煎餅小豆煎餅、豆黃末和蒲萄漿作油麻煎餅、無憂餅、妙味餅、酥餅、沙糖餅。復於大壇西門外置二香水瓶，并置發祠食。欲入壇時，先誦此呪(呪門兩邊香水瓶)。取香水一掬，呪洗已自潔淨，能令諸穢悉皆清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說壇場法：「先擇勝地，然後作壇。其壇場作四門，以五色彩畫，其彩於新器中和香，然後用之。其場中心作一小壇，方圓二肘，以白檀香、欝金香而塗飾之。其大壇四肘，以牛糞塗飾。其小壇中畫一佛像，其佛前作一蓮華，七寶莊嚴。於蓮華臺中畫作一輪，輪有千輻，有輞有臍，以金飾輪，輪外畫焰光。其蓮華莖如毘瑠璃色。右邊畫執金剛菩薩，而作瞋相，手執白拂；又可右手把杵，左手把鉞斧。左邊畫寶光金剛菩薩，種種瓔珞以為嚴飾，一手擎寶珠；亦可一手把數珠，一手執白拂。四角各畫四天大王，身著衣甲，手執器仗，種種瓔珞而嚴飾之，作瞋怒相。其小壇中畫七寶階道，於其壇上懸繒旛蓋。其壇大門向東而開，四角各置一金銀瓶——或無金瓶，瓦瓶金塗——中盛滿香水，及安妙華。銀瓶無者亦應如是，滿中盛乳。於小壇東門內南邊，畫吉祥天女，種種瓔珞而以莊嚴。北邊畫餉棄尼天女。壇中門應畫金剛使女神，其神形安八臂，種種瓔珞以為嚴飾，手執刀仗。於小壇懸種種幡蓋，然三十二燈，種種華果散其壇上。於佛像前置金香鑪，燒蘇合香；於小壇外置銀香爐，燒安息香；於摩尼藥叉前燒蘇合香；於四天王前燒薰陸香及薩闍羅娑香(白膠也)；於吉祥天女前燒白檀香；於餉棄尼天女前燒安息香；於金剛使女前燒薩羅計香(青膠也)。其諸天神各各別以飲食而供養之。其小壇四門外各立吉祥標：於其東門外畫作鬼子母神，有七鬼子圍遶；於南門外畫大自在天神；於西門外畫華齒落叉女；於北門外畫毘摩天女，有七婇女圍繞。於壇四邊上插三十二箭，其一一箭各以五色線纏之。壇四面懸五色旛，應作七種油餅。於大壇外置三十二淨水盆，盆中安種種華。三十二淨水瓶，瓶各各安漿。三十二香爐，然一百八燈，懸一百八流蘇(流蘇者華鬘也)，散種種粖香，然種種香，所謂：安息、薰陸、悉必栗迦(云苜蓿香)、栴檀、沈香、多伽羅、蘇合、薩羅計(青膠香也)、五味香、龍腦香、麝香、欝金、紫檀等香，以為塗香，塗天神上。復以乳酪、沙糖、石密水，各盛以八瓶。復以乳粥，乳粥者，秔米、菉豆、胡麻酥相和煮之。秔米飯、歡喜團(歡喜團者，炒秔米麨)和石榴漿各有八盆。復盛四瓦椀油、四瓦椀酥、四瓦椀沙糖、四瓦椀油麻、四瓦椀果子、四瓦椀七種穀子，作種種食，散於壇外，所謂：𩛩餅、煎餅小豆煎餅、豆黃末和蒲萄漿作油麻煎餅、無憂餅、妙味餅、酥餅、沙糖餅。復於大壇西門外置二香水瓶，并置發祠食。欲入壇時，先誦此呪(呪門兩邊香水瓶)。取香水一掬，呪洗已自潔淨，能令諸穢悉皆清淨。

既嚴結已，則入道場。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既嚴結已，則入道場。呪曰：

「『唵 摩訶毘富羅(一) 鉢囉底(二) 瑟恥多悉睇(三) 阿鞞詵者(四) 摩唅薩婆呾他伽多鼻灑鷄(五) 婆囉婆羅(六) 三婆羅 三婆羅(七) 吽 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 摩訶毘富羅(一) 鉢囉底(二) 瑟恥多悉睇(三) 阿鞞詵者(四) 摩唅薩婆呾他伽多鼻灑鷄(五) 婆囉婆羅(六) 三婆羅 三婆羅(七) 吽 吽』

「又當知應入壇物，飲食、香華、衣服、水土果子一切等物，皆以此呪呪三七遍，洗止然始將入。誦此呪者，能除先世以來所有惡業，令得身心清淨，一切諸佛皆來擁護攝受，而為授記、施其無畏，所有事業能令成就，得入如來三摩地，悟甚深法忍，登佛道場，當成正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又當知應入壇物，飲食、香華、衣服、水土果子一切等物，皆以此呪呪三七遍，洗止然始將入。誦此呪者，能除先世以來所有惡業，令得身心清淨，一切諸佛皆來擁護攝受，而為授記、施其無畏，所有事業能令成就，得入如來三摩地，悟甚深法忍，登佛道場，當成正覺。」

手印呪品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 手印呪品第八

爾時，世尊為諸大眾說手印呪法。佛言：「應於佛壇中作四佛心印呪，復作四聖金剛心印呪，以此二印啟請諸佛。勿用別印。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊為諸大眾說手印呪法。佛言：「應於佛壇中作四佛心印呪，復作四聖金剛心印呪，以此二印啟請諸佛。勿用別印。」

「第一即諸佛心印法。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一即諸佛心印法。呪曰：

「『唵 薩婆呾他(一) 纈哩多耶(二) 摩尼步婆邏尼(三) 阿費瑟吒耶(四) 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩婆呾他(一) 纈哩多耶(二) 摩尼步婆邏尼(三) 阿費瑟吒耶(四) 吽』

「第二復說諸如來入壇呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二復說諸如來入壇呪曰：

「『唵 薩婆呾他(一) 鉢邏縛囉碣羅摩尼(二) 吽』(請佛已誦此呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩婆呾他(一) 鉢邏縛囉碣羅摩尼(二) 吽』(請佛已誦此呪)

「第三安慰如來呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三安慰如來呪曰：

「『唵 薩婆呾他伽多(一) 毘三步陀那(二) 跋逝梨(三) 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩婆呾他伽多(一) 毘三步陀那(二) 跋逝梨(三) 吽』

「第四請如來加護心印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四請如來加護心印呪曰：

「『唵 薩婆呾他伽多(一) 鉢邏縛囉(二) 摩尼(三) 嚧指梨(四) 吽 吽 𭠒』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩婆呾他伽多(一) 鉢邏縛囉(二) 摩尼(三) 嚧指梨(四) 吽 吽 𭠒』

「復次如來重說建立呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次如來重說建立呪曰：

「『唵 薩婆怛他伽多 地瑟侘耶摩尼 吽𭠒』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩婆怛他伽多 地瑟侘耶摩尼 吽𭠒』

「第五請如來坐金剛師子座印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第五請如來坐金剛師子座印呪曰：

「『唵 薩婆呾他伽多(一) 毘富羅三婆鞞(二) 吽 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩婆呾他伽多(一) 毘富羅三婆鞞(二) 吽 吽』

「第六請如來灌頂印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第六請如來灌頂印呪曰：

「『唵 薩婆呾他伽多(一) 三摩耶(二) 摩尼跋闍梨(三) 吽 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩婆呾他伽多(一) 三摩耶(二) 摩尼跋闍梨(三) 吽 吽』

「第七請如來轉法輪印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第七請如來轉法輪印呪曰：

「『唵 薩婆呾他伽多(一) 社耶毘社耶(二) 阿枳多跋闍梨(三) 吽 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩婆呾他伽多(一) 社耶毘社耶(二) 阿枳多跋闍梨(三) 吽 吽』

「第八帶勝符印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第八帶勝符印呪曰：

「『唵 薩婆呾他伽多(一) 達摩馱都(二) 摩訶摩尼始佉梨(四) 曷囉曷囉(五) 吽 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩婆呾他伽多(一) 達摩馱都(二) 摩訶摩尼始佉梨(四) 曷囉曷囉(五) 吽 吽』

「第九如來轉法輪印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第九如來轉法輪印呪曰：

「『唵 薩婆呾他伽多(一) 摩訶跋闍囉阿縛耶(二) 馱囉馱囉 吽 吽 𭠒』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩婆呾他伽多(一) 摩訶跋闍囉阿縛耶(二) 馱囉馱囉 吽 吽 𭠒』

「第十請執金剛手菩薩印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十請執金剛手菩薩印呪曰：

「『唵 杜盧杜盧(一) 摩尼摩尼(二) 鼻女頞摩尼(三) 薩婆訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 杜盧杜盧(一) 摩尼摩尼(二) 鼻女頞摩尼(三) 薩婆訶』

「第十一請聖摩尼金剛菩薩以如意寶印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十一請聖摩尼金剛菩薩以如意寶印呪曰：

「『唵 露迦波利低 社耶 社耶 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 露迦波利低 社耶 社耶 吽』

「第十二請四天王呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十二請四天王呪曰：

「『唵 毘富羅(一) 竭囉伐底(二) 三跋羅(三) 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 毘富羅(一) 竭囉伐底(二) 三跋羅(三) 吽』

「第十三請吉祥天女印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十三請吉祥天女印呪曰：

「『唵 碣瑟㮹哩尼(一) 毘婆羅(二) 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 碣瑟㮹哩尼(一) 毘婆羅(二) 吽』

「第十四呼餉棄尼天女呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十四呼餉棄尼天女呪曰：

「『唵 阿伽摩耶(一) 婆囉聞遮吒(上聲)(二) 訶斯𭤴(三) 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 阿伽摩耶(一) 婆囉聞遮吒(上聲)(二) 訶斯𭤴(三) 吽』

「第十五請金剛使者天女神印呪曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十五請金剛使者天女神印呪曰。

「『唵 三漫多伽囉(一) 波布囉尼(二) 馱迦馱迦 吽 吽 𭠒』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 三漫多伽囉(一) 波布囉尼(二) 馱迦馱迦 吽 吽 𭠒』

「第十六呼所住壇中天神等印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十六呼所住壇中天神等印呪曰：

「『唵 婆囉娑囉毘娑囉 吽 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 婆囉娑囉毘娑囉 吽 吽』

「第十七蓮華印呪法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十七蓮華印呪法。」

畫像品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畫像品第九

爾時，世尊告諸大眾：「我今說畫像法，而能成就一切事業。應取新白㲲未割線者，或一肘、或二肘、或三肘、或四肘，乃至七肘，四方令等，畫一如來坐師子座作說法像。於像右傍畫執金剛菩薩，為赤白紅色，有十二臂，皆執刀仗，有四面：正一面端正歡喜；左一面瞋相；右一面有牙上出；又一面皺眉怒目可畏相。以種種瓔珞而嚴飾之，坐蓮華臺，半結跏而坐，垂一脚也。如來左邊畫摩尼金剛菩薩，有四面：前面歡喜；右面青色，青色者作摩訶迦羅天面；左面作師子面，綠色，半作師子半作人面；後面瞋相，皺眉露齒，色作淺綠色。有十六臂：右手把如意珠作奉佛相；左手持蓮華；右手施無畏，無畏者，仰展舒相如低，二手合掌；餘手皆執諸仗，所謂：三鋒槊、輪、刀、金剛杵、華篋、數珠、澡瓶、利劍、經夾、寶塔、須彌山、錫杖、羂索、鐵鎚，於蓮華臺半跏而坐。於其座下作餉棄尼天女，有八臂，胡跪合掌，作供養佛相。金剛手菩薩座下作吉祥天女，胡跪，執種種寶器供養如來。於吉祥天女後，畫作使者天女，作笑面，有四臂，種種瓔珞而為嚴飾，手持刀仗。餉棄天女後，畫作華齒羅剎女，身著素服，以手持華，瞻仰如來。於大像前，畫作七寶蓮華而有千葉，琉璃為莖。其上作千輻金輪，有轂有輞，四面皆焰光。其下畫作四天王，種種嚴飾，手執刀仗。七寶蓮下作七寶池。於池岸上作眾多仙人，皆悉胡跪，或各各手執華寶香爐，或手持數珠，各異嚴持，瞻仰如來而為供養。於大像上畫梵天、帝釋、大自在天，散華供養。勿以皮膠和於綵色。其畫像人應受八關齋戒。誦呪之者著新淨衣，食三白食，月八日在如來前如法誦呪，至十五日令滿一億遍，乃見自身而發光明，便悟無障慧眼，證清淨摩尼，定於諸仙人得輪王位，親見一切如來。若誦一遍，不墮一切惡趣，離諸貪、瞋、癡，無諸妬嫉，成就一切功德，攝受一切善根。諸佛如來之所護念，常來安慰。能攝一切諸天，一切天、龍、藥叉、乾闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆來供養，國王、大臣常應恭敬，在於人間遊行無畏，諸波羅蜜皆速成就。其有但受持、讀誦者，得無量功德。若能如法結壇場、畫形像、備諸壇法，彼人功德與佛無異，為諸人天之所敬養，諸佛如來授記。此人使定證於無上菩提，不復受胎藏之身。所生之處皆蓮華中，常於佛前與諸菩薩同坐一處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸大眾：「我今說畫像法，而能成就一切事業。應取新白㲲未割線者，或一肘、或二肘、或三肘、或四肘，乃至七肘，四方令等，畫一如來坐師子座作說法像。於像右傍畫執金剛菩薩，為赤白紅色，有十二臂，皆執刀仗，有四面：正一面端正歡喜；左一面瞋相；右一面有牙上出；又一面皺眉怒目可畏相。以種種瓔珞而嚴飾之，坐蓮華臺，半結跏而坐，垂一脚也。如來左邊畫摩尼金剛菩薩，有四面：前面歡喜；右面青色，青色者作摩訶迦羅天面；左面作師子面，綠色，半作師子半作人面；後面瞋相，皺眉露齒，色作淺綠色。有十六臂：右手把如意珠作奉佛相；左手持蓮華；右手施無畏，無畏者，仰展舒相如低，二手合掌；餘手皆執諸仗，所謂：三鋒槊、輪、刀、金剛杵、華篋、數珠、澡瓶、利劍、經夾、寶塔、須彌山、錫杖、羂索、鐵鎚，於蓮華臺半跏而坐。於其座下作餉棄尼天女，有八臂，胡跪合掌，作供養佛相。金剛手菩薩座下作吉祥天女，胡跪，執種種寶器供養如來。於吉祥天女後，畫作使者天女，作笑面，有四臂，種種瓔珞而為嚴飾，手持刀仗。餉棄天女後，畫作華齒羅剎女，身著素服，以手持華，瞻仰如來。於大像前，畫作七寶蓮華而有千葉，琉璃為莖。其上作千輻金輪，有轂有輞，四面皆焰光。其下畫作四天王，種種嚴飾，手執刀仗。七寶蓮下作七寶池。於池岸上作眾多仙人，皆悉胡跪，或各各手執華寶香爐，或手持數珠，各異嚴持，瞻仰如來而為供養。於大像上畫梵天、帝釋、大自在天，散華供養。勿以皮膠和於綵色。其畫像人應受八關齋戒。誦呪之者著新淨衣，食三白食，月八日在如來前如法誦呪，至十五日令滿一億遍，乃見自身而發光明，便悟無障慧眼，證清淨摩尼，定於諸仙人得輪王位，親見一切如來。若誦一遍，不墮一切惡趣，離諸貪、瞋、癡，無諸妬嫉，成就一切功德，攝受一切善根。諸佛如來之所護念，常來安慰。能攝一切諸天，一切天、龍、藥叉、乾闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆來供養，國王、大臣常應恭敬，在於人間遊行無畏，諸波羅蜜皆速成就。其有但受持、讀誦者，得無量功德。若能如法結壇場、畫形像、備諸壇法，彼人功德與佛無異，為諸人天之所敬養，諸佛如來授記。此人使定證於無上菩提，不復受胎藏之身。所生之處皆蓮華中，常於佛前與諸菩薩同坐一處。」

火祭品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火祭品第十

復次，如來為諸大眾說火祭法。於一一法中，欲求一切驗効者，能令作者成就，利益諸眾生者。佛告諸誦呪者：「先須清淨身心，作淨梵行，然後呪食燒之供養祭火。誦此呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，如來為諸大眾說火祭法。於一一法中，欲求一切驗効者，能令作者成就，利益諸眾生者。佛告諸誦呪者：「先須清淨身心，作淨梵行，然後呪食燒之供養祭火。誦此呪曰：

「『唵 薩婆訶(一) 鉢底(丁以切)勃𡀔(二) 薄婆(三) 吽 吽 𭠒(四) 莎訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩婆訶(一) 鉢底(丁以切)勃𡀔(二) 薄婆(三) 吽 吽 𭠒(四) 莎訶』

「誦此呪時，應以油麻、白芥子和酥，呪八千遍，一呪一投於火中，能令一切呪法速得成就，伏諸一切障礙鬼神，一切惡鬼、惡業、惡友、怨家，皆得調伏。一切惡夢、災怪、不祥之事，自然消散。以安息香、白芥子和酥，呪八千遍，投於火中，誦呪滿八千遍，一切鬼神欲來惱者，頭自裂破，一切病患速得除愈。復以酥和白芥子，誦滿八千遍，當得王位，無諸怨敵。若以天水香(松木也)和酥，投於火中，誦呪八千遍，當得轉輪王位，所願皆得。若以娑羅樹香(松梢去聲)和因垢羅酥及白芥子，於山峯上以火燒之，諸阿素囉門自然而開，此人得作明仙王。若以乾陀囉樹香(安息香也，又可那伽鷄薩龍華葉也)和白芥子油，於龍池傍誦以八千遍燒之，能伏一切諸龍。須使皆有，須雨即雨，更無雷雹之難。以雜穀子，又可供養佛淨齋食。若為自他，稱名誦呪滿八千遍，火中燒之，能令五穀豐熟。以白鹽誦滿八千遍，火中燒之，一切藥叉女皆來禮足言：『勿傷我命，隨意驅使！』以酥和秔米，誦呪八千遍，於火燒之，得大富貴。以胡椒對日，日東方時，祠火呪八千遍，其人常得諸天擁護，恒為利益。若於吉祥天女前，以油麻和白芥子燒之，得大財。若以遏迦木(云杜仲，長一尺八百叚)，誦呪八百遍，火中燒之，得一切諸佛菩薩悉知是人，離諸業障，於一切世間出世間明呪皆悉了悟，無諸疾病，於諸怨敵而得最勝，世間煩惱不能染著。由此明呪力故，諸有善業皆得成就，一切惡夢、不祥之事，皆得消散，一切邪魅、厭禱之橫，皆不著身，不墮邪見雜惡道中。」爾時，佛告金剛密跡菩薩：「此陀羅尼王法，有大威德，是一切諸佛如來心，是諸佛母，是諸如來轉大法輪，是諸如來入菩提路，是諸如來智慧法炬，是諸如來鳴大法蠡，是諸如來坐金剛座，是諸如來降伏魔軍，是諸如來最勝祕密。能除贍部洲眾生所有煩惱，能竭贍部洲眾生地獄、餓鬼、傍生之業，能除贍部洲眾生生、老、病、死、憂悲苦惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此呪時，應以油麻、白芥子和酥，呪八千遍，一呪一投於火中，能令一切呪法速得成就，伏諸一切障礙鬼神，一切惡鬼、惡業、惡友、怨家，皆得調伏。一切惡夢、災怪、不祥之事，自然消散。以安息香、白芥子和酥，呪八千遍，投於火中，誦呪滿八千遍，一切鬼神欲來惱者，頭自裂破，一切病患速得除愈。復以酥和白芥子，誦滿八千遍，當得王位，無諸怨敵。若以天水香(松木也)和酥，投於火中，誦呪八千遍，當得轉輪王位，所願皆得。若以娑羅樹香(松梢去聲)和因垢羅酥及白芥子，於山峯上以火燒之，諸阿素囉門自然而開，此人得作明仙王。若以乾陀囉樹香(安息香也，又可那伽鷄薩龍華葉也)和白芥子油，於龍池傍誦以八千遍燒之，能伏一切諸龍。須使皆有，須雨即雨，更無雷雹之難。以雜穀子，又可供養佛淨齋食。若為自他，稱名誦呪滿八千遍，火中燒之，能令五穀豐熟。以白鹽誦滿八千遍，火中燒之，一切藥叉女皆來禮足言：『勿傷我命，隨意驅使！』以酥和秔米，誦呪八千遍，於火燒之，得大富貴。以胡椒對日，日東方時，祠火呪八千遍，其人常得諸天擁護，恒為利益。若於吉祥天女前，以油麻和白芥子燒之，得大財。若以遏迦木(云杜仲，長一尺八百叚)，誦呪八百遍，火中燒之，得一切諸佛菩薩悉知是人，離諸業障，於一切世間出世間明呪皆悉了悟，無諸疾病，於諸怨敵而得最勝，世間煩惱不能染著。由此明呪力故，諸有善業皆得成就，一切惡夢、不祥之事，皆得消散，一切邪魅、厭禱之橫，皆不著身，不墮邪見雜惡道中。」爾時，佛告金剛密跡菩薩：「此陀羅尼王法，有大威德，是一切諸佛如來心，是諸佛母，是諸如來轉大法輪，是諸如來入菩提路，是諸如來智慧法炬，是諸如來鳴大法蠡，是諸如來坐金剛座，是諸如來降伏魔軍，是諸如來最勝祕密。能除贍部洲眾生所有煩惱，能竭贍部洲眾生地獄、餓鬼、傍生之業，能除贍部洲眾生生、老、病、死、憂悲苦惱。」

爾時，世尊復告金剛密跡菩薩：「我以佛眼觀諸如來，不能說此陀羅尼所有功德甚深妙法。此陀羅尼有如是最勝殊妙，妙非諸譬喻之所能盡。薄福、少德、下賤眾生，永不聞此陀羅尼名字，況復得見，受持讀誦？若有聞見此陀羅尼者，是人已曾親近恒河沙諸佛菩薩。」佛告金剛密跡菩薩：「此如來心，難解難入。若有善男子、善女人，於百千萬劫，供養八十俱胝無量恒河沙諸佛菩薩飲食、衣服、房舍、臥具、百種湯藥、旛蓋、香華、塗香、粖香，復以七寶滿三千大千世界，於日日中奉施諸佛。金剛菩薩！於汝意云何，是善男子、善女人功德多不？」金剛菩薩白佛言：「世尊！此人功德無量無邊，不可勝數。」佛言：「若於如來心陀羅尼，能讀誦滿萬遍者，此人功德勝前功德，諸佛如來說不能盡。若有善男子、善女人，雖不讀誦，但心念者，亦得如上無量功德。」爾時，如來說是言已，眾中天、龍、藥叉、乾闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，一切大眾踊躍歡喜，發聲歎詠，五體投地，合掌向佛白言：「世尊！佛出世間，甚成希有！今佛世尊於贍部洲，能善建立置祕密陀羅尼心法！」爾時，十方同會諸佛菩薩，咸讚釋迦如來言：「善哉！善哉！」既同讚已各還本土。爾時，釋迦牟尼世尊，以佛神力還娑婆世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告金剛密跡菩薩：「我以佛眼觀諸如來，不能說此陀羅尼所有功德甚深妙法。此陀羅尼有如是最勝殊妙，妙非諸譬喻之所能盡。薄福、少德、下賤眾生，永不聞此陀羅尼名字，況復得見，受持讀誦？若有聞見此陀羅尼者，是人已曾親近恒河沙諸佛菩薩。」佛告金剛密跡菩薩：「此如來心，難解難入。若有善男子、善女人，於百千萬劫，供養八十俱胝無量恒河沙諸佛菩薩飲食、衣服、房舍、臥具、百種湯藥、旛蓋、香華、塗香、粖香，復以七寶滿三千大千世界，於日日中奉施諸佛。金剛菩薩！於汝意云何，是善男子、善女人功德多不？」金剛菩薩白佛言：「世尊！此人功德無量無邊，不可勝數。」佛言：「若於如來心陀羅尼，能讀誦滿萬遍者，此人功德勝前功德，諸佛如來說不能盡。若有善男子、善女人，雖不讀誦，但心念者，亦得如上無量功德。」爾時，如來說是言已，眾中天、龍、藥叉、乾闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，一切大眾踊躍歡喜，發聲歎詠，五體投地，合掌向佛白言：「世尊！佛出世間，甚成希有！今佛世尊於贍部洲，能善建立置祕密陀羅尼心法！」爾時，十方同會諸佛菩薩，咸讚釋迦如來言：「善哉！善哉！」既同讚已各還本土。爾時，釋迦牟尼世尊，以佛神力還娑婆世界。

普光心印品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普光心印品第十一

爾時，金剛藥叉主菩薩，踊躍歡喜，身毛皆竪，於仙人會中持杵揮空，以種種香華、衣服，與諸仙人往詣佛所，頂禮佛足，右繞三匝，以諸香華而散佛上，偏袒右肩，右膝著地，白佛言：「世尊！如來今於人間，然大法炬，建立陀羅尼法，若有見聞此陀羅尼者，與佛無異。如此眾生，決定當得無上正覺，捨離一切諸惡業障。惟願世尊為諸眾生說陀羅尼印法。此之手印如何而作？如何安手如何安臂？復更云何以手按手？云何而作心印云何舒臂？云何住念云何安慰壇神？云何能得諸佛如來之所加護？云何請佛坐金剛座？云何請諸如來而為灌頂轉大法輪？云何得勝持印之法？云何作轉輪王？云何作如意寶？云何作四天王？云何作吉祥天女？云何作餉棄尼印？云何作女使者印？云何作安置諸天？云何作呼諸天？云何作根本？此諸法我先不解，世尊慈悲為我而說。若解此印，速能成就諸功德故。若有見者，獲福無量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藥叉主菩薩，踊躍歡喜，身毛皆竪，於仙人會中持杵揮空，以種種香華、衣服，與諸仙人往詣佛所，頂禮佛足，右繞三匝，以諸香華而散佛上，偏袒右肩，右膝著地，白佛言：「世尊！如來今於人間，然大法炬，建立陀羅尼法，若有見聞此陀羅尼者，與佛無異。如此眾生，決定當得無上正覺，捨離一切諸惡業障。惟願世尊為諸眾生說陀羅尼印法。此之手印如何而作？如何安手如何安臂？復更云何以手按手？云何而作心印云何舒臂？云何住念云何安慰壇神？云何能得諸佛如來之所加護？云何請佛坐金剛座？云何請諸如來而為灌頂轉大法輪？云何得勝持印之法？云何作轉輪王？云何作如意寶？云何作四天王？云何作吉祥天女？云何作餉棄尼印？云何作女使者印？云何作安置諸天？云何作呼諸天？云何作根本？此諸法我先不解，世尊慈悲為我而說。若解此印，速能成就諸功德故。若有見者，獲福無量。」

爾時，世尊於大眾中。舒百千萬俱胝莊嚴功德手，覆金剛菩薩頂上，安慰金剛密跡曰：「太藥叉主！汝今諦聽，諦聽我為汝說陀羅尼印法，付囑於汝。為諸未來一切眾生，汝應受持，為我流布，當加敬護，猶如諸佛同入如來道場之想，同見如來轉大法輪，亦如守護佛諸舍利。勿以此法於後世時，妄相付於下劣賤人、惡性眾生、破戒眾生、懈怠眾生邪見眾生、小乘眾生、貪欲眾生、我慢眾生。如斯之類，不須為說此陀羅尼。如佛舍利，若有薄福眾生聞我此法，便令損壞，當知此等如毀謗佛無有異也。是故，金剛菩薩應勤加護，勿妄傳授。此呪所在之處，如佛無異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊於大眾中。舒百千萬俱胝莊嚴功德手，覆金剛菩薩頂上，安慰金剛密跡曰：「太藥叉主！汝今諦聽，諦聽我為汝說陀羅尼印法，付囑於汝。為諸未來一切眾生，汝應受持，為我流布，當加敬護，猶如諸佛同入如來道場之想，同見如來轉大法輪，亦如守護佛諸舍利。勿以此法於後世時，妄相付於下劣賤人、惡性眾生、破戒眾生、懈怠眾生邪見眾生、小乘眾生、貪欲眾生、我慢眾生。如斯之類，不須為說此陀羅尼。如佛舍利，若有薄福眾生聞我此法，便令損壞，當知此等如毀謗佛無有異也。是故，金剛菩薩應勤加護，勿妄傳授。此呪所在之處，如佛無異。」

爾時，金剛手菩薩頂禮佛足，白佛言：「世尊！如是，如是！如世尊所說，我當專心恭敬供養，以報佛恩。唯願世尊為我演悟作印之法，令諸學者得法成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手菩薩頂禮佛足，白佛言：「世尊！如是，如是！如世尊所說，我當專心恭敬供養，以報佛恩。唯願世尊為我演悟作印之法，令諸學者得法成就。」

廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經卷中

廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經卷下

唐三藏法師菩提流志奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐三藏法師菩提流志奉 詔譯

手印品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 手印品第十二

爾時，世尊知眾渴仰作印之法，便為說言：「若持呪者，應淨洗浴，著鮮潔衣，以五種牛淨物用護其身，復以塗香遍拭其體，以白檀香塗其掌，復以欝金香再塗其上，以五色呪索而繫其臂。或於佛前、舍利塔前，面東向坐，居寂靜處，發慈悲心，念根本呪。隨心呪、心呪亦復如是。常以香華供養諸佛，於執金剛、觀世音、曼殊師利、彌勒菩薩等，亦應如是供養。禮十方諸佛賢聖，作如是啟請曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知眾渴仰作印之法，便為說言：「若持呪者，應淨洗浴，著鮮潔衣，以五種牛淨物用護其身，復以塗香遍拭其體，以白檀香塗其掌，復以欝金香再塗其上，以五色呪索而繫其臂。或於佛前、舍利塔前，面東向坐，居寂靜處，發慈悲心，念根本呪。隨心呪、心呪亦復如是。常以香華供養諸佛，於執金剛、觀世音、曼殊師利、彌勒菩薩等，亦應如是供養。禮十方諸佛賢聖，作如是啟請曰：

「『第一稽首十方過去、未來、見在一切諸佛及諸菩薩，我今盡皆禮足尊重供養。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第一稽首十方過去、未來、見在一切諸佛及諸菩薩，我今盡皆禮足尊重供養。』

「便說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「便說呪曰：

「『唵 牟尼摩尼(一) 嚩囉(上義)鉢囉縛離(上義)(二) 麌呬耶(三) 鉢逗迷(四) 摩摩尼鉢囉鞞摩尼(五) 莎訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 牟尼摩尼(一) 嚩囉(上義)鉢囉縛離(上義)(二) 麌呬耶(三) 鉢逗迷(四) 摩摩尼鉢囉鞞摩尼(五) 莎訶』

「此呪名結蓮華坐呪，一切佛菩薩天神坐華上，誦此呪結之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此呪名結蓮華坐呪，一切佛菩薩天神坐華上，誦此呪結之。

「印相以二手於中合掌，令如合蓮華相。印復開頭、中指、無名指。二大小指頭相拄，如大開敷蓮華形，誦前呪。次第布於壇中，請聖坐之。前之十五道，皆在此用，然後結印作法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印相以二手於中合掌，令如合蓮華相。印復開頭、中指、無名指。二大小指頭相拄，如大開敷蓮華形，誦前呪。次第布於壇中，請聖坐之。前之十五道，皆在此用，然後結印作法。」

第二 普光寶清淨如來心印法(梵云因鉢𡀔婆) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二 普光寶清淨如來心印法(梵云因鉢𡀔婆)

「誦此呪已，便作手印。先以右手拇指與頭指拄，餘三指展之。次以左手展其頭指，屈其拇指，餘三指壓之。二手聚於心上，在於佛前寂靜而住，威儀齊整。應以慈眼觀於眾生，身不動搖，安然禪定。誦印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此呪已，便作手印。先以右手拇指與頭指拄，餘三指展之。次以左手展其頭指，屈其拇指，餘三指壓之。二手聚於心上，在於佛前寂靜而住，威儀齊整。應以慈眼觀於眾生，身不動搖，安然禪定。誦印呪曰：

「『唵 薩婆呾他伽多耶(一) 摩尼涉縛邏尼(二) 阿吠瑟吒耶(三) 吽(呼憾切，下同)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩婆呾他伽多耶(一) 摩尼涉縛邏尼(二) 阿吠瑟吒耶(三) 吽(呼憾切，下同)』

「誦此呪兼手印已，即得一切如來心印，成就獲福德身。若有善男子、善女人，以七寶滿三千大千世界，及以衣服、塗香、粖香、雜華、瓔珞、幢幡、華蓋，供養無量百千萬億恒河沙微塵等數諸佛世尊，所得功德可思量不？」「甚多，世尊！不可思量。」佛言：「若有善男子、善女人，誦此陀羅尼呪及作印法滿一遍者，所獲福德百千萬倍多前功德，非諸如來以佛智力格量能盡。若誦持一遍，猶得如是無量功德，況復如法作壇？若有心念地獄、餓鬼、傍生、惡趣、諸苦惱者，彼等眾生悉蒙解脫，得生極樂世界，親見一切諸佛如來。此印是普光寶清淨如來心印，即為六十四恒河沙那庾他百千萬諸佛菩薩攝受。誦持之者與諸菩薩得為眷屬，一切諸天常來擁護，四天大王之所侍衛，吉祥天女、辯才天女、餉棄尼天女日夜利益。作此印時，諸有藥叉、羅剎欲來惱者，皆自馳散；如不去者，頭破作七分。若有刀仗傷者、病瘦困者、業命盡者得見此印，壽命增長，無諸疾苦。持一切呪者若見此印，呪則成就，所有壇法亦速成就。若有百千萬億手印之法，此印成已，彼印即成，諸佛如來悉為授記，決定當得無上菩提。若法成時，三十三天所有宮殿皆自震動，諸天歡喜，潛相扶衛，辯才色力皆自增長。有大威德，眾人恭敬，所出言詞，聞者生信。具宿命智，一切世論自然明了。命終之後，生蓮華臺，相好端嚴，由印力故，速證菩提。若欲作印，當潔身淨服，龍腦、檀、麝塗兩手，然後恭敬作之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此呪兼手印已，即得一切如來心印，成就獲福德身。若有善男子、善女人，以七寶滿三千大千世界，及以衣服、塗香、粖香、雜華、瓔珞、幢幡、華蓋，供養無量百千萬億恒河沙微塵等數諸佛世尊，所得功德可思量不？」「甚多，世尊！不可思量。」佛言：「若有善男子、善女人，誦此陀羅尼呪及作印法滿一遍者，所獲福德百千萬倍多前功德，非諸如來以佛智力格量能盡。若誦持一遍，猶得如是無量功德，況復如法作壇？若有心念地獄、餓鬼、傍生、惡趣、諸苦惱者，彼等眾生悉蒙解脫，得生極樂世界，親見一切諸佛如來。此印是普光寶清淨如來心印，即為六十四恒河沙那庾他百千萬諸佛菩薩攝受。誦持之者與諸菩薩得為眷屬，一切諸天常來擁護，四天大王之所侍衛，吉祥天女、辯才天女、餉棄尼天女日夜利益。作此印時，諸有藥叉、羅剎欲來惱者，皆自馳散；如不去者，頭破作七分。若有刀仗傷者、病瘦困者、業命盡者得見此印，壽命增長，無諸疾苦。持一切呪者若見此印，呪則成就，所有壇法亦速成就。若有百千萬億手印之法，此印成已，彼印即成，諸佛如來悉為授記，決定當得無上菩提。若法成時，三十三天所有宮殿皆自震動，諸天歡喜，潛相扶衛，辯才色力皆自增長。有大威德，眾人恭敬，所出言詞，聞者生信。具宿命智，一切世論自然明了。命終之後，生蓮華臺，相好端嚴，由印力故，速證菩提。若欲作印，當潔身淨服，龍腦、檀、麝塗兩手，然後恭敬作之。」

一切如來普光大寶會祕密印法(梵名波羅薩羅摩尼矩醯摩訶母陀羅尼) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來普光大寶會祕密印法(梵名波羅薩羅摩尼矩醯摩訶母陀羅尼)

第三 一切如來加護心印呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三 一切如來加護心印呪

佛言：「應舒右臂，仰置右膝上，以拇指捻中指甲上，以左手仰橫心上，以拇指壓無名指中指甲上，舒頭指及小指，發慈悲心，開目而住，專誠念佛，誦此呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「應舒右臂，仰置右膝上，以拇指捻中指甲上，以左手仰橫心上，以拇指壓無名指中指甲上，舒頭指及小指，發慈悲心，開目而住，專誠念佛，誦此呪曰：

「『唵 薩婆怛他伽多(一) 毘三菩壇娜(覺義)(二) 跋闍梨(三) 吽 吽(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩婆怛他伽多(一) 毘三菩壇娜(覺義)(二) 跋闍梨(三) 吽 吽(四)』

「作此印呪法已，即得一切如來之所護念，唱言：『善哉！』舒手摩頂，猶如赤子。所有業障悉皆散滅，菩薩諸天恭敬擁護，藥叉、惡鬼不能侵欺，見此印已，悉生慈悲心，自然調伏。誦此呪時，諸見聞者皆生佛想。若男子、女人得見受持讀誦此印呪者，彼人已為親見六十二那庾他百千萬俱胝諸佛如來，等無異也，決定無疑。所有餘法如上所說，一切願者皆得圓滿。若念六趣眾生，一遍作此印呪法，彼諸眾生，無足、二足、四足、多足，皆得解脫，來生決定成正等覺，一切諸天常來擁護。若欲令一切壇場法成就者，亦速成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作此印呪法已，即得一切如來之所護念，唱言：『善哉！』舒手摩頂，猶如赤子。所有業障悉皆散滅，菩薩諸天恭敬擁護，藥叉、惡鬼不能侵欺，見此印已，悉生慈悲心，自然調伏。誦此呪時，諸見聞者皆生佛想。若男子、女人得見受持讀誦此印呪者，彼人已為親見六十二那庾他百千萬俱胝諸佛如來，等無異也，決定無疑。所有餘法如上所說，一切願者皆得圓滿。若念六趣眾生，一遍作此印呪法，彼諸眾生，無足、二足、四足、多足，皆得解脫，來生決定成正等覺，一切諸天常來擁護。若欲令一切壇場法成就者，亦速成就。」

第四 一切如來瓔珞印法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四 一切如來瓔珞印法

佛言：「我今說瓔珞手印法。應以兩手返掌於外，互以中指、無名指相鉤，各拳其拇指，結跏趺坐，以印當臍，傾身向右，竪其兩肩，清目而觀，心念諸佛，發慈悲心。欲結印時先稱『唵』字，交腕相鉤時稱『吽 吽』聲，印竟云『泮吒』。復誦後印呪，誦此呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我今說瓔珞手印法。應以兩手返掌於外，互以中指、無名指相鉤，各拳其拇指，結跏趺坐，以印當臍，傾身向右，竪其兩肩，清目而觀，心念諸佛，發慈悲心。欲結印時先稱『唵』字，交腕相鉤時稱『吽 吽』聲，印竟云『泮吒』。復誦後印呪，誦此呪曰：

「『唵 迦嵐(一) 迦爛者(二) 吽迦爛𭠒(三) 迦爛者(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 迦嵐(一) 迦爛者(二) 吽迦爛𭠒(三) 迦爛者(四)』

「又一呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又一呪：

「『唵 吽 吽 泮』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 吽 吽 泮』

「此呪印能加護菩提道場，加護轉大法輪，加護佛菩提樹，令不動搖如須彌山。如來護念此人，皆為授記，身心清淨，內外明徹，猶如日光寶珠，解脫煩惱、積聚功德。其作手印之處，即是舍利之塔，此地當有諸佛成道，當有無量眾生蒙如來記。若惡鬼神來此地者，皆自退走。若有得見此印呪者，滅無量罪，不入八大地獄，所有善願速即圓滿，成就一切壇場、印法。」重說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此呪印能加護菩提道場，加護轉大法輪，加護佛菩提樹，令不動搖如須彌山。如來護念此人，皆為授記，身心清淨，內外明徹，猶如日光寶珠，解脫煩惱、積聚功德。其作手印之處，即是舍利之塔，此地當有諸佛成道，當有無量眾生蒙如來記。若惡鬼神來此地者，皆自退走。若有得見此印呪者，滅無量罪，不入八大地獄，所有善願速即圓滿，成就一切壇場、印法。」重說呪曰：

「唵 薩婆怛他伽多(一) 地瑟咤那(建立義)(二) 摩尼 摩尼 吽 吽 𭠒(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 薩婆怛他伽多(一) 地瑟咤那(建立義)(二) 摩尼 摩尼 吽 吽 𭠒(三)」

第五 一切諸佛心印法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五 一切諸佛心印法

「一切諸佛心印。右肘當跨，平展仰掌，屈無名指、小指與大指頭拄，兩指端仰，側當心，小低頭，微開其眼，少斂其眉，齒咬下脣，自視其身，繫心念佛，不令散動。誦持此呪二十一遍。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸佛心印。右肘當跨，平展仰掌，屈無名指、小指與大指頭拄，兩指端仰，側當心，小低頭，微開其眼，少斂其眉，齒咬下脣，自視其身，繫心念佛，不令散動。誦持此呪二十一遍。」即說呪曰：

「唵 薩婆怛他伽他伽 鉢囉(二合)答比羅迦囉摩尼 𤙖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 薩婆怛他伽他伽 鉢囉(二合)答比羅迦囉摩尼 𤙖

「結此呪者，即為得入十方一切諸佛法藏等無有異，亦為已入於一切諸佛曼陀羅，即為攝一切諸佛眷屬，如是百千劫來重罪惡業消滅，蕩盡無餘。亦如已作十方諸佛壇印一等。若為十方所有一切作障難者，若魔、惡龍、比怛野迦等，如被呪師踏頭無異，其諸魔等如被火燒。十方一切諸族種類所作障難，呪師但當以念佛心結此印者，是諸種族悉以胸膺著地，求哀歸命。當是之時，其諸施等，見印聞呪而更蒙益，捨其惡心，獲大福聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「結此呪者，即為得入十方一切諸佛法藏等無有異，亦為已入於一切諸佛曼陀羅，即為攝一切諸佛眷屬，如是百千劫來重罪惡業消滅，蕩盡無餘。亦如已作十方諸佛壇印一等。若為十方所有一切作障難者，若魔、惡龍、比怛野迦等，如被呪師踏頭無異，其諸魔等如被火燒。十方一切諸族種類所作障難，呪師但當以念佛心結此印者，是諸種族悉以胸膺著地，求哀歸命。當是之時，其諸施等，見印聞呪而更蒙益，捨其惡心，獲大福聚。」

第六 一切如來師子座印法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六 一切如來師子座印法

佛言：「我說一切如來師子座印。此印呪在如來加護心印呪上，名安慰如來印呪法。應結跏趺坐，於心前作印如金剛鋒。屈右手頭指，與右手拇指相拄，左手亦然。復合兩手，令兩中指頭相拄，令兩小指相交至於掌中，各舒兩無名指。以帛覆手，曲躬向前，令印拄地及兩膝上，印所觸地皆為金剛。此是一切如來金剛座印，一切天、魔、惡鬼神等不能惱害，自來降伏，大龍國主咸來恭敬，諸佛如來常加護念，以佛神力嚴飾清淨此金剛座。若有作此金剛座印者，則為施與無量恒河沙諸佛如來金剛座已。若為地獄、餓鬼、畜生、阿素羅作此印者，彼諸眾生皆速解脫，當得清淨金剛之身。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我說一切如來師子座印。此印呪在如來加護心印呪上，名安慰如來印呪法。應結跏趺坐，於心前作印如金剛鋒。屈右手頭指，與右手拇指相拄，左手亦然。復合兩手，令兩中指頭相拄，令兩小指相交至於掌中，各舒兩無名指。以帛覆手，曲躬向前，令印拄地及兩膝上，印所觸地皆為金剛。此是一切如來金剛座印，一切天、魔、惡鬼神等不能惱害，自來降伏，大龍國主咸來恭敬，諸佛如來常加護念，以佛神力嚴飾清淨此金剛座。若有作此金剛座印者，則為施與無量恒河沙諸佛如來金剛座已。若為地獄、餓鬼、畜生、阿素羅作此印者，彼諸眾生皆速解脫，當得清淨金剛之身。」即說呪曰：

「唵 薩婆呾他伽多(一) 鉢囉縛囉摩尼(二) 戶嚧指黎(三) 吽 吽 泮」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 薩婆呾他伽多(一) 鉢囉縛囉摩尼(二) 戶嚧指黎(三) 吽 吽 泮」

第七 一切如來成大寶灌頂印法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七 一切如來成大寶灌頂印法

佛言：「我今說一切如來成大寶灌頂印法。應先合掌，然後開左右頭指，復以左右中指與左右無名指頭兩兩相拄，復屈其左右拇指，壓左右小指甲上，拄拇指中節。即結跏趺坐，頂戴手印。誦呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我今說一切如來成大寶灌頂印法。應先合掌，然後開左右頭指，復以左右中指與左右無名指頭兩兩相拄，復屈其左右拇指，壓左右小指甲上，拄拇指中節。即結跏趺坐，頂戴手印。誦呪曰：

「『唵 薩婆呾他伽多(一) 毘布邏(廣義)三婆鞞(生義)(二) 吽 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩婆呾他伽多(一) 毘布邏(廣義)三婆鞞(生義)(二) 吽 吽』

「若有善男子、善女人作此印呪法已，即得八十億恒河沙微塵數諸佛如來以佛神力而為灌頂，與其授記，成就一切曼茶羅印法，獲無量無邊不可思議功德。無量金剛菩薩及諸明仙亦來灌頂，一切天、龍、藥叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽及四天王，皆來灌頂。於明仙中為最上轉輪王，於諸如來為灌頂最尊子，得入如來祕密會中。若欲隱其形質，一切怨家、不善知識，及天、龍、藥叉，諸鬼神等，皆不得見，如觀虛空。其持呪人能往十方一切世界，於諸如來前以大神變化作七寶供具，香華、衣服、雨寶冠蓋，如垂天雲，而以供養。由呪印力故，成就如是殊勝功德，故名此印名達摩羯囉阿地瑟旦摩訶母姪囉阿世伽母達囉南。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有善男子、善女人作此印呪法已，即得八十億恒河沙微塵數諸佛如來以佛神力而為灌頂，與其授記，成就一切曼茶羅印法，獲無量無邊不可思議功德。無量金剛菩薩及諸明仙亦來灌頂，一切天、龍、藥叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽及四天王，皆來灌頂。於明仙中為最上轉輪王，於諸如來為灌頂最尊子，得入如來祕密會中。若欲隱其形質，一切怨家、不善知識，及天、龍、藥叉，諸鬼神等，皆不得見，如觀虛空。其持呪人能往十方一切世界，於諸如來前以大神變化作七寶供具，香華、衣服、雨寶冠蓋，如垂天雲，而以供養。由呪印力故，成就如是殊勝功德，故名此印名達摩羯囉阿地瑟旦摩訶母姪囉阿世伽母達囉南。」

第八 一切如來降伏熾然大魔軍智炬轉法輪神變加護印法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八 一切如來降伏熾然大魔軍智炬轉法輪神變加護印法

佛言：「我今說如來降伏熾然大魔軍，智炬轉法輪，神變加護印法。先屈右手頭指，拄大指頭側節，舒三指而掩心。次屈左手大指，於掌中微拳，四指如蓮華葉。以左大指拄右大指，結跏趺坐，興慈悲心，安住寂靜，然後乃作此印已，即能轉大法輪。當此之時，三千大千世界決定六種震動，諸佛菩薩皆以慈眼觀持呪人。大力金剛神、虛空明仙常來隨從，四天神王在四面立，而為擁護，晝夜侍衛。若轉法輪時，一切如來而為加護，摧滅魔軍，無諸障礙。其持呪人能見世轉法輪，坐菩提道場，眾所尊重，其有功德亦如諸佛菩薩轉大法輪。身清淨，心清淨，憐愍一切眾生，然後作此呪印。作此法時，先顰其兩眉，合其口，齊其上下齒，觀如來實相，心念轉法輪。作此法已，能破一切魔王及諸障礙者，能然大法炬、建大法幢、擊大法鼓、鳴大法蠡、能師子大吼增長功德，即當與八十億恒河沙諸小呪力等無有異，一切諸佛讚言『善哉！』并為授記。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我今說如來降伏熾然大魔軍，智炬轉法輪，神變加護印法。先屈右手頭指，拄大指頭側節，舒三指而掩心。次屈左手大指，於掌中微拳，四指如蓮華葉。以左大指拄右大指，結跏趺坐，興慈悲心，安住寂靜，然後乃作此印已，即能轉大法輪。當此之時，三千大千世界決定六種震動，諸佛菩薩皆以慈眼觀持呪人。大力金剛神、虛空明仙常來隨從，四天神王在四面立，而為擁護，晝夜侍衛。若轉法輪時，一切如來而為加護，摧滅魔軍，無諸障礙。其持呪人能見世轉法輪，坐菩提道場，眾所尊重，其有功德亦如諸佛菩薩轉大法輪。身清淨，心清淨，憐愍一切眾生，然後作此呪印。作此法時，先顰其兩眉，合其口，齊其上下齒，觀如來實相，心念轉法輪。作此法已，能破一切魔王及諸障礙者，能然大法炬、建大法幢、擊大法鼓、鳴大法蠡、能師子大吼增長功德，即當與八十億恒河沙諸小呪力等無有異，一切諸佛讚言『善哉！』并為授記。呪曰：

「『唵 薩婆呾他伽多(一) 三摩耶(二) 摩尼跋社嚟(三) 吽 吽(四)』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩婆呾他伽多(一) 三摩耶(二) 摩尼跋社嚟(三) 吽 吽(四)』」

第九 得勝印法(梵名阿波羅至多母達羅) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九 得勝印法(梵名阿波羅至多母達羅)

佛言：「我今說勝印法。應以右手頭指拄大拇指頭側，舒餘三指，左手亦然。後復以左手重於右手上，當於臍上。面作瞋相，自觀己身。以右脚安左髀上，令右脚拇指拄地，以眼斜顧，誦呪作印。作是法已，即能降伏一切魔軍而得強勝，摧諸毘那夜迦，能隱其形，一切有情及諸藥叉、羅剎等不能得見，一切怨敵不能為害，能破一切地獄、餓鬼、傍生等苦，離諸惡業及貪瞋癡。其作法人獲福如是，於一切處常得尊勝，所作事業永無障難，離諸病苦，速得菩提，十方諸天皆為擁護。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我今說勝印法。應以右手頭指拄大拇指頭側，舒餘三指，左手亦然。後復以左手重於右手上，當於臍上。面作瞋相，自觀己身。以右脚安左髀上，令右脚拇指拄地，以眼斜顧，誦呪作印。作是法已，即能降伏一切魔軍而得強勝，摧諸毘那夜迦，能隱其形，一切有情及諸藥叉、羅剎等不能得見，一切怨敵不能為害，能破一切地獄、餓鬼、傍生等苦，離諸惡業及貪瞋癡。其作法人獲福如是，於一切處常得尊勝，所作事業永無障難，離諸病苦，速得菩提，十方諸天皆為擁護。」即說呪曰：

「『唵 薩婆呾他揭多(一) 社耶微社耶(二) 阿爾多跋闍梨(三) 吽 吽』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩婆呾他揭多(一) 社耶微社耶(二) 阿爾多跋闍梨(三) 吽 吽』」

第十 如來輪印法(此名一切諸佛轉輪聖王母達羅亦是十方一切諸佛母達羅) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十 如來輪印法(此名一切諸佛轉輪聖王母達羅亦是十方一切諸佛母達羅)

佛言：「我今說如來印法。應先拳其右手，四指壓拇指上，然後微拳。左手似握物相，覆重右手上，手面向下按之。此名如來印法，一切如來悉皆隨喜。作是印已，如恒河沙百千萬俱胝如來咸皆歡喜，令受持者所有上願悉皆成就，恒見諸佛轉大法輪，得仙人圍繞。一切呪法及手印、壇法恒得現前，十方諸天晝夜擁護。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我今說如來印法。應先拳其右手，四指壓拇指上，然後微拳。左手似握物相，覆重右手上，手面向下按之。此名如來印法，一切如來悉皆隨喜。作是印已，如恒河沙百千萬俱胝如來咸皆歡喜，令受持者所有上願悉皆成就，恒見諸佛轉大法輪，得仙人圍繞。一切呪法及手印、壇法恒得現前，十方諸天晝夜擁護。」即說呪曰：

「『唵 薩婆呾他伽多(一) 達摩馱都(二) 摩訶摩尼(三) 誐佉梨(頂義)(四) 曷囉曷囉 吽 吽 𭠒(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩婆呾他伽多(一) 達摩馱都(二) 摩訶摩尼(三) 誐佉梨(頂義)(四) 曷囉曷囉 吽 吽 𭠒(五)』

「重呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「重呪曰：

「『唵 薩婆怛他揭多 三末耶 末尼拔折羅(二合) 吽』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩婆怛他揭多 三末耶 末尼拔折羅(二合) 吽』」

一切如來寶三末耶金剛母印(元闕呪本)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來寶三末耶金剛母印(元闕呪本)。

第十一 金剛手菩薩印 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十一 金剛手菩薩印

佛言：「我今說轉輪王印法。應以右手拇指與無名指相拄，左手亦然。復以右手中指與左手中指相鉤，復以右手頭指與左手頭指相拄，仍舒其左右小指。右肘遍稍舉上，左肘遍稍垂下，恒看左肘。展其左脚，以右脚安左脚上，作怒目瞋相，銜其下脣，喉中發聲云『吽』，心念執金剛神，并誦其呪。作此法已，三十三天所有諸天皆悉戰懼，宮殿震動。藥叉、羅剎及鬼、神、毒龍、毘那夜迦等，皆悉伏面於地，口稱『救護』，沒滅消散。執金剛神常為喜悅，所願成就，獲福無量，便得為明仙主。其作法時，香湯沐浴，著鮮淨衣，以香塗身，一切如來共觀此印壇場之中，所有諸神皆大歡悅。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我今說轉輪王印法。應以右手拇指與無名指相拄，左手亦然。復以右手中指與左手中指相鉤，復以右手頭指與左手頭指相拄，仍舒其左右小指。右肘遍稍舉上，左肘遍稍垂下，恒看左肘。展其左脚，以右脚安左脚上，作怒目瞋相，銜其下脣，喉中發聲云『吽』，心念執金剛神，并誦其呪。作此法已，三十三天所有諸天皆悉戰懼，宮殿震動。藥叉、羅剎及鬼、神、毒龍、毘那夜迦等，皆悉伏面於地，口稱『救護』，沒滅消散。執金剛神常為喜悅，所願成就，獲福無量，便得為明仙主。其作法時，香湯沐浴，著鮮淨衣，以香塗身，一切如來共觀此印壇場之中，所有諸神皆大歡悅。呪曰：

「『唵 薩婆呾他伽多(一) 摩訶跋闍羅(二) 阿婆(二合)閻馱囉馱囉(我義)(三) 吽 吽 𭠒』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩婆呾他伽多(一) 摩訶跋闍羅(二) 阿婆(二合)閻馱囉馱囉(我義)(三) 吽 吽 𭠒』」

第十二 真多摩尼金剛菩薩呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十二 真多摩尼金剛菩薩呪

佛言：「印同前，唯開其二手頭指不相拄，結跏趺坐，以印當心，發大慈悲，淨目瞻視，心專念呪，口出善言，所願成就。執金剛菩薩甚大歡喜，護念如此。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「印同前，唯開其二手頭指不相拄，結跏趺坐，以印當心，發大慈悲，淨目瞻視，心專念呪，口出善言，所願成就。執金剛菩薩甚大歡喜，護念如此。呪曰：

「『唵 杜嚧杜嚧(一) 摩尼摩尼(二) 摩訶摩尼費拄(丁庾切)多摩尼(三) 薩婆訶(四)』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 杜嚧杜嚧(一) 摩尼摩尼(二) 摩訶摩尼費拄(丁庾切)多摩尼(三) 薩婆訶(四)』」

第十三 四天王印呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十三 四天王印呪

佛言：「應以右手扠腰，舉其頭指，以左手小指壓其拇指，竪餘三指安於臍上。其持呪人應作瞋相，注睛而視，誦呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「應以右手扠腰，舉其頭指，以左手小指壓其拇指，竪餘三指安於臍上。其持呪人應作瞋相，注睛而視，誦呪曰：

「『唵 嚧迦(一) 波唎低(二) 社耶社耶 吽(三)』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 嚧迦(一) 波唎低(二) 社耶社耶 吽(三)』」

第十四 吉祥天女印法(梵云施羅地縛印) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十四 吉祥天女印法(梵云施羅地縛印)

佛言：「應先舒其兩臂，然後合其兩手掌相著。並二大指，相去一寸許，微曲二頭指如鉤，以三餘指兩兩相擬，如蓮華形。作此法時，心所樂者皆如願。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「應先舒其兩臂，然後合其兩手掌相著。並二大指，相去一寸許，微曲二頭指如鉤，以三餘指兩兩相擬，如蓮華形。作此法時，心所樂者皆如願。」即說呪曰：

「『唵 毘摩羅(一) 孽筏底(二) 三婆囉(三) 吽(四)』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 毘摩羅(一) 孽筏底(二) 三婆囉(三) 吽(四)』」

第十五 餉棄尼印法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十五 餉棄尼印法

佛言：「舉其左手，微拳四指，舒右頭指，覆其左手置左膝上，作怒目相，稍前曲身，誦此呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舉其左手，微拳四指，舒右頭指，覆其左手置左膝上，作怒目相，稍前曲身，誦此呪曰：

「『唵 碭瑟里尼(一) 味薩羅 吽』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 碭瑟里尼(一) 味薩羅 吽』」

女使者印法杜池印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女使者印法杜池印。

第十六 大笑女使者印法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十六 大笑女使者印法

佛言：「舒舉左手臂，臂肘及肩向上斜努，掩兩嬭閒。復低右手掩左手上，引頸向前，微曲其身。誦呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舒舉左手臂，臂肘及肩向上斜努，掩兩嬭閒。復低右手掩左手上，引頸向前，微曲其身。誦呪曰：

「『唵 阿竭儞摩耶(一) 恒地囉聞遮吒(二) 阿薩尼信儞(三) 吽』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 阿竭儞摩耶(一) 恒地囉聞遮吒(二) 阿薩尼信儞(三) 吽』」

第十七 住壇諸神等印法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十七 住壇諸神等印法

佛言：「我今說住壇諸神等法。仰交兩腕，以十指相鉤，掩於臍上。立地，以右脚踏左脚，橫向左，斜踏地上，誦此呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我今說住壇諸神等法。仰交兩腕，以十指相鉤，掩於臍上。立地，以右脚踏左脚，橫向左，斜踏地上，誦此呪曰：

「『唵 三漫多迦羅(邊義)(一) 鉢里布囉尼(圓滿義)(二) 馱迦馱迦 吽 𭠒(三)』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 三漫多迦羅(邊義)(一) 鉢里布囉尼(圓滿義)(二) 馱迦馱迦 吽 𭠒(三)』」

第十八 蓮華印法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十八 蓮華印法

佛言：「我今當說蓮華齒天女印法。應微拳，左右手掌相著，作蓮華相，以近左耳上，然後漸漸印向下，近於心左而住。誦此呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我今當說蓮華齒天女印法。應微拳，左右手掌相著，作蓮華相，以近左耳上，然後漸漸印向下，近於心左而住。誦此呪曰：

「『唵 娑婆羅羅(一) 比薩羅 吽 吽(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 娑婆羅羅(一) 比薩羅 吽 吽(二)』

「此蓮華印壇中所有一切畫蓮華者，皆以此印印拄華上，有著瓶者亦印瓶上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此蓮華印壇中所有一切畫蓮華者，皆以此印印拄華上，有著瓶者亦印瓶上。」

第十九 根本印法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十九 根本印法

爾時，執金剛菩薩白佛言：「世尊！云何根本印？云何心印？云何隨心印？唯願世尊為我演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，執金剛菩薩白佛言：「世尊！云何根本印？云何心印？云何隨心印？唯願世尊為我演說。」

佛言：「根本印者，以右手頭指與拇指相拄，以頭指甲掐大指甲側，左手亦爾。二手合掌當心，然後稍屈左右中指，令兩頭相拄。復展左右無名指，亦令兩相拄，各舒左右小指。作此印時，應誦上說根本呪。作此印呪請四天王即得速來，最勝擁護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「根本印者，以右手頭指與拇指相拄，以頭指甲掐大指甲側，左手亦爾。二手合掌當心，然後稍屈左右中指，令兩頭相拄。復展左右無名指，亦令兩相拄，各舒左右小指。作此印時，應誦上說根本呪。作此印呪請四天王即得速來，最勝擁護。」

第二十 心印法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十 心印法

佛言：「心印者，以右手拇指與無名指相拄，舒餘三指，掩於心上。復以左手拇指與小指拄，舒餘三指覆膝上，指面向下，平直展之，名為安慰手。當說如上所說心呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「心印者，以右手拇指與無名指相拄，舒餘三指，掩於心上。復以左手拇指與小指拄，舒餘三指覆膝上，指面向下，平直展之，名為安慰手。當說如上所說心呪。」

第二十一 隨心印法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十一 隨心印法

佛言：「隨心印者，以右手拇指與無名指相拄，舒餘三指，仰安膝上。復以左手拇指與小指相捻，舒餘三指，以掩於心。又右手大指捻無名指端，仰橫當心，展舒三指，左手仰於左膝上，屈拇指一節，餘悉展之。作此印已，所願者速得成就，一切惡業自然消滅。此印能成無上正覺。若復有人隨所在處結是三印，當知此地如有佛塔全身舍利。持是法者，十方一切諸天、護世四天王應當供養，如來舍利塔等無有異也。一一印法所有功德，說無窮盡。作一法時，則得以諸香華、旛蓋、塗香、粖香、衣服、瓔珞、雨諸七寶、百味飲食、湯藥、臥具，供養無量無邊恒沙諸佛，便與如來同一法會，得佛授記，讚言『善哉！』諸佛如來皆來問訊，慈眼視之。執金剛菩薩、四天王等，與其眷屬晝夜衛護。當知此地則為是塔，若有眾生住此地者，決定當得不退轉位。是故，執金剛菩薩！若善男子、善女人、苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，應生尊重，心常讚誦，受持、書寫、供養，獲福無量，成就諸戒，成就大精進、大忍辱，成就大禪定，成就大檀那，成就大智慧，成就洪流功德，成就六波羅蜜。若有得此陀羅尼呪印壇場法者，獲福如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「隨心印者，以右手拇指與無名指相拄，舒餘三指，仰安膝上。復以左手拇指與小指相捻，舒餘三指，以掩於心。又右手大指捻無名指端，仰橫當心，展舒三指，左手仰於左膝上，屈拇指一節，餘悉展之。作此印已，所願者速得成就，一切惡業自然消滅。此印能成無上正覺。若復有人隨所在處結是三印，當知此地如有佛塔全身舍利。持是法者，十方一切諸天、護世四天王應當供養，如來舍利塔等無有異也。一一印法所有功德，說無窮盡。作一法時，則得以諸香華、旛蓋、塗香、粖香、衣服、瓔珞、雨諸七寶、百味飲食、湯藥、臥具，供養無量無邊恒沙諸佛，便與如來同一法會，得佛授記，讚言『善哉！』諸佛如來皆來問訊，慈眼視之。執金剛菩薩、四天王等，與其眷屬晝夜衛護。當知此地則為是塔，若有眾生住此地者，決定當得不退轉位。是故，執金剛菩薩！若善男子、善女人、苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，應生尊重，心常讚誦，受持、書寫、供養，獲福無量，成就諸戒，成就大精進、大忍辱，成就大禪定，成就大檀那，成就大智慧，成就洪流功德，成就六波羅蜜。若有得此陀羅尼呪印壇場法者，獲福如是。」

佛說是經已，一切大眾皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，一切大眾皆大歡喜，信受奉行。