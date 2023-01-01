廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經

廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經卷中

大唐天竺三藏菩提流志奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐天竺三藏菩提流志奉 詔譯

持心呪法品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持心呪法品第四

「持心呪者，誦百千遍，得見一切如來；若誦二百千遍，得見一切佛土；若誦三百千遍，得入一切壇場，悉得成就一切呪法；若誦四百千遍，得於仙人中轉輪王；若誦五百千遍，得入一切阿修羅宮中；若誦六百千遍，得見一切伏藏；若誦七百千遍，即了過去知宿命事；若誦八百千遍，即得寶印三摩地；若誦九百千遍，得一切菩薩神變加持；若誦十百千遍，得一切如來灌頂佛地，與一切如來同會。如是倍增而獲無量殊勝功德。若造五逆罪，誹謗聖人、誹謗正法，應入阿鼻地獄者，誦呪一千遍，所作罪業悉皆消滅，得不退位，悟宿命智，眼、耳、鼻、舌、身、意，六根清淨，增長無量殊勝功德，兼獲世間種種事業隨意成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持心呪者，誦百千遍，得見一切如來；若誦二百千遍，得見一切佛土；若誦三百千遍，得入一切壇場，悉得成就一切呪法；若誦四百千遍，得於仙人中轉輪王；若誦五百千遍，得入一切阿修羅宮中；若誦六百千遍，得見一切伏藏；若誦七百千遍，即了過去知宿命事；若誦八百千遍，即得寶印三摩地；若誦九百千遍，得一切菩薩神變加持；若誦十百千遍，得一切如來灌頂佛地，與一切如來同會。如是倍增而獲無量殊勝功德。若造五逆罪，誹謗聖人、誹謗正法，應入阿鼻地獄者，誦呪一千遍，所作罪業悉皆消滅，得不退位，悟宿命智，眼、耳、鼻、舌、身、意，六根清淨，增長無量殊勝功德，兼獲世間種種事業隨意成就。

「復次說雄黃法：取好雄黃一小兩許，置赤銅器中，從月十三日，身自洗浴，著鮮淨衣，喫三白食，謂酥、乳、酪，於世尊前呪十萬遍，至十五日夜，所呪雄黃現三種相：若煖、若煙、若光焰，即得成就。若其煖時，持呪之人身隱不現，阿修羅窟門開，見一切宮殿悉皆得入，若意樂所作皆得成就，即得仙人轉輪王位。取少雄黃點自額上，若見煙出即點眼上，當見一切菩薩宮殿住處，又見一切金剛種性，遠離一切諸惡魔眾，得達一切法藏，隨所去處皆得通達。若見光焰，即騰虛空，得見光焰陀羅尼三摩地，得入三十三諸天中王，所欲皆得。若於山頂誦呪，得為一切眾生尊重，所求皆得，一切贍部人咸來恭敬。於水池邊誦此呪一千八遍，一切諸龍皆悉降伏。取白芥子呪千遍，散擲虛空，即便大雨，降伏諸龍。若日日誦持，即得種種殊勝吉祥。取一瓶水，以因陀羅呵悉多藥(白及藥也)及鉢羅奢(赤藥也)白芥子，并欝金香、紫檀、白檀等香，各一小兩半，內前瓶中，誦呪一萬遍，取此香水洗浴，一切大病患人皆得除差，及滅一切罪障；所有符書、𥜒禱皆悉消滅，獲得一切殊勝吉祥。若有婦人意欲求男，以此水洗浴，即便生男。若有諸人，誦持餘呪無能驗者，以此水洗浴，即便有驗。如是一切速得成就，及餘事業亦得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次說雄黃法：取好雄黃一小兩許，置赤銅器中，從月十三日，身自洗浴，著鮮淨衣，喫三白食，謂酥、乳、酪，於世尊前呪十萬遍，至十五日夜，所呪雄黃現三種相：若煖、若煙、若光焰，即得成就。若其煖時，持呪之人身隱不現，阿修羅窟門開，見一切宮殿悉皆得入，若意樂所作皆得成就，即得仙人轉輪王位。取少雄黃點自額上，若見煙出即點眼上，當見一切菩薩宮殿住處，又見一切金剛種性，遠離一切諸惡魔眾，得達一切法藏，隨所去處皆得通達。若見光焰，即騰虛空，得見光焰陀羅尼三摩地，得入三十三諸天中王，所欲皆得。若於山頂誦呪，得為一切眾生尊重，所求皆得，一切贍部人咸來恭敬。於水池邊誦此呪一千八遍，一切諸龍皆悉降伏。取白芥子呪千遍，散擲虛空，即便大雨，降伏諸龍。若日日誦持，即得種種殊勝吉祥。取一瓶水，以因陀羅呵悉多藥(白及藥也)及鉢羅奢(赤藥也)白芥子，并欝金香、紫檀、白檀等香，各一小兩半，內前瓶中，誦呪一萬遍，取此香水洗浴，一切大病患人皆得除差，及滅一切罪障；所有符書、𥜒禱皆悉消滅，獲得一切殊勝吉祥。若有婦人意欲求男，以此水洗浴，即便生男。若有諸人，誦持餘呪無能驗者，以此水洗浴，即便有驗。如是一切速得成就，及餘事業亦得成就。」

誦隨心呪法品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦隨心呪法品第五

「誦隨心呪者，滿一萬遍，所有障礙諸鬼神等悉來敬禮持呪者足，作如是言：『救護我等！勿斷我命！所使我者，決定得了。』若誦二萬一千遍者，即使得一切天龍，為天中主，所出言辭天皆奉行；若誦三萬遍，一切藥叉、羅剎，咸悉伏從(四萬遍梵本闕)；若誦五萬遍，所欲追攝，若天、若龍、若藥叉、若迦樓羅、若緊那羅、阿修羅、摩睺羅，及仙人、婇女、沙門、婆羅門、剎利種種人等，以安悉香及白芥子燒之；若誦六萬遍，得無垢三摩地；若誦七萬遍，得作仙人轉輪王；若誦八萬遍，執金剛手菩薩及與眷屬來現其前；若誦九萬遍，得諸菩薩施與無畏；若誦十萬遍，得盡見過去如來，隨意所適，無有隨礙，得一切陀羅尼經論一切如來加持，令證無上菩提，及得種種出世間法皆得成就，諸佛如來無不隨喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦隨心呪者，滿一萬遍，所有障礙諸鬼神等悉來敬禮持呪者足，作如是言：『救護我等！勿斷我命！所使我者，決定得了。』若誦二萬一千遍者，即使得一切天龍，為天中主，所出言辭天皆奉行；若誦三萬遍，一切藥叉、羅剎，咸悉伏從(四萬遍梵本闕)；若誦五萬遍，所欲追攝，若天、若龍、若藥叉、若迦樓羅、若緊那羅、阿修羅、摩睺羅，及仙人、婇女、沙門、婆羅門、剎利種種人等，以安悉香及白芥子燒之；若誦六萬遍，得無垢三摩地；若誦七萬遍，得作仙人轉輪王；若誦八萬遍，執金剛手菩薩及與眷屬來現其前；若誦九萬遍，得諸菩薩施與無畏；若誦十萬遍，得盡見過去如來，隨意所適，無有隨礙，得一切陀羅尼經論一切如來加持，令證無上菩提，及得種種出世間法皆得成就，諸佛如來無不隨喜。」

雜呪品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜呪品第六

「壇前欲坐，誦此呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「壇前欲坐，誦此呪曰：

「唵 摩尼軍荼利 吽 吽 莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 摩尼軍荼利 吽 吽 莎訶

「誦七遍然後坐，作餘護持法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦七遍然後坐，作餘護持法。」

「次結界呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結界呪曰：

「唵 摩尼微射曳 達羅 達羅 吽 吽 莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 摩尼微射曳 達羅 達羅 吽 吽 莎訶

「誦此呪呪白芥子七遍，散於壇中，便成結界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此呪呪白芥子七遍，散於壇中，便成結界。」

「次結十方界呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結十方界呪曰：

「唵 膩嚩㗚多摩尼阿盧止囉枳㗚底 吽 吽 泮吒 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 膩嚩㗚多摩尼阿盧止囉枳㗚底 吽 吽 泮吒

「誦此呪呪香水和白芥子百八遍，散灑十方。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此呪呪香水和白芥子百八遍，散灑十方。」

「辟毘那夜迦呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「辟毘那夜迦呪曰：

「唵 摩尼鉢囉婆嚩儞 賀囉 賀囉 吽 泮 莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 摩尼鉢囉婆嚩儞 賀囉 賀囉 吽 泮 莎訶

「誦此呪呪灰水二十一遍，散於十方。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此呪呪灰水二十一遍，散於十方。」

「頂髻呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「頂髻呪曰：

「唵 伐質囉摩儞 帝瑟吒 帝瑟吒 吽 吽 泮 泮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 伐質囉摩儞 帝瑟吒 帝瑟吒 吽 吽 泮 泮

「誦此呪七遍，以呪自身，手以摩自頭頂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此呪七遍，以呪自身，手以摩自頭頂。」

「護衣呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「護衣呪曰：

「唵 摩尼 微布黎 地唎 吽 泮吒 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 摩尼 微布黎 地唎 吽 泮吒

「誦此呪呪香水灑衣上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此呪呪香水灑衣上。」

「洗手呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「洗手呪曰：

「唵 𭈘𭈴(丁廋反)筏底 訶囉 訶囉 摩訶摩儞 吽 吽 泮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 𭈘𭈴(丁廋反)筏底 訶囉 訶囉 摩訶摩儞 吽 吽 泮

「誦此呪呪水洗手，及周灑身上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此呪呪水洗手，及周灑身上。」

「洗浴呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「洗浴呪曰：

「唵 蘇涅隷摩羅伐底 訶囉 訶囉 跛晚弭哩 吽 莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 蘇涅隷摩羅伐底 訶囉 訶囉 跛晚弭哩 吽 莎訶

「誦此呪呪白芥子和水呪一百八遍，浴身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此呪呪白芥子和水呪一百八遍，浴身。」

「次結護呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結護呪曰：

「唵 摩尼達哩 吽 吽 泮吒 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 摩尼達哩 吽 吽 泮吒

「誦此呪用結護。一切香華果等及所用之物，皆用此呪而結護之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此呪用結護。一切香華果等及所用之物，皆用此呪而結護之。」

「結索呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「結索呪曰：

「唵 地哩 地哩 微摩羅迦哩 吽 吽 泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 地哩 地哩 微摩羅迦哩 吽 吽 泮吒」

「次散華呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次散華呪曰：

「唵 薩婆怛他伽多 布社摩儞 吽 吽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 薩婆怛他伽多 布社摩儞 吽 吽

「所有香華皆誦此呪散之。散時亦誦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所有香華皆誦此呪散之。散時亦誦。」

「塗香呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「塗香呪曰：

「唵 薩婆怛他伽多 乾陀摩儞 馺頗囉拏 吽 吽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 薩婆怛他伽多 乾陀摩儞 馺頗囉拏 吽 吽

「誦此呪呪香，塗壇。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此呪呪香，塗壇。」

「燒香呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「燒香呪曰：

「唵 拾縛哩多 摩尼阿勃羅古吒娑頗羅拏(上) 微伽低 吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 拾縛哩多 摩尼阿勃羅古吒娑頗羅拏(上) 微伽低 吽」

「然燈呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「然燈呪曰：

「唵 什縛哩多 始佉哩陀嚩哩 吽 吽 泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 什縛哩多 始佉哩陀嚩哩 吽 吽 泮吒」

「壇外施一切天鬼等呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「壇外施一切天鬼等呪曰：

「唵 鉢囉嚩囉 竭囉縛底 娑囉 娑囉 吽 吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 鉢囉嚩囉 竭囉縛底 娑囉 娑囉 吽 吽」

「次上遏迦呪。亦於天神邊，日別散糠米花，誦此呪散之。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次上遏迦呪。亦於天神邊，日別散糠米花，誦此呪散之。呪曰：

「唵 摩訶摩儞布囉耶 達囉 達囉 吽 吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 摩訶摩儞布囉耶 達囉 達囉 吽 吽」

「次壇中日別獻佛食，誦此呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次壇中日別獻佛食，誦此呪曰：

「唵 摩訶摩儞微布犁 吽 吽 婆囉 婆囉 吽 吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 摩訶摩儞微布犁 吽 吽 婆囉 婆囉 吽 吽」

「次獻火食呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次獻火食呪曰：

「唵 什縛囉薩普囉伽伽那鉢囉多囉尼 吽 吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 什縛囉薩普囉伽伽那鉢囉多囉尼 吽 吽」

「次把數珠呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次把數珠呪曰：

「唵 阿盧止囉 摩儞鉢囉縛多耶 吽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 阿盧止囉 摩儞鉢囉縛多耶 吽

「以此呪誦七遍已，即成就一切如來無量百千呪法。若准摸壇界，以此呪呪繩七遍，可用拼界道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此呪誦七遍已，即成就一切如來無量百千呪法。若准摸壇界，以此呪呪繩七遍，可用拼界道。」

「次結加趺坐呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結加趺坐呪曰：

「唵 拔折囉摩儞迦囉緊 枳唎 枳唎 吽 吽 泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 拔折囉摩儞迦囉緊 枳唎 枳唎 吽 吽 泮吒」

(此呪是前結加趺坐呪，前呪是欲令誦時呪，應知) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (此呪是前結加趺坐呪，前呪是欲令誦時呪，應知)

「次念誦時呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次念誦時呪曰：

「唵 蘇鉢囉縛底多吠藝 摩儞 摩儞 莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 蘇鉢囉縛底多吠藝 摩儞 摩儞 莎訶」

「啟告諸佛願知呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「啟告諸佛願知呪曰：

「唵 薩婆怛他伽多喃 縛庾社鞞 多囉 多囉 吽 吽摩儞迦那寧 莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 薩婆怛他伽多喃 縛庾社鞞 多囉 多囉 吽 吽摩儞迦那寧 莎訶」

「次請一切諸佛呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次請一切諸佛呪曰：

「唵 蘇微布羅鉢囉鉢囉縛黎 杜嚧 杜嚧 吽 吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 蘇微布羅鉢囉鉢囉縛黎 杜嚧 杜嚧 吽 吽」

「次求願呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次求願呪曰：

「唵 薩婆怛他伽多 地瑟吒 質多僧洛叉跋社黎吽 吽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 薩婆怛他伽多 地瑟吒 質多僧洛叉跋社黎吽 吽

「誦此呪時，當作是念：『願一切諸佛等心擁護施堅固力。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此呪時，當作是念：『願一切諸佛等心擁護施堅固力。』」

「次求菩薩願呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次求菩薩願呪曰：

「唵 蘇微布羅縛多寧 訶囉 訶囉 吽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 蘇微布羅縛多寧 訶囉 訶囉 吽

「誦此呪時，作如是念：『願得妙廣博藏，放無畏光。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此呪時，作如是念：『願得妙廣博藏，放無畏光。』」

「請一切天龍呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「請一切天龍呪曰：

「唵 阿鼻娑摩耶拔質黎 達囉 達囉 吽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 阿鼻娑摩耶拔質黎 達囉 達囉 吽

「當作是念：『無邊三末耶金剛執持不可動壞。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當作是念：『無邊三末耶金剛執持不可動壞。』」

「次請四天王等呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次請四天王等呪曰：

「唵 摩儞微迦縛低 吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 摩儞微迦縛低 吽」

「侍者呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「侍者呪曰：

「唵 濕婆摩儞 呼嚧 呼嚧 吽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 濕婆摩儞 呼嚧 呼嚧 吽

「誦此呪用結護壇外供事弟子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此呪用結護壇外供事弟子。」

「入道場呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「入道場呪曰：

「唵 薩婆怛他 伽多拔折唎儞 達囉 達囉 吽 吽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 薩婆怛他 伽多拔折唎儞 達囉 達囉 吽 吽

「當於道場側跪地合掌，誦此呪已，作如是念：『願一切如來以金剛力加持我。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當於道場側跪地合掌，誦此呪已，作如是念：『願一切如來以金剛力加持我。』」

「次獻一切佛及一切菩薩、諸天等呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次獻一切佛及一切菩薩、諸天等呪曰：

「唵 微囉 微囉 制伽伽那縛泗儞 囉呼 囉呼 吽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 微囉 微囉 制伽伽那縛泗儞 囉呼 囉呼 吽

「所有一切香花飲食，皆誦此呪用持上之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所有一切香花飲食，皆誦此呪用持上之。」

「次擁護身呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次擁護身呪曰：

「唵 摩儞蘇婆儞 微伽縛低 阿囉叉多摩尼 吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 摩儞蘇婆儞 微伽縛低 阿囉叉多摩尼 吽」

「次發遣諸聖呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次發遣諸聖呪曰：

「唵 薩婆怛他伽多 俱盧儞低娑摩囉 微伽低 什縛羅 什縛羅 吽 莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 薩婆怛他伽多 俱盧儞低娑摩囉 微伽低 什縛羅 什縛羅 吽 莎訶

「此呪通一切處用，所謂送尊上、遏伽香花、飲食等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此呪通一切處用，所謂送尊上、遏伽香花、飲食等。」

「此上並是心呪，皆有殊勝威力。若有用者，先誦八百遍，然後作法。但念誦，成就一切善業，消滅一切惡業，一切苦惱皆悉解脫，諸佛如來為決定授記，當得作佛。先世惡業受持此呪，悉皆消散，速證菩提，獲無量恒河沙等無量功德，速成正覺能轉法輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此上並是心呪，皆有殊勝威力。若有用者，先誦八百遍，然後作法。但念誦，成就一切善業，消滅一切惡業，一切苦惱皆悉解脫，諸佛如來為決定授記，當得作佛。先世惡業受持此呪，悉皆消散，速證菩提，獲無量恒河沙等無量功德，速成正覺能轉法輪。」

結壇場法品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結壇場法品第七

爾時，世尊說壇場法：「先擇勝地，然後作壇。其壇場作四門，以五色彩畫。其彩於新器中和香，然後用之。其壇中心作一小壇，方圓二肘，以白檀香、欝金香而塗飾之。其大壇四肘，以牛糞塗飾。其小壇中畫一佛像，其佛前作一蓮華，七寶莊嚴。於蓮華臺中畫作一輪，輪有百輻，有輞有齊，以金飾輪，輪外畫焰光。其蓮華莖如毘琉璃色，左邊畫執金剛菩薩而作嗔相，手執白拂(一本云左手把杵，右手把鉞斧)，右邊畫寶光金剛菩薩，種種瓔珞以為嚴飾，一手擎寶珠，一手執白拂(一本云把數珠)。四角各畫四大天王，身著衣甲，手執器仗，種種瓔珞而嚴飾之，作嗔怒相。其小壇中，畫七珍堦道，於其壇上懸繒幡蓋。其壇大門向東而開，四角各置一金銀瓶——或無金瓶，瓦瓶金塗——中盛滿香水及安妙花。銀瓶無者，亦應如是，滿中盛乳。於小壇東門內，南邊畫吉祥天女，種種瓔珞而以莊嚴；北邊畫餉棄尼天女。壇中門應畫金剛使女神形，安八臂，種種瓔珞以為嚴飾，手執刀杖。於小壇上懸種種幡蓋，然三十二燈，種種花果散其壇上。於佛像前置金香爐，燒蘇合香。於小壇外置銀香爐，燒安悉香。於摩尼藥叉前燒蘇合香，於四天王前燒薰陸香及薩闍羅娑香(白膠香也)，於吉祥天女前燒白檀香，於餉棄尼天女前燒安悉香，於金剛使女前燒薩羅計香(青膠香也)，其諸天神各各別以飲食而供養之。其小壇四門外各立吉祥標：於其東門外畫鬼子母神，有七鬼子圍繞；於南門外畫大自在天神；於西門外畫花齒羅剎女；於北門外畫毘摩天女，有七婇女圍繞。於壇四邊上插畫三十二箭，其一一箭各畫懸五色彩帛纏之，壇四面懸五色幡。應作七種油餅。於大壇外更置三十二淨水盆，盆中安種種花。三十二淨水瓶，瓶內各別安漿。三十二香爐，然一百八燈，懸一百八琉蘇(花鬘是也)，散種種粖香，然種種香，所謂：安悉、薰陸、悉必栗迦香(苜蓿也)、栴檀、沈香、多伽羅(杜莖藥也)、蘇合、薩羅計(青膠香也)、五味香、龍腦香、麝香、欝金、紫檀等香，以為塗香，塗天神上。復以乳酪、沙糖、石蜜水各盛以八瓶。復以乳粥(所謂：糠米、菉豆、胡麻、牛酥，相和作即是)、糠米飯、歡喜團(所謂少糖糠米麰和蜜漿作之)，各有八盆。復盛四瓦椀油、四瓦椀酥、四瓦椀沙糖、四瓦椀油麻、四瓦椀果子、四瓦椀七種穀子。作種種食散於壇外，所謂：𩛩餅、煎餅、小豆煎餅(所謂菉豆末和蒱桃漿作之)、油麻煎餅、無憂妙味餅、酥餅、沙糖餅。復於大壇西門外，置二香水瓶，并置所供養飲食。欲入道場時先誦此呪，呪門兩邊香水瓶。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說壇場法：「先擇勝地，然後作壇。其壇場作四門，以五色彩畫。其彩於新器中和香，然後用之。其壇中心作一小壇，方圓二肘，以白檀香、欝金香而塗飾之。其大壇四肘，以牛糞塗飾。其小壇中畫一佛像，其佛前作一蓮華，七寶莊嚴。於蓮華臺中畫作一輪，輪有百輻，有輞有齊，以金飾輪，輪外畫焰光。其蓮華莖如毘琉璃色，左邊畫執金剛菩薩而作嗔相，手執白拂(一本云左手把杵，右手把鉞斧)，右邊畫寶光金剛菩薩，種種瓔珞以為嚴飾，一手擎寶珠，一手執白拂(一本云把數珠)。四角各畫四大天王，身著衣甲，手執器仗，種種瓔珞而嚴飾之，作嗔怒相。其小壇中，畫七珍堦道，於其壇上懸繒幡蓋。其壇大門向東而開，四角各置一金銀瓶——或無金瓶，瓦瓶金塗——中盛滿香水及安妙花。銀瓶無者，亦應如是，滿中盛乳。於小壇東門內，南邊畫吉祥天女，種種瓔珞而以莊嚴；北邊畫餉棄尼天女。壇中門應畫金剛使女神形，安八臂，種種瓔珞以為嚴飾，手執刀杖。於小壇上懸種種幡蓋，然三十二燈，種種花果散其壇上。於佛像前置金香爐，燒蘇合香。於小壇外置銀香爐，燒安悉香。於摩尼藥叉前燒蘇合香，於四天王前燒薰陸香及薩闍羅娑香(白膠香也)，於吉祥天女前燒白檀香，於餉棄尼天女前燒安悉香，於金剛使女前燒薩羅計香(青膠香也)，其諸天神各各別以飲食而供養之。其小壇四門外各立吉祥標：於其東門外畫鬼子母神，有七鬼子圍繞；於南門外畫大自在天神；於西門外畫花齒羅剎女；於北門外畫毘摩天女，有七婇女圍繞。於壇四邊上插畫三十二箭，其一一箭各畫懸五色彩帛纏之，壇四面懸五色幡。應作七種油餅。於大壇外更置三十二淨水盆，盆中安種種花。三十二淨水瓶，瓶內各別安漿。三十二香爐，然一百八燈，懸一百八琉蘇(花鬘是也)，散種種粖香，然種種香，所謂：安悉、薰陸、悉必栗迦香(苜蓿也)、栴檀、沈香、多伽羅(杜莖藥也)、蘇合、薩羅計(青膠香也)、五味香、龍腦香、麝香、欝金、紫檀等香，以為塗香，塗天神上。復以乳酪、沙糖、石蜜水各盛以八瓶。復以乳粥(所謂：糠米、菉豆、胡麻、牛酥，相和作即是)、糠米飯、歡喜團(所謂少糖糠米麰和蜜漿作之)，各有八盆。復盛四瓦椀油、四瓦椀酥、四瓦椀沙糖、四瓦椀油麻、四瓦椀果子、四瓦椀七種穀子。作種種食散於壇外，所謂：𩛩餅、煎餅、小豆煎餅(所謂菉豆末和蒱桃漿作之)、油麻煎餅、無憂妙味餅、酥餅、沙糖餅。復於大壇西門外，置二香水瓶，并置所供養飲食。欲入道場時先誦此呪，呪門兩邊香水瓶。呪曰：

「唵 摩訶毘布羅(一) 鉢羅底(丁以反)(二) 瑟恥多悉睇(三) 阿鞞詵者(四) 麼吽(二合)薩婆怛他伽多鼻灑鷄(五) 婆囉婆囉(六) 三婆囉三婆囉(七) 吽 吽(八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 摩訶毘布羅(一) 鉢羅底(丁以反)(二) 瑟恥多悉睇(三) 阿鞞詵者(四) 麼吽(二合)薩婆怛他伽多鼻灑鷄(五) 婆囉婆囉(六) 三婆囉三婆囉(七) 吽 吽(八)

「此呪加持灌頂瓶水。誦此呪者，能除先世以來所有惡業，令得身心清淨，一切諸佛皆來擁護攝受，而為授記、施其無畏，所有事業能令成就，得入如來三摩地，悟甚深法，忍登佛道場，成等正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此呪加持灌頂瓶水。誦此呪者，能除先世以來所有惡業，令得身心清淨，一切諸佛皆來擁護攝受，而為授記、施其無畏，所有事業能令成就，得入如來三摩地，悟甚深法，忍登佛道場，成等正覺。」

畫像品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畫像品第八

爾時，世尊告諸大眾：「我今說畫像法，而能成就一切事業。應取新白㲲未割線者，或一肘，或二肘、三肘、四肘，乃至七肘，四方令等。畫一如來，坐師子座，作說法像。於像右邊畫執金剛菩薩，為赤白紅色，有十二臂，皆執刀杖，有四面：正前一面端正歡喜；左邊一面作嗔相；右邊一面有牙上出；又一面皺眉可畏相又怒兩目。以種種瓔珞而嚴飾之，坐蓮花臺，半加而坐。如來左邊畫摩尼金剛菩薩，有四面：前面歡喜；右面青色，作摩訶迦羅天面；左面緣色，半作師子面，半作人面；後面嗔相，皺眉露齒，作淺綠色。有十六臂。右手把如意珠，作奉佛相；左手持蓮華，一手施無畏，謂仰展五指如低，二手合掌；餘手皆執諸器杖，所謂：三鋒槊、輪、刀、金剛杵、華篋、數珠、澡瓶、利劍、經夾、寶塔、須彌山，於蓮華臺上半跏而坐。於其座下，作餉棄尼天女，有八臂，胡跪合掌，作供養佛相。金剛手菩薩座下，作吉祥天女，胡跪，執種種寶器供養如來相。於吉祥天女後，畫使者天女，作笑面，有四臂，種種瓔珞而為嚴飾，手持刀杖。使者、餉棄尼天女後，畫花齒羅剎女，身著素服，以手持花，瞻仰如來。於大像前，畫作七寶蓮華，而有千葉，琉璃為莖。其上作千輻輪，有輞，四面皆艶光。其下畫作四天王，種種嚴飾，手執刀杖。七寶蓮華下作七寶池，於池岸上作多眾仙人，皆悉胡跪，或持花，或持寶，或手持香鑪，或手持數珠，各異嚴持，瞻仰如來而為供養。於大像上，畫梵天、帝釋、大自在天，散花供養。勿以皮膠和於彩色。其畫像人應受八關齋戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸大眾：「我今說畫像法，而能成就一切事業。應取新白㲲未割線者，或一肘，或二肘、三肘、四肘，乃至七肘，四方令等。畫一如來，坐師子座，作說法像。於像右邊畫執金剛菩薩，為赤白紅色，有十二臂，皆執刀杖，有四面：正前一面端正歡喜；左邊一面作嗔相；右邊一面有牙上出；又一面皺眉可畏相又怒兩目。以種種瓔珞而嚴飾之，坐蓮花臺，半加而坐。如來左邊畫摩尼金剛菩薩，有四面：前面歡喜；右面青色，作摩訶迦羅天面；左面緣色，半作師子面，半作人面；後面嗔相，皺眉露齒，作淺綠色。有十六臂。右手把如意珠，作奉佛相；左手持蓮華，一手施無畏，謂仰展五指如低，二手合掌；餘手皆執諸器杖，所謂：三鋒槊、輪、刀、金剛杵、華篋、數珠、澡瓶、利劍、經夾、寶塔、須彌山，於蓮華臺上半跏而坐。於其座下，作餉棄尼天女，有八臂，胡跪合掌，作供養佛相。金剛手菩薩座下，作吉祥天女，胡跪，執種種寶器供養如來相。於吉祥天女後，畫使者天女，作笑面，有四臂，種種瓔珞而為嚴飾，手持刀杖。使者、餉棄尼天女後，畫花齒羅剎女，身著素服，以手持花，瞻仰如來。於大像前，畫作七寶蓮華，而有千葉，琉璃為莖。其上作千輻輪，有輞，四面皆艶光。其下畫作四天王，種種嚴飾，手執刀杖。七寶蓮華下作七寶池，於池岸上作多眾仙人，皆悉胡跪，或持花，或持寶，或手持香鑪，或手持數珠，各異嚴持，瞻仰如來而為供養。於大像上，畫梵天、帝釋、大自在天，散花供養。勿以皮膠和於彩色。其畫像人應受八關齋戒。

「誦呪之者，著新淨衣，食三白食，於月八日，在如來前如法誦念，至十五日令滿一億遍，乃見自身而發光明，便悟無障礙慧眼，證清淨摩尼三摩地，於諸仙人得輪王位，親見一切如來。若誦一遍，不墮一切惡趣，離諸貪嗔癡，無諸嫉妬，成一切功德，攝受一切善根，諸佛如來之所護念，常來安慰。能攝一切諸天，一切天、龍、藥叉、乾闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆來供養。國王大臣常應恭敬，在於人間遊行無畏，諸波羅蜜皆速成就。其有但受持讀誦者，無量功德。若能如法結壇場畫像，備諸壇法，彼人功德與佛無異，為諸人天之所敬養，諸佛如來授記此人，決定證於無上菩提，不復受胎藏之身，所生之處皆蓮華中，常於佛前與諸菩薩同坐一處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦呪之者，著新淨衣，食三白食，於月八日，在如來前如法誦念，至十五日令滿一億遍，乃見自身而發光明，便悟無障礙慧眼，證清淨摩尼三摩地，於諸仙人得輪王位，親見一切如來。若誦一遍，不墮一切惡趣，離諸貪嗔癡，無諸嫉妬，成一切功德，攝受一切善根，諸佛如來之所護念，常來安慰。能攝一切諸天，一切天、龍、藥叉、乾闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆來供養。國王大臣常應恭敬，在於人間遊行無畏，諸波羅蜜皆速成就。其有但受持讀誦者，無量功德。若能如法結壇場畫像，備諸壇法，彼人功德與佛無異，為諸人天之所敬養，諸佛如來授記此人，決定證於無上菩提，不復受胎藏之身，所生之處皆蓮華中，常於佛前與諸菩薩同坐一處。」

護摩品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護摩品第九

爾時，如來復為諸大眾說護摩法：「先須清淨身心，修淨梵行，然後作法。於一一法速令成就。發廣大利益諸眾生心，護摩供養，呪食燒之。誦此呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來復為諸大眾說護摩法：「先須清淨身心，修淨梵行，然後作法。於一一法速令成就。發廣大利益諸眾生心，護摩供養，呪食燒之。誦此呪曰：

「『唵 薩嚩(二合)訶鉢底𠷺路(二合)暴婆(去) 吽吽 泮吒莎訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩嚩(二合)訶鉢底𠷺路(二合)暴婆(去) 吽吽 泮吒莎訶』

「誦此呪時，應以油麻、白芥子和酥，一呪一燒，滿八千遍投之，能令一切呪法速得成就，伏諸一切障礙鬼神，一切惡鬼、惡業、惡友、怨家，皆得調伏，一切惡夢、災怪、不祥之事，自然消散。以安悉香、白芥子和酥，一呪一投火中燒之，滿八千遍，一切鬼神欲來惱者，頭自裂破，一切病患速得除愈。復以酥和白芥子誦呪，一呪一燒，滿八千遍，得所住處無諸怨敵。若以天木香(松木是也)和酥，一呪一投火中燒之，滿八千遍，得斫迦邏囉闍住處，所念皆成。若以娑羅樹香(松梢也)和酥及白芥子，於山峯上以呪燒之，如前遍數，諸阿素囉門自然而開，此人得作明仙王。若以乾陀囉樹(安悉香樹也)，或以龍花蘂香和白芥子油，於龍池邊一呪一燒，滿八千遍，能降伏一切諸龍，須使皆得，須雨即雨，更無雷雹之難。以雜穀子，及供養佛淨齋食，若為自他稱名誦呪，一呪一燒，滿八千遍，能令五穀豐熟。以白鹽誦呪，一呪一燒，滿八千遍，一切藥叉女皆來禮足言：『勿傷我命，隨意驅使。』以蘇和糠米，一呪一燒，滿八千遍，得大富貴。以胡椒對日，日東方時誦呪滿八千遍，一呪一燒，其人常得諸天擁護，恒為利益。若於吉祥天女前，以油麻和白芥子燒之，得大財寶。若以遏迦木(謂杜仲木也)長一尺截之，一呪一燒，滿八百遍，得一切諸佛菩薩悉知是人，離諸業障，於一切世間出世間明呪皆悉了悟，無諸疾病，於諸怨敵而得最勝，世間煩惱不能染著，由此明呪力故，諸有善業皆得成就，一切惡夢不祥之事，皆得消散，一切邪魅𥜒禱之橫，皆不著身。不墮邪見雜惡道中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此呪時，應以油麻、白芥子和酥，一呪一燒，滿八千遍投之，能令一切呪法速得成就，伏諸一切障礙鬼神，一切惡鬼、惡業、惡友、怨家，皆得調伏，一切惡夢、災怪、不祥之事，自然消散。以安悉香、白芥子和酥，一呪一投火中燒之，滿八千遍，一切鬼神欲來惱者，頭自裂破，一切病患速得除愈。復以酥和白芥子誦呪，一呪一燒，滿八千遍，得所住處無諸怨敵。若以天木香(松木是也)和酥，一呪一投火中燒之，滿八千遍，得斫迦邏囉闍住處，所念皆成。若以娑羅樹香(松梢也)和酥及白芥子，於山峯上以呪燒之，如前遍數，諸阿素囉門自然而開，此人得作明仙王。若以乾陀囉樹(安悉香樹也)，或以龍花蘂香和白芥子油，於龍池邊一呪一燒，滿八千遍，能降伏一切諸龍，須使皆得，須雨即雨，更無雷雹之難。以雜穀子，及供養佛淨齋食，若為自他稱名誦呪，一呪一燒，滿八千遍，能令五穀豐熟。以白鹽誦呪，一呪一燒，滿八千遍，一切藥叉女皆來禮足言：『勿傷我命，隨意驅使。』以蘇和糠米，一呪一燒，滿八千遍，得大富貴。以胡椒對日，日東方時誦呪滿八千遍，一呪一燒，其人常得諸天擁護，恒為利益。若於吉祥天女前，以油麻和白芥子燒之，得大財寶。若以遏迦木(謂杜仲木也)長一尺截之，一呪一燒，滿八百遍，得一切諸佛菩薩悉知是人，離諸業障，於一切世間出世間明呪皆悉了悟，無諸疾病，於諸怨敵而得最勝，世間煩惱不能染著，由此明呪力故，諸有善業皆得成就，一切惡夢不祥之事，皆得消散，一切邪魅𥜒禱之橫，皆不著身。不墮邪見雜惡道中。」

爾時，佛告金剛密跡菩薩：「此陀羅尼王法，有大威德，是一切諸佛如來心，是諸佛母，是諸如來轉大法輪，是諸如來入菩提路，是諸如來智慧法炬，是諸如來鳴大法䗍，是諸如來坐金剛座，是諸如來降伏魔軍，是諸如來最勝祕密，能除贍部洲眾生所有煩惱，能竭贍部洲眾生地獄、餓鬼、傍生之業，能除贍部洲眾生生、老、病、死、憂悲苦惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告金剛密跡菩薩：「此陀羅尼王法，有大威德，是一切諸佛如來心，是諸佛母，是諸如來轉大法輪，是諸如來入菩提路，是諸如來智慧法炬，是諸如來鳴大法䗍，是諸如來坐金剛座，是諸如來降伏魔軍，是諸如來最勝祕密，能除贍部洲眾生所有煩惱，能竭贍部洲眾生地獄、餓鬼、傍生之業，能除贍部洲眾生生、老、病、死、憂悲苦惱。」

爾時，世尊復告金剛密跡菩薩：「我以佛眼觀諸如來，不能說此陀羅尼所有功德，甚深妙法此陀羅尼有如是最勝殊妙，非諸譬喻之所能盡。薄福、少德、下賤眾生，永不聞此陀羅尼名字，況復得見，受持讀誦？若有聞見此陀羅尼者，是人已曾親近恒河沙諸佛菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告金剛密跡菩薩：「我以佛眼觀諸如來，不能說此陀羅尼所有功德，甚深妙法此陀羅尼有如是最勝殊妙，非諸譬喻之所能盡。薄福、少德、下賤眾生，永不聞此陀羅尼名字，況復得見，受持讀誦？若有聞見此陀羅尼者，是人已曾親近恒河沙諸佛菩薩。」

佛告金剛密跡菩薩：「此如來心，難解難入。若有善男子、善女人，於百千萬劫，供養八十俱胝無量恒河沙諸佛菩薩飲食、衣服、房舍、臥具，百種湯藥、幡蓋、香花、塗香、末香，復以七寶滿三千大千世界，於日日中奉施諸佛，金剛菩薩！於汝意云何，是善男子、善女人功德多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告金剛密跡菩薩：「此如來心，難解難入。若有善男子、善女人，於百千萬劫，供養八十俱胝無量恒河沙諸佛菩薩飲食、衣服、房舍、臥具，百種湯藥、幡蓋、香花、塗香、末香，復以七寶滿三千大千世界，於日日中奉施諸佛，金剛菩薩！於汝意云何，是善男子、善女人功德多不？」

金剛密跡菩薩白佛言：「世尊！此人功德，無量無邊，不可勝數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛密跡菩薩白佛言：「世尊！此人功德，無量無邊，不可勝數。」

佛言：「若於如來心陀羅尼，能讀誦滿一遍者，此人功德勝前功德，諸佛如來說不能盡。若有善男子、善女人，雖不讀誦，但心念者，亦得如上無量功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若於如來心陀羅尼，能讀誦滿一遍者，此人功德勝前功德，諸佛如來說不能盡。若有善男子、善女人，雖不讀誦，但心念者，亦得如上無量功德。」

爾時，如來說是言已。眾中天、龍、藥叉、乾闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，一切大眾踊躍歡喜，發聲歎詠，五體投地，合掌向佛白言：「世尊！佛出世間甚成希有。今佛世尊於贍部洲，能善建立置祕密陀羅尼心法！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來說是言已。眾中天、龍、藥叉、乾闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，一切大眾踊躍歡喜，發聲歎詠，五體投地，合掌向佛白言：「世尊！佛出世間甚成希有。今佛世尊於贍部洲，能善建立置祕密陀羅尼心法！」

爾時，十方同會諸佛菩薩，咸讚釋迦如來言：「善哉！善哉！」既同讚已，各還本土。爾時，釋迦牟尼世尊以佛神力，還娑婆世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方同會諸佛菩薩，咸讚釋迦如來言：「善哉！善哉！」既同讚已，各還本土。爾時，釋迦牟尼世尊以佛神力，還娑婆世界。