廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經

廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經卷上

大唐天竺三藏菩提流志奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐天竺三藏菩提流志奉 詔譯

序品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在王舍大城，於初會時降伏拘胝魔軍及調伏一切外道，捨離生死、度諸瀑流。是時，那由他百千殑伽羅頻婆羅魔軍遍世界。于時，世尊以佛神力，變此大地盡成金剛，令贍部洲有情之類不聞恐怖，時彼魔軍雨諸兵仗皆變為華。於王舍城四衢道中，自然從地涌出蓮華，其華千葉，七寶莊嚴，黃金為臺、瑠璃為莖，高至梵天，出種種光明，普遍十方。於其華中自然出聲，說陀羅尼名為善覺。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在王舍大城，於初會時降伏拘胝魔軍及調伏一切外道，捨離生死、度諸瀑流。是時，那由他百千殑伽羅頻婆羅魔軍遍世界。于時，世尊以佛神力，變此大地盡成金剛，令贍部洲有情之類不聞恐怖，時彼魔軍雨諸兵仗皆變為華。於王舍城四衢道中，自然從地涌出蓮華，其華千葉，七寶莊嚴，黃金為臺、瑠璃為莖，高至梵天，出種種光明，普遍十方。於其華中自然出聲，說陀羅尼名為善覺。呪曰：

「南謨十方如來(一) 唵摩尼(二) 拔闍梨(三) 哩哆耶(四) 跋闍梨(五) 摩囉賽儞(六) 微陀囉波儞(七) 賀那賀那(八) 跋闍邏揭鞞(九) 多羅婆耶多羅婆耶(十) 薩縛(上聲下同)摩囉(十一) 波(上呼)縛那儞(十二) 吽(呼憾反，下同)薩埵囉薩埵囉(十三) 佛馱梅以諦戾(十四) 薩縛呾他伽多(十五) 跋闍囉迦嚧波(十六) 地瑟恥柢(十七) 薩婆奉(十八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨十方如來(一) 唵摩尼(二) 拔闍梨(三) 哩哆耶(四) 跋闍梨(五) 摩囉賽儞(六) 微陀囉波儞(七) 賀那賀那(八) 跋闍邏揭鞞(九) 多羅婆耶多羅婆耶(十) 薩縛(上聲下同)摩囉(十一) 波(上呼)縛那儞(十二) 吽(呼憾反，下同)薩埵囉薩埵囉(十三) 佛馱梅以諦戾(十四) 薩縛呾他伽多(十五) 跋闍囉迦嚧波(十六) 地瑟恥柢(十七) 薩婆奉(十八)」

時，彼蓮華中既說呪已，復出妙聲。其聲遍三千大千世界，言：「善哉！釋迦牟尼如來！已度生死大海，殄滅魔軍，離煩惱塵，破無明㲉，然大法炬。由此陀羅尼威德力故，令此大地變成金剛，降伏魔軍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼蓮華中既說呪已，復出妙聲。其聲遍三千大千世界，言：「善哉！釋迦牟尼如來！已度生死大海，殄滅魔軍，離煩惱塵，破無明㲉，然大法炬。由此陀羅尼威德力故，令此大地變成金剛，降伏魔軍。」

爾時，金剛密跡菩薩，歡喜踊躍，身毛竦竪，頂禮佛足，白佛言：「世尊！今此明呪從何佛所最初而至？我從昔來未曾聞見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛密跡菩薩，歡喜踊躍，身毛竦竪，頂禮佛足，白佛言：「世尊！今此明呪從何佛所最初而至？我從昔來未曾聞見。」

爾時，佛告金剛密跡菩薩：「有陀羅尼，名廣大寶樓閣善住祕密。由彼威力，能令此界三千大千國土變為金剛，一切魔軍所有兵仗皆成蓮華。由彼陀羅尼威神力故，降諸魔眾，四衢道中涌出蓮華。若不因彼陀羅尼威德力者，不成正覺，不能降伏拘胝魔眾，不能枯竭煩惱大海、然大法炬。我於無量拘胝百千劫來，雖行難行苦行，猶故不能成菩提果。爾時聞彼陀羅尼故，方成正覺。彼陀羅尼，有大威力、有大殊勝、是真實法，於諸如來成就法身。能稱彼呪名字，則為已稱十方諸佛如來名號。若能讀誦、受持，則為供養禮拜十方諸佛如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告金剛密跡菩薩：「有陀羅尼，名廣大寶樓閣善住祕密。由彼威力，能令此界三千大千國土變為金剛，一切魔軍所有兵仗皆成蓮華。由彼陀羅尼威神力故，降諸魔眾，四衢道中涌出蓮華。若不因彼陀羅尼威德力者，不成正覺，不能降伏拘胝魔眾，不能枯竭煩惱大海、然大法炬。我於無量拘胝百千劫來，雖行難行苦行，猶故不能成菩提果。爾時聞彼陀羅尼故，方成正覺。彼陀羅尼，有大威力、有大殊勝、是真實法，於諸如來成就法身。能稱彼呪名字，則為已稱十方諸佛如來名號。若能讀誦、受持，則為供養禮拜十方諸佛如來。」

爾時，執金剛手菩薩摩訶薩，以種種花、種種香、塗香、粖香供養於佛。既供養已，右繞三匝，頂禮佛足而白佛言：「世尊！此陀羅尼有大威力、有大殊勝。唯願世尊普為世界一切有情，不應以下劣法有所饒益，應以勝法而利益之。何以故？此陀羅尼如佛真身故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，執金剛手菩薩摩訶薩，以種種花、種種香、塗香、粖香供養於佛。既供養已，右繞三匝，頂禮佛足而白佛言：「世尊！此陀羅尼有大威力、有大殊勝。唯願世尊普為世界一切有情，不應以下劣法有所饒益，應以勝法而利益之。何以故？此陀羅尼如佛真身故。」

爾時，世尊告執金剛菩薩言：「眾生下劣，不勤精進，多諸惑亂，愚癡闇鈍，耽著諸欲，不信正法，不敬父，不敬母，不敬沙門，不敬婆羅門，不敬尊者，由此不能得是陀羅尼。薄福、少德、智慧狹劣，如此眾生不能得聞、不能受持、不能生敬。此陀羅尼能滅一切罪，是諸如來祕密之藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告執金剛菩薩言：「眾生下劣，不勤精進，多諸惑亂，愚癡闇鈍，耽著諸欲，不信正法，不敬父，不敬母，不敬沙門，不敬婆羅門，不敬尊者，由此不能得是陀羅尼。薄福、少德、智慧狹劣，如此眾生不能得聞、不能受持、不能生敬。此陀羅尼能滅一切罪，是諸如來祕密之藏。」

爾時，世尊告執金剛手大藥叉將曰：「善男子！我今欲往東方，過無量恒河沙數拘胝那庾他佛世界，彼有世界名寶燈。有一大城，七寶嚴飾。其城四面廣一由旬，多諸人眾，安隱豐樂。彼諸男子及諸女人、童子、童女，一切瓔珞而以嚴飾，上妙寶冠自然而現，容貌端嚴，有大威力，精進成就，智慧通達。城中有王名曰妙寶，有八十拘胝大臣輔佐圍繞。王大夫人名光明寶，有二十萬宮人，皆如天女，前後供侍。彼世界中所生華果及諸香樹，皆是七寶。水生諸華皆是雜寶，陸生諸華皆是黃金。國人壽命八十萬拘胝歲，成就十善，於佛法僧發大清信。彼王善法化世，利益眾生。彼世界中有佛，名妙種種色寶善住清淨如來、應、正等覺，於彼世界廣作佛事，與無量菩薩摩訶薩眾，及無量拘胝仙人前後圍繞。彼之如來身紫金色，具三十二相、八十隨形好，圓光一尋，其明赫耀。諸菩薩身皆紫金色，相好端嚴，辯才無礙，坐寶華臺，常念廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼名。由彼陀羅尼威神力故，成就如是殊勝功德。彼佛世尊為諸眾生演說此陀羅尼法，彼諸眾生由聞此陀羅尼故，常獲安樂，離諸地獄、餓鬼、畜生、阿素羅道，諸惡趣門悉皆關閉，開淨天路。彼諸眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心，住大慈悲，無諸怨敵，如水乳合。彼佛世尊往昔久遠行菩薩道時，修此陀羅尼法，作如是願：『願一切有情生我國者，悉皆決定得不退轉無上正覺。』若有眾生聞此陀羅尼，受持、讀誦、精勤修習、憶念不捨乃至聞名，或復手觸，或著身上，或眼視見，或書帛素，或書牆壁；一切眾生若有見者，五逆、四重、誹謗正法、誹謗聖人、屠兒、魁膾、盲者、聾者、瞎者、瘻者、瘂者、癩者、癰者、貧窮下劣、不定業者、魔網縛者、墮邪見者、毘那夜迦觸者、惡星害者、七耀害者，彼等諸人聞此陀羅尼名，決定證得無上正覺。或復受畜生身者：鹿、鳥、蚊虻、飛蛾、螻蟻，胎生、化生、濕生、種種蟲等，彼諸眾生聞此陀羅尼名者，必當決定證得阿耨多羅三藐三菩提，無諸疑惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告執金剛手大藥叉將曰：「善男子！我今欲往東方，過無量恒河沙數拘胝那庾他佛世界，彼有世界名寶燈。有一大城，七寶嚴飾。其城四面廣一由旬，多諸人眾，安隱豐樂。彼諸男子及諸女人、童子、童女，一切瓔珞而以嚴飾，上妙寶冠自然而現，容貌端嚴，有大威力，精進成就，智慧通達。城中有王名曰妙寶，有八十拘胝大臣輔佐圍繞。王大夫人名光明寶，有二十萬宮人，皆如天女，前後供侍。彼世界中所生華果及諸香樹，皆是七寶。水生諸華皆是雜寶，陸生諸華皆是黃金。國人壽命八十萬拘胝歲，成就十善，於佛法僧發大清信。彼王善法化世，利益眾生。彼世界中有佛，名妙種種色寶善住清淨如來、應、正等覺，於彼世界廣作佛事，與無量菩薩摩訶薩眾，及無量拘胝仙人前後圍繞。彼之如來身紫金色，具三十二相、八十隨形好，圓光一尋，其明赫耀。諸菩薩身皆紫金色，相好端嚴，辯才無礙，坐寶華臺，常念廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼名。由彼陀羅尼威神力故，成就如是殊勝功德。彼佛世尊為諸眾生演說此陀羅尼法，彼諸眾生由聞此陀羅尼故，常獲安樂，離諸地獄、餓鬼、畜生、阿素羅道，諸惡趣門悉皆關閉，開淨天路。彼諸眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心，住大慈悲，無諸怨敵，如水乳合。彼佛世尊往昔久遠行菩薩道時，修此陀羅尼法，作如是願：『願一切有情生我國者，悉皆決定得不退轉無上正覺。』若有眾生聞此陀羅尼，受持、讀誦、精勤修習、憶念不捨乃至聞名，或復手觸，或著身上，或眼視見，或書帛素，或書牆壁；一切眾生若有見者，五逆、四重、誹謗正法、誹謗聖人、屠兒、魁膾、盲者、聾者、瞎者、瘻者、瘂者、癩者、癰者、貧窮下劣、不定業者、魔網縛者、墮邪見者、毘那夜迦觸者、惡星害者、七耀害者，彼等諸人聞此陀羅尼名，決定證得無上正覺。或復受畜生身者：鹿、鳥、蚊虻、飛蛾、螻蟻，胎生、化生、濕生、種種蟲等，彼諸眾生聞此陀羅尼名者，必當決定證得阿耨多羅三藐三菩提，無諸疑惑。」

爾時，世尊說是語已，一切大眾皆大歡喜身毛聳竪。是時，天雨波頭摩華、俱牟頭華、芬陀利華、漫陀羅華。於虛空中，有諸種種微妙天樂自然鼓作，時會大眾各各皆見身有光明。於如來前自然涌出七寶妙幢，端嚴麗好，人所憙見。幢有四柱、四門及四堦道，光明赫奕；幢四面上各有大寶，其光如日普耀世界。復有無量寶珠綴於羅網，無量寶鐸而懸其上，鮮雜繒綵以為旛幔，多諸妙華間錯嚴飾。是時大地六種震動，所謂：動、搖、吼、震、踴、沒之相。諸天宮殿皆蒙光明，光所到處皆悉覺悟，四天王天、明仙天等，亦復如是。一切魔宮忽然光明，皆大怖懼，諸毘那夜迦恐慴馳走，越出界外求哀恃怙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說是語已，一切大眾皆大歡喜身毛聳竪。是時，天雨波頭摩華、俱牟頭華、芬陀利華、漫陀羅華。於虛空中，有諸種種微妙天樂自然鼓作，時會大眾各各皆見身有光明。於如來前自然涌出七寶妙幢，端嚴麗好，人所憙見。幢有四柱、四門及四堦道，光明赫奕；幢四面上各有大寶，其光如日普耀世界。復有無量寶珠綴於羅網，無量寶鐸而懸其上，鮮雜繒綵以為旛幔，多諸妙華間錯嚴飾。是時大地六種震動，所謂：動、搖、吼、震、踴、沒之相。諸天宮殿皆蒙光明，光所到處皆悉覺悟，四天王天、明仙天等，亦復如是。一切魔宮忽然光明，皆大怖懼，諸毘那夜迦恐慴馳走，越出界外求哀恃怙。

爾時，世尊於兩肩間現大白毫，其光普遍一切世界一切佛土。彼諸如來覩此光者，即便領悟說陀羅尼意。光既至已，漸自收卷，於釋迦如來頂上遶旋如沒。十方一切諸如來等，咸皆同聲讚歎釋迦牟尼如來言：「善哉！釋迦牟尼如來！汝今應往寶燈世界，妙種種色寶善住清淨如來所，瞻仰、親近及廣宣說大寶樓閣善住祕密陀羅尼法。何以故？此陀羅尼有大威力、有大殊勝，一切過去諸如來等共護念故。若人得聞此陀羅尼名字及手觸者，彼人決定證無上正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊於兩肩間現大白毫，其光普遍一切世界一切佛土。彼諸如來覩此光者，即便領悟說陀羅尼意。光既至已，漸自收卷，於釋迦如來頂上遶旋如沒。十方一切諸如來等，咸皆同聲讚歎釋迦牟尼如來言：「善哉！釋迦牟尼如來！汝今應往寶燈世界，妙種種色寶善住清淨如來所，瞻仰、親近及廣宣說大寶樓閣善住祕密陀羅尼法。何以故？此陀羅尼有大威力、有大殊勝，一切過去諸如來等共護念故。若人得聞此陀羅尼名字及手觸者，彼人決定證無上正覺。」

爾時，釋迦如來聞彼十方諸如來讚歎聲已，復放無量拘胝百千萬億光明，告諸會中諸人等言：「我今欲往寶燈世界，汝等速來，今正是時。」爾時，如來從座而起，詣七寶幢，以手摩之。是時，幢中忽然而出金剛妙座，香潔殊勝。於此座上，復出七寶雜錯上妙蓮華，黃金為莖、紅寶為臺。時，佛世尊於蓮華上敷座而坐。爾時，世界皆大震動，如來便入大寶清淨三摩地。既入定已，佛神力故，將諸會眾及諸菩薩、天、龍、藥叉、乾闥婆、阿蘇羅、羯樓茶、緊那羅、摩睺羅、人及非人，無量拘胝明仙眷屬、金剛密跡、釋梵諸天、四天王等，上昇虛空，往詣東方，度無量恒河沙百千萬億拘胝佛剎。佛神力故，須臾之頃至寶燈世界，從空而下，詣彼佛所，恭敬問訊：「少病？少惱？起居輕利？」時，釋迦眾以七寶所成千葉蓮華即奉彼佛。時，彼如來在深妙會中，舒金色手安慰釋迦如來，移於寶幢中坐，告釋迦如來曰：「汝已轉大法輪、降伏魔軍、然大法炬、建立法幢、擊大法鼓、吹大法䗍，於彼世界已作佛事，證於所證。今復於此贍部洲中，再轉法輪，演諸法藏。」作是語已，彼諸佛剎十八種動，所謂：一、動搖，二、涌沸，三、如波浪，四、震有聲，五、吼轟磕，六、覺一切有情。於一一動，復各有三，所謂：動、遍動、等遍動也。爾時，天雨妙華現諸神變，於虛空中出自然音樂，諸大龍王雨大妙寶、種種妙香、種種妙衣、種種瓔珞、上妙紅寶、車𤦲、真珠、毘盧遮那摩訶妙寶、日藏珠、月藏珠、日光珠、月光珠、吉祥藏珠，雨諸鉢頭摩華、俱牟頭華、芬陀利華、漫陀羅華、摩訶漫陀羅華、黃金華、白銀華，真珠妙瑣繽紛而下。爾時，諸天於虛空中出歡喜聲，讚歎釋迦牟尼如來言：「善哉！釋迦牟尼如來！善哉！釋迦牟尼如來！欲於此時再轉法輪，建大妙寶如意法幢於贍部洲中。所謂摩訶妙寶——廣大寶樓閣祕密善住陀羅尼大呪法王，令於世間廣大流布。」爾時，種種色清淨善住寶如來應正等覺，於兩眉間放大白毫，出種種光明。其光普至十方世界一切佛土，彼諸佛等覩斯光者，咸皆證知將欲說此陀羅尼意。其光復至三千大千世界，及諸天宮、龍宮、一切地獄、傍生、閻摩羅宮、阿素羅眾，普皆蒙光，知佛世尊將欲說法。光既遍已，漸復收卷，繞旋佛頂倏然如沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦如來聞彼十方諸如來讚歎聲已，復放無量拘胝百千萬億光明，告諸會中諸人等言：「我今欲往寶燈世界，汝等速來，今正是時。」爾時，如來從座而起，詣七寶幢，以手摩之。是時，幢中忽然而出金剛妙座，香潔殊勝。於此座上，復出七寶雜錯上妙蓮華，黃金為莖、紅寶為臺。時，佛世尊於蓮華上敷座而坐。爾時，世界皆大震動，如來便入大寶清淨三摩地。既入定已，佛神力故，將諸會眾及諸菩薩、天、龍、藥叉、乾闥婆、阿蘇羅、羯樓茶、緊那羅、摩睺羅、人及非人，無量拘胝明仙眷屬、金剛密跡、釋梵諸天、四天王等，上昇虛空，往詣東方，度無量恒河沙百千萬億拘胝佛剎。佛神力故，須臾之頃至寶燈世界，從空而下，詣彼佛所，恭敬問訊：「少病？少惱？起居輕利？」時，釋迦眾以七寶所成千葉蓮華即奉彼佛。時，彼如來在深妙會中，舒金色手安慰釋迦如來，移於寶幢中坐，告釋迦如來曰：「汝已轉大法輪、降伏魔軍、然大法炬、建立法幢、擊大法鼓、吹大法䗍，於彼世界已作佛事，證於所證。今復於此贍部洲中，再轉法輪，演諸法藏。」作是語已，彼諸佛剎十八種動，所謂：一、動搖，二、涌沸，三、如波浪，四、震有聲，五、吼轟磕，六、覺一切有情。於一一動，復各有三，所謂：動、遍動、等遍動也。爾時，天雨妙華現諸神變，於虛空中出自然音樂，諸大龍王雨大妙寶、種種妙香、種種妙衣、種種瓔珞、上妙紅寶、車𤦲、真珠、毘盧遮那摩訶妙寶、日藏珠、月藏珠、日光珠、月光珠、吉祥藏珠，雨諸鉢頭摩華、俱牟頭華、芬陀利華、漫陀羅華、摩訶漫陀羅華、黃金華、白銀華，真珠妙瑣繽紛而下。爾時，諸天於虛空中出歡喜聲，讚歎釋迦牟尼如來言：「善哉！釋迦牟尼如來！善哉！釋迦牟尼如來！欲於此時再轉法輪，建大妙寶如意法幢於贍部洲中。所謂摩訶妙寶——廣大寶樓閣祕密善住陀羅尼大呪法王，令於世間廣大流布。」爾時，種種色清淨善住寶如來應正等覺，於兩眉間放大白毫，出種種光明。其光普至十方世界一切佛土，彼諸佛等覩斯光者，咸皆證知將欲說此陀羅尼意。其光復至三千大千世界，及諸天宮、龍宮、一切地獄、傍生、閻摩羅宮、阿素羅眾，普皆蒙光，知佛世尊將欲說法。光既遍已，漸復收卷，繞旋佛頂倏然如沒。

爾時，十方世界無量恒河沙等一切諸佛，各於彼土與諸眷屬現大神變，於虛空中化作七寶妙幢。於其幢中，以贍部金為師子座。時，諸佛等各坐其座，同至會中。爾時，種種色清淨寶如來，見十方諸佛來至會中，與彼諸佛更相問訊，復以種種神變供養彼佛。既供養已，還坐本座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方世界無量恒河沙等一切諸佛，各於彼土與諸眷屬現大神變，於虛空中化作七寶妙幢。於其幢中，以贍部金為師子座。時，諸佛等各坐其座，同至會中。爾時，種種色清淨寶如來，見十方諸佛來至會中，與彼諸佛更相問訊，復以種種神變供養彼佛。既供養已，還坐本座。

時，此會中有一菩薩摩訶薩，名曰寶藏，從座而起，詣種種色清淨善住寶如來所，合掌頂禮，白佛言：「世尊！今此會中十方諸佛、諸大菩薩、天、龍、藥叉、乾闥婆、阿素羅、緊那羅、摩睺羅、人非人、天仙、明仙，執金剛菩薩而為上首。眾會集已，無量神變。唯願世尊，為諸大眾說廣大寶樓閣祕密善住陀羅尼法。」如是慇懃三請世尊為眾說法。爾時，種種色清淨善住寶如來告寶藏菩薩言：「汝今可詣釋迦牟尼佛所，當為汝說。」時，寶藏菩薩摩訶薩即詣釋迦牟尼佛所，合掌頂禮，右繞三匝，白言：「世尊！今請如來為諸大眾演說廣大寶祕密善住清淨陀羅尼法，為諸眾生獲利益故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，此會中有一菩薩摩訶薩，名曰寶藏，從座而起，詣種種色清淨善住寶如來所，合掌頂禮，白佛言：「世尊！今此會中十方諸佛、諸大菩薩、天、龍、藥叉、乾闥婆、阿素羅、緊那羅、摩睺羅、人非人、天仙、明仙，執金剛菩薩而為上首。眾會集已，無量神變。唯願世尊，為諸大眾說廣大寶樓閣祕密善住陀羅尼法。」如是慇懃三請世尊為眾說法。爾時，種種色清淨善住寶如來告寶藏菩薩言：「汝今可詣釋迦牟尼佛所，當為汝說。」時，寶藏菩薩摩訶薩即詣釋迦牟尼佛所，合掌頂禮，右繞三匝，白言：「世尊！今請如來為諸大眾演說廣大寶祕密善住清淨陀羅尼法，為諸眾生獲利益故。」

爾時，釋迦牟尼佛既見寶藏菩薩請已，告金剛密跡菩薩言：「善男子！汝今可持金剛杵，於大眾中而扣其地。」金剛密跡菩薩便奉佛命，持金剛杵，於大眾中而扣其地。爾時，大地應聲裂破，成四角陷，三千大千世界六種震動。時，彼陷地忽然湧出七寶樓閣，其樓四角、四柱、四門，嚴麗殊特，相好圓滿，光明赫奕；有四堦道高三由旬，縱廣正等滿五由旬。於其幢中有贍部金微妙寶塔，無量寶珠而為嚴飾，七寶羅網而覆其上，無量寶鐸懸於四角，妙花繒綵而為間錯。彼妙塔中有三如來全身舍利。爾時，十方諸佛如來皆共供養塔中舍利，諸菩薩等亦同供養，尊重讚歎，散花、燒香、塗香、粖香、懸繒旛蓋、奏諸音樂。時，諸天、龍、藥叉、乾闥婆、阿素羅、緊那羅、迦樓羅、人非人等，一切會眾咸悉瞻仰，奇異希有，言：「此寶塔從何而來？」高聲讚言：「奇哉！希有！」旋繞歌詠幢及寶塔。既旋繞已，合掌頂禮。時，彼幢中出微妙聲唱言：「汝諸大眾可觀空中。」眾聞此聲，咸觀空中，復見大瑠璃寶雲在彼空際。其寶雲中，以金為字書此廣大寶樓閣祕密善住陀羅尼呪。於虛空中復出聲曰：「汝等咸可讀此陀羅尼呪。」出此聲已，其十方恒河沙同來諸佛，一一佛前皆現瑠璃寶雲，以金為字書此陀羅尼呪，復出如是聲曰：「南無釋迦牟尼如來！今可開彼舍利塔門。彼寶塔中有三如來全身舍利，由彼舍利現大神變殊勝之相。彼全身如來於此會中，當具說此陀羅尼呪并漫茶羅成就明法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼佛既見寶藏菩薩請已，告金剛密跡菩薩言：「善男子！汝今可持金剛杵，於大眾中而扣其地。」金剛密跡菩薩便奉佛命，持金剛杵，於大眾中而扣其地。爾時，大地應聲裂破，成四角陷，三千大千世界六種震動。時，彼陷地忽然湧出七寶樓閣，其樓四角、四柱、四門，嚴麗殊特，相好圓滿，光明赫奕；有四堦道高三由旬，縱廣正等滿五由旬。於其幢中有贍部金微妙寶塔，無量寶珠而為嚴飾，七寶羅網而覆其上，無量寶鐸懸於四角，妙花繒綵而為間錯。彼妙塔中有三如來全身舍利。爾時，十方諸佛如來皆共供養塔中舍利，諸菩薩等亦同供養，尊重讚歎，散花、燒香、塗香、粖香、懸繒旛蓋、奏諸音樂。時，諸天、龍、藥叉、乾闥婆、阿素羅、緊那羅、迦樓羅、人非人等，一切會眾咸悉瞻仰，奇異希有，言：「此寶塔從何而來？」高聲讚言：「奇哉！希有！」旋繞歌詠幢及寶塔。既旋繞已，合掌頂禮。時，彼幢中出微妙聲唱言：「汝諸大眾可觀空中。」眾聞此聲，咸觀空中，復見大瑠璃寶雲在彼空際。其寶雲中，以金為字書此廣大寶樓閣祕密善住陀羅尼呪。於虛空中復出聲曰：「汝等咸可讀此陀羅尼呪。」出此聲已，其十方恒河沙同來諸佛，一一佛前皆現瑠璃寶雲，以金為字書此陀羅尼呪，復出如是聲曰：「南無釋迦牟尼如來！今可開彼舍利塔門。彼寶塔中有三如來全身舍利，由彼舍利現大神變殊勝之相。彼全身如來於此會中，當具說此陀羅尼呪并漫茶羅成就明法。」

爾時，十方同來諸佛咸作是言：「唯願釋迦如來、應、正等覺，為諸大眾開彼塔門，令諸眾生見彼全身如來，獲大利益。所謂：寶華王幢如來、妙寶金剛超王如來、寶清淨光明如來應正等覺。」爾時，釋迦牟尼即以神力詣寶塔前，舒金色手，百福莊嚴。右手開彼塔門，示彼如來全身舍利。時，寶塔中全身如來，復讚釋迦牟尼如來言：「善哉！釋迦牟尼如來！今於贍部洲中再轉法輪。汝可就此塔中昇師子座。」爾時，釋迦如來即昇塔中，與諸全身如來同座而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方同來諸佛咸作是言：「唯願釋迦如來、應、正等覺，為諸大眾開彼塔門，令諸眾生見彼全身如來，獲大利益。所謂：寶華王幢如來、妙寶金剛超王如來、寶清淨光明如來應正等覺。」爾時，釋迦牟尼即以神力詣寶塔前，舒金色手，百福莊嚴。右手開彼塔門，示彼如來全身舍利。時，寶塔中全身如來，復讚釋迦牟尼如來言：「善哉！釋迦牟尼如來！今於贍部洲中再轉法輪。汝可就此塔中昇師子座。」爾時，釋迦如來即昇塔中，與諸全身如來同座而坐。

爾時，眾中有金剛手菩薩摩訶薩，頂禮釋迦牟尼如來，合掌恭敬白佛言：「世尊！今此塔中諸如來等，從何而有？從何而來？」佛言：「汝今諦聽，當為汝說。乃往古昔不可思議無量無數阿僧祇劫，此贍部洲中，多諸人眾，安隱豐樂。五穀不種自然成熟，人無彼我，亦無積貯。當此之時，無有佛名。有一大山，名寶山王。彼寶山中有三仙人，一名寶髻，二名金髻，三名金剛髻。彼三仙人繫心專念佛法僧寶，復作是念：『我等何時證無上正覺，度脫一切諸眾生等？』時，彼仙眾作是念已，須臾默然，復起前念。由是念故，即證慈悲歡喜一切眾生種種樓閣三摩地，獲於天眼，觀彼上方，見淨居天。復於空中有聲言曰：『善哉！正士！善哉！正士！能發上願，求大正覺。汝曾聞不？有大妙法，名廣大寶樓閣祕密善住陀羅尼，往昔如來已曾演說，善為利益一切眾生。諸有聞者，決定不退無上正覺，一切佛法當速現前，一切三昧亦當現前，一切陀羅尼法門亦當現前。能善降伏一切魔軍，然大法炬，一切善種當得現前，成就六波羅蜜。一切地獄、餓鬼、傍生、閻摩羅界、阿素羅眾，聞此呪者，皆蒙解脫；生、老、病、死、憂悲、苦惱，永得超越。當來之世，於此贍部洲眾生，有於父母不孝順者、不敬沙門者、不敬婆羅門者、不敬耆舊者、誹謗正法者、誹謗聖人者、應墮地獄者、誹謗諸佛者、誹謗菩薩者、殺阿羅漢者、造五逆罪者、殺婆羅門者、殺牛犢者、抄劫竊盜者、故妄語者、不與取者、邪婬者、兩舌者、麁惡語者、經秤小斗者、強奪財物者、負言背信者、匿他財物者、一切惡業所攝者，彼等眾生聞此陀羅尼，若讀、若誦、若受持、若佩身上、若書衣中、若置幢上、若書夾內、若書素疊及牆壁牌板，乃至見者聞者及影中過者，或與執持呪人暫相觸者，彼等眾生由斯陀羅尼大威力故，決定當得無上正覺，能於現世獲無量福。一切惡業皆得消滅，一切善根皆得圓滿，一切魔軍皆得調伏。一切眾生見者歡喜，一切眾生恭敬尊重，國王、大臣及諸眷屬見者歡喜。口所出言，聞者皆信。手脚柔軟，音調和雅，離於貧窮，不受世苦。毒藥、刀杖、火災等難，永相去離。師子、虎狼，諸惡禽獸，不能為害。無劫賊難，無旃荼羅難，無魁膾難，無羅剎難，無惡鬼難，無邪魅難，無毒蛇難，無疫疾難，乃至一日病、二日病、三日病、四日病、瘧病、常病、眼病、耳病、鼻病、舌病、口病、齒病、脣病、喉病、項病、手病、背病、腰病、臍病、痔病、痢病、髀病、脚病、丁病、瘇病、班病、肚病、疥病、疱病、癩病、癬病、頭痛病、偏風病，如此病等，悉皆除滅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有金剛手菩薩摩訶薩，頂禮釋迦牟尼如來，合掌恭敬白佛言：「世尊！今此塔中諸如來等，從何而有？從何而來？」佛言：「汝今諦聽，當為汝說。乃往古昔不可思議無量無數阿僧祇劫，此贍部洲中，多諸人眾，安隱豐樂。五穀不種自然成熟，人無彼我，亦無積貯。當此之時，無有佛名。有一大山，名寶山王。彼寶山中有三仙人，一名寶髻，二名金髻，三名金剛髻。彼三仙人繫心專念佛法僧寶，復作是念：『我等何時證無上正覺，度脫一切諸眾生等？』時，彼仙眾作是念已，須臾默然，復起前念。由是念故，即證慈悲歡喜一切眾生種種樓閣三摩地，獲於天眼，觀彼上方，見淨居天。復於空中有聲言曰：『善哉！正士！善哉！正士！能發上願，求大正覺。汝曾聞不？有大妙法，名廣大寶樓閣祕密善住陀羅尼，往昔如來已曾演說，善為利益一切眾生。諸有聞者，決定不退無上正覺，一切佛法當速現前，一切三昧亦當現前，一切陀羅尼法門亦當現前。能善降伏一切魔軍，然大法炬，一切善種當得現前，成就六波羅蜜。一切地獄、餓鬼、傍生、閻摩羅界、阿素羅眾，聞此呪者，皆蒙解脫；生、老、病、死、憂悲、苦惱，永得超越。當來之世，於此贍部洲眾生，有於父母不孝順者、不敬沙門者、不敬婆羅門者、不敬耆舊者、誹謗正法者、誹謗聖人者、應墮地獄者、誹謗諸佛者、誹謗菩薩者、殺阿羅漢者、造五逆罪者、殺婆羅門者、殺牛犢者、抄劫竊盜者、故妄語者、不與取者、邪婬者、兩舌者、麁惡語者、經秤小斗者、強奪財物者、負言背信者、匿他財物者、一切惡業所攝者，彼等眾生聞此陀羅尼，若讀、若誦、若受持、若佩身上、若書衣中、若置幢上、若書夾內、若書素疊及牆壁牌板，乃至見者聞者及影中過者，或與執持呪人暫相觸者，彼等眾生由斯陀羅尼大威力故，決定當得無上正覺，能於現世獲無量福。一切惡業皆得消滅，一切善根皆得圓滿，一切魔軍皆得調伏。一切眾生見者歡喜，一切眾生恭敬尊重，國王、大臣及諸眷屬見者歡喜。口所出言，聞者皆信。手脚柔軟，音調和雅，離於貧窮，不受世苦。毒藥、刀杖、火災等難，永相去離。師子、虎狼，諸惡禽獸，不能為害。無劫賊難，無旃荼羅難，無魁膾難，無羅剎難，無惡鬼難，無邪魅難，無毒蛇難，無疫疾難，乃至一日病、二日病、三日病、四日病、瘧病、常病、眼病、耳病、鼻病、舌病、口病、齒病、脣病、喉病、項病、手病、背病、腰病、臍病、痔病、痢病、髀病、脚病、丁病、瘇病、班病、肚病、疥病、疱病、癩病、癬病、頭痛病、偏風病，如此病等，悉皆除滅

。不盲不聾，不瘂不瘻。臨命終時，心不散亂，不失正念。一切諸佛當來現前安慰其人。睡眠、覺悟、行住坐臥，常得安樂。或於夢中，見百千萬世界剎土諸佛如來并諸菩薩前後圍繞。此陀羅尼有如是等無量無邊不可思議力。』時，彼仙人得法歡喜，欣慶踊躍，於其住處如新醍醐，消沒於地。即於沒處而生三竹，七寶為根、金莖葉竿，梢枝之上皆有真珠，香潔殊勝常有光明，往來見者靡不欣悅。生滿十月，便自裂破。一一竹內各生一童子，顏貌端正，色相成就。時，三童子亦既生已，各於竹下結加趺坐入諸禪定，至第七日於其夜中皆成正覺。其身金色，三十二相，八十種好，圓光嚴飾。時，彼三竹一一變成高妙樓閣。爾時，便有廣大寶祕密善住陀羅尼呪，於虛空中，以金書字忽然而現。四大天王，所謂：寶髻龍主天王、寶藏鳩槃茶主天王、妙珠光摩祜羅主天王，各執持寶蓋而覆其上。清淨天人散諸妙珠，金剛藥叉主天王與無量百千眷屬執持妙華而以供養，同作是言：『今佛世尊出現寶藏！』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。不盲不聾，不瘂不瘻。臨命終時，心不散亂，不失正念。一切諸佛當來現前安慰其人。睡眠、覺悟、行住坐臥，常得安樂。或於夢中，見百千萬世界剎土諸佛如來并諸菩薩前後圍繞。此陀羅尼有如是等無量無邊不可思議力。』時，彼仙人得法歡喜，欣慶踊躍，於其住處如新醍醐，消沒於地。即於沒處而生三竹，七寶為根、金莖葉竿，梢枝之上皆有真珠，香潔殊勝常有光明，往來見者靡不欣悅。生滿十月，便自裂破。一一竹內各生一童子，顏貌端正，色相成就。時，三童子亦既生已，各於竹下結加趺坐入諸禪定，至第七日於其夜中皆成正覺。其身金色，三十二相，八十種好，圓光嚴飾。時，彼三竹一一變成高妙樓閣。爾時，便有廣大寶祕密善住陀羅尼呪，於虛空中，以金書字忽然而現。四大天王，所謂：寶髻龍主天王、寶藏鳩槃茶主天王、妙珠光摩祜羅主天王，各執持寶蓋而覆其上。清淨天人散諸妙珠，金剛藥叉主天王與無量百千眷屬執持妙華而以供養，同作是言：『今佛世尊出現寶藏！』」

爾時，世尊告執金剛菩薩摩訶薩：「昔三仙人豈異人乎？今此寶幢塔中三全身如來是；彼時三竹者，今妙樓閣寶幢是；彼時地者，今此地是；彼時世界者，今此世界是。彼時仙人，由聞此陀羅尼勤修習故，捨彼仙身，成等正覺。昔時空中淨居天者，豈異人乎？則我身是。昔有賢者名曰淨居，常勤供養彼三仙人。其淨居者，今妙種種色清淨如來是。昔彼三仙既成正覺，為彼淨居而授記曰：『汝於來世，當得作佛，號妙種種色清淨如來。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告執金剛菩薩摩訶薩：「昔三仙人豈異人乎？今此寶幢塔中三全身如來是；彼時三竹者，今妙樓閣寶幢是；彼時地者，今此地是；彼時世界者，今此世界是。彼時仙人，由聞此陀羅尼勤修習故，捨彼仙身，成等正覺。昔時空中淨居天者，豈異人乎？則我身是。昔有賢者名曰淨居，常勤供養彼三仙人。其淨居者，今妙種種色清淨如來是。昔彼三仙既成正覺，為彼淨居而授記曰：『汝於來世，當得作佛，號妙種種色清淨如來。』」

爾時，十方同來諸佛咸讚釋迦牟尼如來言：「善哉！善哉！能以如來境界善加護故，說此往昔因緣，示現如是祕密陀羅尼。是諸如來祕密之母，是諸如來祕密之心，是諸如來金剛之座，是諸如來祕密神變，是諸如來成就祕密六波羅蜜，是諸如來般若波羅蜜，是諸如來祕密壇場，是諸如來祕密之印，是諸如來祕密放百千萬光，是諸如來祕密實相之藏，是諸如來祕密三摩地加護神變，是諸菩薩祕密莊嚴菩提心，是諸菩薩祕密佛地，是諸菩薩入祕密三摩地。此陀羅尼能除一切業障，汝今能說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方同來諸佛咸讚釋迦牟尼如來言：「善哉！善哉！能以如來境界善加護故，說此往昔因緣，示現如是祕密陀羅尼。是諸如來祕密之母，是諸如來祕密之心，是諸如來金剛之座，是諸如來祕密神變，是諸如來成就祕密六波羅蜜，是諸如來般若波羅蜜，是諸如來祕密壇場，是諸如來祕密之印，是諸如來祕密放百千萬光，是諸如來祕密實相之藏，是諸如來祕密三摩地加護神變，是諸菩薩祕密莊嚴菩提心，是諸菩薩祕密佛地，是諸菩薩入祕密三摩地。此陀羅尼能除一切業障，汝今能說！」

爾時，釋迦牟尼如來住正念智，觀察一切如來，復放百千萬拘胝那庾他光明，所謂：青、黃、赤、白、紅、紫、雜色，普遍十方諸佛世界。光遍彼已，還來佛所，右繞三匝，沒於佛頂。光既沒已，時佛世尊以淨梵音，於大眾中說此陀羅尼呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼如來住正念智，觀察一切如來，復放百千萬拘胝那庾他光明，所謂：青、黃、赤、白、紅、紫、雜色，普遍十方諸佛世界。光遍彼已，還來佛所，右繞三匝，沒於佛頂。光既沒已，時佛世尊以淨梵音，於大眾中說此陀羅尼呪曰：

「唵(一) 薩婆呾他伽(上呼下同)多(二) 摩尼捨多(三) 儞畢低(四) 社縛羅社縛(上呼下同)羅(五) 達摩駄睹碣里鞞(六) 摩尼摩尼(七) 摩訶怛他伽多纈里摩尼(八) 莎訶(九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩婆呾他伽(上呼下同)多(二) 摩尼捨多(三) 儞畢低(四) 社縛羅社縛(上呼下同)羅(五) 達摩駄睹碣里鞞(六) 摩尼摩尼(七) 摩訶怛他伽多纈里摩尼(八) 莎訶(九)」

說此陀羅尼大明呪王，山河大地六種震動，十方如來同聲讚言：「善哉，善哉！釋迦如來！善說此陀羅尼大明神呪。」於虛空中，現贍部金雲遍覆十方，於其雲中下七寶雨，雜以牛頭栴檀、上妙粖香，充滿世界。復雨優曇鉢花而以供養，次雨俱牟頭花、芬陀利花、蘇乾陀花、曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、露遮花、大露遮花、曼殊沙花、大曼殊沙花、蘇摩那花、婆利師花、栴檀華、瞻蔔華，而供養佛。一切魔宮熾然火起，一切魔眾皆悉驚怖，一切毘那夜迦身皆流汗臭穢奔走十方，所有淨信天、龍、藥叉、乾闥婆、阿素羅、緊那羅、摩睺羅、人非人等，各持供具供養如來。復有摩尼光思惟菩薩，與無量百千萬億俱胝菩薩，悉持種種妙寶而供養佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此陀羅尼大明呪王，山河大地六種震動，十方如來同聲讚言：「善哉，善哉！釋迦如來！善說此陀羅尼大明神呪。」於虛空中，現贍部金雲遍覆十方，於其雲中下七寶雨，雜以牛頭栴檀、上妙粖香，充滿世界。復雨優曇鉢花而以供養，次雨俱牟頭花、芬陀利花、蘇乾陀花、曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、露遮花、大露遮花、曼殊沙花、大曼殊沙花、蘇摩那花、婆利師花、栴檀華、瞻蔔華，而供養佛。一切魔宮熾然火起，一切魔眾皆悉驚怖，一切毘那夜迦身皆流汗臭穢奔走十方，所有淨信天、龍、藥叉、乾闥婆、阿素羅、緊那羅、摩睺羅、人非人等，各持供具供養如來。復有摩尼光思惟菩薩，與無量百千萬億俱胝菩薩，悉持種種妙寶而供養佛。

復有金剛手菩薩，與無量百千萬億俱胝明仙，復以種種百千天衣而供養佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有金剛手菩薩，與無量百千萬億俱胝明仙，復以種種百千天衣而供養佛。

復有四大天王，與無量百千萬億四天王眾，以種種香華、塗香、粖香、華鬘、衣服、旛蓋而供養佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有四大天王，與無量百千萬億四天王眾，以種種香華、塗香、粖香、華鬘、衣服、旛蓋而供養佛。

復有梵天，與梵眾諸天而來供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有梵天，與梵眾諸天而來供養。

復有三十三天，與百千萬億天子供養於佛。如是那羅延、大自在天、賢摩尼天、賢滿力天等，同來供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有三十三天，與百千萬億天子供養於佛。如是那羅延、大自在天、賢摩尼天、賢滿力天等，同來供養。

復有日月天子在於空中而供養佛，復有勝天女、辯才天女、餉棄尼天女、毘摩天女、金剛時天女、花齒天女、使者天女，百千萬億，各各以天嚴具供養於佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有日月天子在於空中而供養佛，復有勝天女、辯才天女、餉棄尼天女、毘摩天女、金剛時天女、花齒天女、使者天女，百千萬億，各各以天嚴具供養於佛。

復有鬼子母神，與百千萬億藥叉女等，前後圍繞而供養佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有鬼子母神，與百千萬億藥叉女等，前後圍繞而供養佛。

復有無量乾闥婆眾，以天音樂而供養佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量乾闥婆眾，以天音樂而供養佛。

復有無量百千龍王集會，所謂：娑竭羅龍王、難陀龍王、優鉢難陀龍王、婆魯拏龍王、善住龍王、寶髻龍王、形貌圓龍王，以種種妙寶而供養佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量百千龍王集會，所謂：娑竭羅龍王、難陀龍王、優鉢難陀龍王、婆魯拏龍王、善住龍王、寶髻龍王、形貌圓龍王，以種種妙寶而供養佛。

復有轉輪王，與無量百千萬億大臣宮人婇女前後圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有轉輪王，與無量百千萬億大臣宮人婇女前後圍繞。

於時，大地變成金剛。於如來前，從地湧出七寶蓮華，其華千葉。於其華中有贍部金千輻寶輪，光明赫奕，暉耀如日，其光遍覆三千大千世界。於輪臍中出微妙聲，作如是言：「善哉，善哉！釋迦牟尼如來！能說如是祕密陀羅尼。此陀羅尼明呪，能轉無上最大法輪，能入菩提道場。是諸如來祕密明心，是諸如來真寶如理。唯願世尊復更為說廣大善住祕密樓閣陀羅尼心要之法，令一切大眾咸皆覺悟無上菩提。此為根本，今正是時，願垂速說。此呪能除一切惡道業障，能竭一切血淚苦海，能度一切生死曠野，能越一切煩惱瀑流。若不遇此陀羅尼大明呪王，終不能成無上正覺。此陀羅尼是諸佛種，是大法輪、是大法炬、是大法幢、是大法䗍、是大法鼓、是金剛座，唯願世尊廣為眾說此大陀羅尼王曼荼羅印法㡧法。今此會中，天、龍、藥叉、乾闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅、人非人等，咸皆瞻仰，願聞法要。」爾時，世尊聞是語已，即為大眾廣說陀羅尼祕要之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時，大地變成金剛。於如來前，從地湧出七寶蓮華，其華千葉。於其華中有贍部金千輻寶輪，光明赫奕，暉耀如日，其光遍覆三千大千世界。於輪臍中出微妙聲，作如是言：「善哉，善哉！釋迦牟尼如來！能說如是祕密陀羅尼。此陀羅尼明呪，能轉無上最大法輪，能入菩提道場。是諸如來祕密明心，是諸如來真寶如理。唯願世尊復更為說廣大善住祕密樓閣陀羅尼心要之法，令一切大眾咸皆覺悟無上菩提。此為根本，今正是時，願垂速說。此呪能除一切惡道業障，能竭一切血淚苦海，能度一切生死曠野，能越一切煩惱瀑流。若不遇此陀羅尼大明呪王，終不能成無上正覺。此陀羅尼是諸佛種，是大法輪、是大法炬、是大法幢、是大法䗍、是大法鼓、是金剛座，唯願世尊廣為眾說此大陀羅尼王曼荼羅印法㡧法。今此會中，天、龍、藥叉、乾闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅、人非人等，咸皆瞻仰，願聞法要。」爾時，世尊聞是語已，即為大眾廣說陀羅尼祕要之法。

根本呪品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本呪品第二

爾時，世尊為諸大眾說此陀羅尼王：「此呪能成就無上菩提，能除一切罪業身得清淨。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊為諸大眾說此陀羅尼王：「此呪能成就無上菩提，能除一切罪業身得清淨。」即說呪曰：

「那慕薩婆怛他揭多(去)南(去)(一) 唵(二) 肥布羅孽鞞(三) 摩尼(去)鉢臘(二合)鞞(四) 怛他(上)多(去)那捺儞舍泥(五) 摩尼摩尼(六) 蘇鉢臘鞞(七) 肥摩麗(八) 娑孽囉鉗鼻(去)囇(九) 吽吽(十) 什皤羅什皤羅(二合)(十一) 勃陀嚩𡀔枳羝(十二) 麌醯夜(二合)地瑟恥(二合)多孽鞞(十三) 莎訶(十四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那慕薩婆怛他揭多(去)南(去)(一) 唵(二) 肥布羅孽鞞(三) 摩尼(去)鉢臘(二合)鞞(四) 怛他(上)多(去)那捺儞舍泥(五) 摩尼摩尼(六) 蘇鉢臘鞞(七) 肥摩麗(八) 娑孽囉鉗鼻(去)囇(九) 吽吽(十) 什皤羅什皤羅(二合)(十一) 勃陀嚩𡀔枳羝(十二) 麌醯夜(二合)地瑟恥(二合)多孽鞞(十三) 莎訶(十四)」

爾時，世尊說此廣大寶善住祕密樓閣陀羅尼已，於此大地六種震動，雨大寶雨及天妙華。一切大眾咸皆歡喜，歎未曾有，證不退轉。是時，十方諸如來等，同聲讚歎釋迦牟尼如來：「善哉！釋迦牟尼如來！乃能說是入菩薩道場陀羅尼。大眾聞已，一切惡趣皆得消滅。念此陀羅尼名者，則為以諸微妙香華、塗香、粖香，供養十方一切諸佛。若能讀誦，即得不退轉無上正覺，乃至百劫、千劫、百千萬劫，一切如來不能讚歎盡其功德。此陀羅尼有大威力，一切魔王終不能為其障礙。一切怨家、惡友、鬼神、藥叉、羅剎、人非人等，不能為害，增長無量福德。若纔念此陀羅尼者，獲福如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此廣大寶善住祕密樓閣陀羅尼已，於此大地六種震動，雨大寶雨及天妙華。一切大眾咸皆歡喜，歎未曾有，證不退轉。是時，十方諸如來等，同聲讚歎釋迦牟尼如來：「善哉！釋迦牟尼如來！乃能說是入菩薩道場陀羅尼。大眾聞已，一切惡趣皆得消滅。念此陀羅尼名者，則為以諸微妙香華、塗香、粖香，供養十方一切諸佛。若能讀誦，即得不退轉無上正覺，乃至百劫、千劫、百千萬劫，一切如來不能讚歎盡其功德。此陀羅尼有大威力，一切魔王終不能為其障礙。一切怨家、惡友、鬼神、藥叉、羅剎、人非人等，不能為害，增長無量福德。若纔念此陀羅尼者，獲福如是。」

爾時，執金剛手藥叉軍將及四大天王，於其會中從座而起，恭敬合掌，頂禮佛足，白言：「世尊！我等常當擁護持此陀羅尼者！」爾時，世尊舒金色手，摩執金剛手菩薩及四大天王頂，作是言：「我今以此陀羅尼神呪付囑於汝，若有持此陀羅尼者，汝當擁護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，執金剛手藥叉軍將及四大天王，於其會中從座而起，恭敬合掌，頂禮佛足，白言：「世尊！我等常當擁護持此陀羅尼者！」爾時，世尊舒金色手，摩執金剛手菩薩及四大天王頂，作是言：「我今以此陀羅尼神呪付囑於汝，若有持此陀羅尼者，汝當擁護。」

爾時，執金剛手菩薩及四大天王白佛言：「世尊！我等奉如來教，常護此大陀羅尼法明呪，亦當擁護彼受持者！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，執金剛手菩薩及四大天王白佛言：「世尊！我等奉如來教，常護此大陀羅尼法明呪，亦當擁護彼受持者！」

心隨心呪品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心隨心呪品第三

爾時，世尊為諸大眾說陀羅尼心呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊為諸大眾說陀羅尼心呪曰：

「唵 摩儞 跋社 黎吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 摩儞 跋社 黎吽」

爾時，世尊復說隨心呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復說隨心呪曰：

「唵 摩儞 達哩吽 鏺吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 摩儞 達哩吽 鏺吒」

「根本呪者，不假簡擇吉祥星宿日齋戒，但誦滿一萬遍已，然後佛前或舍利塔前，於白月十五日潔淨洗浴，著鮮淨衣，隨力供養，然四盞燈，散諸香華。受持呪者，食三白食，便誦此呪八百遍，即於當處宿。天欲曉時，如來乃現其身，執金剛手菩薩亦現於前，所有願者皆得圓滿。若造五逆罪者作如是法，第三遍方得感現，勿生疑惑。常於清旦誦八百遍，所求上願皆得成就。毒不能害，水不能漂，火不能燒，賊不能傷，病不能侵，無他恐怖，常無重病，亦無眼病、耳病、鼻病、舌病、口病、齒病、脣病，乃至一日病、二日病、三日病、四日病，無頭痛。諸惡、毒蛇、虎狼、禽獸，不能為害，無邪魅難。此陀羅尼威力如是，能除一切怖畏，能滅一切惡障，能生一切功德，能成就六波羅蜜，成就如來所行之行。讀此陀羅尼者，皆能成就一切事業。若有人登大高山峯上誦此陀羅尼，盡眼所見處，所有眾生滅一切罪業，亦離一切地獄業，得免一切畜生身。若入天廟中誦此陀羅尼者，使諸天神，無不從命。若入龍池誦此呪者，一切龍神皆來歸命。若於日前誦此呪者，日天子即當來現其人前，所求意願，皆能與之。若有於執金剛手菩薩前誦此呪者，執金剛手菩薩現於其前，所求願者，亦得隨意。若有人取菖蒲根，誦此呪八千遍訖，或佩或執，即令一切眾生見者歡喜，所索皆得。若呪胡椒含於口中，共他人語，所出言音皆悉信受。若有人呪白芥子一千八遍，擲於虛空，一切惡風雷雹皆得消散。若呪食鹽一百八遍，令淨行婆羅門皆來率伏。若欲調伏剎利，取白芥子呪千八遍燒之，并可呼諸鬼神來共人語，亦能治一切鬼氣。若天炎旱，以黃牛糞塗地，盡作龍，一身三首，其下作四方龍池，於龍池心中著金。其壇青色，黃丹畫龍身上。於壇四角各置一滿瓶水，復置四香爐，置四新瓦盆：一盆中著乳，一盆著酪，一盆置乳糜，一盆置酥及沙糖。又別作四肘方壇，以牛糞塗飾，復以麨粖畫壇。壇內插箭四隻，纏五色線，懸五綵幡，燒四種香，所謂：安悉、熏陸、白檀、蘇合。於其壇內散七種穀，列五色食，并諸花果。其誦呪人面向東方，取一芥子，呪之一遍，皆令擲打畫龍頭上，一呪一擲，滿千八遍龍即行雨，一切諸龍皆來率伏。若欲止雨，取白芥子誦呪，呪之擲龍池中，雨即便止。若欲止惡風雹雨，取佉陀羅木作橛，釘龍池邊，即得雹止。若欲縛毘那夜迦，取白芥子呪百八遍，安毘那夜迦頭上，便不能作其障礙。以乳洗毘那夜迦，即得解脫，所作諸業皆得成就。其持呪者，常須清潔著鮮淨衣。此是根本呪法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「根本呪者，不假簡擇吉祥星宿日齋戒，但誦滿一萬遍已，然後佛前或舍利塔前，於白月十五日潔淨洗浴，著鮮淨衣，隨力供養，然四盞燈，散諸香華。受持呪者，食三白食，便誦此呪八百遍，即於當處宿。天欲曉時，如來乃現其身，執金剛手菩薩亦現於前，所有願者皆得圓滿。若造五逆罪者作如是法，第三遍方得感現，勿生疑惑。常於清旦誦八百遍，所求上願皆得成就。毒不能害，水不能漂，火不能燒，賊不能傷，病不能侵，無他恐怖，常無重病，亦無眼病、耳病、鼻病、舌病、口病、齒病、脣病，乃至一日病、二日病、三日病、四日病，無頭痛。諸惡、毒蛇、虎狼、禽獸，不能為害，無邪魅難。此陀羅尼威力如是，能除一切怖畏，能滅一切惡障，能生一切功德，能成就六波羅蜜，成就如來所行之行。讀此陀羅尼者，皆能成就一切事業。若有人登大高山峯上誦此陀羅尼，盡眼所見處，所有眾生滅一切罪業，亦離一切地獄業，得免一切畜生身。若入天廟中誦此陀羅尼者，使諸天神，無不從命。若入龍池誦此呪者，一切龍神皆來歸命。若於日前誦此呪者，日天子即當來現其人前，所求意願，皆能與之。若有於執金剛手菩薩前誦此呪者，執金剛手菩薩現於其前，所求願者，亦得隨意。若有人取菖蒲根，誦此呪八千遍訖，或佩或執，即令一切眾生見者歡喜，所索皆得。若呪胡椒含於口中，共他人語，所出言音皆悉信受。若有人呪白芥子一千八遍，擲於虛空，一切惡風雷雹皆得消散。若呪食鹽一百八遍，令淨行婆羅門皆來率伏。若欲調伏剎利，取白芥子呪千八遍燒之，并可呼諸鬼神來共人語，亦能治一切鬼氣。若天炎旱，以黃牛糞塗地，盡作龍，一身三首，其下作四方龍池，於龍池心中著金。其壇青色，黃丹畫龍身上。於壇四角各置一滿瓶水，復置四香爐，置四新瓦盆：一盆中著乳，一盆著酪，一盆置乳糜，一盆置酥及沙糖。又別作四肘方壇，以牛糞塗飾，復以麨粖畫壇。壇內插箭四隻，纏五色線，懸五綵幡，燒四種香，所謂：安悉、熏陸、白檀、蘇合。於其壇內散七種穀，列五色食，并諸花果。其誦呪人面向東方，取一芥子，呪之一遍，皆令擲打畫龍頭上，一呪一擲，滿千八遍龍即行雨，一切諸龍皆來率伏。若欲止雨，取白芥子誦呪，呪之擲龍池中，雨即便止。若欲止惡風雹雨，取佉陀羅木作橛，釘龍池邊，即得雹止。若欲縛毘那夜迦，取白芥子呪百八遍，安毘那夜迦頭上，便不能作其障礙。以乳洗毘那夜迦，即得解脫，所作諸業皆得成就。其持呪者，常須清潔著鮮淨衣。此是根本呪法。」