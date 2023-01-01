佛頂最勝陀羅尼經序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛頂最勝陀羅尼經序

沙門彥悰序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門彥悰序

夫業理綿微，二乘不足臻其極；神宰恍惚，十地未易暨其深。則知賦命交加，罕言於孔宣父；報應叢雜，冥昧於太史公。是以先笑後號，鸇雀祥而莫准；始凶終吉，乘穀妖而弗驗。或倚或伏之說，柱下庶欲照其幾；為禍為福之談，塞上僅可隣其次。若乃採緣洞業、索果明因，儔絜大於百家，孰有京於十力？故能息善住之萬惡，杜閻摩之圓戶，轉凡階聖，引短成修，比宋景之退法星，猶蔕介於三舍；偶魯陽之揮落日，故齟齬於再中。何只庇託延祺，見聞招賴，恧神香於異域，恥靈草於瓊田，若斯而已哉。乃將輕埃附而九惱祛，清吹獵而三障殄。皎鏡齊光於日寶，暉煥比麗於天金。雖事若反掌而乘機顯妙，奚可以常人之耳目，擬議大聖之希夷者焉？此經以儀鳳四年正月五日，朝散郎行鴻臚寺典客令杜行顗與寧遠將軍度婆等，奉詔譯進。時有廟諱、國諱，皆隱而避之，即「世尊」為「聖尊」，「世界」為「生界」，「大勢」為「大趣」，「救治」為「救除」之類是也。上讀訖，謂行顗曰：「既是聖言，不須避諱。」杜時奉詔，以正屬有，故而寢焉。無幾，勅中天法師地婆訶羅，於東西二京、太原弘福寺等傳譯法寶，而杜每充其選，余時又參末席。杜甞謂余曰：「弟子庸材，不閑文體，屈師據勅刪正，亦願依文筆削。」余辭以不敏，載涉暄寒，荏苒之間此君長逝。余歎惋流涕，思其若人，又懼寢彼鴻恩、乖於貝牒，因請沙門道成等十人，屈天竺法師再詳幽趣，庶臨文不諱，上奉皇私，曲盡方言，下符流便。故乃具表曲委陳諸始末，俾夫披覽之土，無猜此教焉。于時永淳元年五月二十三日也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫業理綿微，二乘不足臻其極；神宰恍惚，十地未易暨其深。則知賦命交加，罕言於孔宣父；報應叢雜，冥昧於太史公。是以先笑後號，鸇雀祥而莫准；始凶終吉，乘穀妖而弗驗。或倚或伏之說，柱下庶欲照其幾；為禍為福之談，塞上僅可隣其次。若乃採緣洞業、索果明因，儔絜大於百家，孰有京於十力？故能息善住之萬惡，杜閻摩之圓戶，轉凡階聖，引短成修，比宋景之退法星，猶蔕介於三舍；偶魯陽之揮落日，故齟齬於再中。何只庇託延祺，見聞招賴，恧神香於異域，恥靈草於瓊田，若斯而已哉。乃將輕埃附而九惱祛，清吹獵而三障殄。皎鏡齊光於日寶，暉煥比麗於天金。雖事若反掌而乘機顯妙，奚可以常人之耳目，擬議大聖之希夷者焉？此經以儀鳳四年正月五日，朝散郎行鴻臚寺典客令杜行顗與寧遠將軍度婆等，奉詔譯進。時有廟諱、國諱，皆隱而避之，即「世尊」為「聖尊」，「世界」為「生界」，「大勢」為「大趣」，「救治」為「救除」之類是也。上讀訖，謂行顗曰：「既是聖言，不須避諱。」杜時奉詔，以正屬有，故而寢焉。無幾，勅中天法師地婆訶羅，於東西二京、太原弘福寺等傳譯法寶，而杜每充其選，余時又參末席。杜甞謂余曰：「弟子庸材，不閑文體，屈師據勅刪正，亦願依文筆削。」余辭以不敏，載涉暄寒，荏苒之間此君長逝。余歎惋流涕，思其若人，又懼寢彼鴻恩、乖於貝牒，因請沙門道成等十人，屈天竺法師再詳幽趣，庶臨文不諱，上奉皇私，曲盡方言，下符流便。故乃具表曲委陳諸始末，俾夫披覽之土，無猜此教焉。于時永淳元年五月二十三日也。

佛頂最勝陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛頂最勝陀羅尼經

大唐天竺三藏地婆訶羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐天竺三藏地婆訶羅譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾八千人俱，復有菩薩摩訶薩等，一切皆得正智明炬，照於諸法，無所罣礙。其名曰：文殊師利菩薩、蓮華勝藏菩薩、離諸障菩薩、觀世音菩薩、得大勢菩薩、執金剛菩薩、虛空藏菩薩、普賢菩薩、彌勒菩薩、持地菩薩摩訶薩等。如是上首三萬二千人俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾八千人俱，復有菩薩摩訶薩等，一切皆得正智明炬，照於諸法，無所罣礙。其名曰：文殊師利菩薩、蓮華勝藏菩薩、離諸障菩薩、觀世音菩薩、得大勢菩薩、執金剛菩薩、虛空藏菩薩、普賢菩薩、彌勒菩薩、持地菩薩摩訶薩等。如是上首三萬二千人俱。

復有萬梵天王、善吒天等，各從餘世界來至佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有萬梵天王、善吒天等，各從餘世界來至佛所。

復有萬二千天帝，與無量諸天龍八部，人非人等，來至佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有萬二千天帝，與無量諸天龍八部，人非人等，來至佛所。

爾時，世尊四眾圍繞，供養恭敬，而為說法。當是之時，釋天眾中，有一天人名曰善住，與諸天女處大寶宮，放逸嬉戲，恣情受樂。其夜有聲呼善住曰：「却後七日，汝定命終。於閻浮提七返生死，從是已後復入地獄，從地獄出後得人身，生盲貧窮，具受諸苦。」善住聞已，心驚惶怖，身毛為竪，戰慄不安，奔馳往詣彼釋天所，陳已所聞，請求哀救。時，釋天王聞善住言，心生驚悼，默而思曰：「云何七生彼生何類？」作是念已，即見善住死相現前，受於猪身，畢猪身已復受狗身，如是次第狐身、猴身、毒蛇之身、烏身、鷲身，如是七生恒食臭穢。時，釋天王見此事已，深哀善住必受斯苦，自念於彼無如之何，惟佛世尊方能救濟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊四眾圍繞，供養恭敬，而為說法。當是之時，釋天眾中，有一天人名曰善住，與諸天女處大寶宮，放逸嬉戲，恣情受樂。其夜有聲呼善住曰：「却後七日，汝定命終。於閻浮提七返生死，從是已後復入地獄，從地獄出後得人身，生盲貧窮，具受諸苦。」善住聞已，心驚惶怖，身毛為竪，戰慄不安，奔馳往詣彼釋天所，陳已所聞，請求哀救。時，釋天王聞善住言，心生驚悼，默而思曰：「云何七生彼生何類？」作是念已，即見善住死相現前，受於猪身，畢猪身已復受狗身，如是次第狐身、猴身、毒蛇之身、烏身、鷲身，如是七生恒食臭穢。時，釋天王見此事已，深哀善住必受斯苦，自念於彼無如之何，惟佛世尊方能救濟。

時，釋天王於夜後分，齎諸華鬘、衣服、瓔珞、種種香等，詣舍衛國供養世尊，禮佛雙足却住一面，而白佛言：「世尊！我所止宮有一天子，名曰善住，耽荒戲樂，縱情遊處，夜忽有聲呼而謂曰：『汝後七日必定命終。於閻浮提受七惡報，所生之處常食臭穢，從是已後復入地獄，從地獄出得生人中，盲瞽貧窮，具受眾苦。』向我求救，無如之何。我思世尊方能救彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，釋天王於夜後分，齎諸華鬘、衣服、瓔珞、種種香等，詣舍衛國供養世尊，禮佛雙足却住一面，而白佛言：「世尊！我所止宮有一天子，名曰善住，耽荒戲樂，縱情遊處，夜忽有聲呼而謂曰：『汝後七日必定命終。於閻浮提受七惡報，所生之處常食臭穢，從是已後復入地獄，從地獄出得生人中，盲瞽貧窮，具受眾苦。』向我求救，無如之何。我思世尊方能救彼。」

爾時，世尊聞見釋天陳請畢已，頂放種種雜色光明，流照十方一切世界，照已還至佛世尊所，右繞三匝從佛口入。佛便微笑，告釋天言：「我有如是清淨諸趣灌頂最勝大陀羅尼，能滿汝願，救於彼苦，亦大饒益一切眾生。天帝！我此神呪力，能滅除一切業障，地獄、畜生、閻摩羅等種種諸苦，又能破壞地獄等道，令諸眾生發正覺路。天帝！若有暫能聽聞之者，悉得消滅一切業障生死諸苦，當獲善利，得宿命智。從一佛國至一佛國，從一天中生一天中，所生之處，常識宿命。若有學習此經呪者，現百年限，更增其壽，身口意淨，泰然安樂。諸佛觀視，諸天衛護，一切菩薩咸加慈念。若常讀誦此經呪者，彼三惡道所有諸苦，息滅不行，一切佛剎、諸天福門，導之令入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊聞見釋天陳請畢已，頂放種種雜色光明，流照十方一切世界，照已還至佛世尊所，右繞三匝從佛口入。佛便微笑，告釋天言：「我有如是清淨諸趣灌頂最勝大陀羅尼，能滿汝願，救於彼苦，亦大饒益一切眾生。天帝！我此神呪力，能滅除一切業障，地獄、畜生、閻摩羅等種種諸苦，又能破壞地獄等道，令諸眾生發正覺路。天帝！若有暫能聽聞之者，悉得消滅一切業障生死諸苦，當獲善利，得宿命智。從一佛國至一佛國，從一天中生一天中，所生之處，常識宿命。若有學習此經呪者，現百年限，更增其壽，身口意淨，泰然安樂。諸佛觀視，諸天衛護，一切菩薩咸加慈念。若常讀誦此經呪者，彼三惡道所有諸苦，息滅不行，一切佛剎、諸天福門，導之令入。」

時，天帝釋聞佛讚說此陀羅尼，前白佛言：「世尊！惟願如來憐愍攝護一切眾生，請說所陳清淨諸趣佛頂最勝大陀羅尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋聞佛讚說此陀羅尼，前白佛言：「世尊！惟願如來憐愍攝護一切眾生，請說所陳清淨諸趣佛頂最勝大陀羅尼。」

爾時，世尊受天帝請，即為演說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊受天帝請，即為演說陀羅尼曰：

「納謨納莫(一) 怛薩謎薄伽跋帝(二) 㗌唳路迦(引)鉢囉底馝失瑟吒(引坼佉切)耶(三)(余何反) 三菩馱(引)耶(四) 摩訶牟(去)泥(去)(五) 怛姪他(六) 嗚吽(七) 馝輸馱耶(八) 三摩三漫多何婆(去)婆賀娑(九) 薩破囉拏咖(去)𫪭伽訶那(十) 薩婆何婆婆舜(入)提(十一) 阿鼻詵者麼蘇伽陀跋囉跋繕那(十二) 阿蜜㗚多(引)毘曬罽(平)(十三) 阿(引上)喝囉(上)阿(引)喝囉(十四)(上) 阿(引去)瑜散(去)陀(引)囉眤(十五) 輸馱耶輸馱耶(十六) 薩婆羯摩婆囉拏(引)儞(十七) 謎嚧跋囉伽伽那毘舜(去下同)提(十八) 嗚瑟膩(引)沙跋囉曷囉怛那毘社耶(十九) 達摩馱都蘇毘舜提(二十) 薩訶薩囉曷囉濕弭珊珠地帝(二十一) 末昵摩訶末眤蘇真陀末眤(二十二) 跋囉薩婆怛他揭多地瑟咤(引)那地瑟恥多(二十三) 摩訶母姪唳(二十四) 跋折囉箇(引)耶僧訶哆那蘇舜提(二十五) 薩婆婆囉拏毘舜提(二十六) 鉢剌底婆儞婆哆耶(余何反)阿(去)瑜舜提(二十七) 三摩耶頞地瑟恥低(二十八) 末儞摩末儞(二十九) 怛闥多部多俱胝鉢李舜提(三十) 仳(芳已反)薩普多馞地(平)舜提(三十一) 社耶社耶(三十二) 毘社耶毘社耶(三十三) 毘社耶薩摩囉薩摩囉(三十四) 薩婆菩馱(引)頞地瑟恥多舜提(三十五) 跋折唳跋折囉揭鞞(三十六) 跋折覽婆伐都(三十七) 麼麼(自稱名)薩婆薩埵那(引)(三十八) 箇耶毘舜提(三十九) 薩婆𭇿(去)底(平)鉢李舜提(四十) 薩婆怛他揭多(四十一) 三磨(去)室縛(二字合聲，符賀反) 娑頞地瑟恥低(四十二) 馞陀(地耶反)馞陀(四十三) 菩陀耶菩陀耶(四十四) 三曼多末囉達摩馱都鉢李舜提(四十五) 薩婆怛他揭多(四十六) 頞地瑟咤(引)那頞地瑟恥低(四十七) 娑婆呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「納謨納莫(一) 怛薩謎薄伽跋帝(二) 㗌唳路迦(引)鉢囉底馝失瑟吒(引坼佉切)耶(三)(余何反) 三菩馱(引)耶(四) 摩訶牟(去)泥(去)(五) 怛姪他(六) 嗚吽(七) 馝輸馱耶(八) 三摩三漫多何婆(去)婆賀娑(九) 薩破囉拏咖(去)𫪭伽訶那(十) 薩婆何婆婆舜(入)提(十一) 阿鼻詵者麼蘇伽陀跋囉跋繕那(十二) 阿蜜㗚多(引)毘曬罽(平)(十三) 阿(引上)喝囉(上)阿(引)喝囉(十四)(上) 阿(引去)瑜散(去)陀(引)囉眤(十五) 輸馱耶輸馱耶(十六) 薩婆羯摩婆囉拏(引)儞(十七) 謎嚧跋囉伽伽那毘舜(去下同)提(十八) 嗚瑟膩(引)沙跋囉曷囉怛那毘社耶(十九) 達摩馱都蘇毘舜提(二十) 薩訶薩囉曷囉濕弭珊珠地帝(二十一) 末昵摩訶末眤蘇真陀末眤(二十二) 跋囉薩婆怛他揭多地瑟咤(引)那地瑟恥多(二十三) 摩訶母姪唳(二十四) 跋折囉箇(引)耶僧訶哆那蘇舜提(二十五) 薩婆婆囉拏毘舜提(二十六) 鉢剌底婆儞婆哆耶(余何反)阿(去)瑜舜提(二十七) 三摩耶頞地瑟恥低(二十八) 末儞摩末儞(二十九) 怛闥多部多俱胝鉢李舜提(三十) 仳(芳已反)薩普多馞地(平)舜提(三十一) 社耶社耶(三十二) 毘社耶毘社耶(三十三) 毘社耶薩摩囉薩摩囉(三十四) 薩婆菩馱(引)頞地瑟恥多舜提(三十五) 跋折唳跋折囉揭鞞(三十六) 跋折覽婆伐都(三十七) 麼麼(自稱名)薩婆薩埵那(引)(三十八) 箇耶毘舜提(三十九) 薩婆𭇿(去)底(平)鉢李舜提(四十) 薩婆怛他揭多(四十一) 三磨(去)室縛(二字合聲，符賀反) 娑頞地瑟恥低(四十二) 馞陀(地耶反)馞陀(四十三) 菩陀耶菩陀耶(四十四) 三曼多末囉達摩馱都鉢李舜提(四十五) 薩婆怛他揭多(四十六) 頞地瑟咤(引)那頞地瑟恥低(四十七) 娑婆呵」

佛告天帝：「此陀羅尼，八十八億百千恒河沙諸佛世尊所共宣說，守護稱讚，智印印之。如是諸佛，為欲解脫地獄、畜生、閻摩羅等沈溺苦海諸苦毒故，又為利益短壽、薄福、卑陋、下賤一切眾生諸惡業故，又為安樂趣諸惡道夭逝亂心一切眾生諸苦惱故，是故諸佛說此最勝大陀羅尼。天帝！汝當以此大陀羅尼授善住天，令彼修習，亦當為彼諸天天子，及閻浮提一切眾生宣揚顯說，令彼眾生受持、讀誦、供養、恭敬、尊重、讚歎。天帝！我以此法陀羅尼印付囑於汝，汝當奉持。持此呪者，悉能除滅百千劫中一切罪業，所生之處常遇諸佛，乃至獲得無上菩提。天帝！我此法印大陀羅尼具大吉祥，如日藏寶所在之處，光耀照朗。亦喻於彼閻浮提金，無穢無瑕，不染塵垢。若人有能讀誦、書持、憶念、修行、供養之者，悉得如上所有功德。天帝！若有書此大陀羅尼，安彼高幢置高山上，高屋高處及高塔中，令諸四眾遠近見者，亦得如上所有功德。或為幢影影覆其身，或為幢風風所吹鼓，或幢飄颺飛塵坌身，亦得如上所有功德。天帝！若有四眾，能於彼彼四衢道中造作塔廟，安置如是大陀羅尼，日日能以種種花鬘、繒幡、幢蓋、瓔珞香等，以用供養，及能旋繞、恭敬、禮拜，當知是人是大菩薩，是真佛子，是法橋梁，亦是諸佛舍利寶塔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告天帝：「此陀羅尼，八十八億百千恒河沙諸佛世尊所共宣說，守護稱讚，智印印之。如是諸佛，為欲解脫地獄、畜生、閻摩羅等沈溺苦海諸苦毒故，又為利益短壽、薄福、卑陋、下賤一切眾生諸惡業故，又為安樂趣諸惡道夭逝亂心一切眾生諸苦惱故，是故諸佛說此最勝大陀羅尼。天帝！汝當以此大陀羅尼授善住天，令彼修習，亦當為彼諸天天子，及閻浮提一切眾生宣揚顯說，令彼眾生受持、讀誦、供養、恭敬、尊重、讚歎。天帝！我以此法陀羅尼印付囑於汝，汝當奉持。持此呪者，悉能除滅百千劫中一切罪業，所生之處常遇諸佛，乃至獲得無上菩提。天帝！我此法印大陀羅尼具大吉祥，如日藏寶所在之處，光耀照朗。亦喻於彼閻浮提金，無穢無瑕，不染塵垢。若人有能讀誦、書持、憶念、修行、供養之者，悉得如上所有功德。天帝！若有書此大陀羅尼，安彼高幢置高山上，高屋高處及高塔中，令諸四眾遠近見者，亦得如上所有功德。或為幢影影覆其身，或為幢風風所吹鼓，或幢飄颺飛塵坌身，亦得如上所有功德。天帝！若有四眾，能於彼彼四衢道中造作塔廟，安置如是大陀羅尼，日日能以種種花鬘、繒幡、幢蓋、瓔珞香等，以用供養，及能旋繞、恭敬、禮拜，當知是人是大菩薩，是真佛子，是法橋梁，亦是諸佛舍利寶塔。」

爾時，閻摩法王聞是事已，其夜將曉，齎持種種雜色寶華、種種諸香、寶衣、瓔珞，來詣佛所，頂禮佛足，右繞七匝，却住一面，以諸供具供養如來。修供養已，白佛言：「世尊！我今為欲報佛恩故，常勤奉事此大威力、具大果報、擁護一切、閉地獄門、清淨諸趣大陀羅尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，閻摩法王聞是事已，其夜將曉，齎持種種雜色寶華、種種諸香、寶衣、瓔珞，來詣佛所，頂禮佛足，右繞七匝，却住一面，以諸供具供養如來。修供養已，白佛言：「世尊！我今為欲報佛恩故，常勤奉事此大威力、具大果報、擁護一切、閉地獄門、清淨諸趣大陀羅尼。」

爾時，四天王從坐而起，繞佛三匝，前白佛言：「世尊！惟願為我說此修行陀羅尼法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，四天王從坐而起，繞佛三匝，前白佛言：「世尊！惟願為我說此修行陀羅尼法。」

佛告四天王：「諦聽！諦聽！善思念之！吾為汝等及諸眾生，說彼修行陀羅尼法。若有命短求長壽者，或有病苦求除愈者，或有惡業，應墮地獄、餓鬼、畜生，諸不善趣，如是等類，皆當以彼月十五日，洗浴清淨，著新潔衣，又當受持八戒齋法，然後誦此大陀羅尼滿足千遍，當獲安樂，增其壽命，所有病苦皆得除愈，諸惡業報悉滅無餘。若有耳聞如是呪者，盡其壽命，往極樂國，蓮華化生，常識宿命。若有為彼惡業所牽，已命終者，亦當誦此陀羅尼呪二十一遍，以呪呪土，散其屍上，隨所生處，捨彼苦身，生天受樂。若能日日誦此最勝大陀羅尼經三七遍，亦得如上所有功德，生生常處淨佛國土，於諸佛剎作大光明，常與佛俱，為佛所記，乃至獲得大般涅槃。若有諸人於此法門，如上所求諸心願者，當作一壇，四方正等，於其壇內散種種華，燒眾名香，一心普念十方諸佛，右膝著地，長跪合掌，屈二頭指，按二拇指，當於心上，稱言『善哉！』然後誦此陀羅尼呪。若有人能誦持此呪，日日滿足一百八遍，即為供養如上所說恒河沙等諸佛世尊，亦為供養汝等四王。當知是人，一切讚善，以大菩提莊嚴其心，獲無礙智，是真佛子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告四天王：「諦聽！諦聽！善思念之！吾為汝等及諸眾生，說彼修行陀羅尼法。若有命短求長壽者，或有病苦求除愈者，或有惡業，應墮地獄、餓鬼、畜生，諸不善趣，如是等類，皆當以彼月十五日，洗浴清淨，著新潔衣，又當受持八戒齋法，然後誦此大陀羅尼滿足千遍，當獲安樂，增其壽命，所有病苦皆得除愈，諸惡業報悉滅無餘。若有耳聞如是呪者，盡其壽命，往極樂國，蓮華化生，常識宿命。若有為彼惡業所牽，已命終者，亦當誦此陀羅尼呪二十一遍，以呪呪土，散其屍上，隨所生處，捨彼苦身，生天受樂。若能日日誦此最勝大陀羅尼經三七遍，亦得如上所有功德，生生常處淨佛國土，於諸佛剎作大光明，常與佛俱，為佛所記，乃至獲得大般涅槃。若有諸人於此法門，如上所求諸心願者，當作一壇，四方正等，於其壇內散種種華，燒眾名香，一心普念十方諸佛，右膝著地，長跪合掌，屈二頭指，按二拇指，當於心上，稱言『善哉！』然後誦此陀羅尼呪。若有人能誦持此呪，日日滿足一百八遍，即為供養如上所說恒河沙等諸佛世尊，亦為供養汝等四王。當知是人，一切讚善，以大菩提莊嚴其心，獲無礙智，是真佛子。」

爾時，世尊說此語已，告天帝言：「天帝！汝可以此陀羅尼法授彼善住。滿七日已，可與彼俱來至我所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此語已，告天帝言：「天帝！汝可以此陀羅尼法授彼善住。滿七日已，可與彼俱來至我所。」

時，釋天王受佛教勅，還本天宮，呼善住來，授彼神呪。善住聞已，恭敬供養，如說奉行，至于七日，諸惡業等皆得除滅，於已天中增其壽命，歡喜踊躍，發大聲言：「奇哉佛陀！奇哉達摩！奇哉僧伽！奇哉最勝陀羅尼印力！能滅除一切苦厄，令我得脫如是惡業。」時，善住天見是事已，即便往詣彼天帝所，作如是言：「我蒙天恩，為我請佛，佛為我說大陀羅尼，令我惡業皆悉除滅。我欲往謝佛世尊恩，惟願天王與我俱往。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，釋天王受佛教勅，還本天宮，呼善住來，授彼神呪。善住聞已，恭敬供養，如說奉行，至于七日，諸惡業等皆得除滅，於已天中增其壽命，歡喜踊躍，發大聲言：「奇哉佛陀！奇哉達摩！奇哉僧伽！奇哉最勝陀羅尼印力！能滅除一切苦厄，令我得脫如是惡業。」時，善住天見是事已，即便往詣彼天帝所，作如是言：「我蒙天恩，為我請佛，佛為我說大陀羅尼，令我惡業皆悉除滅。我欲往謝佛世尊恩，惟願天王與我俱往。」

時，天帝釋將諸部屬，與善住俱持諸香花、眾妙瓔珞，乘天寶輅，至於佛所，以諸供具供養如來，繞百千匝，住一面立，歌詠佛德，言不能宣。爾時，世尊申金色手撫彼善住，發和雅音，授其記莂。時，善住天歡喜却坐，聽於如來所說法要。聞說法已，心懷踊躍，與天帝俱禮佛而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋將諸部屬，與善住俱持諸香花、眾妙瓔珞，乘天寶輅，至於佛所，以諸供具供養如來，繞百千匝，住一面立，歌詠佛德，言不能宣。爾時，世尊申金色手撫彼善住，發和雅音，授其記莂。時，善住天歡喜却坐，聽於如來所說法要。聞說法已，心懷踊躍，與天帝俱禮佛而退。

佛頂最勝陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛頂最勝陀羅尼經

大輪金剛陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大輪金剛陀羅尼

三藏地婆訶羅奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏地婆訶羅奉 詔譯

納謨薩怛唎耶 地毘迦喃 怛他揭多喃 唵毘囉時毘囉時摩訶斫迦囉 拔闍唎薩多薩多 娑囉帝娑囉帝 怛唎曳 怛唎曳 毘陀末儞 三槃若儞 怛囉末底 悉陀 阿揭唎怛炎 娑婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 納謨薩怛唎耶 地毘迦喃 怛他揭多喃 唵毘囉時毘囉時摩訶斫迦囉 拔闍唎薩多薩多 娑囉帝娑囉帝 怛唎曳 怛唎曳 毘陀末儞 三槃若儞 怛囉末底 悉陀 阿揭唎怛炎 娑婆訶

誦此陀羅尼三七遍，即當入一切曼荼羅(壇也)，所作皆成(誦呪有身印、手印，作印誦呪法即易成。若未入壇，不得輙作。令誦此呪，即當入壇作印行用，不成盜法也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此陀羅尼三七遍，即當入一切曼荼羅(壇也)，所作皆成(誦呪有身印、手印，作印誦呪法即易成。若未入壇，不得輙作。令誦此呪，即當入壇作印行用，不成盜法也)。

日光菩薩呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日光菩薩呪

南謨勃陀瞿(上)那(上)迷 南摩達摩莫訶底 南謨僧伽多也泥底(下以反)哩部卑薩(僧沒反)咄(登沒反)擔(平)納摩(誦此呪滅一切障，亦能辟魔，乃除天災。又，若誦一遍，禮佛一拜，如此日別三時誦呪禮佛，未來當得二相端正具足果報)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南謨勃陀瞿(上)那(上)迷 南摩達摩莫訶底 南謨僧伽多也泥底(下以反)哩部卑薩(僧沒反)咄(登沒反)擔(平)納摩(誦此呪滅一切障，亦能辟魔，乃除天災。又，若誦一遍，禮佛一拜，如此日別三時誦呪禮佛，未來當得二相端正具足果報)。

唵(上)摩利支曳 薩婆薩多婆頞陀利沙利娑(上)婆(去)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(上)摩利支曳 薩婆薩多婆頞陀利沙利娑(上)婆(去)訶