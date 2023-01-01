一字佛頂輪王經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一字佛頂輪王經卷第五

大唐南天竺三藏菩提流志譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐南天竺三藏菩提流志譯

世成就品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世成就品第十

爾時，釋迦牟尼如來於是之時復入一切佛不思議陀羅尼頂法光王境界神變三摩地中，其殑伽沙一切諸佛俱是之時亦入一切佛不思議陀羅尼頂法光王境界神變三摩地中。是時金剛密跡主菩薩從座而起，合掌恭敬，繞佛三匝，却住一面，瞻仰如來，目不異顧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼如來於是之時復入一切佛不思議陀羅尼頂法光王境界神變三摩地中，其殑伽沙一切諸佛俱是之時亦入一切佛不思議陀羅尼頂法光王境界神變三摩地中。是時金剛密跡主菩薩從座而起，合掌恭敬，繞佛三匝，却住一面，瞻仰如來，目不異顧。

是時釋迦牟尼如來與殑伽沙一切如來從三摩地安詳而起，告金剛密跡主菩薩：「汝靜諦聽一切諸佛五頂輪王異呪同法，能成頂輪王呪、佛眼呪等無量威德無量業事，能現種種大不思議利益眾生。從一印中生差別印，差別通用，等皆成就無量事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時釋迦牟尼如來與殑伽沙一切如來從三摩地安詳而起，告金剛密跡主菩薩：「汝靜諦聽一切諸佛五頂輪王異呪同法，能成頂輪王呪、佛眼呪等無量威德無量業事，能現種種大不思議利益眾生。從一印中生差別印，差別通用，等皆成就無量事故。

一切頂輪王根本心印之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切頂輪王根本心印之一

「以左右二頭指、二無名指、二小拇指右押左相叉入掌中作拳，其二大拇指並雙屈頭入掌中，其二中指直竪合頭。是一法印通諸佛頂成就法用，其諸一切惡天、龍神、藥叉、羅剎、阿素洛、迦樓羅、緊那羅、摩呼羅伽、毘那夜迦，見輪是印悉皆怖走。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以左右二頭指、二無名指、二小拇指右押左相叉入掌中作拳，其二大拇指並雙屈頭入掌中，其二中指直竪合頭。是一法印通諸佛頂成就法用，其諸一切惡天、龍神、藥叉、羅剎、阿素洛、迦樓羅、緊那羅、摩呼羅伽、毘那夜迦，見輪是印悉皆怖走。印呪曰：

「『娜謨皤(蒲誐反，下同)伽(同上)嚩(無可反，下同)底(丁禮反，下同)(一) 瑦瑟膩灑(疎價反，下同)野(二) 唵(二合)𤙖(三) 卓(二合)嚕𤙖(四) 畔馱(五) 窣嚩訶(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜謨皤(蒲誐反，下同)伽(同上)嚩(無可反，下同)底(丁禮反，下同)(一) 瑦瑟膩灑(疎價反，下同)野(二) 唵(二合)𤙖(三) 卓(二合)嚕𤙖(四) 畔馱(五) 窣嚩訶(六)』

「是一印呪具大威德，若常輪結，自護護他，得大安樂，蠲除眾苦，利諸有情，亦能營辦一切事法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一印呪具大威德，若常輪結，自護護他，得大安樂，蠲除眾苦，利諸有情，亦能營辦一切事法。

一切頂輪王同請喚印之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切頂輪王同請喚印之二

「准根本印，唯以二中指頭下上微微來去。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准根本印，唯以二中指頭下上微微來去。印呪曰：

「『娜謨皤伽(上同)嚩底(上同)(一) 瑦瑟膩灑野(二) 翳呬(虛以反，下同)曳呬(三) 薄伽畔(四) 達麼邏(去聲彈舌呼，下同)惹(五) 跛(同上二合)囉底撦(蚩也反)麼麼(稱己名字)揭(於割反)儉(引)(六) 健馱補澁跛度跛嚩廩(驢枕反)者(七) 慢(牟蘭反)遮避囉乞(二合)灑𭢔跛囉底㰤嚲(八) 嚩攞播邏(去聲)(九) 訖(二合)囉摩野(十) 窣嚩訶(十一)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜謨皤伽(上同)嚩底(上同)(一) 瑦瑟膩灑野(二) 翳呬(虛以反，下同)曳呬(三) 薄伽畔(四) 達麼邏(去聲彈舌呼，下同)惹(五) 跛(同上二合)囉底撦(蚩也反)麼麼(稱己名字)揭(於割反)儉(引)(六) 健馱補澁跛度跛嚩廩(驢枕反)者(七) 慢(牟蘭反)遮避囉乞(二合)灑𭢔跛囉底㰤嚲(八) 嚩攞播邏(去聲)(九) 訖(二合)囉摩野(十) 窣嚩訶(十一)』

「是一印呪，捧持白花，呪之三遍，請召一切諸佛、五頂輪王、菩薩種族壇中會坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一印呪，捧持白花，呪之三遍，請召一切諸佛、五頂輪王、菩薩種族壇中會坐。

一切頂輪王供養印呪之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切頂輪王供養印呪之三

「此中供養印准餘供養印用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此中供養印准餘供養印用。

「『娜謨皤伽嚩底(同上)(一) 瑦瑟膩灑野(二) 縊(烏以反)摩(二合)𤙖(牟甘反)健談(三) 補澁帆(脯甘反)度帆(同上)(四) 嚩琳儞帆(上同)者(五) 跛(同上二合)囉底(丁異反)撦(六) 歌囉歌囉(七) 薩嚩勃馱地瑟恥羝(八) 達麼囉(上)惹(九) 𭢔跛(同上二合)囉(上)底(同上)㰤跢(得箇反)野(十) 窣嚩訶(十一)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜謨皤伽嚩底(同上)(一) 瑦瑟膩灑野(二) 縊(烏以反)摩(二合)𤙖(牟甘反)健談(三) 補澁帆(脯甘反)度帆(同上)(四) 嚩琳儞帆(上同)者(五) 跛(同上二合)囉底(丁異反)撦(六) 歌囉歌囉(七) 薩嚩勃馱地瑟恥羝(八) 達麼囉(上)惹(九) 𭢔跛(同上二合)囉(上)底(同上)㰤跢(得箇反)野(十) 窣嚩訶(十一)』

「是一法呪，若供養時，持以塗香、燒香、香水、花等及諸飲食，皆呪三遍，持獻供之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法呪，若供養時，持以塗香、燒香、香水、花等及諸飲食，皆呪三遍，持獻供之。

一切頂輪王請喚火天印之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切頂輪王請喚火天印之四

「准根本印，唯改屈二中指，如半環勢，頭勿相著。是一法印，請喚火天而供養之；若獻供畢發送火天，則却直伸二中指頭。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准根本印，唯改屈二中指，如半環勢，頭勿相著。是一法印，請喚火天而供養之；若獻供畢發送火天，則却直伸二中指頭。印呪曰：

「『娜謨皤伽(同上)嚩底(同上)(一) 瑦瑟膩灑野(二) 翳呬曳呬(三) 諦劭(儒照反，下同)摩理禰(奴禮反，下同)(四) 𭢔䞘(其栗反，下同)娜曳(五) 窣嚩訶(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜謨皤伽(同上)嚩底(同上)(一) 瑦瑟膩灑野(二) 翳呬曳呬(三) 諦劭(儒照反，下同)摩理禰(奴禮反，下同)(四) 𭢔䞘(其栗反，下同)娜曳(五) 窣嚩訶(六)』

「是一印呪，燒火食時誦之三遍，先請火天燒食供養，後乃燒食供養諸佛、菩薩、金剛及諸呪神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一印呪，燒火食時誦之三遍，先請火天燒食供養，後乃燒食供養諸佛、菩薩、金剛及諸呪神。

一切頂輪王發遣火天印呪之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切頂輪王發遣火天印呪之五

「此發遣印准前請印用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此發遣印准前請印用。

「『娜謨皤伽(同上)嚩底(同上)(一) 瑦瑟膩灑野(二) 耶(餘箇反，下同)呬耶呬(三) 諦劭摩理禰(四) 𭢔䞘娜曳(五) 窣嚩訶(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜謨皤伽(同上)嚩底(同上)(一) 瑦瑟膩灑野(二) 耶(餘箇反，下同)呬耶呬(三) 諦劭摩理禰(四) 𭢔䞘娜曳(五) 窣嚩訶(六)』

「是一印呪，所獻火食都已周畢，誦三七遍發遣火天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一印呪，所獻火食都已周畢，誦三七遍發遣火天。

請召五頂輪王印呪之六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請召五頂輪王印呪之六

「此呪印准前請印用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此呪印准前請印用。

「『娜謨皤伽(同上)嚩底(同上)(一) 瑦瑟膩灑野(二) 唵(二合)𤙖(三) 𭢔播囉(上)爾嚲(三)唵(二合)𤙖(四) 入嚩攞爾唵(二合)𤙖(五) 若曜(齶聲重呼)誐(同上)嚲虎(二合)𤙖(六) 唵(二合)𤙖(七) 姥𤜲馱𩕳索(八) 唵(二合)𤙖(九) 麼麼麼(十) 虎(二合)𤙖𩕳(十一)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜謨皤伽(同上)嚩底(同上)(一) 瑦瑟膩灑野(二) 唵(二合)𤙖(三) 𭢔播囉(上)爾嚲(三)唵(二合)𤙖(四) 入嚩攞爾唵(二合)𤙖(五) 若曜(齶聲重呼)誐(同上)嚲虎(二合)𤙖(六) 唵(二合)𤙖(七) 姥𤜲馱𩕳索(八) 唵(二合)𤙖(九) 麼麼麼(十) 虎(二合)𤙖𩕳(十一)』

「是一印呪，啟召五頂輪王及一切佛、菩薩、諸呪仙神，亦通塗香、散花、燒香供養法用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一印呪，啟召五頂輪王及一切佛、菩薩、諸呪仙神，亦通塗香、散花、燒香供養法用。

摧碎頂輪王印之七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摧碎頂輪王印之七

「准根本印，唯改屈右中指頭拄左中指上第一節文，其左中指直竪伸之。是一法印亦名淨治地印，力能成就一切諸事，結界、護身、治地、灌頂悉皆通用。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准根本印，唯改屈右中指頭拄左中指上第一節文，其左中指直竪伸之。是一法印亦名淨治地印，力能成就一切諸事，結界、護身、治地、灌頂悉皆通用。印呪曰：

「『娜謨皤伽(同上)嚩底(同上)(一) 瑦瑟膩灑野(二) 唵(二合)𤙖(三) 弭枳囉(上)拏(四) 度曩(輕呼)度曩(同上)(五) 度(重引)(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜謨皤伽(同上)嚩底(同上)(一) 瑦瑟膩灑野(二) 唵(二合)𤙖(三) 弭枳囉(上)拏(四) 度曩(輕呼)度曩(同上)(五) 度(重引)(六)』

「是一印呪，若為毘那夜迦嬈惱障者，常以是呪灌頂、護身、結界、結壇，一切通用。若作一字頂輪王大法壇者，淨屋舍時當誦此呪，呪燒火食灰、白芥子等一百八遍，相和，持散屋舍裏外四方，淨界。或以一切頂輪王心呪呪水、灰等，周遍散灑，或用本所誦持身呪、心呪呪之，又誦摧碎頂輪王呪呪佉陀羅木橛四枚，一百八遍釘之四方，結為壇界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一印呪，若為毘那夜迦嬈惱障者，常以是呪灌頂、護身、結界、結壇，一切通用。若作一字頂輪王大法壇者，淨屋舍時當誦此呪，呪燒火食灰、白芥子等一百八遍，相和，持散屋舍裏外四方，淨界。或以一切頂輪王心呪呪水、灰等，周遍散灑，或用本所誦持身呪、心呪呪之，又誦摧碎頂輪王呪呪佉陀羅木橛四枚，一百八遍釘之四方，結為壇界。

一字頂輪王摧諸惡神鬼印之八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一字頂輪王摧諸惡神鬼印之八

「淮根本印，唯改屈左中指頭拄右中指上第一節文，其右中指直竪伸之。是一法印，亦名一字頂輪王心印，力能調伏障礙毘那夜迦、諸惡神鬼。常輪是印，摧諸障難，灌頂、沐浴悉皆通用，無諸障惱。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「淮根本印，唯改屈左中指頭拄右中指上第一節文，其右中指直竪伸之。是一法印，亦名一字頂輪王心印，力能調伏障礙毘那夜迦、諸惡神鬼。常輪是印，摧諸障難，灌頂、沐浴悉皆通用，無諸障惱。印呪曰：

「『娜謨皤伽(同上)嚩底(同上)(一) 瑦瑟膩灑野(二) 薩嚩弭䞘娜(三) 苾擴(途廣反)縒迦(同上)野(四) 咄(二合)露(彈舌呼之)䋾野(五) 窣嚩訶(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜謨皤伽(同上)嚩底(同上)(一) 瑦瑟膩灑野(二) 薩嚩弭䞘娜(三) 苾擴(途廣反)縒迦(同上)野(四) 咄(二合)露(彈舌呼之)䋾野(五) 窣嚩訶(六)』

「是一法呪，能摧一切眾惡神鬼，并呪同伴蓋覆護身，四方住立，施為大法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法呪，能摧一切眾惡神鬼，并呪同伴蓋覆護身，四方住立，施為大法。

大難勝奮怒王印之九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大難勝奮怒王印之九

「准根本印，唯改屈二中指，右押左，各頭竪押左右指背岐間。是一法印，若常輪結，能滅眾罪，得大安隱，不作惡夢，於扇底迦法偏用為勝。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准根本印，唯改屈二中指，右押左，各頭竪押左右指背岐間。是一法印，若常輪結，能滅眾罪，得大安隱，不作惡夢，於扇底迦法偏用為勝。印呪曰：

「『娜謨皤伽(同上)嚩底(同上)(一) 瑦瑟膩灑野(二) 薩嚩怛(登乙反二合)邏(去)𭢔跛邏(去聲)爾嚲野(三) 唵(二合)𤙖(四) 捨麼野捨麼野(五) 扇底但底(六) 達麼邏(去聲)惹(七) 皤使底(八) 摩訶苾(二合)地薩嚩喇(彈舌呼)詑娑馱𩕳(九) 窣嚩訶(十)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜謨皤伽(同上)嚩底(同上)(一) 瑦瑟膩灑野(二) 薩嚩怛(登乙反二合)邏(去)𭢔跛邏(去聲)爾嚲野(三) 唵(二合)𤙖(四) 捨麼野捨麼野(五) 扇底但底(六) 達麼邏(去聲)惹(七) 皤使底(八) 摩訶苾(二合)地薩嚩喇(彈舌呼)詑娑馱𩕳(九) 窣嚩訶(十)』

「是一印呪，以一新淨二斗白甆甕子滿盛香水，置壇中心，呪一千八遍，灌頂、浴身，能遣一切罪垢、災厄、毘那夜迦，晝夜獲安，蠲眾惡夢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一印呪，以一新淨二斗白甆甕子滿盛香水，置壇中心，呪一千八遍，灌頂、浴身，能遣一切罪垢、災厄、毘那夜迦，晝夜獲安，蠲眾惡夢。

「密跡主！此名略說一印生差別印，隨諸法用，若廣解說如是流布呪者教行，一一之法則有無量無假廣說。何以故？我於餘部已廣分別五頂輪王呪共佛眼呪法及諸呪法，是故今於此中略說五頂輪王成就呪法，以呪神力證所解脫。是一切佛所，佛子說言以精進力誓利眾生種種苦，受世間安樂。是知呪者為利眾生、斷諸疑網，發勤精進而修習之則證成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！此名略說一印生差別印，隨諸法用，若廣解說如是流布呪者教行，一一之法則有無量無假廣說。何以故？我於餘部已廣分別五頂輪王呪共佛眼呪法及諸呪法，是故今於此中略說五頂輪王成就呪法，以呪神力證所解脫。是一切佛所，佛子說言以精進力誓利眾生種種苦，受世間安樂。是知呪者為利眾生、斷諸疑網，發勤精進而修習之則證成就。

「密跡主！若當呪者，以大精進久受持呪而不成證，又當作一四肘方壇，如法泥飾，處壇中心畫彩一肘一百八葉七寶蓮華，於花臺上畫七寶輪。又，東門首畫采輪印。次，南門首畫彩三戟叉印。次，西門首畫彩龍王印。次，北門首畫采三股金剛杵。次，四角中十字交叉畫二五股金剛杵印。以二斗淨白瓷甕滿盛香水，正置壇心蓮華臺上，日日加以大難勝奮怒王呪呪一千八遍，如法自持，又呪七遍，灌頂浴身，心口發願，准前大灌頂法發願云云。日常三度，滿三七日或七七日，准前持誦，即得一切障礙、毘那夜迦、惡星、災怪悉皆散伏，福德增長，速證一字頂輪王呪大三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！若當呪者，以大精進久受持呪而不成證，又當作一四肘方壇，如法泥飾，處壇中心畫彩一肘一百八葉七寶蓮華，於花臺上畫七寶輪。又，東門首畫采輪印。次，南門首畫彩三戟叉印。次，西門首畫彩龍王印。次，北門首畫采三股金剛杵。次，四角中十字交叉畫二五股金剛杵印。以二斗淨白瓷甕滿盛香水，正置壇心蓮華臺上，日日加以大難勝奮怒王呪呪一千八遍，如法自持，又呪七遍，灌頂浴身，心口發願，准前大灌頂法發願云云。日常三度，滿三七日或七七日，准前持誦，即得一切障礙、毘那夜迦、惡星、災怪悉皆散伏，福德增長，速證一字頂輪王呪大三摩地。

「密跡主！是五頂輪王又有少法，但憶誦持，結如來頂印印於頂上，呪印三遍則成擁護；或以燒火食灰、或以白芥子呪之七遍，帶頭髻身亦成擁護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！是五頂輪王又有少法，但憶誦持，結如來頂印印於頂上，呪印三遍則成擁護；或以燒火食灰、或以白芥子呪之七遍，帶頭髻身亦成擁護。

「若有災厄、魍魎、諸疾，合白線索，一呪一結，帶佩身頸則得除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有災厄、魍魎、諸疾，合白線索，一呪一結，帶佩身頸則得除滅。

「若屍陀林作諸法者，結印誦呪一百八遍則護益身，任所作法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若屍陀林作諸法者，結印誦呪一百八遍則護益身，任所作法。

「若扇底迦，准下作法，以酥一呪一燒則得法成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若扇底迦，准下作法，以酥一呪一燒則得法成。

「若取伏藏，以淨鍊酥一呪一燒一千八遍，取無障礙；或以白芥子一呪一燒一千八遍亦得無障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若取伏藏，以淨鍊酥一呪一燒一千八遍，取無障礙；或以白芥子一呪一燒一千八遍亦得無障。

「若欲開阿素洛門，前摩隨心壇燒香供養，誦三洛叉(梵言一洛叉，唐云十萬數)，令阿素洛門關鑰折開。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲開阿素洛門，前摩隨心壇燒香供養，誦三洛叉(梵言一洛叉，唐云十萬數)，令阿素洛門關鑰折開。

「又以白芥子、鹽等分，和自身嚕地羅，每日三時，兩指𭣎持，一呪一燒一千八遍，滿三七日是阿素洛窟宮殿皆大火起，阿素洛女眾俱出窟門，迎廙呪者，施長年藥，與杵、輪、劍、雄黃悉地，或復恭敬請將窟內。呪者若見惡阿素洛者，當結如來頂印，一呪印一向擲印，滿一七遍則悶躄地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以白芥子、鹽等分，和自身嚕地羅，每日三時，兩指𭣎持，一呪一燒一千八遍，滿三七日是阿素洛窟宮殿皆大火起，阿素洛女眾俱出窟門，迎廙呪者，施長年藥，與杵、輪、劍、雄黃悉地，或復恭敬請將窟內。呪者若見惡阿素洛者，當結如來頂印，一呪印一向擲印，滿一七遍則悶躄地。

「又法，常食大麥、乳糜，摩檀誦呪滿三洛叉則於夢覺，得長年藥而噉食之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，常食大麥、乳糜，摩檀誦呪滿三洛叉則於夢覺，得長年藥而噉食之。

「又法，於月蝕時摩壇燒香，是時呪者特勿觀月，銀器盛乳置壇中心，專心呪乳，月還如故即持飲服，能除一切身中厄難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，於月蝕時摩壇燒香，是時呪者特勿觀月，銀器盛乳置壇中心，專心呪乳，月還如故即持飲服，能除一切身中厄難。

「又法，詣山頂住，常食粳米、乳飯，面東趺坐，結印誦呪滿三洛叉，乃於三日三夜不食不語，以菩提木齊截燃火，即當持此油、麻、酥、酪等分相和，於三日三夜一呪一燒，勿使間斷，滿三日夜欲明之時，則得吉祥財寶自然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，詣山頂住，常食粳米、乳飯，面東趺坐，結印誦呪滿三洛叉，乃於三日三夜不食不語，以菩提木齊截燃火，即當持此油、麻、酥、酪等分相和，於三日三夜一呪一燒，勿使間斷，滿三日夜欲明之時，則得吉祥財寶自然。

「又於山頂作隨心壇，正於壇心置舍利塔，常於塔前面東趺坐，每日一呪蓮華一置塔前，滿一洛叉，能轉短命薄福之人福壽增倍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又於山頂作隨心壇，正於壇心置舍利塔，常於塔前面東趺坐，每日一呪蓮華一置塔前，滿一洛叉，能轉短命薄福之人福壽增倍。

「又法，詣於河岸，純以白檀香泥塗蓮華上，一呪一擲河中，滿一洛叉，亦蠲罪垢，福慶逾遠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，詣於河岸，純以白檀香泥塗蓮華上，一呪一擲河中，滿一洛叉，亦蠲罪垢，福慶逾遠。

「又法，以白芥子和油，日三時一呪一燒一千八遍，滿七日已則得他人而自敬伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，以白芥子和油，日三時一呪一燒一千八遍，滿七日已則得他人而自敬伏。

「又法，若欲淨行婆羅門恭敬讚伏，當燒白花；若欲剎利恭敬愛伏，當燒黃花；若欲田利之人愛敬順伏，當燒黑花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，若欲淨行婆羅門恭敬讚伏，當燒白花；若欲剎利恭敬愛伏，當燒黃花；若欲田利之人愛敬順伏，當燒黑花。

「若欲遣伏邪見惡人者，以稻穀糠、苦楝木、葉毒藥等分相和，一呪一燒則得遺伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲遣伏邪見惡人者，以稻穀糠、苦楝木、葉毒藥等分相和，一呪一燒則得遺伏。

「若罰怨人，以黑芥子一呪一燒則得摧伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若罰怨人，以黑芥子一呪一燒則得摧伏。

「若欲調伏步多鬼、畢舍遮鬼者，以欝金香一呪一燒，時別一千八遍，滿三日夜則自敬伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲調伏步多鬼、畢舍遮鬼者，以欝金香一呪一燒，時別一千八遍，滿三日夜則自敬伏。

「若欲遣伏作病鬼者，結印誦呪，每呪遍復加誦『泮』字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲遣伏作病鬼者，結印誦呪，每呪遍復加誦『泮』字。

「若人著於虫毒、藥毒，悶惱疼痛，呪者呪之，每呪遍復加誦『若𩕳』二字七遍，又加『莫摩摩』三字七遍，又加『宲』字七遍，又加『䋾穆』二字七遍，如是加字皆默音誦，攝禁於毒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人著於虫毒、藥毒，悶惱疼痛，呪者呪之，每呪遍復加誦『若𩕳』二字七遍，又加『莫摩摩』三字七遍，又加『宲』字七遍，又加『䋾穆』二字七遍，如是加字皆默音誦，攝禁於毒。

「若欲禁鬼，呪復加誦『底瑟侘底瑟侘』字，或加『迦(居娜反)䋾迦(同上)䋾』，或加『𠻐訖灑(疎價反下同)𠻐訖灑』，則禁身住；若加『𡃝(此字彈舌呼之，下同)馱𡃝馱』，則禁鬼喉，氣不通泄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲禁鬼，呪復加誦『底瑟侘底瑟侘』字，或加『迦(居娜反)䋾迦(同上)䋾』，或加『𠻐訖灑(疎價反下同)𠻐訖灑』，則禁身住；若加『𡃝(此字彈舌呼之，下同)馱𡃝馱』，則禁鬼喉，氣不通泄。

「又法，取孔雀尾一百八枚，繫束一處，於日月蝕時摩壇安像，當於像前置孔雀尾，結印誦呪呪孔雀尾，乃候日月還復如故，執持是尾隨用搖拂，能作一切吉祥之法。若拂著毒人者，毒漸除滅。如是等法，隨所作修一切皆成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，取孔雀尾一百八枚，繫束一處，於日月蝕時摩壇安像，當於像前置孔雀尾，結印誦呪呪孔雀尾，乃候日月還復如故，執持是尾隨用搖拂，能作一切吉祥之法。若拂著毒人者，毒漸除滅。如是等法，隨所作修一切皆成。

「若欲殃罰鬼神病者，以鹽和油一呪一燒則殃鬼病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲殃罰鬼神病者，以鹽和油一呪一燒則殃鬼病。

「又法，以瞿摩夷揑鬼形像置於像前，持刀，一呪刀一截鬼形手脚肢節，能令真鬼肢節疼痛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，以瞿摩夷揑鬼形像置於像前，持刀，一呪刀一截鬼形手脚肢節，能令真鬼肢節疼痛。

「若欲豐饒，以諸乳木齊截然火，持諸菓子、酥蜜相和，一呪一燒則如所願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲豐饒，以諸乳木齊截然火，持諸菓子、酥蜜相和，一呪一燒則如所願。

「又法，以白油麻和於酥蜜，一呪一燒亦得如願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，以白油麻和於酥蜜，一呪一燒亦得如願。

「又法，以骨路草寸截和酥，一呪一燒，滿一洛叉則轉正業，福命逾壽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，以骨路草寸截和酥，一呪一燒，滿一洛叉則轉正業，福命逾壽。

「又法，以酥一呪一燒得大威德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，以酥一呪一燒得大威德。

「又法，酥乳相和，一呪一燒得大安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，酥乳相和，一呪一燒得大安隱。

「又法，酥酪相和，一呪一燒得大財食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，酥酪相和，一呪一燒得大財食。

「如是火食，每日三時，時別一千八遍，各滿七日則得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是火食，每日三時，時別一千八遍，各滿七日則得成就。

「復次，蜜跡主！又有一字頂輪王法王大法樂成就者，於舍利處、或高山頂燒香供養，面東趺坐，結印誦呪滿三洛叉，乃炒稻穀花和酥酪蜜，像前趺坐，每日三時三指𭣎之，一呪一燒一千八遍，滿一洛叉，則詣大山松柏林處，三日三夜不食不語，面東趺坐，結袈裟角，誦一字頂輪王呪，呪之滿一洛叉。若是俗人呪髮梳結滿一洛叉，即證安怛陀那，世間遊行不為人見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，蜜跡主！又有一字頂輪王法王大法樂成就者，於舍利處、或高山頂燒香供養，面東趺坐，結印誦呪滿三洛叉，乃炒稻穀花和酥酪蜜，像前趺坐，每日三時三指𭣎之，一呪一燒一千八遍，滿一洛叉，則詣大山松柏林處，三日三夜不食不語，面東趺坐，結袈裟角，誦一字頂輪王呪，呪之滿一洛叉。若是俗人呪髮梳結滿一洛叉，即證安怛陀那，世間遊行不為人見。

「又法，詣山頂住，每食大麥、乳糜，常面於日結跏趺坐，誦呪滿一洛叉亦得證於安怛陀那。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，詣山頂住，每食大麥、乳糜，常面於日結跏趺坐，誦呪滿一洛叉亦得證於安怛陀那。

「又法，以左手為拳，呪滿一洛叉，證如上法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，以左手為拳，呪滿一洛叉，證如上法。

「又法，若月蝕時，塗隨心壇，以赤黃牛酥盛赤銅器，置於壇內，把赤銅筯調調攪酥，呪酥不絕，令現三相：一、沸沫相，呪人服者得大文持；二、現煙相，呪人服者得大安怛陀那；三、現光相，呪人服者得證識通，能知三世。成就雄黃法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，若月蝕時，塗隨心壇，以赤黃牛酥盛赤銅器，置於壇內，把赤銅筯調調攪酥，呪酥不絕，令現三相：一、沸沫相，呪人服者得大文持；二、現煙相，呪人服者得大安怛陀那；三、現光相，呪人服者得證識通，能知三世。成就雄黃法亦如是。

「又法，舍利塔處、高山頂處、阿蘭若處、深山谷處、河泉池處，造作輪法、劍法、杵法、杖法、黑鹿皮法等，皆各先呪一千八遍，然乃依法作法誦呪，皆證如上三種悉地三昧耶故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，舍利塔處、高山頂處、阿蘭若處、深山谷處、河泉池處，造作輪法、劍法、杵法、杖法、黑鹿皮法等，皆各先呪一千八遍，然乃依法作法誦呪，皆證如上三種悉地三昧耶故。

「又法，以未壞米嚲羅清淨沐浴，著新淨衣，頭著花鬘，塗八肘壇。當壇中心，頭東仰面，臥是米嚲羅。又以佉陀羅木橛四枚深釘入地，則便繫縛米嚲羅兩脚兩手於四橛上，呪者亦淨沐浴，護身結界，食三白食。騎是米嚲羅心上，先呪米嚲羅三萬一千八遍，即當持以乳粥，一抄一呪一布米嚲羅口，滿乃休。但一心呪是米嚲羅，令自動起，口吐乳粥。呪者見已，持赤銅椀，隨即承取而自噉之，則證呪仙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，以未壞米嚲羅清淨沐浴，著新淨衣，頭著花鬘，塗八肘壇。當壇中心，頭東仰面，臥是米嚲羅。又以佉陀羅木橛四枚深釘入地，則便繫縛米嚲羅兩脚兩手於四橛上，呪者亦淨沐浴，護身結界，食三白食。騎是米嚲羅心上，先呪米嚲羅三萬一千八遍，即當持以乳粥，一抄一呪一布米嚲羅口，滿乃休。但一心呪是米嚲羅，令自動起，口吐乳粥。呪者見已，持赤銅椀，隨即承取而自噉之，則證呪仙。

「若呪金末布米嚲羅口，如前呪動，口吐一切寶莊嚴具，取持佩帶，亦證呪仙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若呪金末布米嚲羅口，如前呪動，口吐一切寶莊嚴具，取持佩帶，亦證呪仙。

「若呪鐵末布米嚲羅口，如前呪動，口吐其劍，取之持執，亦證劍仙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若呪鐵末布米嚲羅口，如前呪動，口吐其劍，取之持執，亦證劍仙。

「若呪白芥子布米嚲羅口，如前呪動，口吐瓔珞，取持佩帶，則證呪仙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若呪白芥子布米嚲羅口，如前呪動，口吐瓔珞，取持佩帶，則證呪仙。

「若呪油麻布米嚲羅口，如前呪動，令說一字頂輪王三摩地門，又以右手罯米嚲羅口上，如前呪之，令現三相：一、自語相，問所求事即為說之；二、起動相，樂為使者；三、口光出，呪者乘騎，俱騰空界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若呪油麻布米嚲羅口，如前呪動，令說一字頂輪王三摩地門，又以右手罯米嚲羅口上，如前呪之，令現三相：一、自語相，問所求事即為說之；二、起動相，樂為使者；三、口光出，呪者乘騎，俱騰空界。

「復次，密跡主！是五頂輪王復有同成藥法，是諸佛說，以少功力則得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，密跡主！是五頂輪王復有同成藥法，是諸佛說，以少功力則得成就。

「當以羯儞迦囉華、蓮華鬚、素嚕旦惹三物等分，和搗為末，水和為丸，盛銀合中。於日月蝕時摩二肘壇，壇心安像，置合像前，呪是藥合，令現三相：若得煖相，帶者則能調伏一切人類；若得煙相，佩者則證安怛陀那；若得光相，佩者則證世間呪仙。若聞雷聲、霹靂之聲、或像動搖，名得證於下品悉地；若見惡相，改修火法。每日三時，以酥、蓮華、稻穀華等相和，指𭣎，一呪一燒，時別一千八遍，滿於七日，又准前法修印佛塔滿一洛叉，則加福祐，得大成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當以羯儞迦囉華、蓮華鬚、素嚕旦惹三物等分，和搗為末，水和為丸，盛銀合中。於日月蝕時摩二肘壇，壇心安像，置合像前，呪是藥合，令現三相：若得煖相，帶者則能調伏一切人類；若得煙相，佩者則證安怛陀那；若得光相，佩者則證世間呪仙。若聞雷聲、霹靂之聲、或像動搖，名得證於下品悉地；若見惡相，改修火法。每日三時，以酥、蓮華、稻穀華等相和，指𭣎，一呪一燒，時別一千八遍，滿於七日，又准前法修印佛塔滿一洛叉，則加福祐，得大成就。

「若作法時聞見訖哩迦羅縒虫聲、加迦鳥等好聲，入壇作法則得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若作法時聞見訖哩迦羅縒虫聲、加迦鳥等好聲，入壇作法則得成就。

「若誦呪遍常聯歸命，一一誦持迴施有情，得最上證大福聚蘊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若誦呪遍常聯歸命，一一誦持迴施有情，得最上證大福聚蘊。

「若有愚智尠福有情，三千日中誦持斯法，無量艱苦乃得成就。是故，修斯法者精信一心，淨持戒行，沐浴清淨，不營雜法，唯持此法，為求佛果救濟眾生，則得福果最上證地，常得大梵天王、天帝釋等、及諸大天、大威德者冥夢擁護。若有呪者不依斯教呪，如世間下劣愚民不依方書，作長年藥自服食之，求於延壽反夭滅身。又如合鍊金銀匠人，不解陰陽，懸像法度，又復不依教法、不祕作法，亦無所成，為他謀害。又如採伏藏人不依方法，外泄漏法，則為神、鬼、國王、惡人殃害喪身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有愚智尠福有情，三千日中誦持斯法，無量艱苦乃得成就。是故，修斯法者精信一心，淨持戒行，沐浴清淨，不營雜法，唯持此法，為求佛果救濟眾生，則得福果最上證地，常得大梵天王、天帝釋等、及諸大天、大威德者冥夢擁護。若有呪者不依斯教呪，如世間下劣愚民不依方書，作長年藥自服食之，求於延壽反夭滅身。又如合鍊金銀匠人，不解陰陽，懸像法度，又復不依教法、不祕作法，亦無所成，為他謀害。又如採伏藏人不依方法，外泄漏法，則為神、鬼、國王、惡人殃害喪身。

「密跡主！此法亦復如是，若有人能依教方法發菩提心，讀誦、受持、聽聞、思修，則獲勝福一切成就。何以故？是法以於聞智、信智、思智、修智、真智、持智得是證成。是故，此法我以廣略當為有情說是法教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！此法亦復如是，若有人能依教方法發菩提心，讀誦、受持、聽聞、思修，則獲勝福一切成就。何以故？是法以於聞智、信智、思智、修智、真智、持智得是證成。是故，此法我以廣略當為有情說是法教。」

一字佛頂輪王經護法品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一字佛頂輪王經護法品第十一

爾時，世尊復觀會眾，告金剛密跡主菩薩言：「於當世時多有有情下劣精進、下劣修學，我慢、邪慢、瞋、癡具縛，慳貪、嫉妬、懈怠、邪命，儀服徐行，外示賢善、內無真見，不依律教，心無慚𧹞，言常詖諂，耽著名利，魔所嬈惑，唯說斷見空無有法，如斯有情意思業思晝夜如是，雖多功苦受持諸呪永無證効。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復觀會眾，告金剛密跡主菩薩言：「於當世時多有有情下劣精進、下劣修學，我慢、邪慢、瞋、癡具縛，慳貪、嫉妬、懈怠、邪命，儀服徐行，外示賢善、內無真見，不依律教，心無慚𧹞，言常詖諂，耽著名利，魔所嬈惑，唯說斷見空無有法，如斯有情意思業思晝夜如是，雖多功苦受持諸呪永無證効。

「我今為斯魔業有情破黑業故，說往諸佛難勝奮怒王呪，為令利益此之有情得最上證，有能精心每日三時受持誦者，則得破滅一切障難魔所家業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今為斯魔業有情破黑業故，說往諸佛難勝奮怒王呪，為令利益此之有情得最上證，有能精心每日三時受持誦者，則得破滅一切障難魔所家業。」

於時金剛密跡主菩薩歡喜踊躍，禮佛雙足，曲躬前立，偈白世尊： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時金剛密跡主菩薩歡喜踊躍，禮佛雙足，曲躬前立，偈白世尊：

「救世大覺主， 智者所恭敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「救世大覺主， 智者所恭敬，

我今願樂聞， 難勝奮怒呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今願樂聞， 難勝奮怒呪。」

爾時，世尊告金剛密跡主菩薩言：「汝善思念，我今即說大難勝奮怒王呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告金剛密跡主菩薩言：「汝善思念，我今即說大難勝奮怒王呪曰：

「『娜謨喇怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(一) 娜莫薩嚩勃馱(二) 菩地薩得(登訖反二合)廢(無計反)䌎(同上)(三) 怛地(儞也反)他(四) 爾泥爾泥(五) 爾娜嚩利(六) 嚲詑誐(魚迦反又迦字居娜反，又娜字奴我反，下同)唎縒㰤惹羝(七) 薩嚩勃馱𩕳曬弭諦(八) 𣘨慕祇(虬曳反)𭢔跛(比波反二合)囉底㰤羝(九) 𭢔播邏(去音彈舌呼之，下同)爾(經音)羝(十) 弭囉臡(如嵆反，下同)(十一) 弭誐嚲皤曳(十二) 弭麼黎(十三) 䁥(儞一反)捺(二合)囉(去音)塞(同上二合)囉米(十四) 皤嚩底曳迦弭㘑(十五) 娜以羝(十六) 努囉地誐謎(十七) 薩底(二合)曳(十八) 𩕳囉矩黎(十九) 摩囉嚩攞(二十) 弭那捨𩕳(二十一) 舍枳野姥泥(二十二) 塞(僧沒反)諦惹娑(二十三) 嚩隷曩寐(彌異反，下同)𭌆曳拏(二十四) 𠻐乞灑𠻐乞灑摩(二合)𤙖(牟甘反)(二十五) 縒跛𭌆嚩琳(彈舌呼)(二十六) 薩嚩諾(都洛反)(二十七) 薩嚩迦(同上)琳(同上)(二十八) 囉(去音)惹注嚧娜箇(二十九) 近(二合)攘(如養反)捨𩕳(三十) 密窟(儞聿反)僧(思孕反)荷釾(毘耶反)䞘(二合)囉(三十一) 縒哩塞𭌆跛(三十二) 禰嚩健闥嚩(三十三) 奈(奴箇反)誐藥䞘灑(三十四) 囉䞘灑縒(三十五) 比跌(丁吉二合)履比舍者步多鉢塞(同上)麼囉(三十六) 布嚲那迦(同上)䋾布嚲那(三十七) 迦(同上)驅(區句反)𤜲怒塞(同上)嚲囉迦(同上)(三十八) 謎跢攞訖(二合)𭌆姐(丁寫反)羯摩拏(三十九) 曼怛(二合)囉曜(齶聲重呼)誐(四十) 注𤜲拏曜(同上)誐(四十一) 拏緊儞(二合)曜(同上)劭(同上)㰤邏(去音)(四十二) 薩嚩皤野(四十三) 訥瑟柱(知主反)(四十四) 鉢捺(二合)囉暮鉢薩俣(愚句反)(四十五) 皤野細瓢(毘遙反)(四十六) 娜謨窣覩皤伽𮧬(亡遏反)底(丁以反二合)野(四十七) 瑦奈囉避腎(二合)臡(四十八) 呬𭌆呬𭌆(四十九) 喇怛(二合)娜矩攞縒(五十) 摩室(二合)𭌆羝(五十一) 弭理弭理(五十二) 𭢔迦(同上)捨馱覩俣(同上)者㘑(五十三) 企(輕以反)𭌆企𭌆(五十四) 薩嚩嚲詑誐跢𭌆野(五十五) 室邏(去音)嚩迦(同上)楞迦(同上)囉步羝(五十六) 泥弭揟(寧執反二合)𮎲(弭耶反)𭌆野(五十七) 沒(二合)囉㰤 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜謨喇怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(一) 娜莫薩嚩勃馱(二) 菩地薩得(登訖反二合)廢(無計反)䌎(同上)(三) 怛地(儞也反)他(四) 爾泥爾泥(五) 爾娜嚩利(六) 嚲詑誐(魚迦反又迦字居娜反，又娜字奴我反，下同)唎縒㰤惹羝(七) 薩嚩勃馱𩕳曬弭諦(八) 𣘨慕祇(虬曳反)𭢔跛(比波反二合)囉底㰤羝(九) 𭢔播邏(去音彈舌呼之，下同)爾(經音)羝(十) 弭囉臡(如嵆反，下同)(十一) 弭誐嚲皤曳(十二) 弭麼黎(十三) 䁥(儞一反)捺(二合)囉(去音)塞(同上二合)囉米(十四) 皤嚩底曳迦弭㘑(十五) 娜以羝(十六) 努囉地誐謎(十七) 薩底(二合)曳(十八) 𩕳囉矩黎(十九) 摩囉嚩攞(二十) 弭那捨𩕳(二十一) 舍枳野姥泥(二十二) 塞(僧沒反)諦惹娑(二十三) 嚩隷曩寐(彌異反，下同)𭌆曳拏(二十四) 𠻐乞灑𠻐乞灑摩(二合)𤙖(牟甘反)(二十五) 縒跛𭌆嚩琳(彈舌呼)(二十六) 薩嚩諾(都洛反)(二十七) 薩嚩迦(同上)琳(同上)(二十八) 囉(去音)惹注嚧娜箇(二十九) 近(二合)攘(如養反)捨𩕳(三十) 密窟(儞聿反)僧(思孕反)荷釾(毘耶反)䞘(二合)囉(三十一) 縒哩塞𭌆跛(三十二) 禰嚩健闥嚩(三十三) 奈(奴箇反)誐藥䞘灑(三十四) 囉䞘灑縒(三十五) 比跌(丁吉二合)履比舍者步多鉢塞(同上)麼囉(三十六) 布嚲那迦(同上)䋾布嚲那(三十七) 迦(同上)驅(區句反)𤜲怒塞(同上)嚲囉迦(同上)(三十八) 謎跢攞訖(二合)𭌆姐(丁寫反)羯摩拏(三十九) 曼怛(二合)囉曜(齶聲重呼)誐(四十) 注𤜲拏曜(同上)誐(四十一) 拏緊儞(二合)曜(同上)劭(同上)㰤邏(去音)(四十二) 薩嚩皤野(四十三) 訥瑟柱(知主反)(四十四) 鉢捺(二合)囉暮鉢薩俣(愚句反)(四十五) 皤野細瓢(毘遙反)(四十六) 娜謨窣覩皤伽𮧬(亡遏反)底(丁以反二合)野(四十七) 瑦奈囉避腎(二合)臡(四十八) 呬𭌆呬𭌆(四十九) 喇怛(二合)娜矩攞縒(五十) 摩室(二合)𭌆羝(五十一) 弭理弭理(五十二) 𭢔迦(同上)捨馱覩俣(同上)者㘑(五十三) 企(輕以反)𭌆企𭌆(五十四) 薩嚩嚲詑誐跢𭌆野(五十五) 室邏(去音)嚩迦(同上)楞迦(同上)囉步羝(五十六) 泥弭揟(寧執反二合)𮎲(弭耶反)𭌆野(五十七) 沒(二合)囉㰤

麼嚲詑誐跢(五十八) 努誐羝弭濕(二合)嚩振底(二合)耶(五十九) 嚩攞皤邏(去音)訖(二合)囉謎(六十) 那暮皤伽(同上)嚩妲(同上)皤邏(去音)爾羝(六十一) 𭊽䞘灑𠻐䞘灑麼麼(稱己名)(六十二) 馱羅尼健惹寫(六十三) 薩嚩訥瑟柱(同上)(六十四) 鉢捺(二合)囉𭼳(亡苦反)(六十五) 皤耶細䌎(六十六) 窣嚩訶(六十七)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 麼嚲詑誐跢(五十八) 努誐羝弭濕(二合)嚩振底(二合)耶(五十九) 嚩攞皤邏(去音)訖(二合)囉謎(六十) 那暮皤伽(同上)嚩妲(同上)皤邏(去音)爾羝(六十一) 𭊽䞘灑𠻐䞘灑麼麼(稱己名)(六十二) 馱羅尼健惹寫(六十三) 薩嚩訥瑟柱(同上)(六十四) 鉢捺(二合)囉𭼳(亡苦反)(六十五) 皤耶細䌎(六十六) 窣嚩訶(六十七)』

「密跡主！是難勝奮怒王呪，能破一切魔王魔眾、能增勇猛大威德力、能持呪力大三摩地，汝應知之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！是難勝奮怒王呪，能破一切魔王魔眾、能增勇猛大威德力、能持呪力大三摩地，汝應知之。

難勝奮怒王心呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難勝奮怒王心呪

「『娜莫颯跢南(一) 三藐三勃馱南(二) 薩室囉嚩迦(同上)僧(蘇亘反)㰤南(三) 薩嚩謎囉(上)皤耶底跢南(四) 弭跛始諾塞(同上)諦惹娑(五) 㗚(二合)地(亭夜反)者始企(同上)曩塞(同上)怛詑(六) 弭濕(二合)嚩部跛(同上二合)囉腎(二合)壞(同上)耶(同上)臡嚩(七) 訖(二合)囉𦁐(俱欝反)愻(蘇問反)娜(八) 嚩隷曩者(九) 迦(同上)娜迦(同上)姥泥(十) 始乞(二合)灑耶(十一) 迦始野跛寫(十二) 悞摨(尼諧反)囉比舍枳野僧(同上)㰤寫(十三) 寐理曳拏(十四) 窣嚩悉底皤嚩覩麼麼(稱自名)(十五) 馱囉尼健惹枲(二合)野(十六) 薩嚩薩埵(二合)嚩難者(十七) 薩嚩皤曜(同上)鉢捺(二合)囉(上聲)米䌎(同上)(十八) 怛地(儞也反)他(十九) 惹曳弭惹曳(二十) 惹演底(同上)弭惹演底(二十一) 𭢔爾爾旦惹曳惹演羝(二十二) 𭢔爾羝𭢔播囉(上)爾羝(二十三) 摩囉細攘(同上)(二十四) 跛(同上二合)囉(上)末娜𩕳曳(二十五) 窣嚩訶(二十六)』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫颯跢南(一) 三藐三勃馱南(二) 薩室囉嚩迦(同上)僧(蘇亘反)㰤南(三) 薩嚩謎囉(上)皤耶底跢南(四) 弭跛始諾塞(同上)諦惹娑(五) 㗚(二合)地(亭夜反)者始企(同上)曩塞(同上)怛詑(六) 弭濕(二合)嚩部跛(同上二合)囉腎(二合)壞(同上)耶(同上)臡嚩(七) 訖(二合)囉𦁐(俱欝反)愻(蘇問反)娜(八) 嚩隷曩者(九) 迦(同上)娜迦(同上)姥泥(十) 始乞(二合)灑耶(十一) 迦始野跛寫(十二) 悞摨(尼諧反)囉比舍枳野僧(同上)㰤寫(十三) 寐理曳拏(十四) 窣嚩悉底皤嚩覩麼麼(稱自名)(十五) 馱囉尼健惹枲(二合)野(十六) 薩嚩薩埵(二合)嚩難者(十七) 薩嚩皤曜(同上)鉢捺(二合)囉(上聲)米䌎(同上)(十八) 怛地(儞也反)他(十九) 惹曳弭惹曳(二十) 惹演底(同上)弭惹演底(二十一) 𭢔爾爾旦惹曳惹演羝(二十二) 𭢔爾羝𭢔播囉(上)爾羝(二十三) 摩囉細攘(同上)(二十四) 跛(同上二合)囉(上)末娜𩕳曳(二十五) 窣嚩訶(二十六)』」

爾時，如來說是呪時，三千大千大地諸魔宮殿一時皆大六反震動。是時如來告金剛密跡主菩薩言：「此呪是我所說，稱讚七佛神通十力功德，為令利益諸有有情。受持成就一字頂輪王呪及諸呪者，令淨，如法書寫，佩帶頸、臂、頂上，則速成證，呪神宜逐圍繞護念。若有詣往淨、不淨處，應先誦是難勝奮怒王心呪三遍，則常不為一切天、魔、沙門、婆羅門而作惱亂。若藥叉、羅剎、毘那夜迦、卑舍遮鬼、鳩槃荼鬼、諸惡神鬼若有起心伏不違逆此心呪者，則不得入毘沙門城，則已背叛金剛種族及自種族。是故，密跡主！此奮怒王心呪有大威德，能成護衛一切事業，諸佛菩薩悉皆隨喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來說是呪時，三千大千大地諸魔宮殿一時皆大六反震動。是時如來告金剛密跡主菩薩言：「此呪是我所說，稱讚七佛神通十力功德，為令利益諸有有情。受持成就一字頂輪王呪及諸呪者，令淨，如法書寫，佩帶頸、臂、頂上，則速成證，呪神宜逐圍繞護念。若有詣往淨、不淨處，應先誦是難勝奮怒王心呪三遍，則常不為一切天、魔、沙門、婆羅門而作惱亂。若藥叉、羅剎、毘那夜迦、卑舍遮鬼、鳩槃荼鬼、諸惡神鬼若有起心伏不違逆此心呪者，則不得入毘沙門城，則已背叛金剛種族及自種族。是故，密跡主！此奮怒王心呪有大威德，能成護衛一切事業，諸佛菩薩悉皆隨喜。」

一字佛頂輪王經證學法品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一字佛頂輪王經證學法品第十二

爾時，世尊見知法界一切有情無明堅蓋，垢障纏惑，分割未盡，復告金剛密跡主菩薩言：「我為一切苾芻、苾芻尼、信男、信女等持此不可思議一字頂輪王印呪樂成就者，說所修行三昧耶門：應各持清淨戒，發菩提心，請阿闍梨作受法壇，灌頂授法，淨如法行，善根具足，依善知識，念修六念，善巧方便觀知真如實法、法界如虛空性，入深般若波羅蜜多，無二、無二行，心不放逸，口不妄語，常不卒暴、瞋惱、我慢、故相嘲誂、謗說有情，依學三世諸佛菩薩境界法行，善解分別，隨喜修習，不惜軀命，遠離人間，住阿蘭若，每日三時發菩提心，歸佛法僧，如法自誓受菩薩戒，憶持不忘，如所聽習思惟法義，修四攝法，塗掃佛塔，摩壇供養，發勤精進，心口唯一，內外清淨，住無住相，應常謙下恭敬和上、闍梨、同學，憐愍有情，了達密義甚深法門，恒樂精進，濟度有情，住於佛道，如是相應則得證成一字頂輪王法，於當來世身真金色，相好殊特，具不思議，純以七寶耳璫、環釧、花冠、纓珞而莊飾之，身相光明過百千日，映蔽眾相皆不現之。密跡主！如是證成一字頂輪王法，人眾見者皆大歡喜，如如意樹，所樂圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊見知法界一切有情無明堅蓋，垢障纏惑，分割未盡，復告金剛密跡主菩薩言：「我為一切苾芻、苾芻尼、信男、信女等持此不可思議一字頂輪王印呪樂成就者，說所修行三昧耶門：應各持清淨戒，發菩提心，請阿闍梨作受法壇，灌頂授法，淨如法行，善根具足，依善知識，念修六念，善巧方便觀知真如實法、法界如虛空性，入深般若波羅蜜多，無二、無二行，心不放逸，口不妄語，常不卒暴、瞋惱、我慢、故相嘲誂、謗說有情，依學三世諸佛菩薩境界法行，善解分別，隨喜修習，不惜軀命，遠離人間，住阿蘭若，每日三時發菩提心，歸佛法僧，如法自誓受菩薩戒，憶持不忘，如所聽習思惟法義，修四攝法，塗掃佛塔，摩壇供養，發勤精進，心口唯一，內外清淨，住無住相，應常謙下恭敬和上、闍梨、同學，憐愍有情，了達密義甚深法門，恒樂精進，濟度有情，住於佛道，如是相應則得證成一字頂輪王法，於當來世身真金色，相好殊特，具不思議，純以七寶耳璫、環釧、花冠、纓珞而莊飾之，身相光明過百千日，映蔽眾相皆不現之。密跡主！如是證成一字頂輪王法，人眾見者皆大歡喜，如如意樹，所樂圓滿。

「復次，密跡主！若有菩薩證此一字頂輪王法，心樂變化天諸美食施雨地獄一切有情則皆圓滿，亦得世間意樂喜滿。若有發心為諸有情修成一字頂輪王法者，十地菩薩亦不能障我此一字頂輪王法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，密跡主！若有菩薩證此一字頂輪王法，心樂變化天諸美食施雨地獄一切有情則皆圓滿，亦得世間意樂喜滿。若有發心為諸有情修成一字頂輪王法者，十地菩薩亦不能障我此一字頂輪王法。

「密跡主！是呪於諸呪中而最為上，若成就者，菩薩萬行悉皆圓滿，所有十重一切罪垢地獄之報悉皆除滅，獲諸神通，一剎那頃即遍遊往阿迦尼吒天，行菩薩行，得一切佛、菩薩、獨覺、聲聞、諸天喜見讚歎。若欲遊往無量無邊一切世界導化眾生，隨彼言音說諸法者，亦皆遊往無量無邊種種世界，隨所世界現種種身，皆得端好，隨其形類言詞靡特悉皆圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！是呪於諸呪中而最為上，若成就者，菩薩萬行悉皆圓滿，所有十重一切罪垢地獄之報悉皆除滅，獲諸神通，一剎那頃即遍遊往阿迦尼吒天，行菩薩行，得一切佛、菩薩、獨覺、聲聞、諸天喜見讚歎。若欲遊往無量無邊一切世界導化眾生，隨彼言音說諸法者，亦皆遊往無量無邊種種世界，隨所世界現種種身，皆得端好，隨其形類言詞靡特悉皆圓滿。」

是時如來重說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時如來重說頌曰：

「成就頂輪王法人， 相好超特那羅天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「成就頂輪王法人， 相好超特那羅天。

諸呪仙天大威者， 各手執劍、若青蓮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸呪仙天大威者， 各手執劍、若青蓮，

相鬪紛騰如雲轉， 威光勇奕映空天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相鬪紛騰如雲轉， 威光勇奕映空天，

若遇頂王法呪人， 咸心息伏等投然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若遇頂王法呪人， 咸心息伏等投然。

「密跡主！我今復為一切呪者略說三種地成就處：一者上地，二者中地，三者下地，淨、不淨處。如是三地各復有三，智者善知。言上地者，所謂天上有三勝地成上悉地；言中地者，謂大河、沜海、沜山中，如是三地成中悉地；言下地者，謂大泉池有蓮華處、多花菓林處、屍陀林處，如是三地成下悉地。一切呪法亦如是說，若惡國王處、多賊難處、雜惡同伴、饑饉等處皆不同住、修治作法。所修治法復有三時不可修習，善分別知：一、極熱時，二、瀑雨時，三、極寒時，不於是時修治大法。日修治法復有三時，善分別知：一、從五更至日晨時，二、從午時至日未時，三、從酉時至夜亥時，如是時中誦念作法皆得圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！我今復為一切呪者略說三種地成就處：一者上地，二者中地，三者下地，淨、不淨處。如是三地各復有三，智者善知。言上地者，所謂天上有三勝地成上悉地；言中地者，謂大河、沜海、沜山中，如是三地成中悉地；言下地者，謂大泉池有蓮華處、多花菓林處、屍陀林處，如是三地成下悉地。一切呪法亦如是說，若惡國王處、多賊難處、雜惡同伴、饑饉等處皆不同住、修治作法。所修治法復有三時不可修習，善分別知：一、極熱時，二、瀑雨時，三、極寒時，不於是時修治大法。日修治法復有三時，善分別知：一、從五更至日晨時，二、從午時至日未時，三、從酉時至夜亥時，如是時中誦念作法皆得圓滿。」

一字佛頂輪王經護摩壇品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一字佛頂輪王經護摩壇品第十三

爾時，世尊復告金剛密跡主菩薩言：「有三密法善分別知，若不解知，所念誦法則不成證。所謂火壇法、鑪法、燒時食法，謂是三法。各別有三，法不同一；若同一者則殃咎生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告金剛密跡主菩薩言：「有三密法善分別知，若不解知，所念誦法則不成證。所謂火壇法、鑪法、燒時食法，謂是三法。各別有三，法不同一；若同一者則殃咎生。

「是𭢔毘柘嚕迦鑪燒時作法，不作補瑟胝迦法、扇底迦法。何以故？如毒藥不盛甘乳，若盛乳中，乳亦隨毒，是故說三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是𭢔毘柘嚕迦鑪燒時作法，不作補瑟胝迦法、扇底迦法。何以故？如毒藥不盛甘乳，若盛乳中，乳亦隨毒，是故說三。

「扇底迦火壇，方量四肘、或復三肘，如法泥拭，處壇中心。圓掘鑪坑，深十六指，闊三十二指。正於坑底又作土臺，高四指量。又可臺面泥揑十二輻輞角輪，高一指量，以白黃土泥如法泥鑪。於壇東門畫十二輻金輪，南門畫三戟叉，西門畫龍索印，北門畫金剛杵印，四角各畫二金剛杵，十字交叉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「扇底迦火壇，方量四肘、或復三肘，如法泥拭，處壇中心。圓掘鑪坑，深十六指，闊三十二指。正於坑底又作土臺，高四指量。又可臺面泥揑十二輻輞角輪，高一指量，以白黃土泥如法泥鑪。於壇東門畫十二輻金輪，南門畫三戟叉，西門畫龍索印，北門畫金剛杵印，四角各畫二金剛杵，十字交叉。

「起白月一日洗浴清淨，著白淨衣，唯食乳飯、乳粥、酪粥，盡斷言論，心清恬寂，壇中誦念至日沒時，壇鑪南面敷茅草席，面北安坐。當以櫁木、柏木、桑木、構木如是等木——隨得一木亦得通用——長一磔手，兩頭齊截，酥蜜相和，塗搵兩頭，一一呪之，鑪中方累，如法然火。叉以青稞、大麥、小麥、粳米、烏麻，各皆等分，和酥、乳酪，日日三時，一呪一燒，時別一千八遍，滿一七日、或滿半月、或滿一月，則得除滅一切罪障、一切災厄，福命增壽，一切安隱，世間一切惡星變怪、不吉祥相亦皆散滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「起白月一日洗浴清淨，著白淨衣，唯食乳飯、乳粥、酪粥，盡斷言論，心清恬寂，壇中誦念至日沒時，壇鑪南面敷茅草席，面北安坐。當以櫁木、柏木、桑木、構木如是等木——隨得一木亦得通用——長一磔手，兩頭齊截，酥蜜相和，塗搵兩頭，一一呪之，鑪中方累，如法然火。叉以青稞、大麥、小麥、粳米、烏麻，各皆等分，和酥、乳酪，日日三時，一呪一燒，時別一千八遍，滿一七日、或滿半月、或滿一月，則得除滅一切罪障、一切災厄，福命增壽，一切安隱，世間一切惡星變怪、不吉祥相亦皆散滅。

「夜日沒時，是淨居天眾下遊此界所集會時，樂成世間安隱法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「夜日沒時，是淨居天眾下遊此界所集會時，樂成世間安隱法故。

「如是作法，每欲至時，以白淨土稀泥遍鑪摩拭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是作法，每欲至時，以白淨土稀泥遍鑪摩拭。

「補瑟置迦法者，准前扇底迦法，作壇畫印，唯改鑪坑方圓二肘，深亦二肘。坑中土臺圓闊一肘，量高四指。可臺面上泥揑八葉蓮華，是臺花葉皆令分明，以赤黃土泥如法塗拭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「補瑟置迦法者，准前扇底迦法，作壇畫印，唯改鑪坑方圓二肘，深亦二肘。坑中土臺圓闊一肘，量高四指。可臺面上泥揑八葉蓮華，是臺花葉皆令分明，以赤黃土泥如法塗拭。

「起白月一日潔身清淨，著白淨衣，食三白食，斷諸談論，壇中念誦，至日出時住壇鑪西，面東安坐，坐茅草席，發歡喜心。以櫁木、構木、桑木、柏木，長一磔手，兩頭齊截，以酥蜜、乳酪相和，皆搵兩頭，一一呪持，鑪中方累，如法然火。以蒸粳米飯及烏油麻等，二皆等分，用和酥蜜、酪乳，一呪一燒一千八遍，滿一七日、或滿半月、或滿一月，如是作法即得成就吉祥豐樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「起白月一日潔身清淨，著白淨衣，食三白食，斷諸談論，壇中念誦，至日出時住壇鑪西，面東安坐，坐茅草席，發歡喜心。以櫁木、構木、桑木、柏木，長一磔手，兩頭齊截，以酥蜜、乳酪相和，皆搵兩頭，一一呪持，鑪中方累，如法然火。以蒸粳米飯及烏油麻等，二皆等分，用和酥蜜、酪乳，一呪一燒一千八遍，滿一七日、或滿半月、或滿一月，如是作法即得成就吉祥豐樂。

「是日出時，吉祥諸天下遊此界，歡喜集時，樂成世間求豐饒法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是日出時，吉祥諸天下遊此界，歡喜集時，樂成世間求豐饒法。

「如是作法，每欲至時，以淨赤黃土泥淨塗拭鑪，又以摩羅木、或楓香木、或柏木日日三時斫截然火，以骨露草截，和欝金香及酥蜜等燒焯火食，為補瑟胝迦，求大豐饒諸眾善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是作法，每欲至時，以淨赤黃土泥淨塗拭鑪，又以摩羅木、或楓香木、或柏木日日三時斫截然火，以骨露草截，和欝金香及酥蜜等燒焯火食，為補瑟胝迦，求大豐饒諸眾善法。

「又以波羅奢木齊截然火，當以烏麻、酥蜜、白芥子相和，燒呪火食，亦得成就三種法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以波羅奢木齊截然火，當以烏麻、酥蜜、白芥子相和，燒呪火食，亦得成就三種法故。

「𭢔毘拓嚕迦法者，起黑月八日、或黑月十四十五日，著青赤衣，作飾三肘三角火壇，掘深一肘，一角指東、一角指西、一角指南。其壇上唇令闊三指，唇高二指，坑底泥揑一尺三戟叉頭，量高三指，頭刃指南，以黑土泥周遍塗拭。至日午時、夜半時，住壇北面，左足踏右足上，端身蹲坐，顰眉努目，瞋怒誦呪。以酸棗木、苦楝木，長一搩手，頭銛斫截，於壇鑪中三角累然。又以臭花、黑芥子、糠鹽人𭢔薩底計捨，和自身嚕地羅，一呪一燒一千八遍。時別如是，滿終三日、或滿七日，則彼障礙惡神鬼等、身患殃疾、支節疼痛、或身災沒，不能障惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「𭢔毘拓嚕迦法者，起黑月八日、或黑月十四十五日，著青赤衣，作飾三肘三角火壇，掘深一肘，一角指東、一角指西、一角指南。其壇上唇令闊三指，唇高二指，坑底泥揑一尺三戟叉頭，量高三指，頭刃指南，以黑土泥周遍塗拭。至日午時、夜半時，住壇北面，左足踏右足上，端身蹲坐，顰眉努目，瞋怒誦呪。以酸棗木、苦楝木，長一搩手，頭銛斫截，於壇鑪中三角累然。又以臭花、黑芥子、糠鹽人𭢔薩底計捨，和自身嚕地羅，一呪一燒一千八遍。時別如是，滿終三日、或滿七日，則彼障礙惡神鬼等、身患殃疾、支節疼痛、或身災沒，不能障惱。

「如是作法，若為自身貪求財寶則不成就，當復墮於阿鼻地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是作法，若為自身貪求財寶則不成就，當復墮於阿鼻地獄。

「是午時、夜半時乃是諸惡藥叉、羅剎、神鬼遊行集時，樂願成就世間一切調伏他法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是午時、夜半時乃是諸惡藥叉、羅剎、神鬼遊行集時，樂願成就世間一切調伏他法。

「如是作法，每欲至時，皆以黑土泥遍鑪摩拭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是作法，每欲至時，皆以黑土泥遍鑪摩拭。

「密跡主！是正月、二月、四月、八月、九月、臘月，此斯等月白月一日至十五日，月朔時吉，修求大法決定成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！是正月、二月、四月、八月、九月、臘月，此斯等月白月一日至十五日，月朔時吉，修求大法決定成就。

「正月多諸難時，作上中法，若有雷電相應相現，決定無障，速證成就；二月風難，作安隱法有大風相；四月雨難，作降伏法有大雨相；八月、九月，無寒熱時，作富饒法，當有雷電霹靂難相；唯於臘月作求法者無諸難相，如是諸難皆上成相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「正月多諸難時，作上中法，若有雷電相應相現，決定無障，速證成就；二月風難，作安隱法有大風相；四月雨難，作降伏法有大雨相；八月、九月，無寒熱時，作富饒法，當有雷電霹靂難相；唯於臘月作求法者無諸難相，如是諸難皆上成相。

「是六箇白月時，一日至十五日當令修趣扇底迦法、補瑟置迦法，一切成就無上願事；是六箇黑月時，一日至十五日亦作補瑟置迦法、𭢔毘拓嚕迦法，一切成就願求法事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是六箇白月時，一日至十五日當令修趣扇底迦法、補瑟置迦法，一切成就無上願事；是六箇黑月時，一日至十五日亦作補瑟置迦法、𭢔毘拓嚕迦法，一切成就願求法事。

「如是二法，若鬼宿日時、若月蝕時，如法建修得最上成——唯日蝕時，通上、中、下作成就法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是二法，若鬼宿日時、若月蝕時，如法建修得最上成——唯日蝕時，通上、中、下作成就法。

「如是作法皆以白、黑等月一日、三日、或於五日、或於八日、或十三日、或十五日舉修諸物，成就法事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是作法皆以白、黑等月一日、三日、或於五日、或於八日、或十三日、或十五日舉修諸物，成就法事。

「若作猛利成就法者，還依猛利宿曜時作，或准三種事法相作，其所成就三事法品各如本法指授。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若作猛利成就法者，還依猛利宿曜時作，或准三種事法相作，其所成就三事法品各如本法指授。

「時分，正月、二月是春首時，上雨初節，應於是時通作上、中一切事法；三月、四月後春夏時，上雨中節，應於是時作𭢔毘拓櫓迦法；五月、六月中夏熱時，中雨下節，要欲成者修下成法；七月、八月，末夏秋時，後雨中節，應於是時作扇底迦法；九月、十月，末秋冬初，首冬上節，應於是時作補瑟置迦法。如是，春夏秋冬時等應宜成就三種悉地，各上、中、下九品分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時分，正月、二月是春首時，上雨初節，應於是時通作上、中一切事法；三月、四月後春夏時，上雨中節，應於是時作𭢔毘拓櫓迦法；五月、六月中夏熱時，中雨下節，要欲成者修下成法；七月、八月，末夏秋時，後雨中節，應於是時作扇底迦法；九月、十月，末秋冬初，首冬上節，應於是時作補瑟置迦法。如是，春夏秋冬時等應宜成就三種悉地，各上、中、下九品分別。

「夜有三時：初夜下時，初夜相現是下成就；中夜中時，中夜相現是中成就；後夜上時，後夜相現是上成就。於初夜時，是作扇底迦法時；於中夜時，是作𭢔毘拓嚕迦法時；於後夜時，是作補瑟置迦法時。如斯三時九品分別，知其時節類法相應是三時分所說法相上、中、下事，惟日月蝕時修諸法事不觀時節。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「夜有三時：初夜下時，初夜相現是下成就；中夜中時，中夜相現是中成就；後夜上時，後夜相現是上成就。於初夜時，是作扇底迦法時；於中夜時，是作𭢔毘拓嚕迦法時；於後夜時，是作補瑟置迦法時。如斯三時九品分別，知其時節類法相應是三時分所說法相上、中、下事，惟日月蝕時修諸法事不觀時節。

「若樂猛利成就事法及𭢔毘拓嚕迦事法，於日月蝕時如法作者，得上相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若樂猛利成就事法及𭢔毘拓嚕迦事法，於日月蝕時如法作者，得上相應。

「凡法起首願祈成者，皆令一日、二日、三日斷食不語，其上、中、下修悉地法於十二月中類日應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「凡法起首願祈成者，皆令一日、二日、三日斷食不語，其上、中、下修悉地法於十二月中類日應知。

「每白月一日至十五日作扇底迦補瑟置迦一切成就解脫事法，每黑月中一日至十五日作𭢔毘拓嚕迦降調伏法。若有災難，不應侯時，隨事作法亦得禳除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「每白月一日至十五日作扇底迦補瑟置迦一切成就解脫事法，每黑月中一日至十五日作𭢔毘拓嚕迦降調伏法。若有災難，不應侯時，隨事作法亦得禳除。

「密跡主！是上、中、下應作法時、不應作法時，呪者善知，則得成現三種法悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！是上、中、下應作法時、不應作法時，呪者善知，則得成現三種法悉地。

「是故，密跡主！若當呪者成就一字頂輪王祕密法者，應常持以風香木、榓木、柏木、壇木齊截然火，持以烏麻和酥乳等，日日三時燒焯供養，則得呪神歡喜守護，與三悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，密跡主！若當呪者成就一字頂輪王祕密法者，應常持以風香木、榓木、柏木、壇木齊截然火，持以烏麻和酥乳等，日日三時燒焯供養，則得呪神歡喜守護，與三悉地。

「密跡主！如是得證三悉地者，以身口心如法界性、不變異性，如如不動修習律法、誦法、火法，則得昇證三種悉地：一、天上悉地，二、虛空悉地，三、地上悉地。此證三地，隨上、中、下所修持法得法願財。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！如是得證三悉地者，以身口心如法界性、不變異性，如如不動修習律法、誦法、火法，則得昇證三種悉地：一、天上悉地，二、虛空悉地，三、地上悉地。此證三地，隨上、中、下所修持法得法願財。

「密跡主！若欲成就一切呪法，應起正見，慈悲一切，供養諸佛，不居世法，求無上道，偏功印塔，則速成就，證三種地，現世滋增福善圓滿，當所生處常受福樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！若欲成就一切呪法，應起正見，慈悲一切，供養諸佛，不居世法，求無上道，偏功印塔，則速成就，證三種地，現世滋增福善圓滿，當所生處常受福樂。

「復次，密跡主！此呪王呪是所過去無量無數同名、異名一切如來，皆凡夫時同得證是一字頂輪王呪無上菩提三摩地法，成等正覺；我亦證成是一字頂輪王呪無上菩提三摩地法，成等正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，密跡主！此呪王呪是所過去無量無數同名、異名一切如來，皆凡夫時同得證是一字頂輪王呪無上菩提三摩地法，成等正覺；我亦證成是一字頂輪王呪無上菩提三摩地法，成等正覺。」

爾時，世尊重以佛眼觀察無量無邊一切佛剎，殷勤三告金剛密跡主菩薩言：「我餘呪部所說律法、成法、作法、固法、果法、壇法、火法，於此法中任皆取用，是軍吒利金剛部成就之法，及佛部法、觀世音部法、金剛藏菩薩部法等說印呪法皆任取用。以彼呪力，毘那夜迦不能障惱，所有金剛種族苾地逾嚲麼印法亦於此部而任取用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊重以佛眼觀察無量無邊一切佛剎，殷勤三告金剛密跡主菩薩言：「我餘呪部所說律法、成法、作法、固法、果法、壇法、火法，於此法中任皆取用，是軍吒利金剛部成就之法，及佛部法、觀世音部法、金剛藏菩薩部法等說印呪法皆任取用。以彼呪力，毘那夜迦不能障惱，所有金剛種族苾地逾嚲麼印法亦於此部而任取用。

「密跡主！是故呪者永不應食葱、蒜、韮油、蘿蔔、地肥等食，世所臭食、穢食、宿食皆不應食。若其食者，則不證成悉地驗法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！是故呪者永不應食葱、蒜、韮油、蘿蔔、地肥等食，世所臭食、穢食、宿食皆不應食。若其食者，則不證成悉地驗法。

「如是等法略說少耳，若我住劫廣演解說，於少分中亦不窮極。何以故？是我本所證獲無上正等菩提之處，亦是過去一切如來證於無上正等菩提之處。是故，密跡主！縱諸如來、菩薩摩訶薩等住百千億劫以種種方便說是一字頂輪王三摩地呪法少分之耳而亦不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是等法略說少耳，若我住劫廣演解說，於少分中亦不窮極。何以故？是我本所證獲無上正等菩提之處，亦是過去一切如來證於無上正等菩提之處。是故，密跡主！縱諸如來、菩薩摩訶薩等住百千億劫以種種方便說是一字頂輪王三摩地呪法少分之耳而亦不盡。

「若當有人得此一字頂輪王法王，如法修行、受持、讀誦、恭敬、供養，從此生際乃至菩提更不退轉，應知是人早已過去積集資糧菩提善根，由此因緣，是故今得此一字頂輪王法王具足圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若當有人得此一字頂輪王法王，如法修行、受持、讀誦、恭敬、供養，從此生際乃至菩提更不退轉，應知是人早已過去積集資糧菩提善根，由此因緣，是故今得此一字頂輪王法王具足圓滿。」

時金剛密跡主菩薩、諸大菩薩、大苾蒭眾、諸天、呪仙、龍神、藥叉、羅剎、乾闥婆、阿素洛、迦樓羅、緊那羅、摩呼羅伽，及於世間一切人非人等，一時聞佛說是經已，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛密跡主菩薩、諸大菩薩、大苾蒭眾、諸天、呪仙、龍神、藥叉、羅剎、乾闥婆、阿素洛、迦樓羅、緊那羅、摩呼羅伽，及於世間一切人非人等，一時聞佛說是經已，皆大歡喜，信受奉行。