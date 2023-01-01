一字佛頂輪王經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一字佛頂輪王經卷第四

大唐南天竺三藏菩提留志譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐南天竺三藏菩提留志譯

大法壇品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法壇品第八

爾時，世尊誥金剛密跡主菩薩言：「汝當諦聽：我為利益一切有情略說一字頂輪王大祕密曼拏攞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊誥金剛密跡主菩薩言：「汝當諦聽：我為利益一切有情略說一字頂輪王大祕密曼拏攞。

「此曼拏攞於出世、世間為最為上，如於如來三十二大人相，頂相為最；又如如來，天上人中為大導師；是一字頂輪王大曼拏攞亦復如是，於諸呪壇為大輪王而最第一，能滅一切不吉祥相，能摧一切諸惡天、龍、藥叉、羅剎、阿素洛等及諸有情，能與一切學大乘者蠲眾罪垢，證成一切勝福業事、大涅槃門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此曼拏攞於出世、世間為最為上，如於如來三十二大人相，頂相為最；又如如來，天上人中為大導師；是一字頂輪王大曼拏攞亦復如是，於諸呪壇為大輪王而最第一，能滅一切不吉祥相，能摧一切諸惡天、龍、藥叉、羅剎、阿素洛等及諸有情，能與一切學大乘者蠲眾罪垢，證成一切勝福業事、大涅槃門。

「其作壇時，每候白月一日、八日、十四日、或十五日、或好吉星宿日時，於明曉時香湯淨浴，著新潔衣，於舍利塔前、或於山間、或於邑東、或於邑北瞻察閑淨泉池河側，簡擇勝地，量三十二肘、或十六肘、或十二肘、或復八肘，可其肘數，先寬治掃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其作壇時，每候白月一日、八日、十四日、或十五日、或好吉星宿日時，於明曉時香湯淨浴，著新潔衣，於舍利塔前、或於山間、或於邑東、或於邑北瞻察閑淨泉池河側，簡擇勝地，量三十二肘、或十六肘、或十二肘、或復八肘，可其肘數，先寬治掃。

「其阿闍梨執金剛杵處壇地心，面東安立，問諸弟子：『汝等決定求學諸佛祕密法藏，不生疑不？』時諸弟子一時答言：『我某甲等志學諸佛甚深法藏，的定誠信，不生疑心。』如是三問三答竟已，是時阿闍梨重復呪印香鑪而執持之，面東長跪，呪香焚燒，啟白：『十方一切諸佛、一切頂輪王菩薩、一切菩薩、一切金剛、諸天龍神，及諸業道一切神祇等悉證知，我今請此地是我方地，我於是地建立七日七夜一字佛頂輪王大曼拏攞道場法會，供養十方法界一切諸佛善逝世尊——甚深般若波羅蜜多，一切祕密甚深法藏難思法門——諸大菩薩、一切金剛、諸天神等各并眷屬，請證成就。我欲護身結界法事，在此方地東西南北、四維上下所有破壞佛法毘那夜迦、惡鬼神等皆遠出去七里之外；若護佛法善神鬼等、於佛法中作利益者，任當安住。』(作三白已)則結一切頂輪王心印，護身誦摧碎頂輪王呪，呪白芥子香水七遍，用散十方，結封壇界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其阿闍梨執金剛杵處壇地心，面東安立，問諸弟子：『汝等決定求學諸佛祕密法藏，不生疑不？』時諸弟子一時答言：『我某甲等志學諸佛甚深法藏，的定誠信，不生疑心。』如是三問三答竟已，是時阿闍梨重復呪印香鑪而執持之，面東長跪，呪香焚燒，啟白：『十方一切諸佛、一切頂輪王菩薩、一切菩薩、一切金剛、諸天龍神，及諸業道一切神祇等悉證知，我今請此地是我方地，我於是地建立七日七夜一字佛頂輪王大曼拏攞道場法會，供養十方法界一切諸佛善逝世尊——甚深般若波羅蜜多，一切祕密甚深法藏難思法門——諸大菩薩、一切金剛、諸天神等各并眷屬，請證成就。我欲護身結界法事，在此方地東西南北、四維上下所有破壞佛法毘那夜迦、惡鬼神等皆遠出去七里之外；若護佛法善神鬼等、於佛法中作利益者，任當安住。』(作三白已)則結一切頂輪王心印，護身誦摧碎頂輪王呪，呪白芥子香水七遍，用散十方，結封壇界。

「然後可其肘數方圓掘去惡土、瓦石、根木、骨草及諸惡物，坑深一肘，以淨好土堅築平治，起基半肘，壇東北面令少下墊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「然後可其肘數方圓掘去惡土、瓦石、根木、骨草及諸惡物，坑深一肘，以淨好土堅築平治，起基半肘，壇東北面令少下墊。

「其壇四角中心當各又穿一小圓孔，深於半肘，中埋七寶、五穀等物。其七寶者，一、金，二、銀，三、真珠，四、珊瑚，五、虎珀，六、薩頗胝迦寶(唐云似水精，未詳)，七、瑠璃。其五穀者，一、大麥，二、小麥，三、稻穀，四、小豆，五、胡麻。其七寶片等分如豆，和五穀各一合分，以淨白絹和同裹持，呪之七遍，以五色線繫頭，埋置五孔之中，留其線頭出地面上長五指量，一埋已後永更不許重出取之。如法平填，以新淨瞿摩夷和黃白土、香水熟泥，逐日旋轉，如法塗飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其壇四角中心當各又穿一小圓孔，深於半肘，中埋七寶、五穀等物。其七寶者，一、金，二、銀，三、真珠，四、珊瑚，五、虎珀，六、薩頗胝迦寶(唐云似水精，未詳)，七、瑠璃。其五穀者，一、大麥，二、小麥，三、稻穀，四、小豆，五、胡麻。其七寶片等分如豆，和五穀各一合分，以淨白絹和同裹持，呪之七遍，以五色線繫頭，埋置五孔之中，留其線頭出地面上長五指量，一埋已後永更不許重出取之。如法平填，以新淨瞿摩夷和黃白土、香水熟泥，逐日旋轉，如法塗飾。

「又，呪白芥子散方結界，復可壇外界從東北角至東南角、及西南角西北角，各竪一竿，皆長丈二(無問竹木)。又從東北角竿向上一丈，繫繩竿上，引至三角亦如是，繫至東北角匝竟，則從東北角間錯懸列種種神幡，及繒綺羅幡、花條鈴帶、金銀蓮華四布莊嚴十六肘，界外四面方別又量取四尺之地，如法治飾繫繩封界，禮設行道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，呪白芥子散方結界，復可壇外界從東北角至東南角、及西南角西北角，各竪一竿，皆長丈二(無問竹木)。又從東北角竿向上一丈，繫繩竿上，引至三角亦如是，繫至東北角匝竟，則從東北角間錯懸列種種神幡，及繒綺羅幡、花條鈴帶、金銀蓮華四布莊嚴十六肘，界外四面方別又量取四尺之地，如法治飾繫繩封界，禮設行道。

「又，結印護身入壇，誦摧碎頂輪王呪，呪白芥子及呪燒火食灰一百八遍。次誦一切頂輪王心呪，呪白芥子灰等數亦如上。復當持是白芥子灰，從壇東北角右轉，誦呪周匝，拋散四維上下，結淨壇界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，結印護身入壇，誦摧碎頂輪王呪，呪白芥子及呪燒火食灰一百八遍。次誦一切頂輪王心呪，呪白芥子灰等數亦如上。復當持是白芥子灰，從壇東北角右轉，誦呪周匝，拋散四維上下，結淨壇界。

「又，誦摧碎頂輪王呪，呪佉陀羅木橛四枚，各長九寸，一百八遍。次誦一切頂輪王心呪。如前呪橛已，從東北角，一呪一釘橛，滿一七下釘，餘三角橛等法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，誦摧碎頂輪王呪，呪佉陀羅木橛四枚，各長九寸，一百八遍。次誦一切頂輪王心呪。如前呪橛已，從東北角，一呪一釘橛，滿一七下釘，餘三角橛等法亦如是。

「又於西面長跪而坐，呪安悉香、沈水香七遍燒之，結佛眼印，誦佛眼呪，印呪香鑪七遍，手執香鑪，復作是言：『我今某甲啟白十方一切諸佛、一切般若波羅蜜、一切頂輪王菩薩、一切觀世音菩薩、一切諸大菩薩、一切金剛藏菩薩、一切天龍八部、護塔護法諸善神王等，證知我苾芻某甲作一字佛頂輪王灌頂大三昧壇，法王功德如意成就，請求加祐。』作是語已，又從壇東北角周匝右轉，輪結一切如來心精進印、一字頂輪王印、轉法輪印、一切頂輪王心印、如來眼印、難勝奮怒王印、摧碎頂輪王印，如是七印東西南北、四維上下次第輪結，結壇方界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又於西面長跪而坐，呪安悉香、沈水香七遍燒之，結佛眼印，誦佛眼呪，印呪香鑪七遍，手執香鑪，復作是言：『我今某甲啟白十方一切諸佛、一切般若波羅蜜、一切頂輪王菩薩、一切觀世音菩薩、一切諸大菩薩、一切金剛藏菩薩、一切天龍八部、護塔護法諸善神王等，證知我苾芻某甲作一字佛頂輪王灌頂大三昧壇，法王功德如意成就，請求加祐。』作是語已，又從壇東北角周匝右轉，輪結一切如來心精進印、一字頂輪王印、轉法輪印、一切頂輪王心印、如來眼印、難勝奮怒王印、摧碎頂輪王印，如是七印東西南北、四維上下次第輪結，結壇方界。

「又於壇心面東安立，以一切頂輪王心印、摧碎頂輪王印——皆於頂上一尺上高——右轉三匝及印於地，名結上方下方大界。又作軍荼利金剛結界之法一遍，如是結界名一字佛頂輪王灌頂法壇大三摩地結界之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又於壇心面東安立，以一切頂輪王心印、摧碎頂輪王印——皆於頂上一尺上高——右轉三匝及印於地，名結上方下方大界。又作軍荼利金剛結界之法一遍，如是結界名一字佛頂輪王灌頂法壇大三摩地結界之法。

「然後出壇，與其畫匠及一曾入壇授法弟子結印護身，語云：『汝持五色線繩，隨我入壇。』從東北角逐日迴轉，臂量壇位，內外街道分為四院，唯開西門。分內心院方闊四肘，都分一十三隔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「然後出壇，與其畫匠及一曾入壇授法弟子結印護身，語云：『汝持五色線繩，隨我入壇。』從東北角逐日迴轉，臂量壇位，內外街道分為四院，唯開西門。分內心院方闊四肘，都分一十三隔。

「其當心隔方闊二肘，中畫釋迦牟尼如來，面西瞬目，結跏趺坐，作說法相，坐寶蓮華師子寶座，頂放大光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其當心隔方闊二肘，中畫釋迦牟尼如來，面西瞬目，結跏趺坐，作說法相，坐寶蓮華師子寶座，頂放大光。

「當於佛前右邊畫一字頂輪王菩薩，瞻仰如來，半跏趺坐，左手執開蓮華，於花臺上側竪畫一七寶金輪，繞輪鋒刃畫大火焰，右手揚掌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當於佛前右邊畫一字頂輪王菩薩，瞻仰如來，半跏趺坐，左手執開蓮華，於花臺上側竪畫一七寶金輪，繞輪鋒刃畫大火焰，右手揚掌。

「於佛左側立畫具壽善現，於佛右側立畫具壽慶喜，擘四面隔為十二隔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於佛左側立畫具壽善現，於佛右側立畫具壽慶喜，擘四面隔為十二隔。

「佛右北隔畫雹煩惱王菩薩，右手胸側把開蓮華，於花臺上竪畫一股金剛杵，右手胸側揚掌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛右北隔畫雹煩惱王菩薩，右手胸側把開蓮華，於花臺上竪畫一股金剛杵，右手胸側揚掌。

「佛右南隔畫光聚頂輪王菩薩，左手胸側把開蓮華，於花臺上畫佛心印，右手胸側以大拇指、頭指直伸，其中指、無名指、小指屈於掌內。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛右南隔畫光聚頂輪王菩薩，左手胸側把開蓮華，於花臺上畫佛心印，右手胸側以大拇指、頭指直伸，其中指、無名指、小指屈於掌內。

「次，雹煩惱王菩薩東隔畫高頂輪王菩薩，左手屈上把開蓮華，於花臺上側竪畫八輻金輪，右手胸側揚掌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，雹煩惱王菩薩東隔畫高頂輪王菩薩，左手屈上把開蓮華，於花臺上側竪畫八輻金輪，右手胸側揚掌。

「次，光聚頂輪王菩薩東隔畫白傘蓋頂輪王菩薩，左手屈上把開蓮華，於花臺上畫於傘蓋，右手當胸把開蓮華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，光聚頂輪王菩薩東隔畫白傘蓋頂輪王菩薩，左手屈上把開蓮華，於花臺上畫於傘蓋，右手當胸把開蓮華。

「次，當佛前西面南隔畫一方圓一尺二寸八輻寶輪，繞輪輞刃遍畫火焰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，當佛前西面南隔畫一方圓一尺二寸八輻寶輪，繞輪輞刃遍畫火焰。

「次，北隔畫勝頂輪王菩薩，左手當胸把開蓮華，於花臺上竪畫一釰，繞釰刃上畫大火焰，右手屈外把青優鉢羅華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，北隔畫勝頂輪王菩薩，左手當胸把開蓮華，於花臺上竪畫一釰，繞釰刃上畫大火焰，右手屈外把青優鉢羅華。

「次，東北隔畫曼殊室利菩薩，左手胸前側把青優鉢羅華，右手屈上向內揚掌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，東北隔畫曼殊室利菩薩，左手胸前側把青優鉢羅華，右手屈上向內揚掌。

「次，曼殊室利菩薩南隔畫一切義成就菩薩，左手當腹側上把開蓮華，於花臺上竪畫五色螺，右手胸側揚掌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，曼殊室利菩薩南隔畫一切義成就菩薩，左手當腹側上把開蓮華，於花臺上竪畫五色螺，右手胸側揚掌。

「東北角隔畫摧碎頂輪王菩薩，左手胸側把開蓮華，於花臺上畫金剛幢幡，右手屈上向內揚掌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東北角隔畫摧碎頂輪王菩薩，左手胸側把開蓮華，於花臺上畫金剛幢幡，右手屈上向內揚掌。

「左畫佛眼菩薩，左手當嬭把開蓮華，於花臺上畫佛心印，於印兩邊各畫一眼，右手屈上向內揚掌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「左畫佛眼菩薩，左手當嬭把開蓮華，於花臺上畫佛心印，於印兩邊各畫一眼，右手屈上向內揚掌。

「東南角隔畫會通三頂輪王菩薩，左手當胸把開蓮華，於花臺上竪畫金剛杵，右手當胸向外揚掌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東南角隔畫會通三頂輪王菩薩，左手當胸把開蓮華，於花臺上竪畫金剛杵，右手當胸向外揚掌。

「右畫如來毫相菩薩，左手當嬭側把開蓮華，於花臺上畫佛毫相印，右手四指虛屈作拳，大指直伸搏右脇側。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「右畫如來毫相菩薩，左手當嬭側把開蓮華，於花臺上畫佛毫相印，右手四指虛屈作拳，大指直伸搏右脇側。

「西南角隔畫會同一切超頂輪王菩薩，伸以左手仰左髀上把開蓮華，右手當胸仰拳四指，大指直伸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西南角隔畫會同一切超頂輪王菩薩，伸以左手仰左髀上把開蓮華，右手當胸仰拳四指，大指直伸。

「右畫如來槊菩薩，右手執槊，於槊刃下畫懸繒帶，左手微屈，四指搏腹側上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「右畫如來槊菩薩，右手執槊，於槊刃下畫懸繒帶，左手微屈，四指搏腹側上。

「西北角隔畫聖無邊頂輪王菩薩，左手覆屈搏左脇側把開蓮華，於花臺上竪畫寶螺，右手當嬭側手揚掌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西北角隔畫聖無邊頂輪王菩薩，左手覆屈搏左脇側把開蓮華，於花臺上竪畫寶螺，右手當嬭側手揚掌。

「右畫如來牙菩薩，伸以左手置左髀上把開蓮華，於花臺上畫如來牙印，右手當胸，虛拳四指，大指直伸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「右畫如來牙菩薩，伸以左手置左髀上把開蓮華，於花臺上畫如來牙印，右手當胸，虛拳四指，大指直伸。

「是諸菩薩身、光、色相如前所說，各以花冠、瓔珞、環釧、種種衣服而莊飾之，佩通身光，蓮華座上半跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸菩薩身、光、色相如前所說，各以花冠、瓔珞、環釧、種種衣服而莊飾之，佩通身光，蓮華座上半跏趺坐。

「分第二院，當闊二肘，四面共分二十四隔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「分第二院，當闊二肘，四面共分二十四隔。

「東北角隔南第一隔畫東方寶星如來，左手覆當胸上把袈裟角，右手揚掌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東北角隔南第一隔畫東方寶星如來，左手覆當胸上把袈裟角，右手揚掌。

「南第二隔畫北方阿閦如來，左手仰伸臍下把袈裟角，右手覆伸置右髀上施無畏相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南第二隔畫北方阿閦如來，左手仰伸臍下把袈裟角，右手覆伸置右髀上施無畏相。

「南第三隔畫西方無量光如來，以左手背押右手掌伸置臍下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南第三隔畫西方無量光如來，以左手背押右手掌伸置臍下。

「南第四隔畫南方開敷蓮華王如來，覆伸左手臍下把袈裟角，右手屈上仰上揚掌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南第四隔畫南方開敷蓮華王如來，覆伸左手臍下把袈裟角，右手屈上仰上揚掌。

「南第五隔畫一切佛心印，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南第五隔畫一切佛心印，光焰圍繞。

「如是四佛身金色相，佩通身光，於寶蓮華師子座上結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是四佛身金色相，佩通身光，於寶蓮華師子座上結跏趺坐。

「北面西北角隔東第一隔畫毘俱胝菩薩，面有三目，身有四臂，一把蓮華、一把君持、一把數珠、一仰伸臍下。右畫二侍者，各長跪坐蓮華座，一捧花、一散花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「北面西北角隔東第一隔畫毘俱胝菩薩，面有三目，身有四臂，一把蓮華、一把君持、一把數珠、一仰伸臍下。右畫二侍者，各長跪坐蓮華座，一捧花、一散花。

「東第二隔畫多羅菩薩，左手仰掌橫伸臍下把青優鉢羅花，右手屈上仰掌。右畫二侍者菩薩，二俱合掌長跪，坐蓮葉座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東第二隔畫多羅菩薩，左手仰掌橫伸臍下把青優鉢羅花，右手屈上仰掌。右畫二侍者菩薩，二俱合掌長跪，坐蓮葉座。

「東第三隔畫觀自在菩薩，左手當胸把蓮華，右手仰伸臍下。又畫白衣觀世音菩薩母，左手把開蓮華，右手伸於臍下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東第三隔畫觀自在菩薩，左手當胸把蓮華，右手仰伸臍下。又畫白衣觀世音菩薩母，左手把開蓮華，右手伸於臍下。

「東第四隔畫得大勢至菩薩，左手搏臍下把半開蓮華，右手當胸側揚掌。右畫摩訶濕廢多菩薩，左手仰掌置左髀上把於蓮華，右手作摩頂勢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東第四隔畫得大勢至菩薩，左手搏臍下把半開蓮華，右手當胸側揚掌。右畫摩訶濕廢多菩薩，左手仰掌置左髀上把於蓮華，右手作摩頂勢。

「東第五隔畫馬頭觀世音菩薩，左手當胸把鉞斧，右手把蓮華荷葉等。右畫大吉祥菩薩，左手搏臍把開蓮華，右手仰伸置右髀上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東第五隔畫馬頭觀世音菩薩，左手當胸把鉞斧，右手把蓮華荷葉等。右畫大吉祥菩薩，左手搏臍把開蓮華，右手仰伸置右髀上。

「是等菩薩身光肉色如前所說，各以花冠、瓔珞、環釧、種種衣服而莊嚴之，處蓮華座，半跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是等菩薩身光肉色如前所說，各以花冠、瓔珞、環釧、種種衣服而莊嚴之，處蓮華座，半跏趺坐。

「南面東南角隔西第一隔畫金剛密跡主菩薩，左手胸側把金剛杵，右手揚掌。右畫摩莫鷄金剛母菩薩，左手胸側把金剛杵，右手仰掌屈伸臍下。右畫計里枳攞金剛菩薩，左手當胸把金剛杵，右手揚掌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南面東南角隔西第一隔畫金剛密跡主菩薩，左手胸側把金剛杵，右手揚掌。右畫摩莫鷄金剛母菩薩，左手胸側把金剛杵，右手仰掌屈伸臍下。右畫計里枳攞金剛菩薩，左手當胸把金剛杵，右手揚掌。

「西第二隔畫金剛種族生菩薩，以右手背押左手掌伸置臍下掌金剛杵。右畫細那金剛童子，左手當胸邪把金剛槌，右手按右髀上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西第二隔畫金剛種族生菩薩，以右手背押左手掌伸置臍下掌金剛杵。右畫細那金剛童子，左手當胸邪把金剛槌，右手按右髀上。

「西第三隔畫奮怒月點金剛菩薩，面目瞋怒，右手胸側邪把金剛杵，左手屈上拄三戟叉。右畫軍荼利金剛童子，左手當胸邪把金剛杵，右手拄三戟叉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西第三隔畫奮怒月點金剛菩薩，面目瞋怒，右手胸側邪把金剛杵，左手屈上拄三戟叉。右畫軍荼利金剛童子，左手當胸邪把金剛杵，右手拄三戟叉。

「西第四隔畫執金剛拳菩薩，左手當胸邪把金剛拳印，右手仰掌置右髀上。右畫善臂金剛童子，頭上畫金剛杵頭，以二手臂左右交叉相押，各把金剛杵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西第四隔畫執金剛拳菩薩，左手當胸邪把金剛拳印，右手仰掌置右髀上。右畫善臂金剛童子，頭上畫金剛杵頭，以二手臂左右交叉相押，各把金剛杵。

「西第五隔畫執金剛鉤菩薩，左手當胸邪把金剛鉤印，右手仰掌置右髀上。右畫執金剛鎖菩薩，左手當胸把金剛鎖印，右手仰伸臍下。右畫姥𤜲陀䋾迦金剛童子，左手把金剛杵，右手當胸側揚掌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西第五隔畫執金剛鉤菩薩，左手當胸邪把金剛鉤印，右手仰掌置右髀上。右畫執金剛鎖菩薩，左手當胸把金剛鎖印，右手仰伸臍下。右畫姥𤜲陀䋾迦金剛童子，左手把金剛杵，右手當胸側揚掌。

「是等金剛，身、光、色相如前所說，各以花冠、瓔珞、環釧、種種衣服如法莊嚴，皆蓮華座上半跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是等金剛，身、光、色相如前所說，各以花冠、瓔珞、環釧、種種衣服如法莊嚴，皆蓮華座上半跏趺坐。

「西面西南角隔北第一隔畫最勝三界菩薩，面有三目，狗牙上出，面目大怒，左手當胸邪把金剛杵，右手拄一長刀。右畫不動使者，面目瞋怒，左手把羂索，右手當胸邪竪把劍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西面西南角隔北第一隔畫最勝三界菩薩，面有三目，狗牙上出，面目大怒，左手當胸邪把金剛杵，右手拄一長刀。右畫不動使者，面目瞋怒，左手把羂索，右手當胸邪竪把劍。

「北第二隔畫彌勒菩薩，左手把蓮華，於花臺上畫澡罐，右手揚掌。右畫難勝大奮怒王神，面目大怒，左手當胸邪把金剛杵，右手把劍，外作擬勢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「北第二隔畫彌勒菩薩，左手把蓮華，於花臺上畫澡罐，右手揚掌。右畫難勝大奮怒王神，面目大怒，左手當胸邪把金剛杵，右手把劍，外作擬勢。

「門北第一隔畫曼珠室利童子菩薩，左手當胸把開蓮華，於花臺上畫三股金剛杵，右手屈上仰掌向外。左邊畫二侍者：一名瑦跛計始儞菩薩，二名計始儞菩薩，一執槊、一執刀，皆右手執。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「門北第一隔畫曼珠室利童子菩薩，左手當胸把開蓮華，於花臺上畫三股金剛杵，右手屈上仰掌向外。左邊畫二侍者：一名瑦跛計始儞菩薩，二名計始儞菩薩，一執槊、一執刀，皆右手執。

「次門北第二隔畫普賢菩薩，右手當胸邪竪把劍，左手屈外仰掌。右畫始嚩麼㰤明呪王，邪立怒身，伸以左手作𢼛用勢，右手當胸作黃白色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次門北第二隔畫普賢菩薩，右手當胸邪竪把劍，左手屈外仰掌。右畫始嚩麼㰤明呪王，邪立怒身，伸以左手作𢼛用勢，右手當胸作黃白色。

「是等菩薩佩通身光，色相如前所說，各以花冠、瓔珞、環釧、種種衣服而莊飾之，皆蓮華座上半跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是等菩薩佩通身光，色相如前所說，各以花冠、瓔珞、環釧、種種衣服而莊飾之，皆蓮華座上半跏趺坐。

「東北角隔畫東方無畏神，身青綠色，面目嗔怒，右手當嬭把捧，左手作拳按左髆上。左右各畫一侍者，一立，把捧；一跪，合掌把羂索。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東北角隔畫東方無畏神，身青綠色，面目嗔怒，右手當嬭把捧，左手作拳按左髆上。左右各畫一侍者，一立，把捧；一跪，合掌把羂索。

「東南角隔畫南方滅怖畏神，身赤黃色，面目瞋怒，左手搏臍邪竪把捧，右手當胸微虛作拳。左右各畫一立侍者，一把三戟叉、一把金剛杵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東南角隔畫南方滅怖畏神，身赤黃色，面目瞋怒，左手搏臍邪竪把捧，右手當胸微虛作拳。左右各畫一立侍者，一把三戟叉、一把金剛杵。

「西南角隔畫西方難勝神，身白黃色，面目瞋怒，左手當胸把羂索，右手作拳按右膝上。右畫一侍者，長跪而坐，執三戟叉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西南角隔畫西方難勝神，身白黃色，面目瞋怒，左手當胸把羂索，右手作拳按右膝上。右畫一侍者，長跪而坐，執三戟叉。

「西北角隔畫北方解除怖畏神，身紫赤色，面目瞋怒，右手胸側邪竪把刀。左右各畫一立侍者，一執刀、一執輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西北角隔畫北方解除怖畏神，身紫赤色，面目瞋怒，右手胸側邪竪把刀。左右各畫一立侍者，一執刀、一執輪。

「是四方神，各以花鬘、瓔珞、環馴、種種衣服如法莊嚴，皆蓮華座半跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是四方神，各以花鬘、瓔珞、環馴、種種衣服如法莊嚴，皆蓮華座半跏趺坐。

「分第三院亦闊二肘，純畫青地，金繩交道，寶花莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「分第三院亦闊二肘，純畫青地，金繩交道，寶花莊嚴。

「分第四院亦闊二肘，四面共分四十二隔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「分第四院亦闊二肘，四面共分四十二隔。

「東方面隔畫淨居天、他化自在天及畫一切天等。東南方面隔畫帝釋天王、畫火天神及畫一切天仙而為眷屬。南方面隔畫那羅延天、阿難陀龍王、焰摩王，及畫鬼子母、毘舍遮鬼、布單那鬼而為眷屬。西南隔畫大吉祥天、羅剎王眾，及步多鬼眾而為眷屬。西方面隔畫水天王并其眷屬，於水天王左右隔畫難陀龍王、跋難陀龍王而為眷屬。西北方面隔畫風天神、畫諸明呪仙，及畫蘖嚕荼王眾而為眷屬。北方面隔畫摩醯首羅天、畫摩訶細那呪神、瑦摩天女，及畫諸藥叉等而為眷屬。東北方面隔畫大梵天王、伊首羅天眾，及畫鳩槃荼鬼、諸種族鬼而為眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東方面隔畫淨居天、他化自在天及畫一切天等。東南方面隔畫帝釋天王、畫火天神及畫一切天仙而為眷屬。南方面隔畫那羅延天、阿難陀龍王、焰摩王，及畫鬼子母、毘舍遮鬼、布單那鬼而為眷屬。西南隔畫大吉祥天、羅剎王眾，及步多鬼眾而為眷屬。西方面隔畫水天王并其眷屬，於水天王左右隔畫難陀龍王、跋難陀龍王而為眷屬。西北方面隔畫風天神、畫諸明呪仙，及畫蘖嚕荼王眾而為眷屬。北方面隔畫摩醯首羅天、畫摩訶細那呪神、瑦摩天女，及畫諸藥叉等而為眷屬。東北方面隔畫大梵天王、伊首羅天眾，及畫鳩槃荼鬼、諸種族鬼而為眷屬。

「又，東門南第一隔畫日天子及畫七星天眾前後圍繞，西門南第二隔畫月天子及畫七星天眾前後圍繞。又，西門北第二隔畫度底使者、畫畢栗沙迦神及畫餘諸使者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，東門南第一隔畫日天子及畫七星天眾前後圍繞，西門南第二隔畫月天子及畫七星天眾前後圍繞。又，西門北第二隔畫度底使者、畫畢栗沙迦神及畫餘諸使者。

「又，東門首畫滿賢藥叉神、寶賢藥叉神、提頭賴吒天王等。又，南門首畫毘樓勒叉天王，及畫七星天眾左右圍繞。又，西門首畫毘樓博叉天王、畫半支迦大藥叉神。又，北門首畫多聞天王，及畫七星天眾左右圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，東門首畫滿賢藥叉神、寶賢藥叉神、提頭賴吒天王等。又，南門首畫毘樓勒叉天王，及畫七星天眾左右圍繞。又，西門首畫毘樓博叉天王、畫半支迦大藥叉神。又，北門首畫多聞天王，及畫七星天眾左右圍繞。

「是四天王，身服莊飾如前所說。是諸天、仙、龍、王、神等，各以自服本所器仗而莊嚴之，總半跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是四天王，身服莊飾如前所說。是諸天、仙、龍、王、神等，各以自服本所器仗而莊嚴之，總半跏趺坐。

「其內第一院當闊二寸半，四面周匝竪畫金剛杵，杵頭相拄，一一杵上遍畫火焰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其內第一院當闊二寸半，四面周匝竪畫金剛杵，杵頭相拄，一一杵上遍畫火焰。

「其第二院界亦闊二寸半，四面皆畫七寶界道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其第二院界亦闊二寸半，四面皆畫七寶界道。

「外第三院界當闊三寸，四面周匝遍皆竪畫金剛杵，杵頭相拄，遍於一一杵上畫大火焰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「外第三院界當闊三寸，四面周匝遍皆竪畫金剛杵，杵頭相拄，遍於一一杵上畫大火焰。

「其第四院界當闊四寸，四面亦畫七寶界道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其第四院界當闊四寸，四面亦畫七寶界道。

「外第五院界當闊六寸，四面周匝皆遍竪畫金剛杵，杵頭相拄，亦遍一一杵上畫大火焰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「外第五院界當闊六寸，四面周匝皆遍竪畫金剛杵，杵頭相拄，亦遍一一杵上畫大火焰。

「其內外院地皆塗青地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其內外院地皆塗青地。

「其壇四面內外兩門南皆側開一門，當令呪者出入行動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其壇四面內外兩門南皆側開一門，當令呪者出入行動。

「如是畫壇，或於絹上、或細布上，可其肘量如法圖畫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是畫壇，或於絹上、或細布上，可其肘量如法圖畫。

「其匠每日清潔洗浴，著新淨衣，受三歸戒，以白芥子調和彩色，依法圖彩，誦一切頂輪王心呪呪諸彩色，及呪香花、飲食、香水、餘供養物等持布獻之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其匠每日清潔洗浴，著新淨衣，受三歸戒，以白芥子調和彩色，依法圖彩，誦一切頂輪王心呪呪諸彩色，及呪香花、飲食、香水、餘供養物等持布獻之。

「若圖畫已，則以一切頂輪王根本心印呪、摧碎頂輪王印呪各呪印白芥子一七遍，於內外院右轉散灑，結壇四方四維大界已，復可壇上安一大寶綵傘蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若圖畫已，則以一切頂輪王根本心印呪、摧碎頂輪王印呪各呪印白芥子一七遍，於內外院右轉散灑，結壇四方四維大界已，復可壇上安一大寶綵傘蓋。

「其內第三院外四角頭准前法用竪竿繫繩，唯以諸佛菩薩幡、諸妙綵花、鈴帶、珠珮等四面懸列，間錯莊嚴，於其四門四角各雙對懸金剛之幡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其內第三院外四角頭准前法用竪竿繫繩，唯以諸佛菩薩幡、諸妙綵花、鈴帶、珠珮等四面懸列，間錯莊嚴，於其四門四角各雙對懸金剛之幡。

「外第五院四門四角亦各對懸四天王幡諸神王幡，於內外院上方四面以新大幡圍繞作額，下方外院四面遍敷新淨氈褥席等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「外第五院四門四角亦各對懸四天王幡諸神王幡，於內外院上方四面以新大幡圍繞作額，下方外院四面遍敷新淨氈褥席等。

「於內院釋迦牟尼佛前置一香水瓮，內外四角各置一香水瓮，內外院四門亦各對置二香水瓮。其香瓮等受一斗，各於瓮中置五穀子、七寶片等，滿盛香水等，於口中插一切枝、花、葉等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於內院釋迦牟尼佛前置一香水瓮，內外四角各置一香水瓮，內外院四門亦各對置二香水瓮。其香瓮等受一斗，各於瓮中置五穀子、七寶片等，滿盛香水等，於口中插一切枝、花、葉等。

「其內外院四面界上共布二百枚雜色瑠璃泡花、金銀雜花，又以四銀槃——一盛燒香，一盛於花，一盛白芥子、小石子等，一盛種種末香——當置外院西門兩側。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其內外院四面界上共布二百枚雜色瑠璃泡花、金銀雜花，又以四銀槃——一盛燒香，一盛於花，一盛白芥子、小石子等，一盛種種末香——當置外院西門兩側。

「內外三院四門四角各置香鑪，燒眾名香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「內外三院四門四角各置香鑪，燒眾名香。

「是時，呪者每欲結印誦呪請召，皆須洗手、漱口，又復呪持香水、白芥子，右轉散灑，結印護身，西門跪坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時，呪者每欲結印誦呪請召，皆須洗手、漱口，又復呪持香水、白芥子，右轉散灑，結印護身，西門跪坐。

「又呪香鑪七遍，手執香鑪，復啟白言：『我今某甲供養十方一切諸佛、五頂輪王、一切甚深般若波羅蜜多無邊法藏難思法門，及曼殊室利菩薩、普賢菩薩、彌勒菩薩、觀世音菩薩、金剛密跡主菩薩、諸大菩薩、一切金剛族眾菩薩、天龍八部、護塔護法諸善神王、一切使者，悉請降臨，證知我今某甲作持一字佛頂三摩地呪壇法事，無上功德如意成就，請求加祐。』(如是三白)即結一字頂輪王印、一切頂輪王心印、摧碎頂輪王印，皆以印頂戴恭敬，及摧碎頂輪王印呪印七遍，印左肩、右肩、咽下、心上、左右膝上、眉間、髮際，及印頂上、頂後，如是等處皆印三度，名結身界；若護同伴及護弟子法亦准此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又呪香鑪七遍，手執香鑪，復啟白言：『我今某甲供養十方一切諸佛、五頂輪王、一切甚深般若波羅蜜多無邊法藏難思法門，及曼殊室利菩薩、普賢菩薩、彌勒菩薩、觀世音菩薩、金剛密跡主菩薩、諸大菩薩、一切金剛族眾菩薩、天龍八部、護塔護法諸善神王、一切使者，悉請降臨，證知我今某甲作持一字佛頂三摩地呪壇法事，無上功德如意成就，請求加祐。』(如是三白)即結一字頂輪王印、一切頂輪王心印、摧碎頂輪王印，皆以印頂戴恭敬，及摧碎頂輪王印呪印七遍，印左肩、右肩、咽下、心上、左右膝上、眉間、髮際，及印頂上、頂後，如是等處皆印三度，名結身界；若護同伴及護弟子法亦准此。

「乃以右手大拇指、中指持掐數珠，左手執金剛杵印銀盤內白芥子，誦一切頂輪王心呪、摧碎頂輪王呪，各呪一百八遍已，還放數珠及金剛杵置銀盤上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「乃以右手大拇指、中指持掐數珠，左手執金剛杵印銀盤內白芥子，誦一切頂輪王心呪、摧碎頂輪王呪，各呪一百八遍已，還放數珠及金剛杵置銀盤上。

「又結摧碎頂輪王印印白芥子、小石子等七遍，次結一字頂輪王印印白芥子、小石子等亦一七遍，次結一切頂輪王心印，如前印於白芥子、小石子。則持芥子銀盤，從壇場內東北角右轉散白芥子，如是周匝四維上下如法散竟；持其石子，從壇外院東北角拋其石子，如是周匝四維上下各拋一石。石所到處名為外界，芥子到處名為內界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又結摧碎頂輪王印印白芥子、小石子等七遍，次結一字頂輪王印印白芥子、小石子等亦一七遍，次結一切頂輪王心印，如前印於白芥子、小石子。則持芥子銀盤，從壇場內東北角右轉散白芥子，如是周匝四維上下如法散竟；持其石子，從壇外院東北角拋其石子，如是周匝四維上下各拋一石。石所到處名為外界，芥子到處名為內界。

「還復入壇結摧碎頂輪王印，印於壇地，誦呪七遍，名結地界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「還復入壇結摧碎頂輪王印，印於壇地，誦呪七遍，名結地界。

「四角四方以印空中右轉七匝，誦呪七遍，名結八方大壇城界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四角四方以印空中右轉七匝，誦呪七遍，名結八方大壇城界。

「入壇中院，又結手印，頂上一尺右轉七匝，誦呪七遍，名結上方空界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「入壇中院，又結手印，頂上一尺右轉七匝，誦呪七遍，名結上方空界。

「及作軍吒利金剛結界之法竟，又四角四門燒香已，則當如法啟召，結請佛印。以左右二無名指、二小指右押左相叉在掌中，直竪二中指，頭相拄，其二頭指直開，相去四寸半，並二大指直竪，去中指八分，印呪誦一字頂輪王呪；至第四遍，是二頭指漸漸屈入於掌；呪滿七遍，并手印和南頂禮，向內散印，是印力能請召一切如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「及作軍吒利金剛結界之法竟，又四角四門燒香已，則當如法啟召，結請佛印。以左右二無名指、二小指右押左相叉在掌中，直竪二中指，頭相拄，其二頭指直開，相去四寸半，並二大指直竪，去中指八分，印呪誦一字頂輪王呪；至第四遍，是二頭指漸漸屈入於掌；呪滿七遍，并手印和南頂禮，向內散印，是印力能請召一切如來。

「蓮華座迎印：以二小指竪相著，其二大指亦竪相並著，其餘六指均勻散開，竪伸微曲如初月形，似開蓮華。誦一字頂輪王呪滿一七遍，即並屈二大指向於掌內，頂禮迎之，向內散印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蓮華座迎印：以二小指竪相著，其二大指亦竪相並著，其餘六指均勻散開，竪伸微曲如初月形，似開蓮華。誦一字頂輪王呪滿一七遍，即並屈二大指向於掌內，頂禮迎之，向內散印。

「請坐印：以右手五指竪珿，頭相捻，以左手頭指、中指、無名指握右手五指上，大指押上，直伸小指，誦一切頂輪王心呪七遍，請坐於座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「請坐印：以右手五指竪珿，頭相捻，以左手頭指、中指、無名指握右手五指上，大指押上，直伸小指，誦一切頂輪王心呪七遍，請坐於座。

「散去坐印：請釋迦牟尼佛坐壇心位，次請一字頂輪王，亦依前法；次從東行北頭第一請，乃至南頭位盡，法亦准前；次從北行西頭第一請，乃至東頭位盡，法亦准前；次從南行東頭第一請，乃至西頭位盡，法亦准前；次從西行南頭第一請，乃至北頭位盡，法亦准前；次請中院，亦依前法；次請外院，亦依前法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「散去坐印：請釋迦牟尼佛坐壇心位，次請一字頂輪王，亦依前法；次從東行北頭第一請，乃至南頭位盡，法亦准前；次從北行西頭第一請，乃至東頭位盡，法亦准前；次從南行東頭第一請，乃至西頭位盡，法亦准前；次從西行南頭第一請，乃至北頭位盡，法亦准前；次請中院，亦依前法；次請外院，亦依前法。

「如是請召一切諸佛、一切頂輪王菩薩，及諸菩薩、金剛菩薩、諸天神等隨結本印——若請佛者，結前請佛之印；若請一字頂輪王菩薩及餘頂輪王菩薩，當結一切頂輪王同請喚印；若請一切菩薩、及金剛菩薩、帝釋、梵王、并諸天等，皆結一切如來心精進印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是請召一切諸佛、一切頂輪王菩薩，及諸菩薩、金剛菩薩、諸天神等隨結本印——若請佛者，結前請佛之印；若請一字頂輪王菩薩及餘頂輪王菩薩，當結一切頂輪王同請喚印；若請一切菩薩、及金剛菩薩、帝釋、梵王、并諸天等，皆結一切如來心精進印。

「其迎印、坐印准同前印，內院、中院、外院皆依畫位，稱一一佛名稱、一一菩薩名稱、一一金剛名稱、諸天名，結印誦呪，稱名禮請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其迎印、坐印准同前印，內院、中院、外院皆依畫位，稱一一佛名稱、一一菩薩名稱、一一金剛名稱、諸天名，結印誦呪，稱名禮請。

「如是，一一請佛、菩薩、金剛、諸天神等，隨請隨想，會壇住位總奉請竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，一一請佛、菩薩、金剛、諸天神等，隨請隨想，會壇住位總奉請竟。

「結大三昧勅語結界印：准前請佛印，改二頭指各捻中指背上節，屈二大指，各附頭指下節，其二手掌相去四寸，以印頂戴，恭敬頭上，緩緩隨日右轉三匝，誦一切頂輪王心呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「結大三昧勅語結界印：准前請佛印，改二頭指各捻中指背上節，屈二大指，各附頭指下節，其二手掌相去四寸，以印頂戴，恭敬頭上，緩緩隨日右轉三匝，誦一切頂輪王心呪。

「呪加『畔馱畔馱』四字七遍，則應勅云：『三昧結界威儀具足，啟請聖眾如法住位，安座而坐。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪加『畔馱畔馱』四字七遍，則應勅云：『三昧結界威儀具足，啟請聖眾如法住位，安座而坐。』

「又於西門合掌頂禮，長跪恭敬，手執香鑪，燒諸名香，想諸畫佛、菩薩、金剛、一切天神如真報身各坐於座，動視觀佛、佛說法相，復口啟白：『奉請結界，願諸聖眾各依本位威儀具足如法而住。』(說是語已)即取銀盤種種香末，兩手掬香，誦一切頂輪王心呪呪香末七遍，從內院散釋迦牟尼如來上及五頂輪王諸菩薩上，次當遍散第三院一切佛上、及散一切菩薩、金剛等上，乃至盡散諸天神等普同供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又於西門合掌頂禮，長跪恭敬，手執香鑪，燒諸名香，想諸畫佛、菩薩、金剛、一切天神如真報身各坐於座，動視觀佛、佛說法相，復口啟白：『奉請結界，願諸聖眾各依本位威儀具足如法而住。』(說是語已)即取銀盤種種香末，兩手掬香，誦一切頂輪王心呪呪香末七遍，從內院散釋迦牟尼如來上及五頂輪王諸菩薩上，次當遍散第三院一切佛上、及散一切菩薩、金剛等上，乃至盡散諸天神等普同供養。

「復取銀盤內花，兩手捧掬，呪七遍已，如散香法，普同供養，如是供養名香三昧陀羅尼供養、名花三昧陀羅尼供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復取銀盤內花，兩手捧掬，呪七遍已，如散香法，普同供養，如是供養名香三昧陀羅尼供養、名花三昧陀羅尼供養。

「作是法已，復以左手執金剛杵，右手把數珠，口云：『我今某甲頂戴恭敬一切般若波羅蜜多無邊法藏恒沙萬德，今從十方一切諸佛敬受此法。』說是語已，即舉兩手頂戴恭敬，如斯作法名頂戴恭敬受持之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作是法已，復以左手執金剛杵，右手把數珠，口云：『我今某甲頂戴恭敬一切般若波羅蜜多無邊法藏恒沙萬德，今從十方一切諸佛敬受此法。』說是語已，即舉兩手頂戴恭敬，如斯作法名頂戴恭敬受持之法。

「又，放數珠、金剛杵等置銀盤上頂禮世尊，手執香鑪，焚香供養，繞壇三匝辭佛却出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，放數珠、金剛杵等置銀盤上頂禮世尊，手執香鑪，焚香供養，繞壇三匝辭佛却出。

「又，內第三院及外第二院以種種香花、酥蜜、乳酪、沙糖、乳粥、酪粥、油麻粥、粳米飯、餅食、菓子，如是食菓皆新鮮好，以金、銀、銅盤疊等，如法莊盛，一一隨位四面布獻。又以酥蜜、乳酪乳、粥、酪粥、種種香花、一切飲食、及菓子等，外院隨位四面行列而供養之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，內第三院及外第二院以種種香花、酥蜜、乳酪、沙糖、乳粥、酪粥、油麻粥、粳米飯、餅食、菓子，如是食菓皆新鮮好，以金、銀、銅盤疊等，如法莊盛，一一隨位四面布獻。又以酥蜜、乳酪乳、粥、酪粥、種種香花、一切飲食、及菓子等，外院隨位四面行列而供養之。

「內院四面四角各燃蠟燭；外院四面燃燈供養，布為燈鬘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「內院四面四角各燃蠟燭；外院四面燃燈供養，布為燈鬘。

「又取一切飲食、花果各等少分，如置淨水盛於罐中，持詣淨樹下處或竹叢下，誦呪三呼：『一切鬼神來食我之甘露飲食。』傾棄於地即迴而去，如是施法加人福祚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又取一切飲食、花果各等少分，如置淨水盛於罐中，持詣淨樹下處或竹叢下，誦呪三呼：『一切鬼神來食我之甘露飲食。』傾棄於地即迴而去，如是施法加人福祚。

「此壇廣法從初作日乃至竟日，種種儀則修壇方法、阿闍梨法、教弟子法、入壇之法、灌頂之法，准諸大灌頂經壇法用同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此壇廣法從初作日乃至竟日，種種儀則修壇方法、阿闍梨法、教弟子法、入壇之法、灌頂之法，准諸大灌頂經壇法用同。

「智者應知：作是法人并及同伴、親弟子等皆一出一入澡浴清淨，壇內莊嚴，勿亂語笑，一心念佛，各三對衣皆新淨者，一對入壇、一對喫食、一對於外經行上廁是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智者應知：作是法人并及同伴、親弟子等皆一出一入澡浴清淨，壇內莊嚴，勿亂語笑，一心念佛，各三對衣皆新淨者，一對入壇、一對喫食、一對於外經行上廁是。

「阿闍梨又更入壇，內外兩院右遶行道，周匝觀看諸莊嚴物何者如法、何不如法，使命弟子隨復莊嚴、或自莊飾已，出壇如法洗手漱口。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿闍梨又更入壇，內外兩院右遶行道，周匝觀看諸莊嚴物何者如法、何不如法，使命弟子隨復莊嚴、或自莊飾已，出壇如法洗手漱口。

「又准前結一字頂輪王勅語大三昧耶印，誦一字頂輪王呪，遍遍之後加『畔馱畔馱』四字，四方四角中央以印空中，右轉三匝，呪聲勿絕。四維匝已，即重啟云：『一字頂輪王三昧結界威儀具足，白諸聖眾如法安住，受諸供養乃待周畢。』如是作法名大結界，安慰定坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又准前結一字頂輪王勅語大三昧耶印，誦一字頂輪王呪，遍遍之後加『畔馱畔馱』四字，四方四角中央以印空中，右轉三匝，呪聲勿絕。四維匝已，即重啟云：『一字頂輪王三昧結界威儀具足，白諸聖眾如法安住，受諸供養乃待周畢。』如是作法名大結界，安慰定坐。

「復次，呪者又於西門合掌頂禮，遶壇行道，門別禮拜梵音讚歎，想是壇場種種莊嚴如菩提樹金剛道場說法之會，生奇特想，想本尊佛及一切佛、菩薩、金剛、諸天、呪神、呪仙、龍王，一一次第如真身者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，呪者又於西門合掌頂禮，遶壇行道，門別禮拜梵音讚歎，想是壇場種種莊嚴如菩提樹金剛道場說法之會，生奇特想，想本尊佛及一切佛、菩薩、金剛、諸天、呪神、呪仙、龍王，一一次第如真身者。

「又於第四院西門長跪結印，誦呪呪印香鑪七遍，乃執香鑪燒諸名香，誦呪，普為一切天龍八部、國王、王族、大臣僚佐、及過去今生一切師、僧、父母、十方檀越、六趣四生、一切有情同修行者，及為自身，各燒一丸之香，至心想像香雲、飲食、一切花菓，供養釋迦牟尼佛、五頂輪王菩薩、曼殊室利菩薩、一切義成就菩薩、摧碎頂輪王菩薩、佛眼菩薩、會通三頂輪王菩薩、如來毫相菩薩，乃至如來牙菩薩、觀世音菩薩、金剛藏菩薩，及外院諸佛一切菩薩、一切金剛、一切天仙各及眷屬皆坐本位，如在目前，一一之前如法供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又於第四院西門長跪結印，誦呪呪印香鑪七遍，乃執香鑪燒諸名香，誦呪，普為一切天龍八部、國王、王族、大臣僚佐、及過去今生一切師、僧、父母、十方檀越、六趣四生、一切有情同修行者，及為自身，各燒一丸之香，至心想像香雲、飲食、一切花菓，供養釋迦牟尼佛、五頂輪王菩薩、曼殊室利菩薩、一切義成就菩薩、摧碎頂輪王菩薩、佛眼菩薩、會通三頂輪王菩薩、如來毫相菩薩，乃至如來牙菩薩、觀世音菩薩、金剛藏菩薩，及外院諸佛一切菩薩、一切金剛、一切天仙各及眷屬皆坐本位，如在目前，一一之前如法供養。

「復當運心想是香雲遍至十方一切佛剎菩提道場種種法會，一一供養一切諸佛、菩薩、金剛、一切天仙。如是香雲於一一佛剎化作香宮殿樓閣、七寶池臺、微妙音聲，一切佛事供養海雲、一切寶花曼陀羅花曼殊沙花俱物頭花瞻蔔迦花供養海雲、一切末香供養海雲、一切塗香供養海雲、一切燒香供養海雲、一切奇特大摩尼寶供養海雲、一切諸天種種甘露飲食供養海雲、一切諸天種種奇妙衣服瓔珞供養海雲、一切諸天上妙花鬘寶冠鐶釧供養海雲，遍滿十方法界一切佛土而供養之，及遍十方六道四生一切病惱有情、一切地獄受苦有情處，出和雅音稱讚三寶，隨聞隨得離諸地獄種種苦受，滿眾生願；病苦有情，香雲入體，除去一切身心病惱。如是供養於諸念誦亦常作之，頂禮諸佛、一切菩薩，遶壇行道，合掌讚歎，發大弘願，辭佛却出壇外。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復當運心想是香雲遍至十方一切佛剎菩提道場種種法會，一一供養一切諸佛、菩薩、金剛、一切天仙。如是香雲於一一佛剎化作香宮殿樓閣、七寶池臺、微妙音聲，一切佛事供養海雲、一切寶花曼陀羅花曼殊沙花俱物頭花瞻蔔迦花供養海雲、一切末香供養海雲、一切塗香供養海雲、一切燒香供養海雲、一切奇特大摩尼寶供養海雲、一切諸天種種甘露飲食供養海雲、一切諸天種種奇妙衣服瓔珞供養海雲、一切諸天上妙花鬘寶冠鐶釧供養海雲，遍滿十方法界一切佛土而供養之，及遍十方六道四生一切病惱有情、一切地獄受苦有情處，出和雅音稱讚三寶，隨聞隨得離諸地獄種種苦受，滿眾生願；病苦有情，香雲入體，除去一切身心病惱。如是供養於諸念誦亦常作之，頂禮諸佛、一切菩薩，遶壇行道，合掌讚歎，發大弘願，辭佛却出壇外。

「其受法人諸根端好，性復純正，發菩提心，香湯淨浴，著新淨衣，如法皆與發露懺悔過現身業、口業、意業、五逆十惡諸罪，授三歸戒，問言：『汝等決定能學諸佛一字頂輪王祕密法藏，不生疑惑？』是受法人等一時答言：『我今某甲誓當至學一切諸佛甚深法藏，決定誠信不生疑慼。』(如是三問三答) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其受法人諸根端好，性復純正，發菩提心，香湯淨浴，著新淨衣，如法皆與發露懺悔過現身業、口業、意業、五逆十惡諸罪，授三歸戒，問言：『汝等決定能學諸佛一字頂輪王祕密法藏，不生疑惑？』是受法人等一時答言：『我今某甲誓當至學一切諸佛甚深法藏，決定誠信不生疑慼。』(如是三問三答)

「是時阿闍梨誦一切頂輪王心呪，把線隨受法人數結於呪索，一呪一結滿四十九結，繫受法人右臂之上，一一如是——女繫於左。又以摧碎頂輪王呪呪白芥子，一呪一打受法人頂，滿三七下、或一七下。復與結印，為印左肩、右肩、咽下、心上、眉間、髮際、頂上、頂後、左右膝等。又誦一字頂輪王呪，呪受法人一百八遍。誦佛眼呪，呪淨白練一百八遍，繫㑻受法人眼，即收銀盤內花，教云：『兩手如法捧花。』從壇西門執手引向外第五院西門住立，教發大願，擲手散花，乃解眼帛，語云：『汝所散花著某佛、某菩薩、某金剛、某天神使者等上，好記莫忘。』復教合掌恭敬禮拜，其一一弟子法皆如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時阿闍梨誦一切頂輪王心呪，把線隨受法人數結於呪索，一呪一結滿四十九結，繫受法人右臂之上，一一如是——女繫於左。又以摧碎頂輪王呪呪白芥子，一呪一打受法人頂，滿三七下、或一七下。復與結印，為印左肩、右肩、咽下、心上、眉間、髮際、頂上、頂後、左右膝等。又誦一字頂輪王呪，呪受法人一百八遍。誦佛眼呪，呪淨白練一百八遍，繫㑻受法人眼，即收銀盤內花，教云：『兩手如法捧花。』從壇西門執手引向外第五院西門住立，教發大願，擲手散花，乃解眼帛，語云：『汝所散花著某佛、某菩薩、某金剛、某天神使者等上，好記莫忘。』復教合掌恭敬禮拜，其一一弟子法皆如是。

「若有散花三迴總不著諸位者，特勿解眼帛去，即隨擯出：『是大罪人，不合入壇。』教令懺悔無始今生一切罪障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有散花三迴總不著諸位者，特勿解眼帛去，即隨擯出：『是大罪人，不合入壇。』教令懺悔無始今生一切罪障。

「是諸弟子散花總竟，重為啟白諸佛、菩薩、金剛神等，方始重引，准前散花。著者解眼；不著者，至竟擯出，更勿重入見壇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸弟子散花總竟，重為啟白諸佛、菩薩、金剛神等，方始重引，准前散花。著者解眼；不著者，至竟擯出，更勿重入見壇。

「其諸弟子已散花者，令壇西門外面東行列，長跪合掌，一心瞻佛。其阿闍梨亦自如法發願讚歎散花供養已，整理威儀，領諸弟子啟白禮讚引前，一時繞壇行道，念心無亂，還坐本座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其諸弟子已散花者，令壇西門外面東行列，長跪合掌，一心瞻佛。其阿闍梨亦自如法發願讚歎散花供養已，整理威儀，領諸弟子啟白禮讚引前，一時繞壇行道，念心無亂，還坐本座。

「次為灌頂，其壇西門外當如法作四肘嚴飾灌頂水壇，如法結界懸繒幡花，如法安置一盤飲食，四角然燈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次為灌頂，其壇西門外當如法作四肘嚴飾灌頂水壇，如法結界懸繒幡花，如法安置一盤飲食，四角然燈。

「當是壇心置一床子，敷白茅草，令受法人於上結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當是壇心置一床子，敷白茅草，令受法人於上結跏趺坐。

「又使二人——一執紫傘蓋，蓋阿闍梨頭上；一執白傘蓋，當水壇上蓋灌頂人頭上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又使二人——一執紫傘蓋，蓋阿闍梨頭上；一執白傘蓋，當水壇上蓋灌頂人頭上。

「阿闍梨當自擎取大壇中心佛前香水瓮誦一字頂輪王呪，呪香水瓮一百八遍，出於壇外，一一次第喚引弟子到灌頂壇，右遶三匝，教令床上面東結跏趺坐。其阿闍梨亦自上壇床邊端立，又問是弟子云：『纔所散花著何佛、菩薩、金剛、諸天身位之上？』弟子答云：『著某佛、某菩薩、某金剛、天等身位之上。』隨其所答，教作其本散花著佛、菩薩、金剛等印，印中著花，教令至心隨念某佛、菩薩、金剛等名。其阿闍梨亦各為結某佛、菩薩、金剛等印印弟子頂，隨誦某佛、菩薩、金剛等呪與灌於頂，為發願言：『願是某甲從今已去常為諸佛、一切菩薩、一切金剛攝受加被，蠲眾罪垢，速證某佛、菩薩、金剛等法及一字頂輪王最上悉地。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿闍梨當自擎取大壇中心佛前香水瓮誦一字頂輪王呪，呪香水瓮一百八遍，出於壇外，一一次第喚引弟子到灌頂壇，右遶三匝，教令床上面東結跏趺坐。其阿闍梨亦自上壇床邊端立，又問是弟子云：『纔所散花著何佛、菩薩、金剛、諸天身位之上？』弟子答云：『著某佛、某菩薩、某金剛、天等身位之上。』隨其所答，教作其本散花著佛、菩薩、金剛等印，印中著花，教令至心隨念某佛、菩薩、金剛等名。其阿闍梨亦各為結某佛、菩薩、金剛等印印弟子頂，隨誦某佛、菩薩、金剛等呪與灌於頂，為發願言：『願是某甲從今已去常為諸佛、一切菩薩、一切金剛攝受加被，蠲眾罪垢，速證某佛、菩薩、金剛等法及一字頂輪王最上悉地。』

「灌頂竟已，教云散花，解散其印，著衣入壇，頂禮謝佛，還坐本座。其餘弟子法皆准此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「灌頂竟已，教云散花，解散其印，著衣入壇，頂禮謝佛，還坐本座。其餘弟子法皆准此。

「若有入此壇中灌頂授法，得作諸呪大灌頂阿闍梨師，又得一切諸佛、菩薩、金剛、獨覺、聲聞、諸天、呪仙、大明呪王悉皆見知，加被擁護，是人當得受於菩薩地位，乃至無上正等菩提更不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有入此壇中灌頂授法，得作諸呪大灌頂阿闍梨師，又得一切諸佛、菩薩、金剛、獨覺、聲聞、諸天、呪仙、大明呪王悉皆見知，加被擁護，是人當得受於菩薩地位，乃至無上正等菩提更不退轉。

「次以內外四角四門香水瓮如前呪之，灌同伴人頂，亦皆蠲眾生無量垢障，諸佛護持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次以內外四角四門香水瓮如前呪之，灌同伴人頂，亦皆蠲眾生無量垢障，諸佛護持。

「若有見此一字頂輪王壇信向隨喜，潔身恭敬，繞壇禮讚，亦得消除一切罪障，及當入受一切法壇即當不為一切毘那夜迦、姥𤜲陀䋾迦等作生障惱，十地菩薩大威德者亦不能壞，速令成向一切呪法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有見此一字頂輪王壇信向隨喜，潔身恭敬，繞壇禮讚，亦得消除一切罪障，及當入受一切法壇即當不為一切毘那夜迦、姥𤜲陀䋾迦等作生障惱，十地菩薩大威德者亦不能壞，速令成向一切呪法。

「所入此壇灌頂受法之者，應自捨身，誓為一切諸佛弟子、阿闍梨弟子，誓願恭敬給侍諸佛及阿闍梨處，應所先施阿闍梨上下名服。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所入此壇灌頂受法之者，應自捨身，誓為一切諸佛弟子、阿闍梨弟子，誓願恭敬給侍諸佛及阿闍梨處，應所先施阿闍梨上下名服。

「其壇南門外門東側邊，准同下說，如法修飾布瑟置迦火壇之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其壇南門外門東側邊，准同下說，如法修飾布瑟置迦火壇之法。

「其阿闍梨於火壇東當又整儀，面東跪坐，當以酥蜜、胡麻人、沈水香末、白檀香末、蘇合香、安悉香、熏陸香、稻穀華各等分相和，呪七遍已，先請火天坐火爐中，以右手𭣎，一呪一燒滿七遍已，即心裏請云：『大火天神且出鑪外側邊安坐，今欲供養諸佛、般若波羅蜜多、一切頂輪王菩薩、諸菩薩等。』作斯語已，即請一切頂輪王菩薩至火鑪中蓮華上坐。其阿闍梨即以左手執金剛杵，一一次第單喚弟子近阿闍梨左邊，合掌作禮，胡跪仰掌，以金剛杵定印弟子手掌心中。當以前酥、蜜、香等右手攥擲，一呪一燒，一稱弟子之名滿一七遍，語云：『汝復還歸本座而坐。』其餘弟子法皆准此，印掌、燒食，一一總竟，即啟一字頂輪王菩薩還歸本座而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其阿闍梨於火壇東當又整儀，面東跪坐，當以酥蜜、胡麻人、沈水香末、白檀香末、蘇合香、安悉香、熏陸香、稻穀華各等分相和，呪七遍已，先請火天坐火爐中，以右手𭣎，一呪一燒滿七遍已，即心裏請云：『大火天神且出鑪外側邊安坐，今欲供養諸佛、般若波羅蜜多、一切頂輪王菩薩、諸菩薩等。』作斯語已，即請一切頂輪王菩薩至火鑪中蓮華上坐。其阿闍梨即以左手執金剛杵，一一次第單喚弟子近阿闍梨左邊，合掌作禮，胡跪仰掌，以金剛杵定印弟子手掌心中。當以前酥、蜜、香等右手攥擲，一呪一燒，一稱弟子之名滿一七遍，語云：『汝復還歸本座而坐。』其餘弟子法皆准此，印掌、燒食，一一總竟，即啟一字頂輪王菩薩還歸本座而坐。

「次請壇中心釋迦牟尼佛至火鑪中蓮華上坐，准前，一呪一燒酥、蜜、香等，滿一百八遍竟，准前啟佛還歸本座而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次請壇中心釋迦牟尼佛至火鑪中蓮華上坐，准前，一呪一燒酥、蜜、香等，滿一百八遍竟，准前啟佛還歸本座而坐。

「其次，准前請召之法，一一次第請諸佛、菩薩、金剛、諸天神等，各結本印、各誦本呪、結蓮華印，一一迎坐火鑪心中，各誦本呪，一呪一燒前酥、蜜、香等，滿一百八遍、或三七遍皆通供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其次，准前請召之法，一一次第請諸佛、菩薩、金剛、諸天神等，各結本印、各誦本呪、結蓮華印，一一迎坐火鑪心中，各誦本呪，一呪一燒前酥、蜜、香等，滿一百八遍、或三七遍皆通供養。

「一一次第燒焯火食獻供養已，一一隨作本印迎送還坐本座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一一次第燒焯火食獻供養已，一一隨作本印迎送還坐本座。

「如是，諸位各各迎請供養送法如前無別：次從東面北頭第一請，一一乃至南頭位盡；次從北面西頭第一請，一一乃至東頭位盡；次從南面東頭第一請，一一乃至西頭位盡；次從西面南頭第一請，一一乃至北頭位盡。其外兩院法亦准此內院請法。如是，供養一切火食總周畢竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，諸位各各迎請供養送法如前無別：次從東面北頭第一請，一一乃至南頭位盡；次從北面西頭第一請，一一乃至東頭位盡；次從南面東頭第一請，一一乃至西頭位盡；次從西面南頭第一請，一一乃至北頭位盡。其外兩院法亦准此內院請法。如是，供養一切火食總周畢竟。

「復次，一、為於國王王族，二、為大臣僚佐，三、為過現一切師僧父母，四、為業道冥官，五、為十方施主，六、為十方法界六道四生三塗八難一切有情，如是六種所為燒焯火食供養者，皆隨所為稱名啟白，同誦一切頂輪王心呪，一呪一燒各三七遍竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，一、為於國王王族，二、為大臣僚佐，三、為過現一切師僧父母，四、為業道冥官，五、為十方施主，六、為十方法界六道四生三塗八難一切有情，如是六種所為燒焯火食供養者，皆隨所為稱名啟白，同誦一切頂輪王心呪，一呪一燒各三七遍竟。

「其阿闍梨乃復自為燒二十一遍，及為道場處主人亦燒二十一遍竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其阿闍梨乃復自為燒二十一遍，及為道場處主人亦燒二十一遍竟。

「時阿闍梨又淨洗手，把持香鑪，燒諸名香，右轉繞壇行道一匝，於西門前合掌禮拜，至誠謝云：『今所供養香華飲食多不如法，深大慚愧諸佛聖眾。』作斯語已又復禮拜。其阿闍梨即便輪結當部中印，及結諸佛、菩薩、金剛、天印，不須誦呪，一一次第顯示徒眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時阿闍梨又淨洗手，把持香鑪，燒諸名香，右轉繞壇行道一匝，於西門前合掌禮拜，至誠謝云：『今所供養香華飲食多不如法，深大慚愧諸佛聖眾。』作斯語已又復禮拜。其阿闍梨即便輪結當部中印，及結諸佛、菩薩、金剛、天印，不須誦呪，一一次第顯示徒眾。

「而為供養種種法事已，又入道場繞壇行道，種種讚歎、禮拜、懺悔、廣發弘願竟已，是阿闍梨又喚最長灌頂受法弟子，當以左手抱弟子右手大拇指，誦佛眼呪，作扇底迦法，燒焯火食一百八遍，令是受法第一弟子蠲眾障累，隨其所作一切法壇自在無礙，任所修為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「而為供養種種法事已，又入道場繞壇行道，種種讚歎、禮拜、懺悔、廣發弘願竟已，是阿闍梨又喚最長灌頂受法弟子，當以左手抱弟子右手大拇指，誦佛眼呪，作扇底迦法，燒焯火食一百八遍，令是受法第一弟子蠲眾障累，隨其所作一切法壇自在無礙，任所修為。

「其阿闍梨又執香鑪，燒諸名香，繞壇行道，無量讚歎、發弘願已，西門禮拜仰啟愧謝：『今此會作種種法事，香花飲食皆不如法，慚愧聖眾，願大慈悲，布施歡喜。』則結解印左轉，誦一字頂輪王呪，後加『悶遮悶遮』四字七遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其阿闍梨又執香鑪，燒諸名香，繞壇行道，無量讚歎、發弘願已，西門禮拜仰啟愧謝：『今此會作種種法事，香花飲食皆不如法，慚愧聖眾，願大慈悲，布施歡喜。』則結解印左轉，誦一字頂輪王呪，後加『悶遮悶遮』四字七遍。

「准前請召之法，先從壇心中院座主乃至外院，一一各用本印呪等啟白發遣各還本土周盡竟已，其阿闍梨手執炬火，領於弟子入壇，一一指示，語云：『此是某佛、某菩薩、某金剛、某天神等像坐位。』一一指示竟，即誦除壇呪三七遍，即便收拾一切幡、花、供養物等，以淨稀泥左轉塗掃，畫壇地却，特莫至見日出之時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前請召之法，先從壇心中院座主乃至外院，一一各用本印呪等啟白發遣各還本土周盡竟已，其阿闍梨手執炬火，領於弟子入壇，一一指示，語云：『此是某佛、某菩薩、某金剛、某天神等像坐位。』一一指示竟，即誦除壇呪三七遍，即便收拾一切幡、花、供養物等，以淨稀泥左轉塗掃，畫壇地却，特莫至見日出之時。

「密跡主！此地得名金繩界道，七寶合成，諸佛居止演說大法轉法輪處，可於此地建立佛堂、塔等為最為上；若人住上，業受有損。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！此地得名金繩界道，七寶合成，諸佛居止演說大法轉法輪處，可於此地建立佛堂、塔等為最為上；若人住上，業受有損。

「其壇內財物，阿闍梨分為三分：一分施入常住供養眾僧、一分給施貧下乞人、一分阿闍梨自受取用，寫經畫像。其諸飲食亦分三分：一分施外眾僧、一分施於貧下乞人、一分施於水陸鳥獸，是入壇者皆不應食此供養食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其壇內財物，阿闍梨分為三分：一分施入常住供養眾僧、一分給施貧下乞人、一分阿闍梨自受取用，寫經畫像。其諸飲食亦分三分：一分施外眾僧、一分施於貧下乞人、一分施於水陸鳥獸，是入壇者皆不應食此供養食。

「若所請喚發遣之時，皆誦一字頂輪王呪、佛眼呪等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若所請喚發遣之時，皆誦一字頂輪王呪、佛眼呪等。

「密跡主！此一字頂輪王呪能斷他呪，一切障礙、毘那夜迦盡皆怖走。作斯壇處，方圓五百踰繕那，一切他呪悉不成就，諸魔、鬼、神怖不中住，菩薩、呪神、一切諸天、呪仙、龍王、藥叉、羅剎、乾闥婆、阿素洛、緊那羅、迦樓羅、摩呼羅伽等，見此依法受持一字頂輪王呪人，禮敬觀讚尊重如佛。是故，智者應常想憶諸佛、菩薩、金剛，塗壇供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！此一字頂輪王呪能斷他呪，一切障礙、毘那夜迦盡皆怖走。作斯壇處，方圓五百踰繕那，一切他呪悉不成就，諸魔、鬼、神怖不中住，菩薩、呪神、一切諸天、呪仙、龍王、藥叉、羅剎、乾闥婆、阿素洛、緊那羅、迦樓羅、摩呼羅伽等，見此依法受持一字頂輪王呪人，禮敬觀讚尊重如佛。是故，智者應常想憶諸佛、菩薩、金剛，塗壇供養。

「密跡主！如是圖畫佛形像、菩薩形像、金剛形像，乃至天、龍、神鬼形像，是名上壇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！如是圖畫佛形像、菩薩形像、金剛形像，乃至天、龍、神鬼形像，是名上壇。

「其中壇者，肘量院位，一切莊嚴亦各依前一一次第。當以五花粉作開敷蓮華為佛花座位、菩薩花座位、金剛花座位、乃至諸天、龍、神鬼座位，各於一一花座臺上皆以其粉各作本佛印、作菩薩印、作金剛印、乃至諸天、龍、神、鬼印，是等印上繞有火焰，是名中壇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其中壇者，肘量院位，一切莊嚴亦各依前一一次第。當以五花粉作開敷蓮華為佛花座位、菩薩花座位、金剛花座位、乃至諸天、龍、神鬼座位，各於一一花座臺上皆以其粉各作本佛印、作菩薩印、作金剛印、乃至諸天、龍、神、鬼印，是等印上繞有火焰，是名中壇。

「其下壇者，肘量院位，一切莊嚴亦各依前一一次第，亦以五色粉作佛座位、菩薩座位、金剛座位，唯作花座，乃至諸天、龍、神、鬼座位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其下壇者，肘量院位，一切莊嚴亦各依前一一次第，亦以五色粉作佛座位、菩薩座位、金剛座位，唯作花座，乃至諸天、龍、神、鬼座位。

「如是三壇種種法事，上法、中法、下法摩壇請召，一切供養誦呪行道皆逐日轉，吉相成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是三壇種種法事，上法、中法、下法摩壇請召，一切供養誦呪行道皆逐日轉，吉相成就。

「密跡主！又有隨心供養成就壇法，准前啟白，方量四肘，如法泥拭，分為二院。畫寶界道，界闊三寸，分內、中院，方闊二肘。當院中心畫一肘白紅開敷蓮華，於花臺面畫一尺量十二輻七寶金輪，繞輪輞刃，周畫火焰。於四角地各畫如意寶瓶，又於瓶口畫寶枝葉花菓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！又有隨心供養成就壇法，准前啟白，方量四肘，如法泥拭，分為二院。畫寶界道，界闊三寸，分內、中院，方闊二肘。當院中心畫一肘白紅開敷蓮華，於花臺面畫一尺量十二輻七寶金輪，繞輪輞刃，周畫火焰。於四角地各畫如意寶瓶，又於瓶口畫寶枝葉花菓。

「分第二院當闊二肘，擘開四門，除四門位分十二隔。東門南隔畫天帝釋金剛杵印，南門東隔畫大天神印，南門西隔畫閻羅王印，西門南隔畫羅剎王印，西門北隔畫龍王印，北門西隔畫風天神印，北門東隔畫多聞天王印，東門北隔畫伊首羅天印。其四角隔各畫二金剛杵，十字交叉。如是印等，蓮華臺上如法畫之，此諸印上繞畫火焰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「分第二院當闊二肘，擘開四門，除四門位分十二隔。東門南隔畫天帝釋金剛杵印，南門東隔畫大天神印，南門西隔畫閻羅王印，西門南隔畫羅剎王印，西門北隔畫龍王印，北門西隔畫風天神印，北門東隔畫多聞天王印，東門北隔畫伊首羅天印。其四角隔各畫二金剛杵，十字交叉。如是印等，蓮華臺上如法畫之，此諸印上繞畫火焰。

「是二院地皆塗青地，中置一字頂輪王像，四面懸列種種幡花。外四角頭置香水瓶，及以花香、末香、燒香、乳、粳米飯、酥蜜、酪等隨心供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是二院地皆塗青地，中置一字頂輪王像，四面懸列種種幡花。外四角頭置香水瓶，及以花香、末香、燒香、乳、粳米飯、酥蜜、酪等隨心供養。

「日日依法斷諸談論，潔身護身，誦呪祈求，懇誠作法則速成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「日日依法斷諸談論，潔身護身，誦呪祈求，懇誠作法則速成就。

「又法，以白㲲或白綾羅作一傘蓋，於蓋上頂四邊帖金，如法莊飾，繫置七尺竿頭，插壇心上，每日三時燒沈水香誦呪，呪蓋滿一千萬，乃於十五日倍潔身服作大供養，手執傘蓋，面東趺坐，調調誦呪，呪令傘蓋放大光焰，則證身通壽娜羅鉢底地、證諸法義、詣諸佛剎、百千眾生喜視為伴、一切如來諸大菩薩共所歌讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，以白㲲或白綾羅作一傘蓋，於蓋上頂四邊帖金，如法莊飾，繫置七尺竿頭，插壇心上，每日三時燒沈水香誦呪，呪蓋滿一千萬，乃於十五日倍潔身服作大供養，手執傘蓋，面東趺坐，調調誦呪，呪令傘蓋放大光焰，則證身通壽娜羅鉢底地、證諸法義、詣諸佛剎、百千眾生喜視為伴、一切如來諸大菩薩共所歌讚。

「又法，詣深山處簡擇勝地，啟白如前，掘地築治作四肘壇，基高一寸，如法摩飾。可壇心上畫廣四尺四寸面，開敷七寶千葉蓮華。壇四院界等闊三寸，畫寶界道，唯開西門。於四角上各畫寶珠，皆繞珠上，周畫火焰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，詣深山處簡擇勝地，啟白如前，掘地築治作四肘壇，基高一寸，如法摩飾。可壇心上畫廣四尺四寸面，開敷七寶千葉蓮華。壇四院界等闊三寸，畫寶界道，唯開西門。於四角上各畫寶珠，皆繞珠上，周畫火焰。

「每日如法清潔身服，燒沈水香，護身結界，於花臺上安詳趺坐，誦一字頂輪王呪滿一千萬數，即從地中涌出一千大仙神眾。是時呪者則證神通，身出光焰照五由旬，五頂輪王一切深法一時證悟，為大娜羅鉢底，無量呪仙而為其伴，壽命一劫，變身如天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「每日如法清潔身服，燒沈水香，護身結界，於花臺上安詳趺坐，誦一字頂輪王呪滿一千萬數，即從地中涌出一千大仙神眾。是時呪者則證神通，身出光焰照五由旬，五頂輪王一切深法一時證悟，為大娜羅鉢底，無量呪仙而為其伴，壽命一劫，變身如天。

「又法，清潔身服，以紫檀木、或白檀木、或屍陀林棺木釘，鐵作三股金剛杵，以牛五淨汁浸，重重浴治。次以香水重重灌洗，呪一千八遍，置壇心上，廣設供養，繞壇四布百盞蘇燈，供養諸佛、五頂輪王、大菩薩等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，清潔身服，以紫檀木、或白檀木、或屍陀林棺木釘，鐵作三股金剛杵，以牛五淨汁浸，重重浴治。次以香水重重灌洗，呪一千八遍，置壇心上，廣設供養，繞壇四布百盞蘇燈，供養諸佛、五頂輪王、大菩薩等。

「每日六時治潔身服，勤加結界，輪印護身，右手掐珠，左手把杵，准前安詳蓮華臺上淨心誦呪呪杵，乃至杵上出大光焰，則得一切呪仙、諸天、神、龍、藥叉皆來禮讚、觀視、敬廙，將往色究竟天，容貌自變如金剛菩薩，壽命一劫，遇彌勒佛，聞甚深法。若命終時，樂欲生於一切佛剎即隨往生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「每日六時治潔身服，勤加結界，輪印護身，右手掐珠，左手把杵，准前安詳蓮華臺上淨心誦呪呪杵，乃至杵上出大光焰，則得一切呪仙、諸天、神、龍、藥叉皆來禮讚、觀視、敬廙，將往色究竟天，容貌自變如金剛菩薩，壽命一劫，遇彌勒佛，聞甚深法。若命終時，樂欲生於一切佛剎即隨往生。

「又法，以粳米飯和酪酥等，每日三時，一呪一燒一千八遍。滿百日已，又於白月十五日一日一夜不食不語，以酥密、酪一呪一燒，稱毘沙門名、諸藥叉名滿一千八遍，毘莎門王及諸藥叉則皆集會，來問行者：『今何所為？』行者答言：『我今所欲一切財寶、長年藥等。』時諸藥叉為取奉施，滿所求願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，以粳米飯和酪酥等，每日三時，一呪一燒一千八遍。滿百日已，又於白月十五日一日一夜不食不語，以酥密、酪一呪一燒，稱毘沙門名、諸藥叉名滿一千八遍，毘莎門王及諸藥叉則皆集會，來問行者：『今何所為？』行者答言：『我今所欲一切財寶、長年藥等。』時諸藥叉為取奉施，滿所求願。

「又法，每日三時以沈水香末和酥蜜等，稱諸天名，一呪一燒一千八遍，滿三七日則得諸天冥加敬護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，每日三時以沈水香末和酥蜜等，稱諸天名，一呪一燒一千八遍，滿三七日則得諸天冥加敬護。

「又法，每日三時以安悉香——碎如酸棗——用和酥蜜酪，稱藥叉名，一呪一燒一千八遍，滿七日夜，則得一切藥叉冥自敬伏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，每日三時以安悉香——碎如酸棗——用和酥蜜酪，稱藥叉名，一呪一燒一千八遍，滿七日夜，則得一切藥叉冥自敬伏。」

一字佛頂輪王經供養成就品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一字佛頂輪王經供養成就品第九

爾時，釋迦牟尼如來復觀大眾，謂金剛密跡主菩薩言：「我見當世一切有情多有頑愚下劣精進心、耽種種癡恚慢垢、下見下行，不能成就是無上法。若有淨信純善有情愛樂此法，發菩提心，行常真政，具大精進，我今唯為是人略說此一字頂輪王無量殊勝功德威力，是諸如來、諸大菩薩、金剛、天等所讚道處，亦是無量諸佛三摩地門所出生處，能令持者超過三界一切魔界，示天中天如來色身，摧碎一切眾惡天、龍、藥叉、羅剎、外道諸惡法，心伏恭敬，所有諸佛、菩薩、金剛、諸天呪法悉攝此中，我於無量百千俱胝劫讚說此呪亦不能盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼如來復觀大眾，謂金剛密跡主菩薩言：「我見當世一切有情多有頑愚下劣精進心、耽種種癡恚慢垢、下見下行，不能成就是無上法。若有淨信純善有情愛樂此法，發菩提心，行常真政，具大精進，我今唯為是人略說此一字頂輪王無量殊勝功德威力，是諸如來、諸大菩薩、金剛、天等所讚道處，亦是無量諸佛三摩地門所出生處，能令持者超過三界一切魔界，示天中天如來色身，摧碎一切眾惡天、龍、藥叉、羅剎、外道諸惡法，心伏恭敬，所有諸佛、菩薩、金剛、諸天呪法悉攝此中，我於無量百千俱胝劫讚說此呪亦不能盡。

「是一字頂輪王呪，過去一切如來為彼有情已說此法，我亦曾於過去無量百千佛邊親聽受得此一字頂輪王教，以是得為諸法中尊，我今亦為汝當說是呪法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一字頂輪王呪，過去一切如來為彼有情已說此法，我亦曾於過去無量百千佛邊親聽受得此一字頂輪王教，以是得為諸法中尊，我今亦為汝當說是呪法。

「密跡主！若當有人精心憶持此一字頂輪王呪，則除無量八難怖畏，破諸魔軍，滅諸重罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！若當有人精心憶持此一字頂輪王呪，則除無量八難怖畏，破諸魔軍，滅諸重罪。

「前所說像隨畫一像，以白檀香泥塗摩壇場，日日三時依法澡浴，著新淨衣，三時誦呪，三時供養，常輪結印，誦一字頂輪王呪滿二百萬。乃侯三月，白月一日於斯像前嚴三肘壇，白檀香泥塗摩壇面，如法持以種種塗香、末香、燒香、香水、飲食、蘇燈、花等壇上布列，如法獻供。舉月一日誦一字頂輪王呪、佛眼呪，三時各誦一千八遍，至十五日採惹底延花(唐地無是華)，當像頂上繫為傘蓋，倍加供養，繞壇四面燃布蘇燈一千八盞，不食不語，清潔身服，結金剛座，調調誦呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「前所說像隨畫一像，以白檀香泥塗摩壇場，日日三時依法澡浴，著新淨衣，三時誦呪，三時供養，常輪結印，誦一字頂輪王呪滿二百萬。乃侯三月，白月一日於斯像前嚴三肘壇，白檀香泥塗摩壇面，如法持以種種塗香、末香、燒香、香水、飲食、蘇燈、花等壇上布列，如法獻供。舉月一日誦一字頂輪王呪、佛眼呪，三時各誦一千八遍，至十五日採惹底延花(唐地無是華)，當像頂上繫為傘蓋，倍加供養，繞壇四面燃布蘇燈一千八盞，不食不語，清潔身服，結金剛座，調調誦呪。

「至後夜時，忽於空中聞雷震聲，則現三相：一、花蓋動，二、畫像身放大光明，三、像自動眼目顧視。覩斯相已，心所願求乞皆圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「至後夜時，忽於空中聞雷震聲，則現三相：一、花蓋動，二、畫像身放大光明，三、像自動眼目顧視。覩斯相已，心所願求乞皆圓滿。

「若常依法精勤誦滿一俱胝數(梵云一俱胝，唐云一千萬)乃名下士，淨業承事供養佛人；若常依法誦滿二俱胝數乃名中士，給侍承事供養佛人；若常依法誦滿三俱胝數乃名上士，親侍承事供養佛人，證大自在，菩薩地住，作法無礙，力能調伏一切天龍八部神鬼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若常依法精勤誦滿一俱胝數(梵云一俱胝，唐云一千萬)乃名下士，淨業承事供養佛人；若常依法誦滿二俱胝數乃名中士，給侍承事供養佛人；若常依法誦滿三俱胝數乃名上士，親侍承事供養佛人，證大自在，菩薩地住，作法無礙，力能調伏一切天龍八部神鬼。

「若樂調伏天龍神者，誦之四遍即各敬伏，隨呪者意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若樂調伏天龍神者，誦之四遍即各敬伏，隨呪者意。

「若欲證大菩薩摩訶薩地，當詣海砂潬上、或江河岸砂潬之上誦呪印塔。塔長一肘，一呪一印塔，隨一一塔前置花香水燒香，誦呪其塔數滿至十俱胝，於最後塔放大光明入呪者身。當是之時，三千大千一切釋、梵天、他化自在天、樂變化天、廣果天、淨居天、色究竟天及諸天等，并種族天各住於空，雨眾香花，種種歌讚，及諸龍、神、藥叉、羅剎、一切神鬼亦皆湊會，散華供養而讚歎之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲證大菩薩摩訶薩地，當詣海砂潬上、或江河岸砂潬之上誦呪印塔。塔長一肘，一呪一印塔，隨一一塔前置花香水燒香，誦呪其塔數滿至十俱胝，於最後塔放大光明入呪者身。當是之時，三千大千一切釋、梵天、他化自在天、樂變化天、廣果天、淨居天、色究竟天及諸天等，并種族天各住於空，雨眾香花，種種歌讚，及諸龍、神、藥叉、羅剎、一切神鬼亦皆湊會，散華供養而讚歎之。

「於是之時，一切寒氷地獄諸苦有情皆得溫適，所有猛火地獄熱惱有情皆得清涼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是之時，一切寒氷地獄諸苦有情皆得溫適，所有猛火地獄熱惱有情皆得清涼。

「是時呪者得大威德，身證神通，為天中天，身金色相如盛年者，證大智慧，於空自在，為大娜羅鉢底。其所同伴見作法者皆得隨從，無量百千諸天呪仙共為伴從，詣諸佛剎，隨心皆至，或處天帝釋宮，分座同坐，顏貌、威光、精進、智慧一切天人無有匹者，及證菩薩方便善巧甚深智慧，調伏有情，復增壽命無量數劫，見諸如來出見成道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時呪者得大威德，身證神通，為天中天，身金色相如盛年者，證大智慧，於空自在，為大娜羅鉢底。其所同伴見作法者皆得隨從，無量百千諸天呪仙共為伴從，詣諸佛剎，隨心皆至，或處天帝釋宮，分座同坐，顏貌、威光、精進、智慧一切天人無有匹者，及證菩薩方便善巧甚深智慧，調伏有情，復增壽命無量數劫，見諸如來出見成道。」

爾時，如來重說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來重說頌曰：

「彼不思議天人敬， 斷諸貪垢邪見輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼不思議天人敬， 斷諸貪垢邪見輪，

身及智慧大精進， 當獲神通利有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身及智慧大精進， 當獲神通利有情，

成就神通證佛地， 得壽人中法勝尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就神通證佛地， 得壽人中法勝尊。

「密跡主！此一字頂輪王大成就法，昔寶髻佛為凡夫時，清潔身心，專法修持，得證成就；金剛幢佛、光明自在王佛……，如是過現十方一切異名無量無數一切諸佛等，皆凡夫時一一勤懇專精，修持此成就法，皆證成就。復有觀世音菩薩、不動處菩薩、曼殊室利菩薩、普賢菩薩……，如是過現十方無量一切大菩薩等，皆凡夫時清潔身心，修持此成就法，獲得菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！此一字頂輪王大成就法，昔寶髻佛為凡夫時，清潔身心，專法修持，得證成就；金剛幢佛、光明自在王佛……，如是過現十方一切異名無量無數一切諸佛等，皆凡夫時一一勤懇專精，修持此成就法，皆證成就。復有觀世音菩薩、不動處菩薩、曼殊室利菩薩、普賢菩薩……，如是過現十方無量一切大菩薩等，皆凡夫時清潔身心，修持此成就法，獲得菩提。

「密跡主！如汝往昔因地之時遇金剛幢如來法欲滅時，憐愍有情，難作能作，種種勤苦修成佛眼大明母呪，當世呪者得復如汝堅固精進，發菩提心，憐愍有情，修此一字頂輪王成就法者，決定成證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！如汝往昔因地之時遇金剛幢如來法欲滅時，憐愍有情，難作能作，種種勤苦修成佛眼大明母呪，當世呪者得復如汝堅固精進，發菩提心，憐愍有情，修此一字頂輪王成就法者，決定成證。

「復別修法，應常對觀一字頂輪王像誦滿百萬，乃於白月十五日加浴清淨，著鮮淨依，一日一夜不食不語，以白芥子和水呪一千八遍，像前散灑，周遍八方，結為壇界。以諸飯食、香水、花香布置供養，壇上四面懸諸幡蓋，持好雄黃置於壇中蓮花心上，面東趺坐，呪是雄黃令現三相：若得煖相，即能調伏一切有情；若得煙相，即便證得隱空大仙；若得光相，持以塗身，證如盛年，為娜羅鉢底，身金色相，以諸呪仙共相伴從，壽命一劫，成就牛黃法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復別修法，應常對觀一字頂輪王像誦滿百萬，乃於白月十五日加浴清淨，著鮮淨依，一日一夜不食不語，以白芥子和水呪一千八遍，像前散灑，周遍八方，結為壇界。以諸飯食、香水、花香布置供養，壇上四面懸諸幡蓋，持好雄黃置於壇中蓮花心上，面東趺坐，呪是雄黃令現三相：若得煖相，即能調伏一切有情；若得煙相，即便證得隱空大仙；若得光相，持以塗身，證如盛年，為娜羅鉢底，身金色相，以諸呪仙共相伴從，壽命一劫，成就牛黃法亦如是。

「又法，伺侯佛神通月，舉白月，一日一出一浴，著新淨衣，三時供養，三時懺悔，誦呪發願，啟請諸佛轉大法輪，六時時別誦一字頂輪王一千八遍。如是作法至十五日，復加精潔，一日一夜不食不語，持以新淨僧伽梨衣，或以錫杖、或以鉢盂呪一千八遍，置壇中心。復以種種飯食、花香施設供養，周勤結界，擁護於身，面東趺坐，調調誦呪，呪僧伽梨衣令現光焰。呪者覩已，披著身上，即證呪仙騰往佛剎，神通自在，能現眾身，壽命一劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，伺侯佛神通月，舉白月，一日一出一浴，著新淨衣，三時供養，三時懺悔，誦呪發願，啟請諸佛轉大法輪，六時時別誦一字頂輪王一千八遍。如是作法至十五日，復加精潔，一日一夜不食不語，持以新淨僧伽梨衣，或以錫杖、或以鉢盂呪一千八遍，置壇中心。復以種種飯食、花香施設供養，周勤結界，擁護於身，面東趺坐，調調誦呪，呪僧伽梨衣令現光焰。呪者覩已，披著身上，即證呪仙騰往佛剎，神通自在，能現眾身，壽命一劫。

「又法，佛神通月詣於河淵沙潬之處，印一肘佛塔數滿十萬，至十四日加法護身。復於像前廣設供養，坐茅草席，右手持一新淨之劍，誦一字頂輪王呪，乃候空中聞出諸妙梵音讚聲，其頂王像則放大光照呪者身，於其空中無量天樂不鼓和鳴，時阿素洛、阿素洛女、及諸呪仙、呪仙種族亦皆集會無量讚歎。是時呪者即證身通，為劍呪仙娜羅鉢底，著諸天服，騰往自在，遊諸佛土，壽命一劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，佛神通月詣於河淵沙潬之處，印一肘佛塔數滿十萬，至十四日加法護身。復於像前廣設供養，坐茅草席，右手持一新淨之劍，誦一字頂輪王呪，乃候空中聞出諸妙梵音讚聲，其頂王像則放大光照呪者身，於其空中無量天樂不鼓和鳴，時阿素洛、阿素洛女、及諸呪仙、呪仙種族亦皆集會無量讚歎。是時呪者即證身通，為劍呪仙娜羅鉢底，著諸天服，騰往自在，遊諸佛土，壽命一劫。

「又法，詣山高勝頂上，嚴飾壇界，懸像面東，結印護身，誦一切頂輪王心呪，呪種種菓實，諸藥以為齋食，勿食飲食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，詣山高勝頂上，嚴飾壇界，懸像面東，結印護身，誦一切頂輪王心呪，呪種種菓實，諸藥以為齋食，勿食飲食。

「又，誦一字頂輪王呪呪屍陀林鐵，鑄以為輪，輻輞具足，其作輪匠六根端嚴。若鑄冶已，將一善伴詣阿素洛窟門，於窟門前懸像結壇，以佉陀羅木斫截燃火，燒設火食。以白芥子、無槵木葉、黑芥子油如法相和，坐茅草席，右手把輪，一呪一燒滿十萬遍，則得破折阿素洛門內一切關鑰；第二十萬遍時，阿素洛宮殿則大火燃；第三十萬遍，阿素洛童女眾等而自出現，恭敬白言：『大丈夫士今何作為？願入宮殿，其所同伴亦皆隨入，任所使為。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，誦一字頂輪王呪呪屍陀林鐵，鑄以為輪，輻輞具足，其作輪匠六根端嚴。若鑄冶已，將一善伴詣阿素洛窟門，於窟門前懸像結壇，以佉陀羅木斫截燃火，燒設火食。以白芥子、無槵木葉、黑芥子油如法相和，坐茅草席，右手把輪，一呪一燒滿十萬遍，則得破折阿素洛門內一切關鑰；第二十萬遍時，阿素洛宮殿則大火燃；第三十萬遍，阿素洛童女眾等而自出現，恭敬白言：『大丈夫士今何作為？願入宮殿，其所同伴亦皆隨入，任所使為。』

「呪者入時勿將伴去。何以故？恐相殘害。若入去時，右手把輪誦呪，直入至宮殿中，為阿素洛尊，阿素洛宮殿一切財寶悉屬呪者窟中一切阿素洛大仙、阿素洛童女皆為侍從。若於世間遊行住者，身亦得如阿素洛身，壽命一劫；若住窟中，亦得壽命一大劫住。若見那羅延輪，憶念此呪，須破即破、須全即全。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪者入時勿將伴去。何以故？恐相殘害。若入去時，右手把輪誦呪，直入至宮殿中，為阿素洛尊，阿素洛宮殿一切財寶悉屬呪者窟中一切阿素洛大仙、阿素洛童女皆為侍從。若於世間遊行住者，身亦得如阿素洛身，壽命一劫；若住窟中，亦得壽命一大劫住。若見那羅延輪，憶念此呪，須破即破、須全即全。

「往昔迦葉佛時，有呪輪王住阿素洛窟，名輪王手呪仙，持輪出遊，今猶現在，供養諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「往昔迦葉佛時，有呪輪王住阿素洛窟，名輪王手呪仙，持輪出遊，今猶現在，供養諸佛。

「復有一字頂輪王大成就法，我昔因地曾為大商主，時名曰路摩。為成呪仙，經過難處，憐愍世間，向諸比丘說佛本行，詣海岸潬、亦詣河岸，一一如法印一肘佛塔，數滿於千。於一一塔前以淨花香持獻供養，誦此一字頂輪王呪滿三百萬，乃以屍陀林鐵使一巧匠——六根端嚴，清治潔身——令持此鐵鑄八寸輪，輻輞無疵，輞刃鋒利。又以牛糞汁中浸洗於輪，呪一千八遍，即便伺候佛神通月，覓一良伴如法作法，專呪是輪滿一俱胝，令現火焰。見已持把，則證身通，遊空自在，往諸佛剎獲大威德，壽命一大劫，化導眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一字頂輪王大成就法，我昔因地曾為大商主，時名曰路摩。為成呪仙，經過難處，憐愍世間，向諸比丘說佛本行，詣海岸潬、亦詣河岸，一一如法印一肘佛塔，數滿於千。於一一塔前以淨花香持獻供養，誦此一字頂輪王呪滿三百萬，乃以屍陀林鐵使一巧匠——六根端嚴，清治潔身——令持此鐵鑄八寸輪，輻輞無疵，輞刃鋒利。又以牛糞汁中浸洗於輪，呪一千八遍，即便伺候佛神通月，覓一良伴如法作法，專呪是輪滿一俱胝，令現火焰。見已持把，則證身通，遊空自在，往諸佛剎獲大威德，壽命一大劫，化導眾生。

「是故，密跡主！汝亦應知，詣大河岸，如法清潔嚴諸壇場，中置一字頂輪王像，以諸花香當日日如法隨心供養，誦一字頂輪王呪滿一俱胝數，則一呪一印塔數滿六百，然可作法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，密跡主！汝亦應知，詣大河岸，如法清潔嚴諸壇場，中置一字頂輪王像，以諸花香當日日如法隨心供養，誦一字頂輪王呪滿一俱胝數，則一呪一印塔數滿六百，然可作法。

「不候時日，覓一卒去米嚲羅，身支未壞無瘢痕者，以諸香湯而淨浴之，與著新淨衣服、花鬘，臥置壇內。是時呪者結界護身，結跏趺坐，呪令起坐，心莫怖悚，安詳問言米嚲羅曰：『為我說示過去未來善惡之事、長年仙藥之事、作金銀法、安怛陀那法、娜羅鉢底法，具為我說，令我明解。』若當呪者加以精進，倍誦其呪，專一作法，即證大轉輪頂娜羅鉢底三摩地，是米嚲羅神隨為使者，能與諸願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不候時日，覓一卒去米嚲羅，身支未壞無瘢痕者，以諸香湯而淨浴之，與著新淨衣服、花鬘，臥置壇內。是時呪者結界護身，結跏趺坐，呪令起坐，心莫怖悚，安詳問言米嚲羅曰：『為我說示過去未來善惡之事、長年仙藥之事、作金銀法、安怛陀那法、娜羅鉢底法，具為我說，令我明解。』若當呪者加以精進，倍誦其呪，專一作法，即證大轉輪頂娜羅鉢底三摩地，是米嚲羅神隨為使者，能與諸願。

「又法，以鐵末一𭣎一呪布內滿口至百八遍，又呪於口，乃令舌長尺餘出現，持以刀割米嚲羅舌，取右手持把則變為劍，是時呪者則得證為劍仙，騰往須彌山頂，一切天見皆大驚怕，伏為伴從，是天帝釋分座同坐，隨至天宮位皆如是，常以六十千俱胝天眾前後導從——是諸天等皆大威德，身光赫奕。復有諸天、火天、天王樂同為伴。如是證者，以一字頂輪王呪威神力故，以神足通於須臾時騰往百千俱胝佛剎，種種遊戲。所至佛剎皆大震動，威光晃曜照諸地獄一切有情，飢者得食、裸者得衣、苦者得樂。復有無量諸天天女圍繞歌讚，百千大劫遊諸佛剎，供養諸佛；若此界壞，復當移詣他諸佛剎。如是功證無量無邊，證菩薩地，利濟有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，以鐵末一𭣎一呪布內滿口至百八遍，又呪於口，乃令舌長尺餘出現，持以刀割米嚲羅舌，取右手持把則變為劍，是時呪者則得證為劍仙，騰往須彌山頂，一切天見皆大驚怕，伏為伴從，是天帝釋分座同坐，隨至天宮位皆如是，常以六十千俱胝天眾前後導從——是諸天等皆大威德，身光赫奕。復有諸天、火天、天王樂同為伴。如是證者，以一字頂輪王呪威神力故，以神足通於須臾時騰往百千俱胝佛剎，種種遊戲。所至佛剎皆大震動，威光晃曜照諸地獄一切有情，飢者得食、裸者得衣、苦者得樂。復有無量諸天天女圍繞歌讚，百千大劫遊諸佛剎，供養諸佛；若此界壞，復當移詣他諸佛剎。如是功證無量無邊，證菩薩地，利濟有情。

「又法，准前結印護身，誦一字頂輪王呪滿六百萬，乃詣河岸，又印二尺八寸佛塔，一呪一印一千八塔，一一塔前各置花香誦呪供養已，又准前覓一米嚲羅，沐浴著衣，護身結界，臥置壇內，以七寶末一𭣎一呪布於口滿，滿百八遍，呪令口中吐出寶珠，光焰顯赫。呪者見已，又復結印加法，印身護身，持取寶珠。是時呪者則證大娜羅鉢底威德呪仙，神通自在騰往遊戲他諸佛剎，隨得無量大威德仙同為眷屬，恒共供養一切諸佛、大菩薩等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，准前結印護身，誦一字頂輪王呪滿六百萬，乃詣河岸，又印二尺八寸佛塔，一呪一印一千八塔，一一塔前各置花香誦呪供養已，又准前覓一米嚲羅，沐浴著衣，護身結界，臥置壇內，以七寶末一𭣎一呪布於口滿，滿百八遍，呪令口中吐出寶珠，光焰顯赫。呪者見已，又復結印加法，印身護身，持取寶珠。是時呪者則證大娜羅鉢底威德呪仙，神通自在騰往遊戲他諸佛剎，隨得無量大威德仙同為眷屬，恒共供養一切諸佛、大菩薩等。

「又法，准前護身結界及護同伴，以淨乳粥和酥，匙抄，一抄一呪布於口滿。又呪米嚲羅身，令自起坐却吐乳粥，即持銅器承取乳粥，呪者、同伴各分半喫。喫乳粥已，則證身通而為呪仙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，准前護身結界及護同伴，以淨乳粥和酥，匙抄，一抄一呪布於口滿。又呪米嚲羅身，令自起坐却吐乳粥，即持銅器承取乳粥，呪者、同伴各分半喫。喫乳粥已，則證身通而為呪仙。

「又法，以右手掌覆按米嚲羅口上，呪令口出熱氣烝手，手則作拳。又呪一千八遍，後以於拳擬一切有情，悉自調伏，的定無疑。若得口出火焰大光，即得證成大拳呪仙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，以右手掌覆按米嚲羅口上，呪令口出熱氣烝手，手則作拳。又呪一千八遍，後以於拳擬一切有情，悉自調伏，的定無疑。若得口出火焰大光，即得證成大拳呪仙。

「又法，詣於蓮荷池岸，治結壇界，面西安置頂輪王像，正於像前結跏趺坐，取以蓮華和酥蜜等，像前誦一字頂輪王呪，一呪一燒滿五百萬呪者，則見頂輪王像眼目顧視，肢手動搖，呪者則得自然財寶，安壽富貴，無苦無惱，除諸災難。又加精進，取以蓮華塗和酥蜜，一呪一燒滿一千萬，則證大娜羅鉢底三摩地。若能倍滿二千萬，則證贍部州摩努使大娜羅鉢底三摩地，行十善行。若重倍倍依法作持，當得證壽四禰嚩中大娜羅鉢底三摩地，所作皆辦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，詣於蓮荷池岸，治結壇界，面西安置頂輪王像，正於像前結跏趺坐，取以蓮華和酥蜜等，像前誦一字頂輪王呪，一呪一燒滿五百萬呪者，則見頂輪王像眼目顧視，肢手動搖，呪者則得自然財寶，安壽富貴，無苦無惱，除諸災難。又加精進，取以蓮華塗和酥蜜，一呪一燒滿一千萬，則證大娜羅鉢底三摩地。若能倍滿二千萬，則證贍部州摩努使大娜羅鉢底三摩地，行十善行。若重倍倍依法作持，當得證壽四禰嚩中大娜羅鉢底三摩地，所作皆辦。

「如是法者，我今略說，的定不疑。乃往古曼殊室利菩薩、普賢菩薩、觀世音菩薩、得大勢至菩薩、虛空手菩薩，及我釋迦牟尼世尊，皆於因地為凡夫時怖於生死，慕善知識，求得斯法，依教修習，脫諸煩惱，今得如是大自在處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是法者，我今略說，的定不疑。乃往古曼殊室利菩薩、普賢菩薩、觀世音菩薩、得大勢至菩薩、虛空手菩薩，及我釋迦牟尼世尊，皆於因地為凡夫時怖於生死，慕善知識，求得斯法，依教修習，脫諸煩惱，今得如是大自在處。」

是時如來重說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時如來重說頌曰：

「輪王最上呪， 若有證成者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「輪王最上呪， 若有證成者，

此界及他土， 一切無等過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此界及他土， 一切無等過。

容貌及威力， 而證於最上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 容貌及威力， 而證於最上，

譬若如來身， 殊特無倫匹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬若如來身， 殊特無倫匹。

如斯頂輪呪， 五頂相應法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如斯頂輪呪， 五頂相應法，

成證超一切， 如向以分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成證超一切， 如向以分別。

如來本法印、 及諸菩薩印， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來本法印、 及諸菩薩印，

與於後世者， 成飾此呪王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與於後世者， 成飾此呪王。

是等無等印， 大力大勇猛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是等無等印， 大力大勇猛，

彼證法成就， 大勇難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼證法成就， 大勇難思議。

十地諸菩薩， 所說呪印法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十地諸菩薩， 所說呪印法，

攝在此中用， 天帝亦摧伏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝在此中用， 天帝亦摧伏，

況餘惡有情， 示法不伏向？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 況餘惡有情， 示法不伏向？

如是等為首， 我說成就法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等為首， 我說成就法。

是故成就者， 勤修如法持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故成就者， 勤修如法持，

縱不證悉地， 亦當離世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 縱不證悉地， 亦當離世間。

佛深理趣門， 一切諸呪法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛深理趣門， 一切諸呪法，

無量佛所說， 皆從此中現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量佛所說， 皆從此中現。」

爾時，釋迦牟尼如來復觀大眾，告金剛密跡主菩薩重說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼如來復觀大眾，告金剛密跡主菩薩重說頌言：

「往昔諸佛說， 寶髻王如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「往昔諸佛說， 寶髻王如來，

經中所說義， 皆集此解說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經中所說義， 皆集此解說。

娜羅弭拏法、 捨嚩羅練伽、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娜羅弭拏法、 捨嚩羅練伽、

摩嶝伽呪法， 廣略皆此說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩嶝伽呪法， 廣略皆此說。

此等之成法， 勿於破法者、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等之成法， 勿於破法者、

愚頑邪見人， 少分為解說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚頑邪見人， 少分為解說，

慳貪悋法者， 亦勿為宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慳貪悋法者， 亦勿為宣說。

以何不說示？ 恐滅與法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以何不說示？ 恐滅與法門。

貧窮匱法人、 不求菩提者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貧窮匱法人、 不求菩提者，

睡寤及行住， 亦不同共處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 睡寤及行住， 亦不同共處。

若有樂求者， 先與授三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有樂求者， 先與授三昧，

教於壇呪法， 身、口之法則， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教於壇呪法， 身、口之法則，

觀想心法門， 乃可為解說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀想心法門， 乃可為解說。

如是輪王法， 過去佛建立， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是輪王法， 過去佛建立，

世間數量法， 采畫諸功巧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間數量法， 采畫諸功巧，

輪王天中法， 而為眾生說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輪王天中法， 而為眾生說，

一切佛所說， 三種呪印法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛所說， 三種呪印法。

呪者無深智， 字句法無解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪者無深智， 字句法無解，

誦句文顛倒， 貪瞋詖嬈惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦句文顛倒， 貪瞋詖嬈惑，

毘那夜迦惱， 議無證成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘那夜迦惱， 議無證成就。

耽著呪文字， 常樂空解說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耽著呪文字， 常樂空解說，

不勤修誦持， 議無證成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不勤修誦持， 議無證成就。

徒雜陋穢人， 勿說勿施與， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 徒雜陋穢人， 勿說勿施與，

顛倒著字法， 壞滅此經教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顛倒著字法， 壞滅此經教，

所施是法人， 議無證成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所施是法人， 議無證成就，

是故於此人， 勿妄示教法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故於此人， 勿妄示教法。

好著名色欲， 願急證斯法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 好著名色欲， 願急證斯法，

世間為大利， 議無證成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間為大利， 議無證成就。

何待度眾生， 世間受眾苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何待度眾生， 世間受眾苦，

獨住於山谷？ 為名、為財利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨住於山谷？ 為名、為財利，

發此心念誦， 議無證成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發此心念誦， 議無證成就。

佛毀三種法， 是故應迴心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛毀三種法， 是故應迴心，

為法、為眾生， 住持相應法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為法、為眾生， 住持相應法。

世有三匪心， 一切皆自性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世有三匪心， 一切皆自性，

撥無因果說， 一切不修得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 撥無因果說， 一切不修得。

云何是呪王， 修到無為地？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何是呪王， 修到無為地？

是故觀二法， 精進福同因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故觀二法， 精進福同因，

伏諸天仙類， 智者不應謗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伏諸天仙類， 智者不應謗。

無智有過者， 修者似少成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無智有過者， 修者似少成，

呪真實智者， 益世不成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪真實智者， 益世不成佛。

如是輪王法， 三族成類品， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是輪王法， 三族成類品，

敬祭一切天， 不歸向頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬祭一切天， 不歸向頂禮。

如是輪王法， 次第之儀則， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是輪王法， 次第之儀則，

如上已教說， 修者咸受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如上已教說， 修者咸受持。」