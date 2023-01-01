一字佛頂輪王經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一字佛頂輪王經卷第三

大唐南天竺三藏菩提流志譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐南天竺三藏菩提流志譯

印成就品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 印成就品第七

爾時，釋迦牟尼如來誥於大眾：「諸善男子！應當受持一切如來出現三摩地無量無數大勇猛力、一切如來安住呪身、一切如來真實種族無量無邊未曾有法、無極威德出生流布大印印呪，是中能生一切菩薩、一切證地神通大法頂三摩地門，能破俱胝一切魔軍，能攝一切諸大菩薩大雄力者、助護持者，能令一切可畏有情生大慈心。諸善男子！我今略說成辦一切諸業威德大印印呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼如來誥於大眾：「諸善男子！應當受持一切如來出現三摩地無量無數大勇猛力、一切如來安住呪身、一切如來真實種族無量無邊未曾有法、無極威德出生流布大印印呪，是中能生一切菩薩、一切證地神通大法頂三摩地門，能破俱胝一切魔軍，能攝一切諸大菩薩大雄力者、助護持者，能令一切可畏有情生大慈心。諸善男子！我今略說成辦一切諸業威德大印印呪。」

爾時，金剛密跡主菩薩合掌恭敬，白言：「世尊！願為解說一切如來流布威德大印印呪，為當利益一切有情，以少功勣遂成大證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛密跡主菩薩合掌恭敬，白言：「世尊！願為解說一切如來流布威德大印印呪，為當利益一切有情，以少功勣遂成大證。」

是時世尊告金剛密跡主菩薩言：「汝當諦聽諦聽，靜慮念持，我今為汝分別解釋諸佛世尊大精進印、印呪之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊告金剛密跡主菩薩言：「汝當諦聽諦聽，靜慮念持，我今為汝分別解釋諸佛世尊大精進印、印呪之法。

一切如來心精進印之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來心精進印之一

「以左右手八指右押左相叉入掌，急合握拳，以二大指相並，平伸押右頭指側中節上，勿使頭屈。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以左右手八指右押左相叉入掌，急合握拳，以二大指相並，平伸押右頭指側中節上，勿使頭屈。印呪曰：

「『娜莫薩嚩(無可反，下同)勃馱(一) 菩地薩埵南(二) 𭢔弭羅(三) 虎(二合)𤙖(四) 淹(丘淹反)(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫薩嚩(無可反，下同)勃馱(一) 菩地薩埵南(二) 𭢔弭羅(三) 虎(二合)𤙖(四) 淹(丘淹反)(五)』

「是印若二大拇指頭雙上下來去，則名啟召如來種族。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是印若二大拇指頭雙上下來去，則名啟召如來種族。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 爾娜職(而職反)(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 爾娜職(而職反)(四)』

「是二印呪名如來最精進心力，能度脫一切地獄、餓鬼、畜生，亦能助成一切如來功勣業事，攝諸菩薩、帝釋、梵王、伊首羅天、焰魔王、水天、風天、多聞天王……，乃至十地大自在菩薩摩訶薩等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是二印呪名如來最精進心力，能度脫一切地獄、餓鬼、畜生，亦能助成一切如來功勣業事，攝諸菩薩、帝釋、梵王、伊首羅天、焰魔王、水天、風天、多聞天王……，乃至十地大自在菩薩摩訶薩等。

觀世音菩薩印之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩印之二

「准前心印，唯改左大拇指屈入掌中，握右頭指頭，右大母指依前定伸。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前心印，唯改左大拇指屈入掌中，握右頭指頭，右大母指依前定伸。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱喃(二) 唵(二合)𤙖(三) 𭢔嚧力(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱喃(二) 唵(二合)𤙖(三) 𭢔嚧力(四)』

「是印若改右大拇指頭上下來去，則名請召觀世音菩薩種族印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是印若改右大拇指頭上下來去，則名請召觀世音菩薩種族印。

金剛密跡主菩薩印之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛密跡主菩薩印之三

「准前心印，當改左大拇指如前伸押，其右大拇指屈入掌中，握左頭指頭，左大拇指依前定伸。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前心印，當改左大拇指如前伸押，其右大拇指屈入掌中，握左頭指頭，左大拇指依前定伸。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱喃(二) 唵(二合)𤙖(三) 跋日囉(上)(四) 姪(亭一反二合)力(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱喃(二) 唵(二合)𤙖(三) 跋日囉(上)(四) 姪(亭一反二合)力(五)』

「是印若改左大拇指頭上下來去，則名請召金剛密跡主菩薩種族印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是印若改左大拇指頭上下來去，則名請召金剛密跡主菩薩種族印。

一字佛頂輪王印之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一字佛頂輪王印之四

「又當合掌，以二無名指、二小指右押左相叉入掌，其二中指直竪伸，各屈第一節，令頭相拄，其二大拇指相並入掌平伸，又以二頭指平屈押二大指甲背上，頭指相拄。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又當合掌，以二無名指、二小指右押左相叉入掌，其二中指直竪伸，各屈第一節，令頭相拄，其二大拇指相並入掌平伸，又以二頭指平屈押二大指甲背上，頭指相拄。印呪曰：

「『娜謨皤(蒱餓反，下同)伽嚩底(丁禮反)(一) 𭢔跛(二合)囉底㰤妬(二) 瑟膩灑野(藥可反，下同)(三) 唵(二合)𤙖(四) 嚲詑誐(魚迦反，下同)妬(五) 瑟膩灑(六) 𭢔娜嚩路枳嚲(七) 姥勃馱(八) 斫訖(二合)囉(上)韈(亡遏反)囉底(九) 虎(二合)𤙖(十) 入嚩攞入嚩攞(十一) 馱架馱架(十二) 度娜度娜(十三) 弭度娜弭度娜(十四) 怛(二合)囉(上音)縒野(十五) 摩囉野(十六) 𮨄(烏骨反，下同)娑那野(十七) 歌娜(十八) 畔惹畔惹(十九) 暗暗(二十) 惡惡(二十一) 各各(二十二) 補(二合)弄(彈舌輕呼)企(輕以反)柅(尼旨反，下同)(二十三) 補(二合)弄(上同)企柅(二十四) 軍拏里𩕳(女井反，下同)(二十五) 𭢔播囉(上)企跢塞(僧乙反)怛囉(二十六) 馱履膩(二十七) 虎(二合)𤙖(二十八)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜謨皤(蒱餓反，下同)伽嚩底(丁禮反)(一) 𭢔跛(二合)囉底㰤妬(二) 瑟膩灑野(藥可反，下同)(三) 唵(二合)𤙖(四) 嚲詑誐(魚迦反，下同)妬(五) 瑟膩灑(六) 𭢔娜嚩路枳嚲(七) 姥勃馱(八) 斫訖(二合)囉(上)韈(亡遏反)囉底(九) 虎(二合)𤙖(十) 入嚩攞入嚩攞(十一) 馱架馱架(十二) 度娜度娜(十三) 弭度娜弭度娜(十四) 怛(二合)囉(上音)縒野(十五) 摩囉野(十六) 𮨄(烏骨反，下同)娑那野(十七) 歌娜(十八) 畔惹畔惹(十九) 暗暗(二十) 惡惡(二十一) 各各(二十二) 補(二合)弄(彈舌輕呼)企(輕以反)柅(尼旨反，下同)(二十三) 補(二合)弄(上同)企柅(二十四) 軍拏里𩕳(女井反，下同)(二十五) 𭢔播囉(上)企跢塞(僧乙反)怛囉(二十六) 馱履膩(二十七) 虎(二合)𤙖(二十八)』

「此一字頂輪王大根本印呪，乃是過去殑伽沙等一切如來已共說持、未來一切如來當共說持、現在一切如來今共說持，為欲攝御諸有情故，同等說持。智者所處，援結此印，一切妬惡、障礙、毘那夜迦悉不親近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此一字頂輪王大根本印呪，乃是過去殑伽沙等一切如來已共說持、未來一切如來當共說持、現在一切如來今共說持，為欲攝御諸有情故，同等說持。智者所處，援結此印，一切妬惡、障礙、毘那夜迦悉不親近。

「密跡主！此一字頂輪王大根本印，一切諸佛住於百千俱胝殑伽沙劫讚說此印功德神力亦不能盡，復以種種言詞譬喻說是大印亦不能盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！此一字頂輪王大根本印，一切諸佛住於百千俱胝殑伽沙劫讚說此印功德神力亦不能盡，復以種種言詞譬喻說是大印亦不能盡。

「若當智者輪持此印、誦一字頂輪王呪，則常不為俱胝百千魔魔族伺求惱亂，是人却後百千俱胝大劫不墮惡道。何以故？是人所得福蘊功德我於百千俱胝大劫說亦不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若當智者輪持此印、誦一字頂輪王呪，則常不為俱胝百千魔魔族伺求惱亂，是人却後百千俱胝大劫不墮惡道。何以故？是人所得福蘊功德我於百千俱胝大劫說亦不盡。

「此大一字頂輪王呪，若當有人以一淨心精持戒行、常誦持者，所得念力、慧力、智力於百千俱胝劫所受生處常不退失。何以故？如是大印有大威德、有大功用、無量力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此大一字頂輪王呪，若當有人以一淨心精持戒行、常誦持者，所得念力、慧力、智力於百千俱胝劫所受生處常不退失。何以故？如是大印有大威德、有大功用、無量力故。

高頂輪王印之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高頂輪王印之五

「又以左右二無名指、二小指右押左相叉入掌，次以二中指直竪，頭相拄，其二母指相並，伸押二無名指中節側上，又以二頭指當中指側中節上屈頭相拄。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以左右二無名指、二小指右押左相叉入掌，次以二中指直竪，頭相拄，其二母指相並，伸押二無名指中節側上，又以二頭指當中指側中節上屈頭相拄。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 入嚩路入嚩攞揟(寧執反)弭(洴野反)揟(同上二合)妙(彌遙反)(四) 誐妬瑦瑟膩灑(五) 度娜度娜虎(二合)𤙖(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 入嚩路入嚩攞揟(寧執反)弭(洴野反)揟(同上二合)妙(彌遙反)(四) 誐妬瑦瑟膩灑(五) 度娜度娜虎(二合)𤙖(六)』

白傘蓋頂輪王印之六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白傘蓋頂輪王印之六

「准前高頂王印，當改二手中指微屈第一節，平頭相拄，次開二頭指，相去半寸。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前高頂王印，當改二手中指微屈第一節，平頭相拄，次開二頭指，相去半寸。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 麼麼麼麼(四) 虎(二合)𤙖溺(儞昔反)(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 麼麼麼麼(四) 虎(二合)𤙖溺(儞昔反)(五)』

光聚頂輪王印之七(一名金輪佛頂印) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光聚頂輪王印之七(一名金輪佛頂印)

「准前高頂輪王印，唯改二頭指磔開，直竪伸頭，各去中指頭一寸二分許。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前高頂輪王印，唯改二頭指磔開，直竪伸頭，各去中指頭一寸二分許。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 嚲詑誐妬瑦瑟膩灑(四) 𭢔娜嚩路(輕呼)枳嚲(五) 姥𤜲(同上)馱諦劭(儒照反，下同)囉始(六) 虎(二合)𤙖(七) 入嚩攞入嚩攞(八) 馱哿馱哿(九) 娜囉弭娜囉弭(十) 嗔娜嗔娜頻娜頻娜(十一) 虎(二合)𤙖泮(十二) 窣嚩訶(十三)』 勝頂輪王印之八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 嚲詑誐妬瑦瑟膩灑(四) 𭢔娜嚩路(輕呼)枳嚲(五) 姥𤜲(同上)馱諦劭(儒照反，下同)囉始(六) 虎(二合)𤙖(七) 入嚩攞入嚩攞(八) 馱哿馱哿(九) 娜囉弭娜囉弭(十) 嗔娜嗔娜頻娜頻娜(十一) 虎(二合)𤙖泮(十二) 窣嚩訶(十三)』 勝頂輪王印之八

「准前白傘蓋頂輪王印，唯改二頭指於中指第一節下平屈，頭相拄。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前白傘蓋頂輪王印，唯改二頭指於中指第一節下平屈，頭相拄。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 惹劭瑟膩灑(四) 入嚩攞入嚩攞(五) 畔馱畔馱(六) 娜麼娜麼(七) 咄(二合)嚕𤙖(八) 咄(二合)嚕𤙖(九) 咄(二合)嚕𤙖(十) 臛(呼各反)(十一) 㰤曩(輕呼)虎(二合)𤙖(十二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 惹劭瑟膩灑(四) 入嚩攞入嚩攞(五) 畔馱畔馱(六) 娜麼娜麼(七) 咄(二合)嚕𤙖(八) 咄(二合)嚕𤙖(九) 咄(二合)嚕𤙖(十) 臛(呼各反)(十一) 㰤曩(輕呼)虎(二合)𤙖(十二)』

轉法輪印之九(用一字頂輪王呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉法輪印之九(用一字頂輪王呪)

「又以左右二小指平屈，頭相拄，次以二無名指各屈入掌中，其二中指各微屈竪，頭相拄，其二頭指當中指中節側上，頭相拄，其二大指各押二無名指上，開二掌，腕相去四寸。是一法印能轉十二行相法輪，滅諸垢障，與如來等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以左右二小指平屈，頭相拄，次以二無名指各屈入掌中，其二中指各微屈竪，頭相拄，其二頭指當中指中節側上，頭相拄，其二大指各押二無名指上，開二掌，腕相去四寸。是一法印能轉十二行相法輪，滅諸垢障，與如來等。

雹摧煩惱印之十(用一字頂輪王呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雹摧煩惱印之十(用一字頂輪王呪)

「准頂輪王印，改二中指直竪合頭，又以二頭指㧙在二中指背後，頭相拄，是一法印亦名坐印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准頂輪王印，改二中指直竪合頭，又以二頭指㧙在二中指背後，頭相拄，是一法印亦名坐印。

「密跡主！是五大印名一切如來頂輪王呪種族王印大印：一名高頂輪王印，二名白傘蓋頂輪王印，三名光聚頂輪王印，四名轉法輪印，五名雹摧煩惱印，是之印等名大頂輪王印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！是五大印名一切如來頂輪王呪種族王印大印：一名高頂輪王印，二名白傘蓋頂輪王印，三名光聚頂輪王印，四名轉法輪印，五名雹摧煩惱印，是之印等名大頂輪王印。

如來大心印之十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來大心印之十一

「准前第一如來心印，唯改二大拇指雙屈入掌中，是一法印名如來心大精進印，呪者若常輪結是印，誦頂輪王呪，一呪一印心上，滿一百八遍，則能摧滅過現一切根本重罪。常以是印作一切法，擁護於身。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前第一如來心印，唯改二大拇指雙屈入掌中，是一法印名如來心大精進印，呪者若常輪結是印，誦頂輪王呪，一呪一印心上，滿一百八遍，則能摧滅過現一切根本重罪。常以是印作一切法，擁護於身。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 遇那㘑弭囉(四) 窣(二合)嚩訶(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 遇那㘑弭囉(四) 窣(二合)嚩訶(五)』

「是一法呪功力同前第一印呪，於作法處互用亦得，是呪有大威猛力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法呪功力同前第一印呪，於作法處互用亦得，是呪有大威猛力故。

一切頂輪王心印之十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切頂輪王心印之十二

「又，合掌當心，大虛掌內，復以左右八指各平屈，頭相拄，其八指間相去三分，以二大指亦相去三分平直竪伸。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，合掌當心，大虛掌內，復以左右八指各平屈，頭相拄，其八指間相去三分，以二大指亦相去三分平直竪伸。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 卓(二合)嚕𤙖(四) 畔馱(五) 窣(二合)嚩訶(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 卓(二合)嚕𤙖(四) 畔馱(五) 窣(二合)嚩訶(六)』

「是法印呪亦能成辦一切事業、自護護他，結修諸法離障惱故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪亦能成辦一切事業、自護護他，結修諸法離障惱故。

如來錫杖印之十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來錫杖印之十三

「又以右手大拇指橫屈入掌，以頭指、中指、無名指、小指急握作拳，屈肘當前，平伸其左手把袈裟角，出頭四寸，屈肘當前平伸。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以右手大拇指橫屈入掌，以頭指、中指、無名指、小指急握作拳，屈肘當前，平伸其左手把袈裟角，出頭四寸，屈肘當前平伸。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 度柰(奴箇反)爾嚲囉拏(四) 虎(二合)𤙖(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 度柰(奴箇反)爾嚲囉拏(四) 虎(二合)𤙖(五)』

「是法印呪，若遇諸惡一切有情則結是印用擁護身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，若遇諸惡一切有情則結是印用擁護身。

如來鉢印之十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來鉢印之十四

「先以右手當心仰掌，次以左手覆合右手掌上，其左小指頭與右大指頭相拄，其左大指頭與右小指頭相拄。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先以右手當心仰掌，次以左手覆合右手掌上，其左小指頭與右大指頭相拄，其左大指頭與右小指頭相拄。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 路迦(居奈反又反，奈字奴箇反)播攞地瑟恥嚲(四) 馱羅(上)馱羅野(五) 摩訶努皤嚩(六) 勃馱播怛(二合)囉(七) 窣嚩訶(八)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 路迦(居奈反又反，奈字奴箇反)播攞地瑟恥嚲(四) 馱羅(上)馱羅野(五) 摩訶努皤嚩(六) 勃馱播怛(二合)囉(七) 窣嚩訶(八)』

「是法印呪具大精進，常為一切如來神力而加護之。輪結是印并誦此呪，一一遍終稱憶地獄、餓鬼有情，滿百八遍，則得地獄、一切餓鬼飽食諸食。若曠野行，結持此印并誦是呪，則得曠野一切鬼神不相嬈惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪具大精進，常為一切如來神力而加護之。輪結是印并誦此呪，一一遍終稱憶地獄、餓鬼有情，滿百八遍，則得地獄、一切餓鬼飽食諸食。若曠野行，結持此印并誦是呪，則得曠野一切鬼神不相嬈惱。

如來相好印之十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來相好印之十五

「又以左右二中指、二無名指、二小指右押左相叉入掌，各搏掌，直伸其二頭指，頭側相拄，是二大指各搏頭指側上，以印倒垂仰掌置於額上，二頭指頭正當眉間。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以左右二中指、二無名指、二小指右押左相叉入掌，各搏掌，直伸其二頭指，頭側相拄，是二大指各搏頭指側上，以印倒垂仰掌置於額上，二頭指頭正當眉間。印呪曰：

「『娜莫薩嚩嚲詑伽(同上)底(一)(同上) 瓢(同上)𭢔囉褐䌎(二)(毘藥反) 三藐三勃睇䌎(三) 醯醯(二醯字怒聲呼之)(四) 畔馱畔馱(五) 底瑟侘(丑價反，下同)底瑟侘(六) 馱囉(上)野馱囉(上)野(七) 儞論(彈舌呼之)馱(八) 儞論馱(同上)𤜲拏麼抳(九) 窣嚩訶(十)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫薩嚩嚲詑伽(同上)底(一)(同上) 瓢(同上)𭢔囉褐䌎(二)(毘藥反) 三藐三勃睇䌎(三) 醯醯(二醯字怒聲呼之)(四) 畔馱畔馱(五) 底瑟侘(丑價反，下同)底瑟侘(六) 馱囉(上)野馱囉(上)野(七) 儞論(彈舌呼之)馱(八) 儞論馱(同上)𤜲拏麼抳(九) 窣嚩訶(十)』

「是法呪印名大丈夫天人相好，若有常能輪結此印，則速成就一切悉地，具大威德。若以印印頂，則名如來頂印；若以印印鼻，名如來鼻印。頂鼻印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法呪印名大丈夫天人相好，若有常能輪結此印，則速成就一切悉地，具大威德。若以印印頂，則名如來頂印；若以印印鼻，名如來鼻印。頂鼻印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 縊(烏異反)哩抳虎(二合)𤙖泮(四) 窣嚩訶(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 縊(烏異反)哩抳虎(二合)𤙖泮(四) 窣嚩訶(五)』

「是如來頂鼻印常結護身，當於百千俱胝大劫所生之處不患頂、鼻諸疾等病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是如來頂鼻印常結護身，當於百千俱胝大劫所生之處不患頂、鼻諸疾等病。

如來眼印呪之十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來眼印呪之十六

「又以二手合掌，以二大指雙屈入掌，次以二頭指各屈頭第一節，以頭押二中指側中節上，其二頭指頭相去一寸，是如來眼印。於頂輪王壇清淨輪結，能作大益，滅諸重罪，成進一字頂輪王呪者悉地。若已過世百千俱胝劫所修功德，以印威力盡悉攝來積集功德蘊。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以二手合掌，以二大指雙屈入掌，次以二頭指各屈頭第一節，以頭押二中指側中節上，其二頭指頭相去一寸，是如來眼印。於頂輪王壇清淨輪結，能作大益，滅諸重罪，成進一字頂輪王呪者悉地。若已過世百千俱胝劫所修功德，以印威力盡悉攝來積集功德蘊。印呪曰：

「『娜莫薩嚩嚲詑伽(上)底(同)瓢(同上)𭢔囉褐䌎三藐三勃睇䌎(二) 唵(二合)𤙖(三) 嚕嚕(四) 塞(同上)普嚕(五) 入嚩攞(六) 底瑟侘(七) 悉馱澇者泥(八) 薩嚩遏詑娑馱聹(九) 窣嚩訶(十)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫薩嚩嚲詑伽(上)底(同)瓢(同上)𭢔囉褐䌎三藐三勃睇䌎(二) 唵(二合)𤙖(三) 嚕嚕(四) 塞(同上)普嚕(五) 入嚩攞(六) 底瑟侘(七) 悉馱澇者泥(八) 薩嚩遏詑娑馱聹(九) 窣嚩訶(十)』

「密跡主！此如來眼大明王呪是十俱胝佛同共宣說，我於往昔為菩薩時於十俱胝佛所受得斯呪。若當呪者常能以大精進心誦持是呪，則得一切菩薩呪神盡悉現前，一切金剛種族呪品亦皆成就。是故，密跡主！持一字頂輪王呪者，應先每誦斯呪七遍、或二三七遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！此如來眼大明王呪是十俱胝佛同共宣說，我於往昔為菩薩時於十俱胝佛所受得斯呪。若當呪者常能以大精進心誦持是呪，則得一切菩薩呪神盡悉現前，一切金剛種族呪品亦皆成就。是故，密跡主！持一字頂輪王呪者，應先每誦斯呪七遍、或二三七遍。

「是如來眼大明王呪，如來今為一切有情得大安樂、離垢清淨故說。呪者若遇暴惡性人，呪手摩面默誦斯呪，對共論理，得彼熙喜，亦能摧伏一切魑、魅、魍、魎、惡鬼神等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是如來眼大明王呪，如來今為一切有情得大安樂、離垢清淨故說。呪者若遇暴惡性人，呪手摩面默誦斯呪，對共論理，得彼熙喜，亦能摧伏一切魑、魅、魍、魎、惡鬼神等。

「密跡主！若人誦持一字頂輪王呪，一所祈法、二所祈法不成證者，則應加此大明王呪，齊等雙誦滿二十萬遍，決定成就一字頂輪王呪最上悉地；若未經是一、二作法而雙誦者，則隨殃損呪者身故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！若人誦持一字頂輪王呪，一所祈法、二所祈法不成證者，則應加此大明王呪，齊等雙誦滿二十萬遍，決定成就一字頂輪王呪最上悉地；若未經是一、二作法而雙誦者，則隨殃損呪者身故。

如來眉毫印呪之十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來眉毫印呪之十七

「准如來眼印，唯改二頭指各當中指背上節，頭離中指節各一分。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准如來眼印，唯改二頭指各當中指背上節，頭離中指節各一分。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 紇(二合)𭌆(三) 虎(二合)𤙖(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 紇(二合)𭌆(三) 虎(二合)𤙖(四)』

「此如來眉毫印呪，乃是過去一切如來已同宣說，我今亦說。輪此印時，大自在天、俱摩羅天、[保-木+大]呬野天等皆不嬈惱，何況諸小魑、魅、鬼、神而作惱耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此如來眉毫印呪，乃是過去一切如來已同宣說，我今亦說。輪此印時，大自在天、俱摩羅天、[保-木+大]呬野天等皆不嬈惱，何況諸小魑、魅、鬼、神而作惱耶？

如來口印之十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來口印之十八

「准如來心印，唯改二大拇指並胛竪伸，等屈頭節，令去右頭指側三麥顆間，以印置於面門，是二大拇指背頭節，正當脣間。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准如來心印，唯改二大拇指並胛竪伸，等屈頭節，令去右頭指側三麥顆間，以印置於面門，是二大拇指背頭節，正當脣間。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 枳𭌆枳𭌆(三) 虎(二合)𤙖(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 枳𭌆枳𭌆(三) 虎(二合)𤙖(四)』

「是一印呪備大焰炬，能速助辦一切事業。呪者若常輪結斯印，當置口前，誦此口呪二、三七遍，後誦一字頂輪王呪者，以印呪力，三界人天見聞語論悉皆敬愛。是故，此人應常和雅真軟法語，斯人於當百千俱胝劫不患口疾。是大自在天、毘瑟怒天，及諸天龍八部、鬼神聞此人語亦皆敬伏，況餘小魑、魅、鬼神？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一印呪備大焰炬，能速助辦一切事業。呪者若常輪結斯印，當置口前，誦此口呪二、三七遍，後誦一字頂輪王呪者，以印呪力，三界人天見聞語論悉皆敬愛。是故，此人應常和雅真軟法語，斯人於當百千俱胝劫不患口疾。是大自在天、毘瑟怒天，及諸天龍八部、鬼神聞此人語亦皆敬伏，況餘小魑、魅、鬼神？

難勝奮怒王印之十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難勝奮怒王印之十九

「當以右膝著地，左脚踏地，作欲起向前𩜁身勢，仰面怒目，邪視左邊。當以右臂手指右邊向後，側臂邪伸，緊急怒臂，欲向地勢，其五指散怒磔開，手掌似覆似側。次以左臂左邊向後，擡臂緊急努屈，臂手向上，其五指少散，竪努磔開，掌面向前。結是印時，發大怒聲，稱『虎(二合)𤙖』二字三七聲者，諸有障罪則皆破滅、欲界魔王及魔軍將悉皆摧碎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當以右膝著地，左脚踏地，作欲起向前𩜁身勢，仰面怒目，邪視左邊。當以右臂手指右邊向後，側臂邪伸，緊急怒臂，欲向地勢，其五指散怒磔開，手掌似覆似側。次以左臂左邊向後，擡臂緊急努屈，臂手向上，其五指少散，竪努磔開，掌面向前。結是印時，發大怒聲，稱『虎(二合)𤙖』二字三七聲者，諸有障罪則皆破滅、欲界魔王及魔軍將悉皆摧碎。

「我昔初詣熙連禪河，沐浴身已，趣此菩提樹下坐金剛座。是時當有無量百千俱胝魔王及魔族眾，各持種種惡穢怒相嬈惱怖我，時難勝奮怒王忽於我前從地湧出，作天女相，瞋結斯印，摧諸魔眾，種種怖相一時散滅，無能惱者。當是夜中至明曉時，我則圓證無上正智，觀見世間一切沙門婆羅門無有證者。摧魔印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我昔初詣熙連禪河，沐浴身已，趣此菩提樹下坐金剛座。是時當有無量百千俱胝魔王及魔族眾，各持種種惡穢怒相嬈惱怖我，時難勝奮怒王忽於我前從地湧出，作天女相，瞋結斯印，摧諸魔眾，種種怖相一時散滅，無能惱者。當是夜中至明曉時，我則圓證無上正智，觀見世間一切沙門婆羅門無有證者。摧魔印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 虎嚕虎嚕(四) 戰拏(尼加反)理摩嶝(都亘反)倪(魚枳反)(五) 虎(二合)𤙖窣嚩訶(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 虎嚕虎嚕(四) 戰拏(尼加反)理摩嶝(都亘反)倪(魚枳反)(五) 虎(二合)𤙖窣嚩訶(六)』

「密跡主！此難勝奮怒王呪是我所說，若當呪者遇大恐怖惡鬼神處而欲護身結界、擁護造修法者，應勤精進持結此印并誦此呪，趣修此法則無障惱，速得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！此難勝奮怒王呪是我所說，若當呪者遇大恐怖惡鬼神處而欲護身結界、擁護造修法者，應勤精進持結此印并誦此呪，趣修此法則無障惱，速得成就。

如來槊印之二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來槊印之二十

「端身，結跏趺坐，以左手仰掌橫屈臍下，其四指相著直伸，是大拇指微屈直伸，搏著頭指根側，次以右手大拇指與頭指頭相捻，其中指、無名指、小指相著並伸，微少似屈，是大拇指頭指與左手小指頭相拄。是一法印，智者若常持結，於當受生永不退失信進慧力、如來行力，得諸如來而加護念。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「端身，結跏趺坐，以左手仰掌橫屈臍下，其四指相著直伸，是大拇指微屈直伸，搏著頭指根側，次以右手大拇指與頭指頭相捻，其中指、無名指、小指相著並伸，微少似屈，是大拇指頭指與左手小指頭相拄。是一法印，智者若常持結，於當受生永不退失信進慧力、如來行力，得諸如來而加護念。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 弭惹曳摩訶鑠底(四) 突(彈舌呼之)馱𭌆(五) 虎(二合)𤙖泮(六) 弭惹以儞泮(七) 忙誐黎泮(八) 窣嚩訶(九)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 弭惹曳摩訶鑠底(四) 突(彈舌呼之)馱𭌆(五) 虎(二合)𤙖泮(六) 弭惹以儞泮(七) 忙誐黎泮(八) 窣嚩訶(九)』

「是一法呪每日三時誦三七者，速於三界得無障礙勝成就故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法呪每日三時誦三七者，速於三界得無障礙勝成就故。

如來臍印之二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來臍印之二十一

「准如來槊印，唯改右手大拇指、頭指頭去離左手小指頭一麥顆間，是一法印亦名諸佛大神力印。智者若常憶持、輪結此印、并誦斯呪，則得消除一日、二日瘧病、痿黃之病、腹頭痛病及諸等病，又得一切災障自然殄滅，當受福命，安隱豐樂。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准如來槊印，唯改右手大拇指、頭指頭去離左手小指頭一麥顆間，是一法印亦名諸佛大神力印。智者若常憶持、輪結此印、并誦斯呪，則得消除一日、二日瘧病、痿黃之病、腹頭痛病及諸等病，又得一切災障自然殄滅，當受福命，安隱豐樂。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 旨置旨置(四) 窣嚩訶(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 旨置旨置(四) 窣嚩訶(五)』

「是一法呪能現如來種種色類不可思議神通變化，安慰有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法呪能現如來種種色類不可思議神通變化，安慰有情。

如來甲印之二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來甲印之二十二

「當以右手當心，以大拇指橫屈掌中，以頭指、中指、無名指、小指急握大指作拳，是一法印名最一切頂輪王心印。智者若常以印印於頂、項、左右肩髆及印心上，則令持者得大威力。呪者雖復如法精進修持於法，若無斯印則無莊飾，如形裸陋、如國無王、如屋無人、如食無鹽、如池枯涸、如地空無叢林花草、如事火外道婆羅門無法可依、如王乘車無控御者，智者如是雖復精勤，若無甲印則為魔嬈，無所成効。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當以右手當心，以大拇指橫屈掌中，以頭指、中指、無名指、小指急握大指作拳，是一法印名最一切頂輪王心印。智者若常以印印於頂、項、左右肩髆及印心上，則令持者得大威力。呪者雖復如法精進修持於法，若無斯印則無莊飾，如形裸陋、如國無王、如屋無人、如食無鹽、如池枯涸、如地空無叢林花草、如事火外道婆羅門無法可依、如王乘車無控御者，智者如是雖復精勤，若無甲印則為魔嬈，無所成効。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 部(引)入嚩攞(四) 虎(二合)𤙖(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 部(引)入嚩攞(四) 虎(二合)𤙖(五)』

「是一法呪名如來金剛句三摩地，常用護身。如王被甲、嚴加器仗，則不怖畏惡賊兵眾。如此智者亦復如是，每日三時，量力量法，如法勤修是甲印呪，則速成就，無所怖故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法呪名如來金剛句三摩地，常用護身。如王被甲、嚴加器仗，則不怖畏惡賊兵眾。如此智者亦復如是，每日三時，量力量法，如法勤修是甲印呪，則速成就，無所怖故。

如來髮髻印之二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來髮髻印之二十三

「准前甲印，唯改伸中指直竪，以印安頂，令直聳竪。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前甲印，唯改伸中指直竪，以印安頂，令直聳竪。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 𭢔𦁐(俱欝反二合)律(彈舌呼之)(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 𭢔𦁐(俱欝反二合)律(彈舌呼之)(三)』

「是一印呪名如來髻三摩地門力，能成作一切事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一印呪名如來髻三摩地門力，能成作一切事業。

如來耳印之二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來耳印之二十四

「准前甲印，唯改伸頭指直竪，以印竪安耳門，與上耳輪齊。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前甲印，唯改伸頭指直竪，以印竪安耳門，與上耳輪齊。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 虎(極輕呼)迦(居娜反短呼)(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 虎(極輕呼)迦(居娜反短呼)(三)』

「是一印呪名如來耳三摩地門，若常輪結，速得除滅一切耳病，當證天耳通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一印呪名如來耳三摩地門，若常輪結，速得除滅一切耳病，當證天耳通。

如來牙印之二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來牙印之二十五

「當以左手頭指、中指、無名指、小指急屈把拳，莫使露甲，又以大拇指直伸押頭指正側上，其大拇指面上第一文與頭指外背齊，以印置左牙頷；右亦如是。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當以左手頭指、中指、無名指、小指急屈把拳，莫使露甲，又以大拇指直伸押頭指正側上，其大拇指面上第一文與頭指外背齊，以印置左牙頷；右亦如是。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 嚲詑誐嚲(四) 鄧瑟䋾(知禮反)㘑(五) 虎(二合)𤙖泮(六) 窣嚩訶(七)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 嚲詑誐嚲(四) 鄧瑟䋾(知禮反)㘑(五) 虎(二合)𤙖泮(六) 窣嚩訶(七)』

「是一印呪名如來牙三摩地門，有大威力，以誦斯呪輪印印牙，於當來世得佛齒牙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一印呪名如來牙三摩地門，有大威力，以誦斯呪輪印印牙，於當來世得佛齒牙。

如來頭印之二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來頭印之二十六

「又以右手大拇指橫押中指、無名指、小指甲上，頭指直伸，捻頭頂上。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以右手大拇指橫押中指、無名指、小指甲上，頭指直伸，捻頭頂上。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 慕𤜲馱𩕳(四) 窣嚩訶(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 慕𤜲馱𩕳(四) 窣嚩訶(五)』

「是一印呪名如來頭三摩地門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一印呪名如來頭三摩地門。

如來脣印之二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來脣印之二十七

「又以右手大拇指竪伸博著頭指側，以頭指直竪，伸其中指似曲，其無名指向掌，屈如鉤形，其小拇指屈如初月形。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以右手大拇指竪伸博著頭指側，以頭指直竪，伸其中指似曲，其無名指向掌，屈如鉤形，其小拇指屈如初月形。呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 阿阿(三) 嚩(無可反)(四) 嚩(同上)憨(呼甘反)(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 阿阿(三) 嚩(無可反)(四) 嚩(同上)憨(呼甘反)(五)』

「是一印呪名如來脣三摩地門，持者當得滅除罪故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一印呪名如來脣三摩地門，持者當得滅除罪故。

如來舌印之二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來舌印之二十八

「又以右手頭指、中指、無名指、小指並相搏著，當於心上，仰掌平伸，其大拇指橫屈掌中，其四指頭向外指之。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以右手頭指、中指、無名指、小指並相搏著，當於心上，仰掌平伸，其大拇指橫屈掌中，其四指頭向外指之。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 娜囉(四) 儞梵(蒲紺反)惹(五) 虎(二合)𤙖泮(六) 窣嚩訶(七)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 娜囉(四) 儞梵(蒲紺反)惹(五) 虎(二合)𤙖泮(六) 窣嚩訶(七)』

「是一印呪名如來舌三摩地門，持者當得如來舌相福圓滿故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一印呪名如來舌三摩地門，持者當得如來舌相福圓滿故。

如來肋印之二十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來肋印之二十九

「又以右手屈肘當助，以無名指、小指雙屈，頭拄大拇指面，其頭指、中指並著直竪伸，向前叉肋。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以右手屈肘當助，以無名指、小指雙屈，頭拄大拇指面，其頭指、中指並著直竪伸，向前叉肋。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 虎(二合)𤙖恪(苦愕反)(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 虎(二合)𤙖恪(苦愕反)(四)』

「是一印呪名如來助三摩地門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一印呪名如來助三摩地門。

如來髆印之三十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來髆印之三十

「准前甲印，唯改臂直伸向上。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前甲印，唯改臂直伸向上。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 畔惹𭢔(引)呬(呼以反)泮(三) 窣嚩訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 畔惹𭢔(引)呬(呼以反)泮(三) 窣嚩訶(四)』

「是一印呪名如來髆三摩地門，具大神力，勇猛殊特，成眾法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一印呪名如來髆三摩地門，具大神力，勇猛殊特，成眾法故。

如來嬭印之三十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來嬭印之三十一

「准前甲印，唯改屈臂以印拳面，印當心上。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前甲印，唯改屈臂以印拳面，印當心上。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 風(晡空反)誐訖(二合)㘑撲(普木反)(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 風(晡空反)誐訖(二合)㘑撲(普木反)(三)』

「是一印呪名如來嬭三摩地門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一印呪名如來嬭三摩地門。

如來小腹印之三十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來小腹印之三十二

「又以右手臍下一寸橫伸仰掌，五指相並，次伸左手五指相並，以背押右手掌上，其二手則著肚。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以右手臍下一寸橫伸仰掌，五指相並，次伸左手五指相並，以背押右手掌上，其二手則著肚。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 努(輕呼)䋾努(同上)䋾(四) 塞(同上)普䋾塞(同上)普䋾(五)(同上) 密㮈(奴乙反二合)囉跛𩕳(六) 跛(同上二合)囉末娜𩕳(七) 嗔娜𩕳頻娜𩕳(八) 虎(二合)𤙖泮(九) 窣嚩訶(十)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 努(輕呼)䋾努(同上)䋾(四) 塞(同上)普䋾塞(同上)普䋾(五)(同上) 密㮈(奴乙反二合)囉跛𩕳(六) 跛(同上二合)囉末娜𩕳(七) 嗔娜𩕳頻娜𩕳(八) 虎(二合)𤙖泮(九) 窣嚩訶(十)』

「是一印呪名如來腹三摩地門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一印呪名如來腹三摩地門。

如來脊印之三十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來脊印之三十三

「又以右手大拇指押頭指、無名指、小指甲等，勿使甲露，次以中指橫押大拇指上。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以右手大拇指押頭指、無名指、小指甲等，勿使甲露，次以中指橫押大拇指上。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 縊(同上)迦𭌆曩(輕)(三) 迦(同上)𭌆乾馱質咄嚧娜囉(四) 麼抳覩抳(五) 窣嚩訶(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 縊(同上)迦𭌆曩(輕)(三) 迦(同上)𭌆乾馱質咄嚧娜囉(四) 麼抳覩抳(五) 窣嚩訶(六)』

「是一印呪名如來脊三摩地門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一印呪名如來脊三摩地門。

如來髀印之三十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來髀印之三十四

「准前脊印，又改押中指頭甲，伸出頭指頭押大拇指甲上。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前脊印，又改押中指頭甲，伸出頭指頭押大拇指甲上。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 覩詫者(四) 窣嚩訶(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 覩詫者(四) 窣嚩訶(五)』

「是一印呪名如來髀三摩地門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一印呪名如來髀三摩地門。

如來膝印之三十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來膝印之三十五

「又以二手合掌，各以小指右押左屈入掌中。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以二手合掌，各以小指右押左屈入掌中。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 娜暴圪(魚訖反)𩕳(四) 跛(同上二合)囉儞跛(同上)嚲野(五) 窣嚩訶(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 娜暴圪(魚訖反)𩕳(四) 跛(同上二合)囉儞跛(同上)嚲野(五) 窣嚩訶(六)』

「是一印呪名如來膝三摩地門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一印呪名如來膝三摩地門。

如來脚踝印之三十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來脚踝印之三十六

「又以二手合掌，各以無名指右押左屈入掌中。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以二手合掌，各以無名指右押左屈入掌中。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 𭢔嚲㘑嚲㘑(三) 𮨄嚲㘑(四) 跋日囉(五) 暮訖使抳(六) 窣嚩訶(七)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 𭢔嚲㘑嚲㘑(三) 𮨄嚲㘑(四) 跋日囉(五) 暮訖使抳(六) 窣嚩訶(七)』

「是一印呪名如來脚踝三摩地門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一印呪名如來脚踝三摩地門。

如來脚印之三十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來脚印之三十七

「又以二手合掌，各以中指右押左屈入掌中。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以二手合掌，各以中指右押左屈入掌中。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 跋日囉(四) 商矩囉(五) 部使羝(六) 娜囉(七) 入嚩攞虎(二合)𤙖(八) 窣嚩訶(九)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 跋日囉(四) 商矩囉(五) 部使羝(六) 娜囉(七) 入嚩攞虎(二合)𤙖(八) 窣嚩訶(九)』

「是一印呪名如來脚三摩地門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一印呪名如來脚三摩地門。

如來幢印之三十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來幢印之三十八

「又以右手大拇指橫押中指、無名指、小指甲上，以頭指直伸磔竪押臂直上。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以右手大拇指橫押中指、無名指、小指甲上，以頭指直伸磔竪押臂直上。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 𭃸䋾(知價反輕呼)(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 𭃸䋾(知價反輕呼)(三)』

「是一印呪名如來幢印三摩地門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一印呪名如來幢印三摩地門。

如來臥具印之三十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來臥具印之三十九

「准前幢印，唯改頭指當胸下指。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前幢印，唯改頭指當胸下指。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 𭢔𦁐(同上)律(彈舌呼之)(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 𭢔𦁐(同上)律(彈舌呼之)(三)』

「是一印呪名如來臥具三摩地門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一印呪名如來臥具三摩地門。

如來乘印之四十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來乘印之四十

「准前幢印，改屈臂，手當心前側，臂平伸。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前幢印，改屈臂，手當心前側，臂平伸。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 虎(二合)𤙖(三) 誐沒(二合)琳(四)(琳字彈舌呼之) 唵(二合)𤙖』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 虎(二合)𤙖(三) 誐沒(二合)琳(四)(琳字彈舌呼之) 唵(二合)𤙖』

「是一印呪名如來乘三摩地門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一印呪名如來乘三摩地門。

如來授記印之四十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來授記印之四十一

「又以右臂屈肘當胸側，臂平伸，其頭指、中指、無名指、小指急把拳，其大拇指竪屈，頭去頭指側二分間。是一法印，過去一切如來、未來一切如來、現在一切如來皆以此印而授記莂。是故，智者當結是印，與諸有情授菩提記。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以右臂屈肘當胸側，臂平伸，其頭指、中指、無名指、小指急把拳，其大拇指竪屈，頭去頭指側二分間。是一法印，過去一切如來、未來一切如來、現在一切如來皆以此印而授記莂。是故，智者當結是印，與諸有情授菩提記。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 虎(二合)𤙖(四) 特(騰色反二合)梵(蒲暗反)(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 虎(二合)𤙖(四) 特(騰色反二合)梵(蒲暗反)(五)』

「是一印呪能成一切如來事業，以印呪力，生生常得念力、進力、戒定慧力、福勝蘊力，不為一切魑魅鬼神而嬈惱故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一印呪能成一切如來事業，以印呪力，生生常得念力、進力、戒定慧力、福勝蘊力，不為一切魑魅鬼神而嬈惱故。

如來見諸法性印之四十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來見諸法性印之四十二

「又以右手屈肘向上，以中指屈頭與大拇指頭相拄，其頭指、無名指、小指相並，直上竪伸。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以右手屈肘向上，以中指屈頭與大拇指頭相拄，其頭指、無名指、小指相並，直上竪伸。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 跛(二合)囉悉地迦(同上)𭌆(四) 窣嚩訶(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 跛(二合)囉悉地迦(同上)𭌆(四) 窣嚩訶(五)』

「是一印呪名如來見諸法性三摩地門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一印呪名如來見諸法性三摩地門。

如來光焰印之四十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來光焰印之四十三

「准前見印，唯改頭指、無名指、小指向掌散開微屈，如月初生。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前見印，唯改頭指、無名指、小指向掌散開微屈，如月初生。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 入嚩𭌆抳(四) 窣嚩訶(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 入嚩𭌆抳(四) 窣嚩訶(五)』

「是一印呪名如來光焰三摩地門，顯諸法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一印呪名如來光焰三摩地門，顯諸法故。

如來光照印之四十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來光照印之四十四

「又以右手大拇指竪伸搏著頭指側，以頭指直竪，伸其中指、小指，各伸向掌，屈如月初生，其無名指向掌屈如鉤形。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以右手大拇指竪伸搏著頭指側，以頭指直竪，伸其中指、小指，各伸向掌，屈如月初生，其無名指向掌屈如鉤形。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 虎(二合)𤙖虎(二合)𤙖(四) 莽(牟朗反)莽泮(五) 窣嚩訶(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 虎(二合)𤙖虎(二合)𤙖(四) 莽(牟朗反)莽泮(五) 窣嚩訶(六)』

「是一印呪名如來光照照諸三摩地門，圓滿現故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一印呪名如來光照照諸三摩地門，圓滿現故。

如來三摩地印之四十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來三摩地印之四十五

「又以左手五指相並，當臍下二麥顆地，側橫仰掌平伸，次以右手四指相並，亦側橫仰掌平伸，以手背押左手掌上，其右大拇指橫屈掌中。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以左手五指相並，當臍下二麥顆地，側橫仰掌平伸，次以右手四指相並，亦側橫仰掌平伸，以手背押左手掌上，其右大拇指橫屈掌中。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 𭢔底捨野(四) 弭訖(二合)囉迷(五) 窣嚩訶(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 𭢔底捨野(四) 弭訖(二合)囉迷(五) 窣嚩訶(六)』

「是一印呪名如來臍三摩地門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一印呪名如來臍三摩地門。

如來金剛光焰印之四十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來金剛光焰印之四十六

「准前三摩地印，改當心上。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前三摩地印，改當心上。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 虎(二合)𤙖(三) 入嚩攞(四) 跋日囉(五) 繁䁥(儞一反)𭌆(六) 䁥(同上二合)琳主(七)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 虎(二合)𤙖(三) 入嚩攞(四) 跋日囉(五) 繁䁥(儞一反)𭌆(六) 䁥(同上二合)琳主(七)』

「密跡主！此金剛光焰印呪亦名過去未來現在一切如來金剛光焰心三摩地大明呪王，一切證地大菩薩等，及諸天龍八部、鬼神、大威德者皆無能越，況餘下劣魑魅鬼神？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！此金剛光焰印呪亦名過去未來現在一切如來金剛光焰心三摩地大明呪王，一切證地大菩薩等，及諸天龍八部、鬼神、大威德者皆無能越，況餘下劣魑魅鬼神？

如來大慈印之四十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來大慈印之四十七

「准前脊印，又改押中指頭甲，出無名指頭押大拇指甲上。我為一切垢重有情說大慈印，令生慈心。我昔坐於菩提樹下，以大慈心持結此印得諸魔軍而自散伏。結此印者，應以一切佛力、法力、阿羅漢力、慈念心力持結此印，則得一切極重罪垢速皆消滅。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前脊印，又改押中指頭甲，出無名指頭押大拇指甲上。我為一切垢重有情說大慈印，令生慈心。我昔坐於菩提樹下，以大慈心持結此印得諸魔軍而自散伏。結此印者，應以一切佛力、法力、阿羅漢力、慈念心力持結此印，則得一切極重罪垢速皆消滅。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 怛地(儞也反)他(三) 炬䒱(輕呼)倪(同上)𩕳(四) 盎(烏浪反)矩𭌆麼𭌆者(五) 鉢(二合)喇拏捨嚩𭌆(六) 𠻐乞灑𠻐乞灑摩(二合)𤙖(牟甘反)(七) 矩摩𭌆室(二合)𭌆野(八) 摩理泥(奴計反)(九) 窣嚩訶(十)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 怛地(儞也反)他(三) 炬䒱(輕呼)倪(同上)𩕳(四) 盎(烏浪反)矩𭌆麼𭌆者(五) 鉢(二合)喇拏捨嚩𭌆(六) 𠻐乞灑𠻐乞灑摩(二合)𤙖(牟甘反)(七) 矩摩𭌆室(二合)𭌆野(八) 摩理泥(奴計反)(九) 窣嚩訶(十)』

「是一印呪名如來大慈力呪，若有呪者，常起慈心。持此呪者，則當不為一切毘那夜迦、虎狼、怨賊、鬪諍、災難橫干嬈惱，以印呪力速證慈心三摩地故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一印呪名如來大慈力呪，若有呪者，常起慈心。持此呪者，則當不為一切毘那夜迦、虎狼、怨賊、鬪諍、災難橫干嬈惱，以印呪力速證慈心三摩地故。

如來大悲印之四十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來大悲印之四十八

「又以二手合掌虛於掌內，以二大拇指屈入掌中。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以二手合掌虛於掌內，以二大拇指屈入掌中。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 嚲僜(盧亘反彈舌呼)倪(同上)𩕳(四) 虎(二合)𤙖泮(五) 窣嚩訶(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 嚲僜(盧亘反彈舌呼)倪(同上)𩕳(四) 虎(二合)𤙖泮(五) 窣嚩訶(六)』

「是一印呪名如來大悲三摩地門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一印呪名如來大悲三摩地門。

如來無垢印之四十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來無垢印之四十九

「准前慈印，又改無名指頭於大拇指下押却，次以小指頭押大拇指甲上。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前慈印，又改無名指頭於大拇指下押却，次以小指頭押大拇指甲上。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 虎(二合)𤙖(三) 莫唎達(二合)泥(四) 虎嚕(五) 虎(二合)𤙖泮(六) 窣嚩訶(七)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 虎(二合)𤙖(三) 莫唎達(二合)泥(四) 虎嚕(五) 虎(二合)𤙖泮(六) 窣嚩訶(七)』

「是一印呪，智者常誦呪諸飲食乃服持喫，能滅眾罪，又當不被毘那夜迦食中惱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一印呪，智者常誦呪諸飲食乃服持喫，能滅眾罪，又當不被毘那夜迦食中惱害。

如來甘露印之五十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來甘露印之五十

「又以右手大拇指橫押頭指、中指、無名指、小指甲等。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以右手大拇指橫押頭指、中指、無名指、小指甲等。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 印倪(同上)𩕳(四) 部跢𩕳(五) 窣嚩訶(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 印倪(同上)𩕳(四) 部跢𩕳(五) 窣嚩訶(六)』

「是一印呪能令持者證甘露法大解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一印呪能令持者證甘露法大解脫門。

如來大師子吼印之五十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來大師子吼印之五十一

「合掌當心，以左右二手大拇指各屈掌中，又各以二頭指、二中指、二無名指、二小指屈握大拇指作拳，甲背相著，是八指頭勿著於掌。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「合掌當心，以左右二手大拇指各屈掌中，又各以二頭指、二中指、二無名指、二小指屈握大拇指作拳，甲背相著，是八指頭勿著於掌。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 迦(同上)比攞惹置攞(四) 虎(二合)𤙖泮(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 迦(同上)比攞惹置攞(四) 虎(二合)𤙖泮(五)』

「是一印呪名大師子吼，成就金剛頂輪王教，能廣示眼不可思議諸未曾有越意事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一印呪名大師子吼，成就金剛頂輪王教，能廣示眼不可思議諸未曾有越意事故。

如來相字印之五十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來相字印之五十二

「又以左右二手八指各伸磔開，右押左相叉，相押中節，其八指頭各直竪伸，勿著岐間，其二大拇指亦各斜磔竪伸，頭相去寸半，以印當胸三寸間著。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以左右二手八指各伸磔開，右押左相叉，相押中節，其八指頭各直竪伸，勿著岐間，其二大拇指亦各斜磔竪伸，頭相去寸半，以印當胸三寸間著。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 示(諸二反)(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 示(諸二反)(三)』

「是一印呪名如來大丈夫相三摩地門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一印呪名如來大丈夫相三摩地門。

如來洛訖瑟弭吉祥印之五十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來洛訖瑟弭吉祥印之五十三

「又以左右手腕合相著，其十指各磔開直竪，微伸屈，頭各相去一寸半間，如開蓮華。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以左右手腕合相著，其十指各磔開直竪，微伸屈，頭各相去一寸半間，如開蓮華。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 素(蘇古反)沒(二合)囉㰤(二合)弭(四) 洛訖澁弭(五) 洛訖澁弭(六) 窣嚩訶(七)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 素(蘇古反)沒(二合)囉㰤(二合)弭(四) 洛訖澁弭(五) 洛訖澁弭(六) 窣嚩訶(七)』

「是一印呪名如來吉祥三摩地門，能令持者得大法財，眾人敬讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一印呪名如來吉祥三摩地門，能令持者得大法財，眾人敬讚。

如來般若波羅蜜印之五十四(一名供養印) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來般若波羅蜜印之五十四(一名供養印)

「又以二手合掌虛於掌內，如未開蓮華朵。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以二手合掌虛於掌內，如未開蓮華朵。印呪曰：

「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 室嚕底(四) 塞(同上)密(二合)㗚底(五) 弭惹曳(六) 窣嚩訶(七)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 室嚕底(四) 塞(同上)密(二合)㗚底(五) 弭惹曳(六) 窣嚩訶(七)』

「密跡主！此一印呪名如來般若波羅蜜三摩地門，所有三世一切如來、諸大菩薩、獨覺、聲聞等皆從此般若波羅蜜印呪三摩地門生，成證阿耨多羅三藐三菩提地。是知此印呪有大威德，名主三世一切如來諸大菩薩一切金剛獨覺聲聞之母。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！此一印呪名如來般若波羅蜜三摩地門，所有三世一切如來、諸大菩薩、獨覺、聲聞等皆從此般若波羅蜜印呪三摩地門生，成證阿耨多羅三藐三菩提地。是知此印呪有大威德，名主三世一切如來諸大菩薩一切金剛獨覺聲聞之母。」

爾時，世尊誥金剛密跡主菩薩言：「此等印呪從一切如來大丈夫相莊嚴身分支節所生。汝善男子！如來復有無量俱胝百千呪印，是一一印各有無量僕從印等成此一字頂輪王呪王。我今但為當來世時成此呪者得大利益，略說此之印呪少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊誥金剛密跡主菩薩言：「此等印呪從一切如來大丈夫相莊嚴身分支節所生。汝善男子！如來復有無量俱胝百千呪印，是一一印各有無量僕從印等成此一字頂輪王呪王。我今但為當來世時成此呪者得大利益，略說此之印呪少分。

「密跡主！當後世時，少有有情成解此呪印法儀用，汝當讀誦、依法受持是等呪印，為當來世一切有情分別解說一字頂輪王僕從印呪功勣力故。若善男子樂成此大一字頂輪王呪者，應常清潔，恒誦此呪輪結此印，是人當得無量百千稱歎功德，消滅一切黑闇垢障，為諸如來大菩薩等歡喜憐愍，於所生處得宿命智，身相、心智皆得圓滿，無諸夭疾，能與有情作大光明，能於惡界度脫有情，得大辯智，具大精進，光明威德，眷屬圓滿，洞解世間一切工巧，亦能治救一切有情煩擾癡病，常得十方一切如來加被護念，現獲菩薩清淨法身。若當有人日日常輪持結此等印呪、稱已之名，則當不被一切毘那夜迦逼怖嬈惱，一切罪障自然殄滅。若於現身證成此大一字頂輪王呪者，則當來世定得證佛無上正等菩提大三摩地故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！當後世時，少有有情成解此呪印法儀用，汝當讀誦、依法受持是等呪印，為當來世一切有情分別解說一字頂輪王僕從印呪功勣力故。若善男子樂成此大一字頂輪王呪者，應常清潔，恒誦此呪輪結此印，是人當得無量百千稱歎功德，消滅一切黑闇垢障，為諸如來大菩薩等歡喜憐愍，於所生處得宿命智，身相、心智皆得圓滿，無諸夭疾，能與有情作大光明，能於惡界度脫有情，得大辯智，具大精進，光明威德，眷屬圓滿，洞解世間一切工巧，亦能治救一切有情煩擾癡病，常得十方一切如來加被護念，現獲菩薩清淨法身。若當有人日日常輪持結此等印呪、稱已之名，則當不被一切毘那夜迦逼怖嬈惱，一切罪障自然殄滅。若於現身證成此大一字頂輪王呪者，則當來世定得證佛無上正等菩提大三摩地故。

「密跡主！此等印呪皆是一切如來種族真實印呪法炬，今釋迦牟尼如來為令成就一字頂輪王呪者，說是印呪三摩地門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！此等印呪皆是一切如來種族真實印呪法炬，今釋迦牟尼如來為令成就一字頂輪王呪者，說是印呪三摩地門。」