一字佛頂輪王經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一字佛頂輪王經卷第二

大唐南天竺三藏菩提流志譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐南天竺三藏菩提流志譯

分別成法品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別成法品第三

爾時，金剛密跡主菩薩合掌恭敬，白言：「世尊如來無上應正等覺！願垂哀愍，為修行者略說頂輪王成就行法甚深理趣、廣大威德。」復白佛言：「世尊！一切諸呪皆依此中，云何當成所修持者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛密跡主菩薩合掌恭敬，白言：「世尊如來無上應正等覺！願垂哀愍，為修行者略說頂輪王成就行法甚深理趣、廣大威德。」復白佛言：「世尊！一切諸呪皆依此中，云何當成所修持者？」

是時世尊謂金剛密跡主菩薩言：「善哉，善哉！密跡主！汝能於我善發此問。汝今諦聽諦聽，善思念之，我當為汝說諸佛行法理趣、金剛法句，從無量佛最勝偈句理法所生，為得利益成就呪者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊謂金剛密跡主菩薩言：「善哉，善哉！密跡主！汝能於我善發此問。汝今諦聽諦聽，善思念之，我當為汝說諸佛行法理趣、金剛法句，從無量佛最勝偈句理法所生，為得利益成就呪者。」

是時釋迦牟尼如來普觀大眾，以大梵聲讚伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時釋迦牟尼如來普觀大眾，以大梵聲讚伽他曰：

「釋迦大師子， 無量菩提門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「釋迦大師子， 無量菩提門，

理趣自在行， 當為最上使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 理趣自在行， 當為最上使。

見苦迫有情， 樂修行此法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見苦迫有情， 樂修行此法，

天人共戴仰， 當成無上尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人共戴仰， 當成無上尊。

修習是深法， 稱歎大妙呪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習是深法， 稱歎大妙呪，

信樂於大乘， 心行應菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信樂於大乘， 心行應菩提。

住塔淨堂室、 河淵及泉側、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住塔淨堂室、 河淵及泉側、

逈樹山窟中、 山林多花處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逈樹山窟中、 山林多花處，

獨坐堅淨心， 潔身、口清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨坐堅淨心， 潔身、口清淨，

是處常止住， 依法持禁戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是處常止住， 依法持禁戒。

一心憶持呪， 識呪三摩地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心憶持呪， 識呪三摩地，

出生及成就， 種種證相法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生及成就， 種種證相法。

證法呪成已， 破滅生死家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證法呪成已， 破滅生死家，

所願皆圓滿， 不久獲菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所願皆圓滿， 不久獲菩提。

常用二種意， 持戒并善伴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常用二種意， 持戒并善伴，

成就此不難， 即此身得證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就此不難， 即此身得證。

不動心堅淨， 常憶佛菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不動心堅淨， 常憶佛菩提，

佛頂輪王法， 則此身得證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛頂輪王法， 則此身得證。

若有呪者伴， 勤修為有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有呪者伴， 勤修為有情，

難思眾多相， 則此身得證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難思眾多相， 則此身得證。

誠心呪印塔， 誦呪修大法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誠心呪印塔， 誦呪修大法，

一一分明解， 則此身得證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一分明解， 則此身得證。

堅固具精進， 廣大心無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固具精進， 廣大心無量，

作法最增上， 則此身得證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作法最增上， 則此身得證。

身諸相圓滿， 質直具真智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身諸相圓滿， 質直具真智，

能忍苦飢渴， 是人應成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能忍苦飢渴， 是人應成就。

智者若當得， 此經及法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者若當得， 此經及法門，

彼亦不久時， 最勝證成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼亦不久時， 最勝證成就。」

爾時，世尊謂金剛密跡主菩薩言：「我滅度後，當有頑癡罪惡有情住於我所幢相法，類苾芻、苾芻尼、瑦波索迦、瑦波斯迦，常好隨逐愚癡邪見、諸惡談論，貪著美味，懈怠少德，如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、真如法界、四聖諦法、靜慮、威德、無畏、大乘說，不信忍、無力順修，菩薩律行方便法教，誹謗毀訾，不敬不信諸佛菩薩三摩地門神通威德。此等之人持作斯法不得成就，則加謗我及謗菩薩，唱言：『此法非佛所說，是魔所說，妄說菩薩教行大乘。』若便見有善男子、善女人持此呪者，故謗惱亂，作諸障礙，因此殃咎當得無間無量重罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊謂金剛密跡主菩薩言：「我滅度後，當有頑癡罪惡有情住於我所幢相法，類苾芻、苾芻尼、瑦波索迦、瑦波斯迦，常好隨逐愚癡邪見、諸惡談論，貪著美味，懈怠少德，如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、真如法界、四聖諦法、靜慮、威德、無畏、大乘說，不信忍、無力順修，菩薩律行方便法教，誹謗毀訾，不敬不信諸佛菩薩三摩地門神通威德。此等之人持作斯法不得成就，則加謗我及謗菩薩，唱言：『此法非佛所說，是魔所說，妄說菩薩教行大乘。』若便見有善男子、善女人持此呪者，故謗惱亂，作諸障礙，因此殃咎當得無間無量重罪。

「是故，密跡主！有善男子、善女人等願欲修行菩薩大行，堅固信向一心正願，常樂書寫大乘經典，讀誦供養，解其義味，若見斯人則為解釋，如《寶雨經》一一法門，修學菩薩加行法行則得成就。是故，密跡主！呪何所成？要從身心勤懇布施、持戒、忍辱、精進、定、慧、清淨，一心修習，方得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，密跡主！有善男子、善女人等願欲修行菩薩大行，堅固信向一心正願，常樂書寫大乘經典，讀誦供養，解其義味，若見斯人則為解釋，如《寶雨經》一一法門，修學菩薩加行法行則得成就。是故，密跡主！呪何所成？要從身心勤懇布施、持戒、忍辱、精進、定、慧、清淨，一心修習，方得成就。」

一字佛頂輪王經分別密儀品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一字佛頂輪王經分別密儀品第四

於時金剛密跡主菩薩復白佛言：「世尊！云何行是一字頂輪王呪沐浴淨法、觀想心法？世尊哀垂，願為解釋。由此法支法具足故，速得一字頂輪王呪成就證門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時金剛密跡主菩薩復白佛言：「世尊！云何行是一字頂輪王呪沐浴淨法、觀想心法？世尊哀垂，願為解釋。由此法支法具足故，速得一字頂輪王呪成就證門。」

爾時，世尊誥金剛密跡主菩薩言：「汝復諦聽，我為利益薄德、尠福、少精進者說一切呪修治法時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊誥金剛密跡主菩薩言：「汝復諦聽，我為利益薄德、尠福、少精進者說一切呪修治法時。

「每日三時洗淨浴法，不貪諸欲，念心無亂，唯一想佛，慈心備緣十方法界一切有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「每日三時洗淨浴法，不貪諸欲，念心無亂，唯一想佛，慈心備緣十方法界一切有情。

「持以淨土和乾瞿摩夷末，呪之，澡手洗淨沐身。若澡浴時，著浴儭衣，結印護身。護身呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持以淨土和乾瞿摩夷末，呪之，澡手洗淨沐身。若澡浴時，著浴儭衣，結印護身。護身呪曰：

「『唵(二合)𤙖(一) 麼麼麼麼(二) 虎(二合)𤙖(三) 溺(儞昔反)(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(二合)𤙖(一) 麼麼麼麼(二) 虎(二合)𤙖(三) 溺(儞昔反)(四)』

「當誦此呪七遍護身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當誦此呪七遍護身。

「若懺罪障、求趣神通，當用白土，其土無虫，勿赤、勿黑，勿臭、勿穢；若求豐饒，用黃白土，其土無虫，亦勿臭穢；若降伏法，用赤黑土；若欲尊他，當用不白不黑土；若欲他人敬伏讚歎，用青赤土。如此等土，智者善知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若懺罪障、求趣神通，當用白土，其土無虫，勿赤、勿黑，勿臭、勿穢；若求豐饒，用黃白土，其土無虫，亦勿臭穢；若降伏法，用赤黑土；若欲尊他，當用不白不黑土；若欲他人敬伏讚歎，用青赤土。如此等土，智者善知。

「取土呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「取土呪曰：

「『唵(二合)𤙖(一) 娜囉(上)(二) 虎(二合)𤙖(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(二合)𤙖(一) 娜囉(上)(二) 虎(二合)𤙖(三)』

「呪土七遍，乃掘取土作一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪土七遍，乃掘取土作一切法。

「若遇清潔靈聖河泉，水有眾鳥，於四岸上多花菓樹，入中澡浴，福勝吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若遇清潔靈聖河泉，水有眾鳥，於四岸上多花菓樹，入中澡浴，福勝吉祥。

「加持洗浴呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「加持洗浴呪曰：

「『唵(二合)𤙖(一) 入嚩(無可反，下同)攞(二) 虎(二合)𤙖(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(二合)𤙖(一) 入嚩(無可反，下同)攞(二) 虎(二合)𤙖(三)』

「當誦七遍，護身灌頂，如法洗浴。是水雖聖，若有畏難、及有婦人、小兒、畜獸種種踐穢，則不堪浴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當誦七遍，護身灌頂，如法洗浴。是水雖聖，若有畏難、及有婦人、小兒、畜獸種種踐穢，則不堪浴。

「加持土呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「加持土呪曰：

「『唵(二合)𤙖(一) 跛(比沒反，二合)囉(上)入嚩攞(二) 虎(二合)𤙖(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(二合)𤙖(一) 跛(比沒反，二合)囉(上)入嚩攞(二) 虎(二合)𤙖(三)』

「若欲浴時，呪土七遍，置土淨處，勿令穢唾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲浴時，呪土七遍，置土淨處，勿令穢唾。

「被甲呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「被甲呪曰：

「『唵(二合)𤙖(一) 入嚩攞諦惹(而者反，下同)(二) 虎(二合)𤙖(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(二合)𤙖(一) 入嚩攞諦惹(而者反，下同)(二) 虎(二合)𤙖(三)』

「若當浴時，以右手頭指、中指、無名指、小指急把拳，覆置心下，以大指直竪按於心上，誦被甲呪，呪拳指七遍，想成被甲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若當浴時，以右手頭指、中指、無名指、小指急把拳，覆置心下，以大指直竪按於心上，誦被甲呪，呪拳指七遍，想成被甲。

「被束甲冑呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「被束甲冑呪曰：

「『唵(二合)𤙖(一) 入嚩攞(二) 播囉(上)訖(二合)囉(上)麼(三) 虎(二合)𤙖(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(二合)𤙖(一) 入嚩攞(二) 播囉(上)訖(二合)囉(上)麼(三) 虎(二合)𤙖(四)』

「是呪又呪心上，拳指身體七遍，安徐入水，令水至腰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是呪又呪心上，拳指身體七遍，安徐入水，令水至腰。

「一切頂輪王心呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切頂輪王心呪曰：

「『唵(二合)𤙖(一) 卓(知古反)𣋼(二合)𤙖(二) 畔馱(三) 窣(二合)嚩訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(二合)𤙖(一) 卓(知古反)𣋼(二合)𤙖(二) 畔馱(三) 窣(二合)嚩訶(四)』

「是呪入水火誦七遍，則當禁止毘那夜迦、水中龍黿不相災害，及能成護一切事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是呪入水火誦七遍，則當禁止毘那夜迦、水中龍黿不相災害，及能成護一切事業。

「又重呪土七遍，分為三分，三種揩洗：先以一分從脚塗揩洗至于膝，次以一分從膝塗揩洗至于臍，次以一分從臍塗洗乃至肩、臂、手、面、背等。浴已著衣，又以斯呪呪水七遍，三遍㵶灑頭、頸、身分，靜默斷語，又誦此呪作護身法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又重呪土七遍，分為三分，三種揩洗：先以一分從脚塗揩洗至于膝，次以一分從膝塗揩洗至于臍，次以一分從臍塗洗乃至肩、臂、手、面、背等。浴已著衣，又以斯呪呪水七遍，三遍㵶灑頭、頸、身分，靜默斷語，又誦此呪作護身法。

「次誦難勝奮怒王呪、次誦佛毫相呪、次誦佛眼明呪、次誦摧碎頂輪王呪，如是呪等護持一切最為殊勝。若佛種族呪中作法，佛眼呪上；是五頂輪呪中作法，亦佛眼呪為最為上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次誦難勝奮怒王呪、次誦佛毫相呪、次誦佛眼明呪、次誦摧碎頂輪王呪，如是呪等護持一切最為殊勝。若佛種族呪中作法，佛眼呪上；是五頂輪呪中作法，亦佛眼呪為最為上。

「若結壇地界及十方界，自護護伴，當用摧碎頂輪王呪及一切頂輪王心呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若結壇地界及十方界，自護護伴，當用摧碎頂輪王呪及一切頂輪王心呪。

「淨身口呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「淨身口呪曰：

「『娜莫薩嚩勃馱(一) 菩地薩埵南(二) 唵(二合)𤙖(三) 戌(輪律反)睇努(四) 輸(詩住反)馱柰(奴箇反)野(五) 窣(二合)嚩訶(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫薩嚩勃馱(一) 菩地薩埵南(二) 唵(二合)𤙖(三) 戌(輪律反)睇努(四) 輸(詩住反)馱柰(奴箇反)野(五) 窣(二合)嚩訶(六)』

「是呪，若入壇時，著淨衣已，呪水三遍，漱口，㵶灑頭、耳、肩、心，整儀直視，發大悲心，大步徐行，直入壇內。如是，智者恒著新淨㲲布等、衣或麻布衣，修斯呪法，常以一切頂輪王心呪呪一切物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是呪，若入壇時，著淨衣已，呪水三遍，漱口，㵶灑頭、耳、肩、心，整儀直視，發大悲心，大步徐行，直入壇內。如是，智者恒著新淨㲲布等、衣或麻布衣，修斯呪法，常以一切頂輪王心呪呪一切物。

「輪王像前持供獻已，坐茅草上，一心想像諸佛菩薩，誦呪結印，稽召發願，瞬目瞻像，結連華印，想佛坐印。如是作持何謂為故？願得佛座菩薩座故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「輪王像前持供獻已，坐茅草上，一心想像諸佛菩薩，誦呪結印，稽召發願，瞬目瞻像，結連華印，想佛坐印。如是作持何謂為故？願得佛座菩薩座故。

「把數珠呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「把數珠呪曰：

「『唵(二合)𤙖(一) 遏部羝(二) 弭惹曳(三) 悉地悉馱遏梯(聽兮反，上聽字平聲呼)(四) 窣(二合)嚩訶(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(二合)𤙖(一) 遏部羝(二) 弭惹曳(三) 悉地悉馱遏梯(聽兮反，上聽字平聲呼)(四) 窣(二合)嚩訶(五)』

「是佛族呪，用菩提珠，每念持珠皆呪三遍，速得成向正等菩提三等證法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是佛族呪，用菩提珠，每念持珠皆呪三遍，速得成向正等菩提三等證法。

「其一切呪陀羅尼法亦如此三成就等法：求富豐饒，用金銀珠；求當成熟一切勝事，用頗梨珠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其一切呪陀羅尼法亦如此三成就等法：求富豐饒，用金銀珠；求當成熟一切勝事，用頗梨珠。

「所穿珠索童女合持，各誦本呪，呪珠貫繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所穿珠索童女合持，各誦本呪，呪珠貫繫。

「呪數珠呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪數珠呪曰：

「『娜謨皤(蒲餓反)伽(渠迦反，又音迦字居奈反，又音奈字奴箇反，下同)嚩底(丁禮反)(一) 悉睇沙馱野(二) 沙馱野(三) 悉馱遏梯(同上)(四) 窣(二合)嚩訶(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜謨皤(蒲餓反)伽(渠迦反，又音迦字居奈反，又音奈字奴箇反，下同)嚩底(丁禮反)(一) 悉睇沙馱野(二) 沙馱野(三) 悉馱遏梯(同上)(四) 窣(二合)嚩訶(五)』

「是佛族呪呪珠貫已，掬珠合掌，又呪七遍，如是事作名受持珠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是佛族呪呪珠貫已，掬珠合掌，又呪七遍，如是事作名受持珠。

「常坐茅草，心靜寂默，著茅草衣，持誦課數，作安隱法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常坐茅草，心靜寂默，著茅草衣，持誦課數，作安隱法。

「若時數畢，當又呪持室利木、或榓攞木、或白栴檀木、或榓木、或楓香木，橫十二指量，兩頭齊斫截，作安隱法、作富饒法皆上成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若時數畢，當又呪持室利木、或榓攞木、或白栴檀木、或榓木、或楓香木，橫十二指量，兩頭齊斫截，作安隱法、作富饒法皆上成就。

「若酸棗木、佉陀羅木、迦羅弭羅木等，橫十二指，兩頭銛斫截，作調伏法亦上成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若酸棗木、佉陀羅木、迦羅弭羅木等，橫十二指，兩頭銛斫截，作調伏法亦上成就。

「無斯三木，但得其葉，葉無虫者作亦成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無斯三木，但得其葉，葉無虫者作亦成就。

「當以瞿摩夷和諸香水，每日塗灑坐、臥等處及灌頂處，所用水時皆淨洗細濾，內外衣服常淨澣濯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當以瞿摩夷和諸香水，每日塗灑坐、臥等處及灌頂處，所用水時皆淨洗細濾，內外衣服常淨澣濯。

「如斯作法若不成就，則加一切頂輪王心呪，遍遍同誦。又不成就，復加佛眼呪等三皆同誦，心莫縱𢠽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如斯作法若不成就，則加一切頂輪王心呪，遍遍同誦。又不成就，復加佛眼呪等三皆同誦，心莫縱𢠽。

「是佛眼呪過去諸佛已說示故，我今復說，為當成就救五逆者。持此一字佛頂輪王呪得大證成，何況性淨具信根者受持讀誦而不成就？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是佛眼呪過去諸佛已說示故，我今復說，為當成就救五逆者。持此一字佛頂輪王呪得大證成，何況性淨具信根者受持讀誦而不成就？

「若持呪者無此五頂輪王像對坐持念，如佛說像想像目前，一心瞻仰，合掌禮已，跏趺端坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若持呪者無此五頂輪王像對坐持念，如佛說像想像目前，一心瞻仰，合掌禮已，跏趺端坐。

「定想心呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「定想心呪曰：

「『娜謨囉(上)怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(一) 𣘨者攞弭㘑(二) 窣嚩訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜謨囉(上)怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(一) 𣘨者攞弭㘑(二) 窣嚩訶(三)』

「誦一七遍，結大根本印呪七遍，隨想思印金剛所成，想印壇地成大海水，深廣無沜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦一七遍，結大根本印呪七遍，隨想思印金剛所成，想印壇地成大海水，深廣無沜。

「觀想大海呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀想大海呪曰：

「『唵(二合)𤙖(一) 弭麼路娜地(二) 虎(二合)𤙖(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(二合)𤙖(一) 弭麼路娜地(二) 虎(二合)𤙖(三)』

「誦一七遍，觀想大海深廣無岸，清淨明徹，無有動濁，顯現分明，當海心中有大寶山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦一七遍，觀想大海深廣無岸，清淨明徹，無有動濁，顯現分明，當海心中有大寶山。

「觀想寶山呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀想寶山呪曰：

「『唵(二合)𤙖(一) 𣘨者攞(二) 虎(二合)𤙖(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(二合)𤙖(一) 𣘨者攞(二) 虎(二合)𤙖(三)』

「誦一七遍，觀想七寶須彌寶山周圓高廣，無量無邊，具足眾寶，光飾顯現，稱其山上有大蓮華，眾寶所成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦一七遍，觀想七寶須彌寶山周圓高廣，無量無邊，具足眾寶，光飾顯現，稱其山上有大蓮華，眾寶所成。

「觀想寶蓮華呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀想寶蓮華呪曰：

「『唵(二合)𤙖(一) 虎(二合)𤙖迦麼攞(二) 窣(二合)嚩訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(二合)𤙖(一) 虎(二合)𤙖迦麼攞(二) 窣(二合)嚩訶』

「誦一七遍，觀想無量百千大葉七寶蓮華，臺、鬚、蘂、莖光飾顯現，其臺廣大亦如山等，蘂葉相稱，於其臺上有大寶帳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦一七遍，觀想無量百千大葉七寶蓮華，臺、鬚、蘂、莖光飾顯現，其臺廣大亦如山等，蘂葉相稱，於其臺上有大寶帳。

「觀想寶帳呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀想寶帳呪曰：

「『娜莫薩嚩嚲詫伽哆(得箇反，下同)南(一) 唵(二合)𤙖(二) 薩嚩吐(土固反)薩羝(三) 薩(僧乙反)叵囉(上)呬摩(二合)𤙖(牟甘反)(四) 誐(魚戈反又反迦字居歌反)誐(同上音)娜金(居淹反)(五) 窣(二合)嚩訶(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜莫薩嚩嚲詫伽哆(得箇反，下同)南(一) 唵(二合)𤙖(二) 薩嚩吐(土固反)薩羝(三) 薩(僧乙反)叵囉(上)呬摩(二合)𤙖(牟甘反)(四) 誐(魚戈反又反迦字居歌反)誐(同上音)娜金(居淹反)(五) 窣(二合)嚩訶(六)』

「誦一七遍，觀想寶帳一切寶飾自然成顯，東西南北、四維上下廣博無量，半月滿月大寶摩尼、奇諸寶花、寶鐸、金鈴處處彌布，間錯莊嚴，真珠羅網、妙香花纓周匝垂覆。其諸寶中出種種光，互相交映。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦一七遍，觀想寶帳一切寶飾自然成顯，東西南北、四維上下廣博無量，半月滿月大寶摩尼、奇諸寶花、寶鐸、金鈴處處彌布，間錯莊嚴，真珠羅網、妙香花纓周匝垂覆。其諸寶中出種種光，互相交映。

「復於光中見諸如來神通自在，當寶帳上想有傘蓋，廣大無量，稱寶帳上以眾寶珠、寶華雜拂而為莊飾，寶網、纓珞四布垂繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復於光中見諸如來神通自在，當寶帳上想有傘蓋，廣大無量，稱寶帳上以眾寶珠、寶華雜拂而為莊飾，寶網、纓珞四布垂繞。

「於寶帳中想有釋迦牟尼如來，處師子座，結跏趺坐，具足三十二大人相、八十妙好，身放圓光，作說法相，瞬目瞻視一字頂輪王菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於寶帳中想有釋迦牟尼如來，處師子座，結跏趺坐，具足三十二大人相、八十妙好，身放圓光，作說法相，瞬目瞻視一字頂輪王菩薩。

「如上說，諸菩薩、聲聞、天等想皆有之分明顯現，及想自身在寶帳內，於佛右邊長跪曲躬，手執香鑪，誦本持呪，啟佛會眾并啟十方一切諸佛，坐寶帳中，顯現分明，願受供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上說，諸菩薩、聲聞、天等想皆有之分明顯現，及想自身在寶帳內，於佛右邊長跪曲躬，手執香鑪，誦本持呪，啟佛會眾并啟十方一切諸佛，坐寶帳中，顯現分明，願受供養。

「復當想持種種香雲、種種香華、香食、香水供獻佛會，則發願言：『唯願聖眾各以神力哀愍護我，住受供養。』乃待周畢，次誦一切頂輪王心呪一百八遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復當想持種種香雲、種種香華、香食、香水供獻佛會，則發願言：『唯願聖眾各以神力哀愍護我，住受供養。』乃待周畢，次誦一切頂輪王心呪一百八遍。

「又別想成東西南北、四維上下深廣如海七寶浴池，滿中香水浴釋迦牟尼如來真報佛身，及當一時想浴十方一切真報佛身、并佛種族、菩薩、呪神、本所呪神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又別想成東西南北、四維上下深廣如海七寶浴池，滿中香水浴釋迦牟尼如來真報佛身，及當一時想浴十方一切真報佛身、并佛種族、菩薩、呪神、本所呪神。

「想總浴已，又想種種旃檀、塗香一時塗飾一切佛身、及佛種族、菩薩、呪神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「想總浴已，又想種種旃檀、塗香一時塗飾一切佛身、及佛種族、菩薩、呪神。

「又想種種奇妙繒綺、金縷、袈裟、頭冠、纓絡及諸衣服，一時嚴貫一切佛身，及佛種族、菩薩、呪神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又想種種奇妙繒綺、金縷、袈裟、頭冠、纓絡及諸衣服，一時嚴貫一切佛身，及佛種族、菩薩、呪神。

「重復想啟帳內會坐，又想獻列諸上飲食。一時供養一切諸佛、及佛種族、菩薩、神已，仁者則以此所善根心口發露，誠懺眾罪，迴向菩提，想請諸佛於寶帳中轉大法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「重復想啟帳內會坐，又想獻列諸上飲食。一時供養一切諸佛、及佛種族、菩薩、神已，仁者則以此所善根心口發露，誠懺眾罪，迴向菩提，想請諸佛於寶帳中轉大法輪。

「仁者當即如在帳內佛右跪坐，識觀鼻端，想心無惑，右手掐珠，左手當胸，結數珠印，調調誦呪。數課滿已，置數珠於淨香篋中，印呪護持，重燒焯香，想諸香花，如法供養，則誦本呪解其方界，合掌頂禮，依方發遣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「仁者當即如在帳內佛右跪坐，識觀鼻端，想心無惑，右手掐珠，左手當胸，結數珠印，調調誦呪。數課滿已，置數珠於淨香篋中，印呪護持，重燒焯香，想諸香花，如法供養，則誦本呪解其方界，合掌頂禮，依方發遣。

「如是觀法三十六月，斷諸談論，心莫𢠽劮、隨逐諸境亂濁觀想，清淨依法，每日三時，則得見證一字頂輪王大三摩地門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是觀法三十六月，斷諸談論，心莫𢠽劮、隨逐諸境亂濁觀想，清淨依法，每日三時，則得見證一字頂輪王大三摩地門。」

一字佛頂輪王經分別祕相品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一字佛頂輪王經分別祕相品第五

爾時，釋迦牟尼如來復告金剛密跡主菩薩言：「此一字頂輪王呪成就行法諸佛共說，為得利益一切有情成斯佛頂輪王教法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼如來復告金剛密跡主菩薩言：「此一字頂輪王呪成就行法諸佛共說，為得利益一切有情成斯佛頂輪王教法。

「密跡主！過去、現在一切如來所說句偈、教行法門等無差別，皆擇空寂幽閑勝處。我復略說，簡大名山聖所居處、或仙神巖窟、或空淨新室、或獨樹林泉，於斯勝處一心善淨修行是法，於不善法極盡斷除、於善淨法生建淨義，是二法句蔓延能生善、不善業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！過去、現在一切如來所說句偈、教行法門等無差別，皆擇空寂幽閑勝處。我復略說，簡大名山聖所居處、或仙神巖窟、或空淨新室、或獨樹林泉，於斯勝處一心善淨修行是法，於不善法極盡斷除、於善淨法生建淨義，是二法句蔓延能生善、不善業。

「是故，所食飲食滋味辛甘醎淡，勿欲貪餐、耽嗜過飽——若飽，使不能持誦、供養燒火，定心不生，是故呪者離貪欲食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，所食飲食滋味辛甘醎淡，勿欲貪餐、耽嗜過飽——若飽，使不能持誦、供養燒火，定心不生，是故呪者離貪欲食。

「恒初夜分，隨力轉讀《花嚴》、《寶雨》及餘一切摩訶衍經，觀其行法制御心田，修習此教為無為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「恒初夜分，隨力轉讀《花嚴》、《寶雨》及餘一切摩訶衍經，觀其行法制御心田，修習此教為無為法。

「若布瑟置迦，每中夜分敷淨茅草，四周結界，結印誦呪，印護持身，如師子王，頭南面東，右脇枕手，疊伸足臥。若扇底迦，每中夜分，頭東面北，右脇枕手，疊伸足臥。若𭢔毘柘嚕迦，每臥分時，頭西面南，右脇枕手，疊伸足臥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若布瑟置迦，每中夜分敷淨茅草，四周結界，結印誦呪，印護持身，如師子王，頭南面東，右脇枕手，疊伸足臥。若扇底迦，每中夜分，頭東面北，右脇枕手，疊伸足臥。若𭢔毘柘嚕迦，每臥分時，頭西面南，右脇枕手，疊伸足臥。

「若睡夢見上菩提樹、栴檀香樹、弭攞樹、欝頭末羅樹，名證中品向速成相。若有夢見乘白鶴、孔雀、金翅鳥等，身出光焰，名證上品向速成相。若有夢見上七寶幢、樓閣、寶臺，踏花鬘上，或見手把箜篌，詣入僧眾，上塔乘船，名證下品向速成相。若有夢見旃茶羅人、猪、狗、馲駝、驢、死人等，若觸、若乘，是障不成。如是等相智者應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若睡夢見上菩提樹、栴檀香樹、弭攞樹、欝頭末羅樹，名證中品向速成相。若有夢見乘白鶴、孔雀、金翅鳥等，身出光焰，名證上品向速成相。若有夢見上七寶幢、樓閣、寶臺，踏花鬘上，或見手把箜篌，詣入僧眾，上塔乘船，名證下品向速成相。若有夢見旃茶羅人、猪、狗、馲駝、驢、死人等，若觸、若乘，是障不成。如是等相智者應知。

「若毘那夜迦作諸障惱，則以粳米和烏油麻，日日三時，一呪一燒，各一千八遍，滿三七日則得本神夢覺現身，教誥語言：『汝去某處。』酥蜜相和，日夜三時，一呪一燒，各一千八遍，滿三日夜則得夢見此教調伏毘那夜迦所有真法：『我已受獻，喫汝食去，所有真道與當成辦。』若夢覺已，加念呪神：『願為我現大丈夫相，勿為我現天女儀狀，亂我心境，妄生貪劮癡、愛染心。』又持護身，覆復安睡，則得夢見本神儀狀或諸神變種種勝事，心亦無取、妄生喜覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若毘那夜迦作諸障惱，則以粳米和烏油麻，日日三時，一呪一燒，各一千八遍，滿三七日則得本神夢覺現身，教誥語言：『汝去某處。』酥蜜相和，日夜三時，一呪一燒，各一千八遍，滿三日夜則得夢見此教調伏毘那夜迦所有真法：『我已受獻，喫汝食去，所有真道與當成辦。』若夢覺已，加念呪神：『願為我現大丈夫相，勿為我現天女儀狀，亂我心境，妄生貪劮癡、愛染心。』又持護身，覆復安睡，則得夢見本神儀狀或諸神變種種勝事，心亦無取、妄生喜覺。

「若持誦時，勿念過去種種嬉謔雜欲漏法、亦勿思計未來眾事、說諸餘法散亂動心，唯一係想入呪文句、一一妙理。若心貪生，觀身䏺壞；若心嗔生，慈心觀住；若心癡生，即十二因緣觀住。若心起緣倒顛生住，即至觀想呪神在頂，持以香花先前供獻，結跏趺坐，如法念誦；若少不依如所法式，則為障礙毘那夜迦，破壞食噉所修功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若持誦時，勿念過去種種嬉謔雜欲漏法、亦勿思計未來眾事、說諸餘法散亂動心，唯一係想入呪文句、一一妙理。若心貪生，觀身䏺壞；若心嗔生，慈心觀住；若心癡生，即十二因緣觀住。若心起緣倒顛生住，即至觀想呪神在頂，持以香花先前供獻，結跏趺坐，如法念誦；若少不依如所法式，則為障礙毘那夜迦，破壞食噉所修功德。

「如是人者若誦念已，護身結界，端身直項，結跏趺坐，瞬目平視，舌拄上齶，以右手背押左手掌伸置臍下，觀照四大色畢竟空、體無真實；復觀五蘊其性亦空，如法界性，無我、無人，亦無受者、可得之法，心則寂靜；復觀靜心，心亦無住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是人者若誦念已，護身結界，端身直項，結跏趺坐，瞬目平視，舌拄上齶，以右手背押左手掌伸置臍下，觀照四大色畢竟空、體無真實；復觀五蘊其性亦空，如法界性，無我、無人，亦無受者、可得之法，心則寂靜；復觀靜心，心亦無住。

「呪者誦呪，每時數畢常作斯觀，若見種種神變境像，特勿取著，自靜見心，即得滅除一切罪垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪者誦呪，每時數畢常作斯觀，若見種種神變境像，特勿取著，自靜見心，即得滅除一切罪垢。

「若有未曾入此一字佛頂輪王大種族壇為阿闍梨教授法者，自持斯法，則便常為毘那夜迦如影逐身，障喫呪者，所獻香花、飲食、香水、火食、呪聲不令得到本所呪神，法無成驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有未曾入此一字佛頂輪王大種族壇為阿闍梨教授法者，自持斯法，則便常為毘那夜迦如影逐身，障喫呪者，所獻香花、飲食、香水、火食、呪聲不令得到本所呪神，法無成驗。

「此頂輪王若成就者，則常不為姥𤜲馱吒迦、毘那夜迦王作生障難，況餘一切毘那夜迦能障難耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此頂輪王若成就者，則常不為姥𤜲馱吒迦、毘那夜迦王作生障難，況餘一切毘那夜迦能障難耶？

「是故，智者欲得成就此呪法者，當以難勝奮怒王呪、或以輪王僕從二十種呪，於持誦時、燒火食時障護其身，若不依法一一護身則難成就，常為諸惡天、龍、藥叉、羅剎、惡姤仙類、茶枳尼鬼、畢舍遮鬼及諸餓鬼處處隨逐，伺求其便，破壞虛耗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，智者欲得成就此呪法者，當以難勝奮怒王呪、或以輪王僕從二十種呪，於持誦時、燒火食時障護其身，若不依法一一護身則難成就，常為諸惡天、龍、藥叉、羅剎、惡姤仙類、茶枳尼鬼、畢舍遮鬼及諸餓鬼處處隨逐，伺求其便，破壞虛耗。

「是呪法中，莫以曼陀羅花、弭羅花、遏伽花等持獻供養，及諸佛頂供養法中亦不供養；應以惹底花、𮨄鉢羅花、拘物頭花、蓮華、諭底(聽異反)迦花、及餘種類香馞名花，持此花等常以供養五頂輪王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是呪法中，莫以曼陀羅花、弭羅花、遏伽花等持獻供養，及諸佛頂供養法中亦不供養；應以惹底花、𮨄鉢羅花、拘物頭花、蓮華、諭底(聽異反)迦花、及餘種類香馞名花，持此花等常以供養五頂輪王。

「若有呪者經一、二、三度精修此法不證悉地，倍應勤懇專精修習乃至七度，各正月、五月、九月詣海河潬，日日三時印砂佛塔，隨力印修，并轉大乘諸餘經典，觀我一切所行之跡，修學斯法，印是塔數滿三十萬，為滅先世十重業障。復隨此一一塔前以塗香、末香、諸妙花香而獻供養，於一一塔前坐誦呪一百八遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有呪者經一、二、三度精修此法不證悉地，倍應勤懇專精修習乃至七度，各正月、五月、九月詣海河潬，日日三時印砂佛塔，隨力印修，并轉大乘諸餘經典，觀我一切所行之跡，修學斯法，印是塔數滿三十萬，為滅先世十重業障。復隨此一一塔前以塗香、末香、諸妙花香而獻供養，於一一塔前坐誦呪一百八遍。

「智者如是如法修持不成就者，為宿障重，又加日日印一肘塔一千已上，若五逆重罪亦得銷滅而證成就，況餘微薄諸宿障耶？如斯依法精勤修習，但誦持呪亦得銷滅，何況印塔？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智者如是如法修持不成就者，為宿障重，又加日日印一肘塔一千已上，若五逆重罪亦得銷滅而證成就，況餘微薄諸宿障耶？如斯依法精勤修習，但誦持呪亦得銷滅，何況印塔？

「又法，詣住江河海岸，採以蓮花，一呪一擲江河水中，滿十萬箇則得成向，何況倍加可不成就？若非是處作修法者，則不成辦如斯呪法。薄尠福人使加印塔乃得成就，植福德人但所依教誦持供養遂期成就。如是成者，勤誦持呪以為根本。是故，諸善男子！堅固精進身心清淨求菩提者畢定成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，詣住江河海岸，採以蓮花，一呪一擲江河水中，滿十萬箇則得成向，何況倍加可不成就？若非是處作修法者，則不成辦如斯呪法。薄尠福人使加印塔乃得成就，植福德人但所依教誦持供養遂期成就。如是成者，勤誦持呪以為根本。是故，諸善男子！堅固精進身心清淨求菩提者畢定成就。

「密跡主！未曾見呪虛辭說導，我題是呪在經自成，要假精進，為於菩提、師僧、父母及苦眾生，勤功修習，合掌頂禮，依法誦呪，翦除垢障，乃得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！未曾見呪虛辭說導，我題是呪在經自成，要假精進，為於菩提、師僧、父母及苦眾生，勤功修習，合掌頂禮，依法誦呪，翦除垢障，乃得成就。

「如是頂禮，為得成就廣大功德；如是頂禮，無量果報、無量福聚。是故，數數合掌頂禮乃得口善、身善、意善成就功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是頂禮，為得成就廣大功德；如是頂禮，無量果報、無量福聚。是故，數數合掌頂禮乃得口善、身善、意善成就功德。

「劫初有情性質純善，福德高勝，隨作隨成，不等今我釋迦牟尼如來出濁惡世得解脫時及弟子等證解脫時。是故，智者相續除斷猜疑網心，具足精進，淨修福事，則便成證。若有宿殖、福德增勝，依法修行速獲成就；若無宿殖、福德尠薄，依法修持久乃成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「劫初有情性質純善，福德高勝，隨作隨成，不等今我釋迦牟尼如來出濁惡世得解脫時及弟子等證解脫時。是故，智者相續除斷猜疑網心，具足精進，淨修福事，則便成證。若有宿殖、福德增勝，依法修行速獲成就；若無宿殖、福德尠薄，依法修持久乃成就。

「此最上呪若證成就，則得高勝無等等故。譬假瑠璃寶比蓮花光寶功力價直倍數，不及無諭匹故，則知一字佛頂輪王力不思議，勇猛殊特。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此最上呪若證成就，則得高勝無等等故。譬假瑠璃寶比蓮花光寶功力價直倍數，不及無諭匹故，則知一字佛頂輪王力不思議，勇猛殊特。

「呪者應常持鉢乞食，若得飯餅，應淨濤擇，分為三分：一分獻佛、呪神、諸天，若食獻已，持施水陸一切有情；一分給施外來乞者，若無乞者施與禽獸；一分自持，依法而食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪者應常持鉢乞食，若得飯餅，應淨濤擇，分為三分：一分獻佛、呪神、諸天，若食獻已，持施水陸一切有情；一分給施外來乞者，若無乞者施與禽獸；一分自持，依法而食。

「若有作求安隱法時，面北坐食；若有作求富饒法時，面東坐食；若有作求調伏法時，面南坐食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有作求安隱法時，面北坐食；若有作求富饒法時，面東坐食；若有作求調伏法時，面南坐食。

「呪者每日慈心弘願普覆一切有情受眾苦者，誓當度脫。若大苾芻、瑦波索迦、持梵行者，若心慈悲，獨行持法則無障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪者每日慈心弘願普覆一切有情受眾苦者，誓當度脫。若大苾芻、瑦波索迦、持梵行者，若心慈悲，獨行持法則無障礙。

「是故，智者樂欲安隱富饒，調伏速成證者，應常定心恭敬合掌頂禮佛塔，淨持灑地，持以牛糞和黃土泥塗摩壇地，誦以一切佛頂輪王心呪、或誦摧碎頂王呪，呪白芥子、淨灰七遍，布散十方結為方界，持以四橛繫於線索，呪之七遍，四角團釘，結方地界，安布坐位，種種獻列護身結印，請召供養，誦呪燒火，自身成驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，智者樂欲安隱富饒，調伏速成證者，應常定心恭敬合掌頂禮佛塔，淨持灑地，持以牛糞和黃土泥塗摩壇地，誦以一切佛頂輪王心呪、或誦摧碎頂王呪，呪白芥子、淨灰七遍，布散十方結為方界，持以四橛繫於線索，呪之七遍，四角團釘，結方地界，安布坐位，種種獻列護身結印，請召供養，誦呪燒火，自身成驗。

「先初供養釋迦牟尼如來，次當供養一字明頂輪王，次當次第供養諸頂輪王，次當供養觀世音菩薩及所種族，次當供養金剛密跡主菩薩及所種族，次當供養與願頂王及所種族。如是供養，一一次第皆持香華前供養已，次當供養世間天神。如斯供獻名三種族供養法則。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先初供養釋迦牟尼如來，次當供養一字明頂輪王，次當次第供養諸頂輪王，次當供養觀世音菩薩及所種族，次當供養金剛密跡主菩薩及所種族，次當供養與願頂王及所種族。如是供養，一一次第皆持香華前供養已，次當供養世間天神。如斯供獻名三種族供養法則。

「愚癡嬰人無所曉解，種種謗毀一切呪者，說諸呪法盡是謾語，智者若遇如是癡人，應自思觀：『是諸佛說，必不虛謬。』但自專至修行供養扇底迦法、布瑟置迦法、𭢔毘柘嚕迦法。若布瑟置迦法作誦呪時，燒火食時，面東，一心跏趺端坐，呪後每加『窣嚩訶』三字。若扇底迦法作誦呪時，燒火食時，面北，定心結跏趺坐，亦每呪後加『窣嚩訶』三字。若𭢔毘柘嚕迦法作誦呪時，燒火食時，面南，瞋怒，左脚踏右脚側上蹲坐，亦每呪後加『虎𤙖』二字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愚癡嬰人無所曉解，種種謗毀一切呪者，說諸呪法盡是謾語，智者若遇如是癡人，應自思觀：『是諸佛說，必不虛謬。』但自專至修行供養扇底迦法、布瑟置迦法、𭢔毘柘嚕迦法。若布瑟置迦法作誦呪時，燒火食時，面東，一心跏趺端坐，呪後每加『窣嚩訶』三字。若扇底迦法作誦呪時，燒火食時，面北，定心結跏趺坐，亦每呪後加『窣嚩訶』三字。若𭢔毘柘嚕迦法作誦呪時，燒火食時，面南，瞋怒，左脚踏右脚側上蹲坐，亦每呪後加『虎𤙖』二字。

「若欲常作扇底迦法，以烏油麻和白芥子，作火食法。若欲常作布瑟置迦法，亦以烏油麻和白粳米，作火食法。若欲拔去佛法中刺，作𭢔毘柘嚕迦法，以毒藥和榔伽里根，作火食法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲常作扇底迦法，以烏油麻和白芥子，作火食法。若欲常作布瑟置迦法，亦以烏油麻和白粳米，作火食法。若欲拔去佛法中刺，作𭢔毘柘嚕迦法，以毒藥和榔伽里根，作火食法。

「若布瑟置迦法，以弭攞木、𭢔輸迦木、𭢔縒娜木、菩提木、薩惹迦木等常然燒火。若扇底迦法，以儞劬陀木、[殳*頁]頭末羅木、𭢔說他木、天門冬草等常然燒火。若𭢔毘柘嚕迦法，以佉地羅木、無槵木、苦楝木、迦囉弭攞木等常然燒火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若布瑟置迦法，以弭攞木、𭢔輸迦木、𭢔縒娜木、菩提木、薩惹迦木等常然燒火。若扇底迦法，以儞劬陀木、[殳*頁]頭末羅木、𭢔說他木、天門冬草等常然燒火。若𭢔毘柘嚕迦法，以佉地羅木、無槵木、苦楝木、迦囉弭攞木等常然燒火。

「調他怨，惡心迴伏故，名𭢔毘柘嚕迦；蠲除災障、一切寧靜故，名扇底迦；願得圓滿，求者如意故，名布瑟置迦。如是等法，於一切處呪者善思依法修習，為此教法得最上故。為欲辟除此教法中一切災障，應作是法，除斯法者，餘不應作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「調他怨，惡心迴伏故，名𭢔毘柘嚕迦；蠲除災障、一切寧靜故，名扇底迦；願得圓滿，求者如意故，名布瑟置迦。如是等法，於一切處呪者善思依法修習，為此教法得最上故。為欲辟除此教法中一切災障，應作是法，除斯法者，餘不應作。

「此所呪者慈心，一切梵行清淨，莫如外道髮長甲長，則得清潔。若髮長，備蟣虱俱生，隨生障咎，念誦不成；若甲長，則裏停垢穢，枯花、燒香便則污觸，隨亦生罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此所呪者慈心，一切梵行清淨，莫如外道髮長甲長，則得清潔。若髮長，備蟣虱俱生，隨生障咎，念誦不成；若甲長，則裏停垢穢，枯花、燒香便則污觸，隨亦生罪。

「日月蝕時特勿觀說，亦勿譏謗和上闍梨過與非過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「日月蝕時特勿觀說，亦勿譏謗和上闍梨過與非過。

「若所供養呪神之時，忽見呪神受天快樂，勿愛願同。見有國土無主紛亂，特勿住中修法念誦；又，勿住於神龍護地、藥叉羅剎常集住地、死屍陀林地、無佛法地、虎狼住地、多蚊虻地、無雨方地、多饒風地、多賊住地、屠殺住地、沽酒住地、賣經像地、賣凶具地、婬女住地及眾難地，皆勿住中營法念誦，作求諸法悉不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若所供養呪神之時，忽見呪神受天快樂，勿愛願同。見有國土無主紛亂，特勿住中修法念誦；又，勿住於神龍護地、藥叉羅剎常集住地、死屍陀林地、無佛法地、虎狼住地、多蚊虻地、無雨方地、多饒風地、多賊住地、屠殺住地、沽酒住地、賣經像地、賣凶具地、婬女住地及眾難地，皆勿住中營法念誦，作求諸法悉不成就。

「念誦法中，燒火法勝，天神喜滿。譬如飽食，歡喜充適。是故，佛說一切念誦品法中火法為最。亦不諭以國王下劣如藥叉相，亦不談論軍陣相殺、通國使命、媒媾兇戲、縛人治病，皆不應作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「念誦法中，燒火法勝，天神喜滿。譬如飽食，歡喜充適。是故，佛說一切念誦品法中火法為最。亦不諭以國王下劣如藥叉相，亦不談論軍陣相殺、通國使命、媒媾兇戲、縛人治病，皆不應作。

「如向所說，念誦、燒火……，一切法事，廣功廣成、少功少成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如向所說，念誦、燒火……，一切法事，廣功廣成、少功少成。

「亦勿施他酒肉、毒藥、刀劍、弓箭、斧槊之具，亦勿讚殺、快殺、方便殺、謀殺，亦勿占說他吉凶事，亦勿教他迷倒癡法，及所恐怖一切有情不安隱法皆勿應作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「亦勿施他酒肉、毒藥、刀劍、弓箭、斧槊之具，亦勿讚殺、快殺、方便殺、謀殺，亦勿占說他吉凶事，亦勿教他迷倒癡法，及所恐怖一切有情不安隱法皆勿應作。

「住清閑處，以智方便想修諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「住清閑處，以智方便想修諸法。

「若有緣遇不淨步、多鬼處、有屍鬼處、藥叉、羅剎等處，常一出入想為清淨，於念誦處結跏趺坐，想諸妙法成香水池，沒身澡浴，結浴呪印，印身想為塗香，遍身塗飾，一至念誦，不應動搖、謾視、聽察、謦唾談論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有緣遇不淨步、多鬼處、有屍鬼處、藥叉、羅剎等處，常一出入想為清淨，於念誦處結跏趺坐，想諸妙法成香水池，沒身澡浴，結浴呪印，印身想為塗香，遍身塗飾，一至念誦，不應動搖、謾視、聽察、謦唾談論。

「若破威儀、動搖謦瘶，則重輪結浴印印身，持以淨水、洗手、嗽口，乃復誦念，亦得上、中、下而皆成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若破威儀、動搖謦瘶，則重輪結浴印印身，持以淨水、洗手、嗽口，乃復誦念，亦得上、中、下而皆成就。」

一字佛頂輪王經成像法品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一字佛頂輪王經成像法品第六

爾時，世尊復告金剛密跡主菩薩言：「我見來世一切呪者，薄德少福，樂著嬉戲，不善伴侶，耽湎𢠽劮，於戒缺漏，智見狹劣，不樂學求頂輪王廣教出世上法，唯樂世法。我為斯人說頂輪王世成就法，心不猜動，依法修習，則定成向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告金剛密跡主菩薩言：「我見來世一切呪者，薄德少福，樂著嬉戲，不善伴侶，耽湎𢠽劮，於戒缺漏，智見狹劣，不樂學求頂輪王廣教出世上法，唯樂世法。我為斯人說頂輪王世成就法，心不猜動，依法修習，則定成向。

「密跡主！成世法者，應常每日依時請召日神、月神、星神，隨所住神一心念誦，攝喚來住，結界護身，誦呪作法，則得世間諸法成就。若不護身結界結印，則為奪人精氣鬼奪所呪力，六分偷五、或全偷奪；或為茶枳尼鬼奪所呪力。若恐偷奪，則誦一切頂輪王心呪、難勝王呪，定得却全本所呪力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！成世法者，應常每日依時請召日神、月神、星神，隨所住神一心念誦，攝喚來住，結界護身，誦呪作法，則得世間諸法成就。若不護身結界結印，則為奪人精氣鬼奪所呪力，六分偷五、或全偷奪；或為茶枳尼鬼奪所呪力。若恐偷奪，則誦一切頂輪王心呪、難勝王呪，定得却全本所呪力。

「密跡主！是故，一切呪者心常寂靜，堅持六念，係修呪法——發菩提心則得成就，離菩提外畢無成辦。何以故？假菩提心大威力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！是故，一切呪者心常寂靜，堅持六念，係修呪法——發菩提心則得成就，離菩提外畢無成辦。何以故？假菩提心大威力故。

「密跡主！是故呪人制令不食青黑之食，亦不應於佛床、法床、僧床、和上、闍梨、父母等床坐臥，喫食亦不頰食、大摶飯食、嚼食作聲、半出入食、顧視語食、共傳器食、手指揩齒皆不應作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！是故呪人制令不食青黑之食，亦不應於佛床、法床、僧床、和上、闍梨、父母等床坐臥，喫食亦不頰食、大摶飯食、嚼食作聲、半出入食、顧視語食、共傳器食、手指揩齒皆不應作。

「呪者應知如法摩壇，正跏趺坐，端儀默食。若念誦時、若作法時、若請召時，應斷一切善、不善語，如法誦念。亦勿與他一床坐臥、傳著衣服、鞵屩、韈等，其所食器純用赤白銅器梡食，若已食訖則水淨洗，重以土灰裏外揩拭，常不作諸嘲誂戲論。若喜違犯，隨罪俱生，呪難成驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪者應知如法摩壇，正跏趺坐，端儀默食。若念誦時、若作法時、若請召時，應斷一切善、不善語，如法誦念。亦勿與他一床坐臥、傳著衣服、鞵屩、韈等，其所食器純用赤白銅器梡食，若已食訖則水淨洗，重以土灰裏外揩拭，常不作諸嘲誂戲論。若喜違犯，隨罪俱生，呪難成驗。

「若作大法，恒候年吉月、吉日時，依法營造三種品法，謂佛神通月修最第一，證向頂王廣大悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若作大法，恒候年吉月、吉日時，依法營造三種品法，謂佛神通月修最第一，證向頂王廣大悉地。

「每白、黑二月，八日、十四日，食三白食，加以香花、新淨飲食持獻供養，如法念誦，倍速成證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「每白、黑二月，八日、十四日，食三白食，加以香花、新淨飲食持獻供養，如法念誦，倍速成證。

「趣成就者，如法依法當畫像，變命教童女香湯澡浴，受八戒齋，治絲造織，方應度量，勿刀截斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「趣成就者，如法依法當畫像，變命教童女香湯澡浴，受八戒齋，治絲造織，方應度量，勿刀截斷。

「方量五肘、或復三肘，於吉日時起首畫彩、或以板畫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「方量五肘、或復三肘，於吉日時起首畫彩、或以板畫。

「其匠畫時，洗浴清潔，著鮮淨衣，受八戒齋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其匠畫時，洗浴清潔，著鮮淨衣，受八戒齋。

「先當正中畫釋迦牟尼佛，坐師子座，結加趺坐，具眾相好，頂放大光，作說法相，身有圓光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先當正中畫釋迦牟尼佛，坐師子座，結加趺坐，具眾相好，頂放大光，作說法相，身有圓光。

「次，佛右邊畫觀世音菩薩，身黃白色，首戴寶冠，冠有化佛，面有微怒，一手把白拂，一手把數珠，又於眉間竪畫一目，以天衣服、瓔珞、環釧種種莊嚴，坐蓮華座，結加趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，佛右邊畫觀世音菩薩，身黃白色，首戴寶冠，冠有化佛，面有微怒，一手把白拂，一手把數珠，又於眉間竪畫一目，以天衣服、瓔珞、環釧種種莊嚴，坐蓮華座，結加趺坐。

「次，佛左邊畫金剛密跡主菩薩，身青色相，首戴寶冠，面目瞋怒，一手把金剛杵，一手把白拂，亦以衣服、瓔珞、鐶釧種種莊嚴，坐蓮華座，結加趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，佛左邊畫金剛密跡主菩薩，身青色相，首戴寶冠，面目瞋怒，一手把金剛杵，一手把白拂，亦以衣服、瓔珞、鐶釧種種莊嚴，坐蓮華座，結加趺坐。

「次後畫最勝明王金剛、畫大度底使者、畫可畏金剛、畫黃眼金剛、畫大笑金剛、畫大拳金剛、畫軍吒利金剛，是等金剛各有大力，最上調伏，皆執器仗，坐蓮華座，半跏趺坐，各以種種衣服瓔珞而莊嚴之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次後畫最勝明王金剛、畫大度底使者、畫可畏金剛、畫黃眼金剛、畫大笑金剛、畫大拳金剛、畫軍吒利金剛，是等金剛各有大力，最上調伏，皆執器仗，坐蓮華座，半跏趺坐，各以種種衣服瓔珞而莊嚴之。

「次，觀世音菩薩後畫馬頭觀世音王、畫意樂圓滿王、畫白衣觀世音菩薩母、畫多羅菩薩、畫毘俱胝菩薩、畫佛眼菩薩等，是等菩薩各各執持本所器仗，坐蓮華座，半跏趺坐，亦以眾妙衣服瓔珞皆莊飾之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，觀世音菩薩後畫馬頭觀世音王、畫意樂圓滿王、畫白衣觀世音菩薩母、畫多羅菩薩、畫毘俱胝菩薩、畫佛眼菩薩等，是等菩薩各各執持本所器仗，坐蓮華座，半跏趺坐，亦以眾妙衣服瓔珞皆莊飾之。

「次，佛左邊畫難勝大奮怒神、畫大字神；次，佛右邊畫佛眼神、畫相好神。是等四神身皆金色，坐蓮華座，半跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，佛左邊畫難勝大奮怒神、畫大字神；次，佛右邊畫佛眼神、畫相好神。是等四神身皆金色，坐蓮華座，半跏趺坐。

「密跡主！如是等像，色相、器仗如前所說，是大變像名如來身最頂輪王大成就像，一切諸呪等同通用，皆畫成證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！如是等像，色相、器仗如前所說，是大變像名如來身最頂輪王大成就像，一切諸呪等同通用，皆畫成證。」

於時世尊謂曼殊室利童子言：「我昔見汝未證地時，誦以是呪供養此像，像放大光照此三千大千世界，三界上中眾生意樂歖適。曼殊室利！汝為光照，昇證三地、得五神通。是故，說像不可思議，是如來身大三摩地。由是，我以此三摩地力普大三界，為諸有情利益成就，神通變示頂輪王身如如意寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時世尊謂曼殊室利童子言：「我昔見汝未證地時，誦以是呪供養此像，像放大光照此三千大千世界，三界上中眾生意樂歖適。曼殊室利！汝為光照，昇證三地、得五神通。是故，說像不可思議，是如來身大三摩地。由是，我以此三摩地力普大三界，為諸有情利益成就，神通變示頂輪王身如如意寶。」

爾時，世尊復誥曼殊室利童子：「汝善能以大被甲冑善巧方便安住有情，示濟有情，無量變化現於佛身、菩薩身、緣覺身、聲聞身等，攝取眾生，說諸勝法覺悟有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復誥曼殊室利童子：「汝善能以大被甲冑善巧方便安住有情，示濟有情，無量變化現於佛身、菩薩身、緣覺身、聲聞身等，攝取眾生，說諸勝法覺悟有情。」

是時曼殊室利童子合掌恭敬，白言：「世尊！佛有幾名現頂輪王大三摩地流此世界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時曼殊室利童子合掌恭敬，白言：「世尊！佛有幾名現頂輪王大三摩地流此世界？」

於時世尊誥曼殊室利童子：「汝問一字頂輪王名者，所謂名印捺羅、名帝釋、名布嬾娜羅、名大梵天、名毘瑟怒天、名摩醯首羅、名自然、名劫比羅、名步嚲娜、名姥儞、名底㗚詑迦㗚灑、名大地地、名治世地、名弭野縒、名一切行、名一切門、名寂靜、名涅槃、名變化、名所變化、名難摧、名大天、名阿素洛、名救度、名勝首、名最勝、名那野迦、名毘那夜迦、名福德、名恾伽羅、名一切事成就、名救世、名作樂、名作安隱、名空第一義諦、名不生應名、名名聞能施、名具悲、名具知、名三摩地、名具慈、名婆魯拏、名師子、名牛王、名禰嚩、名龍王、名藥叉、名苦行仙、名大苦行仙、名能者、名觸者、名世間母、名質多羅、名三目、名千目、名跛弭怛囉、名補嚲、名大三摩地、名出生三摩地、名涌三摩地、名遍知、名人中師子王、名調御丈夫、名出生第一義諦、名證見、名相證相、名三界主、名世間主、名無垢稱、名五眼、名相似眼、名蓮華夢、名光明、名火、名步多主、名斷欲、名無欲、名無嗔、名破嗔、名遣嗔、名摧垢、名勇猛將、名大王、名護世、名治地、名帝釋像、名香象、名白蓮華、名解空、名見空、名現彼、名見道者、名生者、名無生者、名分別、名無分別、名盡分別、名破分別、名護世間、名善國、名許可、名焰摩王、名施財、名水天、名俱癈囉天、名提頭賴吒、名善現、名蘇彌盧、名金剛、名諭金剛、名妙妙行、名勇猛、名大勇猛、名所生、名大所生、名常住、名無常、名常無常、名頂輪呪、名大呪王、名藥、名大藥、名論者、名大論者、名上、名無上、名白、名演白者、名丈夫、名說丈夫、名娑伽羅、名大娑伽羅、名海、名大海、名法水住、名日月、名羅摩、名樂相具足、名相莊嚴、名雲、名大雲、名樹、名大樹、名無等、名羅睺羅、名將、名大將、名眾生、名大眾主、名人主、名大人主、名持水、名大持水、名龍象、名師子、名勇施、名未曾有、名不思議、名大不思議、名富貴、名大富貴、名具富、名大具富、名實應供、名滅煩惱、名解術、名行術、名作變化、名具錢財、名法具箭、名一非一、名活非活、名山、名大山、名無能壞、名樂行慈、名具足神通、名具力、名具智、名無等侶、名具足光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時世尊誥曼殊室利童子：「汝問一字頂輪王名者，所謂名印捺羅、名帝釋、名布嬾娜羅、名大梵天、名毘瑟怒天、名摩醯首羅、名自然、名劫比羅、名步嚲娜、名姥儞、名底㗚詑迦㗚灑、名大地地、名治世地、名弭野縒、名一切行、名一切門、名寂靜、名涅槃、名變化、名所變化、名難摧、名大天、名阿素洛、名救度、名勝首、名最勝、名那野迦、名毘那夜迦、名福德、名恾伽羅、名一切事成就、名救世、名作樂、名作安隱、名空第一義諦、名不生應名、名名聞能施、名具悲、名具知、名三摩地、名具慈、名婆魯拏、名師子、名牛王、名禰嚩、名龍王、名藥叉、名苦行仙、名大苦行仙、名能者、名觸者、名世間母、名質多羅、名三目、名千目、名跛弭怛囉、名補嚲、名大三摩地、名出生三摩地、名涌三摩地、名遍知、名人中師子王、名調御丈夫、名出生第一義諦、名證見、名相證相、名三界主、名世間主、名無垢稱、名五眼、名相似眼、名蓮華夢、名光明、名火、名步多主、名斷欲、名無欲、名無嗔、名破嗔、名遣嗔、名摧垢、名勇猛將、名大王、名護世、名治地、名帝釋像、名香象、名白蓮華、名解空、名見空、名現彼、名見道者、名生者、名無生者、名分別、名無分別、名盡分別、名破分別、名護世間、名善國、名許可、名焰摩王、名施財、名水天、名俱癈囉天、名提頭賴吒、名善現、名蘇彌盧、名金剛、名諭金剛、名妙妙行、名勇猛、名大勇猛、名所生、名大所生、名常住、名無常、名常無常、名頂輪呪、名大呪王、名藥、名大藥、名論者、名大論者、名上、名無上、名白、名演白者、名丈夫、名說丈夫、名娑伽羅、名大娑伽羅、名海、名大海、名法水住、名日月、名羅摩、名樂相具足、名相莊嚴、名雲、名大雲、名樹、名大樹、名無等、名羅睺羅、名將、名大將、名眾生、名大眾主、名人主、名大人主、名持水、名大持水、名龍象、名師子、名勇施、名未曾有、名不思議、名大不思議、名富貴、名大富貴、名具富、名大具富、名實應供、名滅煩惱、名解術、名行術、名作變化、名具錢財、名法具箭、名一非一、名活非活、名山、名大山、名無能壞、名樂行慈、名具足神通、名具力、名具智、名無等侶、名具足光。

「汝曼殊室利童子！有一類人知我不生不滅，真如實際，實法法界、涅槃實智，無二、無相，意生、儒童、作者、受者、知者、見者，作如是解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝曼殊室利童子！有一類人知我不生不滅，真如實際，實法法界、涅槃實智，無二、無相，意生、儒童、作者、受者、知者、見者，作如是解。

「童子！此娑婆世界眾生稱我為大離欲如來、佛、調御丈夫、天人師。童子！我常如是於此世間成熟有情，示如是名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「童子！此娑婆世界眾生稱我為大離欲如來、佛、調御丈夫、天人師。童子！我常如是於此世間成熟有情，示如是名。

「童子！如是等名成就眾生，乃有五阿僧祇百千數名，一切聲聞、愚癡眾生雖稱我名，亦不識我如是異名。童子！我為如是成就一切有情亦於諸經說是異名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「童子！如是等名成就眾生，乃有五阿僧祇百千數名，一切聲聞、愚癡眾生雖稱我名，亦不識我如是異名。童子！我為如是成就一切有情亦於諸經說是異名。

「童子！復有一類有情知我無邊殑伽沙等世界中無量種異名，如來說法如如眾生調伏成就，如來亦不去來、分別出現色相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「童子！復有一類有情知我無邊殑伽沙等世界中無量種異名，如來說法如如眾生調伏成就，如來亦不去來、分別出現色相。

「童子！已不去來、無作分別，則能出現無量法事陀羅尼門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「童子！已不去來、無作分別，則能出現無量法事陀羅尼門。」

爾時，世尊復告曼殊室利童子言：「童子！若有修持是頂輪王法者，應常占候吉白月五日、八日、十三日、十四日、十五日好星宿時，清潔洗浴，著新淨衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告曼殊室利童子言：「童子！若有修持是頂輪王法者，應常占候吉白月五日、八日、十三日、十四日、十五日好星宿時，清潔洗浴，著新淨衣。

「若是俗人，受八戒齋，依持法軌，清淨修飾，塗結壇場，布獻香花，燒設火食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若是俗人，受八戒齋，依持法軌，清淨修飾，塗結壇場，布獻香花，燒設火食。

「先供養佛、及觀世音菩薩、金剛密跡主菩薩、摩訶婆攞神，并諸菩薩、一切聲聞、辟支佛、諸天眾等，如斯供養則得一切大威德天、大威呪神、大明呪神歡喜觀視。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先供養佛、及觀世音菩薩、金剛密跡主菩薩、摩訶婆攞神，并諸菩薩、一切聲聞、辟支佛、諸天眾等，如斯供養則得一切大威德天、大威呪神、大明呪神歡喜觀視。

「此等諸天雖復日日請召，恭敬如法供養，於此法中不應禮拜。何以故？以五頂王尊大一切力不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等諸天雖復日日請召，恭敬如法供養，於此法中不應禮拜。何以故？以五頂王尊大一切力不思議。

「童子！持此呪者，雖不禮拜一切諸天，語勿毀滅諸呪天神。何以故？為諸天神部族相攝護持法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「童子！持此呪者，雖不禮拜一切諸天，語勿毀滅諸呪天神。何以故？為諸天神部族相攝護持法故。

「是知，呪者亦不應向死喪家、初產生家、不淨人家、旃陀羅家、田獵人家、賣凶具家、賣經像家、外道人家、沽酒家，往詣、顧宿、受他供養，亦不持以一切殘臭宿食而供養之及自食噉呪者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是知，呪者亦不應向死喪家、初產生家、不淨人家、旃陀羅家、田獵人家、賣凶具家、賣經像家、外道人家、沽酒家，往詣、顧宿、受他供養，亦不持以一切殘臭宿食而供養之及自食噉呪者。

「當知，每日三時自誓歸依佛、法、大菩薩僧，發菩提心，淨治三業，念佛、念法、念僧、念戒、念施念天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當知，每日三時自誓歸依佛、法、大菩薩僧，發菩提心，淨治三業，念佛、念法、念僧、念戒、念施念天。

「若是俗人，常於清旦受八戒齋，不殺、盜、婬、妄語、飲酒、脂粉塗身、坐臥大床，不過中食，以如真智無作之心虔敬修習則得成辦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若是俗人，常於清旦受八戒齋，不殺、盜、婬、妄語、飲酒、脂粉塗身、坐臥大床，不過中食，以如真智無作之心虔敬修習則得成辦。」

爾時，釋迦牟尼如來復告金剛密跡主菩薩言：「又有轉輪王像，於出世、世間一切呪像最上無等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼如來復告金剛密跡主菩薩言：「又有轉輪王像，於出世、世間一切呪像最上無等。

「准前月日，畫者端肅，具持十善，以細白氈方量三肘、或復二肘，先畫寶山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前月日，畫者端肅，具持十善，以細白氈方量三肘、或復二肘，先畫寶山。

「於寶山中畫釋迦牟尼佛，具足眾相，身真金色，作說法相，佩通身光，坐白蓮華師子座上，頂放大光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於寶山中畫釋迦牟尼佛，具足眾相，身真金色，作說法相，佩通身光，坐白蓮華師子座上，頂放大光。

「於佛右邊畫呪者貌，長跪瞻佛，手把香鑪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於佛右邊畫呪者貌，長跪瞻佛，手把香鑪。

「又於山下畫大海水，遍於水中畫蓮華葉等，是像莊嚴准前所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又於山下畫大海水，遍於水中畫蓮華葉等，是像莊嚴准前所說。

「密跡主！此頂輪王像一切佛說，為當呪者得大利益略說是像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！此頂輪王像一切佛說，為當呪者得大利益略說是像。

「若有見者隨喜供養，隨滅眾罪，得大功德，諸天、龍神歡喜觀敬，當定成就一切勇猛頂王呪力，得無數佛種種歌讚供養功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有見者隨喜供養，隨滅眾罪，得大功德，諸天、龍神歡喜觀敬，當定成就一切勇猛頂王呪力，得無數佛種種歌讚供養功德。

「是妙變像，無量無數一切諸佛常共讚歎，若有信樂，晝夜精進，恭敬供食，則得無始一切罪障漸皆銷滅，身業清淨，成就頂王功德智海，超過一切最勝殊特，為諸天人供養恭敬、無量讚歎，當證佛地更無退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是妙變像，無量無數一切諸佛常共讚歎，若有信樂，晝夜精進，恭敬供食，則得無始一切罪障漸皆銷滅，身業清淨，成就頂王功德智海，超過一切最勝殊特，為諸天人供養恭敬、無量讚歎，當證佛地更無退轉。

「證此呪者，奮目嗔喝，一切天龍八部、鬼神皆得惶怖，四散馳走；其天帝釋見是人來，分座同坐；其諸大天亦皆分座；三界諸天見是人來，傲叛不起迎接敬廙，則皆頭破，如蘭香枝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「證此呪者，奮目嗔喝，一切天龍八部、鬼神皆得惶怖，四散馳走；其天帝釋見是人來，分座同坐；其諸大天亦皆分座；三界諸天見是人來，傲叛不起迎接敬廙，則皆頭破，如蘭香枝。

「若我於億俱胝大劫讚說是呪亦不能盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若我於億俱胝大劫讚說是呪亦不能盡。

「成此呪者，是人名證最上悉地，當為住壽三十三天大娜羅鉢底三摩地，命安常住，不被死殃，受天位畢，變身如佛，證五神通，棄此天界，以無量天前後圍遶往諸佛剎，種種變化導誘眾生，隨諸佛剎現帝釋身、或現金剛身、或現大梵天身、或現伊首羅天身、或現童男、童女身、或入地獄、餓鬼、畜生趣，隨現諸身救脫諸眾生，或諸山林、城邑、聚落為作房舍，種種衣食供給施濟，常作依怙，三界度脫一切眾生，具五神通，行菩薩行，為人中尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「成此呪者，是人名證最上悉地，當為住壽三十三天大娜羅鉢底三摩地，命安常住，不被死殃，受天位畢，變身如佛，證五神通，棄此天界，以無量天前後圍遶往諸佛剎，種種變化導誘眾生，隨諸佛剎現帝釋身、或現金剛身、或現大梵天身、或現伊首羅天身、或現童男、童女身、或入地獄、餓鬼、畜生趣，隨現諸身救脫諸眾生，或諸山林、城邑、聚落為作房舍，種種衣食供給施濟，常作依怙，三界度脫一切眾生，具五神通，行菩薩行，為人中尊。」