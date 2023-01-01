一字佛頂輪王經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一字佛頂輪王經卷第一

大唐南天竺三藏菩提流志譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐南天竺三藏菩提流志譯

序品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時薄伽梵在摩竭提國菩提樹下金剛道場成正覺處大寶帳中——其地寶帳如來所感，具足嚴淨，純以無量上妙珍奇種種莊嚴自然成顯，眾色交映出大光明，奇特寶輪清淨圓滿，以無量色間雜莊飾，周遍場地而顯現之，眾妙雜色寶蓋、幢幡光明晃曜，七寶羅網、妙香花纓彌覆其上，雨於一切無極大寶，自在顯現諸所寶樹枝葉光茂、花鬚妙香，佛神力故，令此場地廣博嚴淨，光明普照，一切奇特妙寶積聚，無量善根莊嚴道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵在摩竭提國菩提樹下金剛道場成正覺處大寶帳中——其地寶帳如來所感，具足嚴淨，純以無量上妙珍奇種種莊嚴自然成顯，眾色交映出大光明，奇特寶輪清淨圓滿，以無量色間雜莊飾，周遍場地而顯現之，眾妙雜色寶蓋、幢幡光明晃曜，七寶羅網、妙香花纓彌覆其上，雨於一切無極大寶，自在顯現諸所寶樹枝葉光茂、花鬚妙香，佛神力故，令此場地廣博嚴淨，光明普照，一切奇特妙寶積聚，無量善根莊嚴道場。

其菩提樹高顯殊特，瑠璃為幹，妙寶枝條，寶葉垂布猶若重雲，雜色寶花互相間錯，大寶摩尼以為其菓，樹光明照一切佛剎，種種現化施作佛事，普現大乘一字佛頂輪王最妙章句、菩薩道教，佛神力故，演出種種梵音妙聲，讚揚如來一字明頂輪王呪無量功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其菩提樹高顯殊特，瑠璃為幹，妙寶枝條，寶葉垂布猶若重雲，雜色寶花互相間錯，大寶摩尼以為其菓，樹光明照一切佛剎，種種現化施作佛事，普現大乘一字佛頂輪王最妙章句、菩薩道教，佛神力故，演出種種梵音妙聲，讚揚如來一字明頂輪王呪無量功德。

其師子座金剛所成，高廣妙好，摩尼寶王而為其臺，一切寶花、奇妙寶珠間錯莊飾，真珠羅網圍覆於上，諸莊嚴寶流光如雲，照燭十方諸佛菩薩，顯現如來方便之教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其師子座金剛所成，高廣妙好，摩尼寶王而為其臺，一切寶花、奇妙寶珠間錯莊飾，真珠羅網圍覆於上，諸莊嚴寶流光如雲，照燭十方諸佛菩薩，顯現如來方便之教。

爾時，世尊處于此座，於一切法成最正覺，知見三世悉皆平等。其身赫奕，放無量俱胝殑伽沙數日輪光王，照明十方無邊無際一切剎海諸佛道場，各於道場光明中演一字頂輪王一切法教，導化調伏一切有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊處于此座，於一切法成最正覺，知見三世悉皆平等。其身赫奕，放無量俱胝殑伽沙數日輪光王，照明十方無邊無際一切剎海諸佛道場，各於道場光明中演一字頂輪王一切法教，導化調伏一切有情。

光遍十方無處不至，過、現、未來一切諸佛所有神變，於光明中靡不咸覩，一切佛土不思議事、所有莊嚴悉亦顯現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光遍十方無處不至，過、現、未來一切諸佛所有神變，於光明中靡不咸覩，一切佛土不思議事、所有莊嚴悉亦顯現。

與大苾芻眾——皆阿羅漢，能善調伏，捨諸重擔，盡有漏結，無復煩惱，戒品清白，心淨解脫、慧淨解脫，善修佛慧，所作已竟，大得自在，盡獲己利，到於彼岸，名稱普聞——其名曰：具壽舍利弗、具壽迦葉波、具壽那提迦葉、具壽伽耶迦葉、具壽大迦葉波、具壽大目乾連、具壽滿慈子、具壽孫跋難陀、具壽瑦波難陀、具壽跋地利迦、具壽阿泥樓馱、具壽迦旃延子、具壽摩訶俱郗羅、具壽憍梵鉢提、具壽大憍梵鉢提、具壽孫那羅、具壽大孫那羅、具壽善現、具壽憍陳如、具壽制底君惹羅、具壽羅睺羅、具壽慶喜……，如是大聲聞眾俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與大苾芻眾——皆阿羅漢，能善調伏，捨諸重擔，盡有漏結，無復煩惱，戒品清白，心淨解脫、慧淨解脫，善修佛慧，所作已竟，大得自在，盡獲己利，到於彼岸，名稱普聞——其名曰：具壽舍利弗、具壽迦葉波、具壽那提迦葉、具壽伽耶迦葉、具壽大迦葉波、具壽大目乾連、具壽滿慈子、具壽孫跋難陀、具壽瑦波難陀、具壽跋地利迦、具壽阿泥樓馱、具壽迦旃延子、具壽摩訶俱郗羅、具壽憍梵鉢提、具壽大憍梵鉢提、具壽孫那羅、具壽大孫那羅、具壽善現、具壽憍陳如、具壽制底君惹羅、具壽羅睺羅、具壽慶喜……，如是大聲聞眾俱。

復有無央數大菩薩摩訶薩——皆得成就諸波羅蜜，功德大海深廣無際，如來行地一切智願、甚深密教盡已圓滿，善知有情一切所行，以金剛智如應說法，巧入一切如來功德，諸法大海充洽於身，周遊一切佛剎海會，禮事供養諸佛如來，一切諸地陀羅尼智、辯才大海皆已洞達，無量無邊神通，現化三摩地門特達無礙——其名曰：金剛幢菩薩摩訶薩、觀世音菩薩摩訶薩、得大勢至菩薩摩訶薩、金剛密跡主菩薩摩訶薩、金剛勝意菩薩摩訶薩、堅固意菩薩摩訶薩、虛空無垢菩薩摩訶薩、離垢意菩薩摩訶薩、普賢菩薩摩訶薩、無盡意菩薩摩訶薩、虛空勝藏菩薩摩訶薩、超三界菩薩摩訶薩、無勝持菩薩摩訶薩、治世間菩薩摩訶薩、天冠菩薩摩訶薩、曼殊室利童子菩薩摩訶薩、月光童子菩薩摩訶薩、不思慧菩薩摩訶薩、虛空藏菩薩摩訶薩、除一切障菩薩摩訶薩、大迅疾菩薩摩訶薩、彌勒菩薩摩訶薩、寶髻菩薩摩訶薩、寶掌菩薩摩訶薩、善臂菩薩摩訶薩……，與如是等菩薩摩訶薩俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無央數大菩薩摩訶薩——皆得成就諸波羅蜜，功德大海深廣無際，如來行地一切智願、甚深密教盡已圓滿，善知有情一切所行，以金剛智如應說法，巧入一切如來功德，諸法大海充洽於身，周遊一切佛剎海會，禮事供養諸佛如來，一切諸地陀羅尼智、辯才大海皆已洞達，無量無邊神通，現化三摩地門特達無礙——其名曰：金剛幢菩薩摩訶薩、觀世音菩薩摩訶薩、得大勢至菩薩摩訶薩、金剛密跡主菩薩摩訶薩、金剛勝意菩薩摩訶薩、堅固意菩薩摩訶薩、虛空無垢菩薩摩訶薩、離垢意菩薩摩訶薩、普賢菩薩摩訶薩、無盡意菩薩摩訶薩、虛空勝藏菩薩摩訶薩、超三界菩薩摩訶薩、無勝持菩薩摩訶薩、治世間菩薩摩訶薩、天冠菩薩摩訶薩、曼殊室利童子菩薩摩訶薩、月光童子菩薩摩訶薩、不思慧菩薩摩訶薩、虛空藏菩薩摩訶薩、除一切障菩薩摩訶薩、大迅疾菩薩摩訶薩、彌勒菩薩摩訶薩、寶髻菩薩摩訶薩、寶掌菩薩摩訶薩、善臂菩薩摩訶薩……，與如是等菩薩摩訶薩俱。

復有三千大千世界無量無數諸天天王——所謂帝釋天王、大梵天王、焰摩法王、水天王、風天王、多聞天王、蘇便麼天王、他化大自在天王、那羅延天王、伊舍那天王……，如是，乃至光焰天子、廣果天子、淨居天子……，與如是諸天王等大威德者并其眷屬俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有三千大千世界無量無數諸天天王——所謂帝釋天王、大梵天王、焰摩法王、水天王、風天王、多聞天王、蘇便麼天王、他化大自在天王、那羅延天王、伊舍那天王……，如是，乃至光焰天子、廣果天子、淨居天子……，與如是諸天王等大威德者并其眷屬俱。

復有無量百千諸大成就呪仙——所謂成就輪呪仙、成就劍呪仙、成就金剛杵呪仙、成就蓮華呪仙、成就鉞斧呪仙、成就如來種族大明呪仙、成就蓮華種族呪仙、成就金剛種族呪仙、成就大自在天呪仙、成就那羅延天呪仙、成就鬼母種族呪仙、成就摩呼羅伽呪仙、成就迦樓羅呪仙、成就龍呪仙、成就荼枳尼鬼呪仙、成就藥叉呪仙、成就寶賢滿賢呪仙、成就多聞天王呪仙、成就水天呪仙、成就梵天呪仙……，與如是等成就呪仙大威德者而為上首俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量百千諸大成就呪仙——所謂成就輪呪仙、成就劍呪仙、成就金剛杵呪仙、成就蓮華呪仙、成就鉞斧呪仙、成就如來種族大明呪仙、成就蓮華種族呪仙、成就金剛種族呪仙、成就大自在天呪仙、成就那羅延天呪仙、成就鬼母種族呪仙、成就摩呼羅伽呪仙、成就迦樓羅呪仙、成就龍呪仙、成就荼枳尼鬼呪仙、成就藥叉呪仙、成就寶賢滿賢呪仙、成就多聞天王呪仙、成就水天呪仙、成就梵天呪仙……，與如是等成就呪仙大威德者而為上首俱。

復有無量百千如來族眾呪王使者、蓮華族眾呪王使者、摩尼族眾呪王使者、金剛族眾呪王使者……，與如是等呪王使眾大威德者為上首俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量百千如來族眾呪王使者、蓮華族眾呪王使者、摩尼族眾呪王使者、金剛族眾呪王使者……，與如是等呪王使眾大威德者為上首俱。

復有出世、世間一切塔神、法神、虛空神、花菓神、滋味神、苗稼神、山神、海神、河神、洲神、城神、邑神、宅神、街神、巷神、樹神、叢林神、屍陀林神、宮殿神……，與如是等諸大神王大威德者為上首俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有出世、世間一切塔神、法神、虛空神、花菓神、滋味神、苗稼神、山神、海神、河神、洲神、城神、邑神、宅神、街神、巷神、樹神、叢林神、屍陀林神、宮殿神……，與如是等諸大神王大威德者為上首俱。

復有百億日天子、月天子、星宿天子……等大威德者為上首俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有百億日天子、月天子、星宿天子……等大威德者為上首俱。

復有一切天、龍、藥叉、羅剎、乾闥婆、阿素洛、伽樓羅、緊那羅、摩呼羅伽、畢舍遮鬼、步多鬼、訶利諦鬼母等大威德者為上首俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有一切天、龍、藥叉、羅剎、乾闥婆、阿素洛、伽樓羅、緊那羅、摩呼羅伽、畢舍遮鬼、步多鬼、訶利諦鬼母等大威德者為上首俱。

復有難儞濕婆羅鬼王為上首俱，主無量百千諸鬼而為眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有難儞濕婆羅鬼王為上首俱，主無量百千諸鬼而為眷屬。

又，摩醯首羅天王為上首俱，主無量百千瘧鬼而為眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又，摩醯首羅天王為上首俱，主無量百千瘧鬼而為眷屬。

又，荼枳尼鬼王為上首俱，主無量百千荼枳尼鬼而為眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又，荼枳尼鬼王為上首俱，主無量百千荼枳尼鬼而為眷屬。

於眾會中及有他方無量諸天、天子、阿素洛、阿素洛子、大毘那夜迦……等大威德者為上首俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於眾會中及有他方無量諸天、天子、阿素洛、阿素洛子、大毘那夜迦……等大威德者為上首俱。

如是，三千大千世界一切諸天、諸大呪仙、龍、神、鬼……等，以佛神力，菩提樹處周圍五百踰膳那共集眾俱，會座而坐，不相殘惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是，三千大千世界一切諸天、諸大呪仙、龍、神、鬼……等，以佛神力，菩提樹處周圍五百踰膳那共集眾俱，會座而坐，不相殘惱。

如來於時告彌勒菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩言：「善男子！此樹乃是一切菩提所莊嚴樹。我最初坐此樹下時，則破四魔，得證無上正等菩提。汝等亦應坐斯地處，令汝當證諸佛無上正等菩提。」誥是語已，寂然不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來於時告彌勒菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩言：「善男子！此樹乃是一切菩提所莊嚴樹。我最初坐此樹下時，則破四魔，得證無上正等菩提。汝等亦應坐斯地處，令汝當證諸佛無上正等菩提。」誥是語已，寂然不動。

爾時，金剛密跡主菩薩——以佛威德，承是往昔本所願力——即從座起，偏袒右肩，整理衣服，長跪合掌，恭敬瞻仰，白言：「世尊！我今啟問如來應正等覺一字佛頂輪王呪教，以何方便設少功力即得成就一切如來一字佛頂輪王出世世間無礙最勝大明呪法、圖畫像法、澡浴之法、加行印壇入三摩地、上中下法、成就法處、坐法、臥法、誦法、持法、輪結印法、祕密深法、證神通法、除業障法、大安隱法、大豐饒法、降魔怨法、一切如來種族諸呪真實之法、自灌頂法、護摩壇法、諸時分法、諸擇地法，乃至廣盡一切有情及有情界菩薩成就行法呪法，令是贍部洲界一切有情得大安樂。是諸有情以於一字佛頂輪王如來呪力，一切當得作大佛事。由此因緣，贍部洲界一切有情得大安樂，即能成就頂輪王法，及得成就一切天、一切天神種族呪法，一切龍、一切龍種族呪法，一切藥叉、一切藥叉種族呪法，一切羅剎、一切羅剎種族呪法，一切乾闥婆、一切乾闥婆種族呪法，一切阿素洛、一切阿素洛種族呪法，一切迦樓羅、一切迦樓羅種族呪法，一切緊那羅、一切緊那羅種族呪法，一切摩呼羅伽、一切摩呼羅伽種族呪法，乃至世間、出世間法盡皆成就，無所障礙，為諸有情作大歸處，除諸垢障。成我呪法。及成觀世音菩薩、諸大菩薩大威德者印壇呪法，及成一切如來所說無量種類難成印壇呪法處故。惟願如來應正等覺愍導有情，為我演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛密跡主菩薩——以佛威德，承是往昔本所願力——即從座起，偏袒右肩，整理衣服，長跪合掌，恭敬瞻仰，白言：「世尊！我今啟問如來應正等覺一字佛頂輪王呪教，以何方便設少功力即得成就一切如來一字佛頂輪王出世世間無礙最勝大明呪法、圖畫像法、澡浴之法、加行印壇入三摩地、上中下法、成就法處、坐法、臥法、誦法、持法、輪結印法、祕密深法、證神通法、除業障法、大安隱法、大豐饒法、降魔怨法、一切如來種族諸呪真實之法、自灌頂法、護摩壇法、諸時分法、諸擇地法，乃至廣盡一切有情及有情界菩薩成就行法呪法，令是贍部洲界一切有情得大安樂。是諸有情以於一字佛頂輪王如來呪力，一切當得作大佛事。由此因緣，贍部洲界一切有情得大安樂，即能成就頂輪王法，及得成就一切天、一切天神種族呪法，一切龍、一切龍種族呪法，一切藥叉、一切藥叉種族呪法，一切羅剎、一切羅剎種族呪法，一切乾闥婆、一切乾闥婆種族呪法，一切阿素洛、一切阿素洛種族呪法，一切迦樓羅、一切迦樓羅種族呪法，一切緊那羅、一切緊那羅種族呪法，一切摩呼羅伽、一切摩呼羅伽種族呪法，乃至世間、出世間法盡皆成就，無所障礙，為諸有情作大歸處，除諸垢障。成我呪法。及成觀世音菩薩、諸大菩薩大威德者印壇呪法，及成一切如來所說無量種類難成印壇呪法處故。惟願如來應正等覺愍導有情，為我演說。」

爾時，世尊告金剛密跡主菩薩言：「善哉，善哉！密跡主！汝能為當來一切有情作大利益，於我問是一字佛頂輪王最上章句、成就一切如來所說呪壇法等，令諸呪者住勤修趣。是故，密跡主！汝當諦聽諦聽，善思念持，我今為汝分別解說一切如來一字佛頂輪王無上法母，令諸佛子得法眼淨。我見往昔一切如來已說、未來一切如來當說，我及十方現在剎土一切如來今說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告金剛密跡主菩薩言：「善哉，善哉！密跡主！汝能為當來一切有情作大利益，於我問是一字佛頂輪王最上章句、成就一切如來所說呪壇法等，令諸呪者住勤修趣。是故，密跡主！汝當諦聽諦聽，善思念持，我今為汝分別解說一切如來一字佛頂輪王無上法母，令諸佛子得法眼淨。我見往昔一切如來已說、未來一切如來當說，我及十方現在剎土一切如來今說。」

爾時，釋迦牟尼如來、應、正遍知、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、世尊即以佛眼盡周觀察十方過現未來一切剎土、一切有情、有情界，及此三千大千世界一切有情、有情界，一一往昔發因願力善根處，告諸菩薩摩訶薩言：「善男子！憶念一切如來一字佛頂輪王呪、一切最勝大三摩地、最不思議神通力處，是法能於一切世界作大佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼如來、應、正遍知、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、世尊即以佛眼盡周觀察十方過現未來一切剎土、一切有情、有情界，及此三千大千世界一切有情、有情界，一一往昔發因願力善根處，告諸菩薩摩訶薩言：「善男子！憶念一切如來一字佛頂輪王呪、一切最勝大三摩地、最不思議神通力處，是法能於一切世界作大佛事。」

時諸菩薩摩訶薩得佛教誥，各思念於一字佛頂輪王三摩地法，惟除觀世音菩薩、金剛密跡主菩薩。何以故？佛神力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸菩薩摩訶薩得佛教誥，各思念於一字佛頂輪王三摩地法，惟除觀世音菩薩、金剛密跡主菩薩。何以故？佛神力故。

爾時，世尊坐菩提樹下金剛福地，便入一切如來一字佛頂輪王神變大三摩地。俱時十方現在剎土一切如來，皆坐菩提樹下金剛福地，亦各同入一切如來一字佛頂輪王神變三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊坐菩提樹下金剛福地，便入一切如來一字佛頂輪王神變大三摩地。俱時十方現在剎土一切如來，皆坐菩提樹下金剛福地，亦各同入一切如來一字佛頂輪王神變三摩地。

當時世尊入是神變三摩地時，盡周憶念十方三世一切剎土、一切有情、有情界，及此三千大千世界一切有情、有情界，即以無量俱胝殑伽沙等大劫所修積集布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、苦行無邊善根，從三十二大丈夫相放大光明——所謂頂上、眉毫、眼、耳、鼻、鬢、頰、脣、口、齒、齗、齶、牙、頷、肩、肘、臂、手、胸、乳、心、臍、胸上相字、髀、膝、脛、踝、腕、掌、背、指、如來千輻轉輪法印、如來如意印、如來槊印、如來錫杖印、如來心印、如來難勝奮怒頂輪王三摩地難勝印、如來大慈、如來大悲、如來三摩地、如來無畏、授眾記別、如來大明呪王……，如是相處一一各放無量種光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當時世尊入是神變三摩地時，盡周憶念十方三世一切剎土、一切有情、有情界，及此三千大千世界一切有情、有情界，即以無量俱胝殑伽沙等大劫所修積集布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、苦行無邊善根，從三十二大丈夫相放大光明——所謂頂上、眉毫、眼、耳、鼻、鬢、頰、脣、口、齒、齗、齶、牙、頷、肩、肘、臂、手、胸、乳、心、臍、胸上相字、髀、膝、脛、踝、腕、掌、背、指、如來千輻轉輪法印、如來如意印、如來槊印、如來錫杖印、如來心印、如來難勝奮怒頂輪王三摩地難勝印、如來大慈、如來大悲、如來三摩地、如來無畏、授眾記別、如來大明呪王……，如是相處一一各放無量種光。

其光各有種族光明圍繞莊嚴，最於頂上出放無量無數奇特殊勝百千光明，其光各有種種雜色——所謂青、黃、赤、白、紅、雜色光。是光晃曜，遍照十方無量無數種種佛剎，及此三千大千世界一切地獄、傍生諸界、黑業有情，一切罪惱盡皆銷滅；一切行化持呪菩薩，遇斯光者悉皆成就。如斯現者，盡是如來無量大福，光照滋澤現不思議，經須臾時作大利樂，拔諸有情一切苦業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其光各有種族光明圍繞莊嚴，最於頂上出放無量無數奇特殊勝百千光明，其光各有種種雜色——所謂青、黃、赤、白、紅、雜色光。是光晃曜，遍照十方無量無數種種佛剎，及此三千大千世界一切地獄、傍生諸界、黑業有情，一切罪惱盡皆銷滅；一切行化持呪菩薩，遇斯光者悉皆成就。如斯現者，盡是如來無量大福，光照滋澤現不思議，經須臾時作大利樂，拔諸有情一切苦業。

光復映蔽殑伽沙數一切佛剎、一切魔界、魔之宮殿、魔所光明，是等世界光皆遍照。上至有頂、下至阿毘地獄，是中有情遇斯光者，各相警慰，身心愉喜。其光還來繞佛三匝，各復本相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光復映蔽殑伽沙數一切佛剎、一切魔界、魔之宮殿、魔所光明，是等世界光皆遍照。上至有頂、下至阿毘地獄，是中有情遇斯光者，各相警慰，身心愉喜。其光還來繞佛三匝，各復本相。

是時釋迦牟尼如來放斯光已，從三摩地安徐而起，觀諸佛剎及觀會眾如師子王，誥金剛密跡主菩薩言：「汝今諦聽一字佛頂輪王大明呪王、佛眼呪王、四瑦瑟膩灑明呪呪王，此等呪王是如來手、是如來脣、是如來口，轉法輪王，施大濟利一切有情。若此世界一切菩薩摩訶薩等，及諸苾芻、苾芻尼、瑦波索迦、瑦波斯迦、諸族姓男、娭姓女等具能依法讀誦受持如是一字佛頂輪王大明呪者，所有一切諸天世人、種種神鬼悉無能害作諸破壞，是人當得一切安壽，無量福樂，行大慈悲，住不退地，無諸惱疾，火不能害、水不能溺、刀不橫害、毒藥毒蛇亦不中害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時釋迦牟尼如來放斯光已，從三摩地安徐而起，觀諸佛剎及觀會眾如師子王，誥金剛密跡主菩薩言：「汝今諦聽一字佛頂輪王大明呪王、佛眼呪王、四瑦瑟膩灑明呪呪王，此等呪王是如來手、是如來脣、是如來口，轉法輪王，施大濟利一切有情。若此世界一切菩薩摩訶薩等，及諸苾芻、苾芻尼、瑦波索迦、瑦波斯迦、諸族姓男、娭姓女等具能依法讀誦受持如是一字佛頂輪王大明呪者，所有一切諸天世人、種種神鬼悉無能害作諸破壞，是人當得一切安壽，無量福樂，行大慈悲，住不退地，無諸惱疾，火不能害、水不能溺、刀不橫害、毒藥毒蛇亦不中害。

「我此一字出生三摩地頂輪王呪，若有新學大乘菩薩摩訶薩及諸人等信向誦持、書寫、佩者，則得安隱，為諸無量大威德天常擁護之，諸惡天、龍、毘那夜迦不相障惱。若書寫者，當淨洗浴，著鮮潔衣，如法齋戒，坐於壇側，樺木皮上雄黃書呪，施諸苾芻及苾芻尼置袈裟角恭敬佩之。若有國王、王族、妃后、大臣、僚佐、諸族姓男、族姓女等而樂佩者，各戴頭上、或繫項上、或腕臂上則得安隱，除諸障惱、魍魎厄疾，常為諸天觀敬讚歎，當不墮於諸惡道界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我此一字出生三摩地頂輪王呪，若有新學大乘菩薩摩訶薩及諸人等信向誦持、書寫、佩者，則得安隱，為諸無量大威德天常擁護之，諸惡天、龍、毘那夜迦不相障惱。若書寫者，當淨洗浴，著鮮潔衣，如法齋戒，坐於壇側，樺木皮上雄黃書呪，施諸苾芻及苾芻尼置袈裟角恭敬佩之。若有國王、王族、妃后、大臣、僚佐、諸族姓男、族姓女等而樂佩者，各戴頭上、或繫項上、或腕臂上則得安隱，除諸障惱、魍魎厄疾，常為諸天觀敬讚歎，當不墮於諸惡道界。

「密跡主！是大呪王亦能滅諸災星變怪，作大安樂，亦能攝伏一切天龍八部神鬼，亦能成就當諸呪者無上業緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！是大呪王亦能滅諸災星變怪，作大安樂，亦能攝伏一切天龍八部神鬼，亦能成就當諸呪者無上業緣。」

復誥金剛密跡主菩薩言：「是一切如來白傘蓋佛頂輪王呪、高頂輪王呪、勝頂輪王呪、光聚頂輪王呪，同等住於一切如來三摩地中，神力皆等，無量廣大，猶不能及一字佛頂輪王最上大三摩地明呪之力。是呪何故最上無等？假如來佛眼明呪、佛毫相呪、摧碎頂輪王呪、難勝奮怒王呪合說是呪，以此因緣得名最上無等等侶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復誥金剛密跡主菩薩言：「是一切如來白傘蓋佛頂輪王呪、高頂輪王呪、勝頂輪王呪、光聚頂輪王呪，同等住於一切如來三摩地中，神力皆等，無量廣大，猶不能及一字佛頂輪王最上大三摩地明呪之力。是呪何故最上無等？假如來佛眼明呪、佛毫相呪、摧碎頂輪王呪、難勝奮怒王呪合說是呪，以此因緣得名最上無等等侶。

「又從大悲大丈夫大師子吼，一切諸大菩薩摩訶薩等不能摧壞，一切諸佛神通威德慶護加被，作大智光破諸黑暗，堅深淨慧能作吉祥，福相威德世間最勝，無垢清淨，勇猛堅固，現四無畏，能作離生四無礙智、四念住智、無忘失智，廣大無量，能作無間金剛十力大光威德，滅諸垢障，入諸佛智，能作一切諸大菩薩萬行功德如來相好一切智智、能作一切勇猛寂靜法定法幢高無障礙大威德處、能與一切業惡有情作道聖諦大慈大悲大喜捨處、能現一切如來神力無上菩提大明鏡智三摩地處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又從大悲大丈夫大師子吼，一切諸大菩薩摩訶薩等不能摧壞，一切諸佛神通威德慶護加被，作大智光破諸黑暗，堅深淨慧能作吉祥，福相威德世間最勝，無垢清淨，勇猛堅固，現四無畏，能作離生四無礙智、四念住智、無忘失智，廣大無量，能作無間金剛十力大光威德，滅諸垢障，入諸佛智，能作一切諸大菩薩萬行功德如來相好一切智智、能作一切勇猛寂靜法定法幢高無障礙大威德處、能與一切業惡有情作道聖諦大慈大悲大喜捨處、能現一切如來神力無上菩提大明鏡智三摩地處。」

爾時，世尊為顯一字佛頂輪王大威德力，欻變身相如大轉輪王，具足七寶，眷屬圓滿，一時顯現。一一寶中各放大光輪照無邊，一切法寶俱時出現，放雜寶光。是大轉輪王坐於座上，身容赫奕，放種種光，映照一切如鎔金聚。即說一字佛頂輪王呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊為顯一字佛頂輪王大威德力，欻變身相如大轉輪王，具足七寶，眷屬圓滿，一時顯現。一一寶中各放大光輪照無邊，一切法寶俱時出現，放雜寶光。是大轉輪王坐於座上，身容赫奕，放種種光，映照一切如鎔金聚。即說一字佛頂輪王呪曰：

「娜(乃哿反，下同)莫縒(蘇哿反，下同)曼嚲(多可反，下同)(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 勃琳(琳字重彈舌呼二合)𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娜(乃哿反，下同)莫縒(蘇哿反，下同)曼嚲(多可反，下同)(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 勃琳(琳字重彈舌呼二合)𤙖(四)」

爾時，如來說是呪時，殑伽沙等三千大千世界一時六返震動，如贍部洲旋嵐猛風吹諸叢林草木動等，是中一切蘇彌山王亦皆大動，一切河海盡皆涌沸。以佛神力，一切魔宮大火遍起，是中諸魔為火所逼，悉皆惶怖，稱佛歸依。一切地獄苦皆消息。會中有情各及眷屬無有一能闚瞻仰者，是會一切諸大菩薩如彌勒等，亦無有能闚瞻觀者，其觀世音菩薩、金剛密跡主菩薩，以佛威神，欻然之間悶亂躄地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來說是呪時，殑伽沙等三千大千世界一時六返震動，如贍部洲旋嵐猛風吹諸叢林草木動等，是中一切蘇彌山王亦皆大動，一切河海盡皆涌沸。以佛神力，一切魔宮大火遍起，是中諸魔為火所逼，悉皆惶怖，稱佛歸依。一切地獄苦皆消息。會中有情各及眷屬無有一能闚瞻仰者，是會一切諸大菩薩如彌勒等，亦無有能闚瞻觀者，其觀世音菩薩、金剛密跡主菩薩，以佛威神，欻然之間悶亂躄地。

是時彼諸大威德天——所謂大自在天、那羅延天、帝釋天、俱癈羅天、婆魯拏天、焰摩法王……，乃至一切諸天、天神、一切神、鬼、大威德者——所執輪、戟、杵、索、㭋、杈，及諸侍從各手器仗悉皆墜落。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時彼諸大威德天——所謂大自在天、那羅延天、帝釋天、俱癈羅天、婆魯拏天、焰摩法王……，乃至一切諸天、天神、一切神、鬼、大威德者——所執輪、戟、杵、索、㭋、杈，及諸侍從各手器仗悉皆墜落。

是諸菩薩，佛加持力，憶念一切如來一字佛頂輪王菩提神通大三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸菩薩，佛加持力，憶念一切如來一字佛頂輪王菩提神通大三摩地。

是時一切諸天、龍神、藥叉、羅剎、乾闥婆、阿素洛、迦樓羅、緊那羅、摩呼羅伽、天、神、鬼等一時戰怖，身毛悚竪，無敢觀瞻大法輪王姿好威光，時惟等心歸佛世尊：「南無佛陀，南無佛陀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時一切諸天、龍神、藥叉、羅剎、乾闥婆、阿素洛、迦樓羅、緊那羅、摩呼羅伽、天、神、鬼等一時戰怖，身毛悚竪，無敢觀瞻大法輪王姿好威光，時惟等心歸佛世尊：「南無佛陀，南無佛陀。」

爾時，世尊為令觀世音菩薩、金剛密跡主菩薩及諸大眾得醒解故，疾須臾間隱易是身，還如來相，誥彌勒菩薩摩訶薩言：「我今復說一切佛眼大明母呪，為息可畏難調伏者，為欲成就出世世間一切佛頂大輪王呪一切事位，滅諸諍論。是呪乃是一切諸佛種族母呪，復是一切諸大菩薩生養育母，又是諸佛佛眼明呪。」則說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊為令觀世音菩薩、金剛密跡主菩薩及諸大眾得醒解故，疾須臾間隱易是身，還如來相，誥彌勒菩薩摩訶薩言：「我今復說一切佛眼大明母呪，為息可畏難調伏者，為欲成就出世世間一切佛頂大輪王呪一切事位，滅諸諍論。是呪乃是一切諸佛種族母呪，復是一切諸大菩薩生養育母，又是諸佛佛眼明呪。」則說呪曰：

「娜莫薩嚩(無可反，下同)嚲詑(他可反，下同)誐(魚迦反又反，迦字居我反，下同)諦瓢(毘遙反，下同)(一) 囉褐䌎(毘藥反，下同)(二) 三藐三勃睇䌎(三) 唵(二合)𤙖(四) 嚕嚕(五) 塞(僧乙反)普嚕(六) 入嚩攞(勒哿反，下同)底(丁以反)瑟馱侘(魑價反，下同)(七) 悉馱盧(輕呼)者禰(奴禮反，下同)(八) 薩嚩喇詑娑馱儞(九) 窣(二合)嚩訶(十)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娜莫薩嚩(無可反，下同)嚲詑(他可反，下同)誐(魚迦反又反，迦字居我反，下同)諦瓢(毘遙反，下同)(一) 囉褐䌎(毘藥反，下同)(二) 三藐三勃睇䌎(三) 唵(二合)𤙖(四) 嚕嚕(五) 塞(僧乙反)普嚕(六) 入嚩攞(勒哿反，下同)底(丁以反)瑟馱侘(魑價反，下同)(七) 悉馱盧(輕呼)者禰(奴禮反，下同)(八) 薩嚩喇詑娑馱儞(九) 窣(二合)嚩訶(十)」

說此一切佛眼呪已，其觀世音菩薩、金剛密跡主菩薩以呪威力則醒起身。其諸威德一切天眾各復本心，愉躍安樂，各各持所本自器仗，專心歸佛，瞻仰讚言：「希有，世尊！希有，善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此一切佛眼呪已，其觀世音菩薩、金剛密跡主菩薩以呪威力則醒起身。其諸威德一切天眾各復本心，愉躍安樂，各各持所本自器仗，專心歸佛，瞻仰讚言：「希有，世尊！希有，善逝！」

時觀世音菩薩、金剛密跡主菩薩合掌瞻敬，白言：「世尊！如來今日何故特化大轉輪王身？大光明聚甚奇希有，本未曾見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時觀世音菩薩、金剛密跡主菩薩合掌瞻敬，白言：「世尊！如來今日何故特化大轉輪王身？大光明聚甚奇希有，本未曾見。」

如來誥言：「大善男子！此是一字佛頂大法輪王執持諸佛形相神變三摩地門。大善男子！譬如汝等集大壇，現種種威德、諸神變像不思議事；如來亦爾，如是振現大法輪王特奇色身、姿貌、威德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來誥言：「大善男子！此是一字佛頂大法輪王執持諸佛形相神變三摩地門。大善男子！譬如汝等集大壇，現種種威德、諸神變像不思議事；如來亦爾，如是振現大法輪王特奇色身、姿貌、威德。

「大善男子！此頂輪王是真一切如來安住最勝三摩地身，所有一切諸大菩薩無能超越，一切呪王亦無過者。大善男子！若所方處持此呪者，五踰膳那出世、世間一切呪王悉無成住，汝等同此方處所說加持大呪亦無成住。若有念是一字佛頂輪王呪者，即得出世、世間一切大呪悉盡成辦，汝等所說一切呪法誦持無驗。若以此呪而常助誦速得成就，五踰膳那一切菩薩、金剛、呪神、天龍八部皆不住入現相成就。又，他一切最大呪王威德神力亦不能得映及此大一字頂輪王呪。何以故？是呪威神最尊最特、無等侶故，十地一切諸大菩薩亦怖是呪威德神力，何況諸天小威力者？若常誦是一字佛頂輪王呪時，每當先誦此佛眼呪七遍滿已，乃安誦是一字佛頂輪王呪，時數畢已，又誦佛眼呪數一七遍，則德安隱，無諸嬈惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大善男子！此頂輪王是真一切如來安住最勝三摩地身，所有一切諸大菩薩無能超越，一切呪王亦無過者。大善男子！若所方處持此呪者，五踰膳那出世、世間一切呪王悉無成住，汝等同此方處所說加持大呪亦無成住。若有念是一字佛頂輪王呪者，即得出世、世間一切大呪悉盡成辦，汝等所說一切呪法誦持無驗。若以此呪而常助誦速得成就，五踰膳那一切菩薩、金剛、呪神、天龍八部皆不住入現相成就。又，他一切最大呪王威德神力亦不能得映及此大一字頂輪王呪。何以故？是呪威神最尊最特、無等侶故，十地一切諸大菩薩亦怖是呪威德神力，何況諸天小威力者？若常誦是一字佛頂輪王呪時，每當先誦此佛眼呪七遍滿已，乃安誦是一字佛頂輪王呪，時數畢已，又誦佛眼呪數一七遍，則德安隱，無諸嬈惱。」

爾時，世尊復於座上現一切諸佛光明加被白傘蓋頂輪王呪王之身，即於頂上合現一蓋，遍覆三千大千世界虛空空際，光皎奇特，亦不觸惱空居有情。是時觀世音菩薩、金剛密跡主菩薩合掌瞻敬，白言：「世尊！如是神變是何物相，欻遍大千，狀如傘蓋，住佛頂上，不見邊際，無不識解？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復於座上現一切諸佛光明加被白傘蓋頂輪王呪王之身，即於頂上合現一蓋，遍覆三千大千世界虛空空際，光皎奇特，亦不觸惱空居有情。是時觀世音菩薩、金剛密跡主菩薩合掌瞻敬，白言：「世尊！如是神變是何物相，欻遍大千，狀如傘蓋，住佛頂上，不見邊際，無不識解？」

爾時，世尊又誥金剛密跡主菩薩等言：「我今正入一切如來無量光明白傘蓋頂輪王三摩地，由是現此過現一切諸如來共說白傘蓋頂輪呪王呪狀之體。此白傘蓋是真一切如來無量色寶、無邊音聲，一切如意寶鐸網羅普周莊嚴，顯現不思議諸佛世尊光明傘蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊又誥金剛密跡主菩薩等言：「我今正入一切如來無量光明白傘蓋頂輪王三摩地，由是現此過現一切諸如來共說白傘蓋頂輪呪王呪狀之體。此白傘蓋是真一切如來無量色寶、無邊音聲，一切如意寶鐸網羅普周莊嚴，顯現不思議諸佛世尊光明傘蓋。

「我今現此一切如來白傘蓋頂輪王，為令蠲除一切有情種種罪障。今此一切諸佛如來白傘蓋頂輪王，一切菩薩大威德者盡思共度亦不了知，縱諸佛子住過百千俱胝大劫觀察思惟此白傘蓋前際、後際、中際亦不了知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今現此一切如來白傘蓋頂輪王，為令蠲除一切有情種種罪障。今此一切諸佛如來白傘蓋頂輪王，一切菩薩大威德者盡思共度亦不了知，縱諸佛子住過百千俱胝大劫觀察思惟此白傘蓋前際、後際、中際亦不了知。」

是時釋迦牟尼如來仰觀頂上白傘蓋頂輪王，振佛神力，欻變白傘蓋頂輪呪王色身，則說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時釋迦牟尼如來仰觀頂上白傘蓋頂輪王，振佛神力，欻變白傘蓋頂輪呪王色身，則說呪曰：

「娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 嚲詑誐妬瑟膩(女利反)灑(疎價反，下同)(四) 𣘨(烏可反，下同)曩(輕音)嚩盧(引)枳嚲姥𭸋(盧沒反，下同)馱(五) 唵(二合)𤙖(六) 麼麼(七) 虎(二合)𤙖溺(儞即反)(八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 嚲詑誐妬瑟膩(女利反)灑(疎價反，下同)(四) 𣘨(烏可反，下同)曩(輕音)嚩盧(引)枳嚲姥𭸋(盧沒反，下同)馱(五) 唵(二合)𤙖(六) 麼麼(七) 虎(二合)𤙖溺(儞即反)(八)」

說是呪時，三千大千世界六返震動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是呪時，三千大千世界六返震動。

於時世尊告諸菩薩摩訶薩：「此白傘蓋頂輪呪王能成、能攝一切呪等，是呪王力不空無障、勇猛無礙、無等等故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時世尊告諸菩薩摩訶薩：「此白傘蓋頂輪呪王能成、能攝一切呪等，是呪王力不空無障、勇猛無礙、無等等故。」

爾時，世尊復謂金剛密跡主菩薩言：「我今又入一切諸佛光明威德大三摩地，顯說光聚頂輪王呪威德神力，為滅一切有情種種罪障、為令斷壞出世世間一切呪力。是呪是真無量諸大菩薩所讚歎處，又是無量俱胝殑伽沙數諸佛如來光聚頂輪王呪，是呪所有威德神通光明之力亦以一字佛頂輪王威德神力金剛呪句。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復謂金剛密跡主菩薩言：「我今又入一切諸佛光明威德大三摩地，顯說光聚頂輪王呪威德神力，為滅一切有情種種罪障、為令斷壞出世世間一切呪力。是呪是真無量諸大菩薩所讚歎處，又是無量俱胝殑伽沙數諸佛如來光聚頂輪王呪，是呪所有威德神通光明之力亦以一字佛頂輪王威德神力金剛呪句。」即說呪曰：

「娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 嚲詑誐妬(引)瑟膩灑(四) 𣘨曩(輕音)嚩路枳嚲姥𤜲馱(五) 諦劭(儒照反，下同)囉始(六) 虎(二合)𤙖(七) 入嚩攞入嚩攞(八) 馱哿(古我反，下同)馱哿(九) 娜囉弭娜囉弭(十) 弭娜囉弭(十一) 嗔娜嗔娜(十二) 頻娜頻娜(十三) 虎(二合)𤙖虎(二合)𤙖泮泮(十四) 窣(二合)嚩訶(十五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 嚲詑誐妬(引)瑟膩灑(四) 𣘨曩(輕音)嚩路枳嚲姥𤜲馱(五) 諦劭(儒照反，下同)囉始(六) 虎(二合)𤙖(七) 入嚩攞入嚩攞(八) 馱哿(古我反，下同)馱哿(九) 娜囉弭娜囉弭(十) 弭娜囉弭(十一) 嗔娜嗔娜(十二) 頻娜頻娜(十三) 虎(二合)𤙖虎(二合)𤙖泮泮(十四) 窣(二合)嚩訶(十五)」

說此呪時，於是如來則以無量廣大威德頂放大光，滿照三千大千世界，盡變其地，普大成現大寶蓮華如來會中，雜色寶光重重晃曜，當佛頂上。一切寶花而為傘蓋，蓋大千界滿覆空際，以眾寶網圍繞莊嚴，妙香花瓔、半滿月等、寶鐸金鈴處處垂布，大寶摩尼其諸雜拂間錯莊飾，周圍三千大千世界。一切珍奇而為牆壁，無價諸寶飾為階陛，一切戶牖眾寶莊嚴，其諸雜寶出大光焰，映相交皎。是會一切諸大菩薩覩斯神變，見未曾見，踊躍歡喜，得大安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此呪時，於是如來則以無量廣大威德頂放大光，滿照三千大千世界，盡變其地，普大成現大寶蓮華如來會中，雜色寶光重重晃曜，當佛頂上。一切寶花而為傘蓋，蓋大千界滿覆空際，以眾寶網圍繞莊嚴，妙香花瓔、半滿月等、寶鐸金鈴處處垂布，大寶摩尼其諸雜拂間錯莊飾，周圍三千大千世界。一切珍奇而為牆壁，無價諸寶飾為階陛，一切戶牖眾寶莊嚴，其諸雜寶出大光焰，映相交皎。是會一切諸大菩薩覩斯神變，見未曾見，踊躍歡喜，得大安樂。

「出世、世間一切呪法已成就者皆悉斷壞。何以故？大光藏力似一字佛頂輪王呪。密跡主！此一切如來光聚光照頂輪王呪能照三千大千世界，上至有頂、下至阿毘地獄一切大明，及盡映蔽諸魔宮殿、魔眾光明。密跡主！是光王呪，心所憶念破斷他呪則皆破斷，唯除一字佛頂輪王呪、白傘蓋頂輪王呪、高頂輪王呪、勝頂輪王呪、佛眼母呪、佛五字心呪，其餘出世、世間一切諸呪悉能破斷，打撲調伏，攝喚於前。若有呪者得大證驗，暫讀暫誦光王呪者，則能摧伏一切鬼神，調御區譴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「出世、世間一切呪法已成就者皆悉斷壞。何以故？大光藏力似一字佛頂輪王呪。密跡主！此一切如來光聚光照頂輪王呪能照三千大千世界，上至有頂、下至阿毘地獄一切大明，及盡映蔽諸魔宮殿、魔眾光明。密跡主！是光王呪，心所憶念破斷他呪則皆破斷，唯除一字佛頂輪王呪、白傘蓋頂輪王呪、高頂輪王呪、勝頂輪王呪、佛眼母呪、佛五字心呪，其餘出世、世間一切諸呪悉能破斷，打撲調伏，攝喚於前。若有呪者得大證驗，暫讀暫誦光王呪者，則能摧伏一切鬼神，調御區譴。

「密跡主！是光王呪勿於不淨臭穢、腥臊、屎尿之處讀誦受持，不於無佛舍利制底之處讀誦受持，亦勿對於一切諸呪壇會呪像諸有情前妄誦斯呪。何以故？是光王呪以似一字佛頂輪王呪力大威德故，唯除佛舍利塔處、佛說法處、空閑淨處、高山頂處、名山窟處、海岸勝處、海逈洲處。何以故？是光王呪威德猛大，能壞自他道力功德皆無成望。若有善男子樂持讀誦是光王呪者，住前等處，應如法持，時別先誦一字佛頂輪王呪及佛眼呪各七遍已，然則誦斯光聚王呪，得大威德，四儀安隱，身膚光澤，辯智聰悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！是光王呪勿於不淨臭穢、腥臊、屎尿之處讀誦受持，不於無佛舍利制底之處讀誦受持，亦勿對於一切諸呪壇會呪像諸有情前妄誦斯呪。何以故？是光王呪以似一字佛頂輪王呪力大威德故，唯除佛舍利塔處、佛說法處、空閑淨處、高山頂處、名山窟處、海岸勝處、海逈洲處。何以故？是光王呪威德猛大，能壞自他道力功德皆無成望。若有善男子樂持讀誦是光王呪者，住前等處，應如法持，時別先誦一字佛頂輪王呪及佛眼呪各七遍已，然則誦斯光聚王呪，得大威德，四儀安隱，身膚光澤，辯智聰悟。

「密跡主！是光王呪若成就者，則等成就一字佛頂輪王呪大三摩地。汝復應知：此光王呪光明威德乃是一切諸佛光明威德神力，能現增長一切有情福善威德、蠲眾罪障，能盡碎斷一切諸呪威德神力，能善調伏一切他諸惡有情故、能善作成一切事故、能作光明照一切故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！是光王呪若成就者，則等成就一字佛頂輪王呪大三摩地。汝復應知：此光王呪光明威德乃是一切諸佛光明威德神力，能現增長一切有情福善威德、蠲眾罪障，能盡碎斷一切諸呪威德神力，能善調伏一切他諸惡有情故、能善作成一切事故、能作光明照一切故。」

爾時，世尊復謂金剛密跡主菩薩言：「我今又入一切如來勇猛出現神通三摩地，顯說高頂輪王呪神通威德，除於三界諸惱有情一切罪障。是呪是真一切如來力加持處，為令一切諸大菩薩修行出現無量威德，勇猛精進，得大安樂。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復謂金剛密跡主菩薩言：「我今又入一切如來勇猛出現神通三摩地，顯說高頂輪王呪神通威德，除於三界諸惱有情一切罪障。是呪是真一切如來力加持處，為令一切諸大菩薩修行出現無量威德，勇猛精進，得大安樂。」即說呪曰：

「娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 奄(二合)𤙖(三) 入嚩攞入嚩攞(四) 揟(儞執反)弊(并世反引)揟(同上)驃(并笑反引)(五) 誐妬瑟膩灑(六) 度那度那(七) 虎(二合)𤙖(八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 奄(二合)𤙖(三) 入嚩攞入嚩攞(四) 揟(儞執反)弊(并世反引)揟(同上)驃(并笑反引)(五) 誐妬瑟膩灑(六) 度那度那(七) 虎(二合)𤙖(八)」

說是呪時，三千大千世界六返震動，一切天、龍、藥叉、羅剎、乾闥婆、阿素洛、迦樓羅、緊那羅、摩呼羅伽等一時悶絕，失大威德；一切諸惡毘那夜迦為火燒惱，叫呼惶怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是呪時，三千大千世界六返震動，一切天、龍、藥叉、羅剎、乾闥婆、阿素洛、迦樓羅、緊那羅、摩呼羅伽等一時悶絕，失大威德；一切諸惡毘那夜迦為火燒惱，叫呼惶怖。

「密跡主！此高頂輪王呪乃是一切諸佛如來最大神通勇猛精進三摩地力，若善男子樂欲成就一字佛頂輪王呪者，應令內外嚴飾清潔，以樺木皮、或以紙、素竹帛等上雄黃書斯高頂輪王呪，佩帶肩臂，并持斯呪，速得成就。若有國王、王族、妃后、大臣、僚佐、清信男女、一切人民信斯呪者，亦令書寫，戴頂頸臂，為諸人眾互相敬諾而不侵擾，災垢銷滅，當得辯才，吉相圓滿。若有軍將及諸兵眾敬信斯呪，亦令書寫，持繫旍旗及戴頭臂，往他軍陣，他自臣伏，互不殘害。何以故？以諸如來力加持故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！此高頂輪王呪乃是一切諸佛如來最大神通勇猛精進三摩地力，若善男子樂欲成就一字佛頂輪王呪者，應令內外嚴飾清潔，以樺木皮、或以紙、素竹帛等上雄黃書斯高頂輪王呪，佩帶肩臂，并持斯呪，速得成就。若有國王、王族、妃后、大臣、僚佐、清信男女、一切人民信斯呪者，亦令書寫，戴頂頸臂，為諸人眾互相敬諾而不侵擾，災垢銷滅，當得辯才，吉相圓滿。若有軍將及諸兵眾敬信斯呪，亦令書寫，持繫旍旗及戴頭臂，往他軍陣，他自臣伏，互不殘害。何以故？以諸如來力加持故。

「密跡主！是高頂輪王呪，若諸菩薩修持之者，則得無量如來加持勇猛威力，一切諸魔、諸天、神、鬼怖不親近而作惱害。若有成就是高頂輪王呪者，則得無量勝福威力，得同一字佛頂輪王呪力。何以故？以諸如來三摩地力等加持故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！是高頂輪王呪，若諸菩薩修持之者，則得無量如來加持勇猛威力，一切諸魔、諸天、神、鬼怖不親近而作惱害。若有成就是高頂輪王呪者，則得無量勝福威力，得同一字佛頂輪王呪力。何以故？以諸如來三摩地力等加持故。」

爾時，世尊誥金剛密跡主菩薩言：「我今又入一切如來不思議神通大三摩地，顯說勝頂輪王呪神通威德，為滅一切惡趣地獄、一切有情種種苦故，為現一切諸佛如來神通威德大不思議大三摩地。」則說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊誥金剛密跡主菩薩言：「我今又入一切如來不思議神通大三摩地，顯說勝頂輪王呪神通威德，為滅一切惡趣地獄、一切有情種種苦故，為現一切諸佛如來神通威德大不思議大三摩地。」則說呪曰：

「娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 入嚩攞(四) 惹曜(齶聲重呼)瑟膩灑(五) 入嚩攞入嚩攞(六) 畔馱畔馱(七) 娜麼娜麼(八) 訥嚕莽(謨朗反)訥嚕莽(同上)(九) 郝(呼各反)(十) 㰤(呼可反，下同)曩(十一) 虎(二合)𤙖(十二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娜莫縒曼嚲(一) 勃馱南(二) 唵(二合)𤙖(三) 入嚩攞(四) 惹曜(齶聲重呼)瑟膩灑(五) 入嚩攞入嚩攞(六) 畔馱畔馱(七) 娜麼娜麼(八) 訥嚕莽(謨朗反)訥嚕莽(同上)(九) 郝(呼各反)(十) 㰤(呼可反，下同)曩(十一) 虎(二合)𤙖(十二)」

說是呪時，此大千界及諸佛剎一切皆大六返震動，以佛威德現斯神變，一切有情普不驚怖，令諸地獄眾惡有情種種劇苦盡皆止息、其諸餓鬼一時皆得飽食甘饍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是呪時，此大千界及諸佛剎一切皆大六返震動，以佛威德現斯神變，一切有情普不驚怖，令諸地獄眾惡有情種種劇苦盡皆止息、其諸餓鬼一時皆得飽食甘饍。

「密跡主！此勝頂輪王呪乃是殑伽沙等諸佛如來神通變化之所演說，為諸怕怖一切有情得安樂故說。密跡主！是呪所在方處，有暫觀讀，一切諸魔則不入中，何況持者？若有善男子晝夜精勤讀誦受持此勝頂輪王呪者，不久當得不思議界神通神變三摩地門，為諸天人恭敬觀禮，獲不思議功德蘊身。若有信寔學大乘者，復能信向一字佛頂輪王明勝章句，能常精懇讀誦受持，當則速證一切如來深不思議平等神通最勝神通智三摩地，踰諸有情，福壽昌勝，所求如意，為人所尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！此勝頂輪王呪乃是殑伽沙等諸佛如來神通變化之所演說，為諸怕怖一切有情得安樂故說。密跡主！是呪所在方處，有暫觀讀，一切諸魔則不入中，何況持者？若有善男子晝夜精勤讀誦受持此勝頂輪王呪者，不久當得不思議界神通神變三摩地門，為諸天人恭敬觀禮，獲不思議功德蘊身。若有信寔學大乘者，復能信向一字佛頂輪王明勝章句，能常精懇讀誦受持，當則速證一切如來深不思議平等神通最勝神通智三摩地，踰諸有情，福壽昌勝，所求如意，為人所尊。

「密跡主！如是精勤受持勝頂輪王呪者，是人不久亦獲神通，一切天、魔、毘那夜迦、惡神鬼等悉不親近，若遇斯人則皆怖走，失大威德。密跡主！若人信修證成是呪，即同證成一字佛頂輪王明呪章句，能起神通，入於地獄度脫一切有情罪苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！如是精勤受持勝頂輪王呪者，是人不久亦獲神通，一切天、魔、毘那夜迦、惡神鬼等悉不親近，若遇斯人則皆怖走，失大威德。密跡主！若人信修證成是呪，即同證成一字佛頂輪王明呪章句，能起神通，入於地獄度脫一切有情罪苦。

「密跡主！是呪無量無邊神通功德我今略說少分之耳，若我廣說，於無量劫讚斯功德亦不能盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！是呪無量無邊神通功德我今略說少分之耳，若我廣說，於無量劫讚斯功德亦不能盡。」

爾時，世尊誥諸菩薩摩訶薩言：「善男子！是五頂輪王明呪章句，從一切如來神通威力大三摩地出生流現，我縱百千俱胝大劫說是等呪神通功德亦不能盡。我今但為利益度脫一切有情略說少耳，若如來住於百千俱胝大劫說五頂輪王種族呪等，亦不能盡五種族呪一一邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊誥諸菩薩摩訶薩言：「善男子！是五頂輪王明呪章句，從一切如來神通威力大三摩地出生流現，我縱百千俱胝大劫說是等呪神通功德亦不能盡。我今但為利益度脫一切有情略說少耳，若如來住於百千俱胝大劫說五頂輪王種族呪等，亦不能盡五種族呪一一邊際。

「密跡主！若有善男子住於無量佛世尊所，以上衣服、臥具、湯藥、飲食、財寶、一切等物日日三時持獻供養，經百千劫，所得功德百千萬分，不如有人於三七日依法持是五頂輪王明勝章句功德之一。何以故？讀誦受持是五頂輪王明勝章句得成就者，此人決定當得不退菩薩地，色相威德三界殊特，堅固精進，度生、老、死。欲界帝釋、一切諸天大威德者見是成就五頂輪王呪人不起於座而迎廙者，頭破七分，如阿梨樹枝。大自在天、帝釋天、那羅延天、多聞天王，及諸天等身所光明威德神力，皆被證是五頂輪王持呪之人光明威德映蔽不現，是人威光常曜赫奕，踰於諸天億百千萬倍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！若有善男子住於無量佛世尊所，以上衣服、臥具、湯藥、飲食、財寶、一切等物日日三時持獻供養，經百千劫，所得功德百千萬分，不如有人於三七日依法持是五頂輪王明勝章句功德之一。何以故？讀誦受持是五頂輪王明勝章句得成就者，此人決定當得不退菩薩地，色相威德三界殊特，堅固精進，度生、老、死。欲界帝釋、一切諸天大威德者見是成就五頂輪王呪人不起於座而迎廙者，頭破七分，如阿梨樹枝。大自在天、帝釋天、那羅延天、多聞天王，及諸天等身所光明威德神力，皆被證是五頂輪王持呪之人光明威德映蔽不現，是人威光常曜赫奕，踰於諸天億百千萬倍。

「復有大福純善德人信向意樂成是呪者，則當如法書寫此經，讀誦受持，常以塗香、末香、燒香、花菓、飲食而供養之。斯人若見信佛神通、十力、威德、一切深法行菩薩乘者，則當為說，勿懷慳惜，即得成就於百千劫不墮地獄，得宿命智，乃至阿耨多羅三藐三菩提，常為一切天龍八部觀敬衛護，一切諸魔不相嬈害，所演教命人皆敬受，若命終時如入靜慮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有大福純善德人信向意樂成是呪者，則當如法書寫此經，讀誦受持，常以塗香、末香、燒香、花菓、飲食而供養之。斯人若見信佛神通、十力、威德、一切深法行菩薩乘者，則當為說，勿懷慳惜，即得成就於百千劫不墮地獄，得宿命智，乃至阿耨多羅三藐三菩提，常為一切天龍八部觀敬衛護，一切諸魔不相嬈害，所演教命人皆敬受，若命終時如入靜慮。

「密跡主！有善男子種族高貴，父母真正，好宿日生，具足諸根，身姝端好，膚色赤白，骨節不現，臂手𦟛纖，不短、不陋、不肥、不瘦，指甲紅赤，脚鹿王相，兩踝平滿，齒不疎趹亦不黃黑，鮮白齊密，眼不角睞，瑕瞖黃綠，鼻不匾㔸，脣不騫縮，面不窊狹，體膚光潤，不患疥癩、風濕、漏癬，不貪色欲，不為毘那夜迦而作惱亂，福德智慧清淨圓滿，性自歸佛、菩薩、法、僧，不信、不事諸天、天神、邪神鬼等，常不懈怠，攝心精進，唯樂修學大乘道教，意欲圓滿菩薩大願，超眾魔境趣菩薩地，如是之人合得是經，成就此呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！有善男子種族高貴，父母真正，好宿日生，具足諸根，身姝端好，膚色赤白，骨節不現，臂手𦟛纖，不短、不陋、不肥、不瘦，指甲紅赤，脚鹿王相，兩踝平滿，齒不疎趹亦不黃黑，鮮白齊密，眼不角睞，瑕瞖黃綠，鼻不匾㔸，脣不騫縮，面不窊狹，體膚光潤，不患疥癩、風濕、漏癬，不貪色欲，不為毘那夜迦而作惱亂，福德智慧清淨圓滿，性自歸佛、菩薩、法、僧，不信、不事諸天、天神、邪神鬼等，常不懈怠，攝心精進，唯樂修學大乘道教，意欲圓滿菩薩大願，超眾魔境趣菩薩地，如是之人合得是經，成就此呪。

「密跡主！若見斯人，敬為善友，應以種種方便為說是呪功德、修行法教，當令是人速得成就是大五頂輪王明勝法地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！若見斯人，敬為善友，應以種種方便為說是呪功德、修行法教，當令是人速得成就是大五頂輪王明勝法地。

「密跡主！是呪王經於無量佛剎難得見聞，若得聞者，皆是如來神力加被；若得斯經，則是如來種族親屬。何以故？此如來呪三摩地王實難思議，於諸呪中最上最勝、為大第一，是等有情應當決定生最上心成此五頂輪王呪。若有有情求得此經，清淨如法，或復書寫、或復讀誦是呪是經，當知斯人則便當得是五頂輪王呪三摩地王，永斷愛流、無明結賊、瞋恚、癡害、頑嚚之心，則為諸天恭敬供養而恃怙故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！是呪王經於無量佛剎難得見聞，若得聞者，皆是如來神力加被；若得斯經，則是如來種族親屬。何以故？此如來呪三摩地王實難思議，於諸呪中最上最勝、為大第一，是等有情應當決定生最上心成此五頂輪王呪。若有有情求得此經，清淨如法，或復書寫、或復讀誦是呪是經，當知斯人則便當得是五頂輪王呪三摩地王，永斷愛流、無明結賊、瞋恚、癡害、頑嚚之心，則為諸天恭敬供養而恃怙故。」

一字佛頂輪王經畫像法品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一字佛頂輪王經畫像法品第二

爾時，釋迦牟尼如來復以佛眼觀是會眾，誥金剛密跡主菩薩摩訶薩言：「善男子！汝復諦聽此一字佛頂輪王像，是像無量殑伽沙俱胝諸佛同共宣說。於出世、世間一切變像，此像最上利益一切障累有情。是像乃是一切如來神通變化形容相好、冠纓衣服，運度一切罪垢有情登涅槃岸最三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼如來復以佛眼觀是會眾，誥金剛密跡主菩薩摩訶薩言：「善男子！汝復諦聽此一字佛頂輪王像，是像無量殑伽沙俱胝諸佛同共宣說。於出世、世間一切變像，此像最上利益一切障累有情。是像乃是一切如來神通變化形容相好、冠纓衣服，運度一切罪垢有情登涅槃岸最三摩地。

「畫斯像者，先曾入此頂輪王灌頂無勝法壇，於阿闍梨手授具足呪句印法；或復入於勝頂王壇已成就者，為阿闍梨印讚許可，求證出世大涅槃處，如是行人乃堪畫像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「畫斯像者，先曾入此頂輪王灌頂無勝法壇，於阿闍梨手授具足呪句印法；或復入於勝頂王壇已成就者，為阿闍梨印讚許可，求證出世大涅槃處，如是行人乃堪畫像。

「正命令於淨行婆羅門善信童女、或命大姓種族父母真正善信童女教淨護持，撚治織縫，莫麁惡絲持和織畫，勿刀截斷，闊量四肘、長量六肘，或闊三肘、長量五肘。若力不迨如是織作，亦任貨求鮮淨好者，勿還價直。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「正命令於淨行婆羅門善信童女、或命大姓種族父母真正善信童女教淨護持，撚治織縫，莫麁惡絲持和織畫，勿刀截斷，闊量四肘、長量六肘，或闊三肘、長量五肘。若力不迨如是織作，亦任貨求鮮淨好者，勿還價直。

「貨得物已，以淨香水如法蘸浴，乃中圖畫，色盞新淨，勿用皮膠水調和彩色，用以香膠調色畫采，或取如來種族部中教法軌則畫像亦得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「貨得物已，以淨香水如法蘸浴，乃中圖畫，色盞新淨，勿用皮膠水調和彩色，用以香膠調色畫采，或取如來種族部中教法軌則畫像亦得。

「畫是像者，當於一切佛神通月畫飾莊采——所謂正月、五月、九月——則斯等月月初一日、或十五日起首畫摸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「畫是像者，當於一切佛神通月畫飾莊采——所謂正月、五月、九月——則斯等月月初一日、或十五日起首畫摸。

「其畫像處，於佛堂殿、或於山間仙人窟處，是處占相方圓百步，無諸臭穢水，復無虫，清潔淨美，當所畫地日日如法香水塗灑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其畫像處，於佛堂殿、或於山間仙人窟處，是處占相方圓百步，無諸臭穢水，復無虫，清潔淨美，當所畫地日日如法香水塗灑。

「其畫匠人，諸根端好，性善真正，具信五根。若畫彩時，授八戒齋，一出一浴，著新淨衣，斷諸談論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其畫匠人，諸根端好，性善真正，具信五根。若畫彩時，授八戒齋，一出一浴，著新淨衣，斷諸談論。

「先正當中畫菩提樹，種種寶莊枝葉花菓，如如意樹間雜各異，七寶枝條、眾寶花葉、白珠為蘂、赤珠為鬚、眾寶瑠璃以為諸菓，或有枝出種種寶菓、或有枝出種種寶芽、或有枝起種種寶雲、或有枝雨甘露雨滴、或有枝掛天諸寶衣、或有枝懸寶鐸鈴磬，或有枝出珊瑚、琥珀、赤珠、碼碯，其枝枝間畫雲光電，枝葉花上又畫白鶴、孔雀、迦陵頻伽、鸚鵡、舍利、共命之鳥及諸好鳥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先正當中畫菩提樹，種種寶莊枝葉花菓，如如意樹間雜各異，七寶枝條、眾寶花葉、白珠為蘂、赤珠為鬚、眾寶瑠璃以為諸菓，或有枝出種種寶菓、或有枝出種種寶芽、或有枝起種種寶雲、或有枝雨甘露雨滴、或有枝掛天諸寶衣、或有枝懸寶鐸鈴磬，或有枝出珊瑚、琥珀、赤珠、碼碯，其枝枝間畫雲光電，枝葉花上又畫白鶴、孔雀、迦陵頻伽、鸚鵡、舍利、共命之鳥及諸好鳥。

「地畫七寶，遍皆莊采如是地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「地畫七寶，遍皆莊采如是地。

「樹下畫釋迦牟尼如來，備三十二大人相、八十妙好，身背圓光，坐師子座，結跏趺坐，作說法相，目觀一字頂輪王，頂放雜色大光明焰。當以右手屈上揚掌，其大拇指與中指頭相捻，餘三指微屈散伸，左手仰左膝上，施之無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「樹下畫釋迦牟尼如來，備三十二大人相、八十妙好，身背圓光，坐師子座，結跏趺坐，作說法相，目觀一字頂輪王，頂放雜色大光明焰。當以右手屈上揚掌，其大拇指與中指頭相捻，餘三指微屈散伸，左手仰左膝上，施之無畏。

「佛右側畫普賢菩薩，面目熙怡，結跏趺坐，手執白拂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛右側畫普賢菩薩，面目熙怡，結跏趺坐，手執白拂。

「佛左側畫彌勒菩薩，面目熙怡，結跏趺坐，手執白拂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛左側畫彌勒菩薩，面目熙怡，結跏趺坐，手執白拂。

「當佛座前右邊畫一字頂輪王，身金色相，瞻仰如來，左手執開蓮華，於花臺上側竪畫一金輪，右手揚掌，身背圓光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當佛座前右邊畫一字頂輪王，身金色相，瞻仰如來，左手執開蓮華，於花臺上側竪畫一金輪，右手揚掌，身背圓光。

「當佛座前左邊畫白傘蓋頂輪王，身金色相，觀一字頂輪王，左手當胸執開蓮華，於花臺上畫白傘蓋，右手執半開不開蓮華，身背圓光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當佛座前左邊畫白傘蓋頂輪王，身金色相，觀一字頂輪王，左手當胸執開蓮華，於花臺上畫白傘蓋，右手執半開不開蓮華，身背圓光。

「又，白傘蓋頂輪王後畫高頂輪王，身金色相，瞻一字頂輪王，左手執弭惹布羅迦菓，右手執青優鉢羅花，身背圓光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，白傘蓋頂輪王後畫高頂輪王，身金色相，瞻一字頂輪王，左手執弭惹布羅迦菓，右手執青優鉢羅花，身背圓光。

「復，一字頂輪王後畫光聚頂輪王，身金色相，瞻一字頂輪王，左手執開蓮華，於花臺上畫佛心印，火焰圍繞，右手當胸執如意珠，身有圓光，作種種色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復，一字頂輪王後畫光聚頂輪王，身金色相，瞻一字頂輪王，左手執開蓮華，於花臺上畫佛心印，火焰圍繞，右手當胸執如意珠，身有圓光，作種種色。

「又，光聚頂輪王後畫勝頂輪王，身金色相，左手執開蓮華，於花臺上直竪畫劍，右手執如意寶珠，身背圓光，瞻一字頂輪王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，光聚頂輪王後畫勝頂輪王，身金色相，左手執開蓮華，於花臺上直竪畫劍，右手執如意寶珠，身背圓光，瞻一字頂輪王。

「是五頂輪王面目熙怡，身狀莊采一如菩薩，頭冠、瓔珞、環釧、衣服而莊嚴之，皆半跏趺坐，坐白蓮華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是五頂輪王面目熙怡，身狀莊采一如菩薩，頭冠、瓔珞、環釧、衣服而莊嚴之，皆半跏趺坐，坐白蓮華。

「又，一字頂輪王右畫主兵神，面目熙怡，瞻一字頂輪王，左手胸側執槊，槊上畫懸繒帶，右手執金剛杵，身被衣甲，半跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，一字頂輪王右畫主兵神，面目熙怡，瞻一字頂輪王，左手胸側執槊，槊上畫懸繒帶，右手執金剛杵，身被衣甲，半跏趺坐。

「又，當佛座前右邊畫觀世音菩薩，身白黃色，結跏趺坐，左手胸側執開蓮華，右手揚掌，曲躬瞻佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，當佛座前右邊畫觀世音菩薩，身白黃色，結跏趺坐，左手胸側執開蓮華，右手揚掌，曲躬瞻佛。

「又，當佛座前左邊畫金剛密跡主菩薩，身紫赤色，結跏趺坐，左手胸側執金剛杵，右手揚掌，曲躬瞻佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，當佛座前左邊畫金剛密跡主菩薩，身紫赤色，結跏趺坐，左手胸側執金剛杵，右手揚掌，曲躬瞻佛。

「次，普賢菩薩後畫曼殊室利童子菩薩，左手胸側執開蓮華，於花臺上竪畫三股金剛杵，右手屈肘仰掌，以大指、中指頭相捻，餘三指微屈散伸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，普賢菩薩後畫曼殊室利童子菩薩，左手胸側執開蓮華，於花臺上竪畫三股金剛杵，右手屈肘仰掌，以大指、中指頭相捻，餘三指微屈散伸。

「次畫無垢慧菩薩，左執開蓮華，於花臺上竪倒畫螺，右手屈上側揚於掌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次畫無垢慧菩薩，左執開蓮華，於花臺上竪倒畫螺，右手屈上側揚於掌。

「次畫寂靜慧菩薩，左手胸側執金剛杵，右手仰右髀上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次畫寂靜慧菩薩，左手胸側執金剛杵，右手仰右髀上。

「次畫無量慧菩薩，左手胸側執開蓮華，於花臺上側竪畫輪，右手把如意珠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次畫無量慧菩薩，左手胸側執開蓮華，於花臺上側竪畫輪，右手把如意珠。

「次畫虛空藏菩薩，左手當胸執花，右手執如意珠仰右髀上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次畫虛空藏菩薩，左手當胸執花，右手執如意珠仰右髀上。

「次畫虛空無垢藏菩薩，左手執金剛杵，右手揚掌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次畫虛空無垢藏菩薩，左手執金剛杵，右手揚掌。

「次畫大慧菩薩，左手執開蓮華，於花臺上畫如意珠，火焰圍繞，右手側內揚掌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次畫大慧菩薩，左手執開蓮華，於花臺上畫如意珠，火焰圍繞，右手側內揚掌。

「是等菩薩面貌熙怡，身金色相，各以寶冠、瓔珞、鐶釧、種種衣服而莊采之，坐寶蓮華，半跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是等菩薩面貌熙怡，身金色相，各以寶冠、瓔珞、鐶釧、種種衣服而莊采之，坐寶蓮華，半跏趺坐。

「次，彌勒菩薩後畫佛眼菩薩，面目慈軟，仰觀會眾，左手執開蓮華，於花臺上畫佛心印，於印兩側各畫一眼，右手把如意珠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，彌勒菩薩後畫佛眼菩薩，面目慈軟，仰觀會眾，左手執開蓮華，於花臺上畫佛心印，於印兩側各畫一眼，右手把如意珠。

「次畫佛毫相菩薩，面目慈軟，左手把開蓮華，於花臺上畫佛毫相印，火焰圍繞，右手虛拳當右脇上，觀一字頂輪王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次畫佛毫相菩薩，面目慈軟，左手把開蓮華，於花臺上畫佛毫相印，火焰圍繞，右手虛拳當右脇上，觀一字頂輪王。

「次畫如來槊菩薩，面目慈軟，左手當臍，右手把槊，槊上畫懸繒帶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次畫如來槊菩薩，面目慈軟，左手當臍，右手把槊，槊上畫懸繒帶。

「次畫如來牙菩薩，面目慈軟，左手執開蓮華，於花臺上畫佛牙印，右手當胸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次畫如來牙菩薩，面目慈軟，左手執開蓮華，於花臺上畫佛牙印，右手當胸。

「次，佛眼菩薩座下畫孫那利大明呪王，面目慈軟，左手執金剛杵，右手把蓮華，目觀如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，佛眼菩薩座下畫孫那利大明呪王，面目慈軟，左手執金剛杵，右手把蓮華，目觀如來。

「是等菩薩身金色相，各以花冠、瓔珞、鐶釧、種種衣服莊采嚴飾，坐寶蓮華，半跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是等菩薩身金色相，各以花冠、瓔珞、鐶釧、種種衣服莊采嚴飾，坐寶蓮華，半跏趺坐。

「又，金剛密跡主菩薩後畫軍吒利金剛童子、畫金剛將童子、畫善臂金剛童子、畫姥𭸋馱䋾迦金剛童子。是四童子身赩赤色，各執金剛杵，顏貌熙怡，俱以花鬘、寶瓔珞、環釧、天妙衣服莊采嚴身，坐蓮華座，半跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，金剛密跡主菩薩後畫軍吒利金剛童子、畫金剛將童子、畫善臂金剛童子、畫姥𭸋馱䋾迦金剛童子。是四童子身赩赤色，各執金剛杵，顏貌熙怡，俱以花鬘、寶瓔珞、環釧、天妙衣服莊采嚴身，坐蓮華座，半跏趺坐。

「又，觀世音菩薩後畫馬頭觀世音大明呪王，身赤紫色，面目瞋怒，右手胸側竪執鉞斧，右手屈上把蓮華、蓮葉、莖等，蛇為瓔珞，腕著寶釧，臂著寶襻，首戴花冠，腰著衣服，坐寶蓮華，瞻一字頂輪王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，觀世音菩薩後畫馬頭觀世音大明呪王，身赤紫色，面目瞋怒，右手胸側竪執鉞斧，右手屈上把蓮華、蓮葉、莖等，蛇為瓔珞，腕著寶釧，臂著寶襻，首戴花冠，腰著衣服，坐寶蓮華，瞻一字頂輪王。

「次，馬頭觀世音後畫蓮華孫那利菩薩，身白黃色，顏貌慈軟，右手把羂索，左手下伸坐蓮華座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，馬頭觀世音後畫蓮華孫那利菩薩，身白黃色，顏貌慈軟，右手把羂索，左手下伸坐蓮華座。

「次，孫那利菩薩後畫鉢刺拏捨嚩唎神，身青綠色，顏貌慈軟，而有四手，一把羂索、一把鉞斧、一把寶菓、一施無畏，坐蓮華座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，孫那利菩薩後畫鉢刺拏捨嚩唎神，身青綠色，顏貌慈軟，而有四手，一把羂索、一把鉞斧、一把寶菓、一施無畏，坐蓮華座。

「次，頂輪王左畫難勝奮怒王，四面四臂，身白色相，示耽肚相形，手臂、脚矬象侏儒，腰畫虎皮，蛇為耳璫，德叉迦龍王以為腰繩、婆修吉龍王以為絡髆，諸惡毒蛇嚴身臂脛，編髮為冠，遍身火焰，立赤蓮華上。右第一手把金剛杵；右第二手以中指、無名指、小指把拳，大指押上，頭指直伸，屈肘向上；左第一手把三戟叉；左第二手把鉞斧。正中大面怒目張口，吐出眾光，目觀如來；右邊側面觀一字頂輪王；左邊側面觀目呪者；頂上一面觀佛會眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，頂輪王左畫難勝奮怒王，四面四臂，身白色相，示耽肚相形，手臂、脚矬象侏儒，腰畫虎皮，蛇為耳璫，德叉迦龍王以為腰繩、婆修吉龍王以為絡髆，諸惡毒蛇嚴身臂脛，編髮為冠，遍身火焰，立赤蓮華上。右第一手把金剛杵；右第二手以中指、無名指、小指把拳，大指押上，頭指直伸，屈肘向上；左第一手把三戟叉；左第二手把鉞斧。正中大面怒目張口，吐出眾光，目觀如來；右邊側面觀一字頂輪王；左邊側面觀目呪者；頂上一面觀佛會眾。

「次，奮怒王下畫地天神，面目熙怡，身白色相，左手當胸把於寶匣，右手屈上掌寶澡罐，口盡出蓮華枝葉，長跪而坐，坐寶地上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，奮怒王下畫地天神，面目熙怡，身白色相，左手當胸把於寶匣，右手屈上掌寶澡罐，口盡出蓮華枝葉，長跪而坐，坐寶地上。

「次，地天神後畫熙連禪河神，面目熙怡，身靘白色，合掌恭敬，頭上畫七蛇龍頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，地天神後畫熙連禪河神，面目熙怡，身靘白色，合掌恭敬，頭上畫七蛇龍頭。

「次，熙連禪河神後畫七頭迦里迦龍王、畫七頭母止鱗馱龍王，長跪而坐，瞻仰如來，一捧寶花、一捧寶珠。密跡主！是二龍王已曾供養無量無數一切諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，熙連禪河神後畫七頭迦里迦龍王、畫七頭母止鱗馱龍王，長跪而坐，瞻仰如來，一捧寶花、一捧寶珠。密跡主！是二龍王已曾供養無量無數一切諸佛。

「又於金剛密跡主菩薩座下畫最勝明王金剛菩薩，身赤黃色，嚬眉怒目，眉間一眼，狗牙上出，半跏趺坐，右手拄一長刀，左手當胸執金剛杵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又於金剛密跡主菩薩座下畫最勝明王金剛菩薩，身赤黃色，嚬眉怒目，眉間一眼，狗牙上出，半跏趺坐，右手拄一長刀，左手當胸執金剛杵。

「次畫可畏金剛菩薩，身赤黃色，嚬眉怒目，狗牙上出，半跏趺坐，右手拄三戟叉，仰屈左手把獨股金剛杵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次畫可畏金剛菩薩，身赤黃色，嚬眉怒目，狗牙上出，半跏趺坐，右手拄三戟叉，仰屈左手把獨股金剛杵。

「次畫黃眼金剛菩薩，身白黃色，面貌熙怡，半跏趺坐，右手屈肘向內側揚掌，左手伸屈當左脇上把開敷蓮華，於花臺上竪畫三股金剛杵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次畫黃眼金剛菩薩，身白黃色，面貌熙怡，半跏趺坐，右手屈肘向內側揚掌，左手伸屈當左脇上把開敷蓮華，於花臺上竪畫三股金剛杵。

「次畫軍吒利金剛菩薩，八臂三目，狗牙上出，半跏趺坐，身作青色，一手把三股金剛杵、一手執三戟叉、一手把輪、一手把鉞斧、一手施於無畏、一手把羂索、二手結印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次畫軍吒利金剛菩薩，八臂三目，狗牙上出，半跏趺坐，身作青色，一手把三股金剛杵、一手執三戟叉、一手把輪、一手把鉞斧、一手施於無畏、一手把羂索、二手結印。

「次後立畫大度底使者，身赤白色，面目瞋怒，一手把羂索，一手當胸竪把鉞斧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次後立畫大度底使者，身赤白色，面目瞋怒，一手把羂索，一手當胸竪把鉞斧。

「又，最勝明王金剛菩薩座下又畫九頭阿難嚲龍王、畫五頭無熱惱龍王、畫七頭娑伽羅龍王，各長跪坐，瞻仰如來。一、捧寶珠，二、捧蓮華。是等龍王面目熙怡，狀如天神，頭上畫出龍頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，最勝明王金剛菩薩座下又畫九頭阿難嚲龍王、畫五頭無熱惱龍王、畫七頭娑伽羅龍王，各長跪坐，瞻仰如來。一、捧寶珠，二、捧蓮華。是等龍王面目熙怡，狀如天神，頭上畫出龍頭。

「次，大慧菩薩左畫半拏囉婆枲抳觀世音母菩薩，身白色相，右手執開蓮華，於花臺上畫如意寶珠，左手仰左髀上施於無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，大慧菩薩左畫半拏囉婆枲抳觀世音母菩薩，身白色相，右手執開蓮華，於花臺上畫如意寶珠，左手仰左髀上施於無畏。

「此觀世音母菩薩座下畫多羅菩薩，身白黃色，右手把青優鉢羅花，左手施於無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此觀世音母菩薩座下畫多羅菩薩，身白黃色，右手把青優鉢羅花，左手施於無畏。

「次畫毘俱胝菩薩，身白紅色，三眼四臂，一手把如意寶杖、一手把君持、一手把數珠、一手把蓮華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次畫毘俱胝菩薩，身白紅色，三眼四臂，一手把如意寶杖、一手把君持、一手把數珠、一手把蓮華。

「次，佛毫相菩薩後畫摩莫雞金剛母菩薩，身靘白相，右手把般若梵夾，左手掌寶施之無畏，身狀顏貌一如般若菩薩——此金剛母乃是一切諸佛菩薩金剛母故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，佛毫相菩薩後畫摩莫雞金剛母菩薩，身靘白相，右手把般若梵夾，左手掌寶施之無畏，身狀顏貌一如般若菩薩——此金剛母乃是一切諸佛菩薩金剛母故。

「次，金剛母後畫央俱施金剛菩薩，右手執金剛杵，左手仰伸髀上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，金剛母後畫央俱施金剛菩薩，右手執金剛杵，左手仰伸髀上。

「次畫執金剛拳金剛菩薩，左手當胸執金剛拳印，右手仰伸髀上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次畫執金剛拳金剛菩薩，左手當胸執金剛拳印，右手仰伸髀上。

「次畫金剛雹金剛菩薩，左手執金剛杵，右手揚掌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次畫金剛雹金剛菩薩，左手執金剛杵，右手揚掌。

「是等金剛面目慈軟，具大明呪大威德力，衛護一切。如是金剛及諸菩薩各以冠纓、環釧、衣服……種種莊飾，坐蓮華座，半跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是等金剛面目慈軟，具大明呪大威德力，衛護一切。如是金剛及諸菩薩各以冠纓、環釧、衣服……種種莊飾，坐蓮華座，半跏趺坐。

「菩提樹上及二側邊畫諸天天子，鼓奏天樂，及畫八淨居天眾騰繞樹上，各乘去雲，各手把捧散種種華而供養佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩提樹上及二側邊畫諸天天子，鼓奏天樂，及畫八淨居天眾騰繞樹上，各乘去雲，各手把捧散種種華而供養佛。

「次於佛左東北角邊面畫提頭賴吒天王，左手執槊，右手側揚掌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次於佛左東北角邊面畫提頭賴吒天王，左手執槊，右手側揚掌。

「次於佛左東南角邊面畫毘嚕侘迦天王，左手執槊，右手側揚掌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次於佛左東南角邊面畫毘嚕侘迦天王，左手執槊，右手側揚掌。

「次於佛右西南角邊面畫毘嚕博乞灑天王，左手執槊，右手掌金剛杵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次於佛右西南角邊面畫毘嚕博乞灑天王，左手執槊，右手掌金剛杵。

「次於佛右西北角邊面畫多聞天王，左手執槊，右手執金剛杵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次於佛右西北角邊面畫多聞天王，左手執槊，右手執金剛杵。

「是等護世天王各以衣甲被飾莊彩，半跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是等護世天王各以衣甲被飾莊彩，半跏趺坐。

「又，提頭賴吒天王後畫伊舍那天神及畫步多鬼王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，提頭賴吒天王後畫伊舍那天神及畫步多鬼王。

「又，毘嚕侘迦天王後畫火天神及畫苦行仙眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，毘嚕侘迦天王後畫火天神及畫苦行仙眾。

「又，毘嚕博乞灑天王後畫羅剎王及畫僕從。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，毘嚕博乞灑天王後畫羅剎王及畫僕從。

「又，多聞天王後畫風天神及畫僕從。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，多聞天王後畫風天神及畫僕從。

「又，當菩提樹上空中右邊復畫大梵天王，後畫二梵眾天；左邊空中又畫帝釋天王，後畫二釋眾天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，當菩提樹上空中右邊復畫大梵天王，後畫二梵眾天；左邊空中又畫帝釋天王，後畫二釋眾天。

「又於毘嚕侘迦天王右畫焰摩王，坐於牛上，牛臥畫之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又於毘嚕侘迦天王右畫焰摩王，坐於牛上，牛臥畫之。

「如是，天、神、鬼等各以自服種種莊彩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，天、神、鬼等各以自服種種莊彩。

「次，難勝奮怒神下左畫持呪者，長跪曲躬，手把香鑪，觀頂輪王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，難勝奮怒神下左畫持呪者，長跪曲躬，手把香鑪，觀頂輪王。

「又，佛座下於㡧邊面畫熙連禪河。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，佛座下於㡧邊面畫熙連禪河。」

於是，世尊告金剛密跡主菩薩言：「此像乃是一字佛頂輪王大變像法，是一切佛同共宣說。若有智者見遇斯像，生希有想、信喜觀禮、燒香供養、憶相讚持，此人則得今世當世壽不空過，於俱胝劫所造重罪則皆殄滅。若有受持一切佛頂呪者、佛種族呪者、諸天菩薩種族呪者、一切金剛種族呪者，及餘呪者，若已成驗、若未成驗，對斯像前如法塗壇、種種供養、作本呪法，速得本呪最上成就所求願故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，世尊告金剛密跡主菩薩言：「此像乃是一字佛頂輪王大變像法，是一切佛同共宣說。若有智者見遇斯像，生希有想、信喜觀禮、燒香供養、憶相讚持，此人則得今世當世壽不空過，於俱胝劫所造重罪則皆殄滅。若有受持一切佛頂呪者、佛種族呪者、諸天菩薩種族呪者、一切金剛種族呪者，及餘呪者，若已成驗、若未成驗，對斯像前如法塗壇、種種供養、作本呪法，速得本呪最上成就所求願故。」

爾時，釋迦牟尼如來復謂金剛密跡主菩薩言：「汝復諦聽：白傘蓋頂輪王變像畫法是殑伽沙俱胝佛為令拔濟諸有情說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼如來復謂金剛密跡主菩薩言：「汝復諦聽：白傘蓋頂輪王變像畫法是殑伽沙俱胝佛為令拔濟諸有情說。

「若畫像者，所治織法、貨畫像法皆准前方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若畫像者，所治織法、貨畫像法皆准前方。

「圓三肘，中畫菩提樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「圓三肘，中畫菩提樹。

「當於樹下畫釋迦牟尼如來，具大人相，身真金色，示說法相，結跏趺坐師子座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當於樹下畫釋迦牟尼如來，具大人相，身真金色，示說法相，結跏趺坐師子座。

「佛右畫金剛密跡主菩薩，面目熙怡，身紫赤色，右手把金剛杵，左手把白拂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛右畫金剛密跡主菩薩，面目熙怡，身紫赤色，右手把金剛杵，左手把白拂。

「佛左畫淨居天王，面貌熙怡，身白紅色，左手當胸把開蓮華，右手把掐數珠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛左畫淨居天王，面貌熙怡，身白紅色，左手當胸把開蓮華，右手把掐數珠。

「次，當佛前，准前畫白傘蓋頂輪王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，當佛前，准前畫白傘蓋頂輪王。

「於菩提樹上左右各畫一矩律婆天，狀如裸形孩子，身白紅色，手持寶索，各乘住雲，樹上空中左右共坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於菩提樹上左右各畫一矩律婆天，狀如裸形孩子，身白紅色，手持寶索，各乘住雲，樹上空中左右共坐。

「畫六淨居天眾，各捧散花，皆乘住雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「畫六淨居天眾，各捧散花，皆乘住雲。

「又於佛右畫持呪者，長跪瞻仰，手把香鑪，上下四面畫雜寶花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又於佛右畫持呪者，長跪瞻仰，手把香鑪，上下四面畫雜寶花。

「密跡主！此名白傘蓋頂輪王變像畫法，當能成濟一切有情諸福業事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！此名白傘蓋頂輪王變像畫法，當能成濟一切有情諸福業事。」

復誥金剛密跡主菩薩言：「我又次說光聚頂輪王變像畫法，是像是諸佛說，於出世、世間得最勝上成益有情無上道法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復誥金剛密跡主菩薩言：「我又次說光聚頂輪王變像畫法，是像是諸佛說，於出世、世間得最勝上成益有情無上道法。

「若畫像者，所治織法、貨畫像法亦准前法，其量三肘、或方一肘，中畫寶山，種種莊飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若畫像者，所治織法、貨畫像法亦准前法，其量三肘、或方一肘，中畫寶山，種種莊飾。

「山下畫菩提樹，當於樹下畫釋迦牟尼佛，身金色相，具大人相，結跏趺坐，頂放種種色光明焰，示說法相，坐白蓮華寶師子座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「山下畫菩提樹，當於樹下畫釋迦牟尼佛，身金色相，具大人相，結跏趺坐，頂放種種色光明焰，示說法相，坐白蓮華寶師子座。

「佛右畫金剛密跡主菩薩，面目熙怡，身紫赤色，右手把金剛杵，左手把白拂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛右畫金剛密跡主菩薩，面目熙怡，身紫赤色，右手把金剛杵，左手把白拂。

「佛左畫觀世音菩薩，面目熙怡，身白黃色，右手執蓮華，右手執白拂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛左畫觀世音菩薩，面目熙怡，身白黃色，右手執蓮華，右手執白拂。

「當佛座前，准前畫光聚頂輪王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當佛座前，准前畫光聚頂輪王。

「樹左右各畫一矩律婆天，色狀准前，手持寶索，各乘住雲，樹上空中左右各共坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「樹左右各畫一矩律婆天，色狀准前，手持寶索，各乘住雲，樹上空中左右各共坐。

「畫六淨居天眾，各掌散花，俱乘住雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「畫六淨居天眾，各掌散花，俱乘住雲。

「又，佛座下右邊畫持呪者，長跪瞻佛，手把香鑪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，佛座下右邊畫持呪者，長跪瞻佛，手把香鑪。

「是菩提樹地畫作七寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩提樹地畫作七寶。

「又，佛座下畫大海水，其中多畫蓮華魚獸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，佛座下畫大海水，其中多畫蓮華魚獸。

「密跡主！此光聚頂輪王像能導有情成果諸法，得令脫難故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！此光聚頂輪王像能導有情成果諸法，得令脫難故。」

復告金剛密跡主菩薩言：「我又次說高頂輪王像，此像亦是一切諸佛為當憐愍一切有情利益故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告金剛密跡主菩薩言：「我又次說高頂輪王像，此像亦是一切諸佛為當憐愍一切有情利益故說。

「若畫像者，所治織法、貨畫像法亦准前法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若畫像者，所治織法、貨畫像法亦准前法。

「方圓三肘、或方一肘，中畫菩提樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「方圓三肘、或方一肘，中畫菩提樹。

「當於樹下畫釋迦牟尼佛，身真金色，具大人相，結加趺坐，示說法相，右手伸右膝上施於無畏，左手仰伸臍下，頂放眾光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當於樹下畫釋迦牟尼佛，身真金色，具大人相，結加趺坐，示說法相，右手伸右膝上施於無畏，左手仰伸臍下，頂放眾光。

「佛右畫金剛密跡主，面目熙怡，身紫赤色，右手執金剛杵，左手執白拂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛右畫金剛密跡主，面目熙怡，身紫赤色，右手執金剛杵，左手執白拂。

「佛左畫觀世音菩薩，面目熙怡，身白黃色，右手把蓮華，左手把白拂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛左畫觀世音菩薩，面目熙怡，身白黃色，右手把蓮華，左手把白拂。

「當佛座前，准前畫高頂輪王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當佛座前，准前畫高頂輪王。

「樹上左右各畫一矩律婆天，狀相准前，手持寶索，各乘住雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「樹上左右各畫一矩律婆天，狀相准前，手持寶索，各乘住雲。

「又，上空中左右各共坐畫六淨居天眾，俱乘雲住，各掌散花供養於佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，上空中左右各共坐畫六淨居天眾，俱乘雲住，各掌散花供養於佛。

「又，佛座下右邊畫持呪者，長跪瞻佛，手把香鑪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，佛座下右邊畫持呪者，長跪瞻佛，手把香鑪。

「密跡主！此高頂輪王像成進有情一切願法，脫諸難故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！此高頂輪王像成進有情一切願法，脫諸難故。」

復誥金剛密跡主菩薩言：「我又次說勝頂輪王像，此像乃是一切諸佛為當憐愍諸有情說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復誥金剛密跡主菩薩言：「我又次說勝頂輪王像，此像乃是一切諸佛為當憐愍諸有情說。

「若畫像者，所治織法、貨畫像法亦准前法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若畫像者，所治織法、貨畫像法亦准前法。

「方量三肘、或方一肘，中畫菩提樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「方量三肘、或方一肘，中畫菩提樹。

「當於樹下畫釋迦牟尼佛，身真金色，具大人相，結跏趺坐，作說法相，右手揚掌，左手伸左膝上，頂放眾光，坐師子座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當於樹下畫釋迦牟尼佛，身真金色，具大人相，結跏趺坐，作說法相，右手揚掌，左手伸左膝上，頂放眾光，坐師子座。

「佛右畫金剛密跡主菩薩，面目熙怡，身紫赤色，右手執金剛杵，左手執白拂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛右畫金剛密跡主菩薩，面目熙怡，身紫赤色，右手執金剛杵，左手執白拂。

「佛左畫淨居天王，面目熙怡，身白紅色，右手執蓮華，左手執白拂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛左畫淨居天王，面目熙怡，身白紅色，右手執蓮華，左手執白拂。

「當佛座前，准前畫勝頂輪王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當佛座前，准前畫勝頂輪王。

「又於樹上左右准前各畫一炬律婆天，各持寶索，皆乘住雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又於樹上左右准前各畫一炬律婆天，各持寶索，皆乘住雲。

「又，上空中左右各共坐畫六淨居天眾，俱乘住雲，各捧散花供養於佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，上空中左右各共坐畫六淨居天眾，俱乘住雲，各捧散花供養於佛。

「又於佛座右邊畫持呪者，長跪瞻佛，手執香鑪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又於佛座右邊畫持呪者，長跪瞻佛，手執香鑪。

「密跡主！此勝頂輪王像拔脫有情一切障苦，汝盡應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密跡主！此勝頂輪王像拔脫有情一切障苦，汝盡應知。

「諸佛菩薩各有無量變易色身，導誘現化示此變像，為欲成就是當呪者。是故，智者應常正發慈心、悲心、憙心、捨心、施心、忍心、淨戒心、精進心、靜慮心、般若心、無上正等菩提法心，為當拔濟一切有情，隨所方得白㲲、絹布、木板，一肘、半肘皆任模畫，莊飾供養，則得最大無上善根，當成五頂輪王三摩地位、住證十地、乃至菩提更不退故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛菩薩各有無量變易色身，導誘現化示此變像，為欲成就是當呪者。是故，智者應常正發慈心、悲心、憙心、捨心、施心、忍心、淨戒心、精進心、靜慮心、般若心、無上正等菩提法心，為當拔濟一切有情，隨所方得白㲲、絹布、木板，一肘、半肘皆任模畫，莊飾供養，則得最大無上善根，當成五頂輪王三摩地位、住證十地、乃至菩提更不退故。」