大佛頂廣聚陀羅尼經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大佛頂廣聚陀羅尼經卷第四

第三無畏寶廣聚如來佛頂祕密藏，亦名七族王，亦名大佛頂一切如光明聚悉怛多鉢怛羅大神力攝一切呪王陀羅尼經。大威德最勝金輪三昧呪品第十二白傘蓋佛頂之經一卷，有如是我聞，後有受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三無畏寶廣聚如來佛頂祕密藏，亦名七族王，亦名大佛頂一切如光明聚悉怛多鉢怛羅大神力攝一切呪王陀羅尼經。大威德最勝金輪三昧呪品第十二白傘蓋佛頂之經一卷，有如是我聞，後有受奉行。

為時間之，有不及寫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為時間之，有不及寫也。

大佛頂無畏廣聚如來佛頂召請諸佛品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大佛頂無畏廣聚如來佛頂召請諸佛品第十三

毘盧遮那心呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧遮那心呪：

「唵什縛羅尼吽 一本尼羅」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵什縛羅尼吽 一本尼羅」

爾時，最勝尊如來毘盧遮那心呪，誦滿百千遍，當供養一切如來已了，及當誦一切佛心呪，更誦一百千遍，所作皆成，眾罪滅消。若行若坐，常得一切眾生恭敬供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，最勝尊如來毘盧遮那心呪，誦滿百千遍，當供養一切如來已了，及當誦一切佛心呪，更誦一百千遍，所作皆成，眾罪滅消。若行若坐，常得一切眾生恭敬供養。

毘盧遮那心中心呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧遮那心中心呪：

「奄薩婆跢他伽多 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奄薩婆跢他伽多

「付縛(二合)羅(引)娜帝誓訶羅𤙖」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「付縛(二合)羅(引)娜帝誓訶羅𤙖」

阿彌陀佛心呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀佛心呪：

「唵阿密利(二合)多帝誓訶羅𤙖」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿密利(二合)多帝誓訶羅𤙖」

此呪誦滿百千遍，阿彌陀佛自身現來，一切諸佛菩薩辨諸四眾：比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天龍藥叉等，並皆得見。命終之後，生極樂世界蓮花化生，更不隨邊地下賤八難六趣之身。所生之處常得宿命，所聞不信忌，若求願者皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此呪誦滿百千遍，阿彌陀佛自身現來，一切諸佛菩薩辨諸四眾：比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天龍藥叉等，並皆得見。命終之後，生極樂世界蓮花化生，更不隨邊地下賤八難六趣之身。所生之處常得宿命，所聞不信忌，若求願者皆得成就。

阿彌陀佛心中心呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀佛心中心呪：

「唵阿蜜栗(二合)底𤙖𤙖」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿蜜栗(二合)底𤙖𤙖」

阿閦佛心呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿閦佛心呪：

「奄乞沙(二合)那尾迦帝𤙖」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奄乞沙(二合)那尾迦帝𤙖」

此呪有人暫憶念之者，乃至梵天宮殿皆大震動，命終之後，生阿閦佛國，蓮花化生，更不受胞胎之身，亦不向邊地下賊地獄畜生之身。所生之處，常憶宿命，所聞不忌。若求願者，皆得隨意成就，能轉女成男。以要言之，一切皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此呪有人暫憶念之者，乃至梵天宮殿皆大震動，命終之後，生阿閦佛國，蓮花化生，更不受胞胎之身，亦不向邊地下賊地獄畜生之身。所生之處，常憶宿命，所聞不忌。若求願者，皆得隨意成就，能轉女成男。以要言之，一切皆得。

阿閦佛心中心呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿閦佛心中心呪：

「唵阿崛閦(二合)婆荷尼𤙖」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿崛閦(二合)婆荷尼𤙖」

一切如來最尊最勝金剛心呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來最尊最勝金剛心呪：

「唵靺馹羅(二合)尼怛他伽多𤙖」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵靺馹羅(二合)尼怛他伽多𤙖」

金剛心中心呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛心中心呪：

「唵靺𩢷羅(二合)拔底娑羅拔底底瑟吒𤙖」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵靺𩢷羅(二合)拔底娑羅拔底底瑟吒𤙖」

智惠光明如來心呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智惠光明如來心呪：

「唵孃娜(引)嚩婆斯地唎地唎𤙖」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵孃娜(引)嚩婆斯地唎地唎𤙖」

若有人，暫時憶念，能滅阿鼻地獄之罪，所有怨家債皆不侵，遠能斷三毒煩惱，得清淨身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有人，暫時憶念，能滅阿鼻地獄之罪，所有怨家債皆不侵，遠能斷三毒煩惱，得清淨身。

智惠光明如來心中心呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智惠光明如來心中心呪：

「唵孃娜(引)婆帝吁嚕吁嚕𤙖」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵孃娜(引)婆帝吁嚕吁嚕𤙖」

實相如來心呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實相如來心呪：

「唵薩帝也(二合)𭇼帝帝社曳吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩帝也(二合)𭇼帝帝社曳吽」

右誦此呪若有人誦之者，身口如優鉢羅花香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右誦此呪若有人誦之者，身口如優鉢羅花香。

寶相如來心中心呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶相如來心中心呪

「唵菩帝耶(二合)[口*巳]嚕迦儞社曳𤙖」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵菩帝耶(二合)[口*巳]嚕迦儞社曳𤙖」

金曜積光明如來心呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金曜積光明如來心呪：

「奄蘇尾𮝱第素嚕素嚕塞已訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奄蘇尾𮝱第素嚕素嚕塞已訶」

金積光明如來心中心呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金積光明如來心中心呪：

「奄布羅耶布羅嬭𤙖」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奄布羅耶布羅嬭𤙖」

妙音如來心呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙音如來心呪：

「唵毘嚕儞毘嚕儞𤙖」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵毘嚕儞毘嚕儞𤙖」

心中心呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心中心呪：

「唵婆耶尾迦帝𤙖」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵婆耶尾迦帝𤙖」

爾時世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即說偈言：

「所作供養及祭禮， 讚佛菩薩及諸神， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所作供養及祭禮， 讚佛菩薩及諸神，

獻花雜果及花等， 百味飲食并菓盤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獻花雜果及花等， 百味飲食并菓盤。

供養大神及作壇， 安栴蕫陵沈香等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養大神及作壇， 安栴蕫陵沈香等，

呼喚發并迎送， 并使心呪并其印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呼喚發并迎送， 并使心呪并其印。

所有罪障皆消滅， 隨意讀誦及見聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有罪障皆消滅， 隨意讀誦及見聞。

百劫千劫常見佛， 菩薩諸神皆擁護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百劫千劫常見佛， 菩薩諸神皆擁護，

所作成就皆通達， 常奉諸壇印法等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作成就皆通達， 常奉諸壇印法等。

惡趣薄業眾生等， 八難貧窮不具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡趣薄業眾生等， 八難貧窮不具足，

六畜邊地皆不墮。 如上功能說難盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六畜邊地皆不墮。 如上功能說難盡，

所求願者皆隨意， 並由佛頂心呪力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所求願者皆隨意， 並由佛頂心呪力。」

爾時世尊即說蓮華佛頂根本心呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即說蓮華佛頂根本心呪：

「南謨羅怛那怛羅(二合)夜耶南謨阿利耶噃嚕枳底溫嚩羅(二合)耶菩地薩得嚩(二合)耶摩訶薩得嚩(二合)耶摩訶迦嚕尼迦耶唵鉢頭摩(二合)陀羅摩訶輸陀薩嘚嚩(二合)地唎地利波羅嚩羅菩提薩嘚嚩(二合)摩儞迦娜迦尼貿覩嚕(二合)什嚩(二合)羅步瑟帝陀羅陀羅跛尼多羅(二合)迦陀羅(引)糸糸薄迦梵三未羅三未埵多唎那(二合)嚕紺庱嚕(二合)庱嚕鉢頭迷蘇鉢頭迷摩訶鉢頭迷尾摩羅輸第𤙖𤙖泮吒莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨羅怛那怛羅(二合)夜耶南謨阿利耶噃嚕枳底溫嚩羅(二合)耶菩地薩得嚩(二合)耶摩訶薩得嚩(二合)耶摩訶迦嚕尼迦耶唵鉢頭摩(二合)陀羅摩訶輸陀薩嘚嚩(二合)地唎地利波羅嚩羅菩提薩嘚嚩(二合)摩儞迦娜迦尼貿覩嚕(二合)什嚩(二合)羅步瑟帝陀羅陀羅跛尼多羅(二合)迦陀羅(引)糸糸薄迦梵三未羅三未埵多唎那(二合)嚕紺庱嚕(二合)庱嚕鉢頭迷蘇鉢頭迷摩訶鉢頭迷尾摩羅輸第𤙖𤙖泮吒莎訶」

蓮華佛頂心呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華佛頂心呪：

「唵鉢頭迷陀羅陀羅𤙖」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵鉢頭迷陀羅陀羅𤙖」

蓮華佛頂心中心呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華佛頂心中心呪：

「唵鉢頭迷悉地𤙖」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵鉢頭迷悉地𤙖」

蓮華結印呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華結印呪：

「唵鉢頭摩羯鞞三嚩婆𤙖」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵鉢頭摩羯鞞三嚩婆𤙖」

第一身印亦請召用之 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一身印亦請召用之

以兩手合掌，屈二頭指如勾，相去一寸。二中指如曲頭相拄。二無名指屈在掌中。以大指捻其無名指中節。二小指並竪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以兩手合掌，屈二頭指如勾，相去一寸。二中指如曲頭相拄。二無名指屈在掌中。以大指捻其無名指中節。二小指並竪。

第二印使用療病降伏人等 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二印使用療病降伏人等

心中心印 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心中心印

准前身印，直竪二頭指即是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准前身印，直竪二頭指即是。

第三印發遣用之 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三印發遣用之

准前身印，右手無名指直竪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准前身印，右手無名指直竪。

第四印呼喚追召神鬼用之 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四印呼喚追召神鬼用之

准前身印，兩手小指真竪即是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准前身印，兩手小指真竪即是。

第五印呪師驅使鬼用之 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五印呪師驅使鬼用之

准前身印，直竪右手大指即是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准前身印，直竪右手大指即是。

第六發遣印 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六發遣印

准前身印，直竪左手大指即是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准前身印，直竪左手大指即是。

普光菩薩根本呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普光菩薩根本呪：

「南謨羅怛那怛羅(二合)夜耶南謨阿利耶三曼多拸陀羅耶菩提薩埵耶摩訶薩埵耶摩訶迦嚕尼迦耶怛姪她唵三摩三曼底陀羅陀羅三曼多摩訶多羅多羅折里夜帝薩羅薩羅𤙖嚩羅物羅嚩羅登(去)迦陀羅𤙖塞嚩訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨羅怛那怛羅(二合)夜耶南謨阿利耶三曼多拸陀羅耶菩提薩埵耶摩訶薩埵耶摩訶迦嚕尼迦耶怛姪她唵三摩三曼底陀羅陀羅三曼多摩訶多羅多羅折里夜帝薩羅薩羅𤙖嚩羅物羅嚩羅登(去)迦陀羅𤙖塞嚩訶」

普光菩薩心呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普光菩薩心呪：

「唵三曼多迦利𤙖」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵三曼多迦利𤙖」

普光菩薩心中心呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普光菩薩心中心呪：

「唵三曼多布嘌泥(二合)𤙖」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵三曼多布嘌泥(二合)𤙖」

金剛嗔執金剛心呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛嗔執金剛心呪：

「唵摩訶纈哩(二合)陀耶跋折里𤙖𤙖泮」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵摩訶纈哩(二合)陀耶跋折里𤙖𤙖泮」

釋迦牟尼佛根本呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦牟尼佛根本呪：

「南謨薄伽嚩帝舍枳也(二合)牟那曳多他伽多耶阿(去)羅訶帝三藐三步馱耶怛姪他唵阿爾帝阿爾多(引)祚曳何羅何羅米底唎(二合)阿耶婆嚕枳帝迦羅迦羅摩訶三末耶(引)悉㖒婆囉跋羅摩訶菩提曼荼尾誓莎末囉娑摩鉗三摩炎菩提菩提摩訶菩提塞嚩訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨薄伽嚩帝舍枳也(二合)牟那曳多他伽多耶阿(去)羅訶帝三藐三步馱耶怛姪他唵阿爾帝阿爾多(引)祚曳何羅何羅米底唎(二合)阿耶婆嚕枳帝迦羅迦羅摩訶三末耶(引)悉㖒婆囉跋羅摩訶菩提曼荼尾誓莎末囉娑摩鉗三摩炎菩提菩提摩訶菩提塞嚩訶」

釋迦牟尼佛心呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦牟尼佛心呪：

「唵末里末里摩訶末里塞嚩訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵末里末里摩訶末里塞嚩訶」

釋迦牟尼佛心中心呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦牟尼佛心中心呪：

「唵末儞末。儞薩羅莎叱訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵末儞末。儞薩羅莎叱訶」

釋迦牟尼佛印根本呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦牟尼佛印根本呪：

「唵摩母 儞陀羅 儞𤙖𤙖泮(引)塞嚩訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵摩母 儞陀羅 儞𤙖𤙖泮(引)塞嚩訶(引)」

釋迦牟尼佛心印呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦牟尼佛心印呪：

「唵三末儞室哩(二合)𤙖莎[口*巳]訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵三末儞室哩(二合)𤙖莎[口*巳]訶」

釋迦牟尼佛心中心呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦牟尼佛心中心呪：

「唵阿奢摩儞𤙖」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿奢摩儞𤙖」

蓮華藏呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華藏呪：

「南謨羅怛那(二合)怛羅夜耶南謨阿利耶婆嚕枳底什嚩羅耶菩提薩埵耶摩訶薩埵耶摩訶迦魯儞迦耶唵俱摩利鉢頭摩(二合)揭鞞塞地炎(二合引)悉地迷他𢮵里擔迷必利曳(引)唓塞嚩噻訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨羅怛那(二合)怛羅夜耶南謨阿利耶婆嚕枳底什嚩羅耶菩提薩埵耶摩訶薩埵耶摩訶迦魯儞迦耶唵俱摩利鉢頭摩(二合)揭鞞塞地炎(二合引)悉地迷他𢮵里擔迷必利曳(引)唓塞嚩噻訶」

「又法，若日月食時，即取好赤牛蘇及昌𮑱各取一兩，於銅鉢中，感於佛前，作小壇，種種花菓飲食供養。若知明朝欲蝕，平旦即坐，誦呪八千遍，其蘇便放光，即須服之，即得大聰明。日朝得三百誦，所有罪報亦得消滅。其昌𮑱自甞少許，餘者施於諸人，所有含者亦得大聰明，所有罪障亦得除滅。其藥若在家中，一切諸鬼惡魔悉皆遠去，不敢近人。若有怨家欲相惱亂，聚迦羅尼羅木一百八段，長十二指，火中燒之，誦呪一千八遍，千由旬外所有一切怨家惡魔皆悉遠避，不敢近人，一去之後，千年不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，若日月食時，即取好赤牛蘇及昌𮑱各取一兩，於銅鉢中，感於佛前，作小壇，種種花菓飲食供養。若知明朝欲蝕，平旦即坐，誦呪八千遍，其蘇便放光，即須服之，即得大聰明。日朝得三百誦，所有罪報亦得消滅。其昌𮑱自甞少許，餘者施於諸人，所有含者亦得大聰明，所有罪障亦得除滅。其藥若在家中，一切諸鬼惡魔悉皆遠去，不敢近人。若有怨家欲相惱亂，聚迦羅尼羅木一百八段，長十二指，火中燒之，誦呪一千八遍，千由旬外所有一切怨家惡魔皆悉遠避，不敢近人，一去之後，千年不現。

「取前火灰，於大城四面結界，惡魔鬼神、夜叉羅剎等，並皆遠走他方，其城中百姓皆大安樂，無諸病患，五穀豐熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「取前火灰，於大城四面結界，惡魔鬼神、夜叉羅剎等，並皆遠走他方，其城中百姓皆大安樂，無諸病患，五穀豐熟。

「又法，若鬼神作癲癎病方。早麻子、莨䔽子、曼陀羅子、蔓𮌭子、暮羅藥乞沙(二合)暮囉麻子、支得勒迦甘麗，右以上十味藥等分，蜜和為丸，誦嗔怒金剛呪一千八遍，其藥能療八十四千種鬼神病，皆薰之造避他方，更不敢近，其不去者並皆碎滅。梵王、自在、大自在、摩訶迦羅等皆走逃散，更不敢來，牛馬六畜等病亦得除愈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，若鬼神作癲癎病方。早麻子、莨䔽子、曼陀羅子、蔓𮌭子、暮羅藥乞沙(二合)暮囉麻子、支得勒迦甘麗，右以上十味藥等分，蜜和為丸，誦嗔怒金剛呪一千八遍，其藥能療八十四千種鬼神病，皆薰之造避他方，更不敢近，其不去者並皆碎滅。梵王、自在、大自在、摩訶迦羅等皆走逃散，更不敢來，牛馬六畜等病亦得除愈。」

爾時世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即說偈言：

「一切癲癎并諸瘧， 梵王自在及諸天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切癲癎并諸瘧， 梵王自在及諸天，

藥叉羅剎并諸鬼， 聞此香藥皆逃還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥叉羅剎并諸鬼， 聞此香藥皆逃還。

所有鬪戰及怨家， 惡鬼人天並能伏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有鬪戰及怨家， 惡鬼人天並能伏，

一切牛羊六畜病， 鬼神聞香皆退散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切牛羊六畜病， 鬼神聞香皆退散。

如此效力不思議， 並由佛頂神藥力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此效力不思議， 並由佛頂神藥力。

「又法，若欲使夜叉女，右以金上書夜叉女。若無銀，錫上亦得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，若欲使夜叉女，右以金上書夜叉女。若無銀，錫上亦得。

「盡身作女形，著種種衣裳，瓔珞莊嚴，大小任作之印立著，於前作一小赤色壇，所有飲食菓子等，並皆赤色以供養之。即誦嗔怒金剛心呪一千八遍，燒安悉香，遍數欲滿，其像即起來語，亦莫怕之，馺馺誦呪。夜叉女語呪師言：『太傅情生所須何物即說。』其呪師語：『我欲乃至滅度以來，驅使於汝。』言：『如願。』心中所須者並隨乞之，一切如意。所須驅使取金銀珍寶、衣裳財物等，若生若熟，悉皆能取，千里萬里並皆得之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「盡身作女形，著種種衣裳，瓔珞莊嚴，大小任作之印立著，於前作一小赤色壇，所有飲食菓子等，並皆赤色以供養之。即誦嗔怒金剛心呪一千八遍，燒安悉香，遍數欲滿，其像即起來語，亦莫怕之，馺馺誦呪。夜叉女語呪師言：『太傅情生所須何物即說。』其呪師語：『我欲乃至滅度以來，驅使於汝。』言：『如願。』心中所須者並隨乞之，一切如意。所須驅使取金銀珍寶、衣裳財物等，若生若熟，悉皆能取，千里萬里並皆得之。

「若欲呪瓶及鉢，即一小牛糞壇以麨盡，沷折羅、刀戟、矟杵、越斧、輪天棒，一一布置遍於四方，其壇四門燒香，種種花果飽食供養，其瓶置在壇中。一呪之時，並皆行動，所教去處，悉皆能往。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲呪瓶及鉢，即一小牛糞壇以麨盡，沷折羅、刀戟、矟杵、越斧、輪天棒，一一布置遍於四方，其壇四門燒香，種種花果飽食供養，其瓶置在壇中。一呪之時，並皆行動，所教去處，悉皆能往。

「又法，若欲呪龍者，於有龍之處，作一八肘壇，所有諸佛及諸天神各各依方盡之，種種莊嚴，復以種種飲食花菓如前供養。請以燒安悉香、檀、沈等香，香煙莫絕。呪師結四方界，即於壇前，結跏趺坐，誦佛頂心呪一千八遍，其龍即現，所欲驅使問過去未來事，皆能說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，若欲呪龍者，於有龍之處，作一八肘壇，所有諸佛及諸天神各各依方盡之，種種莊嚴，復以種種飲食花菓如前供養。請以燒安悉香、檀、沈等香，香煙莫絕。呪師結四方界，即於壇前，結跏趺坐，誦佛頂心呪一千八遍，其龍即現，所欲驅使問過去未來事，皆能說之。

「又法，若欲呪天捧天雙羂索樹并屋及人諸物等，准前作小牛糞增，亦供養佛，誦佛時時意念，即得隨心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，若欲呪天捧天雙羂索樹并屋及人諸物等，准前作小牛糞增，亦供養佛，誦佛時時意念，即得隨心。

「又法，呪師取一螺具，向高處立，呪螺一百八遍。以起東方起首，次此螺四方四角，逐日次第吹之，所有患疹癲癎瘧病等及諸疾病等，皆得除差，是諸鬼等皆被縛撲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，呪師取一螺具，向高處立，呪螺一百八遍。以起東方起首，次此螺四方四角，逐日次第吹之，所有患疹癲癎瘧病等及諸疾病等，皆得除差，是諸鬼等皆被縛撲。

「又法，若欲縛撲。燒香以憶念此呪，一切神即隨縛。說不勞誦呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，若欲縛撲。燒香以憶念此呪，一切神即隨縛。說不勞誦呪。

「又法，若欲起死尸者，燒香憶念，以死尸目起，所問諸事，皆隨問答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，若欲起死尸者，燒香憶念，以死尸目起，所問諸事，皆隨問答。

「又法，若欲使荼枳尼鬼，燒香誦呪，一切荼枳尼鬼隨意使役、縛撲發遣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，若欲使荼枳尼鬼，燒香誦呪，一切荼枳尼鬼隨意使役、縛撲發遣。

「又法，若欲使諸鬼神摩訶迦羅眾，燒香誦呪，皆悉怕懼驚怕，隨意驅使，不敢違遲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，若欲使諸鬼神摩訶迦羅眾，燒香誦呪，皆悉怕懼驚怕，隨意驅使，不敢違遲。

「又法，若欲使諸女魅鬼，及夜叉女、孤魅、魍魎、𭼩蠱鬼，燒香誦呪，使役隨意，若不須者，遠走他方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，若欲使諸女魅鬼，及夜叉女、孤魅、魍魎、𭼩蠱鬼，燒香誦呪，使役隨意，若不須者，遠走他方。

「又法，若欲尸陀林中一切髑髏自然相打，燒林作舞，唱歌而走。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，若欲尸陀林中一切髑髏自然相打，燒林作舞，唱歌而走。

「又法，若有惡雲惡雨，雷雹霹震欲來，燒香誦呪，當即散滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，若有惡雲惡雨，雷雹霹震欲來，燒香誦呪，當即散滅。

「又法，若於空室中燒香誦呪，所有一切魔鬼神，盡其報身隨意使役，須者皆得由如奴婢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，若於空室中燒香誦呪，所有一切魔鬼神，盡其報身隨意使役，須者皆得由如奴婢。

「又法，若於死尸骸骨邊誦呪，其骨化為人，起立作舞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，若於死尸骸骨邊誦呪，其骨化為人，起立作舞。

「又法，若在深山曠野燒香誦呪，一切虫鹿鳥獸皆自縛撲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，若在深山曠野燒香誦呪，一切虫鹿鳥獸皆自縛撲。

「又法，若治怨家者，於尸陀林中，取鹽蘇二物相和，燒香誦呪，一呪一擲火中，如是一千八遍，一切怨家及鬪戰之處，即得勝利，並皆消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，若治怨家者，於尸陀林中，取鹽蘇二物相和，燒香誦呪，一呪一擲火中，如是一千八遍，一切怨家及鬪戰之處，即得勝利，並皆消滅。

「又法，若欲持摩訶迦羅者，於摩訶迦羅像前作一小香壇，種種飲食供養。呪師著新淨衣裳，於像前坐，誦佛頂金剛心呪百千遍。其像放大光明，□解大聲起來。呪師安心莫怕，呪聲不絕。其摩訶迦羅入壇中，四勺顧視。呪師即須香花飲食足下供養，摩訶迦羅歡喜贊言：『善哉！善哉！大能作法，大能供養。汝須何願？所願者，我今與汝。』呪師得願，以摩訶迦羅并其眷屬，一切所願皆能隨意，不離寸步。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，若欲持摩訶迦羅者，於摩訶迦羅像前作一小香壇，種種飲食供養。呪師著新淨衣裳，於像前坐，誦佛頂金剛心呪百千遍。其像放大光明，□解大聲起來。呪師安心莫怕，呪聲不絕。其摩訶迦羅入壇中，四勺顧視。呪師即須香花飲食足下供養，摩訶迦羅歡喜贊言：『善哉！善哉！大能作法，大能供養。汝須何願？所願者，我今與汝。』呪師得願，以摩訶迦羅并其眷屬，一切所願皆能隨意，不離寸步。

「又法，若欲持大自在天者，種種如前，呪師誦如來金剛心中心呪一千八遍，即向東南角面向壇燒安悉香，誦一百八遍。又取安悉香，呪七遍燒之，大自在天并其眷屬，並皆現身，讚言：『善哉！善哉！汝能如是興大供養，所須願者我今與汝。』呪師記得願，隨意所須皆能給與，日夜守護，寸步不離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，若欲持大自在天者，種種如前，呪師誦如來金剛心中心呪一千八遍，即向東南角面向壇燒安悉香，誦一百八遍。又取安悉香，呪七遍燒之，大自在天并其眷屬，並皆現身，讚言：『善哉！善哉！汝能如是興大供養，所須願者我今與汝。』呪師記得願，隨意所須皆能給與，日夜守護，寸步不離。

「又法，若欲持那羅延者，供養如前，呪師以牟捻那羅延兩足，誦如來金剛心呪八千遍。又取安悉香，呪七遍燒之，那羅延即動，語呪師言：『善哉！善哉！所須何願，我念與汝。』呪師言：『欲得一切如那羅延天身。』即得是願以，所作皆得如那羅延，所利之事，悉皆成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，若欲持那羅延者，供養如前，呪師以牟捻那羅延兩足，誦如來金剛心呪八千遍。又取安悉香，呪七遍燒之，那羅延即動，語呪師言：『善哉！善哉！所須何願，我念與汝。』呪師言：『欲得一切如那羅延天身。』即得是願以，所作皆得如那羅延，所利之事，悉皆成就。」

大佛頂無畏寶廣聚如來頂雌黃藥法及祕密壇法品第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大佛頂無畏寶廣聚如來頂雌黃藥法及祕密壇法品第十四

「雌黃二兩於銅器盛，呪師洗浴，著新淨衣，取前藥，於佛前壇中安置。呪師誦佛頂金剛心呪一千八遍，其藥放大光明，烟未出三種成就。若眼中點之，即便騰空，一切隱形眾中為王，由行自在，壽命十千劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雌黃二兩於銅器盛，呪師洗浴，著新淨衣，取前藥，於佛前壇中安置。呪師誦佛頂金剛心呪一千八遍，其藥放大光明，烟未出三種成就。若眼中點之，即便騰空，一切隱形眾中為王，由行自在，壽命十千劫。

「第二烟出，點著眼中，於閻浮提，六作成中作王，壽命十千劫，所有伏藏龍宮，並出現，入出無難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二烟出，點著眼中，於閻浮提，六作成中作王，壽命十千劫，所有伏藏龍宮，並出現，入出無難。

「第三沫出時，點著眼中，一切如來心祕密根本呪，及呪心中呪，壇法一切印等並皆出現。一切國王貴人妃后等，並皆歡喜，恭敬尊重，隨意所須，皆能給與。在於眾中，如日光顯，所有言教尊重流行。猶如孝敬事父母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三沫出時，點著眼中，一切如來心祕密根本呪，及呪心中呪，壇法一切印等並皆出現。一切國王貴人妃后等，並皆歡喜，恭敬尊重，隨意所須，皆能給與。在於眾中，如日光顯，所有言教尊重流行。猶如孝敬事父母。

「又法，若欲作入地中至金剛際法，呪師於佛前作壇，清淨洗浴，著新淨衣，從日月一日起首至十五日，一日一夜，六時誦佛頂心呪，滿百十遍，所有地中諸鬼神等並皆出現，呼喚驅使皆悉隨意。呪師自身能往十八地獄及金剛際，其中所有一切眾生見呪師者，一切業障皆悉消除，便生天上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，若欲作入地中至金剛際法，呪師於佛前作壇，清淨洗浴，著新淨衣，從日月一日起首至十五日，一日一夜，六時誦佛頂心呪，滿百十遍，所有地中諸鬼神等並皆出現，呼喚驅使皆悉隨意。呪師自身能往十八地獄及金剛際，其中所有一切眾生見呪師者，一切業障皆悉消除，便生天上。」

如來佛頂四肘壇法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來佛頂四肘壇法

爾時世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即說偈言：

「欲作如來佛頂壇， 皆須近水寂淨處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲作如來佛頂壇， 皆須近水寂淨處，

花菓園林有瑞草， 無砂骨石及塚慕， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 花菓園林有瑞草， 無砂骨石及塚慕，

逈絕獨處離人間， 四方結界治其地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逈絕獨處離人間， 四方結界治其地。

穿深一肘須黃土， 若無黃土選勝處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 穿深一肘須黃土， 若無黃土選勝處，

地堪須取高處土， 擇治如法田其中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地堪須取高處土， 擇治如法田其中，

如是處所大成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是處所大成就。

「須取烏牸牛糞，若無者黃牛亦得。糞未隨地者，漉去滓，和香湯，呪七遍，將泥方壇。其呪師於東北角坐，弟子東南角坐，抱白繩絣。呪師東南角，弟子西南角，如是逐日轉，至東北角，次第絣之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須取烏牸牛糞，若無者黃牛亦得。糞未隨地者，漉去滓，和香湯，呪七遍，將泥方壇。其呪師於東北角坐，弟子東南角坐，抱白繩絣。呪師東南角，弟子西南角，如是逐日轉，至東北角，次第絣之。

「三分之。呪師坐東北角，弟子東南角，如前絣之。如是次第一匝還至本處。從內起作五色界道：第一黃、第二白、第三赤、第四青、第五黑。三道作五色，從外第一界作四門，即取香湯泥地，乳頸香龍脞香作湯，塗其中心莫污。其界道中心畫佛，坐蓮花，如入禪定。其所坐處，畫作海池。一切地神，及諸龍、九頸龍、海馬、象、師子、魚、鱉、龜、黿，水中一切禽獸，並在佛左邊，出其半身，各乎持花菓及珍寶等供養佛。右邊盡恐怖神，神八擘，種種寶物莊嚴，皆須如法，其神形狀，如摩訶迦羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三分之。呪師坐東北角，弟子東南角，如前絣之。如是次第一匝還至本處。從內起作五色界道：第一黃、第二白、第三赤、第四青、第五黑。三道作五色，從外第一界作四門，即取香湯泥地，乳頸香龍脞香作湯，塗其中心莫污。其界道中心畫佛，坐蓮花，如入禪定。其所坐處，畫作海池。一切地神，及諸龍、九頸龍、海馬、象、師子、魚、鱉、龜、黿，水中一切禽獸，並在佛左邊，出其半身，各乎持花菓及珍寶等供養佛。右邊盡恐怖神，神八擘，種種寶物莊嚴，皆須如法，其神形狀，如摩訶迦羅。

「右佛西北又作一須彌山，七寶樓閣宮殿，殿上畫阿修羅神，其神四擘，右手抱日，左手抱月，下左手抱捧，右下手抱蓮華。右邊內畫火神、自天、梵天及師子頸諸雜等，并五頸七頸龍交龍，并於水中出半身。及第一左右邊畫斫迦羅，作一人于執輪。又一神手執金剛拔折羅，又作一神手執底哩(二合)鹿羅文，作一神手執牟矟揭羅，又作一神手執釰，又作一神手執刀，又作一神手執越斧，又作一神手執天捧，又作一神手執軍荼，又作一神手執蓮花矟。四門皆須著龍，五七九三頸龍皆隨方置。東方青九，南方赤七，西方白五，北方黑三。種種押壇中，七寶金銀等，五色綵色四十九段金銀等錢，各一百八遍。幡花寶蓋，種種莊嚴諸物等及畫壇，並用膠水。其畫師與受八戒持齋洗浴，然後畫之，極須如法。種種百味飲食，皆須清潔。其下食時，用金銀銅器，須四瓶器，好者新凡瓶亦得。五色綖、香爐五枚，取壇香水，撅長四指，釘內壇四角；銅撅四枚長十二指，從第二重四角釘；取劫地羅木，撅長十六指，於外壇四角釘之。次以五色綖於上圈之。又鐵撅五枚，並須四指中心釘一木，餘四枚於呪師座處外四角釘之，諸神各各須別供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「右佛西北又作一須彌山，七寶樓閣宮殿，殿上畫阿修羅神，其神四擘，右手抱日，左手抱月，下左手抱捧，右下手抱蓮華。右邊內畫火神、自天、梵天及師子頸諸雜等，并五頸七頸龍交龍，并於水中出半身。及第一左右邊畫斫迦羅，作一人于執輪。又一神手執金剛拔折羅，又作一神手執底哩(二合)鹿羅文，作一神手執牟矟揭羅，又作一神手執釰，又作一神手執刀，又作一神手執越斧，又作一神手執天捧，又作一神手執軍荼，又作一神手執蓮花矟。四門皆須著龍，五七九三頸龍皆隨方置。東方青九，南方赤七，西方白五，北方黑三。種種押壇中，七寶金銀等，五色綵色四十九段金銀等錢，各一百八遍。幡花寶蓋，種種莊嚴諸物等及畫壇，並用膠水。其畫師與受八戒持齋洗浴，然後畫之，極須如法。種種百味飲食，皆須清潔。其下食時，用金銀銅器，須四瓶器，好者新凡瓶亦得。五色綖、香爐五枚，取壇香水，撅長四指，釘內壇四角；銅撅四枚長十二指，從第二重四角釘；取劫地羅木，撅長十六指，於外壇四角釘之。次以五色綖於上圈之。又鐵撅五枚，並須四指中心釘一木，餘四枚於呪師座處外四角釘之，諸神各各須別供養。

「空純色歡喜團三顆，菓子相和作者三顆，空麨歡喜團三顆，種種百味飲食三盤，乳酪蒲桃𫌏漿密石密等，以上各三。天冠花鬘，佛邊各三，餘者各取一折作冠籠上於怙綵花，即是花冠。取白芥子稻穀花相和，呪七遍，四方各七遍散之，成結大界淨壇。然後護身頸上作印，名為灌頂。取半五味汁，誦呪二十一遍，甞之少許。清淨洗浴，著新淨衣，然後面向東，結跏趺坐，著甲印，即作是思惟：『我今著金剛甲無能壞者。』即誦嗔怒王心呪百千遍訖。壇中神並皆動，呪師須定心物生恐怕。次誦如來蓮華祕密藏廣聚佛頂心呪八千遍，誦以從南方有一大蛇來，口眼放光，奇異嗔面，即入壇中，於諸佛前盤身而坐，四向顧視。其呪師不須驚恐，馺馺誦呪，莫令斷絕，種飲食香花供養其蛇。其蛇即語呪師言：『汝作何事，汝求何願？』呪師答言：『我不須物，欲入金剛際。』『云何欲入此金剛際？』呪師答言：『我不為損害神諸神夜刃，我為憐愍一切眾生，為救拔眾生故。』蛇報呪師言：『須種種財物及諸珍寶，汝今領取。』呪師言：『我不為財受是辛苦，為救拔一切眾生，要須入此金剛際中，願早與成。』其蛇欲走不貫與願，即取死人骨為撅一枚，即誦如來嗔怒金剛心呪。呪二十一遍，即釘蛇座前。蛇告曰：『呪師汝極薄情，何故釘我心？』其呪師入復誦嗔怒心呪，呪白芥子八千遍，打於蛇頸，便即頸面著地，口中未出。呪師即起取沫，分為三分，一分和油玉中并白芥子中，二分雌黃眼藥中及延壽藥和合，第三分分和前凡點藥中。呪師亦復坐，取白芥子，誦呪嗔怒金剛心呪嗔心呪之，一百八遍，打壇中地神及金剛際神孫那哩神等，此神等即起來立。又其立結界撅勿拔之。無蛇走去，其撅不拔梨之不動。呪師見動以，即將種種香花飲食供養，以更呪白芥子打之，諸神等並皆下語云：『呪師汝所須何物？』呪師答言：『我願須入金剛際中。』『我今與汝此願，求者隨意既得。』願以便見壇中有孔，孔中有明，呪師即取雌黃眼藥，點於兩目睫，清淨如日，放光明。取前點藥，點兩髆、兩肩、兩肩間、兩耳、髮際、鼻下、口上、陰上，如是點以如著金剛甲，所有地中諸鬼皆不能為害。由斯點藥及眼藥即得隱形，更誦無畏佛頂祕密藏呪二十遍，嗔怒王心呪心中憶，即入金剛際，及諸地神宮孫那哩等。既入宮以即見大水，水中有諸龍蛇，呪師即取前和朱膏油，塗其自身及白芥子上散於水中，其水涸竭，龍蛇並皆來現，即入龍宮。見諸琉璃寶內外明徹，須臾之間，即見石中出摩竭魚口，其魚嗔怒，面極醜惡。二牙上出，其舌長四十由旬，面闊百由旬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「空純色歡喜團三顆，菓子相和作者三顆，空麨歡喜團三顆，種種百味飲食三盤，乳酪蒲桃𫌏漿密石密等，以上各三。天冠花鬘，佛邊各三，餘者各取一折作冠籠上於怙綵花，即是花冠。取白芥子稻穀花相和，呪七遍，四方各七遍散之，成結大界淨壇。然後護身頸上作印，名為灌頂。取半五味汁，誦呪二十一遍，甞之少許。清淨洗浴，著新淨衣，然後面向東，結跏趺坐，著甲印，即作是思惟：『我今著金剛甲無能壞者。』即誦嗔怒王心呪百千遍訖。壇中神並皆動，呪師須定心物生恐怕。次誦如來蓮華祕密藏廣聚佛頂心呪八千遍，誦以從南方有一大蛇來，口眼放光，奇異嗔面，即入壇中，於諸佛前盤身而坐，四向顧視。其呪師不須驚恐，馺馺誦呪，莫令斷絕，種飲食香花供養其蛇。其蛇即語呪師言：『汝作何事，汝求何願？』呪師答言：『我不須物，欲入金剛際。』『云何欲入此金剛際？』呪師答言：『我不為損害神諸神夜刃，我為憐愍一切眾生，為救拔眾生故。』蛇報呪師言：『須種種財物及諸珍寶，汝今領取。』呪師言：『我不為財受是辛苦，為救拔一切眾生，要須入此金剛際中，願早與成。』其蛇欲走不貫與願，即取死人骨為撅一枚，即誦如來嗔怒金剛心呪。呪二十一遍，即釘蛇座前。蛇告曰：『呪師汝極薄情，何故釘我心？』其呪師入復誦嗔怒心呪，呪白芥子八千遍，打於蛇頸，便即頸面著地，口中未出。呪師即起取沫，分為三分，一分和油玉中并白芥子中，二分雌黃眼藥中及延壽藥和合，第三分分和前凡點藥中。呪師亦復坐，取白芥子，誦呪嗔怒金剛心呪嗔心呪之，一百八遍，打壇中地神及金剛際神孫那哩神等，此神等即起來立。又其立結界撅勿拔之。無蛇走去，其撅不拔梨之不動。呪師見動以，即將種種香花飲食供養，以更呪白芥子打之，諸神等並皆下語云：『呪師汝所須何物？』呪師答言：『我願須入金剛際中。』『我今與汝此願，求者隨意既得。』願以便見壇中有孔，孔中有明，呪師即取雌黃眼藥，點於兩目睫，清淨如日，放光明。取前點藥，點兩髆、兩肩、兩肩間、兩耳、髮際、鼻下、口上、陰上，如是點以如著金剛甲，所有地中諸鬼皆不能為害。由斯點藥及眼藥即得隱形，更誦無畏佛頂祕密藏呪二十遍，嗔怒王心呪心中憶，即入金剛際，及諸地神宮孫那哩等。既入宮以即見大水，水中有諸龍蛇，呪師即取前和朱膏油，塗其自身及白芥子上散於水中，其水涸竭，龍蛇並皆來現，即入龍宮。見諸琉璃寶內外明徹，須臾之間，即見石中出摩竭魚口，其魚嗔怒，面極醜惡。二牙上出，其舌長四十由旬，面闊百由旬，

叩嚙嚙齒。其魚漸近呪師，呪師不得真衝，向右邊行見魚隱處，長十丈餘，其隱處名曰天窟，即誦嗔怒金剛呪，呪白芥子打二十一遍，撅自隨落，便成大門。內見二大刀，於刀中間安祥而入。欲入之時見一羅剎，面極醜惡，唯有一眼，二牙出。呪師即向右眼邊行，不得遠去，漸漸近行至其眼所，即誦此呪：『呼嚕呼嚕氈荼利索』。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 叩嚙嚙齒。其魚漸近呪師，呪師不得真衝，向右邊行見魚隱處，長十丈餘，其隱處名曰天窟，即誦嗔怒金剛呪，呪白芥子打二十一遍，撅自隨落，便成大門。內見二大刀，於刀中間安祥而入。欲入之時見一羅剎，面極醜惡，唯有一眼，二牙出。呪師即向右眼邊行，不得遠去，漸漸近行至其眼所，即誦此呪：『呼嚕呼嚕氈荼利索』。

「即誦此呪，呪白芥子，打前羅剎，打以即驚怖向南而走，不知去處，走以力盡即不能動。呪師隨後，於其中間便見一風門際，誦心呪，取前白芥子及油散著門中，便入。即逢水神，取前白芥子打之，自然避道，漸入。又逢地神門，又呪白芥子打門，門即自開。又入漸漸行，復逢一門，門內有大壇，於壇上有種種神，四面有種種寶花，園林浴池，諸雜菓樹，並皆七寶所成。於其壇四邊多諸天女，種種莊嚴，天冠瓔珞，釵鐺環釧，七寶嚴身之具，塗香末香薰香氣繽紛，顏貌端正，如紅蓮華。手執寶瓶，有執釰者、執刀者、有執鈴者、有執金剛者、有執螺者、有執印者、有執契者、有作種種音樂及歌詠者、有持種種寶蓋及幡花，如上吉相皆來呪師前，此即名內最勝成就身，便即住於大無垢際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即誦此呪，呪白芥子，打前羅剎，打以即驚怖向南而走，不知去處，走以力盡即不能動。呪師隨後，於其中間便見一風門際，誦心呪，取前白芥子及油散著門中，便入。即逢水神，取前白芥子打之，自然避道，漸入。又逢地神門，又呪白芥子打門，門即自開。又入漸漸行，復逢一門，門內有大壇，於壇上有種種神，四面有種種寶花，園林浴池，諸雜菓樹，並皆七寶所成。於其壇四邊多諸天女，種種莊嚴，天冠瓔珞，釵鐺環釧，七寶嚴身之具，塗香末香薰香氣繽紛，顏貌端正，如紅蓮華。手執寶瓶，有執釰者、執刀者、有執鈴者、有執金剛者、有執螺者、有執印者、有執契者、有作種種音樂及歌詠者、有持種種寶蓋及幡花，如上吉相皆來呪師前，此即名內最勝成就身，便即住於大無垢際。

「復有天女來奉寶鬘。呪師受默然不語，漸深入至大寶際，見一園池，種種花菓四邊圍繞。其地七寶莊嚴，金沙布地，微妙美麗，色相端嚴。其中復有四池，東方有露泡，南方為香水，西方名寶光，北方微妙乳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有天女來奉寶鬘。呪師受默然不語，漸深入至大寶際，見一園池，種種花菓四邊圍繞。其地七寶莊嚴，金沙布地，微妙美麗，色相端嚴。其中復有四池，東方有露泡，南方為香水，西方名寶光，北方微妙乳。

「呪師於中池便即洗浴，所有諸垢皆得消滅。便入寶池，從池浴出，以即入香乳池澡浴以，即浴以即入壇香池，香池既出以又入甘露池，次第洗浴。以瀨口及結界，出池便騰空，頂有佛螺髻，頸髮紺青，色身如真金，聚壽命九十二億百千劫。十方諸佛及菩薩一切皆現身，十方遊行無不自在，得大成就，諸天人眾尋當隨逐擁護，供養一切。金剛際中成就最尊王九十二千，大呪師悉歸依，內作弟子。九十九億百千俱胝眾，天宮美女，皆來圍遶。呪師至心恭敬，臨命終時，如火融蘇，無諸眾苦，便至極樂世界，蓮華化生。所生之處，常憶宿命，一切如來族三昧祕密藏呪印及壇族無數，揭波績不忌如流水，䟻日乘車路，復感得無垢蓮華廣聚大師子佛頂如來祕密摩尼寶藏陀羅尼佛頂呪，七寶葉上金字為，又義味具足如先受持，乘空而下在呪師前。因此故得大菩提乃至佛成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪師於中池便即洗浴，所有諸垢皆得消滅。便入寶池，從池浴出，以即入香乳池澡浴以，即浴以即入壇香池，香池既出以又入甘露池，次第洗浴。以瀨口及結界，出池便騰空，頂有佛螺髻，頸髮紺青，色身如真金，聚壽命九十二億百千劫。十方諸佛及菩薩一切皆現身，十方遊行無不自在，得大成就，諸天人眾尋當隨逐擁護，供養一切。金剛際中成就最尊王九十二千，大呪師悉歸依，內作弟子。九十九億百千俱胝眾，天宮美女，皆來圍遶。呪師至心恭敬，臨命終時，如火融蘇，無諸眾苦，便至極樂世界，蓮華化生。所生之處，常憶宿命，一切如來族三昧祕密藏呪印及壇族無數，揭波績不忌如流水，䟻日乘車路，復感得無垢蓮華廣聚大師子佛頂如來祕密摩尼寶藏陀羅尼佛頂呪，七寶葉上金字為，又義味具足如先受持，乘空而下在呪師前。因此故得大菩提乃至佛成。」

大佛頂無畏寶廣聚如來佛頂辨七種佛頂持誦遍數成就品第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大佛頂無畏寶廣聚如來佛頂辨七種佛頂持誦遍數成就品第十五

「爾時，無垢寶廣聚祕密藏如來佛頂心呪目前見果，不可為比，不可思議得現果報，能作種種變現，成就大事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，無垢寶廣聚祕密藏如來佛頂心呪目前見果，不可為比，不可思議得現果報，能作種種變現，成就大事。

「爾時，復說一字、二字、三字、四字、五字、六字、七字、八字、九字乃至十字讀誦之，成就決定無疑。今身現得果報，何況未來。一切窮貧難，邊地下賤苦厄難，穀貴飢饉難等，五逆、四重、十惡、七逆之罪，亦誦此呪悉皆除滅。具足六波羅蜜，諸大切德善根皆悉圓滿。一切如來皆言：『是我嫡子。』過去未來現在諸佛言：『是我長子。』位皆十地，速證無上正等菩提，轉大法輪。說毘盧遮那，釋迦牟尼佛降伏四魔，制諸外道，令諸眾生得大菩提，至不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，復說一字、二字、三字、四字、五字、六字、七字、八字、九字乃至十字讀誦之，成就決定無疑。今身現得果報，何況未來。一切窮貧難，邊地下賤苦厄難，穀貴飢饉難等，五逆、四重、十惡、七逆之罪，亦誦此呪悉皆除滅。具足六波羅蜜，諸大切德善根皆悉圓滿。一切如來皆言：『是我嫡子。』過去未來現在諸佛言：『是我長子。』位皆十地，速證無上正等菩提，轉大法輪。說毘盧遮那，釋迦牟尼佛降伏四魔，制諸外道，令諸眾生得大菩提，至不退轉。

「若復有人暫讀此呪，所得功德，高如須彌、深於巨海，常讚三寶，慈愍人天，令得度脫生老病死苦，永離三毒。若讀、若誦、若書寫，所有功德說不可盡，即得一切佛頂印壇呪法，常在手中，皆隨所願，速得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人暫讀此呪，所得功德，高如須彌、深於巨海，常讚三寶，慈愍人天，令得度脫生老病死苦，永離三毒。若讀、若誦、若書寫，所有功德說不可盡，即得一切佛頂印壇呪法，常在手中，皆隨所願，速得成就。」

爾時釋迦牟尼佛，師子座上，大法王如來祕密心藏陀羅尼讀誦功德悉皆具足一切佛頂呪字數，即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛，師子座上，大法王如來祕密心藏陀羅尼讀誦功德悉皆具足一切佛頂呪字數，即說呪曰：

「𤙖(此是一字呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「𤙖(此是一字呪)

「唵俱數吽(三合急呼之，此是二字呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵俱數吽(三合急呼之，此是二字呪)

「唵跛頸半(二合)瑟膩(二合)沙(此是五字呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵跛頸半(二合)瑟膩(二合)沙(此是五字呪)

「唵視縛(二合)羅(引)𮠴哩(二合)陁曳(此是六字呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵視縛(二合)羅(引)𮠴哩(二合)陁曳(此是六字呪)

「奄薩摩具𮠴曳(二合)𤙖(引)地哩(二合)迦(此是字呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奄薩摩具𮠴曳(二合)𤙖(引)地哩(二合)迦(此是字呪)

「奄未尼播努迷(二合)曼努哩(此是八字呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奄未尼播努迷(二合)曼努哩(此是八字呪)

「唵阿地瑟吒(二合急呼)那輸第(長引)𤙖泮(此是九字呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿地瑟吒(二合急呼)那輸第(長引)𤙖泮(此是九字呪)

「唵阿牟伽(引)末尼跛收牟(二合)瑟膩(二合)沙(此是十字呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿牟伽(引)末尼跛收牟(二合)瑟膩(二合)沙(此是十字呪)

「如是等十大呪，蓮花祕藏藏呪，我以說說。若有人，作此十大陀羅尼如來心印，壇法讀誦，受持此呪，即得罪滅。亦見此法，便得成就，眼所見者，心所欲者，即得成就，過去未來現在並得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是等十大呪，蓮花祕藏藏呪，我以說說。若有人，作此十大陀羅尼如來心印，壇法讀誦，受持此呪，即得罪滅。亦見此法，便得成就，眼所見者，心所欲者，即得成就，過去未來現在並得成就。」

爾時世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即說偈言：

「不賈吉日及時節， 不要吉星及持齋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不賈吉日及時節， 不要吉星及持齋，

唯知誦呪定成就， 不須疑惑生煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯知誦呪定成就， 不須疑惑生煩惱。

第一燒香供養佛， 雜菓飲食作香壇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一燒香供養佛， 雜菓飲食作香壇，

唯須淨清誦此呪， 一切願滿得成佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯須淨清誦此呪， 一切願滿得成佛。」

次說一字呪法： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說一字呪法：

「若欲成就一字呪法者，誦呪百千遍，唯須慈愍視諸眾生，猶如一子。斷貪嗔癡，誦滿百千遍以即得第一位。百千俱胝如來，隨喜讚歎，百千俱胝如來，所為作善根，即得第一法智惠口。復更延壽長命福德，即證一切如來祕密三昧灌頂，得廣大善根，一切如來許教戒，能除一切四重五逆等業。滅度之後，即生極樂世界，蓮花化生，所生之處常憶宿命，大自在。名第一位。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就一字呪法者，誦呪百千遍，唯須慈愍視諸眾生，猶如一子。斷貪嗔癡，誦滿百千遍以即得第一位。百千俱胝如來，隨喜讚歎，百千俱胝如來，所為作善根，即得第一法智惠口。復更延壽長命福德，即證一切如來祕密三昧灌頂，得廣大善根，一切如來許教戒，能除一切四重五逆等業。滅度之後，即生極樂世界，蓮花化生，所生之處常憶宿命，大自在。名第一位。」

第二字佛頂呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二字佛頂呪：

「若欲成就誦此第二字，即得第二地位。得二俱胝百千如來隨喜讚嘆，得大善根，福德無量無邊，現得寶光陁羅尼，而見無垢光如來，入得無垢光明佛頂壇，得見一切如來祕密三昧，得見一切如來大印法，得大菩提種種莊嚴佛頂，現報受大安樂，一切如來隨喜與成就願。滅度之後生無憂佛國，蓮花化生，所生之處，常得宿命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就誦此第二字，即得第二地位。得二俱胝百千如來隨喜讚嘆，得大善根，福德無量無邊，現得寶光陁羅尼，而見無垢光如來，入得無垢光明佛頂壇，得見一切如來祕密三昧，得見一切如來大印法，得大菩提種種莊嚴佛頂，現報受大安樂，一切如來隨喜與成就願。滅度之後生無憂佛國，蓮花化生，所生之處，常得宿命。」

第三字呪功能法： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三字呪功能法：

「若欲成就第三字呪，誦滿百千千遍以即得第三地位，得善面陀羅尼，得普度變現佛頂陀羅尼。一誦之間，得三俱胝如來隨喜贊嘆，福德無量廣大善根，得見蓮花藏如來阿耨多羅三藐三菩提身，真金色如來，舒左手，摩呪師頂言：『汝生我國中，是我之子。』滅度之後，生無垢蓮花月光如來國土中，所生之處，常憶宿命，阿僧祇劫壽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就第三字呪，誦滿百千千遍以即得第三地位，得善面陀羅尼，得普度變現佛頂陀羅尼。一誦之間，得三俱胝如來隨喜贊嘆，福德無量廣大善根，得見蓮花藏如來阿耨多羅三藐三菩提身，真金色如來，舒左手，摩呪師頂言：『汝生我國中，是我之子。』滅度之後，生無垢蓮花月光如來國土中，所生之處，常憶宿命，阿僧祇劫壽。」

第四字呪功德法： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四字呪功德法：

「若欲成就此呪，先誦百千遍以即入第四地，得清淨無垢無比最勝，得無垢法光明三昧，得寶中尊勝陀羅尼，得四俱胝百千如來隨喜贊嘆，得大福利，生大善根，又得無量無邊功德莊嚴。一誦之得面見寶勝如來作善聲告言：『善哉！善哉！汝今生莊嚴國土。』滅度之後，生於平等寶莊嚴世界，所生之處，蓮花化生，種種具足，生生常憶宿命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就此呪，先誦百千遍以即入第四地，得清淨無垢無比最勝，得無垢法光明三昧，得寶中尊勝陀羅尼，得四俱胝百千如來隨喜贊嘆，得大福利，生大善根，又得無量無邊功德莊嚴。一誦之得面見寶勝如來作善聲告言：『善哉！善哉！汝今生莊嚴國土。』滅度之後，生於平等寶莊嚴世界，所生之處，蓮花化生，種種具足，生生常憶宿命。」

第五字功能法： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五字功能法：

「若欲成就五字呪者，先誦滿以得五俱胝百千如來皆來隨喜贊嘆生善根，得無量福。亦誦此呪，得面見寶月如來三藐三佛陀於大海中現。其四眾如來讚言：『善哉！善哉！汝作此呪，功能今生。』第五地名無垢月光明三摩地，又得名月光明寶幢幡陀羅尼。寶月如來言：『此善男子必生我國。』命終之時，五俱胝百千如來得現其前，報言：『善男子！汝勿怖，汝有大福德。』無垢月如來世界寶蓮花中自然化生，種種具足，常憶宿命，得第五地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就五字呪者，先誦滿以得五俱胝百千如來皆來隨喜贊嘆生善根，得無量福。亦誦此呪，得面見寶月如來三藐三佛陀於大海中現。其四眾如來讚言：『善哉！善哉！汝作此呪，功能今生。』第五地名無垢月光明三摩地，又得名月光明寶幢幡陀羅尼。寶月如來言：『此善男子必生我國。』命終之時，五俱胝百千如來得現其前，報言：『善男子！汝勿怖，汝有大福德。』無垢月如來世界寶蓮花中自然化生，種種具足，常憶宿命，得第五地。」

第六字呪功能法： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六字呪功能法：

「若欲成就六字呪者，誦百千遍以得入第六地位。得一切法過去未來現在莊嚴世界三摩地，得普廣陀羅，即得無垢月光明蓮花藏王如來無上作種種變現。呪師得見，佛告呪師言：『善哉！善哉！願汝早成摩尼佛頂廣聚光明大壇印法，速得不退轉。』六俱胝百千如來隨喜贊嘆。一誦之時種種功德悉皆具足，得大善根，一切天龍皆來供養隨喜，即成一切族中灌頂，現得壽命六千歲。度之後，得普佛世界蓮花化生，所生之處，常憶宿命，一切眾生恭敬禮拜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就六字呪者，誦百千遍以得入第六地位。得一切法過去未來現在莊嚴世界三摩地，得普廣陀羅，即得無垢月光明蓮花藏王如來無上作種種變現。呪師得見，佛告呪師言：『善哉！善哉！願汝早成摩尼佛頂廣聚光明大壇印法，速得不退轉。』六俱胝百千如來隨喜贊嘆。一誦之時種種功德悉皆具足，得大善根，一切天龍皆來供養隨喜，即成一切族中灌頂，現得壽命六千歲。度之後，得普佛世界蓮花化生，所生之處，常憶宿命，一切眾生恭敬禮拜。」

第七字呪功能法： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七字呪功能法：

「若欲成就此法，先誦此呪百千遍以即得第七位地，七俱胝百千如來面現，隨喜讚嘆。見普遍光明如來，舒手摩頂受記言：『善哉！善哉！汝善男子，得生普吉祥如來佛國土。』蓮花化生，種種莊嚴。命終時，生普遍吉祥如來世界，所生之處，常憶宿命，面見一切如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就此法，先誦此呪百千遍以即得第七位地，七俱胝百千如來面現，隨喜讚嘆。見普遍光明如來，舒手摩頂受記言：『善哉！善哉！汝善男子，得生普吉祥如來佛國土。』蓮花化生，種種莊嚴。命終時，生普遍吉祥如來世界，所生之處，常憶宿命，面見一切如來。」

第八字呪功德能法： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八字呪功德能法：

「若欲成就此呪者，先誦此呪百千遍以即得八地菩薩位。得見一切如來祕密三昧族壇，灌頂一切文持忌。」即說五族： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就此呪者，先誦此呪百千遍以即得八地菩薩位。得見一切如來祕密三昧族壇，灌頂一切文持忌。」即說五族：

「第一如來族、第二蓮花族、第三金剛族、第摩尼族、第五大三昧族。如上諸族等，皆隨口不忌，金剛不能破。最勝如來、金剛聚如來、阿閦如來、阿彌陀如來、毘盧遮那如來、寶光如來，如上諸如來，若人憶持，稱名皆來現身。若人誦此呪，其諸如來讚言：『善哉！善哉！隨喜與汝願。』得一切如來不退，如百千如來阿羅漢三藐三菩提，得大善根無量功德，一切如來皆共許可。命終之時，得見一切如來現前。如來歎言：『善男子！汝隨我後，生諸佛國，得阿耨多羅不退轉菩提。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一如來族、第二蓮花族、第三金剛族、第摩尼族、第五大三昧族。如上諸族等，皆隨口不忌，金剛不能破。最勝如來、金剛聚如來、阿閦如來、阿彌陀如來、毘盧遮那如來、寶光如來，如上諸如來，若人憶持，稱名皆來現身。若人誦此呪，其諸如來讚言：『善哉！善哉！隨喜與汝願。』得一切如來不退，如百千如來阿羅漢三藐三菩提，得大善根無量功德，一切如來皆共許可。命終之時，得見一切如來現前。如來歎言：『善男子！汝隨我後，生諸佛國，得阿耨多羅不退轉菩提。』」

第九字呪功能法： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九字呪功能法：

「若欲成就此九字呪者，先誦滿百千遍以得第九不退地，所求者隨意，一切如來在本國，佛智普廣盡皆現。得九俱胝百千如來隨喜讚嘆，得大功德無量無邊福力增長，如須彌山。得大善根，深於巨海。自身見十方諸佛而為說法；種種變現，住不動地，得不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就此九字呪者，先誦滿百千遍以得第九不退地，所求者隨意，一切如來在本國，佛智普廣盡皆現。得九俱胝百千如來隨喜讚嘆，得大功德無量無邊福力增長，如須彌山。得大善根，深於巨海。自身見十方諸佛而為說法；種種變現，住不動地，得不退轉。」

第十字呪功能： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十字呪功能：

「若欲成就，先誦此呪，滿百千遍呪以即得不退轉第十地菩薩。若呪師身常頂戴於如來佛頂呪，即得五眼清淨，得生一切如來智惠善根，得十俱胝恒沙那庾多百千萬億如來供養以訖，即得十俱胝恒河沙百千萬億如來種種功德圓滿，不可得說不可思量。其呪師頂上放大光明，面見十俱胝恒沙百千萬億如來歎言：『善哉！善哉！汝此身得大勇猛三昧，無垢蓮花佛頂三昧，師子吼三昧，寶幢三昧，寶族三昧，大陀羅尼三昧，電光三昧，金剛界三昧，種種變現三昧，一切如來許可三昧，淨光三昧，無垢光佛頂三昧。』有誦持憶念者，皆得如上所說諸大三昧。有誦持、有憶念、者、有供養者，得如上所說諸三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就，先誦此呪，滿百千遍呪以即得不退轉第十地菩薩。若呪師身常頂戴於如來佛頂呪，即得五眼清淨，得生一切如來智惠善根，得十俱胝恒沙那庾多百千萬億如來供養以訖，即得十俱胝恒河沙百千萬億如來種種功德圓滿，不可得說不可思量。其呪師頂上放大光明，面見十俱胝恒沙百千萬億如來歎言：『善哉！善哉！汝此身得大勇猛三昧，無垢蓮花佛頂三昧，師子吼三昧，寶幢三昧，寶族三昧，大陀羅尼三昧，電光三昧，金剛界三昧，種種變現三昧，一切如來許可三昧，淨光三昧，無垢光佛頂三昧。』有誦持憶念者，皆得如上所說諸大三昧。有誦持、有憶念、者、有供養者，得如上所說諸三昧。」

「右以上十大陀羅尼，若有人每日常誦憶念，及轉讀此心陀羅尼經者，得大延壽功德，廣大如須彌山，得大文持，能除一切地獄、餓鬼、畜生、閻羅王界、三報、八難、七逆之罪。一切眾生聞此呪名，如前罪障悉皆除滅，何呪如法受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「右以上十大陀羅尼，若有人每日常誦憶念，及轉讀此心陀羅尼經者，得大延壽功德，廣大如須彌山，得大文持，能除一切地獄、餓鬼、畜生、閻羅王界、三報、八難、七逆之罪。一切眾生聞此呪名，如前罪障悉皆除滅，何呪如法受持。」