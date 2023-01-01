大佛頂廣聚陀羅尼經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大佛頂廣聚陀羅尼經卷第二

大佛頂無畏廣聚如來佛頂得見呪師普薰滅罪品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大佛頂無畏廣聚如來佛頂得見呪師普薰滅罪品第四

「爾時，呪大師若行若坐，所遇眾生，若卵生、若濕生、若化生等蠢動之類，若聞呪師語聲，若見其身，若影所觸，若得其語，若至呪師所誦呪處，是諸眾生即得不退轉，當得阿耨多羅三藐三菩提，復得無垢，罪障消滅。三命終之後，生極樂世界，蓮華化生，常憶宿命。爾時大師色聲形影難可得聞，亦難得說，云何難得？是七寶塔中十二億百千如來祕蜜心藏故，及諸佛說受，是呪師即是如來身退轉位身，登十地證無上上正等菩提，是呪師身猶如寶塔等無有別，有此力故，是以難得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，呪大師若行若坐，所遇眾生，若卵生、若濕生、若化生等蠢動之類，若聞呪師語聲，若見其身，若影所觸，若得其語，若至呪師所誦呪處，是諸眾生即得不退轉，當得阿耨多羅三藐三菩提，復得無垢，罪障消滅。三命終之後，生極樂世界，蓮華化生，常憶宿命。爾時大師色聲形影難可得聞，亦難得說，云何難得？是七寶塔中十二億百千如來祕蜜心藏故，及諸佛說受，是呪師即是如來身退轉位身，登十地證無上上正等菩提，是呪師身猶如寶塔等無有別，有此力故，是以難得。

「爾時，如上等佛頂功德靈驗，讀誦受持力故即得，大師得此身已，一切金剛不能侵嬈。呪呪、餘神、天、龍、夜叉、羅剎、毘那夜迦，及魔波旬、部多、毘舍，及諸餓鬼、人非人等，水、火、風、雨、雷、電、霹靂、諸雜毒等，亦不為害。刀兵孤、魍魎、惡呪、邪魔，國土壞亂、禁閉、繫縛、孤獨他卿，天時亢旱、若雨多苗稼不熟、曠野險難、師子虎狼諸雜禽獸能為害者，及諸盜賊時氣癲癎虐病，一日二日乃至一月，諸邪伎術厭蠱妭惑蛇蝎蛛蜈蚣一切諸毒等，如上所說皆不為害，是以難見。一切災怪，亢旱水風毒，及一切眾病，皆不為害，是以難聞。丁瘡病癲癩癰腫寒熱，一切眾病，及諸毒藥等，誦此陀羅尼二十一遍，皆得消除，是以難說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，如上等佛頂功德靈驗，讀誦受持力故即得，大師得此身已，一切金剛不能侵嬈。呪呪、餘神、天、龍、夜叉、羅剎、毘那夜迦，及魔波旬、部多、毘舍，及諸餓鬼、人非人等，水、火、風、雨、雷、電、霹靂、諸雜毒等，亦不為害。刀兵孤、魍魎、惡呪、邪魔，國土壞亂、禁閉、繫縛、孤獨他卿，天時亢旱、若雨多苗稼不熟、曠野險難、師子虎狼諸雜禽獸能為害者，及諸盜賊時氣癲癎虐病，一日二日乃至一月，諸邪伎術厭蠱妭惑蛇蝎蛛蜈蚣一切諸毒等，如上所說皆不為害，是以難見。一切災怪，亢旱水風毒，及一切眾病，皆不為害，是以難聞。丁瘡病癲癩癰腫寒熱，一切眾病，及諸毒藥等，誦此陀羅尼二十一遍，皆得消除，是以難說。

「若有人每日受持讀誦此佛頂陀羅尼者，令壽百年延至二百，福德端正；當生極樂國土。所生不忘，常憶宿命，無有退轉；與佛同壽，得大快樂，住佛國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人每日受持讀誦此佛頂陀羅尼者，令壽百年延至二百，福德端正；當生極樂國土。所生不忘，常憶宿命，無有退轉；與佛同壽，得大快樂，住佛國土。

「復次說呪師若欲成就種種故，香湯澡洗清淨著新淨衣，於舍利骨塔前安置佛像，面向西，白月八日起首，至白月十五日，誦滿八千遍。以其呪師現自身出光明，佛頂上放三道光，遶佛三匝，於頂上猶傘蓋，住虛空中。當佛頂上，於其光中出大人相，善聲讚呪師言：『善哉！善哉！願汝得無畏佛頂蓮華廣聚一切如來心祕密藏大師子王曼荼羅大印跋吒羅等，願汝成就此等呪法。』佛即舒左手摩呪師頂上，如來如是讚呪師言：『汝今得出生老病死苦，是我之子，能作善根福德，大事成就。』復言：『汝求何願，欲作何事，今當受取於三世中欲得何事果。汝今何願？』便乞現世如執金剛，即得成就大力，顏貌色相一如金剛，所欲作事皆得隨意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次說呪師若欲成就種種故，香湯澡洗清淨著新淨衣，於舍利骨塔前安置佛像，面向西，白月八日起首，至白月十五日，誦滿八千遍。以其呪師現自身出光明，佛頂上放三道光，遶佛三匝，於頂上猶傘蓋，住虛空中。當佛頂上，於其光中出大人相，善聲讚呪師言：『善哉！善哉！願汝得無畏佛頂蓮華廣聚一切如來心祕密藏大師子王曼荼羅大印跋吒羅等，願汝成就此等呪法。』佛即舒左手摩呪師頂上，如來如是讚呪師言：『汝今得出生老病死苦，是我之子，能作善根福德，大事成就。』復言：『汝求何願，欲作何事，今當受取於三世中欲得何事果。汝今何願？』便乞現世如執金剛，即得成就大力，顏貌色相一如金剛，所欲作事皆得隨意。

「若欲成就如來祕密心壇族，並即隨現，如自己眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就如來祕密心壇族，並即隨現，如自己眼。

「復次，乞過去世願，若欲受過去如來大人色相，光明出現，如來頂大人之相光圍遶身三匝，入呪師頂，既入頂已即變成蓮華藏，從有漏身入無漏身，具足圓滿三十二相八十種好，種種莊嚴清淨之身，放大光明住虛空中。在九十二俱胝那庾多百千億萬諸天頂上，遊行自在，普恒河沙九十九俱胝那庾多百千萬億佛國土。於諸佛門自然開闢，遊行觀視皆無障礙，乃至非相非非相天現大神變，於菩薩眾中轉大法輪。此即過去之願法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，乞過去世願，若欲受過去如來大人色相，光明出現，如來頂大人之相光圍遶身三匝，入呪師頂，既入頂已即變成蓮華藏，從有漏身入無漏身，具足圓滿三十二相八十種好，種種莊嚴清淨之身，放大光明住虛空中。在九十二俱胝那庾多百千億萬諸天頂上，遊行自在，普恒河沙九十九俱胝那庾多百千萬億佛國土。於諸佛門自然開闢，遊行觀視皆無障礙，乃至非相非非相天現大神變，於菩薩眾中轉大法輪。此即過去之願法。

「復次，若欲入阿脩羅宮門及諸餘宮，呪師即須香湯洗浴，著新淨衣，手執金剛及把數珠，燒安悉香，誦此佛頂陀羅尼一千遍，燒香香煙不絕，即呪金剛白芥子香烟上度之千八遍，由打阿脩羅宮。打三遍已，復將金剛杵三遍心中憶念陀羅尼打已，鎻皆碎，關鐱隨落自然開闢，一切神門亦皆自開。於諸宮中皆大震動，諸神等並皆惶怖，共心無力，總於善眼大輪中隱身不現。時持呪人執白芥子處處散之，散已說一切惡鬼魔所在宮中及大水中者，皆走遠避百由旬外，莫知邊際。其道寂淨，便即入宮已，覺其暗求莫令明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若欲入阿脩羅宮門及諸餘宮，呪師即須香湯洗浴，著新淨衣，手執金剛及把數珠，燒安悉香，誦此佛頂陀羅尼一千遍，燒香香煙不絕，即呪金剛白芥子香烟上度之千八遍，由打阿脩羅宮。打三遍已，復將金剛杵三遍心中憶念陀羅尼打已，鎻皆碎，關鐱隨落自然開闢，一切神門亦皆自開。於諸宮中皆大震動，諸神等並皆惶怖，共心無力，總於善眼大輪中隱身不現。時持呪人執白芥子處處散之，散已說一切惡鬼魔所在宮中及大水中者，皆走遠避百由旬外，莫知邊際。其道寂淨，便即入宮已，覺其暗求莫令明。」

大佛頂無畏寶廣聚如來頂眼藥方一切光明品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大佛頂無畏寶廣聚如來頂眼藥方一切光明品第五

「蓮華子、蓮華、蓮華鬘、蓮華絲、龍惱香、牛黃、龍華(如師子口音)蓮華、欝金香、蓮華乳，以上藥等分細㨶作末，取赤牛乳，取日好時和作丸，梧桐子以陰乾之。即洗浴清淨著新淨衣，取藥至道場中，以佛頂呪呪之一千八遍。呪已即取好時好日研藥，取牛乳汁和研藥，取牛乳汁和研，此藥點呪師額上，點藥已照曜光明如日初出。至於洗以來，一切地獄黑暗之處皆得光明。其呪師試已即入宮門，於中路逢一童女向前迎。其童女極以童女極以端正，具足圓滿相好，種種莊嚴其身，歎不能盡。手執蓮華，作微妙聲歌讚歎，漸近呪師，口云：『大師，大師。』攝心默然不語。其童女手執持一寶奉上呪師，呪師不受，又將蓮華與，亦復不受。口云：『爾許無情。』女即避道。呪師前行至第二門，女亦隨後。見五老婦人，極以醜陋，手持瓔珞來上。呪師見是老人心不畏懼，受取瓔珞默然不語，將此瓔珞頂戴付與童女。時老人見取瓔珞默然不語，受與童女言：『不可思議入本阿脩羅大宮。』呪師聞此語，便即前入遂見金門。其門內有大水流，其水岸邊有師子王。呪師取三丸藥，呪三遍打之，其師子嗔怒咾吼振動阿脩羅宮，呪師心無怕悕師子之難。呪師復見水難，作治之，取呪白芥子三迴散其水中，其水斷流。水師左手把其童女，右手執師子騌，過津難已，其水還合。呪師默然不語，即見三道不知所至，即便思惟生三種智，作三種分別：左手童女者是師子惡毒，左右並不堪行，當取中道。便即前行更無疑惑。佛子尋東道而去，童女隨呪師後，欲別呪師，遂即大喚振動天地。呪師心無怕懼，默然不語。前行須臾逢七寶門，有種種窓，樓閣面有四門，於其門外并鉤欄蜀柱及諸窓牖，種種七寶鈴鐸莊嚴。於門內有種種七寶蓮華莊嚴微妙，第一乳池、第二旃檀香水池、第三中心甘露池，其池當色盈滿。呪師來近池邊，師子、天女并置一處。呪師以手觸甘露池，既甘觸露池。既觸池已，已即壽百千大劫，頭變為螺髻，紺青色身若真金。有九千九轉輪王，於餘百千萬億，呪師中為最勝。三昇七寶蓮華座，常樂師子，一彈指間行百千由旬。於中往來時，彼童女以呪力故，得同法輪王遊行自在。於香水洗浴清淨，來觸乳池出，入阿修羅宮。中有瞻部迦樹，取樹脂汁食已，更不飲食。得漏盡上昇七寶高坐已，諸天為送既井帶。以於虛空中復有七寶大輪來，輪既下以復有善眼大輪到，其取輪既到以，一切怨敵皆悉遠避，一切諸天善神悉皆擁護，一切天女亦皆擁護，一彈指間往至西方極樂國土，安隱快樂，三十三天王、阿迦膩吒天、日月星辰大師所往，我亦如是得 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蓮華子、蓮華、蓮華鬘、蓮華絲、龍惱香、牛黃、龍華(如師子口音)蓮華、欝金香、蓮華乳，以上藥等分細㨶作末，取赤牛乳，取日好時和作丸，梧桐子以陰乾之。即洗浴清淨著新淨衣，取藥至道場中，以佛頂呪呪之一千八遍。呪已即取好時好日研藥，取牛乳汁和研藥，取牛乳汁和研，此藥點呪師額上，點藥已照曜光明如日初出。至於洗以來，一切地獄黑暗之處皆得光明。其呪師試已即入宮門，於中路逢一童女向前迎。其童女極以童女極以端正，具足圓滿相好，種種莊嚴其身，歎不能盡。手執蓮華，作微妙聲歌讚歎，漸近呪師，口云：『大師，大師。』攝心默然不語。其童女手執持一寶奉上呪師，呪師不受，又將蓮華與，亦復不受。口云：『爾許無情。』女即避道。呪師前行至第二門，女亦隨後。見五老婦人，極以醜陋，手持瓔珞來上。呪師見是老人心不畏懼，受取瓔珞默然不語，將此瓔珞頂戴付與童女。時老人見取瓔珞默然不語，受與童女言：『不可思議入本阿脩羅大宮。』呪師聞此語，便即前入遂見金門。其門內有大水流，其水岸邊有師子王。呪師取三丸藥，呪三遍打之，其師子嗔怒咾吼振動阿脩羅宮，呪師心無怕悕師子之難。呪師復見水難，作治之，取呪白芥子三迴散其水中，其水斷流。水師左手把其童女，右手執師子騌，過津難已，其水還合。呪師默然不語，即見三道不知所至，即便思惟生三種智，作三種分別：左手童女者是師子惡毒，左右並不堪行，當取中道。便即前行更無疑惑。佛子尋東道而去，童女隨呪師後，欲別呪師，遂即大喚振動天地。呪師心無怕懼，默然不語。前行須臾逢七寶門，有種種窓，樓閣面有四門，於其門外并鉤欄蜀柱及諸窓牖，種種七寶鈴鐸莊嚴。於門內有種種七寶蓮華莊嚴微妙，第一乳池、第二旃檀香水池、第三中心甘露池，其池當色盈滿。呪師來近池邊，師子、天女并置一處。呪師以手觸甘露池，既甘觸露池。既觸池已，已即壽百千大劫，頭變為螺髻，紺青色身若真金。有九千九轉輪王，於餘百千萬億，呪師中為最勝。三昇七寶蓮華座，常樂師子，一彈指間行百千由旬。於中往來時，彼童女以呪力故，得同法輪王遊行自在。於香水洗浴清淨，來觸乳池出，入阿修羅宮。中有瞻部迦樹，取樹脂汁食已，更不飲食。得漏盡上昇七寶高坐已，諸天為送既井帶。以於虛空中復有七寶大輪來，輪既下以復有善眼大輪到，其取輪既到以，一切怨敵皆悉遠避，一切諸天善神悉皆擁護，一切天女亦皆擁護，一彈指間往至西方極樂國土，安隱快樂，三十三天王、阿迦膩吒天、日月星辰大師所往，我亦如是得

大自在，及阿迦瑟膩吒天共相娛樂，還歸本所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大自在，及阿迦瑟膩吒天共相娛樂，還歸本所。

「復次若欲得下於閻浮提者，即向東行。有一水，水中有樹，名瞻部迦。其樹下有甘露水，甘水甜如密味。當取是隨其多少飲之，閉目思惟意念之處開目即至。若將是水所點之物，木石等皆變為閻浮檀金。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次若欲得下於閻浮提者，即向東行。有一水，水中有樹，名瞻部迦。其樹下有甘露水，甘水甜如密味。當取是隨其多少飲之，閉目思惟意念之處開目即至。若將是水所點之物，木石等皆變為閻浮檀金。

「又法，若不能至彼池邊時，即前彼抱彼童女。把手口云：『娘子。』即與童女相隨所憶之處。復次呪師門此語已，即前執童女兩嬭令乳汁出，便將研前丸藥點於額上。既點額已，即便騰空，遊行無礙，即得天輪聖王之身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，若不能至彼池邊時，即前彼抱彼童女。把手口云：『娘子。』即與童女相隨所憶之處。復次呪師門此語已，即前執童女兩嬭令乳汁出，便將研前丸藥點於額上。既點額已，即便騰空，遊行無礙，即得天輪聖王之身。

「又法，若欲見一切伏藏，不問大小，將藥點於眼上，既點藥已便見。點心上，身隱不現，一切夜叉、羅剎、毘舍步多等門皆自開闢，羅剎步等鬼便作使者令其驅使。若塗足掌，行百千里不覺疲乏。若點膝上，一切龍宮自然開闢，水皆涸竭，一切龍王及其眷屬悉奉迎禮拜，願為奴僕使者。期雨止雨皆得自在，暴風霜雹止放自在。若塗兩手，折諸惡鬼門，諸鬼等嘷聲大喚逃迸他方，莫知邊際。若塗自身，力如十大龍王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，若欲見一切伏藏，不問大小，將藥點於眼上，既點藥已便見。點心上，身隱不現，一切夜叉、羅剎、毘舍步多等門皆自開闢，羅剎步等鬼便作使者令其驅使。若塗足掌，行百千里不覺疲乏。若點膝上，一切龍宮自然開闢，水皆涸竭，一切龍王及其眷屬悉奉迎禮拜，願為奴僕使者。期雨止雨皆得自在，暴風霜雹止放自在。若塗兩手，折諸惡鬼門，諸鬼等嘷聲大喚逃迸他方，莫知邊際。若塗自身，力如十大龍王。

「若塗右手打羅闇門，自然開闢，羅等及其眷屬並皆奉迎禮拜，為作奴婢使者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若塗右手打羅闇門，自然開闢，羅等及其眷屬並皆奉迎禮拜，為作奴婢使者。

「若塗頭者，一切眾生頂戴供養，安穩快樂，財物無數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若塗頭者，一切眾生頂戴供養，安穩快樂，財物無數。」

大佛頂無畏廣聚如來佛頂延年藥法品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大佛頂無畏廣聚如來佛頂延年藥法品第六

「牛乳、牛蘇、天門冬，取前藥相和為丸，每日服三丸，至七日以來，如常壽命復加百年。若服一周年，如前七日壽命服加千倍，身力如大龍王，少年如十歲小兒，頭有螺髻髮紺青色，其身柔軟如兜羅綿，永一切眾病，聽明智惠猶如大海。又法以蘇飲下前藥，七日令得大聰明，一日誦得千，所誦之者更不忘失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「牛乳、牛蘇、天門冬，取前藥相和為丸，每日服三丸，至七日以來，如常壽命復加百年。若服一周年，如前七日壽命服加千倍，身力如大龍王，少年如十歲小兒，頭有螺髻髮紺青色，其身柔軟如兜羅綿，永一切眾病，聽明智惠猶如大海。又法以蘇飲下前藥，七日令得大聰明，一日誦得千，所誦之者更不忘失。

「若二七日服，聲如緊那羅，讀誦之音如緊那羅歌詠之聲，一經於耳所聞不忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若二七日服，聲如緊那羅，讀誦之音如緊那羅歌詠之聲，一經於耳所聞不忘。

「若三七日服之，如那羅延身等無異。若服一月者，即得隱形，一切夜叉羅剎、部多等，一切鬼神皆悉自開。所欲遊行入處，皆無障礙，一切伏藏門皆悉自開出現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若三七日服之，如那羅延身等無異。若服一月者，即得隱形，一切夜叉羅剎、部多等，一切鬼神皆悉自開。所欲遊行入處，皆無障礙，一切伏藏門皆悉自開出現。

「若服一年者，戒根清淨為五仙尊，種種變現乘空而行，壽命千年，於虛空中作轉輪聖王。於閻浮及中道之中遊行最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若服一年者，戒根清淨為五仙尊，種種變現乘空而行，壽命千年，於虛空中作轉輪聖王。於閻浮及中道之中遊行最勝。

「若命欲終時服之七日，更延百年之命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若命欲終時服之七日，更延百年之命。

「若已終者、內藥口中即却活，若所用之處皆得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若已終者、內藥口中即却活，若所用之處皆得成就。」

大佛頂無畏寶廣聚如來佛頂眼藥品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大佛頂無畏寶廣聚如來佛頂眼藥品第七

爾時，世尊讚歎眼藥力故即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚歎眼藥力故即說偈言：

「一切成就法最勝， 所作無疑定成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切成就法最勝， 所作無疑定成就，

一切眾罪皆消滅， 一切所行皆最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾罪皆消滅， 一切所行皆最勝。

天龍諸鬼及人間， 所說如上勝功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天龍諸鬼及人間， 所說如上勝功德，

皆由呪力及眼藥， 威德顯現無過上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆由呪力及眼藥， 威德顯現無過上。」

「蘇味羅、安舍那、海水沫、雄黃、兩種黃、薑、牛黃、青蓮華、欝金花、荳𮑬子、石密，右上件藥等分細樢為末細，羅羅之，和石密為散，於赤銅器中盛。呪師著新淨衣，即將此至佛前，誦呪滿八千遍，即得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蘇味羅、安舍那、海水沫、雄黃、兩種黃、薑、牛黃、青蓮華、欝金花、荳𮑬子、石密，右上件藥等分細樢為末細，羅羅之，和石密為散，於赤銅器中盛。呪師著新淨衣，即將此至佛前，誦呪滿八千遍，即得成就。

「欲使此藥之時，先須佛前誦呪一百遍，點此藥眼中，即便隱形眾中最勝。即得十二千，呪師隨後三阡由旬內諸物事等，天、龍、藥叉、乾闥婆、羅剎等不動脚足，並皆路現而見明了。一切諸神宮并諸伏藏、山河諸城郭圍林變化事等，由如掌中觀菴魔摩勒菓。於夜分中所見諸物，逾於晝日。見過去未來現在諸事，猶如掌中視琉璃寶。一切呪王及海中諸寶悉得見，遊行入海如己舍宅。從海出已，種種七寶樓閣。入諸山窟黑暗之處，如日光明皆能得見。點眼藥已更無暗處，若常著此藥即成淨眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲使此藥之時，先須佛前誦呪一百遍，點此藥眼中，即便隱形眾中最勝。即得十二千，呪師隨後三阡由旬內諸物事等，天、龍、藥叉、乾闥婆、羅剎等不動脚足，並皆路現而見明了。一切諸神宮并諸伏藏、山河諸城郭圍林變化事等，由如掌中觀菴魔摩勒菓。於夜分中所見諸物，逾於晝日。見過去未來現在諸事，猶如掌中視琉璃寶。一切呪王及海中諸寶悉得見，遊行入海如己舍宅。從海出已，種種七寶樓閣。入諸山窟黑暗之處，如日光明皆能得見。點眼藥已更無暗處，若常著此藥即成淨眼。

「若患眼二十四種病風翳暗暯赤等，皆得除愈。」爾時世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若患眼二十四種病風翳暗暯赤等，皆得除愈。」爾時世尊即說偈言：

「一切眼闇皆清淨， 目淨修廣若青蓮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切眼闇皆清淨， 目淨修廣若青蓮，

眼中所見諸眾生， 降伏受樂隨歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼中所見諸眾生， 降伏受樂隨歡喜。

比丘淨行及四眾， 若男若女及王妃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘淨行及四眾， 若男若女及王妃，

若眼曾覩皆歡喜。 如上功能諸變現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若眼曾覩皆歡喜。 如上功能諸變現，

皆由佛頂及眼藥， 道引成辨諸功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆由佛頂及眼藥， 道引成辨諸功德。」

大佛頂無畏寶廣聚如來佛頂相命呪師自證品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大佛頂無畏寶廣聚如來佛頂相命呪師自證品第八

爾時世尊告呪師言：「若欲成就，先須澡浴清淨著新淨衣，於七寶舍利塔前誦百千遍。欲作法時，如前洗浴，燒白檀香，一日一夜不食，誦八千遍，如來放光照室，便於座上動身空中而住，其呪師兩膊出光。如來空中歎呪師言：『善哉！善哉！我今與汝成就此蓮華佛頂如來心。汝今受此法已。』時呪師歡喜禮拜頂戴如來足，其呪師即得無垢行三昧，住於虛空，見十方諸佛菩薩，及見一切佛國土，遊行自在。面見毘盧遮那如來，一切惡鬼神諸摩毘那夜迦等無量無邊皆悉得見，即於天中作呪師王，頂有螺髻，壽命百劫。此名現世成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告呪師言：「若欲成就，先須澡浴清淨著新淨衣，於七寶舍利塔前誦百千遍。欲作法時，如前洗浴，燒白檀香，一日一夜不食，誦八千遍，如來放光照室，便於座上動身空中而住，其呪師兩膊出光。如來空中歎呪師言：『善哉！善哉！我今與汝成就此蓮華佛頂如來心。汝今受此法已。』時呪師歡喜禮拜頂戴如來足，其呪師即得無垢行三昧，住於虛空，見十方諸佛菩薩，及見一切佛國土，遊行自在。面見毘盧遮那如來，一切惡鬼神諸摩毘那夜迦等無量無邊皆悉得見，即於天中作呪師王，頂有螺髻，壽命百劫。此名現世成就。

「又法若欲成就妙吉祥天女，絹上畫種種七寶莊嚴及諸色等，勿用膠水。畫得像已，呪師洗浴著新淨衣，在閑靜處，立小方壇，於像前燒栴檀香。然後呪師三日三夜不食，於天像前結跏趺坐，誦呪滿十千遍，其像即動放大光明。呪師見已踊躍歡喜。即於壇中讚呪師言：『善哉！善哉！汝須何願，復願何物，欲作何事？汝所求願，我今與汝。』其呪師即乞言：『我今極大貧困。』功德天言：『所須寶物錢財，汝今收取莫令乏少，所作功德布施及供養諸佛菩薩。今梵天等及比丘比丘尼，神仙鬼等并諸乞人一切須者，隨意所用無有障礙。我身常在汝室寸步不離，每日布施百千恒河沙寶，日壇千倍，如是者轉轉至無數劫，如是財物漸轉多無有窮盡。』呪師得願恭敬歡喜修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲成就妙吉祥天女，絹上畫種種七寶莊嚴及諸色等，勿用膠水。畫得像已，呪師洗浴著新淨衣，在閑靜處，立小方壇，於像前燒栴檀香。然後呪師三日三夜不食，於天像前結跏趺坐，誦呪滿十千遍，其像即動放大光明。呪師見已踊躍歡喜。即於壇中讚呪師言：『善哉！善哉！汝須何願，復願何物，欲作何事？汝所求願，我今與汝。』其呪師即乞言：『我今極大貧困。』功德天言：『所須寶物錢財，汝今收取莫令乏少，所作功德布施及供養諸佛菩薩。今梵天等及比丘比丘尼，神仙鬼等并諸乞人一切須者，隨意所用無有障礙。我身常在汝室寸步不離，每日布施百千恒河沙寶，日壇千倍，如是者轉轉至無數劫，如是財物漸轉多無有窮盡。』呪師得願恭敬歡喜修行。

「求見金剛法。又法若欲求見金剛，其呪師須淨洗浴，清淨著淨衣，復作一香檀種種莊嚴道場，取金剛像安置其中，散花燒安悉香，種種飲食菓子乳酪等，於其像前供養。稻穀花及白芥子，金銀銅等器盛之置於壇中。其呪師唯食三白食，除水餘並不得食之。從白月八日起首，於金剛前，每日誦一千二百遍，一日三時誦呪，於中不得簡斷。至十五日，於十五日夜，數滿八千遍，以其壇中金剛即動身，其不驚怕亦不恐怖，須馺馺誦呪。其金剛從壇中起立，不須怪之，勿須恐怖，即須大聲誦呪，取前飲食花菓，燒安悉香，煙莫絕，供養金剛。金剛踊躍歡喜起立讚呪師言：『善哉！善哉！汝佛頂如來許可法，願汝即得成就，所求事者皆悉稱心。所須願我皆與汝。汝今即說若欲騰空及乘仙隱形，欲居淨土，若欲得伏藏，若入阿修羅宮大水山河海樹木叢林，入地窟中，若入隱處，入深草蘆荻及諸王宮，若入不思議奇異之處，若入國城村坊等有福祿處，若欲得入五穀熟處，及錢財、金、銀、琉璃、車渠、馬瑙、珊瑚、虎珀、真珠、摩尼等寶，若求金銀琉璃七寶等方，若求醫藥呪術等方，求曷羅闍大臣宰相一切尊貴等，求作夜叉羅剎、鳩盤荼、布單那等王，一切如上所求者，今並與汝，即時無礙，所用去處皆得通達成就。』呪師受已供養，禮拜歡喜修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「求見金剛法。又法若欲求見金剛，其呪師須淨洗浴，清淨著淨衣，復作一香檀種種莊嚴道場，取金剛像安置其中，散花燒安悉香，種種飲食菓子乳酪等，於其像前供養。稻穀花及白芥子，金銀銅等器盛之置於壇中。其呪師唯食三白食，除水餘並不得食之。從白月八日起首，於金剛前，每日誦一千二百遍，一日三時誦呪，於中不得簡斷。至十五日，於十五日夜，數滿八千遍，以其壇中金剛即動身，其不驚怕亦不恐怖，須馺馺誦呪。其金剛從壇中起立，不須怪之，勿須恐怖，即須大聲誦呪，取前飲食花菓，燒安悉香，煙莫絕，供養金剛。金剛踊躍歡喜起立讚呪師言：『善哉！善哉！汝佛頂如來許可法，願汝即得成就，所求事者皆悉稱心。所須願我皆與汝。汝今即說若欲騰空及乘仙隱形，欲居淨土，若欲得伏藏，若入阿修羅宮大水山河海樹木叢林，入地窟中，若入隱處，入深草蘆荻及諸王宮，若入不思議奇異之處，若入國城村坊等有福祿處，若欲得入五穀熟處，及錢財、金、銀、琉璃、車渠、馬瑙、珊瑚、虎珀、真珠、摩尼等寶，若求金銀琉璃七寶等方，若求醫藥呪術等方，求曷羅闍大臣宰相一切尊貴等，求作夜叉羅剎、鳩盤荼、布單那等王，一切如上所求者，今並與汝，即時無礙，所用去處皆得通達成就。』呪師受已供養，禮拜歡喜修行。

「又法若有貧賤罪業病痛之狐魅者，厭蠱、餓鬼、魍魎、飢寒、窮鬼、囚厄、惡魔等業鬼。其呪師香湯洗浴，著新淨衣，於舍利塔前，作一四方香水壇，其壇種種莊嚴。於十五日起首，一日一夜種種花菓等供養，於佛前燒三種香——壇香、薰陸香、安悉香，置於壇中燒香散花。手執金剛拔折羅，然後於壇前結跏趺坐，誦呪八千遍滿已，即將金剛杵打其壇中，便出光明，所有餓鬼、罪鬼、窮鬼、病鬼等並皆出現，於呪師前䠒跪懺悔口言：『今日以去不敢惱亂，情願遠去，前身所有惡業悉得消滅。』呪師即取香湯加持一百八遍，浴佛及舍利等。若有如上等病者，取此浴佛之水，洗浴佛其身，即得福貴安穩快樂，所有業障悉得消滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若有貧賤罪業病痛之狐魅者，厭蠱、餓鬼、魍魎、飢寒、窮鬼、囚厄、惡魔等業鬼。其呪師香湯洗浴，著新淨衣，於舍利塔前，作一四方香水壇，其壇種種莊嚴。於十五日起首，一日一夜種種花菓等供養，於佛前燒三種香——壇香、薰陸香、安悉香，置於壇中燒香散花。手執金剛拔折羅，然後於壇前結跏趺坐，誦呪八千遍滿已，即將金剛杵打其壇中，便出光明，所有餓鬼、罪鬼、窮鬼、病鬼等並皆出現，於呪師前䠒跪懺悔口言：『今日以去不敢惱亂，情願遠去，前身所有惡業悉得消滅。』呪師即取香湯加持一百八遍，浴佛及舍利等。若有如上等病者，取此浴佛之水，洗浴佛其身，即得福貴安穩快樂，所有業障悉得消滅。」

大佛頂無畏寶聚如來佛頂觀世音文殊師利菩薩與願品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大佛頂無畏寶聚如來佛頂觀世音文殊師利菩薩與願品第九

尒時，世尊復告呪師言：「若欲成就此佛頂見觀世音菩薩者，呪師以手押觀世音兩足，誦呪八千遍，觀世音菩薩自身現來，所求願者皆得隨意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尒時，世尊復告呪師言：「若欲成就此佛頂見觀世音菩薩者，呪師以手押觀世音兩足，誦呪八千遍，觀世音菩薩自身現來，所求願者皆得隨意。

「又法取文殊師利自在鉢者，復於文殊師利前，誦呪八千遍滿已，其鉢放大光明。呪師手持此鉢，即便騰空。其鉢法成就，呪師便得轉輪王，住十方諸佛國土，天神皆來供養。心中所須中所願者，皆從鉢中出，種種百味食千之飲食，衣香塗身香香種種諸新香，傘蓋并花藥，衣裳及瓔珞種種莊嚴具，坐臥諸七寶，其物數甚哉說不能盡，皆從鉢中出，一切諸如來皆悉普供養，如此諸功能皆由佛力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取文殊師利自在鉢者，復於文殊師利前，誦呪八千遍滿已，其鉢放大光明。呪師手持此鉢，即便騰空。其鉢法成就，呪師便得轉輪王，住十方諸佛國土，天神皆來供養。心中所須中所願者，皆從鉢中出，種種百味食千之飲食，衣香塗身香香種種諸新香，傘蓋并花藥，衣裳及瓔珞種種莊嚴具，坐臥諸七寶，其物數甚哉說不能盡，皆從鉢中出，一切諸如來皆悉普供養，如此諸功能皆由佛力。

「又法一香壇取一鉢盛乳糜，置在壇中。呪師清淨洗浴著新淨衣，於文殊師利前結跏趺坐，燒前香等，香烟不絕。誦佛呪八千遍。以其鉢放大光明。呪師當食少許。即便騰空。其鉢中餘粥施一切眾生，假使一人一摶如須彌山，乃至千劫猶不能盡。呪師即作五通仙人中王，文殊師利日夜擁護，常與善願，所求稱意，壽二百歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法一香壇取一鉢盛乳糜，置在壇中。呪師清淨洗浴著新淨衣，於文殊師利前結跏趺坐，燒前香等，香烟不絕。誦佛呪八千遍。以其鉢放大光明。呪師當食少許。即便騰空。其鉢中餘粥施一切眾生，假使一人一摶如須彌山，乃至千劫猶不能盡。呪師即作五通仙人中王，文殊師利日夜擁護，常與善願，所求稱意，壽二百歲。」

大佛頂無畏寶廣聚如來佛頂仙膏油品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大佛頂無畏寶廣聚如來佛頂仙膏油品第十

「欝金花(二兩)、龍腦香(二兩)、煎香(二兩)、烏油摩(五什退皮)、一切眾花(各少許)、沈香(二兩)、牛黃(二兩)，右取水五升，取上諸藥細切，煎令水欲盡，可得一升以來，即去滓令淨，即下諸香藥——龍腦香、牛黃、煎香、沈香、欝金香花等——然後煎令水盡，於銅器中盛之，置於塔中。其呪師清淨衣，於其壇中結加趺坐，燒沈煎等香煙不絕，誦佛頂呪八千遍已，得名曰清淨寶光明日藏王油。其呪師即將此油塗身及諸支節，即成著天鉀，遍身大光明藏照曜普遍一切世間，諸天及人皆來供養。取少許油呪之服已，即騰空隱形不現；將油塗頂，紺髮青色如佛螺髺；塗其服迬，一切夜叉、羅剎、毘那夜迦諸鬼神及諸魔等，悉皆逃遠去他方千由外，永不為害作其障難；聞呪師名者，皆悉星散，聞香亦然。若塗遍身，即便騰空，欲入阿修羅窟及諸天宮，皆悉自開，一切宮自在遊行，出入無難；塗其足掌，履水如地；塗其膝上，即於天中遊行；若塗左手觸人天，即相憐愛隨意驅使；若夜將燈炷及藥相隨，一切伏藏悉皆出現，隨意所用；若塗眼中，一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅、人非人等悉皆出現；若塗白芥子上，呪八千遍，散著水中，海河涸竭，水中所有龍神皆來現身而為供養，所須之物皆得隨意，至彼深宮中遊行自在，如己舍宅。若將此芥子擲著火中，火神即現，所求驅使皆得隨意，火不能燒，處大火聚如在水中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欝金花(二兩)、龍腦香(二兩)、煎香(二兩)、烏油摩(五什退皮)、一切眾花(各少許)、沈香(二兩)、牛黃(二兩)，右取水五升，取上諸藥細切，煎令水欲盡，可得一升以來，即去滓令淨，即下諸香藥——龍腦香、牛黃、煎香、沈香、欝金香花等——然後煎令水盡，於銅器中盛之，置於塔中。其呪師清淨衣，於其壇中結加趺坐，燒沈煎等香煙不絕，誦佛頂呪八千遍已，得名曰清淨寶光明日藏王油。其呪師即將此油塗身及諸支節，即成著天鉀，遍身大光明藏照曜普遍一切世間，諸天及人皆來供養。取少許油呪之服已，即騰空隱形不現；將油塗頂，紺髮青色如佛螺髺；塗其服迬，一切夜叉、羅剎、毘那夜迦諸鬼神及諸魔等，悉皆逃遠去他方千由外，永不為害作其障難；聞呪師名者，皆悉星散，聞香亦然。若塗遍身，即便騰空，欲入阿修羅窟及諸天宮，皆悉自開，一切宮自在遊行，出入無難；塗其足掌，履水如地；塗其膝上，即於天中遊行；若塗左手觸人天，即相憐愛隨意驅使；若夜將燈炷及藥相隨，一切伏藏悉皆出現，隨意所用；若塗眼中，一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅、人非人等悉皆出現；若塗白芥子上，呪八千遍，散著水中，海河涸竭，水中所有龍神皆來現身而為供養，所須之物皆得隨意，至彼深宮中遊行自在，如己舍宅。若將此芥子擲著火中，火神即現，所求驅使皆得隨意，火不能燒，處大火聚如在水中。

「又法入尸陀林。即取新死人未爛壞者，將來作壇，取尸陀林中上，塗於壇中，畫跋折羅杵、輪力、髑髏、越斧，將尸安置壇中，以白絹覆身，頭向東，取前膏油塗死人屍遍身已，誦心呪八千遍。呪滿以其屍即起，呪師取白芥子，呪之二十一遍打，其屍即不動。呪師即須勘問其屍，即語說過去未來事。呪師即前白芥子油塗其口上，塗已塗已，舌長一尸放大光明。其呪師即須下一割取，便須喫却一半，一半左手把之，其手中放大光明，便即騰空，遊行自在，即作刀輪王。壽命俱胝劫，頂有螺髺紺青色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法入尸陀林。即取新死人未爛壞者，將來作壇，取尸陀林中上，塗於壇中，畫跋折羅杵、輪力、髑髏、越斧，將尸安置壇中，以白絹覆身，頭向東，取前膏油塗死人屍遍身已，誦心呪八千遍。呪滿以其屍即起，呪師取白芥子，呪之二十一遍打，其屍即不動。呪師即須勘問其屍，即語說過去未來事。呪師即前白芥子油塗其口上，塗已塗已，舌長一尸放大光明。其呪師即須下一割取，便須喫却一半，一半左手把之，其手中放大光明，便即騰空，遊行自在，即作刀輪王。壽命俱胝劫，頂有螺髺紺青色。

「又法若有鬪戰，呪師取一賓刀，以膏油塗，手把出入於軍中，一切兵馬退散，悉皆惶怖星散，莫知避處。兵若極多，取白芥子呪之，塗其膏油，四方散之，化兵無數，皆長一丈，種種衣鉀莊嚴具全，所有眾賊四方退散藏避。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若有鬪戰，呪師取一賓刀，以膏油塗，手把出入於軍中，一切兵馬退散，悉皆惶怖星散，莫知避處。兵若極多，取白芥子呪之，塗其膏油，四方散之，化兵無數，皆長一丈，種種衣鉀莊嚴具全，所有眾賊四方退散藏避。

「又法天旱無雨。近於海邊及有龍之處，結跏趺坐，手執芥子，呪一擲海中，至二十一遍，其雨即下。若難降者，取一把芥子，以嗔怒面，呪二十一遍，擲著海中，其芥子變成金翅鳥，其水皆端，其金翅鳥皆嚴，諸龍其龍並亂，即便降大雨甘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法天旱無雨。近於海邊及有龍之處，結跏趺坐，手執芥子，呪一擲海中，至二十一遍，其雨即下。若難降者，取一把芥子，以嗔怒面，呪二十一遍，擲著海中，其芥子變成金翅鳥，其水皆端，其金翅鳥皆嚴，諸龍其龍並亂，即便降大雨甘。

「又法若雨多不止，取白芥子，呪二十一遍，向天散之，其雨即止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若雨多不止，取白芥子，呪二十一遍，向天散之，其雨即止。

「又法若惡雨雷電，取白芥子，呪二十一遍，散天上，當時即止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若惡雨雷電，取白芥子，呪二十一遍，散天上，當時即止。

「又法若樹神及居穴中者，呪白芥子二十一遍，呪一擲火，其諸神等皆出現，隨意驅使，一切藥草等神並皆來現，所有山精魅魍魎及諸藥草神並皆放光，諸鬼神等並皆來現。若呪白芥子，散著屍陀林四方，其諸髑髏並皆作歌舞，屍陀林中諸鬼並皆來現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若樹神及居穴中者，呪白芥子二十一遍，呪一擲火，其諸神等皆出現，隨意驅使，一切藥草等神並皆來現，所有山精魅魍魎及諸藥草神並皆放光，諸鬼神等並皆來現。若呪白芥子，散著屍陀林四方，其諸髑髏並皆作歌舞，屍陀林中諸鬼並皆來現。

「若於造車家，呪白芥子二十一遍散之，所有車並皆作舞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於造車家，呪白芥子二十一遍散之，所有車並皆作舞。

「若於瓦器家，白芥子二十一遍，散之於瓫邊，所有瓮器並皆作舞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於瓦器家，白芥子二十一遍，散之於瓫邊，所有瓮器並皆作舞。

「若於酒家，呪白芥子二十一遍散之，所有酒瓮並皆移去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於酒家，呪白芥子二十一遍散之，所有酒瓮並皆移去。

「若欲移諸倉窖庫藏，呪白芥子二十一遍，散著其中，所有五穀並皆移去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲移諸倉窖庫藏，呪白芥子二十一遍，散著其中，所有五穀並皆移去。

「又法若欲自身解脫作五通仙人，三日三夜不食，於如來舍利塔前，誦呪百千遍，呪師每日觸五味物，一乳、二酪、三蘇、四水尿、五牛糞汁，一日一迴觸并飲一掬。每日亦須服檀香汁，每日須前供養，取日藏膏油置於佛前，香花、菓子、飲食、燈油每日供養，誦呪滿八千遍。至第三夜，須清淨洗浴著新淨白衣，不得共餘人語。即於塔前，誦呪八千遍，三日滿竟呪數足，以其膏油和石密。次飲即於佛前養之，亦服已訖，即得五通，昇空自在，決定無疑。若七日飲之，即除三毒，六賊、九惱、五蓋、十纏並皆捨離，其呪師身極以柔軟，顏白端正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲自身解脫作五通仙人，三日三夜不食，於如來舍利塔前，誦呪百千遍，呪師每日觸五味物，一乳、二酪、三蘇、四水尿、五牛糞汁，一日一迴觸并飲一掬。每日亦須服檀香汁，每日須前供養，取日藏膏油置於佛前，香花、菓子、飲食、燈油每日供養，誦呪滿八千遍。至第三夜，須清淨洗浴著新淨白衣，不得共餘人語。即於塔前，誦呪八千遍，三日滿竟呪數足，以其膏油和石密。次飲即於佛前養之，亦服已訖，即得五通，昇空自在，決定無疑。若七日飲之，即除三毒，六賊、九惱、五蓋、十纏並皆捨離，其呪師身極以柔軟，顏白端正。

「又法欲求延年方者，呪師洗浴清淨著新淨衣，取前日藏王膏油，以銅器盛之，密四分，蘇八分，天木汁一分(梵云提嚩陀嚕)，日藏膏油一分，牛乳十六分，右以上相和。煎藥之時，一切婦人、孝子、小兒、六畜等不得見。呪師須莊嚴道場，建立壇場，極須如法種種供養，洗浴清淨著新淨，餘藥、天門、舍陀布澁波、蓮華及青蓮華波羅(二合)、奔拏利迦、乾陀嚩斯、必利亦語、白檀、訶梨勒、毘脾梨勒、阿摩勒(二十一遍練之須上好者)、菖蒲、畢鉢、胡椒、胡乾薑、煎香、青木香，右以各等分微火煎之絞，勿令藥著底。呪師手把蘇摩那大支，呪打此藥，其呪師右手把拔折羅，左手把大鈴，令聲莫絕，遶壇及藥呪之。五色線作結界，四邊莫令惡鬼神，令其壇中四方卓十二□箭，著五色幡隨方布置，唯須轉誦經典。其藥熟時，取金、銀、銅、瓷等器未曾用者，盛將向佛前安置，二十重密封其口。呪跋折羅，於藥瓶上著。喫藥合藥，並須告曰。好時於舍利塔前，日夜至心供養，結跏趺坐，誦廣聚蓮花佛頂一切如來心呪滿八千遍，嗔怒佛頂亦須誦八千遍，心呪及心中呪心亦誦百千遍。每日欲誦呪，瓶即放光，亦觸其瓶，其身長大高七多羅樹，顏貌柔軟如十六小兒，端正猶如蓮花，髮紺青色，頂有螺髺，壽十劫，作一切延壽中玉，騰空自在。若不放光時，以手觸之，即得壽命千歲，相好如前。若服一分更不飲食，若不變吐常不飲食。若將藥點額，便隱身不現，所遊行之處皆得自在，所入諸宮人皆不見。若和牛乳服之，即得大聰明，一切所聞更不廢忘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲求延年方者，呪師洗浴清淨著新淨衣，取前日藏王膏油，以銅器盛之，密四分，蘇八分，天木汁一分(梵云提嚩陀嚕)，日藏膏油一分，牛乳十六分，右以上相和。煎藥之時，一切婦人、孝子、小兒、六畜等不得見。呪師須莊嚴道場，建立壇場，極須如法種種供養，洗浴清淨著新淨，餘藥、天門、舍陀布澁波、蓮華及青蓮華波羅(二合)、奔拏利迦、乾陀嚩斯、必利亦語、白檀、訶梨勒、毘脾梨勒、阿摩勒(二十一遍練之須上好者)、菖蒲、畢鉢、胡椒、胡乾薑、煎香、青木香，右以各等分微火煎之絞，勿令藥著底。呪師手把蘇摩那大支，呪打此藥，其呪師右手把拔折羅，左手把大鈴，令聲莫絕，遶壇及藥呪之。五色線作結界，四邊莫令惡鬼神，令其壇中四方卓十二□箭，著五色幡隨方布置，唯須轉誦經典。其藥熟時，取金、銀、銅、瓷等器未曾用者，盛將向佛前安置，二十重密封其口。呪跋折羅，於藥瓶上著。喫藥合藥，並須告曰。好時於舍利塔前，日夜至心供養，結跏趺坐，誦廣聚蓮花佛頂一切如來心呪滿八千遍，嗔怒佛頂亦須誦八千遍，心呪及心中呪心亦誦百千遍。每日欲誦呪，瓶即放光，亦觸其瓶，其身長大高七多羅樹，顏貌柔軟如十六小兒，端正猶如蓮花，髮紺青色，頂有螺髺，壽十劫，作一切延壽中玉，騰空自在。若不放光時，以手觸之，即得壽命千歲，相好如前。若服一分更不飲食，若不變吐常不飲食。若將藥點額，便隱身不現，所遊行之處皆得自在，所入諸宮人皆不見。若和牛乳服之，即得大聰明，一切所聞更不廢忘。」

大佛頂無畏廣聚如來佛頂造珍寶品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大佛頂無畏廣聚如來佛頂造珍寶品第十一

「作金方及藥。銅百兩(成練好者)合灰一分，延壽藥一兩，訶利多羅(黃如金色好者新明為上)堅故瑟吒一兩，摩吒羅娑一兩，蜜二兩，膏油一兩，並向土堣中，取前膏油及延壽藥，塗銅上及諸藥上，取前呪竟。芥子膏油一分並不在處蜜覆之，取合灰一分——梵云菩脂迦灰，亦云乞沙(二合)羅——總和著。即須結界作壇，祭火神種種飲食乳酪雜菓、及供養佛頂。呪師著新淨衣裳，壇前誦呪守之，婦人、孝、六畜、狗等並不得見，見即不成，慎之大吉。欲熟之時，即點延壽藥少許。欲熟時，狀如日色，即出向欝金汁中寫著，變金色如日，即成紫磨金，作任意所用，千練不壞，隨銅多少渴後本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作金方及藥。銅百兩(成練好者)合灰一分，延壽藥一兩，訶利多羅(黃如金色好者新明為上)堅故瑟吒一兩，摩吒羅娑一兩，蜜二兩，膏油一兩，並向土堣中，取前膏油及延壽藥，塗銅上及諸藥上，取前呪竟。芥子膏油一分並不在處蜜覆之，取合灰一分——梵云菩脂迦灰，亦云乞沙(二合)羅——總和著。即須結界作壇，祭火神種種飲食乳酪雜菓、及供養佛頂。呪師著新淨衣裳，壇前誦呪守之，婦人、孝、六畜、狗等並不得見，見即不成，慎之大吉。欲熟之時，即點延壽藥少許。欲熟時，狀如日色，即出向欝金汁中寫著，變金色如日，即成紫磨金，作任意所用，千練不壞，隨銅多少渴後本。

「作白銀方及藥。錫百兩，銅三百兩，延壽藥三兩，螺蛽五兩，油王三兩，金鑛三兩(好者)，銀鑛二十兩，合灰三兩，阿迦吏羅三兩，羅娑嚩吒二兩，多羅二十兩，右以上准前和合。欲熟時，光如月色，即知是熟。於器中著，牛乳一升，寫置具紫鑛三兩(取汁)、蜯蛤末百兩(雜明好者)，白琉璃末百兩(明淨者)，延壽藥一兩，膏油王一兩，多羅一分，細樢為末，密和化丸。取多羅一分，相和作珠，隨意大小，置土堣中，微著火令熟。欲熟之時，有紫色光，出即寫向石密水中，即成好如寶珠，任意所用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作白銀方及藥。錫百兩，銅三百兩，延壽藥三兩，螺蛽五兩，油王三兩，金鑛三兩(好者)，銀鑛二十兩，合灰三兩，阿迦吏羅三兩，羅娑嚩吒二兩，多羅二十兩，右以上准前和合。欲熟時，光如月色，即知是熟。於器中著，牛乳一升，寫置具紫鑛三兩(取汁)、蜯蛤末百兩(雜明好者)，白琉璃末百兩(明淨者)，延壽藥一兩，膏油王一兩，多羅一分，細樢為末，密和化丸。取多羅一分，相和作珠，隨意大小，置土堣中，微著火令熟。欲熟之時，有紫色光，出即寫向石密水中，即成好如寶珠，任意所用。」

大佛頂無畏佛頂經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大佛頂無畏佛頂經卷第二

安元二年八月三十日 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安元二年八月三十日