大佛頂廣聚陀羅尼經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大佛頂廣聚陀羅尼經卷第一

大佛頂無畏寶蓮華廣聚光明佛頂一切如來心中祕密藏陀羅尼經阿迦膩吒天請問序品第一(總攝一切佛頂法) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大佛頂無畏寶蓮華廣聚光明佛頂一切如來心中祕密藏陀羅尼經阿迦膩吒天請問序品第一(總攝一切佛頂法)

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛薄伽梵在迦膩瑟吒天住。有諸無數天眾，迦膩瑟吒及其眷屬百千萬億俱胝無數天眾；復有諸菩薩百千億；復有主檀天神百千萬億俱胝眾；一切諸金剛大藥叉將及其眷屬等，各於佛前坐，諸天人等之所圍繞世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛薄伽梵在迦膩瑟吒天住。有諸無數天眾，迦膩瑟吒及其眷屬百千萬億俱胝無數天眾；復有諸菩薩百千億；復有主檀天神百千萬億俱胝眾；一切諸金剛大藥叉將及其眷屬等，各於佛前坐，諸天人等之所圍繞世尊。

爾時，如來坐七寶蓮華於七寶殿上，殿開四門，四柱皆是七寶莊嚴，其殿高廣，放大光明，百千萬億光明照於十方。其殿以七寶羅網莊挍為蓋覆，其殿上四面垂諸花幡并諸鈴鐸、七寶幢幡，於其殿前有種種花藥。如來身上放大光明，出種種雜色於如來頂上，具足三十二相，復放諸色光明，其光明能照三千大千世界，上至有頂下至十八地獄，其光變為諸色寶雲，其雲空中雨眾七寶及諸雜色微妙蓮華，遍布其地。種種衣裳諸天嚴身之具，七寶天冠、釵、鐺、環、釧等。如來頂上左邊出光明，各照十方百千億世界佛；佛右邊光明，各照十方百千萬億無量世界；一切諸佛悉皆踊躍歡喜，皆來隨喜。如來右邊光明，普遍世界所有天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，所有地獄、阿修羅、餓鬼、神生、人類，照彼所有罪業等眾生，光所觸者遇斯光者，所有一切苦厄重報皆得解脫，怪未曾有不可思議。其覩史天以其光力故得生化樂天，其餘諸天各上昇一階，一切諸天亦復如是福力增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來坐七寶蓮華於七寶殿上，殿開四門，四柱皆是七寶莊嚴，其殿高廣，放大光明，百千萬億光明照於十方。其殿以七寶羅網莊挍為蓋覆，其殿上四面垂諸花幡并諸鈴鐸、七寶幢幡，於其殿前有種種花藥。如來身上放大光明，出種種雜色於如來頂上，具足三十二相，復放諸色光明，其光明能照三千大千世界，上至有頂下至十八地獄，其光變為諸色寶雲，其雲空中雨眾七寶及諸雜色微妙蓮華，遍布其地。種種衣裳諸天嚴身之具，七寶天冠、釵、鐺、環、釧等。如來頂上左邊出光明，各照十方百千億世界佛；佛右邊光明，各照十方百千萬億無量世界；一切諸佛悉皆踊躍歡喜，皆來隨喜。如來右邊光明，普遍世界所有天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，所有地獄、阿修羅、餓鬼、神生、人類，照彼所有罪業等眾生，光所觸者遇斯光者，所有一切苦厄重報皆得解脫，怪未曾有不可思議。其覩史天以其光力故得生化樂天，其餘諸天各上昇一階，一切諸天亦復如是福力增長。

復次，金剛夜叉大將見已，生希有相，得未曾聞亦未曾見不思議奇異靈驗相貌，便至佛所，遶佛三匝，合掌頂禮，却坐一面，長跪白佛言：「世尊！無垢、無穢、無貪、無嗔，顏白熙怡，坐三藐三菩提座。」佛告金剛：「何怪此光一切天人及阿修羅、乾闥婆等頂禮，作此一切佛頂檀法頂禮，亦亦得自在身光明，及得三藐菩提身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，金剛夜叉大將見已，生希有相，得未曾聞亦未曾見不思議奇異靈驗相貌，便至佛所，遶佛三匝，合掌頂禮，却坐一面，長跪白佛言：「世尊！無垢、無穢、無貪、無嗔，顏白熙怡，坐三藐三菩提座。」佛告金剛：「何怪此光一切天人及阿修羅、乾闥婆等頂禮，作此一切佛頂檀法頂禮，亦亦得自在身光明，及得三藐菩提身。」

如來告金剛言：「善哉，善哉！金剛！能為一切安樂眾生諸天人眾，能為諸解法者與作因緣令得解脫，皆得三藐三菩提道，行大慈悲，能為一切世界得此法者，如烏頭摩花，與諸眾生教毘那耶，即得三藐三菩提道。」金剛聞此法已讚言：「善哉，善哉！不可思議！」復白佛言：「云何受持？云何作法，及佛頂心壇法讚族吉祥？願為解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來告金剛言：「善哉，善哉！金剛！能為一切安樂眾生諸天人眾，能為諸解法者與作因緣令得解脫，皆得三藐三菩提道，行大慈悲，能為一切世界得此法者，如烏頭摩花，與諸眾生教毘那耶，即得三藐三菩提道。」金剛聞此法已讚言：「善哉，善哉！不可思議！」復白佛言：「云何受持？云何作法，及佛頂心壇法讚族吉祥？願為解說。」

佛聞此金剛夜叉大將請以，即為說之：「我有毘盧遮那藏大壇，一切如來祕密心大呪印法術王，大無畏佛頂心法，放大光聚一切祕密心大呪術王法，種種變現，皆得不可思議自在變現。如此變現之時，十方三千大世界諸佛國土，皆悉普照，十方三千大世界所有阿修羅等，天上、人間、地獄、餓鬼、畜生，遇斯光者，一切罪垢煩惱皆得消滅。其光種種色，青、黃、赤、白、朱、紫、頗梨、馬腦等光，其光能雨七寶雜色諸花。此佛頂法及壇法，有如是無量靈異。」復有迦膩瑟吒天、龍神、曼荼羅天等，復有無量菩薩，聞說如是靈異無畏寶佛頂心法、廣大寶聚一切如來心大呪王印法。時迦膩瑟吒天宮等聞此法已，即得蓮華無垢三昧，毘布羅三昧光明出現，即得佛頂蓮華無畏垢陀羅尼幢，即得身心不動，踊躍歡喜，愛樂此法愛大快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛聞此金剛夜叉大將請以，即為說之：「我有毘盧遮那藏大壇，一切如來祕密心大呪印法術王，大無畏佛頂心法，放大光聚一切祕密心大呪術王法，種種變現，皆得不可思議自在變現。如此變現之時，十方三千大世界諸佛國土，皆悉普照，十方三千大世界所有阿修羅等，天上、人間、地獄、餓鬼、畜生，遇斯光者，一切罪垢煩惱皆得消滅。其光種種色，青、黃、赤、白、朱、紫、頗梨、馬腦等光，其光能雨七寶雜色諸花。此佛頂法及壇法，有如是無量靈異。」復有迦膩瑟吒天、龍神、曼荼羅天等，復有無量菩薩，聞說如是靈異無畏寶佛頂心法、廣大寶聚一切如來心大呪王印法。時迦膩瑟吒天宮等聞此法已，即得蓮華無垢三昧，毘布羅三昧光明出現，即得佛頂蓮華無畏垢陀羅尼幢，即得身心不動，踊躍歡喜，愛樂此法愛大快樂。

復有金剛夜叉大將，得毘布羅光明出現，即得佛頂蓮華無垢陀羅尼幢，復以金剛夜叉大將踊躍歡喜，身心悅豫，甚深甚深無畏師子吼八種柔軟之音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有金剛夜叉大將，得毘布羅光明出現，即得佛頂蓮華無垢陀羅尼幢，復以金剛夜叉大將踊躍歡喜，身心悅豫，甚深甚深無畏師子吼八種柔軟之音。

爾時，金剛以手執拔折羅，現大威勢，至如來所，遶佛三匝，踊躍歡喜，禮佛足已，却坐一面，白佛言：「世尊！如優曇花難得，此無垢寶蓮華頂心法，光聚一切如來藏祕密大法王，極甚深微妙。云何行？云何受持？唯願如來為天人師憐愍眾生，為我說之。云何得見如來佛頂，云何相貌，云何印法，云何檀法，云何記驗，云何行法，云何受持，法有幾種，呪有幾種，福有幾種，族王幾種，心中心中心呪有幾種，嗔幾種，勇猛幾種，為怒幾種，為善幾種，破壞幾種，驅使幾種，祭火幾種，誦持幾種，方法幾種，吉祥受持幾種，祭遣幾種，攝入幾種，攝出幾種，丸藥幾種，帖藥幾種，持香藥幾種，眼藥幾種，衣裳幾種，香藥幾種，花有幾種，莊嚴幾種，塗幾種，齊有幾種，一日一夜不貪幾種，讀幾種，誦幾種，洗淨幾種，非時幾種，掘幾種，燈幾種，供養幾種，被肩衣幾種，三摩耶幾種，燒花幾種，祕密幾種，油法幾種，呪法幾種，懺悔幾種，呪持幾種，雨幾種，不雨幾種，與願幾種，得見幾種，不與願幾種，不現幾種，日幾種，月幾種，星宿幾種，七日法幾種，相愛法幾種，出離幾種，不出離幾種，隱形幾種，入阿修羅宮幾種，入海幾種？是根本呪我今問竟，唯願如來為我說之。其法深妙，難解難知，多諸疑惑，我今深怪難可了知，唯願如來廣為宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛以手執拔折羅，現大威勢，至如來所，遶佛三匝，踊躍歡喜，禮佛足已，却坐一面，白佛言：「世尊！如優曇花難得，此無垢寶蓮華頂心法，光聚一切如來藏祕密大法王，極甚深微妙。云何行？云何受持？唯願如來為天人師憐愍眾生，為我說之。云何得見如來佛頂，云何相貌，云何印法，云何檀法，云何記驗，云何行法，云何受持，法有幾種，呪有幾種，福有幾種，族王幾種，心中心中心呪有幾種，嗔幾種，勇猛幾種，為怒幾種，為善幾種，破壞幾種，驅使幾種，祭火幾種，誦持幾種，方法幾種，吉祥受持幾種，祭遣幾種，攝入幾種，攝出幾種，丸藥幾種，帖藥幾種，持香藥幾種，眼藥幾種，衣裳幾種，香藥幾種，花有幾種，莊嚴幾種，塗幾種，齊有幾種，一日一夜不貪幾種，讀幾種，誦幾種，洗淨幾種，非時幾種，掘幾種，燈幾種，供養幾種，被肩衣幾種，三摩耶幾種，燒花幾種，祕密幾種，油法幾種，呪法幾種，懺悔幾種，呪持幾種，雨幾種，不雨幾種，與願幾種，得見幾種，不與願幾種，不現幾種，日幾種，月幾種，星宿幾種，七日法幾種，相愛法幾種，出離幾種，不出離幾種，隱形幾種，入阿修羅宮幾種，入海幾種？是根本呪我今問竟，唯願如來為我說之。其法深妙，難解難知，多諸疑惑，我今深怪難可了知，唯願如來廣為宣說。」

爾時，如來告金剛夜叉大將：「諦聽！諦聽受。當為汝說陀羅尼心真實法相。如上所問，我今廣為汝說。毘盧遮那大祕密心藏曼荼羅奇異蓮華佛頂大無畏祕密最勝，一切如來由行十地，得入大菩提，身相具足，即說法輪。受持者若欲得見阿彌陀佛，亦速得見一切如來及彌勒等。善哉，善哉！汝今所問希有難得，當為汝說一切形色受持法等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來告金剛夜叉大將：「諦聽！諦聽受。當為汝說陀羅尼心真實法相。如上所問，我今廣為汝說。毘盧遮那大祕密心藏曼荼羅奇異蓮華佛頂大無畏祕密最勝，一切如來由行十地，得入大菩提，身相具足，即說法輪。受持者若欲得見阿彌陀佛，亦速得見一切如來及彌勒等。善哉，善哉！汝今所問希有難得，當為汝說一切形色受持法等。」

復次，薄伽梵釋迦牟尼如來，光明遍照，大無畏無垢蓮華佛頂祕密三昧禪定普遍，如來王光藏身種種光明普遍。佛頂大人之相，如來由行出種種光明。如來之身，微妙圓滿，色相具足，五眼清淨，無垢蓮華中出現其相，祕密蓮華佛頂，一切如來許可，一切菩薩愛樂恭敬禮拜，一切諸天皆悉禮敬，一切諸佛皆悉歡喜，迦膩瑟吒天供養供敬，都史陀天亦來供養，帝釋三十三天、梵天、大梵自在天皆來供養歡喜踊躍，四天大王皆來守護執持，四方世界人非人等皆來隨喜供養禮拜。端嚴奇異種種相貌，變化微妙，決定身心平等。色相端嚴，光明照耀，由如千日，相好團圓，照耀十方。是諸佛言：「善哉，善哉！薄伽梵如來說無垢寶蓮華一切如來祕密心佛頂廣聚一切如來祕藏。」復次，普遍三千大千世界六種震動，天雨種種微妙百千諸寶蓮華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，薄伽梵釋迦牟尼如來，光明遍照，大無畏無垢蓮華佛頂祕密三昧禪定普遍，如來王光藏身種種光明普遍。佛頂大人之相，如來由行出種種光明。如來之身，微妙圓滿，色相具足，五眼清淨，無垢蓮華中出現其相，祕密蓮華佛頂，一切如來許可，一切菩薩愛樂恭敬禮拜，一切諸天皆悉禮敬，一切諸佛皆悉歡喜，迦膩瑟吒天供養供敬，都史陀天亦來供養，帝釋三十三天、梵天、大梵自在天皆來供養歡喜踊躍，四天大王皆來守護執持，四方世界人非人等皆來隨喜供養禮拜。端嚴奇異種種相貌，變化微妙，決定身心平等。色相端嚴，光明照耀，由如千日，相好團圓，照耀十方。是諸佛言：「善哉，善哉！薄伽梵如來說無垢寶蓮華一切如來祕密心佛頂廣聚一切如來祕藏。」復次，普遍三千大千世界六種震動，天雨種種微妙百千諸寶蓮華。

復次迦膩瑟吒天及金剛等，一切從座而起，䠒跪瞻仰世尊，而白佛言：「我今見此瑞，我今見此如來族法現，今當說一切如來祕密佛頂心。我今願聞此法，欲得持誦供養，欲得見壇印等法，及入壇流轉思惟不退轉，教化一切眾生，利益一切世界，及欲出利世間，亦為解勝修行菩提之道。唯願如來速現、速現，如來速說善意難發難遇，如優曇花，如來佛頂亦難值遇，唯願慈愍眾生速為宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次迦膩瑟吒天及金剛等，一切從座而起，䠒跪瞻仰世尊，而白佛言：「我今見此瑞，我今見此如來族法現，今當說一切如來祕密佛頂心。我今願聞此法，欲得持誦供養，欲得見壇印等法，及入壇流轉思惟不退轉，教化一切眾生，利益一切世界，及欲出利世間，亦為解勝修行菩提之道。唯願如來速現、速現，如來速說善意難發難遇，如優曇花，如來佛頂亦難值遇，唯願慈愍眾生速為宣說。」

復次，如來發大慈愍，告迦膩瑟吒天及金剛等：「諦聽！我今為汝發大慈愍，救眾生故，迦膩瑟吒天及金剛等，并諸菩薩眾，諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，願樂欲聞此毘盧遮那藏，十方如來皆共請知，一切佛國土中娛樂之具皆悉震動，一時俱作種種音聲，如師子吼說，此一切如來大祕密最勝微妙無畏佛頂蓮華廣聚心一切如來祕密大法王，我今宣說。」爾時，世尊即說大根本心呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，如來發大慈愍，告迦膩瑟吒天及金剛等：「諦聽！我今為汝發大慈愍，救眾生故，迦膩瑟吒天及金剛等，并諸菩薩眾，諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，願樂欲聞此毘盧遮那藏，十方如來皆共請知，一切佛國土中娛樂之具皆悉震動，一時俱作種種音聲，如師子吼說，此一切如來大祕密最勝微妙無畏佛頂蓮華廣聚心一切如來祕密大法王，我今宣說。」爾時，世尊即說大根本心呪曰：

「南謨悉底哩耶(一) 地尾(二合)迦(引)喃(二) 薩嚩怛他議(去引)多喃(三) 唵(四) 阿牟伽摩尼(五) 什嚩羅什嚩羅(六) 摩訶波頭牟(二合)瑟膩沙(七) 醯利(二合)陀耶(八) 尸佉利(九) 摩尼摩尼(十) 摩訶摩尼(十一) 烏瑟膩(二合)沙(十二) 羅底沙(二合)那(十三) 摩尼帝(十四) 都嚕都嚕(十五) 摩訶羅審弭(二合)(十六) 散儞帝(十七) 微迦𮃀陀(十八) 婆頭摩(二合)嚩唎(十九) 𮃀嚕𮃀嚕(二十) 三昧耶悉地(二十一) 多羅多羅(二十二) 多羅耶(二十三) 俱摩囉(二十四) 洛乞叉(二合)那(二十五) 曼荼羅鉢頭迷(二十六) 娑摩溫嚩娑耶(二十七) 娑曼多(二十八) 弊嚩嚧枳多(二十九) 鉢頭迷(三十) 地瑟吒(二合)那(三十二) 地瑟恥多(三十三) 但己如多薩𮑱瑟膩(二合)沙(三十四) 洛乞叉那(三十五) 愚醯耶(三十六) 薩婆怛他伽都(三十七) 烏瑟膩沙(三十八) 鉢頭摩(三十九) 弊嚩嚧枳多(四十) 南謨囌覩底(四十一) 塞嚩訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨悉底哩耶(一) 地尾(二合)迦(引)喃(二) 薩嚩怛他議(去引)多喃(三) 唵(四) 阿牟伽摩尼(五) 什嚩羅什嚩羅(六) 摩訶波頭牟(二合)瑟膩沙(七) 醯利(二合)陀耶(八) 尸佉利(九) 摩尼摩尼(十) 摩訶摩尼(十一) 烏瑟膩(二合)沙(十二) 羅底沙(二合)那(十三) 摩尼帝(十四) 都嚕都嚕(十五) 摩訶羅審弭(二合)(十六) 散儞帝(十七) 微迦𮃀陀(十八) 婆頭摩(二合)嚩唎(十九) 𮃀嚕𮃀嚕(二十) 三昧耶悉地(二十一) 多羅多羅(二十二) 多羅耶(二十三) 俱摩囉(二十四) 洛乞叉(二合)那(二十五) 曼荼羅鉢頭迷(二十六) 娑摩溫嚩娑耶(二十七) 娑曼多(二十八) 弊嚩嚧枳多(二十九) 鉢頭迷(三十) 地瑟吒(二合)那(三十二) 地瑟恥多(三十三) 但己如多薩𮑱瑟膩(二合)沙(三十四) 洛乞叉那(三十五) 愚醯耶(三十六) 薩婆怛他伽都(三十七) 烏瑟膩沙(三十八) 鉢頭摩(三十九) 弊嚩嚧枳多(四十) 南謨囌覩底(四十一) 塞嚩訶

「此無垢寶蓮華佛頂廣聚一切如來祕蜜心大呪印法普遍所說者如來大法王，汝迦膩瑟吒天宮等，一切定得阿耨多羅三菩提果，有諸菩薩得不退轉，有諸天、龍、藥叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，普得不退轉成佛頂相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此無垢寶蓮華佛頂廣聚一切如來祕蜜心大呪印法普遍所說者如來大法王，汝迦膩瑟吒天宮等，一切定得阿耨多羅三菩提果，有諸菩薩得不退轉，有諸天、龍、藥叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，普得不退轉成佛頂相。」

復次，薄伽梵前所說此心陀羅尼法王形像：此世界一四天下中西瞿耶尼，於迦膩瑟吒天宮，起一佛頂陀羅尼塔，七寶莊嚴。其塔縱廣高千由旬，眾寶合成，垂諸華幡種種鈴鐸，其塔光明照耀國界，諸天龍神人非人等常來供養。於此塔中出微妙音讚言：「善哉！善哉！釋迦牟尼如來得阿耨多羅三藐三菩提，奇異難得一切如來祕密佛頂所有如來心。」所欲說時，釋迦牟尼命空中諸佛頂言：「來下於此世界，行諸佛事，救取世間受苦眾生。」於諸國土有十萬億，隨命而下便入塔中。於諸佛中時有一佛，昇師子座，須臾入定，處大無畏蓮華頂佛心一切如來祕密廣聚大法王陀羅尼定，迦膩瑟吒天王及菩薩摩訶薩，并諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，知時而下，圍繞如來咸皆共讚歎：「願說此陀羅尼呪印法等。一切如來共許救拔一切眾生。」復有一切諸天，所說欲乞願皆來隨喜。又復塔中即出大聲，其音美妙，復告諸天：「誰能隨我，於閻浮五濁惡世，救拔苦惱眾生，若心樂者隨我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，薄伽梵前所說此心陀羅尼法王形像：此世界一四天下中西瞿耶尼，於迦膩瑟吒天宮，起一佛頂陀羅尼塔，七寶莊嚴。其塔縱廣高千由旬，眾寶合成，垂諸華幡種種鈴鐸，其塔光明照耀國界，諸天龍神人非人等常來供養。於此塔中出微妙音讚言：「善哉！善哉！釋迦牟尼如來得阿耨多羅三藐三菩提，奇異難得一切如來祕密佛頂所有如來心。」所欲說時，釋迦牟尼命空中諸佛頂言：「來下於此世界，行諸佛事，救取世間受苦眾生。」於諸國土有十萬億，隨命而下便入塔中。於諸佛中時有一佛，昇師子座，須臾入定，處大無畏蓮華頂佛心一切如來祕密廣聚大法王陀羅尼定，迦膩瑟吒天王及菩薩摩訶薩，并諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，知時而下，圍繞如來咸皆共讚歎：「願說此陀羅尼呪印法等。一切如來共許救拔一切眾生。」復有一切諸天，所說欲乞願皆來隨喜。又復塔中即出大聲，其音美妙，復告諸天：「誰能隨我，於閻浮五濁惡世，救拔苦惱眾生，若心樂者隨我。」

復有迦膩瑟吒、三十三天、自在天、大自在天、變化諸天、夜摩天、三十二宮一切諸天，并其眷屬，前白佛言：「世尊！我等皆隨如來，於閻浮提，救護眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有迦膩瑟吒、三十三天、自在天、大自在天、變化諸天、夜摩天、三十二宮一切諸天，并其眷屬，前白佛言：「世尊！我等皆隨如來，於閻浮提，救護眾生。」

爾時如來告諸菩薩一切諸天等：「我有不可思議變化無垢蓮華佛頂金剛聚呪。」即說根本心呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來告諸菩薩一切諸天等：「我有不可思議變化無垢蓮華佛頂金剛聚呪。」即說根本心呪曰：

「南謨悉底哩(二合)耶(一) 地尾迦南(二) 怛他俄多南(三) 唵(四) 阿目伽(五) 鉢頭摩(二合)娑娜(六) 摩訶迷𠳞(七) 波吒囉(八) 婆臾尾迦(九) 嚩多羅拏(十) 怛囉怛囉(十一) 鉢頭摩(二合)目棄(十二) 娑囉娑囉(十三) 嚩喻社微(十四) 娑羅娑羅(十五) 三曼多嚩囉(十六) 鉢利布栗尼(十七) 末尼末尼(十八) 三曼多愚四耶(十九) 阿嚩破娑(二十) 什嚩攞泥(二十一) 𤙖𤙖(二十二) 鉢頭牟(二合)瑟膩沙(二十三) 南謨噻覩底(二十四) 噻嚩訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨悉底哩(二合)耶(一) 地尾迦南(二) 怛他俄多南(三) 唵(四) 阿目伽(五) 鉢頭摩(二合)娑娜(六) 摩訶迷𠳞(七) 波吒囉(八) 婆臾尾迦(九) 嚩多羅拏(十) 怛囉怛囉(十一) 鉢頭摩(二合)目棄(十二) 娑囉娑囉(十三) 嚩喻社微(十四) 娑羅娑羅(十五) 三曼多嚩囉(十六) 鉢利布栗尼(十七) 末尼末尼(十八) 三曼多愚四耶(十九) 阿嚩破娑(二十) 什嚩攞泥(二十一) 𤙖𤙖(二十二) 鉢頭牟(二合)瑟膩沙(二十三) 南謨噻覩底(二十四) 噻嚩訶」

爾時如來說此已，於虛空中或有七寶雲蓋遍覆空中，復有七種香風吹諸花幡出微妙音聲。如來坐七寶大蓮華，菩薩諸天亦坐七寶，各自現神變，悉皆踊躍歡喜供養如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來說此已，於虛空中或有七寶雲蓋遍覆空中，復有七種香風吹諸花幡出微妙音聲。如來坐七寶大蓮華，菩薩諸天亦坐七寶，各自現神變，悉皆踊躍歡喜供養如來。

爾時，如來變現遊戲自在神通，於此呪力能變化。天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽皆來供養，迦膩瑟吒天下向菩提塔所，默然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來變現遊戲自在神通，於此呪力能變化。天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽皆來供養，迦膩瑟吒天下向菩提塔所，默然而住。

爾時如來為欲莊嚴諸菩薩及諸天故，即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來為欲莊嚴諸菩薩及諸天故，即說呪曰：

「唵(一) 阿牟伽(二) 摩訶鉢頭摩(三) 波羅底瑟恥多(四) 拔析唎(五) 吽(六) 噻嚩訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 阿牟伽(二) 摩訶鉢頭摩(三) 波羅底瑟恥多(四) 拔析唎(五) 吽(六) 噻嚩訶」

爾時，如來說此無垢蓮華族陀羅尼，莊嚴大菩薩及一切菩薩諸天故，種種寶師子之座，其數百千種，衣服莊嚴，及種種七寶之座，百億俱胝那庾多，變現來至佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來說此無垢蓮華族陀羅尼，莊嚴大菩薩及一切菩薩諸天故，種種寶師子之座，其數百千種，衣服莊嚴，及種種七寶之座，百億俱胝那庾多，變現來至佛所。

復次有七寶莊嚴大蓮華師子之座，微妙光明如百千日，猶不為比。其座身三十二相八十種好莊嚴，照於大眾中菩薩，及迦膩瑟吒天、四大天王，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，並皆就座，及曼荼羅天神呪術中尊者，帝釋及金剛族等，各各依次而坐。地神、海神、山神及諸神等，四部大比丘、比丘尼，優婆塞、優婆夷，婆羅門、剎帝利、毘舍、首陀，及諸國王、諸來大眾，並皆就座，圍遶彼塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次有七寶莊嚴大蓮華師子之座，微妙光明如百千日，猶不為比。其座身三十二相八十種好莊嚴，照於大眾中菩薩，及迦膩瑟吒天、四大天王，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，並皆就座，及曼荼羅天神呪術中尊者，帝釋及金剛族等，各各依次而坐。地神、海神、山神及諸神等，四部大比丘、比丘尼，優婆塞、優婆夷，婆羅門、剎帝利、毘舍、首陀，及諸國王、諸來大眾，並皆就座，圍遶彼塔。

復次金剛夜叉大將，於大眾中從座而起，圍遶三匝，禮佛足已，長跪叉手合掌白佛言：「世尊！唯願如來為愍一切眾生教化眾故，廣為宣說一切如來祕密蓮花佛頂心廣聚曼荼羅藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次金剛夜叉大將，於大眾中從座而起，圍遶三匝，禮佛足已，長跪叉手合掌白佛言：「世尊！唯願如來為愍一切眾生教化眾故，廣為宣說一切如來祕密蓮花佛頂心廣聚曼荼羅藏。」

爾時如來於其座上，默思惟無垢無畏曼荼羅大蓮華光明佛頂，從定覺已，於大眾中告金剛大將：「我有三摩地大金剛曼荼羅，有餘種種七寶蓮華，大如車輪，在其壇中。」金剛大將重白佛言：「我欲受持此無畏寶蓮華佛頂大壇祕密心，唯願如來分別解說。」如來許之。金剛從座而起，以手振杵，在佛前立，聽佛所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來於其座上，默思惟無垢無畏曼荼羅大蓮華光明佛頂，從定覺已，於大眾中告金剛大將：「我有三摩地大金剛曼荼羅，有餘種種七寶蓮華，大如車輪，在其壇中。」金剛大將重白佛言：「我欲受持此無畏寶蓮華佛頂大壇祕密心，唯願如來分別解說。」如來許之。金剛從座而起，以手振杵，在佛前立，聽佛所說。

爾時如來即說無畏大寶佛頂心呪，即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來即說無畏大寶佛頂心呪，即說呪曰：

「唵(一) 阿牟伽末尼(二) 什嚩羅(三) 鉢頭牟(四) 瑟膩沙(五) 𤙖(六) 地哩(二合)乞沙(七) 噻嚩訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 阿牟伽末尼(二) 什嚩羅(三) 鉢頭牟(四) 瑟膩沙(五) 𤙖(六) 地哩(二合)乞沙(七) 噻嚩訶」

說此心呪已，便入大城門，欲往寶塔中。到彼塔已，開其塔門，見十萬億佛皆昇高座入於禪定。是時塔中復有諸聲聞，其音美妙，讚釋迦牟尼如來言：「善哉！善哉！得阿耨多羅三藐三菩提，所說無垢蓮華佛頂心法廣聚一切眾生一切如來祕密大呪印法，為憐愍救拔一切眾生𡀎地耶陀羅尼心，唯願更為廣說呪印法及壇，諸神術等，過去毘盧遮那藏時。」釋迦牟尼如來從座而起，便入七寶塔中，昇師子座，於諸佛前，所坐之處如日光藏，百千萬億寶蓮華變現毘盧遮那藏。更有諸餘蓮華，七寶為莖，一一花各高二丈餘，種種天衣幡花寶蓋，變現種種莊嚴其座。是諸天等並皆安坐，更重請說如是等法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此心呪已，便入大城門，欲往寶塔中。到彼塔已，開其塔門，見十萬億佛皆昇高座入於禪定。是時塔中復有諸聲聞，其音美妙，讚釋迦牟尼如來言：「善哉！善哉！得阿耨多羅三藐三菩提，所說無垢蓮華佛頂心法廣聚一切眾生一切如來祕密大呪印法，為憐愍救拔一切眾生𡀎地耶陀羅尼心，唯願更為廣說呪印法及壇，諸神術等，過去毘盧遮那藏時。」釋迦牟尼如來從座而起，便入七寶塔中，昇師子座，於諸佛前，所坐之處如日光藏，百千萬億寶蓮華變現毘盧遮那藏。更有諸餘蓮華，七寶為莖，一一花各高二丈餘，種種天衣幡花寶蓋，變現種種莊嚴其座。是諸天等並皆安坐，更重請說如是等法。

時佛告言：「我有一切如來心祕密佛頂三摩地。」復更思惟如是三昧以定印持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛告言：「我有一切如來心祕密佛頂三摩地。」復更思惟如是三昧以定印持。

爾時，感得十二萬億佛。時釋迦牟尼佛放大光明種種雜色，是十二萬億如來見此事已，皆從座起，圍遶三匝，頂禮釋迦牟尼如來放此大光，讚言：「善哉！善哉！甚奇微妙希有光聚，唯願如來為說蓮華佛頂，一切如來深歎得未曾有，唯願速說壇法及印。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，感得十二萬億佛。時釋迦牟尼佛放大光明種種雜色，是十二萬億如來見此事已，皆從座起，圍遶三匝，頂禮釋迦牟尼如來放此大光，讚言：「善哉！善哉！甚奇微妙希有光聚，唯願如來為說蓮華佛頂，一切如來深歎得未曾有，唯願速說壇法及印。」

復次，現佛頂蓮華最勝佛頂光聚，名曰如來語印。釋迦牟尼佛言：「此薄伽梵蓮華佛頂陀羅尼壇及大力印法。」時彼佛頂塔中是諸如來及諸菩薩，隨喜願聞此佛頂廣大陀羅尼壇印法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，現佛頂蓮華最勝佛頂光聚，名曰如來語印。釋迦牟尼佛言：「此薄伽梵蓮華佛頂陀羅尼壇及大力印法。」時彼佛頂塔中是諸如來及諸菩薩，隨喜願聞此佛頂廣大陀羅尼壇印法。

復次金剛夜叉大將即從座起，向佛前默然而立，閉目安心，踊躍歡喜，瞻仰尊顏，捨嗔怒面目不暫捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次金剛夜叉大將即從座起，向佛前默然而立，閉目安心，踊躍歡喜，瞻仰尊顏，捨嗔怒面目不暫捨。

復次釋迦牟尼如來告夜叉大將：「汝當諦聽諦聽！受廣大呪法壇印。」金剛白佛言：「今諦聽諦受真實如來印、呪等法，亦能恭敬供養禮拜，亦能廣為人說令使受持，亦與是人所求之願悉得成就。」如來讚言：「善哉！善哉！金剛大將，如是如是，能發大願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次釋迦牟尼如來告夜叉大將：「汝當諦聽諦聽！受廣大呪法壇印。」金剛白佛言：「今諦聽諦受真實如來印、呪等法，亦能恭敬供養禮拜，亦能廣為人說令使受持，亦與是人所求之願悉得成就。」如來讚言：「善哉！善哉！金剛大將，如是如是，能發大願。」

爾時如來即說呪師都會心中心，即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來即說呪師都會心中心，即說呪曰：

「唵(一) 鉢頭牟(二合)烏瑟膩沙(二) 未尼(三) 什嚩(三) 囉(四) 𤙖𤙖(五) 噻嚩訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 鉢頭牟(二合)烏瑟膩沙(二) 未尼(三) 什嚩(三) 囉(四) 𤙖𤙖(五) 噻嚩訶」

佛頂嗔怒王根本呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛頂嗔怒王根本呪：

「唵(一) 阿牟伽未尼(二) 鉢頭牟(二合)烏瑟膩沙(三) 俱嚕陀(四) 能瑟咤羅(五) 什嚩理多(六) 奢唎囉(七) 訶那訶那(八) 唵(九) 摩訶俱嚕(二合)陀囉社(十) 未尼未尼(十一) 三昧炎波羅耶(十二) 𤙖泮」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 阿牟伽未尼(二) 鉢頭牟(二合)烏瑟膩沙(三) 俱嚕陀(四) 能瑟咤羅(五) 什嚩理多(六) 奢唎囉(七) 訶那訶那(八) 唵(九) 摩訶俱嚕(二合)陀囉社(十) 未尼未尼(十一) 三昧炎波羅耶(十二) 𤙖泮」

一切如來嗔怒王蓮華佛頂心呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來嗔怒王蓮華佛頂心呪：

「唵(一) 未尼(二) 鉢頭摩(三) 能瑟吒哩(四) 唬嚕虎嚕(五) 𤙖泮」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 未尼(二) 鉢頭摩(三) 能瑟吒哩(四) 唬嚕虎嚕(五) 𤙖泮」

如來佛頂嗔怒王心中心呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來佛頂嗔怒王心中心呪：

「唵(一) 俱嚕(二合)陀(二) 鉢頭(三) 𤙖泮(四) 噻嚩訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 俱嚕(二合)陀(二) 鉢頭(三) 𤙖泮(四) 噻嚩訶」

「如上所說諸大呪王，能成本事，無願不異，速成無上菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上所說諸大呪王，能成本事，無願不異，速成無上菩提。」

大佛頂大無畏寶廣聚佛頂一切如來持呪功能品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大佛頂大無畏寶廣聚佛頂一切如來持呪功能品第二

「復次，金剛無畏蓮華廣聚思惟，此法須臾受持讀誦，滅無數百千劫七遮、八難、五逆、四重、八重，無問輕重皆消滅，得無垢清淨光明蓮華寶藏之身。轉此身後得生阿彌陀佛國極樂世界，所生之處常憶宿命，不處胞胎，蓮華化生，自然種種莊嚴其身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，金剛無畏蓮華廣聚思惟，此法須臾受持讀誦，滅無數百千劫七遮、八難、五逆、四重、八重，無問輕重皆消滅，得無垢清淨光明蓮華寶藏之身。轉此身後得生阿彌陀佛國極樂世界，所生之處常憶宿命，不處胞胎，蓮華化生，自然種種莊嚴其身。」

「復說受持得成就法。起首誦八百遍，即得見十二萬億如來，及見阿迦膩瑟吒天，見國王大臣妃后宮人采女，皆悉歡喜，所求稱意。復次一切眾生愛樂歡喜，壽命百年者，更增壽命至二百歲，以福力故，得大天王常來衛護。若有病人，行至其前，隨口所言即便除愈，是名第一誦持八百遍法，得如上靈驗成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說受持得成就法。起首誦八百遍，即得見十二萬億如來，及見阿迦膩瑟吒天，見國王大臣妃后宮人采女，皆悉歡喜，所求稱意。復次一切眾生愛樂歡喜，壽命百年者，更增壽命至二百歲，以福力故，得大天王常來衛護。若有病人，行至其前，隨口所言即便除愈，是名第一誦持八百遍法，得如上靈驗成就。

「次說第二八百遍法。受持誦者，一切菩薩及一切諸天神皆來降伏，為現其身，增加色力。並衰者受持此已，更復年少如二十者。增長智慧，得種種自在，得無量俱胝百千那庾多佛並皆現身，得恒河沙百千俱胝庾多諸佛而種善根，增益廣大功德。於一切眾生中為大導師，尊重恭敬，得大蓮華無垢光明清淨之身，一切聰明智惠日增三倍，年少如十歲小兒，身力廣大不可為比，常憶宿命，生歡喜國土，常得見阿閦如來，隨佛足迹盡佛邊際。蓮華化生常憶宿命，一切衣服莊嚴之具自然而有，一切地獄門自然開闢，所有罪苦眾生皆得解脫，是名第二八百遍，所成功德能得如果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說第二八百遍法。受持誦者，一切菩薩及一切諸天神皆來降伏，為現其身，增加色力。並衰者受持此已，更復年少如二十者。增長智慧，得種種自在，得無量俱胝百千那庾多佛並皆現身，得恒河沙百千俱胝庾多諸佛而種善根，增益廣大功德。於一切眾生中為大導師，尊重恭敬，得大蓮華無垢光明清淨之身，一切聰明智惠日增三倍，年少如十歲小兒，身力廣大不可為比，常憶宿命，生歡喜國土，常得見阿閦如來，隨佛足迹盡佛邊際。蓮華化生常憶宿命，一切衣服莊嚴之具自然而有，一切地獄門自然開闢，所有罪苦眾生皆得解脫，是名第二八百遍，所成功德能得如果。

「復次若誦持滿第三八百遍，如上所說功能增長三倍，面見如來，及三十二宮諸天眾，各各差別皆悉覩見，及三十三天帝釋等四天王一切眷屬悉皆現來。百千萬諸天龍王，難陀拔難陀龍王等而為上首，將諸眷屬悉皆來現。毘摩質多羅阿修羅等，無量無數。受持數滿，如前所說是諸神等皆來現身。六十二千夜叉大將及諸眷屬皆來現身，乾闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽百千眷屬皆來現身。一切如來族，我此神呪法王，若有受持者，皆自現來言：『我是無垢寶佛頂蓮華大法王壇並皆具足圓滿。』海族廣大呪神，於此境界中來，將呪師身入嗔怒金剛大壇，令受三昧得大成就。『我是一切如來佛頂相、一切變現相。』令呪師得見。如來三界大師自來，以金色手摩呪師頂。復次釋迦牟尼如來，將呪師身即入大壇中。於境界中，得見諸佛國土，能令一切如來皆共讚呪師言：『善哉，善哉！』一切菩薩各在本佛國土，見此呪師，皆生隨喜，得無畏光明極樂國土三摩地門。又得無垢光明蓮華寶幢佛頂陀羅尼。從此三昧出，即得無畏清淨月光三昧，又得無畏寶日光聚清淨眼三昧，又得無畏寶蓮華最勝普遍曼荼羅清淨舌三昧，復得無畏光明赫奕無數香風，得鼻清淨三昧，又得無畏聲，於大眾中轉大法輪及六波羅密。其聲微妙，得耳根清淨三昧。又復有大福德，諸天摩尼天福力日光明。如上所說神等，種種莊嚴盡皆來現。又復諸天，其名曰：牢膩壤無垢使者、最勝難陀、須難陀、堅牢地神、華神、嗔怒面神、大怒面神、商棄尼神、勇猛之神、無比神、金剛執金剛神、乾闥婆神、訶里底母神、因陀羅等諸大天神，常來衛護。陀羅尼王有大威力大明聚，諸如來族王、一切蓮華族、一切寶族、一切象族、一切陀羅尼族王、一切壇族、一切七佛頂大王、呪師等輪轉無比光明族，一切皆來隨從。此法攝其中一時成就，亦能擁護護一切印，及無比曼荼羅供養，及修行此蓮華佛頂華佛頂壇者，皆令成就受持，得見此最勝上壇。是諸神等日夜圍遶擁護，是人不令見□。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次若誦持滿第三八百遍，如上所說功能增長三倍，面見如來，及三十二宮諸天眾，各各差別皆悉覩見，及三十三天帝釋等四天王一切眷屬悉皆現來。百千萬諸天龍王，難陀拔難陀龍王等而為上首，將諸眷屬悉皆來現。毘摩質多羅阿修羅等，無量無數。受持數滿，如前所說是諸神等皆來現身。六十二千夜叉大將及諸眷屬皆來現身，乾闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽百千眷屬皆來現身。一切如來族，我此神呪法王，若有受持者，皆自現來言：『我是無垢寶佛頂蓮華大法王壇並皆具足圓滿。』海族廣大呪神，於此境界中來，將呪師身入嗔怒金剛大壇，令受三昧得大成就。『我是一切如來佛頂相、一切變現相。』令呪師得見。如來三界大師自來，以金色手摩呪師頂。復次釋迦牟尼如來，將呪師身即入大壇中。於境界中，得見諸佛國土，能令一切如來皆共讚呪師言：『善哉，善哉！』一切菩薩各在本佛國土，見此呪師，皆生隨喜，得無畏光明極樂國土三摩地門。又得無垢光明蓮華寶幢佛頂陀羅尼。從此三昧出，即得無畏清淨月光三昧，又得無畏寶日光聚清淨眼三昧，又得無畏寶蓮華最勝普遍曼荼羅清淨舌三昧，復得無畏光明赫奕無數香風，得鼻清淨三昧，又得無畏聲，於大眾中轉大法輪及六波羅密。其聲微妙，得耳根清淨三昧。又復有大福德，諸天摩尼天福力日光明。如上所說神等，種種莊嚴盡皆來現。又復諸天，其名曰：牢膩壤無垢使者、最勝難陀、須難陀、堅牢地神、華神、嗔怒面神、大怒面神、商棄尼神、勇猛之神、無比神、金剛執金剛神、乾闥婆神、訶里底母神、因陀羅等諸大天神，常來衛護。陀羅尼王有大威力大明聚，諸如來族王、一切蓮華族、一切寶族、一切象族、一切陀羅尼族王、一切壇族、一切七佛頂大王、呪師等輪轉無比光明族，一切皆來隨從。此法攝其中一時成就，亦能擁護護一切印，及無比曼荼羅供養，及修行此蓮華佛頂華佛頂壇者，皆令成就受持，得見此最勝上壇。是諸神等日夜圍遶擁護，是人不令見□。」

大佛頂無畏寶廣聚佛頂持誦功德六方諸佛來現品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大佛頂無畏寶廣聚佛頂持誦功德六方諸佛來現品第三

爾時，東方有九十九億俱胝恒河如來，於彼如來眾中，成就種種諸善根故，又諸如來在東方者，讚呪師言：「善哉！善哉！」一切如來往呪師所，摩頂受記種種呪願。所在東方天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆來隨喜守護呪師。一切飲食花菓、衣服臥具、及諸湯藥、嚴身之具，不求自至。婆羅門、剎利、毘舍、首陀，及諸眾生等，皆來供養恭敬禮拜信樂隨順驅使。若呪師亦誦此呪，如常所壽命者，增益八倍、百倍、千倍，於命終之後，生諸佛國土。於九十二億俱胝那庾多百千萬億如來佛國，於一一佛國，受恒河沙百千萬億安穩受大快樂。漸次經歷，盡彼佛國所受之命，於此佛滅生於彼佛，次第經歷如蛇退皮，乃至成佛，即於東方遊行自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，東方有九十九億俱胝恒河如來，於彼如來眾中，成就種種諸善根故，又諸如來在東方者，讚呪師言：「善哉！善哉！」一切如來往呪師所，摩頂受記種種呪願。所在東方天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆來隨喜守護呪師。一切飲食花菓、衣服臥具、及諸湯藥、嚴身之具，不求自至。婆羅門、剎利、毘舍、首陀，及諸眾生等，皆來供養恭敬禮拜信樂隨順驅使。若呪師亦誦此呪，如常所壽命者，增益八倍、百倍、千倍，於命終之後，生諸佛國土。於九十二億俱胝那庾多百千萬億如來佛國，於一一佛國，受恒河沙百千萬億安穩受大快樂。漸次經歷，盡彼佛國所受之命，於此佛滅生於彼佛，次第經歷如蛇退皮，乃至成佛，即於東方遊行自在。

爾時，南方有九十九億俱胝恒河沙等如來，於彼眾中，成就種種諸善根故，有大福德。又諸如來在南方者，讚呪師言：「善哉！善哉！」一切如來往呪師所，摩頂受記種種呪願。所在南方天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆來隨喜守護呪師。一飲食花菓、衣服臥具、湯藥、嚴身之具，不求自至。復有婆羅門剎帝利毘舍首陀，及諸眾生，皆來供養恭敬禮拜信樂隨順。呪師亦持誦此呪，如常所壽命者，增益八百倍、百倍、千倍，於命終之後，生諸佛國土。於九十二億俱胝那庾多百千萬億如來國，於一一佛國，受恒河沙劫百千億安穩受大快樂。漸次經歷，盡彼佛國所壽之命，於此佛滅生於彼佛，次第經歷，如蛇退皮，乃至成佛，即於南方遊行自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，南方有九十九億俱胝恒河沙等如來，於彼眾中，成就種種諸善根故，有大福德。又諸如來在南方者，讚呪師言：「善哉！善哉！」一切如來往呪師所，摩頂受記種種呪願。所在南方天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆來隨喜守護呪師。一飲食花菓、衣服臥具、湯藥、嚴身之具，不求自至。復有婆羅門剎帝利毘舍首陀，及諸眾生，皆來供養恭敬禮拜信樂隨順。呪師亦持誦此呪，如常所壽命者，增益八百倍、百倍、千倍，於命終之後，生諸佛國土。於九十二億俱胝那庾多百千萬億如來國，於一一佛國，受恒河沙劫百千億安穩受大快樂。漸次經歷，盡彼佛國所壽之命，於此佛滅生於彼佛，次第經歷，如蛇退皮，乃至成佛，即於南方遊行自在。

爾時，西方有九十九億俱胝恒河沙等如來，於彼如來常眾中，成就種種諸善根故，有大福德。又諸如來在西方者，讚呪師言：「善哉！善哉！」一切如來往呪師所，摩頂授記種種呪願。所在西方天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人，皆來隨喜恭敬禮拜信樂隨順。呪師亦誦持此呪，如常所壽命一百者，增益八倍百倍千倍。於命終之後，生諸佛國土。於九十二億俱胝那庾多百千萬億如來佛國，於一一佛國，受恒河沙劫百千萬億安穩快樂。漸次經歷，盡彼佛國所壽之命，於此佛滅生於彼佛，次第經歷，如蛇退皮，乃至成佛，即於西方遊行自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，西方有九十九億俱胝恒河沙等如來，於彼如來常眾中，成就種種諸善根故，有大福德。又諸如來在西方者，讚呪師言：「善哉！善哉！」一切如來往呪師所，摩頂授記種種呪願。所在西方天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人，皆來隨喜恭敬禮拜信樂隨順。呪師亦誦持此呪，如常所壽命一百者，增益八倍百倍千倍。於命終之後，生諸佛國土。於九十二億俱胝那庾多百千萬億如來佛國，於一一佛國，受恒河沙劫百千萬億安穩快樂。漸次經歷，盡彼佛國所壽之命，於此佛滅生於彼佛，次第經歷，如蛇退皮，乃至成佛，即於西方遊行自在。

爾時，北方有九十九億俱胝恒河沙如來，於彼如來眾中，成就種種諸善根故，有大福德。又諸如來在北方者，讚呪師言：「善哉！善哉！」一切如來往呪師所，摩頂受記種種呪願。所在北方天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆來隨喜供養恭敬禮拜信樂隨順。呪師亦誦持此呪，如常所壽命者，增益八倍、百倍、千倍，於命終之後，生諸佛國土。於九十二億俱胝那庾多百千萬億諸佛如來佛國，於一一佛國，受恒河沙劫百千萬億安穩受大快樂。漸次經歷，盡彼佛國所受之命，於此佛滅生於彼佛，次第如是，如蛇退皮，乃至成佛，即往北方自在遊行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，北方有九十九億俱胝恒河沙如來，於彼如來眾中，成就種種諸善根故，有大福德。又諸如來在北方者，讚呪師言：「善哉！善哉！」一切如來往呪師所，摩頂受記種種呪願。所在北方天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆來隨喜供養恭敬禮拜信樂隨順。呪師亦誦持此呪，如常所壽命者，增益八倍、百倍、千倍，於命終之後，生諸佛國土。於九十二億俱胝那庾多百千萬億諸佛如來佛國，於一一佛國，受恒河沙劫百千萬億安穩受大快樂。漸次經歷，盡彼佛國所受之命，於此佛滅生於彼佛，次第如是，如蛇退皮，乃至成佛，即往北方自在遊行。

爾時，上方毘盧遮那如來，九十二億俱胝恒河沙等如來，及諸阿羅訶，三藐三菩提，在於虛空。若人誦持此呪，須臾之上方諸佛皆悉讚嘆是人，便與摩頂受記。有諸菩薩無數眷屬，及諸天人龍王，各各自現大神通變化，來至呪師所，種種讚歎種種供養。誦持此呪所有功德，喻如龍王放甘露雨，普遍世界亦無間斷，是雨渧不可知數。如來讚言：「善哉！善哉！誦持此呪所有功德，復遇於彼增壽，福力不可思議，相好圓滿。由如日月光明，現得神通三昧自在，一切如來妙樂國土往無障礙遊戲通。」又毘盧遮那如來舒左手摩呪師言：「善哉！善哉！汝呪師希有無邊佛智惠，得不退轉身，登十地次補佛處。願汝早得成就廣聚無畏寶蓮華一切如來心祕密佛頂三昧壇，亦誦亦持呪，速得成就。願汝呪師，餘一切如來三昧並得成就。」即說七大佛頂及轉輪壇： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，上方毘盧遮那如來，九十二億俱胝恒河沙等如來，及諸阿羅訶，三藐三菩提，在於虛空。若人誦持此呪，須臾之上方諸佛皆悉讚嘆是人，便與摩頂受記。有諸菩薩無數眷屬，及諸天人龍王，各各自現大神通變化，來至呪師所，種種讚歎種種供養。誦持此呪所有功德，喻如龍王放甘露雨，普遍世界亦無間斷，是雨渧不可知數。如來讚言：「善哉！善哉！誦持此呪所有功德，復遇於彼增壽，福力不可思議，相好圓滿。由如日月光明，現得神通三昧自在，一切如來妙樂國土往無障礙遊戲通。」又毘盧遮那如來舒左手摩呪師言：「善哉！善哉！汝呪師希有無邊佛智惠，得不退轉身，登十地次補佛處。願汝早得成就廣聚無畏寶蓮華一切如來心祕密佛頂三昧壇，亦誦亦持呪，速得成就。願汝呪師，餘一切如來三昧並得成就。」即說七大佛頂及轉輪壇：

「第一如來族佛頂，第二蓮華族佛頂，第三金剛族佛頂，第四寶族佛頂，第五像族佛頂，第六毘盧遮那藏聚佛頂，第七寶輪佛頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一如來族佛頂，第二蓮華族佛頂，第三金剛族佛頂，第四寶族佛頂，第五像族佛頂，第六毘盧遮那藏聚佛頂，第七寶輪佛頂。

「佛頂大壇，金剛積壇，金剛嘴壇，大三昧壇，一切大使壇，毘盧遮那寶族等大使壇三昧呪印法等，亦誦此呪如上所說。願汝即得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛頂大壇，金剛積壇，金剛嘴壇，大三昧壇，一切大使壇，毘盧遮那寶族等大使壇三昧呪印法等，亦誦此呪如上所說。願汝即得成就。」

如來復告呪師言：「有餘不聞不見呪壇法印，亦入此毘盧遮那壇，一切壇並皆入盡，諸罪消滅，五重四重八重謗法等，七逆八難一切業障，皆得消滅。」爾時世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來復告呪師言：「有餘不聞不見呪壇法印，亦入此毘盧遮那壇，一切壇並皆入盡，諸罪消滅，五重四重八重謗法等，七逆八難一切業障，皆得消滅。」爾時世尊即說偈言：

「若入栴荼羅國王， 諸蜜房車等國王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若入栴荼羅國王， 諸蜜房車等國王，

有諸貧賤下類王， 薄福惡業諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸貧賤下類王， 薄福惡業諸眾生，

五逆十惡阿鼻王， 更有罪重遇前者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五逆十惡阿鼻王， 更有罪重遇前者，

受持讀誦佛頂王， 如上等罪皆消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持讀誦佛頂王， 如上等罪皆消滅。

夢中常見毘盧佛， 邊地下賤惡國生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夢中常見毘盧佛， 邊地下賤惡國生，

佛頂福力皆消滅， 現身獲得大安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛頂福力皆消滅， 現身獲得大安樂。

轉身當生諸佛國， 有人誦持佛頂者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉身當生諸佛國， 有人誦持佛頂者，

一切諸佛及菩薩， 皆來圍遶擁護身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛及菩薩， 皆來圍遶擁護身，

及諸天龍乾闥婆， 護持壇神四天王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及諸天龍乾闥婆， 護持壇神四天王，

及諸善神皆圍遶， 真心受持無不成； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及諸善神皆圍遶， 真心受持無不成；

決定當得菩提道， 即為梵天轉法輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定當得菩提道， 即為梵天轉法輪。」

爾時，下方至金剛際及大海際諸天龍王，并諸眷屬，大地神及諸藥草花菓樹等神，聞呪發歡喜心，皆來現身，隨從供養恭敬作禮圍遶受樂尊重，以頭頂戴，白呪師言：「最勝！最尊！希有！眾生受持得此佛頂陀羅尼。善哉！善哉！菩薩摩訶薩希有如此大師。」諸天神言：「我等隨從圍遶擁護，晝夜不離，任意驅使。」爾時諸神即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，下方至金剛際及大海際諸天龍王，并諸眷屬，大地神及諸藥草花菓樹等神，聞呪發歡喜心，皆來現身，隨從供養恭敬作禮圍遶受樂尊重，以頭頂戴，白呪師言：「最勝！最尊！希有！眾生受持得此佛頂陀羅尼。善哉！善哉！菩薩摩訶薩希有如此大師。」諸天神言：「我等隨從圍遶擁護，晝夜不離，任意驅使。」爾時諸神即說偈言：

「我等海神及地神， 圍遶□□以擁護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我等海神及地神， 圍遶□□以擁護，

日夜隨從常不離， 常聽尊言不輕慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日夜隨從常不離， 常聽尊言不輕慢。

隨師言教令驅使， 盡我身命為奴僕， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨師言教令驅使， 盡我身命為奴僕，

起意所須為使者。 呪師若入修羅窟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起意所須為使者。 呪師若入修羅窟，

諸餘國土及神宮， 我等使者皆隨往。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸餘國土及神宮， 我等使者皆隨往。

如上所說諸功德， 皆由誦持八千遍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如上所說諸功德， 皆由誦持八千遍，

得見如是最勝相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得見如是最勝相。」