大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第九(一名中印度那蘭陀大道場經，於灌頂部錄出別行) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第九(一名中印度那蘭陀大道場經，於灌頂部錄出別行)

唐天竺沙門般剌蜜帝譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐天竺沙門般剌蜜帝譯

「阿難！世間一切所修心人，不假禪那無有智慧，但能執身不行婬慾，若行若坐想念俱無，愛染不生無留欲界，是人應念身為梵侶，如是一類名梵眾天；欲習既除離欲心現，於諸律儀愛樂隨順，是人應時能行梵德，如是一類名梵輔天；身心妙圓威儀不缺，清淨禁戒加以明悟，是人應時能統梵眾為大梵王，如是一類名大梵天。阿難！此三勝流，一切苦惱所不能逼，雖非正修真三摩地，清淨心中諸漏不動，名為初禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！世間一切所修心人，不假禪那無有智慧，但能執身不行婬慾，若行若坐想念俱無，愛染不生無留欲界，是人應念身為梵侶，如是一類名梵眾天；欲習既除離欲心現，於諸律儀愛樂隨順，是人應時能行梵德，如是一類名梵輔天；身心妙圓威儀不缺，清淨禁戒加以明悟，是人應時能統梵眾為大梵王，如是一類名大梵天。阿難！此三勝流，一切苦惱所不能逼，雖非正修真三摩地，清淨心中諸漏不動，名為初禪。

「阿難！其次梵天統攝梵人圓滿梵行，澄心不動寂湛生光，如是一類名少光天；光光相然照耀無盡，映十方界遍成瑠璃，如是一類名無量光天；吸持圓光成就教體，發化清淨應用無盡，如是一類名光音天。阿難！此三勝流，一切憂懸所不能逼，雖非正修真三摩地，清淨心中麁漏已伏，名為二禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！其次梵天統攝梵人圓滿梵行，澄心不動寂湛生光，如是一類名少光天；光光相然照耀無盡，映十方界遍成瑠璃，如是一類名無量光天；吸持圓光成就教體，發化清淨應用無盡，如是一類名光音天。阿難！此三勝流，一切憂懸所不能逼，雖非正修真三摩地，清淨心中麁漏已伏，名為二禪。

「阿難！如是天人圓光成音披音露妙，發成精行通寂滅樂，如是一類名少淨天；淨空現前引發無際，身心輕安成寂滅樂，如是一類名無量淨天；世界身心一切圓淨，淨德成就勝託現前歸寂滅樂，如是一類名遍淨天。阿難！此三勝流具大隨順，身心安隱得無量樂，雖非正得真三摩地，安隱心中歡喜畢具，名為三禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！如是天人圓光成音披音露妙，發成精行通寂滅樂，如是一類名少淨天；淨空現前引發無際，身心輕安成寂滅樂，如是一類名無量淨天；世界身心一切圓淨，淨德成就勝託現前歸寂滅樂，如是一類名遍淨天。阿難！此三勝流具大隨順，身心安隱得無量樂，雖非正得真三摩地，安隱心中歡喜畢具，名為三禪。

「阿難！復次，天人不逼身心苦因已盡，樂非常住久必壞生，苦樂二心俱時頓捨，麁重相滅淨福性生，如是一類名福生天；捨心圓融勝解清淨，福無遮中得妙隨順窮未來際，如是一類名福愛天。阿難！從是天中有二歧路，若於先心無量淨光，福德圓明修證而住，如是一類名廣果天；若於先心雙厭苦樂，精研捨心相續不斷，圓窮捨道身心俱滅，心慮灰凝經五百劫，是人既以生滅為因，不能發明不生滅性，初半劫滅後半劫生，如是一類名無想天。阿難！此四勝流，一切世間諸苦樂境所不能動，雖非無為真不動地，有所得心功用純熟，名為四禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！復次，天人不逼身心苦因已盡，樂非常住久必壞生，苦樂二心俱時頓捨，麁重相滅淨福性生，如是一類名福生天；捨心圓融勝解清淨，福無遮中得妙隨順窮未來際，如是一類名福愛天。阿難！從是天中有二歧路，若於先心無量淨光，福德圓明修證而住，如是一類名廣果天；若於先心雙厭苦樂，精研捨心相續不斷，圓窮捨道身心俱滅，心慮灰凝經五百劫，是人既以生滅為因，不能發明不生滅性，初半劫滅後半劫生，如是一類名無想天。阿難！此四勝流，一切世間諸苦樂境所不能動，雖非無為真不動地，有所得心功用純熟，名為四禪。

「阿難！此中復有五不還天，於下界中九品習氣俱時滅盡，苦樂雙亡下無卜居，故於捨心眾同分中安立居處。阿難！苦樂兩滅鬪心不交，如是一類名無煩天；機括獨行研交無地，如是一類名無熱天；十方世界妙見圓澄，更無塵象一切沈垢，如是一類名善見天；精見現前陶鑄無礙，如是一類名善現天；究竟群幾窮色性性入無邊際，如是一類名色究竟天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！此中復有五不還天，於下界中九品習氣俱時滅盡，苦樂雙亡下無卜居，故於捨心眾同分中安立居處。阿難！苦樂兩滅鬪心不交，如是一類名無煩天；機括獨行研交無地，如是一類名無熱天；十方世界妙見圓澄，更無塵象一切沈垢，如是一類名善見天；精見現前陶鑄無礙，如是一類名善現天；究竟群幾窮色性性入無邊際，如是一類名色究竟天。

「阿難！此不還天，彼諸四禪四位天王，獨有欽聞不能知見，如今世間曠野深山聖道場地，皆阿羅漢所住持故，世間麁人所不能見。阿難！是十八天獨行無交未盡形累，自此已還，名為色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！此不還天，彼諸四禪四位天王，獨有欽聞不能知見，如今世間曠野深山聖道場地，皆阿羅漢所住持故，世間麁人所不能見。阿難！是十八天獨行無交未盡形累，自此已還，名為色界。

「復次，阿難！從是有頂色邊際中，其間復有二種歧路。若於捨心發明智慧，慧光圓通便出塵界，成阿羅漢入菩薩乘，如是一類名為迴心大阿羅漢。若在捨心捨厭成就，覺身為礙銷礙入空，如是一類名為空處；諸礙既銷無礙無滅，其中唯留阿賴耶識，全於末那半分微細，如是一類名為識處；空色既亡識心都滅，十方寂然逈無攸往，如是一類名無所有處；識性不動以滅窮研，於無盡中發宣盡性，如存不存若盡非盡，如是一類名為非想非非想處；此等窮空不盡空理，從不還天聖道窮者，如是一類名不迴心鈍阿羅漢。若從無想諸外道天窮空不歸，迷漏無聞，便入輪轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！從是有頂色邊際中，其間復有二種歧路。若於捨心發明智慧，慧光圓通便出塵界，成阿羅漢入菩薩乘，如是一類名為迴心大阿羅漢。若在捨心捨厭成就，覺身為礙銷礙入空，如是一類名為空處；諸礙既銷無礙無滅，其中唯留阿賴耶識，全於末那半分微細，如是一類名為識處；空色既亡識心都滅，十方寂然逈無攸往，如是一類名無所有處；識性不動以滅窮研，於無盡中發宣盡性，如存不存若盡非盡，如是一類名為非想非非想處；此等窮空不盡空理，從不還天聖道窮者，如是一類名不迴心鈍阿羅漢。若從無想諸外道天窮空不歸，迷漏無聞，便入輪轉。

「阿難！是諸天上各各天人，則是凡夫業果酬答，答盡入輪。彼之天王即是菩薩遊三摩提漸次增進，迴向聖倫所修行路。阿難！是四空天身心滅盡，定性現前無業果色，從此逮終，名無色界。此皆不了妙覺明心，積妄發生妄有三界，中間妄隨七趣沈溺，補特伽羅各從其類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！是諸天上各各天人，則是凡夫業果酬答，答盡入輪。彼之天王即是菩薩遊三摩提漸次增進，迴向聖倫所修行路。阿難！是四空天身心滅盡，定性現前無業果色，從此逮終，名無色界。此皆不了妙覺明心，積妄發生妄有三界，中間妄隨七趣沈溺，補特伽羅各從其類。

「復次，阿難！是三界中復有四種阿修羅類。若於鬼道，以護法力成通入空，此阿修羅從卵而生，鬼趣所攝；若於天中降德貶墜，其所卜居隣於日月，此阿修羅從胎而出。人趣所攝；有修羅王執持世界力洞無畏，能與梵王及天帝釋、四天爭權，此阿修羅因變化有，天趣所攝；阿難！別有一分下劣修羅，生大海心沈水穴口，旦遊虛空暮歸水宿，此阿修羅因濕氣有，畜生趣攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！是三界中復有四種阿修羅類。若於鬼道，以護法力成通入空，此阿修羅從卵而生，鬼趣所攝；若於天中降德貶墜，其所卜居隣於日月，此阿修羅從胎而出。人趣所攝；有修羅王執持世界力洞無畏，能與梵王及天帝釋、四天爭權，此阿修羅因變化有，天趣所攝；阿難！別有一分下劣修羅，生大海心沈水穴口，旦遊虛空暮歸水宿，此阿修羅因濕氣有，畜生趣攝。

「阿難！如是地獄、餓鬼、畜生、人及神仙、天洎修羅精研七趣，皆是昏沈諸有為想，妄想受生妄想隨業，於妙圓明無作本心，皆如空花元無所有，但一虛妄更無根緒。阿難！此等眾生，不識本心受此輪迴，經無量劫不得真淨，皆由隨順殺盜婬故，反此三種又則出生無殺盜婬，有名鬼倫，無名天趣，有無相傾起輪迴性；若得妙發三摩提者則妙常寂，有無二無、無二亦滅，尚無不殺不偷不婬，云何更隨殺盜婬事？阿難！不斷三業各各有私，因各各私眾私同分，非無定處自妄發生，生妄無因無可尋究，汝勗修行欲得菩提要除三惑，不盡三惑縱得神通皆是世間有為功用，習氣不滅落於魔道，雖欲除妄倍加虛偽，如來說為可哀憐者。汝妄自造非菩提咎，作是說者名為正說；若他說者即魔王說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！如是地獄、餓鬼、畜生、人及神仙、天洎修羅精研七趣，皆是昏沈諸有為想，妄想受生妄想隨業，於妙圓明無作本心，皆如空花元無所有，但一虛妄更無根緒。阿難！此等眾生，不識本心受此輪迴，經無量劫不得真淨，皆由隨順殺盜婬故，反此三種又則出生無殺盜婬，有名鬼倫，無名天趣，有無相傾起輪迴性；若得妙發三摩提者則妙常寂，有無二無、無二亦滅，尚無不殺不偷不婬，云何更隨殺盜婬事？阿難！不斷三業各各有私，因各各私眾私同分，非無定處自妄發生，生妄無因無可尋究，汝勗修行欲得菩提要除三惑，不盡三惑縱得神通皆是世間有為功用，習氣不滅落於魔道，雖欲除妄倍加虛偽，如來說為可哀憐者。汝妄自造非菩提咎，作是說者名為正說；若他說者即魔王說。」

即時，如來將罷法座，於師子床攬七寶机，迴紫金山再來凭倚，普告大眾及阿難言：「汝等有學緣覺、聲聞，今日迴心趣大菩提無上妙覺，吾今已說真修行法，汝猶未識修奢摩他、毘婆舍那微細魔事，魔境現前汝不能識，洗心非正落於邪見，或汝陰魔或復天魔，或著鬼神或遭魑魅，心中不明認賊為子，又復於中得少為足，如第四禪無聞比丘妄言證聖，天報已畢衰相現前，謗阿羅漢身遭後有，墮阿鼻獄。汝應諦聽，吾今為汝子細分別。」阿難起立并其會中同有學者，歡喜頂禮伏聽慈誨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時，如來將罷法座，於師子床攬七寶机，迴紫金山再來凭倚，普告大眾及阿難言：「汝等有學緣覺、聲聞，今日迴心趣大菩提無上妙覺，吾今已說真修行法，汝猶未識修奢摩他、毘婆舍那微細魔事，魔境現前汝不能識，洗心非正落於邪見，或汝陰魔或復天魔，或著鬼神或遭魑魅，心中不明認賊為子，又復於中得少為足，如第四禪無聞比丘妄言證聖，天報已畢衰相現前，謗阿羅漢身遭後有，墮阿鼻獄。汝應諦聽，吾今為汝子細分別。」阿難起立并其會中同有學者，歡喜頂禮伏聽慈誨。

佛告阿難及諸大眾：「汝等當知，有漏世界十二類生，本覺妙明覺圓心體，與十方佛無二無別；由汝妄想，迷理為咎癡愛發生，生發遍迷故有空性，化迷不息有世界生，則此十方微塵國土非無漏者，皆是迷頑妄想安立。當知虛空生汝心內，猶如片雲點太清裏，況諸世界在虛空耶？汝等一人發真歸元，此十方空皆悉銷殞，云何空中所有國土而不振裂？汝輩修禪飾三摩地，十方菩薩及諸無漏大阿羅漢，心精通㳷當處湛然；一切魔王及與鬼神諸凡夫天，見其宮殿無故崩裂，大地振坼水陸飛騰無不驚慴。凡夫昏暗不覺遷訛。彼等咸得五種神通唯除漏盡，戀此塵勞，如何令汝摧裂其處？是故神鬼及諸天魔魍魎妖精，於三昧時僉來惱汝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難及諸大眾：「汝等當知，有漏世界十二類生，本覺妙明覺圓心體，與十方佛無二無別；由汝妄想，迷理為咎癡愛發生，生發遍迷故有空性，化迷不息有世界生，則此十方微塵國土非無漏者，皆是迷頑妄想安立。當知虛空生汝心內，猶如片雲點太清裏，況諸世界在虛空耶？汝等一人發真歸元，此十方空皆悉銷殞，云何空中所有國土而不振裂？汝輩修禪飾三摩地，十方菩薩及諸無漏大阿羅漢，心精通㳷當處湛然；一切魔王及與鬼神諸凡夫天，見其宮殿無故崩裂，大地振坼水陸飛騰無不驚慴。凡夫昏暗不覺遷訛。彼等咸得五種神通唯除漏盡，戀此塵勞，如何令汝摧裂其處？是故神鬼及諸天魔魍魎妖精，於三昧時僉來惱汝。

「然彼諸魔雖有大怒，彼塵勞內，汝妙覺中，如風吹光如刀斷水了不相觸，汝如沸湯彼如堅氷，煖氣漸隣不日銷殞，徒恃神力但為其客，成就破亂由汝心中五陰主人，主人若迷客得其便；當處禪那覺悟無惑，則彼魔事無奈汝何。陰銷入明則彼群邪咸受幽氣，明能破暗，近自銷殞，如何敢留擾亂禪定？若不明悟被陰所迷，則汝阿難必為魔子成就魔人。如摩登伽殊為眇劣，彼雖呪汝破佛律儀，八萬行中秖毀一戒，心清淨故尚未淪溺，此乃隳汝寶覺全身，如宰臣家忽逢籍沒，宛轉零落無可哀救。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「然彼諸魔雖有大怒，彼塵勞內，汝妙覺中，如風吹光如刀斷水了不相觸，汝如沸湯彼如堅氷，煖氣漸隣不日銷殞，徒恃神力但為其客，成就破亂由汝心中五陰主人，主人若迷客得其便；當處禪那覺悟無惑，則彼魔事無奈汝何。陰銷入明則彼群邪咸受幽氣，明能破暗，近自銷殞，如何敢留擾亂禪定？若不明悟被陰所迷，則汝阿難必為魔子成就魔人。如摩登伽殊為眇劣，彼雖呪汝破佛律儀，八萬行中秖毀一戒，心清淨故尚未淪溺，此乃隳汝寶覺全身，如宰臣家忽逢籍沒，宛轉零落無可哀救。

「阿難當知！汝坐道場銷落諸念，其念若盡則諸離念一切精明，動靜不移憶忘如一，當住此處入三摩提，如明目人處大幽暗，精性妙淨心未發光，此則名為色陰區宇；若目明朗，十方洞開無復幽黯，名色陰盡，是人則能超越劫濁。觀其所由，堅固妄想以為其本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難當知！汝坐道場銷落諸念，其念若盡則諸離念一切精明，動靜不移憶忘如一，當住此處入三摩提，如明目人處大幽暗，精性妙淨心未發光，此則名為色陰區宇；若目明朗，十方洞開無復幽黯，名色陰盡，是人則能超越劫濁。觀其所由，堅固妄想以為其本。

「阿難！當在此中精研妙明，四大不織少選之間身能出礙，此名精明流溢前境。斯但功用暫得如是，非為聖證不作聖心，名善境界；若作聖解，即受群邪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！當在此中精研妙明，四大不織少選之間身能出礙，此名精明流溢前境。斯但功用暫得如是，非為聖證不作聖心，名善境界；若作聖解，即受群邪。

「阿難！復以此心精研妙明其身內徹，是人忽然於其身內拾出蟯蛔，身相宛然亦無傷毀，此名精明流溢形體。斯但精行暫得如是，非為聖證不作聖心，名善境界；若作聖解，即受群邪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！復以此心精研妙明其身內徹，是人忽然於其身內拾出蟯蛔，身相宛然亦無傷毀，此名精明流溢形體。斯但精行暫得如是，非為聖證不作聖心，名善境界；若作聖解，即受群邪。

「又以此心內外精研，其時魂魄、意志、精神，除執受身餘皆涉入，互為賓主，忽於空中聞說法聲，或聞十方同敷密義，此名精魄遞相離合。成就善種暫得如是，非為聖證不作聖心，名善境界；若作聖解，即受群邪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以此心內外精研，其時魂魄、意志、精神，除執受身餘皆涉入，互為賓主，忽於空中聞說法聲，或聞十方同敷密義，此名精魄遞相離合。成就善種暫得如是，非為聖證不作聖心，名善境界；若作聖解，即受群邪。

「又以此心澄露皎徹內光發明，十方遍作閻浮檀色，一切種類化為如來，于時忽見毘盧遮那踞天光臺，千佛圍繞，百億國土及與蓮華俱時出現，此名心魂靈悟所染。心光研明照諸世界，暫得如是，非為聖證不作聖心，名善境界；若作聖解，即受群邪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以此心澄露皎徹內光發明，十方遍作閻浮檀色，一切種類化為如來，于時忽見毘盧遮那踞天光臺，千佛圍繞，百億國土及與蓮華俱時出現，此名心魂靈悟所染。心光研明照諸世界，暫得如是，非為聖證不作聖心，名善境界；若作聖解，即受群邪。

「又以此心精研妙明觀察不停，抑按降伏制止超越，於時忽然十方虛空成七寶色或百寶色，同時遍滿不相留礙，青黃赤白各各純現，此名抑按功力踰分。暫得如是，非為聖證不作聖心，名善境界；若作聖解，即受群邪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以此心精研妙明觀察不停，抑按降伏制止超越，於時忽然十方虛空成七寶色或百寶色，同時遍滿不相留礙，青黃赤白各各純現，此名抑按功力踰分。暫得如是，非為聖證不作聖心，名善境界；若作聖解，即受群邪。

「又以此心研究澄徹精光不亂，忽於夜合，在暗室內見種種物不殊白晝，而暗室物亦不除滅，此名心細密澄其見所視洞幽。暫得如是，非為聖證不作聖心，名善境界；若作聖解，即受群邪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以此心研究澄徹精光不亂，忽於夜合，在暗室內見種種物不殊白晝，而暗室物亦不除滅，此名心細密澄其見所視洞幽。暫得如是，非為聖證不作聖心，名善境界；若作聖解，即受群邪。

「又以此心圓入虛融，四𨈛忽然同於草木，火燒刀斫曾無所覺，又則火光不能燒爇，縱割其肉猶如削木，此名塵併排四大性一向入純。暫得如是，非為聖證不作聖心，名善境界；若作聖解，即受群邪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以此心圓入虛融，四𨈛忽然同於草木，火燒刀斫曾無所覺，又則火光不能燒爇，縱割其肉猶如削木，此名塵併排四大性一向入純。暫得如是，非為聖證不作聖心，名善境界；若作聖解，即受群邪。

「又以此心成就清淨，淨心功極，忽見大地十方山河皆成佛國，具足七寶光明遍滿，又見恒沙諸佛如來，遍滿空界樓殿華麗，下見地獄上觀天宮得無障礙，此名欣厭凝想日深想久化成。非為聖證不作聖心，名善境界；若作聖解，即受群邪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以此心成就清淨，淨心功極，忽見大地十方山河皆成佛國，具足七寶光明遍滿，又見恒沙諸佛如來，遍滿空界樓殿華麗，下見地獄上觀天宮得無障礙，此名欣厭凝想日深想久化成。非為聖證不作聖心，名善境界；若作聖解，即受群邪。

「又以此心研究深遠，忽於中夜遙見遠方，市井街巷親族眷屬或聞其語，此名迫心逼極飛出故多隔見。非為聖證不作聖心，名善境界；若作聖解，即受群邪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以此心研究深遠，忽於中夜遙見遠方，市井街巷親族眷屬或聞其語，此名迫心逼極飛出故多隔見。非為聖證不作聖心，名善境界；若作聖解，即受群邪。

「又以此心研究精極，見善知識形體變移，少選無端種種遷改，此名邪心含受魑魅或遭天魔入其心腹，無端說法通達妙義。非為聖證不作聖心，魔事銷歇；若作聖解，即受群邪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以此心研究精極，見善知識形體變移，少選無端種種遷改，此名邪心含受魑魅或遭天魔入其心腹，無端說法通達妙義。非為聖證不作聖心，魔事銷歇；若作聖解，即受群邪。

「阿難！如是十種禪那現境，皆是色陰、用心交互故現斯事，眾生頑迷不自忖量，逢此因緣迷不自識謂言登聖，大妄語成墮無間獄。汝等當依如來滅後，於末法中宣示斯義，無令天魔得其方便，保持覆護成無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！如是十種禪那現境，皆是色陰、用心交互故現斯事，眾生頑迷不自忖量，逢此因緣迷不自識謂言登聖，大妄語成墮無間獄。汝等當依如來滅後，於末法中宣示斯義，無令天魔得其方便，保持覆護成無上道。

「阿難！彼善男子修三摩提奢摩他中，色陰盡者見諸佛心，如明鏡中顯現其像，若有所得而未能用，猶如魘人手足宛然見聞不惑，心觸客邪而不能動，此則名為受陰區宇；若魘咎歇，其心離身返觀其面，去住自由無復留礙，名受陰盡，是人則能超越見濁。觀其所由，虛明妄想以為其本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！彼善男子修三摩提奢摩他中，色陰盡者見諸佛心，如明鏡中顯現其像，若有所得而未能用，猶如魘人手足宛然見聞不惑，心觸客邪而不能動，此則名為受陰區宇；若魘咎歇，其心離身返觀其面，去住自由無復留礙，名受陰盡，是人則能超越見濁。觀其所由，虛明妄想以為其本。

「阿難！彼善男子當在此中得大光耀，其心發明內抑過分，忽於其處發無窮悲，如是乃至觀見蚊虻猶如赤子，心生憐愍不覺流淚，此名功用抑摧過越。悟則無咎，非為聖證，覺了不迷久自銷歇；若作聖解，則有悲魔入其心府，見人則悲，啼泣無限，失於正受，當從淪墜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！彼善男子當在此中得大光耀，其心發明內抑過分，忽於其處發無窮悲，如是乃至觀見蚊虻猶如赤子，心生憐愍不覺流淚，此名功用抑摧過越。悟則無咎，非為聖證，覺了不迷久自銷歇；若作聖解，則有悲魔入其心府，見人則悲，啼泣無限，失於正受，當從淪墜。

「阿難！又彼定中諸善男子，見色陰銷受陰明白，勝相現前感激過分，忽於其中生無限勇，其心猛利志齊諸佛，謂三僧祇一念能越，此名功用凌率過越。悟則無咎，非為聖證，覺了不迷久自銷歇；若作聖解，則有狂魔入其心腑，見人則誇，我慢無比，其心乃至上不見佛、下不見人，失於正受，當從淪墜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！又彼定中諸善男子，見色陰銷受陰明白，勝相現前感激過分，忽於其中生無限勇，其心猛利志齊諸佛，謂三僧祇一念能越，此名功用凌率過越。悟則無咎，非為聖證，覺了不迷久自銷歇；若作聖解，則有狂魔入其心腑，見人則誇，我慢無比，其心乃至上不見佛、下不見人，失於正受，當從淪墜。

「又彼定中諸善男子，見色陰銷受陰明白，前無新證歸失故居，智力衰微入中墮地逈無所見，心中忽然生大枯渴，於一切時沈憶不散，將此以為勤精進相，此名修心無慧自失。悟則無咎，非為聖證；若作聖解，則有憶魔入其心腑，旦夕撮心懸在一處，失於正受，當從淪墜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼定中諸善男子，見色陰銷受陰明白，前無新證歸失故居，智力衰微入中墮地逈無所見，心中忽然生大枯渴，於一切時沈憶不散，將此以為勤精進相，此名修心無慧自失。悟則無咎，非為聖證；若作聖解，則有憶魔入其心腑，旦夕撮心懸在一處，失於正受，當從淪墜。

「又彼定中諸善男子，見色陰銷受陰明白，慧力過定失於猛利，以諸勝性懷於心中，自心已疑是盧舍那，得少為足，此名用心亡失恒審溺於知見。悟則無咎，非為聖證；若作聖解，則有下劣易知足魔入其心腑，見人自言：『我得無上第一義諦。』失於正受，當從淪墜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼定中諸善男子，見色陰銷受陰明白，慧力過定失於猛利，以諸勝性懷於心中，自心已疑是盧舍那，得少為足，此名用心亡失恒審溺於知見。悟則無咎，非為聖證；若作聖解，則有下劣易知足魔入其心腑，見人自言：『我得無上第一義諦。』失於正受，當從淪墜。

「又彼定中諸善男子，見色陰銷受陰明白，新證未獲故心已亡，歷覽二際自生艱險，於心忽然生無盡憂，如坐鐵床如飲毒藥，心不欲活常求於人，令害其命早取解脫，此名修行失於方便。悟則無咎，非為聖證；若作聖解，則有一分常憂愁魔入其心腑，手執刀劍自割其肉欣其捨壽，或常憂愁走入山林不耐見人，失於正受，當從淪墜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼定中諸善男子，見色陰銷受陰明白，新證未獲故心已亡，歷覽二際自生艱險，於心忽然生無盡憂，如坐鐵床如飲毒藥，心不欲活常求於人，令害其命早取解脫，此名修行失於方便。悟則無咎，非為聖證；若作聖解，則有一分常憂愁魔入其心腑，手執刀劍自割其肉欣其捨壽，或常憂愁走入山林不耐見人，失於正受，當從淪墜。

「又彼定中諸善男子，見色陰銷受陰明白，處清淨中心安隱後，忽然自有無限喜生，心中歡悅不能自止，此名輕安無慧自禁。悟則無咎，非為聖證；若作聖解，則有一分好喜樂魔入其心腑，見人則笑，於衢路傍自歌自舞，自謂已得無礙解脫，失於正受，當從淪墜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼定中諸善男子，見色陰銷受陰明白，處清淨中心安隱後，忽然自有無限喜生，心中歡悅不能自止，此名輕安無慧自禁。悟則無咎，非為聖證；若作聖解，則有一分好喜樂魔入其心腑，見人則笑，於衢路傍自歌自舞，自謂已得無礙解脫，失於正受，當從淪墜。

「又彼定中諸善男子，見色陰銷受陰明白，自謂已足，忽有無端大我慢起，如是乃至慢與過慢、及慢過慢，或增上慢、或卑劣慢一時俱發，心中尚輕十方如來，何況下位聲聞、緣覺，此名見勝無慧自救。悟則無咎，非為聖證；若作聖解，則有一分大我慢魔入其心腑，不禮塔廟摧毀經像，謂檀越言：『此是金銅或是土木，經是樹葉或是疊花，肉身真常不自恭敬，却崇土木實為顛倒。』其深信者從其毀碎埋棄地中，疑誤眾生入無間獄，失於正受，當從淪墜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼定中諸善男子，見色陰銷受陰明白，自謂已足，忽有無端大我慢起，如是乃至慢與過慢、及慢過慢，或增上慢、或卑劣慢一時俱發，心中尚輕十方如來，何況下位聲聞、緣覺，此名見勝無慧自救。悟則無咎，非為聖證；若作聖解，則有一分大我慢魔入其心腑，不禮塔廟摧毀經像，謂檀越言：『此是金銅或是土木，經是樹葉或是疊花，肉身真常不自恭敬，却崇土木實為顛倒。』其深信者從其毀碎埋棄地中，疑誤眾生入無間獄，失於正受，當從淪墜。

「又彼定中諸善男子，見色陰銷受陰明白，於精明中圓悟精理得大隨順，其心忽生無量輕安，己言成聖得大自在，此名因慧獲諸輕清。悟則無咎，非為聖證；若作聖解，則有一分好輕清魔入其心腑，自謂滿足更不求進，此等多作無聞比丘，疑誤眾生墮阿鼻獄，失於正受，當從淪墜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼定中諸善男子，見色陰銷受陰明白，於精明中圓悟精理得大隨順，其心忽生無量輕安，己言成聖得大自在，此名因慧獲諸輕清。悟則無咎，非為聖證；若作聖解，則有一分好輕清魔入其心腑，自謂滿足更不求進，此等多作無聞比丘，疑誤眾生墮阿鼻獄，失於正受，當從淪墜。

「又彼定中諸善男子，見色陰銷受陰明白，於明悟中得虛明性，其中忽然歸向永滅，撥無因果一向入空，空心現前乃至心生長斷滅解。悟則無咎，非為聖證；若作聖解，則有空魔入其心腑，乃謗持戒名為小乘，菩薩悟空有何持犯？其人常於信心檀越，飲酒噉肉廣行婬穢，因魔力故攝其前人不生疑謗，鬼心久入或食屎尿與酒肉等，一種俱空破佛律儀誤入人罪，失於正受，當從淪墜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼定中諸善男子，見色陰銷受陰明白，於明悟中得虛明性，其中忽然歸向永滅，撥無因果一向入空，空心現前乃至心生長斷滅解。悟則無咎，非為聖證；若作聖解，則有空魔入其心腑，乃謗持戒名為小乘，菩薩悟空有何持犯？其人常於信心檀越，飲酒噉肉廣行婬穢，因魔力故攝其前人不生疑謗，鬼心久入或食屎尿與酒肉等，一種俱空破佛律儀誤入人罪，失於正受，當從淪墜。

「又彼定中諸善男子，見色陰銷受陰明白，味其虛明深入心骨，其心忽有無限愛生，愛極發狂便為貪欲，此名定境安順入心，無慧自持誤入諸欲。悟則無咎，非為聖證；若作聖解，則有欲魔入其心腑，一向說欲為菩提道，化諸白衣平等行欲，其行婬者名持法子，神鬼力故，於末世中攝其凡愚其數至百，如是乃至一百二百或五六百，多滿千萬，魔心生厭離其身體，威德既無陷於王難，疑誤眾生入無間獄，失於正受，當從淪墜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼定中諸善男子，見色陰銷受陰明白，味其虛明深入心骨，其心忽有無限愛生，愛極發狂便為貪欲，此名定境安順入心，無慧自持誤入諸欲。悟則無咎，非為聖證；若作聖解，則有欲魔入其心腑，一向說欲為菩提道，化諸白衣平等行欲，其行婬者名持法子，神鬼力故，於末世中攝其凡愚其數至百，如是乃至一百二百或五六百，多滿千萬，魔心生厭離其身體，威德既無陷於王難，疑誤眾生入無間獄，失於正受，當從淪墜。

「阿難！如是十種禪那現境，皆是受陰、用心交互故現斯事，眾生頑迷不自忖量，逢此因緣迷不自識謂言登聖，大妄語成墮無間獄。汝等亦當將如來語，於我滅後傳示末法，遍令眾生開悟斯義，無令天魔得其方便，保持覆護成無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！如是十種禪那現境，皆是受陰、用心交互故現斯事，眾生頑迷不自忖量，逢此因緣迷不自識謂言登聖，大妄語成墮無間獄。汝等亦當將如來語，於我滅後傳示末法，遍令眾生開悟斯義，無令天魔得其方便，保持覆護成無上道。

「阿難！彼善男子，修三摩提受陰盡者，雖未漏盡心離其形，如鳥出籠已能成就，從是凡身上歷菩薩六十聖位，得意生身隨往無礙，譬如有人熟寐寱言，是人雖則無別所知，其言已成音韻倫次，令不寐者咸悟其語，此則名為想陰區宇；若動念盡浮想銷除，於覺明心如去塵垢，一倫死生首尾圓照，名想陰盡，是人則能超煩惱濁。觀其所由，融通妄想以為其本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！彼善男子，修三摩提受陰盡者，雖未漏盡心離其形，如鳥出籠已能成就，從是凡身上歷菩薩六十聖位，得意生身隨往無礙，譬如有人熟寐寱言，是人雖則無別所知，其言已成音韻倫次，令不寐者咸悟其語，此則名為想陰區宇；若動念盡浮想銷除，於覺明心如去塵垢，一倫死生首尾圓照，名想陰盡，是人則能超煩惱濁。觀其所由，融通妄想以為其本。

「阿難！彼善男子，受陰虛妙不遭邪慮圓定發明，三摩地中心愛圓明，銳其精思貪求善巧。爾時天魔候得其便，飛精附人口說經法，其人不覺是其魔著，自言謂得無上涅槃，來彼求巧善男子處敷座說法。其形斯須或作比丘令彼人見，或為帝釋或為婦女或比丘尼，或寢暗室身有光明。是人愚迷惑為菩薩，信其教化搖蕩其心，破佛律儀潛行貪欲，口中好言災祥變異，或言如來某處出世，或言劫火或說刀兵，恐怖於人令其家資無故耗散，此名怪鬼年老成魔惱亂是人；厭足心生去彼人體，弟子與師俱陷王難。汝當先覺，不入輪迴；迷惑不知，墮無間獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！彼善男子，受陰虛妙不遭邪慮圓定發明，三摩地中心愛圓明，銳其精思貪求善巧。爾時天魔候得其便，飛精附人口說經法，其人不覺是其魔著，自言謂得無上涅槃，來彼求巧善男子處敷座說法。其形斯須或作比丘令彼人見，或為帝釋或為婦女或比丘尼，或寢暗室身有光明。是人愚迷惑為菩薩，信其教化搖蕩其心，破佛律儀潛行貪欲，口中好言災祥變異，或言如來某處出世，或言劫火或說刀兵，恐怖於人令其家資無故耗散，此名怪鬼年老成魔惱亂是人；厭足心生去彼人體，弟子與師俱陷王難。汝當先覺，不入輪迴；迷惑不知，墮無間獄。

「阿難！又善男子，受陰虛妙不遭邪慮圓定發明，三摩地中心愛遊蕩，飛其精思貪求經歷。爾時天魔候得其便，飛精附人口說經法，其人亦不覺知魔著，亦言自得無上涅槃，來彼求遊善男子處敷座說法。自形無變，其聽法者忽自見身坐寶蓮華，全體化成紫金光聚，一眾聽人各各如是得未曾有。是人愚迷惑為菩薩，婬逸其心，破佛律儀潛行貪欲，口中好言諸佛應世，某處某人當是某佛化身來此，某人即是某菩薩等來化人間，其人見故心生傾渴，邪見密興種智銷滅，此名魃鬼年老成魔惱亂是人；厭足心生去彼人體，弟子與師俱陷王難。汝當先覺，不入輪迴；迷惑不知，墮無間獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！又善男子，受陰虛妙不遭邪慮圓定發明，三摩地中心愛遊蕩，飛其精思貪求經歷。爾時天魔候得其便，飛精附人口說經法，其人亦不覺知魔著，亦言自得無上涅槃，來彼求遊善男子處敷座說法。自形無變，其聽法者忽自見身坐寶蓮華，全體化成紫金光聚，一眾聽人各各如是得未曾有。是人愚迷惑為菩薩，婬逸其心，破佛律儀潛行貪欲，口中好言諸佛應世，某處某人當是某佛化身來此，某人即是某菩薩等來化人間，其人見故心生傾渴，邪見密興種智銷滅，此名魃鬼年老成魔惱亂是人；厭足心生去彼人體，弟子與師俱陷王難。汝當先覺，不入輪迴；迷惑不知，墮無間獄。

「又善男子，受陰虛妙不遭邪慮圓定發明，三摩地中心愛綿㳷，澄其精思貪求契合。爾時天魔候得其便，飛精附人口說經法，其人實不覺知魔著，亦言自得無上涅槃，來彼求合善男子處敷座說法。其形及彼聽法之人外無遷變，令其聽者未聞法前，心自開悟念念移易，或得宿命、或有他心、或見地獄、或知人間好惡諸事、或口說偈、或自誦經，各各歡喜得未曾有。是人愚迷惑為菩薩，綿愛其心，破佛律儀潛行貪欲，口中好言佛有大小，某佛先佛某佛後佛，其中亦有真佛假佛、男佛女佛，菩薩亦然，其人見故洗滌本心易入邪悟，此名魅鬼年老成魔惱亂是人；厭足心生去彼人體，弟子與師俱陷王難。汝當先覺，不入輪迴；迷惑不知，墮無間獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又善男子，受陰虛妙不遭邪慮圓定發明，三摩地中心愛綿㳷，澄其精思貪求契合。爾時天魔候得其便，飛精附人口說經法，其人實不覺知魔著，亦言自得無上涅槃，來彼求合善男子處敷座說法。其形及彼聽法之人外無遷變，令其聽者未聞法前，心自開悟念念移易，或得宿命、或有他心、或見地獄、或知人間好惡諸事、或口說偈、或自誦經，各各歡喜得未曾有。是人愚迷惑為菩薩，綿愛其心，破佛律儀潛行貪欲，口中好言佛有大小，某佛先佛某佛後佛，其中亦有真佛假佛、男佛女佛，菩薩亦然，其人見故洗滌本心易入邪悟，此名魅鬼年老成魔惱亂是人；厭足心生去彼人體，弟子與師俱陷王難。汝當先覺，不入輪迴；迷惑不知，墮無間獄。

「又善男子，受陰虛妙不遭邪慮圓定發明，三摩地中心愛根本，窮覽物化性之終始，精爽其心貪求辯析。爾時天魔候得其便，飛精附人口說經法，其人先不覺知魔著，亦言自得無上涅槃，來彼求元善男子處敷座說法。身有威神摧伏求者，令其座下雖未聞法自然心伏，是諸人等將佛涅槃菩提法身，即是現前我肉身上，父父子子遞代相生，即是法身常住不絕，都指現在即為佛國，無別淨居及金色相，其人信受忘失先心，身命歸依得未曾有。是等愚迷惑為菩薩，推究其心，破佛律儀潛行貪欲，口中好言眼耳鼻舌皆為淨土，男女二根即是菩提涅槃真處，彼無知者信是穢言，此名蠱毒魘勝惡鬼年老成魔惱亂是人。厭足心生去彼人體；弟子與師俱陷王難。汝當先覺，不入輪迴；迷惑不知，墮無間獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又善男子，受陰虛妙不遭邪慮圓定發明，三摩地中心愛根本，窮覽物化性之終始，精爽其心貪求辯析。爾時天魔候得其便，飛精附人口說經法，其人先不覺知魔著，亦言自得無上涅槃，來彼求元善男子處敷座說法。身有威神摧伏求者，令其座下雖未聞法自然心伏，是諸人等將佛涅槃菩提法身，即是現前我肉身上，父父子子遞代相生，即是法身常住不絕，都指現在即為佛國，無別淨居及金色相，其人信受忘失先心，身命歸依得未曾有。是等愚迷惑為菩薩，推究其心，破佛律儀潛行貪欲，口中好言眼耳鼻舌皆為淨土，男女二根即是菩提涅槃真處，彼無知者信是穢言，此名蠱毒魘勝惡鬼年老成魔惱亂是人。厭足心生去彼人體；弟子與師俱陷王難。汝當先覺，不入輪迴；迷惑不知，墮無間獄。

「又善男子，受陰虛妙不遭邪慮圓定發明，三摩地中心愛懸應，周流精研貪求冥感。爾時天魔候得其便，飛精附人口說經法，其人元不覺知魔著，亦言自得無上涅槃，來彼求應善男子處敷座說法。能令聽眾暫見其身如百千歲，心生愛染不能捨離，身為奴僕四事供養不覺疲勞，各各令其座下人心，知是先師本善知識別生法愛，粘如膠漆得未曾有。是人愚迷惑為菩薩，親近其心，破佛律儀潛行貪欲，口中好言：『我於前世、於某生中先度某人，當時是我妻妾兄弟，今來相度與汝相隨，歸某世界供養某佛。』或言別有大光明天佛於中住，一切如來所休居地。彼無知者信是虛誑遺失本心，此名厲鬼年老成魔惱亂是人。厭足心生，去彼人體；弟子與師俱陷王難。汝當先覺，不入輪迴；迷惑不知，墮無間獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又善男子，受陰虛妙不遭邪慮圓定發明，三摩地中心愛懸應，周流精研貪求冥感。爾時天魔候得其便，飛精附人口說經法，其人元不覺知魔著，亦言自得無上涅槃，來彼求應善男子處敷座說法。能令聽眾暫見其身如百千歲，心生愛染不能捨離，身為奴僕四事供養不覺疲勞，各各令其座下人心，知是先師本善知識別生法愛，粘如膠漆得未曾有。是人愚迷惑為菩薩，親近其心，破佛律儀潛行貪欲，口中好言：『我於前世、於某生中先度某人，當時是我妻妾兄弟，今來相度與汝相隨，歸某世界供養某佛。』或言別有大光明天佛於中住，一切如來所休居地。彼無知者信是虛誑遺失本心，此名厲鬼年老成魔惱亂是人。厭足心生，去彼人體；弟子與師俱陷王難。汝當先覺，不入輪迴；迷惑不知，墮無間獄。

「又善男子，受陰虛妙不遭邪慮圓定發明，三摩地中心愛深入，克己辛勤樂處陰寂貪求靜謐。爾時天魔候得其便，飛精附人口說經法，其人本不覺知魔著，亦言自得無上涅槃，來彼求陰善男子處敷座說法。令其聽人各知本業，或於其處語一人言：『汝今未死，已作畜生。』勅使一人於後踏尾，頓令其人起不能得，於是一眾傾心欽伏。有人起心已知其肇，佛律儀外重加精苦，誹謗比丘罵詈徒眾，訐露人事不避譏嫌，口中好言未然禍福，及至其時毫髮無失，此大力鬼年老成魔惱亂是人。厭足心生，去彼人體；弟子與師多陷王難。汝當先覺，不入輪迴；迷惑不知，墮無間獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又善男子，受陰虛妙不遭邪慮圓定發明，三摩地中心愛深入，克己辛勤樂處陰寂貪求靜謐。爾時天魔候得其便，飛精附人口說經法，其人本不覺知魔著，亦言自得無上涅槃，來彼求陰善男子處敷座說法。令其聽人各知本業，或於其處語一人言：『汝今未死，已作畜生。』勅使一人於後踏尾，頓令其人起不能得，於是一眾傾心欽伏。有人起心已知其肇，佛律儀外重加精苦，誹謗比丘罵詈徒眾，訐露人事不避譏嫌，口中好言未然禍福，及至其時毫髮無失，此大力鬼年老成魔惱亂是人。厭足心生，去彼人體；弟子與師多陷王難。汝當先覺，不入輪迴；迷惑不知，墮無間獄。

「又善男子，受陰虛妙不遭邪慮圓定發明，三摩地中心愛知見，勤苦研尋貪求宿命。爾時天魔候得其便，飛精附人口說經法，其人殊不覺知魔著，亦言自得無上涅槃，來彼求知善男子處敷座說法。是人無端於說法處得大寶珠，其魔或時化為畜生，口銜其珠及雜珍寶，簡策符牘諸奇異物，先授彼人後著其體，或誘聽人，藏於地下有明月珠照耀其處，是諸聽者得未曾有。多食藥草不飡嘉膳，或時日飡一麻一麥，其形肥充魔力持故，誹謗比丘罵詈徒眾不避譏嫌，口中好言他方寶藏，十方聖賢潛匿之處，隨其後者往往見有奇異之人，此名山林土地城隍川嶽鬼神年老成魔，或有宣婬破佛戒律，與承事者潛行五欲，或有精進純食草木，無定行事惱亂彼人。厭足心生，去彼人體；弟子與師多陷王難。汝當先覺，不入輪迴；迷惑不知，墮無間獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又善男子，受陰虛妙不遭邪慮圓定發明，三摩地中心愛知見，勤苦研尋貪求宿命。爾時天魔候得其便，飛精附人口說經法，其人殊不覺知魔著，亦言自得無上涅槃，來彼求知善男子處敷座說法。是人無端於說法處得大寶珠，其魔或時化為畜生，口銜其珠及雜珍寶，簡策符牘諸奇異物，先授彼人後著其體，或誘聽人，藏於地下有明月珠照耀其處，是諸聽者得未曾有。多食藥草不飡嘉膳，或時日飡一麻一麥，其形肥充魔力持故，誹謗比丘罵詈徒眾不避譏嫌，口中好言他方寶藏，十方聖賢潛匿之處，隨其後者往往見有奇異之人，此名山林土地城隍川嶽鬼神年老成魔，或有宣婬破佛戒律，與承事者潛行五欲，或有精進純食草木，無定行事惱亂彼人。厭足心生，去彼人體；弟子與師多陷王難。汝當先覺，不入輪迴；迷惑不知，墮無間獄。

「又善男子，受陰虛妙不遭邪慮圓定發明，三摩地中心愛神通種種變化，研究化元貪取神力。爾時天魔候得其便，飛精附人口說經法，其人誠不覺知魔著，亦言自得無上涅槃，來彼求通善男子處敷座說法。是人或復手執火光手撮其光，分於所聽四眾頭上，是諸聽人頂上火光皆長數尺，亦無熱性曾不焚燒；或水上行如履平地；或於空中安坐不動；或入瓶內或處囊中；越牖透垣曾無障礙；唯於刀兵不得自在。自言是佛身著白衣，受比丘禮，誹謗禪律，罵詈徒眾訐露人事不避譏嫌，口中常說神通自在，或復令人傍見佛土，鬼力惑人非有真實，讚歎行婬不毀麁行，將諸猥媟以為傳法，此名天地大力山精、海精、風精、河精、土精，一切草樹積劫精魅，或復龍魅，或壽終仙再活為魅，或仙期終計年應死，其形不化他怪所附，年老成魔惱亂是人。厭足心生，去彼人體；弟子與師多陷王難。汝當先覺，不入輪迴；迷惑不知，墮無間獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又善男子，受陰虛妙不遭邪慮圓定發明，三摩地中心愛神通種種變化，研究化元貪取神力。爾時天魔候得其便，飛精附人口說經法，其人誠不覺知魔著，亦言自得無上涅槃，來彼求通善男子處敷座說法。是人或復手執火光手撮其光，分於所聽四眾頭上，是諸聽人頂上火光皆長數尺，亦無熱性曾不焚燒；或水上行如履平地；或於空中安坐不動；或入瓶內或處囊中；越牖透垣曾無障礙；唯於刀兵不得自在。自言是佛身著白衣，受比丘禮，誹謗禪律，罵詈徒眾訐露人事不避譏嫌，口中常說神通自在，或復令人傍見佛土，鬼力惑人非有真實，讚歎行婬不毀麁行，將諸猥媟以為傳法，此名天地大力山精、海精、風精、河精、土精，一切草樹積劫精魅，或復龍魅，或壽終仙再活為魅，或仙期終計年應死，其形不化他怪所附，年老成魔惱亂是人。厭足心生，去彼人體；弟子與師多陷王難。汝當先覺，不入輪迴；迷惑不知，墮無間獄。

「又善男子，受陰虛妙不遭邪慮圓定發明，三摩地中心愛入滅，妍究化性貪求深空。爾時天魔候得其便，飛精附人口說經法，其人終不覺知魔著，亦言自得無上涅槃，來彼求空善男子處敷座說法。於大眾內其形忽空，眾無所見，還從虛空突然而出，存沒自在，或現其身洞如瑠璃，或垂手足作栴檀氣，或大小便如厚石蜜，誹毀戒律輕賤出家，口中常說無因無果，一死永滅無復後身，及諸凡聖雖得空寂，潛行貪欲受其欲者，亦得空心撥無因果，此名日月薄蝕精氣金玉芝草麟鳳龜鶴，經千萬年不死為靈出生國土，年老成魔惱亂是人。厭足心生，去彼人體；弟子與師多陷王難。汝當先覺，不入輪迴；迷惑不知，墮無間獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又善男子，受陰虛妙不遭邪慮圓定發明，三摩地中心愛入滅，妍究化性貪求深空。爾時天魔候得其便，飛精附人口說經法，其人終不覺知魔著，亦言自得無上涅槃，來彼求空善男子處敷座說法。於大眾內其形忽空，眾無所見，還從虛空突然而出，存沒自在，或現其身洞如瑠璃，或垂手足作栴檀氣，或大小便如厚石蜜，誹毀戒律輕賤出家，口中常說無因無果，一死永滅無復後身，及諸凡聖雖得空寂，潛行貪欲受其欲者，亦得空心撥無因果，此名日月薄蝕精氣金玉芝草麟鳳龜鶴，經千萬年不死為靈出生國土，年老成魔惱亂是人。厭足心生，去彼人體；弟子與師多陷王難。汝當先覺，不入輪迴；迷惑不知，墮無間獄。

「又善男子，受陰虛妙不遭邪慮圓定發明，三摩地中心愛長壽，辛苦研幾貪求永歲棄分段生，頓希變易細相常住。爾時天魔候得其便，飛精附人口說經法，其人竟不覺知魔著，亦言自得無上涅槃，來彼求生善男子處敷座說法。好言他方往還無滯，或經萬里瞬息再來，皆於彼方取得其物，或於一處在一宅中，數步之間令其從東詣至西壁，是人急行累年不到，因此心信疑佛現前。口中常說，十方眾生皆是吾子，我生諸佛、我出世界、我是元佛，出世自然不因修得，此名住世自在天魔使其眷屬，如遮文茶及四天王毘舍童子，未發心者利其虛明，食彼精氣或不因師；其修行人親自觀見，稱執金剛與汝長命，現美女身盛行貪欲，未逾年歲肝腦枯竭，口兼獨言聽若𩲓魅，前人未詳多陷王難，未及遇刑先已乾死，惱亂彼人以至殂殞。汝當先覺，不入輪迴；迷惑不知，墮無間獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又善男子，受陰虛妙不遭邪慮圓定發明，三摩地中心愛長壽，辛苦研幾貪求永歲棄分段生，頓希變易細相常住。爾時天魔候得其便，飛精附人口說經法，其人竟不覺知魔著，亦言自得無上涅槃，來彼求生善男子處敷座說法。好言他方往還無滯，或經萬里瞬息再來，皆於彼方取得其物，或於一處在一宅中，數步之間令其從東詣至西壁，是人急行累年不到，因此心信疑佛現前。口中常說，十方眾生皆是吾子，我生諸佛、我出世界、我是元佛，出世自然不因修得，此名住世自在天魔使其眷屬，如遮文茶及四天王毘舍童子，未發心者利其虛明，食彼精氣或不因師；其修行人親自觀見，稱執金剛與汝長命，現美女身盛行貪欲，未逾年歲肝腦枯竭，口兼獨言聽若𩲓魅，前人未詳多陷王難，未及遇刑先已乾死，惱亂彼人以至殂殞。汝當先覺，不入輪迴；迷惑不知，墮無間獄。

「阿難！當知是十種魔於末世時，在我法中出家修道，或附人體或自現形，皆言已成正遍知覺，讚歎婬欲破佛律儀，先惡魔師與魔弟子婬婬相傳，如是邪精魅其心腑，近則九生多踰百世，令真修行總為魔眷，命終之後必為魔民，失正遍知墮無間獄。汝今未須先取寂滅，縱得無學，留願入彼末法之中起大慈悲，救度正心深信眾生，令不著魔得正知見。我今度汝已出生死，汝遵佛語，名報佛恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！當知是十種魔於末世時，在我法中出家修道，或附人體或自現形，皆言已成正遍知覺，讚歎婬欲破佛律儀，先惡魔師與魔弟子婬婬相傳，如是邪精魅其心腑，近則九生多踰百世，令真修行總為魔眷，命終之後必為魔民，失正遍知墮無間獄。汝今未須先取寂滅，縱得無學，留願入彼末法之中起大慈悲，救度正心深信眾生，令不著魔得正知見。我今度汝已出生死，汝遵佛語，名報佛恩。

「阿難！如是十種禪那現境，皆是想陰、用心交互故現斯事，眾生頑迷不自忖量，逢此因緣迷不自識謂言登聖，大妄語成墮無間獄。汝等必須將如來語，於我滅後傳示末法，遍令眾生開悟斯義，無令天魔得其方便，保持覆護成無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！如是十種禪那現境，皆是想陰、用心交互故現斯事，眾生頑迷不自忖量，逢此因緣迷不自識謂言登聖，大妄語成墮無間獄。汝等必須將如來語，於我滅後傳示末法，遍令眾生開悟斯義，無令天魔得其方便，保持覆護成無上道。