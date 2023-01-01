大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第八(一名中印度那蘭陀大道場經，於灌頂部錄出別行) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第八(一名中印度那蘭陀大道場經，於灌頂部錄出別行)

唐天竺沙門般剌蜜帝譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐天竺沙門般剌蜜帝譯

「阿難！如是眾生一一類中，亦各各具十二顛倒；猶如揑目亂花發生，顛倒妙圓真淨明心，具足如斯虛妄亂想。汝今修證佛三摩提，於是本因元所亂想，立三漸次方得除滅；如淨器中除去毒蜜，以諸湯水并雜灰香洗滌其器，後貯甘露。云何名為三種漸次？一者修習，除其助因；二者真修，刳其正性；三者增進，違其現業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！如是眾生一一類中，亦各各具十二顛倒；猶如揑目亂花發生，顛倒妙圓真淨明心，具足如斯虛妄亂想。汝今修證佛三摩提，於是本因元所亂想，立三漸次方得除滅；如淨器中除去毒蜜，以諸湯水并雜灰香洗滌其器，後貯甘露。云何名為三種漸次？一者修習，除其助因；二者真修，刳其正性；三者增進，違其現業。

「云何助因？阿難！如是世界十二類生，不能自全依四食住，所謂段食、觸食、思食、識食，是故佛說一切眾生皆依食住。阿難！一切眾生食甘故生，食毒故死。是諸眾生求三摩提，當斷世間五種辛菜，是五種辛，熟食發婬，生啖增恚，如是世界食辛之人，縱能宣說十二部經，十方天仙嫌其臭穢咸皆遠離，諸餓鬼等因彼食次，舐其唇吻常與鬼住，福德日銷長無利益。是食辛人修三摩地，菩薩、天仙、十方善神不來守護，大力魔王得其方便，現作佛身來為說法，非毀禁戒讚婬怒癡，命終自為魔王眷屬，受魔福盡墮無間獄。阿難！修菩提者永斷五辛，是則名為第一增進修行漸次。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何助因？阿難！如是世界十二類生，不能自全依四食住，所謂段食、觸食、思食、識食，是故佛說一切眾生皆依食住。阿難！一切眾生食甘故生，食毒故死。是諸眾生求三摩提，當斷世間五種辛菜，是五種辛，熟食發婬，生啖增恚，如是世界食辛之人，縱能宣說十二部經，十方天仙嫌其臭穢咸皆遠離，諸餓鬼等因彼食次，舐其唇吻常與鬼住，福德日銷長無利益。是食辛人修三摩地，菩薩、天仙、十方善神不來守護，大力魔王得其方便，現作佛身來為說法，非毀禁戒讚婬怒癡，命終自為魔王眷屬，受魔福盡墮無間獄。阿難！修菩提者永斷五辛，是則名為第一增進修行漸次。

「云何正性？阿難！如是眾生入三摩地，要先嚴持清淨戒律，永斷婬心不飡酒肉，以火淨食無啖生氣。阿難！是修行人，若不斷婬及與殺生，出三界者無有是處。當觀婬欲猶如毒蛇、如見怨賊，先持聲聞四棄八棄執身不動，後行菩薩清淨律儀執心不起，禁戒成就，則於世間永無相生相殺之業，偷劫不行無相負累，亦於世間不還宿債。是清淨人修三摩地，父母肉身不須天眼，自然觀見十方世界，覩佛聞法親奉聖旨，得大神通遊十方界，宿命清淨得無艱嶮。是則名為第二增進修行漸次。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何正性？阿難！如是眾生入三摩地，要先嚴持清淨戒律，永斷婬心不飡酒肉，以火淨食無啖生氣。阿難！是修行人，若不斷婬及與殺生，出三界者無有是處。當觀婬欲猶如毒蛇、如見怨賊，先持聲聞四棄八棄執身不動，後行菩薩清淨律儀執心不起，禁戒成就，則於世間永無相生相殺之業，偷劫不行無相負累，亦於世間不還宿債。是清淨人修三摩地，父母肉身不須天眼，自然觀見十方世界，覩佛聞法親奉聖旨，得大神通遊十方界，宿命清淨得無艱嶮。是則名為第二增進修行漸次。

「云何現業？阿難！如是清淨持禁戒人心無貪婬，於外六塵不多流逸，因不流逸旋元自歸，塵既不緣根無所偶，反流全一六用不行，十方國土皎然清淨，譬如琉璃內懸明月。身心快然妙圓平等獲大安隱，一切如來密圓淨妙皆現其中，是人即獲無生法忍。從是漸修，隨所發行安立聖位，是則名為第三增進修行漸次。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何現業？阿難！如是清淨持禁戒人心無貪婬，於外六塵不多流逸，因不流逸旋元自歸，塵既不緣根無所偶，反流全一六用不行，十方國土皎然清淨，譬如琉璃內懸明月。身心快然妙圓平等獲大安隱，一切如來密圓淨妙皆現其中，是人即獲無生法忍。從是漸修，隨所發行安立聖位，是則名為第三增進修行漸次。

「阿難！是善男子欲愛乾枯根境不偶，現前殘質不復續生，執心虛明純是智慧，慧性明圓瑩十方界，乾有其慧名乾慧地。欲習初乾未與如來法流水接，即以此心中中流入圓妙開敷，從真妙圓重發真妙，妙信常住，一切妄想滅盡無餘，中道純真名信心住。真信明了一切圓通，陰處界三不能為礙，如是乃至過去未來無數劫中捨身受身，一切習氣皆現在前，是善男子皆能憶念，得無遺忘名念心住。妙圓純真真精發化，無始習氣通一精明，唯以精明進趣真淨名精進心，心精現前純以智慧名慧心住。執持智明周遍寂湛，寂妙常凝，名定心住。定光發明明性深入，唯進無退，名不退心。心進安然保持不失，十方如來氣分交接，名護法心。覺明保持，能以妙力迴佛慈光向佛安住，猶如雙鏡光明相對，其中妙影重重相入，名迴向心。心光密迴，獲佛常凝無上妙淨，安住無為得無遺失，名戒心住。住戒自在能遊十方，所去隨願，名願心住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！是善男子欲愛乾枯根境不偶，現前殘質不復續生，執心虛明純是智慧，慧性明圓瑩十方界，乾有其慧名乾慧地。欲習初乾未與如來法流水接，即以此心中中流入圓妙開敷，從真妙圓重發真妙，妙信常住，一切妄想滅盡無餘，中道純真名信心住。真信明了一切圓通，陰處界三不能為礙，如是乃至過去未來無數劫中捨身受身，一切習氣皆現在前，是善男子皆能憶念，得無遺忘名念心住。妙圓純真真精發化，無始習氣通一精明，唯以精明進趣真淨名精進心，心精現前純以智慧名慧心住。執持智明周遍寂湛，寂妙常凝，名定心住。定光發明明性深入，唯進無退，名不退心。心進安然保持不失，十方如來氣分交接，名護法心。覺明保持，能以妙力迴佛慈光向佛安住，猶如雙鏡光明相對，其中妙影重重相入，名迴向心。心光密迴，獲佛常凝無上妙淨，安住無為得無遺失，名戒心住。住戒自在能遊十方，所去隨願，名願心住。

「阿難！是善男子以真方便發此十心，心精發揮十用涉入，圓成一心，名發心住。心中發明如淨瑠璃，內現精金，以前妙心履以成地，名治地住。心地涉知俱得明了，遊履十方得無留礙，名修行住。行與佛同受佛氣分，如中陰身自求父母，陰信冥通入如來種，名生貴住。既遊道胎親奉覺胤，如胎已成人相不缺，名方便具足住。容貌如佛心相亦同，名正心住。身心合成日益增長，名不退住。十身靈相一時具足，名童真住。形成出胎親為佛子，名法王子住。表以成人如國大王，以諸國事分委太子，彼剎利王世子長成陳列灌頂，名灌頂住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！是善男子以真方便發此十心，心精發揮十用涉入，圓成一心，名發心住。心中發明如淨瑠璃，內現精金，以前妙心履以成地，名治地住。心地涉知俱得明了，遊履十方得無留礙，名修行住。行與佛同受佛氣分，如中陰身自求父母，陰信冥通入如來種，名生貴住。既遊道胎親奉覺胤，如胎已成人相不缺，名方便具足住。容貌如佛心相亦同，名正心住。身心合成日益增長，名不退住。十身靈相一時具足，名童真住。形成出胎親為佛子，名法王子住。表以成人如國大王，以諸國事分委太子，彼剎利王世子長成陳列灌頂，名灌頂住。

「阿難！是善男子成佛子已，具足無量如來妙德，十方隨順，名歡喜行。善能利益一切眾生，名饒益行。自覺覺他得無違拒，名無嗔恨行。種類出生窮未來際，三世平等十方通達，名無盡行。一切合同，種種法門得無差誤，名離癡亂行。則於同中顯現群異，一一異相各各見同，名善現行。如是乃至十方虛空滿足微塵，一一塵中現十方界，現塵現界不相留礙，名無著行。種種現前咸是第一波羅蜜多，名尊重行。如是圓融能成十方諸佛軌則，名善法行。一一皆是清淨無漏，一真無為性本然故，名真實行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！是善男子成佛子已，具足無量如來妙德，十方隨順，名歡喜行。善能利益一切眾生，名饒益行。自覺覺他得無違拒，名無嗔恨行。種類出生窮未來際，三世平等十方通達，名無盡行。一切合同，種種法門得無差誤，名離癡亂行。則於同中顯現群異，一一異相各各見同，名善現行。如是乃至十方虛空滿足微塵，一一塵中現十方界，現塵現界不相留礙，名無著行。種種現前咸是第一波羅蜜多，名尊重行。如是圓融能成十方諸佛軌則，名善法行。一一皆是清淨無漏，一真無為性本然故，名真實行。

「阿難！是善男子滿足神通成佛事已，純潔精真遠諸留患，當度眾生滅除度相，迴無為心向涅槃路，名救護一切眾生離眾生相迴向。壞其可壞遠離諸離，名不壞迴向。本覺湛然覺齊佛覺，名等一切佛迴向。精真發明地如佛地，名至一切處迴向。世界如來互相涉入得無罣礙，名無盡功德藏迴向。於同佛地，地中各各生清淨因，依因發揮取涅槃道，名隨順平等善根迴向。真根既成，十方眾生皆我本性，性圓成就不失眾生，名隨順等觀一切眾生迴向。即一切法離一切相，唯即與離二無所著，名真如相迴向。真得所如十方無礙，名無縛解脫迴向。性德圓成法界量滅，名法界無量迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！是善男子滿足神通成佛事已，純潔精真遠諸留患，當度眾生滅除度相，迴無為心向涅槃路，名救護一切眾生離眾生相迴向。壞其可壞遠離諸離，名不壞迴向。本覺湛然覺齊佛覺，名等一切佛迴向。精真發明地如佛地，名至一切處迴向。世界如來互相涉入得無罣礙，名無盡功德藏迴向。於同佛地，地中各各生清淨因，依因發揮取涅槃道，名隨順平等善根迴向。真根既成，十方眾生皆我本性，性圓成就不失眾生，名隨順等觀一切眾生迴向。即一切法離一切相，唯即與離二無所著，名真如相迴向。真得所如十方無礙，名無縛解脫迴向。性德圓成法界量滅，名法界無量迴向。

「阿難！是善男子盡是清淨四十一心，次成四種妙圓加行。即以佛覺用為己心，若出未出，猶如鑽火欲然其木，名為煖地。又以己心成佛所履，若依非依如登高山，身入虛空下有微礙，名為頂地。心佛二同善得中道，如忍事人非懷非出，名為忍地。數量銷滅，迷覺中道二無所目，名世第一地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！是善男子盡是清淨四十一心，次成四種妙圓加行。即以佛覺用為己心，若出未出，猶如鑽火欲然其木，名為煖地。又以己心成佛所履，若依非依如登高山，身入虛空下有微礙，名為頂地。心佛二同善得中道，如忍事人非懷非出，名為忍地。數量銷滅，迷覺中道二無所目，名世第一地。

「阿難！是善男子於大菩提善得通達，覺通如來盡佛境界，名歡喜地。異性入同同性亦滅，名離垢地。淨極明生，名發光地。明極覺滿，名焰慧地。一切同異所不能至，名難勝地。無為真如性淨明露，名現前地。盡真如際，名遠行地。一真如心，名不動地。發真如用，名善慧地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！是善男子於大菩提善得通達，覺通如來盡佛境界，名歡喜地。異性入同同性亦滅，名離垢地。淨極明生，名發光地。明極覺滿，名焰慧地。一切同異所不能至，名難勝地。無為真如性淨明露，名現前地。盡真如際，名遠行地。一真如心，名不動地。發真如用，名善慧地。

「阿難！是諸菩薩從此已往，修習畢功功德圓滿，亦目此地名修習位，慈陰妙雲覆涅槃海，名法雲地。如來逆流，如是菩薩順行而至覺際入交，名為等覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！是諸菩薩從此已往，修習畢功功德圓滿，亦目此地名修習位，慈陰妙雲覆涅槃海，名法雲地。如來逆流，如是菩薩順行而至覺際入交，名為等覺。

「阿難！從乾慧心至等覺已，是覺始獲金剛心中初乾慧地，如是重重單複十二，方盡妙覺成無上道，是種種地皆以金剛觀察如幻十種深喻，奢摩他中用諸如來毘婆舍那，清淨修證漸次深入。阿難！如是皆以三增進故，善能成就五十五位真菩提路，作是觀者名為正觀；若他觀者名為邪觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！從乾慧心至等覺已，是覺始獲金剛心中初乾慧地，如是重重單複十二，方盡妙覺成無上道，是種種地皆以金剛觀察如幻十種深喻，奢摩他中用諸如來毘婆舍那，清淨修證漸次深入。阿難！如是皆以三增進故，善能成就五十五位真菩提路，作是觀者名為正觀；若他觀者名為邪觀。」

爾時，文殊師利法王子在大眾中即從座起，頂禮佛足而白佛言：「當何名是經？我及眾生云何奉持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利法王子在大眾中即從座起，頂禮佛足而白佛言：「當何名是經？我及眾生云何奉持？」

佛告文殊師利：「是經名『大佛頂悉怛多般怛囉無上寶印十方如來清淨海眼』；亦名『救護親因度脫阿難及此會中性比丘尼得菩提心入遍知海』；亦名『如來密因修證了義』，亦名『大方廣妙蓮華王十方佛母陀羅尼呪』；亦名『灌頂章句諸菩薩萬行首楞嚴』。汝當奉持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「是經名『大佛頂悉怛多般怛囉無上寶印十方如來清淨海眼』；亦名『救護親因度脫阿難及此會中性比丘尼得菩提心入遍知海』；亦名『如來密因修證了義』，亦名『大方廣妙蓮華王十方佛母陀羅尼呪』；亦名『灌頂章句諸菩薩萬行首楞嚴』。汝當奉持。」

說是語已，即時阿難及諸大眾，得蒙如來開示密印般怛囉義，兼聞此經了義名目，頓悟禪那修進聖位，增上妙理心慮虛凝，斷除三界修心六品微細煩惱，即從座起頂禮佛足，合掌恭敬而白佛言：「大威德世尊！慈音無遮，善開眾生微細沈惑，令我今日身心快然得大饒益。世尊！若此妙明真淨妙心本來遍圓，如是乃至大地草木蠕動含靈本元真如，即是如來成佛真體。佛體真實，云何復有地獄、餓鬼、畜生、修羅、人、天等道？世尊！此道為復本來自有？為是眾生妄習生起？世尊！如寶蓮香比丘尼，持菩薩戒私行婬欲，妄言行婬非殺、非偷無有業報，發是語已，先於女根生大猛火，後於節節猛火燒然，墮無間獄。瑠璃大王、善星比丘，瑠璃為誅瞿曇族姓，善星妄說一切法空，生身陷入阿鼻地獄。此諸地獄為有定處？為復自然？彼彼發業各各私受，唯垂大慈發開童蒙，令諸一切持戒眾生聞決定義，歡喜頂戴謹潔無犯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語已，即時阿難及諸大眾，得蒙如來開示密印般怛囉義，兼聞此經了義名目，頓悟禪那修進聖位，增上妙理心慮虛凝，斷除三界修心六品微細煩惱，即從座起頂禮佛足，合掌恭敬而白佛言：「大威德世尊！慈音無遮，善開眾生微細沈惑，令我今日身心快然得大饒益。世尊！若此妙明真淨妙心本來遍圓，如是乃至大地草木蠕動含靈本元真如，即是如來成佛真體。佛體真實，云何復有地獄、餓鬼、畜生、修羅、人、天等道？世尊！此道為復本來自有？為是眾生妄習生起？世尊！如寶蓮香比丘尼，持菩薩戒私行婬欲，妄言行婬非殺、非偷無有業報，發是語已，先於女根生大猛火，後於節節猛火燒然，墮無間獄。瑠璃大王、善星比丘，瑠璃為誅瞿曇族姓，善星妄說一切法空，生身陷入阿鼻地獄。此諸地獄為有定處？為復自然？彼彼發業各各私受，唯垂大慈發開童蒙，令諸一切持戒眾生聞決定義，歡喜頂戴謹潔無犯。」

佛告阿難：「快哉此問！令諸眾生不入邪見。汝今諦聽！當為汝說。阿難！一切眾生實本真淨，因彼妄見有妄習生，因此分開內分外分。阿難！內分即是眾生分內，因諸愛染發起妄情，情積不休能生愛水，是故眾生心憶珍羞口中水出，心憶前人或憐或恨目中淚盈，貪求財寶心發愛涎舉體光潤，心著行婬男女二根自然流液。阿難！諸愛雖別流結是同，潤濕不昇自然從墜，此名內分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「快哉此問！令諸眾生不入邪見。汝今諦聽！當為汝說。阿難！一切眾生實本真淨，因彼妄見有妄習生，因此分開內分外分。阿難！內分即是眾生分內，因諸愛染發起妄情，情積不休能生愛水，是故眾生心憶珍羞口中水出，心憶前人或憐或恨目中淚盈，貪求財寶心發愛涎舉體光潤，心著行婬男女二根自然流液。阿難！諸愛雖別流結是同，潤濕不昇自然從墜，此名內分。

「阿難！外分即是眾生分外，因諸渴仰發明虛想，想積不休能生勝氣，是故眾生心持禁戒舉身輕清，心持呪印顧眄雄毅，心欲生天夢想飛舉，心存佛國聖境冥現，事善知識自輕身命。阿難！諸想雖別輕舉是同，飛動不沈自然超越，此名外分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！外分即是眾生分外，因諸渴仰發明虛想，想積不休能生勝氣，是故眾生心持禁戒舉身輕清，心持呪印顧眄雄毅，心欲生天夢想飛舉，心存佛國聖境冥現，事善知識自輕身命。阿難！諸想雖別輕舉是同，飛動不沈自然超越，此名外分。

「阿難！一切世間生死相續，生從順習死從變流，臨命終時未捨暖觸，一生善惡俱時頓現，死逆生順二習相交，純想即飛必生天上，若飛心中兼福兼慧及與淨願，自然心開見十方佛，一切淨土隨願往生；情少想多輕舉非遠，即為飛仙、大力鬼王、飛行夜叉、地行羅剎，遊於四天所去無礙，其中若有善願善心護持我法，或護禁戒隨持戒人，或護神呪隨持呪者，或護禪定保綏法忍，是等親住如來座下；情想均等不飛不墜生於人間，想明斯聰情幽斯鈍；情多想少流入橫生，重為毛群輕為羽族；七情三想沈下水輪，生於火際受氣猛火，身為餓鬼常被焚燒、水能害己，無食無飲經百千劫；九情一想下洞火輪，身入風火二交過地，輕生有間重生無間二種地獄；純情即沈入阿鼻獄，若沈心中有謗大乘、毀佛禁戒、誑妄說法、虛貪信施、濫膺恭敬、五逆十重，更生十方阿鼻地獄。循造惡業雖則自招，眾同分中兼有元地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！一切世間生死相續，生從順習死從變流，臨命終時未捨暖觸，一生善惡俱時頓現，死逆生順二習相交，純想即飛必生天上，若飛心中兼福兼慧及與淨願，自然心開見十方佛，一切淨土隨願往生；情少想多輕舉非遠，即為飛仙、大力鬼王、飛行夜叉、地行羅剎，遊於四天所去無礙，其中若有善願善心護持我法，或護禁戒隨持戒人，或護神呪隨持呪者，或護禪定保綏法忍，是等親住如來座下；情想均等不飛不墜生於人間，想明斯聰情幽斯鈍；情多想少流入橫生，重為毛群輕為羽族；七情三想沈下水輪，生於火際受氣猛火，身為餓鬼常被焚燒、水能害己，無食無飲經百千劫；九情一想下洞火輪，身入風火二交過地，輕生有間重生無間二種地獄；純情即沈入阿鼻獄，若沈心中有謗大乘、毀佛禁戒、誑妄說法、虛貪信施、濫膺恭敬、五逆十重，更生十方阿鼻地獄。循造惡業雖則自招，眾同分中兼有元地。

「阿難！此等皆是彼諸眾生自業所感，造十習因受六交報。云何十因？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！此等皆是彼諸眾生自業所感，造十習因受六交報。云何十因？

「阿難！一者婬習交接，發於相磨，研磨不休，如是故有大猛火光於中發動，如人以手自相磨觸暖相現前；二習相然，故有鐵床銅柱諸事。是故十方一切如來，色目行婬，同名欲火；菩薩見欲如避火坑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！一者婬習交接，發於相磨，研磨不休，如是故有大猛火光於中發動，如人以手自相磨觸暖相現前；二習相然，故有鐵床銅柱諸事。是故十方一切如來，色目行婬，同名欲火；菩薩見欲如避火坑。

「二者貪習交計，發於相吸，吸攬不止，如是故有積寒堅氷於中凍冽，如人以口吸縮風氣有冷觸生；二習相凌，故有吒吒波波囉囉，青赤白蓮寒氷等事。是故十方一切如來，色目多求同名貪水；菩薩見貪如避瘴海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二者貪習交計，發於相吸，吸攬不止，如是故有積寒堅氷於中凍冽，如人以口吸縮風氣有冷觸生；二習相凌，故有吒吒波波囉囉，青赤白蓮寒氷等事。是故十方一切如來，色目多求同名貪水；菩薩見貪如避瘴海。

「三者慢習交凌，發於相恃，馳流不息，如是故有騰逸奔波積波為水，如人口舌自相綿味因而水發；二習相鼓，故有血河、灰河、熱沙、毒海、融銅灌吞諸事。是故十方一切如來，色目我慢名飲癡水；菩薩見慢如避巨溺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三者慢習交凌，發於相恃，馳流不息，如是故有騰逸奔波積波為水，如人口舌自相綿味因而水發；二習相鼓，故有血河、灰河、熱沙、毒海、融銅灌吞諸事。是故十方一切如來，色目我慢名飲癡水；菩薩見慢如避巨溺。

「四者嗔習交衝，發於相忤，忤結不息，心熱發火鑄氣為金，如是故有刀山、鐵橛、劍樹、劍輪、斧鉞、鎗鋸，如人銜冤殺氣飛動；二習相擊，故有宮、割、斬、斫、剉、刺、搥、擊諸事。是故十方一切如來，色目嗔恚名利刀劍；菩薩見嗔如避誅戮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四者嗔習交衝，發於相忤，忤結不息，心熱發火鑄氣為金，如是故有刀山、鐵橛、劍樹、劍輪、斧鉞、鎗鋸，如人銜冤殺氣飛動；二習相擊，故有宮、割、斬、斫、剉、刺、搥、擊諸事。是故十方一切如來，色目嗔恚名利刀劍；菩薩見嗔如避誅戮。

「五者詐習交誘，發於相調，引起不住，如是故有繩木絞挍，如水浸田草木生長；二習相延，故有杻械、枷鎖、鞭杖、撾棒諸事。是故十方一切如來，色目姦偽同名讒賊；菩薩見詐如畏犲狼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五者詐習交誘，發於相調，引起不住，如是故有繩木絞挍，如水浸田草木生長；二習相延，故有杻械、枷鎖、鞭杖、撾棒諸事。是故十方一切如來，色目姦偽同名讒賊；菩薩見詐如畏犲狼。

「六者誑習交欺，發於相誷，誣誷不止飛心造姦，如是故有塵土、屎尿、穢污不淨，如塵隨風各無所見；二習相加，故有沒溺、騰擲、飛墜、漂淪諸事。是故十方一切如來，色目欺誑同名劫殺；菩薩見誑如踐蛇虺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六者誑習交欺，發於相誷，誣誷不止飛心造姦，如是故有塵土、屎尿、穢污不淨，如塵隨風各無所見；二習相加，故有沒溺、騰擲、飛墜、漂淪諸事。是故十方一切如來，色目欺誑同名劫殺；菩薩見誑如踐蛇虺。

「七者怨習交嫌，發于銜恨，如是故有飛石、投礰、匣貯、車檻、甕盛、囊撲，如陰毒人懷抱畜惡；二習相吞，故有投擲、擒捉、擊射、𢱍撮諸事。是故十方一切如來，色目怨家名違害鬼；菩薩見怨如飲鴆酒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「七者怨習交嫌，發于銜恨，如是故有飛石、投礰、匣貯、車檻、甕盛、囊撲，如陰毒人懷抱畜惡；二習相吞，故有投擲、擒捉、擊射、𢱍撮諸事。是故十方一切如來，色目怨家名違害鬼；菩薩見怨如飲鴆酒。

「八者見習交明，如薩迦耶見戒禁取，邪悟諸業，發於違拒出生相返，如是故有王使主吏證執文籍；如行路人來往相見，二習相交，故有勘問、權詐、考訊、推鞫、察訪、披究，照明善惡童子手執文簿辭辯諸事。是故十方一切如來，色目惡見同名見坑；菩薩見諸虛妄遍執如入毒壑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八者見習交明，如薩迦耶見戒禁取，邪悟諸業，發於違拒出生相返，如是故有王使主吏證執文籍；如行路人來往相見，二習相交，故有勘問、權詐、考訊、推鞫、察訪、披究，照明善惡童子手執文簿辭辯諸事。是故十方一切如來，色目惡見同名見坑；菩薩見諸虛妄遍執如入毒壑。

「九者枉習交加，發於誣謗，如是故有合山、合石、碾磑、耕磨，如讒賊人逼枉良善；二習相排，故有押捺、搥按、蹙漉、衡度諸事。是故十方一切如來，色目怨謗同名讒虎；菩薩見枉如遭霹靂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「九者枉習交加，發於誣謗，如是故有合山、合石、碾磑、耕磨，如讒賊人逼枉良善；二習相排，故有押捺、搥按、蹙漉、衡度諸事。是故十方一切如來，色目怨謗同名讒虎；菩薩見枉如遭霹靂。

「十者訟習交諠，發於藏覆，如是故有鑒見照燭，如於日中不能藏影；故有惡友、業鏡、火珠披露宿業對驗諸事。是故十方一切如來，色目覆藏同名陰賊；菩薩觀覆如戴高山履於巨海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十者訟習交諠，發於藏覆，如是故有鑒見照燭，如於日中不能藏影；故有惡友、業鏡、火珠披露宿業對驗諸事。是故十方一切如來，色目覆藏同名陰賊；菩薩觀覆如戴高山履於巨海。

「云何六報？阿難！一切眾生六識造業，所招惡報從六根出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何六報？阿難！一切眾生六識造業，所招惡報從六根出。

「云何惡報從六根出？一者見報招引惡果。此見業交，則臨終時先見猛火滿十方界，亡者神識飛墜乘煙，入無間獄發明二相： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何惡報從六根出？一者見報招引惡果。此見業交，則臨終時先見猛火滿十方界，亡者神識飛墜乘煙，入無間獄發明二相：

「一者明見，則能遍見種種惡物，生無量畏；二者暗見，寂然不見，生無量恐。如是見火、燒聽能為鑊湯洋銅；燒息能為黑烟紫焰；燒味能為燋丸鐵糜；燒觸能為熱灰鑪炭；燒心能生星火迸灑煽鼓空界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一者明見，則能遍見種種惡物，生無量畏；二者暗見，寂然不見，生無量恐。如是見火、燒聽能為鑊湯洋銅；燒息能為黑烟紫焰；燒味能為燋丸鐵糜；燒觸能為熱灰鑪炭；燒心能生星火迸灑煽鼓空界。

「二者聞報招引惡果。此聞業交，則臨終時先見波濤沒溺天地，亡者神識降注乘流，入無間獄發明二相：一者開聽，聽種種鬧精神愗亂；二者閉聽，寂無所聞幽魄沈沒。如是聞波，注聞則能為責為詰；注見則能為雷為吼，為惡毒氣；注息則能為雨為霧，灑諸毒虫周滿身體；注味則能為膿為血種種雜穢；注觸則能為畜為鬼為𡱁為尿；注意則能為電為雹摧碎心魄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二者聞報招引惡果。此聞業交，則臨終時先見波濤沒溺天地，亡者神識降注乘流，入無間獄發明二相：一者開聽，聽種種鬧精神愗亂；二者閉聽，寂無所聞幽魄沈沒。如是聞波，注聞則能為責為詰；注見則能為雷為吼，為惡毒氣；注息則能為雨為霧，灑諸毒虫周滿身體；注味則能為膿為血種種雜穢；注觸則能為畜為鬼為𡱁為尿；注意則能為電為雹摧碎心魄。

「三者嗅報招引惡果。此嗅業交，則臨終時先見毒氣充塞遠近，亡者神識從地涌出，入無間獄發明二相：一者通聞，被諸惡氣薰極心擾；二者塞聞，氣掩不通悶絕於地。如是嗅氣，衝息則能為質為履；衝見則能為火為炬；衝聽則能為沒為溺為洋為沸；衝味則能為餒為爽；衝觸則能為綻為爛，為大肉山，有百千眼無量𠯗食；衝思則能為灰為瘴，為飛砂礰擊碎身體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三者嗅報招引惡果。此嗅業交，則臨終時先見毒氣充塞遠近，亡者神識從地涌出，入無間獄發明二相：一者通聞，被諸惡氣薰極心擾；二者塞聞，氣掩不通悶絕於地。如是嗅氣，衝息則能為質為履；衝見則能為火為炬；衝聽則能為沒為溺為洋為沸；衝味則能為餒為爽；衝觸則能為綻為爛，為大肉山，有百千眼無量𠯗食；衝思則能為灰為瘴，為飛砂礰擊碎身體。

「四者味報招引惡果。此味業交，則臨終時先見鐵網猛炎熾烈周覆世界，亡者神識下透挂網倒懸其頭，入無間獄發明二相：一者吸氣，結成寒氷凍裂身肉；二者吐氣，飛為猛火燋爛骨髓。如是嘗味，歷嘗則能為承為忍；歷見則能為然金石；歷聽則能為利兵刃；歷息則能為大鐵籠彌覆國土；歷觸則能為弓為箭為弩為射；歷思則能為飛熱鐵從空雨下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四者味報招引惡果。此味業交，則臨終時先見鐵網猛炎熾烈周覆世界，亡者神識下透挂網倒懸其頭，入無間獄發明二相：一者吸氣，結成寒氷凍裂身肉；二者吐氣，飛為猛火燋爛骨髓。如是嘗味，歷嘗則能為承為忍；歷見則能為然金石；歷聽則能為利兵刃；歷息則能為大鐵籠彌覆國土；歷觸則能為弓為箭為弩為射；歷思則能為飛熱鐵從空雨下。

「五者觸報招引惡果。此觸業交，則臨終時先見大山四面來合無復出路，亡者神識見大鐵城，火蛇火狗虎狼師子，牛頭獄卒、馬頭羅剎，手執槍矟驅入城門，向無間獄發明二相：一者合觸，合山逼體骨肉血潰；二者離觸，刀劍觸身心肝屠裂。如是合觸，歷觸則能為道為觀為廳為案；歷見則能為燒為爇；歷聽則能為撞為擊為剚為射；歷息則能為括為袋為拷為縛；歷嘗則能為耕為鉗為斬為截；歷思則能為墜為飛為煎為炙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五者觸報招引惡果。此觸業交，則臨終時先見大山四面來合無復出路，亡者神識見大鐵城，火蛇火狗虎狼師子，牛頭獄卒、馬頭羅剎，手執槍矟驅入城門，向無間獄發明二相：一者合觸，合山逼體骨肉血潰；二者離觸，刀劍觸身心肝屠裂。如是合觸，歷觸則能為道為觀為廳為案；歷見則能為燒為爇；歷聽則能為撞為擊為剚為射；歷息則能為括為袋為拷為縛；歷嘗則能為耕為鉗為斬為截；歷思則能為墜為飛為煎為炙。

「六者思報招引惡果。此思業交，則臨終時先見惡風吹壞國土，亡者神識被吹上空旋落乘風，墮無間獄發明二相：一者不覺，迷極則荒奔走不息；二者不迷，覺知則苦無量煎燒痛深難忍。如是邪思，結思則能為方為所；結見則能為鑒為證；結聽則能為大合石，為氷為霜為土為霧；結息則能為大火車火船火檻；結嘗則能為大叫喚，為悔為泣；結觸則能為大為小，為一日中萬生萬死，為偃為仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六者思報招引惡果。此思業交，則臨終時先見惡風吹壞國土，亡者神識被吹上空旋落乘風，墮無間獄發明二相：一者不覺，迷極則荒奔走不息；二者不迷，覺知則苦無量煎燒痛深難忍。如是邪思，結思則能為方為所；結見則能為鑒為證；結聽則能為大合石，為氷為霜為土為霧；結息則能為大火車火船火檻；結嘗則能為大叫喚，為悔為泣；結觸則能為大為小，為一日中萬生萬死，為偃為仰。

「阿難！是名地獄十因六果，皆是眾生迷妄所造。若諸眾生惡業圓造，入阿鼻獄受無量苦經無量劫；六根各造，及彼所作兼境兼根，是人則入八無間獄；身口意三，作殺盜婬，是人則入十八地獄；三業不兼，中間或為一殺一盜，是人則入三十六地獄；見見一根單犯一業，是人則入一百八地獄。由是眾生別作別造，於世界中入同分地，妄想發生非本來有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！是名地獄十因六果，皆是眾生迷妄所造。若諸眾生惡業圓造，入阿鼻獄受無量苦經無量劫；六根各造，及彼所作兼境兼根，是人則入八無間獄；身口意三，作殺盜婬，是人則入十八地獄；三業不兼，中間或為一殺一盜，是人則入三十六地獄；見見一根單犯一業，是人則入一百八地獄。由是眾生別作別造，於世界中入同分地，妄想發生非本來有。

「復次，阿難！是諸眾生非破律儀，犯菩薩戒，毀佛涅槃，諸餘雜業歷劫燒然，後還罪畢受諸鬼形；若於本因貪物為罪，是人罪畢遇物成形，名為怪鬼；貪色為罪，是人罪畢遇風成形，名為魃鬼；貪惑為罪，是人罪畢遇畜成形，名為魅鬼；貪恨為罪，是人罪畢遇蟲成形，名蠱毒鬼；貪憶為罪，是人罪畢遇衰成形，名為癘鬼；貪慠為罪，是人罪畢遇氣成形，名為餓鬼；貪罔為罪，是人罪畢遇幽為形，名為魘鬼；貪明為罪，是人罪畢遇精為形，名魍魎鬼；貪成為罪，是人罪畢遇明為形，名役使鬼；貪黨為罪，是人罪畢遇人為形，名傳送鬼。阿難！是人皆以純情墜落，業火燒乾上出為鬼，此等皆是自妄想業之所招引；若悟菩提，則妙圓明，本無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！是諸眾生非破律儀，犯菩薩戒，毀佛涅槃，諸餘雜業歷劫燒然，後還罪畢受諸鬼形；若於本因貪物為罪，是人罪畢遇物成形，名為怪鬼；貪色為罪，是人罪畢遇風成形，名為魃鬼；貪惑為罪，是人罪畢遇畜成形，名為魅鬼；貪恨為罪，是人罪畢遇蟲成形，名蠱毒鬼；貪憶為罪，是人罪畢遇衰成形，名為癘鬼；貪慠為罪，是人罪畢遇氣成形，名為餓鬼；貪罔為罪，是人罪畢遇幽為形，名為魘鬼；貪明為罪，是人罪畢遇精為形，名魍魎鬼；貪成為罪，是人罪畢遇明為形，名役使鬼；貪黨為罪，是人罪畢遇人為形，名傳送鬼。阿難！是人皆以純情墜落，業火燒乾上出為鬼，此等皆是自妄想業之所招引；若悟菩提，則妙圓明，本無所有。

「復次，阿難！鬼業既盡，則情與想二俱成空，方於世間與元負人怨對相值，身為畜生酬其宿債。物怪之鬼物銷報盡，生於世間多為梟類；風魃之鬼風銷報盡，生於世間多為咎徵一切異類；畜魅之鬼畜死報盡，生於世間多為狐類；蟲蠱之鬼蟲滅報盡，生於世間多為毒類；衰癘之鬼衰窮報盡，生於世間多為蛔類；受氣之鬼氣銷報盡，生於世間多為食類；綿幽之鬼幽銷報盡，生於世間多為服類；和精之鬼和銷報盡，生於世間多為應類；明靈之鬼明滅報盡，生於世間多為休徵一切諸類；依人之鬼人亡報盡，生於世間多為循類。阿難！是等皆以業火乾枯，酬其宿債傍為畜生，此等亦皆自虛妄業之所招引；若悟菩提，則此妄緣本無所有。如汝所言寶蓮香等，及瑠璃王、善星比丘，如是惡業本自發明，非從天降亦非地出亦非人與，自妄所招還自來受；菩提心中皆為浮虛妄想凝結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！鬼業既盡，則情與想二俱成空，方於世間與元負人怨對相值，身為畜生酬其宿債。物怪之鬼物銷報盡，生於世間多為梟類；風魃之鬼風銷報盡，生於世間多為咎徵一切異類；畜魅之鬼畜死報盡，生於世間多為狐類；蟲蠱之鬼蟲滅報盡，生於世間多為毒類；衰癘之鬼衰窮報盡，生於世間多為蛔類；受氣之鬼氣銷報盡，生於世間多為食類；綿幽之鬼幽銷報盡，生於世間多為服類；和精之鬼和銷報盡，生於世間多為應類；明靈之鬼明滅報盡，生於世間多為休徵一切諸類；依人之鬼人亡報盡，生於世間多為循類。阿難！是等皆以業火乾枯，酬其宿債傍為畜生，此等亦皆自虛妄業之所招引；若悟菩提，則此妄緣本無所有。如汝所言寶蓮香等，及瑠璃王、善星比丘，如是惡業本自發明，非從天降亦非地出亦非人與，自妄所招還自來受；菩提心中皆為浮虛妄想凝結。

「復次，阿難！從是畜生酬償先債，若彼酬者分越所酬，此等眾生還復為人返徵其剩，如彼有力兼有福德，則於人中不捨人身酬還彼力；若無福者，還為畜生償彼餘直。阿難！當知若用錢物或役其力，償足自停，如於中間殺彼身命或食其肉，如是乃至經微塵劫，相食相誅猶如轉輪，互為高下無有休息；除奢摩他及佛出世，不可停寢。汝今應知，彼梟倫者酬足復形，生人道中參合頑類；彼咎徵者酬足復形，生人道中參合愚類；彼狐倫者酬足復形，生人道中參於佷類；彼毒倫者酬足復形，生人道中參合庸類；彼蛔倫者酬足復形，生人道中參合微類；彼食倫者酬足復形，生人道中參合柔類；彼服倫者酬足復形，生人道中參合勞類；彼應倫者酬足復形，生人道中參於文類；彼休徵者酬足復形，生人道中參合明類；彼諸循倫酬足復形，生人道中參於達類。阿難！是等皆以宿債畢酬復形人道，皆無始來業計顛倒相生相殺，不遇如來不聞正法，於塵勞中法爾輪轉，此輩名為可憐愍者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！從是畜生酬償先債，若彼酬者分越所酬，此等眾生還復為人返徵其剩，如彼有力兼有福德，則於人中不捨人身酬還彼力；若無福者，還為畜生償彼餘直。阿難！當知若用錢物或役其力，償足自停，如於中間殺彼身命或食其肉，如是乃至經微塵劫，相食相誅猶如轉輪，互為高下無有休息；除奢摩他及佛出世，不可停寢。汝今應知，彼梟倫者酬足復形，生人道中參合頑類；彼咎徵者酬足復形，生人道中參合愚類；彼狐倫者酬足復形，生人道中參於佷類；彼毒倫者酬足復形，生人道中參合庸類；彼蛔倫者酬足復形，生人道中參合微類；彼食倫者酬足復形，生人道中參合柔類；彼服倫者酬足復形，生人道中參合勞類；彼應倫者酬足復形，生人道中參於文類；彼休徵者酬足復形，生人道中參合明類；彼諸循倫酬足復形，生人道中參於達類。阿難！是等皆以宿債畢酬復形人道，皆無始來業計顛倒相生相殺，不遇如來不聞正法，於塵勞中法爾輪轉，此輩名為可憐愍者。

「阿難！復有從人不依正覺修三摩地，別修妄念存想固形，遊於山林人不及處，有十種仙。阿難！彼諸眾生，堅固服餌而不休息，食道圓成，名地行仙；堅固草木而不休息，藥道圓成，名飛行仙；堅固金石而不休息，化道圓成，名遊行仙；堅固動止而不休息，氣精圓成，名空行仙；堅固津液而不休息，潤德圓成，名天行仙；堅固精色而不休息，吸粹圓成，名通行仙；堅固呪禁而不休息，術法圓成，名道行仙；堅固思念而不休息，思憶圓成，名照行仙；堅固交遘而不休息，感應圓成，名精行仙；堅固變化而不休息，覺悟圓成，名絕行仙。阿難！是等皆於人中鍊心，不循正覺，別得生理壽千萬歲，休止深山或大海島絕於人境，斯亦輪迴妄想流轉，不修三昧，報盡還來散入諸趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！復有從人不依正覺修三摩地，別修妄念存想固形，遊於山林人不及處，有十種仙。阿難！彼諸眾生，堅固服餌而不休息，食道圓成，名地行仙；堅固草木而不休息，藥道圓成，名飛行仙；堅固金石而不休息，化道圓成，名遊行仙；堅固動止而不休息，氣精圓成，名空行仙；堅固津液而不休息，潤德圓成，名天行仙；堅固精色而不休息，吸粹圓成，名通行仙；堅固呪禁而不休息，術法圓成，名道行仙；堅固思念而不休息，思憶圓成，名照行仙；堅固交遘而不休息，感應圓成，名精行仙；堅固變化而不休息，覺悟圓成，名絕行仙。阿難！是等皆於人中鍊心，不循正覺，別得生理壽千萬歲，休止深山或大海島絕於人境，斯亦輪迴妄想流轉，不修三昧，報盡還來散入諸趣。

「阿難！諸世間人不求常住，未能捨諸妻妾恩愛，於邪婬中心不流逸澄瑩生明，命終之後隣於日月，如是一類名四天王天；於己妻房婬愛微薄，於淨居時不得全味，命終之後超日月明居人間頂，如是一類名忉利天；逢欲暫交去無思憶，於人間世動少靜多，命終之後於虛空中朗然安住，日月光明上照不及，是諸人等自有光明，如是一類名須焰摩天；一切時靜，有應觸來未能違戾，命終之後上昇精微，不接下界諸人天境，乃至劫壞三災不及，如是一類名兜率陀天；我無欲心應汝行事，於橫陳時味如嚼蠟，命終之後生越化地，如是一類名樂變化天；無世間心同世行事，於行事交了然超越，命終之後遍能出超化無化境，如是一類名他化自在天。阿難！如是六天，形雖出動心跡尚交，自此已還名為欲界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！諸世間人不求常住，未能捨諸妻妾恩愛，於邪婬中心不流逸澄瑩生明，命終之後隣於日月，如是一類名四天王天；於己妻房婬愛微薄，於淨居時不得全味，命終之後超日月明居人間頂，如是一類名忉利天；逢欲暫交去無思憶，於人間世動少靜多，命終之後於虛空中朗然安住，日月光明上照不及，是諸人等自有光明，如是一類名須焰摩天；一切時靜，有應觸來未能違戾，命終之後上昇精微，不接下界諸人天境，乃至劫壞三災不及，如是一類名兜率陀天；我無欲心應汝行事，於橫陳時味如嚼蠟，命終之後生越化地，如是一類名樂變化天；無世間心同世行事，於行事交了然超越，命終之後遍能出超化無化境，如是一類名他化自在天。阿難！如是六天，形雖出動心跡尚交，自此已還名為欲界。