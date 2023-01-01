大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第六(一名中印度那蘭陀大道場經，於灌頂部錄出別行) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第六(一名中印度那蘭陀大道場經，於灌頂部錄出別行)

唐天竺沙門般剌蜜帝譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐天竺沙門般剌蜜帝譯

爾時，觀世音菩薩即從座起，頂禮佛足而白佛言：「世尊！憶念我昔無數恒河沙劫，於時有佛出現於世名觀世音，我於彼佛發菩提心，彼佛教我從聞思修入三摩地。初於聞中入流亡所，所入既寂，動靜二相了然不生，如是漸增，聞、所聞盡，盡聞不住，覺、所覺空，空覺極圓，空、所空滅，生滅既滅寂滅現前，忽然超越世出世間，十方圓明獲二殊勝：一者上合十方諸佛本妙覺心，與佛如來同一慈力；二者下合十方一切六道眾生，與諸眾生同一悲仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，觀世音菩薩即從座起，頂禮佛足而白佛言：「世尊！憶念我昔無數恒河沙劫，於時有佛出現於世名觀世音，我於彼佛發菩提心，彼佛教我從聞思修入三摩地。初於聞中入流亡所，所入既寂，動靜二相了然不生，如是漸增，聞、所聞盡，盡聞不住，覺、所覺空，空覺極圓，空、所空滅，生滅既滅寂滅現前，忽然超越世出世間，十方圓明獲二殊勝：一者上合十方諸佛本妙覺心，與佛如來同一慈力；二者下合十方一切六道眾生，與諸眾生同一悲仰。

「世尊！由我供養觀音如來，蒙彼如來授我如幻聞薰聞修金剛三昧，與佛如來同慈力故，令我身成三十二應，入諸國土。世尊！若諸菩薩入三摩地，進修無漏勝解現圓，我現佛身而為說法，令其解脫；若諸有學寂靜妙明勝妙現圓，我於彼前現獨覺身而為說法，令其解脫；若諸有學斷十二緣，緣斷勝性勝妙現圓，我於彼前現緣覺身而為說法，令其解脫；若諸有學得四諦空，修道入滅勝性現圓，我於彼前現聲聞身而為說法，令其解脫；若諸眾生欲心明悟，不犯欲塵欲身清淨，我於彼前現梵王身而為說法，令其解脫；若諸眾生欲為天主統領諸天，我於彼前現帝釋身而為說法，令其成就；若諸眾生欲身自在遊行十方，我於彼前現自在天身而為說法，令其成就；若諸眾生欲身自在飛行虛空，我於彼前現大自在天身而為說法，令其成就；若諸眾生愛統鬼神救護國土，我於彼前現天大將軍身而為說法，令其成就；若諸眾生愛統世界保護眾生，我於彼前現四天王身而為說法，令其成就；若諸眾生愛生天宮驅使鬼神，我於彼前現四天王國太子身而為說法，令其成就；若諸眾生樂為人主，我於彼前現人王身而為說法，令其成就；若諸眾生愛主族姓世間推讓，我於彼前現長者身而為說法，令其成就；若諸眾生愛談名言清淨自居，我於彼前現居士身而為說法，令其成就；若諸眾生愛治國土剖斷邦邑，我於彼前現宰官身而為說法，令其成就；若諸眾生愛諸數術攝衛自居，我於彼前現婆羅門身而為說法，令其成就；若有男子好學出家持諸戒律，我於彼前現比丘身而為說法，令其成就；若有女子好學出家持諸禁戒，我於彼前現比丘尼身而為說法，令其成就；若有男子樂持五戒，我於彼前現優婆塞身而為說法，令其成就；若復女子五戒自居，我於彼前現優婆夷身而為說法，令其成就；若有女人內政立身以修家國，我於彼前現女主身及國夫人命婦大家而為說法，令其成就；若有眾生不壞男根，我於彼前現童男身而為說法，令其成就；若有處女愛樂處身不求侵暴，我於彼前現童女身而為說法，令其成就；若有諸天樂出天倫，我現天身而為說法，令其成就；若有諸龍樂出龍倫，我現龍身而為說法，令其成就；若有藥叉樂度本倫，我於彼前現藥叉身而為說法，令其成就；若乾闥婆樂脫其倫，我於彼前現乾闥婆身而為說法，令其成就；若阿修羅樂脫其倫，我於彼前現阿修羅身而為說法，令其成就；若緊陀羅樂脫其倫，我於彼前現緊陀羅身而為說法，令其成就；若摩呼羅伽樂脫其倫，我於彼前現摩呼羅伽身而為說法，令其成就；若諸眾生樂人修人，我現人身而為說法，令其成就 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由我供養觀音如來，蒙彼如來授我如幻聞薰聞修金剛三昧，與佛如來同慈力故，令我身成三十二應，入諸國土。世尊！若諸菩薩入三摩地，進修無漏勝解現圓，我現佛身而為說法，令其解脫；若諸有學寂靜妙明勝妙現圓，我於彼前現獨覺身而為說法，令其解脫；若諸有學斷十二緣，緣斷勝性勝妙現圓，我於彼前現緣覺身而為說法，令其解脫；若諸有學得四諦空，修道入滅勝性現圓，我於彼前現聲聞身而為說法，令其解脫；若諸眾生欲心明悟，不犯欲塵欲身清淨，我於彼前現梵王身而為說法，令其解脫；若諸眾生欲為天主統領諸天，我於彼前現帝釋身而為說法，令其成就；若諸眾生欲身自在遊行十方，我於彼前現自在天身而為說法，令其成就；若諸眾生欲身自在飛行虛空，我於彼前現大自在天身而為說法，令其成就；若諸眾生愛統鬼神救護國土，我於彼前現天大將軍身而為說法，令其成就；若諸眾生愛統世界保護眾生，我於彼前現四天王身而為說法，令其成就；若諸眾生愛生天宮驅使鬼神，我於彼前現四天王國太子身而為說法，令其成就；若諸眾生樂為人主，我於彼前現人王身而為說法，令其成就；若諸眾生愛主族姓世間推讓，我於彼前現長者身而為說法，令其成就；若諸眾生愛談名言清淨自居，我於彼前現居士身而為說法，令其成就；若諸眾生愛治國土剖斷邦邑，我於彼前現宰官身而為說法，令其成就；若諸眾生愛諸數術攝衛自居，我於彼前現婆羅門身而為說法，令其成就；若有男子好學出家持諸戒律，我於彼前現比丘身而為說法，令其成就；若有女子好學出家持諸禁戒，我於彼前現比丘尼身而為說法，令其成就；若有男子樂持五戒，我於彼前現優婆塞身而為說法，令其成就；若復女子五戒自居，我於彼前現優婆夷身而為說法，令其成就；若有女人內政立身以修家國，我於彼前現女主身及國夫人命婦大家而為說法，令其成就；若有眾生不壞男根，我於彼前現童男身而為說法，令其成就；若有處女愛樂處身不求侵暴，我於彼前現童女身而為說法，令其成就；若有諸天樂出天倫，我現天身而為說法，令其成就；若有諸龍樂出龍倫，我現龍身而為說法，令其成就；若有藥叉樂度本倫，我於彼前現藥叉身而為說法，令其成就；若乾闥婆樂脫其倫，我於彼前現乾闥婆身而為說法，令其成就；若阿修羅樂脫其倫，我於彼前現阿修羅身而為說法，令其成就；若緊陀羅樂脫其倫，我於彼前現緊陀羅身而為說法，令其成就；若摩呼羅伽樂脫其倫，我於彼前現摩呼羅伽身而為說法，令其成就；若諸眾生樂人修人，我現人身而為說法，令其成就

；若諸非人有形無形、有想無想，樂度其倫，我於彼前皆現其身而為說法，令其成就。是名妙淨三十二應入國土身，皆以三昧聞薰聞修，無作妙力自在成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ；若諸非人有形無形、有想無想，樂度其倫，我於彼前皆現其身而為說法，令其成就。是名妙淨三十二應入國土身，皆以三昧聞薰聞修，無作妙力自在成就。

「世尊！我復以此聞薰聞修金剛三昧無作妙力，與諸十方三世六道一切眾生同悲仰故，令諸眾生於我身心，獲十四種無畏功德：一者由我不自觀音以觀觀者，令彼十方苦惱眾生，觀其音聲即得解脫；二者知見旋復，令諸眾生設入大火火不能燒；三者觀聽旋復，令諸眾生大水所漂水不能溺；四者斷滅妄想心無殺害，令諸眾生入諸鬼國鬼不能害；五者薰聞成聞，六根銷復同於聲聽，能令眾生臨當被害刀段段壞，使其兵戈猶如割水，亦如吹光性無搖動；六者聞薰精明明遍法界，則諸幽暗性不能全，能令眾生，藥叉、羅剎、鳩槃茶鬼及毘舍遮、富單那等，雖近其傍目不能視；七者音性圓銷，觀聽返入離諸塵妄，能令眾生禁繫枷鎖所不能著；八者滅音圓聞遍生慈力，能令眾生經過嶮路賊不能劫；九者薰聞離塵色所不劫，能令一切多婬眾生遠離貪欲；十者純音無塵，根境圓融無對所對，能令一切忿恨眾生離諸嗔恚；十一者銷塵旋明，法界身心猶如瑠璃朗徹無礙，能令一切昏鈍性障諸阿顛迦永離癡暗；十二者融形復聞，不動道場涉入世間，不壞世界能遍十方，供養微塵諸佛如來，各各佛邊為法王子，能令法界無子眾生，欲求男者誕生福德智慧之男；十三者六根圓通，明照無二含十方界，立大圓鏡空如來藏，承順十方微塵如來，祕密法門受領無失，能令法界無子眾生，欲求女者誕生端正福德柔順，眾人愛敬有相之女；十四者此三千大千世界百億日月，現住世間諸法王子，有六十二恒河沙數修法垂範，教化眾生隨順眾生，方便智慧各各不同，由我所得圓通本根發妙耳門，然後身心微妙含容遍周法界，能令眾生持我名號，與彼共持六十二恒河沙諸法王子，二人福德正等無異。世尊！我一名號與彼眾多名號無異，由我修習得真圓通。是名十四施無畏力，福備眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我復以此聞薰聞修金剛三昧無作妙力，與諸十方三世六道一切眾生同悲仰故，令諸眾生於我身心，獲十四種無畏功德：一者由我不自觀音以觀觀者，令彼十方苦惱眾生，觀其音聲即得解脫；二者知見旋復，令諸眾生設入大火火不能燒；三者觀聽旋復，令諸眾生大水所漂水不能溺；四者斷滅妄想心無殺害，令諸眾生入諸鬼國鬼不能害；五者薰聞成聞，六根銷復同於聲聽，能令眾生臨當被害刀段段壞，使其兵戈猶如割水，亦如吹光性無搖動；六者聞薰精明明遍法界，則諸幽暗性不能全，能令眾生，藥叉、羅剎、鳩槃茶鬼及毘舍遮、富單那等，雖近其傍目不能視；七者音性圓銷，觀聽返入離諸塵妄，能令眾生禁繫枷鎖所不能著；八者滅音圓聞遍生慈力，能令眾生經過嶮路賊不能劫；九者薰聞離塵色所不劫，能令一切多婬眾生遠離貪欲；十者純音無塵，根境圓融無對所對，能令一切忿恨眾生離諸嗔恚；十一者銷塵旋明，法界身心猶如瑠璃朗徹無礙，能令一切昏鈍性障諸阿顛迦永離癡暗；十二者融形復聞，不動道場涉入世間，不壞世界能遍十方，供養微塵諸佛如來，各各佛邊為法王子，能令法界無子眾生，欲求男者誕生福德智慧之男；十三者六根圓通，明照無二含十方界，立大圓鏡空如來藏，承順十方微塵如來，祕密法門受領無失，能令法界無子眾生，欲求女者誕生端正福德柔順，眾人愛敬有相之女；十四者此三千大千世界百億日月，現住世間諸法王子，有六十二恒河沙數修法垂範，教化眾生隨順眾生，方便智慧各各不同，由我所得圓通本根發妙耳門，然後身心微妙含容遍周法界，能令眾生持我名號，與彼共持六十二恒河沙諸法王子，二人福德正等無異。世尊！我一名號與彼眾多名號無異，由我修習得真圓通。是名十四施無畏力，福備眾生。

「世尊！我又獲是圓通修證無上道故，又能善獲四不思議無作妙德：一者由我初獲妙妙聞心心精遺聞，見聞覺知不能分隔，成一圓融清淨寶覺，故我能現眾多妙容，能說無邊祕密神呪，其中或現一首三首五首七首九首十一首，如是乃至一百八首，千首萬首八萬四千爍迦囉首；二臂四臂六臂八臂十臂十二臂，十四十六十八二十至二十四，如是乃至一百八臂千臂萬臂，八萬四千母陀羅臂；二目三目四目九目，如是乃至一百八目千目萬目，八萬四千清淨寶目，或慈或威或定或慧，救護眾生得大自在。二者由我聞思脫出六塵，如聲度垣不能為礙，故我妙能現一一形，誦一一呪，其形其呪能以無畏施諸眾生，是故十方微塵國土皆名我為施無畏者。三者由我修習本妙圓通清淨本根，所遊世界皆令眾生捨身珍寶求我哀愍。四者我得佛心證於究竟，能以珍寶種種供養十方如來，傍及法界六道眾生，求妻得妻、求子得子、求三昧得三昧、求長壽得長壽，如是乃至求大涅槃得大涅槃。佛問圓通，我從耳門圓照三昧，緣心自在因入流相，得三摩提成就菩提斯為第一！世尊！彼佛如來歎我善得圓通法門，於大會中授記我為觀世音號，由我觀聽十方圓明，故觀音名遍十方界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我又獲是圓通修證無上道故，又能善獲四不思議無作妙德：一者由我初獲妙妙聞心心精遺聞，見聞覺知不能分隔，成一圓融清淨寶覺，故我能現眾多妙容，能說無邊祕密神呪，其中或現一首三首五首七首九首十一首，如是乃至一百八首，千首萬首八萬四千爍迦囉首；二臂四臂六臂八臂十臂十二臂，十四十六十八二十至二十四，如是乃至一百八臂千臂萬臂，八萬四千母陀羅臂；二目三目四目九目，如是乃至一百八目千目萬目，八萬四千清淨寶目，或慈或威或定或慧，救護眾生得大自在。二者由我聞思脫出六塵，如聲度垣不能為礙，故我妙能現一一形，誦一一呪，其形其呪能以無畏施諸眾生，是故十方微塵國土皆名我為施無畏者。三者由我修習本妙圓通清淨本根，所遊世界皆令眾生捨身珍寶求我哀愍。四者我得佛心證於究竟，能以珍寶種種供養十方如來，傍及法界六道眾生，求妻得妻、求子得子、求三昧得三昧、求長壽得長壽，如是乃至求大涅槃得大涅槃。佛問圓通，我從耳門圓照三昧，緣心自在因入流相，得三摩提成就菩提斯為第一！世尊！彼佛如來歎我善得圓通法門，於大會中授記我為觀世音號，由我觀聽十方圓明，故觀音名遍十方界。」

爾時，世尊於師子座，從其五體同放寶光，遠灌十方微塵如來及法王子諸菩薩頂；彼諸如來亦於五體同放寶光，從微塵方來灌佛頂，并灌會中諸大菩薩及阿羅漢，林木池沼皆演法音，交光相羅如寶絲網，是諸大眾得未曾有，一切普獲金剛三昧。即時，天雨百寶蓮華，青黃赤白間錯紛糅，十方虛空成七寶色，此娑婆界大地山河俱時不現，唯見十方微塵國土合成一界，梵唄詠歌自然敷奏。於是如來告文殊師利法王子：「汝今觀此二十五無學諸大菩薩及阿羅漢，各說最初成道方便，皆言修習真實圓通，彼等修行實無優劣、前後差別；我今欲令阿難開悟，二十五行誰當其根？兼我滅後，此界眾生入菩薩乘求無上道，何方便門得易成就？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊於師子座，從其五體同放寶光，遠灌十方微塵如來及法王子諸菩薩頂；彼諸如來亦於五體同放寶光，從微塵方來灌佛頂，并灌會中諸大菩薩及阿羅漢，林木池沼皆演法音，交光相羅如寶絲網，是諸大眾得未曾有，一切普獲金剛三昧。即時，天雨百寶蓮華，青黃赤白間錯紛糅，十方虛空成七寶色，此娑婆界大地山河俱時不現，唯見十方微塵國土合成一界，梵唄詠歌自然敷奏。於是如來告文殊師利法王子：「汝今觀此二十五無學諸大菩薩及阿羅漢，各說最初成道方便，皆言修習真實圓通，彼等修行實無優劣、前後差別；我今欲令阿難開悟，二十五行誰當其根？兼我滅後，此界眾生入菩薩乘求無上道，何方便門得易成就？」

文殊師利法王子奉佛慈旨，即從座起頂禮佛足，承佛威神說偈對佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利法王子奉佛慈旨，即從座起頂禮佛足，承佛威神說偈對佛：

「覺海性澄圓， 圓澄覺元妙； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「覺海性澄圓， 圓澄覺元妙；

元明照生所， 所立照性亡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元明照生所， 所立照性亡。

迷妄有虛空， 依空立世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迷妄有虛空， 依空立世界，

想澄成國土， 知覺乃眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想澄成國土， 知覺乃眾生。

空生大覺中， 如海一漚發， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空生大覺中， 如海一漚發，

有漏微塵國， 皆從空所生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有漏微塵國， 皆從空所生；

漚滅空本無， 況復諸三有？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漚滅空本無， 況復諸三有？

歸元性無二， 方便有多門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸元性無二， 方便有多門。

聖性無不通， 順逆皆方便； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖性無不通， 順逆皆方便；

初心入三昧， 遲速不同倫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初心入三昧， 遲速不同倫。

色想結成塵， 精了不能徹； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色想結成塵， 精了不能徹；

如何不明徹， 於是獲圓通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何不明徹， 於是獲圓通？

音聲雜語言， 但伊名句味； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 音聲雜語言， 但伊名句味；

一非含一切， 云何獲圓通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一非含一切， 云何獲圓通？

香以合中知， 離則元無有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香以合中知， 離則元無有；

不恒其所覺， 云何獲圓通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不恒其所覺， 云何獲圓通？

味性非本然， 要以味時有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 味性非本然， 要以味時有；

其覺不恒一， 云何獲圓通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其覺不恒一， 云何獲圓通？

觸以所觸明， 無所不明觸； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觸以所觸明， 無所不明觸；

合離性非定， 云何獲圓通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合離性非定， 云何獲圓通？

法稱為內塵， 憑塵必有所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法稱為內塵， 憑塵必有所，

能所非遍涉， 云何獲圓通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能所非遍涉， 云何獲圓通？

見性雖洞然， 明前不明後； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見性雖洞然， 明前不明後；

四維虧一半， 云何獲圓通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四維虧一半， 云何獲圓通？

鼻息出入通， 現前無交氣； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鼻息出入通， 現前無交氣；

支離匪涉入， 云何獲圓通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 支離匪涉入， 云何獲圓通？

舌非入無端， 因味生覺了； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舌非入無端， 因味生覺了；

味亡了無有， 云何獲圓通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 味亡了無有， 云何獲圓通？

身與所觸同， 各非圓覺觀； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身與所觸同， 各非圓覺觀；

涯量不冥會， 云何獲圓通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涯量不冥會， 云何獲圓通？

知根雜亂思， 湛了終無見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知根雜亂思， 湛了終無見；

想念不可脫， 云何獲圓通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想念不可脫， 云何獲圓通？

識見雜三和， 詰本稱非相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識見雜三和， 詰本稱非相；

自體先無定， 云何獲圓通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自體先無定， 云何獲圓通？

心聞洞十方， 生于大因力； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心聞洞十方， 生于大因力；

初心不能入， 云何獲圓通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初心不能入， 云何獲圓通？

鼻想本權機， 秖令攝心住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鼻想本權機， 秖令攝心住；

住成心所住， 云何獲圓通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住成心所住， 云何獲圓通？

說法弄音文， 開悟先成者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說法弄音文， 開悟先成者；

名句非無漏， 云何獲圓通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名句非無漏， 云何獲圓通？

持犯但束身， 非身無所束； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持犯但束身， 非身無所束；

元非遍一切， 云何獲圓通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元非遍一切， 云何獲圓通？

神通本宿因， 何關法分別； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通本宿因， 何關法分別；

念緣非離物， 云何獲圓通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念緣非離物， 云何獲圓通？

若以地性觀， 堅礙非通達； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以地性觀， 堅礙非通達；

有為非聖性， 云何獲圓通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有為非聖性， 云何獲圓通？

若以水性觀， 想念非真實； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以水性觀， 想念非真實；

如如非覺觀， 云何獲圓通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如如非覺觀， 云何獲圓通？

若以火性觀， 厭有非真離； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以火性觀， 厭有非真離；

非初心方便， 云何獲圓通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非初心方便， 云何獲圓通？

若以風性觀， 動寂非無對； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以風性觀， 動寂非無對；

對非無上覺， 云何獲圓通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對非無上覺， 云何獲圓通？

若以空性觀， 昏鈍先非覺； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以空性觀， 昏鈍先非覺；

無覺異菩提， 云何獲圓通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無覺異菩提， 云何獲圓通？

若以識性觀， 觀識非常住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以識性觀， 觀識非常住；

存心乃虛妄， 云何獲圓通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 存心乃虛妄， 云何獲圓通？

諸行是無常， 念性元生滅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸行是無常， 念性元生滅；

因果今殊感， 云何獲圓通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因果今殊感， 云何獲圓通？

我今白世尊： 佛出娑婆界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今白世尊： 佛出娑婆界，

此方真教體， 清淨在音聞； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此方真教體， 清淨在音聞；

欲取三摩提， 實以聞中入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲取三摩提， 實以聞中入。

離苦得解脫， 良哉觀世音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離苦得解脫， 良哉觀世音，

於恒沙劫中， 入微塵佛國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於恒沙劫中， 入微塵佛國，

得大自在力， 無畏施眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得大自在力， 無畏施眾生。

妙音觀世音， 梵音海潮音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙音觀世音， 梵音海潮音，

救世悉安寧， 出世獲常住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救世悉安寧， 出世獲常住。

我今啟如來， 如觀音所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今啟如來， 如觀音所說，

譬如人靜居， 十方俱擊皷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如人靜居， 十方俱擊皷，

十處一時聞， 此則圓真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十處一時聞， 此則圓真實。

目非觀障外， 口鼻亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目非觀障外， 口鼻亦復然，

身以合方知， 心念紛無緒； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身以合方知， 心念紛無緒；

隔垣聽音響， 遐邇俱可聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隔垣聽音響， 遐邇俱可聞，

五根所不齊， 是則通真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五根所不齊， 是則通真實。

音聲性動靜， 聞中為有無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 音聲性動靜， 聞中為有無，

無聲號無聞， 非實聞無性； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無聲號無聞， 非實聞無性；

聲無既無滅， 聲有亦非生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲無既無滅， 聲有亦非生，

生滅二圓離， 是則常真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生滅二圓離， 是則常真實。

縱令在夢想， 不為不思無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 縱令在夢想， 不為不思無，

覺觀出思惟， 身心不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺觀出思惟， 身心不能及。

今此娑婆國， 聲論得宣明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此娑婆國， 聲論得宣明，

眾生迷本聞， 循聲故流轉； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生迷本聞， 循聲故流轉；

阿難縱強記， 不免落邪思， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難縱強記， 不免落邪思，

豈非隨所淪， 旋流獲無妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 豈非隨所淪， 旋流獲無妄。

阿難汝諦聽， 我承佛威力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難汝諦聽， 我承佛威力，

宣說金剛王， 如幻不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣說金剛王， 如幻不思議，

佛母真三昧。 汝聞微塵佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛母真三昧。 汝聞微塵佛，

一切祕密門， 欲漏不先除， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切祕密門， 欲漏不先除，

畜聞成過誤。 將聞持佛佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畜聞成過誤。 將聞持佛佛，

何不自聞聞？ 聞非自然生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何不自聞聞？ 聞非自然生，

因聲有名字； 旋聞與聲脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因聲有名字； 旋聞與聲脫，

能脫欲誰名？ 一根既返源， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能脫欲誰名？ 一根既返源，

六根成解脫。 見聞如幻翳， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六根成解脫。 見聞如幻翳，

三界若空花， 聞復翳根除， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界若空花， 聞復翳根除，

塵銷覺圓淨。 淨極光通達， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塵銷覺圓淨。 淨極光通達，

寂照含虛空； 却來觀世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂照含虛空； 却來觀世間，

猶如夢中事， 摩登伽在夢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如夢中事， 摩登伽在夢，

誰能留汝形？ 如世巧幻師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰能留汝形？ 如世巧幻師，

幻作諸男女， 雖見諸根動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幻作諸男女， 雖見諸根動，

要以一機抽； 息機歸寂然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 要以一機抽； 息機歸寂然，

諸幻成無性。 六根亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸幻成無性。 六根亦如是，

元依一精明， 分成六和合； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元依一精明， 分成六和合；

一處成休復， 六用皆不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一處成休復， 六用皆不成。

塵垢應念銷， 成圓明淨妙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塵垢應念銷， 成圓明淨妙，

餘塵尚諸學， 明極即如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘塵尚諸學， 明極即如來。

大眾及阿難， 旋汝倒聞機， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大眾及阿難， 旋汝倒聞機，

反聞聞自性， 性成無上道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 反聞聞自性， 性成無上道，

圓通實如是。 此是微塵佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓通實如是。 此是微塵佛，

一路涅槃門， 過去諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一路涅槃門， 過去諸如來，

斯門已成就； 現在諸菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯門已成就； 現在諸菩薩，

今各入圓明， 未來修學人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今各入圓明， 未來修學人，

當依如是法。 我亦從中證， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當依如是法。 我亦從中證，

非唯觀世音。 誠如佛世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非唯觀世音。 誠如佛世尊，

詢我諸方便， 以救諸末劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詢我諸方便， 以救諸末劫，

求出世間人， 成就涅槃心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求出世間人， 成就涅槃心，

觀世音為最。 自餘諸方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音為最。 自餘諸方便，

皆是佛威神， 即事捨塵勞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆是佛威神， 即事捨塵勞，

非是長修學， 淺深同說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非是長修學， 淺深同說法。

頂禮如來藏， 無漏不思議； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頂禮如來藏， 無漏不思議；

願加被未來， 於此門無惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願加被未來， 於此門無惑，

方便易成就； 堪以教阿難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便易成就； 堪以教阿難，

及末劫沈淪， 但以此根修， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及末劫沈淪， 但以此根修，

圓通超餘者， 真實心如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓通超餘者， 真實心如是。」

於是阿難及諸大眾，身心了然得大開示，觀佛菩提及大涅槃，猶如有人因事遠遊未得歸還，明了其家所歸道路。普會大眾天龍八部有學二乘，及諸一切新發心菩薩，其數凡有十恒河沙，皆得本心，遠塵離垢獲法眼淨；性比丘尼聞說偈已成阿羅漢；無量眾生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是阿難及諸大眾，身心了然得大開示，觀佛菩提及大涅槃，猶如有人因事遠遊未得歸還，明了其家所歸道路。普會大眾天龍八部有學二乘，及諸一切新發心菩薩，其數凡有十恒河沙，皆得本心，遠塵離垢獲法眼淨；性比丘尼聞說偈已成阿羅漢；無量眾生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。

阿難整衣服，於大眾中合掌頂禮，心迹圓明悲欣交集，欲益未來諸眾生故，稽首白佛：「大悲世尊！我今已悟成佛法門，是中修行得無疑惑，常聞如來說如是言：『自未得度先度人者，菩薩發心；自覺已圓能覺他者，如來應世。』我雖未度，願度末劫一切眾生。世尊！此諸眾生去佛漸遠，邪師說法如恒河沙，欲攝其心入三摩地，云何令其安立道場遠諸魔事，於菩提心得無退屈？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難整衣服，於大眾中合掌頂禮，心迹圓明悲欣交集，欲益未來諸眾生故，稽首白佛：「大悲世尊！我今已悟成佛法門，是中修行得無疑惑，常聞如來說如是言：『自未得度先度人者，菩薩發心；自覺已圓能覺他者，如來應世。』我雖未度，願度末劫一切眾生。世尊！此諸眾生去佛漸遠，邪師說法如恒河沙，欲攝其心入三摩地，云何令其安立道場遠諸魔事，於菩提心得無退屈？」

爾時，世尊於大眾中稱讚阿難：「善哉！善哉！如汝所問，安立道場救護眾生末劫沈溺，汝今諦聽，當為汝說！」阿難大眾唯然奉教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊於大眾中稱讚阿難：「善哉！善哉！如汝所問，安立道場救護眾生末劫沈溺，汝今諦聽，當為汝說！」阿難大眾唯然奉教。

佛告阿難：「汝常聞我毘奈耶中，宣說修行三決定義，所謂攝心為戒，因戒生定，因定發慧。是則名為三無漏學。阿難！云何攝心我名為戒？若諸世界六道眾生其心不婬，則不隨其生死相續。汝修三昧本出塵勞，婬心不除塵不可出，縱有多智禪定現前，如不斷婬必落魔道，上品魔王、中品魔民、下品魔女，彼等諸魔亦有徒眾，各各自謂成無上道。我滅度後末法之中，多此魔民熾盛世間，廣行貪婬為善知識，令諸眾生落愛見坑失菩提路。汝教世人，修三摩地先斷心婬，是名如來先佛世尊第一決定清淨明誨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝常聞我毘奈耶中，宣說修行三決定義，所謂攝心為戒，因戒生定，因定發慧。是則名為三無漏學。阿難！云何攝心我名為戒？若諸世界六道眾生其心不婬，則不隨其生死相續。汝修三昧本出塵勞，婬心不除塵不可出，縱有多智禪定現前，如不斷婬必落魔道，上品魔王、中品魔民、下品魔女，彼等諸魔亦有徒眾，各各自謂成無上道。我滅度後末法之中，多此魔民熾盛世間，廣行貪婬為善知識，令諸眾生落愛見坑失菩提路。汝教世人，修三摩地先斷心婬，是名如來先佛世尊第一決定清淨明誨。

「是故阿難！若不斷婬修禪定者，如蒸沙石欲其成飯，經百千劫秖名熱沙。何以故？此非飯本石沙成故。汝以婬身求佛妙果，縱得妙悟皆是婬根，根本成婬，輪轉三途必不能出，如來涅槃何路修證？必使婬機身心俱斷，斷性亦無，於佛菩提斯可希冀。如我此說名為佛說；不如此說即波旬說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故阿難！若不斷婬修禪定者，如蒸沙石欲其成飯，經百千劫秖名熱沙。何以故？此非飯本石沙成故。汝以婬身求佛妙果，縱得妙悟皆是婬根，根本成婬，輪轉三途必不能出，如來涅槃何路修證？必使婬機身心俱斷，斷性亦無，於佛菩提斯可希冀。如我此說名為佛說；不如此說即波旬說。

「阿難！又諸世界六道眾生其心不殺，則不隨其生死相續。汝修三昧本出塵勞，殺心不除塵不可出，縱有多智禪定現前，如不斷殺必落神道，上品之人為大力鬼，中品即為飛行夜叉諸鬼帥等，下品當為地行羅剎，彼諸鬼神亦有徒眾，各各自謂成無上道。我滅度後末法之中，多此神鬼熾盛世間，自言食肉得菩提路。阿難！我令比丘食五淨肉，此肉皆我神力化生本無命根，汝婆羅門地多蒸濕，加以沙石草菜不生，我以大悲神力所加，因大慈悲假名為肉，汝得其味，奈何如來滅度之後，食眾生肉名為釋子。汝等當知，是食肉人縱得心開似三摩地，皆大羅剎，報終必沈生死苦海，非佛弟子，如是之人相殺相吞相食未已，云何是人得出三界？汝教世人，修三摩地次斷殺生，是名如來先佛世尊第二決定清淨明誨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！又諸世界六道眾生其心不殺，則不隨其生死相續。汝修三昧本出塵勞，殺心不除塵不可出，縱有多智禪定現前，如不斷殺必落神道，上品之人為大力鬼，中品即為飛行夜叉諸鬼帥等，下品當為地行羅剎，彼諸鬼神亦有徒眾，各各自謂成無上道。我滅度後末法之中，多此神鬼熾盛世間，自言食肉得菩提路。阿難！我令比丘食五淨肉，此肉皆我神力化生本無命根，汝婆羅門地多蒸濕，加以沙石草菜不生，我以大悲神力所加，因大慈悲假名為肉，汝得其味，奈何如來滅度之後，食眾生肉名為釋子。汝等當知，是食肉人縱得心開似三摩地，皆大羅剎，報終必沈生死苦海，非佛弟子，如是之人相殺相吞相食未已，云何是人得出三界？汝教世人，修三摩地次斷殺生，是名如來先佛世尊第二決定清淨明誨。

「是故阿難！若不斷殺修禪定者，譬如有人自塞其耳，高聲大叫求人不聞，此等名為欲隱彌露。清淨比丘及諸菩薩，於岐路行不踏生草，況以手拔；云何大悲取諸眾生血肉充食？若諸比丘不服東方絲綿絹帛，及是此土靴履裘毳、乳酪醍醐，如是比丘於世真脫，酬還宿債不遊三界。何以故？服其身分皆為彼緣，如人食其地中百穀，足不離地；必使身心於諸眾生，若身、身分，身心二途不服不食，我說是人真解脫者。如我此說名為佛說；不如此說即波旬說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故阿難！若不斷殺修禪定者，譬如有人自塞其耳，高聲大叫求人不聞，此等名為欲隱彌露。清淨比丘及諸菩薩，於岐路行不踏生草，況以手拔；云何大悲取諸眾生血肉充食？若諸比丘不服東方絲綿絹帛，及是此土靴履裘毳、乳酪醍醐，如是比丘於世真脫，酬還宿債不遊三界。何以故？服其身分皆為彼緣，如人食其地中百穀，足不離地；必使身心於諸眾生，若身、身分，身心二途不服不食，我說是人真解脫者。如我此說名為佛說；不如此說即波旬說。

「阿難！又復世界六道眾生其心不偷，則不隨其生死相續。汝修三昧本出塵勞，偷心不除塵不可出，縱有多智禪定現前，如不斷偷必落邪道，上品精靈、中品妖魅、下品邪人諸魅所著，彼等群邪亦有徒眾，各各自謂成無上道。我滅度後末法之中，多此妖邪熾盛世間，潛匿姦欺稱善知識，各自謂己得上人法，詃惑無識恐令失心，所過之處其家耗散。我教比丘循方乞食，令其捨貪成菩薩道，諸比丘等不自熟食，寄於殘生旅泊三界，示一往還去已無返；云何賊人假我衣服，禆販如來？造種種業，皆言佛法，却非出家具戒比丘為小乘道。由是疑誤無量眾生墮無間獄。若我滅後，其有比丘發心決定修三摩提，能於如來形像之前，身然一燈、燒一指節，及於身上爇一香炷，我說是人無始宿債一時酬畢，長挹世間永脫諸漏，雖未即明無上覺路，是人於法已決定心，若不為此捨身微因，縱成無為必還生人酬其宿債，如我馬麥正等無異。汝教世人，修三摩地後斷偷盜，是名如來先佛世尊第三決定清淨明誨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！又復世界六道眾生其心不偷，則不隨其生死相續。汝修三昧本出塵勞，偷心不除塵不可出，縱有多智禪定現前，如不斷偷必落邪道，上品精靈、中品妖魅、下品邪人諸魅所著，彼等群邪亦有徒眾，各各自謂成無上道。我滅度後末法之中，多此妖邪熾盛世間，潛匿姦欺稱善知識，各自謂己得上人法，詃惑無識恐令失心，所過之處其家耗散。我教比丘循方乞食，令其捨貪成菩薩道，諸比丘等不自熟食，寄於殘生旅泊三界，示一往還去已無返；云何賊人假我衣服，禆販如來？造種種業，皆言佛法，却非出家具戒比丘為小乘道。由是疑誤無量眾生墮無間獄。若我滅後，其有比丘發心決定修三摩提，能於如來形像之前，身然一燈、燒一指節，及於身上爇一香炷，我說是人無始宿債一時酬畢，長挹世間永脫諸漏，雖未即明無上覺路，是人於法已決定心，若不為此捨身微因，縱成無為必還生人酬其宿債，如我馬麥正等無異。汝教世人，修三摩地後斷偷盜，是名如來先佛世尊第三決定清淨明誨。

「是故阿難！若不斷偷修禪定者，譬如有人水灌漏巵欲求其滿，縱經塵劫終無平復。若諸比丘衣鉢之餘分寸不畜，乞食餘分施餓眾生，於大集會合掌禮眾，有人捶罵同於稱讚，必使身心二俱捐捨，身肉骨血與眾生共，不將如來不了義說迴為己解以誤初學，佛印是人得真三昧。如我所說名為佛說；不如此說即波旬說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故阿難！若不斷偷修禪定者，譬如有人水灌漏巵欲求其滿，縱經塵劫終無平復。若諸比丘衣鉢之餘分寸不畜，乞食餘分施餓眾生，於大集會合掌禮眾，有人捶罵同於稱讚，必使身心二俱捐捨，身肉骨血與眾生共，不將如來不了義說迴為己解以誤初學，佛印是人得真三昧。如我所說名為佛說；不如此說即波旬說。

「阿難！如是世界六道眾生，雖則身心無殺盜婬，三行已圓；若大妄語，即三摩提不得清淨，成愛見魔失如來種。所謂未得謂得、未證言證，或求世間尊勝第一，謂前人言：『我今已得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果，阿羅漢道、辟支佛乘、十地、地前諸位菩薩。』求彼禮懺貪其供養，是一顛迦銷滅佛種，如人以刀斷多羅木，佛記是人永殞善根無復知見，沈三苦海不成三昧。我滅度後，勅諸菩薩及阿羅漢應身生彼末法之中，作種種形度諸輪轉，或作沙門、白衣居士、人王、宰官、童男、童女，如是乃至婬女、寡婦、姦偷、屠販，與其同事稱歎佛乘，令其身心入三摩地，終不自言我真菩薩、真阿羅漢。泄佛密因、輕言未學，唯除命終陰有遺付，云何是人惑亂眾生成大妄語？汝教世人，修三摩地後復斷除諸大妄語，是名如來先佛世尊第四決定清淨明誨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！如是世界六道眾生，雖則身心無殺盜婬，三行已圓；若大妄語，即三摩提不得清淨，成愛見魔失如來種。所謂未得謂得、未證言證，或求世間尊勝第一，謂前人言：『我今已得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果，阿羅漢道、辟支佛乘、十地、地前諸位菩薩。』求彼禮懺貪其供養，是一顛迦銷滅佛種，如人以刀斷多羅木，佛記是人永殞善根無復知見，沈三苦海不成三昧。我滅度後，勅諸菩薩及阿羅漢應身生彼末法之中，作種種形度諸輪轉，或作沙門、白衣居士、人王、宰官、童男、童女，如是乃至婬女、寡婦、姦偷、屠販，與其同事稱歎佛乘，令其身心入三摩地，終不自言我真菩薩、真阿羅漢。泄佛密因、輕言未學，唯除命終陰有遺付，云何是人惑亂眾生成大妄語？汝教世人，修三摩地後復斷除諸大妄語，是名如來先佛世尊第四決定清淨明誨。

「是故阿難！若不斷其大妄語者，如刻人糞為栴檀形，欲求香氣無有是處。我教比丘直心道場，於四威儀一切行中尚無虛假，云何自稱得上人法？譬如窮人妄號帝王自取誅滅，況復法王如何妄竊？因地不直果招紆曲，求佛菩提如噬臍人，欲誰成就？若諸比丘心如直絃一切真實，入三摩提永無魔事，我印是人成就菩薩無上知覺。如我是說名為佛說；不如此說即波旬說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故阿難！若不斷其大妄語者，如刻人糞為栴檀形，欲求香氣無有是處。我教比丘直心道場，於四威儀一切行中尚無虛假，云何自稱得上人法？譬如窮人妄號帝王自取誅滅，況復法王如何妄竊？因地不直果招紆曲，求佛菩提如噬臍人，欲誰成就？若諸比丘心如直絃一切真實，入三摩提永無魔事，我印是人成就菩薩無上知覺。如我是說名為佛說；不如此說即波旬說。