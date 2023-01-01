大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第五(一名中印度那蘭陀大道場經，於灌頂部錄出別行) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第五(一名中印度那蘭陀大道場經，於灌頂部錄出別行)

唐天竺沙門般剌蜜諦譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐天竺沙門般剌蜜諦譯

阿難白佛言：「世尊！如來雖說第二義門，今觀世間解結之人，若不知其所結之元，我信是人終不能解。世尊！我及會中有學聲聞亦復如是，從無始際與諸無明俱滅俱生，雖得如是多聞善根名為出家，猶隔日瘧。唯願大慈哀愍淪溺，今日身心云何是結？從何名解？亦令未來苦難眾生，得免輪迴，不落三有。」作是語已，普及大眾五體投地雨淚翹誠，佇佛如來無上開示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！如來雖說第二義門，今觀世間解結之人，若不知其所結之元，我信是人終不能解。世尊！我及會中有學聲聞亦復如是，從無始際與諸無明俱滅俱生，雖得如是多聞善根名為出家，猶隔日瘧。唯願大慈哀愍淪溺，今日身心云何是結？從何名解？亦令未來苦難眾生，得免輪迴，不落三有。」作是語已，普及大眾五體投地雨淚翹誠，佇佛如來無上開示。

爾時，世尊憐愍阿難及諸會中諸有學者，亦為未來一切眾生為出世因、作將來眼，以閻浮檀紫金光手摩阿難頂，即時十方普佛世界六種振動，微塵如來住世界者各有寶光從其頂出，其光同時於彼世界來祇陀林灌如來頂，是諸大眾得未曾有。於是阿難及諸大眾，俱聞十方微塵如來異口同音告阿難言：「善哉，阿難！汝欲識知俱生無明，使汝輪轉生死結根，唯汝六根更無他物。汝復欲知無上菩提，令汝速證安樂解脫寂靜妙常，亦汝六根更非他物。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊憐愍阿難及諸會中諸有學者，亦為未來一切眾生為出世因、作將來眼，以閻浮檀紫金光手摩阿難頂，即時十方普佛世界六種振動，微塵如來住世界者各有寶光從其頂出，其光同時於彼世界來祇陀林灌如來頂，是諸大眾得未曾有。於是阿難及諸大眾，俱聞十方微塵如來異口同音告阿難言：「善哉，阿難！汝欲識知俱生無明，使汝輪轉生死結根，唯汝六根更無他物。汝復欲知無上菩提，令汝速證安樂解脫寂靜妙常，亦汝六根更非他物。」

阿難雖聞如是法音心猶未明，稽首白佛：「云何令我生死輪迴、安樂妙常同是六根，更非他物。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難雖聞如是法音心猶未明，稽首白佛：「云何令我生死輪迴、安樂妙常同是六根，更非他物。」

佛告阿難：「根塵同源，縛脫無二，識性虛妄猶如空花。阿難！由塵發知，因根有相，相見無性，同於交蘆。是故汝今，知見立知，即無明本；知見無見，斯即涅槃、無漏真淨。云何是中，更容他物？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「根塵同源，縛脫無二，識性虛妄猶如空花。阿難！由塵發知，因根有相，相見無性，同於交蘆。是故汝今，知見立知，即無明本；知見無見，斯即涅槃、無漏真淨。云何是中，更容他物？」

爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

「真性有為空， 緣生故如幻； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真性有為空， 緣生故如幻；

無為無起滅， 不實如空花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無為無起滅， 不實如空花。

言妄顯諸真， 妄真同二妄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言妄顯諸真， 妄真同二妄，

猶非真非真， 云何見所見？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶非真非真， 云何見所見？

中間無實性， 是故若交蘆； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中間無實性， 是故若交蘆；

結解同所因， 聖凡無二路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結解同所因， 聖凡無二路。

汝觀交中性， 空有二俱非； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝觀交中性， 空有二俱非；

迷晦即無明， 發明便解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迷晦即無明， 發明便解脫。

解結因次第， 六解一亦亡； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解結因次第， 六解一亦亡；

根選擇圓通， 入流成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根選擇圓通， 入流成正覺。

陀那微細識， 習氣成暴流； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀那微細識， 習氣成暴流；

真非真恐迷， 我常不開演。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真非真恐迷， 我常不開演。

自心取自心， 非幻成幻法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自心取自心， 非幻成幻法，

不取無非幻， 非幻尚不生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不取無非幻， 非幻尚不生，

幻法云何立？ 是名妙蓮華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幻法云何立？ 是名妙蓮華，

金剛王寶覺， 如幻三摩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛王寶覺， 如幻三摩提，

彈指超無學。 此阿毘達磨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彈指超無學。 此阿毘達磨，

十方薄伽梵， 一路涅槃門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方薄伽梵， 一路涅槃門。」

於是阿難及諸大眾，聞佛如來無上慈誨祇夜、伽陀，雜糅精瑩妙理清徹，心目開明歎未曾有。阿難合掌頂禮白佛：「我今聞佛無遮大悲，性淨妙常真實法句，心猶未達六解一亡舒結倫次。惟垂大慈再愍斯會及與將來，施以法音洗滌沈垢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是阿難及諸大眾，聞佛如來無上慈誨祇夜、伽陀，雜糅精瑩妙理清徹，心目開明歎未曾有。阿難合掌頂禮白佛：「我今聞佛無遮大悲，性淨妙常真實法句，心猶未達六解一亡舒結倫次。惟垂大慈再愍斯會及與將來，施以法音洗滌沈垢。」

即時，如來於師子座，整涅槃僧、斂僧伽梨，攬七寶机，引手於机，取劫波羅天所奉花巾，於大眾前綰成一結，示阿難言：「此名何等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時，如來於師子座，整涅槃僧、斂僧伽梨，攬七寶机，引手於机，取劫波羅天所奉花巾，於大眾前綰成一結，示阿難言：「此名何等？」

阿難大眾俱白佛言：「此名為結。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難大眾俱白佛言：「此名為結。」

於是如來綰疊花巾又成一結，重問阿難：「此名何等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是如來綰疊花巾又成一結，重問阿難：「此名何等？」

阿難大眾又白佛言：「此亦名結。」如是倫次綰疊花巾總成六結，一一結成，皆取手中所成之結持問阿難此名何等？阿難大眾亦復如是，次第酬佛此名為結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難大眾又白佛言：「此亦名結。」如是倫次綰疊花巾總成六結，一一結成，皆取手中所成之結持問阿難此名何等？阿難大眾亦復如是，次第酬佛此名為結。

佛告阿難：「我初綰巾，汝名為結，此疊花巾先實一條，第二第三云何汝曹復名為結？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「我初綰巾，汝名為結，此疊花巾先實一條，第二第三云何汝曹復名為結？」

阿難白佛言：「世尊！此寶疊花緝績成巾，雖本一體，如我思惟：『如來一綰得一結名，若百綰成終名百結，何況此巾秖有六結，終不至七亦不停五。』云何如來秖許初時，第二第三不名為結？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！此寶疊花緝績成巾，雖本一體，如我思惟：『如來一綰得一結名，若百綰成終名百結，何況此巾秖有六結，終不至七亦不停五。』云何如來秖許初時，第二第三不名為結？」

佛告阿難：「此寶花巾，汝知此巾元止一條，我六綰時名有六結，汝審觀察，巾體是同因結有異。於意云何，初綰結成名為第一，如是乃至第六結生，吾今欲將第六結名成第一不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「此寶花巾，汝知此巾元止一條，我六綰時名有六結，汝審觀察，巾體是同因結有異。於意云何，初綰結成名為第一，如是乃至第六結生，吾今欲將第六結名成第一不？」

「不也，世尊！六結若存，斯第六名終非第一，縱我歷生盡其明辯，如何令是六結亂名。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！六結若存，斯第六名終非第一，縱我歷生盡其明辯，如何令是六結亂名。」

佛言：「六結不同，循顧本因一巾所造，令其雜亂終不得成，則汝六根亦復如是，畢竟同中生畢竟異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「六結不同，循顧本因一巾所造，令其雜亂終不得成，則汝六根亦復如是，畢竟同中生畢竟異。」

佛告阿難：「汝必嫌此六結不成，願樂一成，復云何得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝必嫌此六結不成，願樂一成，復云何得？」

阿難言：「此結若存，是非鋒起於中自生，此結非彼彼結非此，如來今日若總解除，結若不生則無彼此，尚不名一，六云何成？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「此結若存，是非鋒起於中自生，此結非彼彼結非此，如來今日若總解除，結若不生則無彼此，尚不名一，六云何成？」

佛言：「六解一亡亦復如是。由汝無始心性狂亂，知見妄發發妄不息，勞見發塵如勞目睛，則有狂花於湛精明，無因亂起一切世間山河、大地、生死、涅槃，皆即狂勞顛倒花相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「六解一亡亦復如是。由汝無始心性狂亂，知見妄發發妄不息，勞見發塵如勞目睛，則有狂花於湛精明，無因亂起一切世間山河、大地、生死、涅槃，皆即狂勞顛倒花相。」

阿難言：「此勞同結，云何解除？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「此勞同結，云何解除？」

如來以手將所結巾偏掣其左，問阿難言：「如是解不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來以手將所結巾偏掣其左，問阿難言：「如是解不？」

「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！」

旋復以手偏牽右邊，又問阿難：「如是解不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 旋復以手偏牽右邊，又問阿難：「如是解不？」

「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！」

佛告阿難：「吾今以手左右各牽竟不能解，汝設方便，云何成解？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「吾今以手左右各牽竟不能解，汝設方便，云何成解？」

阿難白佛言：「世尊！當於結心解即分散。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！當於結心解即分散。」

佛告阿難：「如是，如是！若欲除結，當於結心。阿難！我說佛法從因緣生，非取世間和合麁相，如來發明世出世法，知其本因隨所緣出，如是乃至恒沙界外，一滴之雨亦知頭數，現前種種松直、棘曲、鵠白、烏玄皆了元由。是故，阿難！隨汝心中選擇六根，根結若除塵相自滅，諸妄銷亡不真何待。阿難！吾今問汝，此劫波羅巾六結現前，同時解縈得同除不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如是，如是！若欲除結，當於結心。阿難！我說佛法從因緣生，非取世間和合麁相，如來發明世出世法，知其本因隨所緣出，如是乃至恒沙界外，一滴之雨亦知頭數，現前種種松直、棘曲、鵠白、烏玄皆了元由。是故，阿難！隨汝心中選擇六根，根結若除塵相自滅，諸妄銷亡不真何待。阿難！吾今問汝，此劫波羅巾六結現前，同時解縈得同除不？」

「不也，世尊！是結本以次第綰生，今日當須次第而解，六結同體結不同時，則結解時云何同除？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！是結本以次第綰生，今日當須次第而解，六結同體結不同時，則結解時云何同除？」

佛言：「六根解除亦復如是。此根初解先得人空，空性圓明成法解脫，解脫法已俱空不生，是名菩薩從三摩地得無生忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「六根解除亦復如是。此根初解先得人空，空性圓明成法解脫，解脫法已俱空不生，是名菩薩從三摩地得無生忍。」

阿難及諸大眾蒙佛開示，慧覺圓通得無疑惑。一時，合掌頂禮雙足而白佛言：「我等今日身心皎然快得無礙，雖復悟知一六亡義，然猶未達圓通本根。世尊！我輩飄零積劫孤露，何心何慮預佛天倫，如失乳兒忽遇慈母，若復因此際會道成，所得密言還同本悟，則與未聞無有差別。唯垂大悲惠我祕嚴，成就如來最後開示。」作是語已，五體投地，退藏密機冀佛冥授。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難及諸大眾蒙佛開示，慧覺圓通得無疑惑。一時，合掌頂禮雙足而白佛言：「我等今日身心皎然快得無礙，雖復悟知一六亡義，然猶未達圓通本根。世尊！我輩飄零積劫孤露，何心何慮預佛天倫，如失乳兒忽遇慈母，若復因此際會道成，所得密言還同本悟，則與未聞無有差別。唯垂大悲惠我祕嚴，成就如來最後開示。」作是語已，五體投地，退藏密機冀佛冥授。

爾時，世尊普告眾中諸大菩薩及諸漏盡大阿羅漢：「汝等菩薩及阿羅漢，生我法中得成無學。吾今問汝，最初發心悟十八界誰為圓通？從何方便入三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊普告眾中諸大菩薩及諸漏盡大阿羅漢：「汝等菩薩及阿羅漢，生我法中得成無學。吾今問汝，最初發心悟十八界誰為圓通？從何方便入三摩地？」

憍陳那五比丘即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我在鹿苑及於雞園，觀見如來最初成道，於佛音聲悟明四諦。佛問比丘，我初稱解，如來印我名阿若多。妙音密圓，我於音聲得阿羅漢。佛問圓通，如我所證，音聲為上！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憍陳那五比丘即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我在鹿苑及於雞園，觀見如來最初成道，於佛音聲悟明四諦。佛問比丘，我初稱解，如來印我名阿若多。妙音密圓，我於音聲得阿羅漢。佛問圓通，如我所證，音聲為上！」

優波尼沙陀即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我亦觀佛最初成道，觀不淨相生大厭離，悟諸色性以從不淨，白骨微塵歸於虛空，空色二無成無學道，如來印我名尼沙陀。塵色既盡妙色密圓，我從色相得阿羅漢。佛問圓通，如我所證，色因為上！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優波尼沙陀即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我亦觀佛最初成道，觀不淨相生大厭離，悟諸色性以從不淨，白骨微塵歸於虛空，空色二無成無學道，如來印我名尼沙陀。塵色既盡妙色密圓，我從色相得阿羅漢。佛問圓通，如我所證，色因為上！」

香嚴童子即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我聞如來教我諦觀諸有為相。我時辭佛宴晦清齋，見諸比丘燒沈水香，香氣寂然來入鼻中，我觀此氣非木、非空、非煙、非火，去無所著來無所從，由是意銷發明無漏，如來印我得香嚴號。塵氣倏滅妙香密圓，我從香嚴得阿羅漢。佛問圓通，如我所證，香嚴為上！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香嚴童子即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我聞如來教我諦觀諸有為相。我時辭佛宴晦清齋，見諸比丘燒沈水香，香氣寂然來入鼻中，我觀此氣非木、非空、非煙、非火，去無所著來無所從，由是意銷發明無漏，如來印我得香嚴號。塵氣倏滅妙香密圓，我從香嚴得阿羅漢。佛問圓通，如我所證，香嚴為上！」

藥王、藥上二法王子并在會中五百梵天即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我無始劫為世良醫，口中嘗此娑婆世界草木金石，名數凡有十萬八千，如是悉知苦醋鹹淡甘辛等味，并諸和合俱生變異，是冷是熱有毒無毒悉能遍知。承事如來了知味性非空、非有、非即身心、非離身心，分別味因從是開悟，蒙佛如來印我昆季藥王、藥上二菩薩名。今於會中為法王子，因味覺明位登菩薩。佛問圓通，如我所證，味因為上！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥王、藥上二法王子并在會中五百梵天即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我無始劫為世良醫，口中嘗此娑婆世界草木金石，名數凡有十萬八千，如是悉知苦醋鹹淡甘辛等味，并諸和合俱生變異，是冷是熱有毒無毒悉能遍知。承事如來了知味性非空、非有、非即身心、非離身心，分別味因從是開悟，蒙佛如來印我昆季藥王、藥上二菩薩名。今於會中為法王子，因味覺明位登菩薩。佛問圓通，如我所證，味因為上！」

跋陀婆羅并其同伴十六開士即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我等先於威音王佛聞法出家，於浴僧時隨例入室，忽悟水因既不洗塵亦不洗體，中間安然，得無所有。宿習無忘乃至今時從佛出家，令得無學，彼佛名我跋陀婆羅。妙觸宣明，成佛子住。佛問圓通，如我所證，觸因為上！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋陀婆羅并其同伴十六開士即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我等先於威音王佛聞法出家，於浴僧時隨例入室，忽悟水因既不洗塵亦不洗體，中間安然，得無所有。宿習無忘乃至今時從佛出家，令得無學，彼佛名我跋陀婆羅。妙觸宣明，成佛子住。佛問圓通，如我所證，觸因為上！」

摩訶迦葉及紫金光比丘尼等即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我於往劫於此界中，有佛出世名日月燈，我得親近聞法修學，佛滅度後供養舍利、然燈續明，以紫光金塗佛形像，自爾已來世世生生身常圓滿紫金光聚，此紫金光比丘尼等，即我眷屬，同時發心，我觀世間六塵變壞，唯以空寂修於滅盡，身心乃能度百千劫猶如彈指。我以空法，成阿羅漢。世尊說我頭陀為最，妙法開明銷滅諸漏。佛問圓通，如我所證，法因為上！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶迦葉及紫金光比丘尼等即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我於往劫於此界中，有佛出世名日月燈，我得親近聞法修學，佛滅度後供養舍利、然燈續明，以紫光金塗佛形像，自爾已來世世生生身常圓滿紫金光聚，此紫金光比丘尼等，即我眷屬，同時發心，我觀世間六塵變壞，唯以空寂修於滅盡，身心乃能度百千劫猶如彈指。我以空法，成阿羅漢。世尊說我頭陀為最，妙法開明銷滅諸漏。佛問圓通，如我所證，法因為上！」

阿那律陀即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我初出家常樂睡眠，如來訶我為畜生類，我聞佛訶啼泣自責，七日不眠失其雙目，世尊示我樂見照明金剛三昧，我不因眼觀見十方，精真洞然如觀掌果，如來印我成阿羅漢。佛問圓通，如我所證，旋見循元斯為第一！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿那律陀即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我初出家常樂睡眠，如來訶我為畜生類，我聞佛訶啼泣自責，七日不眠失其雙目，世尊示我樂見照明金剛三昧，我不因眼觀見十方，精真洞然如觀掌果，如來印我成阿羅漢。佛問圓通，如我所證，旋見循元斯為第一！」

周利槃特迦即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我闕誦持無多聞性，最初值佛聞法出家，憶持如來一句伽陀，於一百日得前遺後、得後遺前，佛愍我愚教我安居調出入息。我時觀息微細窮盡，生住異滅諸行剎那，其心豁然得大無礙，乃至漏盡成阿羅漢，住佛座下印成無學。佛問圓通，如我所證，返息循空斯為第一！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周利槃特迦即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我闕誦持無多聞性，最初值佛聞法出家，憶持如來一句伽陀，於一百日得前遺後、得後遺前，佛愍我愚教我安居調出入息。我時觀息微細窮盡，生住異滅諸行剎那，其心豁然得大無礙，乃至漏盡成阿羅漢，住佛座下印成無學。佛問圓通，如我所證，返息循空斯為第一！」

驕梵鉢提即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我有口業，於過去劫輕弄沙門，世世生生有牛呞病，如來示我一味清淨心地法門，我得滅心入三摩地，觀味之知非體非物，應念得超世間諸漏，內脫身心外遺世界，遠離三有如鳥出籠，離垢銷塵法眼清淨成阿羅漢，如來親印登無學道。佛問圓通，如我所證，還味旋知斯為第一！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 驕梵鉢提即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我有口業，於過去劫輕弄沙門，世世生生有牛呞病，如來示我一味清淨心地法門，我得滅心入三摩地，觀味之知非體非物，應念得超世間諸漏，內脫身心外遺世界，遠離三有如鳥出籠，離垢銷塵法眼清淨成阿羅漢，如來親印登無學道。佛問圓通，如我所證，還味旋知斯為第一！」

畢陵伽婆蹉即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我初發心從佛入道，數聞如來說諸世間不可樂事，乞食城中心思法門，不覺路中毒刺傷足，舉身疼痛我念有知，知此深痛雖覺覺痛，覺清淨心無痛痛覺，我又思惟如是一身寧有雙覺？攝念未久身心忽空，三七日中諸漏虛盡成阿羅漢，得親印記發明無學。佛問圓通，如我所證，純覺遺身斯為第一！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢陵伽婆蹉即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我初發心從佛入道，數聞如來說諸世間不可樂事，乞食城中心思法門，不覺路中毒刺傷足，舉身疼痛我念有知，知此深痛雖覺覺痛，覺清淨心無痛痛覺，我又思惟如是一身寧有雙覺？攝念未久身心忽空，三七日中諸漏虛盡成阿羅漢，得親印記發明無學。佛問圓通，如我所證，純覺遺身斯為第一！」

須菩提即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我曠劫來心得無礙，自憶受生如恒河沙，初在母胎即知空寂，如是乃至十方成空，亦令眾生證得空性，蒙如來發性覺真空，空性圓明得阿羅漢，頓入如來寶明空海，同佛知見印成無學，解脫性空我為無上。佛問圓通，如我所證，諸相入非非所非盡，旋法歸無斯為第一！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我曠劫來心得無礙，自憶受生如恒河沙，初在母胎即知空寂，如是乃至十方成空，亦令眾生證得空性，蒙如來發性覺真空，空性圓明得阿羅漢，頓入如來寶明空海，同佛知見印成無學，解脫性空我為無上。佛問圓通，如我所證，諸相入非非所非盡，旋法歸無斯為第一！」

舍利弗即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我曠劫來心見清淨，如是受生如恒河沙，世出世間種種變化，一見則通獲無障礙，我於路中逢迦葉波，兄弟相逐宣說因緣，悟心無際從佛出家，見覺明圓得大無畏，成阿羅漢為佛長子，從佛口生從法化生。佛問圓通，如我所證，心見發光光極知見斯為第一！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我曠劫來心見清淨，如是受生如恒河沙，世出世間種種變化，一見則通獲無障礙，我於路中逢迦葉波，兄弟相逐宣說因緣，悟心無際從佛出家，見覺明圓得大無畏，成阿羅漢為佛長子，從佛口生從法化生。佛問圓通，如我所證，心見發光光極知見斯為第一！」

普賢菩薩即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我已曾與恒沙如來為法王子，十方如來教其弟子，菩薩根者修普賢行，從我立名。世尊！我用心聞，分別眾生所有知見，若於他方恒沙界外，有一眾生心中發明普賢行者，我於爾時乘六牙象，分身百千皆至其處，縱彼障深未得見我，我與其人暗中摩頂，擁護安慰令其成就。佛問圓通，我說本因，心聞發明分別自在斯為第一！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我已曾與恒沙如來為法王子，十方如來教其弟子，菩薩根者修普賢行，從我立名。世尊！我用心聞，分別眾生所有知見，若於他方恒沙界外，有一眾生心中發明普賢行者，我於爾時乘六牙象，分身百千皆至其處，縱彼障深未得見我，我與其人暗中摩頂，擁護安慰令其成就。佛問圓通，我說本因，心聞發明分別自在斯為第一！」

孫陀羅難陀即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我初出家從佛入道，雖具戒律，於三摩提，心常散動未獲無漏。世尊教我及俱絺羅觀鼻端白，我初諦觀經三七日，見鼻中氣出入如煙，身心內明圓洞世界，遍成虛淨猶如瑠璃，煙相漸銷鼻息成白，心開漏盡，諸出入息化為光明，照十方界得阿羅漢，世尊記我當得菩提。佛問圓通，我以銷息息久發明，明圓滅漏斯為第一！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孫陀羅難陀即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我初出家從佛入道，雖具戒律，於三摩提，心常散動未獲無漏。世尊教我及俱絺羅觀鼻端白，我初諦觀經三七日，見鼻中氣出入如煙，身心內明圓洞世界，遍成虛淨猶如瑠璃，煙相漸銷鼻息成白，心開漏盡，諸出入息化為光明，照十方界得阿羅漢，世尊記我當得菩提。佛問圓通，我以銷息息久發明，明圓滅漏斯為第一！」

富樓那彌多羅尼子即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我曠劫來辯才無礙，宣說苦空深達實相，如是乃至恒沙如來祕密法門，我於眾中微妙開示得無所畏。世尊知我有大辯才，以音聲輪教我發揚，我於佛前助佛轉輪，因師子吼成阿羅漢，世尊印我說法無上。佛問圓通，我以法音降伏魔怨銷滅諸漏斯為第一！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富樓那彌多羅尼子即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我曠劫來辯才無礙，宣說苦空深達實相，如是乃至恒沙如來祕密法門，我於眾中微妙開示得無所畏。世尊知我有大辯才，以音聲輪教我發揚，我於佛前助佛轉輪，因師子吼成阿羅漢，世尊印我說法無上。佛問圓通，我以法音降伏魔怨銷滅諸漏斯為第一！」

優波離即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我親隨佛踰城出家，親觀如來六年勤苦，親見如來降伏諸魔制諸外道，解脫世間貪欲諸漏，承佛教戒如是乃至三千威儀、八萬微細，性業、遮業悉皆清淨，身心寂滅成阿羅漢，我是如來眾中綱紀，親印我心持戒修身眾推無上。佛問圓通，我以執身身得自在，次第執心心得通達，然後身心一切通利斯為第一！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優波離即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我親隨佛踰城出家，親觀如來六年勤苦，親見如來降伏諸魔制諸外道，解脫世間貪欲諸漏，承佛教戒如是乃至三千威儀、八萬微細，性業、遮業悉皆清淨，身心寂滅成阿羅漢，我是如來眾中綱紀，親印我心持戒修身眾推無上。佛問圓通，我以執身身得自在，次第執心心得通達，然後身心一切通利斯為第一！」

大目犍連即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我初於路乞食逢遇優樓頻螺、伽耶、那提三迦葉波，宣說如來因緣深義，我頓發心得大通達，如來惠我袈裟著身鬚髮自落，我遊十方得無罣礙，神通發明推為無上，成阿羅漢。寧唯世尊，十方如來歎我神力，圓明清淨自在無畏。佛問圓通，我以旋湛心光發宣，如澄濁流久成清瑩斯為第一！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大目犍連即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我初於路乞食逢遇優樓頻螺、伽耶、那提三迦葉波，宣說如來因緣深義，我頓發心得大通達，如來惠我袈裟著身鬚髮自落，我遊十方得無罣礙，神通發明推為無上，成阿羅漢。寧唯世尊，十方如來歎我神力，圓明清淨自在無畏。佛問圓通，我以旋湛心光發宣，如澄濁流久成清瑩斯為第一！」

烏芻瑟摩於如來前，合掌頂禮佛之雙足而白佛言：「我常先憶，久遠劫前性多貪欲，有佛出世名曰空王，說多婬人成猛火聚，教我遍觀百骸四𨈛，諸冷暖氣神光內凝，化多婬心成智慧火，從是諸佛皆呼召我名為火頭，我以火光三昧力故成阿羅漢。心發大願，諸佛成道，我為力士親伏魔怨。佛問圓通，我以諦觀身心暖觸無礙流通，諸漏既銷生大寶焰登無上覺斯為第一！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 烏芻瑟摩於如來前，合掌頂禮佛之雙足而白佛言：「我常先憶，久遠劫前性多貪欲，有佛出世名曰空王，說多婬人成猛火聚，教我遍觀百骸四𨈛，諸冷暖氣神光內凝，化多婬心成智慧火，從是諸佛皆呼召我名為火頭，我以火光三昧力故成阿羅漢。心發大願，諸佛成道，我為力士親伏魔怨。佛問圓通，我以諦觀身心暖觸無礙流通，諸漏既銷生大寶焰登無上覺斯為第一！」

持地菩薩即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我念往昔普光如來出現於世，我為比丘，常於一切要路、津口、田地、險隘，有不如法妨損車馬，我皆平填，或作橋梁、或負沙土，如是勤苦經無量佛出現於世，或有眾生於闤闠處，要人擎物我先為擎，至其所詣放物即行不取其直。毘舍浮佛現在世時，世多饑荒，我為負人，無問遠近唯取一錢，或有車牛被於泥溺，我有神力為其推輪拔其苦惱，時國大王延佛設齋，我於爾時平地待佛，毘舍如來摩頂謂我：『當平心地，則世界地一切皆平。』我即心開，見身微塵與造世界所有微塵等無差別，微塵自性不相觸摩，乃至刀兵亦無所觸，我於法性悟無生忍成阿羅漢。迴心今入菩薩位中，聞諸如來宣妙蓮華佛知見地，我先證明而為上首。佛問圓通，我以諦觀身界二塵等無差別，本如來藏虛妄發塵，塵銷智圓成無上道斯為第一！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持地菩薩即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我念往昔普光如來出現於世，我為比丘，常於一切要路、津口、田地、險隘，有不如法妨損車馬，我皆平填，或作橋梁、或負沙土，如是勤苦經無量佛出現於世，或有眾生於闤闠處，要人擎物我先為擎，至其所詣放物即行不取其直。毘舍浮佛現在世時，世多饑荒，我為負人，無問遠近唯取一錢，或有車牛被於泥溺，我有神力為其推輪拔其苦惱，時國大王延佛設齋，我於爾時平地待佛，毘舍如來摩頂謂我：『當平心地，則世界地一切皆平。』我即心開，見身微塵與造世界所有微塵等無差別，微塵自性不相觸摩，乃至刀兵亦無所觸，我於法性悟無生忍成阿羅漢。迴心今入菩薩位中，聞諸如來宣妙蓮華佛知見地，我先證明而為上首。佛問圓通，我以諦觀身界二塵等無差別，本如來藏虛妄發塵，塵銷智圓成無上道斯為第一！」

月光童子即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我憶往昔恒河沙劫，有佛出世名為水天，教諸菩薩修習水精入三摩地，觀於身中水性無奪，初從涕唾如是窮盡津液、精血、大小便利，身中漩澓水性一同，見水身中與世界外浮幢王剎諸香水海等無差別。我於是時初成此觀，但見其水未得無身，當為比丘室中安禪，我有弟子窺窓觀室，唯見清水遍在屋中了無所見，童稚無知取一瓦礫投於水內，激水作聲顧盻而去，我出定後頓覺心痛，如舍利弗遭違害鬼，我自思惟：『今我已得阿羅漢道久離病緣，云何今日忽生心痛，將無退失？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月光童子即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我憶往昔恒河沙劫，有佛出世名為水天，教諸菩薩修習水精入三摩地，觀於身中水性無奪，初從涕唾如是窮盡津液、精血、大小便利，身中漩澓水性一同，見水身中與世界外浮幢王剎諸香水海等無差別。我於是時初成此觀，但見其水未得無身，當為比丘室中安禪，我有弟子窺窓觀室，唯見清水遍在屋中了無所見，童稚無知取一瓦礫投於水內，激水作聲顧盻而去，我出定後頓覺心痛，如舍利弗遭違害鬼，我自思惟：『今我已得阿羅漢道久離病緣，云何今日忽生心痛，將無退失？』

「爾時，童子捷來我前說如上事，我則告言：『汝更見水，可即開門入此水中除去瓦礫。』童子奉教，後入定時還復見水瓦礫宛然，開門除出，我後出定身質如初，逢無量佛如是至於山海自在通王如來，方得亡身，與十方界諸香水海，性合真空無二無別，今於如來得童真名預菩薩會。佛問圓通，我以水性一味流通，得無生忍圓滿菩提斯為第一！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，童子捷來我前說如上事，我則告言：『汝更見水，可即開門入此水中除去瓦礫。』童子奉教，後入定時還復見水瓦礫宛然，開門除出，我後出定身質如初，逢無量佛如是至於山海自在通王如來，方得亡身，與十方界諸香水海，性合真空無二無別，今於如來得童真名預菩薩會。佛問圓通，我以水性一味流通，得無生忍圓滿菩提斯為第一！」

瑠璃光法王子即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我憶往昔經恒沙劫，有佛出世名無量聲，開示菩薩本覺妙明，觀此世界及眾生身，皆是妄緣風力所轉。我於爾時，觀界安立、觀世動時、觀身動止、觀心動念，諸動無二等無差別，我時了覺此群動性，來無所從去無所至，十方微塵顛倒眾生同一虛妄，如是乃至三千大千，一世界內所有眾生，如一器中貯百蚊蚋啾啾亂鳴，於分寸中鼓發狂鬧。逢佛未幾得無生忍，爾時心開，乃見東方不動佛國，為法王子事十方佛，身心發光洞徹無礙。佛問圓通，我以觀察風力無依，悟菩提心入三摩地，合十方佛傳一妙心斯為第一！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瑠璃光法王子即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我憶往昔經恒沙劫，有佛出世名無量聲，開示菩薩本覺妙明，觀此世界及眾生身，皆是妄緣風力所轉。我於爾時，觀界安立、觀世動時、觀身動止、觀心動念，諸動無二等無差別，我時了覺此群動性，來無所從去無所至，十方微塵顛倒眾生同一虛妄，如是乃至三千大千，一世界內所有眾生，如一器中貯百蚊蚋啾啾亂鳴，於分寸中鼓發狂鬧。逢佛未幾得無生忍，爾時心開，乃見東方不動佛國，為法王子事十方佛，身心發光洞徹無礙。佛問圓通，我以觀察風力無依，悟菩提心入三摩地，合十方佛傳一妙心斯為第一！」

虛空藏菩薩即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我與如來定光佛所得無邊身，爾時手執四大寶珠，照明十方微塵佛剎化成虛空，又於自心現大圓鏡，內放十種微妙寶光流灌十方，盡虛空際諸幢王剎來入鏡內涉入我身，身同虛空不相妨礙，身能善入微塵國土，廣行佛事得大隨順，此大神力由我諦觀，四大無依妄想生滅，虛空無二佛國本同，於同發明得無生忍。佛問圓通，我以觀察虛空無邊入三摩地妙力圓明斯為第一！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏菩薩即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我與如來定光佛所得無邊身，爾時手執四大寶珠，照明十方微塵佛剎化成虛空，又於自心現大圓鏡，內放十種微妙寶光流灌十方，盡虛空際諸幢王剎來入鏡內涉入我身，身同虛空不相妨礙，身能善入微塵國土，廣行佛事得大隨順，此大神力由我諦觀，四大無依妄想生滅，虛空無二佛國本同，於同發明得無生忍。佛問圓通，我以觀察虛空無邊入三摩地妙力圓明斯為第一！」

彌勒菩薩即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我憶往昔經微塵劫，有佛出世名日月燈明，我從彼佛而得出家，心重世名好遊族姓。爾時，世尊教我修習唯心識定入三摩地，歷劫已來以此三昧事恒沙佛，求世名心歇滅無有，至然燈佛出現於世，我乃得成無上妙圓識心三昧，乃至盡空如來國土淨穢有無，皆是我心變化所現。世尊！我了如是唯心識故，識性流出無量如來，今得授記次補佛處。佛問圓通，我以諦觀十方唯識，識心圓明入圓成實，遠離依他及遍計執得無生忍斯為第一！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我憶往昔經微塵劫，有佛出世名日月燈明，我從彼佛而得出家，心重世名好遊族姓。爾時，世尊教我修習唯心識定入三摩地，歷劫已來以此三昧事恒沙佛，求世名心歇滅無有，至然燈佛出現於世，我乃得成無上妙圓識心三昧，乃至盡空如來國土淨穢有無，皆是我心變化所現。世尊！我了如是唯心識故，識性流出無量如來，今得授記次補佛處。佛問圓通，我以諦觀十方唯識，識心圓明入圓成實，遠離依他及遍計執得無生忍斯為第一！」

大勢至法王子與其同倫五十二菩薩即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我憶往昔恒河沙劫，有佛出世名無量光，十二如來相繼一劫，其最後佛名超日月光，彼佛教我念佛三昧。譬如有人，一專為憶一人專忘，如是二人若逢不逢、或見非見，二人相憶二憶念深，如是乃至從生至生，同於形影不相乖異，十方如來憐念眾生如母憶子，若子逃逝雖憶何為？子若憶母如母憶時，母子歷生不相違遠，若眾生心憶佛念佛，現前當來必定見佛去佛不遠，不假方便自得心開，如染香人身有香氣，此則名曰香光莊嚴。我本因地以念佛心入無生忍，今於此界攝念佛人歸於淨土。佛問圓通，我無選擇，都攝六根，淨念相繼得三摩地斯為第一！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大勢至法王子與其同倫五十二菩薩即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我憶往昔恒河沙劫，有佛出世名無量光，十二如來相繼一劫，其最後佛名超日月光，彼佛教我念佛三昧。譬如有人，一專為憶一人專忘，如是二人若逢不逢、或見非見，二人相憶二憶念深，如是乃至從生至生，同於形影不相乖異，十方如來憐念眾生如母憶子，若子逃逝雖憶何為？子若憶母如母憶時，母子歷生不相違遠，若眾生心憶佛念佛，現前當來必定見佛去佛不遠，不假方便自得心開，如染香人身有香氣，此則名曰香光莊嚴。我本因地以念佛心入無生忍，今於此界攝念佛人歸於淨土。佛問圓通，我無選擇，都攝六根，淨念相繼得三摩地斯為第一！」