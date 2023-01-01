受五戒八戒文(海) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受五戒八戒文(海)

八戒文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八戒文

第一稽首請證明品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一稽首請證明品

弟子眾等，稽首和南虛空法界無上種智，乘形紀身成正覺者，摩訶般若方廣一乘，十地聖人三賢大士，虛空幽顯主異諸神，色無色天梵王眷屬，護世帝釋輔翼諸官，冥道曹寮焰魔羅主。惟願今日，以淨天眼見於眾人，虔恭志誠一心奉請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子眾等，稽首和南虛空法界無上種智，乘形紀身成正覺者，摩訶般若方廣一乘，十地聖人三賢大士，虛空幽顯主異諸神，色無色天梵王眷屬，護世帝釋輔翼諸官，冥道曹寮焰魔羅主。惟願今日，以淨天眼見於眾人，虔恭志誠一心奉請。

第二洗懺往業品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二洗懺往業品

弟子眾等合道場人，無始時來至于今日，積罪無量難測邊涯，造愆累生罕究其際。於三寶所起不信心，對十方尊行非梵行。縱身殺害偷盜邪非，縱口妄言綺語惡罵，縱心貪欲瞋恚愚癡。從此廣生無邊惡業，循環三有沒溺四流，五蓋覆心十纏迷性，長居凡品解脫無期。梵曰懺摩此云悔過，從今已後斷相續心，往昔罪愆總願消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子眾等合道場人，無始時來至于今日，積罪無量難測邊涯，造愆累生罕究其際。於三寶所起不信心，對十方尊行非梵行。縱身殺害偷盜邪非，縱口妄言綺語惡罵，縱心貪欲瞋恚愚癡。從此廣生無邊惡業，循環三有沒溺四流，五蓋覆心十纏迷性，長居凡品解脫無期。梵曰懺摩此云悔過，從今已後斷相續心，往昔罪愆總願消滅。

第三得戒三歸品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三得戒三歸品

弟子眾等合道場人，歸依佛兩足尊，歸依法離欲尊，歸依僧眾中尊，惟願三寶慈悲證明哀憐攝受(三說)。弟子眾等合道場人，歸依佛竟，歸依法竟，歸依僧竟，我受八戒近住律儀，願尊憶持慈悲護念(三說)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子眾等合道場人，歸依佛兩足尊，歸依法離欲尊，歸依僧眾中尊，惟願三寶慈悲證明哀憐攝受(三說)。弟子眾等合道場人，歸依佛竟，歸依法竟，歸依僧竟，我受八戒近住律儀，願尊憶持慈悲護念(三說)。

第四問持說品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四問持說品

諸佛子等諦聽：言八戒者，所謂一不殺、二不盜、三不染欲、四不妄語、五不飲酒食肉、六不香油塗身及鬘花莊飾、七不作倡伎樂故往觀聽、八不上高大床及過中食。始於今時，至明清旦，一日一夜隨佛出家，於其中閒不得犯。能持否？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛子等諦聽：言八戒者，所謂一不殺、二不盜、三不染欲、四不妄語、五不飲酒食肉、六不香油塗身及鬘花莊飾、七不作倡伎樂故往觀聽、八不上高大床及過中食。始於今時，至明清旦，一日一夜隨佛出家，於其中閒不得犯。能持否？

第五迴向發願品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五迴向發願品

弟子眾等合道場人，受戒善緣盡將迴向法界含生，願妄執情袪愚癡障盡，無分別智明了現前，有相行門熾然修學，華藏世界遍歷遊從，如來藏心深契根本，未證者證未圓者圓，眾生海中總願成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子眾等合道場人，受戒善緣盡將迴向法界含生，願妄執情袪愚癡障盡，無分別智明了現前，有相行門熾然修學，華藏世界遍歷遊從，如來藏心深契根本，未證者證未圓者圓，眾生海中總願成佛。

《五戒文》 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《五戒文》

一切凡夫迷本覺性，隨妄流轉居三有中，遂六趣區分人天隔越。佛有五戒令人奉持，從方便門入實相理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切凡夫迷本覺性，隨妄流轉居三有中，遂六趣區分人天隔越。佛有五戒令人奉持，從方便門入實相理。

第一發誠稽請章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一發誠稽請章

弟子眾等合道場人，仰啟十方虛空法界成正覺者，轉法輪者般涅槃者，是我等輩真善知識，醫王大師攝受我故。無邊法藏一味醍醐，半滿圓音摩訶衍教，是我良藥、是我舟航，於生死河濟度我故。三乘聖眾八輩比丘，趣寂聲聞漏悲菩薩，於我等輩生憐愍心，如看病人救護我故。惟願三寶弘誓願力不思議力，於真性內起無緣慈，於今日時受我等請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子眾等合道場人，仰啟十方虛空法界成正覺者，轉法輪者般涅槃者，是我等輩真善知識，醫王大師攝受我故。無邊法藏一味醍醐，半滿圓音摩訶衍教，是我良藥、是我舟航，於生死河濟度我故。三乘聖眾八輩比丘，趣寂聲聞漏悲菩薩，於我等輩生憐愍心，如看病人救護我故。惟願三寶弘誓願力不思議力，於真性內起無緣慈，於今日時受我等請。

第二悔過先罪章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二悔過先罪章

弟子眾等合道場人，曠劫愚迷至于今日，於第一義不明了故，生諸障門煩惱所知，迷事迷理，觸境起業、隨緣造愆，身起三支、口犯四過、意三業行轉轉逾深，如沙如塵其數無量。不覺身篋盛四毒蛇、五旃陀羅、六入空聚，受詐親善眾多惡緣，驅馳識心五趣循轉。從此積集八萬四千人間過非，無惡不造。始於今日省察身心，披陳佛前總願消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子眾等合道場人，曠劫愚迷至于今日，於第一義不明了故，生諸障門煩惱所知，迷事迷理，觸境起業、隨緣造愆，身起三支、口犯四過、意三業行轉轉逾深，如沙如塵其數無量。不覺身篋盛四毒蛇、五旃陀羅、六入空聚，受詐親善眾多惡緣，驅馳識心五趣循轉。從此積集八萬四千人間過非，無惡不造。始於今日省察身心，披陳佛前總願消滅。

第三轉邪歸敬章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三轉邪歸敬章

弟子眾等合道場人，歸依佛無上尊，歸依法離欲尊，歸依僧眾中尊。自從今日以佛為師，更不歸餘邪魔外道，惟願三寶慈悲證明哀憐攝受(三說)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子眾等合道場人，歸依佛無上尊，歸依法離欲尊，歸依僧眾中尊。自從今日以佛為師，更不歸餘邪魔外道，惟願三寶慈悲證明哀憐攝受(三說)。

弟子眾等合道場人，歸依佛竟，歸依法竟，歸依僧竟。是佛、婆伽婆、多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，是我大師，我今歸依，願佛攝受(三說)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子眾等合道場人，歸依佛竟，歸依法竟，歸依僧竟。是佛、婆伽婆、多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，是我大師，我今歸依，願佛攝受(三說)。

第四說相合修章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四說相合修章

佛子諦聽：言優婆塞戒者，所謂一不殺、二不盜、三不邪行、四不妄語、五不飲酒食肉。始於今時盡未來際，於其中間不得犯。能持否？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子諦聽：言優婆塞戒者，所謂一不殺、二不盜、三不邪行、四不妄語、五不飲酒食肉。始於今時盡未來際，於其中間不得犯。能持否？

第五迴向願海章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五迴向願海章

弟子眾等合道場人，向來受戒，迴向菩提真如性海。四流三有一切眾生，總願發心修普賢行。不斷佛種生如來家，還將大悲展轉開示。獲髻中寶得衣裏珠，當坐道場總願成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子眾等合道場人，向來受戒，迴向菩提真如性海。四流三有一切眾生，總願發心修普賢行。不斷佛種生如來家，還將大悲展轉開示。獲髻中寶得衣裏珠，當坐道場總願成佛。