火吽軌別錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火吽軌別錄

東北方大自在天王明： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東北方大自在天王明：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ ī śa nā ye svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ ī śa nā ye svā hā

東方帝釋天王明： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方帝釋天王明：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ i ndā ya svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ i ndā ya svā hā

東南方火天王明： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東南方火天王明：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ a gna ye svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ a gna ye svā hā

南方炎魔羅天王明： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南方炎魔羅天王明：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ yaṃ ma ya svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ yaṃ ma ya svā hā

西南方涅哩底(丁以反)天王明： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西南方涅哩底(丁以反)天王明：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ rā kṣa sā dhi pta ye svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ rā kṣa sā dhi pta ye svā hā

西方水天王明： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方水天王明：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ va ru ṇa ye svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ va ru ṇa ye svā hā

西北方風天王明： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西北方風天王明：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ vā ya ve svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ vā ya ve svā hā

北方毘沙門天王明： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北方毘沙門天王明：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ ya kṣa dhi dya dha ri svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ ya kṣa dhi dya dha ri svā hā

上方大梵天王明(帝釋右)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上方大梵天王明(帝釋右)：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ pra ja pta ye svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ pra ja pta ye svā hā

下方地居天王明(水天左)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下方地居天王明(水天左)：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ dhṛ thi vye svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ dhṛ thi vye svā hā

日天子明(帝釋左)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日天子明(帝釋左)：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ a hya tya svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ a hya tya svā hā

月天子明(水天右)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月天子明(水天右)：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ ca ndrā ya svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ ca ndrā ya svā hā

諸星天子明(同月天位)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸星天子明(同月天位)：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ na kṣa tra de va ta ye svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ na kṣa tra de va ta ye svā hā

諸龍王明(同水天明)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸龍王明(同水天明)：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ me ghā śa ni ye svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ me ghā śa ni ye svā hā

一切使者及諸鬼神等明(於東北方散施)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切使者及諸鬼神等明(於東北方散施)：

「pi ci pi ci vi śa ca ṇaṃ svā hā gu gu bhū tā ṇaṃ svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「pi ci pi ci vi śa ca ṇaṃ svā hā gu gu bhū tā ṇaṃ svā hā

凡持誦不動尊真言，皆須作壇，壇法即後樣是。皆以青色、黑色花，燒沈香、安息香，隨時果子、飲食、燈火、香水供養。欲供養時，行者澡浴著新衣，先誦本尊真言，結本尊印，以杓取香水灑諸供養物，然後供養，名為淨護，即諸魔不能穢惡。兼用虛空庫心供養法，最不可思議。布置供養具訖，即誦三昧耶真言，辟除結界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡持誦不動尊真言，皆須作壇，壇法即後樣是。皆以青色、黑色花，燒沈香、安息香，隨時果子、飲食、燈火、香水供養。欲供養時，行者澡浴著新衣，先誦本尊真言，結本尊印，以杓取香水灑諸供養物，然後供養，名為淨護，即諸魔不能穢惡。兼用虛空庫心供養法，最不可思議。布置供養具訖，即誦三昧耶真言，辟除結界。

毘盧遮那三昧耶真言(著座誦真言結印)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧遮那三昧耶真言(著座誦真言結印)：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ a sa me tri sa me sa ma ye svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ a sa me tri sa me sa ma ye svā hā

右結三昧耶印(合掌是也)，印額、左右肩、心、喉，各誦前件真言一遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右結三昧耶印(合掌是也)，印額、左右肩、心、喉，各誦前件真言一遍。

即結不動尊印，誦不動尊真言七遍，左旋為辟除；又誦三遍，右旋為結界。結界已，即結鉤印(以二手內交竪右頭指)，請一切佛菩薩執金剛等，降集道場。鉤印真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即結不動尊印，誦不動尊真言七遍，左旋為辟除；又誦三遍，右旋為結界。結界已，即結鉤印(以二手內交竪右頭指)，請一切佛菩薩執金剛等，降集道場。鉤印真言曰：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ aḥ sa rva trā pra ti ha ta ta thā ga tāṃ kū śa bo dhi ca rya pa ri pū ra ka svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ aḥ sa rva trā pra ti ha ta ta thā ga tāṃ kū śa bo dhi ca rya pa ri pū ra ka svā hā

右誦一遍一鉤，三鉤已即觀一切諸佛菩薩無量聖眾等悉皆降集，然後坐禮拜、懺悔、發願、陳說所求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右誦一遍一鉤，三鉤已即觀一切諸佛菩薩無量聖眾等悉皆降集，然後坐禮拜、懺悔、發願、陳說所求。

然後結毘盧遮那心印(以無名小指外交，竪中指屈上節，令頭相拄以頭指各微屈，以頭附中指上節側，大母指外交之)，誦五字真言，如後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然後結毘盧遮那心印(以無名小指外交，竪中指屈上節，令頭相拄以頭指各微屈，以頭附中指上節側，大母指外交之)，誦五字真言，如後。

毘盧遮那降伏四魔解脫六趣滿足一切智智真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧遮那降伏四魔解脫六趣滿足一切智智真言曰：

「ā vi ra hūṃ khaṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「ā vi ra hūṃ khaṃ

右對尊像結前印，誦此真言七遍，然把數珠誦百遍乃至千遍，多多益善。然後結不動尊印(即劍印是也)，誦不動尊真言，曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右對尊像結前印，誦此真言七遍，然把數珠誦百遍乃至千遍，多多益善。然後結不動尊印(即劍印是也)，誦不動尊真言，曰：

「na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ ca ṇḍa ma hā ro ṣa ṇa spha ṭ ya hūṃ tra ṭ hāṃ māṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ ca ṇḍa ma hā ro ṣa ṇa spha ṭ ya hūṃ tra ṭ hāṃ māṃ

右對尊像結前印，誦此真言七遍，然後把數珠誦百遍乃至千遍，多多益善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右對尊像結前印，誦此真言七遍，然後把數珠誦百遍乃至千遍，多多益善。

念誦了，還須結本尊印，又誦真言七遍。又殷勤發願禮拜已，更結前三昧耶印，誦三昧耶真言三遍。更結劍印，左旋一匝解界已，觀諸聖眾各歸所土，然後出道場。行住坐臥心念本尊真言，不令閒斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念誦了，還須結本尊印，又誦真言七遍。又殷勤發願禮拜已，更結前三昧耶印，誦三昧耶真言三遍。更結劍印，左旋一匝解界已，觀諸聖眾各歸所土，然後出道場。行住坐臥心念本尊真言，不令閒斷。

不動尊施食真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不動尊施食真言：

「na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ tra ṭ a mo gha ca ṇḍa ro ṣa ro ṣa ṇa spha ṭ ya hūṃ tra ma ya tra ma ya hūṃ tra ṭ hāṃ māṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ tra ṭ a mo gha ca ṇḍa ro ṣa ro ṣa ṇa spha ṭ ya hūṃ tra ma ya tra ma ya hūṃ tra ṭ hāṃ māṃ

右每食常出一分食供養，誦此真言一遍，於一切處常得擁護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右每食常出一分食供養，誦此真言一遍，於一切處常得擁護。

澡浴真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 澡浴真言：

「oṃ cu svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ cu svā hā

右以水一抄誦前真言七遍，加持一抄水灑身，即當洗浴。如前施八方食，取豆、果、餅、飯、胡麻、粳米、塗香屑、諸華等，和水安瓶盆中，以歡喜心四方散之，施諸天鬼神。塗香末香眷屬，各以其真言施之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右以水一抄誦前真言七遍，加持一抄水灑身，即當洗浴。如前施八方食，取豆、果、餅、飯、胡麻、粳米、塗香屑、諸華等，和水安瓶盆中，以歡喜心四方散之，施諸天鬼神。塗香末香眷屬，各以其真言施之。

東北方自在天真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東北方自在天真言曰：

「oṃ ī śa na ya svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ī śa na ya svā hā

東方帝釋天真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方帝釋天真言曰：

「oṃ i ndra ye svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ i ndra ye svā hā

東南方火天真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東南方火天真言曰：

「oṃ a gna ye svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ a gna ye svā hā

東方琰魔王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方琰魔王真言曰：

「oṃ yaṃ ma ya svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ yaṃ ma ya svā hā

西南方羅剎娑真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西南方羅剎娑真言曰：

「oṃ ra kṣa sa a dhi pta ye svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ra kṣa sa a dhi pta ye svā hā

西方諸龍水神真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方諸龍水神真言曰：

「oṃ va ru ṇa ya svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va ru ṇa ya svā hā

西北方諸風神真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西北方諸風神真言曰：

「oṃ va ya ve svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va ya ve svā hā

北方諸夜叉真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北方諸夜叉真言曰：

「oṃ ya kṣa vi dya pta ya svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ya kṣa vi dya pta ya svā hā

上方施諸類鬼神真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上方施諸類鬼神真言曰：

「oṃ gu i gu ī maṃ sa ni bhū ta nāṃ svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ gu i gu ī maṃ sa ni bhū ta nāṃ svā hā

下方真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下方真言曰：

「oṃ pi ci pi ci vi śa ca nāṃ svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ pi ci pi ci vi śa ca nāṃ svā hā

如上作法施已，當淨手漱口還入壇中，禮佛菩薩如常念誦： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如上作法施已，當淨手漱口還入壇中，禮佛菩薩如常念誦：

「汝天親護者， 於諸佛導師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝天親護者， 於諸佛導師，

修行殊勝行， 淨地波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行殊勝行， 淨地波羅蜜。

如破魔軍眾， 釋師子救世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如破魔軍眾， 釋師子救世，

我亦降伏魔， 我畫曼荼羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我亦降伏魔， 我畫曼荼羅。」

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ vṛ thi vyai svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ vṛ thi vyai svā hā

火𤙖儀軌一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火𤙖儀軌一卷

護摩法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護摩法

「攬」字可觀菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「攬」字可觀菩提心。

先住【圖：T18p0939_01.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先住【圖：T18p0939_01.gif】

即請火天言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即請火天言：

「我今奉請， 火天之首， 火中之仙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今奉請， 火天之首， 火中之仙，

先行宗敬， 降臨此座， 納受護摩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先行宗敬， 降臨此座， 納受護摩。」

請火天真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請火天真言曰：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ a gna ye svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ a gna ye svā hā

又火天印呪：準根本印，唯改屈二中指如半環勢，頭勿相著。是一法印，請喚火天而供養之。若獻供畢發遣火天，則却伸二中指頭。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又火天印呪：準根本印，唯改屈二中指如半環勢，頭勿相著。是一法印，請喚火天而供養之。若獻供畢發遣火天，則却伸二中指頭。印呪曰：

「na mo bha ga va ti u ṣṇī ṣa ya e hye te ja mu li ne a gni ye svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na mo bha ga va ti u ṣṇī ṣa ya e hye te ja mu li ne a gni ye svā hā

是一印呪燒火天食。時之三遍，先請火天燒食供養後，乃燒食供養諸佛菩薩金剛及諸神呪等。火天呪言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是一印呪燒火天食。時之三遍，先請火天燒食供養後，乃燒食供養諸佛菩薩金剛及諸神呪等。火天呪言：

「oṃ a gna ye ha sya ha sya va ha na ya svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ a gna ye ha sya ha sya va ha na ya svā hā

事已，可火天發遣，用前火天呪印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 事已，可火天發遣，用前火天呪印。

火口東 或本有此圖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火口東 或本有此圖

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火𤙖儀軌音義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火𤙖儀軌音義

的(《韻會》：丁歷反。《說文》：明也。徐日光的然也。《增韻》：實也，又端也。又丁激反，遠貌明見也。亦的字，明也、曉也)。 脆(清歲反，易折也。言香脆餅食者，是胡脆餅歟)。 著銜蒸作(蓋是𩛞𩜶蒸餅等之類歟)。 柈(步干反，盤也)。 奠(大見反，定也，置也，薦也，陳也，調也)。 豆(大候反，量名也。《爾雅》：食器也。今上下合調置也)。 饌(上卷反，飲食也)。 芬(孚云反，香和也)。 葩(普加反，草華之白也。又「皅」字也。今上下合盛也)。 嚴被(被備也。同音故代用之)。 珤(古「寶」字也)。 餐(千丹、蒼千二反，吞也。無功而食祿曰素餐)。 酷(口告反，熟也)。 烈(力折反，威葉也。菓空敷榮謂之為酷烈也)。 低(當稽反也)。 塊(口清、口回二反也。堛，善逼反)。 瀘(撫屢浮也。滓陀武也)。 精(子清反，好也，明也，善也，靈也，正也)。 抹(叵達、叵結二反，糜也。糜，正皮也，饘也。䄞為糜碎，𮂦，止彼反，碎也，穰也，精也。今或「糜」也)。 抄(初教反，掠也，強取)。 糤(蘇旱反，餅也，熬稻粻餭。又作「饊」)。 菉豆(上音錄。王芻也)。 熅(郁文反，烟熅，無氣鬱烟也)。 勃(蒲沒反，健也，盛也。上府芻褒屢，下賀鄔縷也)。 爆(博教、普角二反，謂皮散起也)。 吒(都嫁反，噴也。上葩託銘驅，下曩樓)。 疇(真流類也)。 課(告臥反，誡也)。 秉(鄙直反，執也)。 類(力對反，絲節也)。 捏(乃結反，捺搦也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 的(《韻會》：丁歷反。《說文》：明也。徐日光的然也。《增韻》：實也，又端也。又丁激反，遠貌明見也。亦的字，明也、曉也)。 脆(清歲反，易折也。言香脆餅食者，是胡脆餅歟)。 著銜蒸作(蓋是𩛞𩜶蒸餅等之類歟)。 柈(步干反，盤也)。 奠(大見反，定也，置也，薦也，陳也，調也)。 豆(大候反，量名也。《爾雅》：食器也。今上下合調置也)。 饌(上卷反，飲食也)。 芬(孚云反，香和也)。 葩(普加反，草華之白也。又「皅」字也。今上下合盛也)。 嚴被(被備也。同音故代用之)。 珤(古「寶」字也)。 餐(千丹、蒼千二反，吞也。無功而食祿曰素餐)。 酷(口告反，熟也)。 烈(力折反，威葉也。菓空敷榮謂之為酷烈也)。 低(當稽反也)。 塊(口清、口回二反也。堛，善逼反)。 瀘(撫屢浮也。滓陀武也)。 精(子清反，好也，明也，善也，靈也，正也)。 抹(叵達、叵結二反，糜也。糜，正皮也，饘也。䄞為糜碎，𮂦，止彼反，碎也，穰也，精也。今或「糜」也)。 抄(初教反，掠也，強取)。 糤(蘇旱反，餅也，熬稻粻餭。又作「饊」)。 菉豆(上音錄。王芻也)。 熅(郁文反，烟熅，無氣鬱烟也)。 勃(蒲沒反，健也，盛也。上府芻褒屢，下賀鄔縷也)。 爆(博教、普角二反，謂皮散起也)。 吒(都嫁反，噴也。上葩託銘驅，下曩樓)。 疇(真流類也)。 課(告臥反，誡也)。 秉(鄙直反，執也)。 類(力對反，絲節也)。 捏(乃結反，捺搦也)。

火壇有三：一安穩，二富饒，三除怨。初安穩，即於露地撩治一壇，中畫佛坐蓮花坐，壇四面畫般若菩薩、聲聞、佛慈愍菩薩。畫佛相好。畫一朔，更畫阿鉢羅爾多淨居天龍王，壇中以香花供養。於壇西南角作火壇，高四指。於中穿火壇，方一肘，取白土塗爐中央。臺高四指，從輪一指，於中燒桑木或搆木、柿木，木長一搩手。取樹枝頭肥者，蘇、蜜、酪塗兩頭，一呪一燒。取大麥、小麥、蘇、蜜、酪、乳，一呪燒。滿一千八遍。一三時時別□□滿七日，或半月一月即息寂靜。著鮮白衣，於壇中念誦，即向火壇中作燒火法。用月一日起首，於黃昏作法，當爾之處淨居天集會，得成安穩法。面向北坐茅萆席上，結加趺坐，燒火壇，一日三時泥壇香花供養已，香自無針刺用供養，即得除滅一切災厄，亦得長命，除一切病，有無□變怪，並作此法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火壇有三：一安穩，二富饒，三除怨。初安穩，即於露地撩治一壇，中畫佛坐蓮花坐，壇四面畫般若菩薩、聲聞、佛慈愍菩薩。畫佛相好。畫一朔，更畫阿鉢羅爾多淨居天龍王，壇中以香花供養。於壇西南角作火壇，高四指。於中穿火壇，方一肘，取白土塗爐中央。臺高四指，從輪一指，於中燒桑木或搆木、柿木，木長一搩手。取樹枝頭肥者，蘇、蜜、酪塗兩頭，一呪一燒。取大麥、小麥、蘇、蜜、酪、乳，一呪燒。滿一千八遍。一三時時別□□滿七日，或半月一月即息寂靜。著鮮白衣，於壇中念誦，即向火壇中作燒火法。用月一日起首，於黃昏作法，當爾之處淨居天集會，得成安穩法。面向北坐茅萆席上，結加趺坐，燒火壇，一日三時泥壇香花供養已，香自無針刺用供養，即得除滅一切災厄，亦得長命，除一切病，有無□變怪，並作此法。

次說富饒火壇法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說富饒火壇法。

若欲作火法者，先須撩治一壇，中畫佛、四面觀音、大勢及諸大菩薩、梵天王、妙吉祥天、諸大藥叉、諸仙、大威德及訶利底母等，於此供養。此法用十五日起首，日欲昏時，面向東坐茅草圓席上，交□坐，著淨衣，發歡喜心。此時諸天集，時彼人作法，諸天歡喜，即得成就。於此壇外南邊作一大壇，方二肘，安修闊二指，穿土深一肘，中心臺闊一搩手，高四指。用赤土壇，於臺中從蓮花之香供養，燒搆木乳粥蘇酪等，或烏麻和飯亦得。一日三時，時別一千八遍。其木磔手，取樹枝柯指許麁者，蘇蜜乳酪塗兩頭一呪一燒，滿一千八遍或一百八遍，或七日或半月。如是作法，法即得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲作火法者，先須撩治一壇，中畫佛、四面觀音、大勢及諸大菩薩、梵天王、妙吉祥天、諸大藥叉、諸仙、大威德及訶利底母等，於此供養。此法用十五日起首，日欲昏時，面向東坐茅草圓席上，交□坐，著淨衣，發歡喜心。此時諸天集，時彼人作法，諸天歡喜，即得成就。於此壇外南邊作一大壇，方二肘，安修闊二指，穿土深一肘，中心臺闊一搩手，高四指。用赤土壇，於臺中從蓮花之香供養，燒搆木乳粥蘇酪等，或烏麻和飯亦得。一日三時，時別一千八遍。其木磔手，取樹枝柯指許麁者，蘇蜜乳酪塗兩頭一呪一燒，滿一千八遍或一百八遍，或七日或半月。如是作法，法即得成就。

三說降怨火壇法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三說降怨火壇法。

若欲降怨火法者，用黑月八日或十五日，或從夜半，於此時是諸惡鬼藥叉羅剎集會時，即作三角壇，□□向南，用黑土掃壇一肘，高三指，□闊二指，中捉三叉，取驢糞、駱駝糞、灰，取三種物泥壇。若有怨家相惱瞋心，即作此法。著赤衣或青衣，或更作大惡法取血染衣裳，胡蹲坐，是足相蹋，西向皺眉努眼咬齒，端身正直心出語壇。亦得取糠和芥子，一日三時泥壇，於其壇上龍臭花取棘針木撚火、苦練木埿□壇。亦得取糠和芥子，取自身血和，一呪一燒滿一千八遍。一日三時，時加如是燒，人骨，頭髮如是等物，發願瞋之，一呪一燒，稱名彼。此是降怨法，令前人長病、錢物散失、身死血出、身之節落，人不喜見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲降怨火法者，用黑月八日或十五日，或從夜半，於此時是諸惡鬼藥叉羅剎集會時，即作三角壇，□□向南，用黑土掃壇一肘，高三指，□闊二指，中捉三叉，取驢糞、駱駝糞、灰，取三種物泥壇。若有怨家相惱瞋心，即作此法。著赤衣或青衣，或更作大惡法取血染衣裳，胡蹲坐，是足相蹋，西向皺眉努眼咬齒，端身正直心出語壇。亦得取糠和芥子，一日三時泥壇，於其壇上龍臭花取棘針木撚火、苦練木埿□壇。亦得取糠和芥子，取自身血和，一呪一燒滿一千八遍。一日三時，時加如是燒，人骨，頭髮如是等物，發願瞋之，一呪一燒，稱名彼。此是降怨法，令前人長病、錢物散失、身死血出、身之節落，人不喜見。

又說都火壇法。深十六指，闊三十二指，東面著輪，南面三古叉，西面著龍，北面著跋折羅，中央著蓮花。余供養准前作之，又須□火星日起首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又說都火壇法。深十六指，闊三十二指，東面著輪，南面三古叉，西面著龍，北面著跋折羅，中央著蓮花。余供養准前作之，又須□火星日起首。

次說諸火天印法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說諸火天印法。

次說諸火神印。次說成就時節。若用五月中作法，決定有雨。若用三月中作法，決定有種種礙現。若用正月作法，決定有種種障礙。若用九月中作法，決之定有欻雷電。如是等月皆須十五日，有是等相現，決定成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說諸火神印。次說成就時節。若用五月中作法，決定有雨。若用三月中作法，決定有種種礙現。若用正月作法，決定有種種障礙。若用九月中作法，決之定有欻雷電。如是等月皆須十五日，有是等相現，決定成就。