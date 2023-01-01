蘇婆呼童子請問經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇婆呼童子請問經卷上

唐天竺三藏輸波迦羅奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐天竺三藏輸波迦羅奉 制譯

律分品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 律分品第一

爾時，執金剛菩薩大藥叉將，威力難思，光超千日，一心而住。於大會中，有一童子，名曰蘇婆呼，大悲淳厚。即從座起，虔誠頂禮執金剛足已，曲躬合掌白言：「大威尊者，我今抱疑日久，欲有少問，唯見聽許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，執金剛菩薩大藥叉將，威力難思，光超千日，一心而住。於大會中，有一童子，名曰蘇婆呼，大悲淳厚。即從座起，虔誠頂禮執金剛足已，曲躬合掌白言：「大威尊者，我今抱疑日久，欲有少問，唯見聽許。」

爾時，執金剛大藥叉將言：「汝所疑者，今恣汝問，我為汝決疑情斷除。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，執金剛大藥叉將言：「汝所疑者，今恣汝問，我為汝決疑情斷除。」

蘇婆呼童子曰：「我今恣問尊威聽許，我久疑者，遍觀一切世間出家在家善男女等，為求出離生死海故，求覓陀羅尼速成就法，節食持誦專心勤苦，如是修行仍不成就。唯願尊者分別解說不成就因緣及成就法。尊威悲光，能除眾生極重苦源；所演真言，復能破障；菩薩修因，行其六度，至極等妙，行願不虛；所施言教，皆為眾生，進趣菩提。何因眾生持誦真言不復獲果，尋師所求真言悉地上中下法，從日至月、月至經年、從年極至一形，具修苦行晝夜不闕亦無効驗？若以依法作不成者，此真言句不可依也；若須依者，先以行說一無證効。世尊設教，若能持誦真言，即得智慧得離無明；無明斷故，即寂滅解脫。若如此者，何故不得悉地果願？應棄真言，當順無明，何須勤苦持誦真言求於悉地？一切聖人教不妄施，眾生興心動念舉意求者，菩薩得他心智、滿眾生願、與第一樂，何故眾生求不滿願，苦者不獲樂果，令無量眾生墮疑謗中？我聞一切聖人皆不妄語，所施言教，眾生聞者依法修行，即見正道獲報無邊。云何作業而得果耶？ 為法不具耶？ 為不依時節耶？ 為不得日耶？ 為不得月耶？ 為不得星耶？ 為不得處所耶？ 為處所不淨耶？ 為供養不具足耶？ 為不得同伴耶？ 為不專心耶？ 為放逸耶？ 為坐多耶？ 為惛沈耶？ 為思想多耶？ 為身不淨耶？ 為衣不淨耶？ 為然燈不是耶？ 為食器不如法耶？ 為花不如法耶？ 為安食不如法耶？ 為酥酪乳不如法耶？ 為請佛、菩薩、金剛、天等鬼神等不如法耶？ 為持誦人犯觸食耶？ 為持誦人經過穢處耶？ 為持誦人共婦人同床坐臥耶？ 為持誦人犯食五辛耶？ 為持誦人盜佛法僧物耶？ 為持誦人劫奪一切眾生并欺孤窮人耶？ 為不行六度耶？ 為不供養佛、法、僧耶？ 為不供養一切善知識及一切眾生耶？ 為輕賤一切眾生耶？ 為呼摩不如法耶？ 為真言字句有加減耶？ 為藥味不周備耶？ 為器不如法耶？ 為下香水不如法耶？ 為不浴尊像耶？ 為不經行耶？ 為不坐禪耶？ 為洗手脚不淨耶？ 為不嚼楊枝耶？ 為漱口不淨耶？ 為洗淨不如法耶？ 為採花不如法耶？ 為弟子不如法耶？ 為弟子師主心有異耶？ 為弟子不如法辦食耶？ 為持誦人觸手污淨食耶？ 為呼摩時口吹火耶？ 為柴不如法耶？ 為將殘食供養佛耶？ 為持誦人為喫殘食耶？ 為持誦人二時不讀經耶？ 為違背師僧耶？ 為反逆父母耶？ 為不受師主教勅耶？ 為持誦人多談世事耶？ 為求名利耶？ 為求名聞耶？ 為熾然世法作業耶？ 為白月作法不如法耶？ 為黑月作 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇婆呼童子曰：「我今恣問尊威聽許，我久疑者，遍觀一切世間出家在家善男女等，為求出離生死海故，求覓陀羅尼速成就法，節食持誦專心勤苦，如是修行仍不成就。唯願尊者分別解說不成就因緣及成就法。尊威悲光，能除眾生極重苦源；所演真言，復能破障；菩薩修因，行其六度，至極等妙，行願不虛；所施言教，皆為眾生，進趣菩提。何因眾生持誦真言不復獲果，尋師所求真言悉地上中下法，從日至月、月至經年、從年極至一形，具修苦行晝夜不闕亦無効驗？若以依法作不成者，此真言句不可依也；若須依者，先以行說一無證効。世尊設教，若能持誦真言，即得智慧得離無明；無明斷故，即寂滅解脫。若如此者，何故不得悉地果願？應棄真言，當順無明，何須勤苦持誦真言求於悉地？一切聖人教不妄施，眾生興心動念舉意求者，菩薩得他心智、滿眾生願、與第一樂，何故眾生求不滿願，苦者不獲樂果，令無量眾生墮疑謗中？我聞一切聖人皆不妄語，所施言教，眾生聞者依法修行，即見正道獲報無邊。云何作業而得果耶？ 為法不具耶？ 為不依時節耶？ 為不得日耶？ 為不得月耶？ 為不得星耶？ 為不得處所耶？ 為處所不淨耶？ 為供養不具足耶？ 為不得同伴耶？ 為不專心耶？ 為放逸耶？ 為坐多耶？ 為惛沈耶？ 為思想多耶？ 為身不淨耶？ 為衣不淨耶？ 為然燈不是耶？ 為食器不如法耶？ 為花不如法耶？ 為安食不如法耶？ 為酥酪乳不如法耶？ 為請佛、菩薩、金剛、天等鬼神等不如法耶？ 為持誦人犯觸食耶？ 為持誦人經過穢處耶？ 為持誦人共婦人同床坐臥耶？ 為持誦人犯食五辛耶？ 為持誦人盜佛法僧物耶？ 為持誦人劫奪一切眾生并欺孤窮人耶？ 為不行六度耶？ 為不供養佛、法、僧耶？ 為不供養一切善知識及一切眾生耶？ 為輕賤一切眾生耶？ 為呼摩不如法耶？ 為真言字句有加減耶？ 為藥味不周備耶？ 為器不如法耶？ 為下香水不如法耶？ 為不浴尊像耶？ 為不經行耶？ 為不坐禪耶？ 為洗手脚不淨耶？ 為不嚼楊枝耶？ 為漱口不淨耶？ 為洗淨不如法耶？ 為採花不如法耶？ 為弟子不如法耶？ 為弟子師主心有異耶？ 為弟子不如法辦食耶？ 為持誦人觸手污淨食耶？ 為呼摩時口吹火耶？ 為柴不如法耶？ 為將殘食供養佛耶？ 為持誦人為喫殘食耶？ 為持誦人二時不讀經耶？ 為違背師僧耶？ 為反逆父母耶？ 為不受師主教勅耶？ 為持誦人多談世事耶？ 為求名利耶？ 為求名聞耶？ 為熾然世法作業耶？ 為白月作法不如法耶？ 為黑月作

法不如法耶？ 為五星失度不作法耶？ 為日月薄食不作法耶？ 為結界不如法耶？ 為護身不如法耶？ 為坐起不如法耶？ 為出入不如法耶？ 為喫食不如法耶？ 為正食時不想五部尊神主耶？ 為不想本部尊主耶？ 為大供養時結護一切諸食器，及飲食等不如法，為魔得便耶？ 為入精舍不作開門法耶？ 為欲念誦時，為逢黃門共語耶？ 為是共處女寡女語耶？ 為當不擇地坐耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法不如法耶？ 為五星失度不作法耶？ 為日月薄食不作法耶？ 為結界不如法耶？ 為護身不如法耶？ 為坐起不如法耶？ 為出入不如法耶？ 為喫食不如法耶？ 為正食時不想五部尊神主耶？ 為不想本部尊主耶？ 為大供養時結護一切諸食器，及飲食等不如法，為魔得便耶？ 為入精舍不作開門法耶？ 為欲念誦時，為逢黃門共語耶？ 為是共處女寡女語耶？ 為當不擇地坐耶？

「如是等污觸犯事，我今都不覺知，何況未來眾生曉悟此事？唯願尊者興大悲心，救護眾生，指授儀則念誦法門，兼作呼摩三種悉地，速證効驗，令未來眾生一一依此行，咸昇解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是等污觸犯事，我今都不覺知，何況未來眾生曉悟此事？唯願尊者興大悲心，救護眾生，指授儀則念誦法門，兼作呼摩三種悉地，速證効驗，令未來眾生一一依此行，咸昇解脫。」

爾時，執金剛菩薩大藥叉將，當聞蘇婆呼童子如是問已，須臾自言：「善哉，善哉！童子愍念諸眾生，慈悲遍覆，由如月光普照世間。緣汝此心極大悲故，已超大切諸大菩薩菩提心。莊嚴法門不求己樂，利益有情能忍大苦。是故菩薩，見眾生苦，菩薩亦苦；見眾生樂，菩薩亦樂。我觀汝心終不為己，利眾生故發如是問。汝今一心思惟諦受我法，吾當為汝分別解說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，執金剛菩薩大藥叉將，當聞蘇婆呼童子如是問已，須臾自言：「善哉，善哉！童子愍念諸眾生，慈悲遍覆，由如月光普照世間。緣汝此心極大悲故，已超大切諸大菩薩菩提心。莊嚴法門不求己樂，利益有情能忍大苦。是故菩薩，見眾生苦，菩薩亦苦；見眾生樂，菩薩亦樂。我觀汝心終不為己，利眾生故發如是問。汝今一心思惟諦受我法，吾當為汝分別解說。

「若有持誦一切真言法，先於諸佛深起敬心；次發無上菩提之心，為度眾生廣發大願，遠離貪癡憍慢等業；復於三寶深生珍重，亦應虔誠遵崇大金剛部。當須遠離殺、盜、邪婬、妄言、綺語、惡口、兩舌，亦不飲酒及以食肉。口雖念誦心意不善，常行邪見，以邪見故變為不善，得雜染果。譬如營田依時節作，種子若燋終不生芽。愚癡邪見亦復如是，假使行善終不獲果。是故應當遠離邪見，恒依正見而不動搖，修行十善增長甚深微妙之法。若有天、龍、阿修羅等，及食血肉諸惡鬼類，遊行世間損害有情，惱持誦人令心散亂，見正持我妙真言法時，彼等即生恐怖，此法與彼極相違故。使念誦人令退菩提，欲令彼等不損傷者，應須入此大三昧耶曼荼羅，以諸大聖眾及與諸天所居住處，是故名為大曼荼羅。又復須入作諸事法妙曼荼羅，又能使諸天神及魔宮等令調伏者，是故重更須入最勝明王大曼茶羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有持誦一切真言法，先於諸佛深起敬心；次發無上菩提之心，為度眾生廣發大願，遠離貪癡憍慢等業；復於三寶深生珍重，亦應虔誠遵崇大金剛部。當須遠離殺、盜、邪婬、妄言、綺語、惡口、兩舌，亦不飲酒及以食肉。口雖念誦心意不善，常行邪見，以邪見故變為不善，得雜染果。譬如營田依時節作，種子若燋終不生芽。愚癡邪見亦復如是，假使行善終不獲果。是故應當遠離邪見，恒依正見而不動搖，修行十善增長甚深微妙之法。若有天、龍、阿修羅等，及食血肉諸惡鬼類，遊行世間損害有情，惱持誦人令心散亂，見正持我妙真言法時，彼等即生恐怖，此法與彼極相違故。使念誦人令退菩提，欲令彼等不損傷者，應須入此大三昧耶曼荼羅，以諸大聖眾及與諸天所居住處，是故名為大曼荼羅。又復須入作諸事法妙曼荼羅，又能使諸天神及魔宮等令調伏者，是故重更須入最勝明王大曼茶羅。

「又入諸真言大曼荼羅，如上所說妙三昧耶者，令持誦人得滅罪故，是以應須數入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又入諸真言大曼荼羅，如上所說妙三昧耶者，令持誦人得滅罪故，是以應須數入。

「又入諸使者等妙曼荼羅，及餘無量明王妃等，如是普入福聚諸明所居住處曼荼羅已，一切諸魔遙見彼人，心懷大怖各自馳散。由數入諸曼荼羅故，為聖眾加被故，諸魔見此念誦人，由如金剛自在奮迅所居住處，由如火聚，並皆馳散，不能為害，世間所說及出世間諸明真言，速得成就。若不入此大曼荼羅者，不具慈悲及菩提心，不敬諸佛，歸外餘天，念持佛法真言者，即當自害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又入諸使者等妙曼荼羅，及餘無量明王妃等，如是普入福聚諸明所居住處曼荼羅已，一切諸魔遙見彼人，心懷大怖各自馳散。由數入諸曼荼羅故，為聖眾加被故，諸魔見此念誦人，由如金剛自在奮迅所居住處，由如火聚，並皆馳散，不能為害，世間所說及出世間諸明真言，速得成就。若不入此大曼荼羅者，不具慈悲及菩提心，不敬諸佛，歸外餘天，念持佛法真言者，即當自害。

「若念誦人，不辦遍入諸曼荼羅者，於中隨辨一三昧耶，深心恭敬禮拜灌頂師主，請乞灌頂，得灌頂已，隨其部中任作一業，能使一切藥叉、龍王及諸惡魔毘那夜迦猛害天等不能惱亂。持誦人先須持戒，譬如芽種皆依地生，由勤溉灌令芽生長。世尊所說別解脫法，清淨尸羅具應修行。若是俗流唯除僧服，自餘律儀悉皆無差。必須遠離諸雜染法，具行善逝敷演教門。真言法則亦復如是，念誦人若生疲倦，應讀大乘經典。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若念誦人，不辦遍入諸曼荼羅者，於中隨辨一三昧耶，深心恭敬禮拜灌頂師主，請乞灌頂，得灌頂已，隨其部中任作一業，能使一切藥叉、龍王及諸惡魔毘那夜迦猛害天等不能惱亂。持誦人先須持戒，譬如芽種皆依地生，由勤溉灌令芽生長。世尊所說別解脫法，清淨尸羅具應修行。若是俗流唯除僧服，自餘律儀悉皆無差。必須遠離諸雜染法，具行善逝敷演教門。真言法則亦復如是，念誦人若生疲倦，應讀大乘經典。

「又欲作滅罪者，向於空閑及清淨處，或以香泥或用妙砂，印塔以滿十萬，唯多最甚。內安緣起法身偈，或於舍利塔及尊像前，用塗香散花燒香然燈，懸幢幡蓋，及以妙音，讚歎供養諸佛，恒不斷絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又欲作滅罪者，向於空閑及清淨處，或以香泥或用妙砂，印塔以滿十萬，唯多最甚。內安緣起法身偈，或於舍利塔及尊像前，用塗香散花燒香然燈，懸幢幡蓋，及以妙音，讚歎供養諸佛，恒不斷絕。

「先須得好同伴，若無同伴得成就者，無有是處。譬如車乘闕其一輪，假令能善御者，亦不能進。念誦無伴亦復如是，縱使勤苦作業終亦不成。然彼伴侶須具智慧，淨潔端嚴、族姓生者；勇健無怖、能調諸根、樂捨力者；能忍飢渴寒暑苦惱，不生退者：樂供養和上、闍梨，常懷恩義：於三寶處，深心恭敬。如是等行人甚難值遇，若具如是等伴，或一、二、三、四、五，唯多更甚，持真言者畢獲成福，當須覓如是等伴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先須得好同伴，若無同伴得成就者，無有是處。譬如車乘闕其一輪，假令能善御者，亦不能進。念誦無伴亦復如是，縱使勤苦作業終亦不成。然彼伴侶須具智慧，淨潔端嚴、族姓生者；勇健無怖、能調諸根、樂捨力者；能忍飢渴寒暑苦惱，不生退者：樂供養和上、闍梨，常懷恩義：於三寶處，深心恭敬。如是等行人甚難值遇，若具如是等伴，或一、二、三、四、五，唯多更甚，持真言者畢獲成福，當須覓如是等伴。

蘇婆呼童子請問經分別處所分品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇婆呼童子請問經分別處所分品第二

「復次，蘇婆呼童子！念誦人若求速成就者，應覓諸佛曾經所住處，或菩薩住處，或緣覺聲聞所住之處，如是等地，諸天龍等常為供養及以衛護。是故念誦人，先洗身心，當具律儀，常應居住如是勝處。若也不遇如是福地，亦應居止於大河邊，或近小河及陂沼，有名花滋茂之地亦得。當離鬧闠，勿與雜居。其水清流充滿盈溢，無諸水族惡毒蟲者；或居山間閑淨之處，地生軟草豐足花果；或住山腹及巖窟中，無諸猛畏毒獸之類。如是等處，皆應深掘取一肘量，淨除所有荊棘、瓦礫、糠、骨、毛髮、灰炭、鹹鹵及諸蟲窟，乃至深掘如不盡者，應當棄之更求餘處。得已修治一如前法，所掘之處填以淨土，於其地上建立精舍，極須牢固，勿使有暴風入室；泥飾壁孔，勿令有蚤蟻停住；舍上好蓋，莫令漏水；四壁安窓，極令明淨。其室安門，東西南北方，唯除南面不應置門。營造成已，用牛糞塗其室中。隨彼法事相應之方，安置尊像，其尊容彩畫或刻成，以銅、金、銀，任力所辦皆得供養。其所畫物，應用白㲲細軟密緻匠者織成，兩頭存縷勿令割截，闊幅無髮未曾經用，先須淨洗，復香水灑，所畫彩色不應和膠，置於新器，牛毛為筆。其畫像人，澡浴清淨，應受八戒，日日如是為受八戒。如法畫像成已，應用塗香、燒香、花鬘、飲食、燈明安置像前，讚歎、禮拜、廣供養已，然後作法。所求速得如意成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，蘇婆呼童子！念誦人若求速成就者，應覓諸佛曾經所住處，或菩薩住處，或緣覺聲聞所住之處，如是等地，諸天龍等常為供養及以衛護。是故念誦人，先洗身心，當具律儀，常應居住如是勝處。若也不遇如是福地，亦應居止於大河邊，或近小河及陂沼，有名花滋茂之地亦得。當離鬧闠，勿與雜居。其水清流充滿盈溢，無諸水族惡毒蟲者；或居山間閑淨之處，地生軟草豐足花果；或住山腹及巖窟中，無諸猛畏毒獸之類。如是等處，皆應深掘取一肘量，淨除所有荊棘、瓦礫、糠、骨、毛髮、灰炭、鹹鹵及諸蟲窟，乃至深掘如不盡者，應當棄之更求餘處。得已修治一如前法，所掘之處填以淨土，於其地上建立精舍，極須牢固，勿使有暴風入室；泥飾壁孔，勿令有蚤蟻停住；舍上好蓋，莫令漏水；四壁安窓，極令明淨。其室安門，東西南北方，唯除南面不應置門。營造成已，用牛糞塗其室中。隨彼法事相應之方，安置尊像，其尊容彩畫或刻成，以銅、金、銀，任力所辦皆得供養。其所畫物，應用白㲲細軟密緻匠者織成，兩頭存縷勿令割截，闊幅無髮未曾經用，先須淨洗，復香水灑，所畫彩色不應和膠，置於新器，牛毛為筆。其畫像人，澡浴清淨，應受八戒，日日如是為受八戒。如法畫像成已，應用塗香、燒香、花鬘、飲食、燈明安置像前，讚歎、禮拜、廣供養已，然後作法。所求速得如意成就。

「復次，蘇婆呼童子！念誦人若是俗人，亦應剃頭唯留頂髮。所著衣服皆須赤色，或著白衣及以草衣，或著樹皮衣芻摩布衣。須持四種應器：木、鐵、瓦、匏等鉢極須團圓，細密無缺勿使破漏。應持此器次第家家乞食，得食足已，近於清泉之所，以水淨洮。其飯若欲食時，先出鉢中飯分為五分：一分准擬路行飢人來者即是；一分施水中眾生；一分施陸地眾生；一分施七世父母及餓鬼眾生；第五分足與不足自食。正欲食時，觀此鉢中飯，作不淨觀，然後食之，但療飢病，勿貪美味。食訖了已，即向河池泉，清淨澡浴、漱口，以柳木揩齒。出水著衣，入其精室，禮佛三拜發願畢，即出淨室，便即經行三五十迴，然後讀《大般若波羅蜜多經》。所居之處去村邑不遠，不近眾多人處，無外道及豐足飲食，常樂惠施、歸信三寶處安居。勿與外道、我慢人家住止，倚恃豪族，無智人中，劫剝僧利，無慈無悲，口道行善，心懷毒蛇，依傍佛僧專求名利，如是等人慎勿親近，深敬遠離此等一分眾生。或見念誦人尊崇釋教法時，此類眾生心常懷毒，瞋恚罵詈，未得謂得、未證謂證，多求人過，常伺覓便，興惱亂之心，冀不得伴合。甚是善哉，能分別善惡。只可時時相見，方便化彼人，令生道芽，未見即說深妙義味，為善根未熟故，且為說淺近之義，令漸修行方得入大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，蘇婆呼童子！念誦人若是俗人，亦應剃頭唯留頂髮。所著衣服皆須赤色，或著白衣及以草衣，或著樹皮衣芻摩布衣。須持四種應器：木、鐵、瓦、匏等鉢極須團圓，細密無缺勿使破漏。應持此器次第家家乞食，得食足已，近於清泉之所，以水淨洮。其飯若欲食時，先出鉢中飯分為五分：一分准擬路行飢人來者即是；一分施水中眾生；一分施陸地眾生；一分施七世父母及餓鬼眾生；第五分足與不足自食。正欲食時，觀此鉢中飯，作不淨觀，然後食之，但療飢病，勿貪美味。食訖了已，即向河池泉，清淨澡浴、漱口，以柳木揩齒。出水著衣，入其精室，禮佛三拜發願畢，即出淨室，便即經行三五十迴，然後讀《大般若波羅蜜多經》。所居之處去村邑不遠，不近眾多人處，無外道及豐足飲食，常樂惠施、歸信三寶處安居。勿與外道、我慢人家住止，倚恃豪族，無智人中，劫剝僧利，無慈無悲，口道行善，心懷毒蛇，依傍佛僧專求名利，如是等人慎勿親近，深敬遠離此等一分眾生。或見念誦人尊崇釋教法時，此類眾生心常懷毒，瞋恚罵詈，未得謂得、未證謂證，多求人過，常伺覓便，興惱亂之心，冀不得伴合。甚是善哉，能分別善惡。只可時時相見，方便化彼人，令生道芽，未見即說深妙義味，為善根未熟故，且為說淺近之義，令漸修行方得入大。

「念誦人若是婆羅門種，彼致此難：『汝是婆羅門種，云何持誦釋教真言？汝應自學，及以教他，自受、施他，自祭天神，亦為他祭，如斯六法是汝本宗。復應事火及以是王，亦須取妻生男續種，汝行此法方得解脫。云何持誦釋教真言？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「念誦人若是婆羅門種，彼致此難：『汝是婆羅門種，云何持誦釋教真言？汝應自學，及以教他，自受、施他，自祭天神，亦為他祭，如斯六法是汝本宗。復應事火及以是王，亦須取妻生男續種，汝行此法方得解脫。云何持誦釋教真言？』

「念誦人若是剎利族種，彼致此難：『汝是族姓剎利之種，應須祭祀、捨施、自學，如斯三法是汝本宗。復須紹繼摧伏怨敵，汝行此法方得解脫。如是真言汝不應學。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「念誦人若是剎利族種，彼致此難：『汝是族姓剎利之種，應須祭祀、捨施、自學，如斯三法是汝本宗。復須紹繼摧伏怨敵，汝行此法方得解脫。如是真言汝不應學。』

「念誦人若是毘舍之種，彼致此難：『汝是毘舍之種，及雜業下賤之類，興易求利，廣貪他財，返貴求賤，翻弄斗秤，妄語為業，是汝本宗，云何求得持誦真言？汝不應學釋教真言。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「念誦人若是毘舍之種，彼致此難：『汝是毘舍之種，及雜業下賤之類，興易求利，廣貪他財，返貴求賤，翻弄斗秤，妄語為業，是汝本宗，云何求得持誦真言？汝不應學釋教真言。』

「念誦人若是輸達囉之種，彼致此難：『汝是輸達囉最下之種，應作農田，常應供養淨行婆羅門。』如是等種種諸難惱亂行者，欲令退心者，彼等外道惡人，非直損他，亦及自損。外道之法，過午時食，修聖道行者與彼不同，是故不應往過外道家而行之乞食。若有五辛酒肉家，修行真言者假使一劫受飢餓苦，亦不合於此而食。何以故？與旃陀羅居共無異故。亦不應過往門首共彼人語，何況食耶？若食彼食，共彼人何異，不名淨行，亦同旃陀羅。當須善分別，知行坐住止，甚須作意觀察，然後方往來去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「念誦人若是輸達囉之種，彼致此難：『汝是輸達囉最下之種，應作農田，常應供養淨行婆羅門。』如是等種種諸難惱亂行者，欲令退心者，彼等外道惡人，非直損他，亦及自損。外道之法，過午時食，修聖道行者與彼不同，是故不應往過外道家而行之乞食。若有五辛酒肉家，修行真言者假使一劫受飢餓苦，亦不合於此而食。何以故？與旃陀羅居共無異故。亦不應過往門首共彼人語，何況食耶？若食彼食，共彼人何異，不名淨行，亦同旃陀羅。當須善分別，知行坐住止，甚須作意觀察，然後方往來去。

「若論善惡因果之法，有智、無智、剎利、婆羅門、毘舍、輸達囉，等無差別，良由世間妄分別故，假立名字。若能修善，當證涅槃。若不說因果，莫論四姓，一切造罪者，皆入惡道受苦，非但四姓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若論善惡因果之法，有智、無智、剎利、婆羅門、毘舍、輸達囉，等無差別，良由世間妄分別故，假立名字。若能修善，當證涅槃。若不說因果，莫論四姓，一切造罪者，皆入惡道受苦，非但四姓。

「復次，蘇婆呼童子！眾生無始已來垢穢之身，不由食淨，以身心淨故。斷除惡業修諸善法，方可獲得身心清淨。譬如有人身患瘡癬，但念除差，以藥塗之。行人喫食亦復如是，但除飢渴不樂滋悅。又譬喻云：如有人父子，入大砂磧，路遙迢遞，飢渴所逼，其人當食子肉。行者喫食亦復如是，但除飢病勿著其味。觀前施主持飯來時，心懼慚愧施物難消，當食此餐如食子肉想。喻如秤物，隨重頭下，其物若輕少，便即頭高；物若均平，其秤亦平。念誦人亦復如是，不得過量，不應極少。譬如朽舍將欲崩倒，不令壞故，以柱支持。行人喫食亦復如是，但為存身求覓實果，不貪世間久住身故而悕食味。譬如車行，當以油塗，為增善故應須食耶。是故世尊說如是法，欲界有情依食而住。行者常須觀察，己身由如芭蕉，所喫飲食勿貪其味，於四種鉢隨取其一，觀前四時次第乞食。世尊所說智慧方便，調伏六根勿令放逸。女人令色巧笑嬌言，性愛矜粧行步艶，姿態動男子心迷惑亂。持真言者，寧以火星流入眼中，失於雙目盲無所見，不以亂心觀視女色，分別種種相好美艶，令念誦者使無威力。隨緣乞食勿生住著，以正思惟調伏其心，以牟尼行而入他舍，不擇上中貧賤之家。又不應入新產婦家，牛、馬、驢、駝、猪、犬、羊產皆不應往，及眾多人飲酒之處，婬男婬女伴合放逸之處不應往。眾多小兒戲翫之處，亦不觀視。於俗家婚禮處；有惡狗家，及以技兒作音樂處；若久諳朋類，有詐稱好心我持真言章句，未曾稟承明師，強道我解真言祕藏好生論端無智人中，我曾聞解，堪與汝為師，若逢智人所問，如似啞羊；誑他實心好人，受財物養活妻兒；心中三毒煩惱癡恚，我慢高於有頂，道心無一分；詐稱我解佛法，欺慢三尊，亦欺一切長幼士道類，如此等人，過愆無邊。略而言之，如上等處，皆不得往而行乞食，餘處任往。乞得食已，即還本處，以水洗足，一依前件分食法，供養本尊，一通無礙，一分自食，餘者水陸過去七代父母及餓鬼，於前已釋更不具名。依時而食勿犯過中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，蘇婆呼童子！眾生無始已來垢穢之身，不由食淨，以身心淨故。斷除惡業修諸善法，方可獲得身心清淨。譬如有人身患瘡癬，但念除差，以藥塗之。行人喫食亦復如是，但除飢渴不樂滋悅。又譬喻云：如有人父子，入大砂磧，路遙迢遞，飢渴所逼，其人當食子肉。行者喫食亦復如是，但除飢病勿著其味。觀前施主持飯來時，心懼慚愧施物難消，當食此餐如食子肉想。喻如秤物，隨重頭下，其物若輕少，便即頭高；物若均平，其秤亦平。念誦人亦復如是，不得過量，不應極少。譬如朽舍將欲崩倒，不令壞故，以柱支持。行人喫食亦復如是，但為存身求覓實果，不貪世間久住身故而悕食味。譬如車行，當以油塗，為增善故應須食耶。是故世尊說如是法，欲界有情依食而住。行者常須觀察，己身由如芭蕉，所喫飲食勿貪其味，於四種鉢隨取其一，觀前四時次第乞食。世尊所說智慧方便，調伏六根勿令放逸。女人令色巧笑嬌言，性愛矜粧行步艶，姿態動男子心迷惑亂。持真言者，寧以火星流入眼中，失於雙目盲無所見，不以亂心觀視女色，分別種種相好美艶，令念誦者使無威力。隨緣乞食勿生住著，以正思惟調伏其心，以牟尼行而入他舍，不擇上中貧賤之家。又不應入新產婦家，牛、馬、驢、駝、猪、犬、羊產皆不應往，及眾多人飲酒之處，婬男婬女伴合放逸之處不應往。眾多小兒戲翫之處，亦不觀視。於俗家婚禮處；有惡狗家，及以技兒作音樂處；若久諳朋類，有詐稱好心我持真言章句，未曾稟承明師，強道我解真言祕藏好生論端無智人中，我曾聞解，堪與汝為師，若逢智人所問，如似啞羊；誑他實心好人，受財物養活妻兒；心中三毒煩惱癡恚，我慢高於有頂，道心無一分；詐稱我解佛法，欺慢三尊，亦欺一切長幼士道類，如此等人，過愆無邊。略而言之，如上等處，皆不得往而行乞食，餘處任往。乞得食已，即還本處，以水洗足，一依前件分食法，供養本尊，一通無礙，一分自食，餘者水陸過去七代父母及餓鬼，於前已釋更不具名。依時而食勿犯過中。

「日三澡浴知時及節，獻花塗香供養，以香泥揩手勿以讚歎。莫闕三時，所供養物莫令污觸，夜三時唯燒香供養，以香泥揩手，勿以觸手而結手印。念誦之時應坐茅草，若不辦諸雜供養者，以奉花水亦得。花香者，一切水生及野澤山間種種雜花香者，皆充供養。行住坐立通許念誦，唯除臥時不許持誦。念誦已訖，恒思六念，觀察彼等種種功德勿令散亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「日三澡浴知時及節，獻花塗香供養，以香泥揩手勿以讚歎。莫闕三時，所供養物莫令污觸，夜三時唯燒香供養，以香泥揩手，勿以觸手而結手印。念誦之時應坐茅草，若不辦諸雜供養者，以奉花水亦得。花香者，一切水生及野澤山間種種雜花香者，皆充供養。行住坐立通許念誦，唯除臥時不許持誦。念誦已訖，恒思六念，觀察彼等種種功德勿令散亂。

蘇婆呼童子請問經除障分品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇婆呼童子請問經除障分品第三

「復次，蘇婆呼童子！念誦人若起一念，貪瞋癡等一切煩惱，與心相合者，名為生死煩惱，若除此心即得清淨。諸佛常讚是法，名為解脫。譬如淨水必無垢穢，以塵坌故令水渾濁。性本元淨，以客塵煩惱渾心令濁，真性不現。若欲令不亂濁者，當取數珠，念誦人守心一境。數珠有多種，謂活兒子、蓮華子、阿嚧陀囉阿叉子、水精、赤銅、錫、木槵、琉璃、金銀、鑌鐵、商佉，任取一色以為數珠。虔心執持數珠已念誦，或用右手或左手。應念真言，專心誦持勿令錯亂，繫心於本尊，或思真言并手印等。由如入定心勿散亂，調伏諸根端坐尊前，觀想成已，微動兩脣念持真言。人心逸盪由如風電、獼猴擲樹、海波潮浪，諂曲自在，耽著諸境。是故應須攝心不動，持誦真言。若心疲倦、惛沈、眠睡、心悶迷錯者，應起經行，或觀四方，或水灑面令得醒悟。或經行之次無故憶本師僧，或憶舊亡父母，或憶同學，或想婬心即動不定。念誦之人即責身心：『是身無主，由業流轉一切諸趣，無所依止。捨此身後復受餘形，善惡業因由斯不絕。生、老、病、死、憂、悲苦惱，愛別離苦、求不得苦、怨憎會苦，五盛陰苦，隨所至方終不得免。蚊、虻、蚤、虱、蛇、蠍、辟宮，寒、熱、飢、渴，如是等苦，處處皆有。諸天共同無逃避路。心欲退轉擬向餘方者。』以斯觀門將為對治。若貪恚盛者，修白骨觀及膖、脹、爛、壞諸不淨觀；若瞋火盛，作慈悲觀；若無明盛，作緣生觀。有時怨家翻為善友，有時親友翻為怨家，以平等心若欲往者，平等復變以為怨家，觀此親友皆不定相。智者不應妄起戀者，中間心欲往親友時，以斯法門應須對治。欲念誦時及行住臥畢，不得與外道、婆羅門、剎利、毘舍、首陀，并黃門、童男童女、處女、寡婦等共相談論。法事畢已，若欲語時，然後共伴侶談論善法。若餘雜語者，皆是魔之得便，非是正論。若㖒唾時當須遠棄，棄已便應澡豆漱其口，若大小便易並須澡浴。所獻香花、然燈供養，禮拜佛，日夜六時讚歎三寶。常生謙下，一切眾生興發悲意，作救苦之心。如上精勤念誦所修功德，皆應迴向無上菩提。譬如眾流歸趣大海，入彼海已便為一味。迴向菩提亦復如是，一切功德合集共成佛果。譬如有人耕田種稻，唯求子實不望藁幹，子實成熟收獲子已，藁幹不求而自然得。行者欲獲菩提種子功德，不為世樂求無上菩提以喻其實，諸餘世樂況喻草幹不求自獲。世樂者，天上人中或二十八天王，或人間作轉輪王王四天下。若復有人，為求小利請詐往彼，不應為前人一切退本願。彼前人，宣如是語而答於彼：『待我獲果長壽之身，及 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，蘇婆呼童子！念誦人若起一念，貪瞋癡等一切煩惱，與心相合者，名為生死煩惱，若除此心即得清淨。諸佛常讚是法，名為解脫。譬如淨水必無垢穢，以塵坌故令水渾濁。性本元淨，以客塵煩惱渾心令濁，真性不現。若欲令不亂濁者，當取數珠，念誦人守心一境。數珠有多種，謂活兒子、蓮華子、阿嚧陀囉阿叉子、水精、赤銅、錫、木槵、琉璃、金銀、鑌鐵、商佉，任取一色以為數珠。虔心執持數珠已念誦，或用右手或左手。應念真言，專心誦持勿令錯亂，繫心於本尊，或思真言并手印等。由如入定心勿散亂，調伏諸根端坐尊前，觀想成已，微動兩脣念持真言。人心逸盪由如風電、獼猴擲樹、海波潮浪，諂曲自在，耽著諸境。是故應須攝心不動，持誦真言。若心疲倦、惛沈、眠睡、心悶迷錯者，應起經行，或觀四方，或水灑面令得醒悟。或經行之次無故憶本師僧，或憶舊亡父母，或憶同學，或想婬心即動不定。念誦之人即責身心：『是身無主，由業流轉一切諸趣，無所依止。捨此身後復受餘形，善惡業因由斯不絕。生、老、病、死、憂、悲苦惱，愛別離苦、求不得苦、怨憎會苦，五盛陰苦，隨所至方終不得免。蚊、虻、蚤、虱、蛇、蠍、辟宮，寒、熱、飢、渴，如是等苦，處處皆有。諸天共同無逃避路。心欲退轉擬向餘方者。』以斯觀門將為對治。若貪恚盛者，修白骨觀及膖、脹、爛、壞諸不淨觀；若瞋火盛，作慈悲觀；若無明盛，作緣生觀。有時怨家翻為善友，有時親友翻為怨家，以平等心若欲往者，平等復變以為怨家，觀此親友皆不定相。智者不應妄起戀者，中間心欲往親友時，以斯法門應須對治。欲念誦時及行住臥畢，不得與外道、婆羅門、剎利、毘舍、首陀，并黃門、童男童女、處女、寡婦等共相談論。法事畢已，若欲語時，然後共伴侶談論善法。若餘雜語者，皆是魔之得便，非是正論。若㖒唾時當須遠棄，棄已便應澡豆漱其口，若大小便易並須澡浴。所獻香花、然燈供養，禮拜佛，日夜六時讚歎三寶。常生謙下，一切眾生興發悲意，作救苦之心。如上精勤念誦所修功德，皆應迴向無上菩提。譬如眾流歸趣大海，入彼海已便為一味。迴向菩提亦復如是，一切功德合集共成佛果。譬如有人耕田種稻，唯求子實不望藁幹，子實成熟收獲子已，藁幹不求而自然得。行者欲獲菩提種子功德，不為世樂求無上菩提以喻其實，諸餘世樂況喻草幹不求自獲。世樂者，天上人中或二十八天王，或人間作轉輪王王四天下。若復有人，為求小利請詐往彼，不應為前人一切退本願。彼前人，宣如是語而答於彼：『待我獲果長壽之身，及

獲種種諸餘資具，以無厭心，當利眾生，滿足所求種種願已，然後往彼。不須珍重請我往彼，以我薄福而說諂辭，求他供養以為活命，違背真言密教而受邪命，佛無此教我終不順。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲種種諸餘資具，以無厭心，當利眾生，滿足所求種種願已，然後往彼。不須珍重請我往彼，以我薄福而說諂辭，求他供養以為活命，違背真言密教而受邪命，佛無此教我終不順。』

「復次，蘇婆呼童子！凡持真言者，當須遠離世間八法，以善翻稱惡名，及以苦、樂、得利、失利、毀謗、讚譽。此世八法，能生一切不善法故。譬如大海不宿死屍，乃至剎那終不住海。念誦人若起不善思惟，速應遠離，乃至一念勿使在心。譬如室內然燈燭者，只為防風，以無風故燈焰轉明。持誦真言，復加勤苦勇猛精進，令善法增長亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，蘇婆呼童子！凡持真言者，當須遠離世間八法，以善翻稱惡名，及以苦、樂、得利、失利、毀謗、讚譽。此世八法，能生一切不善法故。譬如大海不宿死屍，乃至剎那終不住海。念誦人若起不善思惟，速應遠離，乃至一念勿使在心。譬如室內然燈燭者，只為防風，以無風故燈焰轉明。持誦真言，復加勤苦勇猛精進，令善法增長亦復如是。

「復次，蘇婆呼童子！持誦之者，於四威儀常須作意，勿使身心調戲躁動，失其志節。不得拍手、音樂、歌舞、婚禮、博戲，及往觀看，亦不毀謗在家。及行諂曲言辭，說人長短，非時睡眠，無義談話，尋學文章及諸邪法，瞋恚、忿恨、慳貪、憍慢、放逸、懈怠皆須遠離，亦不飲酒及以食肉。葱、蒜、韮韭、胡麻、蘿蔔，并步底那(此云驢駒蹄)、胡麻油等並不應食，亦不喫一切殘食、祭祀鬼神食、并供養食。如上殘食，皆不應食。若食此等食者，不名持真言人，念誦無驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，蘇婆呼童子！持誦之者，於四威儀常須作意，勿使身心調戲躁動，失其志節。不得拍手、音樂、歌舞、婚禮、博戲，及往觀看，亦不毀謗在家。及行諂曲言辭，說人長短，非時睡眠，無義談話，尋學文章及諸邪法，瞋恚、忿恨、慳貪、憍慢、放逸、懈怠皆須遠離，亦不飲酒及以食肉。葱、蒜、韮韭、胡麻、蘿蔔，并步底那(此云驢駒蹄)、胡麻油等並不應食，亦不喫一切殘食、祭祀鬼神食、并供養食。如上殘食，皆不應食。若食此等食者，不名持真言人，念誦無驗。

「復次，蘇婆呼童子！以勤念誦晝夜不間，呼召發遣皆須如法。若欲念誦時，敷以茅草於上坐臥。欲睡之時，先作慈、悲、喜、捨之觀，并於三寶及舍利塔，深心恭敬以求滅罪。若不作如是觀行臥者，不名念誦人，如臥死屍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，蘇婆呼童子！以勤念誦晝夜不間，呼召發遣皆須如法。若欲念誦時，敷以茅草於上坐臥。欲睡之時，先作慈、悲、喜、捨之觀，并於三寶及舍利塔，深心恭敬以求滅罪。若不作如是觀行臥者，不名念誦人，如臥死屍。

「復次，蘇婆呼童子！念誦人常服三白食，或菜根、果、乳酪及酥、大麥、麵餅、油滓、酪漿，相和食之，種種糜粥亦爾。若欲成就者，麻滓和酪漿食之，依法作必得證驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，蘇婆呼童子！念誦人常服三白食，或菜根、果、乳酪及酥、大麥、麵餅、油滓、酪漿，相和食之，種種糜粥亦爾。若欲成就者，麻滓和酪漿食之，依法作必得證驗。

蘇婆呼童子請問經分別金剛杵及藥證驗分品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇婆呼童子請問經分別金剛杵及藥證驗分品第四

「復次，蘇婆呼童子！為汝及為未來善男子，發心念誦祕密真言門者，說持跋折囉，汝當諦聽聞已，廣為人說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，蘇婆呼童子！為汝及為未來善男子，發心念誦祕密真言門者，說持跋折囉，汝當諦聽聞已，廣為人說。

「欲作跋折囉者，量長八指，或長十指，或長十二指，或長十六指，其量最極長者二十指。若欲成就大貴自在，及求持明悉地者，即用金作跋折囉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲作跋折囉者，量長八指，或長十指，或長十二指，或長十六指，其量最極長者二十指。若欲成就大貴自在，及求持明悉地者，即用金作跋折囉。

「若求富貴，純用銀作跋折囉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若求富貴，純用銀作跋折囉。

「若欲求海龍王者，以熟銅作跋折囉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲求海龍王者，以熟銅作跋折囉。

「若欲入修羅宮者，用妙砂石作跋折囉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲入修羅宮者，用妙砂石作跋折囉。

「若欲通成一切者，以金銀銅和作跋折囉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲通成一切者，以金銀銅和作跋折囉。

「若欲成就摧藥叉眾者，以鐵作跋折囉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就摧藥叉眾者，以鐵作跋折囉。

「若欲得無病及求錢財者，以失利般尼木，或毘嚕婆木而作跋折囉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲得無病及求錢財者，以失利般尼木，或毘嚕婆木而作跋折囉。

「若欲療一切病鬼魅所著者，佉他囉木作跋折囉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲療一切病鬼魅所著者，佉他囉木作跋折囉。

「若欲成就藥叉女母姊妹法者，用摩度迦木作跋折囉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就藥叉女母姊妹法者，用摩度迦木作跋折囉。

「若欲求滅罪法者，用阿說他木作跋折囉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲求滅罪法者，用阿說他木作跋折囉。

「若欲摧伏怨敵法者，用害人木作跋折囉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲摧伏怨敵法者，用害人木作跋折囉。

「若欲降伏極惡怨敵之者，用人骨作跋折囉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲降伏極惡怨敵之者，用人骨作跋折囉。

「若欲成就幻化法者，用水精作跋折囉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就幻化法者，用水精作跋折囉。

「若欲成就令人相憎者，用苦練木作跋折囉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就令人相憎者，用苦練木作跋折囉。

「若欲成就龍女敬念法者，用龍木作跋折囉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就龍女敬念法者，用龍木作跋折囉。

「若欲成就鬼類令人枯悴鬪諍事法者，用毘梨勒木作跋折囉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就鬼類令人枯悴鬪諍事法者，用毘梨勒木作跋折囉。

「若欲成就天、龍、藥叉、乾闥婆、阿修羅法者，用天木作跋折羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就天、龍、藥叉、乾闥婆、阿修羅法者，用天木作跋折羅。

「若欲成就變形法者，用泥作跋折囉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就變形法者，用泥作跋折囉。

「若欲成就起屍法者，用迦談木作跋折囉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就起屍法者，用迦談木作跋折囉。

「若欲成就求財法者，用遏迦木作跋折囉，或用龍木，或無憂木，皆得用之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就求財法者，用遏迦木作跋折囉，或用龍木，或無憂木，皆得用之。

「若欲成就對敵法者，用失唎般尼木作跋折囉，或阿沒羅木、或遏順那木、或柳木、皆得用之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就對敵法者，用失唎般尼木作跋折囉，或阿沒羅木、或遏順那木、或柳木、皆得用之。

「若欲求成就意樂諸欲者，用白檀木作跋折囉，或用紫檀木皆得用之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲求成就意樂諸欲者，用白檀木作跋折囉，或用紫檀木皆得用之。

「如上所說諸色類金剛杵法者，一一皆須而作五鈷，淨妙端嚴，勿使缺減。行者欲念誦時，以香泥塗，并散上妙好花而供養，發大慈心，手執金剛杵，念誦真言。法事畢已，復重供養，上以其杵置本尊足下，後誦念時亦復如是。若不執持妙金剛杵而作念誦者，終不成就。何以故？以鬼神不懼、善神不加被，是故一切法事難得成驗。若不辦造金剛杵者，亦須應作彼印，然後一心如法念誦，亦得成就。勿生放逸徒喪功夫，不如別修餘業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上所說諸色類金剛杵法者，一一皆須而作五鈷，淨妙端嚴，勿使缺減。行者欲念誦時，以香泥塗，并散上妙好花而供養，發大慈心，手執金剛杵，念誦真言。法事畢已，復重供養，上以其杵置本尊足下，後誦念時亦復如是。若不執持妙金剛杵而作念誦者，終不成就。何以故？以鬼神不懼、善神不加被，是故一切法事難得成驗。若不辦造金剛杵者，亦須應作彼印，然後一心如法念誦，亦得成就。勿生放逸徒喪功夫，不如別修餘業。

「復次，蘇婆呼童子！凡念誦真言成就藥法者，都有十七種物： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，蘇婆呼童子！凡念誦真言成就藥法者，都有十七種物：

「第一雄黃、第二牛黃、第三雌黃、第四安善那、第五朱砂、第六咄他香、第七跋折囉、第八牛酥、第九昌蒲、第十茂拏刈哩迦、第十一衣裳、第十二鈷叉、第十三鹿皮、第十四橫刀、第十五羂索、第十六鎧甲、第十七三叉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一雄黃、第二牛黃、第三雌黃、第四安善那、第五朱砂、第六咄他香、第七跋折囉、第八牛酥、第九昌蒲、第十茂拏刈哩迦、第十一衣裳、第十二鈷叉、第十三鹿皮、第十四橫刀、第十五羂索、第十六鎧甲、第十七三叉。

「如上所說之物，皆具三種成就。假使餘真言法中所說成就諸物，皆不離此三種。臨時所樂事法，任意作之，無不獲剋果者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上所說之物，皆具三種成就。假使餘真言法中所說成就諸物，皆不離此三種。臨時所樂事法，任意作之，無不獲剋果者。

「復次，蘇婆呼童子！世間有諸障難毘那耶迦，為覓過故，常求念誦人便，於中好須作意，方便智慧善分別知。魔黨合有幾部？總而言之，都有四部。何等為四？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，蘇婆呼童子！世間有諸障難毘那耶迦，為覓過故，常求念誦人便，於中好須作意，方便智慧善分別知。魔黨合有幾部？總而言之，都有四部。何等為四？

「一者摧壞部、 二者野干部、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一者摧壞部、 二者野干部、

三者一牙部、 四者龍象部。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三者一牙部、 四者龍象部。

「從此四部流出無量毘那夜迦眷屬，如後具列： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從此四部流出無量毘那夜迦眷屬，如後具列：

「摧壞部主名曰大將，其部之中，有雜類形狀，有七阿僧祇以為眷屬。護世四天王所說真言，有人持誦者，彼類恒作障難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「摧壞部主名曰大將，其部之中，有雜類形狀，有七阿僧祇以為眷屬。護世四天王所說真言，有人持誦者，彼類恒作障難。

「野干部主名曰象頭，於其部中，形狀難可具名，有十八俱胝以為眷屬。摩醯首羅天王所說真言，有持誦者，彼類恒作障難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「野干部主名曰象頭，於其部中，形狀難可具名，有十八俱胝以為眷屬。摩醯首羅天王所說真言，有持誦者，彼類恒作障難。

「一牙部主名曰嚴髻，其部之中，種種身形面貌可畏，有一百四十俱胝眷屬以為隨從。大梵天王所說真言，憍尸迦、日月天王、那羅延天王、諸風天所說真言，有持誦者，彼等雜類恒作障難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一牙部主名曰嚴髻，其部之中，種種身形面貌可畏，有一百四十俱胝眷屬以為隨從。大梵天王所說真言，憍尸迦、日月天王、那羅延天王、諸風天所說真言，有持誦者，彼等雜類恒作障難。

「龍象部主名曰頂行，於其部內有種種形，不可知名，有一俱胝那由他一千波頭摩以為眷屬。釋教所說深妙真言，有持誦者，彼等恒作障難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍象部主名曰頂行，於其部內有種種形，不可知名，有一俱胝那由他一千波頭摩以為眷屬。釋教所說深妙真言，有持誦者，彼等恒作障難。

「又，呵利帝兒名曰愛子，般指迦所說真言，持誦者，彼作障難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，呵利帝兒名曰愛子，般指迦所說真言，持誦者，彼作障難。

「又，摩尼賢將兒名曰滿賢，於摩尼部中所說真言，有持誦者，彼作障難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，摩尼賢將兒名曰滿賢，於摩尼部中所說真言，有持誦者，彼作障難。

「如是諸類毘那夜迦，各各於本部中而作障難，不樂修道，持真言者不令成就。自變化而作本真言主，來就念誦人道場中，受於供養。時，明主來見是事已，即却還本宮。作如是念：『云何如來許彼誓願，惱亂念誦人，令法不成，有如是障難？假使梵王及憍尸迦諸天龍等，不能破彼毘那夜迦障難，念誦人唯堅心進意，發大誓願，世尊所說有大明真言之教，我今依法修行，要破此難。』是故念誦人，遍數滿已，復應更作成就諸事妙曼荼羅。作此法已，彼障難者便即退散無敢停足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是諸類毘那夜迦，各各於本部中而作障難，不樂修道，持真言者不令成就。自變化而作本真言主，來就念誦人道場中，受於供養。時，明主來見是事已，即却還本宮。作如是念：『云何如來許彼誓願，惱亂念誦人，令法不成，有如是障難？假使梵王及憍尸迦諸天龍等，不能破彼毘那夜迦障難，念誦人唯堅心進意，發大誓願，世尊所說有大明真言之教，我今依法修行，要破此難。』是故念誦人，遍數滿已，復應更作成就諸事妙曼荼羅。作此法已，彼障難者便即退散無敢停足。

「復次，蘇婆呼童子！念誦人不承師訓，持誦真言供養，及以呼摩不依法教，彼等諸魔尋得其便而作障難，令念誦人心常猶預念念生疑：『為誦此明真言，供誦彼耶？』發如是念，誦時彼亦得便，即多語無義、談世俗事、或說興易、或說田農、或論名利，令心散亂。譬如有人，尋水而行，影入水中，形影相逐，不相捨離。彼毘那夜迦等，入念誦人身中，恒不相離亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，蘇婆呼童子！念誦人不承師訓，持誦真言供養，及以呼摩不依法教，彼等諸魔尋得其便而作障難，令念誦人心常猶預念念生疑：『為誦此明真言，供誦彼耶？』發如是念，誦時彼亦得便，即多語無義、談世俗事、或說興易、或說田農、或論名利，令心散亂。譬如有人，尋水而行，影入水中，形影相逐，不相捨離。彼毘那夜迦等，入念誦人身中，恒不相離亦復如是。

「復有毘那夜迦，澡浴之時得便入身；或有毘那夜迦，正念誦時得便入身；有毘那夜迦，念誦之人正眠臥時得便入身；有毘那夜迦，正供養時得便入身。譬如日光照火珠而便火出，毘那夜迦入行者身亦復如是，念誦之時令心散亂，增長貪、癡、無明等火，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有毘那夜迦，澡浴之時得便入身；或有毘那夜迦，正念誦時得便入身；有毘那夜迦，念誦之人正眠臥時得便入身；有毘那夜迦，正供養時得便入身。譬如日光照火珠而便火出，毘那夜迦入行者身亦復如是，念誦之時令心散亂，增長貪、癡、無明等火，亦復如是。

「復有毘那夜迦者，名曰水行，正洗浴時法若有闕，彼即得便遂入身中，令念誦人種種病起，所謂飢渴、咳嗽、懈怠、多睡、四支沈重、無故多瞋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有毘那夜迦者，名曰水行，正洗浴時法若有闕，彼即得便遂入身中，令念誦人種種病起，所謂飢渴、咳嗽、懈怠、多睡、四支沈重、無故多瞋。

「復有毘那夜迦，名曰食香，正獻塗香時法若有闕，彼魔入身，即令念誦人遂有病起，所謂思想憶生緣處、或思餘處、或思寡婦，而生懈怠；或思舊耽欲之處，休廢道業；或思舊日廣用財寶，耽酒嗜肉，伴合朝廷分別貴賤，觀諸色境，好貪美欲而退道心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有毘那夜迦，名曰食香，正獻塗香時法若有闕，彼魔入身，即令念誦人遂有病起，所謂思想憶生緣處、或思餘處、或思寡婦，而生懈怠；或思舊耽欲之處，休廢道業；或思舊日廣用財寶，耽酒嗜肉，伴合朝廷分別貴賤，觀諸色境，好貪美欲而退道心。

「復有毘那夜迦，名曰燈頂，正獻燈火時法若有闕，得便入身，遂令念誦人種種病起，所謂心痛、壯熱、損心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有毘那夜迦，名曰燈頂，正獻燈火時法若有闕，得便入身，遂令念誦人種種病起，所謂心痛、壯熱、損心。

「復有毘那夜迦，名曰笑香，正獻花之時法若有闕，彼即得便，遂令念誦人種種障起，所謂壯熱、鼻塞、噴啑、眼中淚出、支骨酸疼，及與伴侶相諍離散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有毘那夜迦，名曰笑香，正獻花之時法若有闕，彼即得便，遂令念誦人種種障起，所謂壯熱、鼻塞、噴啑、眼中淚出、支骨酸疼，及與伴侶相諍離散。

「復有毘那夜迦，名曰嚴髻，正念誦人法若有闕，彼即得便，遂令念誦人有諸病起，所謂壯熱、便利不出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有毘那夜迦，名曰嚴髻，正念誦人法若有闕，彼即得便，遂令念誦人有諸病起，所謂壯熱、便利不出。

「諸毘那夜迦入身，即令心生迷惑，以西為東、以南為北，作諸異相，或即吟詠，或無緣事欲得遊行，心懷異想有所不決，便起邪見，作如是言：或說無有大威真言，亦無天堂，無有善惡，亦無纏縛及得解脫；說持誦者唐捐其功，便生邪見，與善相隔，撥無因果；以手斷草及弄土塊，眠時嚙齒；或起欲想及欲娶妻，自愛樂者彼不相愛，自不樂者彼即愛樂，既不順意臥而不睡，欲往侵他婦兒；意盧不眠，設若得睡，夢見大蟲、師子、虎、狼、猪狗所趁，駝、驢、猫兒及鬼野干、鷲鳥、鷺鸞鳥及𮭌胡；或時夢見著故破衣不淨之人，或時夢見裸形禿髮黑體之人，或夢見裸形外道，或見枯池及以枯井，或見髑髏，或見骨聚，或見壞棄舍屋宅，或見石磓，或見恐怖惡人手執槍刀及雜器仗，欲來相害。當見如是惡相，即知彼等毘那夜迦令作障難。行者等即用軍茶利忿怒明王真言、辟魔印等而作護身，如上所說諸魔障難，悉得消滅不能惱亂。若有念誦彼真言者，諸毘那夜迦終不得便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸毘那夜迦入身，即令心生迷惑，以西為東、以南為北，作諸異相，或即吟詠，或無緣事欲得遊行，心懷異想有所不決，便起邪見，作如是言：或說無有大威真言，亦無天堂，無有善惡，亦無纏縛及得解脫；說持誦者唐捐其功，便生邪見，與善相隔，撥無因果；以手斷草及弄土塊，眠時嚙齒；或起欲想及欲娶妻，自愛樂者彼不相愛，自不樂者彼即愛樂，既不順意臥而不睡，欲往侵他婦兒；意盧不眠，設若得睡，夢見大蟲、師子、虎、狼、猪狗所趁，駝、驢、猫兒及鬼野干、鷲鳥、鷺鸞鳥及𮭌胡；或時夢見著故破衣不淨之人，或時夢見裸形禿髮黑體之人，或夢見裸形外道，或見枯池及以枯井，或見髑髏，或見骨聚，或見壞棄舍屋宅，或見石磓，或見恐怖惡人手執槍刀及雜器仗，欲來相害。當見如是惡相，即知彼等毘那夜迦令作障難。行者等即用軍茶利忿怒明王真言、辟魔印等而作護身，如上所說諸魔障難，悉得消滅不能惱亂。若有念誦彼真言者，諸毘那夜迦終不得便。

「復次，蘇婆呼童子！念誦人欲救著障人令解脫者，即應有群牛所居之處、或一樹下或神廟中、或四衢道或空閑室、或於林間，得如上諸地，任簡取一所，一如治地法畢已，即取牛糞和香水塗地乾已，復取香水重塗其地，然後以五色土下，依曼茶羅用五色土。其壇頓方，量闊三肘，安立四門。於中二肘方量作坑，坑內布以茅草，坑外兩肘各分位座，安置明王真言主等，於八方各畫本方大神。復取四口新瓶——不得黑色太燋或生者，盛滿香水，及以五寶，并赤蓮花、諸雜草花香者，皆充供養。果樹嫩枝等皆插瓶內，以五色線纏繫瓶項，安於四方。然後應請彼明王等，以諸供具而供養之。復以酒、肉、蘿蔔，及以眾多波羅羅食，供養彼等八方大神，及一切毘那夜迦。將彼著障之人，令入坑中，面向東坐。念誦人於壇西面，面向東坐，誦真言一百八遍已，然後取彼所置四角瓶水，還以阿蜜唎囉枳當伽(此云赤色)明王王，及結唎吉囉明王，并㮈囉弭良拏明王等真言，持誦數過一百八遍已，與灌彼頂。如是四瓶次第應灌，作此法已，彼著障人者，即得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，蘇婆呼童子！念誦人欲救著障人令解脫者，即應有群牛所居之處、或一樹下或神廟中、或四衢道或空閑室、或於林間，得如上諸地，任簡取一所，一如治地法畢已，即取牛糞和香水塗地乾已，復取香水重塗其地，然後以五色土下，依曼茶羅用五色土。其壇頓方，量闊三肘，安立四門。於中二肘方量作坑，坑內布以茅草，坑外兩肘各分位座，安置明王真言主等，於八方各畫本方大神。復取四口新瓶——不得黑色太燋或生者，盛滿香水，及以五寶，并赤蓮花、諸雜草花香者，皆充供養。果樹嫩枝等皆插瓶內，以五色線纏繫瓶項，安於四方。然後應請彼明王等，以諸供具而供養之。復以酒、肉、蘿蔔，及以眾多波羅羅食，供養彼等八方大神，及一切毘那夜迦。將彼著障之人，令入坑中，面向東坐。念誦人於壇西面，面向東坐，誦真言一百八遍已，然後取彼所置四角瓶水，還以阿蜜唎囉枳當伽(此云赤色)明王王，及結唎吉囉明王，并㮈囉弭良拏明王等真言，持誦數過一百八遍已，與灌彼頂。如是四瓶次第應灌，作此法已，彼著障人者，即得解脫。

「此曼茶囉，非獨能除一切毘那夜迦，亦能利益官事之人，及女人難嫁，興易之人不獲資利，農營不收子實，魍魎所著，及患壯熱孩子，鬼魅所著，及吸精噓鬼得便者，夜臥常見惡夢，癎病所纏，及有十種病等。作此曼茶囉與彼灌頂，諸如色類悉皆獲利，所求窺者並皆滿足，諸餘病疾亦復能差，又復能消滅無量罪障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此曼茶囉，非獨能除一切毘那夜迦，亦能利益官事之人，及女人難嫁，興易之人不獲資利，農營不收子實，魍魎所著，及患壯熱孩子，鬼魅所著，及吸精噓鬼得便者，夜臥常見惡夢，癎病所纏，及有十種病等。作此曼茶囉與彼灌頂，諸如色類悉皆獲利，所求窺者並皆滿足，諸餘病疾亦復能差，又復能消滅無量罪障。