蘇悉地羯羅經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地羯羅經卷下

唐天竺三藏輸波迦羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐天竺三藏輸波迦羅譯

分別悉地時分品第三十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別悉地時分品第三十三

「復次我今解說吉祥成就時節，行者知已尋求悉地。謂時節者：八月、臘月、正月、二月、四月，此等五月白十五日應作上成就。其四月時必有雨難；其二月時必有風難；於正月時必有種種難；唯有臘月無諸難事；於八月時有雪、雹、霹靂之難。如上如說之難皆成就相。此五箇月但令求作成就法事，亦當應作扇底迦事，即此五月黑月十五日，應作中下二成就法；亦當應作補瑟徵迦事、阿毘遮嚕迦事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次我今解說吉祥成就時節，行者知已尋求悉地。謂時節者：八月、臘月、正月、二月、四月，此等五月白十五日應作上成就。其四月時必有雨難；其二月時必有風難；於正月時必有種種難；唯有臘月無諸難事；於八月時有雪、雹、霹靂之難。如上如說之難皆成就相。此五箇月但令求作成就法事，亦當應作扇底迦事，即此五月黑月十五日，應作中下二成就法；亦當應作補瑟徵迦事、阿毘遮嚕迦事。

「於月蝕時成就最上之物；於日蝕時通上中下成就之物；或月一日、三日、五日、七日或十三日，應作成就諸一切事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於月蝕時成就最上之物；於日蝕時通上中下成就之物；或月一日、三日、五日、七日或十三日，應作成就諸一切事。

「若作最上成就，應取上宿曜時等；或與三種事法相應。其所成就亦依三事而作，或如本法所說；或依本尊指授。然十二月一日至十五日，於其中間應一切成就及事，或取本尊指日，或諸月中黑白十三日亦得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若作最上成就，應取上宿曜時等；或與三種事法相應。其所成就亦依三事而作，或如本法所說；或依本尊指授。然十二月一日至十五日，於其中間應一切成就及事，或取本尊指日，或諸月中黑白十三日亦得成就。

「七月、八月是雨時後節，應於此時作扇底迦法；九月、十月是冬初節，應於此時作補瑟徵迦法；三月、四月是春後節，應於此時作阿毘遮嚕迦法；正月、二月是春初節，應於此時通一切事；五月、六月是雨初節，要欲成作者下悉地。如是春冬及雨後節，亦應成就三種悉地，此中九品分別隨類分配。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「七月、八月是雨時後節，應於此時作扇底迦法；九月、十月是冬初節，應於此時作補瑟徵迦法；三月、四月是春後節，應於此時作阿毘遮嚕迦法；正月、二月是春初節，應於此時通一切事；五月、六月是雨初節，要欲成作者下悉地。如是春冬及雨後節，亦應成就三種悉地，此中九品分別隨類分配。

「於初夜分下成就時；於中夜分中成就時；於後夜分上成就時。於初夜分是作扇底迦事時；於中夜分是作阿毘遮嚕迦事時；於後分是作補瑟徵迦事時。於此三事九品分別，隨類相應知其時節，於其時分所現之相辨上中下。然於日月蝕時即當作法，不觀時分。凡猛利成就及阿毘遮嚕迦事，日月蝕時最是相應。凡起首成就三日、二日、一日斷食，上中下事類日應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於初夜分下成就時；於中夜分中成就時；於後夜分上成就時。於初夜分是作扇底迦事時；於中夜分是作阿毘遮嚕迦事時；於後分是作補瑟徵迦事時。於此三事九品分別，隨類相應知其時節，於其時分所現之相辨上中下。然於日月蝕時即當作法，不觀時分。凡猛利成就及阿毘遮嚕迦事，日月蝕時最是相應。凡起首成就三日、二日、一日斷食，上中下事類日應知。

蘇悉地羯羅經圓備成就品第三十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地羯羅經圓備成就品第三十四

「復次當說本法闕少成就支旦。若恐身力不濟勿須斷食，念誦遍數滿已欲起成就更須念誦護摩，華香供養種種讚歎觀念本尊，取白㲲縷童女合繩，如前作法繫作七結誦明七百遍，於晨朝時以繫其腰夢不失精。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次當說本法闕少成就支旦。若恐身力不濟勿須斷食，念誦遍數滿已欲起成就更須念誦護摩，華香供養種種讚歎觀念本尊，取白㲲縷童女合繩，如前作法繫作七結誦明七百遍，於晨朝時以繫其腰夢不失精。

「佛部真言，索俱摩𭌆真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛部真言，索俱摩𭌆真言：

「『唵 惹曳 俱摩𭌆 𬿧訖羅 畔馱𩕳 莎嚩訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 惹曳 俱摩𭌆 𬿧訖羅 畔馱𩕳 莎嚩訶』

「蓮華部真言，索短𭍌儗抳真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蓮華部真言，索短𭍌儗抳真言：

「『唵 𡀔訖釤 矩嚕 矩𭍌儗抳 莎縛訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 𡀔訖釤 矩嚕 矩𭍌儗抳 莎縛訶』

「金剛部真言，索忙莽鷄真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛部真言，索忙莽鷄真言：

「『唵 句爛駄𭌆 畔駄 畔駄 虎吽 泮』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 句爛駄𭌆 畔駄 畔駄 虎吽 泮』

「初中後分間誦求請句。若自本法無求請句，應取安之，然此三明當部用之。其持誦繩每日繫持作法光顯；若作曼荼羅時、念誦之時、於節日時皆須繫持令除難障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「初中後分間誦求請句。若自本法無求請句，應取安之，然此三明當部用之。其持誦繩每日繫持作法光顯；若作曼荼羅時、念誦之時、於節日時皆須繫持令除難障。

「又合眼藥。蘇嚕多、安膳那、濕沙蜜、龍腦香、蓽撥、丁香、皮得伽羅香、白生石蜜，各取等分擣篩為末，以馬口沫相和師搗研，復以此明持誦百八遍。成就之時數數洗面以藥塗眼，除去懈怠及所惛沈，有諸難起夢預敬見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又合眼藥。蘇嚕多、安膳那、濕沙蜜、龍腦香、蓽撥、丁香、皮得伽羅香、白生石蜜，各取等分擣篩為末，以馬口沫相和師搗研，復以此明持誦百八遍。成就之時數數洗面以藥塗眼，除去懈怠及所惛沈，有諸難起夢預敬見。

「佛部合眼藥真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛部合眼藥真言曰：

「『唵 入嚩攞 路者泥 莎縛訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 入嚩攞 路者泥 莎縛訶』

「蓮華部合眼藥真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蓮華部合眼藥真言：

「『唵 弭路枳𩕳 沙縛』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 弭路枳𩕳 沙縛』

「金剛部合眼藥真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛部合眼藥真言：

「『唵 畔度𭌆 揖跛羝 莎縛訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 畔度𭌆 揖跛羝 莎縛訶』

「此三真言本部持用。合眼藥或單呪水數洗面眼，亦得除於惛沈睡障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此三真言本部持用。合眼藥或單呪水數洗面眼，亦得除於惛沈睡障。

「若成就時念誦疲乏，白檀香和水用部心明持誦七遍而飲三掬。欲成就時先以水灑身，應取善相方欲成就。具善相者謂：高結輪鉤魚右旋印；白蓮華憧；莎悉底迦印；滿瓶、萬字印；金剛杵、華鬘；或見端正婦人瓔珞嚴身；或見懷姙婦人或擎衣物；或見歡喜童女；或見淨行婆羅門著新白衣；或見乘車象馬、根藥及果；或見奇事；或聞雷聲；或聞誦吠陀聲；或聞吹螺角諸音樂聲；或聞孔雀、鶻鷓、鸚鵡、鶴、吉祥鳥聲；或聞善言慰諭之音，謂起首安樂成就可意之言；或見慶雲、閃電、微風、細雨；或雨天花；或有好香及見暈蝕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若成就時念誦疲乏，白檀香和水用部心明持誦七遍而飲三掬。欲成就時先以水灑身，應取善相方欲成就。具善相者謂：高結輪鉤魚右旋印；白蓮華憧；莎悉底迦印；滿瓶、萬字印；金剛杵、華鬘；或見端正婦人瓔珞嚴身；或見懷姙婦人或擎衣物；或見歡喜童女；或見淨行婆羅門著新白衣；或見乘車象馬、根藥及果；或見奇事；或聞雷聲；或聞誦吠陀聲；或聞吹螺角諸音樂聲；或聞孔雀、鶻鷓、鸚鵡、鶴、吉祥鳥聲；或聞善言慰諭之音，謂起首安樂成就可意之言；或見慶雲、閃電、微風、細雨；或雨天花；或有好香及見暈蝕。

「於此相中天所降者為上成就；於空現者是中成就；於地現者為下成就。於此三相九品分別，如上所現皆是吉祥，及此不見者即不成就。見此相已深生歡喜，以如是心後方便作成就事法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於此相中天所降者為上成就；於空現者是中成就；於地現者為下成就。於此三相九品分別，如上所現皆是吉祥，及此不見者即不成就。見此相已深生歡喜，以如是心後方便作成就事法。

蘇悉地羯羅經奉請成就品第三十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地羯羅經奉請成就品第三十五

「次說奉請成就之法。如前所說時節、星曜及瑞相等，於作曼荼羅法中及成就法中廣已陳說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說奉請成就之法。如前所說時節、星曜及瑞相等，於作曼荼羅法中及成就法中廣已陳說。

「若不善相現時，即以部母明護摩牛蘇經一百八遍，然後作法，亦得成就悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若不善相現時，即以部母明護摩牛蘇經一百八遍，然後作法，亦得成就悉地。

「前所分別曼荼羅地亦應依彼而作成就。若上成就於山上作；若中成就於池邊作；下成就隨處而作。或與真言相應處作，若不於此處作成就稍遲。於有舍利骨制底之中作，一切內法真言皆得成就。佛生處等八大制底成就之中而最為上。然於菩提道場無一切難能與成就相應，魔王尚於彼處不為其難，況餘諸類？是故一切真言決定成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「前所分別曼荼羅地亦應依彼而作成就。若上成就於山上作；若中成就於池邊作；下成就隨處而作。或與真言相應處作，若不於此處作成就稍遲。於有舍利骨制底之中作，一切內法真言皆得成就。佛生處等八大制底成就之中而最為上。然於菩提道場無一切難能與成就相應，魔王尚於彼處不為其難，況餘諸類？是故一切真言決定成就。

「凡是猛利成就，於塚間作；或於空室；或於一神獨居之廟；或逈獨樹下；或於河邊，當作成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「凡是猛利成就，於塚間作；或於空室；或於一神獨居之廟；或逈獨樹下；或於河邊，當作成就。

「若欲成就女藥叉者於林間作；若欲成就龍王法者於泉邊作；若欲成就富貴法者於屋上作；若欲成就使者法時，於諸人民集會處作；若欲成就入諸穴法於窟中作。此是祕密分別成就之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就女藥叉者於林間作；若欲成就龍王法者於泉邊作；若欲成就富貴法者於屋上作；若欲成就使者法時，於諸人民集會處作；若欲成就入諸穴法於窟中作。此是祕密分別成就之處。

「簡擇地定已先應斷食，如曼荼羅淨地之法，或如念誦室法應淨其地，處所清潔速得靈驗。初以成就辦諸事真言、或用軍荼利真言持誦白芥子等物散打其地辟除諸難；以佉達羅木為橛四枚其量二指，折藏籤剗一頭如一股杵，以紫檀香泥塗其橛上；復以緋線纏之；以跋折羅橛印作拳執之；以此真言持誦一百八遍釘於四角，橛頭少現；作一白幡，於曼荼羅東面懸長竹竿上；以金剛牆真言持誦鐵末百遍，作三股跋折羅，頭皆相接圍繞曼荼羅，為金剛牆；復以金剛鉤欄真言持誦鐵末百遍，亦作三股拔折羅，各橫置於竪拔折羅上，繞曼荼羅，為金剛鉤欄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「簡擇地定已先應斷食，如曼荼羅淨地之法，或如念誦室法應淨其地，處所清潔速得靈驗。初以成就辦諸事真言、或用軍荼利真言持誦白芥子等物散打其地辟除諸難；以佉達羅木為橛四枚其量二指，折藏籤剗一頭如一股杵，以紫檀香泥塗其橛上；復以緋線纏之；以跋折羅橛印作拳執之；以此真言持誦一百八遍釘於四角，橛頭少現；作一白幡，於曼荼羅東面懸長竹竿上；以金剛牆真言持誦鐵末百遍，作三股跋折羅，頭皆相接圍繞曼荼羅，為金剛牆；復以金剛鉤欄真言持誦鐵末百遍，亦作三股拔折羅，各橫置於竪拔折羅上，繞曼荼羅，為金剛鉤欄。

「外曼荼羅門以軍荼利真言、以拔折羅印而護其門；第二重門以訶梨帝母而護其門；中台院門以無能勝而護其門。此等護門三部通用，或其一通護三門。此三聖者皆摧諸邪無有能壞，此是祕密護成就物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「外曼荼羅門以軍荼利真言、以拔折羅印而護其門；第二重門以訶梨帝母而護其門；中台院門以無能勝而護其門。此等護門三部通用，或其一通護三門。此三聖者皆摧諸邪無有能壞，此是祕密護成就物。

「其台中心埋五寶物。若於人民集會之處作曼荼羅時，其五寶物不應埋之，但置所成物下，若於中庭及與室內或佛堂中，作曼荼羅時亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其台中心埋五寶物。若於人民集會之處作曼荼羅時，其五寶物不應埋之，但置所成物下，若於中庭及與室內或佛堂中，作曼荼羅時亦復如是。

「以上五處但持誦香水灑，即便成淨不假掘地。若於本念誦室中作此法速得成就。於諸窟中不合作成就法，於壞室中亦不合作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以上五處但持誦香水灑，即便成淨不假掘地。若於本念誦室中作此法速得成就。於諸窟中不合作成就法，於壞室中亦不合作。

「欲作曼荼羅時，七日已前於黃昏時，以敬仰心觀念諸尊如對目前，而奉請言：『於三部內一切諸尊及於本藏中諸尊與眷屬等，我已久時念誦護摩堅持戒行，以此真言如供養諸尊，願後七日降赴道場，哀愍我故受此微供，以大慈悲令我成就。』如是乃至滿其七日，依持啟請然後作法，又閼伽、華香、飲食及讚歎等，每日暮時別供養一方護世神，乃至三方皆應如是。又以香塗手持誦，其手以按其物而奉請之；復以燒香薰物奉請；又復斷食取好時日略作曼荼羅用奉請物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲作曼荼羅時，七日已前於黃昏時，以敬仰心觀念諸尊如對目前，而奉請言：『於三部內一切諸尊及於本藏中諸尊與眷屬等，我已久時念誦護摩堅持戒行，以此真言如供養諸尊，願後七日降赴道場，哀愍我故受此微供，以大慈悲令我成就。』如是乃至滿其七日，依持啟請然後作法，又閼伽、華香、飲食及讚歎等，每日暮時別供養一方護世神，乃至三方皆應如是。又以香塗手持誦，其手以按其物而奉請之；復以燒香薰物奉請；又復斷食取好時日略作曼荼羅用奉請物。

「或但用一色作圓曼荼羅，唯開一門中置八葉蓮華其量二肘，次餘外院隨意大小而作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或但用一色作圓曼荼羅，唯開一門中置八葉蓮華其量二肘，次餘外院隨意大小而作。

「先於內院置三部主。西門北置摩醯首羅及妃。佛右邊置摩帝殊囉施，左邊置佛眼；次觀自在右邊置摩室利、左邊置六臂；次金剛右邊置恾莽計，左邊置明王心；西邊門南置吉里利忿怒及金剛鉤，如上所說皆於內院安置。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先於內院置三部主。西門北置摩醯首羅及妃。佛右邊置摩帝殊囉施，左邊置佛眼；次觀自在右邊置摩室利、左邊置六臂；次金剛右邊置恾莽計，左邊置明王心；西邊門南置吉里利忿怒及金剛鉤，如上所說皆於內院安置。

「次於外院置八方神及置能辦諸事真言主等。內外二院心所敬重真言主等樂皆應安致。外門北邊置荼利；門南置無能勝，各以心真言而請供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次於外院置八方神及置能辦諸事真言主等。內外二院心所敬重真言主等樂皆應安致。外門北邊置荼利；門南置無能勝，各以心真言而請供養。

「於蓮華上置成就物而供養之；或於蓮華上置滿迦羅賒瓶，於上置其成就之物；或於蓮華上置合子於中盛物；或蓮華上置其瓦器於中盛物；其或於華胎中盛置蓮華上，以手按持誦其物千遍或一百遍。次後持誦華以擲物上；次復以蘇和安悉香而燒熏上；次復香水微灑物上；次復次部母明王持誦其物，於曼荼羅所有諸尊各以彼等真言持誦其物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於蓮華上置成就物而供養之；或於蓮華上置滿迦羅賒瓶，於上置其成就之物；或於蓮華上置合子於中盛物；或蓮華上置其瓦器於中盛物；其或於華胎中盛置蓮華上，以手按持誦其物千遍或一百遍。次後持誦華以擲物上；次復以蘇和安悉香而燒熏上；次復香水微灑物上；次復次部母明王持誦其物，於曼荼羅所有諸尊各以彼等真言持誦其物。

「次復以牛蘇護摩；或用牛乳或以蘇蜜、胡麻和作護摩，後以啟飲護摩。於本法中所說諸物皆應護摩，各以曼荼羅內所有真言遍作護摩，各以真言持誦香水而灑其物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次復以牛蘇護摩；或用牛乳或以蘇蜜、胡麻和作護摩，後以啟飲護摩。於本法中所說諸物皆應護摩，各以曼荼羅內所有真言遍作護摩，各以真言持誦香水而灑其物。

「如前所說光顯物法，此亦如是持誦。自眼用看其物心誦真言，如是作法其法物即成奉請，凡一切物作奉請法速得成就。或於本法所有一切供養及祭祀法一一皆應具作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前所說光顯物法，此亦如是持誦。自眼用看其物心誦真言，如是作法其法物即成奉請，凡一切物作奉請法速得成就。或於本法所有一切供養及祭祀法一一皆應具作。

「此奉請法曼荼羅中亦通受持其物，亦通光顯其物；於中若作成就，諸作障者亦不得便亦通淨物；依灌頂法亦通灌頂，其物亦通灌頂自身。此是祕密能辦諸事勝曼荼羅，若作此法無不得成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此奉請法曼荼羅中亦通受持其物，亦通光顯其物；於中若作成就，諸作障者亦不得便亦通淨物；依灌頂法亦通灌頂，其物亦通灌頂自身。此是祕密能辦諸事勝曼荼羅，若作此法無不得成。

蘇悉地羯羅經補闕少法品第三十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地羯羅經補闕少法品第三十六

「我今當說補闕少法。從受持物已每日三時澡浴；三時供養及作護摩，手按其物；三時換衣節日斷食，供養等法皆須增加；三時禮拜懺悔隨喜勸請發願；三時讀經及作曼荼羅；三時歸依受戒；三時護身，如是作法定得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今當說補闕少法。從受持物已每日三時澡浴；三時供養及作護摩，手按其物；三時換衣節日斷食，供養等法皆須增加；三時禮拜懺悔隨喜勸請發願；三時讀經及作曼荼羅；三時歸依受戒；三時護身，如是作法定得成就。

「或由放逸致有闕少，即應部母明持誦二十一遍便成滿足，若闕此法成就亦闕；或若有闕更須念誦一十萬遍，復應作此曼荼羅補前闕少，然後方作成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或由放逸致有闕少，即應部母明持誦二十一遍便成滿足，若闕此法成就亦闕；或若有闕更須念誦一十萬遍，復應作此曼荼羅補前闕少，然後方作成就。

「其曼荼羅方，四角安四門，如前所說分布界道。東西置佛。右邊置佛毫，左邊置佛鑠底，右邊置佛慈；左邊置佛眼，右邊置佛輪王佛頂；左邊置白傘蓋佛頂，右邊置帝殊羅詩；左邊置勝佛頂，右邊置超越佛頂；左邊置須菩提，右邊置阿難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其曼荼羅方，四角安四門，如前所說分布界道。東西置佛。右邊置佛毫，左邊置佛鑠底，右邊置佛慈；左邊置佛眼，右邊置佛輪王佛頂；左邊置白傘蓋佛頂，右邊置帝殊羅詩；左邊置勝佛頂，右邊置超越佛頂；左邊置須菩提，右邊置阿難。

「於西南角致鉢；於西北角置錫杖，右邊置訶利底母，左邊置無能勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於西南角致鉢；於西北角置錫杖，右邊置訶利底母，左邊置無能勝。

「於曼荼羅外置能辦諸事，中央置輪；於上置其所成就物或置本尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於曼荼羅外置能辦諸事，中央置輪；於上置其所成就物或置本尊。

「外院置八方神門，兩邊置難陀及拔難陀龍王，各以本真言請，或以部心明都請，依法供養，然後護摩其諸尊等。或置其印或致其座，以本真言成淨火已，護摩蘇蜜一百八遍，又以酪餅及用胡麻，各以本真言護摩百遍，其事畢已復誦百遍，此是祕密補愆過法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「外院置八方神門，兩邊置難陀及拔難陀龍王，各以本真言請，或以部心明都請，依法供養，然後護摩其諸尊等。或置其印或致其座，以本真言成淨火已，護摩蘇蜜一百八遍，又以酪餅及用胡麻，各以本真言護摩百遍，其事畢已復誦百遍，此是祕密補愆過法。

「所供養物皆須香美，其所獻食用烏那羅供獻及砂糖和酪，作此法者諸尊皆得滋充歡喜速得成就。非但補闕，亦應半月半月、或於節日、或復每日，作此曼荼羅供養諸尊，皆得滋充速與成就；若不辦時隨力而作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所供養物皆須香美，其所獻食用烏那羅供獻及砂糖和酪，作此法者諸尊皆得滋充歡喜速得成就。非但補闕，亦應半月半月、或於節日、或復每日，作此曼荼羅供養諸尊，皆得滋充速與成就；若不辦時隨力而作。

「如前所說佛部曼荼羅法，此蓮華部法亦皆同彼，唯改圓作方，其量隨意。東西置觀音自在。右邊置馬頭明王，左邊置毘首嚕波，右邊置三目；左邊置四臂；右邊置六臂，左邊置十二臂，右邊置能滿諸願。又右邊置耶輪末底，左邊置大吉祥；右邊置多羅，左邊置戰捺羅近門；右邊置濕吠多，左邊置車拏羅縛悉𩕳，中央置蓮華，曼荼羅外置本部能辦諸事。此是蓮華部補闕曼荼羅法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前所說佛部曼荼羅法，此蓮華部法亦皆同彼，唯改圓作方，其量隨意。東西置觀音自在。右邊置馬頭明王，左邊置毘首嚕波，右邊置三目；左邊置四臂；右邊置六臂，左邊置十二臂，右邊置能滿諸願。又右邊置耶輪末底，左邊置大吉祥；右邊置多羅，左邊置戰捺羅近門；右邊置濕吠多，左邊置車拏羅縛悉𩕳，中央置蓮華，曼荼羅外置本部能辦諸事。此是蓮華部補闕曼荼羅法。

「如前所說佛部曼荼羅，此金剛部亦復如是，然須方作，其量隨意。東西面置執金剛。右邊置明王，左邊置忙莽計；右邊置軍荼利忿怒，左邊置金剛鉤；左邊置棓，左邊置大力；右邊置拳；右邊置遜婆，左邊置提防伽；右邊置鉢梛𩕳乞差跛，左邊置忿怒火頭。左邊近門置金剛可畏眼；左邊近門置金剛無能勝；曼荼羅外置本部能辦諸事。諸餘外院及供養法皆如前說。此是金剛部補闕之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前所說佛部曼荼羅，此金剛部亦復如是，然須方作，其量隨意。東西面置執金剛。右邊置明王，左邊置忙莽計；右邊置軍荼利忿怒，左邊置金剛鉤；左邊置棓，左邊置大力；右邊置拳；右邊置遜婆，左邊置提防伽；右邊置鉢梛𩕳乞差跛，左邊置忿怒火頭。左邊近門置金剛可畏眼；左邊近門置金剛無能勝；曼荼羅外置本部能辦諸事。諸餘外院及供養法皆如前說。此是金剛部補闕之法。

「如是供養畢已求得好夢，晨朝澡洛著白淨衣，以稻穀華及青俱蔞草、香美白華供養所作曼荼羅地，然後以牛糞遍塗掃却。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是供養畢已求得好夢，晨朝澡洛著白淨衣，以稻穀華及青俱蔞草、香美白華供養所作曼荼羅地，然後以牛糞遍塗掃却。

「復作三簸多護摩，右邊置酪、俱蔞草、蘇蜜、胡麻，及餘所有護摩之物皆置於右，左置遏伽器，率蘇杓當置於前，隔蘇次置杓前，用成辦諸事真言灑其物等。諸部主尊安置供養，用本真言以頞伽，請其本尊亦復安置。自身前置蘇；蘇前置火；蘇、火中間置成就物置。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復作三簸多護摩，右邊置酪、俱蔞草、蘇蜜、胡麻，及餘所有護摩之物皆置於右，左置遏伽器，率蘇杓當置於前，隔蘇次置杓前，用成辦諸事真言灑其物等。諸部主尊安置供養，用本真言以頞伽，請其本尊亦復安置。自身前置蘇；蘇前置火；蘇、火中間置成就物置。

「初自身；次蘇；次物；火；次本持尊及部主尊。如前五種之物置次應知。部主左邊置帝闍寧明，右邊置成辦諸事，如前所說謂護摩法中次第安置。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「初自身；次蘇；次物；火；次本持尊及部主尊。如前五種之物置次應知。部主左邊置帝闍寧明，右邊置成辦諸事，如前所說謂護摩法中次第安置。

「初敷青俱蔞草，置和酪餅散稻穀華獻縛悉底供，以好美香供養，然後依法作護摩事。所成就物置於金器、或銀、熟銅、石、商佉、螺、木、縛弭迦土器等。樹葉於上置器，或敷有乳樹葉；或閼伽樹葉；或芭蕉樹葉；或蓮華蓮葉；或新淨白㲲隨取敷之。又葉五重先敷地上置成就物，復以葉五重而覆其物，或可是散；或種種衣；或諸雜物，次第應知所盛之器。然後以不散亂心作簸多法，以心光明其物及散灑之，手執杓緩率其蘇，置其物上誦本真言，至其『莎』字即瀉爐中，呼其『訶』字還觸其物却至蘇器。如是去來三處觸物不得斷絕，是名三簸多護摩法。經一千遍或一百遍；或觀真言廣略；或復成就上下動重，乃至護摩二十一遍，此名都說遍數之限。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「初敷青俱蔞草，置和酪餅散稻穀華獻縛悉底供，以好美香供養，然後依法作護摩事。所成就物置於金器、或銀、熟銅、石、商佉、螺、木、縛弭迦土器等。樹葉於上置器，或敷有乳樹葉；或閼伽樹葉；或芭蕉樹葉；或蓮華蓮葉；或新淨白㲲隨取敷之。又葉五重先敷地上置成就物，復以葉五重而覆其物，或可是散；或種種衣；或諸雜物，次第應知所盛之器。然後以不散亂心作簸多法，以心光明其物及散灑之，手執杓緩率其蘇，置其物上誦本真言，至其『莎』字即瀉爐中，呼其『訶』字還觸其物却至蘇器。如是去來三處觸物不得斷絕，是名三簸多護摩法。經一千遍或一百遍；或觀真言廣略；或復成就上下動重，乃至護摩二十一遍，此名都說遍數之限。

「三簸多時以杓遍霑其物皆令潤膩。初置物時先以水灑，次按持誦；次復看；次獻供養。護摩畢已還須如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三簸多時以杓遍霑其物皆令潤膩。初置物時先以水灑，次按持誦；次復看；次獻供養。護摩畢已還須如是。

「於成就曼荼羅所說三種成就之相，作此法時若有相見即須禁之，應知不久即得成就。其物若大置於右邊，應左手執者置左邊而三簸多之。若成有情之物作其形像，杓觸於頭而作護摩；若欲成自身，以杓觸頂而作護摩；若為他故作之簸多者，但稱其名作護摩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於成就曼荼羅所說三種成就之相，作此法時若有相見即須禁之，應知不久即得成就。其物若大置於右邊，應左手執者置左邊而三簸多之。若成有情之物作其形像，杓觸於頭而作護摩；若欲成自身，以杓觸頂而作護摩；若為他故作之簸多者，但稱其名作護摩。

「其成就物復有三種差別：一、但稱名；二、以物蓋隔之；三、但露現眼所觀見。如是皆用其蘇而作護摩。若不獲蘇當用牛乳；或蘇和乳；或用三甜；或觀成就差別應當用酪；如本所說而用護摩；或以油麻護摩器仗。若成吠多羅者應用堅木香心護摩；或用蘇合等護餘計香；或觀其物差別及與成就差別，當取諸類香物與法相應者而作護摩。若成犬肉還用彼脂，諸餘肉類彼復如是。其成就物或盡置於前，以此所三簸多法說護摩之法，當應廣作三簸多法護摩其物，如是作已速得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其成就物復有三種差別：一、但稱名；二、以物蓋隔之；三、但露現眼所觀見。如是皆用其蘇而作護摩。若不獲蘇當用牛乳；或蘇和乳；或用三甜；或觀成就差別應當用酪；如本所說而用護摩；或以油麻護摩器仗。若成吠多羅者應用堅木香心護摩；或用蘇合等護餘計香；或觀其物差別及與成就差別，當取諸類香物與法相應者而作護摩。若成犬肉還用彼脂，諸餘肉類彼復如是。其成就物或盡置於前，以此所三簸多法說護摩之法，當應廣作三簸多法護摩其物，如是作已速得成就。

「三簸多已洗灌令淨，然後如法灌頂，畢已供養護持置本尊前，更加種種飲食供養本尊，及當祭祀八方護世亦須如法供養護摩之地。然後以諸澡豆及阿摩羅八日如法澡浴，於其午時手按其物而加念誦，又更別辦其線依前如法持誦，臂釧、衣、灰、芥子水，一一皆須如前持誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三簸多已洗灌令淨，然後如法灌頂，畢已供養護持置本尊前，更加種種飲食供養本尊，及當祭祀八方護世亦須如法供養護摩之地。然後以諸澡豆及阿摩羅八日如法澡浴，於其午時手按其物而加念誦，又更別辦其線依前如法持誦，臂釧、衣、灰、芥子水，一一皆須如前持誦。

「欲作成就之時，如是護身之物先須持誦擬充後用，如是念誦護身諸物，成就之時有所用處皆即有驗。是故應須預先持誦，備擬華等供養之物，亦須加法持誦置於側近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲作成就之時，如是護身之物先須持誦擬充後用，如是念誦護身諸物，成就之時有所用處皆即有驗。是故應須預先持誦，備擬華等供養之物，亦須加法持誦置於側近。

「次則依作曼荼羅如法供養而作成就，用能辦諸事真言持誦，五色界道線纏四橛上，以上軍荼利真言持誦，瓶置外門前，所纏之線兩頭俱繫瓶項梢令寬縱，每出入時思念軍荼利，舉線而入其線。若以軍荼利真言持誦亦得；或取本法真言持誦亦得。如前所說辟除難法，先淨其處然後作法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次則依作曼荼羅如法供養而作成就，用能辦諸事真言持誦，五色界道線纏四橛上，以上軍荼利真言持誦，瓶置外門前，所纏之線兩頭俱繫瓶項梢令寬縱，每出入時思念軍荼利，舉線而入其線。若以軍荼利真言持誦亦得；或取本法真言持誦亦得。如前所說辟除難法，先淨其處然後作法。

「其時於外祭祀八方護世天神并諸眷屬，於其瓶上置拔折羅或置有果枝條，其瓶及線或用當部明王持誦；或用部心；或部母持誦以護其處；或於當部所有契印，各於本方而安置之以辟諸難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其時於外祭祀八方護世天神并諸眷屬，於其瓶上置拔折羅或置有果枝條，其瓶及線或用當部明王持誦；或用部心；或部母持誦以護其處；或於當部所有契印，各於本方而安置之以辟諸難。

「其橛以金剛橛真言持誦百遍，其橛上一頭作三股杵，如是作已於淨室外四角釘之。若曼荼羅於界道角釘之，此名金剛橛法能辦諸事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其橛以金剛橛真言持誦百遍，其橛上一頭作三股杵，如是作已於淨室外四角釘之。若曼荼羅於界道角釘之，此名金剛橛法能辦諸事。

「其曼荼羅或用乾末彩色；或用種種香末；或以濕色用牛毛筆畫，於諸角外畫三股杵，其諸界道遍作三股杵形，還用金剛牆真言持誦。復於其界杵形之中，更復橫置一杵，遍應如是。則名金剛鉤欄，還用金剛鉤欄真言持誦。如是作已無有能壞，是故於中作成就法，於諸門中及門外各置拔折羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其曼荼羅或用乾末彩色；或用種種香末；或以濕色用牛毛筆畫，於諸角外畫三股杵，其諸界道遍作三股杵形，還用金剛牆真言持誦。復於其界杵形之中，更復橫置一杵，遍應如是。則名金剛鉤欄，還用金剛鉤欄真言持誦。如是作已無有能壞，是故於中作成就法，於諸門中及門外各置拔折羅。

「其成就法或於淨室中作；或於露地作，曼荼羅其量五肘或七或八；或觀其所成就事，隨事大小而作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其成就法或於淨室中作；或於露地作，曼荼羅其量五肘或七或八；或觀其所成就事，隨事大小而作。

「諸門當中置拔折羅，於諸角上置瓶；於外門前置能辦諸事瓶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸門當中置拔折羅，於諸角上置瓶；於外門前置能辦諸事瓶。

「於內東西置法輪印。右邊置佛眼印，左邊置毫相印；右置牙印，左邊鑠底印；右置五種佛頂，次第左右安置。於佛部中所有諸尊隨意次第左右安置，最後兩邊置阿難及須菩提，次下近門置無能勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於內東西置法輪印。右邊置佛眼印，左邊置毫相印；右置牙印，左邊鑠底印；右置五種佛頂，次第左右安置。於佛部中所有諸尊隨意次第左右安置，最後兩邊置阿難及須菩提，次下近門置無能勝。

「次於外院東面置悉達多明王；北面置大勢至尊；南面置妙吉祥尊；西面置軍熱羅尊。東面右置梵天及與色界諸天，左置因陀羅、上至他化自在王，乃至地居天神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次於外院東面置悉達多明王；北面置大勢至尊；南面置妙吉祥尊；西面置軍熱羅尊。東面右置梵天及與色界諸天，左置因陀羅、上至他化自在王，乃至地居天神。

「於東南方置火神與諸仙人以為眷屬；於南方置焰摩王與毘舍遮、布單那、諸魔怛羅而為眷屬；於西南方置泥唎帝神，與諸羅剎而為眷屬；於西面門置縛嚕拏神，與諸龍眾而為眷屬；門北置地神與諸阿修羅而為眷屬；於西北方置風神與諸伽嚕拏而為眷屬；於北方置多聞天王與諸藥叉而為眷屬；於東北方置伊舍那神與諸鳩槃荼而為眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於東南方置火神與諸仙人以為眷屬；於南方置焰摩王與毘舍遮、布單那、諸魔怛羅而為眷屬；於西南方置泥唎帝神，與諸羅剎而為眷屬；於西面門置縛嚕拏神，與諸龍眾而為眷屬；門北置地神與諸阿修羅而為眷屬；於西北方置風神與諸伽嚕拏而為眷屬；於北方置多聞天王與諸藥叉而為眷屬；於東北方置伊舍那神與諸鳩槃荼而為眷屬。

「復於西面一所之處置日天子及與曜等；復於西面一所之處置月天子與宿圍繞；於西門曲兩邊置難陀、拔難陀龍王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復於西面一所之處置日天子及與曜等；復於西面一所之處置月天子與宿圍繞；於西門曲兩邊置難陀、拔難陀龍王。

「於佛部中所有使者等類真言及明，於其外院四面隨意安置，然後依法啟請，次第供養護摩念誦。於最中央安其本尊或成就物，如於曼荼羅法所說護身等事，此亦如是次第應行，此是佛部成就諸物曼荼羅法，一切諸難無能得便，於中作法速得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於佛部中所有使者等類真言及明，於其外院四面隨意安置，然後依法啟請，次第供養護摩念誦。於最中央安其本尊或成就物，如於曼荼羅法所說護身等事，此亦如是次第應行，此是佛部成就諸物曼荼羅法，一切諸難無能得便，於中作法速得成就。

「一切諸尊增加衛護，前以五彩色作曼荼羅，唯改圓作方。於其內院東面處中置蓮華印。右置七多羅明，左置七吉祥明；次左右置六大明王；右置半拏羅縛悉𩕳，左置邪輪末底。近門兩邊置一髮明妃及馬頭明王，於外門前置能辦諸事瓶；於門及角置拔折羅，中置蓮華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸尊增加衛護，前以五彩色作曼荼羅，唯改圓作方。於其內院東面處中置蓮華印。右置七多羅明，左置七吉祥明；次左右置六大明王；右置半拏羅縛悉𩕳，左置邪輪末底。近門兩邊置一髮明妃及馬頭明王，於外門前置能辦諸事瓶；於門及角置拔折羅，中置蓮華。

「於其外院置其梵天及因陀羅摩醯首羅等，淨居諸天及無垢行菩薩、光鬘菩薩、莊嚴菩薩、無邊龍王菩薩、遜陀羅及優波遜陀龍王，及商結持明仙王與諸持明仙俱如前。諸方護世於此部中，所有使者諸類真言及明隨意安置。如前所說安置次第此亦如是，一切諸難無能得便，應當此中作成就法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於其外院置其梵天及因陀羅摩醯首羅等，淨居諸天及無垢行菩薩、光鬘菩薩、莊嚴菩薩、無邊龍王菩薩、遜陀羅及優波遜陀龍王，及商結持明仙王與諸持明仙俱如前。諸方護世於此部中，所有使者諸類真言及明隨意安置。如前所說安置次第此亦如是，一切諸難無能得便，應當此中作成就法。

「如前方作如前所界道。於內院東面置蘇悉地羯羅。右置吞金剛明妃，左置金剛秦明妃；右置遜婆明王，左置計唎枳里明王；右置拔折羅尊，左置跋折羅但吒；右置金剛母特伽羅鎚，左置金剛商羯羅；右置金剛鉤明妃，左置忙莽計明妃。於其外院東邊置勝慧使者、金剛慧使者、摩醯首羅及妃、多聞天王及諸藥叉。其於外門前置辦諸事瓶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前方作如前所界道。於內院東面置蘇悉地羯羅。右置吞金剛明妃，左置金剛秦明妃；右置遜婆明王，左置計唎枳里明王；右置拔折羅尊，左置跋折羅但吒；右置金剛母特伽羅鎚，左置金剛商羯羅；右置金剛鉤明妃，左置忙莽計明妃。於其外院東邊置勝慧使者、金剛慧使者、摩醯首羅及妃、多聞天王及諸藥叉。其於外門前置辦諸事瓶。

「於金剛部中所有使者真言及明，部多、毘舍遮、乾闥婆、摩睺羅伽及持明仙，八方護世各於院次第安置，然後啟請如法供養護摩念誦起首成就。其所啟請諸尊，應用明王真言或用部母明，請於曼荼羅所有諸尊名為置瓶，如前曼荼羅所有堪法，此成就法亦皆如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於金剛部中所有使者真言及明，部多、毘舍遮、乾闥婆、摩睺羅伽及持明仙，八方護世各於院次第安置，然後啟請如法供養護摩念誦起首成就。其所啟請諸尊，應用明王真言或用部母明，請於曼荼羅所有諸尊名為置瓶，如前曼荼羅所有堪法，此成就法亦皆如是。

「若於此等曼荼羅中作成就者，縱不具足護身之法亦得悉地，為彼諸尊自有誓願：『若請我等赴曼荼羅者，以虔誠心如法供養，我等當與彼所求願。』是故於此應知無難必為加護。若用部心真言及以部母或用明妃、能辦諸事真言并及部內護身真言而用啟請，護身諸界速得成就。此是三部祕密之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於此等曼荼羅中作成就者，縱不具足護身之法亦得悉地，為彼諸尊自有誓願：『若請我等赴曼荼羅者，以虔誠心如法供養，我等當與彼所求願。』是故於此應知無難必為加護。若用部心真言及以部母或用明妃、能辦諸事真言并及部內護身真言而用啟請，護身諸界速得成就。此是三部祕密之法。

「復次說通三部祕密曼荼羅，如法界道置拔折羅，中央置本部主印，其前置本真言主，或如前置羯羅詩瓶，其物盛於器等之中置其瓶上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次說通三部祕密曼荼羅，如法界道置拔折羅，中央置本部主印，其前置本真言主，或如前置羯羅詩瓶，其物盛於器等之中置其瓶上。

「內院東面置如來印；北面置觀自在印；南面置金剛印；西面右邊置嚕達羅；左邊置多聞天王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「內院東面置如來印；北面置觀自在印；南面置金剛印；西面右邊置嚕達羅；左邊置多聞天王。

「如前所說明王曼荼羅此亦如是次第安置，右邊置部母明，左邊辦事明，蓮華、金剛二部左右亦爾。西面右面嘺唎，右置落乞濕彌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前所說明王曼荼羅此亦如是次第安置，右邊置部母明，左邊辦事明，蓮華、金剛二部左右亦爾。西面右面嘺唎，右置落乞濕彌。

「東西兩角置鉢及支伐羅；北面兩角置但拏柱及軍持瓶；南面兩角置拔折羅及持伽羅；西面角置輪羅及寶瓶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東西兩角置鉢及支伐羅；北面兩角置但拏柱及軍持瓶；南面兩角置拔折羅及持伽羅；西面角置輪羅及寶瓶。

「於外門前別立置處所置無能勝。東面門前置訶利帝母；南面門前置句吒祇唎迦；北面門前置翳迦契吒。於其外院隨意遍置諸印如法啟請供養，此是祕密都曼荼羅。於中所作成就諸物皆得悉地，頂行於此尚不得便，何況諸餘毘那夜迦？以諸美香華燈種種飲食持誦光顯然後供養，如於念誦及於曼荼羅所說供養此亦如是應作；若於淨室中作亦復如是，其曼荼羅主種種供養應加四倍，此是祕密之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於外門前別立置處所置無能勝。東面門前置訶利帝母；南面門前置句吒祇唎迦；北面門前置翳迦契吒。於其外院隨意遍置諸印如法啟請供養，此是祕密都曼荼羅。於中所作成就諸物皆得悉地，頂行於此尚不得便，何況諸餘毘那夜迦？以諸美香華燈種種飲食持誦光顯然後供養，如於念誦及於曼荼羅所說供養此亦如是應作；若於淨室中作亦復如是，其曼荼羅主種種供養應加四倍，此是祕密之法。

「供養畢已次應於外如法祭祀，以蘇然燈，其炷鮮淨供養本尊，一一之物皆須奉獻閼伽。若是作法本尊速得有驗，以明王真言持誦白芥子，或用能辦諸事真言；或用先持有功真言持誦，近致成就物邊，用辟諸難便即退散。又用本印主印置於左邊，或但持誦大力置於左邊，於其八方所各置丈夫。初於東方其人作帝釋裝束，手執拔折羅，形色一如帝釋；於南方其人作焰摩裝束，手執但拏棓；於西方其人作龍王裝束，手執羂索；於北方其人作毘沙門裝束，手執伽陀棓；於東北方其人作伊舍那裝束，手執三股叉；於東南方其人作大神裝束狀如仙人，手執軍持及數珠；於西南方其人作羅剎王裝束，手執橫刀；於西北方其人作風神裝束，手執幢旗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「供養畢已次應於外如法祭祀，以蘇然燈，其炷鮮淨供養本尊，一一之物皆須奉獻閼伽。若是作法本尊速得有驗，以明王真言持誦白芥子，或用能辦諸事真言；或用先持有功真言持誦，近致成就物邊，用辟諸難便即退散。又用本印主印置於左邊，或但持誦大力置於左邊，於其八方所各置丈夫。初於東方其人作帝釋裝束，手執拔折羅，形色一如帝釋；於南方其人作焰摩裝束，手執但拏棓；於西方其人作龍王裝束，手執羂索；於北方其人作毘沙門裝束，手執伽陀棓；於東北方其人作伊舍那裝束，手執三股叉；於東南方其人作大神裝束狀如仙人，手執軍持及數珠；於西南方其人作羅剎王裝束，手執橫刀；於西北方其人作風神裝束，手執幢旗。

「帝釋白色、焰摩黑色、龍王紅色、毘沙門金色、伊舍那白色、火神火色、羅剎王淺黑雲色、風神青色。其所著衣皆亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「帝釋白色、焰摩黑色、龍王紅色、毘沙門金色、伊舍那白色、火神火色、羅剎王淺黑雲色、風神青色。其所著衣皆亦如是。

「其人皆須受戒極令清淨，有大膽勇善作護身之法，形色端正盛年肥壯，所執器仗皆須持誦，於頸、兩肩交絡華鬘，備白芥子善知難相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其人皆須受戒極令清淨，有大膽勇善作護身之法，形色端正盛年肥壯，所執器仗皆須持誦，於頸、兩肩交絡華鬘，備白芥子善知難相。

「若有難至即散白芥子而用打之，或擲華鬘；或難眾多現大怖畏，當以所執器仗而遙擬之。彼若相逼以器仗擊，散白芥子及擲華鬘以器仗擬，及擊之時不得移動本處，若移本處彼當得便，是故應當須不動本處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有難至即散白芥子而用打之，或擲華鬘；或難眾多現大怖畏，當以所執器仗而遙擬之。彼若相逼以器仗擊，散白芥子及擲華鬘以器仗擬，及擊之時不得移動本處，若移本處彼當得便，是故應當須不動本處。

「於本藏中所有護身之印，難摧伏者持誦供養置己身邊。若有極大猛害邪來，應自用彼諸印以擲打之；或以前來持誦有功真言，誦白芥子散擊邪者，必若不止即應出外以好飲食加以豐多，如法祭祀彼諸難眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於本藏中所有護身之印，難摧伏者持誦供養置己身邊。若有極大猛害邪來，應自用彼諸印以擲打之；或以前來持誦有功真言，誦白芥子散擊邪者，必若不止即應出外以好飲食加以豐多，如法祭祀彼諸難眾。

「一切護法總有九種。謂：辟除諸難、結地界、結虛空界、結曼荼羅界、結方界所、結金剛牆、結金剛鉤欄、護物、護身以除諸邪。作成就時如斯等法皆須憶念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切護法總有九種。謂：辟除諸難、結地界、結虛空界、結曼荼羅界、結方界所、結金剛牆、結金剛鉤欄、護物、護身以除諸邪。作成就時如斯等法皆須憶念。

「或若不辦前護方人，應當置其當方器仗；此亦不辦，於諸方所置那邏遮器仗；或張弓揣箭置諸方所；或與助成就人明解藏法，有智方便持誦有功，戒行清潔立在門中，助辦諸事辟除諸邪，乃至內院、外院彼皆應助。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或若不辦前護方人，應當置其當方器仗；此亦不辦，於諸方所置那邏遮器仗；或張弓揣箭置諸方所；或與助成就人明解藏法，有智方便持誦有功，戒行清潔立在門中，助辦諸事辟除諸邪，乃至內院、外院彼皆應助。

「所有一切諸事至於暮間皆須辦足，日纔沒已即起首作成就之法，中間困時出曼荼羅外含水漱口，軍荼利真言用持誦三掬；或以本尊心真言持誦，少許牛蘇而用飲之，所有疲極當得除愈；復以蜜和和蓽撥，用佛部母明持誦以塗其眼，昏沈難起即便除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所有一切諸事至於暮間皆須辦足，日纔沒已即起首作成就之法，中間困時出曼荼羅外含水漱口，軍荼利真言用持誦三掬；或以本尊心真言持誦，少許牛蘇而用飲之，所有疲極當得除愈；復以蜜和和蓽撥，用佛部母明持誦以塗其眼，昏沈難起即便除愈。

「先以誠心面向東立，觀察諸尊歸命啟請，於其三種吉祥瑞應，於中隨得好相，以歡喜心而作成就，隨見先瑞成就亦爾。是故行者應觀先瑞，先當須臾觀察蘇悉地羯羅明王；次則右繞辦諸事瓶。入曼荼羅時隨所逢瓶皆右繞過，到已頂禮尊及以遍觀，各各以本真言而奉閼伽，或以部心真言奉獻。所請諸真言主當以明王真言請召；所請明主當以明妃請召已，視本印及請本真言明等，或但都視一印誦其真言及明，若如是作速得悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先以誠心面向東立，觀察諸尊歸命啟請，於其三種吉祥瑞應，於中隨得好相，以歡喜心而作成就，隨見先瑞成就亦爾。是故行者應觀先瑞，先當須臾觀察蘇悉地羯羅明王；次則右繞辦諸事瓶。入曼荼羅時隨所逢瓶皆右繞過，到已頂禮尊及以遍觀，各各以本真言而奉閼伽，或以部心真言奉獻。所請諸真言主當以明王真言請召；所請明主當以明妃請召已，視本印及請本真言明等，或但都視一印誦其真言及明，若如是作速得悉地。

「其成就物有置閼伽器中，或致瓶上；或掬合手內；或但心念；或致縛羅弭迦器；或致葉上；或致於內本尊之前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其成就物有置閼伽器中，或致瓶上；或掬合手內；或但心念；或致縛羅弭迦器；或致葉上；或致於內本尊之前。

「所成諸器皆以牛黃塗之；次用白芥子作護；次持誦摩辣底華供養其物。牛黃塗故便成禁住；用其芥子便成作護；以華供養須成光顯，此三種法次第應作不得廢閼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所成諸器皆以牛黃塗之；次用白芥子作護；次持誦摩辣底華供養其物。牛黃塗故便成禁住；用其芥子便成作護；以華供養須成光顯，此三種法次第應作不得廢閼。

「於本尊前置成就物，於中不得餘物間隔。成就之物用兩種法以為作護：一、謂手印；二、白芥子。令成就物速有驗故，數獻閼伽、華香等具及酪，數應供養其助成就之人，護其物故常在其處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於本尊前置成就物，於中不得餘物間隔。成就之物用兩種法以為作護：一、謂手印；二、白芥子。令成就物速有驗故，數獻閼伽、華香等具及酪，數應供養其助成就之人，護其物故常在其處。

「如是安置供養物已，然後以手按之或以眼觀，以其不散心徐徐持誦，中間數數光顯其物。如是相續竟夜持誦勿令間斷，其夜三時以閼伽等次第供養。若須出外漱口，令助成人替坐物前續次念誦，其持誦人有所廢忘，其所助人皆須補闕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是安置供養物已，然後以手按之或以眼觀，以其不散心徐徐持誦，中間數數光顯其物。如是相續竟夜持誦勿令間斷，其夜三時以閼伽等次第供養。若須出外漱口，令助成人替坐物前續次念誦，其持誦人有所廢忘，其所助人皆須補闕。

「持誦之時若大邪至，助成之人應拒其邪；如不能禁，行者應自散白芥子以辟其難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持誦之時若大邪至，助成之人應拒其邪；如不能禁，行者應自散白芥子以辟其難。

「助成之人持誦其物，于時東方有是邪現，謂大雷電，應知帝釋之邪。於東南方有是難現，謂火色大人，或如日盡應知即是火天之難。於其南方有是邪現，謂死屍形，甚可怖畏高聲叫喚，手執大刀皆悉劓鼻，手執髑髏盛人血飲頭上火然，應知即是焰摩之邪。於西南方有是難現，謂雨其屎尿穢曼荼羅及種種形，甚可怖畏應知即是泥唎羝難。於其西方有是難現謂雨雷電、霹靂、雹等，應知即是龍王之難。於西北方有是難現，謂有大黑風起，應知即是風神之難。於其北方有是難現，謂大藥叉及女藥叉惱亂行者，應知即是多聞天王難。於東北方有是難現，謂象頭、猪頭、狗頭異形各持火山，應知即是伊舍那難。於其上方有諸天現，具大威德，應知即是上方天邪。下方之難地動及裂，應知即是阿修羅邪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「助成之人持誦其物，于時東方有是邪現，謂大雷電，應知帝釋之邪。於東南方有是難現，謂火色大人，或如日盡應知即是火天之難。於其南方有是邪現，謂死屍形，甚可怖畏高聲叫喚，手執大刀皆悉劓鼻，手執髑髏盛人血飲頭上火然，應知即是焰摩之邪。於西南方有是難現，謂雨其屎尿穢曼荼羅及種種形，甚可怖畏應知即是泥唎羝難。於其西方有是難現謂雨雷電、霹靂、雹等，應知即是龍王之難。於西北方有是難現，謂有大黑風起，應知即是風神之難。於其北方有是難現，謂大藥叉及女藥叉惱亂行者，應知即是多聞天王難。於東北方有是難現，謂象頭、猪頭、狗頭異形各持火山，應知即是伊舍那難。於其上方有諸天現，具大威德，應知即是上方天邪。下方之難地動及裂，應知即是阿修羅邪。

「作上成就方現斯邪。如是等邪於中夜現，凡上成就邪相還大，中下成就准此應知。於夜三時是其上中下相與時相應，即是不相應即非成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作上成就方現斯邪。如是等邪於中夜現，凡上成就邪相還大，中下成就准此應知。於夜三時是其上中下相與時相應，即是不相應即非成就。

「其三種相，謂：煖相、氣相、光相，如是三相應次第現。若上成就即具三相；若中成就具前二相；若下成就唯現初相。或若持讀虔誠，於初夜時三相次第現者，即以部母明禁住其光；以明王心禁住其相；及以持誦牛黃塗灑。或以手按；或用蘇灑；或以散華；或散白芥子；或但灑水禁住其相，便即受用亦果其願。或若初夜或即便禁住，但作念誦至其本時方可受用，其中成就准此應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其三種相，謂：煖相、氣相、光相，如是三相應次第現。若上成就即具三相；若中成就具前二相；若下成就唯現初相。或若持讀虔誠，於初夜時三相次第現者，即以部母明禁住其光；以明王心禁住其相；及以持誦牛黃塗灑。或以手按；或用蘇灑；或以散華；或散白芥子；或但灑水禁住其相，便即受用亦果其願。或若初夜或即便禁住，但作念誦至其本時方可受用，其中成就准此應知。

「於其初夜下悉地成；於其中夜獲中成就；於明相動時獲上成就。其中成就中夜成者如法禁已，縱至明曉受用亦得；其下成就准此應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於其初夜下悉地成；於其中夜獲中成就；於明相動時獲上成就。其中成就中夜成者如法禁已，縱至明曉受用亦得；其下成就准此應知。

「各於本時其助成者若不受用亦不為吉；其物縱成不即受用又不禁住，至其平曉亦不受用，其物猶若萎華亦如穢食無所堪用。以念誦故啟請真言入其物中，時既過已其驗亦失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「各於本時其助成者若不受用亦不為吉；其物縱成不即受用又不禁住，至其平曉亦不受用，其物猶若萎華亦如穢食無所堪用。以念誦故啟請真言入其物中，時既過已其驗亦失。

「又成就物雖初相現然不成就，當時若禁其相，以後還作光顯等法，及諸節日供養灌頂便作成就；經於三年若不成者，當知此物不可得成。上成就法限至三年；若中成就至第六月；若下成就不限其時。損成就法亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又成就物雖初相現然不成就，當時若禁其相，以後還作光顯等法，及諸節日供養灌頂便作成就；經於三年若不成者，當知此物不可得成。上成就法限至三年；若中成就至第六月；若下成就不限其時。損成就法亦復如是。

蘇悉地羯羅經被偷成就物却徵法品第三十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地羯羅經被偷成就物却徵法品第三十七

「我今當說被偷之物却徵之法。其物成已或作成就之時其物被偷，偷物之時或見其形；或但失物不見偷者。于時不擇日宿亦不斷食，發起瞋怒現前，速應作此曼荼羅法，用燒屍灰三角而作。唯開西門，於外門前置其本尊，內院東角置蘇悉地羯羅明王。右置金剛忿怒，左置大怒；左置金剛拳，右置金剛鉤；右置金剛計利吉羅，左置毘摩；右置熱吒，左置賓蘗羅；右置阿設寧，左置商羯羅；右置微若耶，右門置迦利；左門置難地目佉，左置金剛軍；右置蘇摩呼及置諸餘大忿怒等。為成就故次第安置，如法啟請以赤色華及赤食等次第供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今當說被偷之物却徵之法。其物成已或作成就之時其物被偷，偷物之時或見其形；或但失物不見偷者。于時不擇日宿亦不斷食，發起瞋怒現前，速應作此曼荼羅法，用燒屍灰三角而作。唯開西門，於外門前置其本尊，內院東角置蘇悉地羯羅明王。右置金剛忿怒，左置大怒；左置金剛拳，右置金剛鉤；右置金剛計利吉羅，左置毘摩；右置熱吒，左置賓蘗羅；右置阿設寧，左置商羯羅；右置微若耶，右門置迦利；左門置難地目佉，左置金剛軍；右置蘇摩呼及置諸餘大忿怒等。為成就故次第安置，如法啟請以赤色華及赤食等次第供養。

「如前所說阿毘遮嚕迦法於此應作，門外所置本尊應以美妙華等如法供養；於其外院置八方神及置本部，諸餘使者等尊亦須如是供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前所說阿毘遮嚕迦法於此應作，門外所置本尊應以美妙華等如法供養；於其外院置八方神及置本部，諸餘使者等尊亦須如是供養。

「於中央作護摩法，其爐三角一一如前，以收纖佉陀羅、以己身血塗而用護摩；或用苦練木或用燒屍殘柴而用護摩；火著已後以燒屍灰和己身血而用護摩；及以毒藥、己身之血、芥子油及赤芥子，四種相和而用護摩；復取此四種物，作偷物者形而坐其上，以左手片片割析而作護摩。若有能伏瞋者及明法者應作此法。其偷物者慞惶恐怖齎持親付，行者便應施彼無畏，于時與彼作扇底迦法；若不作者彼便命終。或所將物更復加添密置尊前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於中央作護摩法，其爐三角一一如前，以收纖佉陀羅、以己身血塗而用護摩；或用苦練木或用燒屍殘柴而用護摩；火著已後以燒屍灰和己身血而用護摩；及以毒藥、己身之血、芥子油及赤芥子，四種相和而用護摩；復取此四種物，作偷物者形而坐其上，以左手片片割析而作護摩。若有能伏瞋者及明法者應作此法。其偷物者慞惶恐怖齎持親付，行者便應施彼無畏，于時與彼作扇底迦法；若不作者彼便命終。或所將物更復加添密置尊前。

「又成就物盜將日久，若欲追取即應作此通三部成辦諸事曼荼羅，四方而作，中央安置蘇悉地羯羅明王印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又成就物盜將日久，若欲追取即應作此通三部成辦諸事曼荼羅，四方而作，中央安置蘇悉地羯羅明王印。

「內院南面置金剛忿怒、大忿、忙莽雞、金剛鉤食、金剛拳、金剛火、金剛母特伽羅、金剛怖畏、金剛商羯鎖、計利吉羅、慧金剛、無能勝，及置諸大忿怒及諸使者。諸大威德真言主等，於其南西次第安置。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「內院南面置金剛忿怒、大忿、忙莽雞、金剛鉤食、金剛拳、金剛火、金剛母特伽羅、金剛怖畏、金剛商羯鎖、計利吉羅、慧金剛、無能勝，及置諸大忿怒及諸使者。諸大威德真言主等，於其南西次第安置。

「內院北面置能滿諸願、觀自在、馬頭明王、多面多手、能現多形、耶輸末底、大吉祥、落乞濕弭、濕吠多、半拏羅縛悉𩕳、跢羅、戰捺囉、未羅，所有真言及明，諸使者等各各次第如法安置。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「內院北面置能滿諸願、觀自在、馬頭明王、多面多手、能現多形、耶輸末底、大吉祥、落乞濕弭、濕吠多、半拏羅縛悉𩕳、跢羅、戰捺囉、未羅，所有真言及明，諸使者等各各次第如法安置。

「內院東面置金輪佛頂等諸餘佛頂、佛毫、佛眼、佛鑠底、佛牙、佛慈及無能勝等，自餘明主及能辦諸事真言等諸餘真言及諸使者，於其東面各各次第如法安置；近門外者亦復如前依法安置。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「內院東面置金輪佛頂等諸餘佛頂、佛毫、佛眼、佛鑠底、佛牙、佛慈及無能勝等，自餘明主及能辦諸事真言等諸餘真言及諸使者，於其東面各各次第如法安置；近門外者亦復如前依法安置。

「於其外院八方神，西門邊置梵天王及與眷屬；西門北邊置摩醯首羅及妃、言那鉢底等諸眷屬俱；及七忙怛羅母，及八龍王并諸眷屬；阿修羅等與諸眷屬。歸依佛者大威德神於其外院各如法次第安置，至誠啟請次第供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於其外院八方神，西門邊置梵天王及與眷屬；西門北邊置摩醯首羅及妃、言那鉢底等諸眷屬俱；及七忙怛羅母，及八龍王并諸眷屬；阿修羅等與諸眷屬。歸依佛者大威德神於其外院各如法次第安置，至誠啟請次第供養。

「於外西面置護摩爐，以蠟作其盜物者形置箕中，依阿毘遮嚧迦法啟請祭祀供養護摩；次以刀割其形而作護摩。或依本部所說阿毘遮嚕迦法依彼而作；或本尊自盜及不與成亦如是作。從黑月五日至十四日來中間作法說為勝吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於外西面置護摩爐，以蠟作其盜物者形置箕中，依阿毘遮嚧迦法啟請祭祀供養護摩；次以刀割其形而作護摩。或依本部所說阿毘遮嚕迦法依彼而作；或本尊自盜及不與成亦如是作。從黑月五日至十四日來中間作法說為勝吉。

「其形復以杖鞭及以火然種種猛法打棓，以末但那剌依金剛橛法，用刺身分血、黑芥子、油和鹽遍塗其身，隨意苦楚而置害之；復以蓋屍之衣而覆其形；以赤線纏獻赤色華持誦自服努目視之，於真言中置訶責句每日打之，若將物來即當休止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其形復以杖鞭及以火然種種猛法打棓，以末但那剌依金剛橛法，用刺身分血、黑芥子、油和鹽遍塗其身，隨意苦楚而置害之；復以蓋屍之衣而覆其形；以赤線纏獻赤色華持誦自服努目視之，於真言中置訶責句每日打之，若將物來即當休止。

「中夜應作是猛利法，用俱微那羅來塗黑芥油而作護摩；又以毒藥及己身血、芥子、油、鹽及黑芥子總與相和，稱盜物者而作護摩經八百遍；或但用己身血和鹽而和護摩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「中夜應作是猛利法，用俱微那羅來塗黑芥油而作護摩；又以毒藥及己身血、芥子、油、鹽及黑芥子總與相和，稱盜物者而作護摩經八百遍；或但用己身血和鹽而和護摩。

「如是苦持若不還物，即應更作至死猛法，於阿毘遮嚕迦法中所說殺法遍作其法，於真言置其殺句。若將物來即止其法從乞歡喜；彼若已用其物將餘物替，亦止其事；或已用其物復無物替，但來悔謝，亦止其事施彼歡喜；彼或損失及分與他，隨殘所有持來還者，亦止其事施彼歡喜。應當以金剛微那羅真言而作護摩；或用大怒或用不淨忿怒而作護摩；或於當部所說却追失物真言而作護摩。然此三種真言通三部真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是苦持若不還物，即應更作至死猛法，於阿毘遮嚕迦法中所說殺法遍作其法，於真言置其殺句。若將物來即止其法從乞歡喜；彼若已用其物將餘物替，亦止其事；或已用其物復無物替，但來悔謝，亦止其事施彼歡喜；彼或損失及分與他，隨殘所有持來還者，亦止其事施彼歡喜。應當以金剛微那羅真言而作護摩；或用大怒或用不淨忿怒而作護摩；或於當部所說却追失物真言而作護摩。然此三種真言通三部真言：

「『唵 阿䞘(奇乙反)那曳 𣣹寫 縛㰤曩野 莎縛訶訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 阿䞘(奇乙反)那曳 𣣹寫 縛㰤曩野 莎縛訶訶』

「火天已，持圓食一明一燒滿三圓食供養火天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「火天已，持圓食一明一燒滿三圓食供養火天。

「又護摩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又護摩真言曰：

「『唵 阿䞘那曳 𣣹寫 合寫 縛㰤曩野 𭡑比 𭡑比 儞跛野 莎縛訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 阿䞘那曳 𣣹寫 合寫 縛㰤曩野 𭡑比 𭡑比 儞跛野 莎縛訶』

「又持蘇一明一燒亦滿三遍供養火天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又持蘇一明一燒亦滿三遍供養火天。

「金剛部瞋怒金剛真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛部瞋怒金剛真言：

「『唵 枳里 枳里 跋日囉 矩嚕馱 吽 泮』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 枳里 枳里 跋日囉 矩嚕馱 吽 泮』

「以此真言一明一燒火食作法。成就護摩法真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此真言一明一燒火食作法。成就護摩法真言曰：

「『那謨 剌怛 娜怛羅耶野 那莫室 戰拏 跋日囉 播拏曳 摩訶藥叉拪那播嚲曳 唵 㰤囉 㰤囉 跋日羅 摩詫 跋日囉 度曩 度曩 跋日囉 馱㰤 馱㰤 跋日囉 播者 播者 跋日囉 那囉 娜囉 跋日囉 娜囉耶 娜囉耶 跋日囉 弭那囉耶 弭那囉耶 跋日囉 瞋娜 瞋那 跋日囉 頻娜 頻那 跋日囉 虎吽 泮』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『那謨 剌怛 娜怛羅耶野 那莫室 戰拏 跋日囉 播拏曳 摩訶藥叉拪那播嚲曳 唵 㰤囉 㰤囉 跋日羅 摩詫 跋日囉 度曩 度曩 跋日囉 馱㰤 馱㰤 跋日囉 播者 播者 跋日囉 那囉 娜囉 跋日囉 娜囉耶 娜囉耶 跋日囉 弭那囉耶 弭那囉耶 跋日囉 瞋娜 瞋那 跋日囉 頻娜 頻那 跋日囉 虎吽 泮』

「誦此真言作護摩法速得成就。若得其物或得替物，即護其物兼及護身。當於節日次第而作光顯等法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言作護摩法速得成就。若得其物或得替物，即護其物兼及護身。當於節日次第而作光顯等法。

「其中成就物、下成就物，皆以一分奉施世尊；一分奉施阿闍梨處；一分奉施先成就者；一分奉施同伴等人；一分自取分作兩分：一分自用，一分奉施比丘、比丘尼、鄔波索迦、鄔波斯迦等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其中成就物、下成就物，皆以一分奉施世尊；一分奉施阿闍梨處；一分奉施先成就者；一分奉施同伴等人；一分自取分作兩分：一分自用，一分奉施比丘、比丘尼、鄔波索迦、鄔波斯迦等。

「諸有末物法皆如是，先以閼伽奉獻尊等後取本分，其先成就者分以閼伽供養，倍其價直自取受用，其價直者供養是也。其阿闍梨若不在時，其分還酬直而自受用，其價直者心生慚愧即是價直。出曼荼羅外奉先成就者時應作是言：『先成者受取本分。』手執閼伽，第二、第三應如是唱：『若無取者即當持與同伴之人勿懷疑慮。彼等以虔誠心故、以供養故、堅持戒故、侍行人故，即是先成之人，是故其分彼等應受。』三唱之，彼同伴者應如是報：『我等即是先成就者。』行人自分其物與同伴等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸有末物法皆如是，先以閼伽奉獻尊等後取本分，其先成就者分以閼伽供養，倍其價直自取受用，其價直者供養是也。其阿闍梨若不在時，其分還酬直而自受用，其價直者心生慚愧即是價直。出曼荼羅外奉先成就者時應作是言：『先成者受取本分。』手執閼伽，第二、第三應如是唱：『若無取者即當持與同伴之人勿懷疑慮。彼等以虔誠心故、以供養故、堅持戒故、侍行人故，即是先成之人，是故其分彼等應受。』三唱之，彼同伴者應如是報：『我等即是先成就者。』行人自分其物與同伴等。

「其物若少不可分者，即安膳那及牛黃等不可分也，應當以心作其分量而自受用。有如是物唯一人用不可分者，輪、刀等是。隨其本法所說成就應如是作。其㡧像等亦不可分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其物若少不可分者，即安膳那及牛黃等不可分也，應當以心作其分量而自受用。有如是物唯一人用不可分者，輪、刀等是。隨其本法所說成就應如是作。其㡧像等亦不可分。

「於本法成就之物其量縱少，任意加本量而作成就。與同伴等成、依先成依之人物量而作成就，縱減其半亦得成就；或於本法所說分量皆須依行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於本法成就之物其量縱少，任意加本量而作成就。與同伴等成、依先成依之人物量而作成就，縱減其半亦得成就；或於本法所說分量皆須依行。

「行人分物與同伴時應處分言：『汝等隨我種種驅使。』彼然諾已，後當與之。或若一身成就利益餘人依此藏教；或餘法中若皆通許分與同伴等時，隨其功勞節限分物，不應偏黨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行人分物與同伴時應處分言：『汝等隨我種種驅使。』彼然諾已，後當與之。或若一身成就利益餘人依此藏教；或餘法中若皆通許分與同伴等時，隨其功勞節限分物，不應偏黨。

「物成就已先應供養本尊，深生慚愧慇勤再請然後可分，一切諸部法皆如是。中、下成就准此應知深生慚愧恭敬供養，及施財物所得進止，依其處分以如是事酬還物價。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「物成就已先應供養本尊，深生慚愧慇勤再請然後可分，一切諸部法皆如是。中、下成就准此應知深生慚愧恭敬供養，及施財物所得進止，依其處分以如是事酬還物價。

「物成就已先獻閼伽如法分與，誦本真言及作手印，以心觀念本尊及誦明王明妃真言，及至觀念然後受用其物，隨意昇空至眾仙所彼無能壞及以輕蔑，縱有怨敵亦無能損。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「物成就已先獻閼伽如法分與，誦本真言及作手印，以心觀念本尊及誦明王明妃真言，及至觀念然後受用其物，隨意昇空至眾仙所彼無能壞及以輕蔑，縱有怨敵亦無能損。

「彼成就者常念本尊不應廢忘，其成就物常須心念或以眼視，為持明王真言法故諸仙恭敬，持明王妃故無諸怖畏，作三摩耶印及作部印及明視物皆不應廢。與仙相見應先起敬而問訊言：『善來安樂復後何至？』有所慰問善言而答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼成就者常念本尊不應廢忘，其成就物常須心念或以眼視，為持明王真言法故諸仙恭敬，持明王妃故無諸怖畏，作三摩耶印及作部印及明視物皆不應廢。與仙相見應先起敬而問訊言：『善來安樂復後何至？』有所慰問善言而答。

「遊行空時不應於神廟上過，及獨一樹并四衢道、諸仙居處及以城郭、祭祀之壇、婆羅門集會處、邪法仙眾所居之處亦不應過，增上慢故，經彼等過必當墮落。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「遊行空時不應於神廟上過，及獨一樹并四衢道、諸仙居處及以城郭、祭祀之壇、婆羅門集會處、邪法仙眾所居之處亦不應過，增上慢故，經彼等過必當墮落。

「為放逸故而墮落者，應持誦明王真言及以思惟；若已墮落及欲墮時便得本位虛空，雖易形色天眼見道，譬如聖者起心即至，如亦在定不動即至。是故遊彼先成就路，以福力故自然衣服隨意，宮殿用華林園觀種種諸鳥，天女遊戲歌舞伎樂，種種欲樂熾然光明，猶如劫初如意寶樹能滿諸願。為居止故寶石為座，下流渠水軟草布地，種種瓔珞發身娛樂具，諸吉祥樹有甘露果，乃至隨意樂憶念之處皆現其前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為放逸故而墮落者，應持誦明王真言及以思惟；若已墮落及欲墮時便得本位虛空，雖易形色天眼見道，譬如聖者起心即至，如亦在定不動即至。是故遊彼先成就路，以福力故自然衣服隨意，宮殿用華林園觀種種諸鳥，天女遊戲歌舞伎樂，種種欲樂熾然光明，猶如劫初如意寶樹能滿諸願。為居止故寶石為座，下流渠水軟草布地，種種瓔珞發身娛樂具，諸吉祥樹有甘露果，乃至隨意樂憶念之處皆現其前。

「縱如此已常須護身不應廢忘，應住清淨園林及諸山頂并海洲島江河潬渚，以遊戲故應住其處，於彼便有如前勝境或與光成仙眾共住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「縱如此已常須護身不應廢忘，應住清淨園林及諸山頂并海洲島江河潬渚，以遊戲故應住其處，於彼便有如前勝境或與光成仙眾共住。

蘇悉地羯羅經成就具支法品第三十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地羯羅經成就具支法品第三十八

「我今復說具足作悉地法。其物不成者如法禁住護持藏棄，如前更作先念誦法乃至還作成就之法；如是作已若不成者，重加精進又更念誦作成就法；如是經滿七遍猶不成者當作此法決定成就。所謂：乞食、精勤、念誦、發大恭敬、巡八聖跡禮拜行道；或復轉讀大般若經七遍；或持勝物奉施僧伽；或於入海河邊；或於海島應作一窣堵波數滿一百，於一一窣堵波前如法念誦滿一千遍，最後第一百塔若放光者，當知作法決定成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今復說具足作悉地法。其物不成者如法禁住護持藏棄，如前更作先念誦法乃至還作成就之法；如是作已若不成者，重加精進又更念誦作成就法；如是經滿七遍猶不成者當作此法決定成就。所謂：乞食、精勤、念誦、發大恭敬、巡八聖跡禮拜行道；或復轉讀大般若經七遍；或持勝物奉施僧伽；或於入海河邊；或於海島應作一窣堵波數滿一百，於一一窣堵波前如法念誦滿一千遍，最後第一百塔若放光者，當知作法決定成就。

「復作一千窣堵波，於一一前念誦一千遍，假使造無間罪其數滿已，不須作法自然成就；又一切真言念誦一俱胝決定成就；若作時念誦者經十二年，縱有重罪亦皆成就，假使法不具足皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復作一千窣堵波，於一一前念誦一千遍，假使造無間罪其數滿已，不須作法自然成就；又一切真言念誦一俱胝決定成就；若作時念誦者經十二年，縱有重罪亦皆成就，假使法不具足皆得成就。

「又念誦遍數及時滿已即當應作增益護摩；或復作成辦諸事曼荼羅，於中而四種護摩。或於山頂；或於牛群先所住處；或恒河渚，平治其地作曼荼羅，量百八肘置一百瓶。於其四門立柱為門，各於門前建立寶臺，種種莊嚴以作，名華枝條作鬘繫其門柱及角幢上遍圍其處，以蘇然燈滿百八盞布曼荼羅，及一百八香爐燒諸名香亦置其處。內院一面其量七肘，外院一面三肘，餘是中央。所有啟請及供養等，皆悉如前准護摩法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又念誦遍數及時滿已即當應作增益護摩；或復作成辦諸事曼荼羅，於中而四種護摩。或於山頂；或於牛群先所住處；或恒河渚，平治其地作曼荼羅，量百八肘置一百瓶。於其四門立柱為門，各於門前建立寶臺，種種莊嚴以作，名華枝條作鬘繫其門柱及角幢上遍圍其處，以蘇然燈滿百八盞布曼荼羅，及一百八香爐燒諸名香亦置其處。內院一面其量七肘，外院一面三肘，餘是中央。所有啟請及供養等，皆悉如前准護摩法。

「次當別說於中以本真言置羯羅舍金瓶，其瓶四面作護摩法。於其內院東面遍置佛部諸尊；其北面遍置蓮華部中諸尊；於其南面遍置金剛部中諸尊；於西面置嚕達囉神及多聞天王并眷屬。如前所說使者等尊，內院若不客受當置外院。其護方神與諸眷屬各置本方位；其三部主及嚕達羅、多聞天王先置本處；次復各置明王、明妃、辦事真言等，并諸使者次第安置；於外門前置軍荼利尊及置無能勝尊。如是依法作曼荼羅或已，用本部心而作啟請次第供養，即於四方而作念誦，然後其瓶四面所置之爐各依彼部中作護摩法，是名增益諸尊護摩。其供養食用那羅獻。作法已一切諸尊便成增益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次當別說於中以本真言置羯羅舍金瓶，其瓶四面作護摩法。於其內院東面遍置佛部諸尊；其北面遍置蓮華部中諸尊；於其南面遍置金剛部中諸尊；於西面置嚕達囉神及多聞天王并眷屬。如前所說使者等尊，內院若不客受當置外院。其護方神與諸眷屬各置本方位；其三部主及嚕達羅、多聞天王先置本處；次復各置明王、明妃、辦事真言等，并諸使者次第安置；於外門前置軍荼利尊及置無能勝尊。如是依法作曼荼羅或已，用本部心而作啟請次第供養，即於四方而作念誦，然後其瓶四面所置之爐各依彼部中作護摩法，是名增益諸尊護摩。其供養食用那羅獻。作法已一切諸尊便成增益。

「如是念誦護摩已，更以部母真言而護摩蘇；次佛本尊真言，乳糜和蘇而作護摩；更以部母真言，胡麻和三甜而作護摩；又以部母真言用蘇護摩。作此法已得一切尊即便充足，及成就增益圓滿具足，悉皆歡喜速與成就。若作此曼荼羅乃至七度決定成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是念誦護摩已，更以部母真言而護摩蘇；次佛本尊真言，乳糜和蘇而作護摩；更以部母真言，胡麻和三甜而作護摩；又以部母真言用蘇護摩。作此法已得一切尊即便充足，及成就增益圓滿具足，悉皆歡喜速與成就。若作此曼荼羅乃至七度決定成就。

「如前念誦及巡八塔，乃至七遍作此曼荼羅，若不成者，即以阿毘遮嚕迦法苦治本尊，以蠟作其形像取其真言而念誦之。先誦部母及明王真言，中間置本尊真言阿毘遮嚕迦法護摩，用芥子油塗其形像便著忙熱。若伏他著遍身皆痛，以瞋鞭打及以華打，用前二真言以其瞋心而作供養，譬如治罰鬼魅，治罰本尊法亦如是。如斯之法依教而作不得自專。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前念誦及巡八塔，乃至七遍作此曼荼羅，若不成者，即以阿毘遮嚕迦法苦治本尊，以蠟作其形像取其真言而念誦之。先誦部母及明王真言，中間置本尊真言阿毘遮嚕迦法護摩，用芥子油塗其形像便著忙熱。若伏他著遍身皆痛，以瞋鞭打及以華打，用前二真言以其瞋心而作供養，譬如治罰鬼魅，治罰本尊法亦如是。如斯之法依教而作不得自專。

「若尊來見與其成就，滿本願已則止前事作扇底迦法。或以毒藥、自己身血、胡麻、油、鹽、赤芥子總相和竟中夜護摩，本尊于時慞惶唱言：『止止莫為。』即與成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若尊來見與其成就，滿本願已則止前事作扇底迦法。或以毒藥、自己身血、胡麻、油、鹽、赤芥子總相和竟中夜護摩，本尊于時慞惶唱言：『止止莫為。』即與成就。

「如是作法經三日已，亦復不來與成就者，又加勇猛以無畏心便割己肉護摩三遍，本尊即來乞彼歡喜，心所求願即與成就。若有闕過一一而說。假使犯五無間，經於九夜割肉護摩決定而來與其成就。此是與真言鬪諍之法，以無畏心如法護身，方可而作必不空過。得成就已即應速作扇底迦法，若說愆過即須補闕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是作法經三日已，亦復不來與成就者，又加勇猛以無畏心便割己肉護摩三遍，本尊即來乞彼歡喜，心所求願即與成就。若有闕過一一而說。假使犯五無間，經於九夜割肉護摩決定而來與其成就。此是與真言鬪諍之法，以無畏心如法護身，方可而作必不空過。得成就已即應速作扇底迦法，若說愆過即須補闕。

「於諸成就事中此曼荼羅為最，於中作三種事得三種果，於中應作一切諸事及以護摩。治罰本尊如治鬼魅，每時供養皆用新物，護摩之物亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於諸成就事中此曼荼羅為最，於中作三種事得三種果，於中應作一切諸事及以護摩。治罰本尊如治鬼魅，每時供養皆用新物，護摩之物亦復如是。

「此法不應放逸，澡浴清淨如法護身不應輕慢，明解藏教方以此法治罰本尊，若違此者即便自損。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此法不應放逸，澡浴清淨如法護身不應輕慢，明解藏教方以此法治罰本尊，若違此者即便自損。」