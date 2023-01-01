佛說大悲空智金剛大教王儀軌經

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第五宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師法護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第五宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師法護奉 詔譯

金剛王出現品第十五之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛王出現品第十五之餘

「復次，金剛藏菩薩！是諸明妃右半跏趺，立如舞勢，二臂、三目、竪忿怒髻皆用如前五印莊嚴：遨哩明妃黑色、陬哩明妃紅色、尾多哩明妃黃赤色、渴三摩哩明妃綠色、卜葛西明妃帝青珠色、設嚩哩明妃珂月色、贊拏哩明妃虛空青色、努彌尼明妃具種種色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，金剛藏菩薩！是諸明妃右半跏趺，立如舞勢，二臂、三目、竪忿怒髻皆用如前五印莊嚴：遨哩明妃黑色、陬哩明妃紅色、尾多哩明妃黃赤色、渴三摩哩明妃綠色、卜葛西明妃帝青珠色、設嚩哩明妃珂月色、贊拏哩明妃虛空青色、努彌尼明妃具種種色。

「又，諸明妃足履八魔——謂梵釋、那羅延、大自在、吠濕、嚩多尾怛那、乃哩底、毘摩質、多羅天等——各以最上供具於金剛部生適悅心，尊重供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，諸明妃足履八魔——謂梵釋、那羅延、大自在、吠濕、嚩多尾怛那、乃哩底、毘摩質、多羅天等——各以最上供具於金剛部生適悅心，尊重供養。」

復次，無我菩薩問言：「是大祕密及信愛法鉤召諸龍、天、阿蘇羅，以何等真言期剋摧伏諸難調者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，無我菩薩問言：「是大祕密及信愛法鉤召諸龍、天、阿蘇羅，以何等真言期剋摧伏諸難調者？」

時金剛王答如是言：「汝聽我說。是妙樂輪，諸佛、菩薩、我及餘處不妄開示。若有如實金剛薩埵等，於是真言無少悋惜。如是慇懃當為汝說：先以熾盛華鬘周遍間錯粉布曼拏羅已，於金剛藏為授灌頂，用上妙黑色脂麻厲聲加持，念發吒一萬遍，於空智金剛相應即得鉤召一切；念十萬遍，是人諸有所作於瑜伽相應，離諸疑惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛王答如是言：「汝聽我說。是妙樂輪，諸佛、菩薩、我及餘處不妄開示。若有如實金剛薩埵等，於是真言無少悋惜。如是慇懃當為汝說：先以熾盛華鬘周遍間錯粉布曼拏羅已，於金剛藏為授灌頂，用上妙黑色脂麻厲聲加持，念發吒一萬遍，於空智金剛相應即得鉤召一切；念十萬遍，是人諸有所作於瑜伽相應，離諸疑惑。」

即說真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即說真言曰：

「唵(引)尾捺(引)喃(引)阿(引)𩕳載嚩(引)哩馱(二合)贊涅哩(二合)訥普始耽鉢室左(二合引)捺瑟吒(二合引)那那(引)曳底氷(卑孕切)吳哩馱(二合)計設末哩多(二合)摩泥拶覩哩吻(二合下尾頴切)設底泥怛囉(二合引)野怛捺弩數痆(尼轄切)設普惹(引)野訖哩(二合)瑟拏(二合)薺(仁際切)牟怛嚩補熾(引)葛播(引)羅摩(引)賴(引)歌馱(引)哩尼阿馱摩(二合)怛骨嚕(二合引)囉唧多(引)野阿哩提(二合引)耨能瑟致哩(二合)尼摩(引)囉野摩(引)囉野歌(引)囉野歌(引)囉野怛哩惹(二合)野怛哩惹(二合)野戌(引)沙野戌(引)沙野薩鉢多(二合)娑(引)誐囉(引)那滿馱滿馱那(引)誐(引)瑟吒(二合)歌那屹哩(二合)恨拏(二合)屹哩(二合)恨拏(二合)設咄嚕(二合)那喝訶(引)呬醯(引)虎呼(引)奚(引)孩胡𭋍(引)憾(引)憾郝發吒(半音)薩嚩(二合)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)尾捺(引)喃(引)阿(引)𩕳載嚩(引)哩馱(二合)贊涅哩(二合)訥普始耽鉢室左(二合引)捺瑟吒(二合引)那那(引)曳底氷(卑孕切)吳哩馱(二合)計設末哩多(二合)摩泥拶覩哩吻(二合下尾頴切)設底泥怛囉(二合引)野怛捺弩數痆(尼轄切)設普惹(引)野訖哩(二合)瑟拏(二合)薺(仁際切)牟怛嚩補熾(引)葛播(引)羅摩(引)賴(引)歌馱(引)哩尼阿馱摩(二合)怛骨嚕(二合引)囉唧多(引)野阿哩提(二合引)耨能瑟致哩(二合)尼摩(引)囉野摩(引)囉野歌(引)囉野歌(引)囉野怛哩惹(二合)野怛哩惹(二合)野戌(引)沙野戌(引)沙野薩鉢多(二合)娑(引)誐囉(引)那滿馱滿馱那(引)誐(引)瑟吒(二合)歌那屹哩(二合)恨拏(二合)屹哩(二合)恨拏(二合)設咄嚕(二合)那喝訶(引)呬醯(引)虎呼(引)奚(引)孩胡𭋍(引)憾(引)憾郝發吒(半音)薩嚩(二合)訶(引)」

復次，無我菩薩聞是智所至處相應，起適悅意，問是最上堅固祕密妙曼拏羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，無我菩薩聞是智所至處相應，起適悅意，問是最上堅固祕密妙曼拏羅。

爾時，大智調御師生大歡喜，住三摩呬多：「以金剛蓮華大相應門而自粉畫其曼拏羅，一重四門、四峯樓閣、五色界道，金剛智線正等相應，周遍光明種種嚴飾。八大賢瓶如次粉畫，以寶末或五粉末、寒林塼炭末，中位畫八葉蓮，於臺蘂中粉畫白色三分葛波羅相、伊舍那方畫師子、火天方苾芻像、乃哩底方畫輪、風天方金剛杵，東門寶刀、南門奎樓鼓、西門畫龜、北門畫龍，明妃色相已如前說，是名八種幖幟。中位白色畫善巧金剛杵，別置一瓶名曰最勝，頸繫妙繒，插鉢羅嚩吉祥樹枝，入五寶末及五穀等。一切圓滿廣說如真實攝曼拏羅儀軌當如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大智調御師生大歡喜，住三摩呬多：「以金剛蓮華大相應門而自粉畫其曼拏羅，一重四門、四峯樓閣、五色界道，金剛智線正等相應，周遍光明種種嚴飾。八大賢瓶如次粉畫，以寶末或五粉末、寒林塼炭末，中位畫八葉蓮，於臺蘂中粉畫白色三分葛波羅相、伊舍那方畫師子、火天方苾芻像、乃哩底方畫輪、風天方金剛杵，東門寶刀、南門奎樓鼓、西門畫龜、北門畫龍，明妃色相已如前說，是名八種幖幟。中位白色畫善巧金剛杵，別置一瓶名曰最勝，頸繫妙繒，插鉢羅嚩吉祥樹枝，入五寶末及五穀等。一切圓滿廣說如真實攝曼拏羅儀軌當如是知。

「入是曼拏羅者，觀想八種大明，如十二、或十六童子相，瓔珞、妙繒殊勝嚴飾——謂惹那末仡哩訥呬多末仡尼摩摩寫末哩耶摩覩末仡尼，是名八種大明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「入是曼拏羅者，觀想八種大明，如十二、或十六童子相，瓔珞、妙繒殊勝嚴飾——謂惹那末仡哩訥呬多末仡尼摩摩寫末哩耶摩覩末仡尼，是名八種大明。

「修瑜伽者，先以龍腦水散灑供養已，於是八種速獲成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修瑜伽者，先以龍腦水散灑供養已，於是八種速獲成就。

「復次，曼拏羅中以上妙法食及妙衣服為解脫故，以金剛蓮華歌詠舞戲而供養之，如實相應，然後於中夜分引諸弟子入火壇中，除去面衣，視曼拏華所隨處為作灌頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，曼拏羅中以上妙法食及妙衣服為解脫故，以金剛蓮華歌詠舞戲而供養之，如實相應，然後於中夜分引諸弟子入火壇中，除去面衣，視曼拏華所隨處為作灌頂。

「爾時，灌頂阿闍梨如其為說別別行相稱讚供養，亦說是為牟尼如來清淨學者，如是遠離貪等邊際，顯示真實，於諸儀軌少分開示。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，灌頂阿闍梨如其為說別別行相稱讚供養，亦說是為牟尼如來清淨學者，如是遠離貪等邊際，顯示真實，於諸儀軌少分開示。」

復次，無我菩薩問言：「彼金剛相應作供養已，一剎那頃云何如是說名本尊？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，無我菩薩問言：「彼金剛相應作供養已，一剎那頃云何如是說名本尊？」

以偈答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以偈答曰：

「是法非三世、 非輪迴、涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法非三世、 非輪迴、涅槃，

無自亦無他， 斯最上大樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無自亦無他， 斯最上大樂。

如人自舉手， 拇指及無名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人自舉手， 拇指及無名，

二指竪相捻， 二報斯決定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二指竪相捻， 二報斯決定。

如本無是相， 云何生有想？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如本無是相， 云何生有想？

設後智生時， 如啞所受夢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設後智生時， 如啞所受夢。

此最勝邊際， 由遠離貪故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此最勝邊際， 由遠離貪故，

依空實際中， 是即名空智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依空實際中， 是即名空智。」

金剛空智熾盛拏吉尼畫像儀式品第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛空智熾盛拏吉尼畫像儀式品第十六

「復次，五印我今當說：謂頂相寶輪者，唯常敬禮教授阿闍梨及自師尊；耳寶鐶者，不樂聞說持金剛者及自師尊一切過失、麁惡語故；頸寶鬘者，唯常誦持大明呪故；手寶釧者，乃至不殺蠕動諸眾生故；腰寶帶者，遠離一切欲邪行故。以五佛印常所印身是則清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，五印我今當說：謂頂相寶輪者，唯常敬禮教授阿闍梨及自師尊；耳寶鐶者，不樂聞說持金剛者及自師尊一切過失、麁惡語故；頸寶鬘者，唯常誦持大明呪故；手寶釧者，乃至不殺蠕動諸眾生故；腰寶帶者，遠離一切欲邪行故。以五佛印常所印身是則清淨。

「復次，空智金剛畫像儀式我當開示：求成就者，受三昧耶戒。彼工畫師亦受三昧，畫像繒帛清淨細密，擇去髮毛，以蓮華器成五彩色，於像㡧下畫自師尊，或先以絲線加持供養，如其大小織作㡧樣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，空智金剛畫像儀式我當開示：求成就者，受三昧耶戒。彼工畫師亦受三昧，畫像繒帛清淨細密，擇去髮毛，以蓮華器成五彩色，於像㡧下畫自師尊，或先以絲線加持供養，如其大小織作㡧樣。

「復以廣大三昧耶相應加持，於黑月分十四日、或空寂舍中日分時起勇悍心，以上味法食、服妙繒綵——為解脫故——眾寶嚴飾。住是三昧者，設飲食已，不須漱滌塵穢，故作淨相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以廣大三昧耶相應加持，於黑月分十四日、或空寂舍中日分時起勇悍心，以上味法食、服妙繒綵——為解脫故——眾寶嚴飾。住是三昧者，設飲食已，不須漱滌塵穢，故作淨相。

「然後求一具相童子，性行調柔，眾所愛敬，住於左邊，散妙香華為成就者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「然後求一具相童子，性行調柔，眾所愛敬，住於左邊，散妙香華為成就者。」

飲食品第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飲食品第十七

「復次，書寫愛持我今當說：用樺皮葉等長十二指書此經者，亦令受三昧耶戒，用最上香墨、或復刺血、以骨為筆。又，此經及前㡧像，或不受三昧耶戒及餘惡人若令見者，不能成就，乃至他世墮諸惡趣。又，此經法而常頂戴，或置餘部大乘經中密令護持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，書寫愛持我今當說：用樺皮葉等長十二指書此經者，亦令受三昧耶戒，用最上香墨、或復刺血、以骨為筆。又，此經及前㡧像，或不受三昧耶戒及餘惡人若令見者，不能成就，乃至他世墮諸惡趣。又，此經法而常頂戴，或置餘部大乘經中密令護持。

「復次，飲食我今當說：或眼目修廣，如是人來於曼拏羅所以上味法食而供養者，於諸義利而獲成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，飲食我今當說：或眼目修廣，如是人來於曼拏羅所以上味法食而供養者，於諸義利而獲成就。

「或塚壙間、清淨山林、眾所住處及大海岸，如是飲食布座九位，以虎皮為座、或寒林衣，中位分布空智金剛、諸瑜儗尼等，隨知方隅安虎皮座，以三昧耶食或供王者饌一心供養，於眷屬曼拏羅廣大成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或塚壙間、清淨山林、眾所住處及大海岸，如是飲食布座九位，以虎皮為座、或寒林衣，中位分布空智金剛、諸瑜儗尼等，隨知方隅安虎皮座，以三昧耶食或供王者饌一心供養，於眷屬曼拏羅廣大成就。

「又復用一蓮華器滿中盛酪，作蓮華印契手奉自師尊，作大禮敬，取已自食獲大福報，求成就者當如是恭敬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復用一蓮華器滿中盛酪，作蓮華印契手奉自師尊，作大禮敬，取已自食獲大福報，求成就者當如是恭敬。」

教授品第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教授品第十八

「復次，於世俗相擇法弟子我今當說：身不狹長、亦不矬陋，不白、不黑，如蓮華敷，具諸相好，或出入息如青蓮香，身腋汗濡如出微妙栴檀、沈水、悉羅訶等及妙華香，智者如實應善觀察。又復尊重，不樂戲笑，出言慈愛，意慮寂靜，髮紺殊妙，諸相具足，於如是法器速獲成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，於世俗相擇法弟子我今當說：身不狹長、亦不矬陋，不白、不黑，如蓮華敷，具諸相好，或出入息如青蓮香，身腋汗濡如出微妙栴檀、沈水、悉羅訶等及妙華香，智者如實應善觀察。又復尊重，不樂戲笑，出言慈愛，意慮寂靜，髮紺殊妙，諸相具足，於如是法器速獲成就。」

時無我菩薩問言：「於俱生喜及自本誓云何奉行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無我菩薩問言：「於俱生喜及自本誓云何奉行？」

佛言：「謂常行三昧，無諸過失，金剛空智及自師尊大悲憐愍，生勝族中，執金剛鈴誦持深法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「謂常行三昧，無諸過失，金剛空智及自師尊大悲憐愍，生勝族中，執金剛鈴誦持深法。」

復次，無我菩薩重白佛言：「是惡人輩多諸弊惡，云何教授？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，無我菩薩重白佛言：「是惡人輩多諸弊惡，云何教授？」

佛言：「應先布薩淨住律儀，教授經法《瑜伽觀行》、《大毘婆沙》及《中論》等，一切真言理趣如實知已，然後為說吉祥金剛空智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「應先布薩淨住律儀，教授經法《瑜伽觀行》、《大毘婆沙》及《中論》等，一切真言理趣如實知已，然後為說吉祥金剛空智。

「復次，欲作降伏法者，向佛如來及自師尊先作白已，如其所見極惡眾生毀佛形像、破滅聖教，令生意樂，作彼觀想頂踵顛倒。是人首飾速生顫動，行道路中思入火聚，心火種子應時現行。如是見已，剎那降伏，是大儀軌不須護摩及印縛法，三昧呪句隨念成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，欲作降伏法者，向佛如來及自師尊先作白已，如其所見極惡眾生毀佛形像、破滅聖教，令生意樂，作彼觀想頂踵顛倒。是人首飾速生顫動，行道路中思入火聚，心火種子應時現行。如是見已，剎那降伏，是大儀軌不須護摩及印縛法，三昧呪句隨念成就。

「又，此所說清淨最上最勝祕密，於其成就不應分別，得大罪咎。猶如大寶光明鬘聚，於此通達、或未通達、及不相應，悉生愛樂。若於三寶功德著世五欲是不清淨，譬如得淨甘露轉成毒藥，眾生輪迴及佛彼岸體無二故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，此所說清淨最上最勝祕密，於其成就不應分別，得大罪咎。猶如大寶光明鬘聚，於此通達、或未通達、及不相應，悉生愛樂。若於三寶功德著世五欲是不清淨，譬如得淨甘露轉成毒藥，眾生輪迴及佛彼岸體無二故。

「復次，聽我所說，於祕密乘出生行相：謂信愛眼者，即大悲所生；身黑色者，慈心所現；四足者，四攝事所生；八面者，八解脫所生；一十六臂者，一十六空所顯；五印者，即五如來所生；忿怒相者，摧伏諸難調者所起；乃至皮、骨、脂、肉、血、脈等相即四明妃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，聽我所說，於祕密乘出生行相：謂信愛眼者，即大悲所生；身黑色者，慈心所現；四足者，四攝事所生；八面者，八解脫所生；一十六臂者，一十六空所顯；五印者，即五如來所生；忿怒相者，摧伏諸難調者所起；乃至皮、骨、脂、肉、血、脈等相即四明妃。

「七等覺支及四真諦所生諸八部真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「七等覺支及四真諦所生諸八部真言曰：

「唵(引)阿吽(引)發吒(半音)薩嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)阿吽(引)發吒(半音)薩嚩(二合引)賀」

持念品第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持念品第十九

「復次，金剛薩埵！說諸法律儀持念境界我今開示：禁止法，用乳汁，以水精為念珠；信愛法，用璨拏摩藥，以赤栴檀為念珠；二種降伏法，並用悉羅訶香，以木槵子或水牛角為念珠；忿怒法，用白米飯，以真珠為念珠；鉤召法，用四種妙香，以末囉多木為念珠；發遣，用麝香、或自止出入息，以碼碯為念珠；又，求雨法及忿怒法，並真珠為念珠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，金剛薩埵！說諸法律儀持念境界我今開示：禁止法，用乳汁，以水精為念珠；信愛法，用璨拏摩藥，以赤栴檀為念珠；二種降伏法，並用悉羅訶香，以木槵子或水牛角為念珠；忿怒法，用白米飯，以真珠為念珠；鉤召法，用四種妙香，以末囉多木為念珠；發遣，用麝香、或自止出入息，以碼碯為念珠；又，求雨法及忿怒法，並真珠為念珠。」

俱生義品第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱生義品第二十

「復次，於此薩埵部中安住，是謂八輻輪。或般若波羅蜜多梵夾求成就者，無名指節如九鈷杵黑色相者，於阿閦如來部而為本尊；手如輪相大白色者，毘盧遮那如來部而為本尊；如蓮華文紅色相者，無量壽如來部而為本尊；如寶劍相大綠色者，不空成就如來部而為本尊；如妙寶珠金色相者，寶生如來部而為本尊；淡黃色者，金剛薩埵部而為本尊。修瑜伽者或無是相，具大知見，慈心相應，不生悔慢，即諸如來之所建立。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，於此薩埵部中安住，是謂八輻輪。或般若波羅蜜多梵夾求成就者，無名指節如九鈷杵黑色相者，於阿閦如來部而為本尊；手如輪相大白色者，毘盧遮那如來部而為本尊；如蓮華文紅色相者，無量壽如來部而為本尊；如寶劍相大綠色者，不空成就如來部而為本尊；如妙寶珠金色相者，寶生如來部而為本尊；淡黃色者，金剛薩埵部而為本尊。修瑜伽者或無是相，具大知見，慈心相應，不生悔慢，即諸如來之所建立。」

時無我菩薩聞是說已，得大了悟，作諸供養，於勝園林寂靜方所而自安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無我菩薩聞是說已，得大了悟，作諸供養，於勝園林寂靜方所而自安住。

若諸求成就者，依如上說，飲食、衣服、及諸法具清淨莊嚴，常修禮敬，悉獲如來廣大成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸求成就者，依如上說，飲食、衣服、及諸法具清淨莊嚴，常修禮敬，悉獲如來廣大成就。

爾時，金剛藏菩薩說灌頂四種伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩說灌頂四種伽陀曰：

「善哉金剛阿闍梨， 普令攝受諸學者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉金剛阿闍梨， 普令攝受諸學者，

執大金剛、大妙鈴， 安住金剛大壇界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執大金剛、大妙鈴， 安住金剛大壇界。

以我祕密灌諸頂， 由灌頂故心所持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以我祕密灌諸頂， 由灌頂故心所持，

如佛菩提大導師， 成就無邊真法子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛菩提大導師， 成就無邊真法子。

哀愍哀愍大薩埵， 極哀愍故受供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哀愍哀愍大薩埵， 極哀愍故受供養，

善巧無邊色相中， 隨其意樂皆圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善巧無邊色相中， 隨其意樂皆圓滿。

金剛輪圍若虛空， 離諸塵染體清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛輪圍若虛空， 離諸塵染體清淨，

是稱慈父解脫門， 斯大智中希少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是稱慈父解脫門， 斯大智中希少分。

「加持金剛蓮華真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「加持金剛蓮華真言曰：

「唵(引)鉢訥摩(二合)蘇珂(引)馱(引)囉摩訶(引)囉(引)誐蘇龕捺捺拶覩囉(引)喃捺婆(引)摩葛尾說吽(引)吽(引)歌哩也酤嚕薩嚩(二合)彌唵(引)嚩惹囉(二合)摩訶(引)按(奴回切)沙拶覩囉(引)難捺拏(引)野各渴誐目鎧葛囉素(引)那(引)他吽(引)吽(引)歌(引)哩閻(二合)酤囉薩嚩(二合)彌尸囉細唵(引)歌(引)囕緊拶梨計(二合)阿(引)歌犖(力角切)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)鉢訥摩(二合)蘇珂(引)馱(引)囉摩訶(引)囉(引)誐蘇龕捺捺拶覩囉(引)喃捺婆(引)摩葛尾說吽(引)吽(引)歌哩也酤嚕薩嚩(二合)彌唵(引)嚩惹囉(二合)摩訶(引)按(奴回切)沙拶覩囉(引)難捺拏(引)野各渴誐目鎧葛囉素(引)那(引)他吽(引)吽(引)歌(引)哩閻(二合)酤囉薩嚩(二合)彌尸囉細唵(引)歌(引)囕緊拶梨計(二合)阿(引)歌犖(力角切)」

復說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說伽陀曰：

「若不知空智， 超勝諸儀軌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若不知空智， 超勝諸儀軌，

希求染欲心， 順世間輪轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 希求染欲心， 順世間輪轉。

彼彼部出生， 隨現諸色相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼彼部出生， 隨現諸色相，

是故瑜伽者， 供養悉明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故瑜伽者， 供養悉明了。

若親近一切， 彼成就吉祥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若親近一切， 彼成就吉祥，

迴向大深心， 自他俱利樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴向大深心， 自他俱利樂。」