佛說大悲空智金剛大教王儀軌經

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第四(第五同卷)宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師法護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第四(第五同卷)宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師法護奉 詔譯

說方便品第十三之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說方便品第十三之餘

爾時，無我明妃而為上首，與一切金剛拏吉尼等俱持五甘露相應，供養世尊金剛薩埵已，飲金剛甘露味，現大威神，發歡喜心，語汝金剛拏吉尼等：「我此真實極為祕密，供養禮敬一切佛已，於金剛本性我今開示。」時諸明妃得大歡喜，右膝著地，合掌恭敬，聽佛所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無我明妃而為上首，與一切金剛拏吉尼等俱持五甘露相應，供養世尊金剛薩埵已，飲金剛甘露味，現大威神，發歡喜心，語汝金剛拏吉尼等：「我此真實極為祕密，供養禮敬一切佛已，於金剛本性我今開示。」時諸明妃得大歡喜，右膝著地，合掌恭敬，聽佛所說。

佛言：「如得飲食，於美、不美勿生厭離；澡浴塵穢，無起淨想。設復不修禪定、不誦呪句、不捨睡眠、不護根門，於五淨食平等服行，一切眷屬心無愛著、無怨親想，木石塑像不行禮事，於世間法悉能遠離。又，於剎帝利、婆羅門、吠舍戍陀羅等不樂親近，穢行旃陀羅、皮作廁人等亦不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如得飲食，於美、不美勿生厭離；澡浴塵穢，無起淨想。設復不修禪定、不誦呪句、不捨睡眠、不護根門，於五淨食平等服行，一切眷屬心無愛著、無怨親想，木石塑像不行禮事，於世間法悉能遠離。又，於剎帝利、婆羅門、吠舍戍陀羅等不樂親近，穢行旃陀羅、皮作廁人等亦不遠離。

「或以摩粘、及藿香葉、毒辣藥等、酸醎苦淡、及香美味、殘觸飲食，以菩提心不二智故，世間少分無不食者。又，得自然生酤蘇摩華置蓮華器中，入尸利沙及星伽拏藥而為甘露，以寒林灰塗身，著雜色弊衣，畢利多華結鬘嚴飾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或以摩粘、及藿香葉、毒辣藥等、酸醎苦淡、及香美味、殘觸飲食，以菩提心不二智故，世間少分無不食者。又，得自然生酤蘇摩華置蓮華器中，入尸利沙及星伽拏藥而為甘露，以寒林灰塗身，著雜色弊衣，畢利多華結鬘嚴飾。」

復次，金剛藏言：「六根清淨故，即一切境界廣大清淨。世尊豈不說此諸根清淨是大勇健身所甲冑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，金剛藏言：「六根清淨故，即一切境界廣大清淨。世尊豈不說此諸根清淨是大勇健身所甲冑？」

金剛藏白佛言：「世尊！諸聲聞人所不能知是大三昧耶，佛語決定如剎那頃離諸煩惱，如來於四種教理不作是說，云何名方便說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏白佛言：「世尊！諸聲聞人所不能知是大三昧耶，佛語決定如剎那頃離諸煩惱，如來於四種教理不作是說，云何名方便說？」

佛言：「金剛藏！汝一心聽，我今為大心者以方便說大三昧耶，如說摩黏即果實義、如說彌羅即鉤召義、如說珂吒畢利珂喃即去來義、如說阿薩爹婆囉喃即珠寶義、如說曼拏嚕即鼓音義、如說努囉努囉即薄德人、如說歌陵惹囉即福善人、如說𩕳抳𤚥即無觸義、如說葛波羅即蓮華器、如義底望鉢多即飲食義、如說摩羅頂即菜食義、如說兀探即四平等義、如說母多羅即妙香義、如說悉羅紺即自然生義、如說輸葛囉即造作義、如說末娑即白色義、如說瑜即相應義、如說謨羅紺即金剛義、如說酤羅紺即蓮華義、如說酤覽即部類義、如說嚩囉拏即有分別無分別義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「金剛藏！汝一心聽，我今為大心者以方便說大三昧耶，如說摩黏即果實義、如說彌羅即鉤召義、如說珂吒畢利珂喃即去來義、如說阿薩爹婆囉喃即珠寶義、如說曼拏嚕即鼓音義、如說努囉努囉即薄德人、如說歌陵惹囉即福善人、如說𩕳抳𤚥即無觸義、如說葛波羅即蓮華器、如義底望鉢多即飲食義、如說摩羅頂即菜食義、如說兀探即四平等義、如說母多羅即妙香義、如說悉羅紺即自然生義、如說輸葛囉即造作義、如說末娑即白色義、如說瑜即相應義、如說謨羅紺即金剛義、如說酤羅紺即蓮華義、如說酤覽即部類義、如說嚩囉拏即有分別無分別義。

「於佛五部亦如是說，如說努彌即金剛部、如說那胝即蓮華部、如說贊拏梨即是寶部、如說挼惹多即如來部、如說辣惹計即羯磨部、如說母陀羅即妙成就義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於佛五部亦如是說，如說努彌即金剛部、如說那胝即蓮華部、如說贊拏梨即是寶部、如說挼惹多即如來部、如說辣惹計即羯磨部、如說母陀羅即妙成就義。

「又，修觀者得金剛水成就，作供養已而自服行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，修觀者得金剛水成就，作供養已而自服行。」

佛言：「金剛大薩埵！我為汝說，非彼一切但應尊重而攝受之，於此金剛空智灌頂大真實句三昧方便勿妄宣說，得大罪咎畢竟無疑，或為鬼昧怨賊侵嬈、瘧病蠱毒、乃至是人速趣命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「金剛大薩埵！我為汝說，非彼一切但應尊重而攝受之，於此金剛空智灌頂大真實句三昧方便勿妄宣說，得大罪咎畢竟無疑，或為鬼昧怨賊侵嬈、瘧病蠱毒、乃至是人速趣命終。

「設復有人於此三昧如世醫王及佛導師，於是方便亦勿為說，彼不動使者及四大明妃發大忿怒，是名一切儀軌中義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「設復有人於此三昧如世醫王及佛導師，於是方便亦勿為說，彼不動使者及四大明妃發大忿怒，是名一切儀軌中義。」

集一切儀軌部品第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集一切儀軌部品第十四

爾時，金剛藏而為上首，與一切金剛拏吉尼心生疑惑，得大憂惱，而白佛言：「世尊！前行品中說金剛歌舞成就者，云何為歌舞？云何本尊灌頂？於何等印說瞋等作用？又，真言品說無我明妃種子者云何？種子從何出生？金剛部品說三十二血脈之相談彼清淨，唯願世尊為我除疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏而為上首，與一切金剛拏吉尼心生疑惑，得大憂惱，而白佛言：「世尊！前行品中說金剛歌舞成就者，云何為歌舞？云何本尊灌頂？於何等印說瞋等作用？又，真言品說無我明妃種子者云何？種子從何出生？金剛部品說三十二血脈之相談彼清淨，唯願世尊為我除疑。」

佛言：「金剛歌舞者，所謂：酤(引)羅以哩胝 阿冒(引)羅(引)蒙母抳哩哥(引)酤(引)羅(引)佉吉畢吒斛(引)末惹 伊葛嚕尼吉阿伊路(引)羅(引)怛呬左羅渴惹伊誐(引)遲摩野拏(引)畢惹 阿伊喝隷歌(引)陵惹囉鉢抳阿伊訥努嚕末𡁠阿伊拶烏三摩葛芻哩 悉羅歌(二合引)葛卜嚕羅(引)伊阿伊摩(引)羅伊印馱拏 娑隷怛呬婆嚕呵(引)壹阿伊畢陵(二合)渴拏契吒葛陵諦戍馱戍馱奴惹 抳阿伊抳囕戍盎枿左拏(引)尾阿伊耽呬𡁠薩囉(引)嚩阿尾鉢 抳阿伊未隷野𡁠翁努嚕末吒伊𩕳抳未多馨末惹阿伊哩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「金剛歌舞者，所謂：酤(引)羅以哩胝 阿冒(引)羅(引)蒙母抳哩哥(引)酤(引)羅(引)佉吉畢吒斛(引)末惹 伊葛嚕尼吉阿伊路(引)羅(引)怛呬左羅渴惹伊誐(引)遲摩野拏(引)畢惹 阿伊喝隷歌(引)陵惹囉鉢抳阿伊訥努嚕末𡁠阿伊拶烏三摩葛芻哩 悉羅歌(二合引)葛卜嚕羅(引)伊阿伊摩(引)羅伊印馱拏 娑隷怛呬婆嚕呵(引)壹阿伊畢陵(二合)渴拏契吒葛陵諦戍馱戍馱奴惹 抳阿伊抳囕戍盎枿左拏(引)尾阿伊耽呬𡁠薩囉(引)嚩阿尾鉢 抳阿伊未隷野𡁠翁努嚕末吒伊𩕳抳未多馨末惹阿伊哩。

「金剛舞者，於呬嚕迦相勿應忘念，心生愛樂相續觀想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛舞者，於呬嚕迦相勿應忘念，心生愛樂相續觀想。

「又，金剛明妃及瑜儗尼等如諸佛母，是金剛歌舞而常真實，護持自身及餘眷屬，此諸世間所持誦處能生信愛，是故於此極生尊重，如月愛相，勿復疑惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，金剛明妃及瑜儗尼等如諸佛母，是金剛歌舞而常真實，護持自身及餘眷屬，此諸世間所持誦處能生信愛，是故於此極生尊重，如月愛相，勿復疑惑。」

時金剛藏白佛言：「世尊！是俱生喜自性，何所棄捨而能出生一切相應，譬若虛空無有窮盡？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛藏白佛言：「世尊！是俱生喜自性，何所棄捨而能出生一切相應，譬若虛空無有窮盡？」

佛言：「如是如是，如汝所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是如是，如汝所說。」

金剛藏言：「云何菩提心出生方便？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏言：「云何菩提心出生方便？」

佛言：「謂此輪壇以自威力加持次第，名菩提心出生方便。世、非世俗有二種相，如俱那花處白月影，世間妙樂亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「謂此輪壇以自威力加持次第，名菩提心出生方便。世、非世俗有二種相，如俱那花處白月影，世間妙樂亦復如是。

「謂佛菩薩如是任持，信解輪迴，無復涅槃。所說色聲等是輪迴、受等是輪迴、根等是輪迴、瞋等是輪迴，即以是法而名涅槃，謂無癡是涅槃、無迷亂是涅槃、清淨是涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「謂佛菩薩如是任持，信解輪迴，無復涅槃。所說色聲等是輪迴、受等是輪迴、根等是輪迴、瞋等是輪迴，即以是法而名涅槃，謂無癡是涅槃、無迷亂是涅槃、清淨是涅槃。

「若非世俗菩提心以具相童子是上種族，性行調柔，殊妙莊嚴，以悉羅訶香和合龍腦及妙飲食隨分供養，於自他身成就義利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若非世俗菩提心以具相童子是上種族，性行調柔，殊妙莊嚴，以悉羅訶香和合龍腦及妙飲食隨分供養，於自他身成就義利。

「又，金剛蓮華而作相應，出生次第不應遠離。以蓮華器或白螺貝而作甘露，如是正理有大力能，即無我明妃以大印曼拏羅住臍輪中，從阿字音自性及彼提字說是勝慧出生相應次第，非長、短、方、圓，而俱生喜如是出生，受用妙樂及與大印而得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，金剛蓮華而作相應，出生次第不應遠離。以蓮華器或白螺貝而作甘露，如是正理有大力能，即無我明妃以大印曼拏羅住臍輪中，從阿字音自性及彼提字說是勝慧出生相應次第，非長、短、方、圓，而俱生喜如是出生，受用妙樂及與大印而得成就。

「彼色、聲、香、味、觸、法界自性智慧方便及大妙樂，即彼輪壇五智自性，謂大圓鏡智、平等性智、妙觀察智、成所作智、清淨法界。此無我明妃法界本性，如我為曼拏羅王等無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼色、聲、香、味、觸、法界自性智慧方便及大妙樂，即彼輪壇五智自性，謂大圓鏡智、平等性智、妙觀察智、成所作智、清淨法界。此無我明妃法界本性，如我為曼拏羅王等無有異。」

復次，金剛藏言：「於輪壇觀想道，如其出生諸佛聖賢，唯佛世尊先為我等說是戒相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，金剛藏言：「於輪壇觀想道，如其出生諸佛聖賢，唯佛世尊先為我等說是戒相。」

佛言：「先於身中住阿字門金剛蓮華大印方便學處，此內外戒我今開示：以阿字理趣祕密三摩鉢底，令煩惱縛外不現起，了知法、報、化三身輪及大樂輪義，如是住心意喉頂，出生無量諸佛聖賢。彼化身輪依上座部律出變化身：法身輪者，依一切有部律，宣說法故；報身輪者，依正量部律，為所受用一切飲食味故；大樂輪者，依大眾部律，住妙樂故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「先於身中住阿字門金剛蓮華大印方便學處，此內外戒我今開示：以阿字理趣祕密三摩鉢底，令煩惱縛外不現起，了知法、報、化三身輪及大樂輪義，如是住心意喉頂，出生無量諸佛聖賢。彼化身輪依上座部律出變化身：法身輪者，依一切有部律，宣說法故；報身輪者，依正量部律，為所受用一切飲食味故；大樂輪者，依大眾部律，住妙樂故。

「世尊分別四種不動果等，以勝慧業而作教誡。是法輪者如其受用，說無所動而得大果，於妙樂輪具大力能有士夫用，相應出生清淨果報，是等義類說名聖胎，為遊止處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊分別四種不動果等，以勝慧業而作教誡。是法輪者如其受用，說無所動而得大果，於妙樂輪具大力能有士夫用，相應出生清淨果報，是等義類說名聖胎，為遊止處。

「若人心離貪等，設處胎藏如被法服，觀所生母即諸佛母，慈愍訓育曲躬禮敬如親教師；猶我往昔順生世間，從阿字輪出生㰠字，圓頂潔膚若苾芻相。又，眾生十月始生地上，我於爾時滿十地行大自在位故，阿字門積集眾生，如佛無疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人心離貪等，設處胎藏如被法服，觀所生母即諸佛母，慈愍訓育曲躬禮敬如親教師；猶我往昔順生世間，從阿字輪出生㰠字，圓頂潔膚若苾芻相。又，眾生十月始生地上，我於爾時滿十地行大自在位故，阿字門積集眾生，如佛無疑。」

爾時，無我明妃等聞佛語已，心生疑惑，得大恐怖，悶絕躄地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無我明妃等聞佛語已，心生疑惑，得大恐怖，悶絕躄地。

時會見已，語金剛明妃等言：「是地、水、火、風、空，此五大種唯佛知覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時會見已，語金剛明妃等言：「是地、水、火、風、空，此五大種唯佛知覺。」

時無我明妃如夢所聞，從地而起，白言：「世尊！如是眾生云何為諸垢染之所覆藏？能除是等，名正覺者。世尊如是真實，無有虛妄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無我明妃如夢所聞，從地而起，白言：「世尊！如是眾生云何為諸垢染之所覆藏？能除是等，名正覺者。世尊如是真實，無有虛妄。」

佛言：「如無智人飲枿囉拏藥極生惛醉，若離癡愛是即解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如無智人飲枿囉拏藥極生惛醉，若離癡愛是即解脫。

「若人於金剛空智信樂多聞，了知出離方便，斷無明縛，不生執取，於天、人、阿修羅、地獄、餓鬼、畜生起大覺悟，無眾生相，當成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人於金剛空智信樂多聞，了知出離方便，斷無明縛，不生執取，於天、人、阿修羅、地獄、餓鬼、畜生起大覺悟，無眾生相，當成正覺。

「又，糞穢諸蟲常樂自體，而尚不知有天人等樂。此覺性者隨心所現，非餘世界得成正覺。設旃陀羅諸殺業者，是人無智，愚夫執著，不知是行為極癡冥，於六趣中發行取有支之所輪轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，糞穢諸蟲常樂自體，而尚不知有天人等樂。此覺性者隨心所現，非餘世界得成正覺。設旃陀羅諸殺業者，是人無智，愚夫執著，不知是行為極癡冥，於六趣中發行取有支之所輪轉。

「若於金剛空智得是方便，除我慢習，清淨境界，得無上道，於此勝行成就無疑，說卜葛西明妃是即地界、彼堅硬體是即癡義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於金剛空智得是方便，除我慢習，清淨境界，得無上道，於此勝行成就無疑，說卜葛西明妃是即地界、彼堅硬體是即癡義。」

佛言：「身依心出生，若於餘處定不可得。是故，毘盧遮那如來部說設嚩哩明妃是即水界，彼濕潤性本尊理趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「身依心出生，若於餘處定不可得。是故，毘盧遮那如來部說設嚩哩明妃是即水界，彼濕潤性本尊理趣。」

佛言：「心依身出生，若於餘處不應現起。是故，阿閦如來部說贊拏哩明妃是即火界、即貪理趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「心依身出生，若於餘處不應現起。是故，阿閦如來部說贊拏哩明妃是即火界、即貪理趣。」

佛言：「說貪愛火以赤色為自相，由貪起兩舌故，寶生如來部說努彌尼明妃是即風界本尊理趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「說貪愛火以赤色為自相，由貪起兩舌故，寶生如來部說努彌尼明妃是即風界本尊理趣。」

佛言：「由貪故起嫉妬，不空成就如來部。如是，邀哩明妃、陬哩明妃、尾多哩明妃、渴三摩哩明妃亦如上說，於金剛空智如是住持三摩鉢底。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「由貪故起嫉妬，不空成就如來部。如是，邀哩明妃、陬哩明妃、尾多哩明妃、渴三摩哩明妃亦如上說，於金剛空智如是住持三摩鉢底。」

復次，無我菩薩於平等相為利眾生，請問末隣大供養真言句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，無我菩薩於平等相為利眾生，請問末隣大供養真言句。

時金剛薩埵於諸眾生令護他命，為作障者、一切頻那夜迦說末隣大供養明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛薩埵於諸眾生令護他命，為作障者、一切頻那夜迦說末隣大供養明曰：

「唵印捺野摩惹羅惹剎普嚩嚩喝尼(二合)嚩(引)喻囉剎贊捺蘇惹摩捺嚩鉢多羅鉢多(引)梨遏吒薩鉢伊喃末隣蓬惹仍伽補澁波(二合)度(引)波莾(引)娑(引)尾覲喃(二合)盎喝歌(引)惹薩嚩娑(引)達侃底枯尼譬痆枿(引)捺唵(引)遏歌(引)嚕(引)牟抗薩哩嚩(二合)達哩摩(二合引)拏摩𭔞(切身)那庾(二合)怛半(二合)那怛嚩(二合)多唵(引)阿(引)吽(引)發吒(半音)薩嚩(二合引)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵印捺野摩惹羅惹剎普嚩嚩喝尼(二合)嚩(引)喻囉剎贊捺蘇惹摩捺嚩鉢多羅鉢多(引)梨遏吒薩鉢伊喃末隣蓬惹仍伽補澁波(二合)度(引)波莾(引)娑(引)尾覲喃(二合)盎喝歌(引)惹薩嚩娑(引)達侃底枯尼譬痆枿(引)捺唵(引)遏歌(引)嚕(引)牟抗薩哩嚩(二合)達哩摩(二合引)拏摩𭔞(切身)那庾(二合)怛半(二合)那怛嚩(二合)多唵(引)阿(引)吽(引)發吒(半音)薩嚩(二合引)賀(引)

「如是末隣大供養明善解瑜伽者，供養一切部多等得大吉祥。若求信愛護世，諸天生大歡喜；若作降伏，速破冤敵；若作鉤召，能遣諸魔；若作息災增益，得大富樂，相續不斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是末隣大供養明善解瑜伽者，供養一切部多等得大吉祥。若求信愛護世，諸天生大歡喜；若作降伏，速破冤敵；若作鉤召，能遣諸魔；若作息災增益，得大富樂，相續不斷。」

復次，金剛藏言：「如來先說地行、空行明妃，我今不知當何部主？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，金剛藏言：「如來先說地行、空行明妃，我今不知當何部主？」

佛言：「為身、語、意三密輪中，以我住處及無我菩薩住上、中、下。此中開示部有三種、五種、或開六種，即五如來為對治彼貪、瞋、愚癡、兩舌、嫉妬；又於五種，隨其次第觀想出生金剛薩埵清淨妙樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「為身、語、意三密輪中，以我住處及無我菩薩住上、中、下。此中開示部有三種、五種、或開六種，即五如來為對治彼貪、瞋、愚癡、兩舌、嫉妬；又於五種，隨其次第觀想出生金剛薩埵清淨妙樂。

「又，三種者即如來部、蓮華部、金剛部，為對治彼貪、瞋、癡等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，三種者即如來部、蓮華部、金剛部，為對治彼貪、瞋、癡等。

「又復，一部謂阿閦如來金剛威德現忿怒相，對治瞋法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，一部謂阿閦如來金剛威德現忿怒相，對治瞋法。」

金剛王出現品第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛王出現品第十五

爾時，空智大金剛王開示一切本尊一切自性身曼拏羅，住極妙樂金剛心種子，出生一切自相曼拏羅王，一十六臂、八面、四足，帶髑髏鬘，現忿怒相，執持五印，得大無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，空智大金剛王開示一切本尊一切自性身曼拏羅，住極妙樂金剛心種子，出生一切自相曼拏羅王，一十六臂、八面、四足，帶髑髏鬘，現忿怒相，執持五印，得大無畏。

時無我菩薩白如是言：「我先不知是曼拏羅一十五位眷愛種智，願為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無我菩薩白如是言：「我先不知是曼拏羅一十五位眷愛種智，願為我說。」

時金剛王如是嗟咨，持葛波羅擲金剛杵摧伏魔已，說是：「如前曼拏羅輪，四隅、四門，及金剛線、珠纓、半纓、無量雜寶間飾莊嚴，以我吽、阿字種智放青色熾盛光焰，出生八面、一十六臂，足踏四魔，現忿怒相，帶髑髏鬘及妙瓔珞，得大無畏。住日輪中，立如舞勢，頂戴善巧金剛杵，黑色忿怒以灰塗身，口誦吽、發、吒字，入樂寂靜離煩惱縛妙三摩地，正面大黑色，右面如白色俱那華，左面紅色大忿怒相，上面笑容，餘四面並青黑色，共二十四目。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛王如是嗟咨，持葛波羅擲金剛杵摧伏魔已，說是：「如前曼拏羅輪，四隅、四門，及金剛線、珠纓、半纓、無量雜寶間飾莊嚴，以我吽、阿字種智放青色熾盛光焰，出生八面、一十六臂，足踏四魔，現忿怒相，帶髑髏鬘及妙瓔珞，得大無畏。住日輪中，立如舞勢，頂戴善巧金剛杵，黑色忿怒以灰塗身，口誦吽、發、吒字，入樂寂靜離煩惱縛妙三摩地，正面大黑色，右面如白色俱那華，左面紅色大忿怒相，上面笑容，餘四面並青黑色，共二十四目。

「如是，相續復入樂嬉戲三摩地，從喭字門出生遨哩明妃，住於東門。復入滿他那相應三摩地，從尊字門出生陬哩明妃，住於南門，為護門者。復入金剛蓮華相應三摩地，從鑁字門出生尾多哩明妃，住於西門。復入破大煩惱闇三摩地，從紺字門出生渴三摩哩明妃，住於北門，為壞魔者；從奔字門出生卜葛西明妃，住伊舍那方。復入滿他那相應三摩地，從商字門出生設嚩哩明妃，住火天方；從贊字門出生贊拏梨明妃，住羅剎方；從農字門出生努彌尼明妃，住風天方，為樂忿怒者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，相續復入樂嬉戲三摩地，從喭字門出生遨哩明妃，住於東門。復入滿他那相應三摩地，從尊字門出生陬哩明妃，住於南門，為護門者。復入金剛蓮華相應三摩地，從鑁字門出生尾多哩明妃，住於西門。復入破大煩惱闇三摩地，從紺字門出生渴三摩哩明妃，住於北門，為壞魔者；從奔字門出生卜葛西明妃，住伊舍那方。復入滿他那相應三摩地，從商字門出生設嚩哩明妃，住火天方；從贊字門出生贊拏梨明妃，住羅剎方；從農字門出生努彌尼明妃，住風天方，為樂忿怒者。」

爾時，空智大金剛王復虛空性三昧忽然不現。彼四大種明妃以種種金剛歌詠供養。地大遨哩明妃曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，空智大金剛王復虛空性三昧忽然不現。彼四大種明妃以種種金剛歌詠供養。地大遨哩明妃曰：

「善哉金剛王， 速起大悲意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉金剛王， 速起大悲意，

欲護諸眾生， 不應住空性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲護諸眾生， 不應住空性。」

水大設嚩哩明妃曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水大設嚩哩明妃曰：

「起空空智主， 住空非利樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「起空空智主， 住空非利樂，

為求成就者， 不應住空性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求成就者， 不應住空性。」

火大贊拏梨明妃曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火大贊拏梨明妃曰：

「云何住空性， 而不見方所？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何住空性， 而不見方所？

我請大悲尊， 速成諸利樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我請大悲尊， 速成諸利樂。」

風大拏彌尼明妃曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 風大拏彌尼明妃曰：

「我知空智心， 身從幻化有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我知空智心， 身從幻化有，

不斷大悲者， 勿作如是意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不斷大悲者， 勿作如是意。」

時空智大金剛王復從吽、阿字種智出現大金剛身柔軟智相，莊嚴殊妙，作勇猛勢，忿怒微笑，得大無畏，內懷悲愍，希有寂靜，勝味理趣現九種舞戲，左右一十六臂各各持一大蓮華器，所謂地、水、火、風、日、月、多聞天王、及焰摩天主、象、馬、渴囉、牛、馲、駝、意生師子猫兒，足履地上作期剋天阿修羅勢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時空智大金剛王復從吽、阿字種智出現大金剛身柔軟智相，莊嚴殊妙，作勇猛勢，忿怒微笑，得大無畏，內懷悲愍，希有寂靜，勝味理趣現九種舞戲，左右一十六臂各各持一大蓮華器，所謂地、水、火、風、日、月、多聞天王、及焰摩天主、象、馬、渴囉、牛、馲、駝、意生師子猫兒，足履地上作期剋天阿修羅勢。

遨哩明妃右手握寶刀，左手持磨竭魚；陬哩明妃右手持奎樓鼓，左手持嚩囉賀；尾多哩明妃右手掌龜，左手執蓮華器；渴三摩哩明妃右手持蜃龍，左手執蓮華器；卜葛西明妃右手持師子，左手執鉞斧；設嚩哩明妃右手掌比丘像，左手持錫杖；贊拏哩明妃右手持八輻輪，左手執犁具；努彌尼明妃右手執金剛杵，左手作期剋印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遨哩明妃右手握寶刀，左手持磨竭魚；陬哩明妃右手持奎樓鼓，左手持嚩囉賀；尾多哩明妃右手掌龜，左手執蓮華器；渴三摩哩明妃右手持蜃龍，左手執蓮華器；卜葛西明妃右手持師子，左手執鉞斧；設嚩哩明妃右手掌比丘像，左手持錫杖；贊拏哩明妃右手持八輻輪，左手執犁具；努彌尼明妃右手執金剛杵，左手作期剋印。