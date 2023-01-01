佛說大悲空智金剛大教王儀軌經

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第三

宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺大師法護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺大師法護奉 詔譯

金剛藏菩薩現證儀軌王品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏菩薩現證儀軌王品第十一

佛告金剛藏言：「顰眉顧視名忿怒眼，二目向左顧視名信愛眼，向右顧視或二目仰視並鉤召眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告金剛藏言：「顰眉顧視名忿怒眼，二目向左顧視名信愛眼，向右顧視或二目仰視並鉤召眼。

「二目平視或視鼻準上，觀出息或屏氣，並信愛用；觀入息，鉤召用。說鬼宿日，觀乳木樹，名信愛用；以金剛杵止草木動，並息災、鉤召用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二目平視或視鼻準上，觀出息或屏氣，並信愛用；觀入息，鉤召用。說鬼宿日，觀乳木樹，名信愛用；以金剛杵止草木動，並息災、鉤召用。

「於六月分修習相應，成就無礙，以佛神力不思議故。得成就已，令諸眾生入佛知見，不應降伏作損惱事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於六月分修習相應，成就無礙，以佛神力不思議故。得成就已，令諸眾生入佛知見，不應降伏作損惱事。

「又，此三昧不應分別得大罪咎，諸所作事乃至語言畢竟利益，若於眾生少分損害，如是法印不能成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，此三昧不應分別得大罪咎，諸所作事乃至語言畢竟利益，若於眾生少分損害，如是法印不能成就。

「服三昧藥者，住歌詠舞戲三摩呬多是所對治，自他飲食如五甘露。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「服三昧藥者，住歌詠舞戲三摩呬多是所對治，自他飲食如五甘露。

「又說是相，於七日中應知成就，離喜過失。或有殊妙言音、眼目修淨、身出妙香、影長七步大身人來，見是相已即知聖賢，修瑜伽者觸彼少分，得剎那頃作持明仙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又說是相，於七日中應知成就，離喜過失。或有殊妙言音、眼目修淨、身出妙香、影長七步大身人來，見是相已即知聖賢，修瑜伽者觸彼少分，得剎那頃作持明仙。

「我今於十二廣大儀軌中略說酤羅菩薩於諸眾生速疾成就信愛之法：從紇哩字觀想本尊，紅色四臂手執弓箭，持優鉢羅華及蓮華鉤，如是觀想於三界中而為信愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今於十二廣大儀軌中略說酤羅菩薩於諸眾生速疾成就信愛之法：從紇哩字觀想本尊，紅色四臂手執弓箭，持優鉢羅華及蓮華鉤，如是觀想於三界中而為信愛。

「於剎帝利誦真言十萬遍、宰官誦一百遍、於世間眾生誦一萬遍、諸天誦二十萬遍、阿修羅七十萬遍、藥叉傍生誦一俱胝，如其所說住清淨相，諸佛世尊金剛堅固之身普能攝受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於剎帝利誦真言十萬遍、宰官誦一百遍、於世間眾生誦一萬遍、諸天誦二十萬遍、阿修羅七十萬遍、藥叉傍生誦一俱胝，如其所說住清淨相，諸佛世尊金剛堅固之身普能攝受。

「作曼拏羅及護摩時，於彼晨朝承事佛像。作加持已，觀想諸佛遍滿虛空，隨屬本尊入已，心內於真言行應當善解，種種供養皆從吽字出生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作曼拏羅及護摩時，於彼晨朝承事佛像。作加持已，觀想諸佛遍滿虛空，隨屬本尊入已，心內於真言行應當善解，種種供養皆從吽字出生。

「彼彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼彼真言曰：

「唵(引)嚩日囉(二合)補瑟閉(二合)阿(引)吽(引)薩嚩(二合)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)補瑟閉(二合)阿(引)吽(引)薩嚩(二合)訶

「唵(引)嚩日囉(二合)度閉(引)阿(引)吽(引)薩嚩(二合)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)度閉(引)阿(引)吽(引)薩嚩(二合)訶

「唵(引)嚩日囉(二合)禰(引)閉(引)阿吽(引)薩嚩(二合)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)禰(引)閉(引)阿吽(引)薩嚩(二合)訶

「唵(引)嚩日囉(二合)喭提阿(引)吽(引)薩嚩(二合)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)喭提阿(引)吽(引)薩嚩(二合)訶

「唵(引)嚩日囉(二合)迺尾儞(引)阿(引)吽(引)薩嚩(二合)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)迺尾儞(引)阿(引)吽(引)薩嚩(二合)訶

「獻阿伽水儀軌次第如前已說，我今復說成就護魔法：息災，圓爐，白色，廣一肘半，深等半；增益，四方，黃色，廣二肘，深一肘；降伏，三角，黑色，廣十指，深五指；信愛，紅色；鉤召，如信愛同；忿怒與降伏同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「獻阿伽水儀軌次第如前已說，我今復說成就護魔法：息災，圓爐，白色，廣一肘半，深等半；增益，四方，黃色，廣二肘，深一肘；降伏，三角，黑色，廣十指，深五指；信愛，紅色；鉤召，如信愛同；忿怒與降伏同。

「息災用脂麻，增益用酪，降伏用羯諾迦木，忿怒用棘木，信愛、鉤召並用紅優鉢羅華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「息災用脂麻，增益用酪，降伏用羯諾迦木，忿怒用棘木，信愛、鉤召並用紅優鉢羅華。

「火天歡喜真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「火天歡喜真言曰：

「唵(引)阿枿那(二合)曳摩訶(引)帝惹薩哩嚩(二合)歌(引)摩鉢囉(二合)娑(引)馱各歌(引)嚕拏也(二合)訖哩(二合)多薩埵(引)囉他(二合)遏悉銘(二合)散儞呬都婆嚩阿枿那也(三合)嚩(引)喝那怛鑁(二合)儞尾索(引)叱部(引)多(引)枲呬嚩日囉(二合)酤(引)駄布(引)𡁠底那(引)那(引)囉怛那(二合)馱哩(引)馱(引)底哩(二合引)阿母酤(引)㰠曼拏朗栗契多莎哩覃(二合)拶嚩鉢囉(二合)哩覃(二合)拶娑(引)提耽枿𢴉賀咩部葛阿(引)枿弭奢悉野他(引)歌(引)梨薩哩嚩(二合)悉提酤嚕薩嚩(二合)彌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)阿枿那(二合)曳摩訶(引)帝惹薩哩嚩(二合)歌(引)摩鉢囉(二合)娑(引)馱各歌(引)嚕拏也(二合)訖哩(二合)多薩埵(引)囉他(二合)遏悉銘(二合)散儞呬都婆嚩阿枿那也(三合)嚩(引)喝那怛鑁(二合)儞尾索(引)叱部(引)多(引)枲呬嚩日囉(二合)酤(引)駄布(引)𡁠底那(引)那(引)囉怛那(二合)馱哩(引)馱(引)底哩(二合引)阿母酤(引)㰠曼拏朗栗契多莎哩覃(二合)拶嚩鉢囉(二合)哩覃(二合)拶娑(引)提耽枿𢴉賀咩部葛阿(引)枿弭奢悉野他(引)歌(引)梨薩哩嚩(二合)悉提酤嚕薩嚩(二合)彌

「獻閼伽水真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「獻閼伽水真言曰：

「唵(引)𠺁吽(引)鑁斛龕囕 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)𠺁吽(引)鑁斛龕囕

「淨水真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「淨水真言曰：

「唵(引)梨(引)梨(引)吽(引)恪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)梨(引)梨(引)吽(引)恪

「獻食真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「獻食真言曰：

「唵(引)探探」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)探探」

熾盛拏吉尼所說成就品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 熾盛拏吉尼所說成就品第十二

復次，金剛藏言：「世尊！於諸法海云何為求成就者略說如是本尊色相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，金剛藏言：「世尊！於諸法海云何為求成就者略說如是本尊色相？」

佛言：「為於無我明妃或吉祥呬嚕迦，一剎那頃知彼安住，及於廣大清淨儀軌若時、若處最初修習，是故略說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「為於無我明妃或吉祥呬嚕迦，一剎那頃知彼安住，及於廣大清淨儀軌若時、若處最初修習，是故略說。

「復次，持真言者，一心成就三摩呬多，於己住舍或夜時分發勤勇心，以勝慧相應觀想吉祥呬嚕迦像，澡浴塵穢，著新淨衣，以旃檀香塗瑩手足，嚼荳䓻齒木及妙香果，無非時食。如佛世尊求出離想，親近智者，觀想行人，於剎那頃忽起異相，於所持明心難調柔，爾時行者不應止息，決定精勤趣求成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，持真言者，一心成就三摩呬多，於己住舍或夜時分發勤勇心，以勝慧相應觀想吉祥呬嚕迦像，澡浴塵穢，著新淨衣，以旃檀香塗瑩手足，嚼荳䓻齒木及妙香果，無非時食。如佛世尊求出離想，親近智者，觀想行人，於剎那頃忽起異相，於所持明心難調柔，爾時行者不應止息，決定精勤趣求成就。」

佛告金剛藏言：「我說禪定心能壞煩惱毒，求成就者極善籌量，於一月分心存聖像、離諸攀緣，或一日中相續觀想，隨其所辦得大果利。所有輪轉自他二利非餘方便速能修習，於所持明而常現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告金剛藏言：「我說禪定心能壞煩惱毒，求成就者極善籌量，於一月分心存聖像、離諸攀緣，或一日中相續觀想，隨其所辦得大果利。所有輪轉自他二利非餘方便速能修習，於所持明而常現前。

「求成就者如是煩惱迷醉、憂悲病苦、熾然三毒，說剎那頃如實相應，而得不墮五無間處。設有屠膾、卑賤、醜陋、身不具足、造惡業者思求成就，應修十善尊重愛樂密護根門，是人決定離瞋慢習而得成就三摩呬多。設此時分於祕密行乃至法印未得成就，自然得是持明智者或瑜儗尼而來為說攝受某印，執金剛杵利益眾生；或得廣大莊嚴具相童子以悉囉訶香和合龍腦以菩提心加持散之。應當一心觀彼聖像，彼或為說十善等法，知實明了，得彼成就，無復疑惑。或勝那哩及自眷屬亦應觀想，若天、若人、阿修羅、緊那羅、夜叉女等，彼亦領解自所行行，當生信敬，勿起邪思、瞋怒色相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「求成就者如是煩惱迷醉、憂悲病苦、熾然三毒，說剎那頃如實相應，而得不墮五無間處。設有屠膾、卑賤、醜陋、身不具足、造惡業者思求成就，應修十善尊重愛樂密護根門，是人決定離瞋慢習而得成就三摩呬多。設此時分於祕密行乃至法印未得成就，自然得是持明智者或瑜儗尼而來為說攝受某印，執金剛杵利益眾生；或得廣大莊嚴具相童子以悉囉訶香和合龍腦以菩提心加持散之。應當一心觀彼聖像，彼或為說十善等法，知實明了，得彼成就，無復疑惑。或勝那哩及自眷屬亦應觀想，若天、若人、阿修羅、緊那羅、夜叉女等，彼亦領解自所行行，當生信敬，勿起邪思、瞋怒色相。」

復次，金剛藏言：「世尊！於無我理已具足說，復何印所印處二種成就？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，金剛藏言：「世尊！於無我理已具足說，復何印所印處二種成就？」

佛言：「如來大悲，隨所應現具相明妃住蓮華族，捨幻化相，而能照解勝惠方便二種生滅，是二邊際非生、非滅，即真實性。又，此滅處處無有性，滅無盡故；瑜伽生滅次第如是。又，修觀者從戲論生，如夢所作了如幻覺，實無戲論。是中所說如曼拏羅現諸色相和合出生灌頂大印及大妙樂，如是了知唯大威力。青、黃、赤、綠及黑、白色，行、非行等勝惠方便二種相因，說金剛薩埵有妙樂性，於曼拏羅餘無作用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如來大悲，隨所應現具相明妃住蓮華族，捨幻化相，而能照解勝惠方便二種生滅，是二邊際非生、非滅，即真實性。又，此滅處處無有性，滅無盡故；瑜伽生滅次第如是。又，修觀者從戲論生，如夢所作了如幻覺，實無戲論。是中所說如曼拏羅現諸色相和合出生灌頂大印及大妙樂，如是了知唯大威力。青、黃、赤、綠及黑、白色，行、非行等勝惠方便二種相因，說金剛薩埵有妙樂性，於曼拏羅餘無作用。」

時金剛藏白佛言：「世尊！是大妙樂自所相應出生次第，若非有性，復何所用？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛藏白佛言：「世尊！是大妙樂自所相應出生次第，若非有性，復何所用？」

佛言：「快哉，大士以信除疑。我說世間身所妙樂，能觀所觀如華有香，華性若無，香不可得；身相妙樂亦復如是。於性、無性如佛知覺，癡暗無知及餘怯弱悉能破壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「快哉，大士以信除疑。我說世間身所妙樂，能觀所觀如華有香，華性若無，香不可得；身相妙樂亦復如是。於性、無性如佛知覺，癡暗無知及餘怯弱悉能破壞。

「彼金剛喻沙三摩地極妙樂行唯一體相，為佛實藏，我所說法聞自功德，信順世、出世間為調御者，離喜、俱生喜等即我自性，如以燈明破諸黑暗。三十二相、八十種好皆樂輪之所安住，彼相若無，是義非有。於諸聖天不應棄捨，是故覺非有性、色亦無性，諸相、非相皆勝妙樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼金剛喻沙三摩地極妙樂行唯一體相，為佛實藏，我所說法聞自功德，信順世、出世間為調御者，離喜、俱生喜等即我自性，如以燈明破諸黑暗。三十二相、八十種好皆樂輪之所安住，彼相若無，是義非有。於諸聖天不應棄捨，是故覺非有性、色亦無性，諸相、非相皆勝妙樂。

「又，諸世間自他色相悉俱生故，心相清淨即名還滅。若於本尊相應出生威儀色相及安住處，如彈指頃而執著者，譬少毒藥能害多命，知彼毒已還能壞毒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，諸世間自他色相悉俱生故，心相清淨即名還滅。若於本尊相應出生威儀色相及安住處，如彈指頃而執著者，譬少毒藥能害多命，知彼毒已還能壞毒。

「又，於分別而強分別、以清淨有破煩惱有，如風病人食摩沙豆，發病愈風，名顛倒藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，於分別而強分別、以清淨有破煩惱有，如風病人食摩沙豆，發病愈風，名顛倒藥。

「於相決定而常尋伺，而為分別一切法性，譬如有人少水入耳還以水取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於相決定而常尋伺，而為分別一切法性，譬如有人少水入耳還以水取。

「又，諸眾生貪火所燒，為諸惡業之所纏縛，我以方便為說貪火而令解脫。如若有人為火燒烙還炙以火，即以是貪令斷貪縛，而不能知是顛倒觀想者，是人名為佛法中外道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，諸眾生貪火所燒，為諸惡業之所纏縛，我以方便為說貪火而令解脫。如若有人為火燒烙還炙以火，即以是貪令斷貪縛，而不能知是顛倒觀想者，是人名為佛法中外道。

「又，蓮華部相應分別此五大種觸堅硬性而生執著，對治癡法是即地界毘盧遮那如來為菩提心之所容受；色身業用是即水界阿閦如來；水地相搖，熱觸生火，對治貪熾是即火界無量壽如來；思惟餘部有動轉相，對治嫉妬是即風界不空成就如來；於此妙樂而生愛樂，即虛空相對治兩舌，是即空界寶生如來。此五大種於剎那頃心能了知等同一味，是故於勝喜中分別貪……等五火與大妙樂同一本性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，蓮華部相應分別此五大種觸堅硬性而生執著，對治癡法是即地界毘盧遮那如來為菩提心之所容受；色身業用是即水界阿閦如來；水地相搖，熱觸生火，對治貪熾是即火界無量壽如來；思惟餘部有動轉相，對治嫉妬是即風界不空成就如來；於此妙樂而生愛樂，即虛空相對治兩舌，是即空界寶生如來。此五大種於剎那頃心能了知等同一味，是故於勝喜中分別貪……等五火與大妙樂同一本性。

「有十殑伽沙數如來眾同是一部，於是一部復有百萬無數大俱胝部，是勝喜中得如是部。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有十殑伽沙數如來眾同是一部，於是一部復有百萬無數大俱胝部，是勝喜中得如是部。」

說方便品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說方便品第十三

「復次，宣說一切金剛儀軌瑜儗尼方便灌頂戒：謂分別剎那飲食喜等，諸佛如來安住鑁字，正等一相得灌頂成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，宣說一切金剛儀軌瑜儗尼方便灌頂戒：謂分別剎那飲食喜等，諸佛如來安住鑁字，正等一相得灌頂成就。」

復次，金剛薩埵白佛言：「世尊！如是鑁字云何說為拏吉尼戒？如來為調御師，願為我說如其次第。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，金剛薩埵白佛言：「世尊！如是鑁字云何說為拏吉尼戒？如來為調御師，願為我說如其次第。」

佛言：「是中鑁字唯一體性，最上莊嚴，為阿賴耶諸佛寶藏，於初喜等分別剎那住妙樂智，謂莊嚴果報作觀離相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是中鑁字唯一體性，最上莊嚴，為阿賴耶諸佛寶藏，於初喜等分別剎那住妙樂智，謂莊嚴果報作觀離相。

「修瑜伽者於四剎那正行當如是知：莊嚴者，即初喜中方便為說種種理事；果報者，謂即勝喜，知妙樂觸；作觀者，謂即離喜，我所受用為說尋伺；離相者，即俱生喜，遠離三種：貪與無貪及彼中間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修瑜伽者於四剎那正行當如是知：莊嚴者，即初喜中方便為說種種理事；果報者，謂即勝喜，知妙樂觸；作觀者，謂即離喜，我所受用為說尋伺；離相者，即俱生喜，遠離三種：貪與無貪及彼中間。

「復次，灌頂阿闍梨以四種祕密觀想次第發清淨心，熙怡顧視，知具福慧，滅除煩惱。於諸眾生因緣成熟為說四種澡沐灌頂，以二手執金剛鈴杵，其灌頂者面目熙怡，莊嚴色相，以大拇指、無名指施設種種供養已，為說攝受大印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，灌頂阿闍梨以四種祕密觀想次第發清淨心，熙怡顧視，知具福慧，滅除煩惱。於諸眾生因緣成熟為說四種澡沐灌頂，以二手執金剛鈴杵，其灌頂者面目熙怡，莊嚴色相，以大拇指、無名指施設種種供養已，為說攝受大印。

「知彼弟子是大種族，遠離瞋恚及我慢習，調御教誨，執金剛杵，隨其本尊說灌頂作用相應契印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知彼弟子是大種族，遠離瞋恚及我慢習，調御教誨，執金剛杵，隨其本尊說灌頂作用相應契印。

「見自師尊恭敬供養如佛世尊，具大寂靜，於此金剛瑜伽出生成就印法不應分別。又，應如我以大威力於生死泥拔濟沈溺，作大歸救。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見自師尊恭敬供養如佛世尊，具大寂靜，於此金剛瑜伽出生成就印法不應分別。又，應如我以大威力於生死泥拔濟沈溺，作大歸救。

「爾時，弟子執金剛杵，以盡世甘美廣大飲食、燒香、塗香、幢幡、寶鐸、及妙華鬘是等供養，於種種勝喜妙樂剎那遠離，乃至菩提最後邊際，持金剛杵利諸含識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，弟子執金剛杵，以盡世甘美廣大飲食、燒香、塗香、幢幡、寶鐸、及妙華鬘是等供養，於種種勝喜妙樂剎那遠離，乃至菩提最後邊際，持金剛杵利諸含識。

「又，為弟子說大悲智安住一切，是身非身，無有二相，觀動植等皆幻化相，輪壇方便畢竟無疑，諸同學者如己眷屬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，為弟子說大悲智安住一切，是身非身，無有二相，觀動植等皆幻化相，輪壇方便畢竟無疑，諸同學者如己眷屬。」

時金剛藏白佛言：「世尊！云何名諸佛身最上輪壇？如其次第為我除疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛藏白佛言：「世尊！云何名諸佛身最上輪壇？如其次第為我除疑。」

佛言：「是曼拏羅者，堅固菩提心作大施會，如虛空輪清淨境界，應知是名金剛瑜伽蓮華部義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是曼拏羅者，堅固菩提心作大施會，如虛空輪清淨境界，應知是名金剛瑜伽蓮華部義。」

時金剛藏復白佛言：「世尊！持何等戒、住何三昧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛藏復白佛言：「世尊！持何等戒、住何三昧？」

佛言：「一者不應殺害眾生，當共一心如護己有；二者無不與故取他人翫好；三者無欲邪行，知本性空故；四者無虛妄語，世、出世間發最上願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一者不應殺害眾生，當共一心如護己有；二者無不與故取他人翫好；三者無欲邪行，知本性空故；四者無虛妄語，世、出世間發最上願。」

時諸瑜伽者於佛世尊作如是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸瑜伽者於佛世尊作如是言：

「云何名根境？ 云何十二處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名根境？ 云何十二處？

何等名蘊界？ 復何為自性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等名蘊界？ 復何為自性？」

佛言：「根有六， 謂眼、耳、鼻根、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「根有六， 謂眼、耳、鼻根、

與身、舌、意等， 內、外根癡俱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與身、舌、意等， 內、外根癡俱，

以金剛解脫。 又境有六塵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以金剛解脫。 又境有六塵，

謂色、聲、香、味、 及與觸境界、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂色、聲、香、味、 及與觸境界、

并法界自性， 是名為六境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并法界自性， 是名為六境。

即前根、境二， 翻名十二處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即前根、境二， 翻名十二處。

五蘊謂色等、 及大悲行性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五蘊謂色等、 及大悲行性，

如是根境識， 說名十八界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是根境識， 說名十八界。

是故瑜伽者， 於此能悟了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故瑜伽者， 於此能悟了，

彼自性不生， 真實無妄失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼自性不生， 真實無妄失。

一切盡知解， 猶如水中月； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切盡知解， 猶如水中月；

又如撚箭手， 云何生火相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如撚箭手， 云何生火相？

是火非箭出、 亦非撚人手， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是火非箭出、 亦非撚人手，

諸相盡度量， 俱時無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸相盡度量， 俱時無所得。

又此所生火， 非假亦非實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又此所生火， 非假亦非實，

是故諸法中， 應如是作意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故諸法中， 應如是作意。」