佛說大悲空智金剛大教王儀軌經

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第二(第三同卷) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第二(第三同卷)

宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師法護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師法護奉 詔譯

行品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行品第六

爾時，佛告金剛藏菩薩言：「我今復說最上到彼岸行，於此先行畢竟成辦，由是成就金剛空智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告金剛藏菩薩言：「我今復說最上到彼岸行，於此先行畢竟成辦，由是成就金剛空智。

「彼修觀者當如是行：謂頂想寶輪、耳帶、寶鐶，手串寶釧，腰垂寶帶，足繫寶鐸及妙臂釧，頸嚴寶鬘衣、虎皮衣，甞五甘露。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼修觀者當如是行：謂頂想寶輪、耳帶、寶鐶，手串寶釧，腰垂寶帶，足繫寶鐸及妙臂釧，頸嚴寶鬘衣、虎皮衣，甞五甘露。

「又，修觀者為於空智作相應故，此五色相平等和合亦無分別，以無量相即一色相，是故分別了不可得。於一樹下或塚壙間，乃至夜分空寂舍中清淨安住而作觀想，於佛智慧隨有悟入，如是勝行乃可為說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，修觀者為於空智作相應故，此五色相平等和合亦無分別，以無量相即一色相，是故分別了不可得。於一樹下或塚壙間，乃至夜分空寂舍中清淨安住而作觀想，於佛智慧隨有悟入，如是勝行乃可為說。

「又，若樂求成就如是行故，應以廣大莊嚴詣阿闍梨，為極悲愍求灌頂法。於如是行隨其攝受，彼阿闍梨為作開悟，於金剛部觀想本尊而作部主；設復於別部中出生菩提種智，亦令安住有為。隨其攝受，謂金剛歌舞事業等令生歡喜，令生喜已，於金剛嬉戲因是解脫。由作舞故，引金剛步而能隨證三摩呬多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，若樂求成就如是行故，應以廣大莊嚴詣阿闍梨，為極悲愍求灌頂法。於如是行隨其攝受，彼阿闍梨為作開悟，於金剛部觀想本尊而作部主；設復於別部中出生菩提種智，亦令安住有為。隨其攝受，謂金剛歌舞事業等令生歡喜，令生喜已，於金剛嬉戲因是解脫。由作舞故，引金剛步而能隨證三摩呬多。

「輪者，表阿閦如來；鐶者，無量壽如來；頸上鬘者，寶生如來；手寶釧者，大毘盧遮那如來；腰寶帶者，不空成就如來。於是色相而生念住：金剛渴椿誐杖者，表勝慧相；奎樓鼓者，即善方便故；瑜伽行者，瞋業清淨；住金剛歌詠者，真言清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「輪者，表阿閦如來；鐶者，無量壽如來；頸上鬘者，寶生如來；手寶釧者，大毘盧遮那如來；腰寶帶者，不空成就如來。於是色相而生念住：金剛渴椿誐杖者，表勝慧相；奎樓鼓者，即善方便故；瑜伽行者，瞋業清淨；住金剛歌詠者，真言清淨。

「又復，不應為求利養作是金剛歌舞事業。是故，瑜伽者當如是行，飲食、醫藥隨樂服行，而常真實護持，不為老死之所逼惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，不應為求利養作是金剛歌舞事業。是故，瑜伽者當如是行，飲食、醫藥隨樂服行，而常真實護持，不為老死之所逼惱。

「又，瑜伽者作髮髻冠，以吽字儀軌持五佛葛波羅、或五指量作葛波羅器已，以雙寶帶繫髮冠中，即是勝惠方便自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，瑜伽者作髮髻冠，以吽字儀軌持五佛葛波羅、或五指量作葛波羅器已，以雙寶帶繫髮冠中，即是勝惠方便自性。

「又，瑜伽者灰塗髮線，作絡腋衣，以奎樓鼓聲而作念誦，觀想金剛渴椿誐杖而為勝惠，於金剛葛波羅觀想念誦，知貪、瞋、癡極可畏故，於戲論事悉能遠離。設復睡眠，速應勤策，於所行行勿懷疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，瑜伽者灰塗髮線，作絡腋衣，以奎樓鼓聲而作念誦，觀想金剛渴椿誐杖而為勝惠，於金剛葛波羅觀想念誦，知貪、瞋、癡極可畏故，於戲論事悉能遠離。設復睡眠，速應勤策，於所行行勿懷疑惑。

「捨是身已，修平等觀，於福、非福如實尋伺。是故，非施、亦非受者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「捨是身已，修平等觀，於福、非福如實尋伺。是故，非施、亦非受者。

「又，諸飲食如其所得而自受用，於美、不美無堅執取，亦無分別此應食者、不應食者，如是伺察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，諸飲食如其所得而自受用，於美、不美無堅執取，亦無分別此應食者、不應食者，如是伺察。

「又，於同行阿闍梨所不起分別是可往者、不可往者，有學弟子為說正智令得成就，於自師尊常行禮敬，無令因是退失成就、墮無間獄，及慚恧事亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，於同行阿闍梨所不起分別是可往者、不可往者，有學弟子為說正智令得成就，於自師尊常行禮敬，無令因是退失成就、墮無間獄，及慚恧事亦復如是。

「諸有自性悉是大悲相應之行，護魔等事勿妄施設，真言靜慮常修出離，諸三昧門而求解脫，於所作行悉妙相應而得現前，決定同彼勝天爍迦羅主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸有自性悉是大悲相應之行，護魔等事勿妄施設，真言靜慮常修出離，諸三昧門而求解脫，於所作行悉妙相應而得現前，決定同彼勝天爍迦羅主。

「如師子王，於彼處處不生怖畏、設於飲食而生愛樂，修瑜伽者不應迷亂，而常發悲愍心，因是利樂諸眾生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如師子王，於彼處處不生怖畏、設於飲食而生愛樂，修瑜伽者不應迷亂，而常發悲愍心，因是利樂諸眾生故。」

說密印品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說密印品第七

佛告金剛藏言：「祕密印品我今當說，為修習瑜伽者，恭敬問訊，得生勝解，無復疑惑。謂示一指為印、二指為印，或以左大拇指捻無名指為印、捻小拇指為印、捻中指為印，示方所為印、示無名指為印、示頸處為印、示所著衣為印、示三戟叉為印、示胸臆為印、示髮際為印、示地為印、示輪為印、示顰眉為印、示解脫學處為印、示額為印、示頸後為印、示足心為印、示金剛嬉戲為印。我說修瑜伽者為對治時，印所印處而能善解大悲空智。示獻華鬘手者，即延請義及住三昧耶戒，於餘積集不應遠離，而常依止最上境界。是故，修瑜伽者一切所作應知密印。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告金剛藏言：「祕密印品我今當說，為修習瑜伽者，恭敬問訊，得生勝解，無復疑惑。謂示一指為印、二指為印，或以左大拇指捻無名指為印、捻小拇指為印、捻中指為印，示方所為印、示無名指為印、示頸處為印、示所著衣為印、示三戟叉為印、示胸臆為印、示髮際為印、示地為印、示輪為印、示顰眉為印、示解脫學處為印、示額為印、示頸後為印、示足心為印、示金剛嬉戲為印。我說修瑜伽者為對治時，印所印處而能善解大悲空智。示獻華鬘手者，即延請義及住三昧耶戒，於餘積集不應遠離，而常依止最上境界。是故，修瑜伽者一切所作應知密印。」

復次，金剛藏白佛言：「世尊！於何等處而求成就？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，金剛藏白佛言：「世尊！於何等處而求成就？」

佛言：「當有一十二處遠離魔事，為所尊重餘不復說。何等十二？一者惹藍馱囕國、歌摩嚕國、或酤羅山清淨園林，二者摩羅鑁國或信度河城，三者蒙牟尼國、俱摩羅鉢吒國及天后城，四者酤羅城、阿哩母城、虞那哩河及呬末河，五者訶梨國、藍婆國、韶國、金色城或鹹海中，六者迦陵誐國、洲子國、彌佉羅國、矜羯那國(七者、八者，梵本元闕)，九者鼙羅嚩城廣大聚落，十者善行城、憍薩羅城、泯陀城、俱摩羅布哩城，十一者眾所樂處或大海邊，十二者華果園林、清淨池沼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「當有一十二處遠離魔事，為所尊重餘不復說。何等十二？一者惹藍馱囕國、歌摩嚕國、或酤羅山清淨園林，二者摩羅鑁國或信度河城，三者蒙牟尼國、俱摩羅鉢吒國及天后城，四者酤羅城、阿哩母城、虞那哩河及呬末河，五者訶梨國、藍婆國、韶國、金色城或鹹海中，六者迦陵誐國、洲子國、彌佉羅國、矜羯那國(七者、八者，梵本元闕)，九者鼙羅嚩城廣大聚落，十者善行城、憍薩羅城、泯陀城、俱摩羅布哩城，十一者眾所樂處或大海邊，十二者華果園林、清淨池沼。」

佛告金剛藏言：「我今為廣利益諸眾生故，為瑜伽者於金剛空智儀軌日月時分我今當說。取黑月分於第八日或十四日建曼拏羅，以諸幢旛莊嚴寶伎。於七日中施妙飲食，起大悲心恭敬供養。設惡來者，倍生憐愍，勿復於彼生下劣想，令魔得便、不能成就。是故，於此常勤悲念，諸有所作畢竟成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告金剛藏言：「我今為廣利益諸眾生故，為瑜伽者於金剛空智儀軌日月時分我今當說。取黑月分於第八日或十四日建曼拏羅，以諸幢旛莊嚴寶伎。於七日中施妙飲食，起大悲心恭敬供養。設惡來者，倍生憐愍，勿復於彼生下劣想，令魔得便、不能成就。是故，於此常勤悲念，諸有所作畢竟成就。

「應如是知：於晝夜分以慧決擇，無復餘事、無非時食、不起邪思，於他善惡勿樂宣傳，觀察他身如護已有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「應如是知：於晝夜分以慧決擇，無復餘事、無非時食、不起邪思，於他善惡勿樂宣傳，觀察他身如護已有。

「修瑜伽者應善籌量，乃至身分、飲食不雜亂出，生語誠實，所有真言印契皆住吉祥、呬、嚕、歌義。吉祥者，謂不二智故；呬者，空性本因故；嚕者，離染勝莊嚴故；歌者，無所住故。如是修瑜伽者，設復毀戒，然彼眾生亦常信敬，以有智故、於金剛葛波羅悉相應故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修瑜伽者應善籌量，乃至身分、飲食不雜亂出，生語誠實，所有真言印契皆住吉祥、呬、嚕、歌義。吉祥者，謂不二智故；呬者，空性本因故；嚕者，離染勝莊嚴故；歌者，無所住故。如是修瑜伽者，設復毀戒，然彼眾生亦常信敬，以有智故、於金剛葛波羅悉相應故。」

大相應輪品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大相應輪品第八

「復次相應輪， 我今當廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次相應輪， 我今當廣說。

最先空界中， 作如是觀想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最先空界中， 作如是觀想，

其次輪壇內， 出生諸聖眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其次輪壇內， 出生諸聖眾。

又於輪圍角， 觀想大風輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於輪圍角， 觀想大風輪，

水輪如其次、 火大亦復爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水輪如其次、 火大亦復爾。

出生正法輪， 清涼無病惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生正法輪， 清涼無病惱，

八葉具臺蘂， 如三角壇相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八葉具臺蘂， 如三角壇相。

曠寂一心中， 布諸賢聖位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曠寂一心中， 布諸賢聖位，

如彼淨月輪， 是中安種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼淨月輪， 是中安種智。

後以日覆之， 集二種大樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後以日覆之， 集二種大樂，

住於月色相、 及與日時分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於月色相、 及與日時分。

以二種相應， 遨哩善稱讚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以二種相應， 遨哩善稱讚，

月大圓照智、 及餘平等性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月大圓照智、 及餘平等性。

或幖幟本尊、 及種子法位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或幖幟本尊、 及種子法位，

說名妙觀察， 唯諸作用中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說名妙觀察， 唯諸作用中。

名成所作智、 及清淨法性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名成所作智、 及清淨法性，

彼五智次第， 觀想如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼五智次第， 觀想如是說。

又修瑜伽者， 於日月時分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又修瑜伽者， 於日月時分，

及金剛薩埵， 繫念悉平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及金剛薩埵， 繫念悉平等。

文字出生身， 住吽、發、吒義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文字出生身， 住吽、發、吒義，

彼薩埵影像， 等真實出生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼薩埵影像， 等真實出生，

作意而觀想， 如前幖幟輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作意而觀想， 如前幖幟輪。

以摩尼妙光， 惠方便自性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以摩尼妙光， 惠方便自性，

一切速成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切速成就。」

爾時，佛告金剛藏菩薩言：「彼日月時分者，謂以勝惠而能揀擇最初遨哩明妃者，分別色相而各有異，於中五位安五明妃——即五蘊自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告金剛藏菩薩言：「彼日月時分者，謂以勝惠而能揀擇最初遨哩明妃者，分別色相而各有異，於中五位安五明妃——即五蘊自性。

「修瑜伽者當如是觀：初帝釋方安金剛明妃，次燄魔方安最初遨哩明妃，於水天方安嚩哩明妃，酤尾羅方安金剛拏、吉尼明妃，中方安無我明妃。於次外院安八明妃，所謂：遨哩明妃、陬哩明妃、尾多哩明妃、渴三摩哩明妃、十葛西明妃、設嚩哩明妃、贊拏哩明妃、弩弭尼明妃。於上、下方安空行明妃及地居明妃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修瑜伽者當如是觀：初帝釋方安金剛明妃，次燄魔方安最初遨哩明妃，於水天方安嚩哩明妃，酤尾羅方安金剛拏、吉尼明妃，中方安無我明妃。於次外院安八明妃，所謂：遨哩明妃、陬哩明妃、尾多哩明妃、渴三摩哩明妃、十葛西明妃、設嚩哩明妃、贊拏哩明妃、弩弭尼明妃。於上、下方安空行明妃及地居明妃。

「住大悲空智輪者，悉於三有從自觀想之所變現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「住大悲空智輪者，悉於三有從自觀想之所變現。

「此諸明妃皆以黑色大忿怒相，用前五印之所莊嚴，各有一面面安三目，左右二臂執持寶刀及葛波羅器。前五印者，即是輪、鐶、寶釧、寶鬘、寶帶，以五佛清淨故，即五印清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此諸明妃皆以黑色大忿怒相，用前五印之所莊嚴，各有一面面安三目，左右二臂執持寶刀及葛波羅器。前五印者，即是輪、鐶、寶釧、寶鬘、寶帶，以五佛清淨故，即五印清淨。

「此諸明妃已如上說，無我明妃右執寶刀、左持葛波羅器及金剛渴樁誐杖，衣虎皮衣，立蓮華上，足如舞勢，智光熾盛如大火聚，髮髻金色，微忿怒相。執寶刀者，為斷一切慢、過慢等；葛波羅器者，為破四魔令善成就；金剛渴樁誐杖者，即空智性及諸方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此諸明妃已如上說，無我明妃右執寶刀、左持葛波羅器及金剛渴樁誐杖，衣虎皮衣，立蓮華上，足如舞勢，智光熾盛如大火聚，髮髻金色，微忿怒相。執寶刀者，為斷一切慢、過慢等；葛波羅器者，為破四魔令善成就；金剛渴樁誐杖者，即空智性及諸方便。

「於此儀軌觀想輪法成就者，最初觀想黑色，第二赤色，第三黃色，第四綠色，第五青色，第六白色，然於六分觀想相應亦復厭離，謂出生次第、非出生次第，於此二種平等依止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於此儀軌觀想輪法成就者，最初觀想黑色，第二赤色，第三黃色，第四綠色，第五青色，第六白色，然於六分觀想相應亦復厭離，謂出生次第、非出生次第，於此二種平等依止。

「是金剛部隨其生滅所說法故，諸佛世尊說是空界蓮華種智，觀想三摩鉢底及妙樂輪，如是次第為自領納。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是金剛部隨其生滅所說法故，諸佛世尊說是空界蓮華種智，觀想三摩鉢底及妙樂輪，如是次第為自領納。

「從菩提心如是觀想出生聖賢，是二種輪悉俱生故、所說勝惠出生義故、所說方便士夫用故，後於勝義、世俗二種分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從菩提心如是觀想出生聖賢，是二種輪悉俱生故、所說勝惠出生義故、所說方便士夫用故，後於勝義、世俗二種分別。

「彼二種輪者，說勝惠輪如妙樂故，是中於無量義分別有四，是四種者即俱生分出生次第：一者喜，謂於此先行，少分妙樂有進求故；二者勝喜，於此相應，漸令增勝說妙樂故；三者離喜，於此妙樂，厭離諸根息除貪染，無眾生可喜愛故；四者，俱生喜，一切平等真實觀想故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼二種輪者，說勝惠輪如妙樂故，是中於無量義分別有四，是四種者即俱生分出生次第：一者喜，謂於此先行，少分妙樂有進求故；二者勝喜，於此相應，漸令增勝說妙樂故；三者離喜，於此妙樂，厭離諸根息除貪染，無眾生可喜愛故；四者，俱生喜，一切平等真實觀想故。

「又，此妙樂具諸方便，唯勝喜中如實遠離，餘不復說，於非有中無可得故。於他了知身所有福，尊重稱歎，方便附近諸薄德人，彼少睡眠，若飲、若食，為境思念及餘一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，此妙樂具諸方便，唯勝喜中如實遠離，餘不復說，於非有中無可得故。於他了知身所有福，尊重稱歎，方便附近諸薄德人，彼少睡眠，若飲、若食，為境思念及餘一切。

「如其所見於上、中、下，平等一味真實觀想，勿應於下劣品少略句義、於最上品而作觀想、於中品者離此二種。如是，六根諸有動息淨盡無餘，共所修作，等彼一味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如其所見於上、中、下，平等一味真實觀想，勿應於下劣品少略句義、於最上品而作觀想、於中品者離此二種。如是，六根諸有動息淨盡無餘，共所修作，等彼一味。

「彼妙樂輪等同開示真實觀想，如是所說出生三有及諸世間，如我所見一切觀照，是故於三摩呬多畢竟修習，於此成就無復疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼妙樂輪等同開示真實觀想，如是所說出生三有及諸世間，如我所見一切觀照，是故於三摩呬多畢竟修習，於此成就無復疑惑。

「設於大印畢竟進求，觀想世間諸所作意悉非觀想、觀諸法智亦非觀想、諸所動植枝葉蔓草及自他身一切色相是大妙樂，悉非有性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「設於大印畢竟進求，觀想世間諸所作意悉非觀想、觀諸法智亦非觀想、諸所動植枝葉蔓草及自他身一切色相是大妙樂，悉非有性。

「於自所得成就，觀想所生業用如王者尊，隨自取捨一切無礙，貪、瞋、嫉妬及我慢等，諸所愛樂乃至十六分中不及其一，以智慧方便自性出生諸法，及彼三世猶若虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於自所得成就，觀想所生業用如王者尊，隨自取捨一切無礙，貪、瞋、嫉妬及我慢等，諸所愛樂乃至十六分中不及其一，以智慧方便自性出生諸法，及彼三世猶若虛空。

「如來所說彼妙樂輪，於一剎那而得降伏，於自境界悉能棄捨，諸了悟智及語言道加持次第，唯用趣向一切智智自他了知。地、水、火、風及餘空等，於剎那頃悉能破壞；天上、人間乃至地際，於剎那頃皆同一相。離諸分別，不為自他之所侵撓，成就持明諸業用等，設復於生死中而常清淨。譬如河流、亦如燈炷，於晝夜中真實不斷；彼無智者於是儀軌徒設疲勞，此世、他世無能成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來所說彼妙樂輪，於一剎那而得降伏，於自境界悉能棄捨，諸了悟智及語言道加持次第，唯用趣向一切智智自他了知。地、水、火、風及餘空等，於剎那頃悉能破壞；天上、人間乃至地際，於剎那頃皆同一相。離諸分別，不為自他之所侵撓，成就持明諸業用等，設復於生死中而常清淨。譬如河流、亦如燈炷，於晝夜中真實不斷；彼無智者於是儀軌徒設疲勞，此世、他世無能成就。」

清淨品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨品第九

佛告金剛藏言：「清淨品我今當說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告金剛藏言：「清淨品我今當說：

「由說是清淨， 一切無疑惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由說是清淨， 一切無疑惑，

一一賢聖位， 後當分別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一賢聖位， 後當分別說。

五蘊、五大種、 六根及六處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五蘊、五大種、 六根及六處，

無知煩惱闇， 自性悉清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無知煩惱闇， 自性悉清淨。

謂自身領納、 及餘他所作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂自身領納、 及餘他所作，

說妙樂相應， 境界等清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說妙樂相應， 境界等清淨。

故佛善巧說， 一切性清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故佛善巧說， 一切性清淨。」

時金剛藏菩薩白佛言：「世尊！為何等清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛藏菩薩白佛言：「世尊！為何等清淨？」

佛言：「於色……等境觀想，遠離能取所取，所謂：眼取色、耳取聲、鼻取香、舌取味、身取觸、意取妙樂，應知是等無餘親近，是即清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於色……等境觀想，遠離能取所取，所謂：眼取色、耳取聲、鼻取香、舌取味、身取觸、意取妙樂，應知是等無餘親近，是即清淨。

「說金剛明妃即色蘊清淨、遨哩明妃即受蘊清淨、嚩哩明妃即想蘊清淨、金剛拏吉尼明妃即行蘊清淨、無我明妃即識蘊清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說金剛明妃即色蘊清淨、遨哩明妃即受蘊清淨、嚩哩明妃即想蘊清淨、金剛拏吉尼明妃即行蘊清淨、無我明妃即識蘊清淨。

「外第二重四方上下成就清淨者，謂帝釋方遨哩明妃即色境清淨、焰魔方陬哩明妃即聲境清淨、水天方尾多梨明妃即香境清淨、酤尾羅天方渴三摩哩明妃即味境清淨、下方地行明妃即觸境清淨、上方空行明妃即法境清淨。又，地行、空行二種明妃，從是輪回涅槃自性之所出生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「外第二重四方上下成就清淨者，謂帝釋方遨哩明妃即色境清淨、焰魔方陬哩明妃即聲境清淨、水天方尾多梨明妃即香境清淨、酤尾羅天方渴三摩哩明妃即味境清淨、下方地行明妃即觸境清淨、上方空行明妃即法境清淨。又，地行、空行二種明妃，從是輪回涅槃自性之所出生。

「外第二重四隅成就清淨者，謂伊舍那方十葛西明妃即地大清淨、火天方設嚩哩明妃即水大清淨、迺哩底方贊拏哩明妃即火大清淨、風天方弩彌尼明妃即風大清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「外第二重四隅成就清淨者，謂伊舍那方十葛西明妃即地大清淨、火天方設嚩哩明妃即水大清淨、迺哩底方贊拏哩明妃即火大清淨、風天方弩彌尼明妃即風大清淨。

「一十六臂者即一十六空清淨、四足即四魔清淨、八面即八解脫清淨、三目即三金剛清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一十六臂者即一十六空清淨、四足即四魔清淨、八面即八解脫清淨、三目即三金剛清淨。

「說金剛空智者即瞋清淨、嚩哩明妃即貪清淨、金剛拏吉尼明妃即嫉妬清淨、遨哩明妃即兩舌清淨、金剛明妃即癡清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說金剛空智者即瞋清淨、嚩哩明妃即貪清淨、金剛拏吉尼明妃即嫉妬清淨、遨哩明妃即兩舌清淨、金剛明妃即癡清淨。

「如是蘊等清淨出生次第，彼於是法棄捨真實無能成就，則為蘊等之所纏縛；若於世間癡闇真實了知，即於是縛而得解脫。是故，非色、非聲、非香、非味、非觸、非法、亦非世間，心清淨故即一切清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是蘊等清淨出生次第，彼於是法棄捨真實無能成就，則為蘊等之所纏縛；若於世間癡闇真實了知，即於是縛而得解脫。是故，非色、非聲、非香、非味、非觸、非法、亦非世間，心清淨故即一切清淨。」

灌頂品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 灌頂品第十

佛告金剛藏言：「復次，弟子灌頂曼拏羅法，如其次第我今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告金剛藏言：「復次，弟子灌頂曼拏羅法，如其次第我今當說。

「修瑜伽者，先清淨地、或殊妙園林菩薩聖賢得道之處，以吽字儀軌作警覺已，然後於殿閣中以五寶末或米粉末粉畫最上大曼拏羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修瑜伽者，先清淨地、或殊妙園林菩薩聖賢得道之處，以吽字儀軌作警覺已，然後於殿閣中以五寶末或米粉末粉畫最上大曼拏羅。

「其壇作三肘三指量、或增四指量指。明者入已，於五部出生，乃至童子亦應親近是輪壇中，先令弟子以帛覆面，及為說此難得親近希有之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其壇作三肘三指量、或增四指量指。明者入已，於五部出生，乃至童子亦應親近是輪壇中，先令弟子以帛覆面，及為說此難得親近希有之相。

「如是，平等作用境界自他領納悉能棄捨，於有無性遠離塵染等若虛空，以智慧方便染無染等，眾生緣力最上文字，諸所安住一切觀照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，平等作用境界自他領納悉能棄捨，於有無性遠離塵染等若虛空，以智慧方便染無染等，眾生緣力最上文字，諸所安住一切觀照。

「又，彼世間有性、無性之所建立，及餘所有我、人、眾生、色者、受者、命者、士夫、補特伽羅……，如是諸有自性悉幻化相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，彼世間有性、無性之所建立，及餘所有我、人、眾生、色者、受者、命者、士夫、補特伽羅……，如是諸有自性悉幻化相。」

時會聽者於金剛藏及一切如來前歡喜踴躍，作是唱言：「我於喜、最上喜、離喜如是三種世間色相悉無所得，及俱生喜無復疑惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時會聽者於金剛藏及一切如來前歡喜踴躍，作是唱言：「我於喜、最上喜、離喜如是三種世間色相悉無所得，及俱生喜無復疑惑。」

時金剛藏讚言：「善哉，善哉。是中非貪、非離，及彼中間皆不可得。如是，俱生喜遠離三種說名正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛藏讚言：「善哉，善哉。是中非貪、非離，及彼中間皆不可得。如是，俱生喜遠離三種說名正覺。」

佛言：「金剛藏！而知喜等三種遠離，如現浮雲猶成幻化。於俱生喜如睡夢覺，破一切相得無分別，瑜伽、印契悉能成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「金剛藏！而知喜等三種遠離，如現浮雲猶成幻化。於俱生喜如睡夢覺，破一切相得無分別，瑜伽、印契悉能成就。

「以我四方曼荼羅放熾盛光明而調御之四門樓閣，珠纓、半纓雜色交映，無量間錯莊嚴八柱，以金剛線平等相應，種種妙華、燒香、塗香、及妙燈明、八大賢瓶殊妙莊嚴。於彼瓶中插波羅葉吉祥樹枝，入五寶末，上妙繒㲲繫覆瓶項。隨自本尊作第九賢瓶，殊妙相應如前嚴飾，線及智線應善抨量，於輪壇所誦一洛叉及阿庾多數，所誦真言如前已說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以我四方曼荼羅放熾盛光明而調御之四門樓閣，珠纓、半纓雜色交映，無量間錯莊嚴八柱，以金剛線平等相應，種種妙華、燒香、塗香、及妙燈明、八大賢瓶殊妙莊嚴。於彼瓶中插波羅葉吉祥樹枝，入五寶末，上妙繒㲲繫覆瓶項。隨自本尊作第九賢瓶，殊妙相應如前嚴飾，線及智線應善抨量，於輪壇所誦一洛叉及阿庾多數，所誦真言如前已說。

「又，瑜伽者先擇淨地，施諸飲食，作護己身，如其所見觀想處所。於自壇中示灌頂法，供養祈請皆如上說。內外兩重善巧安布，遨哩明妃如次粉畫，先於東方粉畫寶刀，南、西、北方四維、上、下亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，瑜伽者先擇淨地，施諸飲食，作護己身，如其所見觀想處所。於自壇中示灌頂法，供養祈請皆如上說。內外兩重善巧安布，遨哩明妃如次粉畫，先於東方粉畫寶刀，南、西、北方四維、上、下亦復如是。

「時金剛薩埵清淨澡浴，身塗妙香，華鬘珠寶極勝莊嚴，勇猛決定引離茶步，入阿闍梨大曼拏羅，兩稱吽字作勇猛勢。復誦呬呬字辟除怖畢，與二臂空智金剛相應，然後為說真實平等清淨智相，不壞他教，息除輪轉，於無所觀、無能觀者無取、無不取，離二相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時金剛薩埵清淨澡浴，身塗妙香，華鬘珠寶極勝莊嚴，勇猛決定引離茶步，入阿闍梨大曼拏羅，兩稱吽字作勇猛勢。復誦呬呬字辟除怖畢，與二臂空智金剛相應，然後為說真實平等清淨智相，不壞他教，息除輪轉，於無所觀、無能觀者無取、無不取，離二相故。

「又，瑜伽者，諸有飲食無復淨穢，不生癡厭，無有三毒、兩舌、嫉妬、慢、過慢等，若冤、若親心無所動，何意於中得生我相？自性清淨本然故爾。彼金剛拏吉尼等與是妙樂、身諸色相悉無所動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，瑜伽者，諸有飲食無復淨穢，不生癡厭，無有三毒、兩舌、嫉妬、慢、過慢等，若冤、若親心無所動，何意於中得生我相？自性清淨本然故爾。彼金剛拏吉尼等與是妙樂、身諸色相悉無所動。」

金剛藏白佛言：「世尊！云何五大種？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏白佛言：「世尊！云何五大種？」

佛言：「是菩提心之所容受，觸堅硬法即是地大、彼濕潤性即是水大、彼溫熱性即是火大、彼動轉性即是風大、說妙樂性即是空大，此五大種能為繫縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是菩提心之所容受，觸堅硬法即是地大、彼濕潤性即是水大、彼溫熱性即是火大、彼動轉性即是風大、說妙樂性即是空大，此五大種能為繫縛。

「若於妙樂發俱生喜說是自性，一切所作是即持戒，以大悲方便之所相應，設不護魔粉布輪壇，猶於色相心心平等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於妙樂發俱生喜說是自性，一切所作是即持戒，以大悲方便之所相應，設不護魔粉布輪壇，猶於色相心心平等。」