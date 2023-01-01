佛說瑜伽大教王經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說瑜伽大教王經卷第五

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

相應方便成就品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相應方便成就品第八

爾時，世尊大遍照金剛如來入一切如來智輪成就金剛三摩地，從定出已，說一切輪內外所作法： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大遍照金剛如來入一切如來智輪成就金剛三摩地，從定出已，說一切輪內外所作法：

「此瑜伽大教王經所作曼拏羅，隨於本尊名號連金剛出生稱曼拏羅名，然後作息災、增益、敬愛、降伏等法，當以本尊及諸菩薩觀想持誦已，即作此法。若作息災法，當依佛眼菩薩、尊那菩薩。若作增益法，當依寶光菩薩、白衣菩薩。若作敬愛法，當依多羅菩薩、金剛鎖菩薩。若作降伏法，當依顰眉菩薩、摩摩枳菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此瑜伽大教王經所作曼拏羅，隨於本尊名號連金剛出生稱曼拏羅名，然後作息災、增益、敬愛、降伏等法，當以本尊及諸菩薩觀想持誦已，即作此法。若作息災法，當依佛眼菩薩、尊那菩薩。若作增益法，當依寶光菩薩、白衣菩薩。若作敬愛法，當依多羅菩薩、金剛鎖菩薩。若作降伏法，當依顰眉菩薩、摩摩枳菩薩。

「復次，日前菩薩及鉢蘭拏舍嚩哩菩薩，此二菩薩亦能除災，若人依此持誦必得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，日前菩薩及鉢蘭拏舍嚩哩菩薩，此二菩薩亦能除災，若人依此持誦必得成就。

「如是諸菩薩具大威力與佛無異，能作一切成就之法。時，持誦者欲作身災法，各觀想本字化成佛眼菩薩及尊那菩薩，相好圓滿一切裝嚴，手持甘露軍持及數珠，以甘露軍持灌於災障人頂，如自清涼能除熱惱。時，持誦者想於自身即遍照如來，善能息除一切災障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是諸菩薩具大威力與佛無異，能作一切成就之法。時，持誦者欲作身災法，各觀想本字化成佛眼菩薩及尊那菩薩，相好圓滿一切裝嚴，手持甘露軍持及數珠，以甘露軍持灌於災障人頂，如自清涼能除熱惱。時，持誦者想於自身即遍照如來，善能息除一切災障。

「復次，作增益法。時，阿闍梨觀想己身為寶生如來，身相金色，廣大圓滿，復想寶光菩薩及白衣菩薩，亦作金色以手持寶兼執蓮花，降甘露雨及雨珍寶，能作最上增益之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，作增益法。時，阿闍梨觀想己身為寶生如來，身相金色，廣大圓滿，復想寶光菩薩及白衣菩薩，亦作金色以手持寶兼執蓮花，降甘露雨及雨珍寶，能作最上增益之法。

「復次，作敬愛法。持誦者觀想無量壽佛，身相赤色，廣大圓滿，復想多羅菩薩金剛鎖菩薩，身亦赤色手持羂索及金剛鉤，令人敬愛，即以鉤索鉤牽。如是依法速得敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，作敬愛法。持誦者觀想無量壽佛，身相赤色，廣大圓滿，復想多羅菩薩金剛鎖菩薩，身亦赤色手持羂索及金剛鉤，令人敬愛，即以鉤索鉤牽。如是依法速得敬愛。

「復次，作息災法。持誦者觀想日前菩薩及鉢蘭那賒嚩哩菩薩，遍滿虛空降甘露雨，即得災障消除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，作息災法。持誦者觀想日前菩薩及鉢蘭那賒嚩哩菩薩，遍滿虛空降甘露雨，即得災障消除。

「復次，降伏法。持誦者先想吽字化成不空成就佛，身相綠色，廣大圓滿，復想顰眉菩薩及摩摩枳菩薩，身相綠色，遍身金剛光明，現大忿怒相，降大天火燒彼降人身而作驚怖相。如是觀法相應，經剎那間，所降之人身得損壞乃至除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，降伏法。持誦者先想吽字化成不空成就佛，身相綠色，廣大圓滿，復想顰眉菩薩及摩摩枳菩薩，身相綠色，遍身金剛光明，現大忿怒相，降大天火燒彼降人身而作驚怖相。如是觀法相應，經剎那間，所降之人身得損壞乃至除滅。

「復次，薩埵金剛等四菩薩，能與有情作灌頂法。復有十六大菩薩於最上曼拏羅能作一切成就法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，薩埵金剛等四菩薩，能與有情作灌頂法。復有十六大菩薩於最上曼拏羅能作一切成就法。

「復有諸大明王，依法觀想能作降伏法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有諸大明王，依法觀想能作降伏法。

「復次，作外降伏法。持誦者取所降伏人足下土及河兩岸土屍灰屍衣，以朅囉母怛囉同和為泥，作所降人像，復用芥子毒藥鹽泯母怛囉等，同和塗彼像身已，觀想彼像其心慌亂，風吹在於虛空，以金剛鉤鉤之，以羂索繫縛，稱所降人名，用骨朵打，以棘針遍身刺之，復用人骨為橛或佉禰囉木橛，於所降人像頭、額、臂、心、頸，如是五處釘之，即用利劍從足截斷，用𩕳摩木柴燃火已，現大忿怒相，以所截形像於彼火內當作護摩。作此法時，或夜半或日中，所降伏人乃至諸佛聖力尚不能救，何況諸天而救護之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，作外降伏法。持誦者取所降伏人足下土及河兩岸土屍灰屍衣，以朅囉母怛囉同和為泥，作所降人像，復用芥子毒藥鹽泯母怛囉等，同和塗彼像身已，觀想彼像其心慌亂，風吹在於虛空，以金剛鉤鉤之，以羂索繫縛，稱所降人名，用骨朵打，以棘針遍身刺之，復用人骨為橛或佉禰囉木橛，於所降人像頭、額、臂、心、頸，如是五處釘之，即用利劍從足截斷，用𩕳摩木柴燃火已，現大忿怒相，以所截形像於彼火內當作護摩。作此法時，或夜半或日中，所降伏人乃至諸佛聖力尚不能救，何況諸天而救護之。

「復次，作內降伏法。持誦者依法，先解除所降之人擁護已，觀想諸天明王現忿怒相，各持劍杖、金剛杵、擣杵、羂索、輪、弓箭等，以明王羂索縛降伏人牽往南方，行次之間復有明王以金剛杵打之而作驚怖，即以利劍開彼人腹，出於腸胃已，即誦此明王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，作內降伏法。持誦者依法，先解除所降之人擁護已，觀想諸天明王現忿怒相，各持劍杖、金剛杵、擣杵、羂索、輪、弓箭等，以明王羂索縛降伏人牽往南方，行次之間復有明王以金剛杵打之而作驚怖，即以利劍開彼人腹，出於腸胃已，即誦此明王真言曰：

「『唵(引)吽(引)嚩日囉(二合)囉(引)叉娑(一) 薄叉野薄叉野(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)吽(引)嚩日囉(二合)囉(引)叉娑(一) 薄叉野薄叉野(二)』

「誦此真言已，復想金剛羅剎眾變為鵶野狐鷲鳥等，悉來聚集食彼降人，復想彼人乘於驝駝，在風輪上向南行之，復有明王隨後打擲。如是觀想，彼降伏人速得除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言已，復想金剛羅剎眾變為鵶野狐鷲鳥等，悉來聚集食彼降人，復想彼人乘於驝駝，在風輪上向南行之，復有明王隨後打擲。如是觀想，彼降伏人速得除滅。

「復次，辟除法。持誦者依金剛舜拏明王相應法，用旋風所吹樹葉，上書真言及所降人名，復取彼人足下土，與所書葉同處用足踏之，即誦本尊真言，速得辟除，乃至帝釋天不能救護，何況諸凡人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，辟除法。持誦者依金剛舜拏明王相應法，用旋風所吹樹葉，上書真言及所降人名，復取彼人足下土，與所書葉同處用足踏之，即誦本尊真言，速得辟除，乃至帝釋天不能救護，何況諸凡人。

「復次，辟除法。持誦者用獯狐翅，上書真言及所降人名，以淨行婆羅門髮纏之，即誦真言加持密埋地中，復想二大明王於彼打之，次想吽字化成微小金剛杵，入所降人身變成羯磨杵，有大熾焰打彼降人，身分肢節悉令乾枯，又想諸金剛拏枳儞悉來唼所降人身血。如是作法速得辟除，誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，辟除法。持誦者用獯狐翅，上書真言及所降人名，以淨行婆羅門髮纏之，即誦真言加持密埋地中，復想二大明王於彼打之，次想吽字化成微小金剛杵，入所降人身變成羯磨杵，有大熾焰打彼降人，身分肢節悉令乾枯，又想諸金剛拏枳儞悉來唼所降人身血。如是作法速得辟除，誦此真言曰：

「『唵(引)嚩日囉(二合)拏(引)枳儞(一) 阿目割寫囉訖多(二合)阿(引)羯哩沙(二合)野吽(引)發吒(半音)(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)嚩日囉(二合)拏(引)枳儞(一) 阿目割寫囉訖多(二合)阿(引)羯哩沙(二合)野吽(引)發吒(半音)(二)』

「誦此真言已，依法相應，彼降伏人速得身分乾枯乃至除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言已，依法相應，彼降伏人速得身分乾枯乃至除滅。

「復次，降雨法。持誦者往西北隅，以香水塗四方曼拏羅已，用塗香點七點圓如星相，以淨器蓋覆。持誦者觀想曼拏羅七點塗香成八角須彌山，化金剛杵周匝遍滿，復想野字成大風輪寂然不動。如是依法能降大雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，降雨法。持誦者往西北隅，以香水塗四方曼拏羅已，用塗香點七點圓如星相，以淨器蓋覆。持誦者觀想曼拏羅七點塗香成八角須彌山，化金剛杵周匝遍滿，復想野字成大風輪寂然不動。如是依法能降大雨。

「復次，降雨法。持誦者觀想八葉蓮花上有八大龍王，所謂阿難多龍王、酤哩哥龍王、嚩酥枳龍王、怛叉哥龍王、摩賀鉢訥摩龍王、羯哩酤吒哥龍王、商珂播羅龍王、鉢訥摩龍王如是龍王。如是龍王各各依法，色相裝嚴及執捉等一一觀想已，於夜分中往四衢道，用香水以左拇指塗四方曼拏羅，於四隅中畫金剛鉤等。時，持誦者於曼拏羅前敷座而坐，復想八大龍王真言與名同誦。如是依法能降大雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，降雨法。持誦者觀想八葉蓮花上有八大龍王，所謂阿難多龍王、酤哩哥龍王、嚩酥枳龍王、怛叉哥龍王、摩賀鉢訥摩龍王、羯哩酤吒哥龍王、商珂播羅龍王、鉢訥摩龍王如是龍王。如是龍王各各依法，色相裝嚴及執捉等一一觀想已，於夜分中往四衢道，用香水以左拇指塗四方曼拏羅，於四隅中畫金剛鉤等。時，持誦者於曼拏羅前敷座而坐，復想八大龍王真言與名同誦。如是依法能降大雨。

「復次，降雨法。持誦者想前八葉蓮花上有八大龍王，蓮花中心有大忿怒明王，身光熾盛化金翅鳥逼逐諸龍。時，持誦者誦吽吽字及龍王真言。如是觀想持誦必降大雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，降雨法。持誦者想前八葉蓮花上有八大龍王，蓮花中心有大忿怒明王，身光熾盛化金翅鳥逼逐諸龍。時，持誦者誦吽吽字及龍王真言。如是觀想持誦必降大雨。

「復次，止雨法。持誦者觀想自身如三昧火，於眉間化出不動尊明王，遍身熾焰光明如日，亦如大遍照如來身有六臂，右手持劍金剛杵箭，左手持輪羂索弓，復想化諸明王及輪劍索弓箭金剛杵如雨滿空，即誦本真言。如是依法相應，大雨即止及除魔怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，止雨法。持誦者觀想自身如三昧火，於眉間化出不動尊明王，遍身熾焰光明如日，亦如大遍照如來身有六臂，右手持劍金剛杵箭，左手持輪羂索弓，復想化諸明王及輪劍索弓箭金剛杵如雨滿空，即誦本真言。如是依法相應，大雨即止及除魔怖。

「復次，除魔驚怖法。持誦者用那囉嚕地囉及淨土相和作魔冤形像已，誦橛真言二十一遍，依日前菩薩法，觀想頻那夜迦入於降伏人口，以搗杵打之，即誦杵真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，除魔驚怖法。持誦者用那囉嚕地囉及淨土相和作魔冤形像已，誦橛真言二十一遍，依日前菩薩法，觀想頻那夜迦入於降伏人口，以搗杵打之，即誦杵真言曰：

「『唵(引)宋婆嚩日囉(二合)(一) 母娑隷(引)那祖蘭拏(二合)野(二) 那囉尾覲曩(二合引)吽(引)發吒(半音)(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)宋婆嚩日囉(二合)(一) 母娑隷(引)那祖蘭拏(二合)野(二) 那囉尾覲曩(二合引)吽(引)發吒(半音)(三)』

「如是依法持誦，一剎那中魔自驚怖退散馳走。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是依法持誦，一剎那中魔自驚怖退散馳走。

「復次，降雨法。持誦者觀想帝釋天三面四臂，身如月色，乘八身千頭白象，其象有千眼千牙，右手執金剛杵，左手持鈴安於腰側，色相圓滿作大富貴相，四天女圍繞在虛空中，利樂眾生。欲降甘雨，告諸龍言：『汝速降雨。』復想金翅鳥逼諸龍王，以觜啄之令降甘雨，即誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，降雨法。持誦者觀想帝釋天三面四臂，身如月色，乘八身千頭白象，其象有千眼千牙，右手執金剛杵，左手持鈴安於腰側，色相圓滿作大富貴相，四天女圍繞在虛空中，利樂眾生。欲降甘雨，告諸龍言：『汝速降雨。』復想金翅鳥逼諸龍王，以觜啄之令降甘雨，即誦此真言曰：

「『唵(引)嚩日囉(二合)拏(引)囉(引)野那儞哩嚩(二合引)鉢野(一) 挽呬儞(二合)曼沒彌(引)枿(引)吽(引)(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)嚩日囉(二合)拏(引)囉(引)野那儞哩嚩(二合引)鉢野(一) 挽呬儞(二合)曼沒彌(引)枿(引)吽(引)(二)』

「誦此真言已，即降大雨如瓶瀉水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言已，即降大雨如瓶瀉水。

「復次，真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，真言曰：

「『唵(引)摩賀(引)穌珂嚩日囉(二合)底𠺁吽(引)(一)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)摩賀(引)穌珂嚩日囉(二合)底𠺁吽(引)(一)』

「持誦者誦此真言作金剛縛，依法觀想，能成就最上利樂之事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持誦者誦此真言作金剛縛，依法觀想，能成就最上利樂之事。」

爾時，世尊大遍照金剛如來說此真言觀想微妙真實法已，心大歡喜顧視大眾，而以大智調伏諸眾故，持金剛杵入大樂三摩地。從定出已，以善方便引發大智故，以二手如蓮花安於頂上，從自眉間放大光明，現身、口、意三密之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大遍照金剛如來說此真言觀想微妙真實法已，心大歡喜顧視大眾，而以大智調伏諸眾故，持金剛杵入大樂三摩地。從定出已，以善方便引發大智故，以二手如蓮花安於頂上，從自眉間放大光明，現身、口、意三密之相。

爾時，阿閦佛、寶生佛、無量壽佛、不空成就佛及十六大菩薩，乃至一切諸大明王等，入深法門，通達三昧。時，金剛手菩薩摩訶薩合掌向佛，白言：「世尊！有何因緣放大光明普照眾會？唯願世尊為我等說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿閦佛、寶生佛、無量壽佛、不空成就佛及十六大菩薩，乃至一切諸大明王等，入深法門，通達三昧。時，金剛手菩薩摩訶薩合掌向佛，白言：「世尊！有何因緣放大光明普照眾會？唯願世尊為我等說。」

爾時，大遍照金剛如來出大妙音告菩薩等言：「汝今諦聽，當為汝說。此之光相顯於甚深祕密觀想微妙法門，有大利樂，成就金剛大智，證菩提道。」而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大遍照金剛如來出大妙音告菩薩等言：「汝今諦聽，當為汝說。此之光相顯於甚深祕密觀想微妙法門，有大利樂，成就金剛大智，證菩提道。」而說頌曰：

「實相菩提非有無， 亦無二邊無中道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「實相菩提非有無， 亦無二邊無中道，

離相寂靜如虛空， 三世諸佛何所證？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離相寂靜如虛空， 三世諸佛何所證？

今說微妙大方便， 令彼悟入菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今說微妙大方便， 令彼悟入菩提心，

智離取捨觀諸蘊， 唯顯真空大道心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智離取捨觀諸蘊， 唯顯真空大道心。

最勝如來三身佛， 真心不向身中得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝如來三身佛， 真心不向身中得，

一切諸法從心生， 所生諸法即菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法從心生， 所生諸法即菩提。

譬如幻師以幻心， 作彼種種幻化法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如幻師以幻心， 作彼種種幻化法，

如是皆從妄想生， 菩提心相亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是皆從妄想生， 菩提心相亦如是。

金剛大智從心起， 善作無上菩提因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛大智從心起， 善作無上菩提因，

煩惱疑惑染彼心， 隨順眾生根性說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱疑惑染彼心， 隨順眾生根性說。

我見愚人分染淨， 不了四大假合身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見愚人分染淨， 不了四大假合身，

觀想無為真性空， 究竟成就大菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀想無為真性空， 究竟成就大菩提。」

爾時，大遍照金剛如來說此頌已，告金剛手菩薩言：「如是菩提本性清淨而有二義：一、非生煩惱，諸蘊無實故；二、性如虛空，思議不及故。此真菩提諸佛共說，若人觀想即住大智，能作羯磨成就之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大遍照金剛如來說此頌已，告金剛手菩薩言：「如是菩提本性清淨而有二義：一、非生煩惱，諸蘊無實故；二、性如虛空，思議不及故。此真菩提諸佛共說，若人觀想即住大智，能作羯磨成就之法。」

佛告金剛手菩薩：「若有持誦之者而常修習成就之法，雖復勤求，終難得成，我今為汝說彼調伏之法，於大樂方便速獲成就。持誦者當依金剛鉤大菩薩法，金剛羂索具大力，金剛拳大猛利，金剛橛能破壞，金剛骨朵能捶打，金剛哥梨印大勇猛，如是等諸天見之悉皆驚怖。此是佛之三昧，若持誦者依法觀想，誦於吽字，發金剛鉤善入諸佛心，見此三昧悉皆速來，此法能請召諸佛菩薩，何況凡夫眾生等。時，持誦者欲求成就作此降伏法，觀想以金剛縛縛之，以金剛哥利印作期剋相，以金剛堅固拳揮打，復用金剛橛釘彼五處——頂、額、頸、心、臂，以金剛骨朵而釘彼橛。如是依法，乃至大惡魔冤速自降伏，最上成就必得圓滿，佛果菩提不久克證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告金剛手菩薩：「若有持誦之者而常修習成就之法，雖復勤求，終難得成，我今為汝說彼調伏之法，於大樂方便速獲成就。持誦者當依金剛鉤大菩薩法，金剛羂索具大力，金剛拳大猛利，金剛橛能破壞，金剛骨朵能捶打，金剛哥梨印大勇猛，如是等諸天見之悉皆驚怖。此是佛之三昧，若持誦者依法觀想，誦於吽字，發金剛鉤善入諸佛心，見此三昧悉皆速來，此法能請召諸佛菩薩，何況凡夫眾生等。時，持誦者欲求成就作此降伏法，觀想以金剛縛縛之，以金剛哥利印作期剋相，以金剛堅固拳揮打，復用金剛橛釘彼五處——頂、額、頸、心、臂，以金剛骨朵而釘彼橛。如是依法，乃至大惡魔冤速自降伏，最上成就必得圓滿，佛果菩提不久克證。」

爾時，金剛手菩薩等一切大眾聞是祕密相應成就法已，心大歡喜，異口同音讚言：「善哉，善哉！世尊！此大相應祕密深固幽遠，能為眾生分別開示。」而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手菩薩等一切大眾聞是祕密相應成就法已，心大歡喜，異口同音讚言：「善哉，善哉！世尊！此大相應祕密深固幽遠，能為眾生分別開示。」而說頌曰：

「善哉無上大無畏， 遍照金剛大如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉無上大無畏， 遍照金剛大如來，

善說真實微妙法， 利益一切諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善說真實微妙法， 利益一切諸眾生。

大力金剛清淨鉤， 能入大智諸佛心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大力金剛清淨鉤， 能入大智諸佛心，

成就金剛最上乘， 通達祕密無為相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就金剛最上乘， 通達祕密無為相，

若人依法而勤修， 不久圓證菩提果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人依法而勤修， 不久圓證菩提果。」

時，金剛手菩薩等說此頌已，大遍照金剛如來即說金剛鉤等真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，金剛手菩薩等說此頌已，大遍照金剛如來即說金剛鉤等真言：

「唵(引)嚩日囉(二合引)酤舍阿哥哩沙(二合)野吽(引)(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合引)酤舍阿哥哩沙(二合)野吽(引)(一)」

「唵(引)嚩日囉(二合)播舍滿馱吽(引)(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)播舍滿馱吽(引)(一)」

「唵(引)嚩日囉(二合)哥(引)里怛哩惹(二合)野吽(引)(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)哥(引)里怛哩惹(二合)野吽(引)(一)」

「唵(引)嚩日囉(二合)母瑟致(二合)仡哩(二合)恨拏(二合引)鉢野吽(引)(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)母瑟致(二合)仡哩(二合)恨拏(二合引)鉢野吽(引)(一)」

「如是金剛鉤等真言，清淨微妙具大威力，利益無量，若人依法持誦，無不成就。於金剛大智中最為殊勝，不得傳於邪見等非法之人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是金剛鉤等真言，清淨微妙具大威力，利益無量，若人依法持誦，無不成就。於金剛大智中最為殊勝，不得傳於邪見等非法之人。」

佛說瑜伽大教王經護摩品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說瑜伽大教王經護摩品第九

爾時，世尊大遍照金剛如來復入一切成就法儀行相應金剛三摩地，從定出已，說入寤成就法：「時，持誦者先於頂上想唵字，口中想有阿字，心中想有吽字，復想嚩字化成風輪，輪上有入寤者能說世間一切之事。持誦者作貢高勢，復想尊那菩薩即誦尊那菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大遍照金剛如來復入一切成就法儀行相應金剛三摩地，從定出已，說入寤成就法：「時，持誦者先於頂上想唵字，口中想有阿字，心中想有吽字，復想嚩字化成風輪，輪上有入寤者能說世間一切之事。持誦者作貢高勢，復想尊那菩薩即誦尊那菩薩真言曰：

「『那莫颯鉢多(二合引)曩(引)(一) 三藐訖三(二合)沒駄酤致(引)曩(引)(二) 怛𭔞(切身)他(引)(三) 唵(引)左隸(引)(四) 祖隷(五) 尊禰(引)娑嚩(二合引)賀(引)(六) 摩賀(引)尾哩曳(二合引)(七) 阿鉢囉(二合)底曷多舍(引)娑儞(引)(八) 摩賀(引)末羅鉢囉(二合)訖囉(二合)彌(引)(九) 遏西播(引)舍鉢囉輸(十) 仡哩(二合)係多曷悉帝(二合引)(十一) 摩賀(引)骨嚕(二合引)提(引)說哩(十二) 沃仡囉(二合)嚕閉(引)(十三) 阿難多母契(引)(十四) 薩賀(引)薩囉(二合)部𡁠(引)(十五) 阿𡁠帝(引)(十六) 阿波囉(引)𡁠帝(引)(十七) 阿具哩(引)(十八) 訥哩那(二合)彌(引)(十九) 薩賀娑囉(二合)惡翅(引)(二十) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多阿地瑟吒(二合引)那阿地瑟恥(二合)帝(引)(二十一) 薩哩嚩(二合)禰(引)嚩多(引)曩(引)(二十二) 滿禰多布𡁠帝(引)(二十三) 鉢囉(二合)娑(引)提帝(引)(二十四) 嚩日囉(二合)具尼(引)(二十五) 嚩日哩(二合引)嚩日囉(二合引)嚩係(引)(二十六) 嚩日囉(二合引)欲提(引)(二十七) 嚩日囉(二合)哥(引)彌儞(引)(二十八) 嚩日嚕(二合引)儞彌(二合引)里多(引)翅(引)(二十九) 惡叉曳(引)(三十) 遏具哩(引)(三十一) 具囉嚕必尼(三十二) 尾訖哩(二合)多捺哩舍(二合)儞(引)(三十三) 嚩日囉(二合)吠(引)女哩也(二合引)朗訖哩(二合)多設哩(引)㘑(引)(三十四) 唵(引)婆誐嚩底尊禰(引)(三十五) 訥龍(二合)訥龍(二合)(三十六) 咄龍(二合)咄龍(二合)(三十七) 沒龍(二合)沒龍(二合)(三十八) 窣龍(二合)窣龍(二合)(三十九) 龍龍(四十) 仡哩(二合)恨拏(二合)仡哩(二合)恨拏(二合)(四十一) 阿(引)吠(引)舍野阿(引)吠(引)舍野(四十二) 仡哩(二合)恨拏(二合引)鉢野(四十三) 仡哩(二合)恨拏(二合引)鉢野(四十四) 訶囉訶囉(四十五) 娑囉娑囉(四十六) 摩(引)囉野摩(引)囉野(四十七) 訶那訶那(四十八) 畔惹畔惹(四十九) 摩囉摩囉(五十) 摩(引)囉野摩(引)囉野(五十一) 鉢左鉢左(五十二) 那賀那賀(五十三) 仡哩(二合)恨拏(二合)仡哩(二合)恨拏(二合)(五十四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『那莫颯鉢多(二合引)曩(引)(一) 三藐訖三(二合)沒駄酤致(引)曩(引)(二) 怛𭔞(切身)他(引)(三) 唵(引)左隸(引)(四) 祖隷(五) 尊禰(引)娑嚩(二合引)賀(引)(六) 摩賀(引)尾哩曳(二合引)(七) 阿鉢囉(二合)底曷多舍(引)娑儞(引)(八) 摩賀(引)末羅鉢囉(二合)訖囉(二合)彌(引)(九) 遏西播(引)舍鉢囉輸(十) 仡哩(二合)係多曷悉帝(二合引)(十一) 摩賀(引)骨嚕(二合引)提(引)說哩(十二) 沃仡囉(二合)嚕閉(引)(十三) 阿難多母契(引)(十四) 薩賀(引)薩囉(二合)部𡁠(引)(十五) 阿𡁠帝(引)(十六) 阿波囉(引)𡁠帝(引)(十七) 阿具哩(引)(十八) 訥哩那(二合)彌(引)(十九) 薩賀娑囉(二合)惡翅(引)(二十) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多阿地瑟吒(二合引)那阿地瑟恥(二合)帝(引)(二十一) 薩哩嚩(二合)禰(引)嚩多(引)曩(引)(二十二) 滿禰多布𡁠帝(引)(二十三) 鉢囉(二合)娑(引)提帝(引)(二十四) 嚩日囉(二合)具尼(引)(二十五) 嚩日哩(二合引)嚩日囉(二合引)嚩係(引)(二十六) 嚩日囉(二合引)欲提(引)(二十七) 嚩日囉(二合)哥(引)彌儞(引)(二十八) 嚩日嚕(二合引)儞彌(二合引)里多(引)翅(引)(二十九) 惡叉曳(引)(三十) 遏具哩(引)(三十一) 具囉嚕必尼(三十二) 尾訖哩(二合)多捺哩舍(二合)儞(引)(三十三) 嚩日囉(二合)吠(引)女哩也(二合引)朗訖哩(二合)多設哩(引)㘑(引)(三十四) 唵(引)婆誐嚩底尊禰(引)(三十五) 訥龍(二合)訥龍(二合)(三十六) 咄龍(二合)咄龍(二合)(三十七) 沒龍(二合)沒龍(二合)(三十八) 窣龍(二合)窣龍(二合)(三十九) 龍龍(四十) 仡哩(二合)恨拏(二合)仡哩(二合)恨拏(二合)(四十一) 阿(引)吠(引)舍野阿(引)吠(引)舍野(四十二) 仡哩(二合)恨拏(二合引)鉢野(四十三) 仡哩(二合)恨拏(二合引)鉢野(四十四) 訶囉訶囉(四十五) 娑囉娑囉(四十六) 摩(引)囉野摩(引)囉野(四十七) 訶那訶那(四十八) 畔惹畔惹(四十九) 摩囉摩囉(五十) 摩(引)囉野摩(引)囉野(五十一) 鉢左鉢左(五十二) 那賀那賀(五十三) 仡哩(二合)恨拏(二合)仡哩(二合)恨拏(二合)(五十四)

噎那訥瑟吒(二合)誐囉(二合)㰠(五十五) 入嚩(二合)囕伊哥(引)係剛(五十六) 禰尾(二合)係剛(五十七) 底囉也(三合引)係剛(五十八) 左(引)覩哩他(二合)剛(五十九) 禰爹入嚩(二合)囕(六十) 母虎哩底(二合)剛(六十一) 誐囉(二合)賀怖多尾多(引)拏(六十二) 藥叉犖叉桑(六十三) 酤瑟(二合引)𧹞(六十四) 喻儞𭨚(六十五) 羯哩摩(二合)𭨚(六十六) 娑他(二合引)嚩囕(六十七) 𭨚誐忙(六十八) 曳𤚥馨散底計唧訥瑟吒(二合)(六十九) 當(引)薩哩嚩(二合引)(七十) 娑達野娑達野(七十一) 末哩那(二合)野末哩那野(七十二) 輸沙野輸沙野(七十三) 多(引)鉢野多(引)鉢野(七十四) 嗢蹉(引)那野嗢蹉(引)那野(七十五) 曷那曷那嚩日哩(二合)拏(七十六) 娑囉娑囉難尼(引)那(七十七) 摩(引)囉野摩(引)囉野朅尼儗(二合引)那(七十八) 吽(引)吽(引)吽(引)(七十九) 沒龍(二合)沒龍(二合)沒龍(二合)(八十) 吒龍(二合)(八十一) 唵(引)拶隸祖隸尊禰(引)(八十二) 薩哩微(二合引)釤(引)娑達野娑嚩(二合引)賀(引)(八十三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 噎那訥瑟吒(二合)誐囉(二合)㰠(五十五) 入嚩(二合)囕伊哥(引)係剛(五十六) 禰尾(二合)係剛(五十七) 底囉也(三合引)係剛(五十八) 左(引)覩哩他(二合)剛(五十九) 禰爹入嚩(二合)囕(六十) 母虎哩底(二合)剛(六十一) 誐囉(二合)賀怖多尾多(引)拏(六十二) 藥叉犖叉桑(六十三) 酤瑟(二合引)𧹞(六十四) 喻儞𭨚(六十五) 羯哩摩(二合)𭨚(六十六) 娑他(二合引)嚩囕(六十七) 𭨚誐忙(六十八) 曳𤚥馨散底計唧訥瑟吒(二合)(六十九) 當(引)薩哩嚩(二合引)(七十) 娑達野娑達野(七十一) 末哩那(二合)野末哩那野(七十二) 輸沙野輸沙野(七十三) 多(引)鉢野多(引)鉢野(七十四) 嗢蹉(引)那野嗢蹉(引)那野(七十五) 曷那曷那嚩日哩(二合)拏(七十六) 娑囉娑囉難尼(引)那(七十七) 摩(引)囉野摩(引)囉野朅尼儗(二合引)那(七十八) 吽(引)吽(引)吽(引)(七十九) 沒龍(二合)沒龍(二合)沒龍(二合)(八十) 吒龍(二合)(八十一) 唵(引)拶隸祖隸尊禰(引)(八十二) 薩哩微(二合引)釤(引)娑達野娑嚩(二合引)賀(引)(八十三)』

「時，阿闍梨誦此真言時，持金剛杵，振金剛鈴，結金剛縛印，以印動搖，次想唵字化成摩馨捺囉(二合)曼拏羅，復想曼拏羅中有八葉蓮花，每一葉中有一阿字，蓮花中心有四吽字，以二器物盛蓋，於曼拏羅想如本尊降伏彼人，即誦本真言，復想嚩字以為界圍。如是觀想持誦，能禁縛一切眾生乃至天人等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，阿闍梨誦此真言時，持金剛杵，振金剛鈴，結金剛縛印，以印動搖，次想唵字化成摩馨捺囉(二合)曼拏羅，復想曼拏羅中有八葉蓮花，每一葉中有一阿字，蓮花中心有四吽字，以二器物盛蓋，於曼拏羅想如本尊降伏彼人，即誦本真言，復想嚩字以為界圍。如是觀想持誦，能禁縛一切眾生乃至天人等。

「復次說護摩成就法。其火天總攝於諸天，而皆恒住護摩真實之理，善作種種事。此護摩能祭一切天，能作諸成就，若持誦者文句闕少儀法不具者，作此護摩即得圓滿，是故三世諸佛十方菩薩皆悉稱讚護摩之法。欲作息災、增益、敬愛三種護摩，當用鑽木出火，若作降伏等護摩，當用旃陀羅舍中火及尸陀林內火。此護摩爐有四種相：一、如圓月相；二、如半月相；三、四方相；四、三角相。此四種爐各有護摩印法，於其爐內安輪金剛杵、寶蓮花等印相，於護摩爐外依法安幖幟，於爐右邊安播帝哩窣嚕嚩及諸所用之物，周匝敷吉祥草，於爐左邊安閼伽水鉢，誦一切成就真言，加持閼伽水以自淨手，依法燃柴請召火天，誦此請召真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次說護摩成就法。其火天總攝於諸天，而皆恒住護摩真實之理，善作種種事。此護摩能祭一切天，能作諸成就，若持誦者文句闕少儀法不具者，作此護摩即得圓滿，是故三世諸佛十方菩薩皆悉稱讚護摩之法。欲作息災、增益、敬愛三種護摩，當用鑽木出火，若作降伏等護摩，當用旃陀羅舍中火及尸陀林內火。此護摩爐有四種相：一、如圓月相；二、如半月相；三、四方相；四、三角相。此四種爐各有護摩印法，於其爐內安輪金剛杵、寶蓮花等印相，於護摩爐外依法安幖幟，於爐右邊安播帝哩窣嚕嚩及諸所用之物，周匝敷吉祥草，於爐左邊安閼伽水鉢，誦一切成就真言，加持閼伽水以自淨手，依法燃柴請召火天，誦此請召真言曰：

「『唵(引)伊係曳(二合引)呬摩賀(引)部多禰(引)嚩哩始(一) 提惹散怛摩(二) 仡哩(二合)係(引)埵(引)忽底摩(引)賀(引)囕(三) 遏悉銘(二合)散儞呬妬婆嚩(四) 唵(引)遏屹那(二合)曳(引)(五) 禰𭅤(切身)禰𭅤(六) 阿(引)尾阿(引)尾(七) 摩賀(引)室哩(二合引)曳(引)(八) 曷咩割咩(九) 嚩(引)曷那(引)野娑嚩(二合引)賀(引)(十)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)伊係曳(二合引)呬摩賀(引)部多禰(引)嚩哩始(一) 提惹散怛摩(二) 仡哩(二合)係(引)埵(引)忽底摩(引)賀(引)囕(三) 遏悉銘(二合)散儞呬妬婆嚩(四) 唵(引)遏屹那(二合)曳(引)(五) 禰𭅤(切身)禰𭅤(六) 阿(引)尾阿(引)尾(七) 摩賀(引)室哩(二合引)曳(引)(八) 曷咩割咩(九) 嚩(引)曷那(引)野娑嚩(二合引)賀(引)(十)』

「持誦者誦此真言，以二手合掌，右手拇指動搖已，用閼伽水以左手微灑淨於火內，即微作五供養。想東南隅火天來降，身短腹大，遍身赤色，四臂四面，面各三目，頂戴寶冠而垂髮髻，坐火輪上遍身羯磨光，右第一手作施願印，第二手持數珠，左第一手執軍持，第二手持杖，身嚴眾寶，諸天眷屬圍繞。如是觀想已，即請召火天入護摩爐。時，阿闍梨以護摩物三度擲於爐中而作護摩，即以閼伽水淨手獻供養已，迴施功德勞謝火天，即告所欲成就之法，然後辯認護摩火焰善惡之相。若火焰白色或如繖蓋幢形或似閼伽瓶右旋者，此皆善相當成本法。阿闍梨見此善相，即誦微妙歌讚，誦此讚時以唵字為首，莎賀字為尾，梵音相續嘹亮流美，其法必成。若作息災法當起慈悲心，若作增益法當起堅固不退心，若作敬愛法當起敬愛心，若作降伏法當現忿怒相起心食三界。如是阿闍梨各依法，持誦本部真言文句周正，獻種種廣大供養，於護摩儀一切了知。若作護摩先用酥滿播帝哩作護摩，然後依法次第；若作息災、增益、敬愛三種法，當用吉善物作於護摩；若作降伏法當用凶惡物作於護摩。如是瑜伽祕密之法，開觀想門入真實際，利樂有情要妙之道。」而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持誦者誦此真言，以二手合掌，右手拇指動搖已，用閼伽水以左手微灑淨於火內，即微作五供養。想東南隅火天來降，身短腹大，遍身赤色，四臂四面，面各三目，頂戴寶冠而垂髮髻，坐火輪上遍身羯磨光，右第一手作施願印，第二手持數珠，左第一手執軍持，第二手持杖，身嚴眾寶，諸天眷屬圍繞。如是觀想已，即請召火天入護摩爐。時，阿闍梨以護摩物三度擲於爐中而作護摩，即以閼伽水淨手獻供養已，迴施功德勞謝火天，即告所欲成就之法，然後辯認護摩火焰善惡之相。若火焰白色或如繖蓋幢形或似閼伽瓶右旋者，此皆善相當成本法。阿闍梨見此善相，即誦微妙歌讚，誦此讚時以唵字為首，莎賀字為尾，梵音相續嘹亮流美，其法必成。若作息災法當起慈悲心，若作增益法當起堅固不退心，若作敬愛法當起敬愛心，若作降伏法當現忿怒相起心食三界。如是阿闍梨各依法，持誦本部真言文句周正，獻種種廣大供養，於護摩儀一切了知。若作護摩先用酥滿播帝哩作護摩，然後依法次第；若作息災、增益、敬愛三種法，當用吉善物作於護摩；若作降伏法當用凶惡物作於護摩。如是瑜伽祕密之法，開觀想門入真實際，利樂有情要妙之道。」而說頌曰：

「愚迷諸眾生， 堅心造眾惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愚迷諸眾生， 堅心造眾惡，

如是罪業成， 云何得善果？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是罪業成， 云何得善果？

彼等愚迷者， 而無方便智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等愚迷者， 而無方便智，

於此祕密門， 棄背不修習， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此祕密門， 棄背不修習，

深著於外境， 起妄想愚癡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深著於外境， 起妄想愚癡，

罪福無分別。 此法本清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罪福無分別。 此法本清淨，

無生亦無滅， 方便佛所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生亦無滅， 方便佛所說，

為淨眾生智。 如人欲泛海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為淨眾生智。 如人欲泛海，

及彼江河等， 須仗於船筏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及彼江河等， 須仗於船筏，

方能到彼岸。 如是度輪迴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方能到彼岸。 如是度輪迴，

四流漂溺難， 須乘法行船， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四流漂溺難， 須乘法行船，

而至菩提岸。 遠離疑惑網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而至菩提岸。 遠離疑惑網，

成就甚深法， 如來所說道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就甚深法， 如來所說道，

汝等勿生疑， 輕毀不信受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等勿生疑， 輕毀不信受，

沈淪生死海， 無有解脫時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沈淪生死海， 無有解脫時。

寂靜於身心， 遠離於惑染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂靜於身心， 遠離於惑染，

身口意相應， 出生方便慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身口意相應， 出生方便慧，

除斷我人心， 現證一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除斷我人心， 現證一切智。」

佛說瑜伽大教王經囑累品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說瑜伽大教王經囑累品第十

爾時，大遍照金剛如來入最上成就金剛三摩地，從定出已，告金剛手菩薩言：「汝當諦聽，我今說一切三昧中金剛最上大三昧成就法。此祕密成就真言觀想相應儀則等，善能成就一切如來金剛身口意，永不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大遍照金剛如來入最上成就金剛三摩地，從定出已，告金剛手菩薩言：「汝當諦聽，我今說一切三昧中金剛最上大三昧成就法。此祕密成就真言觀想相應儀則等，善能成就一切如來金剛身口意，永不退轉。

「復次，阿闍梨面前安輪，持誦本真言已，入遍照如來三摩地，以此持誦及三摩地威神之力即成聖輪，從地而起光明熾盛，即誦佛眼菩薩真言，以手持輪，於剎那間即自變身如遍照如來而無有異，轉大法輪利樂有情，令得趣向三乘聖道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿闍梨面前安輪，持誦本真言已，入遍照如來三摩地，以此持誦及三摩地威神之力即成聖輪，從地而起光明熾盛，即誦佛眼菩薩真言，以手持輪，於剎那間即自變身如遍照如來而無有異，轉大法輪利樂有情，令得趣向三乘聖道。

「復次，阿闍梨面前安金剛杵，持誦本真言已，入阿閦如來三摩地。以此持誦及三摩地威神之力即成聖杵，從地而起光明熾盛，以手持杵之間，即自變身如阿閦如來而無有異，諸佛菩薩悉皆圍繞，持金剛杵行於三界，而住一切眾生心，施一切眾生願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿闍梨面前安金剛杵，持誦本真言已，入阿閦如來三摩地。以此持誦及三摩地威神之力即成聖杵，從地而起光明熾盛，以手持杵之間，即自變身如阿閦如來而無有異，諸佛菩薩悉皆圍繞，持金剛杵行於三界，而住一切眾生心，施一切眾生願。

「復次，阿闍梨面前安寶，持誦本真言已，入寶生如來三摩地。以持誦及三摩地威神之力即成聖寶，從地而起光明熾盛，復誦寶光菩薩真言，以手持寶光照十方，即自變身如寶生如來而無有異，持如意寶遊行佛剎，降大寶雨除諸眾生貧窮之苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿闍梨面前安寶，持誦本真言已，入寶生如來三摩地。以持誦及三摩地威神之力即成聖寶，從地而起光明熾盛，復誦寶光菩薩真言，以手持寶光照十方，即自變身如寶生如來而無有異，持如意寶遊行佛剎，降大寶雨除諸眾生貧窮之苦。

「復次，阿闍梨面前安蓮花，持誦本真言已，入無量壽如來三摩地。以持誦及三摩地威神之力即成聖花，從地而起光明熾盛，即誦白衣菩薩真言，以手持花，即自變身如無量壽佛而無有異，居極樂世界，面如滿月，持法甘露施一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿闍梨面前安蓮花，持誦本真言已，入無量壽如來三摩地。以持誦及三摩地威神之力即成聖花，從地而起光明熾盛，即誦白衣菩薩真言，以手持花，即自變身如無量壽佛而無有異，居極樂世界，面如滿月，持法甘露施一切眾生。

「復次，阿闍梨面前安寶劍，持誦本真言已，入不空成就如來三摩地。以持誦及三摩地威神之力即成聖劍，從地而起光明熾盛，即誦多羅菩薩真言，以手持劍，即自變身如不空成就佛而無有異，如月清涼遊行佛剎，利樂眾生除彼煩惱。如是輪等五種聖法，依教持誦皆得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿闍梨面前安寶劍，持誦本真言已，入不空成就如來三摩地。以持誦及三摩地威神之力即成聖劍，從地而起光明熾盛，即誦多羅菩薩真言，以手持劍，即自變身如不空成就佛而無有異，如月清涼遊行佛剎，利樂眾生除彼煩惱。如是輪等五種聖法，依教持誦皆得成就。」

復次，世尊大遍照金剛如來入平等住金剛三摩地，從定出已，顧視大眾默然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，世尊大遍照金剛如來入平等住金剛三摩地，從定出已，顧視大眾默然而住。

爾時，慈氏菩薩即從座起偏袒右肩，合掌禮佛而白佛言：「世尊！若有阿闍梨於此一切如來身口意祕密大瑜伽教中受灌頂者，諸佛菩薩當云何觀？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慈氏菩薩即從座起偏袒右肩，合掌禮佛而白佛言：「世尊！若有阿闍梨於此一切如來身口意祕密大瑜伽教中受灌頂者，諸佛菩薩當云何觀？」

佛言：「慈氏！彼諸如來及諸菩薩觀此受灌頂阿闍梨，如觀菩提真心而無二相。何以故？灌頂之法與菩提一故。」佛言：「善男子！汝今諦聽。此阿闍梨所有十方諸佛及諸菩薩、現在說法者，一日三時來詣阿闍梨所獻大供養，如佛無異，俱發聲言：『此阿闍梨即是我等諸佛父母及為我等諸佛之師。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慈氏！彼諸如來及諸菩薩觀此受灌頂阿闍梨，如觀菩提真心而無二相。何以故？灌頂之法與菩提一故。」佛言：「善男子！汝今諦聽。此阿闍梨所有十方諸佛及諸菩薩、現在說法者，一日三時來詣阿闍梨所獻大供養，如佛無異，俱發聲言：『此阿闍梨即是我等諸佛父母及為我等諸佛之師。』

「復次，善男子！所有十方世界諸佛世尊現在說法者，彼諸如來所有三業積聚無量福德，是等阿闍梨一毛孔福德。何以故？此阿闍梨受瑜伽灌頂已，與一切佛智相應，真心微妙無有等故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！所有十方世界諸佛世尊現在說法者，彼諸如來所有三業積聚無量福德，是等阿闍梨一毛孔福德。何以故？此阿闍梨受瑜伽灌頂已，與一切佛智相應，真心微妙無有等故。」

爾時，慈氏菩薩聞佛說已，歎未曾有，住立佛前。爾時，阿閦如來、寶生如來、無量壽如來、不空成就如來、大遍照如來等，入金剛阿闍梨三昧相金剛三摩地，從定出已，告諸如來及彼菩薩言：「諦聽，諦聽！所有三世諸佛皆來詣阿闍梨所恭敬供養。何以故？此金剛阿闍梨即是一切如來、智主。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慈氏菩薩聞佛說已，歎未曾有，住立佛前。爾時，阿閦如來、寶生如來、無量壽如來、不空成就如來、大遍照如來等，入金剛阿闍梨三昧相金剛三摩地，從定出已，告諸如來及彼菩薩言：「諦聽，諦聽！所有三世諸佛皆來詣阿闍梨所恭敬供養。何以故？此金剛阿闍梨即是一切如來、智主。」

爾時，彼諸如來及諸菩薩聞佛說已，白佛言：「世尊！一切如來金剛身、語、心三密成就法，當依何住？」佛言：「一切如來金剛身、語、心三密成就法，當依金剛阿闍梨身、語、心住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彼諸如來及諸菩薩聞佛說已，白佛言：「世尊！一切如來金剛身、語、心三密成就法，當依何住？」佛言：「一切如來金剛身、語、心三密成就法，當依金剛阿闍梨身、語、心住。」

復次，諸菩薩白佛言：「世尊！此金剛阿闍梨身、語、心當依何住？」佛言：「當依虛空住。」菩薩白言：「虛空當依何住？」佛言：「依金剛阿闍梨心住。」菩薩白言：「心依何住？」佛言：「心本離相而無所住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，諸菩薩白佛言：「世尊！此金剛阿闍梨身、語、心當依何住？」佛言：「當依虛空住。」菩薩白言：「虛空當依何住？」佛言：「依金剛阿闍梨心住。」菩薩白言：「心依何住？」佛言：「心本離相而無所住。」

爾時，諸菩薩等聞佛說已，心念希有，默然而住。佛告諸菩薩言：「今此瑜伽大教有十種祕密真實之義：一、曼拏羅；二、三摩地；三、印相；四、行步；五、坐位；六、持誦；七、護摩；八、供養；九、本事；十、相應。此之十法，大智所生，甚深祕密，三世諸佛同共宣說。若諸學法弟子及受灌頂者，於阿闍梨恒行恭敬尊重供養，所有三密瑜伽之教，隨自根性依法受持展轉流傳，利益安樂一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸菩薩等聞佛說已，心念希有，默然而住。佛告諸菩薩言：「今此瑜伽大教有十種祕密真實之義：一、曼拏羅；二、三摩地；三、印相；四、行步；五、坐位；六、持誦；七、護摩；八、供養；九、本事；十、相應。此之十法，大智所生，甚深祕密，三世諸佛同共宣說。若諸學法弟子及受灌頂者，於阿闍梨恒行恭敬尊重供養，所有三密瑜伽之教，隨自根性依法受持展轉流傳，利益安樂一切眾生。」

佛言：「此瑜伽大教，汝阿闍梨等勿得傳於無信根人及輕法愚癡之者。若傳彼等，法不成就及破三昧，身壞命終墮大地獄。若復有人不依此妙法甘露精進焚修，是人不能除斷一切煩惱，何況修諸苦行捨於頭目手足等。若人於此教中，隨修一法、一行持誦精熟，住於寂靜入三摩地，能斷煩惱現證佛果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此瑜伽大教，汝阿闍梨等勿得傳於無信根人及輕法愚癡之者。若傳彼等，法不成就及破三昧，身壞命終墮大地獄。若復有人不依此妙法甘露精進焚修，是人不能除斷一切煩惱，何況修諸苦行捨於頭目手足等。若人於此教中，隨修一法、一行持誦精熟，住於寂靜入三摩地，能斷煩惱現證佛果。」

佛說此經已，諸菩薩等及天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，聞佛所說，皆大歡喜信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，諸菩薩等及天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，聞佛所說，皆大歡喜信受奉行。