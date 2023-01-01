佛說瑜伽大教王經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說瑜伽大教王經卷第四

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

印相大供養儀品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 印相大供養儀品第六

爾時，世尊大遍照金剛如來告金剛手菩薩言：「汝今諦聽，當為汝說三金剛大智所生祕密印相法。若持誦者依法結印，能滅一切罪業，復能觀想真理，即得證於無上菩提，何況別求成就之事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大遍照金剛如來告金剛手菩薩言：「汝今諦聽，當為汝說三金剛大智所生祕密印相法。若持誦者依法結印，能滅一切罪業，復能觀想真理，即得證於無上菩提，何況別求成就之事。

「復次作印相法。先以二手作拳，二拇指平竪立，此是大遍照如來安身印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次作印相法。先以二手作拳，二拇指平竪立，此是大遍照如來安身印。

「不改前印，以左手拇指入掌內，右手拇指竪立，此是無量壽佛安語印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不改前印，以左手拇指入掌內，右手拇指竪立，此是無量壽佛安語印。

「不改前印，以右手拇指入於掌內，左手拇指竪立，此是阿閦佛安心印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不改前印，以右手拇指入於掌內，左手拇指竪立，此是阿閦佛安心印。

「復以二手作拳，左手頭指竪立入右拳內，此是大遍照金剛如來根本印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以二手作拳，左手頭指竪立入右拳內，此是大遍照金剛如來根本印。

「復次，半跏趺坐垂左足，左手安臍輪，垂右手觸地，此是阿閦佛根本印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，半跏趺坐垂左足，左手安臍輪，垂右手觸地，此是阿閦佛根本印。

「不改前印，以右手作施願相，此是寶生佛根本印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不改前印，以右手作施願相，此是寶生佛根本印。

「不改前印，以二手安臍輪如禪定相，此是無量壽佛根本印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不改前印，以二手安臍輪如禪定相，此是無量壽佛根本印。

「不改前印，以右手作無畏相，此是不空成就佛根本印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不改前印，以右手作無畏相，此是不空成就佛根本印。

「復次，以二手作金剛縛，二中指竪立如針，此是薩埵金剛菩薩印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以二手作金剛縛，二中指竪立如針，此是薩埵金剛菩薩印。

「不改前印，二中指微屈頭節如寶形，此是寶金剛菩薩印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不改前印，二中指微屈頭節如寶形，此是寶金剛菩薩印。

「不改前印，二中指作環如蓮花形，此是法金剛菩薩印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不改前印，二中指作環如蓮花形，此是法金剛菩薩印。

「不改前印，二中指如羯磨杵，此是羯磨金剛菩薩印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不改前印，二中指如羯磨杵，此是羯磨金剛菩薩印。

「復次，以二手作合掌，二頭指捻二拇指頭如目形，此是佛眼菩薩印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以二手作合掌，二頭指捻二拇指頭如目形，此是佛眼菩薩印。

「復次，以二手作金剛縛，二中指展舒，二頭指捻中指第三節如金剛形，此是摩摩枳菩薩印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以二手作金剛縛，二中指展舒，二頭指捻中指第三節如金剛形，此是摩摩枳菩薩印。

「復次，以二手合掌令十指頭各不相著，微屈如蓮花形，此是白衣菩薩印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以二手合掌令十指頭各不相著，微屈如蓮花形，此是白衣菩薩印。

「復次，以二手作合掌，二頭指捻中指甲，二拇指入掌內如優鉢羅花形，此是多羅菩薩印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以二手作合掌，二頭指捻中指甲，二拇指入掌內如優鉢羅花形，此是多羅菩薩印。

「復次，以二手作合掌，二頭指捻於中指中節如環，二拇指安二邊，此是尊那菩薩印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以二手作合掌，二頭指捻於中指中節如環，二拇指安二邊，此是尊那菩薩印。

「復次，以二手作金剛縛，二頭指與拇指各頭節微屈，此是寶光菩薩印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以二手作金剛縛，二頭指與拇指各頭節微屈，此是寶光菩薩印。

「復次，以二手展舒，二拇指捏小指甲，餘指不相著如金剛形，此是顰眉菩薩印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以二手展舒，二拇指捏小指甲，餘指不相著如金剛形，此是顰眉菩薩印。

「復次，以二手作金剛拳，小指與頭指相交如鎖，此是金剛鎖菩薩印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以二手作金剛拳，小指與頭指相交如鎖，此是金剛鎖菩薩印。

「復次，以二手作拳，二拇指與小指如針，二中指與無名指相背，二頭指屈向拇指如環，拇指亦微屈如輪，此是焰鬘得迦明王印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以二手作拳，二拇指與小指如針，二中指與無名指相背，二頭指屈向拇指如環，拇指亦微屈如輪，此是焰鬘得迦明王印。

「復次，以左手作金剛拳安心，頭指竪立，右手如𢼛勢，此是鉢囉研得迦明王印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以左手作金剛拳安心，頭指竪立，右手如𢼛勢，此是鉢囉研得迦明王印。

「復次，以二手作金剛拳，二小指相交如鎖，二頭指相背如針安於額上，此是鉢納鬘得迦明王印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以二手作金剛拳，二小指相交如鎖，二頭指相背如針安於額上，此是鉢納鬘得迦明王印。

「復次，以二手拇指捏小指甲，餘指如金剛形，二手相交安於髆上，此是尾覲難得迦明王印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以二手拇指捏小指甲，餘指如金剛形，二手相交安於髆上，此是尾覲難得迦明王印。

「復次，以左手拇指、無名指與小指相捻指甲如劍鞘，右手如取劍勢，此是不動尊明王印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以左手拇指、無名指與小指相捻指甲如劍鞘，右手如取劍勢，此是不動尊明王印。

「復次，二手作金剛拳，右手在上二拳相背，二小指相交如鎖，二頭指竪立如降伏勢，此是吒枳明王印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，二手作金剛拳，右手在上二拳相背，二小指相交如鎖，二頭指竪立如降伏勢，此是吒枳明王印。

「復次，以左手作金剛拳安心，頭指竪立，右手展舒頭指亦竪立如杖勢，此是儞羅難拏明王印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以左手作金剛拳安心，頭指竪立，右手展舒頭指亦竪立如杖勢，此是儞羅難拏明王印。

「復次，以左手安心，右手作拳如揮拳勢，此是大力明王印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以左手安心，右手作拳如揮拳勢，此是大力明王印。

「復次，以二手各作拳，頭指、拇指、中指微展舒如開花勢，此是慈氏菩薩印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以二手各作拳，頭指、拇指、中指微展舒如開花勢，此是慈氏菩薩印。

「復次，以二手作合掌，頭指捻無名指甲如優鉢羅花勢，此是妙吉祥菩薩印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以二手作合掌，頭指捻無名指甲如優鉢羅花勢，此是妙吉祥菩薩印。

「復次，以左手安臍輪，右手如象勢，此是香象菩薩印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以左手安臍輪，右手如象勢，此是香象菩薩印。

「復次，以左手作拳竪立如幢，右手如幡勢，此是智幢菩薩印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以左手作拳竪立如幢，右手如幡勢，此是智幢菩薩印。

「復次，處於賢座，二手合掌安心，此是賢護菩薩印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，處於賢座，二手合掌安心，此是賢護菩薩印。

「復次，以二手展舒如龜行勢，指鉤於掌內，此是海意菩薩印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以二手展舒如龜行勢，指鉤於掌內，此是海意菩薩印。

「復次，以左手作金剛拳安心，右手作施願相，此是無盡意菩薩印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以左手作金剛拳安心，右手作施願相，此是無盡意菩薩印。

「復次，以左手作拳安於臍輪，右手作彈指，此是辯積菩薩印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以左手作拳安於臍輪，右手作彈指，此是辯積菩薩印。

「復次，以二手如圓滿蓮花形，此是得大勢至菩薩印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以二手如圓滿蓮花形，此是得大勢至菩薩印。

「復次，以二手作磔散勢，此是除一切罪障菩薩印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以二手作磔散勢，此是除一切罪障菩薩印。

「復次，以二手作合掌如打擲勢，此是破一切憂闇菩薩印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以二手作合掌如打擲勢，此是破一切憂闇菩薩印。

「復次，以二手指展舒如熾焰勢，此是熾盛光菩薩印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以二手指展舒如熾焰勢，此是熾盛光菩薩印。

「復次，以右手作施願相，左手如月輪勢，此是月光菩薩印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以右手作施願相，左手如月輪勢，此是月光菩薩印。

「復次，以二手如持閼伽瓶作灌頂勢，此是甘露光菩薩印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以二手如持閼伽瓶作灌頂勢，此是甘露光菩薩印。

「復次，以左手作金剛拳安臍輪，右手亦作拳旋轉捫摸虛空勢，此是虛空藏菩薩印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以左手作金剛拳安臍輪，右手亦作拳旋轉捫摸虛空勢，此是虛空藏菩薩印。

「復次，以左手展舒，右手頭指、拇指安左掌中，此是除蓋障菩薩印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以左手展舒，右手頭指、拇指安左掌中，此是除蓋障菩薩印。

「復次，以左手作金剛拳安心，竪立頭指，右手亦作金剛拳，如揮拳勢現忿怒相，此是鉢蘭那舍嚩哩菩薩印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以左手作金剛拳安心，竪立頭指，右手亦作金剛拳，如揮拳勢現忿怒相，此是鉢蘭那舍嚩哩菩薩印。

「復次，以左手拇指與頭指如持物勢，右手如持針勢，此是日前菩薩印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以左手拇指與頭指如持物勢，右手如持針勢，此是日前菩薩印。

「復次，以二手如蛇頭形，安頂上如繖蓋勢，微現忿怒相，此是穰虞梨菩薩印，能除一切毒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以二手如蛇頭形，安頂上如繖蓋勢，微現忿怒相，此是穰虞梨菩薩印，能除一切毒。

「復次，如前吒枳明王印，以二頭指竪立，此是降三界明王印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如前吒枳明王印，以二頭指竪立，此是降三界明王印。

「不改前印，右頭指如鉤現忿怒相，此是金剛明王鉤印，用此印法可請召一切如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不改前印，右頭指如鉤現忿怒相，此是金剛明王鉤印，用此印法可請召一切如來。

「復次，以二手作金剛拳，小指屈如牙，二手相交安口門，如牙及出舌現忿怒顧視，此是金剛牙明王印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以二手作金剛拳，小指屈如牙，二手相交安口門，如牙及出舌現忿怒顧視，此是金剛牙明王印。

「不改前印，屈二小指、二頭指如鉤勢，現忿怒顧視，此是金剛拏吉儞印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不改前印，屈二小指、二頭指如鉤勢，現忿怒顧視，此是金剛拏吉儞印。

「復次，以二手作金剛拳，二頭指展舒，二手相交於頭上磔散，此是曼拏羅印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以二手作金剛拳，二頭指展舒，二手相交於頭上磔散，此是曼拏羅印。

「不改前印，良久之間亦磔散手，此是開門印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不改前印，良久之間亦磔散手，此是開門印。

「復次，以二手作拳，二拳相交以脇挾之，現忿怒顧視右繞而行，此是破一切惡曜印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以二手作拳，二拳相交以脇挾之，現忿怒顧視右繞而行，此是破一切惡曜印。

「復次，以左手覆舒，右手覆安左手背，二拇指動搖，此是破阿修羅呪法及降伏阿修羅女印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以左手覆舒，右手覆安左手背，二拇指動搖，此是破阿修羅呪法及降伏阿修羅女印。

「復次，以二手拇指與小指相交如鎖，餘指如幡勢，現大忿怒相，此是嚩日囉(二合)播多羅明王印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以二手拇指與小指相交如鎖，餘指如幡勢，現大忿怒相，此是嚩日囉(二合)播多羅明王印。

「復次，以左手作金剛拳頭指展舒，此是金剛橛印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以左手作金剛拳頭指展舒，此是金剛橛印。

「復次，以二手作金剛縛，二頭指展舒如釘橛勢，此亦是金剛橛印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以二手作金剛縛，二頭指展舒如釘橛勢，此亦是金剛橛印。

「復次，以右手作金剛拳如釘椎勢，此是椎印亦成骨朵印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以右手作金剛拳如釘椎勢，此是椎印亦成骨朵印。

「復次，以二手作金剛拳，二頭指展舒復如金剛縛勢，此是一切如來金剛縛印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以二手作金剛拳，二頭指展舒復如金剛縛勢，此是一切如來金剛縛印。

「復次，以二手作金剛拳，復作揮拳勢，此是金剛訖囉(二合)哥左印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以二手作金剛拳，復作揮拳勢，此是金剛訖囉(二合)哥左印。

「復次，以二手如持月勢，捫摸於面，復展舒，現忿怒顧視，此是閃電熾盛羅剎女印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以二手如持月勢，捫摸於面，復展舒，現忿怒顧視，此是閃電熾盛羅剎女印。

「復次，以二手相交如鎖，頭指與拇指竪立如持刀勢，此是金剛刀印，此印能止風雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以二手相交如鎖，頭指與拇指竪立如持刀勢，此是金剛刀印，此印能止風雨。

「復次，以二手作拳，二頭指屈如環，現大忿怒相，復展舒二手，此是破壞他呪法印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以二手作拳，二頭指屈如環，現大忿怒相，復展舒二手，此是破壞他呪法印。

「復次，以二手覆拇指入掌內，餘指動搖如翅翼，翹一足而立，出舌現忿怒顧視，連誦吽字，依法行步，此是金翅鳥印，結此印時能解三界毒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以二手覆拇指入掌內，餘指動搖如翅翼，翹一足而立，出舌現忿怒顧視，連誦吽字，依法行步，此是金翅鳥印，結此印時能解三界毒。

「復次，以二手作金剛拳，復如四方射箭勢，此是金剛箭印，此印能破壞他軍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以二手作金剛拳，復如四方射箭勢，此是金剛箭印，此印能破壞他軍。

「復次，以二手作拳，二中指如針，復屈如寶形，二拇指展舒捻二頭指甲如環，此是佛輪印，此印能救軍陣之難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以二手作拳，二中指如針，復屈如寶形，二拇指展舒捻二頭指甲如環，此是佛輪印，此印能救軍陣之難。

「復次，以左手作拳中指如針，右手如開敷蓮花，此是訶邏曷羅菩薩印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以左手作拳中指如針，右手如開敷蓮花，此是訶邏曷羅菩薩印。

「復次，以二手作拳，二小指相交，二頭指如針，相背安於額上，此是呬嚕哥明王印，此入尸陀林能破諸鬼神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以二手作拳，二小指相交，二頭指如針，相背安於額上，此是呬嚕哥明王印，此入尸陀林能破諸鬼神。

「復次，以左手如持髑髏勢，右手如持三叉勢，此是自在天印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以左手如持髑髏勢，右手如持三叉勢，此是自在天印。

「復次，以左手展舒，指不相著如無畏勢，拇指入掌內，右手作拳竪立，如持寶棒勢，此是那羅延天印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以左手展舒，指不相著如無畏勢，拇指入掌內，右手作拳竪立，如持寶棒勢，此是那羅延天印。

「復次，以二手作展舒，如蓮花形，此是大梵天印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以二手作展舒，如蓮花形，此是大梵天印。

「復次，以二手作花合掌，此是一切族母印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以二手作花合掌，此是一切族母印。

「如是薩埵金剛等四親近菩薩所結印相，當與灌頂印同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是薩埵金剛等四親近菩薩所結印相，當與灌頂印同。

「如是阿闍梨隨曼拏羅諸賢聖印法一一了知已，復於曼拏羅祕密供養圓滿了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是阿闍梨隨曼拏羅諸賢聖印法一一了知已，復於曼拏羅祕密供養圓滿了知。

「所有戲鬘歌舞、香花燈塗，隨彼菩薩各各供養，作獻物勢，如是種種裝嚴及種種殊妙衣服、幢幡、繖蓋閼伽水等，悉皆各作獻物勢已，手持鈴杵即振鈴，而開曼拏羅門誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所有戲鬘歌舞、香花燈塗，隨彼菩薩各各供養，作獻物勢，如是種種裝嚴及種種殊妙衣服、幢幡、繖蓋閼伽水等，悉皆各作獻物勢已，手持鈴杵即振鈴，而開曼拏羅門誦此真言曰：

「『唵(引)嚩日囉(二合)健致(引)羅拏(一) 鉢囉(二合)囉拏(二) 三鉢囉(二合)囉拏(三) 沒馱叱怛囉(二合)左(引)里儞(引)(四) 鉢囉(二合)倪也(二合引)播(引)囉彌多(引)(五) 那(引)捺莎婆(引)吠(引)(六) 嚩日囉(二合)達囉紇哩(二合)那野(七) 散都殺尼(引)(八) 吽(引)吽(引)吽(引)(九)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)嚩日囉(二合)健致(引)羅拏(一) 鉢囉(二合)囉拏(二) 三鉢囉(二合)囉拏(三) 沒馱叱怛囉(二合)左(引)里儞(引)(四) 鉢囉(二合)倪也(二合引)播(引)囉彌多(引)(五) 那(引)捺莎婆(引)吠(引)(六) 嚩日囉(二合)達囉紇哩(二合)那野(七) 散都殺尼(引)(八) 吽(引)吽(引)吽(引)(九)』

「時，阿闍梨誦此真言已，以右手擲金剛杵，左手振金剛鈴，即以歌讚供養賢聖。如是依金剛大乘，作最上真實供養已，諸佛賢聖悉皆歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，阿闍梨誦此真言已，以右手擲金剛杵，左手振金剛鈴，即以歌讚供養賢聖。如是依金剛大乘，作最上真實供養已，諸佛賢聖悉皆歡喜。」

彼諸如來即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸如來即說頌曰：

「若人斷除諸疑惑， 常作菩提觀想行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人斷除諸疑惑， 常作菩提觀想行，

恒以清淨身口意， 供養聖賢為最上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒以清淨身口意， 供養聖賢為最上。

若人不斷諸疑惑， 而復信重緣覺乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人不斷諸疑惑， 而復信重緣覺乘，

修習小乘聲聞教， 彼人供養非最上； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習小乘聲聞教， 彼人供養非最上；

依法供養諸如來， 聖賢歡喜歎希有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依法供養諸如來， 聖賢歡喜歎希有。」

爾時，諸佛如來讚遍照佛言：「善哉，善哉！能為眾生分別顯示瑜伽大教菩提之法。」而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸佛如來讚遍照佛言：「善哉，善哉！能為眾生分別顯示瑜伽大教菩提之法。」而說頌曰：

「金剛遍照圓明智， 隨機開演大乘門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛遍照圓明智， 隨機開演大乘門，

能令除斷貪瞋癡， 觀想菩提微妙理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令除斷貪瞋癡， 觀想菩提微妙理。

善哉無上大乘法， 甚深方廣濟群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉無上大乘法， 甚深方廣濟群生，

如是真實法寶藏， 彼佛大覺能宣演。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是真實法寶藏， 彼佛大覺能宣演。」

爾時，諸菩薩聞諸如來出微妙音頌讚佛已，皆大歡喜，亦以伽陀讚遍照佛曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸菩薩聞諸如來出微妙音頌讚佛已，皆大歡喜，亦以伽陀讚遍照佛曰：

「佛身無邊無生滅， 無住無說無文字， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛身無邊無生滅， 無住無說無文字，

寂滅離相如虛空， 有相是佛方便說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂滅離相如虛空， 有相是佛方便說。

所說教相福含生， 引導令登菩薩位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說教相福含生， 引導令登菩薩位，

菩薩獲居佛剎中， 皆因祕密三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩獲居佛剎中， 皆因祕密三摩地。」

時，諸佛及大菩薩各以伽陀讚歎佛已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸佛及大菩薩各以伽陀讚歎佛已。

爾時，大遍照金剛如來說妙歌讚： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大遍照金剛如來說妙歌讚：

「嚩惹虎惹(引)拏壹(一) 穌訶烏鉢帝(引)(二) 婆(引)嚩尾婆(引)網(三) 末虎烏鉢帝(引)(四) 惹馨吠(武母切)嚕阿努(五) 鉢茶謨剛㘑(引)(六) 戌駄尾戌提(引)(七) 𩕳彌阿沒提(引)(八) 末虎尾訶嚕微孕(二合)(九) 滿駄呼摩(引)朗(十) 鉢那摩訶當當(十一) 摩(引)野惹(引)朗(十二) 嚩(引)仵鉢半際(引)(十三) 恥烏路伊薩嚕(十四) 薩哩微(引二合)遏朅哩(引)盤(引)妮烏輸薩嚕(十五) 禰拏阿努捺彌遏烏(十六) 薩呬烏摩(引)儞(引)微(引)(十七) 末虎尾訶哩提(十八) 伊拏呬阿酤(引)微(引)(十九) 穰呬遏拏囉(引)阿努(二十) 穌囉遏薩訶(引)吠(引)(二十一) 入舞(二合引)尾壹遏薩體(引)(二十二) 薩冐提遏烏婆(引)吠(引)(二十三) 那(引)呬拏喝體(二十四) 羯哩洗嚩儒(仁祖切)(二十五) 嚩(引)彌(引)健吒(引)囉尼阿穌薩儒(上同)(二十六) 薩阿邏儞(引)微(引)(二十七) 彌里阿(引)嚩儒(引)三摩夜(引)播(引)微(引)(二十八) 割哩阿(引)割儒(引)(二十九) 伊哥(引)陵誐拏(三十) 嚩(引)嚩拏喝他(引)(三十一) 微(引)阿努囉(引)阿拏(三十二) 穌囉阿薩末他(三十三) 帝(引)阿(引)酤(引)吠(引)(三十四) 潑羅虎摩(引)隷(引)(三十五) 怛馨左烏提(引)吻(微引切)達壹(三十六) 蘇囉阿(引)嚩拏(引)(三十七) 儒伊馨倪(引)(三十八) 伊馨儒(引)婆(引)晚帝(引)(三十九) 穌囉阿嚩惹(引)虎(四十) 帝(引)窣虎播(引)晚帝(引)(四十一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩惹虎惹(引)拏壹(一) 穌訶烏鉢帝(引)(二) 婆(引)嚩尾婆(引)網(三) 末虎烏鉢帝(引)(四) 惹馨吠(武母切)嚕阿努(五) 鉢茶謨剛㘑(引)(六) 戌駄尾戌提(引)(七) 𩕳彌阿沒提(引)(八) 末虎尾訶嚕微孕(二合)(九) 滿駄呼摩(引)朗(十) 鉢那摩訶當當(十一) 摩(引)野惹(引)朗(十二) 嚩(引)仵鉢半際(引)(十三) 恥烏路伊薩嚕(十四) 薩哩微(引二合)遏朅哩(引)盤(引)妮烏輸薩嚕(十五) 禰拏阿努捺彌遏烏(十六) 薩呬烏摩(引)儞(引)微(引)(十七) 末虎尾訶哩提(十八) 伊拏呬阿酤(引)微(引)(十九) 穰呬遏拏囉(引)阿努(二十) 穌囉遏薩訶(引)吠(引)(二十一) 入舞(二合引)尾壹遏薩體(引)(二十二) 薩冐提遏烏婆(引)吠(引)(二十三) 那(引)呬拏喝體(二十四) 羯哩洗嚩儒(仁祖切)(二十五) 嚩(引)彌(引)健吒(引)囉尼阿穌薩儒(上同)(二十六) 薩阿邏儞(引)微(引)(二十七) 彌里阿(引)嚩儒(引)三摩夜(引)播(引)微(引)(二十八) 割哩阿(引)割儒(引)(二十九) 伊哥(引)陵誐拏(三十) 嚩(引)嚩拏喝他(引)(三十一) 微(引)阿努囉(引)阿拏(三十二) 穌囉阿薩末他(三十三) 帝(引)阿(引)酤(引)吠(引)(三十四) 潑羅虎摩(引)隷(引)(三十五) 怛馨左烏提(引)吻(微引切)達壹(三十六) 蘇囉阿(引)嚩拏(引)(三十七) 儒伊馨倪(引)(三十八) 伊馨儒(引)婆(引)晚帝(引)(三十九) 穌囉阿嚩惹(引)虎(四十) 帝(引)窣虎播(引)晚帝(引)(四十一)」

爾時，大遍照金剛如來說此妙歌讚已，復說供養真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大遍照金剛如來說此妙歌讚已，復說供養真言曰：

「唵(引)阿耨怛囉(一) 薩哩嚩(二合)布(引)惹(引)彌(引)伽(二) 烏訥誐(二合)帝(引)塞頗(二合)囉呬𤚥(引)(三) 誐誐那剛吽(引)(四) 發吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)阿耨怛囉(一) 薩哩嚩(二合)布(引)惹(引)彌(引)伽(二) 烏訥誐(二合)帝(引)塞頗(二合)囉呬𤚥(引)(三) 誐誐那剛吽(引)(四) 發吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)(五)」

「時，持誦者誦此真言三遍已，想此供養遍滿虛空，即成一切供養，獻於一切賢聖皆大歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，持誦者誦此真言三遍已，想此供養遍滿虛空，即成一切供養，獻於一切賢聖皆大歡喜。」

佛說瑜伽大教王經觀想菩提心大智品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說瑜伽大教王經觀想菩提心大智品第七

爾時，一切如來及諸菩薩異口同音勸請世尊大遍照金剛如來：「唯願慈悲演說甚深無上大覺菩提心法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切如來及諸菩薩異口同音勸請世尊大遍照金剛如來：「唯願慈悲演說甚深無上大覺菩提心法。」

爾時，世尊受彼請已，而告眾言：「諦聽，諦聽！我今說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊受彼請已，而告眾言：「諦聽，諦聽！我今說之。」

佛言：「此菩提心即是身相，身相性空即真菩提，身既無別，語相亦然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此菩提心即是身相，身相性空即真菩提，身既無別，語相亦然。」

爾時，諸佛如來聞佛說已，住一切如來身、口、意三密相中，心離取捨而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸佛如來聞佛說已，住一切如來身、口、意三密相中，心離取捨而說頌曰：

「希有普賢身語心， 本無生滅亦無著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「希有普賢身語心， 本無生滅亦無著，

體無文字及諸相， 遠離戲論絕分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體無文字及諸相， 遠離戲論絕分別。」

爾時，諸佛說此頌已，時世尊阿閦如來入語相金剛三摩地，從定出已，說：「菩提心本離生滅，湛然清淨如虛空故。」而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸佛說此頌已，時世尊阿閦如來入語相金剛三摩地，從定出已，說：「菩提心本離生滅，湛然清淨如虛空故。」而說頌曰：

「菩提心本無生滅， 性淨無法無所受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩提心本無生滅， 性淨無法無所受，

無著無染如虛空， 是即堅固菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著無染如虛空， 是即堅固菩提心。」

如是阿閦如來說此頌已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是阿閦如來說此頌已。

爾時，寶生如來入一切如來無相金剛三摩地，從定出已，說菩提心，頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶生如來入一切如來無相金剛三摩地，從定出已，說菩提心，頌曰：

「此性本來無有性， 無相無為體凝寂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此性本來無有性， 無相無為體凝寂，

此法源從無我生， 是即堅固菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此法源從無我生， 是即堅固菩提心。」

如是寶生如來說此頌已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是寶生如來說此頌已。

爾時，無量壽如來入最勝熾盛金剛三摩地，從定出已，說菩提心，頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無量壽如來入最勝熾盛金剛三摩地，從定出已，說菩提心，頌曰：

「法界本來無所生， 寂然無性亦無相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法界本來無所生， 寂然無性亦無相，

洞達空理無邊際， 此即菩提真實心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洞達空理無邊際， 此即菩提真實心。」

如是無量壽如來說此頌已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無量壽如來說此頌已。

爾時，不空成就如來入無上智金剛三摩地，從定出已，說菩提心，頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不空成就如來入無上智金剛三摩地，從定出已，說菩提心，頌曰：

「諸法自性皆清淨， 本來寂靜無所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸法自性皆清淨， 本來寂靜無所有，

亦無菩提亦無佛， 及彼眾生并壽者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無菩提亦無佛， 及彼眾生并壽者。

有見如夢如幻化， 無見之見亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有見如夢如幻化， 無見之見亦復然，

離有離無取捨亡， 是即堅固菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離有離無取捨亡， 是即堅固菩提心。」

如是不空成就如來說此頌已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是不空成就如來說此頌已。

爾時，慈氏菩薩等諸大菩薩聞諸如來以金剛身語心說清淨菩提心法，歎未曾有，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慈氏菩薩等諸大菩薩聞諸如來以金剛身語心說清淨菩提心法，歎未曾有，而說頌曰：

「唯佛最上尊， 善說微妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯佛最上尊， 善說微妙法，

法從無我生， 稽首菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法從無我生， 稽首菩提心。

字從無字生， 佛從無相顯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 字從無字生， 佛從無相顯，

一切如幻夢， 稽首金剛心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如幻夢， 稽首金剛心。」

如是慈氏菩薩等說此頌已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是慈氏菩薩等說此頌已。

爾時，大遍照金剛如來復說觀想法：「持誦者先跏趺坐，觀想五趣處與非處，以淨三業真言普皆清淨令住淨法，然後想自本心為其吽字，吽字變成佛身，佛身即自身，現貢高勢，以金剛鉤請召賢聖已，而現三昧作結界法，然後依法獻座及獻閼伽等種種供養，令一切賢聖生大歡喜，然後自作相應法。此有三種：一、祈求諸佛慈悲加護，想微妙字化成佛相；二、起自本身清淨菩提心成大智佛；三、所成佛相及菩薩等，依法了知印相圓滿。如是三種相應儀法具足，剎那之間神通變化成畢竟大智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大遍照金剛如來復說觀想法：「持誦者先跏趺坐，觀想五趣處與非處，以淨三業真言普皆清淨令住淨法，然後想自本心為其吽字，吽字變成佛身，佛身即自身，現貢高勢，以金剛鉤請召賢聖已，而現三昧作結界法，然後依法獻座及獻閼伽等種種供養，令一切賢聖生大歡喜，然後自作相應法。此有三種：一、祈求諸佛慈悲加護，想微妙字化成佛相；二、起自本身清淨菩提心成大智佛；三、所成佛相及菩薩等，依法了知印相圓滿。如是三種相應儀法具足，剎那之間神通變化成畢竟大智。

「復次，持誦者先安住三昧已，發大菩提心，洗除心垢，誦淨三業真言，一剎那中心垢清淨，以真言威力開發菩提心，觀一切法如幻如化，本自性空無有堅實。依此菩提心想為月輪，於月輪上想有唵字為身金剛，次想阿字成語金剛，吽字成心金剛。如是三字成金剛身、語、心已，想鉢字化成蓮花，乘此蓮花相好具足，想於佛身色相執捉儀法已，想自身作貢高勢，我身即是金剛如來，一切裝嚴圓光照曜，如是本身即是畢竟菩提大智，然後依五如來法，以真言印相為弟子甲冑器仗，即與授於灌頂。是時，阿闍梨觀想諸佛遍滿虛空作大神變，復想十方各有明王部領四兵，一切諸佛及大明王各結本印，手持器仗，遍滿十方作種種神變。此是五如來演暢瑜伽真理，四諦六度諸波羅蜜等如羯磨金剛，作大利樂救濟眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，持誦者先安住三昧已，發大菩提心，洗除心垢，誦淨三業真言，一剎那中心垢清淨，以真言威力開發菩提心，觀一切法如幻如化，本自性空無有堅實。依此菩提心想為月輪，於月輪上想有唵字為身金剛，次想阿字成語金剛，吽字成心金剛。如是三字成金剛身、語、心已，想鉢字化成蓮花，乘此蓮花相好具足，想於佛身色相執捉儀法已，想自身作貢高勢，我身即是金剛如來，一切裝嚴圓光照曜，如是本身即是畢竟菩提大智，然後依五如來法，以真言印相為弟子甲冑器仗，即與授於灌頂。是時，阿闍梨觀想諸佛遍滿虛空作大神變，復想十方各有明王部領四兵，一切諸佛及大明王各結本印，手持器仗，遍滿十方作種種神變。此是五如來演暢瑜伽真理，四諦六度諸波羅蜜等如羯磨金剛，作大利樂救濟眾生。

「時，阿闍梨觀想諸佛遍滿虛空，各坐蓮花，諸相圓滿一切裝嚴，復想諸佛及彼花座相合為一，此則佛身一多無二，理事無礙，法界同體，然後依法儀則，獻戲鬘歌舞、香花燈塗等種種供養，或作於觀想，心有疲倦當即持誦，須正定身心離諸散亂，不急不緩文句周正。或持誦疲倦，即持鈴杵，依法擲杵振鈴而作供養已，發送賢聖，乃至作己身擁護隨意行住，或復再欲請召賢聖當用百字真言。時，阿闍梨如是依法觀想持誦，如天滿月無有虧盈，不久之間證大菩提，此人圓滿金剛乘成就羯磨法，亦如寶生佛等五部如來為一切明主。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，阿闍梨觀想諸佛遍滿虛空，各坐蓮花，諸相圓滿一切裝嚴，復想諸佛及彼花座相合為一，此則佛身一多無二，理事無礙，法界同體，然後依法儀則，獻戲鬘歌舞、香花燈塗等種種供養，或作於觀想，心有疲倦當即持誦，須正定身心離諸散亂，不急不緩文句周正。或持誦疲倦，即持鈴杵，依法擲杵振鈴而作供養已，發送賢聖，乃至作己身擁護隨意行住，或復再欲請召賢聖當用百字真言。時，阿闍梨如是依法觀想持誦，如天滿月無有虧盈，不久之間證大菩提，此人圓滿金剛乘成就羯磨法，亦如寶生佛等五部如來為一切明主。」