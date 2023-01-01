佛說瑜伽大教王經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說瑜伽大教王經卷第三

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

真言大智變化品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真言大智變化品第五

爾時，世尊大遍照金剛如來觀察一切如來已，入寂靜無塵最勝金剛三摩地，於此三摩地出已，從金剛三昧說一切如來母佛眼大菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大遍照金剛如來觀察一切如來已，入寂靜無塵最勝金剛三摩地，於此三摩地出已，從金剛三昧說一切如來母佛眼大菩薩真言曰：

「唵(引)婆誐嚩底(一) 嚕嚕(二) 塞普(二合)嚕(三) 入嚩(二合)羅(四) 底瑟吒(二合)(五) 悉駄嚕左儞(引)(六) 薩哩嚩(二合引)囉他(二合)娑(引)達儞娑嚩(二合引)賀(引)(七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)婆誐嚩底(一) 嚕嚕(二) 塞普(二合)嚕(三) 入嚩(二合)羅(四) 底瑟吒(二合)(五) 悉駄嚕左儞(引)(六) 薩哩嚩(二合引)囉他(二合)娑(引)達儞娑嚩(二合引)賀(引)(七)」

爾時，諸佛如來及十地滿心大菩薩眾聞此真言已，悉皆歡喜，一切魔軍驚怖迷悶，唯念大遍照金剛如來。「今此真言具足大智，若有持誦之者能作種種成就事，乃至死者使令還命，難成能成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸佛如來及十地滿心大菩薩眾聞此真言已，悉皆歡喜，一切魔軍驚怖迷悶，唯念大遍照金剛如來。「今此真言具足大智，若有持誦之者能作種種成就事，乃至死者使令還命，難成能成。」

爾時，世尊復入三金剛最上熾盛三昧金剛三摩地，從定出已，說諸佛母摩摩枳菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復入三金剛最上熾盛三昧金剛三摩地，從定出已，說諸佛母摩摩枳菩薩真言曰：

「唵(引)商羯哩(引)(一) 扇(引)底羯哩(引)(二) 崛吒崛吒(三)崛致儞崛致儞(四) 哩伽(二合引)多野哩伽(二合引)多野(五) 崛致儞娑嚩(二合引)賀(引)(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)商羯哩(引)(一) 扇(引)底羯哩(引)(二) 崛吒崛吒(三)崛致儞崛致儞(四) 哩伽(二合引)多野哩伽(二合引)多野(五) 崛致儞娑嚩(二合引)賀(引)(六)」

爾時，諸佛如來聞此佛母真言已，皆大歡喜，唯念心金剛如來。「此真言能成就一切息災增益等法，能作擁護，乃至能滅一切罪障。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸佛如來聞此佛母真言已，皆大歡喜，唯念心金剛如來。「此真言能成就一切息災增益等法，能作擁護，乃至能滅一切罪障。」

爾時，世尊復入大樂無邊蓮花三金剛心變化三昧金剛三摩地，於定出已，從三金剛說諸法母白衣菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復入大樂無邊蓮花三金剛心變化三昧金剛三摩地，於定出已，從三金剛說諸法母白衣菩薩真言曰：

「唵(引)羯致(引)(一) 尾羯致(引)(二) 儞羯致(引)(三) 羯𪅎羯致(引)(四) 羯嚕吒微哩曳(二合引)娑嚩(二合引)賀(引)(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)羯致(引)(一) 尾羯致(引)(二) 儞羯致(引)(三) 羯𪅎羯致(引)(四) 羯嚕吒微哩曳(二合引)娑嚩(二合引)賀(引)(五)」

爾時，諸佛如來聞此真言已，悉皆出定，唯念心金剛如來。「若人持誦觀想，能作一切事能善擁護，乃至增長微妙法藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸佛如來聞此真言已，悉皆出定，唯念心金剛如來。「若人持誦觀想，能作一切事能善擁護，乃至增長微妙法藏。」

爾時，世尊復入覺悟諸天平等三金剛大樂金剛三摩地，從定出已，說諸佛母大智多羅菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復入覺悟諸天平等三金剛大樂金剛三摩地，從定出已，說諸佛母大智多羅菩薩真言曰：

「唵(引)多(引)哩(引)(一) 咄多(引)哩(引)(二) 咄哩(引)娑嚩(二合引)賀(引)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)多(引)哩(引)(一) 咄多(引)哩(引)(二) 咄哩(引)娑嚩(二合引)賀(引)(三)」

爾時，諸佛及諸菩薩聞此真言，皆大歡喜，唯念大遍照金剛如來。「若人持誦此菩薩真言，能令世間一切有情而為僕從。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸佛及諸菩薩聞此真言，皆大歡喜，唯念大遍照金剛如來。「若人持誦此菩薩真言，能令世間一切有情而為僕從。」

爾時，世尊復入一切如來最上智三摩地，於定出已，從三金剛說此焰鬘得迦大忿怒明王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復入一切如來最上智三摩地，於定出已，從三金剛說此焰鬘得迦大忿怒明王真言曰：

「那莫悉底哩(三合)嚩日囉(二合引)𧹞(引)(一) 唵(引)朅朅(二) 佉(引)呬佉(引)呬(三) 薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合)(四) 薩埵那摩迦(五) 遏西母娑羅(六) 鉢囉輸播(引)舍賀悉多(二合)(七) 拶覩哩部(二合)惹(八) 拶覩哩目(二合)珂(九)殺吒左(二合)囉拏(十) 阿(引)誐蹉阿(引)誐蹉(十一) 薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合)鉢囉(二合)拏(引)鉢賀(引)哩拏(十二) 摩賀(引)尾覲曩(二合)伽(引)怛迦(十三) 尾訖哩(二合)跢(引)那那(十四) 薩哩嚩(二合)部(引)多嚩商羯囉(十五) 遏吒吒賀(引)娑那(引)禰儞(引)(十六) 咩(引)伽囉(二合)左哩摩(二合)儞嚩(引)娑那(十七) 酤嚕酤嚕(十八) 薩哩嚩(二合)羯哩摩(二合引)(十九) 親那親那(二十) 薩哩嚩(二合)滿怛囉(二合引)(二十一) 頻那頻那(二十二) 鉢囉母捺囉(二合引)(二十三) 阿(引)羯哩沙(二合)野(二十四) 阿(引)羯哩沙(二合)野(二十五) 薩哩嚩(二合)部(引)旦(引)儞哩摩(二合)他(二十六) 儞哩摩(二合)他(二十七) 薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合引)鉢囉(二合)吠(引)舍野(二十八) 鉢囉(二合)吠(引)舍野(二十九) 曼拏羅末𬽛(切身)(三十) 吠(引)嚩莎多𡁠(引)尾旦(引)多羯囉(三十一) 酤嚕酤嚕(三十二) 摩摩阿迦(引)哩焬(二合)賀那賀那(三十三) 捺賀捺賀(三十四) 鉢左鉢左(三十五)摩(引)尾藍末野(三十六) 摩(引)尾藍末野(三十七) 摩摩三摩野摩褥三摩(二合)囉(三十八) 吽(引)吽(引)發吒(半音)發吒(半音)(三十九) 塞怖(二合引)吒野(四十) 塞怖(二合引)吒野(四十一) 薩哩嚩(二合引)賒(引)波哩布囉哥(四十二) 呬(引)呬(引)婆誐鑁(引)(四十三) 緊唧囉(引)野西(四十四) 摩摩薩哩嚩(二合引)哩湯(二合)(四十五) 娑(引)達野娑嚩(二合引)賀(引)(四十六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那莫悉底哩(三合)嚩日囉(二合引)𧹞(引)(一) 唵(引)朅朅(二) 佉(引)呬佉(引)呬(三) 薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合)(四) 薩埵那摩迦(五) 遏西母娑羅(六) 鉢囉輸播(引)舍賀悉多(二合)(七) 拶覩哩部(二合)惹(八) 拶覩哩目(二合)珂(九)殺吒左(二合)囉拏(十) 阿(引)誐蹉阿(引)誐蹉(十一) 薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合)鉢囉(二合)拏(引)鉢賀(引)哩拏(十二) 摩賀(引)尾覲曩(二合)伽(引)怛迦(十三) 尾訖哩(二合)跢(引)那那(十四) 薩哩嚩(二合)部(引)多嚩商羯囉(十五) 遏吒吒賀(引)娑那(引)禰儞(引)(十六) 咩(引)伽囉(二合)左哩摩(二合)儞嚩(引)娑那(十七) 酤嚕酤嚕(十八) 薩哩嚩(二合)羯哩摩(二合引)(十九) 親那親那(二十) 薩哩嚩(二合)滿怛囉(二合引)(二十一) 頻那頻那(二十二) 鉢囉母捺囉(二合引)(二十三) 阿(引)羯哩沙(二合)野(二十四) 阿(引)羯哩沙(二合)野(二十五) 薩哩嚩(二合)部(引)旦(引)儞哩摩(二合)他(二十六) 儞哩摩(二合)他(二十七) 薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合引)鉢囉(二合)吠(引)舍野(二十八) 鉢囉(二合)吠(引)舍野(二十九) 曼拏羅末𬽛(切身)(三十) 吠(引)嚩莎多𡁠(引)尾旦(引)多羯囉(三十一) 酤嚕酤嚕(三十二) 摩摩阿迦(引)哩焬(二合)賀那賀那(三十三) 捺賀捺賀(三十四) 鉢左鉢左(三十五)摩(引)尾藍末野(三十六) 摩(引)尾藍末野(三十七) 摩摩三摩野摩褥三摩(二合)囉(三十八) 吽(引)吽(引)發吒(半音)發吒(半音)(三十九) 塞怖(二合引)吒野(四十) 塞怖(二合引)吒野(四十一) 薩哩嚩(二合引)賒(引)波哩布囉哥(四十二) 呬(引)呬(引)婆誐鑁(引)(四十三) 緊唧囉(引)野西(四十四) 摩摩薩哩嚩(二合引)哩湯(二合)(四十五) 娑(引)達野娑嚩(二合引)賀(引)(四十六)」

爾時，一切諸佛及十地菩薩聞此大智種變化明王真言已，歎未曾有，唯念大遍照金剛如來。「此出世大智神通變化焰鬘得迦忿怒明王，能降伏大惡眾生，若持誦人欲作降伏諸惡法，當用一髑髏，選擇不損壞無縫、兩耳相通圓滿者，或一縫至兩縫及耳不通者亦可作法，得此髑髏已，持誦人依法誦五如來及四親近菩薩真言加持，然後取惡人足下土，盛髑髏內，持誦人以足踏之，即誦焰鬘得迦明王真言，速得降伏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切諸佛及十地菩薩聞此大智種變化明王真言已，歎未曾有，唯念大遍照金剛如來。「此出世大智神通變化焰鬘得迦忿怒明王，能降伏大惡眾生，若持誦人欲作降伏諸惡法，當用一髑髏，選擇不損壞無縫、兩耳相通圓滿者，或一縫至兩縫及耳不通者亦可作法，得此髑髏已，持誦人依法誦五如來及四親近菩薩真言加持，然後取惡人足下土，盛髑髏內，持誦人以足踏之，即誦焰鬘得迦明王真言，速得降伏。」

爾時，世尊大遍照金剛如來復入大不空最勝金剛甘露忿怒金剛三摩地，出此定已，從三金剛說尾覲難得迦大忿怒明王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大遍照金剛如來復入大不空最勝金剛甘露忿怒金剛三摩地，出此定已，從三金剛說尾覲難得迦大忿怒明王真言曰：

「那莫三滿多沒馱(引)曩(引)(一) 那謨嚩日囉(二合)骨嚕(二合引)駄(引)野(二) 摩訶(引)能瑟吒嚕(二合引)咄羯(二合)吒(三) 陪囉嚩(引)野(四) 遏西母娑羅(五) 鉢囉輪播(引)舍賀娑多(二合引)野(六) 唵(引)阿蜜哩(二合)多軍拏里(七) 朅朅佉(引)呬佉(引)呬(八) 底瑟吒(二合)底瑟吒(二合引)(九) 滿馱滿馱(十) 賀那賀那(十一) 誐哩惹(二合)誐哩惹(二合)(十二) 尾娑怖(二合引)吒野(十三) 尾娑怖(二合引)吒野(十四) 薩哩嚩(二合)尾覲那(二合)尾那(引)野剛(引)(十五) 摩賀(引)誐拏鉢底(十六) 𡁠(引)尾旦(引)多羯囉(引)野(十七)吽(引)發吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)(十八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那莫三滿多沒馱(引)曩(引)(一) 那謨嚩日囉(二合)骨嚕(二合引)駄(引)野(二) 摩訶(引)能瑟吒嚕(二合引)咄羯(二合)吒(三) 陪囉嚩(引)野(四) 遏西母娑羅(五) 鉢囉輪播(引)舍賀娑多(二合引)野(六) 唵(引)阿蜜哩(二合)多軍拏里(七) 朅朅佉(引)呬佉(引)呬(八) 底瑟吒(二合)底瑟吒(二合引)(九) 滿馱滿馱(十) 賀那賀那(十一) 誐哩惹(二合)誐哩惹(二合)(十二) 尾娑怖(二合引)吒野(十三) 尾娑怖(二合引)吒野(十四) 薩哩嚩(二合)尾覲那(二合)尾那(引)野剛(引)(十五) 摩賀(引)誐拏鉢底(十六) 𡁠(引)尾旦(引)多羯囉(引)野(十七)吽(引)發吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)(十八)」

爾時，一切諸佛及大菩薩聞此大忿怒明王真言已，歎未曾有，一切魔眾悉皆驚怖，唯念大遍照金剛如來。「若持誦人欲作發遣諸惡魔法者，當取旋風所吹樹葉，於彼葉內畫明王輪，如是畫已，持誦者取惡魔足下土置於輪中，以足踏之，即誦明王真言，彼惡魔等速自遠離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切諸佛及大菩薩聞此大忿怒明王真言已，歎未曾有，一切魔眾悉皆驚怖，唯念大遍照金剛如來。「若持誦人欲作發遣諸惡魔法者，當取旋風所吹樹葉，於彼葉內畫明王輪，如是畫已，持誦者取惡魔足下土置於輪中，以足踏之，即誦明王真言，彼惡魔等速自遠離。」

爾時，大遍照金剛如來復入寶光變化大智金剛三摩地，出此定已，從三金剛說鉢囉研得迦忿怒明王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大遍照金剛如來復入寶光變化大智金剛三摩地，出此定已，從三金剛說鉢囉研得迦忿怒明王真言曰：

「那莫三滿多沒馱(引)曩(引)(一) 唵(引)𡁠那哩徵(知以反)(二) 吒吽(引)吽(引)發吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那莫三滿多沒馱(引)曩(引)(一) 唵(引)𡁠那哩徵(知以反)(二) 吒吽(引)吽(引)發吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)(三)」

爾時，諸佛及諸菩薩聞此明王真言已，歎未曾有，唯念大遍照金剛如來。「若人於此真言依法持誦，能降伏夜叉、羅剎、緊那羅部多娑健馱及宿曜等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸佛及諸菩薩聞此明王真言已，歎未曾有，唯念大遍照金剛如來。「若人於此真言依法持誦，能降伏夜叉、羅剎、緊那羅部多娑健馱及宿曜等。」

爾時，世尊復入甘露寶功德藏金剛三摩地，出此定已，從三金剛，說鉢訥鬘得迦忿怒明王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復入甘露寶功德藏金剛三摩地，出此定已，從三金剛，說鉢訥鬘得迦忿怒明王真言曰：

「那莫三滿多沒馱(引)曩(引)(一) 唵(引)吽(引)吽(引)吽(引)(二) 跢(引)嚕羅(三) 尾嚕羅(四) 薩哩嚩(二合)尾沙伽(引)怛哥(五) 入嚩(二合)里多尾塞普(二合)陵誐(六) 遏吒吒賀(引)娑計(引)薩哩(七) 薩吒(引)跓(引)波(八) 嚩日囉(二合)窟囉儞哩伽(二合引)多(九) 左里多嚩酥馱(引)怛羅(十) 儞濕嚩(二合引)娑(十一) 摩嚕覩(引)得叱(二合)鉢多(二合)(十二) 馱囉尼(引)達羅毘(引)沙拏(十三) 遏吒吒賀(引)娑(十四) 阿波哩彌多(十五) 末囉鉢囉(引)訖囉(二合)摩(十六) 阿(引)哩也(二合)毘多部多誐拏(十七) 沒𠆙(切身)沒𠆙(十八) 賀野仡哩(二合引)嚩(十九) 佉(引)那佉(引)那(二十) 鉢囉滿怛囉(二合引)(二十一) 親那親那(二十二) 悉提孕(二合)彌(引)禰舍(二十三) 阿(引)吠(引)舍野(二十四) 薩哩嚩(二合)入嚩(二合)囉(二十五) 必舍(引)左曩(引)(二十六) 薩哩嚩(二合)仡囉(二合)呬(引)數(二十七) 阿鉢囉(二合)底賀覩(引)婆嚩(二十八) 嚩日囉(二合)能瑟吒囉(三合)(二十九) 緊唧囉(引)野洗(三十) 壹難訥瑟吒(二合)仡囉(二合)賀(三十一) 訥瑟吒(二合)薩哩那(二合)嚩(引)(三十二) 突那突那(三十三) 摩他摩他(三十四) 摩吒摩吒(三十五) 播(引)吒播(引)吒(三十六) 播(引)吒野播(引)吒野(三十七) 滿馱滿馱(三十八) 沒馱達哩摩(二合)僧伽(三十九) 阿褥倪也(二合引)當羯哩莽(二合)(四十) 酤嚕尸(引)竭朗(二合)(四十一) 曷野仡哩(二合引)嚩(引)野發吒(半音)(四十二) 嚩日囉(二合引)野發吒(半音)(四十三) 嚩日囉(二合)誐(引)怛囉(二合引)野發吒(半音)(四十四) 嚩日囉(二合)儞(引)怛囉(二合引)野發吒(半音)(四十五) 嚩日囉(二合)能瑟吒囉(二合引)野發吒(半音)(四十六) 嚩日囉(二合)窟囉(引)野發吒(半音)(四十七) 嚩日囉(二合)窟囉儞哩伽(二合引)多那(引)野發吒(半音)(四十八) 鉢囉滿怛囉(二合)(四十九) 尾那(引)設那(引)野發吒(半音)(五十) 底𡃤(二合)路枳跋煬羯囉(引)野發吒(半音)(五十一) 薩哩嚩(二合)羯哩彌(二合)數(五十二) 阿鉢囉(二合)底賀多(引)野發吒(半音)(五十三) 嚩日囉(二合) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那莫三滿多沒馱(引)曩(引)(一) 唵(引)吽(引)吽(引)吽(引)(二) 跢(引)嚕羅(三) 尾嚕羅(四) 薩哩嚩(二合)尾沙伽(引)怛哥(五) 入嚩(二合)里多尾塞普(二合)陵誐(六) 遏吒吒賀(引)娑計(引)薩哩(七) 薩吒(引)跓(引)波(八) 嚩日囉(二合)窟囉儞哩伽(二合引)多(九) 左里多嚩酥馱(引)怛羅(十) 儞濕嚩(二合引)娑(十一) 摩嚕覩(引)得叱(二合)鉢多(二合)(十二) 馱囉尼(引)達羅毘(引)沙拏(十三) 遏吒吒賀(引)娑(十四) 阿波哩彌多(十五) 末囉鉢囉(引)訖囉(二合)摩(十六) 阿(引)哩也(二合)毘多部多誐拏(十七) 沒𠆙(切身)沒𠆙(十八) 賀野仡哩(二合引)嚩(十九) 佉(引)那佉(引)那(二十) 鉢囉滿怛囉(二合引)(二十一) 親那親那(二十二) 悉提孕(二合)彌(引)禰舍(二十三) 阿(引)吠(引)舍野(二十四) 薩哩嚩(二合)入嚩(二合)囉(二十五) 必舍(引)左曩(引)(二十六) 薩哩嚩(二合)仡囉(二合)呬(引)數(二十七) 阿鉢囉(二合)底賀覩(引)婆嚩(二十八) 嚩日囉(二合)能瑟吒囉(三合)(二十九) 緊唧囉(引)野洗(三十) 壹難訥瑟吒(二合)仡囉(二合)賀(三十一) 訥瑟吒(二合)薩哩那(二合)嚩(引)(三十二) 突那突那(三十三) 摩他摩他(三十四) 摩吒摩吒(三十五) 播(引)吒播(引)吒(三十六) 播(引)吒野播(引)吒野(三十七) 滿馱滿馱(三十八) 沒馱達哩摩(二合)僧伽(三十九) 阿褥倪也(二合引)當羯哩莽(二合)(四十) 酤嚕尸(引)竭朗(二合)(四十一) 曷野仡哩(二合引)嚩(引)野發吒(半音)(四十二) 嚩日囉(二合引)野發吒(半音)(四十三) 嚩日囉(二合)誐(引)怛囉(二合引)野發吒(半音)(四十四) 嚩日囉(二合)儞(引)怛囉(二合引)野發吒(半音)(四十五) 嚩日囉(二合)能瑟吒囉(二合引)野發吒(半音)(四十六) 嚩日囉(二合)窟囉(引)野發吒(半音)(四十七) 嚩日囉(二合)窟囉儞哩伽(二合引)多那(引)野發吒(半音)(四十八) 鉢囉滿怛囉(二合)(四十九) 尾那(引)設那(引)野發吒(半音)(五十) 底𡃤(二合)路枳跋煬羯囉(引)野發吒(半音)(五十一) 薩哩嚩(二合)羯哩彌(二合)數(五十二) 阿鉢囉(二合)底賀多(引)野發吒(半音)(五十三) 嚩日囉(二合)

酤羅(五十四) 怛囉(二合引)娑那羯囉(引)野發吒(半音)(五十五) 吽(引)吽(引)吽(引)(五十六) 發吒(半音)發吒(半音)發吒(半音)(五十七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 酤羅(五十四) 怛囉(二合引)娑那羯囉(引)野發吒(半音)(五十五) 吽(引)吽(引)吽(引)(五十六) 發吒(半音)發吒(半音)發吒(半音)(五十七)」

爾時，一切大眾聞此明王真言已，皆大怖畏，唯念大遍照金剛如來。「持誦人欲解除一切毒者，當依法想自手掌內有蓮華，復想蓮花中生於㰠字光明照曜，依忿怒明王三摩地觀想，能解除三界一切惡毒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切大眾聞此明王真言已，皆大怖畏，唯念大遍照金剛如來。「持誦人欲解除一切毒者，當依法想自手掌內有蓮華，復想蓮花中生於㰠字光明照曜，依忿怒明王三摩地觀想，能解除三界一切惡毒。」

爾時，世尊復入不空成就最上寶幢金剛三摩地，出此定已，從三金剛說儞羅難拏大忿怒明王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復入不空成就最上寶幢金剛三摩地，出此定已，從三金剛說儞羅難拏大忿怒明王真言曰：

「那莫三滿多沒馱(引)曩(引)(一) 唵(引)伊係曳(二合引)呬(二) 婆誐鑁(引)嚩日囉(二合)儞(引)羅難拏(三) 覩嚕覩嚕(四) 羅虎羅虎(五) 賀(引)賀(引)(六) 仵魯仵魯(七) 仵邏波野(八) 仵邏波野(九) 訖囉(二合)摩訖囉(二合)摩(十)婆誐鑁(引)(十一) 嚩(引)喻吠(引)詣(引)那(十二) 部(引)旦(引)尸竭朗(二合)(十三) 那賀那賀(十四) 那囉那囉(十五) 嚩賀嚩賀(十六) 鉢左鉢左(十七) 必吒必吒(十八) 播(引)吒野(十九) 播(引)吒野(二十) 末吒末吒(二十一) 末吒(引)鉢野(二十二)末吒(引)鉢野(二十三) 薩哩嚩(二合)羯哩摩(二合引)尼(二十四)親那親那(二十五) 頻那頻那(二十六) 薄叉薄叉(二十七) 彌(引)那末寫(二十八) 嚕提囉末寫(二十九) 彌(引)那末惹(三十) 嚕提囉必哩(二合)野(三十一) 伊係曳(二合引)呬婆誐鑁(引)(三十二) 薩哩嚩(二合)尾覲那(二合引)儞(三十三) 薩哩嚩(二合)尾𭔞(切身)儞(三十四) 薩哩嚩(二合)滿怛囉(二合引)尼(三十五) 薩哩嚩(二合)謨羅羯哩摩(二合引)尼(三十六) 薩哩嚩(二合)謨羅仡囉(二合)賀(引)(三十七) 賀那賀那(三十八) 伴惹伴惹(三十九) 摩哩那摩哩那(二合)(四十) 壹難彌(引)迦(引)哩煬(二合)(四十一) 娑(引)達野吽(引)(四十二) 儞(引)邏野(四十三) 儞(引)羅嚩日囉(二合)難拏(引)野(四十四) 覩嚕覩嚕(四十五) 尾覲那(二合)尾那(引)野剛(引)(四十六) 那(引)設迦(引)野(四十七) 虎嚕虎嚕(四十八) 禰(引)鉢多(二合)贊拏(引)野(四十九) 薩哩嚩(二合)設咄嚕(二合)𧹞(引)(五十) 紇哩(二合)那夜(引)儞賓拏野(五十一) 親那親那(五十二) 尾𭔞(切身引)那(引)砌(引)那哥吽(引五十三) 尾𭔞(切身引)襄(引)室瑟吒(二合)羯哩摩(二合)(五十四) 三摩(二合)囉三摩煬(五十五) 嚩日囉(二合)達囉嚩左曩(五十六)摩哩摩(二合引)尾儞訖哩(二合)怛野(五十七) 吽(引)吽(引)(五十八)賀那賀那(五十九) 那賀那賀(六十) 覩嚕覩嚕(六十一) 酤嚕酤嚕(六十二) 虎嚕虎嚕(六十三) 發吒(半音)吽(引)吽(引)(六十四) 訖哩(二合)旦(引)怛曳(引)(六十五) 禰(引)嚩哩始(六十六) 尾捺囉(二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那莫三滿多沒馱(引)曩(引)(一) 唵(引)伊係曳(二合引)呬(二) 婆誐鑁(引)嚩日囉(二合)儞(引)羅難拏(三) 覩嚕覩嚕(四) 羅虎羅虎(五) 賀(引)賀(引)(六) 仵魯仵魯(七) 仵邏波野(八) 仵邏波野(九) 訖囉(二合)摩訖囉(二合)摩(十)婆誐鑁(引)(十一) 嚩(引)喻吠(引)詣(引)那(十二) 部(引)旦(引)尸竭朗(二合)(十三) 那賀那賀(十四) 那囉那囉(十五) 嚩賀嚩賀(十六) 鉢左鉢左(十七) 必吒必吒(十八) 播(引)吒野(十九) 播(引)吒野(二十) 末吒末吒(二十一) 末吒(引)鉢野(二十二)末吒(引)鉢野(二十三) 薩哩嚩(二合)羯哩摩(二合引)尼(二十四)親那親那(二十五) 頻那頻那(二十六) 薄叉薄叉(二十七) 彌(引)那末寫(二十八) 嚕提囉末寫(二十九) 彌(引)那末惹(三十) 嚕提囉必哩(二合)野(三十一) 伊係曳(二合引)呬婆誐鑁(引)(三十二) 薩哩嚩(二合)尾覲那(二合引)儞(三十三) 薩哩嚩(二合)尾𭔞(切身)儞(三十四) 薩哩嚩(二合)滿怛囉(二合引)尼(三十五) 薩哩嚩(二合)謨羅羯哩摩(二合引)尼(三十六) 薩哩嚩(二合)謨羅仡囉(二合)賀(引)(三十七) 賀那賀那(三十八) 伴惹伴惹(三十九) 摩哩那摩哩那(二合)(四十) 壹難彌(引)迦(引)哩煬(二合)(四十一) 娑(引)達野吽(引)(四十二) 儞(引)邏野(四十三) 儞(引)羅嚩日囉(二合)難拏(引)野(四十四) 覩嚕覩嚕(四十五) 尾覲那(二合)尾那(引)野剛(引)(四十六) 那(引)設迦(引)野(四十七) 虎嚕虎嚕(四十八) 禰(引)鉢多(二合)贊拏(引)野(四十九) 薩哩嚩(二合)設咄嚕(二合)𧹞(引)(五十) 紇哩(二合)那夜(引)儞賓拏野(五十一) 親那親那(五十二) 尾𭔞(切身引)那(引)砌(引)那哥吽(引五十三) 尾𭔞(切身引)襄(引)室瑟吒(二合)羯哩摩(二合)(五十四) 三摩(二合)囉三摩煬(五十五) 嚩日囉(二合)達囉嚩左曩(五十六)摩哩摩(二合引)尾儞訖哩(二合)怛野(五十七) 吽(引)吽(引)(五十八)賀那賀那(五十九) 那賀那賀(六十) 覩嚕覩嚕(六十一) 酤嚕酤嚕(六十二) 虎嚕虎嚕(六十三) 發吒(半音)吽(引)吽(引)(六十四) 訖哩(二合)旦(引)怛曳(引)(六十五) 禰(引)嚩哩始(六十六) 尾捺囉(二

合)鉢迦(引)野(六十七) 賀那賀那(六十八) 嚩日囉(二合)難尼(引)那娑嚩(二合引)賀(引)(六十九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合)鉢迦(引)野(六十七) 賀那賀那(六十八) 嚩日囉(二合)難尼(引)那娑嚩(二合引)賀(引)(六十九)」

爾時，世尊說此大忿怒明王真言已，所有一切佛剎悉皆震動，一切魔眾悉皆驚怖，唯念大遍照金剛如來。「若持誦人欲除諸魔者，當依法誦此真言八百遍及結本印，能除一切魔者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此大忿怒明王真言已，所有一切佛剎悉皆震動，一切魔眾悉皆驚怖，唯念大遍照金剛如來。「若持誦人欲除諸魔者，當依法誦此真言八百遍及結本印，能除一切魔者。」

爾時，世尊大遍照金剛如來，復入普遍變化裝嚴金剛三摩地，出此定已，從三金剛說大力忿怒明王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大遍照金剛如來，復入普遍變化裝嚴金剛三摩地，出此定已，從三金剛說大力忿怒明王真言曰：

「那莫三滿多沒馱(引)曩(引)(一) 唵(引)吽(引)吽(引)吽(引)(二)發吒(半音)發吒(半音)發吒(半音)(三) 唵(引)唵(引)沃仡囉(二合)輸(引)羅播(引)尼(四) 吽(引)吽(引)發吒(半音)發吒(半音)(五) 唵(引)𡁠踰(二合引)底儞哩那(二合引)那(六) 吽(引)吽(引)吽(引)(七) 發吒(半音)發吒(半音)發吒(半音)(八) 摩賀(引)末邏(引)野娑嚩(二合引)賀(引)(九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那莫三滿多沒馱(引)曩(引)(一) 唵(引)吽(引)吽(引)吽(引)(二)發吒(半音)發吒(半音)發吒(半音)(三) 唵(引)唵(引)沃仡囉(二合)輸(引)羅播(引)尼(四) 吽(引)吽(引)發吒(半音)發吒(半音)(五) 唵(引)𡁠踰(二合引)底儞哩那(二合引)那(六) 吽(引)吽(引)吽(引)(七) 發吒(半音)發吒(半音)發吒(半音)(八) 摩賀(引)末邏(引)野娑嚩(二合引)賀(引)(九)」

爾時，一切魔眾聞此大力忿怒明王真言已，皆大驚怖，唯念大遍照金剛如來。「若復有人於此真言印相依法持誦者，是人能作一切成就法及能降雨亦能止雨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切魔眾聞此大力忿怒明王真言已，皆大驚怖，唯念大遍照金剛如來。「若復有人於此真言印相依法持誦者，是人能作一切成就法及能降雨亦能止雨。」

爾時，世尊復入普遍熾盛金剛三摩地，出此定已，從三金剛說吒枳忿怒明王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復入普遍熾盛金剛三摩地，出此定已，從三金剛說吒枳忿怒明王真言曰：

「那莫三滿多沒馱(引)曩(引)(一) 唵吒枳(二) 吽(引)𠺁(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那莫三滿多沒馱(引)曩(引)(一) 唵吒枳(二) 吽(引)𠺁(三)」

爾時，一切諸佛及諸菩薩聞此明王真言已，歎未曾有，一切魔眾悉皆驚怖迷悶躄地。「若持誦人欲作降伏法者，當依羯磨法作魔形像以足踏之，現忿怒相當結本印誦此真言，即得降伏一切魔眾，亦能解除他呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切諸佛及諸菩薩聞此明王真言已，歎未曾有，一切魔眾悉皆驚怖迷悶躄地。「若持誦人欲作降伏法者，當依羯磨法作魔形像以足踏之，現忿怒相當結本印誦此真言，即得降伏一切魔眾，亦能解除他呪。」

爾時，世尊復入利金剛熾盛光明金剛三摩地，出此定已，從三金剛說不動尊大忿怒明王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復入利金剛熾盛光明金剛三摩地，出此定已，從三金剛說不動尊大忿怒明王真言曰：

「那莫三滿多沒馱(引)曩(引)(一) 唵(引)阿左羅際(引)吒(二) 哥(引)拏拏(三) 拏吒拏吒(四) 謨(引)吒謨(引)吒(五) 末吒末吒(六) 怛吒怛吒(七) 底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)(八)阿(引)尾設阿(引)尾設(九) 摩賀(引)滿多波(引)羅(十) 度那度那(十一) 底尼底尼(十二) 珂那珂那(十三) 尾朅曩(二合引)摩(引)囉野(十四) 摩(引)囉野(十五) 訥瑟鵮(二合引)婆叉野(十六) 婆叉野(十七) 薩哩鑁(二合)酤嚕酤嚕(十八) 枳哩枳哩(十九) 摩賀(引)尾沙摩嚩日囉(二合)(二十)塞怖(二合引)吒野(二十一) 塞怖(二合引)吒野(二十二) 吽(引)吽(引)吽(引)(二十三) 怛哩(二合)末里多囕誐難多哥(二十四) 盎(引)盎(引)盎(引)(二十五) 㰠(呼郎切下同)㰠㰠(二十六) 阿左羅際吒(二十七)塞怖(二合)吒野塞怖(二合)吒野(二十八) 吽(引)阿三滿底哥怛囉(二合)吒(二十九) 摩賀(引)末羅舍(引)多野(三十)三摩羊(三十一) 莽(引)怛囕(二合引)㰠(引)曩(引)(三十二) 輸迭覩嚕哥(三十三) 窣覩(二合)設覩嚩日哩(二合)(三十四) 那謨窣覩(二合)阿鉢囉(二合)底曷多嚩哩(引)毘藥(二合)(三十五)入嚩(二合引)邏野怛囉(二合引)吒(三十六) 阿薩賀那莫娑嚩(二合引)賀(引)(三十七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那莫三滿多沒馱(引)曩(引)(一) 唵(引)阿左羅際(引)吒(二) 哥(引)拏拏(三) 拏吒拏吒(四) 謨(引)吒謨(引)吒(五) 末吒末吒(六) 怛吒怛吒(七) 底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)(八)阿(引)尾設阿(引)尾設(九) 摩賀(引)滿多波(引)羅(十) 度那度那(十一) 底尼底尼(十二) 珂那珂那(十三) 尾朅曩(二合引)摩(引)囉野(十四) 摩(引)囉野(十五) 訥瑟鵮(二合引)婆叉野(十六) 婆叉野(十七) 薩哩鑁(二合)酤嚕酤嚕(十八) 枳哩枳哩(十九) 摩賀(引)尾沙摩嚩日囉(二合)(二十)塞怖(二合引)吒野(二十一) 塞怖(二合引)吒野(二十二) 吽(引)吽(引)吽(引)(二十三) 怛哩(二合)末里多囕誐難多哥(二十四) 盎(引)盎(引)盎(引)(二十五) 㰠(呼郎切下同)㰠㰠(二十六) 阿左羅際吒(二十七)塞怖(二合)吒野塞怖(二合)吒野(二十八) 吽(引)阿三滿底哥怛囉(二合)吒(二十九) 摩賀(引)末羅舍(引)多野(三十)三摩羊(三十一) 莽(引)怛囕(二合引)㰠(引)曩(引)(三十二) 輸迭覩嚕哥(三十三) 窣覩(二合)設覩嚩日哩(二合)(三十四) 那謨窣覩(二合)阿鉢囉(二合)底曷多嚩哩(引)毘藥(二合)(三十五)入嚩(二合引)邏野怛囉(二合引)吒(三十六) 阿薩賀那莫娑嚩(二合引)賀(引)(三十七)」

爾時，一切天龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽及諸魔軍等，悉皆驚怖迷悶躄地，身如火燃受大苦惱，唯念大遍照金剛如來。「若人依法持誦此明王真言，能鉤召諸童女及成就種種所欲之事，而此明王即是遍照如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切天龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽及諸魔軍等，悉皆驚怖迷悶躄地，身如火燃受大苦惱，唯念大遍照金剛如來。「若人依法持誦此明王真言，能鉤召諸童女及成就種種所欲之事，而此明王即是遍照如來。」

爾時，世尊復入大威力熾盛光明三身金剛智金剛三摩地，出此定已，說降伏三界忿怒明王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復入大威力熾盛光明三身金剛智金剛三摩地，出此定已，說降伏三界忿怒明王真言曰：

「唵(引)遜婆儞遜婆吽(引)(一) 仡哩(二合)賀拏(二合)仡哩(二合)賀拏(二合)吽(引)(二) 仡哩(二合)賀拏(二合)播野仡哩(二合)賀拏(二合)播野吽(引)(三) 阿(引)那野呼婆誐鑁(引)(四) 尾𭔞(切身引)囉(引)惹吽(引)發吒(半音)(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)遜婆儞遜婆吽(引)(一) 仡哩(二合)賀拏(二合)仡哩(二合)賀拏(二合)吽(引)(二) 仡哩(二合)賀拏(二合)播野仡哩(二合)賀拏(二合)播野吽(引)(三) 阿(引)那野呼婆誐鑁(引)(四) 尾𭔞(切身引)囉(引)惹吽(引)發吒(半音)(五)」

爾時，一切天人聞此明王真言已，心生驚怖迷悶躄地，唯念大遍照金剛如來。「若人依法持誦此明王真言及觀想羂索金剛鉤，能鉤一切天女，此法於鉤召法中最上最尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切天人聞此明王真言已，心生驚怖迷悶躄地，唯念大遍照金剛如來。「若人依法持誦此明王真言及觀想羂索金剛鉤，能鉤一切天女，此法於鉤召法中最上最尊。」

爾時，世尊復入大智變化大精進金剛三摩地，出此定已，思念最上菩提所生三身諸佛，現大神通化佛如雲。時，諸化佛各各手執羂索及金剛杵、金剛鉤等。「此法能請召一切佛，況諸菩薩。時，阿闍梨想自本身即真言相，此真言相即真實智，此智即是大遍照金剛如來於月輪上結跏趺坐，身如月色，相好圓滿，如是依法觀想持誦，悉能請召諸佛菩薩。若欲鉤召一切童女及阿修羅女等，當稱本名決定速來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復入大智變化大精進金剛三摩地，出此定已，思念最上菩提所生三身諸佛，現大神通化佛如雲。時，諸化佛各各手執羂索及金剛杵、金剛鉤等。「此法能請召一切佛，況諸菩薩。時，阿闍梨想自本身即真言相，此真言相即真實智，此智即是大遍照金剛如來於月輪上結跏趺坐，身如月色，相好圓滿，如是依法觀想持誦，悉能請召諸佛菩薩。若欲鉤召一切童女及阿修羅女等，當稱本名決定速來。

「復說三金剛所生嚩日囉(二合)播多羅明王鉤召法。此明王能擁護下方世界，手持三叉金剛杵羂索鉤等，能降伏阿修羅，能鉤召一切眾生。若持誦人欲作鉤召法者，當用朱砂或白石或雌黃，日初出時向日而坐，先觀想大遍照金剛如來，次想妙吉祥菩薩，次想焰鬘得迦大明王，手持金剛鉤，遍身光明，現大忿怒相已，即誦明王真言，加持朱砂等藥，書所鉤者名，乃至龍女、夜叉女及那羅延天、大自在天等，皆生驚怖速來現前。若不依法觀想，持誦鉤召之法終不得成，若依此教法持誦者，所欲之事必得成就。」而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說三金剛所生嚩日囉(二合)播多羅明王鉤召法。此明王能擁護下方世界，手持三叉金剛杵羂索鉤等，能降伏阿修羅，能鉤召一切眾生。若持誦人欲作鉤召法者，當用朱砂或白石或雌黃，日初出時向日而坐，先觀想大遍照金剛如來，次想妙吉祥菩薩，次想焰鬘得迦大明王，手持金剛鉤，遍身光明，現大忿怒相已，即誦明王真言，加持朱砂等藥，書所鉤者名，乃至龍女、夜叉女及那羅延天、大自在天等，皆生驚怖速來現前。若不依法觀想，持誦鉤召之法終不得成，若依此教法持誦者，所欲之事必得成就。」而說頌曰：

「金剛薩埵大菩薩， 善能圓滿金剛心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛薩埵大菩薩， 善能圓滿金剛心，

依法持誦若相續， 所作之事皆成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依法持誦若相續， 所作之事皆成就。」

爾時，世尊復入大智變化金剛三摩地，出此定已，從三金剛說大忿怒金剛菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復入大智變化金剛三摩地，出此定已，從三金剛說大忿怒金剛菩薩真言曰：

「唵(引)輸(引)里儞娑嚩(二合引)賀(引)(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)輸(引)里儞娑嚩(二合引)賀(引)(一)」

爾時，一切龍女聞此真言已，悉皆驚怖，身如火燃，唯念大遍照金剛如來。「此大菩薩真言，若依法觀想持誦，能鉤一切龍及諸龍女，端正裝嚴悉來現前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切龍女聞此真言已，悉皆驚怖，身如火燃，唯念大遍照金剛如來。「此大菩薩真言，若依法觀想持誦，能鉤一切龍及諸龍女，端正裝嚴悉來現前。」

爾時，世尊復入等虛空大海變化神通三昧三摩地，出此定已，從三金剛說大尊那菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復入等虛空大海變化神通三昧三摩地，出此定已，從三金剛說大尊那菩薩真言曰：

「那莫颯鉢多(二合引)曩(引)(一) 三藐訖三(二合)沒馱(引)酤(引)致(引)曩(引)(二) 怛𭔞(切身)他(引)(三) 唵(引)左隷(引)祖隷(引)尊禰(引)娑嚩(二合引)賀(引)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那莫颯鉢多(二合引)曩(引)(一) 三藐訖三(二合)沒馱(引)酤(引)致(引)曩(引)(二) 怛𭔞(切身)他(引)(三) 唵(引)左隷(引)祖隷(引)尊禰(引)娑嚩(二合引)賀(引)(四)」

爾時，世尊說此尊那菩薩真言已，諸佛剎土悉皆震動，諸大菩薩悉出三摩地，一切魔眾及諸夜叉、阿修羅女等，心生驚怖受大苦惱如火燃身，唯念大遍照金剛如來。「此菩薩真言，若復有人依法觀想志心持誦，一切所求悉得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此尊那菩薩真言已，諸佛剎土悉皆震動，諸大菩薩悉出三摩地，一切魔眾及諸夜叉、阿修羅女等，心生驚怖受大苦惱如火燃身，唯念大遍照金剛如來。「此菩薩真言，若復有人依法觀想志心持誦，一切所求悉得成就。」

爾時，世尊復入虛空藏最勝金剛三摩地，出此定已，從三金剛說大法甘露顰眉菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復入虛空藏最勝金剛三摩地，出此定已，從三金剛說大法甘露顰眉菩薩真言曰：

「唵(引)跋野那(引)設儞(一) 怛囉(二合引)娑儞(二) 怛囉(二合引)娑野(三) 怛囉(二合引)娑野(四) 勃哩(二合)酤致怛致(五)吠(引)囉致(六) 稅(引)帝(引)(七) 稅多惹致儞娑嚩(二合引)賀(引)(八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)跋野那(引)設儞(一) 怛囉(二合引)娑儞(二) 怛囉(二合引)娑野(三) 怛囉(二合引)娑野(四) 勃哩(二合)酤致怛致(五)吠(引)囉致(六) 稅(引)帝(引)(七) 稅多惹致儞娑嚩(二合引)賀(引)(八)」

爾時，一切持明天及諸天等，聞此大菩薩真言已，悉皆驚怖身心顫掉，一切諸魔恐怖馳走，唯念大遍照金剛如來。「此之真言若依法持誦，亦能鉤召大威力諸龍及龍女、阿修羅及阿修羅女、夜叉及夜叉女等悉來現前。若持誦一俱胝，能降諸魔及善作一切成就法。若復有人毀謗阿闍梨及毀謗大乘經典、及至祕密真言等，於此最勝法而作持誦者，是人當被惡魔作諸障難，法不成就復自破壞。若人信重師法如佛，觀想一切眾生而行利樂者，是人所作所求一切成就，而復不久證大菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切持明天及諸天等，聞此大菩薩真言已，悉皆驚怖身心顫掉，一切諸魔恐怖馳走，唯念大遍照金剛如來。「此之真言若依法持誦，亦能鉤召大威力諸龍及龍女、阿修羅及阿修羅女、夜叉及夜叉女等悉來現前。若持誦一俱胝，能降諸魔及善作一切成就法。若復有人毀謗阿闍梨及毀謗大乘經典、及至祕密真言等，於此最勝法而作持誦者，是人當被惡魔作諸障難，法不成就復自破壞。若人信重師法如佛，觀想一切眾生而行利樂者，是人所作所求一切成就，而復不久證大菩提。

「復說成就法。若持誦人欲作降伏法者，當用嚕地囉染衣，著此衣已，觀想本身即是明王，作忿怒相以二足踏魔形像，持誦明王真言，彼魔不久即自然除滅。或用娑里羅染衣，如前觀想明王，作忿怒相以足踏魔，持誦真言，彼魔亦自除滅。或用泯母怛囉(二合)染衣，如前依法觀想，持誦真言踏於魔像，亦令除滅。或用跋三摩染衣，如前作大忿怒相，持誦真言一千遍，彼諸魔等悉皆除滅。若持誦者善了印相儀則，如前依法觀想持誦，乃至三界有情悉能降伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說成就法。若持誦人欲作降伏法者，當用嚕地囉染衣，著此衣已，觀想本身即是明王，作忿怒相以二足踏魔形像，持誦明王真言，彼魔不久即自然除滅。或用娑里羅染衣，如前觀想明王，作忿怒相以足踏魔，持誦真言，彼魔亦自除滅。或用泯母怛囉(二合)染衣，如前依法觀想，持誦真言踏於魔像，亦令除滅。或用跋三摩染衣，如前作大忿怒相，持誦真言一千遍，彼諸魔等悉皆除滅。若持誦者善了印相儀則，如前依法觀想持誦，乃至三界有情悉能降伏。

「復次說持誦處所。謂七母居處或尸陀林中，或空舍內或天尊獨居處，或一大樹下或四衢道中，選擇如是之地當作降伏法，持誦者先用人骨長八指者為橛，取彼降伏人足下土作彼形像，誦根本真言八百遍加持橛已，釘於彼像。然後持此形像，往彼人舍門外密埋地內，經半月間速來降伏，若不降伏速自破壞，此不可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次說持誦處所。謂七母居處或尸陀林中，或空舍內或天尊獨居處，或一大樹下或四衢道中，選擇如是之地當作降伏法，持誦者先用人骨長八指者為橛，取彼降伏人足下土作彼形像，誦根本真言八百遍加持橛已，釘於彼像。然後持此形像，往彼人舍門外密埋地內，經半月間速來降伏，若不降伏速自破壞，此不可解。

「復次成就法。持誦者先用一髑髏無損壞圓滿者，於髑髏內而書真言，依法加持已，如前於降伏人舍門外密埋或聚落中亦得，速能發遣彼降伏人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法。持誦者先用一髑髏無損壞圓滿者，於髑髏內而書真言，依法加持已，如前於降伏人舍門外密埋或聚落中亦得，速能發遣彼降伏人。

「復次成就法。持誦者用貝多葉或樺皮或匹帛上，書於真言如前儀法，於彼人舍門外密埋，速得降伏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法。持誦者用貝多葉或樺皮或匹帛上，書於真言如前儀法，於彼人舍門外密埋，速得降伏。」

爾時，世尊大遍照金剛如來說此降伏法已，復入一切如來三金剛橛大智金剛三摩地，出此定已，從身、口、意三金剛說一切三界大智橛真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大遍照金剛如來說此降伏法已，復入一切如來三金剛橛大智金剛三摩地，出此定已，從身、口、意三金剛說一切三界大智橛真言曰：

「唵(引)朅朅(一) 朅(引)怛野朅(引)怛野(二) 薩哩嚩(二合)訥瑟鵮(二合引)發吒(半音)(三) 計(引)羅野(四) 計(引)羅野(五)薩哩嚩(二合)播邦(引)發吒(半音)(六) 吽(引)吽(引)(七) 嚩日囉(二合)計(引)羅(八) 嚩日囉(二合)達嚕(引)倪也(二合引)波野底(九) 哥(引)野嚩(引)骨唧(二合)多(十) 嚩日囉(二合)計(引)羅野(十一) 吽(引)發吒(半音)(十二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)朅朅(一) 朅(引)怛野朅(引)怛野(二) 薩哩嚩(二合)訥瑟鵮(二合引)發吒(半音)(三) 計(引)羅野(四) 計(引)羅野(五)薩哩嚩(二合)播邦(引)發吒(半音)(六) 吽(引)吽(引)(七) 嚩日囉(二合)計(引)羅(八) 嚩日囉(二合)達嚕(引)倪也(二合引)波野底(九) 哥(引)野嚩(引)骨唧(二合)多(十) 嚩日囉(二合)計(引)羅野(十一) 吽(引)發吒(半音)(十二)」

爾時，一切諸佛及諸菩薩聞此真言已，歎未曾有，唯念大遍照金剛如來。「此真言能除一切魔，時持誦人欲作法者，當用人骨為橛，或佉禰囉木或鐵等可得為橛，橛既成就，當用印相，所謂大遍照金剛如來根本印，或寶生佛印、或焰鬘得迦明王印、或吒枳明王印及大力明王印等，然後觀想金剛薩埵菩薩遍身光明，即作除魔法。持誦者依金剛薩埵菩薩儀，想彼魔身從頂至足遍身釘金剛橛，乃至滿虛空界皆是金剛橛，如是依法觀想持誦三業相應，此金剛薩埵大菩薩能釘一切魔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切諸佛及諸菩薩聞此真言已，歎未曾有，唯念大遍照金剛如來。「此真言能除一切魔，時持誦人欲作法者，當用人骨為橛，或佉禰囉木或鐵等可得為橛，橛既成就，當用印相，所謂大遍照金剛如來根本印，或寶生佛印、或焰鬘得迦明王印、或吒枳明王印及大力明王印等，然後觀想金剛薩埵菩薩遍身光明，即作除魔法。持誦者依金剛薩埵菩薩儀，想彼魔身從頂至足遍身釘金剛橛，乃至滿虛空界皆是金剛橛，如是依法觀想持誦三業相應，此金剛薩埵大菩薩能釘一切魔。」

爾時，世尊大遍照金剛如來，復入身智變化金剛三摩地，出此定已，從身、口、意說身金剛三昧無二真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大遍照金剛如來，復入身智變化金剛三摩地，出此定已，從身、口、意說身金剛三昧無二真言曰：

「唵(引)親那親那(一) 賀那賀那(二) 那賀那賀(三) 儞(引)鉢多(二合)嚩日囉(二合)作訖囉(二合)(四) 吽(引)發吒(半音)(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)親那親那(一) 賀那賀那(二) 那賀那賀(三) 儞(引)鉢多(二合)嚩日囉(二合)作訖囉(二合)(四) 吽(引)發吒(半音)(五)」

「時，阿闍梨作金剛印，觀想遍照佛，復想此真言如金剛橛，作釘橛勢，作法之間乃至諸佛皆出禪定歎未曾有，一切魔眾悉皆降伏，若不依此當即破壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，阿闍梨作金剛印，觀想遍照佛，復想此真言如金剛橛，作釘橛勢，作法之間乃至諸佛皆出禪定歎未曾有，一切魔眾悉皆降伏，若不依此當即破壞。」

爾時，世尊大遍照金剛如來，復入大心大智金剛變化金剛三摩地，出此定已，從身、口、意三金剛說大忿怒橛真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大遍照金剛如來，復入大心大智金剛變化金剛三摩地，出此定已，從身、口、意三金剛說大忿怒橛真言曰：

「唵(引)嚩日囉(二合)囉惹吽(引)(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)囉惹吽(引)(一)」

「時，阿闍梨誦此真言已，想五股金剛杵遍滿虛空，以此真言力降伏諸魔，復想作釘橛勢，釘橛之間一切魔眾悉皆降伏，若不依此法當即身壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，阿闍梨誦此真言已，想五股金剛杵遍滿虛空，以此真言力降伏諸魔，復想作釘橛勢，釘橛之間一切魔眾悉皆降伏，若不依此法當即身壞。」

爾時，世尊大遍照金剛如來，復入無量壽語三昧變化金剛三摩地，出此定已，從身、口、意三昧說此釘橛真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大遍照金剛如來，復入無量壽語三昧變化金剛三摩地，出此定已，從身、口、意三昧說此釘橛真言曰：

「唵(引)紇哩(二合引)(一) 唵(引)部哩普(二合)嚩(入)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)紇哩(二合引)(一) 唵(引)部哩普(二合)嚩(入)(二)」

「時，阿闍梨誦此真言已，觀想蓮華印光明熾盛，以真言印相降伏魔冤，想如釘橛勢，如是依法持誦，一切魔眾悉皆降伏，若不依法必得除滅。此真實金剛橛，假使滿虛空皆是諸魔冤，悉能釘之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，阿闍梨誦此真言已，觀想蓮華印光明熾盛，以真言印相降伏魔冤，想如釘橛勢，如是依法持誦，一切魔眾悉皆降伏，若不依法必得除滅。此真實金剛橛，假使滿虛空皆是諸魔冤，悉能釘之。」

爾時，大遍照金剛如來說此祕密觀想釘橛之法，彼如來善利眾生心大歡喜而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大遍照金剛如來說此祕密觀想釘橛之法，彼如來善利眾生心大歡喜而說頌曰：

「祕密妙法第一義， 總攝甚深真實理， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「祕密妙法第一義， 總攝甚深真實理，

最上難思寂靜句， 是即金剛大智橛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最上難思寂靜句， 是即金剛大智橛。

善釘一切邪魔呪， 乃至不受佛勅者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善釘一切邪魔呪， 乃至不受佛勅者，

如是諸佛釘橛法， 皆從真實妙智生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸佛釘橛法， 皆從真實妙智生。」

爾時，世尊大遍照金剛如來說此頌已，復入一切微妙字金剛三摩地，出此定已，說日前菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大遍照金剛如來說此頌已，復入一切微妙字金剛三摩地，出此定已，說日前菩薩真言曰：

「唵(引)摩(引)哩(引)唧曳(二合引)(一) 禰(引)嚩多(引)曳娑嚩(二合引)賀(引)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)哩(引)唧曳(二合引)(一) 禰(引)嚩多(引)曳娑嚩(二合引)賀(引)(二)」

爾時，一切佛及諸菩薩聞此真言，悉皆歡喜。「此真言法能作一切事、能除冤賊難，若人依法受持，於道路行，一切諸惡不能得便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切佛及諸菩薩聞此真言，悉皆歡喜。「此真言法能作一切事、能除冤賊難，若人依法受持，於道路行，一切諸惡不能得便。」

爾時，世尊大遍照金剛如來復入降諸惡魔善度一切眾生大智力最勝金剛三摩地，出此定已，說降伏大千界菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大遍照金剛如來復入降諸惡魔善度一切眾生大智力最勝金剛三摩地，出此定已，說降伏大千界菩薩真言曰：

「唵(引)摩賀(引)薩賀娑囉(二合)鉢囉(二合)末哩那(二合)儞(引)(一) 嚩囉悉地那(引)曳計(二) 摩尼嚩日哩(二合引)(三)吽(引)發吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩賀(引)薩賀娑囉(二合)鉢囉(二合)末哩那(二合)儞(引)(一) 嚩囉悉地那(引)曳計(二) 摩尼嚩日哩(二合引)(三)吽(引)發吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)(四)」

爾時，世尊說此真言已，一切佛剎悉皆震動，一切菩薩悉出禪定，一切諸魔悉皆驚怖，受大苦惱如火燃身，而白佛言：「我等諸魔以真言大威力故，悉受苦惱。從今已後所在之處，若有持誦此真言者，誓不於彼為其魔難，長作擁護令增壽命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此真言已，一切佛剎悉皆震動，一切菩薩悉出禪定，一切諸魔悉皆驚怖，受大苦惱如火燃身，而白佛言：「我等諸魔以真言大威力故，悉受苦惱。從今已後所在之處，若有持誦此真言者，誓不於彼為其魔難，長作擁護令增壽命。」

爾時，世尊復入救帝釋降伏大力阿修羅最勝三摩地，出此定已，說最上寶幢陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復入救帝釋降伏大力阿修羅最勝三摩地，出此定已，說最上寶幢陀羅尼曰：

「唵(引)婆誐嚩底(一) 特嚩(二合)惹(引)仡囉(二合)計(引)喻哩(二) 鉢囉塞𭔞(切身下同)尾特網(二合)薩那羯哩(三) 莎塞𭔞(切身)鉢哩播(引)羅儞(四) 烏勒哥(二合)目契(五) 朅朅(六) 佉(引)呬佉(引)呬(七) 鉢囉塞(引)𭔞(切身)(八) 阿難多部𡁠(引)那(九) 阿難多目契那(十) 鉢囉(二合)賀囉(十一) 鉢囉(二合)賀囉(十二) 吽(引)發吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)(十三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)婆誐嚩底(一) 特嚩(二合)惹(引)仡囉(二合)計(引)喻哩(二) 鉢囉塞𭔞(切身下同)尾特網(二合)薩那羯哩(三) 莎塞𭔞(切身)鉢哩播(引)羅儞(四) 烏勒哥(二合)目契(五) 朅朅(六) 佉(引)呬佉(引)呬(七) 鉢囉塞(引)𭔞(切身)(八) 阿難多部𡁠(引)那(九) 阿難多目契那(十) 鉢囉(二合)賀囉(十一) 鉢囉(二合)賀囉(十二) 吽(引)發吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)(十三)」

爾時，世尊說此大寶幢陀羅尼已，所有佛剎悉皆震動，諸大菩薩悉出禪定，一切夜叉、羅剎及諸魔眾受大苦惱，唯念大遍照如來，俱白佛言：「世尊！我等魔眾以大明力故，受大苦惱如火燃身，從今已後受佛三昧，願作一切勝善之事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此大寶幢陀羅尼已，所有佛剎悉皆震動，諸大菩薩悉出禪定，一切夜叉、羅剎及諸魔眾受大苦惱，唯念大遍照如來，俱白佛言：「世尊！我等魔眾以大明力故，受大苦惱如火燃身，從今已後受佛三昧，願作一切勝善之事。」

爾時，世尊大遍照金剛如來復入安隱一切胎藏變化金剛三摩地，出此定已，說大隨求菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大遍照金剛如來復入安隱一切胎藏變化金剛三摩地，出此定已，說大隨求菩薩真言曰：

「唵(引)摩尼達哩(引)(一) 嚩日哩(二合)尼(二) 摩賀(引)鉢囉(二合)底薩哩(引)娑嚩(二合引)賀(引)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩尼達哩(引)(一) 嚩日哩(二合)尼(二) 摩賀(引)鉢囉(二合)底薩哩(引)娑嚩(二合引)賀(引)(三)」

爾時，世尊說此真言已，所有一切大惡魔冤及諸大力鬼神等，常於人間侵害有情、食彼胎子者，聞此大明，悉皆驚怖如火燃身，往詣佛所悉皆禮足，白佛言：「世尊！我等諸魔受佛三昧，從今已後不害眾生、不食胎子，擁護有情為作安隱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此真言已，所有一切大惡魔冤及諸大力鬼神等，常於人間侵害有情、食彼胎子者，聞此大明，悉皆驚怖如火燃身，往詣佛所悉皆禮足，白佛言：「世尊！我等諸魔受佛三昧，從今已後不害眾生、不食胎子，擁護有情為作安隱。」

爾時，世尊大遍照金剛如來復入持世大智金剛三摩地，出此定已，說持世菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大遍照金剛如來復入持世大智金剛三摩地，出此定已，說持世菩薩真言曰：

「唵(引)嚩酥駄(引)哩(引)(一) 摩賀(引)嚩酥駄(引)囉(二) 沒哩(二合)瑟致(二合)儞播(引)底儞(三) 嚩酥娑嚩(二合引)賀(引)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩酥駄(引)哩(引)(一) 摩賀(引)嚩酥駄(引)囉(二) 沒哩(二合)瑟致(二合)儞播(引)底儞(三) 嚩酥娑嚩(二合引)賀(引)(四)」

爾時，世尊說此真言已，所有一切魔眾悉皆驚怖，唯念大遍照金剛如來，而白佛言：「世尊！若人於此持世菩薩真言，受持讀誦、書寫供養及稱菩薩名號者，我等魔眾為彼眾生雨眾珍寶令獲富貴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此真言已，所有一切魔眾悉皆驚怖，唯念大遍照金剛如來，而白佛言：「世尊！若人於此持世菩薩真言，受持讀誦、書寫供養及稱菩薩名號者，我等魔眾為彼眾生雨眾珍寶令獲富貴。」

爾時，世尊大遍照金剛如來復入一切方便調伏金剛三摩地，出此定已，說閃電熾盛光大羅剎女心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大遍照金剛如來復入一切方便調伏金剛三摩地，出此定已，說閃電熾盛光大羅剎女心真言曰：

「唵(引)勞(轉舌呼)捺哩(二合)尼(一) 鉢囉(二合)酤必多贊尼(引)(二) 摩賀(引)微(引)誐達哩(三) 尾捺與(二合)𡁠吸微(二合引)摩呼(引)捺哩勞(同上)捺哩(二合)(五) 割播(引)羅摩(引)邏(引)駄(引)哩尼(引)(六) 惹吒(引)末酤吒曼尼帝(引)(七) 那(引)那(引)鉢羅(二合)訶囉拏達哩(八) 吽(引)吽(引)(九) 發吒(半音)發吒(半音)(十) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多三摩野摩褥娑摩(二合)囉(十一) 酤嚕酤嚕(十二) 吽(引)鉢囉(二合)摩哩那(二合)野(十三) 薩哩嚩(二合)設咄嚕(二合)𧹞(引)(十四) 輸(引)尼當必嚩(十五) 鉢囉(二合)贊拏微(引)誐達哩(十六) 鉢左多鉢左多(十七) 尾枳囉尾枳囉(十八) 舍(引)怛野吽(引)(十九) 那賀那賀(二十) 薩哩嚩(二合)設咄嚕(二合)(二十一) 薩哩嚩(二合)訥瑟鵮(二合引)儞訖零(二合)爹(二十二) 鉢囉(二合)娑(引)那野吽(引)(二十三) 摩賀(引)微(引)誐嚩底(二十四) 入嚩(二合)羅入嚩(二合)羅(二十五)吽(引)發吒(半音)(二十六) 阿母剛彌(引)(二十七) 嚩舍摩(引)那野娑嚩(二合引)賀(引)(二十八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)勞(轉舌呼)捺哩(二合)尼(一) 鉢囉(二合)酤必多贊尼(引)(二) 摩賀(引)微(引)誐達哩(三) 尾捺與(二合)𡁠吸微(二合引)摩呼(引)捺哩勞(同上)捺哩(二合)(五) 割播(引)羅摩(引)邏(引)駄(引)哩尼(引)(六) 惹吒(引)末酤吒曼尼帝(引)(七) 那(引)那(引)鉢羅(二合)訶囉拏達哩(八) 吽(引)吽(引)(九) 發吒(半音)發吒(半音)(十) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多三摩野摩褥娑摩(二合)囉(十一) 酤嚕酤嚕(十二) 吽(引)鉢囉(二合)摩哩那(二合)野(十三) 薩哩嚩(二合)設咄嚕(二合)𧹞(引)(十四) 輸(引)尼當必嚩(十五) 鉢囉(二合)贊拏微(引)誐達哩(十六) 鉢左多鉢左多(十七) 尾枳囉尾枳囉(十八) 舍(引)怛野吽(引)(十九) 那賀那賀(二十) 薩哩嚩(二合)設咄嚕(二合)(二十一) 薩哩嚩(二合)訥瑟鵮(二合引)儞訖零(二合)爹(二十二) 鉢囉(二合)娑(引)那野吽(引)(二十三) 摩賀(引)微(引)誐嚩底(二十四) 入嚩(二合)羅入嚩(二合)羅(二十五)吽(引)發吒(半音)(二十六) 阿母剛彌(引)(二十七) 嚩舍摩(引)那野娑嚩(二合引)賀(引)(二十八)」

爾時，世尊說此大閃電熾盛羅剎女心真言已，所有一切諸大魔冤悉皆驚怖，受大苦惱如火燃身。「時，持明人欲作此法者，先用屍衣，以血或赤土於屍衣上畫羅剎女形像已，焚安悉香，用赤色花及赤飲食出生供養已，持誦心真言八百遍，然後以此畫像密埋於尸陀林地及稱冤家名，如是埋像之間，所有魔冤等悉皆禁縛復成魑魅等法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此大閃電熾盛羅剎女心真言已，所有一切諸大魔冤悉皆驚怖，受大苦惱如火燃身。「時，持明人欲作此法者，先用屍衣，以血或赤土於屍衣上畫羅剎女形像已，焚安悉香，用赤色花及赤飲食出生供養已，持誦心真言八百遍，然後以此畫像密埋於尸陀林地及稱冤家名，如是埋像之間，所有魔冤等悉皆禁縛復成魑魅等法。」

爾時，世尊大遍照金剛如來復入訶利帝夜叉女善作歡喜眾成就金剛三摩地，出此定已，說訶利帝夜叉女真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大遍照金剛如來復入訶利帝夜叉女善作歡喜眾成就金剛三摩地，出此定已，說訶利帝夜叉女真言曰：

「唵(引)訶(引)哩(引)帶(引)摩賀(引)藥叱尼(引)拽(引)(一) 訶囉訶囉(二) 薩哩嚩(二合)播(引)煬(引)(三) 薩哩嚩(二合)藥叱尼(引)(四) 鉢囉(二合)吠(引)舍儞娑嚩(二合引)賀(引)(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)訶(引)哩(引)帶(引)摩賀(引)藥叱尼(引)拽(引)(一) 訶囉訶囉(二) 薩哩嚩(二合)播(引)煬(引)(三) 薩哩嚩(二合)藥叱尼(引)(四) 鉢囉(二合)吠(引)舍儞娑嚩(二合引)賀(引)(五)」

爾時，世尊說此訶利帝大夜叉女真言已，告諸眾言：「此真言能令諸夜叉女等為持誦者作一切成就。時，持誦者作此法時，觀想忿怒明王八輻輪，輪中有訶利帝夜叉女，及輪八輻上有八大夜叉女。想已，復想自身以鉤鉤召如是諸夜叉女等，皆來現前作成就事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此訶利帝大夜叉女真言已，告諸眾言：「此真言能令諸夜叉女等為持誦者作一切成就。時，持誦者作此法時，觀想忿怒明王八輻輪，輪中有訶利帝夜叉女，及輪八輻上有八大夜叉女。想已，復想自身以鉤鉤召如是諸夜叉女等，皆來現前作成就事。」

爾時，世尊大遍照金剛如來復入銷除一切病最勝智金剛三摩地，出此定已，說鉢蘭拏舍嚩哩菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大遍照金剛如來復入銷除一切病最勝智金剛三摩地，出此定已，說鉢蘭拏舍嚩哩菩薩真言曰：

「唵(引)必舍(引)唧(一) 鉢蘭拏(二合)舍(引)嚩哩(二) 薩哩嚩(二合)摩(引)哩鉢囉(二合)設摩儞(引)(三) 吽(引)發吒(半音)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)必舍(引)唧(一) 鉢蘭拏(二合)舍(引)嚩哩(二) 薩哩嚩(二合)摩(引)哩鉢囉(二合)設摩儞(引)(三) 吽(引)發吒(半音)(四)」

爾時，世尊說此真言已，所有佛剎皆悉震動，一切夜叉、羅剎、能作魔者，皆悉驚怖迷悶躄地。「時，持誦者欲作息災法，當用吉祥草脂麻乳汁及吉祥花果樹枝長十二指者為柴，依息災護摩法作於護摩，復想此菩薩遍滿虛空降甘露雨，所有魔嬈悉皆除滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此真言已，所有佛剎皆悉震動，一切夜叉、羅剎、能作魔者，皆悉驚怖迷悶躄地。「時，持誦者欲作息災法，當用吉祥草脂麻乳汁及吉祥花果樹枝長十二指者為柴，依息災護摩法作於護摩，復想此菩薩遍滿虛空降甘露雨，所有魔嬈悉皆除滅。」