佛說瑜伽大教王經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說瑜伽大教王經卷第二

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

三摩地品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三摩地品第四

爾時，世尊大遍照金剛如來入大智力變化圓滿三摩地，從定出已，告金剛手大菩薩言：「汝今諦聽！我今為汝說一切真言祕密三摩地法，所為持明者於曼拏羅畢竟了知，粉畫佛像等依法觀想，當得畢竟大智，不難證得無上菩提，何況所求成就之法。今說三摩地法，於本身想出oṃ唵字變成大智，以慧開引大智，變成大遍照如來，身真金色，有其三面，善相圓滿，頂戴寶冠垂於髮髻，身有六臂，二手結禪定印，左第二手持《般若經》，第三手持弓，右第二手持輪，第三手持箭，身光熾盛，天人悉怖，化佛如雲，復攝化佛入遍照佛身。時，阿闍梨念微妙字觀想真理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大遍照金剛如來入大智力變化圓滿三摩地，從定出已，告金剛手大菩薩言：「汝今諦聽！我今為汝說一切真言祕密三摩地法，所為持明者於曼拏羅畢竟了知，粉畫佛像等依法觀想，當得畢竟大智，不難證得無上菩提，何況所求成就之法。今說三摩地法，於本身想出oṃ唵字變成大智，以慧開引大智，變成大遍照如來，身真金色，有其三面，善相圓滿，頂戴寶冠垂於髮髻，身有六臂，二手結禪定印，左第二手持《般若經》，第三手持弓，右第二手持輪，第三手持箭，身光熾盛，天人悉怖，化佛如雲，復攝化佛入遍照佛身。時，阿闍梨念微妙字觀想真理。

「復次，說三摩地法。復想口中a阿字，阿字變成無量壽佛，其身白色，六臂三面，面各三目，頂戴寶冠，冠有遍照如來而垂髮髻，一切裝嚴，二手開蓮花，右第二手持金剛杵，第三手持數珠，左第二手持般若經，第三手執軍持，光明熾盛遍身普照，變化金剛杵，諸魔驚怖迷悶躄地。如是阿闍梨觀想口金剛非久證菩提。此名一切相最上廣大法藏三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，說三摩地法。復想口中a阿字，阿字變成無量壽佛，其身白色，六臂三面，面各三目，頂戴寶冠，冠有遍照如來而垂髮髻，一切裝嚴，二手開蓮花，右第二手持金剛杵，第三手持數珠，左第二手持般若經，第三手執軍持，光明熾盛遍身普照，變化金剛杵，諸魔驚怖迷悶躄地。如是阿闍梨觀想口金剛非久證菩提。此名一切相最上廣大法藏三摩地。

「復說三摩地法。時，阿闍梨想自本心而為月輪，月輪變成hūṃ吽字，吽字變成阿閦佛，身翡翠色，八臂三面，面各三目，頂戴寶冠，色相妙善一切裝嚴，右第一手持金剛杵，第二手持利劍，第三手持鉤，第四手持箭，左第一手持鈴，第二手持般若經，第三手持羂索，第四手持弓。如是想阿閦佛遍滿虛空。時，阿闍梨若常以金剛定心觀想，不久證大菩提。此名超老死大心圓滿力金剛無邊三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說三摩地法。時，阿闍梨想自本心而為月輪，月輪變成hūṃ吽字，吽字變成阿閦佛，身翡翠色，八臂三面，面各三目，頂戴寶冠，色相妙善一切裝嚴，右第一手持金剛杵，第二手持利劍，第三手持鉤，第四手持箭，左第一手持鈴，第二手持般若經，第三手持羂索，第四手持弓。如是想阿閦佛遍滿虛空。時，阿闍梨若常以金剛定心觀想，不久證大菩提。此名超老死大心圓滿力金剛無邊三摩地。

「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想traṃ怛囕(二合)字變為大智，大智化成寶生佛，身現赤色，四臂三面，面各三目，善相圓滿，頂戴寶冠身嚴眾寶，結跏趺坐，二手結禪定印，右第二手持金剛杵，左第二手持如意寶，遍滿虛空悉現寶生如來，降大寶雨及化諸菩薩。此名寶生大智金剛三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想traṃ怛囕(二合)字變為大智，大智化成寶生佛，身現赤色，四臂三面，面各三目，善相圓滿，頂戴寶冠身嚴眾寶，結跏趺坐，二手結禪定印，右第二手持金剛杵，左第二手持如意寶，遍滿虛空悉現寶生如來，降大寶雨及化諸菩薩。此名寶生大智金剛三摩地。

「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想khaṃ亢字變為大智，大智化為不空成就佛，身現綠色，四臂，二手結禪定印，右第二手持利劍，左第二手持鉤，變化諸佛如雨滿空，悉作一切成就法，放大光明與智海無異。如是觀想虛空藏大牟尼，彼人與虛空等離一切有為法。此名虛空性大智金剛三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想khaṃ亢字變為大智，大智化為不空成就佛，身現綠色，四臂，二手結禪定印，右第二手持利劍，左第二手持鉤，變化諸佛如雨滿空，悉作一切成就法，放大光明與智海無異。如是觀想虛空藏大牟尼，彼人與虛空等離一切有為法。此名虛空性大智金剛三摩地。

「如是說五如來三摩地法已，復說四親近菩薩觀想法。時，阿闍梨觀想laṃ朗字變為大智，大智化成佛眼菩薩，身真金色一切裝嚴，八臂三面，面各三目，善相圓滿，右第一手作施願印，第二手作無畏印，第三手持金剛杵，第四手持箭，左第一手持羂索，頭指竪立作期剋印，第二手持寶樹枝，第三手持數珠，第四手持弓，放赤色光明化佛如雲。如是觀想大智金剛，諸天驚怖，悉皆合掌作禮。如是觀想佛眼菩薩，以菩提分力而為裝嚴，此名佛眼變化大智金剛三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是說五如來三摩地法已，復說四親近菩薩觀想法。時，阿闍梨觀想laṃ朗字變為大智，大智化成佛眼菩薩，身真金色一切裝嚴，八臂三面，面各三目，善相圓滿，右第一手作施願印，第二手作無畏印，第三手持金剛杵，第四手持箭，左第一手持羂索，頭指竪立作期剋印，第二手持寶樹枝，第三手持數珠，第四手持弓，放赤色光明化佛如雲。如是觀想大智金剛，諸天驚怖，悉皆合掌作禮。如是觀想佛眼菩薩，以菩提分力而為裝嚴，此名佛眼變化大智金剛三摩地。

「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想maṃ𤚥字變為大智，大智化成摩摩枳菩薩，身如優鉢羅花色，六臂三面，面各三目放赤色光明，右第一手作無畏印，第二手持金剛杵，第三手持箭，左第一手作期剋印，第二手持羂索，第三手持弓，變化諸佛如雨滿空。如是觀想三身大力金剛，從於無相而現有相，此名幻生大智力甚深三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想maṃ𤚥字變為大智，大智化成摩摩枳菩薩，身如優鉢羅花色，六臂三面，面各三目放赤色光明，右第一手作無畏印，第二手持金剛杵，第三手持箭，左第一手作期剋印，第二手持羂索，第三手持弓，變化諸佛如雨滿空。如是觀想三身大力金剛，從於無相而現有相，此名幻生大智力甚深三摩地。

「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想paṃ邦字變為大智，大智化成白衣菩薩，身現白色，六臂三面，面各三目，一切裝嚴，右第一手作無畏印，第二手持金剛杵，第三手持箭，左第一手持蓮花，第二手持數珠，第三手持弓，結跏趺坐，觀想蓮花化佛如雲滿虛空界。如是觀想此三摩地，是人當得最上菩提。此名蓮花神通最勝佛智金剛三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想paṃ邦字變為大智，大智化成白衣菩薩，身現白色，六臂三面，面各三目，一切裝嚴，右第一手作無畏印，第二手持金剛杵，第三手持箭，左第一手持蓮花，第二手持數珠，第三手持弓，結跏趺坐，觀想蓮花化佛如雲滿虛空界。如是觀想此三摩地，是人當得最上菩提。此名蓮花神通最勝佛智金剛三摩地。

「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想taṃ當(丁江切)字變為大智，大智化成多羅菩薩，諸相圓滿，身現綠色，六臂三面，面各三目，結跏趺坐，放赤色光遍滿熾盛變化，諸佛遍滿虛空，觀想菩薩為一切眾生之母，右第一手作無畏印，第二手持金剛杵，第三手持箭，左第一手作期剋印，第二手持優鉢羅花，第三手持弓。此名降伏一切眾生大樂智金剛三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想taṃ當(丁江切)字變為大智，大智化成多羅菩薩，諸相圓滿，身現綠色，六臂三面，面各三目，結跏趺坐，放赤色光遍滿熾盛變化，諸佛遍滿虛空，觀想菩薩為一切眾生之母，右第一手作無畏印，第二手持金剛杵，第三手持箭，左第一手作期剋印，第二手持優鉢羅花，第三手持弓。此名降伏一切眾生大樂智金剛三摩地。

「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想四親近菩薩，所謂薩埵金剛菩薩、寶金剛菩薩、法金剛菩薩、羯磨金剛菩薩。如前想已，不久證大菩提。此名四聖諦歡喜三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想四親近菩薩，所謂薩埵金剛菩薩、寶金剛菩薩、法金剛菩薩、羯磨金剛菩薩。如前想已，不久證大菩提。此名四聖諦歡喜三摩地。

「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想cuṃ尊字變成大智，大智化成尊那菩薩，七俱胝如來三身讚說。此菩薩真言成九字，亦成九分法，成九大菩薩，身如秋月色，眾寶裝嚴，諸相圓滿，能度一切賢聖。此菩薩二十六臂三面，面各三目，正面善相微笑，右面大青色作忿怒相，利牙如初月舌如閃電，左面黃色齩唇。此菩薩或坐或立如戲舞勢，二手結本印安於心中，右第二手作無畏印，第三手持劍，第四手持寶瓔珞，第五手持海甘果，第六手持箭，第七手持鉞斧，第八手持寶棒，第九手持骨朵，第十手持鉤，第十一手持金剛杵，第十二手作期剋印，第十三手持數珠，左第二手持如意寶幢，第三手持蓮花，第四手執軍持，第五手持羂索，第六手持弓，第七手持爍吉帝，第八手持輪，第九手持螺，第十手作期剋印，第十一手持賢瓶，第十二手持頻尼波羅，第十三手持《般若經》，坐蓮花座遍身光明，著阿蹉哥衣偏袒掛絡腋及種種衣服裝嚴，變化諸佛遍滿虛空。如是尊那菩薩具大神通力，諸天魔等見之驚怖，悉皆向前合掌頂禮。如是阿闍梨若常觀想持此真言，彼人不久證大菩提，若入此三摩地，剎那之間能除一切罪，何況別成就法。此名無邊勝大智尊那大力金剛最勝三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想cuṃ尊字變成大智，大智化成尊那菩薩，七俱胝如來三身讚說。此菩薩真言成九字，亦成九分法，成九大菩薩，身如秋月色，眾寶裝嚴，諸相圓滿，能度一切賢聖。此菩薩二十六臂三面，面各三目，正面善相微笑，右面大青色作忿怒相，利牙如初月舌如閃電，左面黃色齩唇。此菩薩或坐或立如戲舞勢，二手結本印安於心中，右第二手作無畏印，第三手持劍，第四手持寶瓔珞，第五手持海甘果，第六手持箭，第七手持鉞斧，第八手持寶棒，第九手持骨朵，第十手持鉤，第十一手持金剛杵，第十二手作期剋印，第十三手持數珠，左第二手持如意寶幢，第三手持蓮花，第四手執軍持，第五手持羂索，第六手持弓，第七手持爍吉帝，第八手持輪，第九手持螺，第十手作期剋印，第十一手持賢瓶，第十二手持頻尼波羅，第十三手持《般若經》，坐蓮花座遍身光明，著阿蹉哥衣偏袒掛絡腋及種種衣服裝嚴，變化諸佛遍滿虛空。如是尊那菩薩具大神通力，諸天魔等見之驚怖，悉皆向前合掌頂禮。如是阿闍梨若常觀想持此真言，彼人不久證大菩提，若入此三摩地，剎那之間能除一切罪，何況別成就法。此名無邊勝大智尊那大力金剛最勝三摩地。

「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想raṃ囕字變成大智，大智化成寶光菩薩，身真金色結跏趺坐，六臂三面，面各三目，諸相圓滿，面顏微笑，眾寶裝嚴，二手持寶，寶放光明，右第二手作無畏印，第三手持箭，左第二手作期剋諸惡印，第三手持弓，身有赤色光明，化佛如雲遍滿虛空。如是觀想此菩薩，最上妙法藏，能除諸惡，不久成菩提。此名寶雲佛智光照三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想raṃ囕字變成大智，大智化成寶光菩薩，身真金色結跏趺坐，六臂三面，面各三目，諸相圓滿，面顏微笑，眾寶裝嚴，二手持寶，寶放光明，右第二手作無畏印，第三手持箭，左第二手作期剋諸惡印，第三手持弓，身有赤色光明，化佛如雲遍滿虛空。如是觀想此菩薩，最上妙法藏，能除諸惡，不久成菩提。此名寶雲佛智光照三摩地。

「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想bhriṃ勃零(二合)字變成大智，大智化成顰眉菩薩，能度諸怖畏，身如秋月色，六臂三面，面各三目，現喜怒相，光明熾盛，右第一手持金剛杵，第二手持寶杖，第三手持箭，左第一手持羂索及作期剋印，第二手執軍持，第三手持弓，化佛如雲。如是行住坐臥恒作觀想，能除一切怖畏必得菩提。此名能除一切怖畏大智金剛三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想bhriṃ勃零(二合)字變成大智，大智化成顰眉菩薩，能度諸怖畏，身如秋月色，六臂三面，面各三目，現喜怒相，光明熾盛，右第一手持金剛杵，第二手持寶杖，第三手持箭，左第一手持羂索及作期剋印，第二手執軍持，第三手持弓，化佛如雲。如是行住坐臥恒作觀想，能除一切怖畏必得菩提。此名能除一切怖畏大智金剛三摩地。

「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想hūṃ吽字變成大智，大智化成金剛鎖菩薩，此即諸佛母能降惡眾生，身現綠色，六臂三面，面各三目，作微笑相，眾寶裝嚴，右第一手持金剛杵，第二手持金剛鎖，第三手持箭，左第一手作期剋印，第二手持羂索，第三手持弓，化佛如雲。如是觀想金剛鎖菩薩，彼人不久證大菩提，何況別成就法。此名金剛鎖解脫大智金剛三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想hūṃ吽字變成大智，大智化成金剛鎖菩薩，此即諸佛母能降惡眾生，身現綠色，六臂三面，面各三目，作微笑相，眾寶裝嚴，右第一手持金剛杵，第二手持金剛鎖，第三手持箭，左第一手作期剋印，第二手持羂索，第三手持弓，化佛如雲。如是觀想金剛鎖菩薩，彼人不久證大菩提，何況別成就法。此名金剛鎖解脫大智金剛三摩地。

「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想mai昧字變成大智，大智化成慈氏菩薩，四臂三面，面各三目，於蓮花上結跏趺坐，二手結說法印，右第二手作施願印，為利眾生故，左第二手持龍花杖，變化諸佛及化菩薩如雲滿空。如是觀想，所獲功德如前無異。此名慈氏力大智最勝三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想mai昧字變成大智，大智化成慈氏菩薩，四臂三面，面各三目，於蓮花上結跏趺坐，二手結說法印，右第二手作施願印，為利眾生故，左第二手持龍花杖，變化諸佛及化菩薩如雲滿空。如是觀想，所獲功德如前無異。此名慈氏力大智最勝三摩地。

「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想muṃ蒙字變成大智，大智化成妙吉祥菩薩，作童子相，具大辯才，智慧第一善說妙法，三面，面各三目，頭有三髻，頂戴阿閦佛，於蓮花上結跏趺坐，以種種花嚴飾其身，諸相圓滿而作微笑，身有六臂，右第一手作施願印，第二手持劍，第三手持箭，左第一手持般若經，第二手持優鉢羅花，第三手持弓，化佛如雲。如是觀想，得大勝利與前無異。此名大智慧光妙金剛三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想muṃ蒙字變成大智，大智化成妙吉祥菩薩，作童子相，具大辯才，智慧第一善說妙法，三面，面各三目，頭有三髻，頂戴阿閦佛，於蓮花上結跏趺坐，以種種花嚴飾其身，諸相圓滿而作微笑，身有六臂，右第一手作施願印，第二手持劍，第三手持箭，左第一手持般若經，第二手持優鉢羅花，第三手持弓，化佛如雲。如是觀想，得大勝利與前無異。此名大智慧光妙金剛三摩地。」

爾時，世尊說此三摩地法已，復說諸菩薩摩訶薩觀想之法：「所謂香象菩薩、智幢菩薩、賢護菩薩、海意菩薩、無盡意菩薩、辯積菩薩、得大勢至菩薩、除一切罪障菩薩、破諸憂暗菩薩、熾盛光菩薩、月光菩薩、甘露光菩薩、虛空藏菩薩、除蓋障菩薩，如是等無數阿僧祇菩薩摩訶薩，若諸眾生如前儀軌一一觀想，諸微妙字變成大智，大智化成菩薩，各有三面，面各三目，或四臂、六臂等，各執幖幟神通變化，若人志誠持誦依法相續，彼人不久速得成就無上佛道，利樂一切有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此三摩地法已，復說諸菩薩摩訶薩觀想之法：「所謂香象菩薩、智幢菩薩、賢護菩薩、海意菩薩、無盡意菩薩、辯積菩薩、得大勢至菩薩、除一切罪障菩薩、破諸憂暗菩薩、熾盛光菩薩、月光菩薩、甘露光菩薩、虛空藏菩薩、除蓋障菩薩，如是等無數阿僧祇菩薩摩訶薩，若諸眾生如前儀軌一一觀想，諸微妙字變成大智，大智化成菩薩，各有三面，面各三目，或四臂、六臂等，各執幖幟神通變化，若人志誠持誦依法相續，彼人不久速得成就無上佛道，利樂一切有情。

「復說諸大明王三摩地法。時，阿闍梨觀想hūṃ吽字變成大智，大智化成焰鬘得迦忿怒明王，以日輪為圓光，熾盛如劫火，身色如青雲，身短腹大，六臂六足六面，面各三目，正面開口作大忿怒相，金剛利牙出外，舌如閃電，頂戴阿閦佛，右面出舌，左面齩脣作忿怒相，頂戴妙吉祥菩薩，右第一手持利劍，第二手持金剛杵，第三手持箭，左第一手持羂索及作期剋印，第二手持《般若經》，第三手持弓，虎皮為衣，以八龍嚴飾，髑髏為冠，髮髻黃色，乘於水牛，飾以蓮花為座而垂右足，下面諸魔悉皆驚怖，亦名能降焰魔王，具大辯才，光焰赤色，化佛如雲。如是阿闍梨於行住坐臥常住此觀，設復受五慾樂，心如虛空俱不染著，所獲功德無量無邊。此名成一切事大智金剛降伏焰魔王調伏諸魔三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說諸大明王三摩地法。時，阿闍梨觀想hūṃ吽字變成大智，大智化成焰鬘得迦忿怒明王，以日輪為圓光，熾盛如劫火，身色如青雲，身短腹大，六臂六足六面，面各三目，正面開口作大忿怒相，金剛利牙出外，舌如閃電，頂戴阿閦佛，右面出舌，左面齩脣作忿怒相，頂戴妙吉祥菩薩，右第一手持利劍，第二手持金剛杵，第三手持箭，左第一手持羂索及作期剋印，第二手持《般若經》，第三手持弓，虎皮為衣，以八龍嚴飾，髑髏為冠，髮髻黃色，乘於水牛，飾以蓮花為座而垂右足，下面諸魔悉皆驚怖，亦名能降焰魔王，具大辯才，光焰赤色，化佛如雲。如是阿闍梨於行住坐臥常住此觀，設復受五慾樂，心如虛空俱不染著，所獲功德無量無邊。此名成一切事大智金剛降伏焰魔王調伏諸魔三摩地。

「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想pra鉢囉(二合)字變成大智，大智化成鉢囉研得迦忿怒明王，六臂三面，面各三目，身黃色放赤色光，蓮花上坐垂於一足，以八龍王裝嚴其身，正面微笑，頂戴阿閦佛，右面青色現忿怒相，左面白色以齒齩脣，右第一手持金剛杵，第二手持寶棒，第三手持箭，左第一手持羂索及作期剋印，第二手持《般若經》，第三手持弓。如是觀想變化神通已，及恒持誦，是人不久證大菩提。此名無能勝大智金剛三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想pra鉢囉(二合)字變成大智，大智化成鉢囉研得迦忿怒明王，六臂三面，面各三目，身黃色放赤色光，蓮花上坐垂於一足，以八龍王裝嚴其身，正面微笑，頂戴阿閦佛，右面青色現忿怒相，左面白色以齒齩脣，右第一手持金剛杵，第二手持寶棒，第三手持箭，左第一手持羂索及作期剋印，第二手持《般若經》，第三手持弓。如是觀想變化神通已，及恒持誦，是人不久證大菩提。此名無能勝大智金剛三摩地。

「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想hūṃ吽字變成大智，大智化成鉢訥鬘得迦忿怒明王，身現赤色，八臂三面，面各三目，正面微笑，右面青色出金剛舌，現忿怒顧視，左面黃色利牙齩脣現忿怒相，右第一手持金剛杵，第二手持寶杖，第三手持哥拏耶，第四手持箭，左第一手作期剋印，第二手持《般若經》，第三手持蓮花，第四手持弓，虎皮為衣，以八龍裝嚴，坐於蓮花上而垂一足，有大威力，復能變化無數諸佛。如是觀想，決定成就所作一切事。此名馬頭最勝金剛三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想hūṃ吽字變成大智，大智化成鉢訥鬘得迦忿怒明王，身現赤色，八臂三面，面各三目，正面微笑，右面青色出金剛舌，現忿怒顧視，左面黃色利牙齩脣現忿怒相，右第一手持金剛杵，第二手持寶杖，第三手持哥拏耶，第四手持箭，左第一手作期剋印，第二手持《般若經》，第三手持蓮花，第四手持弓，虎皮為衣，以八龍裝嚴，坐於蓮花上而垂一足，有大威力，復能變化無數諸佛。如是觀想，決定成就所作一切事。此名馬頭最勝金剛三摩地。

「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想hūṃ吽字變成大智，大智化成尾覲難得迦忿怒明王，身大青色，六臂三面，面各三目，頂戴阿閦佛，正面微笑，右面白色現忿怒相，左面如優鉢羅花色，以齒齩脣現忿怒相，右第一手持利劍，第二手持鉞斧，第三手持箭，左第一手持羂索及作期剋印，第二手持《般若經》，第三手持弓，左足踏諸魔，右足踏蓮花，具大神通，能除諸魔，化佛如雲遍滿虛空。如是依法觀想，所作所求一切如意。此名除一切魔最勝金剛三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想hūṃ吽字變成大智，大智化成尾覲難得迦忿怒明王，身大青色，六臂三面，面各三目，頂戴阿閦佛，正面微笑，右面白色現忿怒相，左面如優鉢羅花色，以齒齩脣現忿怒相，右第一手持利劍，第二手持鉞斧，第三手持箭，左第一手持羂索及作期剋印，第二手持《般若經》，第三手持弓，左足踏諸魔，右足踏蓮花，具大神通，能除諸魔，化佛如雲遍滿虛空。如是依法觀想，所作所求一切如意。此名除一切魔最勝金剛三摩地。

「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想haṃ㰠字變成大智，大智化成不動尊忿怒明王，作妙眼童子相，身翡翠色，頂戴冠內有阿閦佛，六臂三面，面各三目，正面微笑，右面黃色現忿怒相，開口出舌，舌如紅蓮，左面白色以齒齩脣現大忿怒相，右第一手持劍，第二手持金剛杵，第三手持箭，左第一手持羂索及作期剋印，第二手持《般若經》，第三手持弓，放赤色光遍滿照曜，坐蓮花上，垂於一足，而彼座下有大寶山，心念吽字能除諸魔，具無邊神通，化佛如雲遍滿虛空。如是依法觀想，彼人已踐聖道，不久成佛。此名一切如來證覺不動智變化金剛三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想haṃ㰠字變成大智，大智化成不動尊忿怒明王，作妙眼童子相，身翡翠色，頂戴冠內有阿閦佛，六臂三面，面各三目，正面微笑，右面黃色現忿怒相，開口出舌，舌如紅蓮，左面白色以齒齩脣現大忿怒相，右第一手持劍，第二手持金剛杵，第三手持箭，左第一手持羂索及作期剋印，第二手持《般若經》，第三手持弓，放赤色光遍滿照曜，坐蓮花上，垂於一足，而彼座下有大寶山，心念吽字能除諸魔，具無邊神通，化佛如雲遍滿虛空。如是依法觀想，彼人已踐聖道，不久成佛。此名一切如來證覺不動智變化金剛三摩地。

「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想hūṃ吽字變成大智，大智化成吒枳忿怒明王，身如青雲色，六臂三面，面各三目，頂戴寶冠，冠內有佛，正面微笑，右面現忿怒相，左面白色以齒齩脣現顰眉忿怒相，二手結吒枳印，右第二手持金剛杵，第三手持箭，左第二手持《般若經》，第三手持弓，放赤色光遍滿照曜，坐蓮花上，垂於一足，化佛如雲遍滿虛空，下有諸魔悉皆驚怖合掌作禮。如是依法觀想，當得最上大智。此名善鉤一切眾生最勝金剛三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想hūṃ吽字變成大智，大智化成吒枳忿怒明王，身如青雲色，六臂三面，面各三目，頂戴寶冠，冠內有佛，正面微笑，右面現忿怒相，左面白色以齒齩脣現顰眉忿怒相，二手結吒枳印，右第二手持金剛杵，第三手持箭，左第二手持《般若經》，第三手持弓，放赤色光遍滿照曜，坐蓮花上，垂於一足，化佛如雲遍滿虛空，下有諸魔悉皆驚怖合掌作禮。如是依法觀想，當得最上大智。此名善鉤一切眾生最勝金剛三摩地。

「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想hūṃ吽字變成大智，大智化成儞羅難拏忿怒明王，身大青色，六臂三面，面各三目，正面微笑，右面黃色現忿怒相，左面青雲色以齒齩脣，頂戴寶冠，冠內有佛，右第一手持金剛杵，第二手持寶杖，第三手持箭，左第一手持羂索及作期剋印，第二手持《般若經》，第三手持弓，赤色圓光遍滿照曜，八大龍王而為嚴飾，坐蓮花上，垂於一足，化佛如雲遍滿虛空。如是依法觀想，所獲功德如前無異。此名大智金剛三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想hūṃ吽字變成大智，大智化成儞羅難拏忿怒明王，身大青色，六臂三面，面各三目，正面微笑，右面黃色現忿怒相，左面青雲色以齒齩脣，頂戴寶冠，冠內有佛，右第一手持金剛杵，第二手持寶杖，第三手持箭，左第一手持羂索及作期剋印，第二手持《般若經》，第三手持弓，赤色圓光遍滿照曜，八大龍王而為嚴飾，坐蓮花上，垂於一足，化佛如雲遍滿虛空。如是依法觀想，所獲功德如前無異。此名大智金剛三摩地。

「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想hūṃ吽字變成大智，大智化成大力忿怒明王，身如雲色，八臂三面，面各三目，目作赤色，髮赤竪立頂戴阿閦佛，正面微笑，右面金色作忿怒相，左面白色以齒齩脣，右第一手持金剛杵，第二手持寶杖，第三手持劍，第四手持箭，左第一手持羂索及作期剋印，第二手持《般若經》，第三手持骨朵，第四手持弓，坐於蓮花而垂一足，白輪圓光遍滿照曜，作忿怒顧視，諸天覩之深生驚怖避走十方，化佛如雲遍滿虛空。如是依法志心觀想，所獲功德與前無異。此名大力大智最勝金剛三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想hūṃ吽字變成大智，大智化成大力忿怒明王，身如雲色，八臂三面，面各三目，目作赤色，髮赤竪立頂戴阿閦佛，正面微笑，右面金色作忿怒相，左面白色以齒齩脣，右第一手持金剛杵，第二手持寶杖，第三手持劍，第四手持箭，左第一手持羂索及作期剋印，第二手持《般若經》，第三手持骨朵，第四手持弓，坐於蓮花而垂一足，白輪圓光遍滿照曜，作忿怒顧視，諸天覩之深生驚怖避走十方，化佛如雲遍滿虛空。如是依法志心觀想，所獲功德與前無異。此名大力大智最勝金剛三摩地。

「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想bhrūṃ勃龍(二合)字變成大智，大智化成大輪佛頂，身現金色，有大圓光遍滿照曜，三面，面各三目，手作禪定印，金剛蓮花上坐，於其座下有大寶山。彼佛兩邊有四親近菩薩，諸相圓滿面現笑容，手持寶金剛杵、優鉢羅花及蓮花等，種種衣服而為裝嚴。於大輪佛頂外復想輪圍，於彼圍內面有五色金剛光明普遍照曜，化佛如雲遍滿虛空。如是依法觀想大輪佛頂，若人樂求生佛剎土，彼人決定隨願得生，非久之間速證菩提。此名裝嚴一切佛剎大智大輪金剛三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想bhrūṃ勃龍(二合)字變成大智，大智化成大輪佛頂，身現金色，有大圓光遍滿照曜，三面，面各三目，手作禪定印，金剛蓮花上坐，於其座下有大寶山。彼佛兩邊有四親近菩薩，諸相圓滿面現笑容，手持寶金剛杵、優鉢羅花及蓮花等，種種衣服而為裝嚴。於大輪佛頂外復想輪圍，於彼圍內面有五色金剛光明普遍照曜，化佛如雲遍滿虛空。如是依法觀想大輪佛頂，若人樂求生佛剎土，彼人決定隨願得生，非久之間速證菩提。此名裝嚴一切佛剎大智大輪金剛三摩地。

「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想ja惹字變成大智，大智化成大夜叉主，名寶藏神，身黃色，二臂三面，頂戴寶冠內有五佛，於冠左邊少有所損，坐於蓮花上，座下有賢瓶滿盛諸寶，右手持海甘子，左手持鼠囊，兩邊有四夜叉女，身貌端正眾寶裝嚴，降一切寶雨，化佛滿空。如是依法觀想，欲求財寶，不久遍地現大財寶、得大富貴，復想己手掌中出甘露水施寶藏神。此名施寶雨大智金剛三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想ja惹字變成大智，大智化成大夜叉主，名寶藏神，身黃色，二臂三面，頂戴寶冠內有五佛，於冠左邊少有所損，坐於蓮花上，座下有賢瓶滿盛諸寶，右手持海甘子，左手持鼠囊，兩邊有四夜叉女，身貌端正眾寶裝嚴，降一切寶雨，化佛滿空。如是依法觀想，欲求財寶，不久遍地現大財寶、得大富貴，復想己手掌中出甘露水施寶藏神。此名施寶雨大智金剛三摩地。

「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想maṃ𤚥字變成大智，大智化成日前菩薩，形容如十六歲，圓光熾盛，身真金色，光明照耀踰於千日，以種種寶裝嚴其身，乘七馬車，頂戴五如來冠，以大神通力擁護十方，六臂三面，面各三目，正面圓滿微笑，右第一手持金剛杵，第二手持針連線，第三手持箭，左第一手持羂索及作期剋印，第二手持無憂樹枝，第三手持弓，以神通力能禁縛一切諸惡眾生，乃至縫彼眼、耳、口、鼻等。如是常作觀想及持此菩薩根本真言，能降伏一切眾生，能銷除一切煩惱，乃至成無上菩提。此名隱身諸惡最上大智金剛三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想maṃ𤚥字變成大智，大智化成日前菩薩，形容如十六歲，圓光熾盛，身真金色，光明照耀踰於千日，以種種寶裝嚴其身，乘七馬車，頂戴五如來冠，以大神通力擁護十方，六臂三面，面各三目，正面圓滿微笑，右第一手持金剛杵，第二手持針連線，第三手持箭，左第一手持羂索及作期剋印，第二手持無憂樹枝，第三手持弓，以神通力能禁縛一切諸惡眾生，乃至縫彼眼、耳、口、鼻等。如是常作觀想及持此菩薩根本真言，能降伏一切眾生，能銷除一切煩惱，乃至成無上菩提。此名隱身諸惡最上大智金剛三摩地。

「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想paṃ邦字變成大智，大智化成鉢蘭拏賒嚩哩菩薩，身現金色坐於蓮花上，頂戴五如來冠，想降甘露雨，身有圓光熾盛照曜，以花鬘嚴飾，六臂三面，面各三目，現喜怒相，一切裝嚴，右第一手持金剛杵，第二手持鉞斧，第三手持箭，左第一手持羂索及作期剋印，第二手持貝葉樹枝，第三手持弓，能變化忿怒明王如雲偏空，而彼明王以熾盛光降諸惡曜，復作忿怒熾盛勢，其明王頂戴阿閦佛。如是依法觀想，能除諸魔驚怖及諸災障。此名息除一切諸魔塵垢大智金剛三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想paṃ邦字變成大智，大智化成鉢蘭拏賒嚩哩菩薩，身現金色坐於蓮花上，頂戴五如來冠，想降甘露雨，身有圓光熾盛照曜，以花鬘嚴飾，六臂三面，面各三目，現喜怒相，一切裝嚴，右第一手持金剛杵，第二手持鉞斧，第三手持箭，左第一手持羂索及作期剋印，第二手持貝葉樹枝，第三手持弓，能變化忿怒明王如雲偏空，而彼明王以熾盛光降諸惡曜，復作忿怒熾盛勢，其明王頂戴阿閦佛。如是依法觀想，能除諸魔驚怖及諸災障。此名息除一切諸魔塵垢大智金剛三摩地。

「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想jaḥ惹字變成大智，大智化成穰虞利菩薩，作童子相，頭有七龍，龍頭有如意珠光明遍照，頂戴阿閦佛及種種花，面現喜怒相，以大龍繫腰，坐於蓮花上，身相金色放赤圓光，六臂三面，面各三目，右第一手持金剛杵，第二手持劍，第三手作舞勢及持箭，左第一手持羂索及作期剋印，第二手持尾沙花，第三手持弓，如是菩薩復化五色虹光明遍滿。如是持誦者，若見有情遭惡毒所害，觀想諸佛滿虛空中，手持甘露瓶灌於彼人頂，復想彼人口門有一ṅī𡁠字，其毒即除，永獲安樂。如是依法觀想，不久證大菩提。此名能斷除一切煩惱及諸惡毒大智龍王金剛三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想jaḥ惹字變成大智，大智化成穰虞利菩薩，作童子相，頭有七龍，龍頭有如意珠光明遍照，頂戴阿閦佛及種種花，面現喜怒相，以大龍繫腰，坐於蓮花上，身相金色放赤圓光，六臂三面，面各三目，右第一手持金剛杵，第二手持劍，第三手作舞勢及持箭，左第一手持羂索及作期剋印，第二手持尾沙花，第三手持弓，如是菩薩復化五色虹光明遍滿。如是持誦者，若見有情遭惡毒所害，觀想諸佛滿虛空中，手持甘露瓶灌於彼人頂，復想彼人口門有一ṅī𡁠字，其毒即除，永獲安樂。如是依法觀想，不久證大菩提。此名能斷除一切煩惱及諸惡毒大智龍王金剛三摩地。

「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想hūṃ吽字變成大智，大智化成訶邏曷羅菩薩，身大白色，八臂三面，面各三目，頂戴寶冠如半月相，冠內有佛，相好圓滿，面現笑容作貢高勢，右第一手執金剛杵，第二手持數珠，第三手持箭，第四手持三叉，左第一手持蓮花，第二手持《般若經》，第三手持弓，第四手持髑髏，內安種種花一切裝嚴身，而彼菩薩於寶山巖中，處紅蓮花座而垂一足，以虎皮為衣。如是依法觀想，諸佛滿空作大神通及志心持誦，設不持齋戒隨意飲食，亦得速成大覺菩提。此名能成就一切事訶邏曷羅大喜大智金剛三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想hūṃ吽字變成大智，大智化成訶邏曷羅菩薩，身大白色，八臂三面，面各三目，頂戴寶冠如半月相，冠內有佛，相好圓滿，面現笑容作貢高勢，右第一手執金剛杵，第二手持數珠，第三手持箭，第四手持三叉，左第一手持蓮花，第二手持《般若經》，第三手持弓，第四手持髑髏，內安種種花一切裝嚴身，而彼菩薩於寶山巖中，處紅蓮花座而垂一足，以虎皮為衣。如是依法觀想，諸佛滿空作大神通及志心持誦，設不持齋戒隨意飲食，亦得速成大覺菩提。此名能成就一切事訶邏曷羅大喜大智金剛三摩地。

「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想saḥ索字變成大智，大智化成降大千界菩薩，彼菩薩能除一切有情諸惡及諸病苦，身有千臂千面，面各三目，今現略相而有八臂四面，面各三目，身綠色作貢高忿怒勢，右第一手作施願印，第二手持劍，第三手持鉤，第四手持箭，左第一手持蓮花，花內有摩尼金剛杵，第二手持羂索，第三手持弓，第四手持鉞斧，發大精進力化本部佛，遍滿虛空降千界魔。如是依法觀想持誦真言力，以大熾盛光攝他象馬軍及能成一切事、能作擁護及降伏等。此名觀視大軍擁護一切及降大千界大智金剛三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想saḥ索字變成大智，大智化成降大千界菩薩，彼菩薩能除一切有情諸惡及諸病苦，身有千臂千面，面各三目，今現略相而有八臂四面，面各三目，身綠色作貢高忿怒勢，右第一手作施願印，第二手持劍，第三手持鉤，第四手持箭，左第一手持蓮花，花內有摩尼金剛杵，第二手持羂索，第三手持弓，第四手持鉞斧，發大精進力化本部佛，遍滿虛空降千界魔。如是依法觀想持誦真言力，以大熾盛光攝他象馬軍及能成一切事、能作擁護及降伏等。此名觀視大軍擁護一切及降大千界大智金剛三摩地。

「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想thaṃ特網(二合)字變成大智，大智化成最上寶幢菩薩，身真金色現忿怒相，八臂四面，面各三目，右第一手持劍，第二手持擣杵，第三手持輪，第四手持箭，左第一手持三叉，第二手持金剛杵，第三手持弓，第四手作期剋諸魔印。如是依法觀想此菩薩，不久證大菩提。此名降三界最上金剛三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想thaṃ特網(二合)字變成大智，大智化成最上寶幢菩薩，身真金色現忿怒相，八臂四面，面各三目，右第一手持劍，第二手持擣杵，第三手持輪，第四手持箭，左第一手持三叉，第二手持金剛杵，第三手持弓，第四手作期剋諸魔印。如是依法觀想此菩薩，不久證大菩提。此名降三界最上金剛三摩地。

「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想praṃ鉢囕(二合)字變成大智，大智化成大隨求菩薩，八臂四面，面各三目，身現金色具大威德，作貢高無畏勢，右第一手持劍，第二手持輪，第三手持三又，第四手持箭，左第一手持金剛杵，第二手持羂索，第三手持鉞斧，第四手持弓，坐於蓮花上放大光明，如千日輪能除諸惡。此三摩地法，所有女人胎中子死者，時阿闍梨依法觀想自身為妙吉祥，持彼祕密曼拏羅內諸賢聖閼伽瓶灌女人頂，復想彼女胎中所有非人薄福之子，以印及真言為發遣淨除罪障已，復想彼胎攝入福子，時彼女人得子安隱。此名觀察一切胎藏隨求大智最勝金剛三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想praṃ鉢囕(二合)字變成大智，大智化成大隨求菩薩，八臂四面，面各三目，身現金色具大威德，作貢高無畏勢，右第一手持劍，第二手持輪，第三手持三又，第四手持箭，左第一手持金剛杵，第二手持羂索，第三手持鉞斧，第四手持弓，坐於蓮花上放大光明，如千日輪能除諸惡。此三摩地法，所有女人胎中子死者，時阿闍梨依法觀想自身為妙吉祥，持彼祕密曼拏羅內諸賢聖閼伽瓶灌女人頂，復想彼女胎中所有非人薄福之子，以印及真言為發遣淨除罪障已，復想彼胎攝入福子，時彼女人得子安隱。此名觀察一切胎藏隨求大智最勝金剛三摩地。

「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想maṃ網字變成大智，大智化成持世菩薩，其身金色，諸相圓滿，一切裝嚴光明照曜，作貢高勢，身有六臂，右第一手作施願印，第二手持穀穗，第三手持箭，左第一手持如意寶，第二手持弓，第三手降寶雨，乃至眷屬及僕從、緊羯囉、夜叉等，亦悉降寶及五穀雨。如是依法觀想此持世菩薩，能降財穀雨廣七由旬量，不久速成菩提。此名降財穀雨廣智金剛三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想maṃ網字變成大智，大智化成持世菩薩，其身金色，諸相圓滿，一切裝嚴光明照曜，作貢高勢，身有六臂，右第一手作施願印，第二手持穀穗，第三手持箭，左第一手持如意寶，第二手持弓，第三手降寶雨，乃至眷屬及僕從、緊羯囉、夜叉等，亦悉降寶及五穀雨。如是依法觀想此持世菩薩，能降財穀雨廣七由旬量，不久速成菩提。此名降財穀雨廣智金剛三摩地。

「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想vi尾字變成大智，大智化成白蓮羅剎女，身黑色，腹大具大威勢，有熾盛光如閃電相，坐蓮花上垂於一足，有十八臂十二面，面各三目，利牙出外，髮髻赤黃色，頂戴阿閦佛，髑髏為瓔珞，現大忿怒相，師子皮為衣、龍為絡腋，手持滿血髑髏及持劍鉤輪、金剛杵、三叉、鈴幡寶棒、羂索鉞斧等，復以眾寶裝嚴於身，能破諸惡有情。如是依法觀想及持誦真言，為利益一切眾生故，不久證大菩提。此名除滅一切惡觀察佛剎最勝金剛三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想vi尾字變成大智，大智化成白蓮羅剎女，身黑色，腹大具大威勢，有熾盛光如閃電相，坐蓮花上垂於一足，有十八臂十二面，面各三目，利牙出外，髮髻赤黃色，頂戴阿閦佛，髑髏為瓔珞，現大忿怒相，師子皮為衣、龍為絡腋，手持滿血髑髏及持劍鉤輪、金剛杵、三叉、鈴幡寶棒、羂索鉞斧等，復以眾寶裝嚴於身，能破諸惡有情。如是依法觀想及持誦真言，為利益一切眾生故，不久證大菩提。此名除滅一切惡觀察佛剎最勝金剛三摩地。」