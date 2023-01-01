佛說瑜伽大教王經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說瑜伽大教王經卷第一

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

序品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，世尊大遍照金剛如來在淨光天大樓閣中，彼之樓閣眾寶裝嚴，清淨嚴飾金剛寶柱，金剛鈴鐸微風吹動出微妙音，復有種種殊妙供養，以金剛輪寶等而為裝嚴。此是遍照如來種種變化所成，乃至如來大智所生諸佛，所謂阿閦佛、大寶生佛、無量壽佛、不空成就佛等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，世尊大遍照金剛如來在淨光天大樓閣中，彼之樓閣眾寶裝嚴，清淨嚴飾金剛寶柱，金剛鈴鐸微風吹動出微妙音，復有種種殊妙供養，以金剛輪寶等而為裝嚴。此是遍照如來種種變化所成，乃至如來大智所生諸佛，所謂阿閦佛、大寶生佛、無量壽佛、不空成就佛等。

復次，於四面門出生諸菩薩眾及諸賢聖忿怒明王，及唧吒唧致、訥多訥帝、緊羯囉緊羯哩等無數眷屬。彼佛安住三摩地，常不捨大智大慈大悲，發大精進救度眾生。於彼會中復有無數天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等無數眷屬，圍遶世尊大遍照金剛如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，於四面門出生諸菩薩眾及諸賢聖忿怒明王，及唧吒唧致、訥多訥帝、緊羯囉緊羯哩等無數眷屬。彼佛安住三摩地，常不捨大智大慈大悲，發大精進救度眾生。於彼會中復有無數天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等無數眷屬，圍遶世尊大遍照金剛如來。

爾時，世尊於會眾中顧視金剛手大菩薩已，放大光明普照眾會，其光復還入於佛身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊於會眾中顧視金剛手大菩薩已，放大光明普照眾會，其光復還入於佛身。

爾時，金剛手菩薩摩訶薩從座而起，偏袒右肩，踊躍歡喜瞻仰尊顏，擲金剛杵，右膝著地，合掌恭敬作禮世尊而白佛言：「何因何緣放大光明？諸佛如來若無因緣非放光明，今見此光，我等眾會悉皆驚怪。唯願世尊作師子吼，為我等故而與宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手菩薩摩訶薩從座而起，偏袒右肩，踊躍歡喜瞻仰尊顏，擲金剛杵，右膝著地，合掌恭敬作禮世尊而白佛言：「何因何緣放大光明？諸佛如來若無因緣非放光明，今見此光，我等眾會悉皆驚怪。唯願世尊作師子吼，為我等故而與宣說。」

爾時，世尊受金剛手菩薩請已，入大三摩地，其名大智變化瑜伽大教王，於一切教中最上最尊，所作之法不難成就。此金剛智大樂方便一切真實藏，善作最勝智慧方便大樂金剛大變化金剛三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊受金剛手菩薩請已，入大三摩地，其名大智變化瑜伽大教王，於一切教中最上最尊，所作之法不難成就。此金剛智大樂方便一切真實藏，善作最勝智慧方便大樂金剛大變化金剛三摩地。

爾時，世尊從三摩地出已，說瑜伽大教王經三昧曼拏羅及種種法，所謂：「㡧像法、觀想法、持誦法、作忿怒儀顧視法、三摩地法、鉤召法、禁伏法、打諸惡魔法、期剋法、病患法、熱惱法、成事法、究竟法、灌頂法、阿闍梨儀相法、攝受弟子法，如是種種祕密教法，我今解說，汝等一切志心諦聽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊從三摩地出已，說瑜伽大教王經三昧曼拏羅及種種法，所謂：「㡧像法、觀想法、持誦法、作忿怒儀顧視法、三摩地法、鉤召法、禁伏法、打諸惡魔法、期剋法、病患法、熱惱法、成事法、究竟法、灌頂法、阿闍梨儀相法、攝受弟子法，如是種種祕密教法，我今解說，汝等一切志心諦聽。」

爾時，彼一切如來及諸菩薩，乃至眾會受教而聽。爾時，世尊而說偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彼一切如來及諸菩薩，乃至眾會受教而聽。爾時，世尊而說偈曰：

「先須親近阿闍梨， 所作諸法皆能成； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先須親近阿闍梨， 所作諸法皆能成；

若不親近阿闍梨， 所作諸法不可就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不親近阿闍梨， 所作諸法不可就。

我今說彼闍梨德， 汝諸菩薩及眾會， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今說彼闍梨德， 汝諸菩薩及眾會，

應當志心而聽受， 尊重律儀大智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當志心而聽受， 尊重律儀大智慧。

忍辱淳直無懈怠， 善解密句及相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍辱淳直無懈怠， 善解密句及相應，

粉壇儀式法則等， 能了真實十種義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 粉壇儀式法則等， 能了真實十種義。

施諸眾生常無畏， 恒樂大乘祕密法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施諸眾生常無畏， 恒樂大乘祕密法，

悉能了知諸外教， 持戒修行具律儀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉能了知諸外教， 持戒修行具律儀。

通達甚深大乘法， 能攝祕密真實義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通達甚深大乘法， 能攝祕密真實義，

若能具足前儀法， 是故名為阿闍梨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能具足前儀法， 是故名為阿闍梨。

若無慈悲行利益， 亦無正信心懈怠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無慈悲行利益， 亦無正信心懈怠，

破戒散亂不律儀， 見聞教法而誹謗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破戒散亂不律儀， 見聞教法而誹謗。

如是愚惡無善根， 不堪行法為師教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是愚惡無善根， 不堪行法為師教，

若具如前儀相法， 當為弟子親教師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若具如前儀相法， 當為弟子親教師。

此可粉壇為闍梨， 一切教法令指授， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此可粉壇為闍梨， 一切教法令指授，

所說密句皆能成， 弟子具德亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說密句皆能成， 弟子具德亦如是。

常樂禪定微妙法， 恭敬孝順阿闍梨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常樂禪定微妙法， 恭敬孝順阿闍梨，

恒以供養諸賢聖。 云何承事阿闍梨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒以供養諸賢聖。 云何承事阿闍梨？

如見諸佛等無異。 常持金剛阿闍梨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如見諸佛等無異。 常持金剛阿闍梨，

當是寶生大如來， 如是闍梨大智海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當是寶生大如來， 如是闍梨大智海。

出如意珠施大財， 常讚闍梨大功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出如意珠施大財， 常讚闍梨大功德，

勿見過失及謗毀， 如是尊重得法成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿見過失及謗毀， 如是尊重得法成。

違法輕慢終不就， 若人驀踏於師影， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 違法輕慢終不就， 若人驀踏於師影，

彼人壞塔罪無異， 所作所求皆不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人壞塔罪無異， 所作所求皆不成。

諸佛賢聖皆不許， 勿令毀謗阿闍梨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛賢聖皆不許， 勿令毀謗阿闍梨，

乃至夢中亦不得。 若有愚癡謗闍梨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至夢中亦不得。 若有愚癡謗闍梨，

常被諸魔來驚怪， 如是惡業愚癡人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常被諸魔來驚怪， 如是惡業愚癡人，

智者宜應常遠離。 所說地獄阿鼻等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者宜應常遠離。 所說地獄阿鼻等，

墮彼地獄無出期， 謗阿闍梨獲此果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 墮彼地獄無出期， 謗阿闍梨獲此果。

是故志心求菩提， 供養承事阿闍梨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故志心求菩提， 供養承事阿闍梨，

恭敬尊重常孝順， 能施難思最上果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬尊重常孝順， 能施難思最上果。」

佛說瑜伽大教王經曼拏羅品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說瑜伽大教王經曼拏羅品第二

爾時，世尊大遍照金剛如來顧視眾會已，入大瑜伽智變化最上祕密金剛三摩地，從定出已，佛告金剛手大菩薩：「汝今諦聽，金剛手！此瑜伽大教王經——大曼拏羅王、一切曼拏羅中最上最尊，其名大智光明藏金剛能成曼拏羅。若復有人於此曼拏羅中受灌頂者，彼人當受一切曼拏羅中灌頂法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大遍照金剛如來顧視眾會已，入大瑜伽智變化最上祕密金剛三摩地，從定出已，佛告金剛手大菩薩：「汝今諦聽，金剛手！此瑜伽大教王經——大曼拏羅王、一切曼拏羅中最上最尊，其名大智光明藏金剛能成曼拏羅。若復有人於此曼拏羅中受灌頂者，彼人當受一切曼拏羅中灌頂法。」

佛告金剛手菩薩：「若復有人見此曼拏羅中五色粉，彼人得恭敬供養一切如來。若復有人入此曼拏羅中，彼人如入諸佛剎中，得一切如來授成佛記。時，阿闍梨先用結界法，依法儀則擁護己身，及用一切莊嚴之具嚴飾其身，然後作忿怒顧視本身忿怒明王，右手擲金剛杵，左手執金剛鈴振動，作金剛步旋繞而行曼拏羅地，口誦吽字，然後告言：『我今發遣一切諸魔乃至天人、阿修羅等。』言已，復想本身如忿怒明王，即誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告金剛手菩薩：「若復有人見此曼拏羅中五色粉，彼人得恭敬供養一切如來。若復有人入此曼拏羅中，彼人如入諸佛剎中，得一切如來授成佛記。時，阿闍梨先用結界法，依法儀則擁護己身，及用一切莊嚴之具嚴飾其身，然後作忿怒顧視本身忿怒明王，右手擲金剛杵，左手執金剛鈴振動，作金剛步旋繞而行曼拏羅地，口誦吽字，然後告言：『我今發遣一切諸魔乃至天人、阿修羅等。』言已，復想本身如忿怒明王，即誦此真言曰：

「『呵波娑蘭覩跋晚多(一) 曳(引)枳銜禰(引)嚩(引)酥囉(二) 藥叉囉(引)叉娑(三) 必隷(二合)多必舍(引)左(四) 阿波三摩(二合引)囉部(引)多(五) 拏(引)枳儞(引)烏娑多(二合引)囉迦(六) 摩賀羅哥(七) 摩賀里迦(引)(八) 摩賀(引)哩提(二合)迦(引)訥左囉(九) 鉢哩沙(二合)那(引)誐嚕拏緊那囉(十) 緊布嚕沙滿怛囉悉馱(引)(十一) 阿怛囉(二合)必哩(二合)體尾(引)鉢囉(二合)禰(引)世(十二)(引) 阿目迦(引)左(引)哩曳(二合)拏(十三) 阿目迦室捨寫(十四) 三冒地波哩布蘭拏(二合)阿哩湯(二合)(十五) 薩哩嚩(二合)薩埵(十六) 阿努怛囉倪也(二合)曩邏婆呬(引)都(十七) 阿目迦曼拏羅囉(引)惹(引)曩(十八) 摩(引)里詰多摩夜(二合)彌底(十九) 怛禰(引)嚩訥嚩(二合)日囉(二合)達囉(引)倪也(二合)率嚕(二合)埵(引)(二十) 尸竭囉彌(引)嚩(引)波訖囉(二合)摩多(二十一) 踰(引)曩鉢訖囉(二合)摩底(二十二) 怛寫嚩日囉(二合)播(引)尼(二十三) 鉢囉(二合)入嚩(二合)里多(二十四) 酤必多吽哥(引)囉嚩那曩(二十五) 阿(引)禰(引)鉢多(二合)鉢囉(二合)必帝(二合)曩(二十六) 摩賀(引)倪也(二合引)曩嚩日哩(二合)拏(二十七) 謀(引)哩馱曩(三合)設多馱(引)(二十八) 尾羯哩(引)欲哩底(二十九)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『呵波娑蘭覩跋晚多(一) 曳(引)枳銜禰(引)嚩(引)酥囉(二) 藥叉囉(引)叉娑(三) 必隷(二合)多必舍(引)左(四) 阿波三摩(二合引)囉部(引)多(五) 拏(引)枳儞(引)烏娑多(二合引)囉迦(六) 摩賀羅哥(七) 摩賀里迦(引)(八) 摩賀(引)哩提(二合)迦(引)訥左囉(九) 鉢哩沙(二合)那(引)誐嚕拏緊那囉(十) 緊布嚕沙滿怛囉悉馱(引)(十一) 阿怛囉(二合)必哩(二合)體尾(引)鉢囉(二合)禰(引)世(十二)(引) 阿目迦(引)左(引)哩曳(二合)拏(十三) 阿目迦室捨寫(十四) 三冒地波哩布蘭拏(二合)阿哩湯(二合)(十五) 薩哩嚩(二合)薩埵(十六) 阿努怛囉倪也(二合)曩邏婆呬(引)都(十七) 阿目迦曼拏羅囉(引)惹(引)曩(十八) 摩(引)里詰多摩夜(二合)彌底(十九) 怛禰(引)嚩訥嚩(二合)日囉(二合)達囉(引)倪也(二合)率嚕(二合)埵(引)(二十) 尸竭囉彌(引)嚩(引)波訖囉(二合)摩多(二十一) 踰(引)曩鉢訖囉(二合)摩底(二十二) 怛寫嚩日囉(二合)播(引)尼(二十三) 鉢囉(二合)入嚩(二合)里多(二十四) 酤必多吽哥(引)囉嚩那曩(二十五) 阿(引)禰(引)鉢多(二合)鉢囉(二合)必帝(二合)曩(二十六) 摩賀(引)倪也(二合引)曩嚩日哩(二合)拏(二十七) 謀(引)哩馱曩(三合)設多馱(引)(二十八) 尾羯哩(引)欲哩底(二十九)』

「時，阿闍梨誦此真言三遍已，如前作金剛步旋繞而行，結界發遣諸魔成金剛地，然後行如左舞踏勢及右舞踏勢、每舍珂曼拏羅勢、平足立勢龜步勢、金剛嚩日嚕咄羯哩沙拏勢、翹足舞勢、旋網舞勢、師子步勢、師子變身勢、金剛鎖勢、金剛索勢、金剛忿怒勢、金剛鉤勢、金剛舞勢、金剛陪囉嚩勢、金剛吠多梨步勢、金剛骨朵勢、拶覩哩目珂地瑟吒那步、金剛軍拏梨步、幻化步、金剛塞怖吒步、大力鉤步、金剛牙步、金剛笑步、金剛鈴步，復作持劍勢、持金剛勢、持輪勢、持杵勢、持幡勢、持索勢、持蓮華勢、持杖勢、作無畏勢、持鉤勢、持牌勢、持槍勢、持弓勢、挽弓勢、射箭勢、持頻尼波羅旋繞而行勢、施願勢、持爍訖帝勢、持羯諾野勢、頂禮勢、入定勢、金剛坐勢、蓮花坐勢、結跏趺坐勢、無畏坐勢、賢坐勢、蹲坐勢、戲坐勢、現前勢、背向勢。時，阿闍梨作如是一一行步坐勢已，用無邊無能勝明王乃至大力明王等，即依法作橛打曼拏羅地，圍結界十方。如是作已，復想曼拏羅地即成金剛地遍滿熾盛。如是觀想已，時阿闍梨即稱己名，同誦吽字，如是微妙字於一切教中最上最尊，然後以本真言依法祈請地天。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，阿闍梨誦此真言三遍已，如前作金剛步旋繞而行，結界發遣諸魔成金剛地，然後行如左舞踏勢及右舞踏勢、每舍珂曼拏羅勢、平足立勢龜步勢、金剛嚩日嚕咄羯哩沙拏勢、翹足舞勢、旋網舞勢、師子步勢、師子變身勢、金剛鎖勢、金剛索勢、金剛忿怒勢、金剛鉤勢、金剛舞勢、金剛陪囉嚩勢、金剛吠多梨步勢、金剛骨朵勢、拶覩哩目珂地瑟吒那步、金剛軍拏梨步、幻化步、金剛塞怖吒步、大力鉤步、金剛牙步、金剛笑步、金剛鈴步，復作持劍勢、持金剛勢、持輪勢、持杵勢、持幡勢、持索勢、持蓮華勢、持杖勢、作無畏勢、持鉤勢、持牌勢、持槍勢、持弓勢、挽弓勢、射箭勢、持頻尼波羅旋繞而行勢、施願勢、持爍訖帝勢、持羯諾野勢、頂禮勢、入定勢、金剛坐勢、蓮花坐勢、結跏趺坐勢、無畏坐勢、賢坐勢、蹲坐勢、戲坐勢、現前勢、背向勢。時，阿闍梨作如是一一行步坐勢已，用無邊無能勝明王乃至大力明王等，即依法作橛打曼拏羅地，圍結界十方。如是作已，復想曼拏羅地即成金剛地遍滿熾盛。如是觀想已，時阿闍梨即稱己名，同誦吽字，如是微妙字於一切教中最上最尊，然後以本真言依法祈請地天。真言曰：

「『怛網(二引)禰(引)尾娑(引)叱部多(引)悉(一) 薩哩嚩(二合)沒馱(引)努多(引)以曩(引)(二) 左哩也(二合引)那野尾試(引)尸(引)數(三) 部(引)彌播(引)囉彌多(引)蘇左(四) 薩哩嚩(二合)悉提鉢囉(二合)沒哩(二合)𠆙(引切身)哩湯(二合)(五) 曼拏蘭左隷(引)珂夜(引)藐憾(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『怛網(二引)禰(引)尾娑(引)叱部多(引)悉(一) 薩哩嚩(二合)沒馱(引)努多(引)以曩(引)(二) 左哩也(二合引)那野尾試(引)尸(引)數(三) 部(引)彌播(引)囉彌多(引)蘇左(四) 薩哩嚩(二合)悉提鉢囉(二合)沒哩(二合)𠆙(引切身)哩湯(二合)(五) 曼拏蘭左隷(引)珂夜(引)藐憾(六)』

「時，阿闍梨誦此真言三遍已，運至誠心，復請召諸佛如來。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，阿闍梨誦此真言三遍已，運至誠心，復請召諸佛如來。真言曰：

「『三滿多(引)訶囒覩𤚥(引)沒馱(一) 迦(引)嚕拏呬多際怛薩(二) 部(引)彌(引)波哩仡囉(二合)賀迦(引)哩也(二合)(三) 薩補怛賴(二合)薩賀阿(引)誐摩(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『三滿多(引)訶囒覩𤚥(引)沒馱(一) 迦(引)嚕拏呬多際怛薩(二) 部(引)彌(引)波哩仡囉(二合)賀迦(引)哩也(二合)(三) 薩補怛賴(二合)薩賀阿(引)誐摩(四)』

「時，阿闍梨誦此真言三遍已，於曼拏羅地中間，以塗香作圓相曼拏羅。作此曼拏羅時，當誦大輪明王真言，然後請召諸佛賢聖，獻大種種殊妙供養，祈求諸佛而作歡喜。時，阿闍梨出曼拏羅外，於十方出生。然後弟子經宿入於曼拏羅中，依法作擁護，以香水灌頂，復用塗香塗於心中。想己心中羯磨杵，右手繫擁護線，與齒木揩牙，地鋪吉祥草，加持已，安座而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，阿闍梨誦此真言三遍已，於曼拏羅地中間，以塗香作圓相曼拏羅。作此曼拏羅時，當誦大輪明王真言，然後請召諸佛賢聖，獻大種種殊妙供養，祈求諸佛而作歡喜。時，阿闍梨出曼拏羅外，於十方出生。然後弟子經宿入於曼拏羅中，依法作擁護，以香水灌頂，復用塗香塗於心中。想己心中羯磨杵，右手繫擁護線，與齒木揩牙，地鋪吉祥草，加持已，安座而坐。

「時，阿闍梨與弟子受三歸依，懺悔罪障，迴向發願，乃至弟子以身命布施，發大菩提心，即說三歸伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，阿闍梨與弟子受三歸依，懺悔罪障，迴向發願，乃至弟子以身命布施，發大菩提心，即說三歸伽陀曰：

「『我今歸敬於三寶， 我佛曠劫超三有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我今歸敬於三寶， 我佛曠劫超三有，

妙法能除煩惱根， 獲成聖眾離欲尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法能除煩惱根， 獲成聖眾離欲尊。

我昔所作諸罪業， 今對三寶至誠懺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我昔所作諸罪業， 今對三寶至誠懺，

迴施功德利群生， 誓願求證菩提果。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴施功德利群生， 誓願求證菩提果。』

「時，受法弟子誦此伽陀滿三遍已，阿闍梨復為弟子隨力隨意開導說法，令彼至誠發大菩提心。然後如前依法作於供養，發送賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，受法弟子誦此伽陀滿三遍已，阿闍梨復為弟子隨力隨意開導說法，令彼至誠發大菩提心。然後如前依法作於供養，發送賢聖。

「時，弟子於曼拏羅地右脇而臥，於其夢中必見境像。第二日，阿闍梨用鮮淨五色線絣曼拏羅。時，阿闍梨觀想其線即真法界性遍照自性王如來、即一切如來藏，法界清淨故，離諸塵垢，能淨眾生界，所用五色粉即五如來。觀想已，阿闍梨先下粉，然後令弟子同作第一結界地，第二與弟子受三歸，第三令弟子入曼拏羅，第四作發送法。其曼拏羅有三品法，上品千肘量，中品五百肘，下品五肘乃至二肘、一肘，其相四方，作四門、四樓，中心作八輻輪安置遍照如來，東方安阿閦佛，南方安寶生佛，西方安無量壽佛，北方安不空成就佛。復次，於輪四隅安四親近菩薩：東北隅安佛眼菩薩，東南隅安摩摩枳菩薩，西南隅安白衣菩薩，西北隅安多羅菩薩。復次，於第二重曼拏羅安四菩薩：東方安薩埵金剛菩薩，南方寶金剛菩薩，西方法金剛菩薩，北方羯磨金剛菩薩。復次，於曼拏羅四隅安四菩薩：東北隅安尊那菩薩，東南隅安寶光菩薩，西南隅安顰眉菩薩，西北隅安金剛鎖菩薩。復次，於第三重曼拏羅安十六大菩薩。東方位安四菩薩：慈氏菩薩、妙吉祥菩薩、香象菩薩、智幢菩薩。南方位安四菩薩：賢護菩薩、海意菩薩、無盡意菩薩、辯積菩薩。復次，西方位安四菩薩：得大勢至菩薩、滅一切罪障菩薩、破諸憂闇菩薩、熾盛光菩薩。復次，北方位安四菩薩：月光菩薩、甘露光菩薩、虛空藏菩薩、除蓋障菩薩。復次，於曼拏羅東門安焰鬘得迦明王，南門安鉢囉研得迦明王，西門安鉢訥鬘得迦明王，北門安尾覲難得迦明王。復次，於其四隅安四明王：東北隅安不動尊明王，東南隅安吒枳明王，西南隅安儞羅難拏明王，西北隅安大力明王。復次，於外曼拏羅外四隅中各安置一金剛杵，內第一輪用白粉畫，第二重曼拏羅用黃白青三色粉畫，第三重曼拏羅用五色粉。如是作大曼拏羅已，然後為弟子受灌頂法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，弟子於曼拏羅地右脇而臥，於其夢中必見境像。第二日，阿闍梨用鮮淨五色線絣曼拏羅。時，阿闍梨觀想其線即真法界性遍照自性王如來、即一切如來藏，法界清淨故，離諸塵垢，能淨眾生界，所用五色粉即五如來。觀想已，阿闍梨先下粉，然後令弟子同作第一結界地，第二與弟子受三歸，第三令弟子入曼拏羅，第四作發送法。其曼拏羅有三品法，上品千肘量，中品五百肘，下品五肘乃至二肘、一肘，其相四方，作四門、四樓，中心作八輻輪安置遍照如來，東方安阿閦佛，南方安寶生佛，西方安無量壽佛，北方安不空成就佛。復次，於輪四隅安四親近菩薩：東北隅安佛眼菩薩，東南隅安摩摩枳菩薩，西南隅安白衣菩薩，西北隅安多羅菩薩。復次，於第二重曼拏羅安四菩薩：東方安薩埵金剛菩薩，南方寶金剛菩薩，西方法金剛菩薩，北方羯磨金剛菩薩。復次，於曼拏羅四隅安四菩薩：東北隅安尊那菩薩，東南隅安寶光菩薩，西南隅安顰眉菩薩，西北隅安金剛鎖菩薩。復次，於第三重曼拏羅安十六大菩薩。東方位安四菩薩：慈氏菩薩、妙吉祥菩薩、香象菩薩、智幢菩薩。南方位安四菩薩：賢護菩薩、海意菩薩、無盡意菩薩、辯積菩薩。復次，西方位安四菩薩：得大勢至菩薩、滅一切罪障菩薩、破諸憂闇菩薩、熾盛光菩薩。復次，北方位安四菩薩：月光菩薩、甘露光菩薩、虛空藏菩薩、除蓋障菩薩。復次，於曼拏羅東門安焰鬘得迦明王，南門安鉢囉研得迦明王，西門安鉢訥鬘得迦明王，北門安尾覲難得迦明王。復次，於其四隅安四明王：東北隅安不動尊明王，東南隅安吒枳明王，西南隅安儞羅難拏明王，西北隅安大力明王。復次，於外曼拏羅外四隅中各安置一金剛杵，內第一輪用白粉畫，第二重曼拏羅用黃白青三色粉畫，第三重曼拏羅用五色粉。如是作大曼拏羅已，然後為弟子受灌頂法。

「復次，別作二重曼拏羅，四方作四門，中心畫八葉蓮花，於彼蓮花內東位安金剛杵，南位安寶，西位安蓮花，北位安劍。如是作曼拏羅已，阿闍梨即自沐浴潔淨齋戒，種種裝嚴於身。時，用閼伽瓶盛滿香水，插諸花果枝葉，以鮮淨衣蓋閼伽瓶，阿闍梨依法加持其瓶，入五寶、五藥、五穀香水充滿；第一閼伽瓶名最勝瓶，即是本尊，餘有四瓶，是即四親近菩薩及諸護門，明王亦各有閼伽瓶。若不隨諸賢聖位安置瓶者，只置五瓶。當用一切成就真言加持閼伽瓶，以閼伽水灑淨諸眾生，然後獻香花燈塗及種種飲食出生供養。復次，於曼拏羅四隅各安一閼伽瓶，第一最勝瓶安置曼拏羅心中。時，阿闍梨以金剛鉤本印及誦真言，請召諸佛如來入於曼拏羅。時，阿闍梨復想獻座，諸佛如來於曼拏羅內各處本位而坐。復次想曼拏羅外，以金剛橛釘之而成結界，即用閼伽水香花等供養，各結本印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，別作二重曼拏羅，四方作四門，中心畫八葉蓮花，於彼蓮花內東位安金剛杵，南位安寶，西位安蓮花，北位安劍。如是作曼拏羅已，阿闍梨即自沐浴潔淨齋戒，種種裝嚴於身。時，用閼伽瓶盛滿香水，插諸花果枝葉，以鮮淨衣蓋閼伽瓶，阿闍梨依法加持其瓶，入五寶、五藥、五穀香水充滿；第一閼伽瓶名最勝瓶，即是本尊，餘有四瓶，是即四親近菩薩及諸護門，明王亦各有閼伽瓶。若不隨諸賢聖位安置瓶者，只置五瓶。當用一切成就真言加持閼伽瓶，以閼伽水灑淨諸眾生，然後獻香花燈塗及種種飲食出生供養。復次，於曼拏羅四隅各安一閼伽瓶，第一最勝瓶安置曼拏羅心中。時，阿闍梨以金剛鉤本印及誦真言，請召諸佛如來入於曼拏羅。時，阿闍梨復想獻座，諸佛如來於曼拏羅內各處本位而坐。復次想曼拏羅外，以金剛橛釘之而成結界，即用閼伽水香花等供養，各結本印。

「時，阿闍梨讚歎諸賢聖，振金剛鈴，獻種種音樂已，勞謝諸佛賢聖，告言：『我今求一切成就法。』言已，令弟子入曼拏羅內。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，阿闍梨讚歎諸賢聖，振金剛鈴，獻種種音樂已，勞謝諸佛賢聖，告言：『我今求一切成就法。』言已，令弟子入曼拏羅內。

「時，阿闍梨即誦五如來祕密真言，安置弟子身分五處。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，阿闍梨即誦五如來祕密真言，安置弟子身分五處。真言曰：

「『唵(引)(一) 𡁠(人際反)曩爾(入)俱(半音)(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)(一) 𡁠(人際反)曩爾(入)俱(半音)(二)』

「『唵(引)(一) 嚩日囉(二合)特哩(二合)俱(半音)(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)(一) 嚩日囉(二合)特哩(二合)俱(半音)(二)』

「『唵(引)(一) 囉怛曩(二合)特哩(二合)俱(半音)(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)(一) 囉怛曩(二合)特哩(二合)俱(半音)(二)』

「『唵(引)(一) 阿嚕力俱(半音)(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)(一) 阿嚕力俱(半音)(二)』

「『唵(引)(一) 鉢囉(二合)倪也(二合)特哩(二合)俱(半音)(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)(一) 鉢囉(二合)倪也(二合)特哩(二合)俱(半音)(二)』

「如是真言等各結本印，安彼弟子五處以作甲冑。時，阿闍梨以帛覆弟子面，引至壇前誦此伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言等各結本印，安彼弟子五處以作甲冑。時，阿闍梨以帛覆弟子面，引至壇前誦此伽陀曰：

「『壹難覩曼拏朗娑(引)囕(一) 嚩日囉(二合)倪也(二合)那寫鉢囉(二合引)鉢曩(二) 鉢囉(二合)吠(引)始覩摩夜(引)室賒(三) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐旦補囕(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『壹難覩曼拏朗娑(引)囕(一) 嚩日囉(二合)倪也(二合)那寫鉢囉(二合引)鉢曩(二) 鉢囉(二合)吠(引)始覩摩夜(引)室賒(三) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐旦補囕(四)』

「誦此伽陀已，時，令弟子結薩埵金剛印，拋花於曼拏羅中，誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此伽陀已，時，令弟子結薩埵金剛印，拋花於曼拏羅中，誦此真言曰：

「『唵(引)(一) 鉢囉(二合)帝(引)蹉嚩日囉(二合)呼(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)(一) 鉢囉(二合)帝(引)蹉嚩日囉(二合)呼(二)』

「誦此真言已，與去除覆面帛，復誦此伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言已，與去除覆面帛，復誦此伽陀曰：

「『壹難怛怛曼拏羅鉢舍(一) 室囉(二合)馱(引)昧遨那味(引)那左(二) 沒馱晚舍酤路半那(引)(三) 母捺囉(二合)滿怛𡃤(二合)囉提瑟致(二合)旦(四) 三半帝(引)薩哩嚩(二引)悉提(引)曩(五) 三摩夜(引)机嚕(二合引)婆尾設底(六) 嚩日囉(二合)鉢訥摩(二合引)屹囉(二合)邏里旦(引)(七) 滿底哩(二合引)沙嚩(二合引)囉(引)達曩酤嚕(八)阿泥那紇哩(二合)那曳(引)那拽舍嚩日囉(二合)鉢旦底(九)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『壹難怛怛曼拏羅鉢舍(一) 室囉(二合)馱(引)昧遨那味(引)那左(二) 沒馱晚舍酤路半那(引)(三) 母捺囉(二合)滿怛𡃤(二合)囉提瑟致(二合)旦(四) 三半帝(引)薩哩嚩(二引)悉提(引)曩(五) 三摩夜(引)机嚕(二合引)婆尾設底(六) 嚩日囉(二合)鉢訥摩(二合引)屹囉(二合)邏里旦(引)(七) 滿底哩(二合引)沙嚩(二合引)囉(引)達曩酤嚕(八)阿泥那紇哩(二合)那曳(引)那拽舍嚩日囉(二合)鉢旦底(九)』

「誦伽陀已，令弟子拋花，花落之處當為本尊，以香花燈塗、衣服幢幡、傘蓋印塵等殊妙供養，復用微妙音樂吉祥偈讚。時，阿闍梨先用最勝閼伽瓶，與弟子灌頂銷除塵垢，後與四親近閼伽瓶灌頂已，復誦吉祥偈讚告弟子言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦伽陀已，令弟子拋花，花落之處當為本尊，以香花燈塗、衣服幢幡、傘蓋印塵等殊妙供養，復用微妙音樂吉祥偈讚。時，阿闍梨先用最勝閼伽瓶，與弟子灌頂銷除塵垢，後與四親近閼伽瓶灌頂已，復誦吉祥偈讚告弟子言：

「『我今振鈴諸佛前， 諸佛遍滿如芥子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我今振鈴諸佛前， 諸佛遍滿如芥子，

諸佛受持閼伽瓶， 施汝灌頂妙法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛受持閼伽瓶， 施汝灌頂妙法門。

心曼拏羅真實智， 如是觀想無相法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心曼拏羅真實智， 如是觀想無相法，

汝今頂受此法門， 永出塵勞生死界。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝今頂受此法門， 永出塵勞生死界。』

「時，阿闍梨誦此吉祥讚已，示於弟子設邏哥輪螺金剛杵經法，乃至金銀等物，皆為除彼蓋障。若無設邏哥等物，當結嚕必尼印示與弟子，然後與三昧法。三昧真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，阿闍梨誦此吉祥讚已，示於弟子設邏哥輪螺金剛杵經法，乃至金銀等物，皆為除彼蓋障。若無設邏哥等物，當結嚕必尼印示與弟子，然後與三昧法。三昧真言曰：

「『阿𭔞(切身)鉢囉(二合)勃哩(二合)底但網(二合)嚩蹉(一) 𡁠(引)尾帝(引)哩馱(二合)悉體(二合)毘薩那(引)(二) 薩達哩摩(二合)冐提唧旦左(三) 阿(引)左(引)哩也(二合)摩嚩摩𭔞(切身)那(引)(四) 嚩日囉(二合)婆(引)底哩(二合)數遨囉藐(五) 訥瑟鵮(二合)昧帝哩(二合)尾囉(引)誐多(引)(六) 鉢囉(二合)那(引)𭔞必帝(引)嚩蹉(七) 那迦(引)哩也(二合)昧羯那(引)左那(八) 伊帝(引)那訖哩(二合)帝(引)那吠沒馱(引)(九) 那囉哥机嚕(二合引)播(引)多(引)野帝帝(十)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『阿𭔞(切身)鉢囉(二合)勃哩(二合)底但網(二合)嚩蹉(一) 𡁠(引)尾帝(引)哩馱(二合)悉體(二合)毘薩那(引)(二) 薩達哩摩(二合)冐提唧旦左(三) 阿(引)左(引)哩也(二合)摩嚩摩𭔞(切身)那(引)(四) 嚩日囉(二合)婆(引)底哩(二合)數遨囉藐(五) 訥瑟鵮(二合)昧帝哩(二合)尾囉(引)誐多(引)(六) 鉢囉(二合)那(引)𭔞必帝(引)嚩蹉(七) 那迦(引)哩也(二合)昧羯那(引)左那(八) 伊帝(引)那訖哩(二合)帝(引)那吠沒馱(引)(九) 那囉哥机嚕(二合引)播(引)多(引)野帝帝(十)』

「時，阿闍梨誦此三昧真言已，勸化弟子令施財寶以報師恩，或金銀瑠璃、摩尼真珠、珊瑚琥珀，乃至身命等，復說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，阿闍梨誦此三昧真言已，勸化弟子令施財寶以報師恩，或金銀瑠璃、摩尼真珠、珊瑚琥珀，乃至身命等，復說頌曰：

「『弟子應當行孝順， 報荷闍梨令歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『弟子應當行孝順， 報荷闍梨令歡喜，

師若歡喜法得成， 此外世間無有尊。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師若歡喜法得成， 此外世間無有尊。』

「時，弟子聞此頌已，從座而起，供養諸佛及阿闍梨，然後阿闍梨依法作護摩。其護摩供養物，持誦觀想法，依息災增益等儀，供養諸佛賢聖，然後發送賢聖及三世諸佛已，收彼壇中五色粉，棄擲江河中，於彼曼拏羅地以瞿摩夷塗之。曼拏羅所用之物，盡施阿闍梨，弟子不得受，若有受者，當破三昧；唯阿闍梨隨意受用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，弟子聞此頌已，從座而起，供養諸佛及阿闍梨，然後阿闍梨依法作護摩。其護摩供養物，持誦觀想法，依息災增益等儀，供養諸佛賢聖，然後發送賢聖及三世諸佛已，收彼壇中五色粉，棄擲江河中，於彼曼拏羅地以瞿摩夷塗之。曼拏羅所用之物，盡施阿闍梨，弟子不得受，若有受者，當破三昧；唯阿闍梨隨意受用。」

佛說瑜伽大教王經真言品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說瑜伽大教王經真言品第三

爾時，世尊大遍照金剛如來復入轉真言輪金剛三摩地，從此三摩地出已，告金剛手大菩薩言：「汝今諦聽！今此真言精妙字，為汝演說，志心受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大遍照金剛如來復入轉真言輪金剛三摩地，從此三摩地出已，告金剛手大菩薩言：「汝今諦聽！今此真言精妙字，為汝演說，志心受持。」

時，金剛手菩薩合掌向佛，而白佛言：「世尊善說，善逝善說，為利益一切眾生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，金剛手菩薩合掌向佛，而白佛言：「世尊善說，善逝善說，為利益一切眾生故。」

爾時，世尊即說：「大遍照金剛如來根本真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說：「大遍照金剛如來根本真言曰：

「『唵(引)阿(引)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)阿(引)』

「復說阿閦如來真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說阿閦如來真言曰：

「『唵(引)吽(引)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)吽(引)』

「寶生如來真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶生如來真言曰：

「『唵(引)怛囕(二合)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)怛囕(二合)』

「無量壽如來真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量壽如來真言曰：

「『唵(引)紇唎(二合)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)紇唎(二合)』

「不空成就如來真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空成就如來真言曰：

「『唵(引)亢(引)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)亢(引)』

「佛眼菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛眼菩薩真言曰：

「『唵(引)誐誐那路左儞(引)吽(引)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)誐誐那路左儞(引)吽(引)』

「摩摩枳菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「摩摩枳菩薩真言曰：

「『唵(引)枳哩枳哩摩(引)摩計吽(引)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)枳哩枳哩摩(引)摩計吽(引)』

「白衣菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「白衣菩薩真言曰：

「『唵(引)羯致(引)尾羯致(引)(一) 儞羯致(引一)羯鵮羯致(引)(二) 羯嚕吒尾哩曳(二合引)娑嚩(二合引)賀(引)(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)羯致(引)尾羯致(引)(一) 儞羯致(引一)羯鵮羯致(引)(二) 羯嚕吒尾哩曳(二合引)娑嚩(二合引)賀(引)(三)』

「多羅菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多羅菩薩真言曰：

「『唵(引)多(引)哩(引)咄多(引)哩(引)(一) 咄哩(引)娑嚩(二合引)賀(引)(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)多(引)哩(引)咄多(引)哩(引)(一) 咄哩(引)娑嚩(二合引)賀(引)(二)』

「薩埵金剛菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩埵金剛菩薩真言曰：

「『唵(引)薩埵嚩日哩(二合)吽(引)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)薩埵嚩日哩(二合)吽(引)』

「寶金剛菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶金剛菩薩真言曰：

「『唵(引)囉怛曩(二合)嚩日哩(二合引)吽(引)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)囉怛曩(二合)嚩日哩(二合引)吽(引)』

「法金剛菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法金剛菩薩真言曰：

「『唵(引)達哩摩(二合)嚩日哩(二合引)吽(引)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)達哩摩(二合)嚩日哩(二合引)吽(引)』

「羯磨金剛菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「羯磨金剛菩薩真言曰：

「『唵(引)羯哩摩(二合)嚩日哩(二合引)吽(引)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)羯哩摩(二合)嚩日哩(二合引)吽(引)』

「尊那菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尊那菩薩真言曰：

「『唵(引)左隸祖隸(引)(一) 尊禰(引)娑嚩(二合引)賀(引)(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)左隸祖隸(引)(一) 尊禰(引)娑嚩(二合引)賀(引)(二)』

「寶光菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶光菩薩真言曰：

「『唵(引)囉怛努(二合)勒計(二合引)(一) 囉怛曩(二合)入嚩(二合引)哩儞(引)娑嚩(二合引)賀(引)(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)囉怛努(二合)勒計(二合引)(一) 囉怛曩(二合)入嚩(二合引)哩儞(引)娑嚩(二合引)賀(引)(二)』

「顰眉菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「顰眉菩薩真言曰：

「『唵(引)勃哩(二合)酤致(引)勃陵(二合引)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)勃哩(二合)酤致(引)勃陵(二合引)』

「金剛鎖菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛鎖菩薩真言曰：

「『唵(引)嚩日囉(二合)室哩(二合)朅里(引)(一) 吽(引)發吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)嚩日囉(二合)室哩(二合)朅里(引)(一) 吽(引)發吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)(二)』

「慈氏菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慈氏菩薩真言曰：

「『唵(引)昧(引)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)昧(引)』

「妙吉祥菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥菩薩真言曰：

「『唵(引)蒙』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)蒙』

「普賢菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普賢菩薩真言曰：

「『唵(引)三滿多跋捺囉(二合)吽(引)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)三滿多跋捺囉(二合)吽(引)』

「香象菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「香象菩薩真言曰：

「『唵(引)巘馱賀悉帝(二合)儞(引)吽(引)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)巘馱賀悉帝(二合)儞(引)吽(引)』

「智幢菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智幢菩薩真言曰：

「『唵(引)倪也(二合引)那計(引)覩(一) 倪也(二合引)那摩底吽(引)(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)倪也(二合引)那計(引)覩(一) 倪也(二合引)那摩底吽(引)(二)』

「賢護菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護菩薩真言曰：

「『唵(引)跋捺囉(二合)嚩底(一) 跋捺囉(二合)播(引)羅吽(引)(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)跋捺囉(二合)嚩底(一) 跋捺囉(二合)播(引)羅吽(引)(二)』

「海意菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「海意菩薩真言曰：

「『唵(引)娑(引)誐哩(引)(一) 摩賀(引)娑(引)誐哩(引)吽(引)(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)娑(引)誐哩(引)(一) 摩賀(引)娑(引)誐哩(引)吽(引)(二)』

「無盡意菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無盡意菩薩真言曰：

「『唵(引)惡叉曳(引)(一) 吽吽(引)(二) 惡叉野羯哩摩(二合引)嚩囉拏(三) 尾輸達儞(引)娑嚩(二合引)賀(引)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)惡叉曳(引)(一) 吽吽(引)(二) 惡叉野羯哩摩(二合引)嚩囉拏(三) 尾輸達儞(引)娑嚩(二合引)賀(引)』

「辯積菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「辯積菩薩真言曰：

「『唵(引)鉢囉(二合)底婆(引)儞(引)(一) 鉢囉(二合)底婆(引)那酤致(引)吽(引)(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)鉢囉(二合)底婆(引)儞(引)(一) 鉢囉(二合)底婆(引)那酤致(引)吽(引)(二)』

「得大勢至菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得大勢至菩薩真言曰：

「『唵(引)娑他(二合引)弭(引)(一) 摩賀(引)娑他(二合引)弭(引)(二) 娑他(二合引)摩嚩底娑嚩(二合引)賀(引)(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)娑他(二合引)弭(引)(一) 摩賀(引)娑他(二合引)弭(引)(二) 娑他(二合引)摩嚩底娑嚩(二合引)賀(引)(三)』

「除一切罪障菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「除一切罪障菩薩真言曰：

「『唵(引)薩哩嚩(二合引)播(引)野惹呬(引)(一) 薩哩嚩(二合引)播(引)野輸(引)馱儞(引)吽(引)(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)薩哩嚩(二合引)播(引)野惹呬(引)(一) 薩哩嚩(二合引)播(引)野輸(引)馱儞(引)吽(引)(二)』

「破一切憂闇菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「破一切憂闇菩薩真言曰：

「『唵(引)薩哩嚩(二合引)輸(引)哥怛謨(一) 儞哩伽(二合引)怛那末底吽(引)(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)薩哩嚩(二合引)輸(引)哥怛謨(一) 儞哩伽(二合引)怛那末底吽(引)(二)』

「熾盛光菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「熾盛光菩薩真言曰：

「『唵(引)惹(引)里儞(引)(一) 摩賀(引)惹(引)里儞(引)吽(引)(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)惹(引)里儞(引)(一) 摩賀(引)惹(引)里儞(引)吽(引)(二)』

「善財菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善財菩薩真言曰：

「『唵(引)酥達那室哩(二合引)野吽(引)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)酥達那室哩(二合引)野吽(引)』

「月光菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「月光菩薩真言曰：

「『唵(引)贊捺哩(二合引)酥贊捺哩(二合引)(一) 贊捺囉(二合)咩(引)嚩嚕吉帝娑嚩(二合引)賀(引)(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)贊捺哩(二合引)酥贊捺哩(二合引)(一) 贊捺囉(二合)咩(引)嚩嚕吉帝娑嚩(二合引)賀(引)(二)』

「甘露光菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甘露光菩薩真言曰：

「『唵(引)阿弭多鉢囉(二合)毘(引)(一) 阿弭多末底吽(引二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)阿弭多鉢囉(二合)毘(引)(一) 阿弭多末底吽(引二)』

「虛空藏菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「虛空藏菩薩真言曰：

「『唵(引)誐誐儞(引)(一) 誐誐那嚩囉嚕左儞(引)吽(引)(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)誐誐儞(引)(一) 誐誐那嚩囉嚕左儞(引)吽(引)(二)』

「除蓋障菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「除蓋障菩薩真言曰：

「『唵(引)薩哩嚩(二合引)儞(引)嚩囉拏尾瑟剛(二合)鼻尼吽(引)』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)薩哩嚩(二合引)儞(引)嚩囉拏尾瑟剛(二合)鼻尼吽(引)』」

復說：「焰鬘得迦明王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說：「焰鬘得迦明王真言曰：

「『唵(引)焰鬘(引)得迦吽(引)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)焰鬘(引)得迦吽(引)』

「鉢囉(二合)研得迦明王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鉢囉(二合)研得迦明王真言曰：

「『唵(引)鉢囉(二合)研得迦吽(引)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)鉢囉(二合)研得迦吽(引)』

「鉢訥鬘得迦明王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鉢訥鬘得迦明王真言曰：

「『唵(引)鉢訥鬘得迦吽(引)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)鉢訥鬘得迦吽(引)』

「尾覲難得迦明王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尾覲難得迦明王真言曰：

「『唵(引)阿密哩(二合)多軍拏里(一) 尾覲難(二合引)得迦吽(引)(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)阿密哩(二合)多軍拏里(一) 尾覲難(二合引)得迦吽(引)(二)』

「不動尊明王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不動尊明王真言曰：

「『唵(引)阿左羅吽(引)賀(引)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)阿左羅吽(引)賀(引)』

「吒枳明王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吒枳明王真言曰：

「『唵(引)吒枳吽(引)𠺁(仁作反)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)吒枳吽(引)𠺁(仁作反)』

「儞羅難拏明王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「儞羅難拏明王真言曰：

「『唵(引)儞(引)羅難拏(一) 摩賀(引)難拏吽(引)(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)儞(引)羅難拏(一) 摩賀(引)難拏吽(引)(二)』

「大力明王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大力明王真言曰：

「『唵(引)骨嚕馱那吽(引)𠺁(上同)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)骨嚕馱那吽(引)𠺁(上同)』

「如是等諸大菩薩及大明王精妙字真言安曼拏羅中，如是所說無數俱胝精妙字等，從三摩地生。時，阿闍梨依法觀想已，用金剛鉤印請召諸佛如來，用金剛印請召諸菩薩及諸賢聖，用結輪印請召諸明王，用結索印請召諸唧吒唧致，用結鉤印請召訥多訥帝等，此是瑜伽大教王請召儀則。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是等諸大菩薩及大明王精妙字真言安曼拏羅中，如是所說無數俱胝精妙字等，從三摩地生。時，阿闍梨依法觀想已，用金剛鉤印請召諸佛如來，用金剛印請召諸菩薩及諸賢聖，用結輪印請召諸明王，用結索印請召諸唧吒唧致，用結鉤印請召訥多訥帝等，此是瑜伽大教王請召儀則。」