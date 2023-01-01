大毘盧遮那成佛神變加持經

大毘盧遮那成佛神變加持經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大毘盧遮那成佛神變加持經卷第四

大唐天竺三藏善無畏共沙門一行譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐天竺三藏善無畏共沙門一行譯

密印品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密印品第九

爾時薄伽梵毘盧遮那觀察諸大眾會，告執金剛祕密主言：「祕密主！有同如來莊嚴具、同法界趣幖幟，菩薩由是嚴身故，處生死中巡歷諸趣，於一切如來大會以此大菩提幢而幖幟之，諸天、龍、夜叉、乾達婆、阿蘇囉、揭嚕茶、緊那囉、摩睺羅伽、人非人等敬而遶之受教而行。汝今諦聽，極善思念，吾當演說。」如是說已，金剛手白言：「世尊！今正是時。世尊！今正是時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薄伽梵毘盧遮那觀察諸大眾會，告執金剛祕密主言：「祕密主！有同如來莊嚴具、同法界趣幖幟，菩薩由是嚴身故，處生死中巡歷諸趣，於一切如來大會以此大菩提幢而幖幟之，諸天、龍、夜叉、乾達婆、阿蘇囉、揭嚕茶、緊那囉、摩睺羅伽、人非人等敬而遶之受教而行。汝今諦聽，極善思念，吾當演說。」如是說已，金剛手白言：「世尊！今正是時。世尊！今正是時。」

爾時薄伽梵即便住於身無害力三昧。住斯定故，說一切如來入三昧耶遍一切無能障礙力無等三昧力明妃曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薄伽梵即便住於身無害力三昧。住斯定故，說一切如來入三昧耶遍一切無能障礙力無等三昧力明妃曰：

「南麼三曼多勃馱喃(一) 阿三迷(二) 呾履(二合)三迷(三) 三麼曳(四) 莎訶(五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南麼三曼多勃馱喃(一) 阿三迷(二) 呾履(二合)三迷(三) 三麼曳(四) 莎訶(五)

「祕密主！如是明妃示現一切如來地，不越三法道界圓滿地波羅蜜。是密印相，當用定慧手作空心合掌，以定慧二虛空輪並合而建立之。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「祕密主！如是明妃示現一切如來地，不越三法道界圓滿地波羅蜜。是密印相，當用定慧手作空心合掌，以定慧二虛空輪並合而建立之。頌曰：

「『此一切諸佛， 救世之大印， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此一切諸佛， 救世之大印，

正覺三昧耶， 於此印而住。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正覺三昧耶， 於此印而住。』

「又以定慧手為拳，虛空輪入於掌中，而舒風輪，是為淨法界印。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以定慧手為拳，虛空輪入於掌中，而舒風輪，是為淨法界印。真言曰：

「『南麼三曼多勃陀喃(一) 達摩馱睹(二) 薩嚩(二合)婆嚩句痕(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃陀喃(一) 達摩馱睹(二) 薩嚩(二合)婆嚩句痕(三)』

「復以定慧手，五輪皆等，迭翻相鉤，二虛空輪，首俱相向。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以定慧手，五輪皆等，迭翻相鉤，二虛空輪，首俱相向。頌曰：

「『是名為勝願， 吉祥法輪印， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『是名為勝願， 吉祥法輪印，

世依救世者， 悉皆轉此輪。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世依救世者， 悉皆轉此輪。』

「真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 伐折囉(引二合)呾麼(二合)句痕(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 伐折囉(引二合)呾麼(二合)句痕(二)』

「復舒定慧二手作歸命合掌，風輪相捻，以二空輪加於上，形如朅伽。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復舒定慧二手作歸命合掌，風輪相捻，以二空輪加於上，形如朅伽。頌曰：

「『此大慧刀印， 一切佛所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此大慧刀印， 一切佛所說，

能斷於諸見， 謂俱生身見。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能斷於諸見， 謂俱生身見。』

「真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 摩訶朅伽微囉闍(二) 達麼珊捺囉奢(二合)迦娑訶闍(三) 薩迦耶捺㗚(二合)瑟致(上二合)掣(叱曳反)諾(入)迦(四) 怛他(引)蘖多(引)地目訖底(丁以反二合)儞(入)社多(五) 微囉(引)伽達摩儞(入)社多𤙖(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 摩訶朅伽微囉闍(二) 達麼珊捺囉奢(二合)迦娑訶闍(三) 薩迦耶捺㗚(二合)瑟致(上二合)掣(叱曳反)諾(入)迦(四) 怛他(引)蘖多(引)地目訖底(丁以反二合)儞(入)社多(五) 微囉(引)伽達摩儞(入)社多𤙖(六)』

「復以定慧二手作虛心合掌，屈二風輪，以二空輪絞之，形如商佉。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以定慧二手作虛心合掌，屈二風輪，以二空輪絞之，形如商佉。頌曰：

「『此名為勝願， 吉祥法螺印， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此名為勝願， 吉祥法螺印，

諸佛世之師， 菩薩救世者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛世之師， 菩薩救世者，

皆說無垢法， 至寂靜涅槃。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆說無垢法， 至寂靜涅槃。』

「真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 暗』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 暗』

「復以定慧手相合普舒散之，猶如健吒，二地輪二空輪相持，令火風輪和合。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以定慧手相合普舒散之，猶如健吒，二地輪二空輪相持，令火風輪和合。頌曰：

「『吉祥願蓮華， 諸佛救世者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『吉祥願蓮華， 諸佛救世者，

不壞金剛座， 覺悟名為佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不壞金剛座， 覺悟名為佛，

菩提與佛子， 悉皆從是生。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提與佛子， 悉皆從是生。』

「真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 阿(去急呼)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 阿(去急呼)』

「復以定慧手，五輪外向為拳，建立火輪。舒二風輪屈為鉤形，在傍持之。虛空地輪並而直上，水輪交合如拔折囉。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以定慧手，五輪外向為拳，建立火輪。舒二風輪屈為鉤形，在傍持之。虛空地輪並而直上，水輪交合如拔折囉。頌曰：

「『金剛大慧印， 能壞無智城， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『金剛大慧印， 能壞無智城，

曉寤睡眠者， 天人不能壞。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉寤睡眠者， 天人不能壞。』

「真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真言曰：

「『南麼三曼多伐折羅(二合)𧹞(一) 𤙖』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多伐折羅(二合)𧹞(一) 𤙖』

「復以定慧手，五輪內向為拳，建立火輪。以二風輪置傍，屈二虛空相並。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以定慧手，五輪內向為拳，建立火輪。以二風輪置傍，屈二虛空相並。頌曰：

「『此印摩訶印， 所謂如來頂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此印摩訶印， 所謂如來頂，

適纔結作之， 即同於世尊。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 適纔結作之， 即同於世尊。』

「真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 𤙖𤙖』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 𤙖𤙖』

「復以智慧手為拳，置於眉間。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以智慧手為拳，置於眉間。頌曰：

「『此名毫相藏， 佛常滿願印， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此名毫相藏， 佛常滿願印，

以纔作此故， 即同仁中勝。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以纔作此故， 即同仁中勝。』

「真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 阿(去急呼)痕若(急呼)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 阿(去急呼)痕若(急呼)』

「住瑜伽座，持鉢相應，以定慧手俱在臍間，是名釋迦牟尼大鉢印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「住瑜伽座，持鉢相應，以定慧手俱在臍間，是名釋迦牟尼大鉢印。

「真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 婆(上急呼)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 婆(上急呼)』

「復次以智慧手，上向而作施無畏形。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次以智慧手，上向而作施無畏形。頌曰：

「『能施與一切， 眾生類無畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『能施與一切， 眾生類無畏，

若結此大印， 名施無畏者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若結此大印， 名施無畏者。』

「真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 薩婆他(二) 爾娜爾娜(三) 佩也那奢娜(四) 莎訶(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 薩婆他(二) 爾娜爾娜(三) 佩也那奢娜(四) 莎訶(五)』

「復次以智慧手，下垂作施願形。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次以智慧手，下垂作施願形。頌曰：

「『如是與願印， 世依之所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如是與願印， 世依之所說，

適纔結此者， 諸佛滿其願。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 適纔結此者， 諸佛滿其願。』

「真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 嚩囉娜伐折囉(二合引)怛麼(二合)迦(二) 莎訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 嚩囉娜伐折囉(二合引)怛麼(二合)迦(二) 莎訶』

「復以智慧手為拳，而舒風輪，以毘俱胝形住於等引。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以智慧手為拳，而舒風輪，以毘俱胝形住於等引。頌曰：

「『以如是大印， 諸佛救世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以如是大印， 諸佛救世尊，

恐怖諸障者， 隨意成悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恐怖諸障者， 隨意成悉地。

由結是印故， 大惡魔軍眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結是印故， 大惡魔軍眾，

及餘諸障者， 馳散無所礙。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及餘諸障者， 馳散無所礙。』

「真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 麼訶(引)沫羅嚩底(丁以反)(二) 捺奢嚩路嗢婆(二合)吠(平)(三) 摩訶(引)昧怛𭌆也(三合)毘庾(二合)嗢蘗(二合)底(丁以反)(四) 莎訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 麼訶(引)沫羅嚩底(丁以反)(二) 捺奢嚩路嗢婆(二合)吠(平)(三) 摩訶(引)昧怛𭌆也(三合)毘庾(二合)嗢蘗(二合)底(丁以反)(四) 莎訶』

「復次以智慧手為拳，而舒火輪水輪，以虛空輪而在其下。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次以智慧手為拳，而舒火輪水輪，以虛空輪而在其下。頌曰：

「『此名一切佛， 世依悲生眼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此名一切佛， 世依悲生眼，

想置於眼界， 智者成佛眼。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想置於眼界， 智者成佛眼。』

「真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 伽伽那嚩囉洛吃灑(二合)儜(上)(二) 迦嚕儜麼那(三) 怛他(引)蘗多斫吃芻(二合)(四) 莎訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 伽伽那嚩囉洛吃灑(二合)儜(上)(二) 迦嚕儜麼那(三) 怛他(引)蘗多斫吃芻(二合)(四) 莎訶』

「復次以定摩手，五輪內向為拳，而舒風輪，圓屈相合。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次以定摩手，五輪內向為拳，而舒風輪，圓屈相合。頌曰：

「『此勝願索印， 壞諸造惡者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此勝願索印， 壞諸造惡者，

真言者結之， 能縛諸不善。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真言者結之， 能縛諸不善。』

「真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 係係摩訶(引)播奢(二) 鉢羅(二合)娑嘮那𭌆也(二合)(三) 薩埵馱睹(四) 微模訶迦(五) 怛他(引)蘖多(引)地目吃底(丁以反二合)儞(入)社多(六) 莎訶(七)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 係係摩訶(引)播奢(二) 鉢羅(二合)娑嘮那𭌆也(二合)(三) 薩埵馱睹(四) 微模訶迦(五) 怛他(引)蘖多(引)地目吃底(丁以反二合)儞(入)社多(六) 莎訶(七)』

「復次以定慧手一合為拳，舒智慧手，風輪屈第三節，猶如環相。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次以定慧手一合為拳，舒智慧手，風輪屈第三節，猶如環相。頌曰：

「『如是名鉤印， 諸佛救世者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如是名鉤印， 諸佛救世者，

招集於一切， 住於十地位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 招集於一切， 住於十地位，

菩提大心者， 及惡思眾生。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提大心者， 及惡思眾生。』

「真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 阿(去急呼)薩婆怛囉(引二合)鉢囉(二合)底(丁以反)訶諦(二) 怛他(引)蘖黨矩奢(三) 菩提浙𭌆耶(二合)鉢𭌆布邏迦(四) 莎訶(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 阿(去急呼)薩婆怛囉(引二合)鉢囉(二合)底(丁以反)訶諦(二) 怛他(引)蘖黨矩奢(三) 菩提浙𭌆耶(二合)鉢𭌆布邏迦(四) 莎訶(五)』

「即此鉤印，舒其火輪而少屈之，是謂如來心印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即此鉤印，舒其火輪而少屈之，是謂如來心印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 壤怒嗢婆(二合)嚩(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 壤怒嗢婆(二合)嚩(二) 莎訶(三)』

「復以此印舒其水輪而竪立之，名如來臍印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以此印舒其水輪而竪立之，名如來臍印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 阿沒㗚(二合)覩嗢婆(二合)嚩(二) 莎訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 阿沒㗚(二合)覩嗢婆(二合)嚩(二) 莎訶』

「即以此印直舒水輪，餘亦竪之，名如來腰印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即以此印直舒水輪，餘亦竪之，名如來腰印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 怛他(引)蘗多三婆嚩(二) 莎訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 怛他(引)蘗多三婆嚩(二) 莎訶』

「復以定慧手作空心合掌，以二風輪屈入於內，二水輪亦然，其二地輪令少屈，而伸火輪，此是如來藏印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以定慧手作空心合掌，以二風輪屈入於內，二水輪亦然，其二地輪令少屈，而伸火輪，此是如來藏印。彼真言曰：

「『南麼薩婆怛他(引)蘗帝弊(毘也反)(一) 㘕㘕𡀩𡀩(二) 莎嚩(二合)訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼薩婆怛他(引)蘗帝弊(毘也反)(一) 㘕㘕𡀩𡀩(二) 莎嚩(二合)訶』

「即以此印散其水輪向上置之，名大界印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即以此印散其水輪向上置之，名大界印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 麗魯補𭌆微矩麗(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 麗魯補𭌆微矩麗(二) 莎訶(三)』

「即以此印，其二火輪鉤屈相合，散舒風輪，名無堪忍大護印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即以此印，其二火輪鉤屈相合，散舒風輪，名無堪忍大護印。彼真言曰：

「『南麼薩婆怛他(引)蘗帝弊(毘也反，下同)(一) 薩婆佩也微蘗帝弊(二) 微濕嚩目契弊(三) 薩婆他(引)(四) 唅欠(五) 囉訖灑(二合)摩訶(引)沫麗(六) 薩婆怛他(引)蘗多本抳也(二合)儜(入)社帝(七) 𤙖𤙖(八) 怛囉(引二合)吒(輕)怛囉吒(同上)(九) 阿鉢囉(二合)底(丁以反)訶諦(十) 莎訶(十一)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼薩婆怛他(引)蘗帝弊(毘也反，下同)(一) 薩婆佩也微蘗帝弊(二) 微濕嚩目契弊(三) 薩婆他(引)(四) 唅欠(五) 囉訖灑(二合)摩訶(引)沫麗(六) 薩婆怛他(引)蘗多本抳也(二合)儜(入)社帝(七) 𤙖𤙖(八) 怛囉(引二合)吒(輕)怛囉吒(同上)(九) 阿鉢囉(二合)底(丁以反)訶諦(十) 莎訶(十一)』

「復以風輪而散舒之，空輪並入其中，名普光印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以風輪而散舒之，空輪並入其中，名普光印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 入嚩(引二合)囉(引)摩履儞(平)(二) 怛他(引)蘗多㗚旨(二合)(三) 莎訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 入嚩(引二合)囉(引)摩履儞(平)(二) 怛他(引)蘗多㗚旨(二合)(三) 莎訶(四)』

「又以定慧手作空心合掌，以二風輪持火輪側，名如來甲印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以定慧手作空心合掌，以二風輪持火輪側，名如來甲印。

「屈二水輪，二空輪合入掌中押二水輪甲上，是如來舌相印。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「屈二水輪，二空輪合入掌中押二水輪甲上，是如來舌相印。真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 怛他(引)蘗多爾訶嚩(二合二) 薩底也(二) 合達摩鉢囉(二合)瑟恥(二合)多(三) 莎訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 怛他(引)蘗多爾訶嚩(二合二) 薩底也(二) 合達摩鉢囉(二合)瑟恥(二合)多(三) 莎訶(四)』

「以此印，令風水輪屈而相捻，空輪向上而少屈之，火輪正直相合，地輪亦如是，名如來語門印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此印，令風水輪屈而相捻，空輪向上而少屈之，火輪正直相合，地輪亦如是，名如來語門印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 怛他(引)蘗多摩訶(引)嚩(無各反)吃怛囉(三合)(二) 微濕嚩(二合)壤(引)曩摩護娜也(三) 莎訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 怛他(引)蘗多摩訶(引)嚩(無各反)吃怛囉(三合)(二) 微濕嚩(二合)壤(引)曩摩護娜也(三) 莎訶(四)』

「如前印，以二風輪屈入掌中向上，名如來牙印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前印，以二風輪屈入掌中向上，名如來牙印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 怛他(引)蘗多能(去)瑟吒羅(三合)(二) 囉娑囉娑(引)釳囉(二合)(三) 參鉢囉(引二合)博迦(四) 薩婆怛他(引)蘗多(五) 微灑也參婆(上)嚩(六) 莎訶(七)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 怛他(引)蘗多能(去)瑟吒羅(三合)(二) 囉娑囉娑(引)釳囉(二合)(三) 參鉢囉(引二合)博迦(四) 薩婆怛他(引)蘗多(五) 微灑也參婆(上)嚩(六) 莎訶(七)』

「又如前印相，以二風輪向上置之，屈第三節，名如來辯說印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又如前印相，以二風輪向上置之，屈第三節，名如來辯說印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 阿振底也(二合)娜部(二合)多(二) 𡀔波嚩(引)三摩哆(上)鉢囉(引二合)鉢多(二合)(三) 微輸(上)馱娑嚩(二合)囉(四) 莎訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 阿振底也(二合)娜部(二合)多(二) 𡀔波嚩(引)三摩哆(上)鉢囉(引二合)鉢多(二合)(三) 微輸(上)馱娑嚩(二合)囉(四) 莎訶』

「復次以定慧手和合一相作空心合掌，二地輪空輪屈入相合，此是如來持十力印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次以定慧手和合一相作空心合掌，二地輪空輪屈入相合，此是如來持十力印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 捺奢麼浪伽(輕)達囉(二) 𤙖參髯(三) 莎訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 捺奢麼浪伽(輕)達囉(二) 𤙖參髯(三) 莎訶(四)』

「又如前印，以二空輪風輪屈上節相合，是如來念處印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又如前印，以二空輪風輪屈上節相合，是如來念處印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 怛他(引)蘗多娑麼㗚(三合)底(二) 薩埵係哆弊(毘庾反)嗢蘗多(三) 伽伽那糝忙(引)糝麼(四) 莎訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 怛他(引)蘗多娑麼㗚(三合)底(二) 薩埵係哆弊(毘庾反)嗢蘗多(三) 伽伽那糝忙(引)糝麼(四) 莎訶(四)』

「又如前印，以二空輪在水輪上，名一切法平等開悟印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又如前印，以二空輪在水輪上，名一切法平等開悟印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 薩婆達摩三麼哆鉢囉(引二合)鉢多(二合)(二) 怛他(引)蘗哆弩蘗多(三) 莎訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 薩婆達摩三麼哆鉢囉(引二合)鉢多(二合)(二) 怛他(引)蘗哆弩蘗多(三) 莎訶(四)』

「復以定慧手合為一，以二風輪加火輪上，餘如前，是普賢如意珠印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以定慧手合為一，以二風輪加火輪上，餘如前，是普賢如意珠印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 參麼哆弩蘗多(二) 微囉若達摩儞(入)社多(三) 摩訶(引)摩訶(四) 莎訶(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 參麼哆弩蘗多(二) 微囉若達摩儞(入)社多(三) 摩訶(引)摩訶(四) 莎訶(五)』

「即此虛心合掌，以二風輪屈在二火輪下，餘如前，是慈氏印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即此虛心合掌，以二風輪屈在二火輪下，餘如前，是慈氏印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 阿爾單若也(二) 薩婆薩埵(引)奢夜弩蘗多(三) 莎訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 阿爾單若也(二) 薩婆薩埵(引)奢夜弩蘗多(三) 莎訶(四)』

「又如前印，以二虛空輪入中，名虛空藏印。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又如前印，以二虛空輪入中，名虛空藏印。真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 阿(去)迦(引)奢參麼哆弩蘗多(二) 微質怛㘕(二合)嚩囉達囉(三) 莎訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 阿(去)迦(引)奢參麼哆弩蘗多(二) 微質怛㘕(二合)嚩囉達囉(三) 莎訶(四)』

「又如前印，以二水輪二地輪屈入掌中，二風輪火輪相合，是除一切蓋障印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又如前印，以二水輪二地輪屈入掌中，二風輪火輪相合，是除一切蓋障印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 阿(去急呼)薩埵係哆弊(毘庾反)嗢蘗多(二) 怛㘕(二) (合)(三) 㘕㘕(四) 莎訶(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 阿(去急呼)薩埵係哆弊(毘庾反)嗢蘗多(二) 怛㘕(二) (合)(三) 㘕㘕(四) 莎訶(五)』

「如前以定慧手相合，散舒五輪猶如鈴鐸，以虛空地輪和合相持作蓮華形，是觀自在印。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前以定慧手相合，散舒五輪猶如鈴鐸，以虛空地輪和合相持作蓮華形，是觀自在印。真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 薩婆怛他(引)蘗哆嚩路吉多(二) 羯嚕儜麼也(三) 囉囉囉𤙖若(四) 莎訶(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 薩婆怛他(引)蘗哆嚩路吉多(二) 羯嚕儜麼也(三) 囉囉囉𤙖若(四) 莎訶(五)』

「如前以定慧手作空心合掌，猶如未開敷蓮，是得大勢印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前以定慧手作空心合掌，猶如未開敷蓮，是得大勢印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 髯髯娑(急呼)(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 髯髯娑(急呼)(二) 莎訶(三)』

「如前以定慧手，五輪內向為拳，舉二風輪猶如針鋒，二虛空輪加之，是多羅尊印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前以定慧手，五輪內向為拳，舉二風輪猶如針鋒，二虛空輪加之，是多羅尊印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 哆囇哆𭌆抳(二) 羯嚕拏嗢婆(上二合)吠(平)(三) 莎訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 哆囇哆𭌆抳(二) 羯嚕拏嗢婆(上二合)吠(平)(三) 莎訶(四)』

「如前印，舉二風輪參差相押，是毘俱胝印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前印，舉二風輪參差相押，是毘俱胝印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 薩婆佩也怛囉(引二合)散儞(入)(二) 𤙖娑破(二合)吒也(三) 莎訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 薩婆佩也怛囉(引二合)散儞(入)(二) 𤙖娑破(二合)吒也(三) 莎訶(四)』

「如前，以定慧手空心合掌，水輪空輪皆入於中，是白處尊印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前，以定慧手空心合掌，水輪空輪皆入於中，是白處尊印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 怛他(引)蘗多微灑也三婆(上)吠(平)(二) 鉢曇摩(二合)忙𭌆儞(入)(三) 莎訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 怛他(引)蘗多微灑也三婆(上)吠(平)(二) 鉢曇摩(二合)忙𭌆儞(入)(三) 莎訶(四)』

「如前印，屈二風輪置虛空輪下，相去猶如穬麥，是何耶揭哩嚩印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前印，屈二風輪置虛空輪下，相去猶如穬麥，是何耶揭哩嚩印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 佉娜也畔若娑破(二合)吒也(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 佉娜也畔若娑破(二合)吒也(二) 莎訶(三)』

「同前印，申二水輪風輪，餘如拳，是地藏菩薩印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「同前印，申二水輪風輪，餘如拳，是地藏菩薩印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 訶訶訶(二) 蘇(上)怛弩(三) 莎訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 訶訶訶(二) 蘇(上)怛弩(三) 莎訶(四)』

「復以定慧手作空中合掌，火輪水輪交結相持，以二風輪置二虛空輪上猶如鉤形，餘如前，是聖者文殊師利印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以定慧手作空中合掌，火輪水輪交結相持，以二風輪置二虛空輪上猶如鉤形，餘如前，是聖者文殊師利印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 係係矩忙囉(二) 微目吃底(二合)鉢他悉體(他以反二合)多(三) 娑麼(二合)囉娑麼(二合)囉(四) 鉢囉(二合)底然(五) 莎訶(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 係係矩忙囉(二) 微目吃底(二合)鉢他悉體(他以反二合)多(三) 娑麼(二合)囉娑麼(二合)囉(四) 鉢囉(二合)底然(五) 莎訶(六)』

「以三昧手為拳，而舉風輪猶如鉤形，是光網鉤印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以三昧手為拳，而舉風輪猶如鉤形，是光網鉤印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 係係矩忙(引)囉(二) 忙(引)耶蘗多娑嚩(二合)婆(去)嚩悉體(他以反二合)多(三) 莎訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 係係矩忙(引)囉(二) 忙(引)耶蘗多娑嚩(二合)婆(去)嚩悉體(他以反二合)多(三) 莎訶(四)』

「即如前印，一切輪相皆少屈之，是無垢光印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即如前印，一切輪相皆少屈之，是無垢光印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 係矩忙(引)囉(二) 微質怛囉(二合)蘗底矩忙(引)囉(三) 麼弩娑麼(二合)囉(四) 莎訶(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 係矩忙(引)囉(二) 微質怛囉(二合)蘗底矩忙(引)囉(三) 麼弩娑麼(二合)囉(四) 莎訶(五)』

「如前，以智慧手為拳，其風火輪相合為一舒之，是繼室尼刀印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前，以智慧手為拳，其風火輪相合為一舒之，是繼室尼刀印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 係係矩忙(引)𭌆計(二) 娜耶壤難娑摩(二合)囉(三) 鉢囉(二合)底然(四) 莎訶(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 係係矩忙(引)𭌆計(二) 娜耶壤難娑摩(二合)囉(三) 鉢囉(二合)底然(四) 莎訶(五)』

「如前，以智慧手為拳，而申火輪猶如戟形，是優波髻室尼戟印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前，以智慧手為拳，而申火輪猶如戟形，是優波髻室尼戟印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 頻(去)娜夜壤難(二) 係矩忙(引)𭌆計(三) 莎訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 頻(去)娜夜壤難(二) 係矩忙(引)𭌆計(三) 莎訶(四)』

「如前，以三昧手為拳，而舒水輪地輪，是地慧幢印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前，以三昧手為拳，而舒水輪地輪，是地慧幢印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 係娑麼(二合)囉壤那計覩(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 係娑麼(二合)囉壤那計覩(二) 莎訶(三)』

「以慧手為拳，而舒風輪猶如鉤形，是請召童子印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以慧手為拳，而舒風輪猶如鉤形，是請召童子印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 阿(去)羯囉灑(二合)也薩鑁(引)(二) 矩嚕阿(去)然(三) 矩忙(引)囉寫(四) 莎訶(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 阿(去)羯囉灑(二合)也薩鑁(引)(二) 矩嚕阿(去)然(三) 矩忙(引)囉寫(四) 莎訶(五)』

「如前以定慧手為拳，舒二風輪屈節相合，是諸奉教者印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前以定慧手為拳，舒二風輪屈節相合，是諸奉教者印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 阿(去急呼)微娑麼(二合)也儜曳(平)(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 阿(去急呼)微娑麼(二合)也儜曳(平)(二) 莎訶(三)』

「如前，以定慧手為拳而舒火輪，屈第三節，是除疑怪金剛印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前，以定慧手為拳而舒火輪，屈第三節，是除疑怪金剛印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 微麼底掣(鵄曳反)諾迦(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 微麼底掣(鵄曳反)諾迦(二) 莎訶(三)』

「舉毘鉢舍那臂，作施無畏手，是施無畏者印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舉毘鉢舍那臂，作施無畏手，是施無畏者印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 阿佩延娜娜(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 阿佩延娜娜(二) 莎訶(三)』

「如前，舒智手而上舉之，是除惡趣印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前，舒智手而上舉之，是除惡趣印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 阿弊(毘庾反)達囉儜(上)薩埵馱敦(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 阿弊(毘庾反)達囉儜(上)薩埵馱敦(二) 莎訶(三)』

「如前，以慧手掩心，是救護慧印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前，以慧手掩心，是救護慧印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 係摩訶(引)摩訶(二) 娑麼(二合)囉鉢囉(二合)底然(三) 莎訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 係摩訶(引)摩訶(二) 娑麼(二合)囉鉢囉(二合)底然(三) 莎訶(四)』

「如前，以慧手作持華狀，是大慈生印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前，以慧手作持華狀，是大慈生印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 娑嚩(二合)制妬嗢蘗(二合)多(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 娑嚩(二合)制妬嗢蘗(二合)多(二) 莎訶(三)』

「如前，以慧手覆心，稍屈火輪，是悲念者印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前，以慧手覆心，稍屈火輪，是悲念者印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 羯嚕儜沒麗(二合)眤多(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 羯嚕儜沒麗(二合)眤多(二) 莎訶(三)』

「如前，以慧手作施願相，是除一切熱惱印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前，以慧手作施願相，是除一切熱惱印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 係嚩囉娜(二) 嚩囉鉢囉(二合引)鉢多(二合)(三) 莎訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 係嚩囉娜(二) 嚩囉鉢囉(二合引)鉢多(二合)(三) 莎訶(四)』

「如前，以智慧手如執持真多摩尼寶形，是不思議慧印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前，以智慧手如執持真多摩尼寶形，是不思議慧印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 薩摩舍鉢𭌆布囉(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 薩摩舍鉢𭌆布囉(二) 莎訶(三)』

「如前，以定慧手為拳，令二火輪開敷，是地藏旗印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前，以定慧手為拳，令二火輪開敷，是地藏旗印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 訶訶訶微娑麼(二合)曳(平)(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 訶訶訶微娑麼(二合)曳(平)(二) 莎訶(三)』

「慧手為拳而舒三輪，是寶處印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慧手為拳而舒三輪，是寶處印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 係摩訶(引)摩訶(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 係摩訶(引)摩訶(二) 莎訶(三)』

「以此慧手舒其水輪，是寶手菩薩印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此慧手舒其水輪，是寶手菩薩印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 囉怛怒(二合)嗢婆(上)嚩(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 囉怛怒(二合)嗢婆(上)嚩(二) 莎訶(三)』

「以定慧手作返相叉合掌，定手空輪、慧手地輪相交，般若於三昧亦復如是，餘如跋折羅狀，是持地印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以定慧手作返相叉合掌，定手空輪、慧手地輪相交，般若於三昧亦復如是，餘如跋折羅狀，是持地印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 達囉尼(尼仁反)達囉(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 達囉尼(尼仁反)達囉(二) 莎訶(三)』

「如前，作五股金剛戟形，是寶印手印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前，作五股金剛戟形，是寶印手印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 囉怛娜(二合)儞(入)喇爾(二合)多(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 囉怛娜(二合)儞(入)喇爾(二合)多(二) 莎訶(三)』

「即以此印令一切輪相合，是發堅固意印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即以此印令一切輪相合，是發堅固意印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 伐折囉(二合)三婆嚩(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 伐折囉(二合)三婆嚩(二) 莎訶(三)』

「如前，以定慧二手作刀，是虛空無垢菩薩印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前，以定慧二手作刀，是虛空無垢菩薩印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 伽伽娜(引)難多愚者囉莎訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 伽伽娜(引)難多愚者囉莎訶』

「如前，輪印，是虛空慧印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前，輪印，是虛空慧印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 斫吃囉(二合)嚩(入)喇底(丁以反二合)(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 斫吃囉(二合)嚩(入)喇底(丁以反二合)(二) 莎訶(三)』

「如前，商佉印，是清淨慧印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前，商佉印，是清淨慧印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 達磨三婆嚩(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 達磨三婆嚩(二) 莎訶(三)』

「如前，蓮華印，是行慧印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前，蓮華印，是行慧印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 鉢曇摩(二合)囉(上)耶(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 鉢曇摩(二合)囉(上)耶(二) 莎訶(三)』

「同前，青蓮華印而稍開敷，是安住慧印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「同前，青蓮華印而稍開敷，是安住慧印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 壤弩嗢婆(二合)嚩(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 壤弩嗢婆(二合)嚩(二) 莎訶(三)』

「如前，以二手相合，而屈水輪相交入於掌中，二火輪地輪向上相持，而舒風輪屈第三節令不相著猶如穬麥，是執金剛印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前，以二手相合，而屈水輪相交入於掌中，二火輪地輪向上相持，而舒風輪屈第三節令不相著猶如穬麥，是執金剛印。彼真言曰：

「『南麼三曼多伐折囉𧹞(一) 戰拏摩訶(引)𡀔灑拏𤙖(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多伐折囉𧹞(一) 戰拏摩訶(引)𡀔灑拏𤙖(二)』

「如前印，以二空輪地輪屈入掌中，是忙莽雞印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前印，以二空輪地輪屈入掌中，是忙莽雞印。彼真言曰：

「『南麼三曼多伐折囉𧹞(一) 怛㗚(二合)吒(輕)怛㗚吒(同上)(二) 若衍底(丁以反)莎訶(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多伐折囉𧹞(一) 怛㗚(二合)吒(輕)怛㗚吒(同上)(二) 若衍底(丁以反)莎訶(二)』

「如前，以定慧手諸輪返叉，相糺向於自體而旋轉之，般若空輪加三昧虛輪，是金剛鎖印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前，以定慧手諸輪返叉，相糺向於自體而旋轉之，般若空輪加三昧虛輪，是金剛鎖印。彼真言曰：

「『南麼三曼多伐折囉𧹞(一) 𤙖滿馱滿馱(二) 慕吒耶慕吒耶(三) 伐折𡀔嗢婆(二合)吠(平)(四) 薩婆怛囉(引二合)鉢囉(二合)底(丁以反)訶帝(五) 莎訶(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多伐折囉𧹞(一) 𤙖滿馱滿馱(二) 慕吒耶慕吒耶(三) 伐折𡀔嗢婆(二合)吠(平)(四) 薩婆怛囉(引二合)鉢囉(二合)底(丁以反)訶帝(五) 莎訶(六)』

「以此金剛鎖印，少屈虛空輪以持風輪而不相至，是忿怒月黶印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此金剛鎖印，少屈虛空輪以持風輪而不相至，是忿怒月黶印。彼真言曰：

「『南麼三曼多伐折囉(二合)𧹞(一) 曷唎(二合急呼)𤙖發吒(輕二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多伐折囉(二合)𧹞(一) 曷唎(二合急呼)𤙖發吒(輕二) 莎訶(三)』

「如前，以定慧手為拳，建立二風輪而以相持，是金剛針印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前，以定慧手為拳，建立二風輪而以相持，是金剛針印。彼真言曰：

「『南麼三曼多伐折囉(二合)𧹞(一) 薩婆達磨儞(入)吠達儞(二) 伐折囉(引二合)素旨嚩囉泥(三) 莎訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多伐折囉(二合)𧹞(一) 薩婆達磨儞(入)吠達儞(二) 伐折囉(引二合)素旨嚩囉泥(三) 莎訶(四)』

「如前，以定慧手為拳而置於心，是金剛拳印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前，以定慧手為拳而置於心，是金剛拳印。彼真言曰：

「『南麼三曼多伐折囉(二合)𧹞(一) 薩破(二合)吒也伐折囉(二合)三婆吠(平)(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多伐折囉(二合)𧹞(一) 薩破(二合)吒也伐折囉(二合)三婆吠(平)(二) 莎訶(三)』

「以三昧手為拳，舉翼開敷，智慧手亦作拳，而舒風輪如忿怒相擬形，是無能勝印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以三昧手為拳，舉翼開敷，智慧手亦作拳，而舒風輪如忿怒相擬形，是無能勝印。彼真言曰：

「『南麼三曼多伐折囉(二合)𧹞(一) 訥達𭌆沙(二合)摩訶(引)嚧灑拏(二) 佉(引)捺耶薩鑁(引)怛他(引)蘗單然矩嚕(三) 莎訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多伐折囉(二合)𧹞(一) 訥達𭌆沙(二合)摩訶(引)嚧灑拏(二) 佉(引)捺耶薩鑁(引)怛他(引)蘗單然矩嚕(三) 莎訶(四)』

「以定慧手為拳，作相擊勢持之，是阿毘目佉印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以定慧手為拳，作相擊勢持之，是阿毘目佉印。彼真言曰：

「『南麼三曼多伐折囉(二合)𧹞(一) 係阿毘目佉摩訶鉢囉(二合)戰拏(二) 佉(引)娜也緊旨囉(引)也徙(三) 三麼耶麼弩薩麼囉(二合)囉(四) 莎訶(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多伐折囉(二合)𧹞(一) 係阿毘目佉摩訶鉢囉(二合)戰拏(二) 佉(引)娜也緊旨囉(引)也徙(三) 三麼耶麼弩薩麼囉(二合)囉(四) 莎訶(五)』

「如前，持鉢相，是釋迦鉢印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前，持鉢相，是釋迦鉢印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 薩嚩訖麗(二合)奢儞(入)素捺耶(二) 薩婆達摩嚩始多(引)鉢囉(二合)鉢多(三) 伽伽那三迷(四) 莎訶(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 薩嚩訖麗(二合)奢儞(入)素捺耶(二) 薩婆達摩嚩始多(引)鉢囉(二合)鉢多(三) 伽伽那三迷(四) 莎訶(五)』

「釋迦毫相印。如上，又以慧手指峯聚置頂上，是一切佛頂印。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「釋迦毫相印。如上，又以慧手指峯聚置頂上，是一切佛頂印。彼真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 鑁鑁(二) 𤙖𤙖𤙖(三) 發吒(輕)(四) 莎訶(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 鑁鑁(二) 𤙖𤙖𤙖(三) 發吒(輕)(四) 莎訶(五)』

「以三昧手為拳舒火風輪，而以虛空加地水輪上，其智慧手申風火輪入三昧掌中，亦以虛空加地水輪上如在刀鞘，是不動尊印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以三昧手為拳舒火風輪，而以虛空加地水輪上，其智慧手申風火輪入三昧掌中，亦以虛空加地水輪上如在刀鞘，是不動尊印。

「如前，金剛慧印，是降三世印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前，金剛慧印，是降三世印。

「如前，以定慧手合為一相，其地水輪皆向下，而申火輪二峯相連，屈二風輪置於第三節上，並虛空輪如三目形。是如來頂印佛菩薩母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前，以定慧手合為一相，其地水輪皆向下，而申火輪二峯相連，屈二風輪置於第三節上，並虛空輪如三目形。是如來頂印佛菩薩母。

「復以三昧手覆而舒之，慧手為拳而舉風輪猶如蓋形，是白傘佛頂印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以三昧手覆而舒之，慧手為拳而舉風輪猶如蓋形，是白傘佛頂印。

「如前，刀印，是勝佛頂印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前，刀印，是勝佛頂印。

「如前，輪印，是最勝佛頂印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前，輪印，是最勝佛頂印。

「如前，鉤印，慧手為拳舉其風輪而少屈之，是除業佛頂印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前，鉤印，慧手為拳舉其風輪而少屈之，是除業佛頂印。

「如前，佛頂印，是火聚佛頂印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前，佛頂印，是火聚佛頂印。

「如前，蓮華印，是發生佛頂印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前，蓮華印，是發生佛頂印。

「如前，商佉印，是無量音聲佛頂印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前，商佉印，是無量音聲佛頂印。

「以智慧手為拳置在眉間，是真多摩尼毫相印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以智慧手為拳置在眉間，是真多摩尼毫相印。

「如前，佛頂印，是佛眼印。復有少異，所謂金剛標相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前，佛頂印，是佛眼印。復有少異，所謂金剛標相。

「智慧手在心，如執蓮華像，直申奢摩他臂，五輪上舒而外向距之，是無能勝印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智慧手在心，如執蓮華像，直申奢摩他臂，五輪上舒而外向距之，是無能勝印。

「定慧手向內為拳，二虛空輪上向屈之如口，是無能勝明妃印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「定慧手向內為拳，二虛空輪上向屈之如口，是無能勝明妃印。

「以智慧手承頰，是自在天印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以智慧手承頰，是自在天印。

「即以此印令風火輪差戾申之，是普華天子印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即以此印令風火輪差戾申之，是普華天子印。

「同前印，以虛空輪在於掌中，是光鬘天子印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「同前印，以虛空輪在於掌中，是光鬘天子印。

「同前印，以虛空風輪作持華相，是滿意天子印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「同前印，以虛空風輪作持華相，是滿意天子印。

「以智慧手虛空水輪相加，其風火輪地輪皆散舒之以掩其耳，是遍音聲天印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以智慧手虛空水輪相加，其風火輪地輪皆散舒之以掩其耳，是遍音聲天印。

「定慧相合，二虛空輪圓屈，其餘四輪亦如是，是名地神印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「定慧相合，二虛空輪圓屈，其餘四輪亦如是，是名地神印。

「如前，以智慧手作施無畏相，以空輪在於掌中，是請召火天印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前，以智慧手作施無畏相，以空輪在於掌中，是請召火天印。

「即以施無畏形，以虛空輪持水輪第二節，是一切諸仙印。隨其次第，相應用之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即以施無畏形，以虛空輪持水輪第二節，是一切諸仙印。隨其次第，相應用之。

「如前以定慧手相合，風輪地輪入於掌中，餘皆上向，是焰摩但茶印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前以定慧手相合，風輪地輪入於掌中，餘皆上向，是焰摩但茶印。

「慧手向下猶如健吒，是焰摩妃鐸印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慧手向下猶如健吒，是焰摩妃鐸印。

「以三昧手為拳，舒風火輪，是暗夜天印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以三昧手為拳，舒風火輪，是暗夜天印。

「即以此印又屈風輪，是嚕達羅戟印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即以此印又屈風輪，是嚕達羅戟印。

「如前印，作持蓮華形，是梵天明妃印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前印，作持蓮華形，是梵天明妃印。

「如前印，屈其風輪加火輪背第三節，是嬌末離爍底印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前印，屈其風輪加火輪背第三節，是嬌末離爍底印。

「即以此印，令風輪加虛空上，是那羅延后輪印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即以此印，令風輪加虛空上，是那羅延后輪印。

「三昧手為拳，令虛空輪直上，是焰魔七母鎚印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三昧手為拳，令虛空輪直上，是焰魔七母鎚印。

「仰其定手如持劫鉢羅相，是遮文茶印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「仰其定手如持劫鉢羅相，是遮文茶印。

「如前，朅伽印，是涅哩底刀印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前，朅伽印，是涅哩底刀印。

「如前，輪印，以三昧手為之，是那羅延輪印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前，輪印，以三昧手為之，是那羅延輪印。

「以轉定慧手左右相加，是難徒拔難陀二雲印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以轉定慧手左右相加，是難徒拔難陀二雲印。

「如前，申三昧手，虛空地輪相加，是商羯羅三戟印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前，申三昧手，虛空地輪相加，是商羯羅三戟印。

「如前，伸三昧手，虛空地輪相持，是商羯羅后印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前，伸三昧手，虛空地輪相持，是商羯羅后印。

「即以此印直舒三輪，是商羯羅妃印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即以此印直舒三輪，是商羯羅妃印。

「以三昧手作蓮華相，是梵天印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以三昧手作蓮華相，是梵天印。

「因作潔白觀，是月天印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「因作潔白觀，是月天印。

「以定慧手顯現合掌，屈虛空輪置水輪側，是日天輿輅印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以定慧手顯現合掌，屈虛空輪置水輪側，是日天輿輅印。

「合般若三昧手，地輪風輪內向，其水火輪相持如弓，是社耶毘社耶印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「合般若三昧手，地輪風輪內向，其水火輪相持如弓，是社耶毘社耶印。

「如前，幢印，是風天印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前，幢印，是風天印。

「仰三昧手在於臍輪，智慧手空風相持，向身運動如奏音樂，是妙音天費拏印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「仰三昧手在於臍輪，智慧手空風相持，向身運動如奏音樂，是妙音天費拏印。

「如前，羂索印，是諸龍印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前，羂索印，是諸龍印。

「如前，妙音天印，而屈風輪交空輪上，是一切阿脩羅印。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前，妙音天印，而屈風輪交空輪上，是一切阿脩羅印。真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 蘖囉邏延(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 蘖囉邏延(二) 莎訶(三)』

「內向為拳而舒水輪，是乾闥婆印。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「內向為拳而舒水輪，是乾闥婆印。真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 微輸馱薩嚩(二合)囉嚩(引)係儞(平)(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 微輸馱薩嚩(二合)囉嚩(引)係儞(平)(二) 莎訶(三)』

「即以此印而屈風輪，是一切藥叉印。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即以此印而屈風輪，是一切藥叉印。真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 藥乞釵(二合)濕嚩(二合)囉(二合)莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 藥乞釵(二合)濕嚩(二合)囉(二合)莎訶(三)』

「又以此印，虛空輪地輪相持而申火風，是藥叉女印。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以此印，虛空輪地輪相持而申火風，是藥叉女印。真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 藥乞叉(二合)尾儞耶(二合)達𭌆(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 藥乞叉(二合)尾儞耶(二合)達𭌆(二) 莎訶(三)』

「內向為拳而舒火輪，是諸毘舍遮印。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「內向為拳而舒火輪，是諸毘舍遮印。真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 比舍(引)遮蘖底(丁以反)(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 比舍(引)遮蘖底(丁以反)(二) 莎訶(三)』

「改屈火輪，是諸毘舍支印。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「改屈火輪，是諸毘舍支印。真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 比旨比旨(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 比旨比旨(二) 莎訶(三)』

「如前，以定慧手相合，並虛空輪而建立之，是一切執曜印。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前，以定慧手相合，並虛空輪而建立之，是一切執曜印。真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 蘖囉(二合)醯濕靺(二合)𭌆耶(二合)鉢囉(引二合)鉢多(二合)(二) 孺底(丁以反)麼耶(三) 莎訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 蘖囉(二合)醯濕靺(二合)𭌆耶(二合)鉢囉(引二合)鉢多(二合)(二) 孺底(丁以反)麼耶(三) 莎訶(四)』

「復以此印，虛空火輪相交，是一切宿印。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以此印，虛空火輪相交，是一切宿印。真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 娜吃灑(二合)怛囉(二合)(二) 儞(入)囊捺儞(平)曳(三) 莎訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 娜吃灑(二合)怛囉(二合)(二) 儞(入)囊捺儞(平)曳(三) 莎訶(四)』

「即以此印，屈二水輪入於掌中，是諸羅剎娑印。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即以此印，屈二水輪入於掌中，是諸羅剎娑印。真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 囉(引)吃灑(二合)娑(引)地鉢多曳(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 囉(引)吃灑(二合)娑(引)地鉢多曳(二) 莎訶(三)』

「申三昧手以覆面門，爾賀嚩觸之，是諸荼吉尼印。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「申三昧手以覆面門，爾賀嚩觸之，是諸荼吉尼印。真言曰：

「『南麼三曼多勃馱喃(一) 頡𭌆(二合)莎訶(急呼)(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南麼三曼多勃馱喃(一) 頡𭌆(二合)莎訶(急呼)(二)』

「祕密主！如是上首諸如來印，從如來信解生，即同菩薩之幖幟，其數無量。又祕密主！乃至身分舉動住止，應知皆是密印；舌相所轉眾多言說，應知皆是真言。是故祕密主！真言門修菩薩行諸菩薩已發菩提心，應當住如來地，畫漫荼羅。若異此者，同謗諸佛菩薩，越三昧耶，決定墮於惡趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「祕密主！如是上首諸如來印，從如來信解生，即同菩薩之幖幟，其數無量。又祕密主！乃至身分舉動住止，應知皆是密印；舌相所轉眾多言說，應知皆是真言。是故祕密主！真言門修菩薩行諸菩薩已發菩提心，應當住如來地，畫漫荼羅。若異此者，同謗諸佛菩薩，越三昧耶，決定墮於惡趣。」