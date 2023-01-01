正法念處經卷第六十三元魏婆羅門瞿曇般若流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法念處經卷第六十三元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之四十二(夜摩天之二十八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀天品之四十二(夜摩天之二十八)

「爾時，鵝王告諸天眾：『常當聽法，勿行放逸，當近善友能利他者，詣之聽法。聞正法已，以敬重故，是人善心乃至涅槃漏盡大樂。有二種人生於梵福：一者善觀察持；二者求漏盡。復有二種：一者常說法；二者常聽法。如是法師，猶如父母，為人說法，能出生死，得究竟善法。如是法師，猶如父母，說法之人以法布施。法之施主，令他聞法，既聞法已，心得清淨，直心敬重。聽法之人得三十二功德。何等三十二？法師說法，於聽法人猶如父母，於生死中猶如橋梁，所謂聞所未聞，聞已覺知，知已思惟，既思惟已，則修行入；既修行已，則能安住，安立他人，共彼思量，若得衰惱，其心不動；未種善根，能種善根，思量增上；令根熟者而得解脫，令邪見者入於正見；若不善念生，能令斷滅，增長善心，斷不善因緣、不放逸行；親近善人，離慳諂曲；供養父母，信業果報，集長壽業；世人稱歎，諸天所護，所念成就，得如法樂；離於懈怠，發勤精進；知恩報恩；常修念死；於命終時，心不悔恨，終得涅槃。如是聽法三十二功德。說法之師猶如父母，說法示人畢竟利益，不濁心說，以清淨心利益眾生通達智慧。聞是法已，如佛利益，於生死中而得解脫。是聞法者於無始來流轉生死，未曾聞法，於法師所，初得聞已，發希有心，如生盲人，良醫決膜，得見世間種種色像，本所不見種種妙色，見已歡喜。如是眾生於無始來流轉生死，癡力所盲，得聞正法，於覺分地種種善根、可愛四聖諦，本未曾聞經義光明，見之歡喜，如生盲人見色歡喜，見覺分地，心生歡喜，亦復如是。是名聞法第一功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，鵝王告諸天眾：『常當聽法，勿行放逸，當近善友能利他者，詣之聽法。聞正法已，以敬重故，是人善心乃至涅槃漏盡大樂。有二種人生於梵福：一者善觀察持；二者求漏盡。復有二種：一者常說法；二者常聽法。如是法師，猶如父母，為人說法，能出生死，得究竟善法。如是法師，猶如父母，說法之人以法布施。法之施主，令他聞法，既聞法已，心得清淨，直心敬重。聽法之人得三十二功德。何等三十二？法師說法，於聽法人猶如父母，於生死中猶如橋梁，所謂聞所未聞，聞已覺知，知已思惟，既思惟已，則修行入；既修行已，則能安住，安立他人，共彼思量，若得衰惱，其心不動；未種善根，能種善根，思量增上；令根熟者而得解脫，令邪見者入於正見；若不善念生，能令斷滅，增長善心，斷不善因緣、不放逸行；親近善人，離慳諂曲；供養父母，信業果報，集長壽業；世人稱歎，諸天所護，所念成就，得如法樂；離於懈怠，發勤精進；知恩報恩；常修念死；於命終時，心不悔恨，終得涅槃。如是聽法三十二功德。說法之師猶如父母，說法示人畢竟利益，不濁心說，以清淨心利益眾生通達智慧。聞是法已，如佛利益，於生死中而得解脫。是聞法者於無始來流轉生死，未曾聞法，於法師所，初得聞已，發希有心，如生盲人，良醫決膜，得見世間種種色像，本所不見種種妙色，見已歡喜。如是眾生於無始來流轉生死，癡力所盲，得聞正法，於覺分地種種善根、可愛四聖諦，本未曾聞經義光明，見之歡喜，如生盲人見色歡喜，見覺分地，心生歡喜，亦復如是。是名聞法第一功德。

「『復次，第二聞法功德。以聞法故，內心思惟：「法有何義？」若自不解，從他諮問：「如是法者，有何等義？」是聞法者從他聞法，復自思惟，以思惟故，修習增長。說法義故，前後相應，至心受持，數數觀義，以觀察故，心則歡喜。如是如是隨所思惟，憶念觀察，通達深義。是為聞法第二功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，第二聞法功德。以聞法故，內心思惟：「法有何義？」若自不解，從他諮問：「如是法者，有何等義？」是聞法者從他聞法，復自思惟，以思惟故，修習增長。說法義故，前後相應，至心受持，數數觀義，以觀察故，心則歡喜。如是如是隨所思惟，憶念觀察，通達深義。是為聞法第二功德。

「『復次，第三聞法功德。隨所聞法，聞已思惟：「如此之義，為何意說？如此之義，何因緣說？如是之義，為調伏眾生是故宣說。」復與同心同行之人而共思量，思惟前後，得大利益，終得涅槃。是名第三聞法功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，第三聞法功德。隨所聞法，聞已思惟：「如此之義，為何意說？如此之義，何因緣說？如是之義，為調伏眾生是故宣說。」復與同心同行之人而共思量，思惟前後，得大利益，終得涅槃。是名第三聞法功德。

「『復次，第四聞法功德。思量前後說法之義，了知而受。了知受者，名曰如所說義。身口意業攝受修行，作三善業，修習增長，攝取說法。以清淨心，既受持已，句句思量，尋其因緣，隨其所思，隨思則得未曾有義。以得義故，則能滅諸煩惱結使，悉能攝受無量功德、戒施智慧，深心勝故、戒施智故。是名第四聞法功德，當樂習行，修習增廣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，第四聞法功德。思量前後說法之義，了知而受。了知受者，名曰如所說義。身口意業攝受修行，作三善業，修習增長，攝取說法。以清淨心，既受持已，句句思量，尋其因緣，隨其所思，隨思則得未曾有義。以得義故，則能滅諸煩惱結使，悉能攝受無量功德、戒施智慧，深心勝故、戒施智故。是名第四聞法功德，當樂習行，修習增廣。

「『復次，第五聞法功德。善聞善攝三種之業，自修堅固，聞法安住。若沙門、婆羅門、若在家人說某善男子安住正法，如說修行。如是修行，能知自住，又攝受法，隨其所住，能滅百千億那由他劫百千萬億億億生死，能滅無量百千萬億地獄、餓鬼、畜生之苦。是名聞法大功德聚，修習親近得多利益。說法之人，示人涅槃，如佛世尊，令住法中。是為聞法第五功德，聽正法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，第五聞法功德。善聞善攝三種之業，自修堅固，聞法安住。若沙門、婆羅門、若在家人說某善男子安住正法，如說修行。如是修行，能知自住，又攝受法，隨其所住，能滅百千億那由他劫百千萬億億億生死，能滅無量百千萬億地獄、餓鬼、畜生之苦。是名聞法大功德聚，修習親近得多利益。說法之人，示人涅槃，如佛世尊，令住法中。是為聞法第五功德，聽正法故。

「『復次，第六聞法功德，何等功德？所謂自住法中，建立他人令成法器、令厭生死，示安隱處，說苦、集、滅，自他二身俱生福德，利益他故，得大功德，隨所聞法轉轉增長，隨滅煩惱亦復如是，煩惱滅故，而得涅槃。以聞正法，得此功德，是名第六聞法功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，第六聞法功德，何等功德？所謂自住法中，建立他人令成法器、令厭生死，示安隱處，說苦、集、滅，自他二身俱生福德，利益他故，得大功德，隨所聞法轉轉增長，隨滅煩惱亦復如是，煩惱滅故，而得涅槃。以聞正法，得此功德，是名第六聞法功德。

「『復次，第七聞法功德，修習增廣，何等功德？所謂若逢衰惱，其心不退。聞業報故，雖逢衰惱，心不退沒，不作惡業、不作惡口，不惡思惟，不壞勇猛。是名第七聞法功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，第七聞法功德，修習增廣，何等功德？所謂若逢衰惱，其心不退。聞業報故，雖逢衰惱，心不退沒，不作惡業、不作惡口，不惡思惟，不壞勇猛。是名第七聞法功德。

「『復次，第八聞法功德，云何功德？或見他人或知他人來從求法，或求聞法，或從求戒，或求智慧，離於憍慢為之解釋，隨其所說種種分別，令其淺易。是名第八聞法功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，第八聞法功德，云何功德？或見他人或知他人來從求法，或求聞法，或從求戒，或求智慧，離於憍慢為之解釋，隨其所說種種分別，令其淺易。是名第八聞法功德。

「『復次，第九聞法功德。聞正法者，種善根子，譬如稻田，封畔不壞，放以清流，下種芽生；往法師所聽聞正法，以善種子種於耳田心之封畔，亦復如是。至於熟時，多收果實，救於地獄、餓鬼、畜生飢儉惡怖。救三惡故，一切眾苦皆得斷滅。住於曠野，解脫一切怖畏處故，得入無上寂滅之處。因說法故，得入涅槃。說法之人猶如世尊，是故聽法功德，出生死中最為第一，常當親近，專心聽法，聞已修行。是名第九聞法功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，第九聞法功德。聞正法者，種善根子，譬如稻田，封畔不壞，放以清流，下種芽生；往法師所聽聞正法，以善種子種於耳田心之封畔，亦復如是。至於熟時，多收果實，救於地獄、餓鬼、畜生飢儉惡怖。救三惡故，一切眾苦皆得斷滅。住於曠野，解脫一切怖畏處故，得入無上寂滅之處。因說法故，得入涅槃。說法之人猶如世尊，是故聽法功德，出生死中最為第一，常當親近，專心聽法，聞已修行。是名第九聞法功德。

「『復次，第十聞法功德，云何功德？既已種於聞法種子，當善護持，令其成熟。若人聞法，善根種子常習行故，則得成就。譬如稻田以時下種，以日光照，時至則熟。聽法之人種諸善根，以智慧日令得成就，亦復如是。以是因緣，常應詣於說法之處，聽受正法。是名第十聞法功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，第十聞法功德，云何功德？既已種於聞法種子，當善護持，令其成熟。若人聞法，善根種子常習行故，則得成就。譬如稻田以時下種，以日光照，時至則熟。聽法之人種諸善根，以智慧日令得成就，亦復如是。以是因緣，常應詣於說法之處，聽受正法。是名第十聞法功德。

「『復次，第十一聞法功德，何等功德如是成就？以心善根常詣法會聽聞正法，聞法受持，思惟攝受。以是因緣，令心調伏，能滅煩惱，煩惱盡故，則得解脫。以解脫故，厭有為法，應作是念：「我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。」一切皆由聞法功德，是故應當常聽正法。是名第十一聞法功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，第十一聞法功德，何等功德如是成就？以心善根常詣法會聽聞正法，聞法受持，思惟攝受。以是因緣，令心調伏，能滅煩惱，煩惱盡故，則得解脫。以解脫故，厭有為法，應作是念：「我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。」一切皆由聞法功德，是故應當常聽正法。是名第十一聞法功德。

「『復次，第十二聞法功德有異方便，是大功德、解脫之因。何等功德？所謂令邪見者入於正見。無始流轉在生死中，聞於惡法，攝受邪見，以邪見故，墮於地獄、餓鬼、畜生。若聞正法，樂習親近，修令增廣，能捨邪見，修行正法，增長正智，得第一樂——無誑之樂。以聽法故，修習增長。是名第十二聞法功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，第十二聞法功德有異方便，是大功德、解脫之因。何等功德？所謂令邪見者入於正見。無始流轉在生死中，聞於惡法，攝受邪見，以邪見故，墮於地獄、餓鬼、畜生。若聞正法，樂習親近，修令增廣，能捨邪見，修行正法，增長正智，得第一樂——無誑之樂。以聽法故，修習增長。是名第十二聞法功德。

「『復次，第十三聞法功德，何等功德習修增廣？所謂若生微少不善念心，即能除斷。若生欲覺，修不淨觀而斷滅之。若生瞋恚，修慈心觀。若愚癡覺，應當觀察十二因緣對治斷滅。以聞法故，知對治法，非不聞法。以聞法故，尚滅如是三不善根微細覺觀，況隨煩惱，是故聞法是大功德。是名第十三聞法功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，第十三聞法功德，何等功德習修增廣？所謂若生微少不善念心，即能除斷。若生欲覺，修不淨觀而斷滅之。若生瞋恚，修慈心觀。若愚癡覺，應當觀察十二因緣對治斷滅。以聞法故，知對治法，非不聞法。以聞法故，尚滅如是三不善根微細覺觀，況隨煩惱，是故聞法是大功德。是名第十三聞法功德。

「『復次，第十四聞法功德。以聞法故，滅於不善覺觀之心，猶如日光滅於闇冥。智亦如是，能滅一切不善之闇，令法增長，煩惱損減。離聞正法，則不能滅。是為第十四聞法功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，第十四聞法功德。以聞法故，滅於不善覺觀之心，猶如日光滅於闇冥。智亦如是，能滅一切不善之闇，令法增長，煩惱損減。離聞正法，則不能滅。是為第十四聞法功德。

「『復次，第十五聞法功德，所謂能令善心增長。以此聞法功德力故，非唯滅於不善覺觀，復增善觀，善觀增故，則得智慧。譬如少火置草木中，以風吹故，火則增長。少善根生亦復如是，以智慧故，而得增長。若聞正法，聽受其義，生一念善，能滅無量百千劫生死，令不復生。既知如是聞法功德，當勤聽法，無有異法能作此護。以聞法故，作大施主，行於布施。以聞法故，捨離非法。以聞法故，而得智慧。既觀如是聽法功德能出生死，應當精勤，乃至盡壽勤聽正法。如是聽法，第一救護、第一歸依，能出有海。是名第十五聞法功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，第十五聞法功德，所謂能令善心增長。以此聞法功德力故，非唯滅於不善覺觀，復增善觀，善觀增故，則得智慧。譬如少火置草木中，以風吹故，火則增長。少善根生亦復如是，以智慧故，而得增長。若聞正法，聽受其義，生一念善，能滅無量百千劫生死，令不復生。既知如是聞法功德，當勤聽法，無有異法能作此護。以聞法故，作大施主，行於布施。以聞法故，捨離非法。以聞法故，而得智慧。既觀如是聽法功德能出生死，應當精勤，乃至盡壽勤聽正法。如是聽法，第一救護、第一歸依，能出有海。是名第十五聞法功德。

「『復次，第十六聞法功德，何等功德？所謂能避不善因緣。若不善緣生，觀惡道畏。智慧之人觀已捨離，怖畏生死。若不善緣生，避而不行；為不生故，勤行精進，持戒智慧。若生貪心，應行布施。若生慳心，不貪滅之。以智慧心，破壞愚癡。以如實見，滅不善觀。以正見心，斷於邪見。以正覺觀，斷妄分別。若起樂覺，當觀眾苦。若起實覺，當修空觀。若起我覺，當觀無我。是為如實對治覺觀，若因緣生，當遠離之；若細、若麁、若中，當斷滅之。一切不善因緣生者，聞正法故能遠避之，若不聞法則不能避。一切聞法，如安隱藏。是名第十六聞法功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，第十六聞法功德，何等功德？所謂能避不善因緣。若不善緣生，觀惡道畏。智慧之人觀已捨離，怖畏生死。若不善緣生，避而不行；為不生故，勤行精進，持戒智慧。若生貪心，應行布施。若生慳心，不貪滅之。以智慧心，破壞愚癡。以如實見，滅不善觀。以正見心，斷於邪見。以正覺觀，斷妄分別。若起樂覺，當觀眾苦。若起實覺，當修空觀。若起我覺，當觀無我。是為如實對治覺觀，若因緣生，當遠離之；若細、若麁、若中，當斷滅之。一切不善因緣生者，聞正法故能遠避之，若不聞法則不能避。一切聞法，如安隱藏。是名第十六聞法功德。

「『復次，第十七聞法功德，何等功德？所謂放逸之人以聞法故，滅惡覺觀，行不放逸。不放逸人能攝諸根，一切善法皆得增長。不放逸人能斷一切不善之法，其人則去涅槃不遠，得一切安樂。以何因緣斷於放逸？謂聞正法。聞正法故，知放逸過，則能遠避。聞正法故，能調諸根，調五根故，則能攝心，善念增長，滅惡覺觀，以善觀故得第一樂。一切煩惱，放逸為本，亦如一切善法之中，不放逸心以為根本。聞正法故，斷除放逸，是故眾生常應一心聽受正法，聞已修行，修習增長。是名第十七聞法功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，第十七聞法功德，何等功德？所謂放逸之人以聞法故，滅惡覺觀，行不放逸。不放逸人能攝諸根，一切善法皆得增長。不放逸人能斷一切不善之法，其人則去涅槃不遠，得一切安樂。以何因緣斷於放逸？謂聞正法。聞正法故，知放逸過，則能遠避。聞正法故，能調諸根，調五根故，則能攝心，善念增長，滅惡覺觀，以善觀故得第一樂。一切煩惱，放逸為本，亦如一切善法之中，不放逸心以為根本。聞正法故，斷除放逸，是故眾生常應一心聽受正法，聞已修行，修習增長。是名第十七聞法功德。

「『復次，第十八聞法功德，何等功德？所謂聞正法故，親近善友，供養善人，愛重尊敬，思惟籌量。近善友故，得大功德，若近惡友，多招過咎。無有餘法得近善友如聞正法，聞正法故得近善友，是故第一梵行謂近善友。是名第十八聞法功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，第十八聞法功德，何等功德？所謂聞正法故，親近善友，供養善人，愛重尊敬，思惟籌量。近善友故，得大功德，若近惡友，多招過咎。無有餘法得近善友如聞正法，聞正法故得近善友，是故第一梵行謂近善友。是名第十八聞法功德。

「『復次，第十九聞法功德，何等功德？所謂聞正法故，能斷姦詐慳嫉之心。若近善友，得何功德？近善友故，得勝功德，所謂能斷姦詐慳嫉。以聞法故，能如實信業及果報。若有眾生姦詐慳嫉，身壞命終墮於惡道或墮餓鬼或墮地獄。若本多行姦詐慳嫉，以聞正法，即能捨離，毀之不行，於先所作，厭離悔過；見他姦詐，勸令不作，令他厭離，悔本所作，令住善道。以聞正法，得此功德，於人天中第一堅固，謂聞正法。是為第十九聞法功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，第十九聞法功德，何等功德？所謂聞正法故，能斷姦詐慳嫉之心。若近善友，得何功德？近善友故，得勝功德，所謂能斷姦詐慳嫉。以聞法故，能如實信業及果報。若有眾生姦詐慳嫉，身壞命終墮於惡道或墮餓鬼或墮地獄。若本多行姦詐慳嫉，以聞正法，即能捨離，毀之不行，於先所作，厭離悔過；見他姦詐，勸令不作，令他厭離，悔本所作，令住善道。以聞正法，得此功德，於人天中第一堅固，謂聞正法。是為第十九聞法功德。

「『復次，第二十聞法功德，何等功德？所謂得聞法已，供養父母，知業果報，知於福田，是上功德。第一福田所謂父母，以是知業果報因緣，能為種種供養父母，多設敷具、病瘦醫藥所須之具，隨其所作供養父母，能生梵福。以福德故，後得涅槃。又以聞法供養父母，眾人所愛，於現在世為一切人之所讚歎，命終之後，生於善道，受諸天身，聞法力故，終得涅槃。是故智者知此功德，乃至失命，常當供養父母福田，正行正意，一心敬重。是名第二十聞法功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，第二十聞法功德，何等功德？所謂得聞法已，供養父母，知業果報，知於福田，是上功德。第一福田所謂父母，以是知業果報因緣，能為種種供養父母，多設敷具、病瘦醫藥所須之具，隨其所作供養父母，能生梵福。以福德故，後得涅槃。又以聞法供養父母，眾人所愛，於現在世為一切人之所讚歎，命終之後，生於善道，受諸天身，聞法力故，終得涅槃。是故智者知此功德，乃至失命，常當供養父母福田，正行正意，一心敬重。是名第二十聞法功德。

「『復次，第二十一聞法功德，所謂知業果報。知業報故，不樂異法，以聞正法能知業果。若念不善，知不善念，若心念善，知心念善，如實知於業之果報。若心緣念不善之法，知不善念後得不善不愛果報，墮於地獄、餓鬼、畜生，以是知故，不復生於不善之心。以此不善，定知當得不愛果報，墮於地獄、餓鬼、畜生。「以作如是惡業緣故，我身必當墮於地獄、餓鬼、畜生。」此三種業，以聞正法而得了知，離聞法已餘無能知。是故智者，乃至失命，常應聽法。若常聞法，修習善業，則不造作不善之業。是名第二十一聞法功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，第二十一聞法功德，所謂知業果報。知業報故，不樂異法，以聞正法能知業果。若念不善，知不善念，若心念善，知心念善，如實知於業之果報。若心緣念不善之法，知不善念後得不善不愛果報，墮於地獄、餓鬼、畜生，以是知故，不復生於不善之心。以此不善，定知當得不愛果報，墮於地獄、餓鬼、畜生。「以作如是惡業緣故，我身必當墮於地獄、餓鬼、畜生。」此三種業，以聞正法而得了知，離聞法已餘無能知。是故智者，乃至失命，常應聽法。若常聞法，修習善業，則不造作不善之業。是名第二十一聞法功德。

「『復次，第二十二聞法功德，何等功德？所謂能集增長長命之業。聞正法故，信業果報，不作殺生、偷盜等業，隨何善業樂修增廣，生天人中，壽命延長。以聞正法，樂修增廣，是故復得如此功德，壽命延長。以此聞法因緣，生天人中。若生天上，於餘天眾最為長壽，飲食遊戲受第一樂。以聞法故，若生人中，種種色力、財富長壽，生好國土，常習正見，以聞正法，樂習增廣，必得出苦。若人能以善心聽法，第一福德。為聽法故，若行一步，皆生梵福。聽正法者，常行聽法，得善身業；聞已讀誦，得善口業；聞已心淨，得意善業。是聽法者三業善故，生天人中，受於第一最勝富樂，壽命長遠，終得涅槃。如是一切諸大功德，皆由聽法，非餘能得，是故聞法第一安隱。是名第二十二聞法功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，第二十二聞法功德，何等功德？所謂能集增長長命之業。聞正法故，信業果報，不作殺生、偷盜等業，隨何善業樂修增廣，生天人中，壽命延長。以聞正法，樂修增廣，是故復得如此功德，壽命延長。以此聞法因緣，生天人中。若生天上，於餘天眾最為長壽，飲食遊戲受第一樂。以聞法故，若生人中，種種色力、財富長壽，生好國土，常習正見，以聞正法，樂習增廣，必得出苦。若人能以善心聽法，第一福德。為聽法故，若行一步，皆生梵福。聽正法者，常行聽法，得善身業；聞已讀誦，得善口業；聞已心淨，得意善業。是聽法者三業善故，生天人中，受於第一最勝富樂，壽命長遠，終得涅槃。如是一切諸大功德，皆由聽法，非餘能得，是故聞法第一安隱。是名第二十二聞法功德。

「『復次，第二十三聞法功德，何等功德？謂聞法者，一切眾人之所稱歎，持戒功德及以多聞調伏勝慧，一切世人皆共恭敬禮拜問訊，於一切人美言直心。如是之人，功德相應，於微塵惡常生怖畏；眾所知識，一切讚歎，若得惱亂，眾人救護。是聞法者，世所讚歎。是名第二十三聞法功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，第二十三聞法功德，何等功德？謂聞法者，一切眾人之所稱歎，持戒功德及以多聞調伏勝慧，一切世人皆共恭敬禮拜問訊，於一切人美言直心。如是之人，功德相應，於微塵惡常生怖畏；眾所知識，一切讚歎，若得惱亂，眾人救護。是聞法者，世所讚歎。是名第二十三聞法功德。

「『復次，第二十四聞法功德，何等功德？所謂諸天之所護念。聞法之人善業相應，身行善業、口行善業、意行善業，以此功德，諸天所護。以此人故，眾人安隱；此人命終，無量人眾不得利益。護此人故，魔眾損減，正法增長。見此因緣，是故諸天晝夜守護，常隨其後，隨其所作，一切成就。天恩力故，以善業故，互相為因。彼所作業，既得成就，隨所作業轉修增廣，一切善業皆得成就。如是次第，二世利益。如是聞法功德，即是第一安隱之藏。是名第二十四聞法功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，第二十四聞法功德，何等功德？所謂諸天之所護念。聞法之人善業相應，身行善業、口行善業、意行善業，以此功德，諸天所護。以此人故，眾人安隱；此人命終，無量人眾不得利益。護此人故，魔眾損減，正法增長。見此因緣，是故諸天晝夜守護，常隨其後，隨其所作，一切成就。天恩力故，以善業故，互相為因。彼所作業，既得成就，隨所作業轉修增廣，一切善業皆得成就。如是次第，二世利益。如是聞法功德，即是第一安隱之藏。是名第二十四聞法功德。

「『復次，第二十五聞法功德，何等功德？所謂一切憶念皆得成就。是順法行智慧之人，持戒布施現前業報，一切憶念皆得成就，隨其所作皆得成就，無能劫奪。若其所作，易得成就，如法受用，離五種難，正命清淨，不為他攝，身壞命終生於善道，受諸天身。是名第二十五聞法功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，第二十五聞法功德，何等功德？所謂一切憶念皆得成就。是順法行智慧之人，持戒布施現前業報，一切憶念皆得成就，隨其所作皆得成就，無能劫奪。若其所作，易得成就，如法受用，離五種難，正命清淨，不為他攝，身壞命終生於善道，受諸天身。是名第二十五聞法功德。

「『復次，第二十六聞法功德，何等功德？所謂如法富樂。同持戒者，豪富之人悉來親近，同持戒故，迭相齎遺所得財物，非害人得，非壓他人，順法得財，施法行人。其人布施功德上上增長，二世利益、二世安樂。以聞法故，得此功德。是名第二十六聞法功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，第二十六聞法功德，何等功德？所謂如法富樂。同持戒者，豪富之人悉來親近，同持戒故，迭相齎遺所得財物，非害人得，非壓他人，順法得財，施法行人。其人布施功德上上增長，二世利益、二世安樂。以聞法故，得此功德。是名第二十六聞法功德。

「『復次，第二十七聞法功德，何等功德？所謂智慧遠離懈怠，以聽正法，聞懈怠過。以懈怠故，於諸世間、出世間法義不得成就。以聞法故，捨離懈怠，一切所作常勤精進，正念不亂，離懈怠人，一切所作方便疾成，如時所作，如法所作，一切成就二世利益。若離懈怠，常勤精進，一切所作皆悉究竟，一切發心，無不成辦。若本懈怠，聞正法故，知懈怠過，速捨離之，如捨刀火。以懈怠故，能壞一切世間作業。聞懈怠過，一切義利皆得成就，以聞正法功德力故。是名第二十七聞法功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，第二十七聞法功德，何等功德？所謂智慧遠離懈怠，以聽正法，聞懈怠過。以懈怠故，於諸世間、出世間法義不得成就。以聞法故，捨離懈怠，一切所作常勤精進，正念不亂，離懈怠人，一切所作方便疾成，如時所作，如法所作，一切成就二世利益。若離懈怠，常勤精進，一切所作皆悉究竟，一切發心，無不成辦。若本懈怠，聞正法故，知懈怠過，速捨離之，如捨刀火。以懈怠故，能壞一切世間作業。聞懈怠過，一切義利皆得成就，以聞正法功德力故。是名第二十七聞法功德。

「『復次，第二十八聞法功德，何等功德？所謂次第聞法，起報恩心，知他恩分。聞正法中說報恩故，思念報恩，知恩報故，一切親友悉皆堅固。以功德故，一切怨家猶如親友。若人少恩，常念不忘，知恩報恩，得大功德。是名第二十八聞法功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，第二十八聞法功德，何等功德？所謂次第聞法，起報恩心，知他恩分。聞正法中說報恩故，思念報恩，知恩報故，一切親友悉皆堅固。以功德故，一切怨家猶如親友。若人少恩，常念不忘，知恩報恩，得大功德。是名第二十八聞法功德。

「『復次，第二十九聞法功德，何等功德？所謂修行念死。第一勝念，所謂念死，以常念死，則懷怖畏，以怖畏故，不造惡業。設見美色，不念分別；聞諸樂音，亦不憶念；若聞眾香，不貪不樂亦不憶念；若舌得味，不貪不樂亦不憶念；若身得觸，不貪不樂亦不憶念；意思惟法，不貪不樂亦不憶念，斷離如是一切有網。如是之人怖畏死故，觀諸世間悉無堅固，一切皆苦，一切無我，一切皆空。實見之人於一切處——若天、若人——無有著心，何況地獄、餓鬼、畜生，於五道中悉斷悕望，而得解脫。於一切生死苦中不復欣樂，怖畏厭離。以厭離故，而得解脫，得解脫智：「我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。」若離聞法，不得如是梵行立等厭離功德，是故應勤聽受正法，親近師長，供養聽法，現在、未來二世利益，所謂近善知識、聽聞正法，以此二法而得安隱。是名第二十九聞法功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，第二十九聞法功德，何等功德？所謂修行念死。第一勝念，所謂念死，以常念死，則懷怖畏，以怖畏故，不造惡業。設見美色，不念分別；聞諸樂音，亦不憶念；若聞眾香，不貪不樂亦不憶念；若舌得味，不貪不樂亦不憶念；若身得觸，不貪不樂亦不憶念；意思惟法，不貪不樂亦不憶念，斷離如是一切有網。如是之人怖畏死故，觀諸世間悉無堅固，一切皆苦，一切無我，一切皆空。實見之人於一切處——若天、若人——無有著心，何況地獄、餓鬼、畜生，於五道中悉斷悕望，而得解脫。於一切生死苦中不復欣樂，怖畏厭離。以厭離故，而得解脫，得解脫智：「我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。」若離聞法，不得如是梵行立等厭離功德，是故應勤聽受正法，親近師長，供養聽法，現在、未來二世利益，所謂近善知識、聽聞正法，以此二法而得安隱。是名第二十九聞法功德。

「『復次，第三十聞正法功德，何等功德？所謂以聞法故，死時不悔。修念死者，若有過起，則能速斷。若三種垢——貪、瞋、癡起生死因緣，以念死故，則能斷除。以斷三垢，不生不死、不退不出，無有異法能斷此法，以得聞法功德力故，得如是法。一切安隱功德之中，聞法功德第一根本。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，第三十聞正法功德，何等功德？所謂以聞法故，死時不悔。修念死者，若有過起，則能速斷。若三種垢——貪、瞋、癡起生死因緣，以念死故，則能斷除。以斷三垢，不生不死、不退不出，無有異法能斷此法，以得聞法功德力故，得如是法。一切安隱功德之中，聞法功德第一根本。』

「爾時，鵝王菩薩說迦那迦牟尼所說經法，為天眾說，正法相應，是為第三十聞法功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，鵝王菩薩說迦那迦牟尼所說經法，為天眾說，正法相應，是為第三十聞法功德。

「『復次，第三十一聞法功德，何等功德？所謂死時，心不悔恨。若得聞於正法之義，行善業故，於命終時心不生悔，隨所聞義既得聞已，憶念思惟。既思惟已，於佛法僧增長淨心。以心淨故，血則清淨，血清淨故，顏色清淨，身心淨故，臨命終時，見於善道，有白光明可愛天處。見生處故，轉增淨心，隨其淨心，信佛法僧，轉生勝處。若作四天王業，心淨信故，生第二天；若有三十三天之業，生夜摩天；若有夜摩天業，生兜率陀天。如是展轉，乃至第六他化自在天，以心淨力故，得增勝處。如是一切皆由聞法，若離聞法，終不能得。若聽正法，於命終時，為救為歸。是名第三十一聞法功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，第三十一聞法功德，何等功德？所謂死時，心不悔恨。若得聞於正法之義，行善業故，於命終時心不生悔，隨所聞義既得聞已，憶念思惟。既思惟已，於佛法僧增長淨心。以心淨故，血則清淨，血清淨故，顏色清淨，身心淨故，臨命終時，見於善道，有白光明可愛天處。見生處故，轉增淨心，隨其淨心，信佛法僧，轉生勝處。若作四天王業，心淨信故，生第二天；若有三十三天之業，生夜摩天；若有夜摩天業，生兜率陀天。如是展轉，乃至第六他化自在天，以心淨力故，得增勝處。如是一切皆由聞法，若離聞法，終不能得。若聽正法，於命終時，為救為歸。是名第三十一聞法功德。

「『復次，第三十二聞法功德，何等功德？以聞法故，終得涅槃。聽法功德，於一切功德最勝最上。何等勝上？所謂涅槃。以聽正法，修習增長，如說修行，如實成就，其人決定能斷煩惱，到於涅槃。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，第三十二聞法功德，何等功德？以聞法故，終得涅槃。聽法功德，於一切功德最勝最上。何等勝上？所謂涅槃。以聽正法，修習增長，如說修行，如實成就，其人決定能斷煩惱，到於涅槃。』

「如是善時鵝王菩薩為斷夜摩天眾放逸行故，以無等音說於真法，天眾皆生希有之心。爾時，天眾聞佛法故，心得清淨。一切天眾白鵝王言：『於此天中，汝是天主，以有智慧辯才力故。我等天眾猶如畜生，以放逸故，樂於境界，常為欲愛，自害心故。鵝王音聲，我等歌音所不能及。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是善時鵝王菩薩為斷夜摩天眾放逸行故，以無等音說於真法，天眾皆生希有之心。爾時，天眾聞佛法故，心得清淨。一切天眾白鵝王言：『於此天中，汝是天主，以有智慧辯才力故。我等天眾猶如畜生，以放逸故，樂於境界，常為欲愛，自害心故。鵝王音聲，我等歌音所不能及。』

「爾時，鵝王菩薩說於正法相應頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，鵝王菩薩說於正法相應頌曰：

「『以聞正法故， 能止於惡法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以聞正法故， 能止於惡法；

以離惡法故， 常得安隱處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以離惡法故， 常得安隱處。

以聞正法故， 其心得清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以聞正法故， 其心得清淨，

能令心安住， 不作眾惡業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令心安住， 不作眾惡業。

聞法能總持， 聞法不造惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞法能總持， 聞法不造惡，

聞法知業果， 後得於涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞法知業果， 後得於涅槃。

聞法故知法， 聞法故信佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞法故知法， 聞法故信佛，

智者聞法故， 能解脫眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者聞法故， 能解脫眾苦。

以聞正法故， 能知真法相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以聞正法故， 能知真法相，

是故有智者， 當勤聽正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故有智者， 當勤聽正法。

聞如來說法， 能離於生死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如來說法， 能離於生死，

斷離三種愛， 得至無盡處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷離三種愛， 得至無盡處。

以聞正法故， 知四法因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以聞正法故， 知四法因緣，

及諸法生滅， 聞法皆能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及諸法生滅， 聞法皆能知。

以聞正法故， 了知陰界入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以聞正法故， 了知陰界入，

如是二種相， 智者應修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是二種相， 智者應修行。

第一大力過， 縛一切生死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一大力過， 縛一切生死，

以聞正法故， 一切皆能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以聞正法故， 一切皆能知。

以惡大力故， 縛一切生死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以惡大力故， 縛一切生死，

以聞正法故， 一切皆能滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以聞正法故， 一切皆能滅。

於一切轉相、 一切不轉相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切轉相、 一切不轉相，

以聞勝法故， 一切皆能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以聞勝法故， 一切皆能知。

若死時欲至， 則受大苦惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若死時欲至， 則受大苦惱，

以念聞法故， 死苦不能亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以念聞法故， 死苦不能亂。

以聞智慧故， 燒諸煩惱樹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以聞智慧故， 燒諸煩惱樹，

以智火燒故， 滅已不復生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以智火燒故， 滅已不復生。

聞法不放逸， 則得一切樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞法不放逸， 則得一切樂，

聞法故安隱， 是故應聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞法故安隱， 是故應聽法。

得聞正法已， 近智及耆老， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得聞正法已， 近智及耆老，

能到無上處， 永離老病死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能到無上處， 永離老病死。

聞故不造惡， 聞故順法行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞故不造惡， 聞故順法行，

聞法故離苦， 聞法最第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞法故離苦， 聞法最第一。

以聞正法故， 得三業清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以聞正法故， 得三業清淨，

若求清淨者， 當勤聽正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若求清淨者， 當勤聽正法。

以依聞法故， 堅固勤精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以依聞法故， 堅固勤精進，

是則能速度， 廣大三界海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是則能速度， 廣大三界海。

聞法之財富， 世間最第一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞法之財富， 世間最第一，

多財不知義， 智者說貧窮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多財不知義， 智者說貧窮。

遠離於師長， 失聞正法財， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離於師長， 失聞正法財，

是人無命果， 為惡所破壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人無命果， 為惡所破壞。

放逸懈怠人， 親近惡知識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放逸懈怠人， 親近惡知識，

是人無命果， 如殖種沙鹵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人無命果， 如殖種沙鹵。

遠離見聞法， 是則為盲人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離見聞法， 是則為盲人，

若人遠離法， 而行於非法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人遠離法， 而行於非法，

是人捨離藥， 攝取於疾病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人捨離藥， 攝取於疾病。

若人近善友， 增長無量法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人近善友， 增長無量法，

猶如注大雨， 河流皆增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如注大雨， 河流皆增長。

順法寂靜行， 夙興念正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順法寂靜行， 夙興念正法，

必定得安樂， 不為放逸誑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必定得安樂， 不為放逸誑。

既知智功德， 智者應修行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既知智功德， 智者應修行，

非是無智者， 而得受安樂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非是無智者， 而得受安樂。』

「如是善時鵝王為諸天眾種善根故，數數為說利益之法，斷無利益，說佛經法。爾時，天眾既聞法已，生敬重心，生歡喜心，放逸薄少。天同業故，復詣異處而受天樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是善時鵝王為諸天眾種善根故，數數為說利益之法，斷無利益，說佛經法。爾時，天眾既聞法已，生敬重心，生歡喜心，放逸薄少。天同業故，復詣異處而受天樂。

「善時鵝王既以迦那迦牟尼所說經，名『集無量功德聞法堅固經』，為諸天眾具演說已，復詣異處，思惟念法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善時鵝王既以迦那迦牟尼所說經，名『集無量功德聞法堅固經』，為諸天眾具演說已，復詣異處，思惟念法。

「樂行地天，五樂音聲受五欲樂，乃至愛善業盡，以惡業故，墮於地獄、餓鬼、畜生；若有餘業與人同業，生於人中，大富安樂，善持禁戒，常樂聞法，第一順法，聰慧正見，或為王者或為大臣。以餘業故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「樂行地天，五樂音聲受五欲樂，乃至愛善業盡，以惡業故，墮於地獄、餓鬼、畜生；若有餘業與人同業，生於人中，大富安樂，善持禁戒，常樂聞法，第一順法，聰慧正見，或為王者或為大臣。以餘業故。

「復次，比丘知業果報，觀夜摩天所住之地，彼以聞慧見夜摩天名種種雜地，眾生何業生此地處？彼見：有人造作善業——身口意善，正見正命，遍行善行，直心樂實，不殺不盜，遠離邪婬。若在夢中見於女人，心不親近，晝亦不念，濁心覺觀：『如我此身以捨邪婬，得善果報。離邪婬故，得生天上，與諸天女圍遶受樂。』捨離女人，悕望天女，以求天女，名濁梵行。望生天故，捨離邪婬。『我先與女人歌笑舞戲，是為不善，當墮惡道。』以是義故，於本所習，不生貪欲。覺觀之心，不念本習歌舞戲笑，若心生念，尋即斷除。以是因緣，命終生於種種雜地。既生此地，善業果成，五欲和合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，比丘知業果報，觀夜摩天所住之地，彼以聞慧見夜摩天名種種雜地，眾生何業生此地處？彼見：有人造作善業——身口意善，正見正命，遍行善行，直心樂實，不殺不盜，遠離邪婬。若在夢中見於女人，心不親近，晝亦不念，濁心覺觀：『如我此身以捨邪婬，得善果報。離邪婬故，得生天上，與諸天女圍遶受樂。』捨離女人，悕望天女，以求天女，名濁梵行。望生天故，捨離邪婬。『我先與女人歌笑舞戲，是為不善，當墮惡道。』以是義故，於本所習，不生貪欲。覺觀之心，不念本習歌舞戲笑，若心生念，尋即斷除。以是因緣，命終生於種種雜地。既生此地，善業果成，五欲和合。

「天子生已，以善業故，一切天處雜寶光明自然而生，所謂無量金剛種種山峯、種種光色，如毘琉璃、因陀青寶、大青寶王、車𤦲頗梨、赤蓮花寶，及餘種種百千光明周遍天處。初見如是種種光明，眼識樂著，本未曾見，見之樂著，種種音聲歌眾樂音，不可譬喻，復聞種種天之妙香。新生天子初為如是三種境界無等無比心生樂著，退光明林。諸天女眾見新生天子從林中出，其林種種光明莊嚴如是。天子以善業價，貿得天女。時，諸天女種種莊嚴皆悉端正，種種妙色、種種歌詠天樂音聲。爾時，天子為諸天女無始愛欲引其心故，以歡喜心近諸天女。或有天女手執樂器作眾妓樂，歌眾妙音。復有天女聞妙花香，愛眼含笑以視天子。復有天女在於地上，手執樂器出妙音聲。復有天女手執妙花，馳赴天子。復有天女手擎種種上味天飲，色香味具，離於醉過，到天子所，以蓮花葉盛天上味色香味具飲已，增悅過踰十倍。是為心著第四境界，先著妙色，次聲香味，又復身受種種樂觸，隨意所念，念之即得，是名新生天子著五欲樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子生已，以善業故，一切天處雜寶光明自然而生，所謂無量金剛種種山峯、種種光色，如毘琉璃、因陀青寶、大青寶王、車𤦲頗梨、赤蓮花寶，及餘種種百千光明周遍天處。初見如是種種光明，眼識樂著，本未曾見，見之樂著，種種音聲歌眾樂音，不可譬喻，復聞種種天之妙香。新生天子初為如是三種境界無等無比心生樂著，退光明林。諸天女眾見新生天子從林中出，其林種種光明莊嚴如是。天子以善業價，貿得天女。時，諸天女種種莊嚴皆悉端正，種種妙色、種種歌詠天樂音聲。爾時，天子為諸天女無始愛欲引其心故，以歡喜心近諸天女。或有天女手執樂器作眾妓樂，歌眾妙音。復有天女聞妙花香，愛眼含笑以視天子。復有天女在於地上，手執樂器出妙音聲。復有天女手執妙花，馳赴天子。復有天女手擎種種上味天飲，色香味具，離於醉過，到天子所，以蓮花葉盛天上味色香味具飲已，增悅過踰十倍。是為心著第四境界，先著妙色，次聲香味，又復身受種種樂觸，隨意所念，念之即得，是名新生天子著五欲樂。

「爾時，新生天子共諸天女往詣一切隨順欲林，受五欲樂。爾時新生天子，天女圍遶，觀諸天眾種種遊戲。或有遊戲在於榛林，或有在於山峯遊戲，或有遊戲作五樂音，或有天子共諸天女種種莊嚴，在虛空殿遊戲娛樂，或有天子手攀樹枝歌舞戲笑，五樂音聲。爾時，新生天子見諸天眾如斯遊戲，心生歡喜，天女圍遶，共入天眾，和合遊戲。新生天子共諸天女遊戲受樂，自業相似，受五欲樂。久受樂已，從林中出，復昇種種寶莊嚴山，共相娛樂遊戲受樂，或在流泉，或在園林種種寶石莊嚴之山，清涼泉水以為莊嚴，遊戲其中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，新生天子共諸天女往詣一切隨順欲林，受五欲樂。爾時新生天子，天女圍遶，觀諸天眾種種遊戲。或有遊戲在於榛林，或有在於山峯遊戲，或有遊戲作五樂音，或有天子共諸天女種種莊嚴，在虛空殿遊戲娛樂，或有天子手攀樹枝歌舞戲笑，五樂音聲。爾時，新生天子見諸天眾如斯遊戲，心生歡喜，天女圍遶，共入天眾，和合遊戲。新生天子共諸天女遊戲受樂，自業相似，受五欲樂。久受樂已，從林中出，復昇種種寶莊嚴山，共相娛樂遊戲受樂，或在流泉，或在園林種種寶石莊嚴之山，清涼泉水以為莊嚴，遊戲其中。

「時，諸天眾心行放逸，爾時有一天遊戲鳥，名流水行，為放逸天以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，諸天眾心行放逸，爾時有一天遊戲鳥，名流水行，為放逸天以偈頌曰：

「『以種種業故， 而受樂果報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以種種業故， 而受樂果報，

天中受報已， 業盡當還退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天中受報已， 業盡當還退。

愚人現得樂， 而不觀怖畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚人現得樂， 而不觀怖畏，

後得衰惱至， 爾時乃知業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後得衰惱至， 爾時乃知業。

放逸之所縛， 苦樂等無異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放逸之所縛， 苦樂等無異，

以天業盡故， 後生大悔心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以天業盡故， 後生大悔心。

放逸如毒害， 是故應捨離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放逸如毒害， 是故應捨離，

放逸害諸天， 將入於地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放逸害諸天， 將入於地獄。

和合生欣慶， 離別則大苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和合生欣慶， 離別則大苦，

和合必有離， 一切法如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和合必有離， 一切法如是。

世無有一法， 有生而不壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世無有一法， 有生而不壞，

一切生滅法， 出沒法如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切生滅法， 出沒法如是。

隨所見諸天， 而受於天樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨所見諸天， 而受於天樂，

放逸毒所迷， 一切皆歸滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放逸毒所迷， 一切皆歸滅。

一切放逸樂， 初謂為可愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切放逸樂， 初謂為可愛，

後得衰惱至， 乃知為大怨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後得衰惱至， 乃知為大怨。

放逸著女色， 智者說大怨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放逸著女色， 智者說大怨，

著色喪身命， 修羅龍亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 著色喪身命， 修羅龍亦然。

嗜酒著女色， 貪於諸境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嗜酒著女色， 貪於諸境界，

躁擾懈怠心， 是放逸根芽。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 躁擾懈怠心， 是放逸根芽。』

「如是流水行鳥為放逸天說如是偈。爾時天眾雖聞此偈而不覺知，境界所害，歌笑遊戲入光明林。其林可愛，枝葉遍覆，多有種種樹林欝茂，甚可愛樂。時，諸天眾共新生天子五樂音聲遊戲受樂。於園林中及笐𥬭樹，種種流水、蓮花林池，種種地處樹枝蔭覆猶如宮室，種種林中種種意樹、種種山谷七寶光明、種種莊嚴殊勝宮殿昔所未見，天眾見之，生希有心，況新生天子。如是新生天子皆悉遍觀，與天女眾遊於林間，於新境界極生渴愛，欲火所燒。放逸為煙，天女圍繞，燒已復燒。於園林中處處遊行，無量愛力境界所燒，久與天女圍繞受樂，復向種種雜蓮花池。其蓮花池可愛無比，所謂種種雜色鉢頭摩花，毘琉璃葉，真金為莖，赤蓮花寶以為其臺，白銀為鬚，青因陀寶以為眾蜂莊嚴花池。復有蓮花，白銀為莖，青因陀寶以為其葉，真金為莖，青因陀寶以為其葉，赤蓮花寶以為其鬚，白銀為臺，赤蓮寶蜂以為莊嚴。復有蓮花莖葉鬚臺，一切皆赤，赤蜂莊嚴。復有蓮花銀莖、銀葉、銀鬚、銀臺、銀蜂莊嚴。復有蓮花一切青色如青蓮花，青葉、青莖、青鬚青臺、青蜂莊嚴。復有蓮花種種雜色，一一蓮花七寶間錯，種種相貌、種種妙香、種種色葉而以莊嚴，所謂青黃赤白紺色莊嚴，種種眾葉、眾蜂莊嚴。如是種種雜蓮花池，其水清涼，其味甘美，甚可愛樂。多有蓮花，天色妙香眾相具足。新生天子共天女眾，五樂音聲受五欲樂。種種雜色蓮花池岸有諸林樹圍繞花池，以樹莊嚴，百倍殊勝。其樹具足雜花莊嚴，其一切花從根至條，青黃赤白紺色眾花皆悉具足。其蓮花池出大光明，滿十由旬，多有眾鳥出美妙音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是流水行鳥為放逸天說如是偈。爾時天眾雖聞此偈而不覺知，境界所害，歌笑遊戲入光明林。其林可愛，枝葉遍覆，多有種種樹林欝茂，甚可愛樂。時，諸天眾共新生天子五樂音聲遊戲受樂。於園林中及笐𥬭樹，種種流水、蓮花林池，種種地處樹枝蔭覆猶如宮室，種種林中種種意樹、種種山谷七寶光明、種種莊嚴殊勝宮殿昔所未見，天眾見之，生希有心，況新生天子。如是新生天子皆悉遍觀，與天女眾遊於林間，於新境界極生渴愛，欲火所燒。放逸為煙，天女圍繞，燒已復燒。於園林中處處遊行，無量愛力境界所燒，久與天女圍繞受樂，復向種種雜蓮花池。其蓮花池可愛無比，所謂種種雜色鉢頭摩花，毘琉璃葉，真金為莖，赤蓮花寶以為其臺，白銀為鬚，青因陀寶以為眾蜂莊嚴花池。復有蓮花，白銀為莖，青因陀寶以為其葉，真金為莖，青因陀寶以為其葉，赤蓮花寶以為其鬚，白銀為臺，赤蓮寶蜂以為莊嚴。復有蓮花莖葉鬚臺，一切皆赤，赤蜂莊嚴。復有蓮花銀莖、銀葉、銀鬚、銀臺、銀蜂莊嚴。復有蓮花一切青色如青蓮花，青葉、青莖、青鬚青臺、青蜂莊嚴。復有蓮花種種雜色，一一蓮花七寶間錯，種種相貌、種種妙香、種種色葉而以莊嚴，所謂青黃赤白紺色莊嚴，種種眾葉、眾蜂莊嚴。如是種種雜蓮花池，其水清涼，其味甘美，甚可愛樂。多有蓮花，天色妙香眾相具足。新生天子共天女眾，五樂音聲受五欲樂。種種雜色蓮花池岸有諸林樹圍繞花池，以樹莊嚴，百倍殊勝。其樹具足雜花莊嚴，其一切花從根至條，青黃赤白紺色眾花皆悉具足。其蓮花池出大光明，滿十由旬，多有眾鳥出美妙音。

「蓮花池岸復有林樹，名日宮殿，天善業故，有大勢力。若天昇樹，念生宮殿，隨念即成。以善業故，七寶花葉化為宮殿，七寶莊嚴，多有河池園林山嶽，處處多有嚴飾宮殿。昇此宮殿，眾寶嚴身，共諸天女歌舞遊戲。或飛虛空觀夜摩天，所住諸地隨意遍觀如是等花，岸樹力故。復有種種雜色花池，於池岸上復有異樹，名摩尼音，種種眾鳥以為莊嚴。以樹勢力，若諸天眾遊戲花池，微風吹動互相掁觸，出妙音聲，寶珠如花，從樹而墮，光遍虛空，如閻浮提日月光明，於虛空中寶珠光明亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蓮花池岸復有林樹，名日宮殿，天善業故，有大勢力。若天昇樹，念生宮殿，隨念即成。以善業故，七寶花葉化為宮殿，七寶莊嚴，多有河池園林山嶽，處處多有嚴飾宮殿。昇此宮殿，眾寶嚴身，共諸天女歌舞遊戲。或飛虛空觀夜摩天，所住諸地隨意遍觀如是等花，岸樹力故。復有種種雜色花池，於池岸上復有異樹，名摩尼音，種種眾鳥以為莊嚴。以樹勢力，若諸天眾遊戲花池，微風吹動互相掁觸，出妙音聲，寶珠如花，從樹而墮，光遍虛空，如閻浮提日月光明，於虛空中寶珠光明亦復如是。

「蓮花池岸復有異樹，名授飲食。若諸天眾遊戲花池，以天善業，從樹果中出天美飲，色香味具，天子飲之，十倍增悅，無有醉亂，共諸天女歌舞遊戲。復有林樹出須陀食，如業所得。於池岸邊復有異樹，名葉歌音，若諸天眾遊戲此池，以善業故，微風來吹，而受快樂。風吹樹葉互相掁觸出妙音聲，如天女音，不可分別，一切諸樹所出音聲亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蓮花池岸復有異樹，名授飲食。若諸天眾遊戲花池，以天善業，從樹果中出天美飲，色香味具，天子飲之，十倍增悅，無有醉亂，共諸天女歌舞遊戲。復有林樹出須陀食，如業所得。於池岸邊復有異樹，名葉歌音，若諸天眾遊戲此池，以善業故，微風來吹，而受快樂。風吹樹葉互相掁觸出妙音聲，如天女音，不可分別，一切諸樹所出音聲亦復如是。

「於蓮花池岸復有異樹，名曰鳥樂，以樹勢力，鳥在樹上。若天入池遊戲受樂，五樂音聲互相娛樂，或昇寶樹或乘天鳥，為觀天眾可愛之處，隨其所念，鳥在其前。即於鳥上有大宮殿，多有流泉、眾蓮花池、枝蔭宮室皆悉具足。「復有異鳥為諸天眾以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於蓮花池岸復有異樹，名曰鳥樂，以樹勢力，鳥在樹上。若天入池遊戲受樂，五樂音聲互相娛樂，或昇寶樹或乘天鳥，為觀天眾可愛之處，隨其所念，鳥在其前。即於鳥上有大宮殿，多有流泉、眾蓮花池、枝蔭宮室皆悉具足。「復有異鳥為諸天眾以偈頌曰：

「『持戒人安隱， 破戒勿久壽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『持戒人安隱， 破戒勿久壽，

寧受下賤身， 不欲入地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寧受下賤身， 不欲入地獄。

智者次第行， 漸漸念念修， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者次第行， 漸漸念念修，

淨治我見垢， 如工匠鍊金。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨治我見垢， 如工匠鍊金。』」