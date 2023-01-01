正法念處經卷第二十四元魏婆羅門瞿曇般若流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法念處經卷第二十四元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之三四王天之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀天品第六之三四王天之三

「復次，比丘觀四天王三地住處，一一業果具觀察已，觀第四處。彼以聞慧觀：三箜篌天有十種地。何等為十？一名乾陀羅；二名應聲；三名喜樂；四名探水；五名白身；六名共娛樂；七名喜樂行；八名共行；九名化生；十名集行。是為三箜篌天十地住處。比丘如是分別觀察彼業果報，以何業故生此天處？即以聞慧見：箜篌天修行善業，生彼天中，得相似果。第一地處名乾陀羅，眾生何業生於此天？若有眾生信心修身，以園林地或甘蔗田，或菴羅林、美果之林施與眾僧，令僧受用。此人命終生乾陀羅天，受無量樂。以天栴檀、牛頭栴檀以塗其身，無量天女圍遶娛樂，種種莊嚴、種種色貌，善知歌舞戲笑之法，遊戲園林及諸華池，遊戲受樂。身服天衣，華鬘自嚴，心相愛樂，其華香氣熏百由旬，天諸玉女聞此香氣皆大歡喜，百倍縱逸，瞻仰天子欲情無厭，無量種法百倍恭敬。如是天子心意恣逸，欲樂自娛。有諸河流：一名寶流河；二名波流河；三名金流河；四名酒流河；五名美流河；六名流沫笑河。如是諸河，鵝鴨鴛鴦出眾妙音，於河兩岸多有園林，其林欝映，眾鳥雜色七寶莊嚴，出和雅音，甚可愛樂。諸天女眾出妙歌音，聞眾鳥聲，百倍增欲，不樂餘音。聞已歡喜受無量樂，七音具足，柔軟相應。河中眾鳥、天女歌戲，飲天甘露，無有醉亂，與諸天女歡娛受樂於眾寶山——金、毘琉璃、頗梨山峯。園林池河流泉蓮花、眾鳥嚴飾。復與天女遊於青色毘琉璃地，種種眾華遍覆其地，於此地中遊戲受樂。以善業故，天樂成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，比丘觀四天王三地住處，一一業果具觀察已，觀第四處。彼以聞慧觀：三箜篌天有十種地。何等為十？一名乾陀羅；二名應聲；三名喜樂；四名探水；五名白身；六名共娛樂；七名喜樂行；八名共行；九名化生；十名集行。是為三箜篌天十地住處。比丘如是分別觀察彼業果報，以何業故生此天處？即以聞慧見：箜篌天修行善業，生彼天中，得相似果。第一地處名乾陀羅，眾生何業生於此天？若有眾生信心修身，以園林地或甘蔗田，或菴羅林、美果之林施與眾僧，令僧受用。此人命終生乾陀羅天，受無量樂。以天栴檀、牛頭栴檀以塗其身，無量天女圍遶娛樂，種種莊嚴、種種色貌，善知歌舞戲笑之法，遊戲園林及諸華池，遊戲受樂。身服天衣，華鬘自嚴，心相愛樂，其華香氣熏百由旬，天諸玉女聞此香氣皆大歡喜，百倍縱逸，瞻仰天子欲情無厭，無量種法百倍恭敬。如是天子心意恣逸，欲樂自娛。有諸河流：一名寶流河；二名波流河；三名金流河；四名酒流河；五名美流河；六名流沫笑河。如是諸河，鵝鴨鴛鴦出眾妙音，於河兩岸多有園林，其林欝映，眾鳥雜色七寶莊嚴，出和雅音，甚可愛樂。諸天女眾出妙歌音，聞眾鳥聲，百倍增欲，不樂餘音。聞已歡喜受無量樂，七音具足，柔軟相應。河中眾鳥、天女歌戲，飲天甘露，無有醉亂，與諸天女歡娛受樂於眾寶山——金、毘琉璃、頗梨山峯。園林池河流泉蓮花、眾鳥嚴飾。復與天女遊於青色毘琉璃地，種種眾華遍覆其地，於此地中遊戲受樂。以善業故，天樂成就。

「如是比丘以聞智慧，觀天樂已，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是比丘以聞智慧，觀天樂已，而說頌曰：

「『五根常受樂， 欲境所誑惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『五根常受樂， 欲境所誑惑，

欲火未曾有， 須臾間厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲火未曾有， 須臾間厭足。

一一諸境界， 處處見天女， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一諸境界， 處處見天女，

一切勝境界， 欲火焰熾然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切勝境界， 欲火焰熾然。

若合若離散， 或說或憶念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若合若離散， 或說或憶念，

以天女因緣， 火起燒天人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以天女因緣， 火起燒天人。

火法和合有， 不合則不生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火法和合有， 不合則不生，

若合若不合， 欲火常熾然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若合若不合， 欲火常熾然。

因緣不合故， 火遠則不燒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣不合故， 火遠則不燒，

欲火無遠近， 常燒害眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲火無遠近， 常燒害眾生。

以意想薪力， 邪憶念所使， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以意想薪力， 邪憶念所使，

愛油投欲火， 焚燒愚癡人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛油投欲火， 焚燒愚癡人。

若以火燒身， 燒已須臾滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以火燒身， 燒已須臾滅，

名色離散已， 欲火猶不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名色離散已， 欲火猶不滅。

欲火燒眾生， 過於火燒人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲火燒眾生， 過於火燒人，

欲火害雖甚， 而人不生厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲火害雖甚， 而人不生厭。

五根因緣起， 緣於五境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五根因緣起， 緣於五境界，

愛風之所吹， 欲火燒眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛風之所吹， 欲火燒眾生。

從憶念燧生， 由境界增長， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從憶念燧生， 由境界增長，

雖非可見法， 燒人過熾火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖非可見法， 燒人過熾火。

欲火亦如是， 增長過熾然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲火亦如是， 增長過熾然，

如是欲所盲， 貪著於欲樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是欲所盲， 貪著於欲樂。

火則有光明， 欲火闇所覆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火則有光明， 欲火闇所覆，

是欲如怨毒， 智人應捨離。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是欲如怨毒， 智人應捨離。』

「如是比丘觀於欲火焚燒天人，心生悲愍，見其過故，不樂天樂。如是乾陀羅天受種種樂，乃至愛善業盡，從天命終，有餘善業，不墮地獄、餓鬼、畜生，得受人身，多有田封大富饒財，以餘業故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是比丘觀於欲火焚燒天人，心生悲愍，見其過故，不樂天樂。如是乾陀羅天受種種樂，乃至愛善業盡，從天命終，有餘善業，不墮地獄、餓鬼、畜生，得受人身，多有田封大富饒財，以餘業故。

「復次，比丘知業果報，觀箜篌天所住境界。彼以聞慧觀：箜篌天第二地處名曰應聲。眾生何業生於彼處？彼以聞慧見：有眾生正行善業，為邪見人說一偈法，令其心淨，清涼信佛。是人命終生應聲天，受五欲樂。遊戲天河蓮華池中，金、毘琉璃、頗梨山峯，乾闥婆音。諸天女眾種種莊嚴，歌舞戲笑，端正無比，圍遶天子增長喜樂，遊戲山峯受種種樂。天鬘末香莊嚴其身，無量境界以自娛樂。又遊山峪、金山園林遊戲受樂。有諸金山，所謂瞻婆帝山、無影之山、一切樂山、心意化山，如是等山眾寶莊嚴，金園林莊嚴。諸天眾等，歡喜歌頌遊於山峯，乃至眾水。眾蓮華池，其水清淨涼美淨潔以為莊嚴，眾鳥縱逸出妙音聲。其山住處甚可愛樂，受自業報，遊戲受樂，天女圍遶，種種眾鳥出眾妙音，眾蜂欲音。遊戲天子所住林殿，與眾天女受第一樂。如是地天所受之樂，乃至愛善業盡，從天還退，隨業流轉，受諸生死，或生地獄、餓鬼、畜生。若有餘業，得受人身，生於大姓豪富第一，人所敬重，身口意善，眷屬堅固，奴婢僮客皆悉具足，以餘業故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，比丘知業果報，觀箜篌天所住境界。彼以聞慧觀：箜篌天第二地處名曰應聲。眾生何業生於彼處？彼以聞慧見：有眾生正行善業，為邪見人說一偈法，令其心淨，清涼信佛。是人命終生應聲天，受五欲樂。遊戲天河蓮華池中，金、毘琉璃、頗梨山峯，乾闥婆音。諸天女眾種種莊嚴，歌舞戲笑，端正無比，圍遶天子增長喜樂，遊戲山峯受種種樂。天鬘末香莊嚴其身，無量境界以自娛樂。又遊山峪、金山園林遊戲受樂。有諸金山，所謂瞻婆帝山、無影之山、一切樂山、心意化山，如是等山眾寶莊嚴，金園林莊嚴。諸天眾等，歡喜歌頌遊於山峯，乃至眾水。眾蓮華池，其水清淨涼美淨潔以為莊嚴，眾鳥縱逸出妙音聲。其山住處甚可愛樂，受自業報，遊戲受樂，天女圍遶，種種眾鳥出眾妙音，眾蜂欲音。遊戲天子所住林殿，與眾天女受第一樂。如是地天所受之樂，乃至愛善業盡，從天還退，隨業流轉，受諸生死，或生地獄、餓鬼、畜生。若有餘業，得受人身，生於大姓豪富第一，人所敬重，身口意善，眷屬堅固，奴婢僮客皆悉具足，以餘業故。

「復次，比丘知業果報，觀三箜篌天所住之地。彼以聞慧見：箜篌天第三地處名曰喜樂。眾生何業生於彼處？彼以聞慧見：此眾生修行善業，以淨信心施人美飲，或施行人清淨美水，令其安樂；或覆泉井，恐諸蛇毒、蜘蛛虫蟻墮於井中，行人飲之而致苦惱，以是因緣，覆蓋泉井，不求恩分，為福德故。彼人命終生三箜篌天喜樂地中。生彼天已，其身光明如第二日，以善業故，遍身莊嚴。遊戲山峪、泉池流水，與諸天女同心共遊。端正少年無有苦老，無量色聲香味愛觸，受五欲樂。其地山林多有七寶以為林樹，無萎林等。其林眾花未曾萎變，香氣常熏。金影樹林，金枝彌覆，毘琉璃峰以為莊嚴。孔雀眾鳥、俱翅羅鳥七寶羽翼，出美妙音，自觀身相，心生悅樂，所謂雜色羽翼。隨天所念，出美妙音，聞其聲已，各各皆發希有之心——此鳥能知我心所念。隨意出聲，其音美妙，於鳥口中出甘露飲，相續不斷，眾鳥飲之，十倍縱逸，心生歡喜，口出百種功德之音，其音莊嚴功德勝妙。聞種種鳥歌眾妙音，愛欲之心百倍放逸，心生歡樂。「復有眾鳥名𭉨遊戲，於鈴網內出眾妙音，其音清妙與鈴音合，不可分別，和合出聲，兩倍轉妙。復有眾鳥名曰岸行，住於河岸金蓮華中，流出香飲。復有眾鳥名曰影遊，隨其行處，地則同色。復有眾鳥名曰輪鳥，若此輪鳥遊行所近，令諸天女端正殊妙，過先百倍。無量林中遊戲受樂未曾斷絕，隨念成就第一勝樂，清淨無比。無量天女而自圍遶，遊戲林中或遊山峯，乘空趣於金毘琉璃山頂。眾蓮華池鵝鴨鴛鴦，其水清淨如毘琉璃，香水湛然充滿其中。於遊戲處，眾香流水，諸林香氣悉皆普熏。無量金樹、毘琉璃樹圍遶彼山，其地柔軟，舉足下足蹈之隨平。於此地中，與諸天女遊戲其中，皆共娛樂。目視愛色，無量百千種種妙色，無量百千可愛妙聲，無量百千種種妙香，如是諸根受無量樂，乃至愛善業盡，從此命終，若有餘善，不墮地獄、餓鬼、畜生，得受人身，常得安樂，王所愛重，眾人所念，以餘業故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，比丘知業果報，觀三箜篌天所住之地。彼以聞慧見：箜篌天第三地處名曰喜樂。眾生何業生於彼處？彼以聞慧見：此眾生修行善業，以淨信心施人美飲，或施行人清淨美水，令其安樂；或覆泉井，恐諸蛇毒、蜘蛛虫蟻墮於井中，行人飲之而致苦惱，以是因緣，覆蓋泉井，不求恩分，為福德故。彼人命終生三箜篌天喜樂地中。生彼天已，其身光明如第二日，以善業故，遍身莊嚴。遊戲山峪、泉池流水，與諸天女同心共遊。端正少年無有苦老，無量色聲香味愛觸，受五欲樂。其地山林多有七寶以為林樹，無萎林等。其林眾花未曾萎變，香氣常熏。金影樹林，金枝彌覆，毘琉璃峰以為莊嚴。孔雀眾鳥、俱翅羅鳥七寶羽翼，出美妙音，自觀身相，心生悅樂，所謂雜色羽翼。隨天所念，出美妙音，聞其聲已，各各皆發希有之心——此鳥能知我心所念。隨意出聲，其音美妙，於鳥口中出甘露飲，相續不斷，眾鳥飲之，十倍縱逸，心生歡喜，口出百種功德之音，其音莊嚴功德勝妙。聞種種鳥歌眾妙音，愛欲之心百倍放逸，心生歡樂。「復有眾鳥名𭉨遊戲，於鈴網內出眾妙音，其音清妙與鈴音合，不可分別，和合出聲，兩倍轉妙。復有眾鳥名曰岸行，住於河岸金蓮華中，流出香飲。復有眾鳥名曰影遊，隨其行處，地則同色。復有眾鳥名曰輪鳥，若此輪鳥遊行所近，令諸天女端正殊妙，過先百倍。無量林中遊戲受樂未曾斷絕，隨念成就第一勝樂，清淨無比。無量天女而自圍遶，遊戲林中或遊山峯，乘空趣於金毘琉璃山頂。眾蓮華池鵝鴨鴛鴦，其水清淨如毘琉璃，香水湛然充滿其中。於遊戲處，眾香流水，諸林香氣悉皆普熏。無量金樹、毘琉璃樹圍遶彼山，其地柔軟，舉足下足蹈之隨平。於此地中，與諸天女遊戲其中，皆共娛樂。目視愛色，無量百千種種妙色，無量百千可愛妙聲，無量百千種種妙香，如是諸根受無量樂，乃至愛善業盡，從此命終，若有餘善，不墮地獄、餓鬼、畜生，得受人身，常得安樂，王所愛重，眾人所念，以餘業故。

「復次，比丘知業果報，觀箜篌天。彼以聞慧見：箜篌天第四地處名曰探水。眾生何業生於彼處？彼以聞慧見：此眾生修行善業，信心悲心、潤益之心，見病困者其命臨終，咽喉之中唿唿出聲，餘命未盡，施其漿飲或施其財，以續彼命。是人以此善業因緣，命終生於三箜篌天探水之地，受天快樂。光明威德如帝釋王，諸天女眾周匝圍遶，常受快樂，受自業報，過無量時。見無量林、無量河流，諸天女眾，相隨入林，林名摩利，無量河水蓮華浴池以為莊嚴，天諸音樂出妙音聲。多有天女歡喜娛樂於其林中，多有華果，乾闥婆音、眾鳥之音。其林寶樹：曼陀羅林、俱舍耶林、不破壞林、常歡喜林、正歡喜林、如意香林。如是華香普熏一切，諸天女眾隨天所念，於摩利林既遊戲已，向五華林互相娛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，比丘知業果報，觀箜篌天。彼以聞慧見：箜篌天第四地處名曰探水。眾生何業生於彼處？彼以聞慧見：此眾生修行善業，信心悲心、潤益之心，見病困者其命臨終，咽喉之中唿唿出聲，餘命未盡，施其漿飲或施其財，以續彼命。是人以此善業因緣，命終生於三箜篌天探水之地，受天快樂。光明威德如帝釋王，諸天女眾周匝圍遶，常受快樂，受自業報，過無量時。見無量林、無量河流，諸天女眾，相隨入林，林名摩利，無量河水蓮華浴池以為莊嚴，天諸音樂出妙音聲。多有天女歡喜娛樂於其林中，多有華果，乾闥婆音、眾鳥之音。其林寶樹：曼陀羅林、俱舍耶林、不破壞林、常歡喜林、正歡喜林、如意香林。如是華香普熏一切，諸天女眾隨天所念，於摩利林既遊戲已，向五華林互相娛樂。

「其林眾鳥，名曰宿命，見諸天眾而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其林眾鳥，名曰宿命，見諸天眾而說頌曰：

「『福德可愛樂， 能得勝果報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『福德可愛樂， 能得勝果報，

是故應修福， 無及福船筏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故應修福， 無及福船筏。

福德藏無盡， 福德親無上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福德藏無盡， 福德親無上，

福德如明燈， 亦如慈父母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福德如明燈， 亦如慈父母。

福德至天中， 福能至善道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福德至天中， 福能至善道，

人能修福故， 天上受福樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人能修福故， 天上受福樂。

若人修勝福， 常得生樂處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人修勝福， 常得生樂處，

是故應修福， 無及福德樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故應修福， 無及福德樂。

利益於二世， 愛敬及財物， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益於二世， 愛敬及財物，

常觀此二因， 是名福德樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常觀此二因， 是名福德樂。

福德恒隨身， 如影常不離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福德恒隨身， 如影常不離，

福為第一樂， 無福無樂報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福為第一樂， 無福無樂報。

若天福德盡， 退已隨業生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若天福德盡， 退已隨業生，

世間善惡果， 是故應修福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間善惡果， 是故應修福。

我於天世間， 今受畜生身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於天世間， 今受畜生身，

無福因緣故， 自業之所欺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無福因緣故， 自業之所欺。

若無福調伏， 常行於惡道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無福調伏， 常行於惡道，

其人無安樂， 如沙不出油。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其人無安樂， 如沙不出油。

愚人為心欺， 遠離於福德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚人為心欺， 遠離於福德，

其人不得樂， 眾苦常不斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其人不得樂， 眾苦常不斷。

是人數數生， 數數還退沒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人數數生， 數數還退沒，

以天行放逸， 彼天樂無常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以天行放逸， 彼天樂無常。

業網繫眾生， 癡愛之所誑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業網繫眾生， 癡愛之所誑，

無始生死來， 流轉如水輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無始生死來， 流轉如水輪。

諸天退沒時， 具受大苦惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天退沒時， 具受大苦惱，

地獄眾苦毒， 不得以為比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地獄眾苦毒， 不得以為比。

天樂必有退， 如何不覺悟？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天樂必有退， 如何不覺悟？

不見死滅故， 貪著世間樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見死滅故， 貪著世間樂。

諸世間生滅， 不可以數知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸世間生滅， 不可以數知，

而人莫能厭， 為愛之所欺。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而人莫能厭， 為愛之所欺。』

「時諸天眾聞鳥說法，心少憶念，還復放逸，為心所使，行於愛欲。於彼林中五樂音聲歌舞戲笑，以自娛樂。為放逸火燒境界薪。一一住處、一一園林、一一山峯、一一宮殿、一一華池，與諸天女遊戲其中，受五欲樂。於此天中，受天快樂，乃至愛善業盡，從天命終，隨業流轉。若有餘善，不墮地獄、餓鬼、畜生，得受人身，從生至終，不遭病苦，無有惱亂，人所愛敬，生好國土，離於飢渴，色貌端正，以餘業故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時諸天眾聞鳥說法，心少憶念，還復放逸，為心所使，行於愛欲。於彼林中五樂音聲歌舞戲笑，以自娛樂。為放逸火燒境界薪。一一住處、一一園林、一一山峯、一一宮殿、一一華池，與諸天女遊戲其中，受五欲樂。於此天中，受天快樂，乃至愛善業盡，從天命終，隨業流轉。若有餘善，不墮地獄、餓鬼、畜生，得受人身，從生至終，不遭病苦，無有惱亂，人所愛敬，生好國土，離於飢渴，色貌端正，以餘業故。

「復次，比丘知業果報，觀箜篌天。彼以聞慧見：箜篌天第五住處名曰白身。眾生何業生於彼處？若有眾生識於福田，以淨信心見有佛塔風雨所壞——若僧房舍，以福德心塗飾治補，以正信心知業果報，作已隨喜，復教他人，令治故塔。是人命終生白身天。生彼天者，服白色衣如珂如雪、如拘牟頭華，十六分中不及其一，所住宮殿亦復如是，一切白光，其身鮮白。遊戲諸林、珊瑚樹林出眾妙香，種種樂音歌舞戲笑，受天快樂。入珊瑚林，其林多有眾鳥音聲，光明莊嚴有大勢力，光明赤色，諸色中上。本身鮮白，以樹赤光，身皆赤色。互相瞻視，各作是言：『我等本色皆悉不現，更生異色。此樹色赤，可至餘林。』即與天女入毘琉璃林，其林青色，如閻浮提仰觀虛空，令諸天身皆失白色。其樹青光悉覆天身，所有眾鳥及諸蓮華悉亦青色。時諸天子與諸天女而自圍遶，作天伎樂遊戲歌舞，久受天樂，五欲自娛，經於久時。復詣銀林縱逸遊戲，其銀林中，一切嚴飾皆為白色，白寶蓮華、白寶眾鳥，是白身天。入此林中，猶如乳中見月色像，久住此林遊戲受樂，天眾伎樂不可譬喻。捨此林已，詣眾雜林，其林種種諸樹莊嚴，或有金樹或有銀樹、或琉璃樹，種種色葉以為莊嚴，此天身色亦復如是生種種色。於此林中，與諸天女多時遊戲。復捨此林，詣金山峯，名曰普遍，其金山峯七寶莊嚴，乘彼山頂，悉見須彌山王眷屬六萬金山，須彌山王住在其中。復至普眼山，上彼山已，久時遊戲，多諸流水河池莊嚴周遍園林，多有眾鳥出妙音聲，白身天等於普眼山久受天樂，與諸天女遊戲受樂。捨彼山已，復往上於大圍山頂，復有異天來在此山共集遊戲，時白身天與諸天眾遊戲受樂，天伎樂音甚可愛樂。受樂盡時，如燈油盡，其光則滅，猶如日沒，其明亦滅，天亦如是，業盡還退，隨其本業，生於地獄、餓鬼、畜生。若生人中，其身鮮白如藕絲色，生於北天漢國土等，皆悉好色鮮澤具足，受第一樂，統領人民，以餘業故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，比丘知業果報，觀箜篌天。彼以聞慧見：箜篌天第五住處名曰白身。眾生何業生於彼處？若有眾生識於福田，以淨信心見有佛塔風雨所壞——若僧房舍，以福德心塗飾治補，以正信心知業果報，作已隨喜，復教他人，令治故塔。是人命終生白身天。生彼天者，服白色衣如珂如雪、如拘牟頭華，十六分中不及其一，所住宮殿亦復如是，一切白光，其身鮮白。遊戲諸林、珊瑚樹林出眾妙香，種種樂音歌舞戲笑，受天快樂。入珊瑚林，其林多有眾鳥音聲，光明莊嚴有大勢力，光明赤色，諸色中上。本身鮮白，以樹赤光，身皆赤色。互相瞻視，各作是言：『我等本色皆悉不現，更生異色。此樹色赤，可至餘林。』即與天女入毘琉璃林，其林青色，如閻浮提仰觀虛空，令諸天身皆失白色。其樹青光悉覆天身，所有眾鳥及諸蓮華悉亦青色。時諸天子與諸天女而自圍遶，作天伎樂遊戲歌舞，久受天樂，五欲自娛，經於久時。復詣銀林縱逸遊戲，其銀林中，一切嚴飾皆為白色，白寶蓮華、白寶眾鳥，是白身天。入此林中，猶如乳中見月色像，久住此林遊戲受樂，天眾伎樂不可譬喻。捨此林已，詣眾雜林，其林種種諸樹莊嚴，或有金樹或有銀樹、或琉璃樹，種種色葉以為莊嚴，此天身色亦復如是生種種色。於此林中，與諸天女多時遊戲。復捨此林，詣金山峯，名曰普遍，其金山峯七寶莊嚴，乘彼山頂，悉見須彌山王眷屬六萬金山，須彌山王住在其中。復至普眼山，上彼山已，久時遊戲，多諸流水河池莊嚴周遍園林，多有眾鳥出妙音聲，白身天等於普眼山久受天樂，與諸天女遊戲受樂。捨彼山已，復往上於大圍山頂，復有異天來在此山共集遊戲，時白身天與諸天眾遊戲受樂，天伎樂音甚可愛樂。受樂盡時，如燈油盡，其光則滅，猶如日沒，其明亦滅，天亦如是，業盡還退，隨其本業，生於地獄、餓鬼、畜生。若生人中，其身鮮白如藕絲色，生於北天漢國土等，皆悉好色鮮澤具足，受第一樂，統領人民，以餘業故。

「復次，比丘知業果報，觀箜篌天所住之地。彼以聞慧見：箜篌天第六地處名共遊戲。眾生何業生於彼處？彼以聞慧見：此眾生信心持戒，同為法義和合共會，持戒布施。以是因緣，此諸人等，從此命終生共遊戲天。生彼天已，福德成就，皆共一心和合受樂，遊戲行食皆共愛樂，境界悅樂，五樂音聲，戲笑歌舞歡娛受樂。諸天女眾種種莊嚴，種種珍寶莊嚴山地，遊戲其中，受自業果。毘琉璃珠以為欄楯，種種眾寶鵝鴨鴛鴦莊嚴其河，種種寶樹莊嚴河岸，諸天女眾圍遶遊戲。詣真珠河，於其河中無量流飲，清淨香潔，白真珠沙以布其底，真金為泥，多有金魚，無量寶珠莊嚴魚身。其河兩岸，黃金為樹，毘琉璃寶以為其葉；毘琉璃樹，黃金為葉。一切華果妙色具足，華果常敷，眾鳥遊戲，常懷悅樂。聞其音聲皆生愛樂，若以目視，見之心悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，比丘知業果報，觀箜篌天所住之地。彼以聞慧見：箜篌天第六地處名共遊戲。眾生何業生於彼處？彼以聞慧見：此眾生信心持戒，同為法義和合共會，持戒布施。以是因緣，此諸人等，從此命終生共遊戲天。生彼天已，福德成就，皆共一心和合受樂，遊戲行食皆共愛樂，境界悅樂，五樂音聲，戲笑歌舞歡娛受樂。諸天女眾種種莊嚴，種種珍寶莊嚴山地，遊戲其中，受自業果。毘琉璃珠以為欄楯，種種眾寶鵝鴨鴛鴦莊嚴其河，種種寶樹莊嚴河岸，諸天女眾圍遶遊戲。詣真珠河，於其河中無量流飲，清淨香潔，白真珠沙以布其底，真金為泥，多有金魚，無量寶珠莊嚴魚身。其河兩岸，黃金為樹，毘琉璃寶以為其葉；毘琉璃樹，黃金為葉。一切華果妙色具足，華果常敷，眾鳥遊戲，常懷悅樂。聞其音聲皆生愛樂，若以目視，見之心悅。

「彼諸天子常懷歡喜，復往詣於本所住處婆求水中，寶樹枝葉如屋如殿，其地柔軟隨足上下，如天青寶，往返遊戲，眾蓮華林以為莊嚴平正廣博，種種眾鳥妙寶莊嚴。或有金地，毘琉璃樹枝如羅網以為宮宅，多眾華香，眾蜂圍遶以為莊嚴。天子天女充滿其中，受天樂報。復往泉水園林浴池，其林眾鳥遊戲水中，其身金色充滿其中，出妙音聲。河泉流水清淨香潔往注金山，出種種音。諸天女等，於其河側，手執金華圍遶天子，娛樂受樂，以華相撲以為喜樂，經於多時。復與諸天詣於欲林，於彼林中，如是一切放逸覆心。其林眾鳥恣於果味，眾蜂色貌如毘琉璃，恣於華味；俱翅羅鳥心常醉逸，猶如春時。河岸眾鳥醉於美飲，如是天子五欲恣意。諸天女眾見諸天子，欲心充滿。如是女人無有餘樂勝於欲樂。如是女人欲味念欲，依止於欲，自性念欲，常念天子，心不捨離，若見天子與諸天女娛樂受樂，百倍惛醉。如是受樂，乃至愛善業盡，從天命終，隨業流轉，墮於地獄、餓鬼、畜生。若生人中，還與眷屬同生一國，同業修福。以餘業故，皆悉巨富，皆行善業，一切皆共同受一業，同處受生。其人善惡皆悉同受，無有差別，以餘業故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼諸天子常懷歡喜，復往詣於本所住處婆求水中，寶樹枝葉如屋如殿，其地柔軟隨足上下，如天青寶，往返遊戲，眾蓮華林以為莊嚴平正廣博，種種眾鳥妙寶莊嚴。或有金地，毘琉璃樹枝如羅網以為宮宅，多眾華香，眾蜂圍遶以為莊嚴。天子天女充滿其中，受天樂報。復往泉水園林浴池，其林眾鳥遊戲水中，其身金色充滿其中，出妙音聲。河泉流水清淨香潔往注金山，出種種音。諸天女等，於其河側，手執金華圍遶天子，娛樂受樂，以華相撲以為喜樂，經於多時。復與諸天詣於欲林，於彼林中，如是一切放逸覆心。其林眾鳥恣於果味，眾蜂色貌如毘琉璃，恣於華味；俱翅羅鳥心常醉逸，猶如春時。河岸眾鳥醉於美飲，如是天子五欲恣意。諸天女眾見諸天子，欲心充滿。如是女人無有餘樂勝於欲樂。如是女人欲味念欲，依止於欲，自性念欲，常念天子，心不捨離，若見天子與諸天女娛樂受樂，百倍惛醉。如是受樂，乃至愛善業盡，從天命終，隨業流轉，墮於地獄、餓鬼、畜生。若生人中，還與眷屬同生一國，同業修福。以餘業故，皆悉巨富，皆行善業，一切皆共同受一業，同處受生。其人善惡皆悉同受，無有差別，以餘業故。

「復次，比丘知業果報，觀箜篌天所住之地。彼以聞慧見：箜篌天第七地處名樂遊戲。若人持戒化諸眾生，令心淨信，勸令歡喜，或教布施或教持戒、信於福田具功德處。是人命終生樂遊戲天，身具光明，即自思惟：『我以何業來生此處？』即自念知：『我於前世於人中時布施，此人為我知識，同為福德。以是因緣，生此天中。』憶念如是：『沙門知識教化力故，令我布施，發清淨心，是故我今生遊戲天。』即時迴顧，見諸天女如蓮華林，眾妙色相具足莊嚴。見之心著，不復念本毫微之善，生放逸地，愛著五欲，受天觸樂。見諸天女無量妙色，心生戀著，無始流轉，欲火所然，猶如猛火焚燒枯林，欲火所然亦復如是。諸天女眾向諸天子，口出香氣遍其住處，手執蓮華無量莊嚴，詣天子所。天子天女無量欲樂，共相娛樂，受五欲樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，比丘知業果報，觀箜篌天所住之地。彼以聞慧見：箜篌天第七地處名樂遊戲。若人持戒化諸眾生，令心淨信，勸令歡喜，或教布施或教持戒、信於福田具功德處。是人命終生樂遊戲天，身具光明，即自思惟：『我以何業來生此處？』即自念知：『我於前世於人中時布施，此人為我知識，同為福德。以是因緣，生此天中。』憶念如是：『沙門知識教化力故，令我布施，發清淨心，是故我今生遊戲天。』即時迴顧，見諸天女如蓮華林，眾妙色相具足莊嚴。見之心著，不復念本毫微之善，生放逸地，愛著五欲，受天觸樂。見諸天女無量妙色，心生戀著，無始流轉，欲火所然，猶如猛火焚燒枯林，欲火所然亦復如是。諸天女眾向諸天子，口出香氣遍其住處，手執蓮華無量莊嚴，詣天子所。天子天女無量欲樂，共相娛樂，受五欲樂。

「比丘如是觀放逸已，厭離生死，於生死苦大怖畏處，生怯弱心，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘如是觀放逸已，厭離生死，於生死苦大怖畏處，生怯弱心，而說頌曰：

「『苦樂法初起， 則忘久苦樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『苦樂法初起， 則忘久苦樂，

譬如初日朝， 則無有先日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如初日朝， 則無有先日。

云何天世間， 現在受天樂？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何天世間， 現在受天樂？

不知當退沒， 一切皆歸盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知當退沒， 一切皆歸盡。

如蜜在棘林， 亦如雜毒飯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如蜜在棘林， 亦如雜毒飯，

諸樂亦如是， 不覺退沒苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸樂亦如是， 不覺退沒苦。

天中上妙欲， 受之無厭足； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天中上妙欲， 受之無厭足；

天中諸愛力， 大樂自覆心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天中諸愛力， 大樂自覆心。

愛火燒眾生， 求樂不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛火燒眾生， 求樂不可得，

若得離愛欲， 一心行為樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得離愛欲， 一心行為樂。

無我離欲人， 能至涅槃城， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無我離欲人， 能至涅槃城，

是人初後淨， 從樂得樂處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人初後淨， 從樂得樂處。

若人斷愛結， 令心無遺餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人斷愛結， 令心無遺餘，

善攝於心意， 不受一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善攝於心意， 不受一切法。

知應作不作， 彼人常得樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知應作不作， 彼人常得樂，

若能斷愛河， 得脫生死流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能斷愛河， 得脫生死流。

勇健者能度， 必至涅槃城， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇健者能度， 必至涅槃城，

愛者則無樂， 三毒和合故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛者則無樂， 三毒和合故，

若能解脫欲， 是名清淨樂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能解脫欲， 是名清淨樂。』

「如是比丘觀放逸行天愛火增長，生悲愍心。是時彼天與諸天女詣香烟林遊戲之處，天女圍遶，種種音聲歌舞戲笑娛樂受樂，或行虛空如鳥飛翔天女圍遶，有乘鵝殿、有乘鵝鳥、有行於地，多有天女歌讚音頌，身皆安樂無有疲惓。詣香烟林，見彼林中先住諸天，生大歡喜，和合共集，戲笑音聲第一歡悅。於香烟林無量音聲充滿其中，簫笛箜篌種種鼓樂，天女莊嚴衣瓔珞具，出眾妙聲、歌笑之音，諸河流水出種種音，眾寶色鳥種種形色。天諸歌音，聞者悅樂，遍滿林中，其林多有天諸藥草，鳳鳥泉池華果具足，於此戲處受五欲樂。復與天女眷屬圍繞，詣須彌山辯才峯間，於彼山中眾蓮華池園林具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是比丘觀放逸行天愛火增長，生悲愍心。是時彼天與諸天女詣香烟林遊戲之處，天女圍遶，種種音聲歌舞戲笑娛樂受樂，或行虛空如鳥飛翔天女圍遶，有乘鵝殿、有乘鵝鳥、有行於地，多有天女歌讚音頌，身皆安樂無有疲惓。詣香烟林，見彼林中先住諸天，生大歡喜，和合共集，戲笑音聲第一歡悅。於香烟林無量音聲充滿其中，簫笛箜篌種種鼓樂，天女莊嚴衣瓔珞具，出眾妙聲、歌笑之音，諸河流水出種種音，眾寶色鳥種種形色。天諸歌音，聞者悅樂，遍滿林中，其林多有天諸藥草，鳳鳥泉池華果具足，於此戲處受五欲樂。復與天女眷屬圍繞，詣須彌山辯才峯間，於彼山中眾蓮華池園林具足。

「其山峯中毘樓勒天王之所住處，無量天女所共圍繞，觀諸眾生所作事業法以非法，幾許眾生行於法行？幾許眾生行於非法？作何業故，利益世間？作何業故，不益世間？以何令彼正法增長，非法減少？云何令魔軍眾減少，勇健阿修羅、惱亂龍等皆悉損減？如是護世天王於辯才山去峯不遠日所行道，毘留勒天王觀其光明：『修行何法有此光明照於世間？』思惟觀日行道光明：若世間人順法修行，擁護正法，如法增長，日光清淨，時節隨順，光明照曜，五穀成熟，人無疾病；若行非法，則日無光明，五穀不登，人民疾病。如是皆由法、非法力得增上果，日之光明，非無因緣。光明無等，行須彌側，故名大明。毘留勒天王因見日已，觀諸世間。彼諸天眾歡喜受樂，見此大明行山峯間光明威德，百倍歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其山峯中毘樓勒天王之所住處，無量天女所共圍繞，觀諸眾生所作事業法以非法，幾許眾生行於法行？幾許眾生行於非法？作何業故，利益世間？作何業故，不益世間？以何令彼正法增長，非法減少？云何令魔軍眾減少，勇健阿修羅、惱亂龍等皆悉損減？如是護世天王於辯才山去峯不遠日所行道，毘留勒天王觀其光明：『修行何法有此光明照於世間？』思惟觀日行道光明：若世間人順法修行，擁護正法，如法增長，日光清淨，時節隨順，光明照曜，五穀成熟，人無疾病；若行非法，則日無光明，五穀不登，人民疾病。如是皆由法、非法力得增上果，日之光明，非無因緣。光明無等，行須彌側，故名大明。毘留勒天王因見日已，觀諸世間。彼諸天眾歡喜受樂，見此大明行山峯間光明威德，百倍歡喜。

「毘留勒天王觀世間已，見天光明威德增勝，心生歡喜而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘留勒天王觀世間已，見天光明威德增勝，心生歡喜而說頌曰：

「『三種作善業， 有三種三因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『三種作善業， 有三種三因，

三時三地處， 三功德三果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三時三地處， 三功德三果。

不盜常行施， 而行於正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不盜常行施， 而行於正法，

實忍善相應， 一切天中生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實忍善相應， 一切天中生。

具足天莊嚴， 天鬘自嚴身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足天莊嚴， 天鬘自嚴身，

如是天中樂， 皆由善業因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是天中樂， 皆由善業因。

若放逸眾生， 不行於善業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若放逸眾生， 不行於善業，

如是愚癡人， 不得生天中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是愚癡人， 不得生天中。

人中作善業， 人作業成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中作善業， 人作業成就，

以是業報故， 得生此天中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是業報故， 得生此天中。

若有愛自身， 欲受於樂果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有愛自身， 欲受於樂果，

作大福德因， 得生天世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作大福德因， 得生天世間。

若於諸天中， 受上中下樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於諸天中， 受上中下樂，

如是三種樂， 福德因緣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是三種樂， 福德因緣故。

若人作諸業， 隨業有增減， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人作諸業， 隨業有增減，

如是隨諸業， 天中受樂報。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是隨諸業， 天中受樂報。』

「時毘留勒天王觀諸天眾說是偈已，與諸天眾遊戲山峯園林浴池華果地處，種種眾鳥出妙音聲。多諸天眾目視山谷，心生愛樂，受六欲樂，貪於六境，放逸遊戲、五樂音聲。於蓮華池遊戲之處，或遊飲河毘琉璃林泉池莊嚴皆共遊戲。乃至愛善業盡，從天命終，隨業受報，墮於地獄、餓鬼、畜生。若生人中，智慧辯才為世導師，人所信受，以餘業故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時毘留勒天王觀諸天眾說是偈已，與諸天眾遊戲山峯園林浴池華果地處，種種眾鳥出妙音聲。多諸天眾目視山谷，心生愛樂，受六欲樂，貪於六境，放逸遊戲、五樂音聲。於蓮華池遊戲之處，或遊飲河毘琉璃林泉池莊嚴皆共遊戲。乃至愛善業盡，從天命終，隨業受報，墮於地獄、餓鬼、畜生。若生人中，智慧辯才為世導師，人所信受，以餘業故。

「復次，比丘知業果報，觀三箜篌天所住之地。彼以聞慧見：箜篌天第八地處名曰共遊。眾生何業生於彼處？彼以聞慧見：此眾生信心修行，持戒布施，法會聽法佐助經營，勸助隨喜深心、善心。以淨信心如是思惟：『此人福德。我亦如是，念當修福。』是人命終生共遊天，隨喜施故，無量境界心生愛樂。其園林中種種音聲遊戲受樂，其池四岸，毘琉璃珠以為欄楯，金華遍覆，種種眾鳥出妙音聲，與諸天女而共遊戲。其園林中，俱翅羅鳥、孔雀莊嚴，與諸天女遊戲受樂。其諸蓮華，琉璃為莖、黃金為葉、金剛為臺，遊戲其中。於美林中眾果具足，與諸天女飲於美味，受五欲樂。或行山峯毘琉璃地，其地平正。或遊山王河泉流水清淨無垢，清凉快樂，與諸天女遊戲其中。或遊渡濟，真珠為沙以布其地，清淨水中而自遊戲。或有樓閣七寶莊嚴高峻廣大。或有伎樂，與諸天女遊戲受樂。或有意樹，寶鈴妙聲以為莊嚴。或有林中，六時具足，與諸親友及天女眾常受快樂。或有七寶以為其地，上此山已，觀餘天眾。如是種種不可譬喻，自業所化，受天快樂。如是諸天愛樂放逸，不知厭足，眼愛無量種種妙色不知厭足，耳鼻舌身意貪於聲香味觸及法，亦復如是。如是六根染愛六境，不知厭足，隨得境界愛心轉增，如火益薪，隨得境界無量增長，愛覆諸天，不識真樂。受如是等無量天樂，乃至愛善業盡，從天命終，若無善業，墮於地獄、餓鬼、畜生。若生人間，同集一眾，或入大海商賈求財，或同一城，或在山中同一村落，或同一業，或復親友，或同一王大富自在，以餘業故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，比丘知業果報，觀三箜篌天所住之地。彼以聞慧見：箜篌天第八地處名曰共遊。眾生何業生於彼處？彼以聞慧見：此眾生信心修行，持戒布施，法會聽法佐助經營，勸助隨喜深心、善心。以淨信心如是思惟：『此人福德。我亦如是，念當修福。』是人命終生共遊天，隨喜施故，無量境界心生愛樂。其園林中種種音聲遊戲受樂，其池四岸，毘琉璃珠以為欄楯，金華遍覆，種種眾鳥出妙音聲，與諸天女而共遊戲。其園林中，俱翅羅鳥、孔雀莊嚴，與諸天女遊戲受樂。其諸蓮華，琉璃為莖、黃金為葉、金剛為臺，遊戲其中。於美林中眾果具足，與諸天女飲於美味，受五欲樂。或行山峯毘琉璃地，其地平正。或遊山王河泉流水清淨無垢，清凉快樂，與諸天女遊戲其中。或遊渡濟，真珠為沙以布其地，清淨水中而自遊戲。或有樓閣七寶莊嚴高峻廣大。或有伎樂，與諸天女遊戲受樂。或有意樹，寶鈴妙聲以為莊嚴。或有林中，六時具足，與諸親友及天女眾常受快樂。或有七寶以為其地，上此山已，觀餘天眾。如是種種不可譬喻，自業所化，受天快樂。如是諸天愛樂放逸，不知厭足，眼愛無量種種妙色不知厭足，耳鼻舌身意貪於聲香味觸及法，亦復如是。如是六根染愛六境，不知厭足，隨得境界愛心轉增，如火益薪，隨得境界無量增長，愛覆諸天，不識真樂。受如是等無量天樂，乃至愛善業盡，從天命終，若無善業，墮於地獄、餓鬼、畜生。若生人間，同集一眾，或入大海商賈求財，或同一城，或在山中同一村落，或同一業，或復親友，或同一王大富自在，以餘業故。

「復次，比丘知業果報，觀三箜篌天第九住處名曰化生。眾生何業而生彼處？彼以聞慧知：此眾生起大悲心，見有眾生飢饉所逼，投沒深水，欲自喪身，救此溺人，愛之若子，悲心救護。是人命終生於天上，隨此天子所近天女，加趺而坐，從其懷中，忽然化生，時天父母即生子想，天子生已，生父母想。父母愛子亦如閻浮提人。如是天中，從坐化生，愛之彌甚，語天子言：『汝善果報，從我化生，我與汝樂。我今將汝遊戲一切諸園林中，諸蓮華池及遊山頂，金網所覆泉流浴池，樹枝彌覆蓮華池中金色蓮華、眾蜂莊嚴，清淨流水及諸飲河種種美味，恣意共汝遊戲受樂。』天子白言：『我今生此，得善果報，生值父母，我今供養。』時天父母即將天子詣兩閻浮檀林，與諸天女至彼林中，見閻浮檀樹華果欝茂，其香普熏滿五由旬，以華遍散種種妙色，青赤黃紫種種形色長短方圓，以此眾華莊嚴其身如天髮旋。時天父母語其子言：『此兩閻浮檀林歡喜花敷，若風動樹，其華遍散一切天眾。汝今可於此林遊戲，與天女眾而自娛樂相隨遊戲。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，比丘知業果報，觀三箜篌天第九住處名曰化生。眾生何業而生彼處？彼以聞慧知：此眾生起大悲心，見有眾生飢饉所逼，投沒深水，欲自喪身，救此溺人，愛之若子，悲心救護。是人命終生於天上，隨此天子所近天女，加趺而坐，從其懷中，忽然化生，時天父母即生子想，天子生已，生父母想。父母愛子亦如閻浮提人。如是天中，從坐化生，愛之彌甚，語天子言：『汝善果報，從我化生，我與汝樂。我今將汝遊戲一切諸園林中，諸蓮華池及遊山頂，金網所覆泉流浴池，樹枝彌覆蓮華池中金色蓮華、眾蜂莊嚴，清淨流水及諸飲河種種美味，恣意共汝遊戲受樂。』天子白言：『我今生此，得善果報，生值父母，我今供養。』時天父母即將天子詣兩閻浮檀林，與諸天女至彼林中，見閻浮檀樹華果欝茂，其香普熏滿五由旬，以華遍散種種妙色，青赤黃紫種種形色長短方圓，以此眾華莊嚴其身如天髮旋。時天父母語其子言：『此兩閻浮檀林歡喜花敷，若風動樹，其華遍散一切天眾。汝今可於此林遊戲，與天女眾而自娛樂相隨遊戲。』

「說是語已，與諸天眾共入彼林，見眾天鳥，名曰命喚，即以偈頌讚天子曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說是語已，與諸天眾共入彼林，見眾天鳥，名曰命喚，即以偈頌讚天子曰：

「『善來汝賢士， 從作善業生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『善來汝賢士， 從作善業生，

護持七種戒， 今得如是果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護持七種戒， 今得如是果。

持戒果安樂， 天中受果報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒果安樂， 天中受果報，

持戒如船筏， 能度生死津。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒如船筏， 能度生死津。

若人戒水淨， 澡浴勇健心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人戒水淨， 澡浴勇健心，

閻浮檀金花， 天中自澡潔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閻浮檀金花， 天中自澡潔。

持戒為種子， 修種種戒行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒為種子， 修種種戒行，

遊戲於天中， 汝今樂成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊戲於天中， 汝今樂成就。

若人調伏心， 常以戒莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人調伏心， 常以戒莊嚴，

彼人得天處， 受無量快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人得天處， 受無量快樂。

若人作善業， 從樂生樂處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人作善業， 從樂生樂處，

遊戲於天宮， 持戒增長故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊戲於天宮， 持戒增長故。

乘於尸羅階， 增長於智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乘於尸羅階， 增長於智慧，

此人至善道， 智慧善業故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此人至善道， 智慧善業故。

是故常持戒， 布施智慧財， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故常持戒， 布施智慧財，

常離於破戒， 如避刀火毒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常離於破戒， 如避刀火毒。

如是善護戒， 將人至善道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是善護戒， 將人至善道，

若離於持戒， 則無安樂處。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若離於持戒， 則無安樂處。』

「如是命鳥偈讚天子，令心喜悅。天子聞已，心生歡喜，即與其父共入林中，其林皆以如意之樹以為莊嚴，猶如日光莊嚴奇特，無量百千樹林和合，流泉浴池莊嚴其林，毘琉璃樹真金莊嚴，無量愛樂。初生天子見此林樹，生大歡喜，遊彼林中，見諸天女無所繫屬。時諸天女見此天子獨遊林中，容貌端嚴，未有天女，皆疾走詣此天子所，戲笑歌舞作天伎樂。時彼天子既捨父母，欲心所覆，詣天女眾共相娛樂，歡喜無比。天眾伎樂受樂成就。於金銀、毘琉璃、車𤦲、馬瑙寶山峯中，園林浴池，真珠為沙以布其地，天蓮華池種種眾鳥以為莊嚴，與諸天女處處遊行遊戲受樂。一一山中、一一河中、一一流水，與諸天女遊戲受樂。觀察如是希有事已，共天女眾歡娛受樂，乃至愛善業盡，從天命終，隨業流轉，墮於地獄、餓鬼、畜生。若生人中，或作國王或為大臣，為一切人之所愛念，顏貌端正，以餘業故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是命鳥偈讚天子，令心喜悅。天子聞已，心生歡喜，即與其父共入林中，其林皆以如意之樹以為莊嚴，猶如日光莊嚴奇特，無量百千樹林和合，流泉浴池莊嚴其林，毘琉璃樹真金莊嚴，無量愛樂。初生天子見此林樹，生大歡喜，遊彼林中，見諸天女無所繫屬。時諸天女見此天子獨遊林中，容貌端嚴，未有天女，皆疾走詣此天子所，戲笑歌舞作天伎樂。時彼天子既捨父母，欲心所覆，詣天女眾共相娛樂，歡喜無比。天眾伎樂受樂成就。於金銀、毘琉璃、車𤦲、馬瑙寶山峯中，園林浴池，真珠為沙以布其地，天蓮華池種種眾鳥以為莊嚴，與諸天女處處遊行遊戲受樂。一一山中、一一河中、一一流水，與諸天女遊戲受樂。觀察如是希有事已，共天女眾歡娛受樂，乃至愛善業盡，從天命終，隨業流轉，墮於地獄、餓鬼、畜生。若生人中，或作國王或為大臣，為一切人之所愛念，顏貌端正，以餘業故。

「復次，比丘知業果報，觀三箜篌天所住之地。彼以聞慧見：箜篌天有第十地名曰正行。眾生何業而生彼處？彼見聞知：若有眾生行於善業，見人亡破、為他抄掠，救令得脫，或於曠野嶮處教人正道，或疑怖處令他安隱，利益眾生，善行三業淨身口意。是人命終生正行天。生彼天已，其身光明猶如滿月，其光明曜，六根常受五欲之樂，常自娛樂，無量天女以為供養。身服天衣及著天鬘，常行遊戲園林華池。入頗梨林，其林皆悉是頗梨樹，普出光明以為嚴飾，華果具足，其葉光澤猶如雲母，果如明鏡其相方正。是時天子入毘留博叉林，見百千身皆悉端正，塗香末香華鬘莊嚴，百倍踊躍，謂餘天眾悉不如己。時毘留博叉入彼林中，觀諸世間。以林勢力，毘留博叉於此林中，見空行夜叉、地行夜叉及閻浮提法、非法相。見增長果。於頗梨樹，見人行法，心則歡喜；見行非法，心則不悅。毘留博叉見法、非法，向帝釋說：『於夜叉所，知閻浮提人若善、不善。』時彼天子於此林中，受五欲樂，乃至愛善業盡，墮於地獄、餓鬼、畜生。若生人中，於法城內生於正見大長者家，大富饒財，以餘業故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，比丘知業果報，觀三箜篌天所住之地。彼以聞慧見：箜篌天有第十地名曰正行。眾生何業而生彼處？彼見聞知：若有眾生行於善業，見人亡破、為他抄掠，救令得脫，或於曠野嶮處教人正道，或疑怖處令他安隱，利益眾生，善行三業淨身口意。是人命終生正行天。生彼天已，其身光明猶如滿月，其光明曜，六根常受五欲之樂，常自娛樂，無量天女以為供養。身服天衣及著天鬘，常行遊戲園林華池。入頗梨林，其林皆悉是頗梨樹，普出光明以為嚴飾，華果具足，其葉光澤猶如雲母，果如明鏡其相方正。是時天子入毘留博叉林，見百千身皆悉端正，塗香末香華鬘莊嚴，百倍踊躍，謂餘天眾悉不如己。時毘留博叉入彼林中，觀諸世間。以林勢力，毘留博叉於此林中，見空行夜叉、地行夜叉及閻浮提法、非法相。見增長果。於頗梨樹，見人行法，心則歡喜；見行非法，心則不悅。毘留博叉見法、非法，向帝釋說：『於夜叉所，知閻浮提人若善、不善。』時彼天子於此林中，受五欲樂，乃至愛善業盡，墮於地獄、餓鬼、畜生。若生人中，於法城內生於正見大長者家，大富饒財，以餘業故。

「復次，比丘知業果報，觀三箜篌天已，觀四大天王天，名曰行天，遶須彌山王住於宮殿，外道說言：『曜及星宿』。粗略而說，三十六億眾生何業生於彼處？彼以聞慧見：此眾生持七種戒——身戒、口戒：身三種戒，口四種戒——生於彼處，得增上果。以眾生作善、不善業因緣故，現善惡相。日月星宿名曰行天，遶須彌山；虛空持風名曰風輪，為增上緣，轉持日月星宿，遶於須彌山王。於彼天中，二護世天：一名提頭賴吒；二名毘沙門。此諸天眾與二大天王遊四天下，種種摩尼以為宮殿青黃赤白，如前所說。與行天眾遊戲空中，受五欲樂，如意自娛，乃至愛善業盡，墮於地獄、餓鬼、畜生。若得為人，常樂遊行一切國土，設無因緣常遊諸國，或受安樂、或受苦惱，以餘習故、餘戒力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，比丘知業果報，觀三箜篌天已，觀四大天王天，名曰行天，遶須彌山王住於宮殿，外道說言：『曜及星宿』。粗略而說，三十六億眾生何業生於彼處？彼以聞慧見：此眾生持七種戒——身戒、口戒：身三種戒，口四種戒——生於彼處，得增上果。以眾生作善、不善業因緣故，現善惡相。日月星宿名曰行天，遶須彌山；虛空持風名曰風輪，為增上緣，轉持日月星宿，遶於須彌山王。於彼天中，二護世天：一名提頭賴吒；二名毘沙門。此諸天眾與二大天王遊四天下，種種摩尼以為宮殿青黃赤白，如前所說。與行天眾遊戲空中，受五欲樂，如意自娛，乃至愛善業盡，墮於地獄、餓鬼、畜生。若得為人，常樂遊行一切國土，設無因緣常遊諸國，或受安樂、或受苦惱，以餘習故、餘戒力故。

「復次，比丘知業果報，觀四大天王更無餘地，作如是念：『四天王天無量無邊。』如是盡觀於須彌山四面受樂，右遶遊行。日月遊行遶須彌山，隨在何方，須彌山王則有影現，人說為夜。閻浮提北，名曰風輪，持北方星，輪轉不沒，風輪持故。諸外道等，見此辰星——北斗七星——常現不沒，便謂此星能持一切世間國土。不如實知，不知風力之所持也，如是外道少分有知。比丘如實觀四天王天，厭離生死，見天退苦，觀已厭離，生死無常，一切破壞，一切變動，一切別離，一切業藏，諸業流轉。如是比丘以聞知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，比丘知業果報，觀四大天王更無餘地，作如是念：『四天王天無量無邊。』如是盡觀於須彌山四面受樂，右遶遊行。日月遊行遶須彌山，隨在何方，須彌山王則有影現，人說為夜。閻浮提北，名曰風輪，持北方星，輪轉不沒，風輪持故。諸外道等，見此辰星——北斗七星——常現不沒，便謂此星能持一切世間國土。不如實知，不知風力之所持也，如是外道少分有知。比丘如實觀四天王天，厭離生死，見天退苦，觀已厭離，生死無常，一切破壞，一切變動，一切別離，一切業藏，諸業流轉。如是比丘以聞知見。

「復次，行者內觀於法，順法修行。一切愚癡凡夫貪著欲樂，為愛所縛，為求生天而修梵行，欲受天樂。如是比丘深生厭離，不樂不著、不修不味。觀諸樂已，以聞智慧見：彼比丘能與魔諍，欲度生死海，得第十七地。地神夜叉聞已歡喜告虛空神，空行夜叉聞已歡喜告四天王，如前所說次第乃至無量光天：『閻浮提中某村某邑，某城某國某種姓中，某善男子名字某甲，以信出家，剃除鬚髮而被法服，與魔共戰，欲出諸有。』如是無量光天聞已歡喜，告餘天曰：『閻浮提人順行正法，我今隨喜。此人發心，欲出生死，與魔共戰，持戒正行。欲與魔戰，減損魔軍，增長如來所說正法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，行者內觀於法，順法修行。一切愚癡凡夫貪著欲樂，為愛所縛，為求生天而修梵行，欲受天樂。如是比丘深生厭離，不樂不著、不修不味。觀諸樂已，以聞智慧見：彼比丘能與魔諍，欲度生死海，得第十七地。地神夜叉聞已歡喜告虛空神，空行夜叉聞已歡喜告四天王，如前所說次第乃至無量光天：『閻浮提中某村某邑，某城某國某種姓中，某善男子名字某甲，以信出家，剃除鬚髮而被法服，與魔共戰，欲出諸有。』如是無量光天聞已歡喜，告餘天曰：『閻浮提人順行正法，我今隨喜。此人發心，欲出生死，與魔共戰，持戒正行。欲與魔戰，減損魔軍，增長如來所說正法。』