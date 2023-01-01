正法念處經卷第二十一元魏婆羅門瞿曇般若流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法念處經卷第二十一元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

畜生品第五之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畜生品第五之四

「爾時，毘摩質多羅阿修羅王聞第三地華鬘阿修羅王、勇健阿修羅王、羅睺阿修羅王被破失力時，有阿修羅語鉢呵娑言：『軍眾破壞，無能救者，唯汝有力能護彼軍。』鉢呵娑言：『汝速看彼三阿修羅王今在何處？』阿修羅言：『今者悉為諸天所破，還歸水底，住於門下，皆失勢力，遙歸大王娑羅呵娑，欲求救護，望助其力，羞慚愧恥於門下住，不得入城。』時毘摩質多羅鉢呵娑聞是語已，語阿修羅言：『阿修羅等，與天共戰，釋迦天主在中不耶？』阿修羅言：『未曾來也。』時鉢呵娑聞是語已，即大瞋恚，眼赤如血，奮其身力，視阿修羅，作如是言：『唯四天王破壞三地諸阿修羅令失勢力，阿修羅軍無所能為，為彼一天之所破壞，我今當往破一切天。』時鉢呵娑阿修羅王作是語已，諸阿修羅皆有威力。阿修羅王勅諸軍眾速疾擊鼓：『我欲自出擊彼天眾，令其破壞衰惱喪滅，及帝釋王，我獨能破。天今破壞阿修羅眾，我不能忍。若無我者，得言諸天有大勢力；我今猶存，云何諸天能有大力欲望奪我阿修羅女？』毘摩質多羅鉢呵娑說此語已，擊大戰鼓告諸軍眾：『速疾莊嚴，我今欲往攻彼天眾，令阿修羅眾皆得增長。』如是勅已，即自發起百千輪殿，無量千億阿修羅軍光明如日，始發起時，一切大地山河、乾陀羅山、須彌山王皆悉大動，乃至善見城、天善法堂、釋迦天主所坐之處動搖不定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，毘摩質多羅阿修羅王聞第三地華鬘阿修羅王、勇健阿修羅王、羅睺阿修羅王被破失力時，有阿修羅語鉢呵娑言：『軍眾破壞，無能救者，唯汝有力能護彼軍。』鉢呵娑言：『汝速看彼三阿修羅王今在何處？』阿修羅言：『今者悉為諸天所破，還歸水底，住於門下，皆失勢力，遙歸大王娑羅呵娑，欲求救護，望助其力，羞慚愧恥於門下住，不得入城。』時毘摩質多羅鉢呵娑聞是語已，語阿修羅言：『阿修羅等，與天共戰，釋迦天主在中不耶？』阿修羅言：『未曾來也。』時鉢呵娑聞是語已，即大瞋恚，眼赤如血，奮其身力，視阿修羅，作如是言：『唯四天王破壞三地諸阿修羅令失勢力，阿修羅軍無所能為，為彼一天之所破壞，我今當往破一切天。』時鉢呵娑阿修羅王作是語已，諸阿修羅皆有威力。阿修羅王勅諸軍眾速疾擊鼓：『我欲自出擊彼天眾，令其破壞衰惱喪滅，及帝釋王，我獨能破。天今破壞阿修羅眾，我不能忍。若無我者，得言諸天有大勢力；我今猶存，云何諸天能有大力欲望奪我阿修羅女？』毘摩質多羅鉢呵娑說此語已，擊大戰鼓告諸軍眾：『速疾莊嚴，我今欲往攻彼天眾，令阿修羅眾皆得增長。』如是勅已，即自發起百千輪殿，無量千億阿修羅軍光明如日，始發起時，一切大地山河、乾陀羅山、須彌山王皆悉大動，乃至善見城、天善法堂、釋迦天主所坐之處動搖不定。

「時天帝釋作是思惟：『我座搖動，阿修羅王必與天鬪，是故令我坐處傾動。』時天帝釋告諸天曰：『若毘摩質多羅阿修羅起，則園林山谷須彌山王皆悉大動，汝等三十三天速疾莊嚴。阿修羅來，毘摩質多羅鉢呵娑阿修羅王發起，欲來破壞天眾。我今亦自乘伊羅婆那象，及諸天眾共詣鬪處。何以故？我不見天眾能與此鉢呵娑毘摩質多羅阿修羅王共戰。』時天帝釋說是語已，善見城中善法堂上一切天眾，一一天宮所住之處皆悉勅令出善見城，往趣毘摩質多羅鉢呵娑戰鬪之處。天眾聞已，即入質多羅林取種種器仗。此質多羅林，一切戰具皆悉備有。時彼天眾或百或千、或千億萬億，疾入彼林皆取戰具，聲震躁擾如海潮聲，逼迫隘疾颺塵滿空。如是大眾或有行空、有行山脊、有行山谷，周圍大陣無空缺處。復有諸天遊戲林間，聞擊鼓聲，走趣質多羅林，捨於欲樂取眾戰具，百百千千億億萬眾，一切諸天皆共瞻仰帝釋天王。時天帝釋見是天眾，皆大歡喜，坐眾寶殿。其殿嚴麗七寶莊嚴，或以光寶而為嚴飾，或有金色以為莊嚴，或毘琉璃、或以頗梨、或以車𤦲、或以迦羅種種大寶以為莊嚴，或種種摩尼以為莊嚴，寶網羅絡，懸眾寶鈴，端嚴殊妙，如業果報。得此勝殿，其身光明威德赫焰。位次相比間不容人，或有住於須彌山峯側滿充遍，有住空中百百千千，皆共瞻視釋迦天王，伺待天主與阿修羅王共戰，各各籌量設諸方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時天帝釋作是思惟：『我座搖動，阿修羅王必與天鬪，是故令我坐處傾動。』時天帝釋告諸天曰：『若毘摩質多羅阿修羅起，則園林山谷須彌山王皆悉大動，汝等三十三天速疾莊嚴。阿修羅來，毘摩質多羅鉢呵娑阿修羅王發起，欲來破壞天眾。我今亦自乘伊羅婆那象，及諸天眾共詣鬪處。何以故？我不見天眾能與此鉢呵娑毘摩質多羅阿修羅王共戰。』時天帝釋說是語已，善見城中善法堂上一切天眾，一一天宮所住之處皆悉勅令出善見城，往趣毘摩質多羅鉢呵娑戰鬪之處。天眾聞已，即入質多羅林取種種器仗。此質多羅林，一切戰具皆悉備有。時彼天眾或百或千、或千億萬億，疾入彼林皆取戰具，聲震躁擾如海潮聲，逼迫隘疾颺塵滿空。如是大眾或有行空、有行山脊、有行山谷，周圍大陣無空缺處。復有諸天遊戲林間，聞擊鼓聲，走趣質多羅林，捨於欲樂取眾戰具，百百千千億億萬眾，一切諸天皆共瞻仰帝釋天王。時天帝釋見是天眾，皆大歡喜，坐眾寶殿。其殿嚴麗七寶莊嚴，或以光寶而為嚴飾，或有金色以為莊嚴，或毘琉璃、或以頗梨、或以車𤦲、或以迦羅種種大寶以為莊嚴，或種種摩尼以為莊嚴，寶網羅絡，懸眾寶鈴，端嚴殊妙，如業果報。得此勝殿，其身光明威德赫焰。位次相比間不容人，或有住於須彌山峯側滿充遍，有住空中百百千千，皆共瞻視釋迦天王，伺待天主與阿修羅王共戰，各各籌量設諸方便。

「時天帝釋告御臣曰：『賢士！汝往告彼伊羅婆那六頭白象——具足一切大龍功德，我乘此象摧阿修羅。』是時御臣受天主教，即向如意蓮華池所。時伊羅婆那六頭白象與眾群象遊戲池中，爾時侍臣告象子曰：『天主釋迦欲乘寶象摧阿修羅。』象子聞已，即告寶象。伊羅婆那聞其所說，即共守者詣御臣所，到善法堂，侍臣即入白天帝釋：『天王當知！第一寶象今已來至。』時天帝釋即以憶念化此寶象令有百頭，面貌清淨離諸塵垢，其一一頭皆有十牙、皆悉鮮白，一一牙端有十華池，一一池中有千蓮華，一一蓮華有十華臺，一一華臺有百華葉，一一葉中有百玉女，以五音樂歌舞嬉戲出美妙音，無以為比。如是伊羅婆那殊勝寶象，帝釋天王之所變化，其身廣大一千由旬，其色鮮潔純白無比，帝釋乘之，欲破阿修羅軍，種種伎樂或有歌舞、或有戲笑、或嘯或吼或有叫喚，光明威德端嚴殊妙，出善見城。諸天見已，各乘種種異色寶殿，種種器仗以自莊嚴，種種伎樂歌舞戲笑，喑噎(烏薤反)出聲歡喜悅樂，見帝釋王喜悅倍前。時天帝釋端坐寶象，王處其中，大功德力之所集成，無量天眾周匝圍遶，端嚴無比，種種天眾皆共圍遶。三十三天王其明勝於百千日光，滿虛空中，眾伎樂音充塞遍滿二萬由旬，從上而下詣阿修羅鬪戰之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時天帝釋告御臣曰：『賢士！汝往告彼伊羅婆那六頭白象——具足一切大龍功德，我乘此象摧阿修羅。』是時御臣受天主教，即向如意蓮華池所。時伊羅婆那六頭白象與眾群象遊戲池中，爾時侍臣告象子曰：『天主釋迦欲乘寶象摧阿修羅。』象子聞已，即告寶象。伊羅婆那聞其所說，即共守者詣御臣所，到善法堂，侍臣即入白天帝釋：『天王當知！第一寶象今已來至。』時天帝釋即以憶念化此寶象令有百頭，面貌清淨離諸塵垢，其一一頭皆有十牙、皆悉鮮白，一一牙端有十華池，一一池中有千蓮華，一一蓮華有十華臺，一一華臺有百華葉，一一葉中有百玉女，以五音樂歌舞嬉戲出美妙音，無以為比。如是伊羅婆那殊勝寶象，帝釋天王之所變化，其身廣大一千由旬，其色鮮潔純白無比，帝釋乘之，欲破阿修羅軍，種種伎樂或有歌舞、或有戲笑、或嘯或吼或有叫喚，光明威德端嚴殊妙，出善見城。諸天見已，各乘種種異色寶殿，種種器仗以自莊嚴，種種伎樂歌舞戲笑，喑噎(烏薤反)出聲歡喜悅樂，見帝釋王喜悅倍前。時天帝釋端坐寶象，王處其中，大功德力之所集成，無量天眾周匝圍遶，端嚴無比，種種天眾皆共圍遶。三十三天王其明勝於百千日光，滿虛空中，眾伎樂音充塞遍滿二萬由旬，從上而下詣阿修羅鬪戰之處。

「爾時，護世四大天王發聲大叫，上昇虛空，往詣天帝釋。即於空中遇天帝釋白言：『天王！毘摩質多羅鉢呵娑欲伐諸天，一切大海擾亂不定，百千眾山皆悉動搖，阿修羅眾奮武遊戲，出大怖聲，大海魚鱉及小龍子皆失身力，小羅剎鬼、毘舍遮鬼、無量眾生喪失身命。婆羅摩悌非法惡龍歡喜踊躍，吼如雷震；婆修吉、德叉迦等法行龍王愁悴自守。毘摩質多阿修羅王從水下出，六萬真金須彌樓山悉皆震動，一切眾生心皆怯弱。鬘持天、常恣意天、迦留足天、三箜篌天心皆惶怖怯弱不安，遣我來至大天王所，天王當作何等方便？如是我已破彼三地阿修羅軍，羅睺阿修羅王、華鬘阿修羅王、勇健阿修羅王百千共戰，悉已破壞。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，護世四大天王發聲大叫，上昇虛空，往詣天帝釋。即於空中遇天帝釋白言：『天王！毘摩質多羅鉢呵娑欲伐諸天，一切大海擾亂不定，百千眾山皆悉動搖，阿修羅眾奮武遊戲，出大怖聲，大海魚鱉及小龍子皆失身力，小羅剎鬼、毘舍遮鬼、無量眾生喪失身命。婆羅摩悌非法惡龍歡喜踊躍，吼如雷震；婆修吉、德叉迦等法行龍王愁悴自守。毘摩質多阿修羅王從水下出，六萬真金須彌樓山悉皆震動，一切眾生心皆怯弱。鬘持天、常恣意天、迦留足天、三箜篌天心皆惶怖怯弱不安，遣我來至大天王所，天王當作何等方便？如是我已破彼三地阿修羅軍，羅睺阿修羅王、華鬘阿修羅王、勇健阿修羅王百千共戰，悉已破壞。』

「帝釋聞已，告護世言：『我已先知毘摩質多羅鉢呵娑起欲惱天，我今欲下摧破阿修羅軍，救護諸天。我為法護，為法所救，修行於法，法為勝幢，求法樂法，不樂非法。我以如是功德，能破彼軍，我則得勝，無勝我者，莫生怖畏。我今將大軍眾到阿修羅所，莫生怯弱。所以者何？閻浮提人孝養父母，恭敬沙門、婆羅門、耆舊長宿，知恩報恩，順法修行、守護正法、喜樂正法、信奉正法，供養沙門，知業果報，於六齋日齋戒自守，布施持戒修福習智。我常憶念順法修行、受行法戒，彼阿修羅無有法行，是故於彼阿修羅所無少畏心。』時天帝釋說是語已，往詣毘琉璃山頂四天王天所住之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「帝釋聞已，告護世言：『我已先知毘摩質多羅鉢呵娑起欲惱天，我今欲下摧破阿修羅軍，救護諸天。我為法護，為法所救，修行於法，法為勝幢，求法樂法，不樂非法。我以如是功德，能破彼軍，我則得勝，無勝我者，莫生怖畏。我今將大軍眾到阿修羅所，莫生怯弱。所以者何？閻浮提人孝養父母，恭敬沙門、婆羅門、耆舊長宿，知恩報恩，順法修行、守護正法、喜樂正法、信奉正法，供養沙門，知業果報，於六齋日齋戒自守，布施持戒修福習智。我常憶念順法修行、受行法戒，彼阿修羅無有法行，是故於彼阿修羅所無少畏心。』時天帝釋說是語已，往詣毘琉璃山頂四天王天所住之處。

「時天帝釋見四天王，告諸天眾：『此護世四天來集此處，欲破阿修羅軍。』時護世天白帝釋言：『此諸天眾，天王所攝、天王所護、依止天王，不畏阿修羅及其軍眾。』如是說已，時三十三天皆大歡喜，讚天王言：『天王常勝！天眾常勝！』既讚嘆已，到四天王所。時天帝釋所，將天眾無量百千宮殿圍遶，乘伊羅婆那大白象王，如上所說其身殊妙，七寶光焰赫若電光滿虛空中，無量音樂震吼之聲充滿十方，百千天眾歡喜圍遶，住須彌山。乾闥婆眾莊嚴諸天，仙聖歌頌無比讚歎，共相娛樂，自善業果受第一樂。時四天等，見帝釋下，皆大歡喜。時天帝釋告四天言：『我今至此，欲破阿修羅，勿怖，勿怖！諸天大眾悉集來此。』時四天眾聞已歡喜，白言：『天王！我已獨能破阿修羅，況天王來，大眾皆集。我依天王，於阿修羅無少畏心。』說是語已，即遶帝釋，於一面住，觀毘摩質多羅阿修羅王、羅睺阿修羅王、勇健阿修羅王、華鬘阿修羅王軍。身著諸天金剛鎧鉀，手執種種兵刃武器，欲摧阿修羅軍，心念不息，住種種寶莊嚴殿上，法行龍王婆修吉、德叉迦等，心欲鬪戰，住在一面瞻仰帝釋，隨其教勅，即當奉行。共觀水下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時天帝釋見四天王，告諸天眾：『此護世四天來集此處，欲破阿修羅軍。』時護世天白帝釋言：『此諸天眾，天王所攝、天王所護、依止天王，不畏阿修羅及其軍眾。』如是說已，時三十三天皆大歡喜，讚天王言：『天王常勝！天眾常勝！』既讚嘆已，到四天王所。時天帝釋所，將天眾無量百千宮殿圍遶，乘伊羅婆那大白象王，如上所說其身殊妙，七寶光焰赫若電光滿虛空中，無量音樂震吼之聲充滿十方，百千天眾歡喜圍遶，住須彌山。乾闥婆眾莊嚴諸天，仙聖歌頌無比讚歎，共相娛樂，自善業果受第一樂。時四天等，見帝釋下，皆大歡喜。時天帝釋告四天言：『我今至此，欲破阿修羅，勿怖，勿怖！諸天大眾悉集來此。』時四天眾聞已歡喜，白言：『天王！我已獨能破阿修羅，況天王來，大眾皆集。我依天王，於阿修羅無少畏心。』說是語已，即遶帝釋，於一面住，觀毘摩質多羅阿修羅王、羅睺阿修羅王、勇健阿修羅王、華鬘阿修羅王軍。身著諸天金剛鎧鉀，手執種種兵刃武器，欲摧阿修羅軍，心念不息，住種種寶莊嚴殿上，法行龍王婆修吉、德叉迦等，心欲鬪戰，住在一面瞻仰帝釋，隨其教勅，即當奉行。共觀水下。

「時四阿修羅王忽然直出，一切軍眾無量千億皆共圍遶，手執種種鬪戰之具，直前而進，不顧左右，無量百千億大眾圍遶，一切須彌留山皆悉震動。一切阿修羅中其力最勝，善解無量鬪戰之術，從水下出，猶如第二須彌山王，與鉢摩悌等非法惡龍而自圍遶，毘摩質多羅鉢呵娑來至戰場。諸天大眾遍虛空中，阿修羅軍滿大海上，欲共天眾興大戰鬪，各自思惟。欲觀鬪戰，於一面住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時四阿修羅王忽然直出，一切軍眾無量千億皆共圍遶，手執種種鬪戰之具，直前而進，不顧左右，無量百千億大眾圍遶，一切須彌留山皆悉震動。一切阿修羅中其力最勝，善解無量鬪戰之術，從水下出，猶如第二須彌山王，與鉢摩悌等非法惡龍而自圍遶，毘摩質多羅鉢呵娑來至戰場。諸天大眾遍虛空中，阿修羅軍滿大海上，欲共天眾興大戰鬪，各自思惟。欲觀鬪戰，於一面住。

「時四天王、德叉迦、婆修吉等，白帝釋言：『天王！阿修羅軍在我前住，天王何故不勅我等與彼共戰？』時天帝釋告諸天眾及諸龍眾：『我今當遣護世四天下閻浮提，觀諸眾生孝養父母，恭敬沙門、婆羅門，順法修行，則能破壞阿修羅軍。天為法護，依止於法，依法增長，天亦增長；法損減故，天眾亦減。我今遣汝詣閻浮提，到人世界。』如是說已，即勅四天：『汝速往閻浮提觀諸眾生，若有順法，孝養父母、恭敬長宿、供養沙門、齋戒自守、布施持戒不行放逸，隨順正法？』時四護世聞是語已，如射箭頃，至閻浮提一一住處、一一村落、一一城邑、一一軍營、一一交道、一一國土一切觀察，孝養父母，供養沙門、婆羅門、耆舊長宿，皆遍觀察。見閻浮提人順法修行，孝養父母，供養沙門、婆羅門、耆舊長宿，如法修行。見是事已，心生歡喜，如射箭頃，到帝釋所，心喜踊悅白天王言：『甚可慶悅！釋迦天王！閻浮提人順法修行，孝養父母，恭敬沙門、婆羅門、耆舊長宿，布施修德，增長天眾，減損阿修羅軍。』帝釋聞已，甚大歡喜，告護世言：『一切天眾應生歡喜，我今破壞阿修羅軍！我今破壞阿修羅軍，閻浮提人多修福故。』天眾聞已，皆大歡喜，身力轉增過先十倍，白言：『天王！何故而住？何故而住？我以天王威勢力故，破彼怨敵令天得勝。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時四天王、德叉迦、婆修吉等，白帝釋言：『天王！阿修羅軍在我前住，天王何故不勅我等與彼共戰？』時天帝釋告諸天眾及諸龍眾：『我今當遣護世四天下閻浮提，觀諸眾生孝養父母，恭敬沙門、婆羅門，順法修行，則能破壞阿修羅軍。天為法護，依止於法，依法增長，天亦增長；法損減故，天眾亦減。我今遣汝詣閻浮提，到人世界。』如是說已，即勅四天：『汝速往閻浮提觀諸眾生，若有順法，孝養父母、恭敬長宿、供養沙門、齋戒自守、布施持戒不行放逸，隨順正法？』時四護世聞是語已，如射箭頃，至閻浮提一一住處、一一村落、一一城邑、一一軍營、一一交道、一一國土一切觀察，孝養父母，供養沙門、婆羅門、耆舊長宿，皆遍觀察。見閻浮提人順法修行，孝養父母，供養沙門、婆羅門、耆舊長宿，如法修行。見是事已，心生歡喜，如射箭頃，到帝釋所，心喜踊悅白天王言：『甚可慶悅！釋迦天王！閻浮提人順法修行，孝養父母，恭敬沙門、婆羅門、耆舊長宿，布施修德，增長天眾，減損阿修羅軍。』帝釋聞已，甚大歡喜，告護世言：『一切天眾應生歡喜，我今破壞阿修羅軍！我今破壞阿修羅軍，閻浮提人多修福故。』天眾聞已，皆大歡喜，身力轉增過先十倍，白言：『天王！何故而住？何故而住？我以天王威勢力故，破彼怨敵令天得勝。』

「時天帝釋告婆修吉、德叉迦等諸龍王曰：『汝速走趣鉢摩梯等非法龍所，莫往毘摩質多羅阿修羅軍。』時婆修吉、德叉迦聞是語已，即疾往趣阿修羅伴鉢摩梯等非法龍所，雨大猛火。時毘摩質多羅鉢呵娑即遣鉢摩梯放大熾電，一切惡龍身上火然受大苦惱，尋復破壞，走趣阿修羅軍作如是言：『各各異軍，不可勝彼大眾，皆當和合共鬪，天乃可破。』作是語已，即復走向婆修吉、德叉迦所。時法行龍婆修吉見彼惡龍，語德叉迦言：『彼以惡心瞋恚而來，我當為之而作衰惱，令不復來。若不加彼，數數如是惱亂我等。』作是語已，時德叉迦即走往趣鉢摩梯所，於虛空中雨大猛火，放諸煙焰燒彼惡龍。既被燒已，尋便退走，奔趣阿修羅所，望救生命。羅睺阿修羅王見是事已，作如是言：『此龍破壞，退來至此。汝等何故捨之而住？』作是語已，奮力而走。時迦留足天見羅睺阿修羅來，亦走往趣，交軍合戰，甚可怖畏如惡險岸，諸小阿修羅住於海中皆悉聾塞，或有恐怖喪其身命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時天帝釋告婆修吉、德叉迦等諸龍王曰：『汝速走趣鉢摩梯等非法龍所，莫往毘摩質多羅阿修羅軍。』時婆修吉、德叉迦聞是語已，即疾往趣阿修羅伴鉢摩梯等非法龍所，雨大猛火。時毘摩質多羅鉢呵娑即遣鉢摩梯放大熾電，一切惡龍身上火然受大苦惱，尋復破壞，走趣阿修羅軍作如是言：『各各異軍，不可勝彼大眾，皆當和合共鬪，天乃可破。』作是語已，即復走向婆修吉、德叉迦所。時法行龍婆修吉見彼惡龍，語德叉迦言：『彼以惡心瞋恚而來，我當為之而作衰惱，令不復來。若不加彼，數數如是惱亂我等。』作是語已，時德叉迦即走往趣鉢摩梯所，於虛空中雨大猛火，放諸煙焰燒彼惡龍。既被燒已，尋便退走，奔趣阿修羅所，望救生命。羅睺阿修羅王見是事已，作如是言：『此龍破壞，退來至此。汝等何故捨之而住？』作是語已，奮力而走。時迦留足天見羅睺阿修羅來，亦走往趣，交軍合戰，甚可怖畏如惡險岸，諸小阿修羅住於海中皆悉聾塞，或有恐怖喪其身命。

「空中雨刀逼迮駛下，百千萬數，如是鬪時，若天被害斬截手足尋復還生，無所患害，一切身分亦復如是無所患苦，色相不異，妙色具足，唯除斬首及斷半身。天、阿修羅互相怨敵，如是鬪戰。若阿修羅為天所害，斷則不生，亦如人法，受諸苦痛，非如天法。時迦留足天與羅睺阿修羅軍，如是大戰時，迦留足天復取無量大山，雨阿修羅軍，時阿修羅軍分散破壞為百千分。羅睺阿修羅王見其軍眾悉破壞已，即取大山廣三百由旬，走向天眾。時迦留足天見已，手執弓仗亦走往趣，以箭射山，碎如沙末墮大海中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「空中雨刀逼迮駛下，百千萬數，如是鬪時，若天被害斬截手足尋復還生，無所患害，一切身分亦復如是無所患苦，色相不異，妙色具足，唯除斬首及斷半身。天、阿修羅互相怨敵，如是鬪戰。若阿修羅為天所害，斷則不生，亦如人法，受諸苦痛，非如天法。時迦留足天與羅睺阿修羅軍，如是大戰時，迦留足天復取無量大山，雨阿修羅軍，時阿修羅軍分散破壞為百千分。羅睺阿修羅王見其軍眾悉破壞已，即取大山廣三百由旬，走向天眾。時迦留足天見已，手執弓仗亦走往趣，以箭射山，碎如沙末墮大海中。

「虛空雨刀時，阿修羅見是事已，畜生心故，少勇怯弱，走向勇健阿修羅軍。勇健阿修羅王見其退還，告軍眾言：『此羅睺王空有大身，無有少力，為天所壞，走來奔軍，欲望救護，如凡阿修羅等無有異，以無力故。若有力者，則以此身必能獨破一切天眾，是身如第二須彌山王。此迦留足天第一勇健，能與如是大身共鬪而不破壞。』作是語已，即與陀摩睺眾走趣迦留足天，欲共鬪戰。時天見已，即告鬘持天言：『速來，速來！今勇健阿修羅王將大軍眾來向我所。』時鬘持天聞是語已，即復疾走向勇健、羅睺阿修羅所。羅睺復與勇健阿修羅牢自莊嚴，迴向天眾，欲與迦留足天相撲共鬪。念本宿怨，擲大山石，上雨刀箭、種種器仗及擲大樹，滿虛空中間無空處、不復相見，百千共鬪無等鬪戰。諸天身分壞已復生亦如上說，阿修羅軍被斬不生亦如人法。諸天軍眾唯除斬首，命則不全，若斷中腰亦復如是。是時天眾少有減損，阿修羅眾多有喪滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「虛空雨刀時，阿修羅見是事已，畜生心故，少勇怯弱，走向勇健阿修羅軍。勇健阿修羅王見其退還，告軍眾言：『此羅睺王空有大身，無有少力，為天所壞，走來奔軍，欲望救護，如凡阿修羅等無有異，以無力故。若有力者，則以此身必能獨破一切天眾，是身如第二須彌山王。此迦留足天第一勇健，能與如是大身共鬪而不破壞。』作是語已，即與陀摩睺眾走趣迦留足天，欲共鬪戰。時天見已，即告鬘持天言：『速來，速來！今勇健阿修羅王將大軍眾來向我所。』時鬘持天聞是語已，即復疾走向勇健、羅睺阿修羅所。羅睺復與勇健阿修羅牢自莊嚴，迴向天眾，欲與迦留足天相撲共鬪。念本宿怨，擲大山石，上雨刀箭、種種器仗及擲大樹，滿虛空中間無空處、不復相見，百千共鬪無等鬪戰。諸天身分壞已復生亦如上說，阿修羅軍被斬不生亦如人法。諸天軍眾唯除斬首，命則不全，若斷中腰亦復如是。是時天眾少有減損，阿修羅眾多有喪滅。

「時阿修羅被天破已，餘殘軍眾還退水下，欲望救護。天眾大叫，阿修羅軍聞其叫聲皆失威力，微命自存。羅睺、勇健走還本城，於門下住。時第三地華鬘阿修羅王見羅睺、勇健為天所破，告軍眾曰：『我軍悉來，當與天戰。我有大力，天何所能？』作是語已，即與其軍走趣天眾，及羅睺、勇健阿修羅軍餘殘相率，還與華鬘俱詣天眾，共相謂言：『何故妄稱阿修羅王，而自退走？既自無力又無刀戟，善巧戰敵，設得至宮，毀辱妻子。』說是語已，氣力還增，身如大山、手執兵器、走速如風，復向天眾，欲與天戰。時天使者及鬘持天、常恣意天、迦留足天等，皆共籌量：『一切阿修羅皆共和集，欲來我所，自恃己力而生憍慢，不知天力。』說是語已，走趣阿修羅即共大鬪，上雨大山或雨大石、雨刀雨戟，共相擒撲，無量相殺、無量逼迫、無量相打、無量喪命遍大海上，無量種鬪無法可喻。龍眾共龍，無量種鬪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時阿修羅被天破已，餘殘軍眾還退水下，欲望救護。天眾大叫，阿修羅軍聞其叫聲皆失威力，微命自存。羅睺、勇健走還本城，於門下住。時第三地華鬘阿修羅王見羅睺、勇健為天所破，告軍眾曰：『我軍悉來，當與天戰。我有大力，天何所能？』作是語已，即與其軍走趣天眾，及羅睺、勇健阿修羅軍餘殘相率，還與華鬘俱詣天眾，共相謂言：『何故妄稱阿修羅王，而自退走？既自無力又無刀戟，善巧戰敵，設得至宮，毀辱妻子。』說是語已，氣力還增，身如大山、手執兵器、走速如風，復向天眾，欲與天戰。時天使者及鬘持天、常恣意天、迦留足天等，皆共籌量：『一切阿修羅皆共和集，欲來我所，自恃己力而生憍慢，不知天力。』說是語已，走趣阿修羅即共大鬪，上雨大山或雨大石、雨刀雨戟，共相擒撲，無量相殺、無量逼迫、無量相打、無量喪命遍大海上，無量種鬪無法可喻。龍眾共龍，無量種鬪。

「時天帝釋見是事已，告三十三天言：『速疾莊嚴！一切阿修羅眾今皆來此，除鉢呵娑。我當乘伊羅婆那白象與鉢呵娑鬪。』時天帝釋告諸天已，語伊羅婆那白象王言：『我今乘汝，破毘摩質多羅阿修羅王及其軍眾。』作是語已，手執金剛，遍觀阿脩羅眾勢力誰勝？見天得勝，阿修羅軍退沒不如。天見阿修羅破壞退走皆大歡喜，天王帝釋怡悅喜樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時天帝釋見是事已，告三十三天言：『速疾莊嚴！一切阿修羅眾今皆來此，除鉢呵娑。我當乘伊羅婆那白象與鉢呵娑鬪。』時天帝釋告諸天已，語伊羅婆那白象王言：『我今乘汝，破毘摩質多羅阿修羅王及其軍眾。』作是語已，手執金剛，遍觀阿脩羅眾勢力誰勝？見天得勝，阿修羅軍退沒不如。天見阿修羅破壞退走皆大歡喜，天王帝釋怡悅喜樂。

「時鉢呵娑見是事已，作是思惟：『三地無量億阿修羅眾鬪戰失力，皆已破壞如前，於一切觀池所見無異，如實不虛。我今當往破天帝釋，壞彼諸天。』說是語頃，天眾已至水底門下。時毘摩質多鉢呵娑生大瞋恚，諸山搖動、大海涌波，日光山頂皆作赤色。及其軍眾住於水底，見諸天眾破羅睺等阿修羅軍，走趣水下，無力無救，一切擾亂。天大唱叫，一切阿修羅皆悉失力互相謂言：『我今無力，無有救護。』有阿修羅言：『勿怖，勿怖！還迴勿走。』說是語時，即雨山峯，遍打阿修羅軍，天大歡喜唱如是言：『捉阿修羅，捉阿修羅！殺此非法惡行畜生，常惱我等。不能鬪戰，怯如烏鳥無勇健志，不善刀戟，如是好破，令不復迴。此阿修羅鬪，不知時節。』如是天眾各各歡喜向阿修羅，欲加打害，瞋恚目赤猶如絳色，雨刀雨戟又雨大火，猶如秋月降注大雨，如是破壞阿修羅眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時鉢呵娑見是事已，作是思惟：『三地無量億阿修羅眾鬪戰失力，皆已破壞如前，於一切觀池所見無異，如實不虛。我今當往破天帝釋，壞彼諸天。』說是語頃，天眾已至水底門下。時毘摩質多鉢呵娑生大瞋恚，諸山搖動、大海涌波，日光山頂皆作赤色。及其軍眾住於水底，見諸天眾破羅睺等阿修羅軍，走趣水下，無力無救，一切擾亂。天大唱叫，一切阿修羅皆悉失力互相謂言：『我今無力，無有救護。』有阿修羅言：『勿怖，勿怖！還迴勿走。』說是語時，即雨山峯，遍打阿修羅軍，天大歡喜唱如是言：『捉阿修羅，捉阿修羅！殺此非法惡行畜生，常惱我等。不能鬪戰，怯如烏鳥無勇健志，不善刀戟，如是好破，令不復迴。此阿修羅鬪，不知時節。』如是天眾各各歡喜向阿修羅，欲加打害，瞋恚目赤猶如絳色，雨刀雨戟又雨大火，猶如秋月降注大雨，如是破壞阿修羅眾。

「時鉢呵娑阿修羅王坐百千輪行殿之上，與無量億阿修羅眾而自圍遶，雨種種刀戟，手接大山，或一由旬乃至五由旬，向於天眾。時羅睺阿修羅等見是事已，氣力還生，復迴欲鬪。時鉢呵娑安慰之言：『勿怖，勿怖！我今來此破一切天，喪滅摧壞，汝莫怖畏。阿修羅王勿怖，勿怖！若至本宮，於己妻所，云何自稱我是丈夫。而無膽勇，虛稱丈夫。』時鉢呵娑說是語已，走趣天眾。諸天見之亦疾往趣，天與阿修羅合陣大戰，大聲震吼滿須彌留山川嵠峪。時羅睺阿修羅王走趣迦留足天，勇健阿修羅王手執大戟走趣鬘持天，華鬘阿修羅王手擎大山廣三由旬走趣三箜篌天及天使者，如是大戰，一切眾生聞說毛竪，何況覩見。時鉢呵娑阿修羅王復欲調伏摧壞諸天，如風吹雲自恃大力不懼天眾。時四大天王如是被惱，至三十三天白帝釋言：『天眾獨鬪，將為阿修羅之所破壞，天王速去，莫令天眾散滅毀壞，畜生得勝。天王速去，速去！除善法堂，餘一切天皆當速去。』三十三天聞是語已，一切天眾皆悉疾往鉢呵娑毘摩質多所，雨眾刀箭，鉢呵娑於三十三天眾上，雨大石山滿虛空中，一切和合，吼叫大鬪。各各自謂：『我軍得勝。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時鉢呵娑阿修羅王坐百千輪行殿之上，與無量億阿修羅眾而自圍遶，雨種種刀戟，手接大山，或一由旬乃至五由旬，向於天眾。時羅睺阿修羅等見是事已，氣力還生，復迴欲鬪。時鉢呵娑安慰之言：『勿怖，勿怖！我今來此破一切天，喪滅摧壞，汝莫怖畏。阿修羅王勿怖，勿怖！若至本宮，於己妻所，云何自稱我是丈夫。而無膽勇，虛稱丈夫。』時鉢呵娑說是語已，走趣天眾。諸天見之亦疾往趣，天與阿修羅合陣大戰，大聲震吼滿須彌留山川嵠峪。時羅睺阿修羅王走趣迦留足天，勇健阿修羅王手執大戟走趣鬘持天，華鬘阿修羅王手擎大山廣三由旬走趣三箜篌天及天使者，如是大戰，一切眾生聞說毛竪，何況覩見。時鉢呵娑阿修羅王復欲調伏摧壞諸天，如風吹雲自恃大力不懼天眾。時四大天王如是被惱，至三十三天白帝釋言：『天眾獨鬪，將為阿修羅之所破壞，天王速去，莫令天眾散滅毀壞，畜生得勝。天王速去，速去！除善法堂，餘一切天皆當速去。』三十三天聞是語已，一切天眾皆悉疾往鉢呵娑毘摩質多所，雨眾刀箭，鉢呵娑於三十三天眾上，雨大石山滿虛空中，一切和合，吼叫大鬪。各各自謂：『我軍得勝。』

「如是鬪戰，百千山谷互相打觸碎為微塵，於虛空中滿千由旬。此塵雲中，迭互雨箭雨山猶如秋雨，無量億阿修羅眾喪滅不還，諸天眾中無量千人夭命喪壽。怯弱阿修羅等，為護命故走入本宮。敗軍之餘既入城已，阿修羅眾諸婦女等，來問之言：『我夫今者為何所在？』阿修羅答言：『阿修羅軍與天共鬪，破壞天眾，皆大歡喜欲來不久。』時阿修羅諸婦女等，即向一切觀池觀阿修羅軍，見天得勝，阿修羅軍敗散破壞，死屍狼藉，百退千退。諸女見已，悲塞懊惱，却坐於地，啼泣悲哭，心大苦惱遶池而住，椎胸大叫，自拔頭髮，舉手拍身，眼中流淚。時諸婦女於池水中見夫死已，憂悲大苦。天、阿修羅如是共鬪，如是大惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是鬪戰，百千山谷互相打觸碎為微塵，於虛空中滿千由旬。此塵雲中，迭互雨箭雨山猶如秋雨，無量億阿修羅眾喪滅不還，諸天眾中無量千人夭命喪壽。怯弱阿修羅等，為護命故走入本宮。敗軍之餘既入城已，阿修羅眾諸婦女等，來問之言：『我夫今者為何所在？』阿修羅答言：『阿修羅軍與天共鬪，破壞天眾，皆大歡喜欲來不久。』時阿修羅諸婦女等，即向一切觀池觀阿修羅軍，見天得勝，阿修羅軍敗散破壞，死屍狼藉，百退千退。諸女見已，悲塞懊惱，却坐於地，啼泣悲哭，心大苦惱遶池而住，椎胸大叫，自拔頭髮，舉手拍身，眼中流淚。時諸婦女於池水中見夫死已，憂悲大苦。天、阿修羅如是共鬪，如是大惡。

「鉢呵娑阿修羅王與無量億阿修羅而自圍遶，來向帝釋。帝釋見已，告諸天眾：『此阿修羅今來我所，欲共鬪戰，難可調伏。我以法伴，當破彼軍，如明除暗。』說是語已，乘伊羅婆那白象王，其走速疾猶如射箭，善法天眾而自圍遶，從上而下，直向阿修羅軍，拔大樹林擲其軍上，又擲大石或雨大箭向鉢呵娑。時鉢呵娑乘大輪殿攻帝釋王，時天帝釋語鉢呵娑：『汝為畜生，住非法道，欲何所至？吾當壞汝，令汝退還，走入水下。』時毘摩質多羅鉢呵娑語天主言：『我今破汝及諸天眾。』時毘摩質多羅鉢呵娑接大金山廣五百由旬，以擲天眾，伊羅婆那白象王見金山來，口出猛風吹破金山猶如沙末，墮大海中。時阿修羅王見金山碎，復取金剛齊山廣五百由旬，擲天帝釋。時伊羅婆那白象王以鼻接取，還打鉢呵娑阿修羅胸，令其傾動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鉢呵娑阿修羅王與無量億阿修羅而自圍遶，來向帝釋。帝釋見已，告諸天眾：『此阿修羅今來我所，欲共鬪戰，難可調伏。我以法伴，當破彼軍，如明除暗。』說是語已，乘伊羅婆那白象王，其走速疾猶如射箭，善法天眾而自圍遶，從上而下，直向阿修羅軍，拔大樹林擲其軍上，又擲大石或雨大箭向鉢呵娑。時鉢呵娑乘大輪殿攻帝釋王，時天帝釋語鉢呵娑：『汝為畜生，住非法道，欲何所至？吾當壞汝，令汝退還，走入水下。』時毘摩質多羅鉢呵娑語天主言：『我今破汝及諸天眾。』時毘摩質多羅鉢呵娑接大金山廣五百由旬，以擲天眾，伊羅婆那白象王見金山來，口出猛風吹破金山猶如沙末，墮大海中。時阿修羅王見金山碎，復取金剛齊山廣五百由旬，擲天帝釋。時伊羅婆那白象王以鼻接取，還打鉢呵娑阿修羅胸，令其傾動。

「三十三天見是事已，揚聲大叫唱言：『畜生！天王破汝，白象打汝，令汝傾動，何況帝釋手放金剛。』作是語已，一切天眾走向阿修羅軍，有取大石、有取大樹、有取大山、有執大戟、有執大矟，有震雷電霹靂起火、有執犁具或有相撲、有執刀輪或有執刀，有行虛空、有執弓箭、有執圍山、有相擒扠(枯加反)、有順法鬪，有相道理或有指授，有多巧偽，有以火鬪或有水鬪或有注流，或一切鬪或有闇鬪或有幻鬪，或以鋸鬪或用抓鬪，或以殿輪或以聲叫，聞者不忍，或以脚踏或以手鬪，如是種種器仗身皆具足。一切天眾在帝釋前，向阿修羅。時鉢呵娑、羅睺王等，見諸天眾執種種器仗，共鉢呵娑向帝釋所。時諸天眾見四阿修羅王向帝釋所，即自莊嚴以助天王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三十三天見是事已，揚聲大叫唱言：『畜生！天王破汝，白象打汝，令汝傾動，何況帝釋手放金剛。』作是語已，一切天眾走向阿修羅軍，有取大石、有取大樹、有取大山、有執大戟、有執大矟，有震雷電霹靂起火、有執犁具或有相撲、有執刀輪或有執刀，有行虛空、有執弓箭、有執圍山、有相擒扠(枯加反)、有順法鬪，有相道理或有指授，有多巧偽，有以火鬪或有水鬪或有注流，或一切鬪或有闇鬪或有幻鬪，或以鋸鬪或用抓鬪，或以殿輪或以聲叫，聞者不忍，或以脚踏或以手鬪，如是種種器仗身皆具足。一切天眾在帝釋前，向阿修羅。時鉢呵娑、羅睺王等，見諸天眾執種種器仗，共鉢呵娑向帝釋所。時諸天眾見四阿修羅王向帝釋所，即自莊嚴以助天王。

「時天帝釋自觀天眾，告阿修羅曰：『汝等畜生，云何如是癡無所知？一切阿修羅力不及一天之力，獨我一天能破汝軍。何以故？天有法力，汝無法力。法以非法，相去玄絕，譬如日光比於闇冥，如以實語比於妄談，如以須彌山比於眾山，如以解脫比於繫縛，如以利益比於衰損，如以善友比於冤家，如以甘露比於毒藥，如以白日比於昏夜，如以偽珠比於真寶，如以巨富比於貧窮，猶如行使比安住者。如以螢火比於日光，如無足者欲比猛風，相去玄遠。如以盲人比明眼者，如以險路比平坦道，如以外道比於如來，猶如虛空比於土地。如以一念欲比一劫，汝之與我相去玄殊亦復如是。汝不順法，我則敬重；汝便愚癡，我有智慧；汝不修福，天修福行；汝是畜生，我為淨天。如是知已，汝則不應與吾共戰。』說是語已，即現去相，令伊羅婆那向阿修羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時天帝釋自觀天眾，告阿修羅曰：『汝等畜生，云何如是癡無所知？一切阿修羅力不及一天之力，獨我一天能破汝軍。何以故？天有法力，汝無法力。法以非法，相去玄絕，譬如日光比於闇冥，如以實語比於妄談，如以須彌山比於眾山，如以解脫比於繫縛，如以利益比於衰損，如以善友比於冤家，如以甘露比於毒藥，如以白日比於昏夜，如以偽珠比於真寶，如以巨富比於貧窮，猶如行使比安住者。如以螢火比於日光，如無足者欲比猛風，相去玄遠。如以盲人比明眼者，如以險路比平坦道，如以外道比於如來，猶如虛空比於土地。如以一念欲比一劫，汝之與我相去玄殊亦復如是。汝不順法，我則敬重；汝便愚癡，我有智慧；汝不修福，天修福行；汝是畜生，我為淨天。如是知已，汝則不應與吾共戰。』說是語已，即現去相，令伊羅婆那向阿修羅。

「伽他頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「伽他頌曰：

「『法能破非法， 實語破虛妄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『法能破非法， 實語破虛妄，

智慧破愚癡， 天破阿修羅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧破愚癡， 天破阿修羅。』

「爾時，帝釋說是語已，化伊羅婆那，如前所說向阿修羅軍，速過疾風，手執千刃金剛怖阿修羅，不以殺心。時阿修羅見天帝釋亦走往趣，時四天王、三十三天亦各疾走。天與阿修羅交陣大戰，皆望得勝，互相攻伐。天、阿修羅有被傷害歿命而死，或有怯弱退走還歸，有住觀視、有心念歸或有瞋恚，或復癡亂或有怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，帝釋說是語已，化伊羅婆那，如前所說向阿修羅軍，速過疾風，手執千刃金剛怖阿修羅，不以殺心。時阿修羅見天帝釋亦走往趣，時四天王、三十三天亦各疾走。天與阿修羅交陣大戰，皆望得勝，互相攻伐。天、阿修羅有被傷害歿命而死，或有怯弱退走還歸，有住觀視、有心念歸或有瞋恚，或復癡亂或有怖畏。

「時天帝釋即作變化，令阿修羅見伊羅婆那白象王，一一頭上有千帝釋，皆以手執千刃金剛、種種器仗、眾蓮華池亦如前說。於華池中見無量千帝釋天王，伊羅婆那化為十頭，一一頭上有千浴池，一一池中有千蓮華，一一蓮華有百華臺，一一華臺各有千葉，象頭華臺有百千億帝釋天王，億那由他種種武器、金剛寶劍間無空處。時阿修羅見是化已，怖畏迷沒，作是念言：『帝釋天王遍虛空中間無空處，手執種種刀戟器仗，身力無量，種種刀杖滿虛空中間無空處，遍於十方，恐其水下，天帝軍眾亦滿其中。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時天帝釋即作變化，令阿修羅見伊羅婆那白象王，一一頭上有千帝釋，皆以手執千刃金剛、種種器仗、眾蓮華池亦如前說。於華池中見無量千帝釋天王，伊羅婆那化為十頭，一一頭上有千浴池，一一池中有千蓮華，一一蓮華有百華臺，一一華臺各有千葉，象頭華臺有百千億帝釋天王，億那由他種種武器、金剛寶劍間無空處。時阿修羅見是化已，怖畏迷沒，作是念言：『帝釋天王遍虛空中間無空處，手執種種刀戟器仗，身力無量，種種刀杖滿虛空中間無空處，遍於十方，恐其水下，天帝軍眾亦滿其中。』

「時阿修羅甚大怖畏，各共相告，鉢呵娑言：『阿修羅勿怖，勿怖！我能伏彼帝釋天王、伊羅婆那。』說是語已，疾走往趣伊羅婆那大龍象王時，伊羅婆那即時以鼻捉阿修羅，於虛空中迴旋轉之，如人弄鈴，垂死乃放。象既放已，得少甦息，語阿修羅言：『一人云何能破帝釋？今當一切盡共攻之。』時四阿修羅王復走向伊羅婆那，帝釋見已，放金剛雹打阿修羅，欲令退散，非為奪命。時阿修羅以無量大山、刀劍矛矟雨天王上，如夏降雨注天王身，端嚴無患。如是天王與阿修羅無量大鬪，餘天見已，走趣阿修羅軍，阿修羅軍馳趣天眾，互共鬪戰無量惱害，無量眾生見者大怖，無等嬈亂。如是大戰，天、阿修羅王及其軍眾互相攻伐，無量器仗堅如金剛，共合鬪戰。時天帝釋雖見無量阿修羅眾在其前住，而不奪命，但欲破彼阿修羅眾，令退無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時阿修羅甚大怖畏，各共相告，鉢呵娑言：『阿修羅勿怖，勿怖！我能伏彼帝釋天王、伊羅婆那。』說是語已，疾走往趣伊羅婆那大龍象王時，伊羅婆那即時以鼻捉阿修羅，於虛空中迴旋轉之，如人弄鈴，垂死乃放。象既放已，得少甦息，語阿修羅言：『一人云何能破帝釋？今當一切盡共攻之。』時四阿修羅王復走向伊羅婆那，帝釋見已，放金剛雹打阿修羅，欲令退散，非為奪命。時阿修羅以無量大山、刀劍矛矟雨天王上，如夏降雨注天王身，端嚴無患。如是天王與阿修羅無量大鬪，餘天見已，走趣阿修羅軍，阿修羅軍馳趣天眾，互共鬪戰無量惱害，無量眾生見者大怖，無等嬈亂。如是大戰，天、阿修羅王及其軍眾互相攻伐，無量器仗堅如金剛，共合鬪戰。時天帝釋雖見無量阿修羅眾在其前住，而不奪命，但欲破彼阿修羅眾，令退無餘。

「時鉢呵娑毘摩質多羅阿修羅王及其軍眾退散敗走，以求救護，求歸依處，歸大海下，向門而走，喪失勢力。毘摩質多羅鉢呵娑乘百千輪殿以為却敵，令三阿修羅王在前而走，怖畏苦惱。時天帝釋告伊羅婆那白象王言：『速疾逐彼毘摩質多羅，彼以慢心，自言大力，汝今速往破其所乘百千輪殿。大仙所說不殺生戒是涅槃道，此言真實。眾生愛命，勿斷其命。汝速至彼，破其輪殿為百千分。』伊羅婆那聞是勅已，以變化身，疾於迅風至大海下。鉢呵娑毘摩質多羅見已怖畏，在大海底向門疾走，無力能進。伊羅婆那以大勢力到其所已，手執其輪令鉢呵娑墜墮殿下，接令離殿，現對其所，碎其大殿如摧朽草。時花鬘阿修羅王皆失勢力，命垂欲絕，憶念妻子，走趣門下。勇健阿修羅王亦復逃奔，走趣水下，向門而走，以求自救。羅睺阿修羅王亦復逃遁，走趣水下，望自救命，雖有大身，悉無氣力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時鉢呵娑毘摩質多羅阿修羅王及其軍眾退散敗走，以求救護，求歸依處，歸大海下，向門而走，喪失勢力。毘摩質多羅鉢呵娑乘百千輪殿以為却敵，令三阿修羅王在前而走，怖畏苦惱。時天帝釋告伊羅婆那白象王言：『速疾逐彼毘摩質多羅，彼以慢心，自言大力，汝今速往破其所乘百千輪殿。大仙所說不殺生戒是涅槃道，此言真實。眾生愛命，勿斷其命。汝速至彼，破其輪殿為百千分。』伊羅婆那聞是勅已，以變化身，疾於迅風至大海下。鉢呵娑毘摩質多羅見已怖畏，在大海底向門疾走，無力能進。伊羅婆那以大勢力到其所已，手執其輪令鉢呵娑墜墮殿下，接令離殿，現對其所，碎其大殿如摧朽草。時花鬘阿修羅王皆失勢力，命垂欲絕，憶念妻子，走趣門下。勇健阿修羅王亦復逃奔，走趣水下，向門而走，以求自救。羅睺阿修羅王亦復逃遁，走趣水下，望自救命，雖有大身，悉無氣力。

「是時天眾見阿修羅悉破壞已，歡喜而言：『阿修羅等，鬪戰得報，破壞退走。』天見是事，作如是言：『我等當往至其門下，觀彼破阿修羅。』時天疾往走向水下，阿修羅被破，猶如猛風吹破浮雲。天帝見已，語阿修羅言：『汝以何故自為此惡，令無量阿修羅眾喪失軀命。汝與諸天共為怨敵，無少利益。今閻浮提人順法修行，以人修善，天有勝力；人行不善，天則破壞。汝不知時、不知方處，與我怨敵，無所利益。汝欲伐天，自得衰害。』時阿修羅聞是語已，復入水下以求生命。時天帝釋勅諸天眾：『可迴，可迴。阿修羅軍皆失氣力，唯有微命，放之令去還本所止。』時諸天眾白天王言：『此阿修羅不可調伏，不知自力、不審他力，我等今可復更破壞阿修羅眾，令不復迴我於天中自業受樂，於阿修羅不生惱害。此阿修羅云何於他順法行人而欲衰惱？我不報怨，終不迴也。』說是語已，手執種種器仗刀戟，速疾走趣阿修羅軍，加以怖畏令其破壞而不殺害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時天眾見阿修羅悉破壞已，歡喜而言：『阿修羅等，鬪戰得報，破壞退走。』天見是事，作如是言：『我等當往至其門下，觀彼破阿修羅。』時天疾往走向水下，阿修羅被破，猶如猛風吹破浮雲。天帝見已，語阿修羅言：『汝以何故自為此惡，令無量阿修羅眾喪失軀命。汝與諸天共為怨敵，無少利益。今閻浮提人順法修行，以人修善，天有勝力；人行不善，天則破壞。汝不知時、不知方處，與我怨敵，無所利益。汝欲伐天，自得衰害。』時阿修羅聞是語已，復入水下以求生命。時天帝釋勅諸天眾：『可迴，可迴。阿修羅軍皆失氣力，唯有微命，放之令去還本所止。』時諸天眾白天王言：『此阿修羅不可調伏，不知自力、不審他力，我等今可復更破壞阿修羅眾，令不復迴我於天中自業受樂，於阿修羅不生惱害。此阿修羅云何於他順法行人而欲衰惱？我不報怨，終不迴也。』說是語已，手執種種器仗刀戟，速疾走趣阿修羅軍，加以怖畏令其破壞而不殺害。

「時天帝釋起悲愍心，於鉢呵娑恐其怖死，告諸天眾：『汝等無慈悲心。』說是語已，與善法堂一切天眾還向天宮。時四大天王見帝釋還，告三十三天眾言：『天王既還，汝亦可迴。既得勝力，皆各歡喜，悉還本宮。』天王帝釋乘伊羅婆那白象王，三十三天歌頌讚嘆，詣第二天，昇善法殿，及餘天眾皆入本宮，悉捨鉀冑置雜殿林，伊羅婆那捨於化身，還復本形入蓮華池。如是到天世界受五欲樂，五欲功德共相娛樂遊戲林池。婆修吉龍王、德叉迦龍王等，破阿修羅既得勝已，心懷歡喜還戲樂城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時天帝釋起悲愍心，於鉢呵娑恐其怖死，告諸天眾：『汝等無慈悲心。』說是語已，與善法堂一切天眾還向天宮。時四大天王見帝釋還，告三十三天眾言：『天王既還，汝亦可迴。既得勝力，皆各歡喜，悉還本宮。』天王帝釋乘伊羅婆那白象王，三十三天歌頌讚嘆，詣第二天，昇善法殿，及餘天眾皆入本宮，悉捨鉀冑置雜殿林，伊羅婆那捨於化身，還復本形入蓮華池。如是到天世界受五欲樂，五欲功德共相娛樂遊戲林池。婆修吉龍王、德叉迦龍王等，破阿修羅既得勝已，心懷歡喜還戲樂城。

「阿修羅軍被破餘殘，身體毀壞，羞愧低頭，諸婦女等，憂惱愁悴向阿修羅。羅睺阿修羅語諸被破阿修羅言：『我先不語汝等非是與天共戰鬪時，人順正法，孝養父母，恭敬沙門、婆羅門、耆舊長宿，增長天眾，減損阿修羅。我說是語，不隨我言，是故今日得此惡果，令天殺害無量眾生。』有阿修羅語羅睺言：『實如所言。不用王言，非時而鬪，是故今得如是惡果。』陀摩睺阿修羅言：『以業欲熟，令我不迴，生如是意，得此惡果。』如是迭互說已，還於自地。毘摩質多羅到第四地，入其本城，甚大羞恥，憂悴低頭，婇女圍遶憂憒憔悴。鉢摩梯等非法惡龍，喪失氣力，還戲樂城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿修羅軍被破餘殘，身體毀壞，羞愧低頭，諸婦女等，憂惱愁悴向阿修羅。羅睺阿修羅語諸被破阿修羅言：『我先不語汝等非是與天共戰鬪時，人順正法，孝養父母，恭敬沙門、婆羅門、耆舊長宿，增長天眾，減損阿修羅。我說是語，不隨我言，是故今日得此惡果，令天殺害無量眾生。』有阿修羅語羅睺言：『實如所言。不用王言，非時而鬪，是故今得如是惡果。』陀摩睺阿修羅言：『以業欲熟，令我不迴，生如是意，得此惡果。』如是迭互說已，還於自地。毘摩質多羅到第四地，入其本城，甚大羞恥，憂悴低頭，婇女圍遶憂憒憔悴。鉢摩梯等非法惡龍，喪失氣力，還戲樂城。

「如是愛毒，破壞眾生，互相加害，流轉世間，無有少樂。賢聖弟子如是觀已，得離欲意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是愛毒，破壞眾生，互相加害，流轉世間，無有少樂。賢聖弟子如是觀已，得離欲意。

「復次，修行者內觀於法，隨順修行。此比丘如是觀已，得十七地，心常樂觀第一實諦。爾時，地神夜叉見已歡喜告虛空神，虛空夜叉聞已歡喜告護世天，如是展轉乃至少淨天，皆說是言：『閻浮提中有善男子住某聚落，名字某甲，以信出家，剃除鬚髮被服袈裟，離魔境界，不樂煩惱厭捨生死，作是觀已，今得如是第十七地。』諸天聞已，皆大歡喜，作如是言：『如此比丘，天中之天，損減魔眾，增益諸天。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，修行者內觀於法，隨順修行。此比丘如是觀已，得十七地，心常樂觀第一實諦。爾時，地神夜叉見已歡喜告虛空神，虛空夜叉聞已歡喜告護世天，如是展轉乃至少淨天，皆說是言：『閻浮提中有善男子住某聚落，名字某甲，以信出家，剃除鬚髮被服袈裟，離魔境界，不樂煩惱厭捨生死，作是觀已，今得如是第十七地。』諸天聞已，皆大歡喜，作如是言：『如此比丘，天中之天，損減魔眾，增益諸天。』