正法念處經卷第二十元魏婆羅門瞿曇般若流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法念處經卷第二十元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

畜生品第五之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畜生品第五之三

「復次，比丘知業果報，觀於第四阿修羅地。彼以聞慧見：有畜生阿修羅地，在三地下二萬一千由旬，名曰不動，其地廣博六萬由旬，城名鋡毘羅，縱廣一萬三千由旬，莊嚴妙好。阿修羅王名鉢呵娑，阿修羅眾名一切忍。是阿修羅王於諸阿修羅中得勝自在，安樂勇健，光明威德自在無畏，尚不畏於帝釋天王，況於餘天，有大力勢，放逸憍慢，住一切地下，從此以下更無住處。是阿修羅王所住之處，摩尼寶珠以為其地，心常歡悅，如人節會喜樂自娛，多諸愛慢，以眾蓮花、流泉浴池周遍莊嚴。鋡毘羅城七寶宮殿以為莊嚴，離諸怨敵，互相親善，無他怖畏，受第一樂。此第四地鋡毘羅城，園林流池蓮花莊嚴，七寶宮殿端嚴殊妙，如星處空端嚴殊妙亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，比丘知業果報，觀於第四阿修羅地。彼以聞慧見：有畜生阿修羅地，在三地下二萬一千由旬，名曰不動，其地廣博六萬由旬，城名鋡毘羅，縱廣一萬三千由旬，莊嚴妙好。阿修羅王名鉢呵娑，阿修羅眾名一切忍。是阿修羅王於諸阿修羅中得勝自在，安樂勇健，光明威德自在無畏，尚不畏於帝釋天王，況於餘天，有大力勢，放逸憍慢，住一切地下，從此以下更無住處。是阿修羅王所住之處，摩尼寶珠以為其地，心常歡悅，如人節會喜樂自娛，多諸愛慢，以眾蓮花、流泉浴池周遍莊嚴。鋡毘羅城七寶宮殿以為莊嚴，離諸怨敵，互相親善，無他怖畏，受第一樂。此第四地鋡毘羅城，園林流池蓮花莊嚴，七寶宮殿端嚴殊妙，如星處空端嚴殊妙亦復如是。

「伽他頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「伽他頌曰：

「『心能造作一切業， 由心故有一切果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『心能造作一切業， 由心故有一切果，

如是種種諸心行， 能得種種諸果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是種種諸心行， 能得種種諸果報。

心為一切巧畫師， 能於三界起眾行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心為一切巧畫師， 能於三界起眾行，

為心所使遍諸趣， 處處受生無窮已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為心所使遍諸趣， 處處受生無窮已。

心為繫縛解脫本， 是故說心為第一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心為繫縛解脫本， 是故說心為第一，

為善則能得解脫， 造惡不善則被縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為善則能得解脫， 造惡不善則被縛，

如是心意使眾生， 流轉行於三界海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是心意使眾生， 流轉行於三界海。

愚癡愛結自在故， 心使眾生流轉行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚癡愛結自在故， 心使眾生流轉行，

不能到彼涅槃城， 如生盲人失正路。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能到彼涅槃城， 如生盲人失正路。』

「如是眾生作種種業，是故彼城受種種報，是第四地。於其城外園林流池周匝圍遶，河泉蓮花、眾鳥異類莊嚴第四阿修羅地所住之處。一切忍阿修羅等，勇健無畏、第一端正莊嚴其身，共相娛樂不相惱亂，心常悅樂猶如節會。與眾婇女種種莊嚴，一一徒眾眷屬圍遶，或百或千，遊戲嬉樂。其地皆以摩尼真珠以為婇女，光明晃燿。諸阿修羅恭敬尊重鉢呵娑阿修羅王，瞻仰無厭。雖受樂報，無常敗散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是眾生作種種業，是故彼城受種種報，是第四地。於其城外園林流池周匝圍遶，河泉蓮花、眾鳥異類莊嚴第四阿修羅地所住之處。一切忍阿修羅等，勇健無畏、第一端正莊嚴其身，共相娛樂不相惱亂，心常悅樂猶如節會。與眾婇女種種莊嚴，一一徒眾眷屬圍遶，或百或千，遊戲嬉樂。其地皆以摩尼真珠以為婇女，光明晃燿。諸阿修羅恭敬尊重鉢呵娑阿修羅王，瞻仰無厭。雖受樂報，無常敗散。

「復次，比丘知業果報，觀一切忍阿修羅王所受果報。以何業故，生於彼處？即以聞慧見：此眾生於人中時，邪見覆心不識業果，離佛法僧，見第一精進持戒之人欲有所須，來從乞求，辛苦乞索，乃施一食。既施食已，而作是言：『我施汝食，有何福德？我以癡故，施汝此食。汝下賤人不應出家，以食施汝，如以種子投之沙鹵。』如是難施，身壞命終，以此難施，墮於惡道。不淨布施，以福田功德生於第一安樂之處，眾寶莊嚴，受畜生報，生不動界作阿修羅，名一切忍。謂與天等，勝餘一切阿修羅王，一切樂具皆悉具足。以施福田得如是報，非自心生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，比丘知業果報，觀一切忍阿修羅王所受果報。以何業故，生於彼處？即以聞慧見：此眾生於人中時，邪見覆心不識業果，離佛法僧，見第一精進持戒之人欲有所須，來從乞求，辛苦乞索，乃施一食。既施食已，而作是言：『我施汝食，有何福德？我以癡故，施汝此食。汝下賤人不應出家，以食施汝，如以種子投之沙鹵。』如是難施，身壞命終，以此難施，墮於惡道。不淨布施，以福田功德生於第一安樂之處，眾寶莊嚴，受畜生報，生不動界作阿修羅，名一切忍。謂與天等，勝餘一切阿修羅王，一切樂具皆悉具足。以施福田得如是報，非自心生。

「復次，比丘知業果報，觀一切忍阿修羅眾業及果報。以何業報，生一切忍阿修羅地？即以聞慧知：此眾生愛著美味，住林樹間，護此林樹，非為眾生，自活命故；非有悲心，為自利益身命因緣，護一切林。以是因緣，身壞命終生一切忍阿修羅中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，比丘知業果報，觀一切忍阿修羅眾業及果報。以何業報，生一切忍阿修羅地？即以聞慧知：此眾生愛著美味，住林樹間，護此林樹，非為眾生，自活命故；非有悲心，為自利益身命因緣，護一切林。以是因緣，身壞命終生一切忍阿修羅中。

「復次，比丘知業果報，觀阿修羅與天共鬪。即以聞慧觀：法行龍王住戲樂城，龍王頂上有七頭，其名曰婆修吉龍王、德叉迦龍王、跋陀龍王、樓醯龍王、雲鬘龍王、婆都龍王、一切道龍王、鉢呵娑龍王、婆利沙龍王。此諸龍王正見順法，樂離放逸，如上所說。時不順法非法惡龍王——鉢摩梯龍王、毘諶林婆龍王、迦邏龍王、睺樓睺樓龍王等，既為如法龍王所壞，即走往趣第一住處雙遊戲阿修羅所，作如是言：『速來，速來！同伴當知！婆修吉龍王、德叉迦龍王及四天王破壞我等，汝今是我之所親友，何不相助？』時遊戲阿修羅聞是語已，即詣光明城至羅睺阿修羅所，到已具說上事。若羅睺阿修羅王知世間人修行正法、供養沙門、知恩報恩，語鉢摩梯等惡龍王言：『且住一月，遮彼婆修吉、德叉迦龍王，我當告彼第二住處阿修羅王無惱汝等，廣說如上。』時陀摩睺阿修羅聞是語已，入星鬘城至阿修羅王所，作如是言：『大王！羅睺阿修羅王遣使告我，作如是言：「婆修吉龍王、德叉迦諸龍王及四天王惱亂鉢摩梯。」』時第二地勇健阿修羅王聞是事已，即自觀察：有力、無力？若閻浮提人修行正法、供養沙門及婆羅門，自知無力，答彼使言：『天有大力。所以者何？閻浮提人修行正法。我今當往告第三處，為一切行阿修羅廣說上事。』時勇健阿修羅即往告彼第三住處阿修羅眾，時一切行阿修羅聞是語已，入鋡毘羅城至花鬘阿修羅王所，復說上事。花鬘阿修羅王即觀閻浮提人，若有供養沙門、婆羅門者，告一切行阿修羅言：『我當告彼第四住處阿修羅等。』時第三地阿修羅即向第四地阿修羅所，說如是言：『婆修吉、德叉迦與四天王，共破我伴諸龍王等，我今當為彼諸天眾作大衰惱。』時第四處阿修羅眾聞是語已，即向鋡毘羅城，至鉢呵娑阿修羅王所。時鉢呵娑告諸阿修羅：『何故速行？』即答如上，時鉢呵娑告諸阿修羅眾：『羅睺阿修羅等，無所能為，令四天王破壞鉢摩梯諸龍王等。世間順法，供養沙門及婆羅門，何所能為？我能壞之。』時鉢呵娑阿修羅王至大眾阿修羅所告言：『速疾莊嚴，我今欲往婆修吉、德叉迦等四天王所，破其軍眾。』時諸阿修羅王以無等力，率諸軍眾與天共鬪。「時鉢呵娑阿修羅王告諸阿修羅言：『汝等何故，無有勇力不能破彼諸龍王等，而自破壞？我今當往，自以身力破彼龍天。』時鉢呵娑阿修羅王勅其軍眾：『速疾莊嚴，執諸器仗。我今不久，與天共鬪，汝等先見與天怨敵，不久當發。我已告諸阿修羅眾，天不可忍，當與彼戰。』時諸阿修羅知是事已，即自莊嚴種種器仗。是時大力波羅呵娑阿修羅王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，比丘知業果報，觀阿修羅與天共鬪。即以聞慧觀：法行龍王住戲樂城，龍王頂上有七頭，其名曰婆修吉龍王、德叉迦龍王、跋陀龍王、樓醯龍王、雲鬘龍王、婆都龍王、一切道龍王、鉢呵娑龍王、婆利沙龍王。此諸龍王正見順法，樂離放逸，如上所說。時不順法非法惡龍王——鉢摩梯龍王、毘諶林婆龍王、迦邏龍王、睺樓睺樓龍王等，既為如法龍王所壞，即走往趣第一住處雙遊戲阿修羅所，作如是言：『速來，速來！同伴當知！婆修吉龍王、德叉迦龍王及四天王破壞我等，汝今是我之所親友，何不相助？』時遊戲阿修羅聞是語已，即詣光明城至羅睺阿修羅所，到已具說上事。若羅睺阿修羅王知世間人修行正法、供養沙門、知恩報恩，語鉢摩梯等惡龍王言：『且住一月，遮彼婆修吉、德叉迦龍王，我當告彼第二住處阿修羅王無惱汝等，廣說如上。』時陀摩睺阿修羅聞是語已，入星鬘城至阿修羅王所，作如是言：『大王！羅睺阿修羅王遣使告我，作如是言：「婆修吉龍王、德叉迦諸龍王及四天王惱亂鉢摩梯。」』時第二地勇健阿修羅王聞是事已，即自觀察：有力、無力？若閻浮提人修行正法、供養沙門及婆羅門，自知無力，答彼使言：『天有大力。所以者何？閻浮提人修行正法。我今當往告第三處，為一切行阿修羅廣說上事。』時勇健阿修羅即往告彼第三住處阿修羅眾，時一切行阿修羅聞是語已，入鋡毘羅城至花鬘阿修羅王所，復說上事。花鬘阿修羅王即觀閻浮提人，若有供養沙門、婆羅門者，告一切行阿修羅言：『我當告彼第四住處阿修羅等。』時第三地阿修羅即向第四地阿修羅所，說如是言：『婆修吉、德叉迦與四天王，共破我伴諸龍王等，我今當為彼諸天眾作大衰惱。』時第四處阿修羅眾聞是語已，即向鋡毘羅城，至鉢呵娑阿修羅王所。時鉢呵娑告諸阿修羅：『何故速行？』即答如上，時鉢呵娑告諸阿修羅眾：『羅睺阿修羅等，無所能為，令四天王破壞鉢摩梯諸龍王等。世間順法，供養沙門及婆羅門，何所能為？我能壞之。』時鉢呵娑阿修羅王至大眾阿修羅所告言：『速疾莊嚴，我今欲往婆修吉、德叉迦等四天王所，破其軍眾。』時諸阿修羅王以無等力，率諸軍眾與天共鬪。「時鉢呵娑阿修羅王告諸阿修羅言：『汝等何故，無有勇力不能破彼諸龍王等，而自破壞？我今當往，自以身力破彼龍天。』時鉢呵娑阿修羅王勅其軍眾：『速疾莊嚴，執諸器仗。我今不久，與天共鬪，汝等先見與天怨敵，不久當發。我已告諸阿修羅眾，天不可忍，當與彼戰。』時諸阿修羅知是事已，即自莊嚴種種器仗。是時大力波羅呵娑阿修羅王

自以勇力大心無畏，不量自力、他力優劣，自出其城，至第三地詣鋡毘羅城，到花鬘阿修羅王所。時鉢呵娑阿修羅王與無量億那由他諸阿修羅，到花鬘阿修羅所作如是言：『速起，速起！為鬪戰故。我等能破婆修吉、德叉迦等諸龍王及天王等。』時花鬘阿修羅王聞是語已，告諸軍眾：『今非鬪時。所以者何？閻浮提人孝養父母、恭敬沙門、修行正法，以是事故，天有大力。是故我今非是鬪時。』時鉢呵娑阿修羅王聞花鬘阿修羅王說是語已，告言：『速起，速起！我能獨破婆修吉等，及諸天眾。何況汝等為我同伴。』時花鬘阿修羅王聞其所說，威力增長心生歡喜，及其無量億那由他阿修羅眾，詣第二地。時鉢呵娑阿修羅王、勇健阿修羅王、花鬘阿修羅王相隨往詣羅睺阿修羅所告言：『速起，速起！阿修羅王為鬪戰故、破諸天故。』時羅睺阿修羅王告諸阿修羅王言：『我等今者，非是鬪時。所以者何？閻浮提人孝養父母，恭敬沙門、婆羅門，生於天上，令天大力，是故不得與天共鬪。』阿修羅王以非時故，時諸阿修羅王語羅睺阿修羅言：『速起，速起！我為鬪故而來至此，欲與天鬪。』時羅睺阿修羅王即隨其意，起欲往詣大海，告鉢摩梯惡龍王等，說如是言：『諸阿修羅王今欲破彼婆修吉、德叉迦諸龍王等。』「時鉢摩梯聞是語已，心大歡喜，即往婆修吉、德叉迦所告言：『汝來同伴，汝今可出，吾共汝戰，住何處鬪。』時婆修吉、德叉迦龍王即出其城，與鉢摩梯惡龍共戰，非法龍王破壞還退。時無量億阿修羅眾速疾馳奔，詣龍王所，欲共鬪戰。時婆修吉、德叉迦復出其城，與阿修羅在大海上交陣鬪戰，不可稱說。「於虛空中，或雨大火、或雨刀戟互相攻伐，愛毒自燒，以愚癡故如是鬪諍。若閻浮提人順法修行，孝養父母，恭敬沙門、婆羅門，一法行龍則能獨破一切阿修羅軍；若世間人行法者少，則阿修羅勝，法行龍退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自以勇力大心無畏，不量自力、他力優劣，自出其城，至第三地詣鋡毘羅城，到花鬘阿修羅王所。時鉢呵娑阿修羅王與無量億那由他諸阿修羅，到花鬘阿修羅所作如是言：『速起，速起！為鬪戰故。我等能破婆修吉、德叉迦等諸龍王及天王等。』時花鬘阿修羅王聞是語已，告諸軍眾：『今非鬪時。所以者何？閻浮提人孝養父母、恭敬沙門、修行正法，以是事故，天有大力。是故我今非是鬪時。』時鉢呵娑阿修羅王聞花鬘阿修羅王說是語已，告言：『速起，速起！我能獨破婆修吉等，及諸天眾。何況汝等為我同伴。』時花鬘阿修羅王聞其所說，威力增長心生歡喜，及其無量億那由他阿修羅眾，詣第二地。時鉢呵娑阿修羅王、勇健阿修羅王、花鬘阿修羅王相隨往詣羅睺阿修羅所告言：『速起，速起！阿修羅王為鬪戰故、破諸天故。』時羅睺阿修羅王告諸阿修羅王言：『我等今者，非是鬪時。所以者何？閻浮提人孝養父母，恭敬沙門、婆羅門，生於天上，令天大力，是故不得與天共鬪。』阿修羅王以非時故，時諸阿修羅王語羅睺阿修羅言：『速起，速起！我為鬪故而來至此，欲與天鬪。』時羅睺阿修羅王即隨其意，起欲往詣大海，告鉢摩梯惡龍王等，說如是言：『諸阿修羅王今欲破彼婆修吉、德叉迦諸龍王等。』「時鉢摩梯聞是語已，心大歡喜，即往婆修吉、德叉迦所告言：『汝來同伴，汝今可出，吾共汝戰，住何處鬪。』時婆修吉、德叉迦龍王即出其城，與鉢摩梯惡龍共戰，非法龍王破壞還退。時無量億阿修羅眾速疾馳奔，詣龍王所，欲共鬪戰。時婆修吉、德叉迦復出其城，與阿修羅在大海上交陣鬪戰，不可稱說。「於虛空中，或雨大火、或雨刀戟互相攻伐，愛毒自燒，以愚癡故如是鬪諍。若閻浮提人順法修行，孝養父母，恭敬沙門、婆羅門，一法行龍則能獨破一切阿修羅軍；若世間人行法者少，則阿修羅勝，法行龍退。

「若龍破壞，即往詣於天使者所告言：『速來，速來！一切阿修羅眾悉來伐我，我與彼戰，敗失不如。』時天使者聞是語已，種種器仗而自莊嚴，向婆修吉、德叉迦龍王所，作如是說：『我聞汝為阿修羅王之所破壞，是故至此破阿修羅軍。』時天使者與龍王俱詣阿修羅所，欲共鬪戰。時羅睺阿修羅王聞是事已，亦向天所，在大海上列陣而戰。若世間人順法修行，時天使者即能速疾破阿修羅眾。時阿修羅既被破已，還其宮城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若龍破壞，即往詣於天使者所告言：『速來，速來！一切阿修羅眾悉來伐我，我與彼戰，敗失不如。』時天使者聞是語已，種種器仗而自莊嚴，向婆修吉、德叉迦龍王所，作如是說：『我聞汝為阿修羅王之所破壞，是故至此破阿修羅軍。』時天使者與龍王俱詣阿修羅所，欲共鬪戰。時羅睺阿修羅王聞是事已，亦向天所，在大海上列陣而戰。若世間人順法修行，時天使者即能速疾破阿修羅眾。時阿修羅既被破已，還其宮城。

「時第二地阿修羅眾聞是事已，告諸軍眾：『汝等勿怖，我身尚存，能討彼天，汝何所畏？』時阿修羅即復疾走詣天使者，興大鬪戰，於大海中交陣共鬪。天復得勝，壞阿修羅軍。阿修羅軍既被破壞，時第三地阿修羅眾聞其被破，即向天所，與天共戰，迭互相害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時第二地阿修羅眾聞是事已，告諸軍眾：『汝等勿怖，我身尚存，能討彼天，汝何所畏？』時阿修羅即復疾走詣天使者，興大鬪戰，於大海中交陣共鬪。天復得勝，壞阿修羅軍。阿修羅軍既被破壞，時第三地阿修羅眾聞其被破，即向天所，與天共戰，迭互相害。

「若天破壞，即向護世四天迦留天所，作如是言：『提婆天王！速疾馳赴，阿修羅眾嬈亂我等。』時迦留天持諸器仗，即往詣彼阿修羅所。時阿修羅見天眾來，生大瞋恚，疾詣天所，與迦留天眾合陣大鬪，見者毛竪。一切世間鬪戰大者，無過天與阿修羅戰，無可喻者。若諸世間順法修行，迦留天則得大勝，壞阿修羅。如是諸天與阿修羅無量大眾鬪於大海，無可喻者。以法、非法因緣力故，有勝有退，非其自力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若天破壞，即向護世四天迦留天所，作如是言：『提婆天王！速疾馳赴，阿修羅眾嬈亂我等。』時迦留天持諸器仗，即往詣彼阿修羅所。時阿修羅見天眾來，生大瞋恚，疾詣天所，與迦留天眾合陣大鬪，見者毛竪。一切世間鬪戰大者，無過天與阿修羅戰，無可喻者。若諸世間順法修行，迦留天則得大勝，壞阿修羅。如是諸天與阿修羅無量大眾鬪於大海，無可喻者。以法、非法因緣力故，有勝有退，非其自力。

「若迦留天為彼所壞，時護世天即往告彼鬘持天眾。時鬘持天與迦留天及天使者及德叉迦、婆修吉等無量大眾和合共集。時羅睺阿修羅王住光明城，第一地雙遊戲阿修羅、陀摩睺阿修羅與無量億那由他阿僧祇阿修羅眾同為一軍，與天共鬪，不可稱說。若世間人順法修行，天眾則勝，阿修羅軍退散破壞，一切皆由法之力勢，令天得勝，不由非法。若無順法行人，則阿修羅勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若迦留天為彼所壞，時護世天即往告彼鬘持天眾。時鬘持天與迦留天及天使者及德叉迦、婆修吉等無量大眾和合共集。時羅睺阿修羅王住光明城，第一地雙遊戲阿修羅、陀摩睺阿修羅與無量億那由他阿僧祇阿修羅眾同為一軍，與天共鬪，不可稱說。若世間人順法修行，天眾則勝，阿修羅軍退散破壞，一切皆由法之力勢，令天得勝，不由非法。若無順法行人，則阿修羅勝。

「護世四天見是事已，往詣常恣意天所，作如是言：『速疾莊嚴，阿修羅軍勝於天眾。』常恣意天聞是語已，與無量百千天眾持種種器仗，欲詣大海與阿修羅鬪，住大海中厲聲大叫，欲望速破阿修羅軍，更互合戰，經於多時，大惡鬪戰，無量苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「護世四天見是事已，往詣常恣意天所，作如是言：『速疾莊嚴，阿修羅軍勝於天眾。』常恣意天聞是語已，與無量百千天眾持種種器仗，欲詣大海與阿修羅鬪，住大海中厲聲大叫，欲望速破阿修羅軍，更互合戰，經於多時，大惡鬪戰，無量苦惱。

「若阿修羅為天所破，即往向彼羅睺阿修羅所具說上事。時羅睺阿修羅王安慰諸阿修羅言：『汝今莫怖，汝今莫畏。我有大力能壞天眾，天力劣弱，我力勝彼。阿修羅！汝等可迴。』諸阿修羅聞羅睺阿修羅王說是語已，即復還迴，欲與天鬪。是時諸天與阿修羅列陣大戰，無量刀戟互相打斫，如是大戰，時第一地雙遊戲阿修羅、第二地陀摩睺阿修羅與諸天眾，對敵共戰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若阿修羅為天所破，即往向彼羅睺阿修羅所具說上事。時羅睺阿修羅王安慰諸阿修羅言：『汝今莫怖，汝今莫畏。我有大力能壞天眾，天力劣弱，我力勝彼。阿修羅！汝等可迴。』諸阿修羅聞羅睺阿修羅王說是語已，即復還迴，欲與天鬪。是時諸天與阿修羅列陣大戰，無量刀戟互相打斫，如是大戰，時第一地雙遊戲阿修羅、第二地陀摩睺阿修羅與諸天眾，對敵共戰。

「若諸世間不順法行，阿修羅勝，天眾則退；若諸世間修行正法，天眾則勝，悉能破壞阿修羅軍。如是法者，是天勝幢，法為第一、法為能救。若行非法，行非法者，非法不救。一切阿修羅行非法故，天作是念：『阿修羅王惱亂我等，既不勝天，不與天等。何以故？閻浮提人孝養父母，隨順法行，恭敬種姓耆舊有德，淨修八齋，布施持戒修行福德，不行放逸、不近惡友，是人命終生於天上。阿修羅非法無法。救護一切天眾。』思惟是已，時天使者、鬘持天、常恣意天、一切天眾持天法幢，速疾馳往，向阿修羅軍而語之言：『住，住！阿修羅！我住天中，汝等何故數惱我等？汝既不能勝諸天力，又非第一，非汝兵戈能勝諸天。我今為欲破汝軍眾故來至此，以汝惡心於諸天故，不得至汝所住宮城。以汝一切不行正法，不得安樂、不得寂滅。』如是說已，直趣其所，一切決勇，雨大刀戟，婆修吉等雨大焰火，墮阿修羅軍。時阿修羅見是事已，即喚鉢摩梯諸惡龍等：『汝為我伴，當與德叉迦、婆修吉大龍王等雨火共戰。』時鉢摩梯聞是語已，即走往趣婆修吉所，時二部龍雨火相燒，天與阿修羅大興鬪戰。天復得勝，破阿修羅軍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸世間不順法行，阿修羅勝，天眾則退；若諸世間修行正法，天眾則勝，悉能破壞阿修羅軍。如是法者，是天勝幢，法為第一、法為能救。若行非法，行非法者，非法不救。一切阿修羅行非法故，天作是念：『阿修羅王惱亂我等，既不勝天，不與天等。何以故？閻浮提人孝養父母，隨順法行，恭敬種姓耆舊有德，淨修八齋，布施持戒修行福德，不行放逸、不近惡友，是人命終生於天上。阿修羅非法無法。救護一切天眾。』思惟是已，時天使者、鬘持天、常恣意天、一切天眾持天法幢，速疾馳往，向阿修羅軍而語之言：『住，住！阿修羅！我住天中，汝等何故數惱我等？汝既不能勝諸天力，又非第一，非汝兵戈能勝諸天。我今為欲破汝軍眾故來至此，以汝惡心於諸天故，不得至汝所住宮城。以汝一切不行正法，不得安樂、不得寂滅。』如是說已，直趣其所，一切決勇，雨大刀戟，婆修吉等雨大焰火，墮阿修羅軍。時阿修羅見是事已，即喚鉢摩梯諸惡龍等：『汝為我伴，當與德叉迦、婆修吉大龍王等雨火共戰。』時鉢摩梯聞是語已，即走往趣婆修吉所，時二部龍雨火相燒，天與阿修羅大興鬪戰。天復得勝，破阿修羅軍。

「時阿修羅皆共相率，往至羅睺阿修羅所，憂慼憔悴以求救護。羅睺阿修羅王見是事已，安慰之言：『勿怖勿畏，以有我故，若獨一身，尚不畏彼帝釋天王，況有汝等以為翼從。諸天劣弱，何所能為？汝何所畏？我今當告大仙勇健阿修羅王、花鬘阿修羅王、鉢呵娑毘摩質多羅阿修羅王等，為彼說已，我當自往破彼天眾。』時羅睺阿修羅王即往告彼三地阿修羅王，到其所已，說如是言：『一切天眾、四天王天皆共和合，來至我所，與我共鬪，今當思惟設何方便，破彼諸天？』時諸阿修羅聞是語已，即答羅睺阿修羅言：『我當莊嚴，與彼三十三天王帝釋共戰。汝今可去，天當破壞，阿修羅勝。』時羅睺阿修羅王即往戰處，欲與天鬪。時諸阿修羅眾向羅睺阿修羅王說言：『大王！天有大力，天有大力！不可共戰。』時羅睺阿修羅王即趣天眾雨諸刀戟，與天共戰。是時諸天見阿修羅雨諸刀戟，使龍雨火，疾走往趣，欲破羅睺阿修羅軍，天雨劍戟猶如金剛，交陣鬪戰，不可稱說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時阿修羅皆共相率，往至羅睺阿修羅所，憂慼憔悴以求救護。羅睺阿修羅王見是事已，安慰之言：『勿怖勿畏，以有我故，若獨一身，尚不畏彼帝釋天王，況有汝等以為翼從。諸天劣弱，何所能為？汝何所畏？我今當告大仙勇健阿修羅王、花鬘阿修羅王、鉢呵娑毘摩質多羅阿修羅王等，為彼說已，我當自往破彼天眾。』時羅睺阿修羅王即往告彼三地阿修羅王，到其所已，說如是言：『一切天眾、四天王天皆共和合，來至我所，與我共鬪，今當思惟設何方便，破彼諸天？』時諸阿修羅聞是語已，即答羅睺阿修羅言：『我當莊嚴，與彼三十三天王帝釋共戰。汝今可去，天當破壞，阿修羅勝。』時羅睺阿修羅王即往戰處，欲與天鬪。時諸阿修羅眾向羅睺阿修羅王說言：『大王！天有大力，天有大力！不可共戰。』時羅睺阿修羅王即趣天眾雨諸刀戟，與天共戰。是時諸天見阿修羅雨諸刀戟，使龍雨火，疾走往趣，欲破羅睺阿修羅軍，天雨劍戟猶如金剛，交陣鬪戰，不可稱說。

「若閻浮提人順法修行、孝事父母，供養沙門及婆羅門，恭敬耆舊，天眾則勝，阿修羅軍退沒不如；若諸世人不順法教，天則退弱，阿修羅勝。如是法力、非法力故，天與阿修羅無等鬪戰。若阿修羅勝，天眾破壞，一切天眾互相告曰：『提婆，提婆！當念於法。以有法故，天眾得勝，以法因緣，天得增長，是故諸天當起信敬，思惟念法，復往趣彼阿修羅軍。』一切天眾以念法故，為法所護，光明威德皆悉增長，勝前百倍。時阿修羅見諸天眾光明威德，即生怯弱，告諸軍眾：『汝今何故生怯弱心？天之威德不與吾等，及其刀戟兵刃相撲，吾悉勝彼。汝今何故而生怯弱？』時諸軍眾聞阿修羅王安慰之音，氣力增長，是時羅睺阿修羅軍還向天眾。時諸天等，身得法力速疾馳奔，向阿修羅交陣大戰，時大力羅睺阿修羅王處其軍中，猶如第二須彌山王，天以法力即破羅睺阿修羅軍。諸救護中，法為第一，一切光明，法光第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若閻浮提人順法修行、孝事父母，供養沙門及婆羅門，恭敬耆舊，天眾則勝，阿修羅軍退沒不如；若諸世人不順法教，天則退弱，阿修羅勝。如是法力、非法力故，天與阿修羅無等鬪戰。若阿修羅勝，天眾破壞，一切天眾互相告曰：『提婆，提婆！當念於法。以有法故，天眾得勝，以法因緣，天得增長，是故諸天當起信敬，思惟念法，復往趣彼阿修羅軍。』一切天眾以念法故，為法所護，光明威德皆悉增長，勝前百倍。時阿修羅見諸天眾光明威德，即生怯弱，告諸軍眾：『汝今何故生怯弱心？天之威德不與吾等，及其刀戟兵刃相撲，吾悉勝彼。汝今何故而生怯弱？』時諸軍眾聞阿修羅王安慰之音，氣力增長，是時羅睺阿修羅軍還向天眾。時諸天等，身得法力速疾馳奔，向阿修羅交陣大戰，時大力羅睺阿修羅王處其軍中，猶如第二須彌山王，天以法力即破羅睺阿修羅軍。諸救護中，法為第一，一切光明，法光第一。

「時羅睺阿修羅見其軍眾破壞退散，皆悉怯弱，阿修羅王復安慰言：『汝等阿修羅勿怖，勿怖！何故丈夫怯如烏鳥，自於己舍？云有勇健、是大丈夫？汝等亦皆解知論法，無所畏懼，曾已具見無量軍眾破壞退散，汝今何故而生愁怖？』時諸阿修羅聞安慰已，心生歡喜，以憍慢故，即迴復返欲與天鬪。時羅睺阿修羅王以憍慢心，在其軍前，一切阿修羅依止羅睺，羅睺所護，以羅睺王為最第一。一切阿修羅皆往向彼四天王所，諸阿修羅以依羅睺阿修羅力得生氣力：『羅睺阿修羅王在我前行，此王之力尚能破彼釋迦天主，況四天王。』即復對敵，雨諸刀戟，又雨大石，猶如大山從空而下，欲壞天眾。時護世天見羅睺阿修羅王雨大石山，告諸天眾：『羅睺阿修羅王雨大石山，汝等當雨刀戟鉾矟，莫令天眾得大衰惱。』時護世天說是語已，及諸天眾直趣羅睺阿修羅王，共羅睺阿修羅合陣大戰，雨刀雨石從空而下，墮大海中令海涌沸，天雨刀劍，傷害海中無量百千眾生之類或死或怖，逃走畏避遍大海中，皆生泡沫。羅睺阿修羅與天共戰，餘天、阿修羅見是事已，皆作是念：『未曾有也。』天與阿修羅如是大戰，戰鬪不止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時羅睺阿修羅見其軍眾破壞退散，皆悉怯弱，阿修羅王復安慰言：『汝等阿修羅勿怖，勿怖！何故丈夫怯如烏鳥，自於己舍？云有勇健、是大丈夫？汝等亦皆解知論法，無所畏懼，曾已具見無量軍眾破壞退散，汝今何故而生愁怖？』時諸阿修羅聞安慰已，心生歡喜，以憍慢故，即迴復返欲與天鬪。時羅睺阿修羅王以憍慢心，在其軍前，一切阿修羅依止羅睺，羅睺所護，以羅睺王為最第一。一切阿修羅皆往向彼四天王所，諸阿修羅以依羅睺阿修羅力得生氣力：『羅睺阿修羅王在我前行，此王之力尚能破彼釋迦天主，況四天王。』即復對敵，雨諸刀戟，又雨大石，猶如大山從空而下，欲壞天眾。時護世天見羅睺阿修羅王雨大石山，告諸天眾：『羅睺阿修羅王雨大石山，汝等當雨刀戟鉾矟，莫令天眾得大衰惱。』時護世天說是語已，及諸天眾直趣羅睺阿修羅王，共羅睺阿修羅合陣大戰，雨刀雨石從空而下，墮大海中令海涌沸，天雨刀劍，傷害海中無量百千眾生之類或死或怖，逃走畏避遍大海中，皆生泡沫。羅睺阿修羅與天共戰，餘天、阿修羅見是事已，皆作是念：『未曾有也。』天與阿修羅如是大戰，戰鬪不止。

「若世間人修行順法，一切阿修羅多諸伎術刀矟矛劍，大力勇健心無所畏，雖有此術，即時破壞；若世間人不順正法，羅睺阿修羅王則勝天眾。是故法為第一、法為最勝，一切諸法非無因緣。若羅睺阿修羅王破壞失力，諸阿修羅皆悉愁悴，厭離鬪心，時羅睺阿修羅王見諸軍眾皆悉愁悴，生厭離心，而告之曰：『阿修羅！莫自愁悴令心劣弱。勿怖，勿怖！我若與汝至本宮城，不安樂住。莫作是意，欲還宮城。奮迅威武令增身力，迴詣戰場，莫歸本處。』時阿修羅聞是語已，復往趣彼四天王所，更共鬪戰，雨大石山，雷電注雨，黑雲𩅝𩅾列陣大鬪，見者毛竪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若世間人修行順法，一切阿修羅多諸伎術刀矟矛劍，大力勇健心無所畏，雖有此術，即時破壞；若世間人不順正法，羅睺阿修羅王則勝天眾。是故法為第一、法為最勝，一切諸法非無因緣。若羅睺阿修羅王破壞失力，諸阿修羅皆悉愁悴，厭離鬪心，時羅睺阿修羅王見諸軍眾皆悉愁悴，生厭離心，而告之曰：『阿修羅！莫自愁悴令心劣弱。勿怖，勿怖！我若與汝至本宮城，不安樂住。莫作是意，欲還宮城。奮迅威武令增身力，迴詣戰場，莫歸本處。』時阿修羅聞是語已，復往趣彼四天王所，更共鬪戰，雨大石山，雷電注雨，黑雲𩅝𩅾列陣大鬪，見者毛竪。

「天復得勝，破阿修羅軍，一切諸阿修羅作是思惟：『天有大力，我當歸彼第二住處星鬘城中阿修羅王，以求救護利益安樂，破諸天眾。彼城之中有阿修羅王名曰勇健，自性勇健，已曾百千與天共戰，乃至天主釋迦提婆彼亦能勝，如是阿修羅勝過一切。』思惟是已，皆共往詣勇健阿修羅所，說如是言：『阿修羅王！天眾大力，羅睺阿修羅王與之共鬪，不能令伏。今可疾往，以力利益，為作救護，佐助勝力，王若執仗，帝釋天王亦不能壞阿修羅軍，況餘天眾。王曾伏彼，於諸鬪戰阿修羅中得大名稱，速疾詣彼，馳奔急趣，手執兵戈奮動武器，與天共戰，破彼天眾。汝先已曾百千破彼金剛之手，於彼天中，汝以勝力奮威振武。』時阿修羅王聞是語已，即向花鬘阿修羅、毘摩質多鉢呵娑阿修羅所，作如是言：『天軍力勝，破壞羅睺阿修羅王及其軍眾，王今聽我與天共鬪，令我得勝。』時花鬘阿修羅王、毘摩質多羅阿修羅王鉢呵娑即告勇健阿修羅曰：『速去，速去！我為汝伴，能壞天眾。汝助羅睺阿修羅王，則能破壞一切天眾，況四天王。』時勇健阿修羅王聞是語已，即向羅睺阿修羅所，為助戰故。時諸阿修羅眾見勇健來，皆大歡喜，悉生勇力，手執武器刀鉾箭矟，直詣天眾，設諸鬪具，箭如雨墮。時天見此二阿修羅將大軍眾，各作是言：『此阿修羅如是數數，無有羞恥來惱天眾，以畜生故，我數破之，猶來不止。』作是說已，牢自莊嚴，奮迅勇力向阿修羅軍，欲共交戰。時勇健、羅睺阿修羅王見天眾已，作如是言：『天今下此，必共戰諍，我當與天列陣大戰。』時二阿修羅王籌量此已，速疾往詣四大王所，決意欲鬪，各望得勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天復得勝，破阿修羅軍，一切諸阿修羅作是思惟：『天有大力，我當歸彼第二住處星鬘城中阿修羅王，以求救護利益安樂，破諸天眾。彼城之中有阿修羅王名曰勇健，自性勇健，已曾百千與天共戰，乃至天主釋迦提婆彼亦能勝，如是阿修羅勝過一切。』思惟是已，皆共往詣勇健阿修羅所，說如是言：『阿修羅王！天眾大力，羅睺阿修羅王與之共鬪，不能令伏。今可疾往，以力利益，為作救護，佐助勝力，王若執仗，帝釋天王亦不能壞阿修羅軍，況餘天眾。王曾伏彼，於諸鬪戰阿修羅中得大名稱，速疾詣彼，馳奔急趣，手執兵戈奮動武器，與天共戰，破彼天眾。汝先已曾百千破彼金剛之手，於彼天中，汝以勝力奮威振武。』時阿修羅王聞是語已，即向花鬘阿修羅、毘摩質多鉢呵娑阿修羅所，作如是言：『天軍力勝，破壞羅睺阿修羅王及其軍眾，王今聽我與天共鬪，令我得勝。』時花鬘阿修羅王、毘摩質多羅阿修羅王鉢呵娑即告勇健阿修羅曰：『速去，速去！我為汝伴，能壞天眾。汝助羅睺阿修羅王，則能破壞一切天眾，況四天王。』時勇健阿修羅王聞是語已，即向羅睺阿修羅所，為助戰故。時諸阿修羅眾見勇健來，皆大歡喜，悉生勇力，手執武器刀鉾箭矟，直詣天眾，設諸鬪具，箭如雨墮。時天見此二阿修羅將大軍眾，各作是言：『此阿修羅如是數數，無有羞恥來惱天眾，以畜生故，我數破之，猶來不止。』作是說已，牢自莊嚴，奮迅勇力向阿修羅軍，欲共交戰。時勇健、羅睺阿修羅王見天眾已，作如是言：『天今下此，必共戰諍，我當與天列陣大戰。』時二阿修羅王籌量此已，速疾往詣四大王所，決意欲鬪，各望得勝。

「若日在天後，阿修羅軍日在其前，以日光明照其目故，不能加害，亦不能雨刀仗劍戟，不能以目正視諸天，各各相謂：『日光晃昱照我眼目。』是故不得與天鬪戰。是時羅睺阿修羅王即以一手障彼日光，是第三因緣。世人見已，以愚癡心咸作是言：今者日蝕，或言當豐、或說當儉，或言水災、或言旱災，或言王者吉凶災祥，或言眾人有疫無疫。如是無實，妄生分別，不如實知，隨愚癡說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若日在天後，阿修羅軍日在其前，以日光明照其目故，不能加害，亦不能雨刀仗劍戟，不能以目正視諸天，各各相謂：『日光晃昱照我眼目。』是故不得與天鬪戰。是時羅睺阿修羅王即以一手障彼日光，是第三因緣。世人見已，以愚癡心咸作是言：今者日蝕，或言當豐、或說當儉，或言水災、或言旱災，或言王者吉凶災祥，或言眾人有疫無疫。如是無實，妄生分別，不如實知，隨愚癡說。

「如是羅睺阿修羅王障蔽日光，而語勇健阿修羅言：『天今易見，天今易見！可以刀劍種種武器兵戈矛戟破彼諸天。』勇健阿修羅王在其前面速疾馳走，雨諸刀戟向諸天所。天眾見之，莊嚴種種鬪戰之具亦疾往趣。勇健阿修羅王雨眾武器刀劍矛矟向鬘持天眾，鬘持天眾見是事已，讚言：『善哉，善哉！阿修羅王！我諸天眾數數破汝，而汝無恥，不生厭心。我以法力，以行法故，以歸法故，以修法故、不離法故，是故我勝。汝多貪故，貪著他物望為己用，多行貪故，汝無法行。云何於此十善業道順法諸天，欲望破壞？黑闇不能覆障光明，明力勝故。』勇健阿修羅王聞是說已，告諸天曰：『何須多言！我見汝等神通威德，不能忍之，我等自依己力，破壞天眾，以見諸天威德勝故，不能忍之。』作是語已，直前往趣鬘持天所。時鬘持天見是事已，雨種種箭射阿修羅身，無空缺處，當於勇健阿修羅上雨眾刀劍。時鬘持天告阿修羅曰：『何故多貪？阿修羅！汝以惡業而自破壞，何用與天共相攻伐？非法不能破壞如法，我不為汝作諸衰惱，汝等何故數惱天眾？』雖作此說，然阿修羅猶復馳奔走趣天眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是羅睺阿修羅王障蔽日光，而語勇健阿修羅言：『天今易見，天今易見！可以刀劍種種武器兵戈矛戟破彼諸天。』勇健阿修羅王在其前面速疾馳走，雨諸刀戟向諸天所。天眾見之，莊嚴種種鬪戰之具亦疾往趣。勇健阿修羅王雨眾武器刀劍矛矟向鬘持天眾，鬘持天眾見是事已，讚言：『善哉，善哉！阿修羅王！我諸天眾數數破汝，而汝無恥，不生厭心。我以法力，以行法故，以歸法故，以修法故、不離法故，是故我勝。汝多貪故，貪著他物望為己用，多行貪故，汝無法行。云何於此十善業道順法諸天，欲望破壞？黑闇不能覆障光明，明力勝故。』勇健阿修羅王聞是說已，告諸天曰：『何須多言！我見汝等神通威德，不能忍之，我等自依己力，破壞天眾，以見諸天威德勝故，不能忍之。』作是語已，直前往趣鬘持天所。時鬘持天見是事已，雨種種箭射阿修羅身，無空缺處，當於勇健阿修羅上雨眾刀劍。時鬘持天告阿修羅曰：『何故多貪？阿修羅！汝以惡業而自破壞，何用與天共相攻伐？非法不能破壞如法，我不為汝作諸衰惱，汝等何故數惱天眾？』雖作此說，然阿修羅猶復馳奔走趣天眾。

「時鬘持天告婆修吉、德叉迦等諸龍王曰：『今此勇健阿修羅王以憍慢故，自恃己力，猶不調伏。汝今可於阿修羅上降澍大火，令彼失力破壞還退。』時婆修吉聞是語已，即於空中雨大猛火，燒鉢摩梯諸惡龍等，復疾走趣勇健阿修羅上，放大熾電、霹靂猛火雨阿修羅軍。時阿修羅王被龍火已，生大瞋恚，手擎大石廣八百里，擲鬘持天。時迦留天見是事已，即雨大火燒滅此山。是時勇健阿修羅王見山被燒，即失威力，告諸天曰：『此山已燃，我當更以大山擲汝身上。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時鬘持天告婆修吉、德叉迦等諸龍王曰：『今此勇健阿修羅王以憍慢故，自恃己力，猶不調伏。汝今可於阿修羅上降澍大火，令彼失力破壞還退。』時婆修吉聞是語已，即於空中雨大猛火，燒鉢摩梯諸惡龍等，復疾走趣勇健阿修羅上，放大熾電、霹靂猛火雨阿修羅軍。時阿修羅王被龍火已，生大瞋恚，手擎大石廣八百里，擲鬘持天。時迦留天見是事已，即雨大火燒滅此山。是時勇健阿修羅王見山被燒，即失威力，告諸天曰：『此山已燃，我當更以大山擲汝身上。』

「爾時，勇健阿修羅王手擎大山，復欲擲天。時諸天眾告阿修羅言：『汝既無法，而作非法，不能壞我。我住正法，汝住非法。』諸天如是毀呰阿修羅王。是時羅睺阿修羅王聞是語已，將諸軍眾疾走向天。天眾見已，皆亦馳赴，欲與阿修羅交陣大戰，以諸兵刃種種刀戟戈矛箭矟互相攻伐。天說法已，誠心憶念，歸命三寶，直趣阿修羅軍。天眾既至，阿修羅軍皆悉退散為百千分，欲向海下。非法惡龍鉢摩梯等，語阿修羅言：『勿怖，勿怖！汝今捨我，欲何所至？德叉迦、婆修吉諸龍王等，我能遮之，汝當獨與諸天共鬪，破諸天眾。汝若畏者，汝本何故自出宮城，來至於此？汝不自審力之強弱，何故乃與諸天作怨？若汝捨怨，還本宮城，我等龍眾為何所趣？德叉迦、婆修吉是吾怨家，我何所趣？』時阿修羅聞是語已，復還天所，與天共鬪。「時諸惡龍不能遮彼如法龍眾，阿修羅軍尋復退散，還歸海下，入本宮城。時阿修羅見其軍眾如是破已，遣阿修羅向第三地花鬘阿修羅所白言：『大王！速起，速起！天眾力勝，破壞一切阿修羅軍分散四趣，逃避迸走。大王久已與天共戰，得大名稱，今亦如是，當起厲意破諸天眾。王若去者，帝釋天王不得為敵，況餘天眾。』是時花鬘阿修羅王聞是語已，思惟籌量，即與無量億阿修羅眾而自圍遶，以種種器仗刀戟鉾矟牢自莊嚴，往詣戰場，大聲震吼聲滿十方。時羅睺阿修羅王見是事已，語勇健阿修羅言：『花鬘阿修羅王今來向此，益我威力，破諸天眾。汝今可迴，汝今可迴！花鬘阿修羅來，我今大力。』軍眾聞已，還詣戰場，欲與天鬪。時四大天王語阿修羅言：『汝畜生法，天數破汝，而復還迴。汝愚癡心，自失軍眾。』說是語已，向阿修羅眾速疾馳走，花鬘阿修羅見諸天來，告其軍眾：『汝等阿修羅勿怖勿畏，與天共戰。何故聚住？破彼天眾，莫生怯弱，以有我故，汝何所畏？獨我一身，能壞諸天，何況勇健阿修羅王為我朋侶，師子兒羅睺阿修羅王為我同伴。汝等鬪戰莫生怖畏，莫生怖畏！增長威力，破彼諸天，令阿修羅增長得勝，奮怒大力與之共戰。』時花鬘阿修羅如是勅已，即與諸阿修羅往詣。鬘持天、常恣意天、迦留足天、三箜篌天所住之處，毘琉璃地周遍嚴飾，心生喜悅而作是說：『我等不須三十三天帝釋天王，能數數壞阿修羅軍，以法力故，以法為伴。』時阿修羅處在大海，遍於海上，欲與天鬪，集在大海。是時諸天見阿修羅大眾集已，各共議曰：『一切第三地花鬘阿修羅，宿大力者，今皆來集。』說是語已，阿修羅眾皆至其所。時天見已，即告阿修羅曰：『虛來至此，望壞天眾。我有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，勇健阿修羅王手擎大山，復欲擲天。時諸天眾告阿修羅言：『汝既無法，而作非法，不能壞我。我住正法，汝住非法。』諸天如是毀呰阿修羅王。是時羅睺阿修羅王聞是語已，將諸軍眾疾走向天。天眾見已，皆亦馳赴，欲與阿修羅交陣大戰，以諸兵刃種種刀戟戈矛箭矟互相攻伐。天說法已，誠心憶念，歸命三寶，直趣阿修羅軍。天眾既至，阿修羅軍皆悉退散為百千分，欲向海下。非法惡龍鉢摩梯等，語阿修羅言：『勿怖，勿怖！汝今捨我，欲何所至？德叉迦、婆修吉諸龍王等，我能遮之，汝當獨與諸天共鬪，破諸天眾。汝若畏者，汝本何故自出宮城，來至於此？汝不自審力之強弱，何故乃與諸天作怨？若汝捨怨，還本宮城，我等龍眾為何所趣？德叉迦、婆修吉是吾怨家，我何所趣？』時阿修羅聞是語已，復還天所，與天共鬪。「時諸惡龍不能遮彼如法龍眾，阿修羅軍尋復退散，還歸海下，入本宮城。時阿修羅見其軍眾如是破已，遣阿修羅向第三地花鬘阿修羅所白言：『大王！速起，速起！天眾力勝，破壞一切阿修羅軍分散四趣，逃避迸走。大王久已與天共戰，得大名稱，今亦如是，當起厲意破諸天眾。王若去者，帝釋天王不得為敵，況餘天眾。』是時花鬘阿修羅王聞是語已，思惟籌量，即與無量億阿修羅眾而自圍遶，以種種器仗刀戟鉾矟牢自莊嚴，往詣戰場，大聲震吼聲滿十方。時羅睺阿修羅王見是事已，語勇健阿修羅言：『花鬘阿修羅王今來向此，益我威力，破諸天眾。汝今可迴，汝今可迴！花鬘阿修羅來，我今大力。』軍眾聞已，還詣戰場，欲與天鬪。時四大天王語阿修羅言：『汝畜生法，天數破汝，而復還迴。汝愚癡心，自失軍眾。』說是語已，向阿修羅眾速疾馳走，花鬘阿修羅見諸天來，告其軍眾：『汝等阿修羅勿怖勿畏，與天共戰。何故聚住？破彼天眾，莫生怯弱，以有我故，汝何所畏？獨我一身，能壞諸天，何況勇健阿修羅王為我朋侶，師子兒羅睺阿修羅王為我同伴。汝等鬪戰莫生怖畏，莫生怖畏！增長威力，破彼諸天，令阿修羅增長得勝，奮怒大力與之共戰。』時花鬘阿修羅如是勅已，即與諸阿修羅往詣。鬘持天、常恣意天、迦留足天、三箜篌天所住之處，毘琉璃地周遍嚴飾，心生喜悅而作是說：『我等不須三十三天帝釋天王，能數數壞阿修羅軍，以法力故，以法為伴。』時阿修羅處在大海，遍於海上，欲與天鬪，集在大海。是時諸天見阿修羅大眾集已，各共議曰：『一切第三地花鬘阿修羅，宿大力者，今皆來集。』說是語已，阿修羅眾皆至其所。時天見已，即告阿修羅曰：『虛來至此，望壞天眾。我有

大力，何以故？閻浮提人隨順法行、孝養父母，供養沙門、婆羅門，喜樂善法、修行善法，命終生天。是故我今勝於汝等，有大力勢，第一無比。我等如法、順法修行，不惱汝等，汝行非法惱亂我等。』時阿修羅聞是語已，不受天語，即與天鬪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大力，何以故？閻浮提人隨順法行、孝養父母，供養沙門、婆羅門，喜樂善法、修行善法，命終生天。是故我今勝於汝等，有大力勢，第一無比。我等如法、順法修行，不惱汝等，汝行非法惱亂我等。』時阿修羅聞是語已，不受天語，即與天鬪。

「時諸天等，從其所住滿虛空中，從空而下，欲破阿修羅軍。兩軍交戰聲震大海，魚鼈黿鼉、摩竭大魚、那迦錯魚心皆大怖，散為百分或百千分。天等大鬪，雨諸器仗矛矟刀戟，天與阿修羅如是大戰。時花鬘阿修羅王告諸天曰：『前軍鬪戰，我時未至，令汝破之。我今至此，當摧汝眾，獨我一身能伏帝釋，何況汝等四天王眾，是故我能破汝天眾。』說是語已，即向鬘持天。時迦留天見其來已，即向花鬘阿修羅所。時阿修羅欲破其軍，於大海邊拔取大石，方四百里或三百里，或二百里，或一百里，或一由旬大火熾燃，欲以此山擲迦留天。時天見之，即歸三寶，思惟念法，以箭射之碎如沙末墮大海中。時阿修羅見事無功，即取大戟與迦留天對敵共戰。天既見已，於虛空中雨金剛雹碎其刀戟，阿修羅軍皆悉散壞。時勇健阿修羅王復走往趣常恣意天，欲共鬪戰，取大圍山名波利佉，廣五百由旬，告諸天曰：『我今破汝一切諸天，令汝天眾至閻羅王所。』說是語已，直向常恣意天。時護世天見是事已，接取圍山，以打阿修羅胸，即時破壞，走入海下，還本住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時諸天等，從其所住滿虛空中，從空而下，欲破阿修羅軍。兩軍交戰聲震大海，魚鼈黿鼉、摩竭大魚、那迦錯魚心皆大怖，散為百分或百千分。天等大鬪，雨諸器仗矛矟刀戟，天與阿修羅如是大戰。時花鬘阿修羅王告諸天曰：『前軍鬪戰，我時未至，令汝破之。我今至此，當摧汝眾，獨我一身能伏帝釋，何況汝等四天王眾，是故我能破汝天眾。』說是語已，即向鬘持天。時迦留天見其來已，即向花鬘阿修羅所。時阿修羅欲破其軍，於大海邊拔取大石，方四百里或三百里，或二百里，或一百里，或一由旬大火熾燃，欲以此山擲迦留天。時天見之，即歸三寶，思惟念法，以箭射之碎如沙末墮大海中。時阿修羅見事無功，即取大戟與迦留天對敵共戰。天既見已，於虛空中雨金剛雹碎其刀戟，阿修羅軍皆悉散壞。時勇健阿修羅王復走往趣常恣意天，欲共鬪戰，取大圍山名波利佉，廣五百由旬，告諸天曰：『我今破汝一切諸天，令汝天眾至閻羅王所。』說是語已，直向常恣意天。時護世天見是事已，接取圍山，以打阿修羅胸，即時破壞，走入海下，還本住處。

「時諸軍眾見阿修羅退，陀摩睺阿修羅軍皆亦散走，困乏垂死，還入本處。時羅睺阿修羅及其軍眾，復疾往趣三箜篌天，自以己力欲與鬪戰。諸天見已，於羅睺阿修羅上雨大猛火燒阿修羅軍，阿修羅王及其軍眾退走散壞，還歸海下。是時諸天見阿修羅軍皆悉退散，心大歡喜。阿修羅王憂慼愁惱，丈夫之力皆悉散壞，還走水下，從門而入，欲求救護、求歸依處。時諸天眾知阿修羅悉入水下，還本山頂，住毘琉璃山，恐阿修羅復來至此。何以故？『毘摩質多羅阿修羅王鉢呵娑，於阿修羅中最為大力，第一最勝，能救一切諸阿修羅，猶未來此。彼若破壞，一切阿修羅皆悉破壞。』說是語已，皆大歡喜，氣力增長，皆共遙視阿修羅軍，決意欲戰。時婆修吉、德叉迦法行龍王，破鉢摩梯等，被傷殘餘還入戲樂城，望鉢呵娑阿修羅王破壞諸天，救護我等，若不能壞，天還得勝，天眾增長。如是阿修羅伴惡龍王鉢摩梯等，愁毒苦惱，住本城中。阿修羅軍亦復如是，愁憂苦惱，住於本處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時諸軍眾見阿修羅退，陀摩睺阿修羅軍皆亦散走，困乏垂死，還入本處。時羅睺阿修羅及其軍眾，復疾往趣三箜篌天，自以己力欲與鬪戰。諸天見已，於羅睺阿修羅上雨大猛火燒阿修羅軍，阿修羅王及其軍眾退走散壞，還歸海下。是時諸天見阿修羅軍皆悉退散，心大歡喜。阿修羅王憂慼愁惱，丈夫之力皆悉散壞，還走水下，從門而入，欲求救護、求歸依處。時諸天眾知阿修羅悉入水下，還本山頂，住毘琉璃山，恐阿修羅復來至此。何以故？『毘摩質多羅阿修羅王鉢呵娑，於阿修羅中最為大力，第一最勝，能救一切諸阿修羅，猶未來此。彼若破壞，一切阿修羅皆悉破壞。』說是語已，皆大歡喜，氣力增長，皆共遙視阿修羅軍，決意欲戰。時婆修吉、德叉迦法行龍王，破鉢摩梯等，被傷殘餘還入戲樂城，望鉢呵娑阿修羅王破壞諸天，救護我等，若不能壞，天還得勝，天眾增長。如是阿修羅伴惡龍王鉢摩梯等，愁毒苦惱，住本城中。阿修羅軍亦復如是，愁憂苦惱，住於本處。