正法念處經卷第十五元魏婆羅門瞿曇般若流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法念處經卷第十五元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品之十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地獄品之十一

「又彼比丘知業果報，復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知：復有異處名黑肚處，是彼地獄第六別處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：若何等人取佛財物而自食用，不還不償，不信彼業而復更取、復教他取，為作住持；或施佛已，復還攝取；或他與物令使施佛，而自食用。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄生黑肚處受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活、黑繩等七大地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受百倍更重。復有勝者，所謂：彼處飢渴燒身，自食其身，食已復生，食已復生。如是無量百千億歲，食已復生，生已增長。兩重受苦飢渴苦惱，於彼惡業所受苦惱百倍更重，自作苦惱還自押身。彼人如是自食身肉，處處馳走，既如是走，有黑肚蛇如黑雲色，執彼罪人，從足甲等稍稍漸齧，合骨而食，食已復生；生已復食，食已復生。如是久時，以惡業故，如是被食，以彼罪人食用佛物；諸福田中，佛福田勝，損佛物故如是受苦。既得脫已，入焰鐵地，佉陀羅炭火炎相似，入彼地中一由旬量，彼人入火，無量百千億歲煮燒，復更增長，如是極煮。若得脫已，望救望歸，彼處復有閻魔羅人以焰鐵鉗，鉗取其身置鐵鑊中，煮之極熟如大小豆，燒煮轉捩，若浮若沈，受堅鞕苦、第一惡苦，如是苦惱不可譬喻。一切三界因果相似，彼人所受地獄苦中，百分千分、歌羅分中不及其一。如是苦惱百千勢力，第一苦惱大海所漂，自業果證。乃至作集惡不善業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，於彼黑肚地獄之處爾乃得脫。既得脫已，千二百世生於食屎餓鬼之中。若得脫已，於七百世生於食吐畜生之中。既得脫已，難得人身，如龜遇孔。若生人中同業之處，作食屎等邪見外道。是彼惡業餘殘果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼比丘知業果報，復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知：復有異處名黑肚處，是彼地獄第六別處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：若何等人取佛財物而自食用，不還不償，不信彼業而復更取、復教他取，為作住持；或施佛已，復還攝取；或他與物令使施佛，而自食用。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄生黑肚處受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活、黑繩等七大地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受百倍更重。復有勝者，所謂：彼處飢渴燒身，自食其身，食已復生，食已復生。如是無量百千億歲，食已復生，生已增長。兩重受苦飢渴苦惱，於彼惡業所受苦惱百倍更重，自作苦惱還自押身。彼人如是自食身肉，處處馳走，既如是走，有黑肚蛇如黑雲色，執彼罪人，從足甲等稍稍漸齧，合骨而食，食已復生；生已復食，食已復生。如是久時，以惡業故，如是被食，以彼罪人食用佛物；諸福田中，佛福田勝，損佛物故如是受苦。既得脫已，入焰鐵地，佉陀羅炭火炎相似，入彼地中一由旬量，彼人入火，無量百千億歲煮燒，復更增長，如是極煮。若得脫已，望救望歸，彼處復有閻魔羅人以焰鐵鉗，鉗取其身置鐵鑊中，煮之極熟如大小豆，燒煮轉捩，若浮若沈，受堅鞕苦、第一惡苦，如是苦惱不可譬喻。一切三界因果相似，彼人所受地獄苦中，百分千分、歌羅分中不及其一。如是苦惱百千勢力，第一苦惱大海所漂，自業果證。乃至作集惡不善業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，於彼黑肚地獄之處爾乃得脫。既得脫已，千二百世生於食屎餓鬼之中。若得脫已，於七百世生於食吐畜生之中。既得脫已，難得人身，如龜遇孔。若生人中同業之處，作食屎等邪見外道。是彼惡業餘殘果報。

「又彼比丘知業果報，復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知：復有異處名身洋處，是彼地獄第七別處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：有人行惡，取法財物，而自食用，作而復集，業業普遍，作業究竟，復教他作。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄生身洋處受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活、黑繩等七大地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受百倍更重。復有勝者，所謂：彼處有二鐵樹皆悉焰燃，惡業風吹迭互相合，彼地獄人在二樹中，極勢相觸如多羅葉，機關壓拶身體消洋，又復更生，生已復拶。兩樹直來，兩邊拶身受大苦惱，如是蹉捩消洋墮地。彼有鐵鳥，金剛惡嘴，在彼樹上啄罪人頭，啄已上樹，數數如是，罪人頭破，啄眼而食，罪人唱喚悲啼號哭，復食其眼，破其頭已，而飲其腦；既飲腦已，次劈其心；既劈心已，而飲肉血；彼既飲已，次食其腸；既食腸已，次食其胃；既食胃已，次食熟藏；食熟藏已，次食其髖；既食髖已，次食其髀；既食髀已，次食其脛；既食脛已，次食足趺；食足趺已，次食足指。彼人如是受堅鞕苦，於長久時年歲無數，百年中數亦不可盡，無少相似，今說少分，如大海中取一掬水置於異處，如是所說，唯說一分。彼惡業人如是長時受堅鞕苦，如是乃至作集惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。既得脫已，於一千世生於食唾餓鬼之中，有命而已，第一飢渴苦惱燒身。彼處若脫，生畜生中而作大魚，在大海中醎水之處，常在大海水中而住，謂那迦羅，若摩伽羅，若作大龜，常患飢渴，醎水中行經一千世。既脫彼處，於過去世有人業熟，若生人中同業之處，所在國土二王中間疆界之處，彼二國王常共鬪諍。彼人財物聚集得已，為他所取，王罰而取；既奪取已，獄中守掌，飢渴燒身，從他得食，受極苦惱。是彼惡業餘殘果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼比丘知業果報，復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知：復有異處名身洋處，是彼地獄第七別處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：有人行惡，取法財物，而自食用，作而復集，業業普遍，作業究竟，復教他作。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄生身洋處受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活、黑繩等七大地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受百倍更重。復有勝者，所謂：彼處有二鐵樹皆悉焰燃，惡業風吹迭互相合，彼地獄人在二樹中，極勢相觸如多羅葉，機關壓拶身體消洋，又復更生，生已復拶。兩樹直來，兩邊拶身受大苦惱，如是蹉捩消洋墮地。彼有鐵鳥，金剛惡嘴，在彼樹上啄罪人頭，啄已上樹，數數如是，罪人頭破，啄眼而食，罪人唱喚悲啼號哭，復食其眼，破其頭已，而飲其腦；既飲腦已，次劈其心；既劈心已，而飲肉血；彼既飲已，次食其腸；既食腸已，次食其胃；既食胃已，次食熟藏；食熟藏已，次食其髖；既食髖已，次食其髀；既食髀已，次食其脛；既食脛已，次食足趺；食足趺已，次食足指。彼人如是受堅鞕苦，於長久時年歲無數，百年中數亦不可盡，無少相似，今說少分，如大海中取一掬水置於異處，如是所說，唯說一分。彼惡業人如是長時受堅鞕苦，如是乃至作集惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。既得脫已，於一千世生於食唾餓鬼之中，有命而已，第一飢渴苦惱燒身。彼處若脫，生畜生中而作大魚，在大海中醎水之處，常在大海水中而住，謂那迦羅，若摩伽羅，若作大龜，常患飢渴，醎水中行經一千世。既脫彼處，於過去世有人業熟，若生人中同業之處，所在國土二王中間疆界之處，彼二國王常共鬪諍。彼人財物聚集得已，為他所取，王罰而取；既奪取已，獄中守掌，飢渴燒身，從他得食，受極苦惱。是彼惡業餘殘果報。

「又彼比丘知業果報，復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知：復有異處名夢見畏，是彼地獄第八別處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：若何等人於多比丘眾聚和合欲食之食，取而食之，令彼眾僧不得飲食，身受飢苦，不得念善、不得坐禪、心不寂靜。彼惡業人取僧現食，取已不懺、心不生悔，復於僧食憙樂欲取，復教他人，心生隨喜，業業普遍，作業究竟。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄夢見畏處受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活、黑繩等七大地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受百倍更重。復有勝者：一切眾生不知其名，彼大苦惱皆悉堅鞕，甚切難忍，所受苦惱自業所起，今說少分如海一渧，如人夢中所見不實，此地獄中所見如夢。見有惡人甚可怖畏，彼人手執種種器仗，若枷若杵，取地獄人、惡業行人置在鐵地，坐鐵凾中，以熱鐵杵，搗築其身并骨碎散，如蠟蜜塊，又復更生，生已棒打破壞碎散，是彼惡業作集勢力，受彼果報。若脫彼凾所受苦惱，復入鐵林，自業道行入彼鐵林，一切身分分分析裂，劈割令散，墮鐵床上，彼惡業人一切身分皆悉破壞。若脫彼處，望救望歸，處處馳走，復雨鐵刀劈割其身，一切筋脈斷絕破壞，唯有骨網，無有少肉可停蠅處，皮骨筋連，唯是骨網。更復雨鐵劈裂破碎，悲苦唱喚啼哭而走，處處馳走而不得脫。自惡業起、不善業起，乃至作集不善惡業未盡未壞，極急燒煮一切身熟破滅壞爛，不善業故長遠時受，不得解脫；若彼惡業一切受盡，爾乃得脫。既得脫已，於一千世生食瘡汁餓鬼之中。若脫彼處，於五百世生畜生中，常有石墮壓拶之處，身如葦等，受大苦惱，因此致死。彼處得脫，若生人中同業之處，常貧常病，為他所使，曠野嶮岸饒沙之處、草稀之處、無草之處、無水之處、離澤之處、常怖畏處、惡國土生。是彼惡業餘殘果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼比丘知業果報，復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知：復有異處名夢見畏，是彼地獄第八別處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：若何等人於多比丘眾聚和合欲食之食，取而食之，令彼眾僧不得飲食，身受飢苦，不得念善、不得坐禪、心不寂靜。彼惡業人取僧現食，取已不懺、心不生悔，復於僧食憙樂欲取，復教他人，心生隨喜，業業普遍，作業究竟。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄夢見畏處受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活、黑繩等七大地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受百倍更重。復有勝者：一切眾生不知其名，彼大苦惱皆悉堅鞕，甚切難忍，所受苦惱自業所起，今說少分如海一渧，如人夢中所見不實，此地獄中所見如夢。見有惡人甚可怖畏，彼人手執種種器仗，若枷若杵，取地獄人、惡業行人置在鐵地，坐鐵凾中，以熱鐵杵，搗築其身并骨碎散，如蠟蜜塊，又復更生，生已棒打破壞碎散，是彼惡業作集勢力，受彼果報。若脫彼凾所受苦惱，復入鐵林，自業道行入彼鐵林，一切身分分分析裂，劈割令散，墮鐵床上，彼惡業人一切身分皆悉破壞。若脫彼處，望救望歸，處處馳走，復雨鐵刀劈割其身，一切筋脈斷絕破壞，唯有骨網，無有少肉可停蠅處，皮骨筋連，唯是骨網。更復雨鐵劈裂破碎，悲苦唱喚啼哭而走，處處馳走而不得脫。自惡業起、不善業起，乃至作集不善惡業未盡未壞，極急燒煮一切身熟破滅壞爛，不善業故長遠時受，不得解脫；若彼惡業一切受盡，爾乃得脫。既得脫已，於一千世生食瘡汁餓鬼之中。若脫彼處，於五百世生畜生中，常有石墮壓拶之處，身如葦等，受大苦惱，因此致死。彼處得脫，若生人中同業之處，常貧常病，為他所使，曠野嶮岸饒沙之處、草稀之處、無草之處、無水之處、離澤之處、常怖畏處、惡國土生。是彼惡業餘殘果報。

「又彼比丘知業果報，復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知：復有異處名曰身洋受苦惱處，是彼地獄第九別處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：有檀越家，常有好心正信成就，恒於病人、於出家人為差病故與其財物。如此財物，隨何病人令得病差。而有惡人、貝聲行人，內心不善，離善知識遠無漏道，被服袈裟而是大賊，食彼供養病人財物，用已不懺、心不生悔、不還不償，復教他人令往隨喜，而復貪取。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄生在身洋受苦惱處，受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活、黑繩等七大地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受百倍更重。復有勝者：彼地獄處一由旬量熱沸鐵樹，彼樹焰燃，惡業所作。彼地獄處有熱焰石，金剛相似，觸甚堅鞕，百倍焰燒。如是火樹熾然極高，樹根下處彼地獄生，四百四病增長苦惱，獨而無伴，頭面在下，脚足在上。彼樹炎熱勢力熾盛，形地獄火，則如氷冷。彼樹根汁，一種苦壓遍罪人身無毛頭許。彼病苦重於火百倍，樹壓苦惱復過於是，時節久遠，年歲無數受如是苦。彼處復有閻魔羅人手執鐵刀，脈脈遍割。彼地獄處受五種苦，謂樹、火、鐵、飢渴、病苦，於長久時年歲無數，聞者毛起百那由他，此說少分堅鞕苦惱、惡味苦惱。乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。既得脫已，於七百世生食火烟餓鬼之中，飢渴燒身，如燒林屋。彼處得脫，於五百世生畜生中，作被燒龍，常雨熱沙墮其身上而被燒煮。於畜生中既得脫已，若生人中同業之處，住叢林中常負塼等，盡生極苦，不曾一飽、不得美食，唯聞好食美味之名，為奴他使，貧病凡賤。是彼惡業餘殘果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼比丘知業果報，復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知：復有異處名曰身洋受苦惱處，是彼地獄第九別處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：有檀越家，常有好心正信成就，恒於病人、於出家人為差病故與其財物。如此財物，隨何病人令得病差。而有惡人、貝聲行人，內心不善，離善知識遠無漏道，被服袈裟而是大賊，食彼供養病人財物，用已不懺、心不生悔、不還不償，復教他人令往隨喜，而復貪取。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄生在身洋受苦惱處，受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活、黑繩等七大地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受百倍更重。復有勝者：彼地獄處一由旬量熱沸鐵樹，彼樹焰燃，惡業所作。彼地獄處有熱焰石，金剛相似，觸甚堅鞕，百倍焰燒。如是火樹熾然極高，樹根下處彼地獄生，四百四病增長苦惱，獨而無伴，頭面在下，脚足在上。彼樹炎熱勢力熾盛，形地獄火，則如氷冷。彼樹根汁，一種苦壓遍罪人身無毛頭許。彼病苦重於火百倍，樹壓苦惱復過於是，時節久遠，年歲無數受如是苦。彼處復有閻魔羅人手執鐵刀，脈脈遍割。彼地獄處受五種苦，謂樹、火、鐵、飢渴、病苦，於長久時年歲無數，聞者毛起百那由他，此說少分堅鞕苦惱、惡味苦惱。乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。既得脫已，於七百世生食火烟餓鬼之中，飢渴燒身，如燒林屋。彼處得脫，於五百世生畜生中，作被燒龍，常雨熱沙墮其身上而被燒煮。於畜生中既得脫已，若生人中同業之處，住叢林中常負塼等，盡生極苦，不曾一飽、不得美食，唯聞好食美味之名，為奴他使，貧病凡賤。是彼惡業餘殘果報。

「又彼比丘知業果報，復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知：復有異處名兩山聚，是彼地獄第十別處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：有人行惡，於辟支佛飢欲噉食，而便偷取。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄兩山聚處受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活、黑繩等七大地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受百倍更重。復有勝者，所謂：彼處多有鐵棒鐵戟、鐵鑊鐵凾苦惱，上兩鐵山，與種種苦。彼處多雨勝勝山聚，從上而墮一由旬量唯兩山聚。打彼罪人，身體散壞猶如沙摶，散已復生；生已復散，散已復生。有十一焰周遍燒身，火燒身已，次復破眼，破已復生。閻魔羅人復割其舌，割已復生，復割其鼻，熱白鑞汁置其割處。復割其耳，熱赤銅汁置耳令滿，以熱鐵鉢盛熱沸灰，以灑其耳，復以利刀割而復削。四百四病常具足有。火焰普遍合為一焰，受極熱苦。彼地獄處於長久時，無有年數，乃至作集不善惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。既得脫已，於五百世，生蠅虫等遍覆其身，常所唼食，身有瘡孔，孔有惡虫噉食其身，在屏中住，常食糞屎餓鬼之中。若脫彼處，於七百世生畜生中曠野惡處，常受鹿身，飢渴燒煮。既得脫已，若生人中同業之處，身常負重，被打身壞，晝夜不安，手足皆破口常乾燥，身體色惡，衣裳破壞，是彼惡業餘殘果報。雖生人中，於五百世非是正人，與鬼相似，身常苦惱晝夜不安。是彼惡業餘殘果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼比丘知業果報，復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知：復有異處名兩山聚，是彼地獄第十別處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：有人行惡，於辟支佛飢欲噉食，而便偷取。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄兩山聚處受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活、黑繩等七大地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受百倍更重。復有勝者，所謂：彼處多有鐵棒鐵戟、鐵鑊鐵凾苦惱，上兩鐵山，與種種苦。彼處多雨勝勝山聚，從上而墮一由旬量唯兩山聚。打彼罪人，身體散壞猶如沙摶，散已復生；生已復散，散已復生。有十一焰周遍燒身，火燒身已，次復破眼，破已復生。閻魔羅人復割其舌，割已復生，復割其鼻，熱白鑞汁置其割處。復割其耳，熱赤銅汁置耳令滿，以熱鐵鉢盛熱沸灰，以灑其耳，復以利刀割而復削。四百四病常具足有。火焰普遍合為一焰，受極熱苦。彼地獄處於長久時，無有年數，乃至作集不善惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。既得脫已，於五百世，生蠅虫等遍覆其身，常所唼食，身有瘡孔，孔有惡虫噉食其身，在屏中住，常食糞屎餓鬼之中。若脫彼處，於七百世生畜生中曠野惡處，常受鹿身，飢渴燒煮。既得脫已，若生人中同業之處，身常負重，被打身壞，晝夜不安，手足皆破口常乾燥，身體色惡，衣裳破壞，是彼惡業餘殘果報。雖生人中，於五百世非是正人，與鬼相似，身常苦惱晝夜不安。是彼惡業餘殘果報。

「又彼比丘知業果報，復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知：復有異處，彼處名為閻婆叵度，是彼地獄第十一處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：有人野處於河澤中，取濟活命，彼河澤處是第一業，一切田地穀等食具皆從彼得，以存性命。有惡心人斷截彼河，河既斷已，彼處國土一切皆失，鳥鹿亦死，況復人類，城邑聚落一切沙門、婆羅門等皆悉渴死。彼河斷故，國土人民一切死盡。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄閻婆叵度別異處生，受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活、黑繩等七大地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受百倍更重。復有勝者，所謂：彼處七百由旬如大曠野，嶮岸高山大火焰燃，多有鐵樹。彼地獄人顛倒見故，見有河池樹林具足，彼患飢渴第一惡火燒其身已，唱喚號哭走向彼池，作如是意：『我到彼處飲彼池水。』既到彼池，有熱沸灰滿河池中。於彼池所，閻魔羅人手執鐵刀，執彼罪人以刀削割，受二苦惱：一、刀割苦；二、飢渴苦。彼人如是在曠野處刀破其身，受大苦惱於長久時。若脫彼處，以飢渴故處處馳走，飢渴燒身處處馳走，見有冷河，疾走往趣。彼人既走，池中有鳥身大如象，名曰閻婆，嘴利生焰，執地獄人上舉在空，舉已遊行，彼地獄人即失憶念，然後放之，如石墮地。彼中地處，焰堅惡觸，罪人墮地，碎為百分，復更和合；合已復散，散已復合。鳥復更取，如前所說，與彼苦惱。彼地獄人復有惡病，如前所說。如是無量百千億歲，受如是種惡鳥苦惱。若脫彼處，而復更為閻魔羅人之所執持，置在熱沸赤銅旋河。既置彼處，身皆消洋如水沫消，又復更生，彼惡業人惡業行故，長久遠時如是燒煮無有年數。破國土人，若得脫已，飢渴燒身處處馳走，自惡業故，所行之處鐵鉤滿道，其刃極利割破其足，自從足下次第至髀一切破裂；足破裂已，其身焰燃受極苦惱，唱聲啼哭，心生悔惱呻號叫喚，一切身分皆悉燒燃，燒已復起，起已復去，彼人如是心亂不正。彼處復有焰齒狗來，遍齧罪人，一切身分皆令破壞，皮肉脂髓皆悉噉食，復飲其汁。彼破國土惡業行人，自業如是，於長久時受大苦惱，乃至作集惡不善業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。既得脫已，於五百世生餓鬼中，極受苦惱。若脫彼處，於五百世生畜生中，作賒羅婆生生之世，入火被燒，或為蛇食、或為火燒、或為風殺。彼處既脫，若生人中同業之處，無戒時生，一切人中最為凡鄙。是彼惡業餘殘果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼比丘知業果報，復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知：復有異處，彼處名為閻婆叵度，是彼地獄第十一處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：有人野處於河澤中，取濟活命，彼河澤處是第一業，一切田地穀等食具皆從彼得，以存性命。有惡心人斷截彼河，河既斷已，彼處國土一切皆失，鳥鹿亦死，況復人類，城邑聚落一切沙門、婆羅門等皆悉渴死。彼河斷故，國土人民一切死盡。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄閻婆叵度別異處生，受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活、黑繩等七大地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受百倍更重。復有勝者，所謂：彼處七百由旬如大曠野，嶮岸高山大火焰燃，多有鐵樹。彼地獄人顛倒見故，見有河池樹林具足，彼患飢渴第一惡火燒其身已，唱喚號哭走向彼池，作如是意：『我到彼處飲彼池水。』既到彼池，有熱沸灰滿河池中。於彼池所，閻魔羅人手執鐵刀，執彼罪人以刀削割，受二苦惱：一、刀割苦；二、飢渴苦。彼人如是在曠野處刀破其身，受大苦惱於長久時。若脫彼處，以飢渴故處處馳走，飢渴燒身處處馳走，見有冷河，疾走往趣。彼人既走，池中有鳥身大如象，名曰閻婆，嘴利生焰，執地獄人上舉在空，舉已遊行，彼地獄人即失憶念，然後放之，如石墮地。彼中地處，焰堅惡觸，罪人墮地，碎為百分，復更和合；合已復散，散已復合。鳥復更取，如前所說，與彼苦惱。彼地獄人復有惡病，如前所說。如是無量百千億歲，受如是種惡鳥苦惱。若脫彼處，而復更為閻魔羅人之所執持，置在熱沸赤銅旋河。既置彼處，身皆消洋如水沫消，又復更生，彼惡業人惡業行故，長久遠時如是燒煮無有年數。破國土人，若得脫已，飢渴燒身處處馳走，自惡業故，所行之處鐵鉤滿道，其刃極利割破其足，自從足下次第至髀一切破裂；足破裂已，其身焰燃受極苦惱，唱聲啼哭，心生悔惱呻號叫喚，一切身分皆悉燒燃，燒已復起，起已復去，彼人如是心亂不正。彼處復有焰齒狗來，遍齧罪人，一切身分皆令破壞，皮肉脂髓皆悉噉食，復飲其汁。彼破國土惡業行人，自業如是，於長久時受大苦惱，乃至作集惡不善業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。既得脫已，於五百世生餓鬼中，極受苦惱。若脫彼處，於五百世生畜生中，作賒羅婆生生之世，入火被燒，或為蛇食、或為火燒、或為風殺。彼處既脫，若生人中同業之處，無戒時生，一切人中最為凡鄙。是彼惡業餘殘果報。

「又彼比丘知業果報，復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知：復有異處名星鬘處，是彼地獄第十二處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：有人行惡，於起滅定一切煩惱盡滅比丘，初起極飢，偷其食已心生歡喜，食已貪取，口說讚善，復教他人，業業普遍，作業究竟，作而復集，惡業堅鞕。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄生星鬘處受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活、黑繩等七大地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受百倍更重。復有勝者，所謂：彼處地獄二角，普地獄處鑊湯焰燃如虛空星。於一角處，二十億數九那由他九千鉢頭摩六十億阿孚陀三十大鉢頭摩億百網億二十千鬘過如是數時節燒煮，煮熟燒熟，如魚動轉焰燃赤沸銅旋鑊中，燒煮增長，一切時燒受堅惡苦。彼惡業人唱喚心悔，自心惡業，長久遠時如是燒煮，如前所說。彼人如是一受苦處若得脫已，又復更入勝熱味風，惡觸如刀，割一切脈，既割脈已，舉之在上，移向地獄第二角處。彼惡業人既到地獄第二角已，風吹億劍割彼罪人，一切身分皆悉散壞，唯有筋脈。彼人如是身唯筋縷，閻魔羅人然後執持，置在星鬘風吹鑊中，既置彼已，足在於上，頭面在下，頭面先入。彼復後時，熱沸赤銅先燒其眼，次燒髑髏，次燒其面，次燒其齒，次燒咽喉，熱赤銅汁置咽喉中，一切普燒不能唱喚、不能出聲，彼人如是受堅鞕苦。受彼苦已，更復有餘，閻魔羅人手執鐵杵打築其頭，既築其頭，一切身分皆悉跳建，頭身俱跳如魚動轉，過久遠時。如是兩角星鬘地獄在中煮熟，乃至作集不善惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。既得脫已，於一千世生在悕望餓鬼之中，常受苦惱，飲食難得，於百年中，或得不得。彼處脫已，於五百世生畜生中，在隘迮處而受鹿身，心常驚恐，於一切人皆生怖畏，於嶮岸中離人之處，常怖畏故羸瘦無色、身體乾枯，惡業力故，獵人所殺。既得脫已，若生人中同業之處，則常治生，身為導主，飢渴常乏，一切時行，常繫屬他，為他所使，依他活命，與人相似，非是正人，常受苦惱。是彼惡業餘殘果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼比丘知業果報，復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知：復有異處名星鬘處，是彼地獄第十二處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：有人行惡，於起滅定一切煩惱盡滅比丘，初起極飢，偷其食已心生歡喜，食已貪取，口說讚善，復教他人，業業普遍，作業究竟，作而復集，惡業堅鞕。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄生星鬘處受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活、黑繩等七大地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受百倍更重。復有勝者，所謂：彼處地獄二角，普地獄處鑊湯焰燃如虛空星。於一角處，二十億數九那由他九千鉢頭摩六十億阿孚陀三十大鉢頭摩億百網億二十千鬘過如是數時節燒煮，煮熟燒熟，如魚動轉焰燃赤沸銅旋鑊中，燒煮增長，一切時燒受堅惡苦。彼惡業人唱喚心悔，自心惡業，長久遠時如是燒煮，如前所說。彼人如是一受苦處若得脫已，又復更入勝熱味風，惡觸如刀，割一切脈，既割脈已，舉之在上，移向地獄第二角處。彼惡業人既到地獄第二角已，風吹億劍割彼罪人，一切身分皆悉散壞，唯有筋脈。彼人如是身唯筋縷，閻魔羅人然後執持，置在星鬘風吹鑊中，既置彼已，足在於上，頭面在下，頭面先入。彼復後時，熱沸赤銅先燒其眼，次燒髑髏，次燒其面，次燒其齒，次燒咽喉，熱赤銅汁置咽喉中，一切普燒不能唱喚、不能出聲，彼人如是受堅鞕苦。受彼苦已，更復有餘，閻魔羅人手執鐵杵打築其頭，既築其頭，一切身分皆悉跳建，頭身俱跳如魚動轉，過久遠時。如是兩角星鬘地獄在中煮熟，乃至作集不善惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。既得脫已，於一千世生在悕望餓鬼之中，常受苦惱，飲食難得，於百年中，或得不得。彼處脫已，於五百世生畜生中，在隘迮處而受鹿身，心常驚恐，於一切人皆生怖畏，於嶮岸中離人之處，常怖畏故羸瘦無色、身體乾枯，惡業力故，獵人所殺。既得脫已，若生人中同業之處，則常治生，身為導主，飢渴常乏，一切時行，常繫屬他，為他所使，依他活命，與人相似，非是正人，常受苦惱。是彼惡業餘殘果報。

「又彼比丘知業果報，復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知：復有異處，彼處名為一切苦旋，是彼地獄第十三處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：有惡心人起顛倒意，於一切智所說言語、書畫文字，除滅隱障令失法身，令諸眾生不得信佛。若聞正法則生信心，以無法故眾生不信。如是心意、如是邪見，作集惡業，垢心惡心，若教他人令住隨喜，如是作已，後復更作，惡心意故，業業普遍，作業究竟，復於彼處，作已復作。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄一切苦旋別異處生，受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活、黑繩等七大地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受百倍更重。復有勝者，所謂：彼處熱沸赤銅置其眼中，二眼皆滿，或以熱沙金剛惡觸揩磨其眼，消洋碎散，又復更生，生已復揩。復以利鋸割截其手，截已復生，生已復截。復置焰鑊，頭在下入，身在鑊外，如是極煮，半身鑊外，利刀割削。以眼看法，滅壞法故，受如是報；以手揩磨滅壞法故，受鋸截報；以本惡心隱滅法故，在鑊中坐。金剛嘴鳥拔心而食，飲其心汁，以惡心故受如是苦。身坐鑊中，背分在上，不入鑊處，閻魔羅人執利斤斧，以斤其皮，令使下脫，嚴熱灰汁而灌洗之，焰熱利針遍刺其身，焰熱鐵輪疾轉在頭，如是受苦。若脫彼處，墮消洋地苦常不斷，作集業故，於地獄中受如是苦。乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。雖脫彼處，於五百世生在食煙餓鬼之中，惡行覆身，心受苦惱、心亂不止。若脫彼處，於七百世生畜生中作夜行虫，若作獯狐兔梟等鳥。脫彼處已，過去久遠有人業者，若生人中同業之處，生雪山中，食惡飲食，恒常貧窮，於三百世夷人中生。是彼惡業餘殘果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼比丘知業果報，復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知：復有異處，彼處名為一切苦旋，是彼地獄第十三處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：有惡心人起顛倒意，於一切智所說言語、書畫文字，除滅隱障令失法身，令諸眾生不得信佛。若聞正法則生信心，以無法故眾生不信。如是心意、如是邪見，作集惡業，垢心惡心，若教他人令住隨喜，如是作已，後復更作，惡心意故，業業普遍，作業究竟，復於彼處，作已復作。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄一切苦旋別異處生，受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活、黑繩等七大地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受百倍更重。復有勝者，所謂：彼處熱沸赤銅置其眼中，二眼皆滿，或以熱沙金剛惡觸揩磨其眼，消洋碎散，又復更生，生已復揩。復以利鋸割截其手，截已復生，生已復截。復置焰鑊，頭在下入，身在鑊外，如是極煮，半身鑊外，利刀割削。以眼看法，滅壞法故，受如是報；以手揩磨滅壞法故，受鋸截報；以本惡心隱滅法故，在鑊中坐。金剛嘴鳥拔心而食，飲其心汁，以惡心故受如是苦。身坐鑊中，背分在上，不入鑊處，閻魔羅人執利斤斧，以斤其皮，令使下脫，嚴熱灰汁而灌洗之，焰熱利針遍刺其身，焰熱鐵輪疾轉在頭，如是受苦。若脫彼處，墮消洋地苦常不斷，作集業故，於地獄中受如是苦。乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。雖脫彼處，於五百世生在食煙餓鬼之中，惡行覆身，心受苦惱、心亂不止。若脫彼處，於七百世生畜生中作夜行虫，若作獯狐兔梟等鳥。脫彼處已，過去久遠有人業者，若生人中同業之處，生雪山中，食惡飲食，恒常貧窮，於三百世夷人中生。是彼惡業餘殘果報。

「又彼比丘知業果報，復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知：復有異處名臭氣覆，是彼地獄第十四處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：有人邪見故，以惡心憶念思惟，隨順瞋心生喜樂意，於僧田地或甘蔗田、園林果樹，或復眾僧餘受用處，放火焚燒，如此燒僧所受用物，令諸比丘衰損失壞，業業普遍，作業究竟，和合相應。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄臭氣覆處受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活、黑繩等七大地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受百倍更重。復有勝者，所謂：彼處有熱焰網名針孔網，熱焰普遍遍地獄中，惡業罪人既生彼處，閻魔羅人焰利大刀、熱箭射之，驅入焰燃針孔網中不能得走，彼惡業人彼處繫縛不能得脫。彼網極利削割其手，復削其脇，復削其背，一切身分皆悉遍削，唯有骨在。網割削已，閻魔羅人甘蔗杖打，百倒千倒、若百千倒。彼惡業人惡業遍覆受彼箭苦，於長久時受大苦惱，堅鞕惡觸，所受苦惱無異相似。彼地獄中極受大苦，乃至作集惡不善業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。雖脫彼處，於七百世生於食血餓鬼之中，唯食產血。若脫彼處，於五百世生畜生中，作雞孔雀鸜鵒等鳥。脫彼處已，若生人中同業之處，於旃陀羅屠兒家生。是彼惡業餘殘果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼比丘知業果報，復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知：復有異處名臭氣覆，是彼地獄第十四處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：有人邪見故，以惡心憶念思惟，隨順瞋心生喜樂意，於僧田地或甘蔗田、園林果樹，或復眾僧餘受用處，放火焚燒，如此燒僧所受用物，令諸比丘衰損失壞，業業普遍，作業究竟，和合相應。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄臭氣覆處受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活、黑繩等七大地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受百倍更重。復有勝者，所謂：彼處有熱焰網名針孔網，熱焰普遍遍地獄中，惡業罪人既生彼處，閻魔羅人焰利大刀、熱箭射之，驅入焰燃針孔網中不能得走，彼惡業人彼處繫縛不能得脫。彼網極利削割其手，復削其脇，復削其背，一切身分皆悉遍削，唯有骨在。網割削已，閻魔羅人甘蔗杖打，百倒千倒、若百千倒。彼惡業人惡業遍覆受彼箭苦，於長久時受大苦惱，堅鞕惡觸，所受苦惱無異相似。彼地獄中極受大苦，乃至作集惡不善業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。雖脫彼處，於七百世生於食血餓鬼之中，唯食產血。若脫彼處，於五百世生畜生中，作雞孔雀鸜鵒等鳥。脫彼處已，若生人中同業之處，於旃陀羅屠兒家生。是彼惡業餘殘果報。

「又彼比丘知業果報，復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知：復有異處名鐵鍱處，是彼地獄第十五處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：有人輕心誑心惡意，於儉時世請喚比丘，作如是言：『於此年中我家夏坐，病藥所須我皆供給，一切勿憂，莫生異意。』彼諸比丘心皆生信，時世復儉，信彼人故，更不餘求。既赴夏坐，彼惡心人一切不與，驅令使去。時世儉故，彼諸比丘或有死者，或有比丘失前夏者，或有極受飢渴苦者，或有比丘向異國者。如是惡人棄捨比丘，妨廢惱亂，彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄生鐵鍱處受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活、黑繩等七大地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受百倍更重。復有勝者，所謂：彼處地獄罪人，十一焰聚周匝圍遶，常患飢渴，閻魔羅人數數常以熱赤銅汁熟鐵塊摶，令飲令噉。彼罪人身乃於無量大鉢頭摩三余多數、尼余多數，常燒常煮，乾燥破壞，又復更生。復有勝苦，如業所作，閻魔羅人取熱鐵鍱，廣五由旬，焰火甚熾普一焰鬘，以彼鐵鍱裹其身體，一切爛熟，普身焰燃，唱喚號哭，破壞苦惱，無少樂事如針孔許可攀緣處，如是鐵鍱火遍無間，如是惡觸，受苦叵耐。如是鐵鍱作飢作渴、作大熾火，受如是苦，乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。脫彼處已，於百千世生於食腦餓鬼之中。若脫彼處，於七百世生於食火畜生之中。彼處脫已，若生人中同業之處，於五百世為王不信，常繫在獄，飢渴而死。是彼惡業餘殘果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼比丘知業果報，復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知：復有異處名鐵鍱處，是彼地獄第十五處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：有人輕心誑心惡意，於儉時世請喚比丘，作如是言：『於此年中我家夏坐，病藥所須我皆供給，一切勿憂，莫生異意。』彼諸比丘心皆生信，時世復儉，信彼人故，更不餘求。既赴夏坐，彼惡心人一切不與，驅令使去。時世儉故，彼諸比丘或有死者，或有比丘失前夏者，或有極受飢渴苦者，或有比丘向異國者。如是惡人棄捨比丘，妨廢惱亂，彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄生鐵鍱處受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活、黑繩等七大地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受百倍更重。復有勝者，所謂：彼處地獄罪人，十一焰聚周匝圍遶，常患飢渴，閻魔羅人數數常以熱赤銅汁熟鐵塊摶，令飲令噉。彼罪人身乃於無量大鉢頭摩三余多數、尼余多數，常燒常煮，乾燥破壞，又復更生。復有勝苦，如業所作，閻魔羅人取熱鐵鍱，廣五由旬，焰火甚熾普一焰鬘，以彼鐵鍱裹其身體，一切爛熟，普身焰燃，唱喚號哭，破壞苦惱，無少樂事如針孔許可攀緣處，如是鐵鍱火遍無間，如是惡觸，受苦叵耐。如是鐵鍱作飢作渴、作大熾火，受如是苦，乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。脫彼處已，於百千世生於食腦餓鬼之中。若脫彼處，於七百世生於食火畜生之中。彼處脫已，若生人中同業之處，於五百世為王不信，常繫在獄，飢渴而死。是彼惡業餘殘果報。

「又彼比丘知業果報，復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知：復有異處名十一焰，是彼地獄第十六處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：有人惡行，若於佛像、若佛塔等、眾僧寺舍破壞拭滅，惡心破壞聖人住處，滅佛畫像；或復有人非佛弟子，於佛不信，而自說言是佛弟子，為求過失而聽佛法，推求其便，聞已於法不生信入，如是毀呰樂行多作。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄十一焰處火中而行，受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活、黑繩等七大地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受百倍更重。復有勝者，所謂：彼處有一千倍嚴惡毒蛇，彼蛇多饒普遍地獄，彼地獄人在中來去。閻魔羅人手執鐵棒，打令疾走為蛇所齧，復有執火，極熱燒燃。彼人如是二種火燒，謂毒火燒、地獄火燒，唱喚馳走悲號啼哭。以唱喚故，閻魔羅人復為說偈，呵責之言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼比丘知業果報，復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知：復有異處名十一焰，是彼地獄第十六處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：有人惡行，若於佛像、若佛塔等、眾僧寺舍破壞拭滅，惡心破壞聖人住處，滅佛畫像；或復有人非佛弟子，於佛不信，而自說言是佛弟子，為求過失而聽佛法，推求其便，聞已於法不生信入，如是毀呰樂行多作。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄十一焰處火中而行，受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活、黑繩等七大地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受百倍更重。復有勝者，所謂：彼處有一千倍嚴惡毒蛇，彼蛇多饒普遍地獄，彼地獄人在中來去。閻魔羅人手執鐵棒，打令疾走為蛇所齧，復有執火，極熱燒燃。彼人如是二種火燒，謂毒火燒、地獄火燒，唱喚馳走悲號啼哭。以唱喚故，閻魔羅人復為說偈，呵責之言：

「『汝以愛毒醉， 一切癡心力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝以愛毒醉， 一切癡心力，

於正法頑鈍， 今者徒叫喚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於正法頑鈍， 今者徒叫喚。

見惡業喜樂， 唯貪現在樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見惡業喜樂， 唯貪現在樂，

作惡初雖甜， 後則如火毒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作惡初雖甜， 後則如火毒。

作惡業之人， 一切人毀呰； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作惡業之人， 一切人毀呰；

作善者皆讚， 如是應捨惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作善者皆讚， 如是應捨惡。

見者不愛樂， 惡報受苦惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見者不愛樂， 惡報受苦惱，

作惡得惡報， 如是黠慧捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作惡得惡報， 如是黠慧捨。

作惡不失壞， 一切惡有報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作惡不失壞， 一切惡有報，

惡皆從作得， 因心故有作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡皆從作得， 因心故有作。

由心故作惡， 由心有果報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由心故作惡， 由心有果報，

一切皆心作， 一切皆因心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切皆心作， 一切皆因心。

心能誑眾生， 將來向惡處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心能誑眾生， 將來向惡處，

此地獄惡處， 最是苦惡處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此地獄惡處， 最是苦惡處。

莫繫屬於心， 常應隨法行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫繫屬於心， 常應隨法行，

法行則常樂， 惡行不寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法行則常樂， 惡行不寂靜。

非法無善果， 以不顛倒受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非法無善果， 以不顛倒受，

一切種種果， 如因相似見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切種種果， 如因相似見。

果與因相似， 異相非因果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果與因相似， 異相非因果，

如是無常法， 皆因緣而生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無常法， 皆因緣而生。

非無因見果， 地獄中最勝； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非無因見果， 地獄中最勝；

如因果相應， 地獄中熟煮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如因果相應， 地獄中熟煮。

作集業堅鞕， 決定惡處行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作集業堅鞕， 決定惡處行，

業果相續縛， 地獄中煮熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業果相續縛， 地獄中煮熟。

若懺悔方便， 惡業則破壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若懺悔方便， 惡業則破壞，

不見不愛果， 實見者所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見不愛果， 實見者所說。

世間因光明， 如業因得果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間因光明， 如業因得果，

業果迭相因， 一切法如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業果迭相因， 一切法如是。

見迭互因緣， 迭互自在行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見迭互因緣， 迭互自在行，

相似隨順縛， 實見者所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相似隨順縛， 實見者所說。

一切世間法， 非是無因果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間法， 非是無因果，

非自在等作， 實見者所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非自在等作， 實見者所說。

無始生死來， 皆因緣而生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無始生死來， 皆因緣而生，

如業相似見， 無法不相似。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如業相似見， 無法不相似。

若知愛作業， 眾生業因生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若知愛作業， 眾生業因生，

彼人知業果， 故名寂靜人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人知業果， 故名寂靜人。

自體作惡人， 常為癡羂縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自體作惡人， 常為癡羂縛，

已作惡業竟， 云何心生悔？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已作惡業竟， 云何心生悔？

惡常依止惡， 法常依止法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡常依止惡， 法常依止法，

黠慧人俱捨， 實見者所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黠慧人俱捨， 實見者所說。

若迷道非道， 則迷於佛法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若迷道非道， 則迷於佛法，

彼不得寂靜， 如日中無闇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼不得寂靜， 如日中無闇。

若人迷因緣， 迷於法非法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人迷因緣， 迷於法非法，

法到惡地獄， 極苦惱之處。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法到惡地獄， 極苦惱之處。』

「閻魔羅人因相應語呵責之已，復執戟鉾，以瞋怒心，復以無量種種器仗縛地獄人，無量百千鉢頭摩數，於長遠時斫刺打築，自業所作，如是受苦。乃至作集惡不善業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。既得脫已，於七百世生食糞屎餓鬼之中，是彼惡業餘殘勢力。若脫彼處，於五百世生畜生中作蚯蚓等，彼業勢力餘殘果報。脫彼處已，若生人中同業之處，生於邊地，身體黑色，漁人之屬下濕之處，水田無食，飲食難得，食水中虫。是彼惡業餘殘果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「閻魔羅人因相應語呵責之已，復執戟鉾，以瞋怒心，復以無量種種器仗縛地獄人，無量百千鉢頭摩數，於長遠時斫刺打築，自業所作，如是受苦。乃至作集惡不善業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。既得脫已，於七百世生食糞屎餓鬼之中，是彼惡業餘殘勢力。若脫彼處，於五百世生畜生中作蚯蚓等，彼業勢力餘殘果報。脫彼處已，若生人中同業之處，生於邊地，身體黑色，漁人之屬下濕之處，水田無食，飲食難得，食水中虫。是彼惡業餘殘果報。

「又彼比丘知業果報，觀察阿鼻大地獄處，更不見有第十七處，下向亦無、傍廂亦無、麁細俱無、近遠皆無，更無所攝，一切不見。彼比丘如是思惟——見道思惟觀察盡邊：八大地獄各十六處眷屬之處，如是盡邊惡業人地，一切愚癡凡夫之人作集此地，作惡業人受證之處。八大地獄并眷屬處，我更不見異大地獄，更無異業一種生處，更無惡處如此阿鼻大地獄處，何處眾生得大苦惱！如此阿鼻大地獄處，毛起地獄於千分中不說一分。何以故？不可說盡，不可得聽，不可譬喻。地獄苦惱如是極惡、如是堅鞕、如是大苦、如是叵耐、如是苦惱，無異相似，不可喻苦。何以故？無人能說、無人能聽。若有人說、若有人聽，如是之人吐血而死。此大地獄不可愛樂、不可憶念，彼地獄苦，苦中之苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼比丘知業果報，觀察阿鼻大地獄處，更不見有第十七處，下向亦無、傍廂亦無、麁細俱無、近遠皆無，更無所攝，一切不見。彼比丘如是思惟——見道思惟觀察盡邊：八大地獄各十六處眷屬之處，如是盡邊惡業人地，一切愚癡凡夫之人作集此地，作惡業人受證之處。八大地獄并眷屬處，我更不見異大地獄，更無異業一種生處，更無惡處如此阿鼻大地獄處，何處眾生得大苦惱！如此阿鼻大地獄處，毛起地獄於千分中不說一分。何以故？不可說盡，不可得聽，不可譬喻。地獄苦惱如是極惡、如是堅鞕、如是大苦、如是叵耐、如是苦惱，無異相似，不可喻苦。何以故？無人能說、無人能聽。若有人說、若有人聽，如是之人吐血而死。此大地獄不可愛樂、不可憶念，彼地獄苦，苦中之苦。

「彼比丘如是觀察大地獄已，則於一切生死苦惱，心生厭離，觀察無常、苦、空、無我，見一切法皆悉無常，思惟聖諦，則於生死重生厭離，毀呰生死。如是生死，最為鄙惡。彼比丘如是見已，生如是心：『此諸眾生無有天眼，不知過去，離聞正法，復於地獄極苦惱處，第一苦處、第一惡處而復更生。此如是等愚癡凡夫，愛羂所縛，無始生死。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼比丘如是觀察大地獄已，則於一切生死苦惱，心生厭離，觀察無常、苦、空、無我，見一切法皆悉無常，思惟聖諦，則於生死重生厭離，毀呰生死。如是生死，最為鄙惡。彼比丘如是見已，生如是心：『此諸眾生無有天眼，不知過去，離聞正法，復於地獄極苦惱處，第一苦處、第一惡處而復更生。此如是等愚癡凡夫，愛羂所縛，無始生死。』

「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行，知彼比丘次第觀察一切惡處，從活地獄次第乃至阿鼻地獄，彼業果報一切悉知，得十三地，不樂魔界愛不自在，為脫愛縛，不住魔界喜樂無常。彼比丘欲斷使結，入涅槃城。彼地夜叉見其精進，心生歡喜，轉復上聞虛空夜叉說如是言：『閻浮提中某國某村某善男子，某姓某名，剃除鬚髮被服法衣，正信出家，正行正道，正見不邪，行出世道，知業報法，得十三地，盡見一切地獄邊底，知無間苦。』彼地夜叉，如是如是具足傳聞虛空夜叉，虛空夜叉向四大王，如前所說。彼四大王向四天王亦如是說，彼四天王向三十三天說如是，三十三天向夜摩天亦如是說，彼夜摩天向兜率天亦如是說，彼兜率天向化樂天亦如是說，彼化樂天向第六天亦如是說，次第乃至向少光天，如是說言：『天今當聽！心當正念。閻浮提中某國某村，如是種姓某善男子，剃除鬚髮被服法衣，正信出家，彼正行法不曾休息，心不樂住魔之境界，不樂染愛、不樂欲染，色聲香味觸等境界，得十三地，八大地獄一切業報皆悉盡知。彼比丘如是知已，厭離無明黑闇生死。天今應知！魔分損減，正法增長。』彼少光天如是聞已，極大歡喜。其以得聞魔分損減、正法朋長，是故歡喜。彼處諸天得聞正法，如是歡喜。未聞佛法諸天聞已猶尚歡喜，何況信心隨順行人、諦見正士，聞彼比丘知業報法、增長正法而不歡喜？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行，知彼比丘次第觀察一切惡處，從活地獄次第乃至阿鼻地獄，彼業果報一切悉知，得十三地，不樂魔界愛不自在，為脫愛縛，不住魔界喜樂無常。彼比丘欲斷使結，入涅槃城。彼地夜叉見其精進，心生歡喜，轉復上聞虛空夜叉說如是言：『閻浮提中某國某村某善男子，某姓某名，剃除鬚髮被服法衣，正信出家，正行正道，正見不邪，行出世道，知業報法，得十三地，盡見一切地獄邊底，知無間苦。』彼地夜叉，如是如是具足傳聞虛空夜叉，虛空夜叉向四大王，如前所說。彼四大王向四天王亦如是說，彼四天王向三十三天說如是，三十三天向夜摩天亦如是說，彼夜摩天向兜率天亦如是說，彼兜率天向化樂天亦如是說，彼化樂天向第六天亦如是說，次第乃至向少光天，如是說言：『天今當聽！心當正念。閻浮提中某國某村，如是種姓某善男子，剃除鬚髮被服法衣，正信出家，彼正行法不曾休息，心不樂住魔之境界，不樂染愛、不樂欲染，色聲香味觸等境界，得十三地，八大地獄一切業報皆悉盡知。彼比丘如是知已，厭離無明黑闇生死。天今應知！魔分損減，正法增長。』彼少光天如是聞已，極大歡喜。其以得聞魔分損減、正法朋長，是故歡喜。彼處諸天得聞正法，如是歡喜。未聞佛法諸天聞已猶尚歡喜，何況信心隨順行人、諦見正士，聞彼比丘知業報法、增長正法而不歡喜？