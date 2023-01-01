正法念處經卷第十三元魏婆羅門瞿曇般若流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法念處經卷第十三元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品之九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地獄品之九

「又彼比丘知業果報，觀大焦熱之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處名雨縷鬘抖擻之處，是彼地獄第十一處。眾生何業生於彼處？彼見：有人殺生、偷盜、邪行、飲酒、妄語、邪見，樂行多作，業及果報如前所說。復有邪婬，所謂：侵近善比丘尼，或時荒亂，國土不安，於比丘尼正行持戒而是童女，因時不安，強逼侵犯，污其淨行。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄生雨縷鬘抖擻之處，受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活等地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受。復有勝者，謂：於彼處，復有無量金剛利刀以為刀網，處處遍覆，隨所迴轉，身動則割，遍體普割，如是刀網金剛刃縷羂縛罪人，如此間蠅在毛綿中，彼處罪人在彼網中生而復死，死而復生。閻魔羅人以焰鐵箭射其身分，一切普遍。如是罪人，金剛網縛、焰箭所射，受極堅鞕第一苦惱，唱聲呻喚悲號啼哭，受大苦惱，普身破壞，一切堅縛。若彼罪人得脫彼處，惡業因緣所受苦極，處處馳走，復入熾燃普火炭聚，身體消洋，燒身唱喚，孤獨無伴。遠見大門，門有光明，疾走往赴。既到彼已，復有大蟒，毒乃甚熾，入其口中，彼地獄人於彼內燒，不能唱喚。如是業蟒，如彼惡業如是迴轉，彼地獄人一切身分碎散如沙，不能唱喚，一切筋脈皆悉碎壞，如是無量百千萬億阿僧祇歲，在蟒腹中燒捩破壞。如是罪人若出蟒口，一切身中筋脈皆緩，處處馳走，而復更見閻魔羅人來取其身，以利鐵刀一切身分遍切遍割，如膾鱯魚。如是無量百千年歲亦不可數，常一切時受大苦惱，乃至作集惡不善業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。雖得脫已，於五百世生於餓鬼、畜生之中。彼處脫已，難得人身，如龜遇孔。若生人中同業之處，貧窮常病，身體色惡，身體常有惡瘡毒瘡，恒受苦惱。是彼惡業餘殘果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼比丘知業果報，觀大焦熱之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處名雨縷鬘抖擻之處，是彼地獄第十一處。眾生何業生於彼處？彼見：有人殺生、偷盜、邪行、飲酒、妄語、邪見，樂行多作，業及果報如前所說。復有邪婬，所謂：侵近善比丘尼，或時荒亂，國土不安，於比丘尼正行持戒而是童女，因時不安，強逼侵犯，污其淨行。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄生雨縷鬘抖擻之處，受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活等地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受。復有勝者，謂：於彼處，復有無量金剛利刀以為刀網，處處遍覆，隨所迴轉，身動則割，遍體普割，如是刀網金剛刃縷羂縛罪人，如此間蠅在毛綿中，彼處罪人在彼網中生而復死，死而復生。閻魔羅人以焰鐵箭射其身分，一切普遍。如是罪人，金剛網縛、焰箭所射，受極堅鞕第一苦惱，唱聲呻喚悲號啼哭，受大苦惱，普身破壞，一切堅縛。若彼罪人得脫彼處，惡業因緣所受苦極，處處馳走，復入熾燃普火炭聚，身體消洋，燒身唱喚，孤獨無伴。遠見大門，門有光明，疾走往赴。既到彼已，復有大蟒，毒乃甚熾，入其口中，彼地獄人於彼內燒，不能唱喚。如是業蟒，如彼惡業如是迴轉，彼地獄人一切身分碎散如沙，不能唱喚，一切筋脈皆悉碎壞，如是無量百千萬億阿僧祇歲，在蟒腹中燒捩破壞。如是罪人若出蟒口，一切身中筋脈皆緩，處處馳走，而復更見閻魔羅人來取其身，以利鐵刀一切身分遍切遍割，如膾鱯魚。如是無量百千年歲亦不可數，常一切時受大苦惱，乃至作集惡不善業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。雖得脫已，於五百世生於餓鬼、畜生之中。彼處脫已，難得人身，如龜遇孔。若生人中同業之處，貧窮常病，身體色惡，身體常有惡瘡毒瘡，恒受苦惱。是彼惡業餘殘果報。

「又彼比丘知業果報，觀大焦熱之大地獄。復有何處？彼見聞知：復有異處名髮愧烏，是彼地獄第十二處。眾生何業生於彼處？彼見：有人殺生、偷盜、邪行、飲酒、妄語、邪見，樂行多作，業及果報如前所說。復有邪婬：或因酒醉、或復欲盛，婬姊、婬妹。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄髮愧烏處受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活等地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受。復有勝者，所謂：墮在熱焰銅爐，身則消洋，還復和合，而更消洋於彼爐中，生已復死，死已復生，常受大苦。如是爐中，閻魔羅人兩韛吹之，爐火、罪人不可分別，如是無量百千年歲爐中煮之，如此人中煮金無異，如是如是彼地獄中如是燒煮。惡業行人若得脫彼爐中惡業出彼銅爐，閻魔羅人置鐵鈧上鐵椎打之，如鍛鐵師椎打鐵塊，如是打時，打則命終，舉椎還活。彼地獄人於一切時，常被燒煮年歲無數。若脫彼處，閻魔羅人置之鼓中，既置鼓中，以惡業故，鼓出畏聲，聞則心破，散已更生，生已復散，彼人如是死已復活，活已復死。乃至作集惡不善業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。雖脫彼處，於六百世生畜生中。若生人中同業之處，心常驚恐，如野鹿等心驚不安，常畏官人橫抂繫縛，壽命極短，心初不安。是彼惡業餘殘果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼比丘知業果報，觀大焦熱之大地獄。復有何處？彼見聞知：復有異處名髮愧烏，是彼地獄第十二處。眾生何業生於彼處？彼見：有人殺生、偷盜、邪行、飲酒、妄語、邪見，樂行多作，業及果報如前所說。復有邪婬：或因酒醉、或復欲盛，婬姊、婬妹。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄髮愧烏處受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活等地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受。復有勝者，所謂：墮在熱焰銅爐，身則消洋，還復和合，而更消洋於彼爐中，生已復死，死已復生，常受大苦。如是爐中，閻魔羅人兩韛吹之，爐火、罪人不可分別，如是無量百千年歲爐中煮之，如此人中煮金無異，如是如是彼地獄中如是燒煮。惡業行人若得脫彼爐中惡業出彼銅爐，閻魔羅人置鐵鈧上鐵椎打之，如鍛鐵師椎打鐵塊，如是打時，打則命終，舉椎還活。彼地獄人於一切時，常被燒煮年歲無數。若脫彼處，閻魔羅人置之鼓中，既置鼓中，以惡業故，鼓出畏聲，聞則心破，散已更生，生已復散，彼人如是死已復活，活已復死。乃至作集惡不善業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。雖脫彼處，於六百世生畜生中。若生人中同業之處，心常驚恐，如野鹿等心驚不安，常畏官人橫抂繫縛，壽命極短，心初不安。是彼惡業餘殘果報。

「又彼比丘知業果報，觀大焦熱之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處名悲苦吼，是彼地獄第十三處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：若人殺生、偷盜、邪行、飲酒、妄語及邪見等，樂行多作，業及果報如前所說。復有邪婬，所謂：有人於女姊妹，在齋會中見惡邪法，而共行欲。從婆羅門聞是邪法：『女若憶男，而男不取，則得大罪。』彼婆羅門作如是計：『若不爾者，破法得罪。』如是邪聞惡法所誑，而行邪行。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄悲苦吼處受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活等地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受。復有勝者，所謂：彼處閻魔羅人，熱焰鐵杵極勢搗築，遍身破壞，體無完處如米豆許，遍身是瘡，彼人身分一切是瘡，普受熱苦，孤獨無伴，受堅鞕苦，年歲久遠，無有算數。若業因盡，得脫如是熱焰鐵杵，處處馳走，復入鐵地。其鐵焰燃，入已則墮，受大苦惱，唱聲吼喚。復見大林相去不遠，色如青雲、普林寂靜、饒鳥音聲，去其不遠有大池水清淨可愛。彼地獄人起如是意：『彼是第一寂靜樹林、清淨池水，我於彼處應得安樂。』望救望歸走向樹林，焰火集聚、熱焰鐵地，罪人在中，見彼樹林相去不遠，多有眾鳥，彼地獄人馳走向林望有安樂、望救望歸。彼人如是極受大苦乃到樹林，一切所見與本見異，一切皆惡極大怖畏，所謂彼處大口惡龍，龍有千頭其眼焰燃，惡毒甚熾，皆是向者所見之樹；向者所聞眾鳥聲音，今則皆是地獄罪人遍身焰燃唱喚之聲；向者遠聞謂是眾鳥，如是惡龍取地獄人而噉食之，與種種苦。如是罪人受大苦惱，唱聲大喚。彼龍焰口如是食已，於龍口中而復還活，自業所作，在龍口中死而復活，活而復死，如是常食，年歲甚多無有算數，食已復生，食已復生。若於口中業盡得脫，熱渴甚急，復見池水在於異處，疾走而往。彼處池水，闇火遍覆滿彼池中，地獄熾火深一由旬，彼地獄人到已入中，入則沈沒受極苦惱，自業相似，餘業非喻，所受苦惱無異相似。乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。雖脫彼處，於七百世生於餓鬼、畜生之中。若脫彼處，難得人身，如龜遇孔。若生人中同業之處，貧窮多病，為他所使，在巷乞求，身形矬短。是彼惡業餘殘果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼比丘知業果報，觀大焦熱之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處名悲苦吼，是彼地獄第十三處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：若人殺生、偷盜、邪行、飲酒、妄語及邪見等，樂行多作，業及果報如前所說。復有邪婬，所謂：有人於女姊妹，在齋會中見惡邪法，而共行欲。從婆羅門聞是邪法：『女若憶男，而男不取，則得大罪。』彼婆羅門作如是計：『若不爾者，破法得罪。』如是邪聞惡法所誑，而行邪行。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄悲苦吼處受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活等地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受。復有勝者，所謂：彼處閻魔羅人，熱焰鐵杵極勢搗築，遍身破壞，體無完處如米豆許，遍身是瘡，彼人身分一切是瘡，普受熱苦，孤獨無伴，受堅鞕苦，年歲久遠，無有算數。若業因盡，得脫如是熱焰鐵杵，處處馳走，復入鐵地。其鐵焰燃，入已則墮，受大苦惱，唱聲吼喚。復見大林相去不遠，色如青雲、普林寂靜、饒鳥音聲，去其不遠有大池水清淨可愛。彼地獄人起如是意：『彼是第一寂靜樹林、清淨池水，我於彼處應得安樂。』望救望歸走向樹林，焰火集聚、熱焰鐵地，罪人在中，見彼樹林相去不遠，多有眾鳥，彼地獄人馳走向林望有安樂、望救望歸。彼人如是極受大苦乃到樹林，一切所見與本見異，一切皆惡極大怖畏，所謂彼處大口惡龍，龍有千頭其眼焰燃，惡毒甚熾，皆是向者所見之樹；向者所聞眾鳥聲音，今則皆是地獄罪人遍身焰燃唱喚之聲；向者遠聞謂是眾鳥，如是惡龍取地獄人而噉食之，與種種苦。如是罪人受大苦惱，唱聲大喚。彼龍焰口如是食已，於龍口中而復還活，自業所作，在龍口中死而復活，活而復死，如是常食，年歲甚多無有算數，食已復生，食已復生。若於口中業盡得脫，熱渴甚急，復見池水在於異處，疾走而往。彼處池水，闇火遍覆滿彼池中，地獄熾火深一由旬，彼地獄人到已入中，入則沈沒受極苦惱，自業相似，餘業非喻，所受苦惱無異相似。乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。雖脫彼處，於七百世生於餓鬼、畜生之中。若脫彼處，難得人身，如龜遇孔。若生人中同業之處，貧窮多病，為他所使，在巷乞求，身形矬短。是彼惡業餘殘果報。

「又彼比丘知業果報，觀大焦熱之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處名大悲處，是彼地獄第十四處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：若人殺生、偷盜、邪行、飲酒、妄語及邪見等，樂行多作，業及果報如前所說。復有善人，從他人邊讀誦經論，或復從其聞有經論，彼人多欲婬其妻妾，教師等婦而實貞良，誘誑行婬，常向人說：『彼是我母。』以教師婦，母相似故，癡心違信，如是行欲。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄生大悲處受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活等地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受。復有勝者，所謂：彼處有熱鐵床，床有利刀狀如磨齒，罪人在中恒常急磨，一切身分皮肉筋脈、骨髓血汁皆悉和合。既如是磨，悲號啼哭，餘地獄人既聞其聲，生大苦惱，於自身苦不復覺知。雖如是磨而常不死，如是無量百千年歲磨而常活，乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。於六千世生於餓鬼、畜生之中。若脫彼處，難得人身，如龜遇孔。若生人中同業之處，或胎中死、或生已死，或有生已未坐而死，或有生已未行而死，或有生已能行而死，或有行走而便死者；隨其所生，諸根不具。是彼惡業餘殘果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼比丘知業果報，觀大焦熱之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處名大悲處，是彼地獄第十四處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：若人殺生、偷盜、邪行、飲酒、妄語及邪見等，樂行多作，業及果報如前所說。復有善人，從他人邊讀誦經論，或復從其聞有經論，彼人多欲婬其妻妾，教師等婦而實貞良，誘誑行婬，常向人說：『彼是我母。』以教師婦，母相似故，癡心違信，如是行欲。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄生大悲處受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活等地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受。復有勝者，所謂：彼處有熱鐵床，床有利刀狀如磨齒，罪人在中恒常急磨，一切身分皮肉筋脈、骨髓血汁皆悉和合。既如是磨，悲號啼哭，餘地獄人既聞其聲，生大苦惱，於自身苦不復覺知。雖如是磨而常不死，如是無量百千年歲磨而常活，乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。於六千世生於餓鬼、畜生之中。若脫彼處，難得人身，如龜遇孔。若生人中同業之處，或胎中死、或生已死，或有生已未坐而死，或有生已未行而死，或有生已能行而死，或有行走而便死者；隨其所生，諸根不具。是彼惡業餘殘果報。

「又彼比丘知業果報，觀大焦熱之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處名無非闇，是彼地獄第十五處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：若人殺生、偷盜、邪行、飲酒、妄語、邪見，樂行多作，業及果報如前所說。又復有人婬自子妻，彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄無非闇處受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活等地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受。復有勝者：彼處鐵地焰燃熱沸，閻魔羅人執地獄人，在彼熱地上下翻覆，令彼罪人迭互在上、迭互在下百到千到，和集同煮合為一塊，不容毛頭，彼此如是合為一塊。閻魔羅人以杵搗築，復作異塊，密於前塊，如是細搗，細密和合不可分別。如是無量百千年歲受堅鞕苦，乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。雖脫彼處，於九百世生於餓鬼、畜生之中。若脫彼處，難得人身，如龜遇孔。若生人中同業之處，貧窮常疾，常為怨對之所破壞，生惡國土、海中夷人，一切人中最為鄙劣又不長命。是彼惡業餘殘果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼比丘知業果報，觀大焦熱之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處名無非闇，是彼地獄第十五處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：若人殺生、偷盜、邪行、飲酒、妄語、邪見，樂行多作，業及果報如前所說。又復有人婬自子妻，彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄無非闇處受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活等地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受。復有勝者：彼處鐵地焰燃熱沸，閻魔羅人執地獄人，在彼熱地上下翻覆，令彼罪人迭互在上、迭互在下百到千到，和集同煮合為一塊，不容毛頭，彼此如是合為一塊。閻魔羅人以杵搗築，復作異塊，密於前塊，如是細搗，細密和合不可分別。如是無量百千年歲受堅鞕苦，乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。雖脫彼處，於九百世生於餓鬼、畜生之中。若脫彼處，難得人身，如龜遇孔。若生人中同業之處，貧窮常疾，常為怨對之所破壞，生惡國土、海中夷人，一切人中最為鄙劣又不長命。是彼惡業餘殘果報。

「又彼比丘知業果報，觀大焦熱之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處名木轉處，是彼地獄第十六處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：若人殺生、偷盜、邪行、飲酒、妄語及邪見等，樂行多作，業及果報如前所說。又復有人，他救其命，有於病等臨欲命盡為他所救，或被殺者為他所救，彼則有恩而不識恩，反婬其妻。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄生木轉處受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活等地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受。復有勝者：彼處有河名大叫喚，在彼河中熱白鑞汁，燒煮漂流無量百千。地獄罪人在彼河中如是漂煮，彼地獄人同在其中為河所漂，以急漂故，頭在下入，入中則沈，與餘罪人翻覆相壓，不可分別。如是上下地獄以壓罪人在下，熱沸白鑞燒煮唱喚，受無間苦。彼地獄人如是受苦，以惡業故，而復更有魔竭大魚食其身分，食已復生。彼木轉處受大苦惱，如是受苦，時節久遠，自惡業故如是受苦。乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。雖脫彼處，於五百世生於餓鬼、畜生之中。既得脫已，若生人中同業之處，一切女人之所憎賤，於自父母兄弟、妻子悉皆嫌惡，五百世中不能行欲。是彼惡業餘殘果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼比丘知業果報，觀大焦熱之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處名木轉處，是彼地獄第十六處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：若人殺生、偷盜、邪行、飲酒、妄語及邪見等，樂行多作，業及果報如前所說。又復有人，他救其命，有於病等臨欲命盡為他所救，或被殺者為他所救，彼則有恩而不識恩，反婬其妻。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄生木轉處受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活等地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受。復有勝者：彼處有河名大叫喚，在彼河中熱白鑞汁，燒煮漂流無量百千。地獄罪人在彼河中如是漂煮，彼地獄人同在其中為河所漂，以急漂故，頭在下入，入中則沈，與餘罪人翻覆相壓，不可分別。如是上下地獄以壓罪人在下，熱沸白鑞燒煮唱喚，受無間苦。彼地獄人如是受苦，以惡業故，而復更有魔竭大魚食其身分，食已復生。彼木轉處受大苦惱，如是受苦，時節久遠，自惡業故如是受苦。乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。雖脫彼處，於五百世生於餓鬼、畜生之中。既得脫已，若生人中同業之處，一切女人之所憎賤，於自父母兄弟、妻子悉皆嫌惡，五百世中不能行欲。是彼惡業餘殘果報。

「又彼比丘知業果報，觀大焦熱之大地獄唯有如是十六別處，更不見有第十七處，普觀一切唯十六處，此大極惡極大焦熱極大地獄如是無邊。此自業果，地獄中受，燒煮罪人受大苦惱，如業相似，非異人作異人受苦，自作不失，不作不得。如自作業，相似得果，自作業生。眾生如是，如業所作，自業所得若善、不善，如業得果。彼比丘如是思惟地獄果報、地獄行業，既思惟已，厭離生死，不見有樂、不見有常、不見有我、不見有淨，如是唯見一切生死皆悉無常、苦、空、無我。如是見已，離一切欲，離於欲結、離於欲行、離於欲意、離於欲因，見欲過惡，轉復增上更生怖畏。如是正攝身、口、意行，三業勝行，魔不得便，不繫屬魔。彼如是修，緩於生死，惡相續鎖破壞離散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼比丘知業果報，觀大焦熱之大地獄唯有如是十六別處，更不見有第十七處，普觀一切唯十六處，此大極惡極大焦熱極大地獄如是無邊。此自業果，地獄中受，燒煮罪人受大苦惱，如業相似，非異人作異人受苦，自作不失，不作不得。如自作業，相似得果，自作業生。眾生如是，如業所作，自業所得若善、不善，如業得果。彼比丘如是思惟地獄果報、地獄行業，既思惟已，厭離生死，不見有樂、不見有常、不見有我、不見有淨，如是唯見一切生死皆悉無常、苦、空、無我。如是見已，離一切欲，離於欲結、離於欲行、離於欲意、離於欲因，見欲過惡，轉復增上更生怖畏。如是正攝身、口、意行，三業勝行，魔不得便，不繫屬魔。彼如是修，緩於生死，惡相續鎖破壞離散。

「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——作如是意：『彼比丘甚為希有，有增上力，得十一地。』彼地夜叉見彼比丘不惓精進，有增上力，心生歡喜，轉復上聞虛空夜叉，虛空夜叉聞四大王，如前所說，次第乃至向大梵天，如是說言：『閻浮提中某國某村某善男子，如是種姓名字某甲，剃除鬚髮被服法衣，正信出家，心不樂住魔之境界，不樂喜欲愛心共住，於煩惱蛇不生喜樂、見他苦惱，則於世間一切生死深生厭離。』彼梵身天聞已歡喜，說如是言：『魔分損減，正法朋長。』彼修行者以天眼觀見彼比丘，如是已得第十一地，見於正道，如是諦見知業報法，諦見身業、口業、意業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——作如是意：『彼比丘甚為希有，有增上力，得十一地。』彼地夜叉見彼比丘不惓精進，有增上力，心生歡喜，轉復上聞虛空夜叉，虛空夜叉聞四大王，如前所說，次第乃至向大梵天，如是說言：『閻浮提中某國某村某善男子，如是種姓名字某甲，剃除鬚髮被服法衣，正信出家，心不樂住魔之境界，不樂喜欲愛心共住，於煩惱蛇不生喜樂、見他苦惱，則於世間一切生死深生厭離。』彼梵身天聞已歡喜，說如是言：『魔分損減，正法朋長。』彼修行者以天眼觀見彼比丘，如是已得第十一地，見於正道，如是諦見知業報法，諦見身業、口業、意業。

「諸比丘！如是三種微細身業、口業、意業分分細知，若天世間、若魔世間、若梵世間、若沙門界、婆羅門界，如是天人不能如是分分細知，何況外道遮羅迦波利婆闍迦而能得知？唯我能知，及我弟子若從我聞能如是知，微細三業分細分細如是皆知。汝等比丘，若有餘人、若彼外道遮羅迦波利婆闍迦如是問者，汝如是答；若如是問彼諸外道遮羅迦波利婆闍迦，心則迷沒，不能答汝。何以故？諸比丘！一切生死所攝眾生，非其所行、非境界故，彼人麁知，不能正知，忽知、垢知、微劣少知彼三種業身、口、意業。彼人所說，為他破壞，不能斷絕生老病死、憂悲啼哭一切苦惱，不證聖法、不到涅槃，非究竟道、非寂靜法、非安樂法、非生天道，彼人思惟三種業道身、口、意業，唯有慢心。諸比丘！彼外道遮羅迦波利婆闍迦，自意歡喜，心不思惟諸過功德，彼人如是此三種業身業、口業、意業大惡。彼人於我無少相似，譬如涅槃之與生死，乃至無有少分相似；理相玄遠，彼知三業，我知三業，無少相似。諸比丘！汝等應知彼外道問，唯有言語，佛有正道寂滅涅槃，一切生死無常敗壞皆苦無樂。諸比丘！應如是知：無有物常、無物不動、無物不變、無物不異。諸比丘！彼修行者見彼比丘，如是身業、口業、意業種種諦見，趣涅槃城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘！如是三種微細身業、口業、意業分分細知，若天世間、若魔世間、若梵世間、若沙門界、婆羅門界，如是天人不能如是分分細知，何況外道遮羅迦波利婆闍迦而能得知？唯我能知，及我弟子若從我聞能如是知，微細三業分細分細如是皆知。汝等比丘，若有餘人、若彼外道遮羅迦波利婆闍迦如是問者，汝如是答；若如是問彼諸外道遮羅迦波利婆闍迦，心則迷沒，不能答汝。何以故？諸比丘！一切生死所攝眾生，非其所行、非境界故，彼人麁知，不能正知，忽知、垢知、微劣少知彼三種業身、口、意業。彼人所說，為他破壞，不能斷絕生老病死、憂悲啼哭一切苦惱，不證聖法、不到涅槃，非究竟道、非寂靜法、非安樂法、非生天道，彼人思惟三種業道身、口、意業，唯有慢心。諸比丘！彼外道遮羅迦波利婆闍迦，自意歡喜，心不思惟諸過功德，彼人如是此三種業身業、口業、意業大惡。彼人於我無少相似，譬如涅槃之與生死，乃至無有少分相似；理相玄遠，彼知三業，我知三業，無少相似。諸比丘！汝等應知彼外道問，唯有言語，佛有正道寂滅涅槃，一切生死無常敗壞皆苦無樂。諸比丘！應如是知：無有物常、無物不動、無物不變、無物不異。諸比丘！彼修行者見彼比丘，如是身業、口業、意業種種諦見，趣涅槃城。

「又復觀察：云何彼比丘得十二地？彼修行者如是觀察，見彼比丘不惓精進，復更諦觀惡業因果七大地獄并及別處，如業報法，諦觀察已，彼見聞知：又復更有最大地獄，名曰阿鼻。七大地獄并及別處以為一分，阿鼻地獄一千倍勝。眾生何業生彼地獄？彼見聞知：若人重心殺母、殺父，復有惡心出佛身血、破和合僧、殺阿羅漢。彼人以是惡業因緣，則生阿鼻大地獄中，經一劫住。若減劫住，業既平等而減劫住，以劫中間造作惡業墮阿鼻故，彼人減劫，阿鼻燒煮。何以故？時節已過，不可令迴，是故於彼減劫燒煮，苦惱堅鞕，以多惡業少時受故。如是造作阿鼻之業，有悲堅心、軟中心作，受苦不重。如人造作一阿鼻業，若重心作，彼受勝苦。一切作業及業果報，一切皆是心心數法，皆心自在、皆心和合、心隨順行，復有六結繫縛眾生，若心寂靜，眾生解脫。如彼次第，在於阿鼻地獄之中，苦因緣故，所受苦惱身有軟麁，若五逆人於地獄中其身長大五百由旬，若四逆人四百由旬，若三逆人三百由旬，若二逆人二百由旬，若一逆人一百由旬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復觀察：云何彼比丘得十二地？彼修行者如是觀察，見彼比丘不惓精進，復更諦觀惡業因果七大地獄并及別處，如業報法，諦觀察已，彼見聞知：又復更有最大地獄，名曰阿鼻。七大地獄并及別處以為一分，阿鼻地獄一千倍勝。眾生何業生彼地獄？彼見聞知：若人重心殺母、殺父，復有惡心出佛身血、破和合僧、殺阿羅漢。彼人以是惡業因緣，則生阿鼻大地獄中，經一劫住。若減劫住，業既平等而減劫住，以劫中間造作惡業墮阿鼻故，彼人減劫，阿鼻燒煮。何以故？時節已過，不可令迴，是故於彼減劫燒煮，苦惱堅鞕，以多惡業少時受故。如是造作阿鼻之業，有悲堅心、軟中心作，受苦不重。如人造作一阿鼻業，若重心作，彼受勝苦。一切作業及業果報，一切皆是心心數法，皆心自在、皆心和合、心隨順行，復有六結繫縛眾生，若心寂靜，眾生解脫。如彼次第，在於阿鼻地獄之中，苦因緣故，所受苦惱身有軟麁，若五逆人於地獄中其身長大五百由旬，若四逆人四百由旬，若三逆人三百由旬，若二逆人二百由旬，若一逆人一百由旬。

「又彼比丘觀察阿鼻大地獄處，此名毛起最大地獄凡有幾處？彼見聞知：普此地獄有十六處，何等十六？一名烏口；二名一切向地；三名無彼岸常受苦惱；四名野干吼；五名鐵野干食；六名黑肚；七名身洋；八名夢見畏；九名身洋受苦；十名兩山聚；十一名閻婆叵度；十二名星鬘；十三名苦惱急；十四名臭氣覆；十五名鐵鍱；十六名十一焰。普彼阿鼻最大地獄，有如是等十六別處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼比丘觀察阿鼻大地獄處，此名毛起最大地獄凡有幾處？彼見聞知：普此地獄有十六處，何等十六？一名烏口；二名一切向地；三名無彼岸常受苦惱；四名野干吼；五名鐵野干食；六名黑肚；七名身洋；八名夢見畏；九名身洋受苦；十名兩山聚；十一名閻婆叵度；十二名星鬘；十三名苦惱急；十四名臭氣覆；十五名鐵鍱；十六名十一焰。普彼阿鼻最大地獄，有如是等十六別處。

「又彼比丘如是觀察人欲死時，乃至中有，云何阿鼻地獄行人此中受苦，復生苦處？彼見：眾生貪欲、瞋恚、愚癡所覆，造作惡業，成就阿鼻地獄惡行。如是造作阿鼻地獄：惡業行人有為生天故，以大火燒殺其母。又復有人高山嶮岸推母令墮，如是殺母。又復有人置母水中，如是殺母。又復有人餓殺其母。惡道癡人，惡聞所誑是故殺母。貪心悕天，如是殺母。或有餓殺，或在山上、嶮處推殺，或火燒殺、或水中殺，為得天故，彼人愛天，而殺自母。有以瞋心毒等而殺，有輕心故、心因緣故、心自在故，是故殺母，如是殺父，以三毒過故如是殺。或復有人以癡心故，不知如來是大福田，生瞋惡心，出其身血。如是破僧、殺阿羅漢，以多瞋故。彼人如是一切因緣、一切作業皆悉遠離，生於阿鼻大地獄中。彼惡業人臨欲死時，有人即身阿鼻地獄大火已生，或復有人臨欲死時，及中有中彼中間生，得阿鼻苦。彼如是等，隨於何時造作阿鼻地獄惡業，即時燒燃一切善業，所有出家決定受業、解脫分業一切燒燃，不得受戒。如是燒已，不善惡業燒彼人身。過去久遠所作勝業，以作五逆，彼如是業決定不受。何處決定？地獄決定能令命短，若百年命，二十年盡，思念所求皆不可得，譬如下種在於醎地。彼惡業人如是乃至自隨身天即時捨去，一切所作不得果利，諸根頑鈍，於境界中數見惡夢，常得一切不饒益事，所有妻子及奴婢等皆悉捨去，常患飢渴，若遇美食不得本味，聲已破壞，一切惡觸面色甚惡，心常驚恐，人中鄙劣，一切諸親兄弟等眾無惡因緣而生驚畏，一切世界處處見煙。此人身中諸界不調，遠見惡色，洗浴速乾，身恒患熱、喜患黃病、口常醎苦；床敷雖軟，得堅惡觸；吹笛打鼓琵琶等聲，聞之猶惡，況餘鄙聲。又復彼人鼻識破壞，於好香物嗅則惡臭，一切身分皆悉臭爛，一切髮毛墮落不堅，齒色變壞、手足破裂，一切算數盡皆忘失；天常怖嚇，夢則心驚，以心驚故，常瘦不肥；若以好花置頭及身，則速萎乾；衣裳健破，喜生垢穢，澡浴浣衣而速有垢；於道中行，無因緣倒，既倒地已，壞身作瘡，於其身體瘡更多出，而復難差；臥睡咽乾，常喜多飲；城邑聚落實自饒人，而見皆空；不睹日月星宿實色；微軟風來，覺有堅觸，如鐵觸身；如欲近火，身則被燒，兩重熱觸；於月覺溫，於極冷水亦覺其煖；極好樹林，見為惡處；先時所聞可愛鳥聲，聞如野干；見一切人如塚無異，常一切時聞不喜聲；雖復飲酒，心亦不喜；不曾作惡而得罪罰；於大巷中、四出巷中、三角巷中放屎放尿。如是之人，諸天捨離，常得一切不饒益事。彼人身色如被燒 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼比丘如是觀察人欲死時，乃至中有，云何阿鼻地獄行人此中受苦，復生苦處？彼見：眾生貪欲、瞋恚、愚癡所覆，造作惡業，成就阿鼻地獄惡行。如是造作阿鼻地獄：惡業行人有為生天故，以大火燒殺其母。又復有人高山嶮岸推母令墮，如是殺母。又復有人置母水中，如是殺母。又復有人餓殺其母。惡道癡人，惡聞所誑是故殺母。貪心悕天，如是殺母。或有餓殺，或在山上、嶮處推殺，或火燒殺、或水中殺，為得天故，彼人愛天，而殺自母。有以瞋心毒等而殺，有輕心故、心因緣故、心自在故，是故殺母，如是殺父，以三毒過故如是殺。或復有人以癡心故，不知如來是大福田，生瞋惡心，出其身血。如是破僧、殺阿羅漢，以多瞋故。彼人如是一切因緣、一切作業皆悉遠離，生於阿鼻大地獄中。彼惡業人臨欲死時，有人即身阿鼻地獄大火已生，或復有人臨欲死時，及中有中彼中間生，得阿鼻苦。彼如是等，隨於何時造作阿鼻地獄惡業，即時燒燃一切善業，所有出家決定受業、解脫分業一切燒燃，不得受戒。如是燒已，不善惡業燒彼人身。過去久遠所作勝業，以作五逆，彼如是業決定不受。何處決定？地獄決定能令命短，若百年命，二十年盡，思念所求皆不可得，譬如下種在於醎地。彼惡業人如是乃至自隨身天即時捨去，一切所作不得果利，諸根頑鈍，於境界中數見惡夢，常得一切不饒益事，所有妻子及奴婢等皆悉捨去，常患飢渴，若遇美食不得本味，聲已破壞，一切惡觸面色甚惡，心常驚恐，人中鄙劣，一切諸親兄弟等眾無惡因緣而生驚畏，一切世界處處見煙。此人身中諸界不調，遠見惡色，洗浴速乾，身恒患熱、喜患黃病、口常醎苦；床敷雖軟，得堅惡觸；吹笛打鼓琵琶等聲，聞之猶惡，況餘鄙聲。又復彼人鼻識破壞，於好香物嗅則惡臭，一切身分皆悉臭爛，一切髮毛墮落不堅，齒色變壞、手足破裂，一切算數盡皆忘失；天常怖嚇，夢則心驚，以心驚故，常瘦不肥；若以好花置頭及身，則速萎乾；衣裳健破，喜生垢穢，澡浴浣衣而速有垢；於道中行，無因緣倒，既倒地已，壞身作瘡，於其身體瘡更多出，而復難差；臥睡咽乾，常喜多飲；城邑聚落實自饒人，而見皆空；不睹日月星宿實色；微軟風來，覺有堅觸，如鐵觸身；如欲近火，身則被燒，兩重熱觸；於月覺溫，於極冷水亦覺其煖；極好樹林，見為惡處；先時所聞可愛鳥聲，聞如野干；見一切人如塚無異，常一切時聞不喜聲；雖復飲酒，心亦不喜；不曾作惡而得罪罰；於大巷中、四出巷中、三角巷中放屎放尿。如是之人，諸天捨離，常得一切不饒益事。彼人身色如被燒

林，一切世人憎而不愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 林，一切世人憎而不愛。

「彼惡業人於現在世先有如是阿鼻之相，次死相現：白日見月，夜中見日，不見自影，無有因緣而聞惡聲，鼻則㿲(去奇)倒，髮毛相著，身得熱等必死之病，普身蒸熱，四百四病，唯見四百普身逼惱，如在火坑而被燒煮，八十種虫在其身體，一切身脈筋皮脂肉皆悉遍有，八十種風吹殺彼虫，謂八十種虫，八十風所殺。何等八十？一名毛虫，毛過風殺；二名黑口虫，隨時風殺；三名無力虫，夢見亂風殺；四名大力作虫，不忍風殺；五名迷作虫，虫色字作風殺；六名火色作虫，味押風殺；七名滑虫，鐵過風殺；八名河漂虫，糞屎上風殺；九名跳虫，糞門行風殺；十名分別見虫，憶念過風殺；十一名惡臭虫，皮過風殺；十二名骨生虫，味過風殺；十三名赤口虫，脈過風殺；十四名針刺虫，欲過風殺；十五名脈行食虫，骨過風殺；十六名必波羅虫，食力風殺；十七名堅口虫，特牛風殺；十八名無毛虫，垢作風殺；十九名針口虫，濕過風殺；二十名胃穿破虫，屎多過風殺；二十一名不行虫，食和合風殺；二十二名屎散虫，齒破風殺；二十三名三節虫，喉集風殺；二十四名腸破虫，下行風殺；二十五名塞脹虫，上行風殺；二十六名金虫，三廂風殺；二十七名糞門熟虫，節節行風殺；二十八名皮作虫，心過風殺；二十九名脂嘴虫，散亂風殺；三十名和集虫，開合風殺；三十一名惡臭虫，送閉風殺；三十二名五風共未虫，藏集風殺；三十三名築築虫，藏散風殺；三十四名藏華虫，行去來住走作風殺。次名大諂虫、蛇虫、黑虫、大食虫、煖行虫、眼耳、鼻虫，身風所殺；次名舐骨虫、瞻過風殺；次名黑足虫，冷沫過風殺；次名密割虫，髓過風殺；次名腦虫，依爪風殺；次名髑髏行虫，依足一廂風殺；次名頭骨行虫，不覺作風殺；次名煩惱與虫，破壞風殺；次名耳行虫，行劈風殺；次名家旋身虫，塊過風殺；次名脂遍行虫，破髀風殺；次名涎灑虫，破節風殺；次名齧齒骨虫，髀破不覺風殺；次名涎食虫，力爛風殺；次名唾冷沫虫，筋推柱風殺；次名吐虫，十和漂內行旋風殺；次名密醉虫，密亂風殺；次名六味悕望虫，毛爪屎壞風殺；次名抒氣虫，精出風殺；次名增味虫，破壞作風殺；次名夢悕望虫，寬柱風殺；次名毛生虫，乾屎作風殺；次名善味虫，一廂縛風殺；次名虫母虫，六鷲風殺；次名毛光虫，一切身分作風殺；次名毛食虫，健壞風殺；次名習習虫，一切動身分風殺；次名酢虫，熱作風殺；次名瘡生虫，和集風殺；次名粥粥虫，下上風殺；次名筋閉虫，命風所殺，若人命風并屎出時，彼人即死；次名脈動虫，閉風所殺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼惡業人於現在世先有如是阿鼻之相，次死相現：白日見月，夜中見日，不見自影，無有因緣而聞惡聲，鼻則㿲(去奇)倒，髮毛相著，身得熱等必死之病，普身蒸熱，四百四病，唯見四百普身逼惱，如在火坑而被燒煮，八十種虫在其身體，一切身脈筋皮脂肉皆悉遍有，八十種風吹殺彼虫，謂八十種虫，八十風所殺。何等八十？一名毛虫，毛過風殺；二名黑口虫，隨時風殺；三名無力虫，夢見亂風殺；四名大力作虫，不忍風殺；五名迷作虫，虫色字作風殺；六名火色作虫，味押風殺；七名滑虫，鐵過風殺；八名河漂虫，糞屎上風殺；九名跳虫，糞門行風殺；十名分別見虫，憶念過風殺；十一名惡臭虫，皮過風殺；十二名骨生虫，味過風殺；十三名赤口虫，脈過風殺；十四名針刺虫，欲過風殺；十五名脈行食虫，骨過風殺；十六名必波羅虫，食力風殺；十七名堅口虫，特牛風殺；十八名無毛虫，垢作風殺；十九名針口虫，濕過風殺；二十名胃穿破虫，屎多過風殺；二十一名不行虫，食和合風殺；二十二名屎散虫，齒破風殺；二十三名三節虫，喉集風殺；二十四名腸破虫，下行風殺；二十五名塞脹虫，上行風殺；二十六名金虫，三廂風殺；二十七名糞門熟虫，節節行風殺；二十八名皮作虫，心過風殺；二十九名脂嘴虫，散亂風殺；三十名和集虫，開合風殺；三十一名惡臭虫，送閉風殺；三十二名五風共未虫，藏集風殺；三十三名築築虫，藏散風殺；三十四名藏華虫，行去來住走作風殺。次名大諂虫、蛇虫、黑虫、大食虫、煖行虫、眼耳、鼻虫，身風所殺；次名舐骨虫、瞻過風殺；次名黑足虫，冷沫過風殺；次名密割虫，髓過風殺；次名腦虫，依爪風殺；次名髑髏行虫，依足一廂風殺；次名頭骨行虫，不覺作風殺；次名煩惱與虫，破壞風殺；次名耳行虫，行劈風殺；次名家旋身虫，塊過風殺；次名脂遍行虫，破髀風殺；次名涎灑虫，破節風殺；次名齧齒骨虫，髀破不覺風殺；次名涎食虫，力爛風殺；次名唾冷沫虫，筋推柱風殺；次名吐虫，十和漂內行旋風殺；次名密醉虫，密亂風殺；次名六味悕望虫，毛爪屎壞風殺；次名抒氣虫，精出風殺；次名增味虫，破壞作風殺；次名夢悕望虫，寬柱風殺；次名毛生虫，乾屎作風殺；次名善味虫，一廂縛風殺；次名虫母虫，六鷲風殺；次名毛光虫，一切身分作風殺；次名毛食虫，健壞風殺；次名習習虫，一切動身分風殺；次名酢虫，熱作風殺；次名瘡生虫，和集風殺；次名粥粥虫，下上風殺；次名筋閉虫，命風所殺，若人命風并屎出時，彼人即死；次名脈動虫，閉風所殺。

「一切眾生臨欲死時，如是等虫、如是等風，不相應風而殺彼虫。如是阿鼻地獄之人，顛倒惡業，如是下上顛倒風吹。彼惡業故，作大力風，遍吹其身。此如是等八十種風殺八十種虫，如相應殺、如顛倒殺。有風名為必波羅針，能令一切身分乾燥，如以機關用壓甘蔗，一切血乾、一切脈閉、一切筋斷、一切髓洋，受大苦惱。惡業行人阿鼻之人臨欲死時，彼虫欲死則見有色，阿鼻之人見地獄相，如見屋舍黑幕所覆，一廂火起，次第周遍，黑幕屋內一切焰燃。彼人如是見屋燃已，驚怖戰恐皺面呻喚，兩手亂動、眼轉涎出、齧齒作聲、兩脣相觸。彼人更復見第二色大黑闇聚，轉復驚恐，多饒師子虎豹、熊羆及蛇蟒等，極生怖畏。大高山上欲墮嶮岸，屎污床敷，畏墮彼山，申手向上，諸親見已，皆言此人手摩虛空。如是病人見彼山林巖崖窟穴，多饒柳樹，火焰熾燃，欲墮其上，心生驚怖踧聲唱喚，復更失糞，眼目動轉恐怖皺面，眼中淚出遍身毛起，如棘刺針卵縮却入，口中涎出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切眾生臨欲死時，如是等虫、如是等風，不相應風而殺彼虫。如是阿鼻地獄之人，顛倒惡業，如是下上顛倒風吹。彼惡業故，作大力風，遍吹其身。此如是等八十種風殺八十種虫，如相應殺、如顛倒殺。有風名為必波羅針，能令一切身分乾燥，如以機關用壓甘蔗，一切血乾、一切脈閉、一切筋斷、一切髓洋，受大苦惱。惡業行人阿鼻之人臨欲死時，彼虫欲死則見有色，阿鼻之人見地獄相，如見屋舍黑幕所覆，一廂火起，次第周遍，黑幕屋內一切焰燃。彼人如是見屋燃已，驚怖戰恐皺面呻喚，兩手亂動、眼轉涎出、齧齒作聲、兩脣相觸。彼人更復見第二色大黑闇聚，轉復驚恐，多饒師子虎豹、熊羆及蛇蟒等，極生怖畏。大高山上欲墮嶮岸，屎污床敷，畏墮彼山，申手向上，諸親見已，皆言此人手摩虛空。如是病人見彼山林巖崖窟穴，多饒柳樹，火焰熾燃，欲墮其上，心生驚怖踧聲唱喚，復更失糞，眼目動轉恐怖皺面，眼中淚出遍身毛起，如棘刺針卵縮却入，口中涎出。

「然後此人四大怒盛，四者所謂：地界、水界、火界、風界。地界瞋怒：一切身分不堅破壞，如兩石間壓水聚沫，如壓沙摶，一切身骨、身分脈道斷絕散壞，普彼人身受第一苦。如是地界瞋怒故爾。以惡業故，水界瞋怒：咽喉不利、抒氣欲死、筋肉皆緩，見大水漂流入眼耳。火界瞋怒：自見其身在大屋中而被燒燃，受大苦惱，一切身分受堅鞕苦，以受苦故呻喚迴轉，手足亂動、頭不暫住。風界瞋怒：有堅澁觸，種種輕冷，一切身分堅鞕閉塞，種種能吹，輕者上去如昇虛空，墮大嶮岸，冷能攣縮一切筋卷。彼人四大，臨欲死時四大力盛，如是四大毒蛇瞋怒，受如是等種種苦惱，彼苦惱者無有譬喻。彼人如是一切身分皆悉破壞，如水沫塊水漂燒等，受第一苦，把挽臥敷，手摩虛空。現在心滅，中有心生，如在山頂，放身墮地，既離山頂，無所攀捉，空中轉行。彼人如是生在中有，如印相似，中有心生於彼則見惡面手足猪象驢馬、熊羆虎豹、師子蛇蟒、野干狗犬之屬，閻魔羅人手捉種種可畏器仗，打其身體。唯罪人見，餘人不見。如是見故，極皺面眼如油漸盡，然亦漸滅。彼惡業人如是死滅，中有色生，不見不對，其身猶如八歲小兒，即死即倒。即於倒時，閻魔羅人之所執持焰燃鐵羂，繫縛其咽，反束兩手，東西南北四維上下，見火焰燃。見彼火中種種惡面閻魔羅人火中沸熱，手執種種可畏器仗而打其身。彼人既見反縛其臂，極大怖畏，閻魔羅人呵責罪人，既呵責已，將向南廂，懊惱啼哭，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「然後此人四大怒盛，四者所謂：地界、水界、火界、風界。地界瞋怒：一切身分不堅破壞，如兩石間壓水聚沫，如壓沙摶，一切身骨、身分脈道斷絕散壞，普彼人身受第一苦。如是地界瞋怒故爾。以惡業故，水界瞋怒：咽喉不利、抒氣欲死、筋肉皆緩，見大水漂流入眼耳。火界瞋怒：自見其身在大屋中而被燒燃，受大苦惱，一切身分受堅鞕苦，以受苦故呻喚迴轉，手足亂動、頭不暫住。風界瞋怒：有堅澁觸，種種輕冷，一切身分堅鞕閉塞，種種能吹，輕者上去如昇虛空，墮大嶮岸，冷能攣縮一切筋卷。彼人四大，臨欲死時四大力盛，如是四大毒蛇瞋怒，受如是等種種苦惱，彼苦惱者無有譬喻。彼人如是一切身分皆悉破壞，如水沫塊水漂燒等，受第一苦，把挽臥敷，手摩虛空。現在心滅，中有心生，如在山頂，放身墮地，既離山頂，無所攀捉，空中轉行。彼人如是生在中有，如印相似，中有心生於彼則見惡面手足猪象驢馬、熊羆虎豹、師子蛇蟒、野干狗犬之屬，閻魔羅人手捉種種可畏器仗，打其身體。唯罪人見，餘人不見。如是見故，極皺面眼如油漸盡，然亦漸滅。彼惡業人如是死滅，中有色生，不見不對，其身猶如八歲小兒，即死即倒。即於倒時，閻魔羅人之所執持焰燃鐵羂，繫縛其咽，反束兩手，東西南北四維上下，見火焰燃。見彼火中種種惡面閻魔羅人火中沸熱，手執種種可畏器仗而打其身。彼人既見反縛其臂，極大怖畏，閻魔羅人呵責罪人，既呵責已，將向南廂，懊惱啼哭，而說偈言：

「『我離世間命， 如癡無伴行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我離世間命， 如癡無伴行，

惡人將我去， 周匝饒惡人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡人將我去， 周匝饒惡人。

一切唯火焰， 遍空無中間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切唯火焰， 遍空無中間，

四方及四維， 地界無空處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四方及四維， 地界無空處。

去處不自在， 彼處不可知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去處不自在， 彼處不可知，

曠野漂我去， 無一切伴侶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曠野漂我去， 無一切伴侶。

無人見安慰， 無救脫我苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無人見安慰， 無救脫我苦，

無力無自在， 燒身極受苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無力無自在， 燒身極受苦。

送我不自在， 不知何處去， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 送我不自在， 不知何處去，

遍身一切處， 皆以鐵繫縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍身一切處， 皆以鐵繫縛。

非物非知識、 非妻亦非子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非物非知識、 非妻亦非子，

無人來救我， 以嫌我惡故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無人來救我， 以嫌我惡故。

失法無歸救， 苦惱破壞心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失法無歸救， 苦惱破壞心，

閻魔羅縛我， 歸救不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閻魔羅縛我， 歸救不可得。

瞋我故如是， 與我多急苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞋我故如是， 與我多急苦，

何人是誰遣？ 遍縛我身體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何人是誰遣？ 遍縛我身體。

我今如是見， 行物不動物， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今如是見， 行物不動物，

如是一切處， 大火悉充滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是一切處， 大火悉充滿。

一切地界處， 惡人皆遍滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切地界處， 惡人皆遍滿，

我今無所歸， 孤獨無同伴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今無所歸， 孤獨無同伴。

在惡處闇中， 入大火焰聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在惡處闇中， 入大火焰聚，

我於虛空中， 不見日月星。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於虛空中， 不見日月星。

此一切顛倒， 一切普闇覆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此一切顛倒， 一切普闇覆，

一切五根等， 皆悉顛倒見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切五根等， 皆悉顛倒見。

鉤我身一切， 破裂受大苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鉤我身一切， 破裂受大苦，

我無所歸依， 云何而得脫？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我無所歸依， 云何而得脫？

增長苦惱聚， 一切周匝人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增長苦惱聚， 一切周匝人，

念念增聚苦， 身心皆受苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念念增聚苦， 身心皆受苦，

苦惱逼我身， 更無餘同伴。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦惱逼我身， 更無餘同伴。』

「閻魔羅人聞惡業人所說偈已，以瞋怒心，答自惡業所誑人曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「閻魔羅人聞惡業人所說偈已，以瞋怒心，答自惡業所誑人曰：

「『汝前已作惡， 後何用思量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝前已作惡， 後何用思量，

前為癡所誑， 今悔何所及？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前為癡所誑， 今悔何所及？

汝所作惡業， 惡中之大惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝所作惡業， 惡中之大惡，

不善中不善， 苦中之大苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不善中不善， 苦中之大苦。

或劫或減劫， 大火燒汝身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或劫或減劫， 大火燒汝身，

癡人已作惡， 今何用生悔？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癡人已作惡， 今何用生悔？

非是天修羅、 揵闥婆龍鬼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非是天修羅、 揵闥婆龍鬼，

業羂所繫縛， 無人能救汝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業羂所繫縛， 無人能救汝。

若人為業縛， 被縛在地獄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人為業縛， 被縛在地獄，

送到不自在， 一切因緣行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 送到不自在， 一切因緣行。

汝作惡中惡， 此惡第一惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝作惡中惡， 此惡第一惡，

造殺母惡業， 此業已決定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造殺母惡業， 此業已決定。

若人本所生， 父身分增長， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人本所生， 父身分增長，

彼父不自在， 汝惡以刀殺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼父不自在， 汝惡以刀殺。

三界最為勝， 一切過已離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界最為勝， 一切過已離，

一切縛解脫， 汝於彼作惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切縛解脫， 汝於彼作惡。

一切法之藏， 能開解脫門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法之藏， 能開解脫門，

汝惡人破僧， 彼果今此受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝惡人破僧， 彼果今此受。

一切使已過， 一切結已捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切使已過， 一切結已捨，

癡人殺羅漢， 彼果今此受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癡人殺羅漢， 彼果今此受。

諸法中如火， 破壞實語寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法中如火， 破壞實語寶，

汝常妄語說， 彼果今此受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝常妄語說， 彼果今此受。

迭相破壞義， 念念中憶念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迭相破壞義， 念念中憶念，

汝作兩舌說， 彼果如是受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝作兩舌說， 彼果如是受。

如刀如火毒， 惡中第一熱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如刀如火毒， 惡中第一熱，

汝常惡口說， 彼果今此受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝常惡口說， 彼果今此受。

前後顛倒句， 無義不相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前後顛倒句， 無義不相應，

汝多綺語說， 彼果今此受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝多綺語說， 彼果今此受。

眾生無自在， 常愛命怖畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生無自在， 常愛命怖畏，

汝多殺眾生， 今受苦惡果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝多殺眾生， 今受苦惡果。

貪心陵他人， 而取他財物， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪心陵他人， 而取他財物，

貪欲心故盜， 今時果報熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪欲心故盜， 今時果報熟。

癡暗所覆故， 復作第二惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癡暗所覆故， 復作第二惡，

已作欲邪行， 何故今生悔？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已作欲邪行， 何故今生悔？

於他物欲得， 自多貪思惟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於他物欲得， 自多貪思惟，

彼物不可得， 今得如是果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼物不可得， 今得如是果。

汝已多多瞋， 瞋猶多思惟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝已多多瞋， 瞋猶多思惟，

如是得地獄， 何故今生悔？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是得地獄， 何故今生悔？

顛倒惡邪見， 二業已破壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顛倒惡邪見， 二業已破壞，

汝以邪見心， 令他住邪見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝以邪見心， 令他住邪見。

此等諸惡法， 從身口意生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等諸惡法， 從身口意生，

汝以癡心故， 自作向他說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝以癡心故， 自作向他說。

多多作惡已， 決定不善行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多多作惡已， 決定不善行，

今此處我執， 何故心生悔？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此處我執， 何故心生悔？

如於大海中， 唯取一掬水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如於大海中， 唯取一掬水，

此苦如一掬， 後苦如大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此苦如一掬， 後苦如大海。

若人作惡業， 彼人不自愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人作惡業， 彼人不自愛，

惡業地獄煮， 不應念惡業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡業地獄煮， 不應念惡業。

惡人見惡行， 善人亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡人見惡行， 善人亦如是，

惡行憎善人， 如是生地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡行憎善人， 如是生地獄。

癡人則捨善， 而入於不善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癡人則捨善， 而入於不善，

汝癡人捨寶， 而取於石等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝癡人捨寶， 而取於石等。

饒種種好法， 佛寶等無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 饒種種好法， 佛寶等無量，

汝既得人身， 何故不樂法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝既得人身， 何故不樂法？

常捨離惡人， 常有善心意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常捨離惡人， 常有善心意，

求得於涅槃， 外道不能得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求得於涅槃， 外道不能得。

初中後皆善， 於法常生樂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初中後皆善， 於法常生樂；

初中後生苦， 是惡業果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初中後生苦， 是惡業果報。

如是常捨惡， 攀緣於善行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是常捨惡， 攀緣於善行，

捨惡業之人， 生處常受樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨惡業之人， 生處常受樂。

無始生死來， 惡業數數燒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無始生死來， 惡業數數燒，

何故不疲倦， 愚癡屬癡心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故不疲倦， 愚癡屬癡心？

汝前惡業燒， 後為大火燒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝前惡業燒， 後為大火燒，

惡業地獄因， 惡業人煮熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡業地獄因， 惡業人煮熟。

聞說惡業果， 心則應調伏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞說惡業果， 心則應調伏，

況作惡業已， 如是燒煮苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 況作惡業已， 如是燒煮苦。

如是等無量， 種種大苦惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等無量， 種種大苦惱，

汝於須臾間， 受如是苦惱。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝於須臾間， 受如是苦惱。』

「閻魔羅使，如是呵責惡業行人。既呵責已，將向地獄極苦惡處，經無量時業羂所縛。彼人惡業，一切身分皆悉火燃，如樹內乾，多時被燒。去地獄門，道里不遠，彼地獄處，不可譬喻。」爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「閻魔羅使，如是呵責惡業行人。既呵責已，將向地獄極苦惡處，經無量時業羂所縛。彼人惡業，一切身分皆悉火燃，如樹內乾，多時被燒。去地獄門，道里不遠，彼地獄處，不可譬喻。」爾時，世尊而說偈言：

「四角有四門， 廣長分分處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四角有四門， 廣長分分處，

燒煮不自在， 地獄人多倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燒煮不自在， 地獄人多倒。

「去彼二萬五千由旬，聞彼地獄無量堅惡啼哭之聲，堅苦無味，破壞可畏，無異相似。異地獄中生彼眾生，彼人若聞一切地獄所有苦惱皆悉不憶，聞此則死，何況未生地獄之人？彼地獄人，人世間中作惡業已，於中有中種種苦覆，復聞彼聲十倍悶絕。彼人如是苦惱無邊，身心苦惱，心更起亂如夢相似。彼人轉復近阿鼻住，以惡業故，寒風所吹，地下水中，人不曾觸，彼處無日，彼風勢力過劫盡風。彼風極冷，形此中雪，如氷無異。彼處水上，冷風更冷，以惡業故風如利刀，此風勢力能吹大山，高十由旬而令移散。如是惡風吹中有人，彼人寒苦，色等諸陰受極苦惱，如是苦惱不可譬喻。如劫盡時七日出熱，更一千倍勝熱悕望，此取因緣，則有有分，即彼悕望，中有陰滅而生異陰，有受陰生。譬如第二三十三天，五、四、三、二、一由旬等，業力自在，相似生身，頭面在下、足在於上，臨欲墮時，大力火焰抖擻打壞，經二千年皆向下行，未到阿鼻地獄之處。阿鼻地獄如是向下，在於中間未可往到。謂阿鼻者，阿鼻地獄欲界最下，從此欲界、色界上行，如是乃至阿迦尼吒，兩界已上更無有處。阿鼻地獄亦復如是，下更無處。墮彼處已，惡業力故，受極苦惱。如是阿鼻地獄之人，見大焦熱地獄罪人如見他化自在天處，相似不異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「去彼二萬五千由旬，聞彼地獄無量堅惡啼哭之聲，堅苦無味，破壞可畏，無異相似。異地獄中生彼眾生，彼人若聞一切地獄所有苦惱皆悉不憶，聞此則死，何況未生地獄之人？彼地獄人，人世間中作惡業已，於中有中種種苦覆，復聞彼聲十倍悶絕。彼人如是苦惱無邊，身心苦惱，心更起亂如夢相似。彼人轉復近阿鼻住，以惡業故，寒風所吹，地下水中，人不曾觸，彼處無日，彼風勢力過劫盡風。彼風極冷，形此中雪，如氷無異。彼處水上，冷風更冷，以惡業故風如利刀，此風勢力能吹大山，高十由旬而令移散。如是惡風吹中有人，彼人寒苦，色等諸陰受極苦惱，如是苦惱不可譬喻。如劫盡時七日出熱，更一千倍勝熱悕望，此取因緣，則有有分，即彼悕望，中有陰滅而生異陰，有受陰生。譬如第二三十三天，五、四、三、二、一由旬等，業力自在，相似生身，頭面在下、足在於上，臨欲墮時，大力火焰抖擻打壞，經二千年皆向下行，未到阿鼻地獄之處。阿鼻地獄如是向下，在於中間未可往到。謂阿鼻者，阿鼻地獄欲界最下，從此欲界、色界上行，如是乃至阿迦尼吒，兩界已上更無有處。阿鼻地獄亦復如是，下更無處。墮彼處已，惡業力故，受極苦惱。如是阿鼻地獄之人，見大焦熱地獄罪人如見他化自在天處，相似不異。

「彼阿鼻獄多饒焰鬘，既生彼中先燒其頭，次燒其身，彼人如是頭身燒熱。今說少喻，如是焰鬘，須彌山王少時圍遶，并彼山王六萬眷屬，所有山河、陂池林樹皆能燒盡，唯地獄人久燒不死。今說少喻，譬如火煮鐵器極熱，置脂一渧，即時燒盡。如是如是，一逆罪業，阿鼻之火能燒人身，四天下處眾生及山、天、阿修羅、諸龍、山窟、洲林大海皆能燒燃。若人造作二逆惡業，能燒二海，如前說燒。若人造作三逆惡業，能燒三海；如是四業，能燒四海。彼身燒熱如鐵器燒，即於入時，更復輪山及大輪山，即於入時皆能燒盡。一切海畔所攝諸龍、大阿修羅、諸畜生眾，復有善業四天下處、欲界六天，聞地獄氣即皆消盡。何以故？以地獄人極大臭故。地獄臭氣何故不來？有二大山，一名出山，二名沒山，遮彼臭氣。彼惡臭氣無異相似。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼阿鼻獄多饒焰鬘，既生彼中先燒其頭，次燒其身，彼人如是頭身燒熱。今說少喻，如是焰鬘，須彌山王少時圍遶，并彼山王六萬眷屬，所有山河、陂池林樹皆能燒盡，唯地獄人久燒不死。今說少喻，譬如火煮鐵器極熱，置脂一渧，即時燒盡。如是如是，一逆罪業，阿鼻之火能燒人身，四天下處眾生及山、天、阿修羅、諸龍、山窟、洲林大海皆能燒燃。若人造作二逆惡業，能燒二海，如前說燒。若人造作三逆惡業，能燒三海；如是四業，能燒四海。彼身燒熱如鐵器燒，即於入時，更復輪山及大輪山，即於入時皆能燒盡。一切海畔所攝諸龍、大阿修羅、諸畜生眾，復有善業四天下處、欲界六天，聞地獄氣即皆消盡。何以故？以地獄人極大臭故。地獄臭氣何故不來？有二大山，一名出山，二名沒山，遮彼臭氣。彼惡臭氣無異相似。

「以惡業故，地獄寬廣。彼地獄中有焰嘴鳥，其嘴堅利、色白如氷，如是惡鳥於地獄中，一切罪人身皮脂肉骨髓皆食。復有異鳥火中而生、火中而行、火中而食，如是惡鳥食地獄人一切身肉，次破其骨；既破骨已，破肉飲血；彼飲血已，次飲其髓。彼地獄人唱喚悲號、啼哭悶絕。次復有鳥名火髻行，火所不燒，極大歡喜，破其頭已，先飲其血。次復有鳥名食髑髏，以火焰嘴破其髑髏而飲其腦。次復有鳥名為食舌，而食其舌及齒根肉，食已復生，新生柔軟如蓮華葉，如是復食，食已復生。次復有鳥名為拔齒，嘴如焰鉗，其鳥大力盡拔牙齒。次復有鳥名執咽喉，身甚微細，食其咽喉。次復有鳥名苦痛食，而食其肺。次復有鳥名食生藏，破其心已而飲其汁。次復有鳥名為脾聚，而食其脾。次復有鳥名腸內食，食其腸內。次復有鳥名喜背骨，破其背骨而飲其髓，飲已外出。次復有鳥名為脈藏，脈脈斷已，入脈孔中而飲其汁，受苦唱喚。次復有鳥名為針孔，嘴利如針而飲其血。次復有鳥名骨中住，破其頰骨在內而食。次復有鳥名食肉皮，食其外皮。次復有鳥名為拔爪，拔一切甲。次復有鳥名為食脂，破其皮已而飲其脂。次復有鳥名為緩筋，破裂其筋，一切皆食。次復有鳥名為拔髮，拔其髮根。如是阿鼻地獄之處三千由旬，名惡鳥處，彼復更有異地獄人同共被食，如是無量百千年食，食已復生。彼人如是怖畏鳥食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以惡業故，地獄寬廣。彼地獄中有焰嘴鳥，其嘴堅利、色白如氷，如是惡鳥於地獄中，一切罪人身皮脂肉骨髓皆食。復有異鳥火中而生、火中而行、火中而食，如是惡鳥食地獄人一切身肉，次破其骨；既破骨已，破肉飲血；彼飲血已，次飲其髓。彼地獄人唱喚悲號、啼哭悶絕。次復有鳥名火髻行，火所不燒，極大歡喜，破其頭已，先飲其血。次復有鳥名食髑髏，以火焰嘴破其髑髏而飲其腦。次復有鳥名為食舌，而食其舌及齒根肉，食已復生，新生柔軟如蓮華葉，如是復食，食已復生。次復有鳥名為拔齒，嘴如焰鉗，其鳥大力盡拔牙齒。次復有鳥名執咽喉，身甚微細，食其咽喉。次復有鳥名苦痛食，而食其肺。次復有鳥名食生藏，破其心已而飲其汁。次復有鳥名為脾聚，而食其脾。次復有鳥名腸內食，食其腸內。次復有鳥名喜背骨，破其背骨而飲其髓，飲已外出。次復有鳥名為脈藏，脈脈斷已，入脈孔中而飲其汁，受苦唱喚。次復有鳥名為針孔，嘴利如針而飲其血。次復有鳥名骨中住，破其頰骨在內而食。次復有鳥名食肉皮，食其外皮。次復有鳥名為拔爪，拔一切甲。次復有鳥名為食脂，破其皮已而飲其脂。次復有鳥名為緩筋，破裂其筋，一切皆食。次復有鳥名為拔髮，拔其髮根。如是阿鼻地獄之處三千由旬，名惡鳥處，彼復更有異地獄人同共被食，如是無量百千年食，食已復生。彼人如是怖畏鳥食。

「阿鼻地獄一切苦網遮覆之處，既得脫已，望歸望救，次復更入名墮嶮岸受苦之處。普彼地獄十一焰聚周匝圍遶，孤獨無伴，業羂所縛，一切內外皆悉遮障，曠野中行。一切地獄諸苦惱中，勝苦欲到，疾走往詣，名墮嶮岸受苦之處。下足則洋，舉足則生，生則更軟，其觸甚苦，堅利苦惱，極大怖畏。如是怖畏，皺面喎口，手足身分一切消洋，然後次第到彼嶮岸。彼人彼處，墮於嶮岸，以惡業故，作風舉之，三千由旬，下未到地，雕鷲烏狗獯狐食之，風復更舉。彼惡風觸如火如刀，舉令在上，更復食之，如是上下，乃過無量百千年歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿鼻地獄一切苦網遮覆之處，既得脫已，望歸望救，次復更入名墮嶮岸受苦之處。普彼地獄十一焰聚周匝圍遶，孤獨無伴，業羂所縛，一切內外皆悉遮障，曠野中行。一切地獄諸苦惱中，勝苦欲到，疾走往詣，名墮嶮岸受苦之處。下足則洋，舉足則生，生則更軟，其觸甚苦，堅利苦惱，極大怖畏。如是怖畏，皺面喎口，手足身分一切消洋，然後次第到彼嶮岸。彼人彼處，墮於嶮岸，以惡業故，作風舉之，三千由旬，下未到地，雕鷲烏狗獯狐食之，風復更舉。彼惡風觸如火如刀，舉令在上，更復食之，如是上下，乃過無量百千年歲。

「若離彼處，更復走向旋轉印孔地獄之處，到彼處已，在下則有千輻輪生，輪金剛軸，焰利速轉。彼地獄人即於到時，其輪疾轉，一輪破身、一輪破頭，於彼破處熱焰脂出，兩眼消洋。復有二輪轉在兩肩，破兩肩骨，一切消洋。於其兩手各有一輪，其輪疾轉猶如攢火，火生於手。有二種火：一是輪火，一是攢火。肉中出火，如是鐵輪焰燃疾轉，彼人身骨一切碎壞，疾轉破碎令如沙摶。又復背上火輪千輻，速疾而轉，從於背骨乃至跨骨到人根處。復有鐵鎖兩頭繫柱，罪人在上，推令來去，次第摽之，入於熟藏，復入生藏，破生藏已，次斷其腸。又令大坐，髀上輪生，疾轉破髀。內踝輪生，破骨髓出，足下鐵鉤破其兩足，受大苦惱。惡業行人如是無量百千年歲，受阿鼻苦，堅鞕惡苦，不可忍耐，自業所作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若離彼處，更復走向旋轉印孔地獄之處，到彼處已，在下則有千輻輪生，輪金剛軸，焰利速轉。彼地獄人即於到時，其輪疾轉，一輪破身、一輪破頭，於彼破處熱焰脂出，兩眼消洋。復有二輪轉在兩肩，破兩肩骨，一切消洋。於其兩手各有一輪，其輪疾轉猶如攢火，火生於手。有二種火：一是輪火，一是攢火。肉中出火，如是鐵輪焰燃疾轉，彼人身骨一切碎壞，疾轉破碎令如沙摶。又復背上火輪千輻，速疾而轉，從於背骨乃至跨骨到人根處。復有鐵鎖兩頭繫柱，罪人在上，推令來去，次第摽之，入於熟藏，復入生藏，破生藏已，次斷其腸。又令大坐，髀上輪生，疾轉破髀。內踝輪生，破骨髓出，足下鐵鉤破其兩足，受大苦惱。惡業行人如是無量百千年歲，受阿鼻苦，堅鞕惡苦，不可忍耐，自業所作。

「若離彼處受惡苦惱，望歸望救疾走異處。彼既走已，見有大山，走赴彼山，多有異虫，虫身焰燃滿彼山中。彼地獄人入黑虫處，彼黑虫身其觸如焰，如是黑虫食彼罪人，分分分散碎壞如塵，苦惱唱喚。以唱喚故，焰燃黑虫即入其口，從咽喉等乃至熟藏入已而食，彼人極受堅惡苦惱。若彼罪人造作惡業，五逆阿鼻、十不善業，和合業同，相似受果，如是無量百千年歲，黑虫所食受大苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若離彼處受惡苦惱，望歸望救疾走異處。彼既走已，見有大山，走赴彼山，多有異虫，虫身焰燃滿彼山中。彼地獄人入黑虫處，彼黑虫身其觸如焰，如是黑虫食彼罪人，分分分散碎壞如塵，苦惱唱喚。以唱喚故，焰燃黑虫即入其口，從咽喉等乃至熟藏入已而食，彼人極受堅惡苦惱。若彼罪人造作惡業，五逆阿鼻、十不善業，和合業同，相似受果，如是無量百千年歲，黑虫所食受大苦惱。

「若離彼處，復見食肉畜生之林，多饒惡狗、野干師子、熊羆虎等，疾走往趣。既到彼已，為諸惡獸分分分張而噉食之，破頭食腦。有食咽者，有食頭者，有食肩者，有食胸者，有食腹者，有食腸者、食腸根者、食大腸者、食小腸者、食熟藏者、食生藏者，有食髀者，有食踹者、食足趺者，彼人如是食已復生，初生軟嫰，以軟嫩故，更食苦重，食已肉生。又多殺生作集惡業，受惡果故。彼地獄人如是無量百千年歲，彼地獄處受惡業果，惡業惡果無異相似，不可譬喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若離彼處，復見食肉畜生之林，多饒惡狗、野干師子、熊羆虎等，疾走往趣。既到彼已，為諸惡獸分分分張而噉食之，破頭食腦。有食咽者，有食頭者，有食肩者，有食胸者，有食腹者，有食腸者、食腸根者、食大腸者、食小腸者、食熟藏者、食生藏者，有食髀者，有食踹者、食足趺者，彼人如是食已復生，初生軟嫰，以軟嫩故，更食苦重，食已肉生。又多殺生作集惡業，受惡果故。彼地獄人如是無量百千年歲，彼地獄處受惡業果，惡業惡果無異相似，不可譬喻。