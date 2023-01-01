正法念處經卷第二元魏婆羅門瞿曇般若流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法念處經卷第二元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

十善業道品之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十善業道品之二

「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何如是十善業道對治修行漏、無漏業？彼見聞知或天眼見：以此因緣，世間中縛，善法盡滅，所謂縛因：不善業道。善是佛因、是解脫因，所言善者，謂離殺生，攝取世間一切眾生，施與不畏，於現在世，人所讚歎，面色諸根端正美妙，得長命業。若不殺者，則為羅剎、鳩槃茶等，一切惡鬼能殺人者及餘惡人能殺人者，於夜闇中擁護彼人，諸天常隨，觀察擁護。身壞命終，則生善道天世界中，受妙果報。若勤精進願下、中、上三種菩提，隨願皆得：彼人若願聲聞菩提，得阿羅漢，入於涅槃；彼人若願緣覺菩提，得辟支佛；如是若願無上菩提，得正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何如是十善業道對治修行漏、無漏業？彼見聞知或天眼見：以此因緣，世間中縛，善法盡滅，所謂縛因：不善業道。善是佛因、是解脫因，所言善者，謂離殺生，攝取世間一切眾生，施與不畏，於現在世，人所讚歎，面色諸根端正美妙，得長命業。若不殺者，則為羅剎、鳩槃茶等，一切惡鬼能殺人者及餘惡人能殺人者，於夜闇中擁護彼人，諸天常隨，觀察擁護。身壞命終，則生善道天世界中，受妙果報。若勤精進願下、中、上三種菩提，隨願皆得：彼人若願聲聞菩提，得阿羅漢，入於涅槃；彼人若願緣覺菩提，得辟支佛；如是若願無上菩提，得正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。

「一切諸法，命為根本，人皆護命，不殺生者，則施其命。若施命者，施一切樂；第一施者，所謂施命。如是思惟：生天之因，最勝戒者，所謂施命。若願染愛境界勝樂，不殺為因，彼人則生若梵、若魔、若帝釋王。彼人若願生人中勝，得轉輪王，七寶具足王四天下。若願大身阿修羅者，捨身得為阿修羅王。彼人若願大身夜叉，得夜叉王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸法，命為根本，人皆護命，不殺生者，則施其命。若施命者，施一切樂；第一施者，所謂施命。如是思惟：生天之因，最勝戒者，所謂施命。若願染愛境界勝樂，不殺為因，彼人則生若梵、若魔、若帝釋王。彼人若願生人中勝，得轉輪王，七寶具足王四天下。若願大身阿修羅者，捨身得為阿修羅王。彼人若願大身夜叉，得夜叉王。

「此不殺生最為大業正法種子。行於生死，唯不殺生為歸、為救。入生死闇，不殺為燈。不殺生者，名曰慈悲。正念思惟不殺生善，心常生喜。若遮他殺，他不可遮，則是行捨。彼人如是，行四梵行，以熏身心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此不殺生最為大業正法種子。行於生死，唯不殺生為歸、為救。入生死闇，不殺為燈。不殺生者，名曰慈悲。正念思惟不殺生善，心常生喜。若遮他殺，他不可遮，則是行捨。彼人如是，行四梵行，以熏身心。

「不殺善根不可思議，最為真實，何等何等種種諸願，如是如是隨願皆得。譬如世間善巧金師，得好真金，如是如是隨所欲作。彼金如是隨意造作種種莊嚴，若作瓶等、若作人像、若作佛像。如是如是，不殺生者，不缺、不穿、不孔、不虛，如是如是隨願皆得。隨何等人如是不殺，則近涅槃。彼人常共善知識行，彼人則是善器眾生，善能攝取自他福德。彼人則是世間福田，不行地獄、餓鬼、畜生。此善行人，成就善法，一切所得皆悉堅固，無有王、賊、水、火等畏，皆自食用；人中尊貴，他不能勝，法具足故。是故智者不應殺生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不殺善根不可思議，最為真實，何等何等種種諸願，如是如是隨願皆得。譬如世間善巧金師，得好真金，如是如是隨所欲作。彼金如是隨意造作種種莊嚴，若作瓶等、若作人像、若作佛像。如是如是，不殺生者，不缺、不穿、不孔、不虛，如是如是隨願皆得。隨何等人如是不殺，則近涅槃。彼人常共善知識行，彼人則是善器眾生，善能攝取自他福德。彼人則是世間福田，不行地獄、餓鬼、畜生。此善行人，成就善法，一切所得皆悉堅固，無有王、賊、水、火等畏，皆自食用；人中尊貴，他不能勝，法具足故。是故智者不應殺生。

「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何不盜則得善法？彼見聞知或天眼見：不偷盜者，出大貪網；彼人現在，善人所信，若王、王等，一切皆信，若於王眾、若長者眾、若剎利眾、若沙門眾、婆羅門眾，一切皆信，憐愛愍念，信受其語；所有財物，一切堅固，不失、不壞，無能劫奪，王、賊、水、火諸畏皆離；不須方便，財物易得；得財物已，如法食用；於持戒人、行道之人諸福田中皆能捨施，若世間中所應用處皆悉能與。身壞命終，則生善道天世界中。若願出世，若梵、若魔、若帝釋王、若轉輪王王四天下七寶具足，隨願皆得；若樂持戒則得菩提，如前所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何不盜則得善法？彼見聞知或天眼見：不偷盜者，出大貪網；彼人現在，善人所信，若王、王等，一切皆信，若於王眾、若長者眾、若剎利眾、若沙門眾、婆羅門眾，一切皆信，憐愛愍念，信受其語；所有財物，一切堅固，不失、不壞，無能劫奪，王、賊、水、火諸畏皆離；不須方便，財物易得；得財物已，如法食用；於持戒人、行道之人諸福田中皆能捨施，若世間中所應用處皆悉能與。身壞命終，則生善道天世界中。若願出世，若梵、若魔、若帝釋王、若轉輪王王四天下七寶具足，隨願皆得；若樂持戒則得菩提，如前所說。

「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何邪婬捨離，得果？彼見聞知或天眼見：離邪婬人，善業道行，見如是法；善人所讚，一切所信；非婦女中，心不生慮；若王、王等，一切皆信；所有妻妾無能侵奪，隨順供養不違其意；設有衰損，妻妾不嫌，心無妬忌，不生外心；一切世間人所見之，如母姊妹，不為世人之所罵辱。不邪婬者，得如是婦。身壞命終，則生善道天世界中，如前所說。彼天退已，餘天子生。若邪婬者欲退未退，彼天女中，餘天子生時，彼天女即於現前與餘天子共相隨逐，娛樂戲笑；彼欲退天，既見天女與餘天子共相隨逐，娛樂戲笑，妬心羂縛，墮於地獄。如是邪婬樂行多作，則為大失。隨何等人能離邪婬，攝大善道，是涅槃器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何邪婬捨離，得果？彼見聞知或天眼見：離邪婬人，善業道行，見如是法；善人所讚，一切所信；非婦女中，心不生慮；若王、王等，一切皆信；所有妻妾無能侵奪，隨順供養不違其意；設有衰損，妻妾不嫌，心無妬忌，不生外心；一切世間人所見之，如母姊妹，不為世人之所罵辱。不邪婬者，得如是婦。身壞命終，則生善道天世界中，如前所說。彼天退已，餘天子生。若邪婬者欲退未退，彼天女中，餘天子生時，彼天女即於現前與餘天子共相隨逐，娛樂戲笑；彼欲退天，既見天女與餘天子共相隨逐，娛樂戲笑，妬心羂縛，墮於地獄。如是邪婬樂行多作，則為大失。隨何等人能離邪婬，攝大善道，是涅槃器。

「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何一切不善對治，捨離妄語，大善分攝，現得果報？彼見聞知或天眼見：離妄語者，諸世間人，或有眼見，或有耳聞，一切皆信；設復貧窮無財物者，一切世人供養如王。如眾星中光明之月，一切人中實語之人，光明亦爾。一切寶中，實語寶勝。欲度生死一切船中，實語船勝。若欲出離一切惡行，實語離勝。一切燈中，實語燈勝。一切惡道善將導中，實語導勝。一切世間受用物中，實語物勝。一切治病諸藥草中，實語藥勝。一切奮迅諸勢力中，實語力勝。一切歸中，實語歸勝。一切知識，實語為勝。若人攝取實語財物，則於世間不曾惡行，不墮貧窮；與天比近，數數往來；何處何處隨彼所生，常為男子，生勝種姓，一切憐愛，信受其語；彼人不為無色夜叉、毘舍遮等之所能殺；行他國土，多有床敷；設有病痛，藥食具足；無心思念，一切皆得；一切世間第一勝樂，皆悉得之。身壞命終，則生善道天世界中最長命處、大神通處、最高勝處。若願白淨無漏勝道，則得涅槃，如前所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何一切不善對治，捨離妄語，大善分攝，現得果報？彼見聞知或天眼見：離妄語者，諸世間人，或有眼見，或有耳聞，一切皆信；設復貧窮無財物者，一切世人供養如王。如眾星中光明之月，一切人中實語之人，光明亦爾。一切寶中，實語寶勝。欲度生死一切船中，實語船勝。若欲出離一切惡行，實語離勝。一切燈中，實語燈勝。一切惡道善將導中，實語導勝。一切世間受用物中，實語物勝。一切治病諸藥草中，實語藥勝。一切奮迅諸勢力中，實語力勝。一切歸中，實語歸勝。一切知識，實語為勝。若人攝取實語財物，則於世間不曾惡行，不墮貧窮；與天比近，數數往來；何處何處隨彼所生，常為男子，生勝種姓，一切憐愛，信受其語；彼人不為無色夜叉、毘舍遮等之所能殺；行他國土，多有床敷；設有病痛，藥食具足；無心思念，一切皆得；一切世間第一勝樂，皆悉得之。身壞命終，則生善道天世界中最長命處、大神通處、最高勝處。若願白淨無漏勝道，則得涅槃，如前所說。

「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何遠離兩舌惡業善業道行，現在、未來得業果報？彼見聞知或天眼見：離兩舌人，於現在世受業果報，知識、親友、兄弟、妻子、奴婢、作使，如是等人皆悉堅固無人能壞，王及怨家、惡兄弟等不能破壞；若無財物亦不捨離；設值時儉，若行曠野山中嶮處，皆悉不捨，常樂不離；若有他人種種方便說破壞語，雖聞不受；王於彼人，好心堅固；水、賊、刀、怨不能令畏，以離兩舌不善業故。如是捨離兩舌功德，身壞命終則生善道天世界中。於天眾中，多有天女之所圍遶，常共相隨、愛念娛樂。彼天女身妙鬘散香塗治莊嚴第一天女，常生歡喜。若捨兩舌願淨無漏，彼人則得無漏禪道，到於涅槃，如前所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何遠離兩舌惡業善業道行，現在、未來得業果報？彼見聞知或天眼見：離兩舌人，於現在世受業果報，知識、親友、兄弟、妻子、奴婢、作使，如是等人皆悉堅固無人能壞，王及怨家、惡兄弟等不能破壞；若無財物亦不捨離；設值時儉，若行曠野山中嶮處，皆悉不捨，常樂不離；若有他人種種方便說破壞語，雖聞不受；王於彼人，好心堅固；水、賊、刀、怨不能令畏，以離兩舌不善業故。如是捨離兩舌功德，身壞命終則生善道天世界中。於天眾中，多有天女之所圍遶，常共相隨、愛念娛樂。彼天女身妙鬘散香塗治莊嚴第一天女，常生歡喜。若捨兩舌願淨無漏，彼人則得無漏禪道，到於涅槃，如前所說。

「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何世間不善業道惡口捨離，於現在世得業果報？後何處生？彼見聞知或天眼見：捨離惡口，見勝妙色，真實人信，一切世人皆樂往返；滑語、軟語於一切人，皆悉安慰、不令有怖；一切世人遙遠見之，皆往近赴；多善知識；設無財物，於一念頃令一切人恭敬如奴；若於前世惡業所致得衰惱者，人不捨離；一切財物皆悉易得；此人無有怨家、王、水、刀、火等畏。身壞命終，則生善道天世界中。既生彼已，滑語利益、要略省語、因相應語，得如是語，得大神通，得勝妙體。若願出道坐禪樂行無漏之法，彼人則得三種菩提，如前所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何世間不善業道惡口捨離，於現在世得業果報？後何處生？彼見聞知或天眼見：捨離惡口，見勝妙色，真實人信，一切世人皆樂往返；滑語、軟語於一切人，皆悉安慰、不令有怖；一切世人遙遠見之，皆往近赴；多善知識；設無財物，於一念頃令一切人恭敬如奴；若於前世惡業所致得衰惱者，人不捨離；一切財物皆悉易得；此人無有怨家、王、水、刀、火等畏。身壞命終，則生善道天世界中。既生彼已，滑語利益、要略省語、因相應語，得如是語，得大神通，得勝妙體。若願出道坐禪樂行無漏之法，彼人則得三種菩提，如前所說。

「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何世間不善業道綺語捨離，於現在世得善業報？後何處生？彼見聞知或天眼見：捨離綺語，即於現身世間敬重，善人所念，前後語言不相違反，一切世人愛其語說，無人恐嚇求其過者；善語、正語世所尊重；少語、軟語令人易解；法相應語、不麁獷語、有深因語皆有理趣，於法不違；一切世間見者尊重；資財寶物皆悉牢固，受用稱意；於無德者，說有功德，彼無德者，說其功德。身壞命終，則生善道天世界中。既生彼已，諸天敬愛，有大神通，受天富樂，不可具說。若願淨白無漏禪樂，三種菩提隨所求得，如前所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何世間不善業道綺語捨離，於現在世得善業報？後何處生？彼見聞知或天眼見：捨離綺語，即於現身世間敬重，善人所念，前後語言不相違反，一切世人愛其語說，無人恐嚇求其過者；善語、正語世所尊重；少語、軟語令人易解；法相應語、不麁獷語、有深因語皆有理趣，於法不違；一切世間見者尊重；資財寶物皆悉牢固，受用稱意；於無德者，說有功德，彼無德者，說其功德。身壞命終，則生善道天世界中。既生彼已，諸天敬愛，有大神通，受天富樂，不可具說。若願淨白無漏禪樂，三種菩提隨所求得，如前所說。

「如是三種身不善業，如是四種口不善業，次第捨離，乃至涅槃。彼善業因，世所稱讚，次得生天，後得涅槃。彼身、口業，實業果報，修行法者內心思惟——隨順正法如是觀察——如實知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是三種身不善業，如是四種口不善業，次第捨離，乃至涅槃。彼善業因，世所稱讚，次得生天，後得涅槃。彼身、口業，實業果報，修行法者內心思惟——隨順正法如是觀察——如實知見。

「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何意地善業道行？彼見聞知或天眼見：意業三種：貪、瞋、邪見不善對治，現在受樂，身壞命終則生善道天世界中。若厭生死，彼人無餘涅槃界入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何意地善業道行？彼見聞知或天眼見：意業三種：貪、瞋、邪見不善對治，現在受樂，身壞命終則生善道天世界中。若厭生死，彼人無餘涅槃界入。

「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何離貪不善業道得善業果？彼見聞知或天眼見：彼離貪者，於現在世，一切財物及珍寶等皆悉豐饒，無人侵奪，若王、王等尚不起心，何況復有偷盜、劫奪？若有因緣漏失財物，他人得者，彼則如親，還送歸之；彼人常富，財物不離，常不為他之所破壞。身壞命終，則生善道天世界中。既生彼已，天、阿修羅共相鬪諍，彼阿修羅無能勝者，不可殺害，無能令怖，不畏他人；一切天子皆悉愛樂，心生憐愍；有不可說可愛聲、觸、色、味、香食。若願出世淨白無漏禪定道果，三種菩提隨願而得，如前所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何離貪不善業道得善業果？彼見聞知或天眼見：彼離貪者，於現在世，一切財物及珍寶等皆悉豐饒，無人侵奪，若王、王等尚不起心，何況復有偷盜、劫奪？若有因緣漏失財物，他人得者，彼則如親，還送歸之；彼人常富，財物不離，常不為他之所破壞。身壞命終，則生善道天世界中。既生彼已，天、阿修羅共相鬪諍，彼阿修羅無能勝者，不可殺害，無能令怖，不畏他人；一切天子皆悉愛樂，心生憐愍；有不可說可愛聲、觸、色、味、香食。若願出世淨白無漏禪定道果，三種菩提隨願而得，如前所說。

「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何離瞋不善業道得善業果？彼見聞知或天眼見，彼離瞋者於現在世業行果報：豐財大富；一切愛念，心意憐愍；第一嶮隘，怖畏惡處，無能得便；王畏、賊畏、墮嶮岸畏、水畏、火畏、諂曲等畏，無量諸畏，隘處等畏，皆悉遠離；一切世人第一愛念，一切惡人亦生愛念，一切善人如子、兄弟極生愛念。身壞命終，則生善道天世界中，得大神通，得勝妙體，常得一切可愛妙聲、觸、味、香、色，隨心受用；有歡喜園、勝妙樹林，寶間錯輦，於大林中天婇女眾之所圍遶，一切餘天不能起發若身、口、意令其怖者；百千天子心意憐愍，親近愛念，帝釋天王愛念憐愍；天、阿修羅共鬪諍時，不生怯弱，離怖畏心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何離瞋不善業道得善業果？彼見聞知或天眼見，彼離瞋者於現在世業行果報：豐財大富；一切愛念，心意憐愍；第一嶮隘，怖畏惡處，無能得便；王畏、賊畏、墮嶮岸畏、水畏、火畏、諂曲等畏，無量諸畏，隘處等畏，皆悉遠離；一切世人第一愛念，一切惡人亦生愛念，一切善人如子、兄弟極生愛念。身壞命終，則生善道天世界中，得大神通，得勝妙體，常得一切可愛妙聲、觸、味、香、色，隨心受用；有歡喜園、勝妙樹林，寶間錯輦，於大林中天婇女眾之所圍遶，一切餘天不能起發若身、口、意令其怖者；百千天子心意憐愍，親近愛念，帝釋天王愛念憐愍；天、阿修羅共鬪諍時，不生怯弱，離怖畏心。

「若願出離煩惱諸垢，出世間道，彼如是處天世間退，生於人中為轉輪王，如是往返經無量世，王四天下七寶具足。所謂女寶：彼女寶身，作栴檀香，口中常出優鉢羅香，身觸細軟，如迦陵伽觸。迦陵伽者，海渚中鳥。彼觸勢力，若觸人身，則無疲乏，遠離飢渴、憂悲苦惱；彼渚上人得彼觸力。女寶亦爾，若轉輪王，若見、若觸，皆受快樂；寒時身溫，熱時涼冷，如是觸力，非餘人得；離瞋善業，順行勢力；一切男人見此女寶，心善分別，如母姊妹，一心於王；於王敬重，專心於王，常與樂行；遠離五種婦女過失，謂不貞良、異男子行、妬心惡貪、樂惡處欲、夫亡命住。如是女寶復有五種功德相應，五者所謂隨夫意轉、多生男子、種姓不劣、喜樂好人、不生妬心。夫共餘女娛樂行時，不生妬心。復有三種大勝婦女功德相應，謂不多語；心不邪見；夫若不在不樂聲、觸、諸味香等，心意不動。以是因緣，身壞命終，則生善道天世界中。如是勝妙女寶之食，唯轉輪王乃得之耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若願出離煩惱諸垢，出世間道，彼如是處天世間退，生於人中為轉輪王，如是往返經無量世，王四天下七寶具足。所謂女寶：彼女寶身，作栴檀香，口中常出優鉢羅香，身觸細軟，如迦陵伽觸。迦陵伽者，海渚中鳥。彼觸勢力，若觸人身，則無疲乏，遠離飢渴、憂悲苦惱；彼渚上人得彼觸力。女寶亦爾，若轉輪王，若見、若觸，皆受快樂；寒時身溫，熱時涼冷，如是觸力，非餘人得；離瞋善業，順行勢力；一切男人見此女寶，心善分別，如母姊妹，一心於王；於王敬重，專心於王，常與樂行；遠離五種婦女過失，謂不貞良、異男子行、妬心惡貪、樂惡處欲、夫亡命住。如是女寶復有五種功德相應，五者所謂隨夫意轉、多生男子、種姓不劣、喜樂好人、不生妬心。夫共餘女娛樂行時，不生妬心。復有三種大勝婦女功德相應，謂不多語；心不邪見；夫若不在不樂聲、觸、諸味香等，心意不動。以是因緣，身壞命終，則生善道天世界中。如是勝妙女寶之食，唯轉輪王乃得之耳。

「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何捨離多垢瞋心，得轉輪王善業果報？彼見聞知或天眼見：捨離瞋他惡不善業，餘殘善業，得轉輪王第二寶食，所謂珠寶。此有八種功德具足，謂夜闇中作善光明，如秋滿月遠離雲翳，如是珠寶能於闇中光明遍照，滿百由旬，復於晝時日熱可患，放冷光明除熱清涼；如是珠寶第一功德。又復珠寶第二功德，若行曠野無水之處，兵眾渴乏，能令多有八分相應清淨水流，除一切渴；如是珠寶第二功德。又復珠寶第三功德，若轉輪王憶念水時，如是珠寶隨王意流；如是珠寶第三功德。又復珠寶第四功德，如是珠寶具有八楞，彼一一楞放種種色：青、黃、赤、白、紫、頗梨色；如是珠寶第四功德。又復珠寶第五功德，彼珠寶力百由旬內，人皆離病、心行正直，一切所欲，如業相似，非不得果；如是珠寶第五功德。又復珠寶第六功德，以彼珠寶之勢力故，令彼惡龍不降惡雨；如是珠寶第六功德。又復珠寶第七功德，於無水處、嶮岸曠野、無樹草處，是珠能令多有樹木、池水蓮花、叢林青草皆悉具足；如是珠寶第七功德。又復珠寶第八功德，珠寶力故，無人橫死不盡壽者，能令畜生不相殺害、不相憎嫉。相憎嫉者，謂蛇、鼠、狼。如是八種勝大功德具足相應。彼轉輪王離瞋善業所得果報，滿足千子，皆悉勇健人中第一，勝妙身色能壞他軍，隨轉輪王心意轉行；端正可憙如法善人，隨順法行，與轉輪王種姓相似；一切聚落大眾會處，皆悉敬愛，讚其心行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何捨離多垢瞋心，得轉輪王善業果報？彼見聞知或天眼見：捨離瞋他惡不善業，餘殘善業，得轉輪王第二寶食，所謂珠寶。此有八種功德具足，謂夜闇中作善光明，如秋滿月遠離雲翳，如是珠寶能於闇中光明遍照，滿百由旬，復於晝時日熱可患，放冷光明除熱清涼；如是珠寶第一功德。又復珠寶第二功德，若行曠野無水之處，兵眾渴乏，能令多有八分相應清淨水流，除一切渴；如是珠寶第二功德。又復珠寶第三功德，若轉輪王憶念水時，如是珠寶隨王意流；如是珠寶第三功德。又復珠寶第四功德，如是珠寶具有八楞，彼一一楞放種種色：青、黃、赤、白、紫、頗梨色；如是珠寶第四功德。又復珠寶第五功德，彼珠寶力百由旬內，人皆離病、心行正直，一切所欲，如業相似，非不得果；如是珠寶第五功德。又復珠寶第六功德，以彼珠寶之勢力故，令彼惡龍不降惡雨；如是珠寶第六功德。又復珠寶第七功德，於無水處、嶮岸曠野、無樹草處，是珠能令多有樹木、池水蓮花、叢林青草皆悉具足；如是珠寶第七功德。又復珠寶第八功德，珠寶力故，無人橫死不盡壽者，能令畜生不相殺害、不相憎嫉。相憎嫉者，謂蛇、鼠、狼。如是八種勝大功德具足相應。彼轉輪王離瞋善業所得果報，滿足千子，皆悉勇健人中第一，勝妙身色能壞他軍，隨轉輪王心意轉行；端正可憙如法善人，隨順法行，與轉輪王種姓相似；一切聚落大眾會處，皆悉敬愛，讚其心行。

「又修行者，內心思惟——隨順正法觀察法行——云何離瞋善業修行，得轉輪王第三輪寶出於世間？彼見聞知或天眼見：彼之輪寶有五功德相應具足。所謂千輻：其體皆是閻浮檀金，廣五由旬，如第二日，照明世間；如是輪寶最初功德。又復輪寶第二功德，行無障礙，飛空而去，一日能行百千由旬。又復輪寶第三功德，謂隨王意於何方處憶念欲行，若瞿陀尼、若弗婆提、若欝單越、四天王處，於彼彼處，彼千輻輪飛空而往；輪寶力故，能令四兵象、馬、車、步，皆悉相隨飛空而去。又復輪寶第四功德，若有不臣轉輪王者，彼金輪寶王與相隨，能令降伏。又復輪寶第五功德，彼金輪寶無能為敵，若王、王等見即降伏，皆以法力，輪王隨逐，故能使爾。如是輪寶五種功德具足相應。如是已說第三大寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者，內心思惟——隨順正法觀察法行——云何離瞋善業修行，得轉輪王第三輪寶出於世間？彼見聞知或天眼見：彼之輪寶有五功德相應具足。所謂千輻：其體皆是閻浮檀金，廣五由旬，如第二日，照明世間；如是輪寶最初功德。又復輪寶第二功德，行無障礙，飛空而去，一日能行百千由旬。又復輪寶第三功德，謂隨王意於何方處憶念欲行，若瞿陀尼、若弗婆提、若欝單越、四天王處，於彼彼處，彼千輻輪飛空而往；輪寶力故，能令四兵象、馬、車、步，皆悉相隨飛空而去。又復輪寶第四功德，若有不臣轉輪王者，彼金輪寶王與相隨，能令降伏。又復輪寶第五功德，彼金輪寶無能為敵，若王、王等見即降伏，皆以法力，輪王隨逐，故能使爾。如是輪寶五種功德具足相應。如是已說第三大寶。

「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何離瞋善業修行，得轉輪王第四象寶出於世間？彼見聞知或天眼見：此轉輪王修行法人，隨順法行，得調順象第一調順，能勝他城，七支柱地，所謂四足、尾根、牙等，如是七分皆悉柱地。若有如是七種相者，彼象大力勝餘弱象一千倍力，斷則柔軟，色白如雪，如帝釋王、伊羅槃那；自餘諸象，聞氣即伏，不敢正看；三處能鬪，所謂水處、陸地、空中；能速疾行，於一日中遶閻浮提能行三匝。彼象調順，以一縷綖繫咽牽行，若轉輪王乘行之時，彼象調順與王心同；若轉輪王欲何處行，則不須教速至彼處，平正均行，不震、不掉，行步詳審，身不動搖，次第舉足，不躑、不驟亦不怒力，種種善行；小兒見之，不生怖畏；四出道巷，若重屋上，到彼處行，婦女能捉，手得摩之；若鬪戰時，甚能勇惡，行則調順，綖繫不越。如是輪王大龍象寶，是轉輪王十善道中行一業道種子所得，何況具足和合修行十善業道得。如是順法修行法者，以天眼見彼轉輪王第四象寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何離瞋善業修行，得轉輪王第四象寶出於世間？彼見聞知或天眼見：此轉輪王修行法人，隨順法行，得調順象第一調順，能勝他城，七支柱地，所謂四足、尾根、牙等，如是七分皆悉柱地。若有如是七種相者，彼象大力勝餘弱象一千倍力，斷則柔軟，色白如雪，如帝釋王、伊羅槃那；自餘諸象，聞氣即伏，不敢正看；三處能鬪，所謂水處、陸地、空中；能速疾行，於一日中遶閻浮提能行三匝。彼象調順，以一縷綖繫咽牽行，若轉輪王乘行之時，彼象調順與王心同；若轉輪王欲何處行，則不須教速至彼處，平正均行，不震、不掉，行步詳審，身不動搖，次第舉足，不躑、不驟亦不怒力，種種善行；小兒見之，不生怖畏；四出道巷，若重屋上，到彼處行，婦女能捉，手得摩之；若鬪戰時，甚能勇惡，行則調順，綖繫不越。如是輪王大龍象寶，是轉輪王十善道中行一業道種子所得，何況具足和合修行十善業道得。如是順法修行法者，以天眼見彼轉輪王第四象寶。

「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何輪王得彼馬寶？彼馬寶者，有何功德和合相應？彼見聞知或天眼見：馬寶如鵝、拘物頭花如是淨色，普身皆有天旋等相以為莊嚴，是第一相、量、色、形等，眾相相應，第一調順；於一日中遶閻浮提能行三匝，而身不乏。如是輪王得此第五功德馬寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何輪王得彼馬寶？彼馬寶者，有何功德和合相應？彼見聞知或天眼見：馬寶如鵝、拘物頭花如是淨色，普身皆有天旋等相以為莊嚴，是第一相、量、色、形等，眾相相應，第一調順；於一日中遶閻浮提能行三匝，而身不乏。如是輪王得此第五功德馬寶。

「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何轉輪王得主兵寶？彼見聞知或天眼見：彼主兵寶有何功德？所謂輪王憶念思惟，不待教勅而知王意，隨王所須皆悉能辦；遠離非法，依正法行；時方所須，稱王意辦，不苦、不惱，依正法取；如王意念隨心所須，一切所作不違法義，隨王境界所須所作皆能成辦。如是輪王離瞋善業，得主兵寶，恒常修行十善業道，利益一切世間眾生，猶如父母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何轉輪王得主兵寶？彼見聞知或天眼見：彼主兵寶有何功德？所謂輪王憶念思惟，不待教勅而知王意，隨王所須皆悉能辦；遠離非法，依正法行；時方所須，稱王意辦，不苦、不惱，依正法取；如王意念隨心所須，一切所作不違法義，隨王境界所須所作皆能成辦。如是輪王離瞋善業，得主兵寶，恒常修行十善業道，利益一切世間眾生，猶如父母。

「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何輪王得彼第七主藏大臣富長者寶？彼長者寶有何功德？彼見聞知或天眼見：主藏臣寶屬轉輪王，何者功德？能以金剛及因陀羅青色寶珠摩迦羅多及牟瑳羅迦羅婆等種種妙寶，一切坑㵎、深山幽谷、險岸惡處、不平之處悉能令滿，不待王勅而寶不盡，何況金銀。此長者寶第一比泥，不誑、不諂、不熱惱他，一切見者清涼愛念。如是輪王富長者寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何輪王得彼第七主藏大臣富長者寶？彼長者寶有何功德？彼見聞知或天眼見：主藏臣寶屬轉輪王，何者功德？能以金剛及因陀羅青色寶珠摩迦羅多及牟瑳羅迦羅婆等種種妙寶，一切坑㵎、深山幽谷、險岸惡處、不平之處悉能令滿，不待王勅而寶不盡，何況金銀。此長者寶第一比泥，不誑、不諂、不熱惱他，一切見者清涼愛念。如是輪王富長者寶。

「如是輪王，七寶具足、王四天下，能與龍眾、天眾同坐。天處有二：四天王天、三十三天。帝釋天王分座而坐。如是七種妙寶具足，得轉輪王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是輪王，七寶具足、王四天下，能與龍眾、天眾同坐。天處有二：四天王天、三十三天。帝釋天王分座而坐。如是七種妙寶具足，得轉輪王。

「又復更有相似七寶、劣前七寶，所謂劍寶、皮寶、床寶、林寶、殿寶、衣寶、履寶。彼轉輪王劍相似寶，有何功德？若有國土起拒逆心，如是劍寶疾走而去，一切國土見劍即伏，不殺一人。如是劍寶有此功德：不罰、不殺，一切國土自然降伏。如是第一劍寶功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復更有相似七寶、劣前七寶，所謂劍寶、皮寶、床寶、林寶、殿寶、衣寶、履寶。彼轉輪王劍相似寶，有何功德？若有國土起拒逆心，如是劍寶疾走而去，一切國土見劍即伏，不殺一人。如是劍寶有此功德：不罰、不殺，一切國土自然降伏。如是第一劍寶功德。

「云何輪王得彼第二皮相似寶？彼第二寶有何功德？彼皮寶者，海中而生；彼既生已，商人得之將來上王。彼寶功德：廣五由旬、長十由旬，海龍之皮，水雨不爛、風不能動、火不能燒，能却寒熱，寒時能溫、熱時能涼；何處何處輪王行時——隨王軍眾，彼主兵寶之所將行——能以為屋，悉能容受王及軍眾，一一隔別，妻婦不雜，各不相見；其色鮮白，如日光明。如是第二皮寶功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何輪王得彼第二皮相似寶？彼第二寶有何功德？彼皮寶者，海中而生；彼既生已，商人得之將來上王。彼寶功德：廣五由旬、長十由旬，海龍之皮，水雨不爛、風不能動、火不能燒，能却寒熱，寒時能溫、熱時能涼；何處何處輪王行時——隨王軍眾，彼主兵寶之所將行——能以為屋，悉能容受王及軍眾，一一隔別，妻婦不雜，各不相見；其色鮮白，如日光明。如是第二皮寶功德。

「云何輪王得彼第三床相似寶？彼第三寶有何功德？彼床寶者，柔軟細滑，坐上則凹，起則還平。若坐其上禪念思惟，於解脫中得寂靜心。若坐彼床心念欲事，即得離欲。如是次第，瞋、癡亦爾。即彼床上出小禪屋，諸有婦女雖復於王極生染心，見此床寶心則無染。如是第三床寶功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何輪王得彼第三床相似寶？彼第三寶有何功德？彼床寶者，柔軟細滑，坐上則凹，起則還平。若坐其上禪念思惟，於解脫中得寂靜心。若坐彼床心念欲事，即得離欲。如是次第，瞋、癡亦爾。即彼床上出小禪屋，諸有婦女雖復於王極生染心，見此床寶心則無染。如是第三床寶功德。

「云何輪王得彼第四林相似寶？彼第四寶有何功德？若王憶念林中遊戲，往彼林中。彼林功德、王善業力，如天世間歡喜林中，出生花菓、賒居尼鳥，蓮花池流於彼濟口，天歌婇女戲笑歌舞，一切天女悉來集會；彼王如天，一切五欲功德相應；於彼林中婦女相隨，娛樂遊行，善業力故。彼修行者，一切觀察。如是第四林寶功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何輪王得彼第四林相似寶？彼第四寶有何功德？若王憶念林中遊戲，往彼林中。彼林功德、王善業力，如天世間歡喜林中，出生花菓、賒居尼鳥，蓮花池流於彼濟口，天歌婇女戲笑歌舞，一切天女悉來集會；彼王如天，一切五欲功德相應；於彼林中婦女相隨，娛樂遊行，善業力故。彼修行者，一切觀察。如是第四林寶功德。

「云何輪王得彼第五殿相似寶？彼第五寶有何功德？謂轉輪王在彼殿中夜偃臥時，欲見月者，則有星月於殿中現，見已眼樂，謂之是珠；天女詠歌，聞則無憂，樂眠安睡，睡已善夢，見妙樂事；寒時則有溫風所吹，熱時則有涼冷觸樂；夜有三分，二分則睡，第三分時離睡而起，受行法樂。如是第五功德殿寶，彼轉輪王報得受用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何輪王得彼第五殿相似寶？彼第五寶有何功德？謂轉輪王在彼殿中夜偃臥時，欲見月者，則有星月於殿中現，見已眼樂，謂之是珠；天女詠歌，聞則無憂，樂眠安睡，睡已善夢，見妙樂事；寒時則有溫風所吹，熱時則有涼冷觸樂；夜有三分，二分則睡，第三分時離睡而起，受行法樂。如是第五功德殿寶，彼轉輪王報得受用。

「何者衣寶？有何功德？縷成緻密，第一柔軟，垢所不污，王既著已，則無寒熱、飢渴、痟瘦、疲倦之極，火不能燒、刀不能割。如是第六衣寶功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何者衣寶？有何功德？縷成緻密，第一柔軟，垢所不污，王既著已，則無寒熱、飢渴、痟瘦、疲倦之極，火不能燒、刀不能割。如是第六衣寶功德。

「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——轉輪聖王云何得彼第七功德履相似寶？彼第七寶有何功德？彼見聞知或天眼見：履相似寶，王若著之，水行若陸；若遊行時則詳徐涉，若百由旬亦能行去，不損威儀而身不乏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——轉輪聖王云何得彼第七功德履相似寶？彼第七寶有何功德？彼見聞知或天眼見：履相似寶，王若著之，水行若陸；若遊行時則詳徐涉，若百由旬亦能行去，不損威儀而身不乏。

「如是輪王具足七寶，復有如是相似七寶，隨心食用，四天下處及二天處是王所食；滿足千子，皆悉勇健能破他軍。彼轉輪王是一切人所應敬重。離瞋善業，得如是樂，十善業道之餘勢也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是輪王具足七寶，復有如是相似七寶，隨心食用，四天下處及二天處是王所食；滿足千子，皆悉勇健能破他軍。彼轉輪王是一切人所應敬重。離瞋善業，得如是樂，十善業道之餘勢也。

「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何如是一切世間無始以來，幽冥黑闇邪見為種，一切結使皆亦如是？又復云何捨離邪見，修行正見而得解脫世間生死？彼見聞知或天眼見：彼修行者隨順正法觀察法行，若捨邪見、修習正見，一切結使不饒益法皆悉斷滅，則得涅槃、遠離生死。離邪見人，五根不障。如是善人，憙樂正法。如是最初聞佛功德，觀於生死五道之中種種苦惱，觀彼五處極大怖畏：天中則有放逸之苦、後退時苦；人中則有農作等苦；地獄之中，他惱害苦；於餓鬼中，飢渴惱苦；於畜生中，相噉食苦。如是五處一一散說則無量種。如是觀已，則於生死起厭離心猶如光明，通達正法生出家心；生此心故，善法流出。若人和合，既生是心，彼地夜叉歡喜讚歎，身毛皆竪，生如是心：『此善男子，如是名字，如是種姓，發心欲斷無始世來貪、瞋、癡等，為欲破壞魔之境界，不樂煩惱染欲境界，心不喜樂欲染心愛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何如是一切世間無始以來，幽冥黑闇邪見為種，一切結使皆亦如是？又復云何捨離邪見，修行正見而得解脫世間生死？彼見聞知或天眼見：彼修行者隨順正法觀察法行，若捨邪見、修習正見，一切結使不饒益法皆悉斷滅，則得涅槃、遠離生死。離邪見人，五根不障。如是善人，憙樂正法。如是最初聞佛功德，觀於生死五道之中種種苦惱，觀彼五處極大怖畏：天中則有放逸之苦、後退時苦；人中則有農作等苦；地獄之中，他惱害苦；於餓鬼中，飢渴惱苦；於畜生中，相噉食苦。如是五處一一散說則無量種。如是觀已，則於生死起厭離心猶如光明，通達正法生出家心；生此心故，善法流出。若人和合，既生是心，彼地夜叉歡喜讚歎，身毛皆竪，生如是心：『此善男子，如是名字，如是種姓，發心欲斷無始世來貪、瞋、癡等，為欲破壞魔之境界，不樂煩惱染欲境界，心不喜樂欲染心愛。』

「又離邪見，彼善男子有出家心，恒常如是樂修多作，近善知識，樂聞正法，常清淨心，禮拜佛法，善淨寂靜身業，口、意業。彼人如是寂靜口、意。是善行人，彼地夜叉知已歡喜，生如是心：『此善男子善心、淨心，不樂在家，所有舍宅如罩如籠，心不喜樂無始貪欲、瞋恚、愚癡，於魔境界不生喜樂，不樂欲愛，欲共魔戰，欲斷煩惱。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又離邪見，彼善男子有出家心，恒常如是樂修多作，近善知識，樂聞正法，常清淨心，禮拜佛法，善淨寂靜身業，口、意業。彼人如是寂靜口、意。是善行人，彼地夜叉知已歡喜，生如是心：『此善男子善心、淨心，不樂在家，所有舍宅如罩如籠，心不喜樂無始貪欲、瞋恚、愚癡，於魔境界不生喜樂，不樂欲愛，欲共魔戰，欲斷煩惱。』

「又復如是，彼善男子如是觀察生死苦已，出家之心轉轉增上，遠離殺生、偷盜、邪婬、飲酒、妄語，具足受持優婆塞戒。彼地夜叉見如是已，轉復歡喜，次第上聞虛空夜叉，作如是言：『某國某村某聚落中某善男子，如是種姓，如是名字，正信如是，堪能出家，欲剃鬚髮，欲被法衣，正信出家，減損魔分，長正法朋，斷魔繫縛，斷貪、瞋、癡。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復如是，彼善男子如是觀察生死苦已，出家之心轉轉增上，遠離殺生、偷盜、邪婬、飲酒、妄語，具足受持優婆塞戒。彼地夜叉見如是已，轉復歡喜，次第上聞虛空夜叉，作如是言：『某國某村某聚落中某善男子，如是種姓，如是名字，正信如是，堪能出家，欲剃鬚髮，欲被法衣，正信出家，減損魔分，長正法朋，斷魔繫縛，斷貪、瞋、癡。』

「一切使結，邪見為本；出世涅槃，正見為本。隨順正法觀一切法而修行者，最初如是讚歎正見，不嫌、不毀、不賤、不惡，亦教他人令住正見，不讚邪見，嫌賤毀惡，常說邪見、正見相對二業果報，不令眾生住於邪見。一切世間愚癡凡夫根本繫縛，所謂邪見；一切眾生以邪見故，墮於地獄、餓鬼、畜生。彼善男子捨離邪見，具足當得無量善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切使結，邪見為本；出世涅槃，正見為本。隨順正法觀一切法而修行者，最初如是讚歎正見，不嫌、不毀、不賤、不惡，亦教他人令住正見，不讚邪見，嫌賤毀惡，常說邪見、正見相對二業果報，不令眾生住於邪見。一切世間愚癡凡夫根本繫縛，所謂邪見；一切眾生以邪見故，墮於地獄、餓鬼、畜生。彼善男子捨離邪見，具足當得無量善法。

「又復如是，彼善男子觀察居家無量苦惱逼迫繫縛，既觀察已，生厭離心，樂欲出家，欲共魔戰。如是正士，彼地夜叉知已歡喜，轉復上聞虛空夜叉，虛空夜叉向四大王歡喜心說：『某國某村某聚落中某善男子，如是種姓，如是名字，如是正信，堪能出家，欲剃鬚髮，欲被法衣，正信出家，減損魔分，長正法朋。』四大天王如是聞已，心生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復如是，彼善男子觀察居家無量苦惱逼迫繫縛，既觀察已，生厭離心，樂欲出家，欲共魔戰。如是正士，彼地夜叉知已歡喜，轉復上聞虛空夜叉，虛空夜叉向四大王歡喜心說：『某國某村某聚落中某善男子，如是種姓，如是名字，如是正信，堪能出家，欲剃鬚髮，欲被法衣，正信出家，減損魔分，長正法朋。』四大天王如是聞已，心生歡喜。

「如是正士聞正法已，厭離欲垢。彼善男子恭敬和上、聖聲聞已，剃除鬚髮被服袈裟，受波羅提木叉戒已。彼地夜叉、虛空夜叉知已歡喜，向四大王說如是言：『閻浮提中，某國某村某聚落中某善男子，如是種姓，如是名字，捨離邪見修正見業，如法正行，剃除鬚髮被服法衣，受波羅提木叉戒已。一切世間不饒益處、居家隘迮、妻子愛毒皆已捨離，正信出家，在家心業一切捨離，欲共魔戰，欲斷無明。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是正士聞正法已，厭離欲垢。彼善男子恭敬和上、聖聲聞已，剃除鬚髮被服袈裟，受波羅提木叉戒已。彼地夜叉、虛空夜叉知已歡喜，向四大王說如是言：『閻浮提中，某國某村某聚落中某善男子，如是種姓，如是名字，捨離邪見修正見業，如法正行，剃除鬚髮被服法衣，受波羅提木叉戒已。一切世間不饒益處、居家隘迮、妻子愛毒皆已捨離，正信出家，在家心業一切捨離，欲共魔戰，欲斷無明。』

「時，四大王聞已歡喜。既歡喜已，向四天王如是說言：『閻浮提中，某國某村某聚落中某善男子，如是種姓，如是名字，捨離邪見修行正見，剃除鬚髮被服法衣，正信出家，某甲比丘，受為弟子。』彼天聞已，心歡喜曰：『魔分損減，正法朋長。』彼四大王既如是說，四天王聞，如是歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，四大王聞已歡喜。既歡喜已，向四天王如是說言：『閻浮提中，某國某村某聚落中某善男子，如是種姓，如是名字，捨離邪見修行正見，剃除鬚髮被服法衣，正信出家，某甲比丘，受為弟子。』彼天聞已，心歡喜曰：『魔分損減，正法朋長。』彼四大王既如是說，四天王聞，如是歡喜。

「又復如是彼善男子，乃至塵許惡不善法，見則深畏，能忍不作，心行正直；不樂多語、不修禮家、不共往返、不近惡友；多人聚集憒閙之處無心欲見，不往惡眾、不往多人集戲之處，不貪美味大器多食；親友、善知識不數往見；於境界中常正念行、常勤精進，如法飲食、如法處行，勤斷魔縛、勤修正見。如是善人，利益一切世間眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復如是彼善男子，乃至塵許惡不善法，見則深畏，能忍不作，心行正直；不樂多語、不修禮家、不共往返、不近惡友；多人聚集憒閙之處無心欲見，不往惡眾、不往多人集戲之處，不貪美味大器多食；親友、善知識不數往見；於境界中常正念行、常勤精進，如法飲食、如法處行，勤斷魔縛、勤修正見。如是善人，利益一切世間眾生。」

爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說偈言：

「若不殺眾生， 慈心常行忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若不殺眾生， 慈心常行忍，

於眾生如父， 彼能觀世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於眾生如父， 彼能觀世間。

捨離於偷盜， 黠慧常攝根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨離於偷盜， 黠慧常攝根，

身業常行善， 能度諸有惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身業常行善， 能度諸有惡。

乃至畫婦女， 眼尚不欲觀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至畫婦女， 眼尚不欲觀，

破欲堅明慧， 故名得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破欲堅明慧， 故名得解脫。

觀金土平等， 離愁憂正行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀金土平等， 離愁憂正行，

煩惱蛇不嚙， 彼得無量樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱蛇不嚙， 彼得無量樂。

利衰心平等， 得失意亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利衰心平等， 得失意亦然，

苦樂心不異， 故名為比丘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦樂心不異， 故名為比丘。

不見怨親異， 攝根不放逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見怨親異， 攝根不放逸，

不為境界傷， 故名婆羅門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不為境界傷， 故名婆羅門。

見境界如毒， 勇離如避怨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見境界如毒， 勇離如避怨，

彼涅槃不遠， 正遍知所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼涅槃不遠， 正遍知所說。

如實見生滅， 正見心不貪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如實見生滅， 正見心不貪，

心不動如山， 彼解脫生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心不動如山， 彼解脫生死。

栴檀餘草等， 美惡食心平； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 栴檀餘草等， 美惡食心平；

袈裟絹布等， 彼愛不能縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 袈裟絹布等， 彼愛不能縛。

不貪著利養， 知足草為敷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不貪著利養， 知足草為敷，

見利養如火， 如是乃名見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見利養如火， 如是乃名見。

外境界愛河， 之所不能漂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外境界愛河， 之所不能漂，

諦知自業果， 佛說是比丘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦知自業果， 佛說是比丘。

已過事不憂， 不希望未來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已過事不憂， 不希望未來，

現得依法行， 彼不污心意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現得依法行， 彼不污心意。

若不壞法意， 常於法中住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不壞法意， 常於法中住，

則不行生死， 彼白法具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則不行生死， 彼白法具足。

若人以智火， 燒心中煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人以智火， 燒心中煩惱，

境界如僮僕， 彼人則無苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境界如僮僕， 彼人則無苦。

若人根寂靜， 根不得自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人根寂靜， 根不得自在，

心不著色等， 離煩惱如佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心不著色等， 離煩惱如佛。

若人能制根， 五根不自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人能制根， 五根不自在，

色等不能劫， 離煩惱寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色等不能劫， 離煩惱寂滅。

若人心愛念， 有忍者亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人心愛念， 有忍者亦然，

見者心惺悟， 彼如月牟尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見者心惺悟， 彼如月牟尼。

若樂住空閑， 不樂重樓觀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若樂住空閑， 不樂重樓觀，

樂樹下露地， 得名乞比丘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂樹下露地， 得名乞比丘。

勇寂調善智， 如實知苦樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇寂調善智， 如實知苦樂，

必到無上處， 永離諸憂愁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必到無上處， 永離諸憂愁。

憐愍淳直心， 一切時修禪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憐愍淳直心， 一切時修禪，

勝負心平等， 如是修得諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝負心平等， 如是修得諦。

「離邪見故，得如是法。又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何彼人捨離邪見，修行正見，離疑惑心，如是次第修無漏禪，彼地夜叉、虛空夜叉至四大王見聞歡喜？彼見聞知或天眼見：彼四大王、彼四天王到帝釋所，如是說言：『閻浮提中，某國某村某聚落中某善男子，如是種姓，如是名字，剃除鬚髮被服法衣，正信出家，善戒正行，無礙樂說辯才相應，常正憶念，乃至少罪深生怖畏，減損魔分，長正法朋。』彼四王等向帝釋王如是說已，帝釋天王如是聞已心大歡喜，三十三天帝釋王眾皆共歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離邪見故，得如是法。又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何彼人捨離邪見，修行正見，離疑惑心，如是次第修無漏禪，彼地夜叉、虛空夜叉至四大王見聞歡喜？彼見聞知或天眼見：彼四大王、彼四天王到帝釋所，如是說言：『閻浮提中，某國某村某聚落中某善男子，如是種姓，如是名字，剃除鬚髮被服法衣，正信出家，善戒正行，無礙樂說辯才相應，常正憶念，乃至少罪深生怖畏，減損魔分，長正法朋。』彼四王等向帝釋王如是說已，帝釋天王如是聞已心大歡喜，三十三天帝釋王眾皆共歡喜。