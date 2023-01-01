[]正法念處經敘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 []正法念處經敘

夫域中之名四等，道之所生萬殊，名蓋眾名之假，生非有生之實。然則修促共盡，小大同期，而金字絲編、緗交素篆，分途列道、門張戶設，既昧斷惑之境，未接息言之路，詎能探神測妙，苞總無邊？有聖將應，靈因曠遠，志遺髮膚，施單城國。及繁星駐彩，夕馬騰空，出四門以結念，處三夜而圓果，十力在己、八解俱照，智兼一切、慈洽萬方，既而法吼傍震，甘露降灑：鷲山、祗樹之下，鹿苑、連河之地。眾出恒沙，徒繁林竹，反窮迷于升極，啟重昏于鐙炬。雖鵠林興慕，檀薪已然，教義不忘，風聲逾被。壽陵仰丹素之工，清臺寫金玉之質，水骨流暉，園閭加等，遺契餘旨，薄傳前載，幽宗絕唱，方備茲辰。使持節大將軍領中書監攝吏部尚書京畿大都督渤海王世子高公，道風虛邁，神衿峻遠，負日月于中衢，擊雷霆于上路，德表生民，作舟梁于夷夏，器含群物，制天淵于廟堂，殊流共委，酌而不竭，異軫同騖，仰以知歸。黃扉南闢，鈴閤東啟，則有高士通才、幽人偉器，懱其漢爵之重，鄙其南岳之游，曳裾高步，自得門下，俱申前趣之禮，竝應却行之眷。蓋以書奏多方，術呈異等，或披卷而止，或一貫獨得，每留神釋典、洞叩玄門，以夫照壁瀉瓶，遺文必舉，非徒九部，寧止十二。逷矣西方，路超百宿，精力苦心，不憚重繭，故能法藏流行，異聞俱湊。爰有舍城妙說時將感通，法螺良藥響授斯在。從善業之本，極身念之際，標品有七、明義者五，至如違俗絕世，託想菩提，眷彼天人，深嗟鬼畜，鑒茲因果，冥心是緣，篤誠修行，又悟前旨，載懷依仰，形殊理一，大覺下臨，昭然獨曉，四攝六通，網羅群智，贊揚妙德，事屬斯文。直以風殊俗舛，詞翰乖絕，傾耳注目，隔若山河，將恐靈教有虧，玄旨多墜。有婆羅門人瞿曇流支，比丘曇林、僧昉等，竝鉤深索隱，言通理接，延居第館，四事無違，乃譯明茲典，名「正法念處」。起自興和歲陽玄默，終于武定淵獻之季，條流積廣，合七十卷。微言不昧，弘之在我，大崇覺典，尅宣靈迹。此乃濟四部于法橋，刷六塵于定水，心殷業重，無德而言。雖龍樹不追、馬鳴日遠，申法尊道，夫豈異昔？所以緇素擊節，雅俗傾首，義有存焉，永法三界。云爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫域中之名四等，道之所生萬殊，名蓋眾名之假，生非有生之實。然則修促共盡，小大同期，而金字絲編、緗交素篆，分途列道、門張戶設，既昧斷惑之境，未接息言之路，詎能探神測妙，苞總無邊？有聖將應，靈因曠遠，志遺髮膚，施單城國。及繁星駐彩，夕馬騰空，出四門以結念，處三夜而圓果，十力在己、八解俱照，智兼一切、慈洽萬方，既而法吼傍震，甘露降灑：鷲山、祗樹之下，鹿苑、連河之地。眾出恒沙，徒繁林竹，反窮迷于升極，啟重昏于鐙炬。雖鵠林興慕，檀薪已然，教義不忘，風聲逾被。壽陵仰丹素之工，清臺寫金玉之質，水骨流暉，園閭加等，遺契餘旨，薄傳前載，幽宗絕唱，方備茲辰。使持節大將軍領中書監攝吏部尚書京畿大都督渤海王世子高公，道風虛邁，神衿峻遠，負日月于中衢，擊雷霆于上路，德表生民，作舟梁于夷夏，器含群物，制天淵于廟堂，殊流共委，酌而不竭，異軫同騖，仰以知歸。黃扉南闢，鈴閤東啟，則有高士通才、幽人偉器，懱其漢爵之重，鄙其南岳之游，曳裾高步，自得門下，俱申前趣之禮，竝應却行之眷。蓋以書奏多方，術呈異等，或披卷而止，或一貫獨得，每留神釋典、洞叩玄門，以夫照壁瀉瓶，遺文必舉，非徒九部，寧止十二。逷矣西方，路超百宿，精力苦心，不憚重繭，故能法藏流行，異聞俱湊。爰有舍城妙說時將感通，法螺良藥響授斯在。從善業之本，極身念之際，標品有七、明義者五，至如違俗絕世，託想菩提，眷彼天人，深嗟鬼畜，鑒茲因果，冥心是緣，篤誠修行，又悟前旨，載懷依仰，形殊理一，大覺下臨，昭然獨曉，四攝六通，網羅群智，贊揚妙德，事屬斯文。直以風殊俗舛，詞翰乖絕，傾耳注目，隔若山河，將恐靈教有虧，玄旨多墜。有婆羅門人瞿曇流支，比丘曇林、僧昉等，竝鉤深索隱，言通理接，延居第館，四事無違，乃譯明茲典，名「正法念處」。起自興和歲陽玄默，終于武定淵獻之季，條流積廣，合七十卷。微言不昧，弘之在我，大崇覺典，尅宣靈迹。此乃濟四部于法橋，刷六塵于定水，心殷業重，無德而言。雖龍樹不追、馬鳴日遠，申法尊道，夫豈異昔？所以緇素擊節，雅俗傾首，義有存焉，永法三界。云爾。

正法念處經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法念處經卷第一

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

十善業道品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十善業道品第一

歸命一切諸佛菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命一切諸佛菩薩

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，婆伽婆在王舍城遊那羅陀婆羅門村。爾時，慧命舍利弗於晨朝時，共眾多比丘入王舍城，各各行乞。爾時，眾多比丘離慧命舍利弗而行乞食，遂爾往到遮羅迦波離婆闍迦外道所已，共相問訊，彼此歡喜說法語論，迭互相問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，婆伽婆在王舍城遊那羅陀婆羅門村。爾時，慧命舍利弗於晨朝時，共眾多比丘入王舍城，各各行乞。爾時，眾多比丘離慧命舍利弗而行乞食，遂爾往到遮羅迦波離婆闍迦外道所已，共相問訊，彼此歡喜說法語論，迭互相問。

彼遮羅迦波離婆闍迦外道問諸比丘言：「汝之釋迦沙門瞿曇說如是法：『欲為不善，是不可愛，非是可樂，非是可意，於他欲者，亦不隨喜。』我亦如是說：『彼身業是不可愛，非是可樂，非是可意，於他欲者，亦不隨喜。』汝之釋迦沙門瞿曇說：『彼口業是不可愛，非是可樂，非是可意，不隨喜他。』我亦如是說：『彼口業是不可愛，非是可樂，非是可意，不隨喜他。』汝之釋迦沙門瞿曇說：『彼意業是不可愛，非是可樂，非是可意，不隨喜他。』我亦如是說：『彼意業是不可愛，非是可樂，非是可意，不隨喜他。』汝之釋迦沙門瞿曇如是法律，為有何異？何意？何勝？若汝釋迦沙門瞿曇如是法律，與我何異，而汝釋迦沙門瞿曇自說：『我是一切智人。』」彼遮羅迦波離婆闍迦外道如是問已，彼諸比丘新出家故，於比丘法未能善解，心不隨喜，是故不答。爾時，眾多比丘既乞食已，離慧命舍利弗，各各皆到那羅陀村，食訖已住。爾時，慧命舍利弗亦乞食已，同共往到那羅陀村。爾時，眾多比丘往到慧命舍利弗所，具說如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼遮羅迦波離婆闍迦外道問諸比丘言：「汝之釋迦沙門瞿曇說如是法：『欲為不善，是不可愛，非是可樂，非是可意，於他欲者，亦不隨喜。』我亦如是說：『彼身業是不可愛，非是可樂，非是可意，於他欲者，亦不隨喜。』汝之釋迦沙門瞿曇說：『彼口業是不可愛，非是可樂，非是可意，不隨喜他。』我亦如是說：『彼口業是不可愛，非是可樂，非是可意，不隨喜他。』汝之釋迦沙門瞿曇說：『彼意業是不可愛，非是可樂，非是可意，不隨喜他。』我亦如是說：『彼意業是不可愛，非是可樂，非是可意，不隨喜他。』汝之釋迦沙門瞿曇如是法律，為有何異？何意？何勝？若汝釋迦沙門瞿曇如是法律，與我何異，而汝釋迦沙門瞿曇自說：『我是一切智人。』」彼遮羅迦波離婆闍迦外道如是問已，彼諸比丘新出家故，於比丘法未能善解，心不隨喜，是故不答。爾時，眾多比丘既乞食已，離慧命舍利弗，各各皆到那羅陀村，食訖已住。爾時，慧命舍利弗亦乞食已，同共往到那羅陀村。爾時，眾多比丘往到慧命舍利弗所，具說如上。

爾時，慧命舍利弗語眾多比丘言：「若我，慧命！共汝相隨王舍城內，同四出巷、同三角巷，即共汝等到遮羅迦波離婆闍迦外道所者，我則能以正法破之。然我在於異四出巷、異三角巷而行乞食，故我如是不聞彼難。彼遮羅迦波離婆闍迦外道前所問難，世尊普眼——諸業果報一切現知，今在此處最為尊勝，一切外道見則降伏，為諸聲聞、諸優婆塞、諸天人等，善說一切業果報法——去此不遠，汝可往問。彼當為汝善說一切業果報法，若天、魔、梵，世間、沙門、婆羅門等所不能說，唯有如來能為汝說。我於彼法未善通達，唯有世尊第一善解業果報法能為汝說。」爾時，眾多比丘向世尊所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命舍利弗語眾多比丘言：「若我，慧命！共汝相隨王舍城內，同四出巷、同三角巷，即共汝等到遮羅迦波離婆闍迦外道所者，我則能以正法破之。然我在於異四出巷、異三角巷而行乞食，故我如是不聞彼難。彼遮羅迦波離婆闍迦外道前所問難，世尊普眼——諸業果報一切現知，今在此處最為尊勝，一切外道見則降伏，為諸聲聞、諸優婆塞、諸天人等，善說一切業果報法——去此不遠，汝可往問。彼當為汝善說一切業果報法，若天、魔、梵，世間、沙門、婆羅門等所不能說，唯有如來能為汝說。我於彼法未善通達，唯有世尊第一善解業果報法能為汝說。」爾時，眾多比丘向世尊所。

爾時，世尊依晝時法，如須彌山，自光網焰如晝日明；如夜中月，如月清涼；如陂池清，甚深如海，安住不動如須彌山，心無所畏如師子王，一切眾生之所歸依。猶如父母，大悲熏心，一切眾生唯一上親。慈、悲、喜、捨為依止處，以三十七大菩提分勝妙之法莊嚴其身，一切眾生清淨眼觀無有厭足，勝日月光。釋迦王子偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊依晝時法，如須彌山，自光網焰如晝日明；如夜中月，如月清涼；如陂池清，甚深如海，安住不動如須彌山，心無所畏如師子王，一切眾生之所歸依。猶如父母，大悲熏心，一切眾生唯一上親。慈、悲、喜、捨為依止處，以三十七大菩提分勝妙之法莊嚴其身，一切眾生清淨眼觀無有厭足，勝日月光。釋迦王子偈言：

「世尊廣普眼， 無三垢淨眼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊廣普眼， 無三垢淨眼，

能巧說二諦， 善知三種苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能巧說二諦， 善知三種苦。

如是佛世尊， 已修二種修， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是佛世尊， 已修二種修，

現證於道果， 滅諦智具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現證於道果， 滅諦智具足。

遠離三界眼， 而說異三界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離三界眼， 而說異三界，

知十八界諦， 觀知解脫諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知十八界諦， 觀知解脫諦。

十八功德眾， 自功德相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八功德眾， 自功德相應，

解脫九繫縛， 具足十種力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫九繫縛， 具足十種力。

成就四無畏， 亦成就大悲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就四無畏， 亦成就大悲，

大悲心深潤， 成就三念處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲心深潤， 成就三念處。」

爾時，眾多比丘既見世尊，整服一肩，如法叉跪，右膝著地禮世尊足，退在一面，正威儀住，低頭斂容。爾時，眾多比丘推一比丘往近世尊，復更頂禮世尊足已，白言：「世尊！我於晨朝著衣持鉢，入王舍城而行乞食。如上所說，次第乃至共彼外道遮羅迦波離婆闍迦問難語說，彼問身業、口業、意業，皆如上說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾多比丘既見世尊，整服一肩，如法叉跪，右膝著地禮世尊足，退在一面，正威儀住，低頭斂容。爾時，眾多比丘推一比丘往近世尊，復更頂禮世尊足已，白言：「世尊！我於晨朝著衣持鉢，入王舍城而行乞食。如上所說，次第乃至共彼外道遮羅迦波離婆闍迦問難語說，彼問身業、口業、意業，皆如上說。」

爾時，世尊先觀察已，然後為說。爾時，世尊為彼比丘、那羅陀村諸婆羅門而說法言：「汝諸比丘！我所說法，初、中、後善，義善、語善，法應具足清淨鮮白，梵行開顯，所謂正法念處法門。諦聽，諦聽！善思念之，我為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊先觀察已，然後為說。爾時，世尊為彼比丘、那羅陀村諸婆羅門而說法言：「汝諸比丘！我所說法，初、中、後善，義善、語善，法應具足清淨鮮白，梵行開顯，所謂正法念處法門。諦聽，諦聽！善思念之，我為汝說。」

諸比丘言：「如是。世尊！」彼諸比丘於世尊所，至心諦聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「如是。世尊！」彼諸比丘於世尊所，至心諦聽。

爾時，世尊為諸比丘，如是說言：「諸比丘！何者正法念處法門？所謂法見法、非法見非法，常念彼處心不生疑，憙樂聞法，供養長宿。彼知身業、口業、意業，業果生滅，不顛倒見，不行異法。諸比丘！身業三種，所謂殺生、偷盜、邪婬。云何殺生？於他眾生，生眾生想，起殺害心，斷其命根，得成殺生。彼有三種，謂上、中、下。所言上者，殺羅漢等，墮阿鼻獄；所言中者，殺住道人；所言下者，殺不善人及殺畜生。又復三種，所謂過去、未來、現在。又復三種，所謂貪作、瞋作、癡作。彼貪作者，所謂獵等；彼瞋作者，所謂下性；彼癡作者，外道齋等。又復三種，所謂自作、他教、二作。有五因緣，雖是殺生，無殺罪業，所謂道行無心傷殺蠕、蟻等命；若擲鐵等，無心殺生而斷物命；醫師治病為利益故，與病者藥，因藥命斷，醫無惡心；父母慈心為治故打，因打命終；燃火虫入，無心殺虫，虫入火死。如是五種，雖斷生命，不得殺罪。又復更有三種殺生，所謂教他、自作、二作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊為諸比丘，如是說言：「諸比丘！何者正法念處法門？所謂法見法、非法見非法，常念彼處心不生疑，憙樂聞法，供養長宿。彼知身業、口業、意業，業果生滅，不顛倒見，不行異法。諸比丘！身業三種，所謂殺生、偷盜、邪婬。云何殺生？於他眾生，生眾生想，起殺害心，斷其命根，得成殺生。彼有三種，謂上、中、下。所言上者，殺羅漢等，墮阿鼻獄；所言中者，殺住道人；所言下者，殺不善人及殺畜生。又復三種，所謂過去、未來、現在。又復三種，所謂貪作、瞋作、癡作。彼貪作者，所謂獵等；彼瞋作者，所謂下性；彼癡作者，外道齋等。又復三種，所謂自作、他教、二作。有五因緣，雖是殺生，無殺罪業，所謂道行無心傷殺蠕、蟻等命；若擲鐵等，無心殺生而斷物命；醫師治病為利益故，與病者藥，因藥命斷，醫無惡心；父母慈心為治故打，因打命終；燃火虫入，無心殺虫，虫入火死。如是五種，雖斷生命，不得殺罪。又復更有三種殺生，所謂教他、自作、二作。

「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何偷盜成就滿足？云何偷盜得果報少？彼見聞知或天眼見：他物他攝、自意盜取，如是偷盜成就滿足。若是王法，為饒益尊父母、病人、緣覺、羅漢、阿那含人、斯陀含人、須陀洹等，若為病急，若為飢急；彼為饒益，如是偷盜，得果報少，盜業不具。又復偷盜得果報少，謂偷盜已，專心懺悔；既懺悔已，後更不作；遮他偷盜，教不盜戒，示其善道，令住善法遠離偷盜。如是盜業不具足滿。何業具足？若人偷盜，彼偷盜人若誑惑他，屏處思量作欺誑事，斗秤治物作惡業行，如是種種，此業具足。云何成業？若他攝物，知已盜取，如是成業。何業具足？作已隨喜，樂行多作，向他讚說，又復教他善戒者盜，此業具足。如是三業具足不減，餘偷盜業，得果報少而不決定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何偷盜成就滿足？云何偷盜得果報少？彼見聞知或天眼見：他物他攝、自意盜取，如是偷盜成就滿足。若是王法，為饒益尊父母、病人、緣覺、羅漢、阿那含人、斯陀含人、須陀洹等，若為病急，若為飢急；彼為饒益，如是偷盜，得果報少，盜業不具。又復偷盜得果報少，謂偷盜已，專心懺悔；既懺悔已，後更不作；遮他偷盜，教不盜戒，示其善道，令住善法遠離偷盜。如是盜業不具足滿。何業具足？若人偷盜，彼偷盜人若誑惑他，屏處思量作欺誑事，斗秤治物作惡業行，如是種種，此業具足。云何成業？若他攝物，知已盜取，如是成業。何業具足？作已隨喜，樂行多作，向他讚說，又復教他善戒者盜，此業具足。如是三業具足不減，餘偷盜業，得果報少而不決定。

「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何邪婬？此邪婬人，若於自妻，非道而行，或於他妻，道非道行；若於他作，心生隨喜；若設方便，強教他作。是名邪婬。云何邪婬得果報少？若邪婬已，專心懺悔，不隨喜他，遮他邪婬，示其善道，彼邪婬業不具足滿。離邪婬意，修行善戒，如是邪婬得果報少，不決定受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何邪婬？此邪婬人，若於自妻，非道而行，或於他妻，道非道行；若於他作，心生隨喜；若設方便，強教他作。是名邪婬。云何邪婬得果報少？若邪婬已，專心懺悔，不隨喜他，遮他邪婬，示其善道，彼邪婬業不具足滿。離邪婬意，修行善戒，如是邪婬得果報少，不決定受。

「如是三種身不善業，得果報少，果報輕軟。如是外道遮羅迦波離婆闍迦所不能知，非其境界；并天、世間，若魔、若梵、沙門、婆羅門，一切世間、諸天人等所不能知，除我聲聞，從我聞故，知業果報，更無教者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是三種身不善業，得果報少，果報輕軟。如是外道遮羅迦波離婆闍迦所不能知，非其境界；并天、世間，若魔、若梵、沙門、婆羅門，一切世間、諸天人等所不能知，除我聲聞，從我聞故，知業果報，更無教者。

「又修行者知業果報，云何口業惡不善行？口業四種，所謂妄語、兩舌、惡口、綺語，如是四種。何者妄語？自思惟已，然後於他作不實語，若作呪誓，若在王前，若王等前，妄語言說，令他衰惱，或打、或縛、或令輸物；彼成妄語如是滿足，成妄語業地獄中受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者知業果報，云何口業惡不善行？口業四種，所謂妄語、兩舌、惡口、綺語，如是四種。何者妄語？自思惟已，然後於他作不實語，若作呪誓，若在王前，若王等前，妄語言說，令他衰惱，或打、或縛、或令輸物；彼成妄語如是滿足，成妄語業地獄中受。

「復有口業名為兩舌，於和合者、共作業者，破壞語說；如是語者，成就兩舌。云何此語得果報少？破壞語已，心中生悔：『我愚癡故作如是說。』專心懺悔，亦遮他人作破壞語，示其善道，業不具足，此業不重。云何此業不具足滿？此破壞語，或以煩惱、或以酒醉，心異分別，向他異說，此業不足。云何名為業道相應成破壞語？若以惡心破壞於他，隨喜讚嘆，如是名為業道相應成破壞語。云何此業決定成就破壞語說？作已隨喜，復教他作，隨喜讚說；喜樂貪著，不離於心；常懷惡心，他人所避；不可往返，為他毀呰；不生羞恥，無慚、無愧，不能自知。如是名為破壞語業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有口業名為兩舌，於和合者、共作業者，破壞語說；如是語者，成就兩舌。云何此語得果報少？破壞語已，心中生悔：『我愚癡故作如是說。』專心懺悔，亦遮他人作破壞語，示其善道，業不具足，此業不重。云何此業不具足滿？此破壞語，或以煩惱、或以酒醉，心異分別，向他異說，此業不足。云何名為業道相應成破壞語？若以惡心破壞於他，隨喜讚嘆，如是名為業道相應成破壞語。云何此業決定成就破壞語說？作已隨喜，復教他作，隨喜讚說；喜樂貪著，不離於心；常懷惡心，他人所避；不可往返，為他毀呰；不生羞恥，無慚、無愧，不能自知。如是名為破壞語業。

「又修行者觀察業集，云何名為惡口業行？彼見聞知或天眼見：如是惡口能生熱惱，聞不悅耳，不忍他惡，令異人信，若重、若輕，戲笑、瞋心，得無量報、無量種報。彼重惡口，墮於地獄；彼輕惡口，不決定受。如是名為第三口業，彼業具足相應之義，如前所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者觀察業集，云何名為惡口業行？彼見聞知或天眼見：如是惡口能生熱惱，聞不悅耳，不忍他惡，令異人信，若重、若輕，戲笑、瞋心，得無量報、無量種報。彼重惡口，墮於地獄；彼輕惡口，不決定受。如是名為第三口業，彼業具足相應之義，如前所說。

「又修行者知業報法，云何名為第四口業無義綺語？前後相違，不相應說。不決定受，決定如餘，如是名為第四口業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者知業報法，云何名為第四口業無義綺語？前後相違，不相應說。不決定受，決定如餘，如是名為第四口業。

「又修行者觀業報法，云何意業？意業幾種？彼見聞知，意業三種：貪、瞋、邪見。何者為貪？若見他人富者財物，心生希望欲得彼物，是意貪業。復次，意業：若見他人富者財物，心生惡嫉，是意嫉業；若生邪見、生顛倒見，是邪見業。彼有二種，謂失、不信。云何不信？彼人心謂：『無施、無祀，無齋、無會，無有善業、無不善業，無業果報。』廣則無量。云何為失？彼人心謂一切苦樂皆是天作，非業果報。如是二種，名為邪見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者觀業報法，云何意業？意業幾種？彼見聞知，意業三種：貪、瞋、邪見。何者為貪？若見他人富者財物，心生希望欲得彼物，是意貪業。復次，意業：若見他人富者財物，心生惡嫉，是意嫉業；若生邪見、生顛倒見，是邪見業。彼有二種，謂失、不信。云何不信？彼人心謂：『無施、無祀，無齋、無會，無有善業、無不善業，無業果報。』廣則無量。云何為失？彼人心謂一切苦樂皆是天作，非業果報。如是二種，名為邪見。

「又修行者觀業報法，云何三種身、口、意業，如是十種，樂行多作，彼決定受？此義云何？何者業果於現世受？何者業果於生世受？何者業果於餘世受？復於世間何處何生？彼見聞知或天眼見：身業殺生樂行多作，墮於地獄、畜生、餓鬼。若生人中，命則短促。若因貪心獵等殺生，彼人則生猪鹿、雉雞、迦賓闍羅如是等中，獵師圍兵之所殺害，乃至作魚，鈎釣所殺。彼前作業，相似因緣，常在生死；若生人中，命則短促；設得生天，不得好處，多有鐵畏，速為他殺。殺生之報，有下、中、上。偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者觀業報法，云何三種身、口、意業，如是十種，樂行多作，彼決定受？此義云何？何者業果於現世受？何者業果於生世受？何者業果於餘世受？復於世間何處何生？彼見聞知或天眼見：身業殺生樂行多作，墮於地獄、畜生、餓鬼。若生人中，命則短促。若因貪心獵等殺生，彼人則生猪鹿、雉雞、迦賓闍羅如是等中，獵師圍兵之所殺害，乃至作魚，鈎釣所殺。彼前作業，相似因緣，常在生死；若生人中，命則短促；設得生天，不得好處，多有鐵畏，速為他殺。殺生之報，有下、中、上。偈言：

「『有於藏中死， 有生已命終， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『有於藏中死， 有生已命終，

有能行則亡， 有能走便卒。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有能行則亡， 有能走便卒。』

「彼殺生者，此業成就勢力果報，謂地獄受，若現在受，若餘殘受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼殺生者，此業成就勢力果報，謂地獄受，若現在受，若餘殘受。

「又修行者觀業果報，云何偷盜樂行多作，報有三種，謂地獄受、若現在受、若餘殘受？彼偷盜業樂行多作，墮於地獄、畜生、餓鬼。若生人中則常貧窮；若得財物畏王、水、火、劫賊因緣，具足失奪，不曾得樂。彼偷盜業，得如是等三種果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者觀業果報，云何偷盜樂行多作，報有三種，謂地獄受、若現在受、若餘殘受？彼偷盜業樂行多作，墮於地獄、畜生、餓鬼。若生人中則常貧窮；若得財物畏王、水、火、劫賊因緣，具足失奪，不曾得樂。彼偷盜業，得如是等三種果報。

「又修行者觀業果報，云何邪婬樂行多作，得三種果？彼見聞知或天眼見：若彼邪婬樂行多作，墮於地獄、畜生、餓鬼。若生人中，餘殘果報，妻不隨順；若得二根，世間所惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者觀業果報，云何邪婬樂行多作，得三種果？彼見聞知或天眼見：若彼邪婬樂行多作，墮於地獄、畜生、餓鬼。若生人中，餘殘果報，妻不隨順；若得二根，世間所惡。

「彼如是等三種身業、三種果報，非彼外道遮羅迦波離婆闍迦之所能解。廣說身業，則有無量，皆不能解。何以故？彼以癡法熏其心故，唯我能解。我實不見餘人能解，更無有人能見如是業果報法，如我見者。若我弟子修行法者，以從我聞，是故能解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼如是等三種身業、三種果報，非彼外道遮羅迦波離婆闍迦之所能解。廣說身業，則有無量，皆不能解。何以故？彼以癡法熏其心故，唯我能解。我實不見餘人能解，更無有人能見如是業果報法，如我見者。若我弟子修行法者，以從我聞，是故能解。

「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何口業？口業幾種？彼見聞知或天眼見：口業四種，所謂妄語、兩舌、惡口、綺語。若彼妄語樂行多作，墮於地獄、畜生、餓鬼。若生人中，一切眾生不信其語，諸善眾會、善長者眾、剎利等眾及妻子等，不信其語；口常爛臭，齒亦不好，面皮無色；一切世人妄語枉謗；常生怖畏；親友、兄弟、知識不固；一切所作不得果利，於一切人不得饒益。如是妄語是不可愛，非是可樂，非是可意，成就如是不善業果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何口業？口業幾種？彼見聞知或天眼見：口業四種，所謂妄語、兩舌、惡口、綺語。若彼妄語樂行多作，墮於地獄、畜生、餓鬼。若生人中，一切眾生不信其語，諸善眾會、善長者眾、剎利等眾及妻子等，不信其語；口常爛臭，齒亦不好，面皮無色；一切世人妄語枉謗；常生怖畏；親友、兄弟、知識不固；一切所作不得果利，於一切人不得饒益。如是妄語是不可愛，非是可樂，非是可意，成就如是不善業果。

「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何名為第二口業樂行多作，成就果報？彼見聞知或天眼見：如是兩舌樂行多作，墮於地獄、畜生、餓鬼。若生人中，若聾、若瘂；口常爛臭；無人信語，眾人所笑；面色不好；不住一處，心動不定；常行惡行。如是名為兩舌業報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何名為第二口業樂行多作，成就果報？彼見聞知或天眼見：如是兩舌樂行多作，墮於地獄、畜生、餓鬼。若生人中，若聾、若瘂；口常爛臭；無人信語，眾人所笑；面色不好；不住一處，心動不定；常行惡行。如是名為兩舌業報。

「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何名為第三口業樂行多作，成就業果？彼見聞知或天眼見：如是惡口樂行多作，墮於地獄、畜生、餓鬼。若生人中，處處皆畏，一切人所皆得衰惱；無人安慰，於自妻子不得愛語，猶如野鹿畏一切人；遠善知識、近惡知識。是名惡口三種果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何名為第三口業樂行多作，成就業果？彼見聞知或天眼見：如是惡口樂行多作，墮於地獄、畜生、餓鬼。若生人中，處處皆畏，一切人所皆得衰惱；無人安慰，於自妻子不得愛語，猶如野鹿畏一切人；遠善知識、近惡知識。是名惡口三種果報。

「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何綺語樂行多作？彼見聞知或天眼見：若彼綺語樂行多作，墮於地獄、畜生、餓鬼。若生人中，一切不愛，王舍、怨家、兄弟、親家輕弄嫌賤。此是綺語口業果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何綺語樂行多作？彼見聞知或天眼見：若彼綺語樂行多作，墮於地獄、畜生、餓鬼。若生人中，一切不愛，王舍、怨家、兄弟、親家輕弄嫌賤。此是綺語口業果報。

「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何意業三種不善，樂行多作意不善業？彼見聞知或天眼見：若彼貪心，樂行多作意不善業，墮於地獄、畜生、餓鬼。若生人中，雖有財物，則為王、賊及水、火等無理橫失，恒常貧窮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何意業三種不善，樂行多作意不善業？彼見聞知或天眼見：若彼貪心，樂行多作意不善業，墮於地獄、畜生、餓鬼。若生人中，雖有財物，則為王、賊及水、火等無理橫失，恒常貧窮。

「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何瞋心樂行多作意不善業？彼見聞知或天眼見：瞋心意業樂行多作意不善業，墮於地獄、畜生、餓鬼。若生人中，則生邊地夷人之中，常畏鐵處，常怖魄處，墮嶮岸處；彼人之心不曾安隱，常被誹謗，常得如是多種眾惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何瞋心樂行多作意不善業？彼見聞知或天眼見：瞋心意業樂行多作意不善業，墮於地獄、畜生、餓鬼。若生人中，則生邊地夷人之中，常畏鐵處，常怖魄處，墮嶮岸處；彼人之心不曾安隱，常被誹謗，常得如是多種眾惡。

「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何邪見樂行多作意不善業？彼見聞知或天眼見：邪見意業樂行多作，墮於阿鼻地獄等中受一切苦；若墮畜生，於無量世百千萬億億數轉生；餓鬼境界亦復如是。若生人中，如法所說自種性業善業道行，不依法行，於上世來父、祖種性千倍下劣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何邪見樂行多作意不善業？彼見聞知或天眼見：邪見意業樂行多作，墮於阿鼻地獄等中受一切苦；若墮畜生，於無量世百千萬億億數轉生；餓鬼境界亦復如是。若生人中，如法所說自種性業善業道行，不依法行，於上世來父、祖種性千倍下劣。

「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行，更復思法深細觀察——云何如是十不善法，流轉生死，世間、地獄、餓鬼、畜生？彼見聞知或天眼見：云何殺生？云何樂行？云何多作？謂殺生者，此殺生人，近惡知識。若惡知識近住之人，與彼相隨，喜樂彼人相隨遊戲，共行、共宿，於彼生信，謂有功德，隨彼所作亦與同行。彼人如是近惡知識，彼殺生人、近殺生者，則以種種殺生因緣教令殺生：或外道齋、或屠獵等，如貪味者說殺生事；如怨家者說殺生事；如賊貪物說殺生事；如鬪戰者說殺生事；如貪名者說殺生利。彼人聞已，心則生信，亦隨順行，憙樂殺生。如是喜樂，既殺生已，墮於地獄、餓鬼、畜生，不可愛著，心不樂處，一切善人訾毀之處。以此因故，若生人中，命則短促。如是殺生，近惡知識以為種子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行，更復思法深細觀察——云何如是十不善法，流轉生死，世間、地獄、餓鬼、畜生？彼見聞知或天眼見：云何殺生？云何樂行？云何多作？謂殺生者，此殺生人，近惡知識。若惡知識近住之人，與彼相隨，喜樂彼人相隨遊戲，共行、共宿，於彼生信，謂有功德，隨彼所作亦與同行。彼人如是近惡知識，彼殺生人、近殺生者，則以種種殺生因緣教令殺生：或外道齋、或屠獵等，如貪味者說殺生事；如怨家者說殺生事；如賊貪物說殺生事；如鬪戰者說殺生事；如貪名者說殺生利。彼人聞已，心則生信，亦隨順行，憙樂殺生。如是喜樂，既殺生已，墮於地獄、餓鬼、畜生，不可愛著，心不樂處，一切善人訾毀之處。以此因故，若生人中，命則短促。如是殺生，近惡知識以為種子。

「云何樂行？彼不善人既殺生已，憙樂歡喜，心意分別，見殺功德。如是分別則有多種：斷他命已，不生懊悔，讚說言善；心不放捨，轉復更作，教他人作；既教他已，說彼殺生種種功德，異異因緣，如前所說。如是名為樂行殺生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何樂行？彼不善人既殺生已，憙樂歡喜，心意分別，見殺功德。如是分別則有多種：斷他命已，不生懊悔，讚說言善；心不放捨，轉復更作，教他人作；既教他已，說彼殺生種種功德，異異因緣，如前所說。如是名為樂行殺生。

「云何多作？此殺生已，如前行說，近惡知識，習作殺生，多造殺具，作危嶮處，作圍、毒箭，集養狗等，養殺生鳥，近旃陀羅，造鬪戰具——鎧鉀、刀杖及以𥎞鉾、鬪戰之輪種種器仗——諸殺生具，如是一切皆悉攝取。如是惡人多作殺生，以是因緣，墮於地獄、畜生、餓鬼，受極苦惱殺生之業，有下、中、上；受苦報時，亦下、中、上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何多作？此殺生已，如前行說，近惡知識，習作殺生，多造殺具，作危嶮處，作圍、毒箭，集養狗等，養殺生鳥，近旃陀羅，造鬪戰具——鎧鉀、刀杖及以𥎞鉾、鬪戰之輪種種器仗——諸殺生具，如是一切皆悉攝取。如是惡人多作殺生，以是因緣，墮於地獄、畜生、餓鬼，受極苦惱殺生之業，有下、中、上；受苦報時，亦下、中、上。

「既作業已，如是不得不受果報。如是如是，自作惡業、自得惡報。若黠慧人，捨惡行善彼世間中。如是殺生，樂行、多作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「既作業已，如是不得不受果報。如是如是，自作惡業、自得惡報。若黠慧人，捨惡行善彼世間中。如是殺生，樂行、多作。

「云何偷盜樂行多作？云何樂行多作盜已，墮於地獄？此惡戒人，性自偷盜近惡知識。若惡知識近住之人，與彼相隨，則行偷盜，有下、中、上。何者為下？謂王法等，如前所說。何者為中？非福田所，偷盜彼物，此盜為中。何者為上？佛、法、僧物，微少偷盜，是則為上。彼佛、法、僧，若盜僧物，佛、法能淨；盜佛、法物，僧不能淨。若盜眾僧現食用物，墮大地獄，頭面在下；若取屬僧所常食物，則墮無間阿鼻地獄，寬廣闇等，以重福田，微少偷盜。以有心念，樂行多作，彼少偷盜，墮於地獄、畜生、餓鬼。若復懺悔，不生隨喜，心中生悔，彼不定受。若偷盜人，無量方便而行偷盜，以如是故名為偷盜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何偷盜樂行多作？云何樂行多作盜已，墮於地獄？此惡戒人，性自偷盜近惡知識。若惡知識近住之人，與彼相隨，則行偷盜，有下、中、上。何者為下？謂王法等，如前所說。何者為中？非福田所，偷盜彼物，此盜為中。何者為上？佛、法、僧物，微少偷盜，是則為上。彼佛、法、僧，若盜僧物，佛、法能淨；盜佛、法物，僧不能淨。若盜眾僧現食用物，墮大地獄，頭面在下；若取屬僧所常食物，則墮無間阿鼻地獄，寬廣闇等，以重福田，微少偷盜。以有心念，樂行多作，彼少偷盜，墮於地獄、畜生、餓鬼。若復懺悔，不生隨喜，心中生悔，彼不定受。若偷盜人，無量方便而行偷盜，以如是故名為偷盜。

「云何樂行偷盜他物？得已歡喜，與賊相隨，心以為樂；既得財物，作衣食已，心生歡喜讚其功德，教他偷盜；教已，讚說。如是名為樂行偷盜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何樂行偷盜他物？得已歡喜，與賊相隨，心以為樂；既得財物，作衣食已，心生歡喜讚其功德，教他偷盜；教已，讚說。如是名為樂行偷盜。

「云何多作？既偷盜已，多作床敷臥具氈被，食噉餅肉，衣服莊嚴，婬女娛樂，樗蒲博戲，心生喜悅：『我今快樂，一切樂中偷盜為最，以此因緣，我豐床敷、臥具、飲食、衣服莊嚴、婬女、樗蒲，第一勝樂。我今常當作偷盜行，令我後時增長富樂。』如前所說，如是如是，多行偷盜，決定於彼地獄中受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何多作？既偷盜已，多作床敷臥具氈被，食噉餅肉，衣服莊嚴，婬女娛樂，樗蒲博戲，心生喜悅：『我今快樂，一切樂中偷盜為最，以此因緣，我豐床敷、臥具、飲食、衣服莊嚴、婬女、樗蒲，第一勝樂。我今常當作偷盜行，令我後時增長富樂。』如前所說，如是如是，多行偷盜，決定於彼地獄中受。

「云何邪婬樂行多作？此邪婬人，心不觀察婬欲覆蔽。若人先世婬欲處來，所謂鴛鴦、迦賓闍羅、孔雀、鸚鵡、魚雉、鷃鳥、阿修羅等，如是處來於此中生，常與多欲不善知識相隨共行。如是二分喜樂婬欲，心不觀察，心不厭足；不離欲心、不觀察行，隨有欲處往到其所，以欲處來此欲處生，喜行婬欲，故不觀察婬欲所覆。如是邪婬不善之人，觸染勢力，彼彼憙樂；如是邪婬，復更如是，心喜樂行，樂行如是邪婬惡觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何邪婬樂行多作？此邪婬人，心不觀察婬欲覆蔽。若人先世婬欲處來，所謂鴛鴦、迦賓闍羅、孔雀、鸚鵡、魚雉、鷃鳥、阿修羅等，如是處來於此中生，常與多欲不善知識相隨共行。如是二分喜樂婬欲，心不觀察，心不厭足；不離欲心、不觀察行，隨有欲處往到其所，以欲處來此欲處生，喜行婬欲，故不觀察婬欲所覆。如是邪婬不善之人，觸染勢力，彼彼憙樂；如是邪婬，復更如是，心喜樂行，樂行如是邪婬惡觸。

「云何樂行？如是邪婬雖不常行而常憙樂，心意分別，更於餘處心不憙樂如婬欲者。如是樂行邪婬境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何樂行？如是邪婬雖不常行而常憙樂，心意分別，更於餘處心不憙樂如婬欲者。如是樂行邪婬境界。

「云何多作？愚癡凡夫，心不觀察，邪婬覆蔽，他復為說邪婬功德第一勝樂，所謂婬欲，言：『為此事非是不善。』復教多人憙樂婬欲。如是邪婬，愚癡凡夫憙樂多作。如是三種身不善業。「口業四種：妄語、兩舌、惡口、綺語。何者妄語？所謂自心先自作誑，然後誑他。如是妄語，自、他成誑。又彼妄語，五因緣發，所謂瞋、貪、邪法所攝、欲心、怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何多作？愚癡凡夫，心不觀察，邪婬覆蔽，他復為說邪婬功德第一勝樂，所謂婬欲，言：『為此事非是不善。』復教多人憙樂婬欲。如是邪婬，愚癡凡夫憙樂多作。如是三種身不善業。「口業四種：妄語、兩舌、惡口、綺語。何者妄語？所謂自心先自作誑，然後誑他。如是妄語，自、他成誑。又彼妄語，五因緣發，所謂瞋、貪、邪法所攝、欲心、怖畏。

「云何瞋心而發妄語？若於王前或大眾中、長者眾中，若善知識、怨家諍鬪，饒益知識，衰惱怨家，是故妄語。云何貪心而發妄語？見他財物，方便欲取，是故妄語。云何邪法所攝妄語？如婆羅門法中所說：『饒益尊故、饒益牛故、畏自死故、為取婦故，如是妄語，皆不得罪。』如是之人，邪法攝語。如是妄語，是愚癡人邪見攝語，此語堅重，於地獄受。是故乃至失命因緣，不應妄語。此妄語者，能為地獄第一種子。言：『為取婦，妄語無罪，是欲心發。』亦是邪法。云何怖畏而發妄語？何處怖畏？為彼饒益，是故妄語，起如是心：『若不妄語，彼則於我多不饒益。』彼人畏死，是故妄語。彼五因緣愚癡之人，作妄語說。如是一切皆住癡法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何瞋心而發妄語？若於王前或大眾中、長者眾中，若善知識、怨家諍鬪，饒益知識，衰惱怨家，是故妄語。云何貪心而發妄語？見他財物，方便欲取，是故妄語。云何邪法所攝妄語？如婆羅門法中所說：『饒益尊故、饒益牛故、畏自死故、為取婦故，如是妄語，皆不得罪。』如是之人，邪法攝語。如是妄語，是愚癡人邪見攝語，此語堅重，於地獄受。是故乃至失命因緣，不應妄語。此妄語者，能為地獄第一種子。言：『為取婦，妄語無罪，是欲心發。』亦是邪法。云何怖畏而發妄語？何處怖畏？為彼饒益，是故妄語，起如是心：『若不妄語，彼則於我多不饒益。』彼人畏死，是故妄語。彼五因緣愚癡之人，作妄語說。如是一切皆住癡法。」

爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說偈言：

「若有何等人， 起一妄語法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有何等人， 起一妄語法，

則不畏他世， 無惡不造作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則不畏他世， 無惡不造作。

若人生世間， 口中有大斧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人生世間， 口中有大斧，

若以斫自他， 口中惡語出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以斫自他， 口中惡語出。

如是應實語， 不應斫他人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是應實語， 不應斫他人，

雖無乞求者， 應當多少與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖無乞求者， 應當多少與。

此三種行者， 捨身則生天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此三種行者， 捨身則生天。

「若如是者，一切因緣，一切所作，莫妄語說。於他妄語心莫隨喜，亦不隨逐妄語者行，莫共同坐。若妄語人共行坐者，他人見之亦謂妄語。如是若與垢業之人共相隨者，則樂垢業。若與彼人共行坐等，雖無垢業，他謂垢業。若如是者，應觀察法：惡知識者，勿與相隨。此惡知識於生死中，最堅繫縛，則墮地獄、畜生、餓鬼，所謂隨逐惡知識行；若善知識相隨行者，則得解脫。廣則無量，此中如是略說妄語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若如是者，一切因緣，一切所作，莫妄語說。於他妄語心莫隨喜，亦不隨逐妄語者行，莫共同坐。若妄語人共行坐者，他人見之亦謂妄語。如是若與垢業之人共相隨者，則樂垢業。若與彼人共行坐等，雖無垢業，他謂垢業。若如是者，應觀察法：惡知識者，勿與相隨。此惡知識於生死中，最堅繫縛，則墮地獄、畜生、餓鬼，所謂隨逐惡知識行；若善知識相隨行者，則得解脫。廣則無量，此中如是略說妄語。

「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何兩舌？兩舌幾種？彼見聞知或天眼見：兩舌者，多於和合人起破壞意，口中語說。兩舌二種：自作、教他。教他者，怨家、若似怨家所遣破壞。汝破彼人，是他因緣。有他不遣，自作破壞，令他衰惱。又復云何瞋因緣故，於他不愛？與他人惡口說惡語，聞者不愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何兩舌？兩舌幾種？彼見聞知或天眼見：兩舌者，多於和合人起破壞意，口中語說。兩舌二種：自作、教他。教他者，怨家、若似怨家所遣破壞。汝破彼人，是他因緣。有他不遣，自作破壞，令他衰惱。又復云何瞋因緣故，於他不愛？與他人惡口說惡語，聞者不愛。

「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何惡口？彼見聞知或天眼見：彼惡口者，貪、瞋、癡發，一切愚癡凡夫之人常行不離。如是惡口有無量種，無量攀緣，無量因緣，無量心發，無量果報。此語能破無量善行；此語能與一切人惡。世間如怨，善人不近，人所不信，此語如毒。如是惡口，惡道因緣，是垢言語，正梵行人捨離不行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何惡口？彼見聞知或天眼見：彼惡口者，貪、瞋、癡發，一切愚癡凡夫之人常行不離。如是惡口有無量種，無量攀緣，無量因緣，無量心發，無量果報。此語能破無量善行；此語能與一切人惡。世間如怨，善人不近，人所不信，此語如毒。如是惡口，惡道因緣，是垢言語，正梵行人捨離不行。」

爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說偈言：

「黠慧離惡口， 正語憙樂行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「黠慧離惡口， 正語憙樂行，

如是美語人， 則近涅槃住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是美語人， 則近涅槃住。

常說善妙語， 捨離垢惡語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常說善妙語， 捨離垢惡語，

垢惡語污人， 能令到地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 垢惡語污人， 能令到地獄。

垢語所污人， 彼人則無善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 垢語所污人， 彼人則無善，

惡如師子蛇， 彼不得生天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡如師子蛇， 彼不得生天。

一切善語人， 能善安慰他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切善語人， 能善安慰他，

諸世間所愛， 後世則生天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸世間所愛， 後世則生天。

若人不惡語， 捨離於諂曲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人不惡語， 捨離於諂曲，

雖人行如天， 彼人善應禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖人行如天， 彼人善應禮。

實語常行忍， 直心不諂曲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實語常行忍， 直心不諂曲，

不惱於他人， 彼建立法幢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不惱於他人， 彼建立法幢。

人命不久住， 猶如拍手聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人命不久住， 猶如拍手聲，

人身不如法， 愚癡空過世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人身不如法， 愚癡空過世。

何人不自愛？ 何人不樂樂？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何人不自愛？ 何人不樂樂？

若人作惡業， 不行自愛因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人作惡業， 不行自愛因。

妻子及財物， 知識兄弟等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妻子及財物， 知識兄弟等，

皆悉不相隨， 唯有善惡業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉不相隨， 唯有善惡業。

善業不善業， 常與相隨行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善業不善業， 常與相隨行，

如鳥行空中， 影隨常不離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如鳥行空中， 影隨常不離。

如人乏資糧， 道行則受苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人乏資糧， 道行則受苦，

不作善業者， 彼眾生亦然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不作善業者， 彼眾生亦然；

如具資糧者， 道行則安樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如具資糧者， 道行則安樂，

眾生亦如是， 作福善處行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生亦如是， 作福善處行。

久時遠行人， 平安得還歸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久時遠行人， 平安得還歸，

諸親友知識， 見之皆歡喜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸親友知識， 見之皆歡喜；

作福者亦爾， 此死他處生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作福者亦爾， 此死他處生，

所作諸福德， 如親等見喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作諸福德， 如親等見喜。

如是作福德， 和集資未來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是作福德， 和集資未來，

福德於他世， 則得善住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福德於他世， 則得善住處。

福德天所讚， 若人平等行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福德天所讚， 若人平等行，

此身不可毀， 未來則生天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此身不可毀， 未來則生天。

觀如是處已， 黠慧者學戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀如是處已， 黠慧者學戒，

得聖見具足， 善行得寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得聖見具足， 善行得寂靜。

「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行，觀察第四不善業道綺語口業——云何綺語？綺語幾種？前後語言不相應說，故名綺語；心輕速轉，前後語言相應而說，亦名綺語。從慢心起，自輕因緣，令人不信，即於現身是惡道生，一切世間輕毀之因，無所饒益。垢語綺語，如是第四垢語口業，非善業道，勿作綺語亦莫隨喜，不應受行。若綺語者，則非善人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行，觀察第四不善業道綺語口業——云何綺語？綺語幾種？前後語言不相應說，故名綺語；心輕速轉，前後語言相應而說，亦名綺語。從慢心起，自輕因緣，令人不信，即於現身是惡道生，一切世間輕毀之因，無所饒益。垢語綺語，如是第四垢語口業，非善業道，勿作綺語亦莫隨喜，不應受行。若綺語者，則非善人。

「意不善者：貪、瞋、邪見。云何為貪？他所攝物，自心分別，欲得彼物，非正觀察。彼人如是愛樂他物，於他所有，無因、無分而自擾惱，望得彼物，故名意貪不善業道，非是可愛，非是可樂；所得果報，非意相應，非寂靜意，非是安樂。愚癡之人，虛妄生貪，他物叵得，虛妄分別生貪味著，心意動轉常生悕望，心樂欲取，見他財物，自得苦惱，故名為貪。如是意地第一貪心不善業道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「意不善者：貪、瞋、邪見。云何為貪？他所攝物，自心分別，欲得彼物，非正觀察。彼人如是愛樂他物，於他所有，無因、無分而自擾惱，望得彼物，故名意貪不善業道，非是可愛，非是可樂；所得果報，非意相應，非寂靜意，非是安樂。愚癡之人，虛妄生貪，他物叵得，虛妄分別生貪味著，心意動轉常生悕望，心樂欲取，見他財物，自得苦惱，故名為貪。如是意地第一貪心不善業道。

「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何名瞋意地第二不善業道？彼見聞知或天眼見：於他前人無有因緣，起瞋惡意；又復於他若貧、若富，無有因緣而見他已，意地起發重惡瞋心。以瞋因緣，於地獄受。善法穀等，既成熟已，瞋心如雹，壞善穀等；唯正智眼，對治彼闇。瞋心如火，燒一切戒。瞋則色變，是惡色因。瞋如大斧，能斫法橋，住在心中，如怨入舍；此世、他世，心一正行，瞋能壞破。捨彼瞋心，慈是對治及四聖諦：苦、集、滅、道。行地獄行，瞋為上使，唯有善人、聖聲聞人、聞法義人乃能捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何名瞋意地第二不善業道？彼見聞知或天眼見：於他前人無有因緣，起瞋惡意；又復於他若貧、若富，無有因緣而見他已，意地起發重惡瞋心。以瞋因緣，於地獄受。善法穀等，既成熟已，瞋心如雹，壞善穀等；唯正智眼，對治彼闇。瞋心如火，燒一切戒。瞋則色變，是惡色因。瞋如大斧，能斫法橋，住在心中，如怨入舍；此世、他世，心一正行，瞋能壞破。捨彼瞋心，慈是對治及四聖諦：苦、集、滅、道。行地獄行，瞋為上使，唯有善人、聖聲聞人、聞法義人乃能捨離。

「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何邪見正法障礙，一切惡見，心之黑闇？彼見聞知或天眼見：無始以來行邪見因，墮於地獄、餓鬼、畜生，故名黑闇。樂邪見者，正道障礙，如刀、火、毒、嶮岸惡處，唯有一切愚癡之人，貪著樂行，以顛倒見，故名邪見。彼有二種：一、信邪因；二、心不信業果報法。信邪因者，作如是知：身等樂、苦皆是天作，非業果報。於業果報心不信者，謂無施等。是名邪見。如是十種不善業道、不饒益業，一切皆以邪見為本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何邪見正法障礙，一切惡見，心之黑闇？彼見聞知或天眼見：無始以來行邪見因，墮於地獄、餓鬼、畜生，故名黑闇。樂邪見者，正道障礙，如刀、火、毒、嶮岸惡處，唯有一切愚癡之人，貪著樂行，以顛倒見，故名邪見。彼有二種：一、信邪因；二、心不信業果報法。信邪因者，作如是知：身等樂、苦皆是天作，非業果報。於業果報心不信者，謂無施等。是名邪見。如是十種不善業道、不饒益業，一切皆以邪見為本。