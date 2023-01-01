造塔功德經序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造塔功德經序

夫塔者，梵之稱，譯者謂之墳。或方或圓，厥製多緒，乍琢乍璞，文質異宜，並以封樹遺靈、扃鈐法藏，冀表河砂之德，庶酬塵劫之勞。豈伊弓劍衣冠，言申永慕；禹陵孔壁，用顯緘藏而已哉。將有量等大千，覆三界而高梵世；取均菴果，偶棗葉而譬針鋒。洪纖兩途，福應無二；大小千計，淨心終一。何只黃金白玉架逈爭暉，火齊水精浮空競彩。夕振祥飈之響，入鏤鐸以流清；晨霏仙露之甘，上彫盤以凝泫。至乃位隆三果、勳重四禪，高昇有頂之宮，行屆無災之地。斯教之弘旨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫塔者，梵之稱，譯者謂之墳。或方或圓，厥製多緒，乍琢乍璞，文質異宜，並以封樹遺靈、扃鈐法藏，冀表河砂之德，庶酬塵劫之勞。豈伊弓劍衣冠，言申永慕；禹陵孔壁，用顯緘藏而已哉。將有量等大千，覆三界而高梵世；取均菴果，偶棗葉而譬針鋒。洪纖兩途，福應無二；大小千計，淨心終一。何只黃金白玉架逈爭暉，火齊水精浮空競彩。夕振祥飈之響，入鏤鐸以流清；晨霏仙露之甘，上彫盤以凝泫。至乃位隆三果、勳重四禪，高昇有頂之宮，行屆無災之地。斯教之弘旨也。

此經以永隆元年冬十一月十五日，請天竺法師地婆訶羅，與西明寺沙門圓測等五人，於弘福道場，奉詔宣譯，至其年十二月八日終其文義。庶斯法寶周給大千，俾彼慧燈照融三界。云爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經以永隆元年冬十一月十五日，請天竺法師地婆訶羅，與西明寺沙門圓測等五人，於弘福道場，奉詔宣譯，至其年十二月八日終其文義。庶斯法寶周給大千，俾彼慧燈照融三界。云爾。

佛說造塔功德經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說造塔功德經

大唐中天竺三藏法師地婆訶羅唐言日照譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐中天竺三藏法師地婆訶羅唐言日照譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在忉利天宮白玉座上，與大比丘、大菩薩等，及彼天主無量眾俱。時大梵天王、那羅延天、大自在天及五乾闥婆王等，各與眷屬俱來至佛所，欲問如來造塔之法，及塔所生功德之量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在忉利天宮白玉座上，與大比丘、大菩薩等，及彼天主無量眾俱。時大梵天王、那羅延天、大自在天及五乾闥婆王等，各與眷屬俱來至佛所，欲問如來造塔之法，及塔所生功德之量。

會中有菩薩，名觀世音，知其意，即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，而作是言：「世尊！今此諸天、乾闥婆等故來至此，欲請如來造塔之法，及塔所生功德之量。唯願世尊為彼解說，利益一切無量眾生！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 會中有菩薩，名觀世音，知其意，即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，而作是言：「世尊！今此諸天、乾闥婆等故來至此，欲請如來造塔之法，及塔所生功德之量。唯願世尊為彼解說，利益一切無量眾生！」

爾時世尊告觀世音菩薩言：「善男子！若此現在諸天眾等，及未來世一切眾生，隨所在方未有塔處，能於其中建立之者——其狀高妙出過三界，乃至至小如菴羅果；所有表剎上至梵天，乃至至小猶如針等；所有輪蓋覆彼大千，乃至至小猶如棗葉——於彼塔內藏掩如來所有舍利、髮、牙、髭、爪，下至一分；或置如來所有法藏十二部經，下至於一四句偈，其人功德如彼梵天，命終之後生於梵世。於彼壽盡，生五淨居，與彼諸天等無有異。善男子！如我所說如是之事，是彼塔量功德因緣，汝諸天等應當修學！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告觀世音菩薩言：「善男子！若此現在諸天眾等，及未來世一切眾生，隨所在方未有塔處，能於其中建立之者——其狀高妙出過三界，乃至至小如菴羅果；所有表剎上至梵天，乃至至小猶如針等；所有輪蓋覆彼大千，乃至至小猶如棗葉——於彼塔內藏掩如來所有舍利、髮、牙、髭、爪，下至一分；或置如來所有法藏十二部經，下至於一四句偈，其人功德如彼梵天，命終之後生於梵世。於彼壽盡，生五淨居，與彼諸天等無有異。善男子！如我所說如是之事，是彼塔量功德因緣，汝諸天等應當修學！」

爾時觀世音菩薩復白佛言：「世尊！如向所說，安置舍利及以法藏，我已受持。不審如來四句之義，唯願為我分別演說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩復白佛言：「世尊！如向所說，安置舍利及以法藏，我已受持。不審如來四句之義，唯願為我分別演說！」

爾時世尊說是偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是偈言：

「諸法因緣生， 我說是因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸法因緣生， 我說是因緣，

因緣盡故滅， 我作如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣盡故滅， 我作如是說。

「善男子！如是偈義名佛法身，汝當書寫置彼塔內。何以故？一切因緣及所生法性空寂故，是故我說名為法身。若有眾生解了如是因緣之義，當知是人即為見佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是偈義名佛法身，汝當書寫置彼塔內。何以故？一切因緣及所生法性空寂故，是故我說名為法身。若有眾生解了如是因緣之義，當知是人即為見佛。」

爾時，觀世音菩薩及彼諸天一切大眾、乾闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，觀世音菩薩及彼諸天一切大眾、乾闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。